De Buenas a Primeras (09/01/2019)

Voz 7 00:48 qué tal cómo estáis empieza el miércoles nueve de enero ya a esta hora hace unos dos grados en la ciudad de Soria podríamos decir que ya estamos empezando a notar la ola de frío que nos vienen anunciando los meteorólogos Se espera que bajen algo las temperaturas mucho eso viento en Baleares Aragón o Cataluña y que las nubes se vayan abriendo paso sobretodo en el Cantábrico pero de momento con pocas lluvias como todos los días a partir de las cinco en algo más de media hora conectamos con Jordi Carbó para que nos dé detalles que nos detalla un poco más todo esto del tiempo que la mayor

Voz 2 01:28 ya de veces le prestamos atención simplemente

Voz 7 01:31 queda por ver no sé qué ropa nos ponemos si va a llover o no si nos va a fastidiar las vacaciones o el finde pero no sé si somos del todo conscientes de lo que

Voz 8 01:40 puede suponer a la larga los grandes cambios de tiempo el cambio climático es algo que afecta y de hecho amenaza seriamente la existencia de uno de cada cuatro lugares considerados patrimonio de la Humanidad y en el caso de España en lo más cercano pues afecta entre otras cosas a la agricultura

Voz 7 01:55 sí a los que plantan recogen al bolsillo de todos los agricultores pero sobretodo a lo que plantamos y luego comemos y bebemos como el vino por ejemplo has dicho el vino Thin si el cambio climático afecta al dice Balbino

Voz 0268 02:35 Viva caiga pero ya podemos empezar a beber o aguardar botellas de vino en vuestras despensas

Voz 7 02:39 aunque la producción de vino en España este pasado año dos mil dieciocho haya sido de las mejores de todo el mundo la transformación del clima afecta directamente a uno de los sectores más importantes de nuestro país pero al mismo tiempo uno de los que más depende del tiempo que hace

Voz 0268 02:53 Dios más bruscos más calor y esto diréis cómo afecta el vino pues se adelanta la floración se adelanta el fruto la época de la vendimia y también cambia hasta el sabor de la uva

Voz 7 03:02 la temperatura que hace la lluvia las horas de sol el viento como a cualquier otro sector agrícola todo esto influye directamente a todos los viñedos españoles incluso condiciona los lugares donde se planta las vías

Voz 0268 03:14 según las previsiones porque esto son solo previsiones la temperatura va subir vamos a tener inviernos más cálidos veranos todavía más calurosos y cada vez habrá más lluvias fuertes separadas entre sí

Voz 7 03:24 algo que hará por ejemplo que los agricultores tengan que buscar zonas más altas para plantar y cada vez más cercanas a la costa atlántica no es una buena nota

Voz 0268 03:33 eso en España porque en Reino Unido por ejemplo ya están sacando partido en dieciocho años han pasado de tener doscientos hectáreas de viñedos a casi tres mil hectáreas según los últimos datos de dos mil dieciocho

Voz 7 03:44 pues sigues están eh preparando bien para el Brexit de revisión de vino hasta arriba fuera de bromas a partir de las cinco y media vamos a hablar con Mario de la Fuente que es director de la Plataforma Tecnológica del vino para que nos ayuda a entender la magnitud de todos los cambios que poco a poco pero se están produciendo veintiocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 0268 04:08 o novecientos cien ochocientos hoy en nuestra encuesta

Voz 7 04:10 ver en arroba de buenas os estamos preguntando algo que podía responder cualquiera de los que no se seis escuchando ahora mismo queremos saber qué es lo primero lo primero

Voz 2 04:19 Emery Ximo que hacéis cuando despertó o sea la hora que sí

Voz 8 04:21 ya suena el despertador empezáis a despereza aros y que que hacéis

Voz 7 04:25 pensad un momento cuál es vuestra primera acción del día

Voz 8 04:28 como siempre tenemos cuatro opciones la primera apoyada por el dieciocho por ciento los oyentes es buscar las

Voz 7 04:34 la segunda que yo pensaba yo tener más apoyos es beber agua

Voz 8 04:37 sólo el diez por ciento Innova extraña Aitor eh porque a mí me sabe a rayos recién levantado

Voz 7 04:42 sí pues yo por ejemplo es que suelo dormir con la boca y entonces se me seca muchísimo y según me despierto esos como como común de ese desierto toda la lengua siempre

Voz 8 04:52 el cerco está sonando a estas horas de de de la mañana

Voz 7 04:55 pero yo creo que es una experiencia que a todos algunas veces no una sensación no que nos ha pasado a todos alguna vez y entonces siempre está la botella de agua hay en la mesilla hizo el primer trago que gusto de gusto

Voz 0268 05:05 pues nada no no representa a la población española lo siento no

Voz 7 05:08 tercera opción pensar en las si está veintiún por ciento de los votos

Voz 0268 05:12 esto que te levantas dices vale me quiero morir pero no pasa nada resiste unas horas despierta después de comer ya pues me he hecho una cabezadita

Voz 7 05:20 le llama plantear el día en etapas es lo que hace Diego de Zaragoza

Voz 11 05:24 pero bueno lo primero de todo si sólo pensar ya en las historias voy a apretar después de comer luego llega la hora de después de comer me es imposible porque no no tienes tiempo no te dejan los los chicos que sea pues este verano el paso porque tiene dinero Ésta activará Génova hacíamos habló de ellos o te viene en los del Círculo de Lectores au Tevenet varices etc etc etc etc osea que si eso era así está y con eso me quedo me llegan el miércoles

Voz 7 05:53 Diego notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro nos podéis llamar en directo al novecientos cien ochocientos os estamos preguntando a ver qué es lo primero que hacéis nada más abrir el ojo por la mañana bueno la hora que sea que es la primera acción que hacéis al de esto

Voz 0268 06:07 tan nos queda la última opción caballo ganador la más millennials el CIS de de buenas hoy nos dice que más de la mitad de nuestros oyentes o de nuestros españoles porque lo podemos extrapolar lo primero que hace nada más volver de la fase REM es mirar el móvil

