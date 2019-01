De Buenas a Primeras (11/01/2019)

Voz 0032 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

qué tal cómo estáis empieza el viernes once de enero con dos grados bajo cero hasta ahora en Palencia yo esta situación es perfectamente extrapolable grado arriba grado abajo al resto de la Península Nos espera Sol pero mucho frío así que cuidado sobre todo con las heladas la única zona que se salva es Canarias con máximas de veinte grados y al ser viernes pues en el equipo de de buenas estamos más predispuestos de inicio a que se nos vaya un poco la olla

Voz 5 01:28 andamos con tonterías en los viernes no hemos puesto trabas

Carla creatividad y sale nuestra encuesta de hoy en Twitter

Voz 5 01:34 en un ejercicio surrealista porque de nada tiene sentido os estamos preguntando a ver quién de estos cuatro personajes os gustaría que os dejará una buena herencia

Voz 0032 01:42 ojo que no es que queramos que la Palma no salud para todos sólo que nos gusta ponernos poneros a vosotros también en esa tesitura en tesitura en tesitura churras como esta entonces de quién te gustaría ser el heredero primera opción

Voz 5 01:57 Isabel Pantoja

Voz 1704 02:04 nosotros sí que estamos enamorados de Isabel pero sentimos decirte que eres la opción menos votadas

Voz 0032 02:10 sólo el cinco por ciento de los oyentes quieren coherencia algo que por otra parte es una

Voz 5 02:15 la noticia toda para Kiko y para saber ITA todo lo que quede que todo esto era bastante segunda opción menos votada con el diecisiete por ciento de los votos Jordi Pujol es un gran país eso ya lo sabemos pero más o menos cuánto te quedará adherencia

Voz 8 02:28 pero no ahora muy seriamente eh no quiere hablar

Voz 1670 02:31 esto bueno bueno bueno pues nada

Voz 9 02:33 vamos con la tercera opción

Voz 10 02:37 que todos los que ya esté ambas lo pido que todos gira tiene una buena herencia

Voz 0032 02:47 no sé si tanta después de haber pagado unos veinte millones de euros por la denuncia de fraude fiscal

Voz 5 02:53 pues según el diario gol su patrimonio era de doscientos veinte millones así que bueno al veintiocho por ciento los españoles yo me incluyo nos conformamos con los doscientos que le sobran después de pagar a Hacienda

Voz 0032 03:04 pues una cosa te voy a decir yo me quedo con la última opción yo quiero la herencia del Rey

Voz 11 03:08 como sociedad tenemos una deuda pendía

Voz 1704 03:11 sí

Voz 12 03:13 somos responsables de su futuro las circunstancias

Voz 6 03:17 hoy en día

Voz 12 03:18 no son ni mucho menos las más fácil periodista

Voz 0032 03:21 lento la paz estáis abiertos

Voz 13 03:24 al mundo porque sois míos sentirse europeos han tres vivir con

Voz 0032 03:31 pero sus problemas serios en tanto que tenemos problemas serios y esos problemas se podrían solucionar con la herencia atrae que la repartimos

Voz 1365 03:39 demasiada responsabilidad eh no sé es una herencia que viene

Voz 0032 03:43 poco con sorpresa claro y por eso es la opción que gana por goleada el cincuenta por ciento de los oyentes me apoyan el cincuenta por ciento

bueno además de conocer vuestro voto también queremos escucharos

Voz 14 03:59 en Alicante te Rita la encuesta de hoy es delicada de la web ya me gustaría a mí que alguien me incluyera en alguna denuncia pero no Nothing con de oro pide currante no deshacernos no metido la herencia de los Pujol pero mejor Mela robo y no me queda claro de conciencia porque ya sabéis que en robos rodaron pues tiene cien años de perdón

Voz 9 04:21 un abrazo Julia que pases pues en fin de seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro nuestro número de whatsapp buenos días

Voz 1704 04:31 la verdad me quedo con con la familia biológica trabajo esfuerzo honestidad mucho dinero pero más vale comer menos que un mil sigue

Voz 8 04:44 simpáticos nuestros oyentes de unos buenistas

Voz 0032 04:47 del libro como Borja González que están la técnica Juanma López en la produce seguro que hay alguien que nos había escuchado antes y ahora estará diciendo qué leches es esto pues esto es de buenas a primeras

Voz 15 04:59 pinchos hoy pierden las leyes liberticidas hoy para nosotros difundía positivo All pierde la inmigración ilegal un día de alegría Paul pierde la corrupción satisfecho hoy pierde los chiringuitos de haber conseguido este hito histórico hoy pierde la administración paralela

Voz 16 05:17 no se esperan hasta los pide que es el Gobierno será

Voz 17 05:25 sólo y exclusivamente de dos partidos constitucionalistas como son ciudadano y el Partido Popular

Voz 9 05:30 los ciudadanos en que los ha despreciado nosotros quién más

Voz 1704 05:33 denme Ci vamos a volver porque

Voz 18 05:36 en obras Cassà dos este cambiados se tiene que producir entre los tres

Voz 17 05:47 dentro también les dijimos a los andaluces que no habría populistas no cubrían el Gobierno tampoco

Voz 15 05:53 la verdad tiene que prevalecer contra la mentira y contra la demagogia ciudadano y el Partido Popular tiene que la violencia no tiene género

Voz 0032 06:10 tengo el corazón entre la espada y la pared estos la cabecera de las nueve de ayer de hoy por hoy pero queremos que os quedéis con esa frase porque es clave en lo que vamos a recuperar ahora mismo claro esta cabecera ayer la hizo Rafa Muñiz es una canción de candidatos esto trufada con cortes de políticos del PP Ciudadanos y Vox ya estáis preguntando por qué no os ponéis esto Juan López buenos

Voz 1210 06:31 las qué tal buenos días resulta que justo después de la cabecera de Rafa ayer hubo momentos radiofónico de esos que son Gloria suele pasar cuando la magia de la radio sale mal la mala es decir a la radio al final lo hace más de hacer preguntas y muchas veces los previstas Ramos paralelismos analogías metemos alguna metáfora en alguna pregunta son adornos que bueno que todos hacemos alguna vez pero pero

