De Buenas a Primeras (17/01/2019)

Voz 1 00:00 a y media en Canarias en la Cadena Ser de primeros con Aitor Albizua Julia molida

Voz 1571 00:47 qué tal cómo estáis ya es jueves diecisiete de enero hoy va a ser un día más frío que los anteriores esperan lluvias en todo el Cantábrico desde Galicia Euskadi también en Cataluña en Baleares

Voz 5 00:58 en Canarias

Voz 1571 01:02 y las madres trabajadoras con hijos entre cero y tres años que vayan a la guardería ya contaban con una deducción fiscal

Voz 6 01:09 en una rebaja de mil doscientos euros al año o de cien euros mensuales

Voz 1571 01:13 pero ahora ya que la información a tener en cuenta a partir de ahora las madres que reciben esta deducción van a poder incrementarla hasta en mil euros esta ayuda y lo más importante se puede aplicar ya Si el niño ha ido a la guardería durante dos mil dieciocho

Voz 6 01:27 si los centros educativos tienen hasta el quince de febrero para poner en conocimiento de la Agencia Tributaria los datos de las familias y a partir de ahí las madres no tienen que volver a hacer nada hasta la campaña de la renta de este año

Voz 1571 01:38 que ir de abril entre los requisitos que los niños vayan a guarderías autorizadas que hayan pagado los meses completos

Voz 6 01:44 se tendrá en cuenta en cuenta la parte que paga la madre y el padre también que la familia no se esté aprovechando en ningún acuerdo o de ayuda por parte de la empresa a la que

Voz 1571 01:53 baja para que todo quede claro por si hay alguna madre que le afecte esto de lo que estamos hablando y nos está escuchando ahora mismo pues va a estar aquí en de buenas José María Mollinedo secretario general de Gestha que es el sindicato de técnicos de Hacienda y una vez tenemos ya las cuentas con Hacienda en orden damos ya a lo que importa vamos con la encuesta de de buena

Voz 7 02:26 sí

Voz 1571 02:37 sí porque yo creo que habrá algún día en el que esta encuesta aparecerán los libros de historia los libros de Demoscopia hay sociología porque cuando él

Voz 8 02:47 las juntamos todas todo todo todas las encuestas yo creo que dibujará algo no sabemos qué es y un garabato que pero algo que seguro que es muy descriptivo de de la sociedad

Voz 6 02:57 pero desde luego es que preguntamos por las cosas que realmente importan a los oyentes de la SER la encuesta sigue abierta desde ayer por la tarde en nuestra cuenta de Twitter en arroba de buenas y hoy tiene su inspiración en él

Voz 9 03:08 esta vez quiero me gusta todo gran comida americana hicimos esto por el cierre parcial del Gobierno los republicanos estamos unidos porque necesitamos el muro tenemos que hacer ruidico

Voz 0470 03:20 el presidente de Estados Unidos Donald

Voz 1571 03:22 Trump sirviendo comida basura un equipo de fútbol americano universitario todo pasó en la Casa Blanca como trasfondo como excusa de Trump el cierre parcial del Gobierno que sea largas alarga se alarga

Voz 6 03:35 sí aquí en España la Administración funciona se paga a los funcionarios pero bueno Nos entró la curiosidad que ponen Pedro Sánchez para comer en las recepciones de Moncloa

Voz 1571 03:44 Quino canapés comida súper top Denominación de Origen marca España ya pero no

Voz 6 03:50 no no tiene mucha gracia hornos entonces Nos hemos visto obligados a buscar el equivalente español a las hamburguesas de McDonald's de Trump

Voz 1571 03:56 pero espera antes de dar las opciones vamos a poner música de ambiente musical ambienta el nivel de la comida

Voz 10 04:02 día un buen análisis

Voz 5 04:06 sí

Voz 10 04:09 las giras

Voz 5 04:10 hasta ahora sí primera opción diez por ciento de los votos palitos de merluza gestos de del Pescanova por ejemplo si por ejemplo de Pescanova o de la marca que sea segunda opción veintidós por ciento pero

Voz 8 04:22 es votos croquetas congeladas descaro

Voz 11 04:25 veladas no da igual mientras esta estaban interesante a ver eh

Voz 1571 04:30 además que los que las croquetas sean congeladas o no son ya como un clásico de todos los lunes no sea además que las es muy muy elaboradas

Voz 9 04:38 sí pero hay españoles que prefieren ir a La Moncloa

Voz 5 04:41 encontrarse con gusanillo

Voz 0010 04:43 en la Moncloa se merecen lo mejor así que optó por los sanitos usan y a tutiplén puestos en enormes va riñones de plástico de color verde pistacho kilos sanitos que sean de colores de esos que te dejan las manos tinta has y la boca hecha un asco a y con sabor a queso Cabrales por supuesto feliz juegos

