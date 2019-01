De Buenas a Primeras (08/01/2019)

Voz 1 00:00 tres media las tres y media en Canarias

Voz 0107 00:48 qué tal cómo estáis empieza el ocho de enero y no me preguntéis por qué pero me gusta el ocho de enero es sólo intuición pero va a ser un buen día no esperamos grandes cambios en cuanto al tiempo frío y heladas a primera hora temperaturas que van a ir subiendo a lo largo de este mes Biaggi siempre titulares en la prensa que sorprenden y este es uno de ellos el atraganta miento es la tercera causa de muerte no natural en España

Voz 0268 01:26 lo leíamos hace un par de días en la prensa y sorprende porque aunque a todos los pueda avanzar pues nadie imagina que haya tantos casos como para convertirse en un asunto al que deberían

Voz 0107 01:35 hemos ponen más atención los últimos datos oficiales que tenemos son de dos mil diecisiete y en ese año fallecieron dos mil trescientas XXXVI personas por asfixia porque un trozo de comida otro objeto pues no les dejaba respeto

Voz 0268 01:49 y sobre todo porque nadie consigue ayudarlos a expulsarlo los datos son Line para que os hagáis una idea de la magnitud sólo están por encima las muertes por suicidio y las muertes por accidente de tráfico

Voz 0107 01:59 la mayoría de los fallecidos tienen más de sesenta y cinco años personas muchas de ellas pues que tienen dificultad ya ya de por sí para tragar un síntoma que suele aparecer por otras muchas enfermedades

Voz 0268 02:10 el fragmento de dentaduras y en el caso de los niños pues juguetes au canicas porque al contrario de lo que pueda aparecer las muertes por atraganta minuto por alimentos son las más minoritarias

así que a partir de las cinco y media vamos a hablar con Antonio Guzmán de la Fundación Mapfre que han recopilado todos estos datos y además han creado una app Sos respira se llama una aplicación para el móvil para enseñar muy fácilmente hacer la maniobra está que te cogen por detrás así quizás te pegan un apretón si también vamos a hablar con Fran en Betanzos que es médico otorrinolaringólogos del Hospital Obispo Polanco en Teruel y le vamos a preguntar pues por todo lo que tenemos que evitar para no otra cantarnos también pues cuáles son esos pasos a seguir en caso de que nos encontremos en una situación así

eso son los números a los que nos podéis mandar una nota de voz o llamarnos en directo aquí al estudio

Voz 0107 03:10 en os podéis contar como siempre lo que queráis de hecho nos gusta saber qué qué estáis haciendo que están haciendo nuestros oyentes a esta hora pero concretamente hoy os estamos preguntando en nuestra encuesta de Twitter en arroba de buenas por esa foto que tienen colgada tus padres en su casa

Voz 6 03:27 esa foto a antigua no en un color ahí casi desgastado el poco sepia

Voz 0268 03:33 aunque os avergüenza a cualquiera que vaya de visita a vuestra casa pues la ve y eso pues no mola mucho sí claro por eso por será algo que Llanos nos nos representa pues es gustaría meter en un cajón y que no salga nunca más de ahí os preguntamos por

Voz 0107 03:46 esa foto en casa de nuestros padres que os gustaría hace

Voz 0268 03:49 al desaparecer

Voz 3 04:08 eh

Voz 0107 04:13 claro no tenemos quince años y lo que antes molaba pues pues ya no mola no claro cuesta cuesta verse en alguna foto de antaño de estas que vuestras madres yo creo que sobre todo suelen ser las madres guardan ayer con con muchísimo cariño si tenemos cuatro tienes como siempre con

Voz 0268 04:28 el ocho por ciento la foto de las vacaciones en el pueblo

Voz 0107 04:30 pero con el dieciséis por ciento la foto de la graduación en el podio veintitrés por ciento cualquier foto con aparato con los Brammertz Julia tú tuviste Bratz Nokia

Voz 6 04:40 no recordar ese pasaba por eso quemaría todas esas fotos es esto claro ese ese flequillo SS pelos esos gran horror

Voz 0107 04:53 estoy de acuerdo pero tengo que decir también que son Trauma que tenemos ya los más jóvenes porque cuando nuestros padres eran más jóvenes cuando eran adolescentes tampoco no estaba tan extendido esto de los Rockets entonces pues no tienen ese trauma y lo que queda claro de del CIS de de buenas de hoy de de esta encuesta de buenas a primeras

Voz 0268 05:10 la mayoría lo que más odiamos es la foto de la comunión hombres sanción que apoya el cincuenta y tres por ciento de los oyentes

Voz 1537 05:18 Alicante odio con todas mis fuerzas esa foto de la comunión aguanté toda una noche con la melena cogió Danu litos para que me quedara ondulado me colgaron al cuello un crucifijo de madera tan grande que debieron de talar medio bosque para hacerlo las manitas juntitos con un rosario blanco entre los dedos peor una mirada angelical que no dice nada de mí que no crecí lo suficiente de mala que era ya ya está bien grande la foto Santa

Voz 1772 05:50 Juliana un beso un beso para dijo Julia

seis es de tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos

Voz 7 05:56 buenos días bueno Ros feliz año nuevo dos mil diecinueve yo sinceramente no sé si les quedara alguna porque la de la del pueblo pues como que no había foto del pueblo la comunión puede que esté por ahí pero vamos no creo que este yo quitaría la de la comunión definitivamente la espoleta de curas al que iba ahí no había otro remedio más que como lugar sí si sí cuando chicos venga vamos a poner el martes a buen martes Brady también mío

Voz 0107 06:23 yo tengo que decir que que soy de la opción de la de la comunión en primer lugar porque ahora mismo no volvería hacer hacerla la comunión pero sobre todo porque días antes de la comunión esto cuando cuando te van a sacar las fotos a mi madre a la peluquera del pueblo que se llama Nekane y se les ocurrió innovar el chiquillo tiene que ir guapos de día que tienes

Voz 0268 06:43 en caso es buena para los días especiales no

Voz 0107 06:46 entonces no sólo iba vestido de manera Manson Mari dinerito de de blanco sino que se les ocurrió eso innovar en el peinado no les valía el que llevaba normalmente a una Rey al lado y que suele ser también un comodín decidieron hacerme raya en medio así que pelo liso