Voz 9 06:53 qué pasó exactamente después de las

Voz 1210 06:56 de cera en Hoy por hoy estuvo Juan Marín líder de Ciudadanos en Andalucía y futuro vicepresidente de la Junta

Voz 0032 07:02 y Pepa Bueno le preguntó esto Juan Marín líder de Ciudadanos en Andalucía muy buenos días

Voz 19 07:08 muy buenos días Pepa qué tal como culpa al lago pero ya lo escuchábamos ayer el mismo tengo un resfriado tremendo

Voz 1704 07:15 ya yo le iba a preguntar por el corazón superarme yo te iba a preguntar por el corazón si lo tenía entre la espada y la pared pero creo que tiene peor la voz que el corazón esta mañana verdad

Voz 1210 07:24 veis que la pregunta está está bastante bien no está

Voz 5 07:26 la ligada así muy sutilmente a la cabecera de paso pues le dejas caer si la incómoda lo de gobernar con los votos de Vox

Voz 9 07:32 el que de manual está muy bien ejecutada la pregunta sí pero si todavía no hemos puesto la respuesta estamos creando esta intriga algo me huelo porque lo estamos cebando algo pasa esto efectivamente sí

Voz 1210 07:46 algo paso la pregunta hará muy buena pero Juan Marín optó por contestar la de manera literal no hablando de su corazón político sino de sus propios en su propio ventrículo

Voz 1704 07:56 yo no iba a preguntar por el corazón superarme yo te iba a preguntar por el corazón si lo tenía entre la espada y la pared pero creo que tiene peor la voz que el corazón esta mañana verdad

Voz 19 08:04 muy clara Nicolás conectado muy bien hace un año no se sabe qué te dio un pequeño infarto

Voz 9 08:09 sí afortunadamente

Voz 19 08:12 todo lo que puedo debo dignificación perfectamente con lo cual yo creo que estoy en plena forma

Voz 0032 08:19 pues no lo sabíamos pero nos alegramos muchísimo de que vaya

Voz 20 08:22 bien es momento de tierra traga

Voz 1210 08:26 cambia mucho la película eh tú te esperas que te hable de Vox te habla del infarto que tuvo hace un año en el que aquí no sabíamos nada

Voz 8 08:33 es que esto esto es muy difícil de conducir

Voz 1365 08:36 creo sea Pepa Bueno porque porque es muy grande pero nos pasa aquí

Voz 9 08:40 a los cuarenta Nos empezaríamos iguala descojono directamente porque ante muy incómodo

Voz 1210 08:47 se espera que éramos acabado ya sabéis que a mí me gusta mucho sacar el bar de la radio ir al detalle pero pero que detalle hay aquí

Voz 9 08:53 sólo nos falta sacar unos de Juan Marín a ver qué tal legal he dicho audio valen Polo y lo escuchamos a ver si percibes algo raro

Voz 19 09:02 tengo un año de sabe que me dio un pequeño infarto y afortunadamente algo deporte todo lo que puedo

Voz 8 09:10 lo he notado vamos a ayudar un poquito

Voz 1210 09:12 toma ese acto

Voz 19 09:14 y afortunadamente y afortunadamente ya foto

Voz 0032 09:18 si algo un momento de tierra otra en forma de

Voz 9 09:23 expiración de algo

Voz 1210 09:25 no sabemos si a su soplido un temblor un huracán lo que ha habido en el estudio pero algo ha habido

Voz 9 09:30 en ese momento bueno es igual que pasa sólo hay que Jiménez porque esto cuenta como cacofonía mire afonía una cosa es digo menos mal que en de buenas tampoco hacemos tantas tantas tantas entrevistas mal porque si no es política con la que la que hagamos no

Voz 0032 09:43 nosotros son las cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias

Voz 11 09:51 la polémica Science

Voz 0827 09:56 bueno y se ha anunciado el cierre de la librería los portadores de sueños en Zaragoza que en catorce años de vida Se había convertido en referencia de un negocio que vive tiempos convulsos hace tres años el Observatori a la Confederación de gremios y asociaciones de libreros certificó que cada día desaparecían in España dos librerías al año siguiente se detectó una ligera recuperación pero la supervivencia de las pequeñas librerías sigue siendo difícil frente a las grandes superficies ya a la venta por Internet y nos preguntamos esto se llama la polémica bueno así es tan grave el fenómeno

Voz 5 10:27 lo planteaba hace más jóvenes yerra Isaí

Voz 1365 10:30 ya sea en su polémica y nosotros lo hemos traído a de buenas y el otro día hablábamos de los cines de barrio hoy hablamos de las librerías

Voz 0032 10:36 por suerte todavía no son una especie en peligro de extinción en España siguen en pie cuatro mil librerías pero muchas de ellas sufren verdaderas dificultades para mantenerse

Voz 1365 10:45 la de Zaragoza es una más de las que cierra y su situación seguramente les une a muchos libreros que hoy mantienen como pueden las puertas abiertas

Voz 21 10:53 no no salen las cuentas no vendemos los y los suficientes como para para resistir abiertos pero tiene mucho que ver con el funciona a mí

Voz 1365 10:59 entonces es decir nosotros somos una librería de fondo

Voz 21 11:01 necesitamos vender muchos libros para tener un mucho dinero inmovilizado en las estanterías con todos los hijos que tenemos a disposición de los clientes para aguantar también el ritmo de compra de novedades que cada mes es más alto y que cada día se además entonces bueno esto son cuentas tenemos os digo monos no vendemos los libros suficientes como para atender este ritmo tan despiadado del mercado ni bueno pues no nos queda otra que decir adiós

Voz 0032 11:25 claro uno va a una librería AVE cientos de libros expuestos no piensa que todo eso es dinero que han tenido que invertir los dueños con el riesgo que conlleva que nadie

Voz 1365 11:33 en la que lo contaba era Eva School hiela la propia dueña de la librería zaragozana ella abrió el negocio en dos mil cuatro y sólo cuatro años después llegó la crisis y con ella los primeros apuros aunque ese no es el único motivo por el que las cosas me han ido bien