Voz 5 05:06 feliz jueves para ti Julia y nos queda la última opción de momento ganadora de de la encuesta de hoy

Voz 6 05:11 el cuarenta y cuatro por ciento de los españoles según el CIS de de buenas prefieren encontrarse miles y miles de sándwiches de Nocilla sobrevivan dejas bañadas en oro

Voz 5 05:20 donde sirven la comida en Moncloa hombre claro una buena abriendo la Moncloa pero sin romper el protocolo notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 12 05:36 como siempre un día más nuestra imaginación da para lo que da signos ocurren cosas pero claro sin flipante mucho menos mal que hay estáis vosotros Doni de Tobarra apuesta abre un buen monje manchegos

Voz 13 05:47 yo estoy fuera de Pedro Sánchez en la recepción

Voz 5 05:50 pondría moje de Semana Santa

Voz 14 05:53 el típico de aquí de Tobarra todos invitados una moja

Voz 15 05:56 el tipo atrás sin plato Nina

Voz 14 05:59 la realidad en Níger detectó burra

Voz 5 06:01 gracias Toni Eva prefiere un clásico tortilla y jamón serrano ha quedado claro no propuesta concreta igual igual que el audio que nos ha mandado pues

Voz 16 06:10 los poner los callos un caldito gallego que concurre como una ensaladilla rusa española en más de lo que ha pasado en Andalucía aceituna sin hueso que se nos atragantó algún algún político con una palomitas pueblos verlos que sobre todo pues un plato muy especial

Voz 9 06:34 el brazo

Voz 16 06:38 el punto menú completo eh

Voz 5 06:40 os habéis quedado con hambre espera que hay un poco más tropas

Voz 16 06:42 dos de bacalao Boquerón y es que hay a patadas esos palomitas tan sabroso sí unos picos o los con pero bueno para para todos

Voz 5 06:58 Bustos pero es que hay más

Voz 16 07:00 platos una migas también Bush puré de San Antonio en

Voz 17 07:05 eh

Voz 1571 07:12 madre mía José Luis somos fan de ti pero desde ya mismo eh

Voz 16 07:15 M D con el melón con jamón poco poner sandía con mortadela más barato que más hace que para nuestra economía pensando en ahorrar y todo

Voz 1571 07:26 lo que sí después de de todo este menú todavía os apetece seguir comiendo aquí llega Diego zaragozanos Dios bueno Ross ya que ella

Voz 18 07:33 poner unas judías blancas contó dimito unos platos de cocido unas migas de aragonesas con tu se voz un producto ilícito es darle en el morro a a los yanquis Morgan tira hacer leches cómodo con los jueves demasiado elaborado lo que propone bien verdad

Voz 5 07:58 notas de el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro hoy pilota Borja González desde la técnica Sergio Díez en la producción esto es de buenas a primeras Zimmer

Voz 19 08:13 horrible

Voz 9 08:23 de buenas a primeras con Aitor Albizua Julia Molina

Voz 19 08:27 de paso mi pelo

Voz 1571 09:27 son las cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias del programa de hoy va ir íntegramente llegado a esa gente a la que es el acuerdan con facilidad hoy en día hay muchas maneras de que te estafa en por ejemplo pagar euro y medio por una barra de pan es un timo que está muy de moda luego también hay grandes clásicos como pedir un café cortado en Star Bucks o aparcar en una zona verde pero nada equiparable a esto que han contra en la Ventana unos listos han creado una tienda de folk lujo

Voz 20 10:04 con productos con productos veinte veces más cargos

Voz 21 10:07 tan sólo es una noticia que podemos leer en

Voz 22 10:10 licor esto ha sido en Estados Unidos diputado en esta sido perfiles una cadena norteamericana en zapatos low cost para conseguirlo bailes les alquiló una antigua tienda de Armani en un centro comercial de lujo Italia en hizo su nombre para simular el lanzamiento lo llamó palés y hasta se creó una cuenta de Instagram de marca ficticia hay una página web pues imaginando que la gente los buscarían Google luego invitó a un grupo de influencias a una fiesta de inauguración con champán acudieron unas ochenta personas y consiguió venderles zapatos que en sus tiendas cuestan entre veinte y treinta dólares hasta por seiscientos dólares