Voz 6 07:03 ya en medio y ahí quedaría verte ahora así

Voz 0107 07:05 pues algo con una Biblia pequeñita en la mano

Voz 6 07:08 todo era horrible madre Aitor nos esa foto a arroba de buena

Voz 0107 07:14 además que es la sigue teniendo en el salón en el que tirarnos y mi pelo

Voz 0268 07:18 comunión ojalá me hubiese lleva a mí a la peluquería

Voz 0107 07:21 Borja González en la técnica Juan López en la producción seguimos en de buenas a primeras

Voz 8 07:37 aquí no a Julia Molina

Voz 0107 09:04 todavía queda un minuto para las cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias

Voz 6 09:14 no tiras voz para hacer aprobar

Voz 9 09:19 sí

Voz 0107 09:21 citando a Marina Fernández este martes se han vuelto todos los presentadores estrella de de la Cadena Ser y los grandes colaboradores esto quiere decir que han vuelto grandes periodistas como Pepa Bueno Angels Barceló pero también quiere decir que ha vuelto gente que maneja muy bien el inframundo como es el caso

Voz 0032 09:37 eso de los Especialistas secundarios en su primera intervención del año han abierto los teléfonos de La Ventana para dar voz a ganadores de concursos pero concursos surrealistas Ginés por ejemplo ganó en Barcelona el premio al mejor imitador de Frank Sinatra fumando luego ha llamado a Antonio Luis José atentos

Voz 10 09:56 bueno eso dice que que Chaplin no pasó de la primera ronda en un concurso de imitadores de de Charlotte pero en cambio Antonio Luis José sí que pasó de ronda de hecho fue el primero en un concurso de imitadores de Charlot para discapacitados capilares verdad hola Luis qué tal muy buenas tardes invitados de echarlo para discapacitados capilares verdad a las personas con problemas con el pelo calvos no se personal usar esa palabra vale sí vale de acuerdo pero que valoró el jurado en ti para ganar este concurso de Charlotte

Voz 11 10:26 bueno para ser honestos yo diría que el jurado no

Voz 12 10:28 con tuvo muy en cuenta que yo era el único participa

Voz 10 10:31 ante el concurso y eso puede peso sé que si decantó la balanza digamos por no sólo tu participa este sí porque hay pocos imitadores de Charlot dicho ha dicho Calvo eh perdona te has dicho Calvo tú si no lo que has dicho caldo no lo es decir que hay pocos imitadores Calvo de echarle la Cábala

Voz 13 10:49 sí vale lo has dicho sí sí sí el ha dicho sí para que yo pueda hacerlo

Voz 10 10:53 tú sí Calvo Calvo Calvo Calvo se porque ya soy capaz vale vale vale no acabo yo no postureo debería decir Calvo caben es caro no te puedo decir que sí porque llevo no vale la diferencia si si no veo la diferencia pero es que yo veo bastante injusto que sí palabra yo no puedo sobre la palabra

Voz 13 11:13 me parece justo que desde tu super nazismo capilar lo que es justo no no no muestra una mínima sensibilidad con los cargos otra de Vitoria mira a ahora aquello fuera al funeral de tu madre su cara apoyaban el ataúd vaya vaya

Voz 6 11:29 la acción de mierda lo tiene claro

Voz 13 11:32 a ella ya ya vamos a dejar la charla porque no tengo Magán

Voz 0268 11:35 está enfadado de Antonio los hombres se les ha sentado bien lo de Calvo no sabemos si siguiente oyente Lucero es Calvo porque ha triunfado en un certamen de imitadores de Dios lo que vais a escuchar es pura magia

Voz 10 11:47 eso que el mejor invitados del mundo de Dios sí de Dios obtuviese español y su nombre es Lucero cero buenas tardes tres años seguidos siendo el mejor imitador de Dios verdad oye te importaría hacerlo una pequeña aquí demostración de optimización

Voz 12 12:04 venga adelante

Voz 10 12:09 es increíble maravilloso de Dios que existe entreno seis horas al día Lucero muchísimas gracias suerte sí vale

Voz 0268 12:26 sin grandes pretensiones no sí sí sí sí sí alucinantes por cierto Julia has hecho propósitos de año nuevo eh yo creo recuperar la voz me vale estoy como lucero no pido mucho

Voz 6 12:37 el Mundo Today ha contado en La Ventana los

Voz 0107 12:41 los propósitos de año nuevo de los españoles

Voz 1981 12:44 lo estamos flipando muchísima abrir una cadena de gimnasios presidir la Academia de la Lengua Inglesa llevar a la ruina a las grandes tabacaleras principales propósitos de los españoles para dos mil diez puestos a no cumplir seamos ambiciosos algo menos de relacionar animal un niño de seis años critica que se le castigue por algo que hizo a los cinco años

Voz 6 13:04 era inmaduro un niño por el amor de Dios razones

Voz 1981 13:07 pero la policía incapaz de detener al cirujano plástico que opera a sus pacientes para que se parezcan a él en un giro de los acontecimientos en cirujanos ya operado asimismo para parecerse a la policía las dos personas que hacen de caballo de Santiago Abascal confían en que el partido llegue al poder rápido para poder buscarse otro trabajo creo que no saben es que si gana Vox cada caballo tendrá diez militantes en su interior la OMS aconseja beber como máximo una cerveza por semana excepto a aquellos hombres que necesiten olvidar los ojos de Jessica lo que pudo ser y no fue no provoca adicción pero pensar en Jessica es muchísimo peor dicen los expertos los usuarios de las escaleras mecánicas preguntan si ellos también pueden hablar del tiempo algunos ya han empezado a preguntar aquí va Starbucks planea abrir otro local pero teme volverse demasiado comercial pasar de veintinueve mil trescientos veinticuatro locales a veintinueve mil trescientos veinticinco

Voz 0978 14:05 a pensar a la gente que somos una cadena dicen los responsable

Voz 1981 14:09 la policía interviene una banda de termo mix que

Voz 0268 14:11 qué han aprendido a cocinar metanfetamina

Voz 6 14:14 cómo intentaron escapar a bordo una rumba pero la aspiradora empezamos