Voz 0978 11:49 le menos o los lectores eligen otros métodos

Voz 9 11:51 para comprar los libros

Voz 21 11:53 pues mira yo creo que las dos cosas claras hay hay un cambio en el modelo de consumo claramente las plataformas on line han entrado con mucha fuerza y estamos en un momento también un punto egoísta el que por no cambiar las zapatillas de estar por casa para bajar justo la misma que tenemos preferimos con un clic que nosotros hagan mañana no pero también yo creo que se le menos porque han cambiado ha cambiado mucho el modelo de ocio que estamos disfrutando el ratito que antes teníamos para leer después de comer después de cenar ahora estamos viendo una serie mientras creamos que la buenísima y mientras contestamos whatsapp y además estamos en facebook tengo esta sensación de que tenemos que estar haciendo tres cosas a la vez para no perder el tiempo y para sentirnos útiles y moderno si conectados muy claro leer es muy exigente en la que sólo puedes hacer eso

Voz 0032 12:37 Isaías se preguntaba si realmente es un drama que se cierra una librería al final Gamo es un negocio más que cierra pero claro el asunto desde luego nos hace replantearnos cosas

Voz 1365 12:46 sí sí estamos yendo por el buen camino si realmente compensa esto de comprarlo todo por Internet

Voz 14 12:52 lo que lo que me provoca un dolor porque los libros van a seguir estando los vamos a poder contar lo que echas de menos esa los influencias de los libros que sois vosotros los libreros es decir el poder llegar decir no es que está buscando uno con tapa roja uno del keniano oído Francino habló el otro día de uno en la radio muy cuestión que Said recomendaba una buena novela que está mi padre enfermo y Le quiero llevar es decir tener a alguien que te aconseje que haya leído que te diga ETA eso es lo que no tiene precio no de una claro una librería

Voz 21 13:24 pero es que además reivindicó que el que la experiencia de ocio no solamente leer cuando te llevas libro Agatha que por supuesto sí sino que la provincia de la propia visita la librería es decir que que sea que tú tienes un sábado por la tarde un rato hago para pasármelo bien pues al mismo nivel que ir al cine al teatro un concierto tan es ir a la librería pasear por las novedades ver cosas que no sabía que existía que te recomiendo librero

Voz 14 13:46 claro que edad de repente descubres

Voz 21 13:49 en contraste con otros cientos que van siempre los sábados por la tarde y que al final te haces amigo y conversar es una experiencia más

Voz 1365 13:57 me parece que que eso se pierde mucho también desde luego hay hay cosas que Google no es capaz de sustituir a lo digan sino a los

Voz 0032 14:04 a ellos también se van a tener que despedir de una de sus librerías

Voz 1365 14:07 un además muy antigua de ciento dieciocho años tres generaciones de una misma familia que han conservado el negocio hasta hoy ahora buscan a otra gente que quiere a heredar la tenemos algún pretendiente para el traspaso

Voz 21 14:20 sí bueno primero varios novios y no pero claro tenemos que decurso la votación que trae

Voz 19 14:27 a ver cómo va la segunda parte pero sí hay todavía no y romántica hay enamorado y libro porque la tercera generación ya no sí si la tercera generación no para dar el relevo hoy no no no no no no

Voz 21 14:41 se atreven porque se en el trabajo es un trabajo increíble que dedicar muchas horas ir a generación que vendría tiene una niña muy pequeña Hay prefiero dedicarle tiempo a su hija ahora que no

Voz 8 14:52 no

Voz 19 14:52 meterse en este mundo un trabajo con mucha

Voz 1365 14:55 dedicación decía su propietario Luis González pero que también sale muy caro

Voz 0032 14:58 en su caso la librería también tiene una editorial La idea es que quien se quede con el negocio siga editando también libros y aunque ahora mismo embarcarse en algo así parece una opción de Riesgo ya ha recibido decenas de llamadas de interesados

Voz 21 15:11 hemos decidido de que aquí hemos vivido maravillosos épocas pero que claro la parte económica ya está haciéndolo al dividir así como otras es decir ya la incomodidad

Voz 19 15:20 eh seguirla no dos París acuerdos del último libro que vendió el último libro sí pues sí

Voz 21 15:27 no sé creo que ningún corte desde aquí dentro alguien porque estaba aquí era uno de Egipto de de taxi que tenía en el escaparate

Voz 1704 15:38 Calamita tiene al menos una historia algunos las cuentas otros las para unos y otros muchos libros esta semana nos visita la escritora Baltasar que libera su capa helada de la novela

Voz 8 15:55 ha ido a abrirse y a nosotros abrirse

Voz 1704 15:57 de una forma emocional en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias muchos libros con Macarena Berlín Cadena SER devuelves primeras quedan catorce minutos para

las cinco las cuatro en Canarias

Voz 10 16:22 la Street Serres con Brian Pérez

Voz 9 16:30 Julia cuidado que conste que estamos ante uno de los colaboradores

Voz 0032 16:33 vip de de de buenas a primeras Now diría John exactamente Brian Pérez buenos días buenos días dictó el último en incorporarse después de las vacaciones

Voz 8 16:43 querrán darnos es que aquí todo es una queja tras felicitarnos daño nuevo encima hombre feliz

Voz 0032 16:50 feliz año si es legal eso es pero si te afortunado eh

Voz 8 16:54 me siento muy afortunado pero es decir que aunque no haya está Hugo aquí para hacer las tres erres he escuchado los progresos de Julia Molina mejorando son supo a menos mal después estaba preparando para

Voz 0032 17:05 darte la bienvenida Cathy que nos trae es como empiezan

Voz 8 17:08 bueno pues arriba empieza empieza la las tres erres de este dos mil diecinueve con regañó

Voz 0084 17:14 para todo

Voz 8 17:17 hay rebajas imprescindible pues vamos con la primera regañina bueno el caso es que Carlos Baute y Marta Sánchez querían acabar el año sí

