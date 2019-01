De Buenas a Primeras (10/01/2019)

Voz 1 00:00 adiós a las tres y media en Canarias

Voz 0032 00:48 qué tal cómo estáis empieza el jueves diez de enero ya esta ahora hay tres grados bajo cero en la provincia de León una de las zonas en las que más están notando la ola de frío para hoy esperamos sol aunque las temperaturas van a bajar de media unos cinco grados veréis alguna nube sobre todo por el Cantábrico pero van a desaparecer a lo largo de tía y a partir de ahora todos los estudiantes ya sean de la Universidad de grado medio

Voz 0127 01:23 se a todos los estudiantes que realizan prácticas en cualquier empresa van a tener que cotizar por ellas en la Seguridad Social

Voz 1915 01:30 se pague o no por esas prácticas es una medida que incluyó por sorpresa al Gobierno en el mega decreto que aprobaron antes de que terminara dos mil dieciocho su intención según el Ministerio de Empleo es dignificar el primer contacto los jóvenes con el mundo profesional

Voz 0032 01:43 mira que hace falta dignidad en el empleo hasta ahora esto no era así sólo cotizaban unos estudiantes que recibían algún tipo de beca por muy pequeña que fuese así que en principio al ampliar la cotización a todos los estudiantes en formación esto es una buena noticia pero ojo parece que no para todo el mundo

Voz 1915 01:59 los primeros que han salido en tromba son los rectores que temen que bueno esto acabe provocando una disminución de la oferta de prácticas que en algunas carreras son obligatorias

Voz 0032 02:07 esto va a elevar el coste de las prácticas y claro habrá menos dice Miguel Ángel Collado que es el responsable de asuntos estudiantiles

Voz 6 02:14 de la Conferencia de Rectores una regulación que hace el Gobierno de España adviento que las consecuentes pagan otros quiero decir que establece la obligación de cotizar hacía social hizo un antro mente tuvimos dibujo abismo que eso que se reduzcan la oferta picassos antes por las empresas tienen no pueden venir el corte de de la Seguridad Social y en el caso de que la tu mano han ciudades tenemos Zulte textil rural gravísimo

Voz 0032 02:42 Nuestros un poco como lo del Salario Mínimo Interprofesional si sube el salario mínimo se va a destruir el empleo si lo curioso

Voz 1915 02:49 los estudiantes también se han sumado a esta postura se quejan por la hice el por la incertidumbre por la posibilidad de que se reduzcan las prácticas impiden que se cree una mesa de diálogo para ver cómo se va aplicando y un fondo económico para para pagar esta medida

Voz 0032 03:02 lo cierto es que a la larga no sólo se puede reformar una pata de la mesa en este caso son con con la cotización hace falta crear un marco para todas las partes implicadas pero también es verdad que hoy por hoy muchas empresas se aprovechan de este tipo de convenios se aprovechan de la figura del becario y también porque no hay control suficiente y bueno que esto es un primer paso

Voz 1915 03:22 a partir de las cinco y media vamos a hablar con Juan José Rubio Guerrero que es catedrático de Hacienda Pública

Voz 0032 03:27 hoy le preguntaremos saber que supone exactamente esta medida hay también va a estar aquí de buenas Adela Molina compañera encargada de los temas de educación ha recogido todas las voces de la mano

Voz 1 03:37 educativo

Voz 0032 03:42 ayer nos preguntábamos qué hacíais normalmente nada más despertaron por cuál es la primera acción

Voz 1915 03:48 qué hacéis según suena el despertador en nuestro

Voz 0032 03:50 encuesta de hoy en Twitter os preguntamos lo contrario que es lo último que hacéis justo justo justo antes de cerrar los ojos y dormir

Voz 7 04:00 no

Voz 8 04:03 no queremos despedir

Voz 9 04:05 por ahora nadie me vamos a hablar así bajito no todo el mundo tiene una rutina antes de irse a dormir si hay cuatro opciones como siempre

Voz 1915 04:17 tenemos la primera con el catorce por ciento de los votos que es ver un capítulo más de cualquier serie pero

Voz 10 04:23 con el más bajito porque estás viendo un capítulo de la serie claro lo tienes la radio puede estáis nosotros estamos molestar

Voz 0032 04:32 pero te enganchan a este capítulo de la serie te engancha no puedes dejar de ver capítulos como hace Julia de Alicante

Voz 11 04:39 me Tones Julia de Alicante soy un Nani López de las series no soy persona y no veo algún capítulo de las cuatro series que se acabo de ver el último de la divisa This estoy esperando por la siguiente temporada de Juego de Tronos castillo de naipes House of cards recibió un beso fuerte y feliz jueves

Voz 0032 05:01 yo lo que no sé es entre la radio

Voz 10 05:04 la pido entre la radio las series cuando duerme Julia de Alicante Rose nacen en fin un beso Julia segunda opción es la lectura quince

Voz 9 05:16 por ciento de los votos yo cada vez que que no me puedo dormir intento leer algo y caigo muerto

Voz 12 05:22 es muy cercano a veces opta por hacer como tú y otras lo intenta pues por otros métodos frenará Estatuto buenos que aguante secar inconscientes o bien charlar con mi pareja mientras nosotros abrazamos después de una intensa sesión de sexo hubo cuarenta años el casco

Voz 10 05:43 la lectura sustitutiva del sexo no está nada mal y que por que yo creo que ya podemos hablar normal

Voz 0032 05:50 sí venga

Voz 10 05:52 Aranda que lo dijera desde programas para despertar a la gente

Voz 0032 05:55 también y menos mal que lo has dicho que tontería quién también le es Diego de Zaragoza

Voz 13 06:02 bueno pues ya antes de acostarme lo pongo las armas en mucho menos ya está puestas para todas las semanas porque sí que hago es leer leer y me apasiona la lectura me gusta disfrutar de la tranquilidad de la lectura cuando me acuesto y la verdad es que pasen lo paso bien bueno una anécdotas podría ahora estoy leyendo un libro de necesita eso que estoy Diario de una ninfómana vamos encubrir cuenta las peripecias de de una publicista que que es ninfómana iba se calza todo lo que Semenya así que no es un libro muy recomendable bueno chicos venga vamos a jueves si no se acepta el fin de semana está

