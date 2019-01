De Buenas a Primeras (04/01/2019)

Voz 1 00:00 con las cuatro y media a las tres y media en Canarias en la Cadena SER de primeras con Aitor Albizua Julia Molino

Voz 2 00:48 qué tal cómo estáis ya es viernes cuatro de enero está siendo una madrugada más fría que las anteriores para hoy se esperan mínimas por debajo de los últimos días y por lo tanto más heladas más niebla sobretodo a primeras horas del día y hoy vamos a hablar de vivienda porque la previsión los expertos los que saben de esto dicen que este año en nuestro país vamos a seguir teniendo problemas para acceder a una primera vivienda

Voz 0268 01:15 sí si hablamos de alquiler por ejemplo no va a ser nada fácil sobre todo para los jóvenes no se prevé que suban mucho los precios pero la realidad es que partimos ya de una situación límite insostenible para la mayoría de bolsillo

Voz 2 01:26 por todo lo que han subido ya los precios en los últimos años escuchábamos a Javier Gil que es del sindicato de inquilinos de Madrid

Voz 3 01:33 eso no significa para nada que se haya detenido la burbuja lo que significa es que ya es imposible que los precios suban más estamos hablando de ciudades son han subido más de un cuarenta y un cincuenta por ciento en cuatro años entonces ya no pueden subir más porque la población Lacy que no puede destinar un euro más al pago de la vivienda de lo que está pagando ya is sí

Voz 0268 01:50 hablamos de cómo Bravo es cada vez nos cuesta más poder afrontar una hipoteca

Voz 1571 01:53 casi de media en España hace falta siete años y seis meses de sueldo íntegro es decir siete años y medio sin que pudiésemos gastar el dinero en nada más que en esa hipoteca para para poder afrontar una hipoteca de de precio medio eh es un dato que en el caso por ejemplo de Baleares

Voz 0268 02:10 es se duplica si pues para colmo cada vez tenemos menos capacidad de endeudarnos y además de Baleares en Catalunya o en Madrid el salario medio no es suficiente no

Voz 2 02:19 no no da para comprar una casa y los más perjudicados también los jóvenes Juan Fernández Aceytuno es de la sociedad de tasación

Voz 4 02:25 ahora mismo lo que hay es comprar inversión como decía antes y comprar reposición de gente que ya tiene una vivienda la vende para comprar otra en acceso a primera vivienda de gente joven entre veinticinco o treinta y cinco años en nosotros no la vemos en en el mercado

Voz 0268 02:43 a partir de las cinco y media va a estar aquí en de buenas nuestra compañera de Economía Eva Vega para darnos más detalles al respecto de la Vivian

Voz 2 02:50 y ahora después de esta terapia de de choque vamos a desdramatizar un poco que para eso estamos de buenas a primeras vamos con lo importante como la Navidad porque también cada vez viene antes no estamos todavía el cinco de enero pero bueno no no queda nada ya es la noche de Reyes y no podíamos hacer otra cosa pues que preguntaros en nuestra encuesta de Twitter en arroba de buenas a ver

Voz 1571 03:20 cuál es vuestro Rey Mago favorito

Voz 0268 03:23 que además todos tenemos es imposible no

Voz 2 03:26 en rima o favorito en de buenas somos muy de Melchor si a ti te gustan a mí me encanta a mitad de bonito a Sergio también pero no ha ganado

Voz 0268 03:34 yo esto es una cosa que que no entiendo quiere decir que este equipo no es representativo de la sociedad no porque votos yo creo que esto como decís pues lleva sorprendentemente el veintitrés por ciento de los votos

Voz 2 03:44 yo es que no lo entiendo porque además en su piel en sus barbas esa puesta a Diego o el mismísimo Diego de Zaragoza

Voz 5 03:52 sí es bueno Ros mira particularmente el día veintiuno estuve haciendo de Rey mes

Voz 6 03:56 sobre el colegio de mis hijos fue una experiencia

Voz 5 03:58 qué tal lo recomiendo mi hijo pequeño de tres años no me reconoció vamos que había para la boca fue una experiencia vamos espectacular Emery favorito bueno pues tal vez por el momento

Voz 6 04:11 o sea que el día pues el rey Melchor pues tal vez el que más me ha cautivado no lo vamos a por el viernes de desearos un feliz fin de semana y que los reyes entregan sus llevan carbón que sea de Andorra vale

Voz 0268 04:25 madre mía Diego arriesgando muchísimo y lo del carbón de Andorra porque está exento de IVA imagino

Voz 7 04:31 Queridos Reyes Magos quiero una estrella no voy a empezar diciendo pues bueno y nada de eso porque que escapa de ella

Voz 2 04:45 si algo confirma nuestra encuesta de hoy es lo que todos pensábamos que Gaspar ha sido siempre será un Rey Mago menos querido

Voz 1934 04:53 esto me está dando muchísima pena solamente lleva el once por ciento de los apoyos pero oye que apoyos

Voz 8 04:58 Mir Rey preferido del mundo Gaspar Zarrías cuando era muy pequeña porque han pie le gusta Gaspar todo el mundo es Melchor Baltasar Melchor y Baltasar muestra para pasar entonces yo siga par Mi padre me dejaba todos los años una carta firmada por Gaspar que había sido él como vía deja los regalos porque yo era de las pocas niña que Rey favorito así que yo soy técnica

Voz 2 05:26 me encanta Irene genial que defiende a capa y espada total pero es que es pelirrojo Rayden

Voz 9 05:35 estas estas tú empeñado yo lo veo Castaño estás estás obsesionado con los pelirrojo espero council año si yo creo que

Voz 0268 05:41 sí lo que sí es verdad que siempre ha sido un poco el el el raro uno no y el de Medio un don nadie al lado del ganado

Voz 2 05:48 hombre claro porque el ganador en Rey de reyes

Voz 1571 05:50 es mago de magos asaltar irse callo

Voz 2 05:55 basta basta de esto

Voz 0268 05:57 bueno no se puede

Voz 2 05:59 evitar se puede se puede

Voz 0268 06:02 aventaja gana el Rey Baltasar es el de el de verdad obviamente no el pintado