Voz 7 06:21 mira que somos eh probablemente sea lo último y lo primero que vemos antes y después de dormir

Voz 12 06:27 desde luego no es nada bueno escuchada La tía Julia Hall agua peto Julia de Alicante veréis hace mucho tiempo que no utilizo despertado pero siempre me despierto la misma obra y lo primero que hago es ir a por el modo me pongo los cascos

Voz 12 06:48 esto es lo que escucho no me gusta que haya móviles en la habitación de dormir es un elemento que sepáis de contaminación invisible pero altera el sueño no es aconsejable que escuchará la quita Julia son un buen consejo que tengáis un bonito Mier

Voz 2 07:04 que lo tenga este también ya sabéis tenéis que cambiar el móvil por una radio y sin

Voz 8 07:09 bueno es que de a los españoles pensamos

Voz 7 07:11 cinco horas y veinte minutos al día conectados al móvil es una pasada

Voz 8 07:14 desde que nos despertamos a ver si tenemos un Whatsapp a ver quién le ha dado Like en Instagram a nuestra última

Voz 7 07:20 el con las noticias cualquier cosa ahora bien si escucháis el programa en podcast esperemos que que que que la hagáis caso a Julia eso ahora es la app de la Ser nada más levantarnos y darle al play hay en nuestras caras

Voz 8 07:32 claro como siempre hay opciones que se nos escapan también está Jaime Albert María Isabel Illa murciélago nadie entonan señala haga yo solo leo bueno ellos dicen que lo primero que hacen al levantarse es hacer pis y Christie Tina reconoce tener la mala costumbre levantarse cuando se despierte ya hay una que según el nombre se llama arroba preciosas Temosa dice que lo primero que hace todos los

Voz 0032 07:54 las nada más despertarse es echar un pinchitos Un Paul vete para empezar

Voz 8 07:59 el día con energía dice desde aquí le decimos que más

Voz 7 08:02 me gustaría

Voz 8 08:05 luego esta Iván Iván M G noventa y cuatro que dice lo primero poner el despertador diez diez minutos más tarde lo segundo cuando vuelve a sonar el despertador pienso que pasa sino las consecuencias tercero pienso en las consecuencias de darme cuarto me levanto bebo agua después las tres opciones restantes de la encuesta vamos que un pacto

Voz 7 08:25 completo como nosotros ya todo preparado Borja González en la técnica Juan López en la producción seguimos en de buenas a primeras ya sabéis hay notas de voz a seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro son las cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias y el pasado sábado Juan Carlos Ortega hizo un programa muy especial todo su equipo de producción la radio se desplazaron hasta el teatro San Abelardo de Madrid para no es un tema que nunca habían abordado es el humor Ortega contó con la presencia de Carmen Monteagudo toda una referente del humor y en la entrevista Carmen repasó sus inicios en el mundo del humor podría decirse que a ella la vida no le ha sonreído tanto tu vida Carmen no sido fan

Voz 13 10:34 fácil no

Voz 4 10:37 así mi vida

Voz 13 10:41 así o horrorosa

Voz 14 10:43 bueno en serio estos enseres Mi vida sin

Voz 13 10:46 dolorosa yo he pasado yo me casé con veintidós años ya lo poco meses perdí a mi marido

Voz 2 10:57 hoy estoy hablando en serio coño está hablando en serio ahora hablando en serio e contenía

Voz 13 11:04 qué aquella muerte fue fue horrorosa porque estábamos en una librería yo recién casada enamorada a mi marido se le cayó encima toda la colección de libros de Alianza Editorial en la cabeza estoy hablando en serio con silencio que se murió en el acto luego me casé con otro hombre con Germán vencía a dos meses se le cayeron encima los libros de de la editorial Austral

Voz 2 11:38 he querido público se está hablando en serio coño

Voz 13 11:44 me dije esto que me está pasando es esta broma de Dios que más se perderá Amin maridos con el peso de de colecciones de libros de editoriales pasé tres tres año de luto y me casé con Fernando muy enamorada estado de Fernando hasta que un día en una librería silencio no por favor que esto de verdad en una librería pues se le cae encima todos los Alfaguara mueren ingresó en un convento y allí como defensa empiezo hacer humor

Voz 8 12:23 Tahrir superior es que Carmen será muy buena humorista abres la vida negra e que difícil lo ha tenido a mujer en su vida tampoco es que tuviera mucha suerte en su paso por el convento un día prepara una broma tan tan buena que la cosa pues se complicó con la religiosa ser un día pasó algo algo

Voz 13 12:40 el trágico que pasó pues hice una broma muy elaborada una broma en la que yo relacionaba adiós con un aspecto de la Santísima Trinidad eso lo relacionaba a su vez con una cosa de la madre superiora iba la madre superiora empezó a reírse pero a reírse tanto tanto tanto que murió de un infarto de tanta risa

Voz 2 13:10 yo que esto se haga un aplauso no pero lo aplauden para animarla

Voz 13 13:15 para Le lo bueno entonces eh después de de la muerte de la madre superiora provocada por por esa broma aseguró más elaborada que que que ocurre o que me se ponen en contra todas las monjas

Voz 4 13:31 poner en contra así

Voz 13 13:34 la monja me se ponen en contra lo que otrora eran risas se transformaron en una mala hostia que yo no voy a Víctor están molestas con quien sea gritó el convento sea adquirió el convento

Voz 0032 13:49 bueno pese a todos estos palos que la vida le ha ido poniendo en las ruedas Carmen se ha terminado convirtiendo en una gran estrella de la comedia aún así la vida se lo ha seguido poniendo difícil porque si lo pensamos fríamente hay muchísimas colecciones de libros hombre ella solos había quedado vida tres veces

