De Buenas a Primeras (15/01/2019)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser de ser primeros

Voz 2 00:12 con Aitor Albizua Julia Moliner

Voz 4 00:46 qué tal como está

Voz 1891 00:46 Ice martes quince de enero ya estamos más cerca del fin de semana a esta hora hay siete grados en los infiernos Murcia tres grados en Poyales del Hoyo Ávila para hoy esperamos que haga algo más de frío que en las últimas horas cuidado con la niebla y las heladas la excepción una vez más está en Canarias está previsto que las máximas superen los ven de degrada en algo más de media hora e va a estar aquí Jordi Carbó para que nos dé más pistas sobre el tiempo y hoy también vamos a hablar a partir de las cinco y media de los dentista

Voz 1981 01:24 las juego fue que a ver si vamos a perder oyentes que ayer nos dijeron que el dolor de muelas era el que menos soportar

Voz 1891 01:30 esperemos que no a raíz de la intención de la alcaldesa de Barcelona de Ada Colau de crear un servicio de dentista municipal pues queremos tomar la temperatura a este mundillo en España cuánto gastamos en el en dista qué cosas

Voz 0272 01:41 cubre la Seguridad Social que tratamientos necesitamos más

Voz 1891 01:43 lo que propone Colau es factible si ya se hace en otros lugares va a estar aquí en de buenas Oscar Castro Reino que es presidente del Consejo General de dentistas que hasta donde sabemos no les ha sentado muy bien este asunto y en la calle hará frío pero aquí en el estudio se está bien la verdad no nos podemos quejar Julián pues como siempre ande quieres llegar pues digo es que hoy además es mucho más que otros días está calentitos está a gusto porque sentimos el calor de de los oyentes

Voz 1981 02:15 a qué bonito qué pasa tienes el martes niño que no

Voz 1891 02:19 eso es lo que hemos recibido muchísimas notas de voz de los que se levantan se acuestan de los que van a trabajar o intentan dormir hasta ahora notas de voz contestando a la encuesta vez de Bohemia

Voz 5 02:29 eh

Voz 0272 02:42 hoy os estamos preguntando con esta alegría nuestra cuenta de Twitter en arroba de buenas que tarea doméstica os da más pereza

Voz 1891 02:50 si sois de esos que utilizáis el fin de para limpiar o se os va acumulando todo a lo largo de la semana como siempre tenemos cuatro opciones hoy se vota en negativo la primera tender la ropa

Voz 6 03:01 yo sin duda tender la ropa porque si se hace un poco ameno pero de ver la ropa literalmente ropa ha siempre sido de romper alguna pinza o en fin terminaron cayendo alguna en general me produce nerviosismo

Voz 5 03:21 hijo

Voz 0272 03:23 de eso para ti también Celia yo estoy contigo y formas la penas que formas parte de la minoría sólo el nueve por ciento piensa

Voz 1891 03:29 como tu aunque tienen su bando a una buenista VIP Julia de Alicante que tampoco soporta tender la ropa

Voz 0272 03:35 pocas cosas aborrecen de la casa porque me

Voz 7 03:37 está disfrutar del orden de la limpieza pero tender la ropa madre mía que me atrasa bastante porque soy muy lenta a la hora de hacerlo latiendo la de extienda para cambiar recuerda lo pequeño aquí lo grande allá

Voz 0272 03:52 los calcetines juntos en fin Fer

Voz 7 03:55 Martes suerte en sólo gran

Voz 8 03:57 te has Julia un abrazo hay quién Hervías el loco e todas las semanas estudiando bueno esto eso será más tarde con razón Muñiz notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 9 04:09 hola me porque mi madre me entienden muchos quieres que yo te digo todo

Voz 2 04:17 de muchos que eres todo lo que odiamos resumió en una canción esto fue un himno por dos mil nueve de Mazo

Voz 1891 04:27 eso es seguimos segunda opción en la que yo me incluyo el dieciséis por ciento de los oyentes odiamos fregar los platos

Voz 0272 04:33 benditos los que pueden disfrutar de un buen lavavajillas

Voz 1891 04:36 verde Huesca no es que se queje de los platos pero sí de la fase final de cocinar una buena comida

Voz 10 04:42 no le gusta nada tener que limpiar la cocina después de cocina porque el hecho de cocinar sí me gusta me encantan las relaja disfruto comiendo pero tienes que poner la bombona y acertó a Alí quien no me gusta no me gusta nada buenos días

Voz 1891 05:00 buenos días Fer ya sólo el tono que utiliza Se nota que no le gustan nada pero nada de verdad eh

Voz 0272 05:06 hecho vamos de volver a escuchar de nuevo ese momento

Voz 11 05:08 tercer toro el frío no me gusta nada le decía

Voz 0272 05:27 vamos con la tercera opción más odiada limpiar el baño que no gusta nada de nada al veintiséis por ciento de los españoles que es el baño ondea

Voz 1891 05:35 pero tiene que dar muchísimo más que te queme Hiriart todas las personas que sobretodo en la mayoría son mujeres las que se dedican a esto de la limpieza

Voz 0272 05:43 dice Herman Roas en Twitter que lo lleva fatal que si encima tienes dos pues mucho peor

Voz 1891 05:49 es que ella no creáis que Cela música que ponemos en de buena sus algo al azar en Spotify la plataforma de música hay listas de canciones que la gente ha hecho para llevar mejor esto de la limpieza ésta de Raffaella Carrá sale de una lista que se titula Música para hacer aseo planchar lo todos la sí sí en la descripción de talla esas canciones que inspiran un aseo profundo bailar y cantar con la escoba además de un planchado de camisas excepcional

Voz 0272 06:18 hace tiempo pues precisamente el planchado es la opción que gana hoy gana con el cuarenta y nueve por ciento de los votos de los españoles pero por ser la tarea más odiado

Voz 1891 06:29 pero yo creo que ahí hay un debate yo sólo ser de los que plancha casi todo lo que me voy a poner en el momento casi

Voz 0272 06:34 yo no yo soy de compra eficiente usa sólo me compro ropa que no se arruga

Voz 1891 06:38 pues eres una principiante la técnica definitiva es la que utiliza vea desde Ávila