Voz 0032 06:43 Vargas ha salido Diego tanto tercera opción ir al baño mear veintinueve por ciento de los votos claro es importante ir al baño

Voz 1915 06:49 pero no sé yo si es la última cosa que haces antes de dormir despiste tumbas y cierra los ojos seguido haces algo entremedias

Voz 0032 06:57 igual hay gente que que en la taza del váter directamente como en las noches de borrachera

Voz 1915 07:01 además hay sí puede ser la última opción que gana por mayoría la opción prudente la opción responsable

Voz 0032 07:08 necesaria para no empezar al día siguiente cargando la para no llegar tarde a ningún

Voz 1915 07:11 sitio lo último que hace el cuarenta y dos por ciento de los españoles antes de dormir es poner la alarma del día siguiente

Voz 0032 07:18 seguro que muchos la ponen cinco minutos cada fin con minutos para por si acaso para no quedarse dormidos notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro ir a menos puedes llamar en directo han novecientos cien ochocientos

Voz 1915 07:30 como siempre hay alguna opción que son los esquís

Voz 0032 07:33 como esta de Juan de mayo había antes

Voz 10 07:36 de dormir el podcast de Todo por la patria

Voz 1 07:39 te la radio

Voz 14 07:41 el podcast de todo por la radio se tiene que dormir anima Madí yo Juan pues como nosotros empezamos este programa todas las madrugadas Borja González en la técnica Juan López senda produjo esto es de buenas a primeras

Voz 16 08:00 malasaña tú ahí se aquí indicó el domingo quita Amaia última marítimo con el pene confrontada eh eh de esta primeras

Voz 1 09:02 son casi casi las cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias puede que vamos

Voz 0871 09:16 la historia comienza en rebajas yo como un buen consumista comprensivo consumista comprensivo que no a comprar en fines de semana en días festivos sino a una hora anormal ni a medio día muy entrar en un establecimiento a comprarme algo de las rebajas Carmen donde prefieres que entre a un concesionario de coches o una colchón de día

Voz 10 09:35 eh

Voz 0871 09:37 a una colcha bueno pues resulta que entro en una cuestión hería muy bonita corresponderían Martínez

Voz 0032 09:43 para los para para la Borja Borja para lo ahora seguimos este miércoles ha vuelto Javier Coronas a La Ventana con lo que tú digas ya sabéis esa sección en la que un oyente se va inventando una historia sobre la marcha

Voz 1915 09:56 hoy habrá cambiado corona esto sí tensos

Voz 0032 09:59 hemos con el Junco de la Guardia Civil pues si te parece lo vamos a descubrir pero a mí me da que que la cosa sigue parecida

Voz 0871 10:06 resulta que tiene un musical está sonando una melodía cuáles el Junco como el cantante u otra Rosalía

Voz 10 10:20 sí

Voz 18 10:22 para para

Voz 1915 10:23 vamos a Borja Borja eh pero pero está agujero sea nunca escuchadas la sección que eso es elegir a Rosalía antes del Junco estamos locos

Voz 0032 10:30 bueno la reacción de coronas lo dice todo ha sido la de la desolación más absoluta un hombre derrumbado hemos aislado ese instante vamos a escuchar

Voz 10 10:41 a ver otra vez

Voz 19 10:43 eh Ras al día

Voz 0032 10:45 fijáis hace hay un Meca que que que podría haber acabado de de cualquier manera menos mal que coronas es de esa gente purista que cree que en la radio no se pueden decir tacos eso sí no ha tardado en mostrarle su decepción al oyente

Voz 18 11:00 hombre de carne gracias a Dios están regresando

Voz 0871 11:08 y resulta que cuando dentro de la colchonero ya veo que hay colchones coches muy extraña ahí colchones coches atender mi un dependiente que nacionalidad tienes que tenga esa dependiente de dónde quieres que sea Carmen que dejó dejando vale eso ya no se me acerca el dependiente me dice Hola soy José Carlos soy de luz pero mis padres me trajeron a España al año caros prácticamente hablo castigando perfectamente

Voz 0032 11:38 y me ponen una especie de diadema de flores

Voz 1915 11:42 hombre sí parece que ha cambiado un poco el catálogo coronas se quitando el Junco todo esto de la colchón hería que tiene coches hizo el dependiente hawaiano esto es bastante novedoso

Voz 0032 11:50 bueno no te quedes ahí ya que estamos hay que entrar en el fondo del asunto por qué narices hay una tienda que vende colchones y coches es que esto esto no tiene ni pies ni cabeza

Voz 0871 12:00 lo que estás vendiendo colchones iconos me dice pues porque cuando pusimos el negocio mi mujer y yo tengo otra diatriba de que ponemos colchones o coches si dijimos pocos a poner las dos cosas y así vemos que más se vende ya así reprochó seamos encarna que la razón lo tenía yo la tenías tú durante toda la vida entonces pica que que tienen varias ofertas dentro de la debía automóvil quejoso automóviles Villa corcho energía me explica que que tiene ofertas como por ejemplo si sabes el precio de las cosas en seis tercios te lo iba gratis que que si compras un colchón hay un coche de regalo al revés si compras un coche hay un colchón de regalos vamos no pasa que los cuestiones valen entonces en Tamil euros setenta mil euros y hasta los del coche de regalo que quieres que compre Carmen

Voz 1915 12:47 coche o un colchón

Voz 20 12:49 y yo creo que un con

Voz 6 12:52 son pero contaré mi vaya mal

Voz 1915 12:54 se tienen Carme no se ha primeros priva a escuchar Hola mi amor y ahora responde lo que quiere así es que no se no se puede jugar