Voz 13 14:07 me enamoré de un empresario teatral Lucio me casé con él pero murió cuando le cayó encima en una librería la colección de libros de la editorial Cátedra y aquello aquello supuso un punto de inflexión en mi vida que se muera Un marido o dos o tres por la caída de libro de editorial le famosas hay sólo pues lo pueda asumir tiene un par casualidad como hay tanta casualidad pero que te pase siempre claros ellas raro yo pensé que aquello era una señal de Dios y que que hizo entonces volvía al convento empecé a dar dinero a las monjas lo había ganado como digo mucho dinero y empecé a dar dinero las monjas pero a a sacas llenas monja que veía la llenaba de dinero le volví volví loca especiales la monja perdieron la cabeza con con el dinero chico perdieron la cabeza con el dinero que les di las hice millonarias no supieron asumir tanto dinero supero gestionarlo muchas de ellas empezaron a drogarse aquel convento que otrora había sido un nido de paz se convirtió en Sodoma Morro Jable con las monjas y le dije hermana ceder dinero se ha cambiado verdinegros ha cambiado hermanas si lo fuera Saviola los dos fuera avión o llover dinero pero ella no escuchaban tenían los ojos llenos de tanta soberbia por el dinero de tanta varios que que yo pues no veía en ellas el brillo que tenía las monjas antes ya no aquella no eran las monjas que ya había no era ni siquiera se reían de mis bromas

Voz 8 16:07 ya es mala suerte donar dinero a un convento de clausura y que se convierta en un Kuti al que casi es preferible eso a que se demoran cuatro maridos aplastados por libros

Voz 7 16:22 en el minuto pasa de las cinco menos cuarto cuatro menos cuarto en Canarias en Hoy por hoy han podido hablar con la mejor médico de Familia del mundo en dos mil dieciocho al menos según la Organización Mundial de médicos de familia ya ha respondido a una pregunta muy básica

Voz 8 16:37 pero que todos nos hacemos que tengo resfriado o gripe

Voz 17 16:42 no eso de abrir ATI no cojas no cojas frío eso es es falso lo que pasa es que vamos a ver en gripe resfriados catarros lo podemos tener a lo largo de la en todas las épocas del año pero es cierto que estos virus crecen mucho más en invierno entonces si yo paso frío el virus no está cerca de mí yo no voy a tener gripe pero si el virus ya me contagiado o estoy con personas que está muy cerca de mí pues me me pueden hacer más receptiva él

Voz 18 17:11 pero el frío sólo el abrir antes

Voz 17 17:13 sólo eso no va a prevenir la gripe de la gripe pero en otras cosas como la vacuna pero no no abrirá Arceo por o por bueno ese y las respuestas que

Voz 8 17:24 cuántos padres ahora llevándose las manos a la cabeza pensando y que les digo yo ahora a los niños para que ese abriendo pero oye que tampoco ha dicho que podamos salir vestidos de verano en pleno invierno eh utilicemos el sentido común lo que tampoco debemos hacer es respirar si alguien esto

Voz 17 17:38 muda bueno en principio sí porque lo que está claro es que se trasmite por unas gotitas esas gotitas de saliva que salen cuando esto no damos otros hemos estamos a menos de un metro de esas personas pues puede pueden pueden llegar a nuestra a nuestras vías respiratorias pero como entren aunque no respira después vana entrar entonces aquí lo importante es que todos aprendamos que cuando hacemos esto no damos no fue una unos las no no hacerlo directamente desde luego no pone la mano en la cara sino toser o estornudar encima del antebrazo es decir el codo en la absurda por dentro toser ese nivel porque porque exitoso son mis manos toco una superficie baila toca inmediatamente después hice toca la nariz pues entonces ya tenemos nos hemos contado

Voz 8 18:23 pues nos hemos contagiado

Voz 0032 18:25 John Julia porque esta pregunta que el ha Tony a la doctora Verónica Casado e va directa es cierto que hoy estás mucho mejor pero lo único creo que que la esto justo

Voz 19 18:35 te ves pero es verdad que uno incuba la gripe en el trabajo y se pone malo en Vaca

Voz 8 18:41 bueno

Voz 17 18:41 no puede ser somos las jaquecas que son de fin de semana que todas estas trabajando el fin de semana sale no lo que pasa es que en Cuba sin un ambiente donde hay donde hay mucha gente entonces es puedes pueden transmitir del odio

Voz 18 18:55 Justo aflora en el fin de semana

Voz 17 18:57 acciones pero tiene más que ver que estemos con mucha gente y que no tengamos los cuidados que tenemos que tener

Voz 0268 19:05 cuidado detenido es lo que pasa no no sé lo que ha pasado pero bueno además de de cuidarme un poco pues no me queda otra que esperar

Voz 17 19:12 siete días con el Médicos sin al médico y a pesar del médico que ahí nosotros no hacemos lo hacemos nada a los virus sea autor resuelven solos es decir sí por eso también recomendamos que cuando tenga son catarro una gripe hay que tener paciencia no es corriendo a los servicios sanitarios porque es lo único que puedes hacer es coger total coso transmitió tú la enfermedad es decir se va a pasar dura tres cuatro días los síntomas más grandes ya pero ya a partir del séptimo décimo día va a desaparecer sólo porque es un virus

Voz 7 19:46 pues ya sabe esperar si no tenéis XXXIX de fiebre a trabajar todos los también lo decía

Voz 0032 19:51 la doctora aunque os haya pasado una apisonadora por encima como a Gonzo el periodista que se ha creído que estaba en el intermedio y ha aprovechado para hacer su propia pregunta

Voz 0799 20:01 menuda iba sobre el área el quería preguntar sobre ese dolor de articulaciones eh eh que yo sé lo que asocia la gripe pero recuerdo que la última vez que lo tuve dije madre mía me vino una gripe encima y al día siguiente estaba nuevo eso qué qué pasa con los enemigos

Voz 17 20:14 a veces la gripe tiene una duración Costa es decir normalmente lo la agresividad de la gripe de hecho cuando decimos que que hay que en pedir ayuda o o ir al médico es cuando pasan tres o cuatro días es con una fiebre muy alta es muy dolorido los primeros días podemos tomará antitérmicos hiciese ahora es decir cuando hay ese dolor articular y dolor muscular con fiebre alta en esta en esta de