Voz 12 06:42 hola soy Bea buenas noches antes de nada buenas noches a los trasnochadores buenos días a todos los madrugador y os voy a contar que la tarea doméstica que en menos menos me gusta es la de planchar es más llevo unos años descubriendo una técnica que es poner la ropa en un peste colgarla directamente desde el tendedero para que así sea Arrúe mucho la ropa no haya que plan charla y hoy tengo mi madre conmigo que va esto de que a mí no me gusta mucho planchar mamá cuántas veces me Risto Blanchard ninguna una vez más los visto coger la plancha aunque sea a cambiarla de sitio una hombre alguna vez tendré que haber ido con la ropa planchada o algo cuando la plancha Bayo ha escogido nunca hija bueno pues no nunca yo la verdad que no me acuerdo y creo que es la última lancha que cogido es la plancha de la cocina para hacerme un filete

Voz 1891 07:29 esa no vale ver a un abrazo que representas a ese cuarenta y nueve por ciento pero enfrente representando la esperanza de nuestra sociedad Lázaro de Lorca compañero

Voz 13 07:41 que yo haga un poco de de abogado del diablo Pi hable de una de las modalidades

Voz 14 07:45 que habéis incluido en vuestra encuesta el planchado la plancha que se que tiene muchos detractores pero también tiene mucho defensor entre los que me incluyo

Voz 13 07:56 bueno pues porque es una actividad que al cabo del día pues te pones ahí

Voz 14 08:02 desconecta hasta el resto música te bueno escuchar la radio en directo en el móvil alguien postas que su momento con como CEIM no como el desdoblamiento de desconexión es casi como se llama ahora el mi yo

Voz 0272 08:17 Dani nada pero espero que dice dice Lázaro no entiendo no me puede entrar en la cabeza meditar planchas pero esto qué es

Voz 1891 08:25 yo a tanto no llego eh yo lo hago por por presumido vamos pero ya me estoy imaginando ya Lázaro

Voz 0272 08:33 no escuchando la radio escuchando a otros ahora a las cuatro y treinta y ocho de la mañana plantando en fin notas de voz al usted tres tres dos tres siete cero cuatro o nos podéis llamar en directo al novecientos cien ochocientos

Voz 1891 08:45 Borja González en la técnica Sergio Díez en la producción esto es de buenas a primeras

Voz 15 08:52 llueve denunció

Voz 16 09:01 de buenas a primeras con Aitor Albizua

Voz 15 09:07 que estoy

Voz 5 09:23 Gordon

Voz 15 10:05 sí

Voz 1891 10:05 con menos veinte cuatro menos veinte en Canarias muchas veces se dice que en la Cadena Ser que la Cadena SER es un trasatlántico de la idea es verdad por ejemplo Julia dime periodistas en la radio que abren del Real Madrid

Voz 1981 10:18 Colin hasta ahora hay exámenes puede haber de deportes y casi todos no haber tenemos Manu Carreño Javi Herráez Antón Meana

Voz 0272 10:26 Mario Torrejón pero porque me está afrontando esto

Voz 1891 10:29 así define a ver cuantos hablan de cine pues esto menos sé

Voz 0272 10:31 ahora están Pepa Blanes María

Voz 16 10:34 errar Boyero y Elio Castro pero bueno sí sí los seis

Voz 1891 10:38 si no no lo has dicho bien te ha faltado Agustín Powers el crítico de cine de los Especialistas secundarios este lunes ha estado en la venta no repasando algunos de los estrenos de la semana empezamos por el gran baño venga vamos a empezar con el gran baño

Voz 17 10:55 bueno drama surrealista drama surrealista a José Carlos es un tío que está harto de pasar tantas horas sentado en la taza al váter por culpa de Twitter así que decide poner fin a lo que su situación echando abajo las paredes del baño viendo la película vamos vamos a ver cómo el Pau va ampliando el lavabo mete el sofá a la tele la cama la cocina el baño no se vino a vivir los amigos los vecinos miles de personas acaben viviendo en el gigantesco baño de José Carlos es una locura la película quiere ser metáfora de la soledad lo consigue al acabar no había nadie

Voz 0272 11:29 comienza para nada Agustín Powers ya veis que no es demasiado académico este criticó la siguiente de la que ha hablado es una película de superhéroes que por cierto yo cuando era niña aviones trenes superhéroes al año pero es que ahora hay uno cada semana no nos filón tienen las productoras ahí

Voz 17 11:44 vamos a ver si lo siempre peligro un poquito más algo bueno documental documental Ibiza años ochenta el empresario local Joan Carles Sans abrí la primera discoteca témpanos de la isla de Ibiza Aguamarga si el resto es historia no luego ya hizo un perfume parque acuático con el mismo nombre cambió la isla por com

Voz 1981 12:09 letona el documental es bastante interesante

Voz 17 12:12 por qué aporta muchos datos de aquella época con los testigos del momento aunque la lástima es que no se les entiende nada por culpa de las drogas que se metieron por cierto los subtítulos en España los han puesto mexicana

Voz 1610 12:22 vaya a nadie porque bueno pero aparte de eso aceptable aceptable la película Akira

Voz 1891 12:29 propagó parece que le ha gustado algo más la última película que ha revisado en La Ventana es una cinta que ha desatado una que ha desatado una bonita ola de nostalgia es el regreso de Mary Poppins

Voz 17 12:41 venga vamos con la última peli que pasa señor que es el regreso de Mary Poppins acción película de acción acción venganza así Mary Poppins vive retirada en una aldea perdida en el Tíbet alejándose del mundo violento escribió pero cuando la familia Bang se pone de nuevo en contacto con ella que han secuestrado al hijo niño quería por ciento sesenta años toca que los huevos decide abandonar el Tíbet volver para rescatarlo y matarlos a todos bueno es una película muy entretenidas y te van las hostias y los tiros con Tavío yo he contado ciento treinta y seis muertos abre a doce de ellos Mary Poppins los mata para mí es muy recomendable para eso sí para esos puretas que se hacen los millennials llevando los tobillos

Voz 19 13:29 bueno la madre los bancos

Voz 1610 13:31 bueno pues Agustín muchísimas veces puestas tras el regreso de Mary Poppins Aqua Man Bañón