Voz 0032 13:00 la nada nada aunque clara hay que recordar que la sección VI

Voz 1915 13:03 en lo que tú digas entonces bueno la mujer igual esto

Voz 21 13:06 a haber Julia que Elías

Voz 0032 13:08 a ver cómo cómo sigue esto lo coronas muy bien

Voz 0871 13:11 me me ofrece John un coche fusión colchón perdón coche inteligente que si duermes más de la hora más de ocho horas arde directamente y mueres osea es un coche que controla tu descanso es un colchón que que mira las pulsaciones que te mira el colesterol que te detecta sitio decimos X siendo mayor que se llama cosa que puede ser hay mucha gente lo está pasando muy mal hizo como regalo ese control que regalando un coche eléctrico con cable en cable de doce kilómetros tú cuando hace doce quieren razón el coche tienes que volver a desenchufar el Jable la aspiradora hecho el coche tiene un botón que tú aprietas y recoge alcalde de los doce kilómetros para llevarlo a otro sitio pero claro doce kilómetros tienes que parar volver el coche eléctrico a otra estación de servicio hasta doce kilómetros salir del coche y apretar el botón es centro regalan por el colchón que le digo que si puedo probarlo el colchón me dice que sí entonces yo mientras esté chupando el colchón y mordiendo lo que me parezca una caída si vale digo me encanta con terciopelo cierto pelo que tenía también hay un poco de él Mikel coches que sabe Hierro digo no me hace falta con lo que tienen el colchón qué es lo que voy a comprar en ese momento ocurre algo que rompe toda la historia atención Carmen que estamos llegando al desenlace de la que en estos momentos decir si pasa un terremoto en la tienda o entre el atún mira os voy a decir una cosa eh

Voz 0032 14:44 el cualquier otro día habría indignado con coronas al ver que no sale la Guardia Civil en este relato pero hoy no Ono y la culpa es de Carmen que entre la tuna un terremoto lo tiene clarísimo

Voz 6 14:55 favor terremoto

Voz 22 15:03 pues bueno yo estaré ademais ese Salamanca dicen decir calor ha sufrido lo que ha sufrido una completa de balines a lo mejor el balcón ahí pues nada han decidido que la cosa acabara bien tuviese una hubiera acabado en tragedia pero hay muchas gracias

Voz 23 15:25 el Carme

Voz 0871 15:30 gran

Voz 18 15:37 nosotros vamos

Voz 0032 15:38 hacer todo lo posible por seguir en el centro

Voz 10 15:40 las negociaciones liderando las negociaciones yo creo negocio como puede como quiere y con las condiciones que que pretenden la negociación de los presupuestos vamos a sus la propuesta

Voz 13 15:51 en conjunto del yo no estoy negociando con ninguna ultraderecha

Voz 1 15:55 que con los derechos de las mujeres no se empieza a día negociando absolutamente nada para no estar negociando nada mira

Voz 14 16:06 mira que acuerdo les ha quedado con Vox que sorpresa ahí va Aitor que que aquí no hablamos de política tiene razón pero es que con con estos temas cuesta eh cuesta bueno tenemos que negociarlo con los de arriba no ya sabes con sólo pues lo apuntamos en pendientes para para la próxima reunión grave de Hora veinticinco

Voz 0444 16:22 Ángels ahora vítores han hablado del término negó qué dice el Diccionario del verbo negociar

Voz 1880 16:28 pues la negociaciones la acción de negociar negociar la acepción del diccionario que nos interesa es tratar asuntos públicos

Voz 24 16:35 privados procurando su mejor logro

Voz 1880 16:37 el proceso de negociación puede ser entre dos o más partes la idea inicial es llegar a un acuerdo respecto a un asunto determinado pero claro cada parte tiene diferentes intereses y nos vamos a la

Voz 1915 16:48 por otra vez es muy bonita el término es latín

Voz 1880 16:50 no viene de negó Tune es la suma de dos partes NEC hijo Tune NEC sería la negación yo Tune es lo relativo al ocio el tiempo de reposo de inacción de placer así que negocio sería el Antoni modelo sería la ocupación el deber el asunto que sí requiere trabajo así que negociar es un trabajo duro como éste menos yo de Bruce Springsteen el corte tres de la cara B del disco Human tache de mil novecientos noventa y dos

Voz 1 17:30 para explicar todo esto de la negociación

Voz 0032 17:32 la política eh por Hora veinticinco pasado David R Dolly que sociólogo miembro de la Asociación de Comunicación Política David cómo definir

Voz 14 17:39 días una negociación política pues de negociación

Voz 25 17:41 política es como una negociación empresarial pero con algo muy distinto está jugando con el interés general con un bien común que en función de la ideología defiende un partido o de finalizó otro sus presupuestos ideológicos por supuesto

Voz 14 17:54 si hay que marcar líneas rojas siempre en las negociaciones

Voz 25 17:56 la clave en una negociación es entender lo que los psicólogos sociales denominan el efecto ancla en efecto anclaje que es el punto más alto que alguien pone para comenzar la negociación

Voz 14 18:08 para ir a una una cuestión práctica has leído

Voz 0032 18:11 los diecinueve puntos las nueve propuestas que Vox

Voz 14 18:13 es sobre la mesa para la negociación con el Partido Popular que entiende ese es un farol es el efecto ancla qué es exactamente

Voz 25 18:21 sí es es este efecto ancla muy alto muy elevado que además consigue tres efectos que son de muy interesantes desde el punto de la estrategia de una negociación política el primer efecto es desplazar el eje ideológico muy a la derecha lo que obliga al PP a Ciudadanos a transitar en esa dirección el segundo efecto es más marcar la agenda mediática le tercer efecto es mostrarla la autenticidad que ellos están buscando no ese relato de que son la auténtica a derecha de verdad y que si no aceptan estos PRI sitios que ellos pone en la mesa para negociar les pueden decir a los electores ven estás derechas son unas derechas mucho más blandas que nosotros cuando ponemos temas ideológicos de verdad la nación la inmigración el tema de la Virgen genero no lo serán por lo tanto hay que ir a unas nuevas elecciones es decir desde el punto de vista de la estrategia de negociación no es disparatado lo que hasta mayo