Voz 10 06:06 con un treinta por ciento de los votos hola guateque Julia de Alicante soy republicana pero eso tiene que ver con los Reyes Magos sigo disfrutando la cabalgata ir de coger caramelos no hay favorito siempre fue Baltasar bueno chicos la primera semana del año llega a su fin ya sólo queda el roscón de Reyes para convertirnos en mazapanes con patas ahora a comer agua con agua dejar el coche lo más lejos posible y olvidarnos del ascensor que os traigan mucho los Reyes que ha sido

Voz 11 06:37 buenas eran al niño

Voz 2 06:42 Julia cuando los Reyes vieron al niño se tuvieron que quedar

Voz 1571 06:45 Elipando es lo que pensaran muchos republicanos hombre

Voz 0268 06:48 mirarnos a los que nada más escuchar la palabra Rey ya les sale el sarpullido

Voz 2 06:52 por eso son más otras opciones como en cero Papá Noel el tío de Nadal

Voz 0268 06:56 en fin teníamos que poner una cuarta opción que hemos titulado Soy republicano hasta

Voz 2 07:00 republicanos coherentes y hasta el final con el treinta por ciento de los votos tres D

Voz 1571 07:06 cada diez oyentes tienen ya un primer candidata

Voz 2 07:09 exhibir su reino y país país

Voz 1194 07:12 sí

Voz 12 07:13 no fueron ahora desde Twitter buenos días

Voz 6 07:15 a mí apunta me al presidente de la República

Voz 12 07:18 empezamos a hablar

Voz 0268 07:20 pues a hablar con nosotros que pueden hacer notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro hornos pues llaman en directo al novecientos cien ochocientos el teléfono gratuito

Voz 13 07:29 y ojo que como los Reyes Magos se nosotros entramos ya en vuestras casas así de buenas a primeras

Voz 11 07:37 eh

Voz 1 08:20 Cawley Albizua si Julia Molina

Voz 2 09:06 un minuto para que sean las cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias Julia qué has pedido a los reyes magos

Voz 0268 09:12 yo este año un hecho ocho la carta osea que no sé si me lo van a traérmelo yo no he pedido así al aire un poco

Voz 2 09:18 a ver si escuchan que vamos a tiempo todavía una mochila me gusta lo del viaje porque yo también en la última vez

Voz 1571 09:28 esta pedir cosas que tampoco sean tan tan tan materiales que sí

Voz 2 09:30 son porque las que pagar pero bueno más como una experiencia no un plan eso eso

Voz 0268 09:34 sea como decía el experto aquí en de buenas a primeras horas por regalar planes para compartir pero claro tú quieres que te lo traigan no hombre ya pues es que para que lo consigas tienes que hacer varias cosas lo primero es portar bien está tengo mis dudas y luego pues ajustar te a las posibilidades es decir no escribir la carta como ha hecho Pilar de Francisco La Ventana

Voz 1934 09:54 bueno yo he hecho una carta o Rey Mago Yeah la entregado la enviada si siquiera te la Leo para compartir hijos sí me hace mucha ilusión hecho música nueva música de

Voz 14 10:03 también Reyes Queridos Reyes Magos este año ha sido muy bueno si no

Voz 15 10:09 en esas quiero pedir lo mismo que han pedido los extremeños un tren eléctrico para mis compañeras y compañeros de la Ventana quiero que les traigáis lo que más desean es decir que todos los días en beige comer

Voz 0127 10:21 la redacción también estaría pedirá bosques

Voz 1934 10:24 crezca la pobreza y el hambre en el mundo y los falsa

Voz 14 10:26 autónomos hombre frente es que eso si fueras Miss Universo cuando te a ver

Voz 9 10:33 Pilar es que no no se puede ser así avaricioso

Voz 1571 10:35 problema es que hay quién se ajusta los estándares necesarios para la carta de Reyes ya una

Voz 2 10:40 sí el letrero unos regalos que no querríamos ni para

Voz 1571 10:43 el vecino de arriba que se pasa el día

Voz 2 10:46 la moviendo los muebles de sitio

Voz 1934 10:48 tras la gente fíjate muy desgraciada por la vida eh porque mira no hay derecho a que te regalen

Voz 1194 10:54 un abrazo a todos los desgracias no

Voz 1934 10:56 derecho a que te regalen por ejemplo discos vírgenes discos vírgenes como lo hoy es una chica pobrecita mía me escribió por Instagram para decirme pues que Suu regalo más mierda él habían sido unos discos vírgenes mira yo

Voz 1 11:10 hombre hasta ahí podía

Voz 1934 11:12 sí sí exacto CD más más o menos será horrible ya le han regalado eso haberes cutre pero practico es la versión dos mil cinco de regalar un pen drive no

Voz 2 11:20 en unos discos vírgenes subastas encima como Víctor Lloret que

Voz 1571 11:24 podría ser peor no es que podría ser mucho

Voz 0268 11:27 lo peor pero vamos a ir de menos a más ojo al regalo que le hicieron a la propia La Forte

Voz 1965 11:31 oye no no te han hecho a ti nunca un regalo así un

Voz 1934 11:34 y poco acertado pues mire a mí me acierta siempre en pijama cita batín su cosas así costosas para estar por casa pero pero qué es lo que no han hacia pues mira fíjate una vez me regalaron una silla te lo juro te lo juro mira y comunión no sé quién fue la iluminada que dijo a la silla del escritorio se la regalo yo

Voz 1571 11:55 no está mal no ya sí bueno ahí estaba yo con mi sí

Voz 1934 11:57 ya no miraba fijamente mira menos mal que mal de muchos consuelo de tontos ojo a las notas de voz que hemos recibido eh

Voz 16 12:05 es el peor regalo que me han hecho fue navidades que me tire dando por saco de octubre a diciembre

Voz 14 12:12 tiene que queriendo y que quería ver

Voz 16 12:14 sería una Blackberry claro llegó la noche de Reyes Mista patos había una cajita pequeñita súper Mona ojo que podía ser perfectamente era Blackberry mi cabeza pensó hablar claro hasta que la abrí era una