Voz 18 20:41 que es bastante fácil que se trate de de una gripe

Voz 19 20:44 Verónica no por nada es la mejor doctora de familia del mundo

Voz 8 20:48 donde tiene su consulta conmigo apuntaba como ya resuelto muchas dudas

Voz 17 20:53 es que eso lo haya Dolly

Voz 7 20:56 bueno Julia has tomado nota no ya sabemos lo tenemos sido la próxima vez que que en los pasados

Voz 0268 21:00 creo que no tenga tanta lista de espera cómodo tiene mi médico

Voz 7 21:03 también tiene razón quedan nueve minutos para las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0268 21:11 hace unas semanas hablamos aquí de cómo había caído el consumo cultural especialmente los peores años de la crisis muchas

Voz 8 21:17 Alias tuvieron que hacer recortes en casa impuestos a reducir gastos el cine fue uno de los más perjudicados

Voz 0032 21:23 el resultado pues decenas de cines que se vieron abocados al cierre hoy en día uno de cada tres españoles no puede ver películas de estreno en el sitio en el que vive

Voz 8 21:32 sin embargo y salas que han conseguido sobrevivir gracias a una sola cosa el empeño de los espectadores por conservarlas

Voz 0032 21:38 en Majadahonda Madrid hace cinco años unos cien aficionados secundaron para reabrir unos cines los Zoco juntaron un poco de dinero han ido captando socios de momento sobrevive aquí no sólo se ven películas hace muchas cosas habrá con

Voz 1406 21:51 directores hay hay sesiones teta que me ha hecho mucha gracia porque sesiones como dicho tetas porque van vienen madre que dan el pecho a sus hijos entonces le ponen una lupa aquel bebé este tranquilo es momento que las madres los padres no pueden ver cine pues pueden estar con sus bebés viendo una película eso tienen actividades muy muy interesante empezar arriba observada podía es socia fundadora de de esta primera persona que dijo este cine no se cierra

Voz 1907 22:18 pues efectivamente era el típico cine al que yo venía de forma habitual aunque no vivo Majadahonda que vive en Pozuelo y un día llega si hay un cartel que se cierra el cine dices bueno no me lo pueden quitar en Pozuelo yo me han quitado dos el del Torreón y el del otro zoco por ponernos una gran sala como el Kinépolis no de eso no nos lo cierra y entonces la gente empieza a reunirse tres amigas de la zona de Majadahonda tres amigas entre ellas empieza va a reunir en nombre exigente que estaría dispuesta a apoyar que no se cerrarán los cines entonces una de las cosas que a mí me parece muy interesante de esto es que de los dieciocho que llegamos a ser los socios fundadores no nos conocíamos nos unió el cine no unió el proyecto de mantenerlo abierto entonces empezamos a reunirnos primero a poner unas mesas plegables en la Gran Vía en la peatonal de Majadahonda los sábados lo sábados que mercadillo explicarle a la gente el proyecto lo que estaba pasando para que nos dejaran sus correos electrónicos y motivar que la gente se moviera para que esto no se cerrara la

Voz 0268 23:27 bohemia en Rapsodia es una de las películas que tiene ahora mismo en cartelera porque la idea es combinar exhibiciones comerciales con otras independientes

Voz 8 23:34 títulos de bueno pues profesor de Filosofía que me pierda Captain Fantastic películas como Bond

Voz 20 23:42 eh o más infantiles como puede ser mira

Voz 8 23:46 el otro toro o pero también de mucha versión original sobretodo inglés y francés bien en cartel que tenemos

Voz 21 23:55 pues mira ahora mismo tenemos buen me dan Rapsodia tenemos un asunto de familia tenemos Silvio tenemos el amor menos pensado Ricardo Darín funciona muy bien ahí esos cines tenemos la de José Luis Cuerda tiempo después mañana por ejemplo el evento porque todos los jueves tenemos un evento de directores en el foco el pues tenemos el documental El silencio de El silencio de otros al que vienen invitados que participan en participantes en la película

Voz 0032 24:22 allí en Majadahonda ya tienen novecientos cincuenta y cuatro socios aunque están buscando más porque claro necesitan unos mil doscientos para mantenerse precisamente eso mantenerse es casi lo más difícil al menos así lo ve el presidente de otra asociación que han revivido otro cine este Mallorca

Voz 8 24:39 qué fue más difícil lo más complicado lo de empezar esta bendita locura o luego mantenerse

Voz 22 24:45 pues la verdad es que está haciendo el mantenerse porque como eso que dicen de que cuando uno no sabe que algo así posibles pues se lanza entonces no sabíamos si era difícil lo no era era pura entraña era puro corazón entonces eh salió salió inaudito lo que quieras nosotros eh entonces lo complicado es mantener el amor en esa relación no es lo mismo el amor a primera vista que tuvimos con la ciudadanía es muy bonito pero luego como en cualquier relación amorosa luego mantener viva la llama

Voz 0268 25:19 la historia de este cine es muy parecida a la delantera

Voz 8 25:22 los Renoir de Palma cerraron varios vecinos decidieron reabrirlo hace siete años allí los socios también pagan una cuota mensual por mantenerlos

Voz 0032 25:30 lo curioso es que son los ciudadanos los que van eligiendo qué películas se proyectan

Voz 18 25:35 Nuestro factor importante

Voz 22 25:38 esto con el público podríamos llegar a decir que incluso somos público somos el público que se quedó es que lo reabrió entonces nosotros tenemos una participación activa del público en diversos círculos o comisiones como educar si como lo hablaban nuestros compañeros ITA tiene programación que evidentemente es siempre depende del ritmo de vida de la gente paras para que participen más o menos todos ellos tienen la información de todo lo que se va a estrenar pueden dar su opinión para ver que consideran que debería entrar que no en qué forma y luego si tenemos un programador que es el que termina decidiendo con ese y del público

Voz 8 26:14 en Madrid y Barcelona hay unas salas que siguen conservando la

Voz 0268 26:16 el día del Cine de barrio son los Verdi proyectan películas comerciales independientes todas en versión original y organizan eventos culturales