Voz 1981 14:19 Manuela Carmena destinará cinco millones de euros a adaptar Madrid a las personas con el pasado y también encargado una nueva línea de metro que conectará su casa con el Ayuntamiento de la capital Serrat rape harán inglés harto de que le digan en qué idioma tienen para cantar el artista a partir de ahora se hará llamar el NIDA del las eh

Voz 15 14:40 y

Voz 16 14:51 la

Voz 0107 15:27 quince minutos para las cinco las cuatro en Canarias el cantautor Pedro Guerra ha reeditado su primer álbum golosinas un álbum que tiene nada más y nada menos que veinticinco años más a pensar un poco en un momento donde estabais hace veinticinco años Julia yo no cuento no había nacido que habías nacido yo he hace veinticinco años Justo cumplirá dos años cómo pasa el tiempo cuánto nos gusta ponernos así un poco nostálgicos

Voz 1995 15:54 eso es terrible dijo yo lo mío acordarme de Connect U sacaros es lo que yo estaba haciendo cuando tú hiciste ese disco estén muy mayor

Voz 4 16:02 sí estamos mayor estos todos pero bueno eso pobladas terrible y por otro lado pienso que no lo es quiero decir

Voz 1995 16:12 que nunca sí sí

Voz 4 16:14 decir que está como hasta cosas de resistirse al paso del tiempo no pero bueno el tiempo pasa y uno lo que tiene que hacer es disfrutar pero sí es verdad que yo pienso yo que hace veinticinco años que llega a Madrid si un acuerdo debía aquí en la vida intenta a ver qué ha pasado en esos veinticinco años han pasado muchas cosas pero también unos ahora cuenta que ha pasado el tiempo

Voz 1995 16:35 la velocidad entre Chéreau vosotros dos músicos que es una profesión fantástica estupenda y la gente nos lanza flores cuando cantáis

Voz 0268 16:43 el tiempo pasa así y más deprisa o más despacio dependiendo de la situación

Voz 6 16:47 igual que pasa mejor o peor para para no

Voz 0268 16:49 es unas también hay discos que envejece mal y otros que lo hacen bien como el suyo

Voz 4 16:54 yo he vuelto sobre el disco golosinas porque siento que es un disco que no ha envejecido mal cultural que son canciones que todavía puedo cantar que yo me siento a gusto no hay ninguna duda de que la que me pueda avergonzar o porque también hay veces que hay canciones que uno escribió cuando era muy joven y de repente pues ahora hablaría del mismo tema pero utilizaría otra palabra contaría de otra manera no este es un disco que siento yo que ha envejecido bien pero hay otras cosas en aquella época que llorar tampoco podría sostener no porque

Voz 1995 17:27 en fin creo que esto paso a todos un disco es eterno viene por mal no sé si es es

Voz 18 17:35 quién lo va del tiro Viena Tom por ejemplo ese disco tu lograba esté en directo

Voz 1995 17:38 con una guitarra si ahí estaba Pedro Guerra su guitarra eso es muy valiente me imagino que para eso hace falta ser muy joven probablemente ahora ni de loco osciló un dijo sólo en directo tu cuenta

Voz 4 17:52 a ver si a ver esto por ejemplo es algo de lo que igual podría estarme arrepintiendo no madre mía qué cosa tan absurda hice y sin embargo ahora es una de las cosas que miro y digo que nos día no porque en aquel momento era el primer disco de un artista en directo efectivamente sólo con a guitarra y voz bueno hay algunos temas como el que acabamos de escuchar que tienen una banda pequeñita pero en fin las tres cuartas partes del disco es la guitarra madre mía no que cosa tan tan joven tan arriesgada si bueno hay que hacer joven y tener un entorno que en aquel momento estimó que

Voz 6 18:33 que que eso era viable no claro que que era viable hasta allí

Voz 0032 18:37 algo que por ejemplo nos trastoca a todos que que nos desmorona claro la crisis no que fue algo así que cambió los planes de muchas familias sí aunque esa pena ese drama pues sirve de inspiración en muchas ocasiones lo que es malo para todos dicen que es bueno para los cantautores ellos son especialistas en encontrar una fuente de de luz para para lo que hacen

Voz 4 18:56 nosotros fuimos la primera generación bueno la segunda en los ochenta hubo una pero también digamos que

Voz 0107 19:02 la movida tampoco

Voz 4 19:04 toda la parte digamos cantautores no a la movida centró toda la atención cultural no pero Javier Ruibal por ejemplo que son cantautores espectacular Herce los ochenta no pero nosotros fuimos como de la primera generación muy que tuvo una respuesta popular después de las generaciones

Voz 1995 19:24 eh del franquismo no Javier Ruibal se dice una cosa pena que edita rompa siempre se dice que el éxito le persigue pero que él es más rápida grandes grandes grandes cantautores de este este país pero ya te

Voz 4 19:39 con lo de los ochenta quedaron un poco de alguna forma sepultados por toda hasta cosa ochentera precisamente no nosotros venimos después en noventa y es verdad que que ha habido muchos cantautores habido en dentro de esta crisis ha surgido una aliada de cantautores pero quizás notan centrado digamos en lo que es el compromiso social no ir tan también es verdad que a su vez el compromiso social ya no es patrimonio de los cantautores hoy en día Arturo a todos los estilos musicales desde el hip hop hasta incluso el pop no así el reggaeton rock no no voy

Voz 1995 20:16 compromiso social en el bono hay rendimiento eh que Luis los sí

Voz 4 20:19 tenemos una excepción no en España pero bueno Residente Calle trece por ello pero viene un poquito también andina

Voz 19 20:33 toda esa

Voz 6 20:34 la inspiración al final si todo sale bien debe llegar el éxito del caso de Pedro Guerra así ha sido

Voz 19 20:45 que esto

Voz 6 20:51 de buenas a primeras Cadena SER

Voz 0032 20:57 en la Cadena Ser estas navidades han estrenado un programa que se llama siempre pensando en lo mismo el nombre no puede ser más acertado para el equipo de de UGT hasta primeras porque va de lo que más nos gusta hablar aquí que es de comida jinete

