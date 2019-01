De Buenas a Primeras (16/01/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 8 00:50 qué tal cómo estáis es miércoles dieciséis de enero para hoy no esperamos muchos cambios en el tiempo sigue el sol aunque las lluvias van a empezar a asomarse poco a poco por Galicia hasta envolver casi todo el Cantábrico

Voz 8 01:09 viendo no significa ni mucho menos que todo

Voz 1 01:15 los trabajos de noche de hecho se consideran muy importantes porque de alguna manera preparan lo que sea para que todo este listo cuando amanezca hoy empezamos de buenas bajo

Voz 8 01:24 eso tierra desde una de las estaciones de Metro de Madrid la estación de Quevedo que suponemos a esta hora están acondicionando los operarios Sergio Díez buenos días

Voz 9 01:40 nada hay unas doce personas que están trabajando ahora mismo en obras de renovación no de mantenimiento están cambiando una serie de cosas que habían quedado anticuadas y nada los primeros trenes empiecen a circular los seis de la mañana el último tren de la noche al al y media de la madrugada pero es por la noche cuando sus puertas cierra cuando empiezan esta serie de actividades cuántas personas y además que tienen un periodo muy breve para actuar porte desde las dos y media hasta las cinco excepto uno turno de tienen para hacer estas obras digamos el tribunal que se ponen con Lozano con la masa a renovar tengo a mi lado aquí a Ramón Borrallo que es el encargado de la obra así que si os parece les saludamos y a los puede dar algún dato mejor Ramón Ramos días

Voz 4 02:14 hola buenos días oye el S

Voz 8 02:16 en ese tiempo breve en estas horas de de la noche da tiempo a avanzar la obra

Voz 12 02:21 venga poquito tiempo pero hacemos lo posible para que

Voz 8 02:25 exacto exactamente qué estáis haciendo ahora en esta línea de metro

Voz 12 02:29 pues estamos quitando balasto antiguo para hace días hormigón un sistema más elástico para mejorar un poquito la instalación

Voz 8 02:39 durante el día esta línea está completamente paralizada au sigue activa

Voz 12 02:44 no no no esta línea siga activa los trenes arrancarán con el mimo con el mismo horario de siempre lo único que bueno se distingue un poquito la velocidad en estas con de trabajo para garantizar la seguridad

Voz 9 02:57 impresiona bastante están sacando escombros chicos aquí están trabajando estos dos horas y media impresiona nueve además

Voz 10 03:03 con con la grúa con todo pues eh

Voz 8 03:06 Sergio Ramón si os parece ahora hemos hecho un flash en un rato volvemos a conectar nos contáis más sobre la obra de Quevedo el Metro Madrid va

Voz 8 03:21 pues muy interesante los que no lo que nos contaban Sergio lo que nos contaba también Ramón pero más interesante aún eh yo diría son los datos que ya les gustaría a muchos digitales a muchos periódicos llevar en portada hoy vamos con la encuesta de de buenas

Voz 13 03:59 en nuestra manera no nos queremos meter movidas nosotros sólo aportamos los nombres de cuatro ilustres andaluces por si el pacto entre el PP Ciudadanos y Vox no está tan tan cerrado como parece

Voz 8 04:10 en unas horas Juanma Moreno Bonilla y se convierte en presidente de la Junta de Andalucía pero oye que igual se enfadan antes de tiempo así que por eso activa nuestro banquillo de presidencial

Voz 1 04:22 cuatro opciones como siempre vamos a ir de menos a más la primera opción que sólo el seis por ciento de los votos Paz Padilla o qué pena ni preocupaciones que va a pasar mañana sí que hago yo

Voz 14 04:38 pues Paz Padilla mañana tendrá que seguir por ejemplo en Sálvame que tampoco le va

Voz 15 04:53 Madrid no ha hecho más canta bien hombre y sobre todo alguien muy importante pero hay Terelu Campos las dos todo queda en familia

Voz 1 05:03 claro que sí bueno los podéis mandar vuestras notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro segundos

Voz 8 05:09 en oficial tampoco nada exitosa Bertín

Voz 1 05:12 Borneo no entiendo sólo el ocho por ciento de los apoyos

Voz 8 05:15 es una pena porque es tu opción tú apostaban por Bertín como presidente de la Junta hoy ese voto otro

Voz 13 05:21 que se llama en Internet bueno tampoco tampoco

Voz 8 05:23 esta vergüenza es ahora porque mira mira lo que te cuenta Bertín

Voz 16 05:26 por qué me pongo

Voz 13 05:55 sí esa canción es que solamente esa imagen que me ha venido a la cabeza en fin vamos mejor con la tercera opción la segunda más votada es David Broncano tengo palabras clave

Voz 0470 06:04 tardó pago Reino guarro Pancho porcino marrano cochino pues conoce bongos

Voz 13 06:10 ocho gol echó aún así parece que no ha sido suficiente

Voz 1 06:13 hacerte con la Junta con las formas XXXV

Voz 8 06:16 por ciento de los votos no está nada mal

Voz 17 06:18 letones Julia de Alicante la encuesta de las encuestas la pregunta de todas las preguntas y el resultado no es otro que perdona

Voz 0427 06:30 nadie mejor que estos hechos para hacer que la política se mueva en su estado puro que es Edad Media por lo tanto una vez hecha la Promoció viril viva el estado mental de Moder d'Onyar feliz miércoles

Voz 13 06:52 podía tener todo también ser el presidente Andalucía hombre

Voz 4 06:55 claro claro y además que el rival a batir era complicado con Pablo qué te pasa de todo

Voz 10 07:02 la Malacán cara que vengo del médico me ha dicho que confunde los números con los colores