Voz 0032 26:24 la Sala de Barcelona estuvo a punto de cerrar hace cuatro años pero una compañía la compró ahora pasado lo peor sí

Voz 23 26:31 tan optimistas yo creo que que hay que ser optimistas con el cine siempre digo que el cine es entretenimiento oí positividad y buen rollo y yo creo que siempre hay que apostar

Voz 12 26:39 los define el tema de

Voz 23 26:42 en Roma con Netflix la exhibición reducida que han tenido en fines etcétera no deja de ser positivo para que la vida cambia la vida evoluciona hay y al final lo que hay que apoyar es el cine las Sada del cine hay sí

Voz 24 26:56 Miguel producto el productos cinematográficos

Voz 23 26:59 en pantalla grande y que luego te haga sus posición en otra en otra plataforma pero si somos optimistas en el vez somos muy optimistas si no no hubiese somos emprendido este camino hace cuatro años

Voz 0084 27:09 primeras hay pocos músicos que haya mejorado la canción de los Beatles que hayan conseguido aportar algo a lo que ya hicieron los chicos de Liverpool Joe Cocker lo hizo lo hizo este verano se cumplen cincuenta años del mítico festival de Woodstock que allí se presentó con poco cartel Un Joe Cocker que se comió el festival que dejó una de las imágenes más icónicas de la época llevando un little help from my friends a una nueva dimensión agitando así como en trance tocando la guitarra invisible rompiéndose la garganta sin concesiones Cocker consiguió convertir el tema de los Beatles en una canción nueva en un tema propio cuando los de Liverpool escucharon la versión quedaron fascinados no estaban acostumbrados a escuchar sus canciones mejoradas por otros músicos esa versión en clave soul es quizás el mayor legado de Joe Cocker su huella en la música no es poca cosa

Voz 26 28:11 hola yo pues todo lo mío la

Voz 7 28:55 una versión que superó a la canción original le ha tocado a Joe Cocker pasarse por el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 15 29:03 ah bueno

Voz 8 29:06 va

Voz 26 29:08 eh

Voz 7 29:11 de

Voz 15 29:12 la zaga

Voz 26 29:25 créame

Voz 7 30:07 pero Atón buenos días buenos días Donald Trump insiste en que hay

Voz 0127 30:09 que construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México porque según sus palabras hay una crisis de seguridad crecía

Voz 28 30:15 el tema que es Joaquín Procter Day One John Cruise en el oído

Voz 0127 30:24 lo suyo el discurso del miedo y esta madrugada en horario de máxima audiencia desde la Casa Blanca se ha dirigido a la nación de esta manera enumerando algunos de los casos aislados de inmigrantes violentos que cruzan la foto

Voz 28 30:35 Teherán estos pues

Voz 0127 30:41 pocos minutos después la respondido la presidenta del Congreso la demócrata Nancy Pelosi los migrantes no son una amenaza a la seguridad sino un desafío humanitario ha dicho como ellos trampa ha insistido a los demócratas en que tienen que elegir entre el bien y el mal que para él es construir el muro o no no ve más allá de esa premisa

Voz 14 31:02 estoy con tienes

Voz 0127 31:07 pero el líder de los demócratas en el Senado Chuck Schumer le ha pedido que primero acabe con el cierre de gobierno que dura ya dieciocho días y que después discutan las cuestiones sobre seguridad en las fronteras en España la reunión entre las direcciones de PP y de Vox para lograr un acuerdo de investidura en Andalucía terminó anoche sin acuerdo los populares dicen que algunas de las propuestas del partido de ultraderecha son inaceptables pero no se han levantado de la mesa es más este miércoles van a volver a reunirse para negociar esos diecinueve puntos en los que se proponen cosas como derogar las leyes de memoria histórica y las leyes contra la violencia machista Adrián Prado

Voz 0019 31:42 PP y Vox no se dan por vencidos especialmente los populares que van a seguir negociando hasta el final convencidos de su capacidad de hacer cambiar de opinión a los da Abascal para que cedan y permitan la puesta en marcha de la legislatura con Juanma Moreno como presidente de todos modos el documento con esos diecinueve puntos

Voz 0978 31:59 acertado por completo al PP especialmente al PP anda

Voz 0019 32:01 Luz que habla de propuestas inasumibles entre otras cosas porque muchas ni siquiera son competencia de la Junta o porque los populares en ningún caso se las habían planteado en la calle Génova tienen que lidiar además con el malestar a algunos de sus barones que piden a la dirección que deje clara la postura del partido pide las medias tintas así que ahora toca estudiar la estrategia a seguir ver qué planteamiento se ponen encima de la mesa en la reunión de hoy y mientras en Vox tras tensar la cuerda insisten en que todo es negociable y en que en su ánimo está llegar a un acuerdo con el Partido Popular

Voz 0127 32:33 así que reunión este miércoles del PP con Vox en Madrid reunión también del PP conciudadanos en Sevilla con quién van a firmar el pacto programático que han alcanzado Albert Rivera intenta desmarcarse de las negociaciones de los populares con Vox Óscar García

Voz 8 32:46 la foto será a dos como destaca el presidente de Ciudadanos Albert Rivera el Gobierno que salga andaluz

Voz 29 32:51 ya sea un gobierno moderado son gobierno constitucionalista donde no esté Podemos donde uno esté Vox sino que esté Ciudadanos partir

Voz 0116 32:58 en en el seno de Ciudadanos no gustó ayer Nadal lo propuesto por el Partido Popular dicen que son medidas que no se van a cumplir ir restándole importancia creen que no es serio hablar de cambiar los festivos cuando los problemas de Andalucía son otros recalcan desde la formación liberal que está en la mano de Vox no bloquear el cambio en andaluz

Voz 0127 33:17 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 7 33:20 Nos

Voz 7 33:34 nada menos de media hora conectamos con la redacción de informativos de la SER y veremos cómo viene este miércoles en cuanto a noticias en el informativo y que ocupa al menos algún minutos algunos minutos el frío qué tiempo nos espera Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:47 muy buenos días pues podemos dar por