Voz 16 17:24 es que estoy Paul manos una cosa

Voz 8 17:30 con esta canción yo sé que abrigarnos se han vuelto a cabrear bueno así podemos decir que el cabreo ha evolucionado en este inicio del dos mil diecinueve vale Marta Sánchez como decías ya tenía al cabreo porque llegó a declarar pues que había recibido por esta canción esta colaboración apenas seis mil euros un aguerrido que hiciera yo seis mil euros pero pero esta canción fuimos claros de euros entonces a Baute les sentó súper mal dijo que bueno que es el habido La Hoya y que se había tomado alguna copa yo puedo decir bueno es el caso es que ella pues Amaya Montero diría no alguna copa me llamado borracho junto que eso eso pues esto es lo que debió de pensar ella que de cogió una bronca tremenda aunque finalmente pues le llegó a pedir perdón ir esto en que ha derivado a ver ese hecho culpa al mánager al final de todo vaya entonces esta semana hemos conocido a través de la prensa que el mánager de Marta Sánchez el ex manager mejor dicho porque aquí viene el problema le ha demandado a Carlos Baute por qué dijo que el dinero que falta de sus seis mil euros se lo llevó calentito el ex manager es decir que el Ecofin Manager robó o presuntamente robó

Voz 16 18:39 ah

Voz 8 18:41 final en que acabado de esto bueno pues acaba no acabado acaba de Rey empezar otra vez porque después de que parece que yo sepa retornaron hace una nacionalizado todo como el SES vamos ahora esto ha derivado en un proceso nada más y menos que el ex manager pues a demandaba Carlos Baute El vuelve la calentitos dos mil diecinueve segunda ronda esta bueno no llevamos ni dos semanas de dos mil diecinueve que vamos a terminar esta semana ya tenemos dos bebés famosos en las revistas dos pues el de la realeza todavía no no no yo es que ya yo desde el dos mil desde el dos mil dieciocho me he propuesto dejarles realeza como para marzo ya Aitor me recriminó un día que metía muchos realeza entonces pues la realeza ha pasado a un segundo plano

Voz 18 19:25 el postre

Voz 23 19:29 el aún no aprendió a imitar

Voz 8 19:32 lloros a los que se van a tener que acostumbrar a los lloros y a las nanas a Francisco Rivera y Lourdes Montes ya han sido papás Ia nacido el pequeño Francisco no se puede llamar de otra manera al igual que su padre que su tío que su abuelo

Voz 0032 19:46 el nuevo votante de bosque Media Family bueno

Voz 8 19:48 es posible que bueno es la segunda con con Lourdes Montes después de Carmen y bueno pues todavía Lourdes Montes sigue ingresada en el hospital y estamos a la espera esta semana en pocos días a el posado el posado oficial que pues como ya hubo con la primera pues con la segunda ya sabéis que con esto los famosos

Voz 0032 20:05 Nos lo contarás los posados de los bebés nada más

Voz 8 20:08 el hospital siempre es súper importantes no son los únicos os decía que había dos Illes a la hija de Marc Clotet Natalia Sánchez está de darse no eso es que la pequeña aldea se adelanta un mes bueno pues les ha llegado por sorpresa pero ha sido pues todo un regalo

Voz 24 20:24 a Reyes y que llena estaba super emocionada Natalia estos días decía en redes sociales y ha dicho también algunas revistas que bueno que ella

Voz 8 20:35 seis horas en las que había perdido la noción del tiempo del espacio que no te

Voz 24 20:39 tenía nada claro el día de la semana ni del mes ni del año que

Voz 9 20:43 ya porque había sentido como si hubiese pasado toda una vida intensa habrá señora duro El parto duro no sé pero emocionante que sí seguro

Voz 1704 20:52 la tercera R era el rebajas rebate

Voz 8 20:55 las imprescindibles Bono porque está

Voz 24 20:57 vamos a la segunda semana de enero es uno de los momentos más duros del invierno y claro pues en un rato ya nos lo va a contar Jordi Carbó seguro que bien el frío potente entonces claro que hay que aprovechar las rebajas que están aprovechando todas y todos los celebrity que salen

Voz 8 21:16 la revista bueno me estoy me estoy imaginando un buen abrigo claro y me siento muy Celebrity yo es lo único que pido las rebajas al abrigo entonces sí que no tengo abrigo que vaya que nos viene que estamos viendo en las revistas de esta semana es abrir bueno vemos de todo tren gabardina ahí esto lo tienes que explique las es como la gabardina una tren

Voz 5 21:39 me ha parecido como un aparca es como la gabardina

Voz 8 21:44 pero sin sin sin gordito sea de Tito para la isla no os acordáis importa vientos esto bueno más o me parecieron cortaría que es el término chaquetas y abrigos y me pierdo mucho largo claro el Trent el trenes sobretodo para gente que salta todo es yo yo por ejemplo no me podría poner yo tampoco quiero entonces yo podría vestir un tren es mentira lo que quieras hijo bueno los plumillas también vienen super fuerte en los primeros de color sobre todo rayos de colorines los colorines muy fuertes para el verano que es muy triste al no para el invierno que viene muy triste el invierno entonces hay que darle alegría bueno también tenemos apuestas clásicas no pues chaquetas de cuadros el típico abrigo recto Camel que ya se viene repitió cuando varios años ya os hablé hace unas semanas también del print animal que es una tendencia muy de este año y del pasado Pardo no si el leopardo la el la verdad que se hace con todos los animales pues ir de lo que quieras ir también viven novedades o quien quiera novedades la bomba Baqueira la volver este año pasado que ha sido muy de ver pues la volver vaquera es una manera de reeditada tabaquera normal no la bombeo a Bono acolchado así como haga falta eso es iba yo la he visto que me está gustando imaginan yo

Voz 0032 23:00 visto Bombers pero con pelito un Blanc como borregos

Voz 8 23:03 todos también es una pero yo se lo he visto en chaquetas vaqueras y esto lo voy a tener que buscar en pero nosotros nos empeorando de nada no te estás entrando en julio cuando terminemos las tres erres busca Bom ver en Google por favor bueno mientras mientras las buscas en el ordenador del estudio eso te voy te voy diciendo más cosas el abrigo de pelo el famoso te Heriberto este este abrigo para las chicas que siempre lleno de pelo como si fuera una oveja que le llamo yo pues también y y colores colores colores pastel por ejemplo como el verde agua se llevan muchísimo para este invierno o el verde oliva que no sólo para los abrigos sino para para todo Ivo no pues se lucra ahí ya que no