Voz 0272 13:39 cualquier parecido con la realidad es pura casualidad que crítico más horrible pero bueno ahora me toca hacer preguntas a mí a ti te de maricón no

Voz 1891 13:48 no sé si porque es tanto lado

Voz 0272 13:51 pues también agentes del orden el pone un poco

Voz 1891 13:53 de los nervios e con lo bien que tengo yo mi casa sembrada de calcetines calzoncillos

Voz 0272 13:59 qué te parecería que Pedro Sánchez contratase a maricón no para para poner orden en el Valle de los Caídos

Voz 1891 14:04 pero qué dices Julián que no lo digo yo a ver

Voz 1981 14:07 lo dice El Mundo Today Pedro Sánchez presenta unos presupuestos del Estado de treinta euros después de ver el programa de hoy quedarse sólo con lo imprescindible el presidente valora también contratar a Maric hondo para ordenar el Valle de los Caídos y sacar a Franco el director de la Biblioteca Nacional madura vende toda la colección de cómics estos tebeos tontos me gustaban antes pero ahora estoy ya cosas más serias ha dicho mientras regalaba incunables a varios niños en ingresan a un conductor de autobús tras decir buenos días quince mil veces en una mañana para evitar casos como éste los autobuses llevaran el cartel no será amable con el conductor crean una revista para secuestradores que solo viene con letras sueltas la primera empeorar incluye un misterioso dedo meñique con el aviso de que habrá más llama a su perro como la clave del wifi W LAN siete seis cinco x uno la patita ha gritado el dueño ganan Masterchef Junior tras una audaz fusión de patatas fritas coca cola Infanta el plato ha sido presentado en el interior de los bolsillos de la bata del cole programa la rumba para que le lleva a los niños al cole los críos ya han empezado a referirse a ella como mamá Guía del Ocio se rinde y recomienda tocarse los huevos en el sofá una propuesta de ocio es comparable a esta admiten desde la publicación un español crea la primera barriga cervecera artesanal de doble lúpulo madurada aquí en casa explica el maestro barriguita los creadores de Farmacia de Guardia confiesan que ganaban más dinero con la farmacia que con la serie

Voz 1891 15:43 Hospital Central también curva más figurantes que la sanidad pública un minuto pasa de las cinco menos cuarto cuatro menos cuarto en Canarias Álex Pina yo Esther Martínez además de los padres de los atracadores más famosos del planeta ahora mismo los de la casa de papel han trabajado en varias series como Los hombres de Paco Visa vis el barco a la Dina hizo su última creación el embarcadero

Voz 0272 16:10 es su nueva serie en la que han querido cambiar completamente el enfoque de la que han hablado en Hoy por hoy

Voz 1610 16:15 nosotros lo que hemos querido contar esa historia que ahora está muy de moda muy contemporánea del amor y que parece que las nuevas generaciones tiene una visión un poquito menos judeocristiana que la que teníamos nosotros no que era realmente

Voz 20 16:28 que el que

Voz 1610 16:30 que el polígamo era un canalla siempre juzgado lo que hemos intentado es no juzgar a nuestros personajes no ser cuando excedentes con con la víctima lo que hemos conseguido es que que que que que la qué era la que aparece engañada tenga el vuelo el viaje más fantástico que podía hacer en su vida no sea que bueno hemos cambiado mucho para contar esa historia para que no fuera la clásica historia que conocíamos

Voz 0272 16:56 no quieren contar de una forma distinta a la que hemos visto de ellos hasta ahora centrados en las emociones el mayores

Voz 21 17:02 desafío que nosotros hemos tenido en la serie realmente y no era el de documentar los porque hay muchos ejemplos en los que podríamos inspirar sino hacer una serie y cuyo único material narrativo fuera las emociones penemos de una trayectoria en los últimos años de vis a vis la Casa de papel donde era relativamente fácil hacer algo estimulante no oí a hacer llamadas de atención sobre sobre el capítulo la obra pues con un con una bomba con un atraco con un secuestro con con unas pistolas era fácil dar dar un golpe de efecto en la narrativa de un capítulo cambiar el tono y mantener el interés pero o en esta serie no tenemos nada de eso porque dijimos vamos a hacer una serie sin pistolas sólo con emociones con muy pocos personajes desde hace muchos años que no teníamos tampoco es personajes y donde lo único que queríamos contar es el viaje emocional de de estos cuatro cinco personajes maravillosos que tenemos la

Voz 1891 18:02 no queda nada sólo quedan tres días el dieciocho de enero ya se estrena el embarcadero pero para ir haciendo boca en Hoy por hoy han querido hacer un repaso a un par de de las mejores producciones españolas es verdad que la afición española en España sólo en España

Voz 22 18:15 debido pues pues cierta cierto éxito recordó esto es Farmacia de guardia

Voz 5 18:19 para Ben Romera

Voz 22 18:25 y servirá el liderazgo absoluto nadie podía competir con los alumnos del colegio Azcona en compañeros

Voz 5 18:31 sí que tú me cuentas no

Voz 22 18:37 Nico los trabajadores de la crónica en periodistas que no podemos publicar

Voz 16 18:46 yo estaba allí con Julio no es ningún montaje la foto de verdad yo lo vio y lo sabemos

Voz 22 18:51 es imposible no hablar de series no recordar Los desayunos de Médico de familia

Voz 23 18:56 yo mañana oye comercial similar de las pelas

Voz 1981 19:01 tendrá que cambiar

Voz 22 19:03 de de ese momento ahora que esto que Cannes

Voz 21 19:06 bueno ha cambiado una cosa importantísima paran para nosotros de la que hablamos mucho últimamente que es que a la audiencia se ha hecho tremendamente experta de la misma manera que te digo que nosotros estudiamos con una con una eh vamos todos los días con con constancia yo creo que la Audiencia también de una manera espontánea

Voz 1981 19:27 el consumo de ficción ahora mismo

Voz 21 19:30 no vamos es extremo ves a gente viendo series de televisión en el móvil en los autobuses y metro es constante

Voz 0272 19:35 pues ninguna de esas que nombraba Toni ha llegado tan alto como la casa de papel que ha sido la única serie española que ha ganado un Emmy