Voz 1915 19:12 de todas formas cuando unos sesenta negociar

Voz 14 19:14 siempre es distinta pensando que algo va a tener que perder no que algo va a tener que ceder

Voz 25 19:18 claro pero si has empezado algún efecto ancla muy alto es posible que puedas ceder supone cien vamos a ponerlo el numéricamente si pones tiempo de ceder cuarenta ahí te quedas con sesenta personas cincuenta hice de cuarenta pequeñas en diez

Voz 26 19:33 una lección rápida sobre mentiras esto es lo que hacemos los polis de verdad escrutar a los mentirosos por ejemplo si le hago una pregunta sobre algo visual como su color favorito sus ojos suben hacia la izquierda bueno

Voz 1915 19:46 la neurofisiología este es un fragmento de la película el negociador de mil novecientos noventa y ocho con Samuel L Jackson con Kevin Spacey y es curioso porque es un negociador que se convierte en secuestrador

Voz 0032 19:57 de hecho Sara He hablado con un negociador en la vida real Juan Ana Alcolea que exinspector de la Sección de Secuestros de la Policía Nacional y es el jefe del equipo nacional de negociadores de la Policía

Voz 1915 20:07 qué es lo primero que hay que hacer lo más importante a la hora de negociar en un secuestro con rehenes

Voz 27 20:12 lo primero y fundamental es conseguir información sobre la situación que se está produciendo en ese momento sobre el perfil del sujeto activo el cual esos gustos si tiene animales si le gusta una determinada afición cualquier pequeño detalle nos puede abrir la puerta y poder acceder a

Voz 1880 20:30 sí por último le he preguntado si existe un momento clave en el que se sabe si la negociación sí que va a ir para

Voz 0032 20:36 delante os hará enquistado

Voz 27 20:38 quid de la cuestión que te digan no hay ninguna llave que te diga o ninguna pista que te de gas todo va bien porque ahora se está dando esta circunstancia no nunca fracaso es único y particular puesto que estamos hablando de relaciones con personas

Voz 1915 20:52 la gente está integrada y por lo tanto

Voz 27 20:55 pues Lina de el del problema del Atleti llamamiento del secuestro la extorsión dependan de lo que pasa por la cabeza de una persona

Voz 28 21:04 sí eh

Voz 0032 21:09 para ser negociador de la policía siempre pensó que hay que tener un temple profesionalidad quedan nueve minutos para las cinco las cuatro en Canarias y ahora que ya han pasado las Navidades creo que es el momento ya de ser sinceros lo de la Paz el amor hay que bonito no reencuentros está muy bien pero la realidad es que aquí más de uno estaba deseando liderar silla de las cenas familiares y es es un sentimos

Voz 1915 21:37 de que nos genera un poco de culpabilidad todos no pero bueno demuestra que somos humanos que tenemos

Voz 0032 21:42 bueno de hecho por eso no puede ser Navidad todo el año imagínate en muchas familias acabarían rotas estudios científicos certifican que no podemos estirar más de dos semanas las cenas con tu cuñado con tu primo el pesado o tu tío el Chapo

Voz 1915 21:57 de hecho hace unos días el Diari de Tarragona publicó un reportaje en el que los notarios reconocían que después de Navidad mucha gente va sus oficinas a cambiar agentes del testamento

Voz 25 22:08 parece la contra programación de campo que no va a haber dos más

Voz 0458 22:12 claro que ver mucho con una cena ya me imagino a todos estos después de la cena atando cabos se juntando piezas diciendo esto nada pero la información de convierte está sí puedo ser cambian para si bien

Voz 0978 22:29 este sobrino al que no había descubierto mira este nieto tienen esa puerta conmigo

Voz 0032 22:35 voy a dejar bajo en la finca de enero surge tanto espíritu bondadoso e a mí me da que lo de cambiar el testamento se hace más para lo contrario

Voz 1915 22:43 claro de hecho sólo es sólo uno de los efectos colaterales de las vacaciones aquí en de buenas ya hablamos una vez con un abogado de la cantidad que se producen también por estas fechas

Voz 0032 22:52 según ha explicado en La Ventana al delegado del colegio de notarios de Cataluña en Tarragona Martín Garrido no sólo se hacen más testamentos porque las familias no se aguanten

Voz 6 23:02 hay una un momento en que ahora la gente pues va de vacaciones viaja no viaja en avión hacer viajes largos entonces cuando soledad hacerlo toda la Familia no estamos padre los hijos no entonces de pronto aunque no habían pensado hasta ese momento empiezan a pensar si se cae con todo pues no y eso les produce vamos que les produce una preocupación y grave no entonces vienen vienen a la notoriedad de viene hacer testamento y te cuentan esos que me voy es que mire voy y vengo a hacer testamento porque me voy de viaje digo hombre pues ya de los viajeros muy complicado pero la son parte llenó nada pero es que Carles nos matamos que todos los testamentos son complicado porque hay que prever muchísima tan todos mueren todos eh y esto es típico eh en verano en bueno lo las fiestas de Navidad antes antes de Navidad porque se quedaban cuando la gente se va a cumplir este largo

Voz 1915 23:54 Garrido tiene además una notaría ya ha comprobado que las estadísticas son ciertas

Voz 21 23:59 nueve de enero usted algún algún caso de éstos para cambiar el testamento

Voz 6 24:02 sí sí me hace uno lo que ocurre es que no te lo explicaron que no te lo explican así es que me padel la cena aunque a veces sí a veces te lo dice muy claramente sí pero bueno tú ya puedes deducir por las seis por el contexto inclusive pues por el contenido del testamento que es que algo ha ocurrido en estas fiestas no se pueden a lo mejor a lo mejor lo ocurrido nada en lo que a lo que ha sucedido es precisamente eso nada que tú esperabas que tu hijo tu pariente fuera Berto te llama por teléfono simplemente no te ha llamado

Voz 0032 24:38 tras esperabas una caricia incontestable que matizar que solo pueda hacerse en algunos casos porque claro existe la figura del heredero forzoso

Voz 1915 24:48 qué resumiendo consiste en que tu padre o tu cónyuge no pueden quitarte la herencia tienes derecho por ley a recibir una parte