Voz 4 07:08 la cuota de la afición del Betis ha unido sus puertas una vez más Nissan torneos donde viene de la pelea con el cincuenta por ciento de los votos el número dos de Juanma Moreno

Voz 8 07:28 por si falla el acuerdo entre PP Ciudadanos Ibooks pues no podía ser otro que Joaquín el del Betis

Voz 18 07:34 buenos días pues yo creo que la mejor elección sería para aquí porque es un deportista de por lo menos algo de valores y que tendrá por lo menos sabe trabajar en equipo y además es por lo que parece un muchacho bastante divertido y yo creo que también buena persona que eso es lo más importante un saludo

Voz 8 07:51 claro que sí gracias Unión María un abrazo lo mismo piensa Diego de Zaragoza buenos días

Voz 0509 07:56 toros de voto de la encuesta de se ha ido hacia Joaquín he votado más con el corazón que con la cabeza en la verdad es que seguramente se acabaría corrompido acabaría mangoneo dando sentido del humor molido a faltar a la comunidad autónoma andaluza pero bueno o los demás candidatos vamos pasando en fin eh muchachos vamos a por el miércoles que lo tenemos es chupado que venga vamos a por él

Voz 4 08:19 Diego otro otro chiste Joaquín vamos a ver va dice Antonio entonces Lugo pata

Voz 4 08:35 tú te puedes creer a ve igual Joaquín esta despierto e se supone que tiene insomnio

Voz 4 08:44 te para nosotros

Voz 8 08:47 además Marta Galán en la técnica hoy en la producción no hay nadie bueno está sentado Juan López pero se está tomando un chocolate caliente esto es de buenas a primeras

Voz 19 08:56 no

Voz 16 10:18 sí

Voz 8 10:31 los cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias estamos a dieciséis de enero y este año aún no hemos hablado de Youtube nos que nos haga especial ilusión aquí ya sabes que somos más de el sector primario si hay que elegir preferimos la pesca la agricultura antes que Youtube pero bueno al final tenemos que por un poco de todo Pilar de Francisco ha pasado este martes por la ventana con lo mejor de la semana en esta plataforma de vídeos y lo mejor de la semana es la cuesta de enero y lo cuenta el youtuber Fast

Voz 20 11:00 la cuesta de enero pues también en otros gremios está notando por ejemplo el de los taxistas lo ha visto el youtuber forfaits el reportero de Jettu que hacer reportajes bueno vale me repetido tres veces se tiembla Ana Fernández por fase ha ido a la calle a entrevistar taxistas ya al final es una excusa para que nos cuenten lo que mola anécdotas

Voz 21 11:20 recién aterrizado en esto hace ahora diez años y pico un señor de mediana edad esta misma calle está al final luego yo lo digo bueno veremos a ver qué va a pasar aquí total que piensas al contarme que supo que sus hijas no les hablaban que su muerte

Voz 22 11:35 esta Vialia con sus coches que sus socios de aquella queda conecta ayer

Voz 21 11:40 hombre estaba con una tuvimos dos horas dando volteretas de mi estaba para luego coger y dejar el mismo sitio y con un paño de lágrimas eso no me acuerdo ya pero vamos que menos que un psicólogo eh

Voz 0057 11:54 esa bien a un tanatorio no lo puedo decir que tengo un buen día

Voz 13 12:01 no es mala idea meter en el mix una nueva empresa obedece que lleve diván incluido no y así de paso nos vamos un poco la cosa que últimamente lo de cabeza y los taxi

Voz 8 12:10 Murcia ya aburrido acá ya no calen tengo

Voz 13 12:13 en honor a Youtube no sólo es permeable a la cuesta de enero también hay muchas reacciones a toda la locura esta de maricón no hay gente que incluso traduce sus normas a su propio lenguaje

Voz 20 12:23 pese a Youtube a ahora no lo reconoce seis desde que ha llegado el método este con Marie que está todo el mundo hablando del de la japonesa maricón donde

Voz 13 12:31 luego el sí de Honda cuentan Netflix un libro todo

Voz 20 12:33 el mundo está ordenando cosas en Youtube vamos con un ejemplo del canal donde lo resume con estos consejos en qué consiste

Voz 8 12:41 el primer jóvenes dice con Mariela organiza

Voz 23 12:43 una sola vez te puedes hacerlo en el mismo día mejor ese segundo consejo es organizada por categorías no por lugares toda la ropa

Voz 0827 12:51 toda la que tengas en cansa y empieza con el desacato

Voz 23 12:53 coria luego los libros papeles entre consejo que nos dices organizar no es acumular con Marie dice que conserve hemos todo aquello que nos hace feliz te hace feliz ponerte ropa que no te gusta

Voz 20 13:04 te alegra está rodeado de libros

Voz 23 13:07 Schmitt en nada no te llegan al corazón con madre Nos dice que sí que es tu intuición todo irá bien nada más dale éxito ha gustado suscribe te echo diario no darme

Voz 20 13:16 de este dos mil diecinueve en Youtube quedarse en casa arreglando el cajón de los calcetines

Voz 20 13:24 es lo que se conoce ahora como Juanes Loco

Voz 8 13:27 de Andalucía que ha empezado muy fuerte en dos mil diecinueve en Youtube muy costumbrista por lo que se ve es que no acaba aquí

Voz 8 13:39 espiritual y la maricón que de las estanterías los libros a las bragas y también lo está pairs pues hay una delgada línea

Voz 20 13:47 otra regla la que ha dicho de tener máximo treinta libros es decir tienes asesinos de seres y los otros veintinueve pues par