Voz 28 33:50 iniciado ya el aire frío ver si lo contamos bien la entrada de aire frío

Voz 0978 33:55 pero estamos permitiendo que insistimos que tampoco va a ser nada excepción

Voz 8 33:58 o sencillamente nos va a llevar a valores propios para esto

Voz 0978 34:00 las fechas o un poco por debajo de la media pero ya en las últimas horas se ha empezado a notar pues donde suele hacerlo estas entradas frías en los Pirineos y especialmente en cotas medias y altas ahora mismo en muchas estaciones de esquí a partir de unos dos mil metros de altura ya hay valores por debajo de los diez grados bajo cero los próximos días aquí no serán extraños lores de quince a veinte grados bajo cero insisto no es extraño que tengamos están en estas nevadas estas heladas a partir de dos mil metros de altura pues fueron repasar todos los inviernos varias veces de momento se queda en los Pirineos es una barrera de más de tres mil metros que frena el frío pero el viento que es otra de las características que traerá esta entrada del este de Europa

Voz 8 34:42 dando mucha atención hoy en día

Voz 0978 34:44 gran parte de Aragón también de Cataluña así como en Baleares la según

Voz 8 34:48 la mitad de la jornada en la isla de Menorca en todos estos

Voz 0978 34:51 juntos rachas que pueden superar los cien incluso la próxima noche ciento veinte kilómetros por hora de manera que muchísima tensión en carreteras sobre todo entre Aragón y Cataluña al sur de Cataluña ahí las carreteras pues suelen sufrir bastante estos vientos de manera

Voz 8 35:04 lateral en el resto del país iremos notan

Voz 0978 35:07 yo de momento más nubes sobre todo en el Cantábrico y zonas próximas con algunas lloviznas nieve esta tarde a partir de unos quinientos metros por ejemplo en Navarra aunque la nevada en todo este sector no va a ser demasiado intensa yp pocas novedades más en el resto del país porque seguir haciendo tiempo parecido al Dyer ahora menos frío incluso que hace veinticuatro horas durante la tarde máximas sin grandes cambios al sol en la mayor parte del país el ambiente llegar a ser agradable pero a partir de esta noche este aire frío que viene del este de Europa a remontar a los Pirineos Isère anotar en el resto de comunidades

Voz 0032 35:37 bueno pues pendientes de de esa ola de frío que como dices tampoco va a tener un impacto excepcional aquí en España pero hablando del frío en otros países en otras zonas que sí ahí está teniendo mayor impacto por ejemplo de hecho en el resto de Europa prácticamente en toda la zona de Escandinavia también en el sur en Grecia Italia donde han llegado incluso a morir si hasta ocho personas allí en esos países hasta ahora de frío está pegando fuerte

Voz 0978 36:02 sí la verdad es que seguro que no se escucha muchas personas que tienen origen en estos países no podíamos decir que el arco donde está provocando más afectaciones es Escandinavia aunque ahí ya está mejorando y ahí

Voz 8 36:13 era mucho más habituados al frío pero en

Voz 0978 36:16 todo lo que son los países del Este podríamos decir de Alemania Austria y Suecia y Suiza hacía

Voz 17 36:22 este es donde más instancia esta entrada

Voz 0978 36:25 fría por proximidad está bajando también hasta puntos del Mediterráneo norte de Turquía una zona también de fácil frío pero donde ya es un poquito más sorprendentes en Grecia no con temperaturas que están bajando muchísimo también empiezan ya bajar también en gran parte de Italia para que pongamos valores y lo que decía de algunos por ejemplo seguro que venís de Rumanía en India estas temperaturas o recordarán a momentos de inviernos duros no como lo no como los que tenemos en este país ahora mismo en Rumanía hay temperaturas entre los quince veinte dos bajo cero en zonas bajas en muchas ciudades son temperaturas que no todos los inviernos se alcanzan pero tampoco es algo excepcional pero sin duda son temperaturas partimos la misma referencia no es imponer un termómetro en vuestro congelador en el que Theissen casa normalmente suelen marcar eso unos veintidós veinticinco grados bajo cero pues eso es lo que se está viviendo en muchas calles por ejemplo de Rumanía de Hungría también de Polonia como decíamos de Grecia de Serbia ir en estas zonas bueno hay nieve en las carreteras pero podríamos decir que que nada fuera de lo habitual sí que las nevadas van a más y las próximas veinticuatro horas puede ser copiosas en gran parte de Grecia difícilmente llegaría al sur es decir a Atenas si bien es una ciudad que puede nevar con esta situación no está claro que acabe nevando pero al poco que estemos al norte de Grecia sí que las nevadas copiosas

Voz 8 37:42 a mí también en Italia no buena ser

Voz 0978 37:44 o de las cuotas como hace un par tres días que llegó a nevar incluso en el extremo de la bota que es la península Itálica pero sí que en las montañas del sur en nevadas a partir de doscientos cuatrocientos metros van a ser habituales y mucha precaución porque esta situación eso ya va directamente dirigido a los que por ejemplo soy transportista siete en este cruzar gran parte de estos países pues porque la situación a medida que avance mañana sobre todo el jueves y el viernes se complicará en gran parte de Alemania también en países como Luxemburgo al este de Francia si tenéis que desplazados a norte de Francia y no habrá problemas pero todo lo que es el límite con Alemania Suiza e Italia las nevadas van a ser copiosas no sólo en zonas de montaña de manera que eso sí los próximos días o bien por placer o por trabajo tenéis que desplazarnos por todas estas carreteras de Europa muchísima atención y un recordatorio esta página que a veces citamos cuando se presenta complicado

Voz 8 38:35 me metió alarma es el equipo

Voz 0978 38:37 frente a la página de los avisos por situación meteorológica de riesgo que no suministra la Agencia Estatal de Meteorología ir a esta página engloba todos los servicios meteorológicos de cada país de Europa y ahí podremos ver Meteo alarma punto