Voz 6 24:55 incita a los tiempos que corren ahora lo que sí que habría es de qué es lo que se ha intentado lo está intentando hacer además es privar de legitiman aquellas personas que no tienen relación contigo no es decir si en la cena de Navidad resulta que esperar un año a tu hijo esperas el siguiente año a tu hijo me dijo no te mando a un Barça no te manda no no te escribe no te llama por teléfono y pasan cinco años pasan diez años pasan quince años tiene este hijo derecho a la legítima esto sí que es lo que hay que discutir yo yo creo que no que no tendría derecho a la legítima

Voz 0032 25:32 oye pues es una forma de verlo pero como decíamos eso de momento no es legal por muy mal hijo que que tengas el caso es que si puedes decidir por ejemplo sea un hijo le dejas más que a otro pero como hay gente a la que le cuesta mucho decidir el documento va cambiando a lo largo de los

Voz 21 25:47 años cuántas veces cambiar un testamento Martín

Voz 6 25:50 pues todas las veces que quieras pero no no hay límite para eso no hay límite de no hay límite y a veces yo hace poco tiempo y la herencia de una señora que había hecho

Voz 0032 26:03 pues por lo menos unos cincuenta mil más están indecisas que yo comprando ropa que has es que

Voz 21 26:11 que bueno un testamento tiene más opciones que nuestra encuesta de Twitter que ya es decir claro una de ellas es dejar por escrito por ha decidido poner o quitar

Voz 0032 26:19 testamento a alguien esto es una opción

Voz 1915 26:22 tanto cruel aparte no te mueres y de regalo le dejas una cartilla a tu familia explicándole que te cairota mal que duro

Voz 6 26:30 el PSOE amenizó y es como una pequeña es como una pequeña escena de toda tu vida no toda tu vida entonces cuando el nota yo no es que de fe porque la fe evidentemente pero la función de él es la interrogación del cliente no o del otorgándole el documento en esa interrogación el otorgándole el documento te cuenta todo todo lo que se cuenta algo te cuenta muchas cosas que no va a contar nunca a su y con su cónyuge ni nada con la cual tiene confianza no es que no tenga confianza pero no lo va a contar nunca te lo va a contar vale entonces no es que no lo interroga no es que no no es que no sepas porque a veces ya no no quiere seguir interrogando no quieres o pero bueno muchas veces te insiste es que les voy a contar esto y por esto y ocurrió esto sucedió esto me hizo esto yo esté bien sea siempre Diana

Voz 1915 27:22 no entiendo yo

Voz 6 27:25 usted es yo no pienso nada o sea simplemente les diré ciclo quiere quitar pues como lo hacemos no lo quiere le quiere limitar como lo hacemos no yo no le voy a decir si lo que usted hace es bueno o malo éticamente no

Voz 29 27:40 de primeras

Voz 25 27:41 todos hemos visto esas películas de Hollywood en las que el mundo se acaba Albert Pla lo hizo mejor lo hizo en una

Voz 30 27:48 sí yo explica espaldas mojadas siendo en la frontera buscan menca buscándola cantó Miami la vida

Voz 25 28:00 en la colilla su tema de dos mil ocho el cantautor firma una canción de casi diez minutos que cuenta la historia de unos inmigrantes asesinados al intentar cruzar la frontera de Estados Unidos uno de ellos es decapitado mientras fumaba la colilla que tenían los labios cae en Estados Unidos y poco a poco desata el pánico iba va destruyendo el país es que la colilla ya no sabía si estaba huyendo de la policía o simplemente se divertía canta Albert Pla pero ella seguía seguía seguía de la costa Este a la costa oeste el gran imperio se fue al garete ICO lo que quede no podrá identificarse con las pruebas del ADN sigue el músico en una de sus obras más acertadas un tema que daría para una gran producción de Hollywood que vuela por los aires por culpa de la colilla asesina

Voz 30 28:51 que por miedo que seguía huyendo y siguió ruda sin darse cuenta cruzó la frontera y se puso a salvo

Voz 0032 29:06 a la colilla de Albert Pla una historia surrealista que nace de una realidad aún hoy muy presente esto es en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 30 29:24 esta es la historia de un cigarrito mejor dicho

Voz 1915 29:28 liguilla de un rito fuera

Voz 30 29:30 hablando de este hasta la vida la Coca Cola qué pasa si se cuelan una gasolinera toca siempre

Voz 1915 29:48 de buen esta primera con Aitor Albizua Molina

Voz 30 29:52 Sion Sión John eran

Voz 0032 29:54 mía

Voz 30 29:57 les

Voz 10 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0032 30:07 Ana corbata un buenos días buenos días la presidenta del Parlament

Voz 0127 30:09 andaluz inicia hoy la ronda de contactos con los partidos para proponer a un candidato a la investidura tiene que verse con los portavoces de los cinco grupos pero el nombre que ya tiene el respaldo necesario es el del popular Juan Manuel Moreno Bonilla obtendrá los votos de ciudadanos salvo sorpresa con el que el PP ha cerrado un acuerdo programático hilos de Vox que también ha cerrado un pacto con el PP aunque mucho más descafeinado que el que presentó ayer María Jesús Güemes

Voz 1461 30:33 Vox han acordado treinta y siete puntos el primero de ellos trabajar por la creación de empleo de calidad después hablan de luchar contra la corrupción y también de condenar todo ataque a cualquier fuerza constitucionalista además hay que destacar que habrá una Consejería de Familia Se promoverá el flamenco la Semana Santa apoyará una ley de la Tauromaquia y otra de concordia que vendrá a sustituir la de memoria histórica Por otro lado en materia de inmigración se establece cumplir con la legislación vigente evitando decisiones que pueda favorecer el efecto llamada la formación de Abascal quería expulsar a cincuenta de dos mil inmigrantes y desde luego nada de eso figura en el texto el PP presume de haber logrado quitar todas las cuestiones polémicas no se habla del día de anda