Voz 20 13:57 de la teoría a la práctica Vero del canal Vero bla bla

Voz 20 14:04 dar nunca nunca sabes la vida por dónde te va a llevar aplica este método en su casa

Voz 24 14:09 organizar un poco porque acumulamos viarias necesaria íbamos a ver que cuando vamos a tumba carbono de bolsas yo la primera que estoy mal de la cabeza que acumuló cosas el sendero en Cannes por si acaso por si acaso toda esta cantidad de bolsos

Voz 25 14:23 maricón no por favor qué hacemos con esto mariscando

Voz 26 14:29 los papeles cosa mirar que está grabado eh pero es que tiene ya más años que el sol está ya está complicado

Voz 24 14:37 en este a la cuenta ahora mismo que tengo ojos destacó que ya es que según me levantaba me he puesto a ordenar

Voz 27 14:42 ahora que bar es parte de mi vida voy a empezar con el cajón de las bragas a cabo aquí da Colunga tuvo que significa aceptado hasta luego los no

Voz 8 15:05 buenos hasta llegan a ganar mucho dinero sí

Voz 13 15:08 en fin acabamos con algo que en You es difícil de conseguir pero quise se encuentra es muy disfrutable eso los youtubers españoles que viven en el extranjero y que se dedican a mostrar cómo intentan vivir de la forma más española posible

Voz 20 15:20 por último más exotismo El canal deja Bierzo noventa y dos mil suscriptores un navarro que vive en China y come en restaurantes españoles no puedo ser más cosas este chaval vamos a escucharle

Voz 14 15:33 pero la verdad sí pues Alberto el que esto cangrejos donante yo tenía miedo de que España nada paella pero la verdad Él está bien lo que no acabo de ver es la mayonesa pero

Voz 28 15:44 bueno también probamos otros platos como esta curiosa ensalada de aguacate garbanzos y calabaza y un pollo asado con puré también de calabaza aunque lo mejor para mí paralela un los calamares reforzados que si se parecían mucho a los que se sirven en España

Voz 10 15:58 tal y felicidades del no hay

Voz 1 16:04 voy estando allí

Voz 13 16:13 día de ir

Voz 0757 16:37 este revisor conjuntos Pepa especial de Chicho porque Navas debía ser un el típico Ville de presentación en la ceremonia de los Goya de de la obra de Chicho que son vídeo cortito pero bueno la verdad es que me lo chollo a la espalda que que asigna a la que estoy disfrutando mucho lo que está obligando a revisar toda la obra de Chichén lo estoy disfrutando mucho

Voz 8 16:56 cuál dirías que el aprendizaje

Voz 29 16:59 los cineastas tú entre ellos cineastas españoles de Chicho Ibáñez Serrador

Voz 0757 17:03 bueno lo más aprendizaje sobre todo lo que valoro mucho es la conexión que quería eh con el público y la capacidad que tenía de atrapar no de de de en vez de hacer que realmente fuera suelen sobretodo entretenidas después aprovecharme montó siempre intentaba meter algún tipo de Rita que provocan espectador que afectó a Bale y asesinaba a entretener a la vez era un divulgador irse final cuidaba mucho a su público porque lo quería hacer pensar claves que le que intervenía

Voz 1 17:38 hacer pensar pensaré importante es y más como lo hacía Chicho que pensaba así ni siquiera darte cuenta de que lo estabas haciendo

Voz 13 17:44 el público lo quería mucho como para no hacerlo

Voz 0757 17:47 no te cuando visto televisiones a televisión para renovadoras señales el renovó el lenguaje fue muy después de los programas de entretenimiento hizo lo mismo Equal esos dos cimas del cine de terror en España y además después que se dedicó a divulgar el de los grandes clásicos de género de terror a toda una generación que hemos crecido traumatizados viendo sus películas pero a la vez admirando las profundamente y nos dedicamos a a esto es en parte en gran parte gracias a él

Voz 8 18:27 bueno Toni Toni Garrido también ha querido hablar con Rodrigo Cortés que ha definido a Chicho como una figura irrepetible le tocó vivir un tiempo que no volverá en el que cada cosa contaba Icon un predicamento popular absoluta

Voz 1831 18:42 inexplicable también consiguió que el género tuviese una penetración en en un país entero con una naturalidad que no ha tenido en otros países comprendió muy bien

Voz 1 18:55 precisamente el género fantástico permite tratar temas

Voz 1831 18:58 antes de forma muy universal y no perecedera sociedad que cualquier espectador desde el más culto al más bacalas estuviera enganchado delante del televisor con la prueba cerebral marcha iban Desirée de Fez

Voz 13 19:13 es para ella el valor era convertir el miedo en cualquier tipo de emoción

Voz 0809 19:17 qué hacía muy bien era tratar temas en muchas de sus historias sobre todo en sus Historias para no dormir que tenían que ver con la actualidad del español de la época pero con los códigos del género y del fantástico con lo que tenía hasta como esta doble vertiente que de alguna formación cine social muy muy particular no utilizando herramientas propias de los géneros puros pero se acercaba todo ese yo creo que esa fue una de las razones por las que conectan bien con con el espectador de la época no

Voz 29 19:43 las películas hizo muy pocas digo es la primera es la región

Voz 0809 19:47 eso quiere dos escondía tras los muros de la residencia toca usted estudió algo hace tres años y luego no abandoné pero todavía recordará usted sí

Voz 8 19:58 sí creo que sí yo creo Julia que que si hay una película que que tenga toda la esencia de Chicho es quién puede matar a un niño Toni ha confesado que ni siquiera la ha podido ver porque le daba mucho miedo