Voz 5 10:42 haciéndoles pensar que en realidad estaban comprando modelos de luz

Voz 22 10:44 jo llegó a vender unos tres mil dólares en zapatos después de que pagaran religiosamente se han enterado de que todo era falso la propia empresa saca un anuncio con declaraciones de las influencias de la fiesta sobre su calzado y un mensaje que dice esto ellos han pagado doscientos cuatrocientos y hasta seiscientos dólares pero tú lo puedes conseguir por veinte coma por qué pagar más cuando puedes pagar menos tras destaparse la verdad que pedirles les ha devuelto el dinero y también les ha regalado hoy caza

Voz 21 11:13 parecer

Voz 5 11:14 es verdad que los zapatos de los llevar gratis pero la cara de tontos no se te quita en veinte años y tanto bien además es la diría cosa que si tus amigos enteran se riendo de Tías

Voz 23 11:22 esta hasta la jubilación por lo menos

Voz 5 11:24 en fin otros grandes estafado siguen Dimas están agrupando son los Terra plan insta a los Especialistas secundarios han hablado con varios de ellos descubrir por qué reniegan de la ciencia

Voz 24 11:34 buenas tardes su nombre adiós

Voz 25 11:37 arte nos vale está muy bien

Voz 24 11:40 te os odio odio te PIL tuviese es que la tierra es plana como un disco con todos los continentes encima el polvo en el centro de plana de acuerdo de acuerdo pero tú sabes también que los

Voz 5 11:54 Ficosa

Voz 25 11:57 mira me sentí chelista Pablo Llamas científico selecta sabes lo que me dijo un científico ya tarea que se año si me dejas me dijo me acaso que decían que me querían grano en la cara en cada caso a la cara

Voz 24 12:24 no te veo la cara está vale vale

Voz 25 12:27 te has quedado ciego publicaremos como decía la oscura también Rafael oscura así que no me vengan ya pero

Voz 1571 12:41 sí es obvio tendrá piel Grace ateo sodio pero sí tener la cara como una paella mixta es un problema grande Mariano es un oyente catalán que no tiene problemas de acné pero define el planeta como una pizza margarita

Voz 24 12:54 tenemos a otro teléfono hola buenas tardes Mariano verdad a Mariano vale Marianne la tierra es plana

Voz 25 13:11 además mira cuando oigo plano plano plano plano no hay montañas y montañas y desliza que como a pizzas Margarita

Voz 24 13:22 eso es mentira los Pirineos esos

Voz 25 13:25 principal de la etapa del Tour es el Tour del periódico de francés

Voz 24 13:31 toca la no me da miedo preguntar texto Mariano pero quién según detrás de todo este este gran

Voz 25 13:37 bueno me parece evidente no Decathlon estaban montaña dormir me atados de esas como decíamos eh

Voz 16 13:50 pero bueno como normal no

Voz 21 13:54 pero lo que ha dicho machista chistes machistas

Voz 5 13:59 una cosa es la de pensar que la tierra no es redonda vale pero pero renegar de las

Voz 6 14:03 montañas eso ya es de ser un fe nutrió

Voz 1571 14:05 en un poco sólo un poco el último testimonio ha sido el más

Voz 6 14:08 impactada llamado la mismísima maricones Services en la SER maricón no llamando a la SER y ella no es que piense que la tierra es plana

Voz 21 14:16 pero si piensa que bueno debería serlo por una cuestión de orden hola buenas últimas

Voz 25 14:20 soy con dos

Voz 21 14:22 el ICO no la japonesa

Voz 24 14:25 de hecho famosa enseñando el mundo como desprendiéndose de todo aquello que que produce pasión en el hogar no no me digas que maricón do también piensa que la tierra es plana

Voz 25 14:35 a ver yo no sé si la tierra es plana o no yo ahí no me meto eso se lo dejo a los que saben cómo Tomás Roncero Risto Mejide lo que sí sé es que debería ser Plana debería ser fue claro sí Nos asiste jamás hubiera hecho la tierra esférica porque como bien sabéis las cosa esférica no se pueden apilar tiene más guardar además Ordás origen guardar doblar en total que las cosas redondas como decimos en Japón en nuestra cultura milenaria son la mierda ah amigas

Voz 21 15:06 cuando amiga

Voz 25 15:13 le saca los testículos se dice pues todos monedas de veinte céntimos cuando duerme testículo se pueda Pilar encima Lotto vale como libros una estantería donde digo Gates podría estar diciendo novio

Voz 24 15:30 bueno pues yo creo que lo tenemos que este reflexión de Mary cuando no sabe a ciencia tiene o no pero debería ser mucho

Voz 25 15:38 es un poquito todo lo que es el todo por la radio porque habláis pues a veces no se entiende nada

Voz 8 15:52 catorce minutos para las cinco las cuatro en Canarias José Luis Pauline Seijas es médico de familia cirujano Il la vida