Voz 11 12:29 sí

Voz 1934 12:32 pero cuidado cuidado con esto para un ser muy joven si es que ya no es sólo que era una puta mierda que lo ha dicho ella no lo digo ya apenas quedaba para Roberto por favor para uno

Voz 14 12:43 hombre es que te dejan sin móvil y además con hambre porque ya me diréis que hace uno en fin tiene todas las razones fue una puta mierda de regalos

Voz 0268 12:53 vale pero insisto este por lo menos seguía teniendo cierta utilidad tenías que tener por fascículos haciendo un sándwich y luego otro pero bueno el problema es quién regalos que además de ser horribles no tiene ningún sentido sola alma

Voz 10 13:06 creo que

Voz 17 13:06 mi regalo top mierda él es el relato mierda

Voz 18 13:10 que se puede tener en la vida son unos Poitou coz de lana hecho a mano para adulto a mis treinta y uno años es la primera vez que tengo unos pocos de lana para ir por casa además de un color azul celeste

Voz 19 13:27 eh debe eh

Voz 0268 13:29 con con volante incluido

Voz 1571 13:32 sí con volante incluir de hombre pero como no van a ser útiles unos para tu cosas sin monitor

Voz 9 13:37 eh a ver si tienes el suelo igual en incluso que yo ya te digo yo que no sí hombre

Voz 1571 13:41 yo yo creo que este no está tan mal vamos a sumar combinaciones regalo horrible que no tenga sentido y que te lo haya regalado con todo su amor tu suegra

Voz 21 13:57 miente juego unas Nuggets mi ex suegra me regaló una funda para i Pad eh a sabiendas de que no tenía miga así que eso fue su regalo y les dije bueno pero sabes que no tengo ahí bueno pero ahí puedes meterte papelito que dice

Voz 0605 14:19 mira me quedé Blanca Pape

Voz 2 14:21 dicho dándole de comer al

Voz 1934 14:24 ahí rencor lo mejor de la nota no has y empieza a muchos asesinos seriales sí sí sí ojo o ha notado para el libro aparte yo creo que esta chica estaba muy harta de su suegro afortunadamente su ex porque además exacto es que ella misma lo dice en su mensaje así como a sabiendas de que no tenía aire al principio yo pensaba

Voz 1965 14:46 lo que era un mensaje de esperanza decía de mí es que no ha podido llegar el presupuesto ahí tienes razón

Voz 9 14:51 Joaquín llega el rival no ya no

Voz 14 14:54 las papelito es que este es otro nivel de regalo

Voz 9 14:57 ver es si con ese regalo la suegra no consigue que lo dejes con el hijo y yo creo que hay que ya no puede hacer nada

Voz 1571 15:01 pues incluso para esa situación hay un regalo mierda perfecto tu suegra ha intentado acabar contigo no ha podido así que llegan las siguientes Navidades y opta por eso

Voz 1934 15:10 tengo una última confesión que no me ha llegado un mensaje de voz pero que es tan buena que la voy a leer yo mismo me dice así mi peor regalo es un libro que me regaló mi suegra que se llama deja de ser tu latía por favor

Voz 1965 15:26 bueno me huele a mí que esta señora también ha pasado a mejor vida quiere decir a mejor vida de madre política si ya es ex

Voz 1934 15:33 pero Totta seguro además llámame a mí perspicaz que me da a mí que esa GECA perspicaz mucho mucho mucho lo que es mucho no quería

Voz 9 15:41 pobre chica desde luego que no haber suegras de España este año si nos gusta vuestra no era optar por algo sin cariño si queréis pero se de un poco más sutiles

Voz 23 15:56 fenómenos cuarto cuatro menos cuarto

Voz 1571 15:58 en canarias en Hoy por hoy han estado el dibujante Paco Roca y el actor y director de cine Raúl Arévalo para presentar Memorias de un hombre en pijamas una peli de animación que se estrena hoy por cierto Paco Roca pues dado un poquito porque Raúl no está haciendo la promoción en pijama

Voz 14 16:13 hay que decir que la realidad una cosa es la ficción del dibujo y demás pero en la realidad yo tengo dos tipos de pijama tengo el pijama de de ir por casa digamos el pijama de recibir que a partir de de esta serie bueno ha sido mucha las entrevistas actos y demás que tenía que hacer en pijama claro tuve que ocupan IT en pijama elegante de verdad que solamente uso para recibir no consideras que sería buena idea que Raúl Arévalo empezar a hacer toda esta promoción también en pijama hombre yo pensaba que no estaba haciendo ya vamos un gran desengaño sino es así lo que duerma con boina y vaqueros ya te digo yo que no es el frío que hace en Madrid la Gran Vía pijamas de invierno ya ya ya te has tú te llevas también una bata de Caballero encima porque a mí me encanta ya vida pero eso pregunta con un pañuelo blanco elegante verdad si ese nombre para referirse no cuando viene acaso un mensajero o algo así

Voz 2 17:12 cierto es buenísimo hombre él de recibir clara

Voz 0268 17:15 por lo visto la vida de un dibujante de comics Se basa en estar en pijama y yo creo que no está maduro e igual el lunes eh podemos hacer el programa en pijama esto ya lo hemos hablado alguna vez

Voz 1571 17:23 sí de hecho Borja nuestro técnico no en siempre en pijama tenéis que venir en pijama de momento no

Voz 9 17:28 pues esto Paco lo define como estatus de libertad absoluta así que bueno el lunes pijama party en la SER que que no se diga que no somos obedientes

Voz 1571 17:34 oye Paco el dirías que es tu récord lo has contado tu récord consecutivo de días en pijama

Voz 14 17:38 pero antes era bastante cosa que ahora tengo ya dos niñas pequeñas iban por la amañado que llevarlas a la guardería pero los tiempos de de soltería largas que ha alargado bueno muchos días en más de los que que creo que físicamente es bueno eso es que que te vas dejando ya en otro momento bebés tiré pero sí que es cierto que hay que te sirve para meterte mucho en el trabajo que está haciendo el pijama dices no te ayuda el pijama claro que para mí el el el tema pijama es cómo va a haber conseguido un estatus de de libertad absoluta no que es bueno en la que tenemos muchos autónomos y mucha gente que trabaja en casa no de de no tener que vestirse de una determinada forma de poder dedicarte