Voz 0268 21:13 alguien hubiese uno de Contigo Dentro

Voz 0032 21:15 no de sexo que también pero lo que pasa es que no tantos delanteros

Voz 0268 21:21 claro claro lo que pasa es que bueno yo siempre te poner de protagonista algo Rino pues han intentado hacer algo un poquito más sofisticado

Voz 0032 21:30 hablar de la gastronomía a través de los sentidos no pararse en cómo sabe sino hablar de cómo huele de cómo suena qué aspecto tiene que tacto

Voz 0268 21:39 el primer ingredientes el básico en cualquier cocina que despierta los cinco sentidos

Voz 20 21:44 he oído uno uno cero cero

Voz 0107 21:56 estoy ahora mismo por la finca

Voz 0268 21:58 de Guadiana situada en el pleno corazón de la provincia de Jaén alrededor veo la Sierra Mágina Sierra de Cazorla Sierra de las vías como no el manto de los grandes Olivares de nuestra querida provincia bueno todo me llama al ser un paisaje absolutamente comestibles

Voz 0032 22:22 cosa baño pasea por los olivares de Jaén y ahí todo como dice ella parece comestible de esos olivares sale el aceite parte esencial e indispensable de la cocina mediterránea

Voz 18 22:32 Rosa supongo que el aceite de cosecha temprana que ahora producir no tiene nada que ver con el que tu provocaste cuando eras pequeña ni por sabor ni por color ni por aroma por nada

Voz 21 22:43 nada que ver la verdad que ha cambiado todo muchísimo hemos está evolucionando en el sector y nosotros mismos aceites eh pues con muchísima más complejidad de cata con una experiencia gastronómica e ir de sensorial realmente distinta aceites más verdes aceites eh evocadores ayer vas a a frutas e incluso a plantas aromáticas eh que hacen que que al final en los aceites tengan una complejidad hay un misterio y una experiencia realmente única diferencia él las

Voz 0268 23:15 Kate es precisamente uno de los ingredientes favoritos de María José de María José San Román ya tiene una estrella Michelin en el monasterio un restaurante en Alicante

Voz 0032 23:22 ah y ahí es donde combina es aceite con otro de sus protagonistas el arroz hecho además de cualquier forma

Voz 4 23:28 puede ser una versión del arroz con leche

Voz 1927 23:31 sin que sea una herejía el sí a la estamos haciendo goles pues un arroz

Voz 22 23:36 leche bien que parece una herejía al final la leche es un componente que tiene agua tiene proteína que tiene grasa pero no si lo dices si lo di socias y eso se ve claramente cuando haces un caso no que va el por un lado el el azúcar va por otro bueno que lo puedes descomponer ID eso es lo que he hecho un poco con mi arroz de naranja en el restaurante he cocinado el arroz con zumo de naranja porque necesitaba un líquido me basado en ese que ya llevaba incorporada el azúcar luego le hemos añadido después de la cocción muy larga donde queremos que algo se cuece ese pase de añadimos una mermelada hecha con las mismas naranjas con otras pero también con naranja y al final cuando ya hemos hecho esa mezcla bien frío lo mantengamos con aceite de oliva virgen extra de la variedad Arbe equina que es de una de las que le va muy bien lleva también la Farga o la

Voz 0268 24:35 estoy yo

Voz 22 24:36 hola Royale que hace también a Rosa Vañó y esto nos da la parte grasa que es lo que tiene un arroz con leche que estado cociendo durante tantas horas tiene al final mucha grasa

Voz 0268 24:47 el sonido los olivares el olor de sus aceites pero en un restaurante también son importantes otros otros sentidos el tacto de la vista

Voz 0032 24:58 de comer por los ojos eh que te decimos mucho y en eso no sólo entra la comida sino donde nos la sirven queden

Voz 14 25:05 qué hacer con esos platos con esas creaciones porque están hechas o no están hechos

Voz 0032 25:10 las para que el comensal las toque

Voz 1995 25:13 sí que es verdad que en el mundo de la gastronomía llena el tema de las vajillas el tema del tacto es tienen tienen mucha relevancia es es un es más interesante una vajilla casera sensorial que aporte cosas que aporte textura que aporte

Voz 1927 25:32 las cosas del tacto hablamos pero al final si tu vida

Voz 18 25:36 las que que ponderar que decir que tan importante es la textura lo es más incluso que que la vista que la apariencia de esa vajilla o lo más importante es que sea bonita

Voz 4 25:47 a ver

Voz 1995 25:48 bueno está claro que la parte visual seguramente la que más más impresiona pero la experiencia gastronómica hasta montaba poco por la sensación es el efecto que produce muchísimas cosas no solamente a lo visual también gusta activo el tacto a las temperaturas que estemos a gusto una sala hasta el proceso de espera o de o para hacer una reserva no influyen en una experiencia

Voz 0032 26:11 experiencias muy gourmet de esas que que sólo nos podemos dar de vez en cuando pero que son un regalo para para el quinto sentido que es el gusto

Voz 0268 26:17 en este la abanicos infinito gente que prefiere carne pescado que es más de verdura o a la que le gusta maridaje

Voz 0032 26:22 con un buen vino otra opción la del vino que parece que que sólo para unos pocos los entendidos pero claro la alta cocina Se está popularizó dando al menos en los programas de televisión y el vino sigue el mismo camino

Voz 0268 26:33 así que con ese espíritu empezó Santiago Rivas haciendo insta a Cata

Voz 0032 26:36 las vidas de dos minutos para enseñarnos a fardar

Voz 0268 26:39 delante de los cuñados haciéndonos los entendidos

Voz 0032 26:41 poniéndole el sentido de la vista algo que

Voz 0268 26:44 tan del gusto

Voz 18 26:45 y dado que el mundo es tan raro actualmente y está tan hiper conectado a base de redes sociales pues yo lo que hago sea soy el blogueros Ymbro no haya si tengo