Voz 1571 16:00 David hace poco también lo ha convertido en paciente en el libro el médico enfermo al otro lado del fondo ha contado su experiencia con un cáncer de próstata

Voz 27 16:09 tenido por desgracia varios colegas que tenido que tener enfrente durante mi periplo oí no todos estuvieron a la altura de muchas circunstancias a veces condicionan el estar a la altura que esperamos pues el tema de los recortes la sobrecarga de trabajo las de los medios de que disponen esté en cada momento las listas de espera en las listas de espera y demás pero todo eso lo asumes incluso como paciente incluso hubo paciente médico pero echas de menos esa ese acercamiento es empatía esa esa mirada no y desgraciadamente no todos estuvieron a la altura de las circunstancias

Voz 1995 16:39 claro encuentra usted en el libro lo primero que hicieron fue un tacto rectal usted que dice en el libro que que esta prueba deberían hacérsela a todos los estudiantes de Medicina para que sepa lo que se siente

Voz 27 16:52 sí entre otras entre otros

Voz 28 16:56 pero las lo que supone hablamos pero claro

Voz 1995 16:58 es que los estudiantes de Medicina no se someten a las pruebas que están aprendiendo a realizar

Voz 27 17:03 sí es cierto y quizás es una es un pensamiento que puede haber muchas veces a la sociedad entre los propios médicos no a veces cuando estás cuando lo pasas así cuando no te lo hacen de la manera que tiene que ser desde la manera correcta cualquier tipo de prueba diagnóstica pues estás pensando pues ojalá no que tienes delante pero yo creo que más que los pero que el hecho de que los estudiantes pasen por las pruebas que hacemos y que haremos a los a los enfermos que incluso puede rayar con la falta ética en muchos momentos el hacerlo a personas sanas principio yo creo que lo que falta sobre todo es completar muchísimo más la formación la formación que nos dan en la facultad en el posgrado en esos aspectos no tan técnicos pero sí humanos yo exactamente igual de importantes que la técnica

Voz 5 17:48 lo dice entre risas pero yo estoy completamente de acuerdo que

Voz 6 17:50 deberían hacerse a ellos mismos las pruebas y poner un poco en el lugar de del paciente por ejemplo con los análisis de sangre que a mí me dan miedo que me caigo atrás pero bueno ha respondido a la pregunta del millón quien lo pasa peor un paciente que es médico o uno que no lo es

Voz 27 18:05 los médicos lo pasamos muchísimo peor que los pacientes sí a veces habla también del ámbito sanitario donde se incluyen pues Auxiliares enfermería y demás pero yo creo que los médicos todavía lo pasamos peor porque hemos dado de nuestra medicina y ahora vamos a probar de nuestra propia medicina por un lado pero por otro lado conocimiento el miedo que tenemos los médicos que es lo que se nos agarra dentro mayor o menor medida pero yo creo que es diferente al del paciente que no es médico porque tenemos nuestro miedo asumido miedo a lo conocido yo pienso que hay básicamente dos tipos de miedo el miedo de lo conocido y el miedo a lo desconocido el miedo a lo desconocido hasta bueno podría ser vínculos e considerado incluso positivo porque sumido defensivo no conozco lo que hay detrás pues por si acaso no voy a ir o ir despacio pero en cualquier caso el miedo a lo desconocido se soluciona se cura con

Voz 1571 18:51 con con estudio y con conocimiento y con información pero dormido

Voz 27 18:54 nacido el miedo a lo excesivamente conocido cuando llevas además una trayectoria profesional larga ya en ese ambiente es lo que te da mucho más miedo te da mucha más inseguridad Carles todos los pacientes que tú sabes perfectamente todo lo que hay en el sistema sabes perfectamente todos los mecanismos del lenguaje de comunicación que tenemos entiendes perfectamente todo lenguaje incluso escrito científico hasta dónde llega ya hasta donde no llega lo que hizo estaba

Voz 1571 19:19 donde el vamos pero que estoy defiende la letrado

Voz 27 19:21 los perfectamente pero es que además sabes perfectamente dónde están o donde pueden estar las goteras del sistema que no dependen tanto de la capacidad científica o de la capacidad humana no ir las goteras humanas también entonces todo ese conglomerado hace que ese miedo sea mucho más interiorizado

Voz 1571 19:36 bueno los hay más o menos hipocondríaco es pero estoy de acuerdo siendo médico sabes lo que te enfrentas y eso tiene que dar un poco más de vértigo vamos como cuando te encuentras mal no tienes cualquier síntoma sea el que sea pero pones los síntomas en Google que yo creo es que