Voz 24 18:18 lo tutti en paro que te gusta dentro de es que quieren decir Paco que

Voz 14 18:20 que los libre

Voz 1194 18:21 no ahora Mujer IT adscrito al piso

Voz 14 18:25 más listo está feo decirlo sobre todo por si me están escuchando a la familia pero sobre todo a la hora de trabajar no que es verdad que antes podías concentrar todo el día y el pijamas suponía pues eso

Voz 2 18:37 el empezamos si efectivamente es paradójicamente

Voz 14 18:40 eso tiene que que ha empezado a triunfar en la vida y ha sido menos libre agradecido porque la verdad es que he tenido que le pasa que claro cuando te quitas fijado fue tanto tiempo y tienes que volver a comparte ropa ya estás un poco fuera de onda no entonces se me he visto ahora como bueno como pijama años ochenta no con con hombreras muy Miami ojo ojo que que

Voz 9 19:00 Paco cuando vuelva a casa veremos a ver porque dice que no es libre pero bueno eh tú Aitor sabes cuál ha sido el vídeo más visto

Voz 25 19:05 pero no pues ahí está a pocos

Voz 26 19:19 claro sí

Voz 2 19:20 llama el villano más visto en Youtube normal normal

Voz 0268 19:25 a ver normal no sé

Voz 26 19:28 ya

Voz 14 19:30 perdona la posibilidad de adaptar el título nuevos tiempos si llamarlo Memorias de un hombre simple cantante de éxito de éxito

Voz 2 19:41 estas aún lo está buscando para lo iba a

Voz 14 19:44 no no ponen Sahar no es Vicky

Voz 2 19:50 se nota el cambio generacional por favor temas todo este verano mi parte favorita es cuando le ha preguntado Pablo pero eso de quién es esta canción es que

Voz 0268 20:04 bonita bonita no es pero que días que no te suena

Voz 2 20:06 claro es completamente perdido seguramente habrá mucha gente que que que no tenga ni idea pero vamos aquí lo importante es reírse de uno mismo profundizar

Voz 27 20:14 ando Paco en un género que es bastante poco estabas de poco trabajado que podríamos denominar el de la autocrítica autobiográfica es decir os voy a hablar de mí mismo alguna vez que tengo oportunidades de contaros Mi vida os voy a contar la parte mala os voy a contar cómo soy y además por el camino os voy a demostrar que vosotros también

Voz 23 20:33 sois iguales yo siempre había buscado la felicidad por medio del amor

Voz 11 20:37 y táctica ir hacer siempre lo que la otra persona que buscarlos más olvides de hacerles ejercicios de lenguaje

Voz 23 20:44 a mí me desagrada

Voz 0268 20:49 es el autor del museo original

Voz 28 20:52 esa voz que escuchan es la del actor Raúl Arévalo que protagonizó la película junto con la actriz María Castro sigue para que Raúl buenos días de nuevo gracias Paco durante permanece cerrado eh no acaba

Voz 14 21:04 bueno me dejan salir hemos pedido que cerraran por fuera la puerta del estudio

Voz 28 21:06 pero me preguntaba Raúl pero pero a Paco que le dejó la cosa se pueda venidos a qué sabe perfectamente de tú que eres un tipo inquieto se conocen si conocen la obra de Paco Roca como dibujante ya sabrán que que es un tipo digamos dado a la introspección a la reflexión un poquito Paco también a la intensidad pero este no es el caso estaríamos digamos que es el caso contrariados porcina algo de Paco Roca que puede verse oler sea a bastante distancia de un paquete de pañuelos

Voz 14 21:31 es por ello pero que sí yo creo que que estamos yendo a una una comedia no es que me han me parece una buena reflexión eso que decías antes no deteniendo la oportunidad ponerte pues que ponerte mano cuando hacer su autobiografía y la verdad que en cierta manera si yo creo que es bueno honor reírte de uno mismo porque así también tienen la excusa de reírte de los demás no yo creo que este tipo de de de es lo que busca un poco es la empatía con uno con el rezo la gente no yo creo que no sentimos todos bastante así no bastante con un paso por detrás de del mundo

Voz 2 22:05 ocho minutos para las cinco las cuatro en Canarias hace un par de días el economista de cabecera de La Ventana Santiago Niño Becerra

Voz 1571 22:11 dejó caer bueno comentó así un poco por encima una tendencia que está cogiendo fuerza sobretodo en Estados Unidos y que según él se podría extender a otros países incluyendo España

Voz 9 22:21 sí puede sonar a broma pero no lo es en algunas zonas del país están implementando la semana lectiva de cuatro días es decir los niños van a clase de lunes a jueves

Voz 1571 22:30 sí tienen un fin de semana de tres días que es lo que todos hemos soñado alguna vez cuando éramos pequeños bueno incluso ahora sí

Voz 9 22:36 sí bueno pero bueno más allá de la felicidad el principal motivo dicen que es el ahorro es decir precarizar la educación nos lo ha contado desde Washington Carlos Pérez Cruz

Voz 29 22:46 de los cerca de trescientos en dos mil en dos mil once a los alrededor de seiscientos en la actualidad sobre un total calculamos de catorce mil sobretodo eso sí en zonas rurales del Medio Oeste en estados como Colorado donde son más del cincuenta por ciento de las escuelas que lo aplican Wyoming o Nuevo México donde están en un cuarenta por ciento sufre utilizase allí como una forma de atraer profesores a zonas más aisladas despobladas estamos hablando de un sector Roberto que en Estados Unidos sufre una enorme precariedad aunque como suele suceder cada Estado son mundo y las diferencias salariales pueden ser considerables

Voz 14 23:19 hay también quizá algún otro tipo de razón razón pero pedagógico el ahorro ronda como mucho el cinco por ciento

Voz 29 23:26 mentalmente en transporte también en calefacción especialmente en zonas de montaña se contratan menos profesores sustitutos se recorta el salario de conserje se recorta el salario de persona de comedor etcétera en lo puramente académico lo que se pierde de horas lectivas el viernes se intenta compensar en cierto modo con jornadas escolares más largas bien sea entrantes bien Cesare después