Voz 0809 20:11 lo que ha pasado con quién puede matar mataron niños espectacular porque no solamente es muy influyente para nuestros cineastas es una película yo que trabajo en el festival de Sitges y cada año nos llegan muchas pelis que están clarisimamente inspiradas por quién puede matar un niño pero en todos sobre todas las que tienen que ver con este binomio que es un también un subgénero del cine de terror que tiene hay que ver con la la maldad y la infancia pero en muchas no ideas de puesta en escena ideas de ejecución ideas de plantear suspense de diseñar los personajes todas estas historias que pasan de terror que pasan en pleno con el pleno sol no todo esto es muy es profundamente heredero de esa película y muchos directores a los que entrevistas no solamente a los nuestros porque la verdad es que tanto con Rodrigo como con J como con Jaume Balagueró con Paco hemos sala mil veces de de de Ibáñez Serrador lo influir ha sido para para ellos y para lo que es los que nos dedicamos a hablar de cine de terror sobretodo de fantástico pero también muchos directores internacionales de hablan de lo importantísima que es que ha sido siempre esa película para ellos no oí yo creo que eso es si haces haces un repaso de las mejores películas del cine de terror moderno y en todas las listas internacionales siempre aparece entre las primeras es porque realmente es una película llena de de ideas de de todo tipo es realmente muy redonda muy perfecta para mí me gusta mucho la residencia hay quién puede matar un niño pero yo creo que la cantidad de puertas Cabrio en quién puede matar a un niño ha sido yo diría que no ha sido superada

Voz 8 21:40 sólo quedan nueve minutos para las cinco las cuatro en Canarias está claro que tener hijos no es fácil

Voz 8 21:55 igual utilizar como ejemplo a los en menos de hermano mayor es un poco sólo un poco eh excesivo pero un hijo en edad adolescente puede volverse un ser tan endemoniado como como este que estábamos escuchando

Voz 13 22:07 ese es el atragantan las asignaturas porque el profesor le tiene manía que no llega a la hora que las dicho porque no se había dado cuenta que quiere ese móvil porque los amigos lo tiene

Voz 8 22:17 que un despacho de abogados ha propuesto un método para que los niños no pongan excusas

Voz 31 22:25 la polémica

Voz 0827 22:29 eso hoy les hablamos de una idea un despacho de abogados ha puesto en circulación un modelo de contrato entre padres e hijos menores en el que se registran por escrito una serie de compromisos que adquieren los pequeños frente a los mayores el documento no tiene validez legal por supuesto así que aún nos puede parecerles una innecesaria moderna red mientras otros quizás puedan pensar te dejar las normas por escrito puede funcionar como antídoto contra la dejadez de unos contra el olvido de los otros pues ya son usáis a Isaías la

Voz 8 22:57 Fuente un contrato para que queden por escrito los derechos y los deberes de los niños

Voz 13 23:02 niños y no tan niños porque han creado un tipo de contrato específico para adolescentes y seguramente sea el que más se vaya a usar Javier de Cabo abogado de ese bufete que lo ha creado la ve abogados ha estado en La Ventana

Voz 0757 23:14 por se vea surge como consecuencia de la campaña Navidad que llevó a cabo el equipo de comunicación a varias personas en conjunto hablando un poco con los abogados del despacho llegaron a la conclusión de que en estas fechas navideñas en el que las relaciones familiares intensifica aunque sólo sea por el tiempo en que los familiares radican a compartir en estas fiestas unos con los otros pues era una buena oportunidad para establece un conjunto de medidas encaminadas a regular estas relaciones entre padres e hijos

Voz 8 23:45 yo no sé si un contrato mejoraría mucho esas relaciones pero el asunto es que los abogados han previsto todo tipo de cosas

Voz 13 23:52 sí sí algunas eh asustan un poco mira esta estipular la hora fija del día en la que tienes que la que los dientes

Voz 0313 24:00 pues aparece en el capítulo de alimentación la cantidad de fruta que tiene que comer el chaval al día o de pasta Barroza la semana las horas mínimas de de sueño evitar o limitar el consumo de alcohol en la Cup en el apartado de ocio y estudios las horas de televisión a la semana las horas para jugar a la a la a la consola los días y horarios para para salir de fiesta para elaborar toda esta lista que es mucho más larga y equipo de comunicación de de la abogados consultó coral

Voz 0978 24:26 bien con algún algún educador infantil

Voz 0313 24:28 la algún algún psicólogo con cómo han elaborado esta lista Javier

Voz 0757 24:32 no está lista se elaborado un poco desde la experiencia que tienen algunos de los compañeros tanto del departamento de comunicación como del resto de departamentos que tiene hijos menores de edad comprendidos tanto de la franja de adolescentes como incluso menores ingresos en base a esas experiencias Si bueno las circunstancias son las que se han enfrentado ellos gen poniendo ideas en conjunto digamos haciendo esa tormenta de ideas pues hemos extraído una serie de conclusiones de los puntos

Voz 13 25:00 en los que se vean reforzado relaciones entre

Voz 8 25:24 pues han creado dos contratos dependiendo de la franja de edad en el de los pequeños una de las cláusulas de obligado cumplimiento es hablar con mi madre o mi padre todos los días

Voz 13 25:36 imagínate no hijo de siete años háblame obligado un poco extremo pero pero nada si lo comparamos con el contrato para los hijos de entre trece y diecisiete años entre las clases

Voz 32 25:46 las Se establece hasta la edad podría iniciarse en la

Voz 13 25:49 Sexualidad

Voz 8 25:52 desde luego esto no me parece novedoso porque yo creo o al menos no lo habíamos visto