Voz 5 19:50 no podemos hacer

Voz 1571 19:53 el Ibex bueno pues que te quedan V unos segundos de vida prácticamente claro además pues esto lo mismo les pasa a los médicos lo que pasa que ellos tienen información real no no como las burradas que que vemos por Internet José Luis también ha hablado de algo importante de de lo más importante no se atreverían a decir que no enseñan en la facultad de medir

Voz 27 20:11 en China pero olvidar no olvidarnos de esa de de lo que puede ser empatía no de la apatía pero es que además el problema no es que no tengas más o menos simpatía porque el paciente puede estar un poquito más cómodo menos cómodo no es que la empatía realmente impregna impregna prácticamente

Voz 0055 20:26 todos los días el trabajo que hacer médico

Voz 27 20:28 pacientes porque no solamente con los pacientes sino con tus propios compañeros de trabajo y a la facultad no nos enseñaron a a trabajar esa empatía en relación a trabajar en equipo a la hora de tener que dar malas noticias ahora a la hora de tener que lidiar con un paciente que no es cumplidor que es una de las cosas que a mí me asombró en la facultad cuando

Voz 1571 20:45 una frase solamente Nos dijeron de qué había pasado

Voz 27 20:48 es que no cumplían el tratamiento no nos enseñaron tampoco el acercarnos a nuestros paciente a nuestros seres queridos cuando son pacientes y que se rompe el corazón eh cuando estamos con ellos pero también nos miran como como médicos no nos enseñaron a a abordarlo muchísimo menos enseñaron a gestionar la enfermedad propia porque todos tarde o temprano íbamos a querer a pesar de ser médicos íbamos a caer enfermos tantos casos que están directamente relacionados con nuestro quehacer día

Voz 0978 21:15 lo que encima nos dan problemas porque el cumplimiento

Voz 27 21:18 terapéuticos de pacientes absolutamente fundamental para que termine con éxito una intervención quirúrgica un diagnóstico o un tratamiento perfecto no

Voz 1571 21:29 nueve minutos para las cinco las cuatro en Canarias ayer apareció en la prensa una noticia que suena bastante antigua pero ya no es cosa de Vox los serenos han vuelto a Santa Coloma de Gramanet en Barcelona

Voz 6 21:40 ya no llevan un Python y se pasean con un puñado de llaves por la calle como lo recordarán algunos pero están volviendo a los barrios para ayudar a los vecinos en cosas básicas acompañarlos echarle una mano a los mayores con cualquier cosa

Voz 29 21:53 tenemos unas calles muy bien iluminadas a día de hoy o vamos mejorando y además hemos ido innovando en todos los sistemas de mejora del espacio público y todo lo que queremos sumar pero tenemos entornos por ejemplo de carácter virtual que son las redes sociales donde abunda la oscuridad no o sea que decir que la situación en la que a la gente se le inocula como la el miedo el que pasan cosas en tu ciudad en que a nosotros pues tenemos el nivel B eh de delincuencia tenemos no es preocupante en una ciudad de ciento veinte mil entradas el que es pero sí que hay es una especie como de la plaga hacia aquellas personas con la misma relacionamos en nuestro día a día policía de lo cual su labor por ejemplo no es acompañar a una persona mayor que devenido bajar la basura a las a las diez de la noche yo no puedo tener a la policía lo hacían de este tipo de labores

Voz 1571 22:45 lo cuenta la alcaldesa de Santa Coloma la idea es que trabajen por las noches de once a siete de la mañana todos los días del año y además de ayudar a los vecinos tendrán que vigilar un poco pues que todo está en orden

Voz 29 22:56 serán las eres cómodo cuatro punto cero no porque he en paralelo a estas iniciativas aparte de que tenemos equipo de mediación comunitaria que tenemos los agentes cívicos debíamos yo estoy vivo desarrollando diferentes instrumentos en la de de uso de nuevas tecnologías pues para pasar partes relacionados con situaciones de incivismo que te la pasa directamente al vecino una vecina que ellos también puedan hacer Services Passat que las tenemos también para ponerlas en funcionamiento pero ellos llevarán un dispositivo móvil para poder eh

Voz 30 23:26 llamar a la empresa de de de

Voz 29 23:29 eh suministros algo de luz para poder contactar si observan una persona que está desorientada que necesitan asistencia médica porque sea perdidos ha mareado mil historias que pueden suceder o por ejemplo hay una persona que se prevé que puede haber pues un incendio en un edificio de acción rápida de los bomberos en llamar a la Policía Local al contactar con Policía Local ellas es observamos una situación que nos parece preocupante es esta labor que harán a través de el sistema de de telefonía de telefonía móvil y élite

Voz 31 24:03 te digo que llevarán

Voz 29 24:04 era pues como los agentes cívicos te llevan una un chaleco que lo identifica quiénes reflectante y una equipación para para distinguirlos no es que serial le vamos a decir la figura del sereno lo tiene