Voz 1610 19:42 siempre buscamos hacer un ADN diferencial series muy laterales y cuando hacemos la historia atraco en realidad no existía en televisión seriada no porque era muy peregrino mutuamente hacer una historia de un atraco durante mi minutos de ficción parecía que aquello no era posible no Icon marcador nos pasó lo mismo es una historia que habíamos contado que se había contado desde balsa desde toda la literatura romántica que es la de un triángulo amoroso y nosotros le hemos dado una línea diferencial sin juzgar nuestros personajes sin juzgar lo que es el más canalla sin compasión por la víctima con una libertad bastante más radical no y creo que es muy emocionante mucho más emocionante el viaje el embarcadero por esta misma razón

Voz 1891 20:24 muchas veces pensamos que la serias ahora son mejores que antes pero claro es que el momento por ejemplo pues también es muy diferente y el público

Voz 24 20:32 los nosotros tampoco somos los mismos formatos narrativos que hace unos años resultan difíciles

Voz 21 20:38 que a lo mejor en una cadena los responsables de los productores ejecutivos te decían la audiencia lo va a entender esto esta narrativa no es entiendes confuso los saltos en el tiempo ahora mismo no es que se entiendan es que se demandan la manera de contar es totalmente diferente y el interés acerca de los personajes pues también ha cambiado mucho antes que la mayoría de los personajes te decían que para que una serie tuviera éxito tenían que ser personajes blancos héroes a los que la audiencia admiraba era Ike y quisiera que se metieran en su casa los jueves por la noche ahora mismo los personajes ambiguos son mucho más interesantes y tal vez el público dejó de de juzgar no de alguna manera

Voz 1610 21:15 son más divertidos también los los los malos los lotes claro si si antes no los que no te hacen tener la misma hoja de ruta no y yo creo que la gente quiere estímulos mayores cuando de televisión

Voz 0272 21:31 allí nos paramos a pensar en la cantidad de cosas que hacemos ahora no hacíamos hace veinte años no saldría una lista inmensas

Voz 1891 21:38 sí además de las series por ejemplo yo qué sé también en la tecnología o también hacer videollamadas o leer el periódico en el móvil también cosas muy básicas que hoy son habituales y antes no lo eran hablamos de reciclar

Voz 0272 21:50 sí sí no te suena aunque esta habitual deberías plantearte lo porque al ritmo al que consumimos hoy en día reciclar es indispensable por suerte parece que cada vez nos cuesta un poquito menos en dos mil dieciocho de hecho hemos conseguido reciclar más vidrio que nunca

Voz 1891 22:03 con ochocientos treinta y cinco mil toneladas que han ido al contenedor redondita ese que llegó por primera vez en el año ochenta y dos y que empezó siendo verde y que hoy encontramos

Voz 0272 22:14 hasta los colorines

Voz 0882 22:17 en España ahora mismo catorce plantas reciclan las ochocientas XXXV mil toneladas de envases de vidrio un nuevo récord histórico que se depositan y recuperan anualmente en los más de doscientos mil contenedores

Voz 0084 22:31 es verdad es una de las más modernas está situada en Caudete un pueblo de la provincia de Albacete allí cada día camiones como

Voz 19 22:38 que vierten en millones de botellas usadas cuyo contenido se recicla hará prácticamente al cien por cien como nos explica a pie de planta Fernando Gómez gerente de Camacho Torres Cycling primero separamos todo lo aparte metales bastamos

Voz 25 22:56 cabina donde separamos impropio en más de bolsa de plástico y el cartón todos los elementos que tienen he reciclado en el mercado luego igual se ha reciclado y luego ya el resto que nos queda es el tratamiento de vidrio igualmente ahora iremos

Voz 26 23:17 los diferentes y eso es lo lo maravilloso en lo que es reciclable cien por cien y una botella sale otra botella de una manera indefinida reciclando vidrio lo que conseguimos es un ahorro de un veinte por ciento de de materias primas ahorramos un treinta por ciento de energía Ci U conseguimos emitir menos CO2

Voz 1210 23:36 dos a la atmósfera

Voz 27 23:40 Laura García

Voz 0272 23:41 directora de operaciones de Ecovidrio Illa que explicaba los beneficios que tiene reciclar este material

Voz 1891 23:46 la verdad es que no se no está nada mal eh el setenta y cinco por ciento del vidrio que usamos se recicla y otro dato casi más esperanzador el noventa y ocho por ciento de las cosas que aparecen en el contenedor son lo que tienen que ser

Voz 0272 23:58 hemos que debe ser el contenedor que menos polémica genera todo el mundo sabe que es lo que tiene que echar ahí todo el mundo e menos Juan López y

Voz 1891 24:06 así Ci porque hasta hace poco pensábamos que también

Voz 0272 24:08 podíamos echar vasos de cristal y eso no hay

Voz 1891 24:11 tenemos eh al dos por ciento que que faltaba no el caso es que este es un caso de éxito el director de Ecovidrio José Manuel Núñez Lagos explican en La Ventana porque

Voz 28 24:21 bueno sin lugar a dudas han sido varios actores efectivamente uno por una parte vive una apuesta muy importante por las infraestructuras como se ha puesto de manifiesto hace veinte años había exclusivamente cincuenta y seis mil contenedores y hay más de doscientos dieciocho mil contenedores en segundo lugar ha hecho un esfuerzo muy importante por concienciar a la hostelería que es muy importante porque

Voz 0272 24:43 cincuenta por ciento de los envases

Voz 28 24:46 que se consumen y que hay que reciclar provienen de la hostelería y no se lo hemos hecho un esfuerzo por concienciar a los tendría sino también por ayudarles facilitándoles medios y por último sin lugar a dudas el gran protagonista es el ciudadano no hemos puesto mucho foco en la movilización social hacían

Voz 1981 25:01 la campaña

Voz 29 25:04 estoy muy sitio para la excusa de libro pero reciclar sino a ver si aprende

Voz 16 25:15 excusas de contenedor

Voz 0272 25:18 José Mota hay otros famosos Nos llaman recordando años que es importante reciclar sin excusas