Voz 1571 23:47 ya me estoy imaginando la cara de todas las madres los padres que no están escuchando ya para muchas familias con todo esto de la conciliación es complicado y qué hacemos con los niños y tienen también el viernes fiesta

Voz 9 23:58 ya me encanta esto y que alargan las jornadas pero sí para la cuarta ahora de clase los chavales Gianni atiende

Voz 1571 24:03 la razón hay que hay que dejar claro que

Voz 9 24:05 esto es una especie de sociedad ficción nuestros Estados Unidos un futurible pero vamos el lejano no lejanísimo en el caso de España

Voz 1571 24:12 sí por la ventana han pasado Letizia Cardenal presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres Sonia García Gómez de la Asociación Nacional de profesionales de la enseñanza

Voz 0817 24:22 desde luego que una además deja de manifiesto que los alumnos como Juan conejillo de indias no

Voz 0268 24:29 pues vamos a ver cómo funciona el a ver qué pasa

Voz 0817 24:32 Ikea familia es una vez más se busque la vida para conciliar

Voz 1934 24:35 sí porque aquí vamos a ver tampoco se trata solo

Voz 1965 24:38 te decía hoy pobres papás que les van a dejar solamente cuatro días a los niños en el cole vamos a ver estamos pensando también en lo niños osea si eso es bueno para eso educación que creo que no de la generación de los niños de lo básico Soria como maestra de infantil primaria itrio María primera reacción que has tenido

Voz 14 24:58 primer pensamiento que te ha venido a la mente pues predicho yugo

Voz 1934 25:03 no

Voz 0817 25:05 muy de acuerdo con con todo lo que acabas de comentar pero mira si nos referimos al calendario escolar yo creo que el calendario escolar no sólo conlleva el calendario escolar de niños sino conlleva muchos cambios sociales lo primero que tenemos que tener en cuenta es el calendario que tenemos en España es un calendario tradicional Nos gusta las vacaciones de Semana Santa de Navidad de verano eso hay que tenerlo en cuenta luego hay que tener en cuenta la normativa es obligatorio tener un mínimo de ciento setenta y cinco días lectivos si nosotros de repente quitamos los viernes cuando vamos a recuperar esos días lectivos eso sería una primera pregunta tenemos las aulas habilitadas por ejemplo en la zona del sur con aire acondicionado para acortar por ejemplo los meses de verano esos días que no que si los viernes no vamos a dar clase que bueno hacer los padres el viernes con sus hijos yo creo que se abre una serie de preguntas que yo no sé si es el contexto español podríamos abordar o no pero bueno todo está abierto

Voz 9 26:02 bueno tan tan tan abierto y con lo poco y mal que se ponen de acuerdo aquí los políticos en el tema de la educación es suena bastante surrealista

Voz 1571 26:09 sí que como decían en La Ventana en caso de plantearse esto tiene que ser una reforma y una reorganización de todo pues un poco más global no que toque muchos ámbitos

Voz 30 26:19 de buenas a primeras hay canciones que no cuentan con muchas versiones porque son difíciles de cantar porque de un modo extraño están íntimamente ligadas a su autor Ne me quite pas Jacques Brel es una de ellas

Voz 31 26:34 toda duplique son fui Tesla de de Manon Tunde eh

Voz 0084 26:52 pocas versiones de esta canción al menos versiones dignas la canción de esta noche la grabó Nina Simone en mil novecientos sesenta y cinco después de oir la versión original de Brel cuando escuché la canción por primera vez no entendía nada pero cada

Voz 14 27:07 vez que él cantaba esa frase yo me echaba a llorar escribió la cantó

Voz 0084 27:12 ante en sus memorias ni una Simón se enamoró de esta canción

Voz 11 27:16 con la ayuda de un profesor la prendió fonética me

Voz 0084 27:19 ante tardó tres meses en tocarla en público pero le hizo suya me quite pas pasó a acompañarla durante medio siglo

Voz 11 27:28 en su última noche sobre las tablas fue en París en el año dos mil uno allí

Voz 0084 27:33 por última vez Nina Simón cantó aquella canción que sin entender lo que

Voz 32 27:37 decía le hizo llorar

Voz 31 27:57 de temo si era pan de sésamo guión

Voz 2 28:16 piezas únicas como Ne me quite pas de Jacques Brel es la canción que Alfonso Cardenal ha elegido para este sofá Sonoro de viernes

Voz 31 28:24 a quiso

Voz 34 28:28 su voz no

Voz 32 28:36 L de Nature sea

Voz 34 29:16 quien paga

Voz 31 29:19 nueve sirven al le escaso en la tú te eh te te las los todos

Voz 1 29:45 de buenas a primeras con Aitor Albizua Julia Molina

Voz 13 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 2 30:07 Ana corbata con buenos días buenos días la cámara de Represa

Voz 0127 30:09 antes de Estados Unidos acaba de aprobar dos proyectos de ley para reabrir la administración que lleva cerrada de forma parcial trece días es la primera medida que toma esta recién estrenada Cámara con mayoría demócrata y cuya presidenta va a ser la veterana congresista Nancy Pelosi han fecha

Voz 0268 30:34 antes

Voz 0127 30:36 será la encargada de liderar la ofensiva contra Donald Trump el hecho de que la Cámara de Representantes haya aprobado esas medidas no implica nada en la práctica porque ahora tiene la palabra el Senado ahí los republicanos tienen mayoría pero sí que sirve según cuentan los medios estadounidenses para presionar a Donald Trump en España Box aumenta la presión sobre PP y Ciudadanos les exige sentarse a negociar a cambio de su apoyo para gobernar en Andalucía el partido de Albert Rivera dice que romperán el acuerdo programático con el PP si acepta las peticiones de los ultraderechistas y el de Pablo Casado rechaza el tono de Vox pero no es tan tajante Adrián Prado

Voz 0019 31:11 sigue marcando el terreno PP y Ciudadanos y eleva el tono de su amenaza no apoyarán la investidura de Juan Manuel Moreno sí antes ambos partidos no se sientan con ellos a negociar y escuchan sus propuestas Santiago Abascal utilizó ayer las redes sociales para dejarlo claro su formación no va a votar el programa de otros partidos que le desprecian traicionando además a sus votantes