Voz 6 26:56 en en una revista pero no la revista

Voz 18 26:59 qué tal pero yo empecé en redes sociales hablando de vino sobre todo mezclando vino con cultura pop en en Facebook en Instagram en Twitter entonces que es colectivo decantado pues eso yo hablando en esas redes sociales Iker es una insta cata eso ya lo hago con una productora que se llama doctor cerebros ya hay lo que somos esta productora y nosotros ahí lo que lo que hacemos es un vídeo actualmente son de sesenta segundos para que sea multiplataforma para que quepan Instagram en Twitter y en Facebook y nada es con una especie de catálogo o Bini con cogemos una referencia de vino

Voz 6 27:38 la comentamos de los

Voz 0084 27:42 Méndez éxitos de la música surge

Voz 0032 27:44 como hemos visto en esta sección de los lugares más insospechados

Voz 1981 27:49 incluso de las bromas más tome

Voz 0084 28:06 un tema que convirtió en ir van en la gran banda de los años noventa surgió de un graffiti de una broma a cargo de Caine Hannah de la banda Bikini Kill que escribió en la pared de un hotel Kurt Mel Teen Spirit Kurt huele al espíritu de los adolescentes compendio vueltas a esa idea hasta que acabó convirtiéndola en la gran canción del grupo lo que no sabía el cantantes que tiene spirit era el desodorante que usaba su novia de entonces amiga de Hannah y que no había una lectura de rebeldía cosa que sí consiguió la canción de Nirvana que a pesar de no tener un significado claro sí que representó la idea de la libertad de los jóvenes y su oposición sistema

Voz 0107 29:07 es mails Like Teen Spirit de Nirvana es la canción que Alfonso Cardenal ha elegido para

Voz 1995 29:12 todos vosotros en este sofá Sonoro

Voz 1981 29:51 huy no

Voz 23 30:01 has visto las cuatro en Canarias han acordado acordaron buenos días buenos

Voz 0127 30:08 las los equipos de emergencias han conseguido rescatar esta noche los cuerpos de los tres montañeros españoles que han muerto por una avalancha en los Andes de Perú Adrià San Juan Sergi porteros Gerar borró hoy la nieve les sorprendió cuando estaban a más de cinco mil metros de altura

Voz 0268 30:22 Rafael Figueroa presidente de los guías de montaña

Voz 0127 30:24 ya de Perú en declaraciones a la SER

Voz 24 30:27 se ve dura ir creció que cierran la estabilidad caído pues o en la Corona pendiente en una zona no de cien metros

Voz 0127 30:37 junto a ellos iba un guía peruano con doce años de experiencia que también ha muerto y otro montañero español Paolo Belmonte que ha sobrevivido

Voz 24 30:44 el otro montañero esta en buenas condiciones está estable de Diego ondea de alta ya de la clínica no está recuperar doce entonces no

Voz 0127 30:55 ahora se van a iniciar los trámites para repatriar los cadáveres un proceso que puede tardar hasta tres días de la política los secretarios generales de PP y Vox van a reunirse este martes para avanzar en un acuerdo de vestiduras en Andalucía los populares no ponen límites a lo que se pueda negociar en ese encuentro y Ciudadanos advierte de que no aceptarán nada que se salga de lo que han pactado Teodoro García Egea

Voz 0268 31:16 José Manuel Villegas vamos con una actitud abierta

Voz 6 31:19 con ganas de hacer cumplir el mandato que nos dieron los andaluces por tanto sin ninguna línea roja más allá de mejorar la vida de los andaluces

Voz 25 31:29 no se va a cambiar ninguna de esas medidas ni una coma del acuerdo que cierre Ciudadanos Partido Popular se va a cambiar para contentar a vos para contentar al PSOE para contentar ahora a Podemos

Voz 22 31:40 el Consejo Escolar debate desde hoy más de quinientas

Voz 0127 31:42 enmiendas a la Lomce enmiendas para mejorar la inversión en educación las becas o el estatuto docente Adela Molina quinientos cincuenta y uno enmiendas se han presentado al anteproyecto de ley del Gobierno para reformar la Lomce entre ellas las cuarenta del sindicato Comisiones Obreras que pedirá por ejemplo más concreción en los recursos económicos para implementar la ley Francisco García

Voz 26 32:01 menos una memoria económica que acompaña al texto la ley y que cuantifique los recursos que son necesarios para implantar esta ley

Voz 0127 32:08 hola cincuenta de los estudiantes decana es que quieren entre otros asuntos que las evaluaciones externas no afecten sólo a los alumnos Carles

Voz 0268 32:14 avanzar hacia una evaluación más integrado que no levadura de estudiantes sino que se evalúe al conjunto del sistema educativo

Voz 0127 32:22 el pleno debatirá todas ellas y decidirá cuales incorpora el informe elaborado por la Comisión Permanente el pasado diez de enero ese informe que no es vinculante para el Ministerio proponía que el Estado fijara un número de horas mínimas enseñanza en castellano o más coordinación entre administraciones en principio está previsto que el pleno se prolongue durante dos días y que el dictamen definitivo se conozca como pronto el mía

Voz 0032 32:42 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto con cadenas

Voz 6 32:47 servicios informativos de a primeras cola al Julia Molina

Voz 0107 33:00 nada armenio en menos de de media hora conectamos con la redacción con Ana corbata que nos va a contar como viene este martes en lo informativo de momento a esta hora seguimos sin esperar muchos cambios en cuanto al tiempo Jordi Carbó Jordi buenos días

Voz 0978 33:13 muy buenos días seguimos en las mismas es decir una tranquilidad absoluta atmosférica que facilita pues este contraste marcado de temperaturas la noche está siendo fría después que la tarde de ayer de nuevo tuvimos máximas por ejemplo en el centro de Madrid de hasta quince grados una temperatura que también se registró en la ciudad de Barcelona o en Sevilla pero como decíamos ahora mismo hace frío Si estáis a punto de salir o lo hacéis las próximas dos tres horas tener presente que os encontraréis con heladas en prácticamente todo el interior peninsular también en valles montaña incluso en algunos puntos costeros como está pasando en las últimas mañanas por ejemplo de Cataluña de Galicia no están de habitual que él en estos puntos pero con el frío que está asentándose con tanta calma pues sí que suele suceder pero también insistimos que cómo acabará haciendo mucho sol como ayer subirán rápidamente las temperaturas ya unos valores muy parecidos máximas de diez a quince grados en toda la Península y Baleares cerca de los veinte en Canarias la excepción en los pocos sitios que tendremos nubes en Cantabria especialmente al este de esa comunidad en el País Vasco norte de Burgos Navarra y La Rioja aquí nubes e incluso con sensación de frío y algunas lloviznas