Voz 8 38:50 o es fácil de recordar

Voz 0978 38:53 seis ver qué situaciones esperan sobretodo hasta las próximas setenta y dos horas de manera que si tenéis que hace alguna de estas rutas va a ser interesante consultarlo porque es muy probable que muchas carreteras acaben cortando estos próximos días por ejemplo el cero

Voz 0032 39:04 Europa soy pues precaución sobre todo lo que dices para los transportistas que pasan muchísimas horas y hacen rutas rutas

Voz 8 39:11 las Jordi aparte de de consultar por ejemplo mete Ballan como decías algún consejo para para los viajeros o para los que nos quedamos en España

Voz 0978 39:19 vamos a estos días hemos estado hablando también de que a partir de mañana sobretodo el jueves empezará a llegar a la mayor parte del país lo mejor

Voz 8 39:27 de esta situación es que va a venir con muy poca humedad

Voz 0978 39:30 digo eso porque cuando estas entradas frías tienen un recorrido Un poco por el Mediterráneo un poco por el Cantábrico

Voz 0032 39:36 se suelen traer muchos problemas y grandes complicado

Voz 0978 39:39 es por sobretodo nevadas en cotas bajas

Voz 8 39:42 ya de algunas nevadas que caerán en los Pirineos

Voz 0978 39:44 zonas próximas a partir de mañana por la noche en cualquier cota

Voz 8 39:48 a problemas derivados de este tema

Voz 0978 39:50 esto no los esperamos pero un así quizá es un buen momento para van a ser cuatro en algunos puntos cinco seis días de frío intenso y sería un buen momento porque muchos puntos pocos ha utilizado de momento la protección que tenemos en nuestras casas para combatir el frío revisar la caldera para la calefacción mirar sí porque al final hay tantos métodos para calentarse no que que que es difícil aconsejable para cuál pero básicamente eso que no nos quedemos por ejemplo sin butano si tenemos una estufa de butano sobre todo aquellos personas que conocéis eh que tener familiares mayores que están viviendo solos estos días como a conservamos cuando yo olas de calor no los deje solos constantemente es decir

Voz 8 40:30 en una llamadita el día dos al día para ver cómo es

Voz 0978 40:33 están si les funciona todos los métodos para calentarse en definitiva lo que dice el sentido común no

Voz 8 40:39 bueno es recordarlo para que no tengamos desgracias

Voz 0978 40:41 no es posible que cuando llegue el máximo en algunas zonas del interior esas recomendaciones caía Se sabe no que es dejar por ejemplo el grifo abierto durante la noche para que no haya problemas de de reventones de tuberías eso pasaría en los puntos más fríos pero vaya grandes problemas derivados de esta entrada fría para nuestro país no las esperamos lo máximo quizá va a ser el frío el viento perdón

Voz 28 41:03 sí es recortarlos esos no

Voz 0978 41:05 esos consejos básicos y sobre todo nos olvidéis de la gente mayor

Voz 0032 41:08 bueno pues lo de siempre abrigarse bien y sentido común decía un tuitero esta tarde leído Anacleto panceta decía los más jóvenes no lo sabréis pero antiguamente a las olas de frío en enero les llamábamos invierno teniendo en cuenta bueno pues que esta ola de frío tampoco va a tener una incidencia tan tan excepcional en España pues sobre todo sentido común Jordi que pase ese buen miércoles

Voz 8 41:30 mañana a esta hora bastante más abrigados e un abrazo

Voz 2 43:21 no hay nada bueno en mi canta Amaral

Voz 7 43:24 al yo creo que eso es lo que siento yo cada día

Voz 2 43:27 mí me tengo que levantar no

Voz 8 43:31 en el Universo sobre mí también sería un buen tema para ilustrar ese momento

Voz 2 43:34 pues sí porque cuesta mucho es de las peores cosas que tiene el día tener que abandonar la cómoda calentita cama eh

Voz 0268 43:41 pero pero claro es una rutina que cumplimos todos los días y con ella pues siempre bien una pequeña manía que repetimos cada vez que apagamos el despertador

Voz 7 43:50 así que por eso os estamos preguntando hoy por qué es lo primero que hacéis cuando despertó gays

Voz 8 43:56 nosotros hemos puesto cuatro opciones buscar las gafas beber agua mirar el móvil y pensar en las fiestas pero como siempre vosotros

Voz 0032 44:03 eh nos conformamos

Voz 8 44:04 Nos habéis propuesto otras como Alberto de Valencia adoptado por la

Voz 4 44:08 segundo de mirar el móvil nos lo quedáramos de hacer pero como las opciones de por ejemplo ir a hacer pis ir al baño de la cara porque ellos sino me la persona no están la opción de mirar el móvil que es lo último que desea etcétera Bono nuestros mostos cansados lo pues ahí veo que es la que va ganando y creo que va a ser la ganadora de esta noche un saludo y ha

Voz 7 44:38 es lo primero que hacen es el cincuenta por ciento de nuestros oyentes es efectivamente mirar

Voz 2 44:46 móvil luego hay una muy aclamada que no lo habíamos puesto que es la de ir a hacer pis proponen Mari Ponce doña Iván Rodrigo mal Isabel Marie Jo dibuja

Voz 7 44:55 es que hacemos muchas cosas pero primero primero según abres el ojo corrían no corriendo seguro pero también tenemos la opción pelota y que nos encanta por otra parte que es la de los que según abrirse el ojo nos ponéis a nosotros Kimberley Carrington dice apago el despertador os escucho hasta las cinco que me levanto y Antonio dice apago el despertador para que me dejes escuchar bien los amaneceres de Carlos de Ita

Voz 0268 45:18 eso sí que es despertarse de buenas seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos

Voz 7 45:23 son las cinco y cuarto cuatro y cuarto en Canarias

Voz 22 45:38 a a a a cómo está muy bien bien bien

Voz 35 45:44 mejor de lo que cabría esperar no eh

Voz 22 45:46 la verdad que bueno

Voz 35 45:49 muy afectado pero al final he agradecido de esta oportunidad quemado la montaña para para seguir aquí bueno