Voz 0032 23:44 a quedar sin aire y sin cuenta bancaria a todos

Voz 8 23:47 eso sí tienes que ir a doce bajas bueno con la extra de enero aquí en la tenga acceso a Bono no hemos terminado por qué nos queda el concurso esto

Voz 1704 24:03 viendo lo que sabe Julia de tendencias Bandar

Voz 5 24:08 mandar un poco a poco justa para la para la vida

Voz 8 24:11 claro como titulares venga vamos con más bueno primera pista ha anunciado su boda a finales del dos mil dieciocho Belén Esteban es una de las más esperadas del dos mil diecinueve

Voz 0032 24:21 Belén Esteban

Voz 8 24:24 llevan eh

Voz 1365 24:26 estoy muy perdida esté muy en blanco

Voz 0032 24:29 no valen no valen familiares prima por idiota no no no

Voz 8 24:34 Julian ese momento desearía volver a estarás bueno pues bueno más segunda pista pidió la mano

Voz 1365 24:39 su futura mujer hace ya tres años como Teresa año no eso ya se nada iba a decir Miley Cyrus presas gracias

Voz 8 24:48 sí sí esas su futura mujer es lesbiana o es que el

Voz 0032 24:51 personaje es un chico

Voz 8 24:53 claro eso es hombre vale eso se va a poner celos a Marina porque no le dejó hacer preguntas Kiko Rivera

Voz 1365 25:00 siempre estimó Rivera bueno siguiente pisto

Voz 8 25:02 sí es verdad esta es una pista ya importante a la que será su futura esposa es la reina de la Reina del papel couché en España Mario Vargas Llosa

Voz 25 25:17 Mario Vargas Llosa

Voz 16 25:18 esta aplaudieron a mí sí me llega

Voz 8 25:23 ah no

Voz 1704 25:23 el ciclo más intelectual pues Teba cierto es no sé

Voz 8 25:28 algún en pista después de haber llegado después ya venía después ya el currículum mes escritores marqué es es nacido en Perú bueno pero ya Aitor asaltado bueno Jorge Mario Pedro Vargas Llosa

Voz 0032 25:44 el XXXVI ochenta y dos años para ochenta y tres en mar

Voz 8 25:47 estoy Marqués os decía porque desde dos mil once es más

Voz 0032 25:50 que es en España Vermell mira como el rey Juan Carlos y los billetes de claro porque el mar está escribiendo las invitaciones de la boda vale vale pensaba que era como los billetes contando sepa rafting Rambla no es una máquina de escribir

Voz 8 26:02 esta semana me tengo que poner a estudiar todos las medidas de animales y las revistas de furia Julia que no tengan vaya a ser que no tiene su con Isabel Preysler tiene esperadísima en al menos los dos primeros meses de de enero osa dinero del año

Voz 9 26:18 esperamos la invitación y también esperamos que que pasa es un buen fin de semana

Voz 8 26:22 igualmente para vosotros dejó a Marius va a Mario Vargas

Voz 9 26:24 esa es verdad

Voz 1704 26:27 venga Tao de Randy Newman

Voz 0084 26:32 postor de los éxitos de la factoría Pixar es uno de los mejores escritores de canciones de todos los tiempos un artista versionado por todos los grandes con un talento único para hacer letras que cuentan historias historias como la de este equipo uno de los trabajos más exitosos de Randy Newman llegó en mil novecientos setenta y cuatro pero la gran canción de Kut All Boys la grabó un año antes Bonnie Wright cuenta la historia de un nombre alcohólico que vuelve a casa sabiéndose culpable un tiempo de fiesta la canción sin embargo adquirió un nuevo enfoque cuando la cantó Pony Reid un toque más melancólico triste el enfoque femenino la mujer borracha que pide perdón a su marido porque se siente como reza el título culpable

Voz 29 27:47 sí pero vale

Voz 28 28:05 ah eh

Voz 29 28:11 acá cazo y

Voz 0032 28:36 la dichosa culpabilidad resumida en esta canción interpretada por Bonnie Wright esto es Gilary hoy en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 16 28:50 bien

Voz 29 29:38 sexo

Voz 16 29:49 colector al Julia Molina

son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0032 30:07 hay lavabo buenos días buenos días Ciudadanos y Vox hace

Voz 0137 30:09 evidentes sus diferencias después de haberse convertido en socios junto al PP para que populares y naranjas gobierna en Andalucía los de Rivera y los ultraderechistas chocan ya de entrada en la creación de una consejería dedicada exclusivamente a la familia en la derogación de la Ley de la Memoria Histórica ambas exigencias del partido de Abascal desde Ciudadanos Juan Marín futuro vicepresidente andaluz sigue intentando apartarse todo lo que puede de la ultraderecha

Voz 32 30:31 si el Partido Popular y Bosch han firmado ese acuerdo supongo que traerá una proposición de ley al Parlamento visité a una proposición de ley tendrán que buscar cincuenta y cinco votos para sacar adelante esa claro que nosotros no estamos en esa posición porque nosotros no hemos firmado acuerdos a mí no me vinculan los acuerdos del Partido Popular Vox hayan firmado fuera del acuerdo que yo tengo con el Partido Popular

Voz 0137 30:51 mientras los de Abascal siguen apretando Javier Ortega

Voz 8 30:53 el señor Rivera que no se olvide

Voz 15 30:56 partido ciudadano que aunque no hayan despreciado inocente han insultado no va a salir una sola medida que no tenga el apoyo de los doce diputados de voz

Voz 0137 31:06 el Partido Popular va a llevar al Congreso de los Diputados su intención de echar de España a los niños migrantes que llegan solos a nuestro país Nicolás Castellano

Voz 1210 31:13 no podemos conformarnos con el mal menor de que se queden en España una de las frases literales de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que pide al Gobierno que ponga en marcha un plan de choque para que se acelere la reagrupación familiar a sus países de origen de los niños migrantes que llegan solos en nuestro país el PP afirma que estos menores son apartados de sus familias y utilizados para conseguir más tarde que sus familiares vengan a España según el registro de menores no acompañados hay en estos momentos unos doce mil quinientos tutelados por las comunidades autónomas sobre los que se suele hacer según dice literalmente está propuso