Voz 1915 31:14 Lucía hayan suprimido la derogación de la ley

Voz 1461 31:17 TBI la de violencia de género y la de Igualdad

Voz 0127 31:19 en Girona los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una mujer de cincuenta y tres años a la que han encontrado esta noche en su casa de Banyoles con varias cuchilladas en el cuerpo junto a ella había una nota los agentes creen que la podido escribir la hija de la víctima una chica de diecisiete años a la que buscan por su posible implicación en el crimen ido Donald el tren viaja hoy a la frontera de EEUU con México la frontera en la que quiere construir un muro lo hace después de abandonar la mesa de negociación con los demócratas corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 31:47 buenos días la situación se complica en Estados Unidos porque no hay ni un solo punto de encuentro ni siquiera un calendario de negociaciones para poder reabrir el Gobierno el líder demócrata en el Senado Chuck Schumer explicaba que ha pasado en esa reunión entre los líderes demócratas Donald Amazon fue wok desafortunadamente el presidente se ha levantado y se ha ido nos ha preguntado que si reabre el Gobierno apoyaríamos la construcción del muro de hemos dicho que no entonces Trump ha levantado ha dicho que no hay nada más que discutir esto significa que el Gobierno va a seguir parcialmente cerrado hoy se cumplen veinte días iba camino de convertirse en el cierre más largo de la historia de este país ochocientos mil funcionarios federales se van a quedar sin cobrar sino se llega a un acuerdo antes del viernes y es algo que no parece que vaya a ocurrir porque ninguno cede en sus posiciones trampa exige cinco mil setecientos millones de dólares para construir el muro los demócratas se oponen más

Voz 0127 32:40 formación dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 0032 32:43 en ese

Voz 13 32:45 vicios informativos

Voz 1 32:49 de primeras con Aitor Albizua Julia Molina pues así viene el día lo informativo con ese ojo puesto en Andalucía en la política andaluza nosotros vamos con el tiempo que hoy se presenta muy frío Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:06 muy buenos días el frío está ayudando tal como estaba previsto en una magnitud

Voz 0032 33:11 dar de manera que ahora mismo en la mayor parte del país

Voz 0978 33:14 hace un frío parecido o más que las últimas mañanas como se nota entonces que está llegando este aire frío pues que las montañas está bajando muchísimo la temperatura como ayer cogemos la referencia de los Pirineos que es por donde primero llega este aire frío ahora mismo en alturas superiores a los dos mil metros de altura baja en algunos casos de los quince grados bajo cero estamos muy arriba ahí además está nevando con viento fuerte en frío que se notará en el resto del país evidentemente no será tanto pero vaya hoy a pesar de que va a hacer mucho sol las máximas van a bajar de media unos cinco grados respecto ayer entre los cinco y los diez en la mayor parte de la Península y Baleares también bajarán en el sur pero en Andalucía por ejemplo máximas cercanas a los quince nubes en Baleares con algunos chubascos que poco a poco irán desapareciendo también en el Cantábrico las nubes al final se acabaran rompiendo más sol durante la tarde y el viento seguirá soplando con fuerza en los mismos sitios que ayer pero irá perdiendo intensidad a lo largo de la tarde

Voz 0032 34:06 bueno pues el frío que que tiene lo que tiene que nos tenemos que abrigar pero luego también tiene la parte más negra

Voz 1210 34:11 te iba que no queremos

Voz 0032 34:13 mantener las casas calientes y ahí yo creo que también es donde lo notamos más porque el otro ya veíamos un dato que la calefacción supone el cuarenta y cuatro por ciento de los gastos de casa entonces hoy te queremos preguntar no sé a ver qué podemos hacer para reducir este gasto tan importante algún Trujillo que tengas tú

Voz 0978 34:32 yo siempre cuando cuando sale este tema me gusta ir a lo más ancestro no ve en el calor está más claro tenemos tantos ejemplos en nuestra geografía de pueblos enteros que están adaptados a un clima cálido sólo hay que ir a Andalucía y a la Ruta de los Pueblos Blancos y entender que que son blancos esos pueblos las paredes son blancas porque es el mecanismo más eficaz para evitar que que entre el calor incluso rechaza eso está claro en verano en invierno quizá no es tan fácil no a las casas eran gruesas de piedras gruesas pero eso con el paso del tiempo no ha tenido demasiado sentido porque era demasiado costoso de manera que nos enfrentamos a una situación que necesitamos más estos días usar de la calefacción para aquellos que tenéis un sistema de calefacción pero también sabemos como tú decías que es un Gangs todo importante de hechos se cifra que está entre los doscientos euros por factura en un piso o casa estándar de unos setenta metros cuadrados se puede alcanzar más de mil euros por factura en casas más grandes imán acondicionadas no y aquí es donde sí que podemos hacer algunas cosas primero vamos a intentar ayudarnos de la naturaleza aquí lo más básico es que cuando más con esta situación que será muy soleada cuando sea de día Easy el sol entrar en casa abrir todas las persianas que entre el sol aunque nos moleste porque va a ser lo que más nos va a calentar y con más eficiencia es decir con el mínimo coste y además bastante las temperaturas se provoca un pequeño efecto invernadero es cierto que muchas casas pues se se ventila todos los días incluso en los demás frío yo creo que hundía dos podemos pasar sin hacerlo pero si lo queremos hacer Air evidentemente es reducir mucho este tiempo de ventilación y que no coincida con este de sol hacerlo justo antes y así cuando ya solo nos esté dando dentro de las habitaciones pues podemos aprovechar este efecto invernadero otras cosas que que muchas veces pues nos llevan a un falso confort no quiero estar en casa como si estuviera en verano a buena temperatura un buen pijama de esos que abrigan de lana claro