Voz 0032 34:21 Jordi más o menos es la la situación que venimos experimentando en los últimos días ese frío en la madrugada y que luego durante el día ya suben las temperaturas pues que ayer decíamos que viene que viene más frío ya sabes que los periodistas nos gustan titulares no que que llame la atención y hoy podíamos leer ola de frío bestia del este bueno sin ir más lejos la web de la Cadena SER masa de aire polar que nos va a dejar helados al margen de todos estos titulares que hay cierto en todo esto porque ayer decíamos que a partir del miércoles iba a empezara a refrescar más no

Voz 0978 34:53 se mira la tampoco aquí vamos a decir que que los periodistas han es se exageran que sí que a veces también son con pocas pero yo digo que claro la alternativa que por ejemplo propone la Agencia Estatal de Meteorología para definir ola de frío a ver si os gusta venga os la digo así de esas que teníamos que estudiar de pequeños eh

Voz 0268 35:12 a ver al menos tres días consecutivos en

Voz 0978 35:14 que como mínimo el diez por ciento de las estaciones consideradas registran mínimas por debajo del perecen Till del cinco por ciento de su serie de temperaturas mínimas diarias de los meses de enero y quedo mil novecientos setenta y uno dos mil

Voz 0032 35:27 claro que todo eso todo es trabalenguas hay que redujo en resumirlo en algo que sentía

Voz 0978 35:32 y entonces ahí aquí unos genios no del marranismo que son los periodistas algunos más acertados otros menos sabes qué pasa que a mí lo que me gusta

Voz 0032 35:40 decir es que viene frío viene mucho frío

Voz 0978 35:43 va a ser ola de frío no en general estas situaciones se tienen que valorar a posteriori porque como define un poco la Agencia Estatal de Meteorología es cuestión de comparar valores que se va a energía extra con los que marca la serie estadística de cada estación esto hasta que no pasado pues no se puede aseverar pero bueno al final tenemos recursos no como decir antiguamente Salah mucho incluso todavía en algunos medios no que viene una ola de frío siberiano no sabía como como el máximo no que podía pasar también se ha escuchado en algún sitio pero luego si lo llevamos al tamiz del rigor que pasa mira ahora mismo por ejemplo en Moscú están teniendo temperaturas máximas de unos cuatro cinco grados bajo cero min más de diez bajo cero que dices es mucho frío pero si estás hablando de Moscú es poco frío de manera que como el frío nos va a venir de allí pues tampoco esperamos que sea una cosa muy extraordinaria en el sentido que la fuente de origen de este frío tampoco está ahora mismo muy fría si le ponemos valores por ejemplo la ciudad de Madrid donde estos días llega en algunos barrios Se espera que sobre todo entre la noche del viernes y el sábado en algunos barrios se alcanzarán mínimas de dos tres incluso cuatro grados bajo cero especialmente en barrios cercanos a los ríos no al Manzanares que son zonas habitualmente más frías en la ciudad de Barcelona también es una ciudad que con esta Sito acción la mañana del viernes incluso la del sábado puede incluso llegar a hilar en algunos barrios que están como casi siempre cerca de los ríos que hay en esa ciudad el río Besòs que está al norte de la ciudad y así podríamos extrapolar lo en la mayor parte del país que iban a ser unas temperaturas unos cinco a diez grados más bajas que las actuales pero con un cambio que también va a ser curioso no porque las mínimas Se va a nadar donde ahora nos están dando ir un poco al revés es decir ahora el frío está concentrado como decíamos sobre todo en los valles como decíamos ayer lo que va a pasar ahora es que el frío más acusado sebadal en zonas de media y alta montaña por ejemplo la referencia alguna estación de esquí que ahí pues puede ser que haya gente se van a encontrar en alturas superiores a los dos mil metros temperaturas inferiores a los quince grados bajo cero que nos parece muchísimo no es exagerado pero en comparación al poco invierno que está haciendo sí que va a ser frío que se va a notar insisto en la mayor parte de estaciones de esquí

Voz 0032 37:54 de allí apunte rápido frío sí pero por ejemplo precipitaciones se esperan

Voz 0978 37:58 mira un poquito un poquito el la noche del jueves al viernes algunas nevadas en el sobre todo en los Pirineos en su vertiente norte pero algo serio ya nada de nada y sólo ese punto del país oye Yordi con este fríos

Voz 0268 38:12 suena un poco raro que se producen incendios como ha basado en Artigas en Lleida esto esto es normal en esta época del año

Voz 0978 38:20 la situación que está viviendo este año un poco también lo comentábamos ayer en los Pirineos no es que sea extraña es lo que suele pasar habitualmente en y es una situación curiosa que en dos puntos en nuestra península que yo bastante eh a esa hora cuando menos precipitaciones tenemos hablamos de los Pirineos sería el caso de artistas en el Pirineo de Lleida está pasando también en el Pirineo de Huesca y en la Ibérica no hay precipitaciones desde hace tiempo serias desde hace prácticamente un mes mes y medio que empezó el otoño con nevadas copiosas en cotas bajas pero desde entonces no ha habido nada serio sí que ha habido todo lo contrario a la lluvia es decir mucho sol pero además con humedades bajísimas vientos muy fuertes que estos días están alcanzando rachas de ochenta a cien kilómetros por hora y el viento encima con ambiente ya seco es lo que más evapora la poca humedad que pueda haber en en esos ambientes no por eso sí estamos en la estación que habitualmente es más el año con ese viento seco Icon una tan marcada inversión se acentuó esta situación y el resultado es que como suele pasar casi todos los inviernos es ahora cuando se dan los incendios el problema está en que estos incendios se desmadre no por suerte el de artistas asilo sordo en una zona de pastos incluso se sabe que son beneficiosos no estos incendios tienen su su función dentro del ciclo de los bosques o de los pastos de los Pirineos las partes más alpinas donde muchas y mucho ganado que nos pues acaba en muchas tiendas no se alimenta de estas zonas necesita pastos constantemente que si no hubiera pues saldría el bosque tendrían problemas pues bien los incendios ayuda a que persistan estos pubs pastos y que además se mantenga su calidad no el calidad la calidad del suelo con estos incendios también mejora las partes como