Voz 1891 25:22 sí pero hay que decir que el mensaje no ha calado igual en todas partes será por las facilidades por los incentivos o por costumbre pero como en todo en el reciclaje también hay diferencias entre comunidades

Voz 8 25:33 España es como en otros terrenos una España desigual en lo de reciclar vidrio o estamos más o menos equiparados

Voz 28 25:39 es una España desigual sin lugar a dudas también es verdad que tenemos unas tasas de reciclado como ponían de manifiesto muy buenas en términos medios generales porque se reciclan eh de acuerdo a los datos récord que ponían de manifiesto también este año siete más de siete el setenta y cinco por ciento de los envases que se consumen bueno eso es muy buen dato en línea con la media europea es decir más de países muy representativos como son Reino Unido Italia Portugal pero es verdad que hay algunas diferencias regionales algunas comunidades autónomas que empezaron antes y que están más concienciadas que otras

Voz 1891 26:12 en recicla más por ejemplo

Voz 28 26:14 bueno recicla más el País Vasco Navarra Cataluña La Rioja reciclan menos los andaluces y los extremeños

Voz 0272 26:20 vaya imagino entonces si estuviésemos a la par en Bélgica o en Suecia por ejemplo ya se recoge el noventa por ciento del vidrio que se usa pero en España de momento bueno se recogen seis millones de envases cada día en los contenedores que que tampoco está mal

Voz 1891 26:32 es una cifra que es bastante Alda así pero que además ha supuesto un cambio en el medio ambiente en los últimos meses por ejemplo el debate gira en torno al coche la cantidad de gases nocivos que emite como se pueden reducir pero clasificar mal la basura también contribuye a la contaminación

Voz 28 26:48 evitado la emisión de más de medio millón de toneladas de CO2 que sería el equivalente a retirar más de ciento treinta y cinco mil coches de la circulación durante un año pero también ahorrado muchísima energía mucho sí muchísimo muchísimo también es evitado la abstracción como decíamos de casi un millón de toneladas no que es el equivalente de tolerarse materias primas prefería que es el equivalente a casi tres veces el peso del Empire State por lo tanto se consigue muchísimo con ese pequeño esfuerzo merece la pena cuidar el planeta simplemente haciendo este pequeño gesto

Voz 16 27:20 de primeras

Voz 0084 27:22 Kay Clarke y su mujer eran dos de los referentes del Nashville más contestatario dos artistas con las puertas de su casa siempre abiertas cuando la mujer de murió el compositor le dedicó la canción que escuchamos esta noche

Voz 13 27:41 eh

Voz 0084 27:44 mi foto favorita es una canción tierna y poderosa que dio nombre al último álbum de Guy Clark en vida una canción que nace de un joven compositor de NAS Vic pasó por casa de Clark a tocar una canción sobre una fotografía al cantante le gustó la idea rebusca entre sus recuerdos para dar con esta imagen que acabó en la portada del disco foto de la mujer de Guy joven enfadada que llegó a casi seis encontró a su marido junto al músico Times totalmente borrachos ellas enfado el tomó la foto una foto que cincuenta años después se convirtió en su imagen favorita en este homenaje el último disco de Guy Clark Un recuerdo al amor de su

Voz 1891 29:01 my face Vori Picture of You de Guy Clark es la canción que Alfonso Cardenal ha elegido para el sofá Sonoro de hoy

Voz 13 29:21 de qué

Voz 16 29:49 de buenas a primeras horas Julia Molina

Voz 1891 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias Ana corbata un buenos días buenos días Se cumplen casi

Voz 0127 30:09 treinta horas desde que Julen el niño de dos años cayó a un pozo de prospección de Totalán en Málaga y los equipos de emergencias no han dejado de trabajar en toda la noche para dar con él una máquina está extrayendo tierra del interior del pozo aunque también se barajan otras opciones María Gámez es la subida

Voz 30 30:25 anda del Gobierno en Málaga pensaba realizar otro pozo por el que poder acceder ya más nuestro hijo mayor diámetro Capi m valorando la excavación a cielo abierto pero evidentemente de una situación compleja desde el punto de vista

Voz 0127 30:39 en Canarias esta mañana se va a retomar la búsqueda de Romina celeste la joven que desapareció hace dos semanas la buscan en varios puntos de la costa de Lanzarote después de que su marido haya cambiado su versión ya haya dicho la Guardia Civil que es a la encontró muerta y que después se deshizo del cadáver Ser Las Palmas Desiré Rodríguez

Voz 1210 30:56 el treinta y uno de diciembre de discutieron

Voz 31 30:58 se fue de casa y no volvió hasta el día siguiente a medio día cuando supuestamente se la encontró muerta en su casa fue entonces cuando Raúl su marido con denuncias por violencia de género y ahora detenido como presunto autor de los hechos decidió ocultar el cuerpo sin vida de Romina de veinticinco años supuestamente arrojándolo al mar donde ahora la busca a la Guardia Civil su familia repartida entre Paraguay y Madrid siente rabia e impotencia aseguran que siempre les pareció extraño que Raúl no denunciara la desaparición de su mujer hasta una semana después

Voz 0127 31:30 en el Parlamento andaluz hoy comienza el debate de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla tiene que dar su discurso y mañana se convertirá en el primer popular que preside la Junta en el Parlamento de Reino Unido la imagen que vamos ver hoy va a ser muy distinta a la prensa británica de este martes augura una gran derrota para Theresa May el acuerdo del Brexit llega muerto a la votación dice el Gardian y la primera ministra se ha quedado sin aliados y sin tiempo leemos en el Telegraph sus intentos por convencer a los diputados en las sesiones de debate parecen no haber servido de nada porque incluso en Bruselas Se esperan lo peor corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 32:04 hemos demuestra la carta redactada por Juncker Portús los Veintisiete están dispuestos dicen aguantar este pulso innovan añadir nada al texto negociado con eh

Voz 0272 32:16 creemos que el Parlamento británico Barry y el acuerdo de deben tener clara una cosa no vamos a negociar un nuevo acuerdo

Voz 0738 32:27 Don sales Ponce es el jefe del grupo popular español en el Europarlamento resumiendo lo que en palabras del socialista Jáuregui y quiere decir que a le puede tocar decidir si mantiene aussie retira el Brexit