Voz 1571 31:29 es

Voz 0019 31:30 pero quién también presión ahora es Ciudadanos en este caso el Partido Popular advirtiendo de que cualquier cambio en el pacto supondrá su ruptura José

Voz 25 31:37 bueno el Villegas nosotros estamos en noventa medidas que hemos pactado con con el Partido Popular cualquier modificación supondría una ruptura del acuerdo

Voz 1571 31:46 el PP que sigue intentando encajar el puzzle Pablo Casado

Voz 0019 31:48 por un lado le pida Vox que deje fuera del debate político la violencia machista y por el otro cargue contra la izquierda

Voz 1571 31:54 tampoco vamos a admitir que la izquierda

Voz 6 31:57 ponga cordones sanitarios a ningunos partidos cuando precisamente ellos están cenando en Nochebuena con los terroristas de ETA ellos están pactando con aquellos que

Voz 0019 32:09 a desde Catalunya Casado que cree que todo responde al nerviosismo que generan algunos el hecho de que el PP vaya a liderar el cambio en Andalucía

Voz 1473 32:17 yo iba a pasar a disposición judicial el asesino confeso de Rebeca la primera víctima de la violencia machista de este año vivía en Laredo en Cantabria su pareja le asestó veinte puñaladas después entregó a la policía Santander Álvaro López

Voz 1571 32:29 varias puñaladas que le asestó su novio del que sí

Voz 0109 32:31 va a separar tras año y medio de relación acabaron con la vida de Rebeca una mujer de veintiséis años que deja huérfana a una niña de cinco en la República Dominicana su agresor llamó de madrugada a las fuerzas de seguridad para confesar el crimen ya se encuentra en los calabozos esperando a pasar a disposición judicial Rebekah vivía en un piso en el centro de Laredo vivía junto a sus dos compañeras que incluso se tuvieron que encerrar en una habitación del inmueble para escapar de las amenazas del asesino confeso los amigos de la pareja dicen que jamás sospecharon nada no había antecedentes penales del tampoco denuncias por parte

Voz 14 33:05 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 2 33:08 en ese

Voz 23 33:10 servicios informativos

Voz 1 33:14 de primeras con Aitor Albizua Julia

Voz 1194 33:18 no

Voz 2 33:34 pues así viene el viernes en lo informativo y como siempre hasta ahora vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo saludamos en directo a Luismi Pérez Luismi buenos días

Voz 0268 33:42 hola Luis hola buenos días Aitor buenos días

Voz 2 33:45 Julia danos buenas noticias que qué tal bien el viernes a ver

Voz 24 33:49 que entendáis pues buenas noticias que por ejemplo sí

Voz 36 33:52 si queréis ir a esquiar aussie sois

Voz 24 33:55 estamos pendientes de del negocio de la nieve mal asunto de al fin de semana porque seguimos con este anticiclón y este tiempo tranquilo malas noticias también

Voz 36 34:04 si sois transportista Si

Voz 24 34:06 os tenéis como ver en coche las próximas mañanas cerca de los ríos porque otra vez se ha formado y se formara niebla atención porque hoy además es bastante más fría que la de ayer tenemos buenas censuradas nieblas helador por ejemplo en el Miño en Lugo ahora mismo las tenemos en Zaragoza en el Ebro también hizo además en en el sentido opuesto buen tiempo desde el punto de vista más social quizás sí que lo vamos a tener hoy el fin de semana porque seguiremos sin nevadas sin lluvias sin nubes importantes hay que destacar el viento que va ser tozudo sobretodo mañana por la tarde y el domingo entre la costa de la Costa Brava más o menos y el norte de Baleares un poco más a destacar por tanto seguimos con este ambiente anticiclónico que trae mañanas frías por ejemplo ahora mismo tenemos algunos valores de diez a catorce grados bajo cero Cobos entre las

Voz 1571 34:58 provincias de Soria de Burgos Teruel

Voz 24 35:00 Cuenca Guadalajara por tanto un ambiente muy contundentemente frío

Voz 1571 35:04 hay que abrir áreas va a ser un fin de semana tranquilo

Voz 24 35:07 por otra parte también muy bien hay que abrigarse sí

Voz 1571 35:09 los menos en Canarias aunque también registrarán las decías las nieblas estas nieblas normalmente cuando empieza ya a ponerse en marcha el día se suelen disipar no se suelen jazz

Voz 24 35:19 si la mayoría de ellas sí lo que pasa que Taro el día todavía es muy corto por lo que tenemos que actuar los hombres y mujeres de tiempo tenemos que ir con Pocoyó de psicología porque cuando decimos es que se empezarán a disipar a partir de mediodía ya así se disipan a las dos de la tarde a fin de cuentas acaban quedando dos horas de sol tres horas de sol por tanto hay que decir que serán bastante persistentes las de el Ebro por tanto entre Zaragoza y Lleida más o menos en la depresión del Ebro que se llama ésa sí que no se iban a disipar por tanto hoy en zonas por ejemplo de los Monegros de la zona de Lleida allí si estamos de los cero grados de temperatura al mediodía mucho será

Voz 1571 35:56 bueno pues cuidado y hoy además los quieres hablar de las islas de calor que que nada tienen que ver con islas del Caribe ni nada

Voz 2 36:04 de esto las tenemos por ejemplo aquí sin salir

Voz 1571 36:07 Madrid hizo en alguna ciudad grande esto exactamente Isla de calor a qué se refiere que es

Voz 24 36:12 a ver esto de la isla de calor que es pues es un fenómeno que produce en la misma urbanización la misma condensación de de de construcción en una ciudad que la hace bastante más suave bastante más cálida por qué no decirlo las noches de invierno respecto a su entorno osea por ejemplo si nosotros miramos cualquier duda que sea grande eso suele suceder en ciudades de más de cincuenta cien mil habitantes cuanto más grande es sobretodo más sucede lo que pasa es que en el centro de esas ciudades el ambiente es mucho más cálido que su zona rural o sus zonas más periféricas que tienen menos urbanización y eso