Voz 6 24:17 parte de esta adaptación moderna en los sereno se ha copiado del modelo que hay en Asturias en el noventa y nueve Gijón decidió recuperarlos y en los últimos años se han unido otras ciudades como Madrid en el barrio de Chamberí

Voz 1571 24:28 es que es una forma de emplear a gente que ahora mismo está en el paro en Santa Coloma han formado a dieciocho en Gijón ya son unos veintisiete

Voz 6 24:36 una de las de Gijón es Natalia ya tiene cincuenta y tres años fue serena durante trece ahora llevados en las oficinas que gestionan el servicio

Voz 29 24:44 cada dos noches estamos en una zona aquí en Gijón no tenemos dividido por barrios y cada barrio tiene sus zonas tenemos dieciocho zonas entonces dos noches estamos en una zona dos noches en otra zona estos noches cansamos sea todos lo seré nos estamos en todas las zonas no tendremos una zona habitada para cada persona

Voz 5 25:01 eso quiere decir que después de doce años Se conoce todo Gijón

Voz 29 25:04 sí claro sí sí bueno sí sí o sí consiguió osea tampoco todo Gijón esto nadie sereno se Yaya pero bueno sí sí

Voz 6 25:13 cada día hacen una primera ronda hay revisan que todos los comercios están bien cerrados también los coches y cada semana pues encuentren alguno que se ha quedado medio abierto o con las luces encendidas así que llaman a los dueños para que vaya

Voz 1571 25:24 en el caso asturiano tienen además un servicio adicional es que si alguien necesita que lo acompañen por la calle porque por ejemplo sale tarde de trabajar puede pagar un abono cada mes tenemos clientes

Voz 29 25:37 sí a veces menos de dedica a la información y a la ayuda alquilada pero tenemos unos clientes en los pagan una cuota sí hay ahí acompañamientos que son específicos saber una chica que cierra un bar a las doce de la noche del el sereno hasta casa o bien al cierre acompañarlos esta casa esos son servicios especiales

Voz 0978 25:59 eso eso hay que pagarlos aparte digamos si eso

Voz 29 26:02 era una cuota de quince euros al mes natal

Voz 6 26:04 ha pasado un buen tiempo dando vueltas por la ciudad de madrugada intentando hacer compañía a los que deambulaban solos por ahí

Voz 1571 26:10 pero ella no tenía aquí en la acompañase ya un así dice que no sentía miedo

Voz 29 26:14 no tenemos miedo a haber no tenemos miedo porque porque no salimos a trabajar pensando que nos va a pasar nada si es que no nos pasa nada muy bien muy tranquilo Gijón no tiene mucho aquí aquí no es que no respeta muchísimo como tienes

Voz 1571 26:27 a Santa Coloma también es muy tranquila el problema de hecho no son las tasas de delincuencia que que no han aumentado es la percepción de los ciudadanos que cada año se sienten más inseguros

Voz 6 26:38 por eso se tira de esta figura Hinault de más agentes de policía que harían

Voz 22 26:41 abajo totalmente distinto la verdad que

Voz 29 26:44 hasta que eso es muy respetados y queridos y que además no hay a sobre todo este tipo de medidas para reforzar los vínculos de confianza en nuestros iguales ojo que ultimamente estamos como muy contaminados de una visión muy relacionada de desconfianza

Voz 0978 26:58 sí señora más que esto vínculo

Voz 29 27:01 los confiaron poco más tiene entrar en dinámicas destructivas iba el delito hay que prevenirlo hay que actuar y nosotros no tenemos más efectivos de Policía Local en Santa Coloma era profesional un montón que trabajaremos para mí bueno

Voz 5 27:15 aunque en esa dirección

Voz 29 27:17 es una cosa es el delito mira cosas como yo me siento seguro cómodo en mi entorno y creo que hay los soy menos Illa cerezas pueden hacer una voz

Voz 21 27:25 fundamental

Voz 9 27:28 de buenas a primeras la Navidad

Voz 0084 27:30 de dos mil nueve el cantante David Chapman se quitó la vida la en una silla de ruedas y haber contraído una enorme deuda con los servicios sanitarios estadounidenses tres años después llegó la canción de esta noche

Voz 32 27:42 el fondo de todos vemos que es eh

Voz 0084 27:49 lado Kurt Wagner era un buen amigo de Vic es nutrir su muerte lo dejó tocado el músico tarda un tiempo en reaccionar y lo hizo en forma de disco hice un disco brillante el míster en un álbum dedicado a su amigo que figura entre lo mejor de la carrera de Lancho su peculiar banda a lo largo de las canciones de este álbum dedicado motivo Partner recuerda su amigo y la terrible situación que lo llevó a quitarse la vida unas canciones que rasgan el alma y que son el mejor homenaje más sentido a músico genial nos dejó hace ya demasiado