Voz 0561 25:56 de padres e hijos firmando por escrito a qué edad van a poder

Voz 0011 26:03 versus cosas creo que tiene que estamos hablando de un problema muy complejo y además creo que se va a ir haciendo todavía más complejo según pasa según pasa el tiempo porque los niños y los jóvenes son híper conscientes no solamente de los derechos que tienen de sobre el papel sino

Voz 13 26:19 en los que se creen que tienen el claro

Voz 0011 26:21 la la la la libertad de los padres es limitada en el sentido de que como decía antes no se puede romper el contrato Avis contemplado esta opción

Voz 0757 26:29 sí hemos contemplado esta posibilidad en nosotros en contratos lo hemos concebido desde la perspectiva de reforzar la autoridad paterna también debe entenderse que la firma de contrato por parte de los menores te puede reportarle es ventajas a ellos en el sentido de que al estar determinadas de forma específica a las obligaciones y derechos de ambas partes es digamos que ellos también pueden ir a los progenitores determinadas actuaciones

Voz 13 26:59 este contrato además no tiene validez legal porque porque los críos son menores es igual de efectivo básicamente pues que ponerle una nota en el frigorífico diciéndole que tiene que ordenar su habitación al menos eso sí es menor

Voz 33 27:33 de buenas a primeras hay canciones que tienen la capacidad de contar cuentos relatos completos cerrados y emocionante es uno de mis favoritos es la historia del jugador

Voz 11 27:46 la canción popular Kenny Rogers en mil novecientos setenta y Vera que la canción compuesta grabadas sin éxito por la Historia viaje nocturno en tren jugador les ofrecen trato al narrador El último trago de whisky a cambio de los secretos para saber jugar saber apostar en ese viaje nocturno el jugador le revela los misterios del juego y su acompañante el secreto de la vida es saber que aguardar que tirar cuando irte cuando correr nunca contar el dinero sobre la mesa ya habrá tiempo cuando el trato esté cerrado con esta canción cantada también por Johnny Cash Kenny Rogers consiguió su mayor éxito en Toulouse faltar las listas del country a las del pop tal fue el éxito que incluso la cantó acompañado los técnicos y tal fue su impacto que en mil novecientos ochenta y seis Reyes fue votado como el cantante favorito de los lectores de la revista People se ve jugador reveló también su fórmula para el éxito

Voz 8 29:16 de esta de Gamble fue la canción que le dio el último empujón hacia el éxito a Kenny Rogers hoy en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 11 29:27 sí

Voz 34 30:02 a las cuatro en Canarias

Voz 21 30:07 corbata

Voz 21 30:10 derrota de Theresa May en el Parlamento de aplastante humillante abrumadora

Voz 4 30:15 sí soy dos

Voz 31 30:22 nadie sabe a una noche

Voz 21 30:25 con más de doscientos votos de diferencia su acuerdo del Brexit con la Unión Europea hijo iban a volver a votar tienen que decidir si quieren que May siga como primera ministra de Reino Unido en otro parlamento en el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla se va a convertir hoy salvo sorpresas en el nuevo presidente de la Junta el primero en treinta y seis años que no es socialista

Voz 8 30:43 un gobierno de cambio no obliga

Voz 35 30:46 Der hablar entre todos a hacer del diálogo la savia nueva de la política en Andalucía pero tenemos que hacerlo sin complejos sin prejuicio tenemos que hacerlo sin cordones sanitarios

Voz 21 30:57 esto es lo que dijo ayer en su discurso de investidura hay hoy vamos a escuchar al resto de partidos Mario Jiménez PSOE Teresa

Voz 4 31:03 lo que Unidos Podemos Juan Marín Ciudadanos Francisco Serrano Vox que no sabe lo que va a hacer no tiene un proyecto para el futuro y en lo que hemos dicho en la ausencia de propuestas la idea de un proyecto político para Andalucía

Voz 13 31:16 la receta neoliberales que van a mantener Andalucía en esa situación de desventaja idea brecha con el resto del país

Voz 0470 31:24 bueno ofrecido a todas las fuerzas políticas

Voz 36 31:27 debilidad de poder hablar

Voz 0827 31:30 por dialogar y llegar a acuerdos yo creo que es un discurso

Voz 37 31:32 abierto al diálogo un discurso que apuesta por el cambio real detrás de decir que la letra y la música en muchos aspectos de este discurso nos ha gustado

Voz 0011 31:41 Teresa Rodríguez Adelante Andalucía el Senado ha rendido homenaje a los españoles republicanos que hace ochenta años cuando terminó la guerra civil tuvieron que exiliarse el PSOE ha organizado este acto en el que la ministra de Justicia ha dicho que el proyecto de presupuestos que se va a tramitar en el Congreso contempla quince millones de euros dedicados a la memoria histórica Adela Molina dieciocho exiliados y deportados recibieron un homenaje en la Cámara Alta en representación de las decenas de miles españoles obligados a dejar

Voz 4 32:07 su país por la guerra y la dictadura entre

Voz 0011 32:10 ellos Avelino Pérez ochenta y siete años minero dirigente de UGT que tuvo que marcharse a Francia

Voz 38 32:14 es un día emocionante porque llevamos cuarenta años de convivencia demostrando que la sociedad sabe convivir sin interferencias Isidro asesinato viva tal

Voz 4 32:25 el acto estuvo organizado

Voz 0011 32:26 por el PSOE aunque su portavoz en la Cámara agradeció la presencia de representantes de Esquerra Ciudadanos Partido Popular ya era hora subrayó Ander Gil de homenajear estos patriotas que se enfrentaron al fascismo dijo recordando que este julio se cumplirán ochenta años el fin de la guerra la ministra de Justicia en una intervención que estaba prevista subió a la tribuna para pedirles perdón