Voz 32 32:40 la oferta que Dopa hecho para ir cediendo manera ordenada es este acuerdo hiciese no ningún pues muy probablemente van a tener que replantearse su propiedad existe espesa

Voz 0738 32:51 un escenario que esta noche implicará primero una reunión ya preliminar entre el negociador Michel Barnier y algunos eurodiputados en esta sede parlamentaria en la que mañana está previsto primer debate para analizar el voto británico

Voz 1210 33:07 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto

Voz 0738 33:09 con cadenas

Voz 29 33:12 los servicios informativos

Voz 2 33:16 de Bulnes a primeras con Albizua Julia Molina

Voz 1891 33:33 va pues así se presenta este martes en cuanto a las noticias en cuanto a lo estrictamente informativo como siempre hasta ahora vamos a ver qué tal el tiempo Jordi Carbó buenos días pues así viene el martes en lo informativo vamos a ver qué tal el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:46 muy buenos días situación meteorológica que viene marcada estas últimas horas por una práctica desaparición del viento viento del norte que en las últimas jornadas ha soplado fuerte sobre todo cerca del Mediterráneo ir a la que ha aflojado su forma el contrario al viento las nieblas nieblas que hoy van a ganar protagonismo se están extendiendo ahora mismo por gran parte de la Cuenca del Duero también en la cuenca del Ebro mucha precaución porque se están formando con temperaturas negativas en muchos casos no se irán todo el día eso quiere decir que las máximas en muchas poblaciones insisto cercanas a la cuenca del Ebro máximas que apenas superarán los cero grados y además eso va a comportarse en sellada es decir que esta niebla puede depositar hielo sobre la

Voz 1210 34:27 perfil mucha tensión especialmente en carretera

Voz 0978 34:30 esto será la excepción dentro de un panorama mucho la soleado ahora hace frío más frío que ayer incluso también consecuencia de que haya aflojado el viento durante la tarde que ayer tuvimos máximas de hasta veinte grados en el Mediterráneo hoy no van a subir tanto al sol el ambiente llegar a ser agradable pero con máximas de diez a quince grados en la mayor parte del país por encima de los quince en el sureste de la península en Canarias con un poco de calima por vientos del Este las máximas un día más pasarán de los veinte grados

Voz 1891 34:54 Jordi hoy es martes martes de de Zoo loco en algo más de treinta minutos está Kirch Rafa Muñoz que nos cuenta muchas movidas muy divertida sobre los animales pero actúa además hoy nos quieres hablar de de un AVE lo que no sé es un ave que que tiene que ver exactamente con el tiempo

Voz 0978 35:14 mira de hecho lo utilizaremos para hablar al final tener que si yo primero la palabra de Oceanografía

Voz 1891 35:21 cederla el océano para

Voz 0272 35:23 a José Antonio Marcos Oceanografía

Voz 1210 35:25 lo incierto yo me solidarizo con él

Voz 0978 35:28 de hecho la ve que vamos a hablar es la parte Cenicienta detallaremos que está AVE pero sobre todo lo que nos interesa es un estudio que además se ha sido publicado con recomendación para ser leído en una prestigiosa revista de Ciencia estadounidense la mayoría al más prestigio esas son de ahí es científica Reports dependiente del grupo Nature de la revista Nature más conocida por el gran público y es curioso porque en el cambio climático en los estudios del cambio climático donde hay más ausencia de información es quizá en lo que cubre más parte de nuestro planeta que son los océanos y los mares por qué pues porque sacar información de ahí resulta bastante caro y ahora cuando contemos este estudio Llabrés como han con

Voz 1610 36:11 yo ya se había experimentado un poco en en en Japón pero ha sido aquí en un estudio que

Voz 0978 36:17 forman parte varios países pero que está capital capitaneado por el CSIC han llegado a una conclusión pero si os parece ya que estamos en esta festividad que decíamos ayer no de de esta semana de los demás

Voz 0272 36:28 todos está cerca San Antón y que los animales

Voz 0978 36:31 este año o esta semana tiene más protagonismo en muchos pueblos pues vamos a hablar un poquito de esta vez porque tiene curiosidad no

Voz 1772 36:37 pese al final podemos escuchar un audio de esta ave

Voz 24 36:40 o lo evitas tampoco no no dirá ya lo estamos escuchando que me parece un niño llorando si es lo primero que me ha recordado a mí si escuchamos bueno de hecho el canto

Voz 0978 36:56 es algo no habitual en este ave Imaz que se escuche no porque sobre todo pasa la mayor parte del tiempo o fuera de nuestras fronteras el invierno lo pasa lejos cuando está cerca lo hace sobre todo sobre el mar y además donde es más profundo y lo podemos encontrar tanto en el Atlántico como en él

Voz 1210 37:12 dice Radio recordamos la palabra que define a esta ave el nombres de La Cenicienta

Voz 0978 37:18 seguro que en otros puntos del país Se conoce de otra manera por ejemplo en Cataluña también en Vall en Baleares y en Valencia se conoce como la valdría Cendrós en Galicia como en la cincuenta ir pues eso que tiene estos nombres en distintos puntos de nuestro país es una una de bastante peculiar porque es para proteger a sus sus sus huevos y sus sus descendientes lo que hace es ni edifica en islas que están cerca de la costa y además con Cuevas acantilados pronunciados así no tienen demasiados enemigos que puedan perjudicar a sus crías de hecho vienen a nuestro país justamente esto aquí