Voz 9 31:44 pusieron una comprensión paternalista y simplón

Voz 1210 31:47 por lo que proponen la reagrupación en el país de origen porque según el PP refuerza el interés superior del menor el Gobierno actual trabaja también en un Plan de Retorno Voluntario de menores con Marruecos se espera que este mes una delegación marroquí visita España para identificar algunos posibles menores que quieran volver con sus fans

Voz 33 32:04 el de la crónica internacional en Venezuela por relámpagos Venezuela va a seguir por el camino de la democracia y la paz

Voz 0137 32:19 el presidente Maduro ha sido investido presidente del país seis años más ante el rechazo internacional la Organización de Estados Americanos y Estados Unidos han dicho que no reconocen la legitimidad de su nuevo mandato Paraguay ha roto relaciones diplomáticas con el país Canadá Argentina y Colombia lo han calificado de dictadura y la Unión Europea ha lamentado repudiado la investidura y un apunte más sobre alimentación y salud atención a este dato dentro de once años el ochenta por ciento de los hombres y más de la mitad de las mujeres en España presentarán obesidad o sobrepeso lo ha revelado un estudio elaborado por investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas el documento dice que ya en dos mil dieciséis en España vinos veinticuatro millones de personas adultas con sobrepeso y avisa de que si se mantiene la tendencia actual en dos mil treinta la cifras incrementará unos tres millones de personas es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 8 33:05 no sé

Voz 7 33:08 los informativos

Voz 0032 33:18 bueno pues así viene el día en lo informativo vamos con el tiempo que olla sí que si viene con frío Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 5 33:27 hoy es un día de confirmación no estamos hablando de nada religioso sino que después de anunciar tan

Voz 0978 33:32 tanto tanto frío pues aquí lo tenemos Easy no os lo creéis pues sólo tienes que

Voz 5 33:36 a ver el rostro que es que dé para Santé creemos creemos no

Voz 9 33:40 bueno los que insumos trasnochadores ya lo hemos notado es lo que tenemos no notamos antes que nada lo bueno y lo malo lo malo

Voz 0978 33:46 este fin que está haciendo y así a bote pronto el destacamos de manera genérica los valores que se están dando en sitios que son fríos pero bueno también ahí pasan frío no aunque estén habituados en prácticamente toda la ibérica en los Pirineos en pueblos que incluso están a menos de mil metros de altura es decir donde bastante gente valores de cinco bajo cero a diez bajo cero son habituales ir en las zonas más bajas pues también está hablando en todo el interior peninsular incluso en algunos puntos costeros el máximo lo teníamos Saura el máximo de frío es decir que ya no van a bajar más las temperaturas los próximos días de lo que lo están haciendo ahora incluso empezarán a subir un poco pero el frío no acabará de desaparecer hoy va a hacer mucho sol con máximas parecidas a las de ayer sólo ambiente o ven Canarias in también esperamos algunas nubes en Baleares con chubascos sobre todo en Menorca en Mallorca pero con muchas pausas ni la lluvia irá cayendo de manera intermitente en el País Vasco y nieve durante la mañana en prácticamente cualquier cota a partir de esta noche irá subiendo la cota rápidamente

Voz 0032 34:42 porque ya tenemos aquí te queremos preguntar una curiosidad pero que

Voz 9 34:45 quién de buenas a primeras vamos a elevar a tema vamos a tema

Voz 0032 34:49 el día que tiene algo que ver el tiempo que haga con los calambres que que nos demos al al tocarnos entre nosotros o al abrir una puerta coche esto tiene que ver algo

Voz 0978 35:00 tiene tiene prácticamente todo que ver primero todo vamos a dejar a especulaciones de que no es que salten chispas entre las gentes pero no menos mal que realmente

Voz 9 35:13 bueno no sé si os ha pasado alguna vez supongo que si no muchas más las radios y bueno si ese sitios

Voz 0978 35:20 mal ventilados con una baja humedad pues sí vayamos por partes primero respondieron tu pregunta si tiene todo que ver in básicamente una situación de vientos y sobre todo vientos tan secos es lo que facilita que que tengamos estas condiciones no que sea más fácil que cuando tenemos una persona o un objeto sobretodo metálico pues se produzca esa pequeña chispa porque pases pues al final es una cuestión de electricidad estática estamos envueltos de electricidad y todos los tomos en definitiva tienen unas partes con carga positiva gotas negativas y al final una situación como la que tenemos ahora con bajísimas humedades menos del cincuenta por ciento en gran parte del país la mayor parte del día pero durante la tarde menos veinte por ciento es está bajo humedad la que facilita que se produzcan estas pequeñas descargas por qué pues porque cuando hay humedad normalmente nosotros sin darnos cuenta vamos descargando esta electricidad estática no vamos acumulando el agua es obvio todos lo sabemos es una buena conductora de la electricidad de ahí los peligros del agua y la electricidad pero en este caso es beneficioso no porque nos va entre comillas descargando de esta electricidad estática por eso en días de mucha humedad pues no pasa este fenómeno pero en días como hoy tiene que ver mucho también el ropaje que llevamos y otras cosas pues eso si veis que saltan chispas incluso

Voz 8 36:35 yo os recomiendo el ejercicio el

Voz 0978 36:38 de la curiosidad científica de en una habitación oscura Iber como

Voz 5 36:42 a ver yo te propones

Voz 0978 36:45 que salten chispas en habitaciones oscuras bueno me estoy viendo creo

Voz 9 36:48 de este experimento esta gente no es contigodentro este buenas sólo experimentos inocentes esto me recuerda perdona a una hace muchos años trabajando

Voz 0978 36:59 el almacén en un gran supermercado yo contaba que me pasaba esto ya había un un chico que que además era el típico Morote que que siempre tenía problemas con todo el mundo que me decía que no que no se enfadaba conmigo y entonces yo deduce que había una manera de que se produjera no de forzarlo que era llevando un carro pues al igual que cuando flotas una prenda de lana por ejemplo generan electricidad estática y con todo mi buen humor recorrí toda la planta con el carro y le dije ven ven no me crees verdad le toqué que aún hoy se acuerda de de chispazo que lidera dictada