Voz 39 32:45 perdón por tantos años de silencio perdón por tantos años mirando a otro lado perdón por tantos años criminalizando a las víctimas a las víctimas del franquismo que era una red victimización

Voz 0011 33:02 en sus discursos las asociaciones de exiliados deportados pidieron entre otras cosas su reconocimiento jurídico como víctimas más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 0057 33:11 en ese

Voz 11 33:14 vicios informativos

Voz 4 33:18 de esta primeras Albizua Julia Molina

Voz 8 33:23 pues así viene el miércoles con la crisis del Brexit cada vez más verde y la investidura prevista de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía nosotros como siempre hasta ahora vamos con el tiempo en Jordi Carbó buenos días muy buenos días

Voz 0978 33:36 parte de la jornada se repetirá una situación muy parecida a la de ayer sanos tenemos cambios al final de la jornada que serán el Pro luz el preludio perdón de una nueva situación que a medida que se acerca el final de la semana incluso la semana que viene nos va a traer cada día que pase un poco más de frío ya veremos si al final la semana que viene con nevadas no sólo en cotas habitual es de montaña pero bueno es sólo una avanzadilla lo más inmediato ahora las heladas vuelven a ganar protagonismo en breve lo estará haciendo en prácticamente todo el interior nieblas una mañana más en la cuenca del Duero y Ebro con temperaturas negativas mucha precaución en carretera ir las temperaturas subirán rápidamente a la que despunte el sol ya que va a lucir en todo el país durante muchas horas con máximas parecidas a las de ayer en Canarias las un poco de viento ir todavía Kalima y a partir de esta tarde empezar a llover un poco en Galicia también en el Cantábrico y cuidado porque en algunas provincias sobre todo las más orientales de Castilla y León se pueden producir en lluvia en gel ante una situación que atañe bastante riesgo en carretera

Voz 8 34:34 lluvia en Gerland ante el no lo había escuchado nunca exactamente qué es eso

Voz 0978 34:39 es un fenómeno que seguro que muchos habréis visto alguna vez una imagen que que circula casi todos los inviernos que habla de de una está situado en un lago del norte de Estados Unidos se ven todos los coches y todos los edificios que están alrededor cubiertos de hielo literalmente no sé si alguna vez os han pasado alguna fotografía de estas no no no me suelo contrastado y tampoco un vengo seguro que muchos oyentes la habrán visto sino Cabello una de estas bueno es el fenómeno podríamos decir de los más peligrosos que puede provocar la meteorología la idea es la siguiente tenemos una nube que empieza a precipitar normalmente por estas fechas día en nuestra latitud la base de la nube puede ser precipitaciones en forma de nieve pero cómo va a pasar esta tarde va a llegar un poquito de aire cálido que hará que está nieve en un punto determinado a una altura determinada se deshaga ese convierta en agua líquida en una cuota normal de lluvia pero que pasará que en provincias sobre todo como Soria también en parte de Burgos incluso más tarde podría alcanzar Teruel y zonas próximas a esa hora cuando empiece a precipitar la temperatura se habrá situado ya por debajo de los cero grados y qué pasará con esa gotita que al principio era una gota de nieve que cuando impacto eh con el suelo o con cualquier superficie automáticamente se congelan es de ser lluvia Ángela ante es la lluvia que cae en forma líquida pero al tocar cualquier superficie una señal de tráfico los vehículos sobre todo cualquier cosa automáticamente se convierte en hielo con el riesgo que eso atañe es una situación que directamente lo mejor es parar el coche o es no seguir andando porque los resbalón les están asegurados y además es que no tienes escapatoria porque se va llenando todo de este hielo temas

Voz 13 36:13 qué canciones podemos tomar entonces

Voz 0978 36:15 sí si eres religioso de rezar Si

Voz 0978 36:21 hay sangre fría lo que digo es es mejor minimizar las actividades intentar haber no es un fenómeno que se en muchos sitios estamos hablando de zonas muy concretas de estas provincias del este de Castilla y León sobre todo alrededor de la ibérica ahí no es que sea un fenómeno extraño será no todos los inviernos pero sí algunos Iyad cuando ellos intuir en la situación procuran evitar la no pero insisto es que poco se puede hacer por eso al final se acaba convirtiendo en en muchos países donde el fríos mucho más habitual hice produce este fenómeno es una situación ideal para que se produzcan muchísimos accidentes en cadena en autopistas por ejemplo porque es que literalmente no puedes hacer nada imagina que es que es cuestión de décimas de segundo que impacte esta gota hice congele visto prácticamente de manera automática

Voz 8 37:06 hemos dicho que no pero acabamos de meter lluvia Ángel ante en Google Imágenes ya han aparecido algunas típicas heladas como Super extremas vemos eso árboles se completamente lados con pequeñas citas los bancos los coches

Voz 0978 37:20 sí es simple permite rodeos efectos en los países que es más habitual provoca unos desperfectos brutales porque se empieza a depositar sobre los árboles es mucho peso muchas toneladas de repente caen caen tendidos eléctricos torres eléctricas grandes también caen por suerte lo hemos anunciada aquí que no se nos asusten en Castilla y León ahora

Voz 8 37:40 seguro que la han visto alguna vez es un fenómeno que aquí

Voz 0978 37:43 no tiene esta magnitud de no realmente Si te cogen alguno de estos países lo pasas lo siguiente Kemal

Voz 8 37:49 hoy esta se llama lluvia Ángel pero hay algún otro tipo de de lluvia o precipito

Voz 0978 37:53 así especial tipos de precipitaciones tenemos prácticamente para todos los días del año