Voz 0032 45:55 sí es Pablo Belmonte el único montañero español que sobrevivió a la luz del pico Mateo en Perú en la avalancha fallecieron tres amigos suyos y el guía peruano que les llevó hasta la cima Pablo están recuperándose en un hostal de pero ya pasado hace un rato por el Larguero lo primero que ha querido hacer es dejar este mensaje

Voz 35 46:14 que me gustaría mencionar algo que siempre comentaba con esta gente piensa que llevaban ocho meses viajando por Latinoamérica todos juntos en familia hemos vivido muchas cosas porque siempre comentábamos es que bueno que la seguridad es importante no pero que lo primordial es tener una vida plena cuánta gente no llega a los setenta o los ochenta años se una vida amarga no oí preocupado todos por cosas triviales al final no sé no sé en este caso pasó lo que pasó por qué pasó y no hay que buscar mi yo creo que es el responsable no lo lo más peligroso lo yo creo para para la vida es la selva de cemento donde los pisamos unos a otros por pues respirar un poquito de aire puro no que nos atrapa en una rutina de la que es arte ahí sí que no puede salir de chiquillos vivieron una vida plena intensa hasta el último momento hoy yo la última imagen que tengo de ellos incluso ya habiendo empezando a caer cuando estábamos todos en el sur era una sonrisa era fue la tensión del momento intentar frenar la caída pero estaban haciendo lo que le gustaba así que

Voz 8 47:19 crees que murieron siendo felices

Voz 35 47:21 sí no tengo duda no me cabe duda no me cabe duda igual bueno yo creo que de ellos también lo dirían de mi hijo si alguien da uno de ellos hubiese sobrevivido hubiese seguido yendo a la montaña porque al final la una cuando cuando vuelva a hacer otro otra montaña no iré yo solo lo llevaré conmigo no también no puedo no no voy a dejar de meses quién soy cuáles

Voz 8 47:48 Pablo y sus tres amigos estaban descendiendo la montaña pasado el mediodía cuando uno de ellos resbaló y arrastró a todos los demás en el accidente de hecho Pablo cree que la avalancha la provocaron ellos mismos que que es lo último que recuerdas Pablo Puyol hasta perder el conocimiento en algún momento

Voz 35 48:03 no yo estuve no tiene todo el rato digamos que la van ante la generamos nosotros mismos que diga de bueno Ponte madre día de recuerdan hacia marzo No según la temperatura y el y el clima el tiempo que haga lleva una semana haciendo sol aquí debería estar nevando lloviendo cada día pero puede cambio climático

Voz 18 48:24 hace durante una semana por lo que he forma una capa

Voz 35 48:27 de de hielo bajo la nieve virgen que había caído la última noche bueno digamos que teníamos una tormenta eléctrica a nuestro alrededor dijimos dábamos muchos yerros de escala y todo también decimos bajar practicamente corriendo hacer una corona de cinco no estoy bien quién resbaló primero pero eso os recuerdo pues compañero me embistió hoy destila otro compañero sentamos frenar la caída todos con nuestros pies León pero

Voz 8 48:55 ya hice negamos la avalancha no que que no

Voz 35 48:58 pero

Voz 8 48:59 tú que iba a ser que iba a ser medio de los cinco llegó al segundo una vez dejaron

Voz 0032 49:04 de caer los cinco montañeros Pablo se puso en pie buscó a sus compañeros pensando que estaban igual de sanos que

Voz 8 49:10 pero la realidad era otra tú ya eres consciente cuando se produce la avalancha Yves Qaeda todos en ese momento que ves

Voz 35 49:19 mira lo tres la reacción masculinas de la alimentar frenarse con Violet no estábamos todos pues se en esa maniobra El problema es que claro no era sólo nuestro peso era nuestro que soy toda la nieve que andábamos desplazando que estaba patinando sobre la capaz de de hielo ileso fue imposible en ese momento es como si te tiras en una lavadora como cuando eres niño y estás nadando en la playa que te Revuelta la ola ya procurar mantener la cabeza fuera de de la nieve no fue la verdad que fue largo pues una caída bastante es bastante segundos no sé

Voz 8 49:51 cuánto tiempo igual Un minuto callando creo que más de medio minuto más de medio minuto cayendo

Voz 35 49:56 sí cayendo sin sin parar entonces pues nada pues

Voz 8 50:00 ya hay pierda de vista pierdes el contacto visual con ellos la la cuerda se rompe imagino y cada uno sale por un lado

Voz 35 50:05 no no no llevamos llevamos anclados abajo los cinco en la

Voz 8 50:08 ya hay los cinco juntos abajo al final de ahí que ves

Voz 35 50:12 que no hay levantara la cabeza me sacude la nieve de la cara Hay y mi reacción fue levantar la mano para chocar los cinco con con mis compañeros no acabamos de lidiar

Voz 8 50:24 claro pensabas que ellos pensabas pensabas que ellos estaban como tú sí de hecho yo es que

Voz 35 50:31 no sé porque pasan estas cosas pero es que mi mi casco está intacto

Voz 8 50:34 Pablo dado que el único él era el único de los cuatro que quedaba consciente local pero apenas podía caminar subido la montaña buscó un lugar desde el que podían poder pedir ayuda pasaron cinco horas hasta aquí los equipos de emergencia llegaron pero para entonces ya era demasiado tarde para sus amigos

Voz 7 51:03 en cinco veintiuno cuatro y veintiuno en Canarias como nos gusta esta canciones especialmente a Juan López como me encantaría poder tener un micrófono en producción para que imita se ha al cantante anota para mañana siempre traemos algún día lo haremos esto es esta es la cara B de de Sara vítores

Voz 0268 51:22 esta vez hemos recuperado una que nos vendría muy bien ahora mismo hablan del silencio de la abstención de hablar de la falta de ruido silencio

Voz 0978 51:32 silencio silencio que unos usan para ingerir otros para defenderse otras para desaparecer y otros para hacerse más visibles sólo en los últimos días por ejemplo Cospedal será Ike dice Pablo Casado

Voz 7 51:43 ha tomado la decisión que ha considerado que era mejor para ella para su familia para su partido es hoy el silencio pues tampoco