Voz 0272 37:56 ya están ahora mismo en el Golfo de Guinea

Voz 0978 37:59 a las que cuando llegue el final del invierno se acercarán al Mediterráneo y más al sur en Sudáfrica las que acabarán llegando a las costas de Galicia sobre todo del Golfo de Vizcaya que es una de de las poblaciones más importantes que tenemos en nuestro país íbamos a escribir una de las peculiaridades de esta ave que es la que ha dado pie a que se haga este estudio no es que le guste cansarse demasiado porque pasa como mínimo diez horas posada sobre el mar sobre el agua es decir que se toma un descanso largo de unas diez horas y ahí es donde está el interés por eso es hecho este estudio desde desde Baleares estudiado porque se ha detectado o comimos Se esperaba que pasar así y así ha pasado que se moviera cuando estaba parada sobre el agua y las corrientes marinas y los vientos locales la dirigieran ciertamente lo que se han dado cuenta después de poner setenta y cinco GPS es a tantas setenta y cinco parcelas que se han ido desplazando muchísimos kilómetros llegando por ejemplo desde las sur de Baleares hasta las islas Columbretes cerca de la litoral de Castellón por ejemplo en las que se mueven por Mallorca ya se acercan hasta el litoral de Cataluña porque esto es importante pues porque hasta ahora se insisto que se tenían que hacer unos dispendios importantísimos de hecho todavía se están haciendo porque este estudio todavía está dándose en en en electricidad en costes porque insisto toda la infraestructura que implica estudios en el océano son carísimos de mantenimiento también de coste energético y una simple ave que se pone el GPS que es mucho más barato se puede seguir pues han dado los mismos resultados es decir se está comprobando que los datos quedan de movimiento de esta ave coinciden con las corrientes marinas que hay en el Mediterráneo porque ese es interesante esto nos interesa mucho saber las corrientes más que nada porque con cambios de temperatura varía mucho ir en una zona donde hay tanto tránsito marítimo es importante también porque es imposible que haya algún problema ecológico es decir que algún barco pueda tener pérdidas incluso alguna pérdida importante si tenemos claro cómo se comportan las corrientes pues siempre sí podrán capear mejor textos incidente es que tarde o temprano acaban pasando

Voz 1891 40:04 para para resumir lo que se ha hecho es poner el GPS a las aves y a través de eso sea conocido más datos sobre las corrientes verdad para que los oyentes

Voz 0978 40:12 efectivamente como sencillamente cuando ésta de esta parada sobre el agua pasa hasta diez horas pues va recorriendo el mismo recorrido que que hace la la corriente marina no de hecho en Baleares es uno de los sitios de nuestro país que son más complejas estas corrientes

Voz 1610 40:27 doy yo fui una vez víctima Isaac

Voz 0978 40:29 lo queréis comprobar sólo hace falta que os vayáis alguno de esos golfo o bahías por ejemplo en Pollença estás ahí con tu calla remando Jan pasado a lo mejor dos los tres horas que has estado remando miras nota es desplazado nada ni un metro porque la corriente sencillamente iba en tu contra y por eso son tan importantes no los estudios de las corrientes en esas zonas por seguridad marítima pero sobre todo para cuando hay algún problema o de contaminación se pueda capear solamente también porque a la larga todo lo que es el estudio del océano pues nos ayuda a entender un poquito más el comportamiento del calentamiento global que está afectando a prácticamente todo el planeta

Voz 0272 41:03 pues Jordi muchísimas gracias y hasta mañana

Voz 33 41:06 hasta mañana Buendía un abrazo

Voz 34 41:22 como

Voz 16 42:10 a primera hora Albizua Julia Molina

Voz 19 42:18 pero si negro desde vuelta después unos días fuera Illa voy con la encuesta a mí lo que más me aborrece de la tasa es planchas con todo lo demás no me importa lo lo llevo lo llevo bien planchar con eso no puedo es superior

Voz 1891 42:34 nosotros sí que nos alegramos de escucharte Antonio que nos ha mandado esta nota de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero

Voz 0272 42:41 cuatro porque hoy una rueda de buenas estamos preguntando qué tarea doméstica o días más te da más pereza ahora mismo va ganando con un cuarenta y nueve por ciento de los votos la opción de Antonio que es plancha la ropa seguida por un veintiséis por ciento limpiar el baño un dieciséis por ciento odia fregar los platos y un nueve por ciento no sé por qué en porcentajes un porcentaje tan bajo odia tender la ropa

Voz 1891 43:04 pues mira digo a Diego de Zaragoza en cambio les relaja planchar pero parece que no le gusta mucho así limpiar en general

Voz 22 43:11 bueno la plancha la somos de la idea de comprar ropa que no se arruga tenderla en condiciones respecto al tema de la limpieza pues basando de la limpieza dio acumular mierda hasta que venga a la servicios sociales y arriba es siendo de Dios

Voz 0272 43:33 bueno como algunos nos pasa esto a Alberto Valencia dice que les resulte un obseso de la limpieza justo lo contrario pero que se animado comprarse un robo que no está nada mal

Voz 35 43:42 pues yo que soy un obseso y fanáticos soy fan

Voz 13 43:45 de la de la limpieza de orden

Voz 35 43:49 yo hasta hace poco me resignaba comprar mi voto estos limpia creo que ya he desistido de lo que mis próximos reyes eso mi próxima adquisición más probado contra porque estoy hasta las narices de estar barriendo Alfredo

Voz 1891 44:10 tanto hablar de estos avances yo también voy a tener que plantea la verdad es que Reyes y es una buena opción bueno pero hay que invertir también Antonio de Valencia no entiende para qué hay que hacer la cama todos los días

Voz 36 44:24 quería decir que una de las cosas que odio de tareas de la casa es hacer la cama porque me parece una donde estoy

Voz 13 44:32 a hacerlas y luego la vas a deshacer el cinco minutos

Voz 29 44:38 decía

Voz 1891 44:39 vale vale es que pensaba que íbamos a discutir aquí pero yo estoy con Antonio yo muchas veces sino viene a alguien no es así nos para vestir la cama yo no sólo hacerla aunque también da mucho gustito meterte en la cama estoy calentita

Voz 0272 44:49 yo reconozco que el hago todos los días pero la empecé a hacer cuando me fui de casa porque mi madre odiaba que la dejase sin hacer en yo nunca me lo hacía gentes cuando me fui no sé por qué pero como una venganza empezó a hacer todos

Voz 1891 45:00 pues mira en Twitter Almudena López si nos dice tender la ropa lo odio recogerla todavía más himno planchazo es lo que dice

Voz 0272 45:07 yo lo que no pueden entender estos tweets han llegado como el de Lázaro Jiménez que dice ojo aquí uno que disfruta el relajante ejercicio de planchar hasta medianoche con los auriculares puestos en aislamiento total pero pero qué pasa con la gente que se relaja Blanchard