Voz 32 28:25 no o no durante que yo

Voz 1571 29:16 una canción en forma de homenaje un homenaje

Voz 8 29:19 qué Kurt Wagner quiso hacer a su amigo fallecido hoy en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 9 29:49 de buenas a primeras con al hijo a Julia Molina

Voz 23 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1571 30:06 han acordado Un buenos días buenos días Juan Manuel Moreno

Voz 0127 30:09 ya anunciado después de haber sido investido presidente de Andalucía que va a hacer una auditoría de las cuentas de la Junta esta noche ha pasado por Hora Veinticinco también lo ha hecho en la que ya es líder de la oposición Susana Díaz que niega que en San Telmo hay alfombras nosotras

Voz 1571 30:22 de de dedicar la energía a rebuscar en el pasado lo que se trata dicen tener

Voz 34 30:29 diagnóstico lo más certero posible de cómo están las cuentas pública por eso yo quiero hacer una auditoría integral para saber dónde

Voz 0055 30:35 estamos como estamos y decisiones tenemos que tomar

Voz 1921 30:38 la Cuenta General de la Junta de Andalucía una comunidad saneada y además auditada por la Cámara de Cuentas por la Intervención General de la Junta de Andalucía claro cuando uno dice que va a encargar una auditoría general a un organismo privado y externo que confía poco en la instituciones recogieran de otra cosa nuestro Estatuto de Autonomía

Voz 0127 30:58 en Reino Unido Theresa May pide a los grupos del Parlamento consenso para buscar una solución al Brexit

Voz 9 31:03 nada

Voz 0127 31:06 esta noche ha comparecido desde Downing Street después de haber superado la moción de censura que la habían planteado los laboristas y hoy inicia una ronda de contactos con todos los partidos los taxistas de Madrid van a secundar una huelga indefinida a partir del próximo lunes para exigir a la Comunidad que regule las licencias de plataformas como Uber o cabe Fay el inicio de esa huelga va a coincidir con la semana en que se celebra en la capital Fitur la Feria Internacional del Turismo Alfonso García es el presidente de la Plataforma Caracol taxi

Voz 31 31:34 el objetivo es impulsar vamos a por la sequía Internacional de Turismo más grande que haya sido el estado de ellas y claro al final si tocan nuestro bolsillo pues vamos a tocar al ego si a la Administración

Voz 22 31:47 la policía busca en Madrid a dos menores que según

Voz 0127 31:49 testigo agredieron sexualmente a una niña de doce años Alfonso

Voz 5 31:53 sobre las siete y media de la tarde del pasado lunes la Sala del cero noventa y uno del Cuerpo Nacional de Policía recibió una llamada

Voz 0089 32:00 de un taxista en la que relataba cómo acababa de ver que dos jóvenes estaban forzando a una niña en una calle del distrito de Entrevías los efectivos desplazados al lugar vieron cómo dos chavales escapan a la carrera y comprueban que en efecto una niña de doce años había sufrido una agresión sexual consumada se encontraba en esos momentos terriblemente alterada la investigación continúa con la sospecha de que los agresores quedaron en ese lugar del barrio con la víctima por lo que pueden tener relación con la chica la investigación se centra ahora en redes sociales

Voz 0127 32:33 un juez ha archivado la causa abierta contra el humorista Dani Mateo personarse la nariz con la bandera de España durante un sketch Alberto Pozas

Voz 20 32:39 el juez asegura que el humor también puede ultrajada e injuriar a personas ya símbolos

Voz 23 32:55 perdón perdón que son la nariz

Voz 20 32:57 con la bandera como hizo Dani Mateo en el intermedio puede ofender a muchos españoles pero que no hubo ni delito de odio ni de ultraje a la bandera en el intermedio asegura el juez que fue desafortunado provocador pero no un delito

Voz 11 33:08 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto con cadenas

Voz 7 33:13 servicios informativos

Voz 1 33:17 de esa primeras con Aitor Albizua Julia Molina

Voz 1571 33:25 pues así tiene el día uno informativo vamos a ver qué tal el tiempo a ver si tenemos que empezar a sacar o no el paraguas de una vez Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:32 muy buenos días hoy va a ser una jornada de transición podríamos eh