Voz 14 36:51 boca diferencias de temperatura muy destacables

Voz 24 36:54 es un fenómeno que se produce sobre todo en invierno y que se produce en noches despejadas sin viento eso hay que tenerlo bastante claro por tanto una noche como la que estamos pasando justamente ahora que es lo que provoca esa ciudad provocan es como una ciudad actúa como si fuera una especie de corazón va bombeando ese calor puerto

Voz 0268 37:13 el cuerpo humano que sería la misma ciudad

Voz 24 37:16 y esa ciudad que es lo que tiene tiene asfalto tiene calefacciones tiene materiales de construcción que son de de de una índole diferente a lo que son las zonas boscosas de alrededor o las zonas rurales de alrededor de esas ciudades lo que provoca es que sean más cálido mirad durante anoche se produce lo que se llama la irradiación la irradiación es la pérdida de calor osea el calor poco a poco se va retirando del suelo y ese suelo se va enfriando por tanto cada vez la noche refresca más pero caro dentro de las ciudades ese mismo asalto esas esa urbanización esos materiales de construcción de los edificios ese cemento también deja ir ese calor pero lo deja ir poco a poco no como en el extrarradio por tanto se calienta más que la zona exterior y eso es lo que provoca es esas diferencias importantes de temperatura de hasta ocho o diez grados entre el centro por ejemplo de Madrid o el centro de Barcelona de Sevilla Valencia respecto a las localidades que tengan justo al lado que son localidades más pequeñas mira justamente ahora unos casos curiosos por ejemplo en la ciudad de Madrid ahora mismo bueno cinco hoy ocho minutos de la mañana de este viernes tenemos seis grados de temperatura en el barrio de Chamberí en Madrid en Pozuelo de Alarcón que línea recta hay poco hay un grado bajo cero por tanto siete grados de diferencia ahora mismo

Voz 1571 38:35 claro esas diferencias tarde el centro de la ciudad en el extrarradio

Voz 24 38:39 así es o por ejemplo ahora mismo en el en el centro de Barcelona a la segunda ciudad más grande del país ahora mismo en el centro

Voz 14 38:45 Barcelona En el caso de de Gracia Engracia

Voz 24 38:47 tienen siete grados de temperatura y hay dos en Sant Martí que es la zona más exterior de la ciudad por tanto cinco grados de diferencia debido entre otras cosas a esa isla de calor producida por los mismos materiales que tiene una ciudad con por tratarse de esa especie de cuerpo humano que genera su propio clan

Voz 9 39:04 por entonces eso que que solemos decir de vaya frío que cae eso está mal

Voz 24 39:10 buena buena pregunta fuera pregunta desde el punto de vista social está muy bien decirlo desde el punto de vista técnico es una tira porque el frío no cae el frío lo que hace es irse osea el frío se provoca el se produce cuando hay esa irradiación se produce desde el suelo hacia arriba osea casi que podíamos decir vaya frío que nos da

Voz 9 39:31 pero pero cuando abres el el frigo Luismi el frío el frío te cae a los pies

Voz 24 39:35 si el frío si el básicamente es porque el frío pesa más que el caliente cuando ya se ha instalado pero por lo que respecta al enfriamiento nocturno a lo que sería el hecho de ir bajando la temperatura con las horas de la madrugada es desde el suelo hacia arriba lo que pasa es que claro las sensaciones de que nos invade todo ese frío también una cosa curiosa la temperatura más baja del día siempre que el viento está en calma y que el cielo esté despejado hay que tenerlo en cuenta no se da a las cinco de la mañana como la gente se cree es justo cuando sale el sol por ejemplo hoy en gran parte del país será a eso de las ocho y media nueve y media de la mañana en función del del municipio porque claro cuanto más hacia el oeste salir más tarde

Voz 9 40:13 pues a mí me da una alegría Luismi porque así cuando salgamos de aquí no vamos a estar en el momento más frío ya me pillara durmiendo entonces

Voz 24 40:19 no te te pillara durmiendo como dos grados menos todavía imponer la previsión es que no haga viento al menos en Madrid en muchas zonas y por tanto ese frío se Se se hará un poquito más agudo

Voz 1571 40:29 sí ha repetido en un par de ocasiones lo de noches despejadas viento las condiciones son importantes pues así muy importante tienen que ver estas condiciones para que

Voz 24 40:37 es la de que tu decías para esa isla de calor recordemos que no son islas de las Bahamas

Voz 2 40:42 tú decías por el calor de las ciudades

Voz 24 40:45 que si tienen que dar despejado en con acciones despejadas y sin viento por qué porque si hace viento por un lado ese calor que genera la ciudad se disipa por tanto entre la ciudad y su extrarradio o sus pueblos más aledaños que sean más pequeños ya no se produce esa diferencia de temperatura o estaríamos hablando de uno o dos grados como mucho ir si se nubla se produce un efecto invernadero sabéis lo que parece que todo el mundo se cree que nos va mal el invernadero de de hecho el efecto invernadero es que es necesario para nuestra vida si no tuviéramos efecto invernadero no estaríamos aquí nosotros hablando entonces qué es lo que provoca eso provoca una especie de como de coraza de temperatura cuando se nubla que hace que ese calor que se escapa del suelo vuelva rebotar en las nubes y se quede ha atraído se queda atrapado en zonas más bajas por tanto no baja la temperatura no hay diferencia de esta temperatura entre el centro de la ciudad y esa zona más periférica

Voz 1571 41:40 bueno pero eso también es muy importante toda la organización urbanística de una ciudad el planteamiento los parques Luis Macy pues nada que tengas un buen viernes lo que pasa es un buen fin de semana

Voz 24 41:52 igualmente a disfrutarlo hasta ahora

Voz 11 41:55 muy bien

Voz 1 42:11 de buenas a primeras con Aitor Albizua Julia Molina

Voz 23 43:30 al vía

Voz 0268 44:11 Aitor yo les tirarme el pisto pero en el vídeo que grabamos para hablar de la encuesta en Twitter yo ya predijo

Voz 2 44:17 a gana hombre haberes que ganar es lo mínimo que se merece con la de sacrilegio es que se han hecho en España con él pero bueno vamos a explicar bien porque hoy cuando queda casi nada nada para que vengan los Reyes pues en nuestra encuesta de twitteros estamos preguntando a ver quién es vuestro Rey Mago favorito