Voz 1365 37:31 la verdad es que no es no es muy agradable por eso yo te quería preguntar Jordi hay algún truco para evitarlo

Voz 0978 37:37 hay hay más allá de padecer una persona muy extraña porque si uno se para a fijarse en estas personas que que les pasa mucho al final son casi tics lo que tiene no porque cuando salen en coche lo hace con posturas raras tocando una parte de la coche bueno todo es como muy raro no hay cosas bastante prosaicas fáciles de llevar a término no por ejemplo en el calzado el calzado es una parte importante por la cual nuestro organismo va descargando esta electricidad Si llevamos por ejemplo calzado con suela de goma no se va a producir esta descarga de manera que es más fácil que cuando toquemos una persona llevemos es de calzado con goma Iggy haya muy poca humedad pues sartén estas chispas una solución el calzado por ejemplo también evitar pero bueno eso ya también va a precios sobre todo evitar los tejidos sintéticos ya que acumulan es muy fácil no una manta de estas que tenemos todos para el sofá cuando la estás moviendo incluso se escucha el crujido de de de de estos chispazos

Voz 8 38:32 sí es evitar las ropas sintéticas es

Voz 0978 38:35 de lo más eficaz bueno aquí hay quién dice yo no lo he probado yo soy de los que hacía posturas raras para evitarlo que por ejemplo llevar una moneda o un dedal a cuestas Sisi de pasa muchas veces bueno pues y si tú vas con esto y tocas la superficie que que sabes que te va a provocar chispazo con esta moneda o bien con el dedal todo apunta parece ser que sí que te descargas no se produzca no se produce este chispazo que a veces incluso hace un poco de daño pero la manera legal en el bolsillo en la mano bueno la llevase encima y cuando tengas que tocar algo fue claro a la edad avanzada a riesgo de que yate de de raro rarísimo

Voz 0032 39:13 hoy en pues vamos a poner en práctica todos estos consejos el fin de semana pero qué tiempo nos espera el fin de semana va a seguir ahí el frío a tope sí

Voz 0978 39:22 será la confirmación de que no será una ola de frío porque no se van a dar los parámetros propios de Anfil que dure tres días sólo ha durado dos días en los sitios que más pero no

Voz 8 39:32 vamos a tener es igualmente el férreo anticiclón

Voz 0978 39:35 que ya lleva entre nosotros eternamente alargar también eternamente y eso nos va a dar lugar a este tiempo tan bonito que está haciendo apetecería incluso a pesar del frío salir fuera ir al mediodía está en una terraza porque van a subir un poco las temperaturas por encima ya de los diez grados las tardes del fin de semana de noche cuidado porque todavía va a hacer mucho frío además va a aumentar la humedad y eso hará que las madrugadas sea muy factible que se forme hielo en muchas carreteras del interior porque también empezarían ya a formarse bancos de niebla pero en general no esperamos grandes complicaciones incluso el viento irá aflojando un poco sólo algunas lluvias en el País Vasco pero también con pausas

Voz 0032 40:11 bueno pues muchísima precaución sobretodo con el hielo y la niebla Jordi qué pasa es un buen fin de semana

Voz 1365 40:15 hasta luego gracias un abrazo

Voz 1 40:18 en su rol lo he dicho que si infieles continuará de Vidic Madrid chiquitos y mío

Voz 35 40:48 lo veo

Voz 36 41:05 mi Obregón en fuga

Voz 0032 41:15 son las cinco y once cuatro y once en Canarias en la encuesta de hoy en nuestra cuenta de Twitter en arroba de buenas y la verdad que nos hemos flipado muchísimo una darle sentido porque no lo tiene de hecho ahí está un poco la gracia nos estamos preguntando a ver de quién queréis ser los herederos y como siempre os damos cuatro opciones la prima

Voz 5 41:35 era la Pantoja que era mi acumulan el cuatro por ciento de los votos la segunda Jordi Pujol eso sí el padre diecisiete por ciento de los votos lleva ahora Shakira veintiocho por ciento de los votos y el gran ganador el Rey con un cincuenta y uno por ciento dos votos más de la mitad de los votos

Voz 1365 41:53 sí sí sí es es para heredar del Rey no

Voz 1704 41:56 a todo lo que tenga la notas de seis ocho tres tres

Voz 0032 42:00 los tres siete cero cuatro vuelos Ross

Voz 1704 42:03 uno de los servicios de quieras me quedo con lo que he dicho me quedo con la herencia de mi familia que es volcado es sincero pues eso con trabas perras más punto más perdidos allá más más bofetadas pero entre los malos paso pasando pastando me quedo con la cola decía más humilde venga vamos a por el viernes y feliz fin de semana

Voz 0032 42:30 el Diego de Zaragoza me está sorprendiendo lo buenos que son nuestros oyentes El Chino Hu Leiro arroba el tino Leiro dice yo del Reino quiero ni las grado

Voz 5 42:39 Javier MAR dice y luego hay que justificar la procedencia me quedo con la de Shakira

Voz 0032 42:45 arroba Javi recelan Twitter dice yo quiero la herencia del Dioni Herman Roas yo creo que es el más listo de todos porque dice de todos los anteriores vale no me importaría desde luego pero son las cinco y trece cuatro y tres en Canarias

Voz 37 43:05 ha sido noche de Copa del Rey noche

Voz 0032 43:07 muy a mi pesar de una nueva derrota del Athletic Athletic de Bilbao aunque ha perdido uno tres contra el Sevilla pero bueno no es nuestro jaleo este año bastante tenemos con la Liga eh el otro coscorrón de la jornada se la ha dado el Barça en Valencia después de perder dos uno con el Levante ya ha podido ser peor tipos como el Barça