Voz 1915 36:29 este es mi truco

Voz 0978 36:31 y además es de los más eficientes no es Samantha no sé si está demasiado en desuso yo reclamo la manta no para meterse en la cama sino para ir por el piso por la casa porque calienta la la la bata la bata manta la dejamos también para el momento de sofá no es realmente recoge cortante evidentemente y esto es una de las cosas que más eco error se comete la temperatura del termostato lo ideal es que esté entre diez y diecinueve veintiún grados y no tiene sentido que esté más arriba tampoco más abajo porque al final no acaba siendo eficiente para que nos hagamos una idea cada grado que subimos el termostato el consumo sube un siete por ciento estamos ahora ando de facturas de doscientos euros pues evidentemente que se nota más al cabo del año ya varios meses otras cosas que eso ya requerirían más tiempo haber evitar las fugas de calor no hay muchos espacios de nuestra casa por ejemplo las ventanas seguro que muchas veces uno lo notáis nos acerca es una nota como un poquito más de

Voz 0032 37:27 sí sí pero bueno ahí yo que no las tengo climatizadas tengo ventanas de posguerra vamos Ayuntamiento un aire la vecina siempre me dice dile al casero que que te las cambia dile pero de momento no

Voz 0978 37:37 el casero de Aitor por favor no nos lo maltrate es que además su voz es importante

Voz 0032 37:42 eso es Belfast en perjudica la voz destacada

Voz 0978 37:45 lo bueno hay un Trujillo y que es parte de hablar con el casero por ejemplo hay unas cintas que puedes encontrar en cualquier ferretería que que es son como adhesivas tú lo que haces es ponerla justo en las Juntas además es como una especie de de de espuma y hacerle efecto en las persianas antiguas de aislante lineales que sea una una carpintería de estas de aluminio que ya aisla muchísimo incluso las las ventanas más antiguas esto también lo tenían pensado no en los pueblos lo vemos a veces con dobles ventanas que se lo que más que matiza el final bueno sí sí eso de no creo que te pongas hacer demasiadas obras pero hay por ejemplo la ya el nombre una alfombra una alfombra al final porque muchas superficies y más en pisos antiguos son de un tipo de suelo que que es muy poco eficiente que se enfría rápidamente te levantas por la noche con los pies descalzos y lo pasas mal no pues bien una buena alfombra también es un paliativo Il básicamente también otras cosas de sentido común no tener la calefacción o con el termostato o a pan la cuando nos vayamos de casa incluso de noche no es bueno tener la encendida por varias cosas por ejemplo reseca mucho el ambiente Nos perjudica un poco a la salud buenas mantas que creo que es la propuesta de Julia unas buenas mantas notar peso en la cama afinar es una delicia ir escucha así en invierno pasamos frío traerá que estamos aquí no sino pasan ya no queremos pasar calor en verano ni frío en invierno

Voz 21 39:06 lo malo de sanciones es luego salir de la cama pero bueno en el caso de de la calefacción a mí siempre me surge una duda es si si que es mejor apagar y encender la calefacción o dejar la todo el día encendida una temperatura constante

Voz 0978 39:21 yo soy más porque al final como el lo que pasa fuera afecta mucho a como se enfría au se calienta incluso la casa join IS el método que utiliza últimamente es cuando tengo frío la enciendo cuando tengo sensación de confort la pago además hay una cierta inercia no de este calor se alarga bastantes minutos incluso si las habitaciones también cerradas puede durar algún ahora el calor retenido el termostato bueno es es es un método evidentemente más moderno y ayuda incluso ahora con aplicaciones tú puedes encender la calefacción por ejemplo si estás a punto de salir de casa pues desde la aplicación puedes entender a esta esta calefacción y así cuando llegas a casa estará ella un poco calentita no tendrás que tenerla tanto rato encendido a posteriori

Voz 21 40:04 bueno esos los los que tengan aplicaciones porque yo no lo está tu método Aitor no es muy útil comparte lo el del enchufe el enchufe mágico que ha

Voz 32 40:13 bueno claro que al no tener

Voz 0032 40:15 termostato ni nada que que programe bien entrenada en un enchufe que lo que hago es programar lo por horas enchufado a la estufa entonces es la estufa la que la que se enciende en las horas que yo quiero justo antes de que voy a llegar a casa para tener esa sensación no de congelador y un poco más agradar sí pero hay algún otro método no sé que podamos calentar una casa sin utilizar energías inutilizar luz

Voz 0978 40:39 mira cuando habéis dicho lo del enchufe me he asustado yo por momentos pensado que que sí que es eficaz pero pero demasiado no que es meter los dedos

Voz 1 40:46 no me por suerte en miran

Voz 0978 40:49 me gusta que me hagas esta pregunta porque hay muchos métodos pero estamos hablando de un sistema de calefacción que no todos los hogares lo tienen ni se lo pueden permitir porque al final al Alargue es de los más baratos un sistema más barato pero en la instalación es de todo menos barata ir más con la crisis económica que todavía afecta muchas personas no la la la pobreza energética que tanto se comenta todo me gustaría destacar que ella algún método que que se ha hecho muy popular hizo que no es no es nada aseguró además que se explica medias no porque no sé si lo habréis visto en algún vídeo sale mucho en Youtube ve que es poner cuatro velas ir en una superficie a Amazon

Voz 0032 41:27 sí sí sí sí sí a ver tú tocas

Voz 0978 41:29 Tiesto Easy quema las sensaciones claro si esto se está calentando después también se va a presentar el resto de la estancia claro la única energía que va a salir de ahí es la que proporciona esas cuatro velas pequeñas es decir que es engañoso no acaba calentando y los riesgos al final acaban siendo mucho más significativos que no que no las ventajas que puede producir si yo suele hacerlo

Voz 0032 41:49 este método sobre este que algo que aportar porque lo aprobado de hecho alguna vez no ahora no ahora recientemente sino en alguna habitación de antes cuando está viviendo en una habitación sólo pues a lo probé inhalan calienta a nada y además yo estaba todo el rato pendientes de lo que podía armar os Si se podía aprender algo por portador de ese sistema impuesto con un tío estoy cuatro velas de hecho