Voz 0268 40:00 siempre con los incendios el problema es que se pueda

Voz 0978 40:02 desmadrado no hay tendremos que estar atentos los próximos días porque por ejemplo mañana a esta misma hora el viento que va a azotar en muchos puntos del Pirineo a ser muy fuerte de más de cien kilómetros por hora y eso es lo que ya puede complicar un incendio que en principio sería beneficioso lo podría volver en algo un poco más dan más dramático

Voz 0032 40:19 ya decía el tema de de los pastos y es que mira según la información facilitada por las autoridades bueno pues sabemos que la estrategia de extinción dicen que se está centrando leo literalmente en limitar el fuego en el fondo del barranco de salida esto supongo que es porque se controla pero también porque les interesa que se queme esa zona

Voz 0978 40:37 un día os invito que emite a algún miembro de cuerpo los especializados que tenemos en en en nuestro país de bomberos los Ohrid en los Graf son grupos que su filosofía es muy clara no es luchar contra el fuego con fuego aunque parezca un contrasentido ellos lo que hacen son una serie tácticas que es lo más parecido una táctica militar para intentar acotar el núcleo del fuego no ir por ejemplo en esa zona que ha habido este incendio en días anteriores habían hecho algunas gestiones de quema de algunos sitios que sí sabía que si se producía algún incendio Se podría desmadrado pues ven no sólo hacen una actuación de estrategia pura previa incluso meses antes sino que también cuando están ejecutando un incendio que ya está activo en la estrategia es básica no yo imagino porque al final es mucha meteorología depende muchísimo de la meteorología a la contarlo una zona de Barranco con una salida en la que ellos pueden actuar y a la vez escapar si la cosa se desmadre con estas fechas que el calor tampoco es importante que es lo que hace subir por las laderas los incendios supongo que esa decisión nada más Saviano previsto con el trabajo que están haciendo estos grupos especializados de combate directo del fuego yo diría que son de los héroes que tenemos no nos ahora mismo en nuestra sociedad hizo un trabajo que es bastante poco conocido por cierto

Voz 0032 41:50 bueno pues esperemos que que salga bien la estrategia llenos lo cuentas admitió también próximamente Jordi llevas el martes

Voz 0268 41:57 hasta luego venga una vaya bien día

Voz 6 42:07 de esta primera hora Albizua

Voz 19 42:37 veloz tan seto

Voz 0107 43:39 en mil novecientos noventa y ocho estrenó esta canción Manolo García es que hoy nuestro

Voz 0032 43:42 a ponernos un pelín nostálgicos para lo bueno y para lo malo

Voz 0268 43:45 claro eso estamos preguntando en nuestra encuesta de Twitter en arroba de buenas a ver qué foto de casa de tus padres te encantaría hacer desaparecer

Voz 6 43:54 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 28 43:59 comunión la duda a mí me vistieron de blanco no era precisamente puede digamos no tenía un chico muy ha agradecido para que vestido de blanco pero bueno al menos no me vistieron de marinero cosa que que viva al lado

Voz 19 44:28 pero eh

Voz 0107 44:33 no sólo no está solo no nos ha dicho cómo se llama pero lo agradecemos muchísimo qué tal sobre todo la sinceridad verdad desde luego

Voz 8 44:41 buenos días buenista

Voz 29 44:43 pues yo en casa mis padres no tengo fotos de estilos dispares no se entrene la costumbre tener fotos nuestras recomendaciones vacaciones el pueblo quería desaparecer todas esas cosas que cada vez que voy a casa mis padres me dicen que me lleve y no me las llevo porque abriendo camino bien porque no tienen ningún palo ese tipo de cosas y que las haría desaparece

Voz 0268 45:04 Alberto eres un afortunado el puerto no lo tiene voto

Voz 0032 45:07 aparte lo que tiene que hacer es ir a su casa de la de sus padres vaciar la habitación de cuando era pequeño

Voz 0107 45:11 pero una vez Alberto de Valencia por favor dice Kimberly Carrington en Twitter con Braque no tengo pero que María todas las de la época de la

Voz 0032 45:18 mutación que en la que pasas de niña adolece

Voz 0107 45:21 gente que en su caso dice fue realmente

Voz 0268 45:24 terrible total muy de acuerdo Jorge plaza arroba Jorge fútbol ochenta y ocho dice yo le traje mi madre unos cuadros del Chino le dije tú ya tienes algo que poner que sustituya a los cuadros de cincuenta centímetros de la comunión que presidían el salón

Voz 0107 45:39 dio un último tweet tres mal arroba Ab3 mal dice la de mi ex boda horrible Forever son las cinco y cuarto cuatro y cuarto en Canarias o en el mundo del deporte sigue coleando ese penalti no pitado Hinault revisado a favor del Real

Voz 0032 45:56 Madrid pero me vais a dejar que diga que la noticia ahora mismo del año es la victoria del Athletic de Bilbao en Vigo uno dos ahora ya no nos para nadie hombre y el Orihuela alegan ganó ayer cero uno al Alzira

Voz 0268 46:08 Quintos vamos Tercera División grupos se eh

Voz 0032 46:11 pues este paseo por el fútbol regional vamos con el no penalti en El Larguero ha estado López Nieto representante de los árbitros de la Liga así ha explicado lo ocurrido en el Real Madrid Real Sociedad

Voz 1375 46:22 pues Nieto buenas noches hola buenas noches fue penalti para ti te sorprendió que Melero López todo le llamara desde el bar

Voz 12 46:33 hombre el arbitro llevar tiene que tener el cien por cien pero la duda el bueno pues tuvo la decisión en las del momento al arbitro he tenido oportunidad con él de reflexionar sobre la jugada