Voz 0978 38:01 que son más propias del invierno vaya algunas curiosas otras mucho más conocidas y sobre todo el concepto por ejemplo de cien sellada que útil últimamente lo usamos mucho en los medios de comunicación estético es un fenómeno bastante habitual en nuestro país es fácil de observar sencillamente hace falta que la temperatura se sitúe por debajo de los cero grados una vez alcanzado esta tema tertulia negativa que se formen niebla y la niebla no es estática la niebla tiende a circular normalmente de las zonas más altas a las zonas más bajas y mientras va pasando esta niebla cuando toca cualquier superficie pues un poco como la lluvia Ángel ante pero distinto porque no pasa en el asfalto pero sí en señales de tráfico y otras cosas que destacan en el paisaje literalmente se van cubriendo de una capa de hielo no ese transparente como el de hoy Ángela antes un hielo masa blanquecino is acaba formando auténticas banderolas no que marcan además la dirección que toma esta niebla nieve roja por ejemplo es un fenómeno años si además imaginaros eso hace mucho tiempo el directamente si le llamaba nieve de sangre es eso de una situación de Fakhet fácil explicación ir en nuestro país tampoco es tan extraño una entrada de vientos del

Voz 13 39:09 Zurro y con mucho frío acumulado vientos del sur

Voz 0978 39:11 arrastran arena del Sáhara la lluvia de barro cuando cae en forma de nieve pues es nieve rojiza expresó acaban

Voz 13 39:18 la nieve un poco sucia

Voz 0978 39:20 bueno no porque acaba tomando una tonalidad así incluso bonita entre anaranjada ir roja tampoco es es la percepción de de cómo la cuando la nieve está sucia y a ver si este normalmente en primavera este fenómeno a ver si este año se manifiesta

Voz 13 39:35 la podremos observar algunas imágenes

Voz 0978 39:37 bueno podríamos citar muchas más no uno que aquí en nuestro país es muy difícil seguro que también si buscáis en Youtube lo encontraréis vuelco que es buscador de vídeos que es esos cristales de hielo que de repente caen del cielo esto también es muy propio de países muy fríos aquí en zonas de montaña porque hace falta una cosa y es que la temperatura esté por debajo de los veinte grados bajo cero que se pueda alcanzar en prácticamente todos los años en zonas de montaña

Voz 8 40:01 has dicho cristales de hielo que caen del cielo

Voz 0978 40:04 sí sexo en la peligroso bueno son pequeños muy pequeños cristales que que precipitan y la verdad es que es un espectáculo casi mágico no parece que que estén ahí pulverizando con con purpurina porque sobre todo cuando está haciendo sol pues hace unos juegos de luces espectaculares incluso a veces puede llegar a formar un Arcoiris o algo parecido un arco iris insisto se puede dar sigue en algunas poblaciones habitadas en nuestro país algún años alcanza veinte bajo cero pero es muy poco habitual en zonas de montaña especialmente en los Pirineos buen Sierra Nevada es incluso relativamente fácil verlo en algún momento de limpia

Voz 8 40:36 no bueno muy bien pues si pasa durante este invierno en lo que nos queda de invierno que estas aquí actitud para contárnoslo para anuncia

Voz 0978 40:44 pues a ver si lo podemos contar con más detalle pero exactamente

Voz 16 41:19 qué

Voz 8 42:13 sí doce cuatro y doce en Canarias volvemos a la unidad móvil de buena sacamos a la calle allí donde hay actividad todos los miércoles por la madrugada

Voz 13 42:23 porque nuestra intención como ya sabéis es conocer acercarnos a los que estéis despierto si trabajando esta ahora como nosotros

Voz 8 42:29 pues sí hoy ha sacado bajar al subsuelo y espero que siga al otro lado en el metro de Madrid no sé si en el andén siguen las vías pero en la estación de Quevedo del Metro Madrid Sergio Díez otra vez

Voz 9 42:41 aquí sigo chicos buenos días

Voz 13 42:44 por dónde andan Stars en el túnel

Voz 9 42:46 estoy en el andén ya hemos subido será parte de las vías porque a las cinco de había que despejar es que el panorama ha cambiado completamente desde el anterior conexión antes estaba todo el mundo trabajando como parte de Bono con los escombros con con las máquinas cinco en cuestión de cinco minutos ha despejado todo absolutamente estalla la vía diáfana para los primeros viajes de los de los dos primeros trenes que empiezan a las acciones para la recogida de los escombros también mi y la verdad es que es una extremista muy chula llegar aquí como es por una cueva Secreta la puerta que estaba cerrada en la calle ponerme chaleco reflectante las gusta ver aquí a las casi quince personas que estaban trabajando pues para que la estación poco a poco mejore

Voz 13 43:25 para que cuarenta y siete minutos y se abra

Voz 9 43:29 claro claro es que en nada haya Se abre osea que aquí para empezar a pasar trenes ya a las estaciones de vamos a las cabezas de línea no tengo a mi lado a Miguel Ángel Zapata que es personal de Metro y el director de la Obra así que sin más dilación yo creo que le presentamos ya y le pregunta es lo que queráis

Voz 8 43:46 hola Miguel Angel buenos días Miguel Ángel oye lo primero

Voz 1 43:49 hola buenos días es es muy agobiante trabajar ahí bajo tierra

Voz 29 43:57 es diferente a revés tienen muchas ventajas la el clima siempre es constante ha pasado mucho frío ni mucho calor

Voz 8 44:06 claro tiene sus ventajas es la única línea Miguel Ángel que ahora mismo está en obras en el Metro Madrid