Voz 0268 44:33 aquí de momento sin muchas perspectivas de que esto cambie Baltasar va ganando con un treinta y seis por ciento de los votos

Voz 1571 44:40 en que no queda lejos de la segunda opción con un treinta por ciento son los oyentes de de buenas a primeras tres de cada diez que han votado que son demasiado republicanos como para andar hablando

Voz 1934 44:49 de de un Rey otro favorito luego está con el veintitrés por ciento de los votos nuestra opción Aitor hoy no hemos acertado el Cholo

Voz 1571 44:59 el Rey buenista en el cuarto puesto con un once por ciento de los votos y nos lo teníamos el Rey mundialmente menos querido después del de Arabia Saudí el de medio es Gaspar que Danny De la Fuente en la redacción y ahora que veía la foto que en los hemos sacado dice que que yo me parece un poco Gaspar

Voz 0268 45:14 yo creo que sí porque tú estás empeñado en que Gaspar es pelirrojo yo creo que es castaño tú eres Castaño tienes

Voz 2 45:19 Barba podría ser Baltasar bueno pues entre entrega Gaspar Baltasar no no estoy tan Moreno Marina García en Twitter nos dice mi fabes Baltasar pero el de verdad no el señor pintado de marrón que ponen en Google porque buscáis en Google Baltasar

Voz 0605 45:40 aparece la imagen de Gallardón

Voz 2 45:43 cuando se se hizo de Rey Baltasar y además casualmente

Voz 0268 45:48 es lo primero lo que basa en lo que ha pensado Juan López que está de vacaciones ya ha puesto en cuanto hemos lanzado la encuesta dicho yo lo tengo clarísimo adjunto fotos con he pintado

Voz 1571 46:00 Arturo Valoria dice pero yo te juro por lo que más quieras que le viene el salón de casa de madrugada créeme me asusté tanto que me volví a la cama de puntillas a ver a quién vería

Voz 0268 46:09 todo esto eleva puso muchos han Reca diez once dice cada año uno así todos contentos y no me dejan sin regalo

Voz 1571 46:17 sí Antonio Carlos dice Baltasar siempre ha supuesto la diferencia por lo exótico y eso lo convertía en

Voz 2 46:22 el favorito a todas luces el

Voz 1571 46:25 Cano Papá Noel es infinitamente más minoritario que la Monarquía representada por los tres Magos que además son más inclusivo por unir a Oriente y accidentes son las cinco y cuarto cuatro y cuarto en Canarias

Voz 37 46:39 sí

Voz 1571 46:43 oye Illán sabe que igual tenemos algún oyente por ahí que este año se ha portado muy muy muy muy bien su rey favorito le trae un regalazo por ejemplo un coche eléctrico ya me estoy imaginando a Manuela Carmena

Voz 0268 46:54 teniendo cartas ahí a diestro y siniestro el coche eléctrico para los madrileños pero bueno yo no tengo muy claro que esto es lo hayan P

Voz 1571 47:00 no es que todavía hay muchas dudas sobre si conviene o no comprar uno en SER Consumidor eh Jesús Soria pidió a Jorge Morales que es ingeniero industrial y experto en energías pues que resolviera eh algunas dudas

Voz 9 47:12 la primera que más preocupa a los conductores es pues la más evidente evidente las baterías puede ser que como pasa con las del móvil pierdan autonomía con el paso del tiempo

Voz 14 47:21 con las baterías duran muy poco esto va a cambiar porque claro me dice algún ingeniero que llevan cien años con esta historia no acabamos de resolver el tema de la duración de las baterías cómo está esto

Voz 4 47:31 bueno vamos a ver yo te vea la de mi experiencia personal no coches hace cuatro años al mismo precio al que me compré un coche hace cuatro años el de ahora tiene más del doble de batería cuánto dura realmente la mía no lo sé pero yo en cuatro años sólo he perdido es esto llevo una rayita coche una rayita ahí que te da la degradación de la batería no porque hay gente que lo lo ha asimilado móvil hombres que ellos móvil

Voz 1194 47:54 son cuatro años ya verdad que queda hasta material

Voz 4 47:56 Duran muchísimo menor no bueno pues yo después de cuatro años te puedo decir que mi batería es prácticamente indistinguibles respecto de lo que la la autonomía que tiene ahora respetada que tenía al principio es decir sólo ha perdido una rayita de doce depende mucho de cómo las mantenga

Voz 1571 48:10 ya a algunas claves importantes sí o no

Voz 4 48:12 se utiliza mucha carga rápida que esta que tantos están poniendo de moda ahora eso ya se sabe que es mucho peor para la batería que a todas las noches uno dos es muy importante el el no no no estar sean no no estar permanentemente llevando la batería cero ya ya hay uno está llevando el coche al límite permanentemente va a tener también problemas de que la Hacienda baterías sino Sinnamon tiene su cargando por la noche ello Hinault dejando que se descargue completamente el coche ya digo que mi experiencia este de cuatro años es que no hay

Voz 1571 48:41 ningún problema de grabación la mayor parte de fabricantes

Voz 4 48:44 ha ofrecen al menos al menos eh cinco años de garantía de las baterías

Voz 1571 48:48 el otro problema que nos imaginamos es que aparte del de las baterías Lodi donde cargar esas baterías donde cargar el coche en España tenemos dos mil puntos de recarga o cuando se necesitarían unos doscientos veinte mil pero según Morales esa tendencia ya está poco a poco empezando a cambiar

Voz 14 49:04 Brolin hay muy pocas y eso invita poco a compras el coche eléctrico

Voz 4 49:08 es sólo que hace más que invitarán a no comprarse coche Atlético lo que invita a que los que tengamos coche eléctrico no es que vemos en las ciudades no lo hicimos para viajar vale que que oye que no

Voz 0268 49:17 es otro cambio de mentalidad nos gustaría a todos

Voz 4 49:19 en viajar más con el coche eléctrico problema que tenemos este es el problema que llamo yo de la pescadilla que se mueve de con Jesús porque las empresas no poner porque no hay que

Voz 1571 49:27 porque no hay demanda que tenemos