Voz 1891 45:21 arroba Irene quemar a sacar el polvo dice otro Martirio José Carlos fregar los platos son las cinco y cuarto cuatro y cuarto en Canarias

Voz 29 45:35 ver que está cada vez más lejos y más fuera es Diego Godín

Voz 1375 45:39 noticia que os contamos esta portada de El Larguero el jugador uruguayo le ha dado al Inter su palabra para comprometerse a jugar allí las próximas dos temporadas con opción a una tercera por número de partidos decir que si le respetan las lesiones practicamente asegura tres años en Italia en el Inter en Italia están muy contentos desde allí nos aseguran que en el Inter están dando palmas con las orejas porque Godín les ha dicho que sí aunque repitió el contrato o insisto le ha dicho que sí verbalmente el contrato no está firmado evidentemente pero hay compromiso total acuerdo total entre el Inter de Milán Il Godín en el Atlético le ofrecen un año como a todos los jugadores que superan los treinta un año para todos los que superarnos treinta Godín entiende que eh no es lo que le esperaba del Atlético de Madrid que se podía haber hecho una excepción con el gran capitán de capitanes y con más peso en el vestuario del Atlético de Madrid lo ha dado todo en el Atlético de Madrid entienden que si hay que perder a Godín pues es una pena pero se va a perder pero que no hay que hacer excepciones porque existe sí rompe las reglas con uno pues hay que romper con los demás así que en el Atlético ofrecen un año Godín no lo acepta y en el Inter le ofrecen dos con opción a una tercera a cinco millones y medio por año

Voz 1891 46:53 oye hasta min extraña que no empecemos hablando de disco fíjate qué ha pensado igual nos habíamos equivocado de corte pero pero no malas noticias en el Atlético de Madrid parece que su capitán tienen decidido hacer las maletas Godín se marchará a Italia la próxima temporada

Voz 1210 47:08 bueno cuenta también las buenas noticias no sí sí claro claro

Voz 1891 47:11 a eso Ivano íbamos venimos hablando varios días de esa posibilidad de que el Atlético intente

Voz 1210 47:16 el fichaje de Álvaro Morata parece que cada día está más cerca

Voz 1891 47:21 Gil es una operación complicada pero todos tienen ganas de que salga adelante

Voz 1375 47:24 ahora mismo es una cuestión de números porque por sentimientos

Voz 0272 47:27 tienes

Voz 1375 47:28 el jugador quiere ir al Atlético de Madrid incluso estaría dispuesto a rebajarse algo el salario y así se lo ha hecho saber al Atlético de Madrid y en el Atlético el Cholo está diciendo estamos en un momento clave de la temporada Diego Costa está en Lagarto recuperándose

Voz 16 47:42 donde quiera que esté vamos a ver cómo viene

Voz 1375 47:45 la finales en el Wanda es nuestro años nuestro año gris

Voz 8 47:48 más solo arriba Nos falta gol le falta gol

Voz 1375 47:50 el esfuerzo lo van a intentar aun así es muy difícil pero la acción de la cesión gana enteros con la opción de compra luego a partir de verano ahí está la opción del Barça ya hay algunas más empezó sonando la de Sevilla hay varios equipos como uno de va a interesar a Morata a varios equipos pero repito ahora mismo la del Atlético estaría encabeza a través de la cesión saliendo dos jugadores llegando Morata y con opción de compra en verano

Voz 0272 48:14 lo que pasa es que por Morata ahora mismo pues hay un exceso de demanda lo que lo quieren un montón de equipo si desgraciadamente Morata en stock pues sólo hay uno en España hay hasta tres equipos pensando se la operación uno de ellos el Barça

Voz 0302 48:27 hay gente en la directiva del Barça que que son partidarios de intentar traer a Álvaro Morata concretamente a la cabeza y un directivo que es Javier Bordas eh que es el responsable del área de fútbol y la operación por lo que cuentan fuentes de el Barça hasta diez millones de euros es el coste de la cesión aquí IVA incluido el salario hasta el mes de junio diez millones de euros y hay una cláusula de compra en junio que no es obligatoria que por lo que me dicen es asequible para como está el mercado pero superior a sesenta millones de euros y aún lo que deduzco que debe ser pues

Voz 1891 49:06 ciento ochenta unos setenta ochenta estamos a quince de enero y en el mundo del fútbol no sólo habla de

Voz 1210 49:11 de fichajes bueno de fichajes de Isco

Voz 1891 49:15 pero parece que estamos en verano el tercero en discordia el que más necesitado de fichar esta es el Real Madrid que ahora mismo es cuarto en la Liga este lunes la SER ha desvelado que el club blanco anda detrás de un delantero polaco hoy

Voz 1375 49:28 hemos escuchado aquí en la Cadena Ser la de Antón Meana sobre lo que dicen en el club en el que todavía juega a Piatti que en el lleno Antón sí hemos hablado con el llena porque el Madrid insiste que puede estar en su agenda porque le gusta cualquier delantero que meta goles en Europa y que sea joven y que eso es normal en un equipo como el Madrid pero que no están interesados en ficharle en este mercado de invierno pero el lleno dice lo contrario que tiene el Madrid Real interés en fichar a su delantero que el chico tiene ofertas del Dortmund

Voz 0272 50:00 del Bayern del Milán

Voz 1375 50:03 pero que él quiere jugar en el Real Madrid Iker aunque el lleno no tiene ningún interés en dejar salir a su máximo goleador en el mercado de enero porque quedarían muy tocados para la segunda vuelta ponen precio de salida cuarenta millones de euros e insisten que aunque no hay oferta formal del Madrid el Gemma confirma la Cadena Ser el interés Blanco por su delantero y que el chico de todo lo que le viene elige el Madrid Easy puede quiere jugar de blanco en el Bernabéu

Voz 0272 50:30 yo una vez contaba la información vamos con algo más ligerita

Voz 1891 50:33 en que realmente es lo que nos gusta el deporte

Voz 0272 50:36 esta noche ha pasado Joaquín por el Larguero y como no ha dejado su sello particular un chiste sobre fútbol