Voz 29 44:13 no no no estos trabajos son continuos estos hacen durante todo el año solo que son menos vistosos por qué no afectan directamente al viajero estos trabajos se realizan pues ahora mismo tenemos abiertas seis obras que tienen la duración es decir anualmente hacemos una diez obras de renovación la estimaciones me decía que trabajaban de esta forma para no bloquear la línea para para para no parar para vamos no cerrar esta estación que pueda continuar el servicio que trabajan durante más tiempo

Voz 8 44:45 cerrar por completo la estación ya este año justo Metro Madrid cumple cien años el paso del tiempo se se tiene que notar Miguel Ángel así por lo general cuáles son las mejoras más urgentes que están necesitando el metro

Voz 29 45:02 esto son mejoras que se están haciendo desde hace décadas es decir al final tenemos un control continuo de la red de Metro según esas inspecciones puedo pues vamos vamos filtrando a ver cuáles son las actuaciones más urgentes a día de hoy estamos renovando eh pues la plataforma de vía balasto les estamos convertirla en plataforma bebía en hormigón es decir que tengan mejores prestaciones así puede pasar los trenes a mayor velocidad y menos ruidos y vibraciones

Voz 9 45:33 iba cambiando el tema de la Diagonal que permite que un tren pase había otra

Voz 13 45:38 aquí cuanta gente hay ahora mismo hay abajo

Voz 29 45:45 ahora mismo nos hemos quedado con los aquí en cuadros en el PSOE de oficio los operarios han marchado ya a descargar todo el material que hemos recogido aquí ya en pues en el depósito donde tiene su forma de asentamiento nos hemos quedado aquí hay dos compañero mío me asistencia técnica ahí hay Ramón que ella es ya le conocéis vean la anterior conexiones

Voz 8 46:06 hemos estado hablando antes que con Ramón hoy en Madrid está activado el escenario dos anticontaminación supongo que es espera más tránsito de gente se preparan Metro de alguna manera para días como hoy

Voz 29 46:21 pues sobre ese asunto es decir de trabajo de de obras de obreros no te pueden sinceramente no te puedo decir porque estoy seguro seguro porque aquí al final trabajamos todos por el mismo objetivo dar un buen servicio oí Iker enviárselo aceptado

Voz 9 46:39 tú volverás a casa en metro de ocho millones de usuarios

Voz 29 46:43 no no no por desgracia pues los de trabajo que quieres vemos llegar hasta aquí hasta la estación me Quevedo y me vengo en el transporte privado Passió con mi vehículo por Royal

Voz 8 46:57 bueno pues Sergio Miguel Ángel muchísimas gracias por por esta conexión sea así un poco complicada la conexión Se nota que estáis en el subsuelo también había bastante retardo pero os agradecemos que Miguel Ángel que hayáis estado de buenas a primeras

Voz 29 47:10 doctor Julia muchas gracias por darnos la oportunidad de poder hacer visible nuestro trabajo

Voz 13 47:17 si no gracias hasta luego

Voz 8 48:44 con el tema del que estamos a ahora en en el asunto que opina Obama del bar hombre uno escucha esta pregunta tampoco queda muy claro si el invitado de El Larguero de esta noche ha sido Luis Rubiales o Bill Clinton por ejemplo no obviamente ha sido Rubiales que en su día y a y se hizo un poco mofa en las redes sociales de hecho con con este tema el presidente de la Federación Española de Fútbol ha repasado todos los frentes que que tiene abiertos empezando por Florentino Pérez su enfado tras el penalti no pitado no revisado frente a la Real Sociedad

Voz 45 49:17 tengo una llamada corta dos minutos hablamos bien con educación y y bueno pues no no hay ningún problema al contrario yo creo que que bueno que es cierto que que hay veces que se producen en esta llamada y otras veces no otras veces el hecho no llamar a las cosas por lo tanto yo soy una persona que tú muy difícil que no atienda Ike no coja el teléfono que no devuelva la llamadas y estoy ocupado mucho más a alguien que que represento a una entidad tan importante es una entidad más humilde lo haría exactamente igual

Voz 4 49:51 bueno pues el partido no cosas que queremos el Barça vuelve una queja en buen tono bien

Voz 45 50:00 yo creo que que hay una relación bueno no como como con la hombres

Voz 4 50:04 bastante mejor que hace meses no bueno

Voz 45 50:07 siempre hay cosas pero pero mi voluntad yo no soy una persona que me rock trato de de poner siempre la institución por encima hay negro que en ese aspecto pues una relación buena educada y cordial y así tiene que ser así iba a ir a más seguro con todo con todos

Voz 13 50:21 no vale con Florentino lo tiene medio arreglado o eso dice con quién no ha hecho las paces ni parece que vaya a hacerlas es con Javier Tebas el otro capo del fútbol español

Voz 4 50:31 cuando hablas te contemos por última vez cómo está la relación Liga Federación

Voz 45 50:34 bueno la última vez que hable con contaban me lo crucé en la gala de un periódico estuve con un momento lo lo salude y poco más casi porque además llegamos a la vez creo que atendió a la prensa de Paul atendió pero hace tiempo que no lo vemos hemos tenido reuniones entre Liga y Federación yo he acudido alguna Renault no ha venido pero al tiene como dije el primer día como además los seis siete ocho diez día no me acuerdo Antón los ahora que actúa de estuvo por allí a los diez días creo de de ser nombrado presidente de ser elegido abrir la puerta de para para que viniera Javier porque por responsabilidad tenemos que que intentar llegar a acuerdos

Voz 8 51:09 Nuestro los frentes que tiene con las personas luego Rubiales tiene decisiones pendientes que deberían arreglar un poco el futuro español la primera y más urgentes arreglar la Copa del Rey que es sin lugar a dudas la competición más aburrida del mundo en sus primeras rondas