Voz 0978 42:12 los hombres nos podrían explicar no muchos casos que seguro que este ha sido el origen de de sobre todo en personas mayores con pocos recursos que claro es una situación de desesperación no por eso a mí me gusta clamar por uno de los métodos que está bastante denostado porque históricamente ha pedido algunos problemas pero ahora los métodos de seguridad son bastante buenos no la estufa de toda la vida de butano es el método más eficaz en el sentido que es económico y calienta mucho hay mucha gente le da miedo el butano el gas butano ciertamente tiene más peligros pero ahora mismo estas estufas tiene incorporados sensores por ejemplo de oxígeno porque sabía que podía provocar problemas porque ese consume el oxígeno de la estancia o también de malas combustión es si no tenemos muchos recursos dio en casa los recuerdos es uno de los recuerdos de pequeños que en los años ochenta en España todos éramos muy pobres enough calentado hemos cómo podíamos la estufa ésta era era lo más eficaz y calentaba además bastantes estancias y una bombona

Voz 21 43:06 con un su diario te puede durar tranquilamente

Voz 0978 43:08 entre dos semanas y un mes que insisto por unos quince o veinte ahora no sé exactamente el precio que está pero unos quince veinte euros acaba siendo el más rentable de todos Bono pues haya están los consejos de Jordi Carbó para

Voz 0032 43:19 la para no pasar tanto frío dentro de casa y sobre todo ahorrar también un poco en la factura de la calefacción Jordi muchísimas gracias y que tengas un buen jueves

Voz 0978 43:27 y una cosa una última cosa a ver mañana venid más abrigados de método que me olvidado que es infalible un buen caldo para cenar es el que más calienta

Voz 1 43:36 qué rico que rico un abrazo hasta luego ardid ponía

Voz 33 43:49 siempre eh de esa

Voz 0662 44:04 lo que hago siempre antes de irme a acostar esa a mi perrito a pasear para que haga sus necesidades subo corriendo hago yo las mías un vasito de o una vale nada ir a dormir tenga o los días

Voz 1 44:26 buenos días para también Miguel de Valencia

Voz 0032 44:29 Nos han ideado esta nota de voz seis ocho tres tres dos tres

Voz 1915 44:31 siete cero cuatro hoyos estamos preguntando qué es lo último que haces antes de dormir como siempre hemos puesto cuatro opciones poner la alarma que va ganando con cuarenta y dos por ciento de los votos orinar que es la segunda con un veintinueve por ciento de los votos leer con un quince por ciento ir un poquito un capítulo más

Voz 0032 44:52 viendo series con un catorce por ciento porque estás determina justo la serie iré engancha mira nuestra compañera de la Ser Almudena López si no lo tiene claro poner la alarma comprobarlo veinte veces dices

Voz 21 45:03 el usuario LB matiza una de las opciones que dábamos apuesta por orinar pero hacerlos sobre el programa electoral debo venga genial

Voz 0032 45:11 Johnny opta por una posibilidad que no habíamos puesto poner el móvil a cargar también es verdad

Voz 1915 45:16 yo soy muy de esta aseguro que el móvil está cargando

Voz 0032 45:19 a las dos y si varios como Juan Carlos

Voz 1915 45:21 Ruiz y Johnny tiran de la mayor de las lógicas dicen lo último que hacen antes de dormir es cerrar los ojos

Voz 0032 45:30 Chema tiene todo un ritual dice una medita desenchufar el cargador del móvil meterme en la cama poner la Ser en la radio despertador programar para que se apague a los treinta minutos

Voz 1915 45:41 las nada con esa Iker Etxebarría dice lo último que hago antes de irme a dormir es escucharos a vosotros

Voz 0032 45:46 los o lo cerramos con una opción eh bastante extendida yo creo Rodrigo González y tomador nato apuntan al sexo autónomo o alivia miento manual de las tensiones como la última de sus actividades vamos que lo que viene siendo una paja o lo que sea una masturbación turbación

Voz 33 46:06 pasan los días no es siempre con dos eh hace pasar los eh es que estás viendo así pasan los qué es

Voz 34 47:48 cinco y dieciocho cuatro

Voz 0032 47:49 ocho en Canarias esta noche se han jugado varios partidos más de los octavos de final de la Copa del Rey entre ellos el empate del Atlético de Madrid en Girona la goleada del Real Madrid al Leganés tres cero en el Bernabéu ha sido la primera victoria del año para el equipo de Solari para Manu Carreño sin embargo el protagonista ha sido el mismo que el del último partido Vinicius

Voz 1375 48:10 me ha gustado más eh a mí ahora mismo vicios

Voz 0458 48:15 me parece que tiene en el equipo titular en ese planteamiento que tiene

Voz 1375 48:18 del cuatro tres tres ahora mismo tal y como están los jugadores y el rendimiento están dando Le veo fresco atrevido encarando les saldrá mejor o peor le veo como me gustaría ver a más jugadores del Madrid para mí era minutos

Voz 0458 48:32 que debería ser titular y eso que en la primera parte si no lo es todo más desapercibido y que en la primera eres salían pero cada vez que la tenía intentaba no esconde nos ha salido luego la segunda

Voz 0239 48:40 arte yo creo que como el nivel general del equipo quitando Benzema y Odriozola que han estado durante todo el partido en la segunda parte el nivel general del equipo ha aumentado y luego además aunque creo que en un par de ocasiones ha elegido mal porque tenía pase en vez de tiro a demostrar la personalidad suficiente como para aguantar la pelota cuando tenía Benzema en un par de veces diciendo pasa Mela terminaba la jugada yo creo que está creciendo que es evidentemente lo único de lo que estoy de acuerdo con solares que tiene dieciocho años es algo diferente al que hay que dejarle crecer sin la presión de ser el tío que tiene que tirar del carro con el Real Madrid cada partido

Voz 1915 49:13 ya sabes cómo funciona esto del periodismo el fútbol en cuanto alguien empieza a jugar bien ya se le compara con otro y se pregunta pues a quién pondría secular en este caso la pregunta es muy lógica porque Bale se lesiona más

Voz 10 49:24 que emitía la de pueblo

Voz 21 49:28 o bien y su estado Vinicius pues entre los comentaristas de la SER hay división de opiniones estamos ahí los dos Beiro Vinicius probó los dos bailarines claro es que yo coincido con