Voz 1375 46:47 Melero o como Munuera con Belén con lo que Iberia ha dicho

Voz 12 46:52 pues lo dice que en aquel momento tenía muchas dudas que no que decimos que tenemos mucho tiempo realmente lo que tienen son quince veinte veinticinco segundos para que el jugador no se vaya no tiene que tomar la decisión no lo tiene al cien por cien el el ritual digamos de del Vadim creo que Eduardo lo conoce muy bien cierto feria año Eduardo de él el ritual del bar tiene que haber un cien por cien de nitidez en este momento Melero interpretó que pocos cuestionable que él no tenía el cien por cien para de alguna manera rectificar o llamar a Munuera que viniera a verla imagínate

Voz 0268 47:28 pues debe ser que Mederos fue el único que no lo vio claro si esto ya es mala suerte

Voz 0032 47:32 pues sí y ahora la pregunta es si Melero López será castigado irá a la nevera que es como se llama a las sanciones en el argot de los árbitros

Voz 1375 47:39 López Nieto cree que el fallo tampoco

Voz 0032 47:42 para tanto y eso que no te gusta llamarle Vera

Voz 1375 47:44 que ya más descanso y Clavería

Voz 12 47:47 no en nevera Evra jugador puestas de suplente juegas

Voz 1375 47:52 no entonces Antonio Jesús llámalo llámalo como quieras hay árbitros que hay árbitros que se equivocan están sin pitar una semana que eso es así o no es así

Voz 12 48:00 ella me nevera refrigerador más llámalo como quieras cuando cuando se equivocan no es porque han sino porque han tenido una actuación deficiente tengo que decir que se equivocó correcto yo no creo que esta sea una actuación como para mi opinión es la mía yo aquí estoy dándome tirón el Comité Técnico de Árbitros dentro la suya al cual me parece respetable y al que me debo pero yo di mi opinión yo no me parece que sea una actuación como para meterle una nevera digamos porque lo una nevera para para hablar como nosotros sea podido equivocas en mi opinión ha podido intervenir pero no pasó de ahí es decir que que hay que reconocerlo y a ocurrir más veces ocurrido con ritmo en jugadas Tagle más contundente de temporada

Voz 0268 48:38 en el Larguero también han tenido tiempo para reflexionar sobre los fallos del propio Real Madrid que por cierto en dos mil diecinueve ha jugado dos partidos ya ha perdido uno y empatado otro

Voz 1375 48:48 lo está pasando en los últimos años con esta plantilla yo creo que creo era el Madrid lo saben mucho mejor que nosotros que este verano ya toca un plan renove profundo porque da la sensación y eso que han ganado tres Champions seguidas cuatro de los últimos cinco años que a este equipo no le motiva la la exigencia de una competición como la Liga donde cada semana tienes que rendir al cien por cien da igual Zidane da igual Benítez da igual Lopetegui da igual Solari ostras todos no pueden sentar a ser tan malos aquí hay algo que a la plantilla al emotiva que es cuando llega la Champions llega febrero empiezan a a correr empieza la temporada diciendo que empieza la temporada octavos de final viene el Paris san Germain a poner ahora viene la hayas abre pero desde agosto que empieza la temporada este equipo no puede estar tirando Romero la liga un año tras otro con Zidane con Lopetegui con Solari aquí hay que hacer algo más Manu Carreño

Voz 0032 49:43 también ha hablado con Pedja Mijatovic una leyenda del Real Madrid que además sabe lo que es trabajar en los despachos del club con el equipo a diez puntos del Barça tiene claro que la Liga está muy pero que muy

Voz 1375 49:54 difícil dieciocho jornadas a diez puntos del Barça crees que está perdida la Liga

Voz 14 50:00 bueno yo creo yo como he dicho hace un par de días yo los momentos lo mismo pero hay que ser realista en este caso sitio este año en una liga poco tenemos que hacer poco podemos hacer no porque se ha perdido tantos puntos el equipo nuestras cuitas esta confianza que ha transmitido es últimos años así que la Liga con siete puntos y ahora con diez puntos fue imposible ojalá si me equivoco fíjate ojalá que estoy me equivoco pero creo que hay que concentrarse para otras competiciones seguir luchando en la Liga evidentemente porque nunca se sabe qué puede pasar pero tener estas ganas está esperanza

Voz 12 50:37 que al final podíamos ser campeones ciertas cosas muy complicado

Voz 0268 50:42 luego hay varios nombres propios porque si el Madrid ha empezado dos mil diecinueve mal hay varios de sus jugadores que tampoco es que esté en su mejor momento Isco es uno de ellos que volvió a ser suplente el domingo

Voz 1375 50:53 el otro nombre propio disco sin Bale lesionado sin Asensio y suplente te parece que está desaprovechado y con esta plantilla incluso sin la incluso con las bajas que había ayer y que y que se quedara en el banquillo

Voz 14 51:05 yo ayer por ejemplo pensaba que iba a jugar solar no porque el otro día cuando pues el salto salta al banquillo hace bueno media hora eso sí que yo coincidimos todos Jäger me sorprende que está otra vez en el banquillo eso es un mensaje claro entrenador cuento contigo pero no cuento de todo pues es un gran jugador pero no no me gusta demasiado no porque si ayer con el Senado de él no sabe decir lugar no estaría preocupado si fuera preocupado en sentido un poco raro no pues no se cuenta conmigo evidentemente

Voz 0107 51:53 ocho minutos para las cinco y media cuatro de media en Canarias y salvando ayer que fue festivo en diez comunidades hoy martes ocho de enero ya sí que si martes de vuelta de vacaciones

Voz 6 52:03 antes de vuelta a la rutina claro nosotros no lo hemos

Voz 0268 52:06 hacerlo de todos los días a nuestra zona de confort a lo que tenemos bajo control y por volver pues ha vuelto hasta la cara B de Hora Veinticinco cosas David

Voz 0107 52:14 y nosotros que que nos arreglamos alegramos y hoy no podían hablar de otra cosa en la cara B que no fuese pues eso la rutina