Voz 1670 43:25 no es que tienen que ir a por todas las competiciones y entiendo que el Atlético de Bilbao dosifica hay diga hoy pues mira tal y como estamos en la Liga voy a pensar que igual hay que economizar esfuerzos para echarlo todo la Liga y la Copa pues mira igual no estamos para demasiadas aventuras demasiadas alegrías pero el Barça las ha tiene que ir a por todo aquí en la Vuelta va a jugar Messi hoy ha habido descanso pero no creo que Valverde quiera tirar así como así la Copa del Rey el Barça tiene que ir a por todo ganar Liga Champions y Copa pues no creo que nadie que diga lo contrario que quieren este año priorizar la Champions porque ya lo dijo Messi a principio de temporada puso el listón muy alto diciendo a todos quiero hay quiero la Champions por supuesto pero eso no quiere decir para que tienes la Copa pues hoy no lo han tirado de milagro la jugada Denis Suárez jugadón el penalti y el gol de niño que les mete ahí en la eliminatoria

Voz 1365 44:13 Coutinho ese ha sido el nombre de la noche porque pese a marcar el gol ha jugado un partido bastante flojo Illa van varios el segundo entrenador del Barcelona Jon Aspiazu no ha ocultado que el brasileño está mal peor que el año pasado

Voz 0267 44:26 la verdad es que no está al nivel que estuvo el año pasado de ha pasado a un poquito por por encima pero es un jugador al que consideramos titular va a ser muy importante para nosotros lo que resta de temporada aseguró simplemente que vaya cogiendo es un nivel que no va a dar muchas cosas

Voz 0032 44:41 Coutinho por lo menos juega de titular de vez en cuando así que lo tiene mejor que Isco la situación del jugador del Real Madrid y su enfrentamiento con Solari sigue sin aclararse en el Larguero eh creen que va para largo tiene mal arreglo

Voz 1365 44:55 que esto no tiene buena pinta tiene pinta de reconducirse Antón no tiene pinta lo hemos hablado con Herráez en las últimas horas fuera

Voz 0231 45:03 el micrófono y es una situación que es difícil de solucionar porque ninguna de las dos partes cree que es la culpable Solaria está convencido de que el pone

Voz 1365 45:11 de los que mejor entrenan y que Isco no está entrenando

Voz 0231 45:14 bien y que Isco cuando juega media hora no demuestra que tiene que merece más minutos entonces Solari no va a cambiar hasta que Isco Le de otra cosa Ésa es la versión del cuerpo técnico que actúa de manera justa que se basa en rendimiento deportivo Ike Isco ahora mismo no merece jugar más de lo que está jugando lo de que no

Voz 1365 45:32 juega porque no entrenaba bien es un arma de doble filo si que no ha habido jugadores la historia con su Michel Ling sus cigarrito que luego han sido los mejores en sus equipos no llega a tal punto pero bueno ese es el argumento de Javi Herráez que se pone más del lado de Isco

Voz 20 45:47 la teoría de del cuerpo técnico es muy irrebatible no entonces Marcelo qué hacemos con él y que está mejor que otros bueno que viene de Modric Kroos que se Mary estaba hecho para cogerlo con alfileres salvo cuatro-cinco futbolistas yo

Voz 38 46:06 ente Benzema

Voz 20 46:09 Lucas Vázquez que siempre lo intenta dime más Modric como está que es Balón de Oro como está Cross es que buscó volvió después de una operación de apendicitis fue titular en tres partidos con Lopetegui es que a partir de entonces en dieciséis partidos en dieciséis ha estado en la grada no convocado suplente y sólo jugó dos ante el Melilla titular y ante el CSKA dos partidos que no valían para nada uno porque ya estaba clasificado en Copa del Rey y otros porque también lo primero de eso

Voz 0032 46:43 grupo Coutinho Isco no juegan porque están bajos de forma pero luego hay jugadores que no juegan porque no pueden por lesión es el caso de Lucas Galli de la Real Sociedad el pasado treinta y uno de octubre sufrió un ictus y esta noche ha sido su noche dos meses y medio después ha vuelto a jugar lo ha hecho en el Betis cero Real Sociedad cero la verdad es que es bastante emocionante no que no la verdad que no que no que no es la tuya no que que que es de otro equipo pues que que tiene pues es muy importante no para mí es un reconocimiento también por parte de ellos y estoy muy agradecido por ello ha invitado a notas que te has sorprendido cuando te ibas sí sí sí

Voz 1670 47:22 oye pero muestras de cariño de todo el mundo desde aquel ictus leve del XXXI de octubre

Voz 0032 47:28 tantas muestras de cariño en todas partes no todos los sitios Gemma Guzmán desde el club ha hecho llegar pues eh mensajes de de ánimo el apoyo de desde desde muchos sitios no hay muchos otros clubes Si yo me he sentido muy halagado no para mí pues es muy importante el todas las muestras de apoyo que he recibido estoy también muy contento por ello y bueno eso me da fuerzas

Voz 1704 47:50 la para haber vuelto oí para seguir continuando con

Voz 0032 47:54 con mi progresión Manu Carreño le ha preguntado poquísimo

Voz 1365 47:57 veinte en el que sufrió el ictus es que San Galli no estaba jugando al fútbol ni haciendo deporte estaba haciendo un examen del Máster de Ingeniería que cursa

Voz 1670 48:05 el día que sufrió el ictus tenía un examen no en la en la universidad no estaban un examen no

Voz 1704 48:11 sí cuando está medio

Voz 0032 48:14 después tuve el episodio

Voz 1704 48:17 yo volviste hacer o no no no no estaba cavando

Voz 1670 48:21 salió bien se llevará qué fenómeno fenómeno eres pues nada Isaac viste llegó a preguntarlo tuviste un encontronazo con El que no tuvo nada que ver según dijeron todos pero te llegó a preguntar en los momentos Avis qué tal estaba solo

Voz 0032 48:31 eso sí como me dijo mi hijo que por parte del del médico del Atlético Madrid pues habían preguntado a Si te algo que ver

Voz 1704 48:38 ah sí que eh al final

Voz 0032 48:42 no tuvo nada que ver con eso aunque fue eso es una conciencia temporal nada

Voz 1670 48:46 pues nada nos alegramos de verter en el campo que es donde más nos gusta verte que vaya bien la temporada y enhorabuena Luca

Voz 8 48:51 gracias un abrazo