Voz 0055 33:36 ayer no esperamos un gran cambio

Voz 0978 33:38 tendremos algunas novedades por ejemplo en el Cantábrico donde ya en las últimas horas ha llovido lo volverá a hacer en distintos momentos de la jornada desde el norte de Galicia hasta prácticamente ya en el País Vasco en el límite con Francia chubascos es decir también muchas pausas sin lluvia unos momentos de sol también durante la tarde algunos chubascos en la mitad este de Cataluña nevadas en general débiles en la vertiente norte de los Pirineos chubascos en los dos archipiélagos de nuestro país tanto en Baleares como en Canarias donde alguno puede ser incluso de fuerte intensidad en las ves las nieblas van a ser abundantes los una hora y lo serán gran parte de la jornada en la mayor parte del interior peninsular ir pueden dejar incluso un poco de llovizna por ejemplo en la misma ciudad de Madrid durante la tarde irán abriendo más

Voz 6 34:21 claros y como decíamos son pequeños cambios que en realidad

Voz 0978 34:24 At esconden otro más importante que no se notara inmediatamente sino progresivamente a partir de estos pequeños cambios de hoy esta próxima noche empezará a entrar aire frío que va a hacer que los próximos días cada día que pase sino te más frío de odio de un día para otro prácticamente no se notará pero cuando hayan pasado tres o cuatro días sigue el frío ya será bastante más significativo y además en prácticamente todo el país

Voz 1571 34:45 bueno pues poco a poco va tomando protagonismo esa lluvia aportó todo el Cantábrico en los archipiélagos al este de Cataluña pero lo cierto y lo venimos comentando todos estos días es que venimos de muchos días de sol de anticiclón gracias a tus clases de Meteorología sabemos que esto que trae pues eh contaminación entre otras muchas cosas en las últimas horas hay bastantes comunidades que está han en alerta por la alta contaminación no Jordi

Voz 0978 35:12 así es de hecho a veces resulta sorprendente no cuáles son los puntos del país que más contaminación tienen dicho otra manera que peor calidad del aire tienen ahora mismo hay sitios obvios no como las grandes conurbación es urbanas especialmente Madrid con estas situaciones es muy complicado que se en Tele la contaminación hizo gran parte de la jornada de ayer y hoy también pues esperamos una calidad del aire pobre pero destaca por encima de todo la zona del suroeste de la Península especialmente en la provincia de Huelva y sobre todo en Palos de la Frontera ahí las últimas horas la calidad de la idea ha sido muy pobre que es podríamos decir de esta escala que va definiendo la calidad del aire que va de buena al la peor pues estamos en el máximo de manera que ahí la situación no es nada agradable además partículas en suspensión es algo obvio son partículas que se pueden observar que reduce mucho la visibilidad

Voz 0470 36:04 también en zonas donde habitualmente la gente no piense que no

Voz 0978 36:06 Galicia que que la contaminación es importante ya adelantaba en Galicia por ejemplo es significativa aunque estas lluvias que ya afectan al norte ahí están limpiando un poco el aire Cantabria Asturias también Castilla La Mancha en prácticamente toda Castilla La Mancha la contaminación en zonas urbanas industriales es alta calidad pobre del aire en la ciudad de Valencia y alrededores y también en porciones esto del país más o menos ahora mismo la contaminación no es en alta ir no se espera que es que empeore en las próximas horas

Voz 1571 36:34 si decía que uno de los puntos y heavies críticos es Palos de la Frontera en Huelva que qué características puede tener esta zona para para que tenga tan mala calidad del aire

Voz 0978 36:43 refinería eso resume todo una refinería al final tenemos varias no en nuestro país pero yo creo que que claro esta refinería sino voy equivocado data de mediados del siglo pasado su ubicación hay otros puntos del país que también tienen pero están ubicadas en sitios donde los vientos dominantes alejan esta contamina acción de zonas habitadas no pero en cambio ahí pues donde está ubicada yo creo que que no es una ubicación buena así que durante las noches Ayala

Voz 20 37:11 lo de norte pero pero bueno

Voz 0978 37:13 es un punto que al final acaba dando muchos episodios por ejemplo tenemos otra refinería muy famosa que es la de Tarragona y alrededores y en todo el invierno no está dando unas concentraciones muy elevadas de contaminantes en los alrededores básicamente porque ahí cuando tenemos anticiclón en la mayor parte del país ahí suele soplar viento del interior hasta la costa por eso no acaba afectando zonas urbanas ya puestos ya que estamos hablando de los fenómenos que lo tumban este cambio que decíamos que puede llegar y que va a llegar las próximas horas se es la única esperanza que tenemos para que mejore de hecho hoy va a ser un día complicado una cosa que ya hemos ido explicando como tú dices dando aquí lecciones para que todos aprendamos Un

Voz 5 37:49 pero es que hoy las máximas van a ser más bajo

Voz 0978 37:51 has que ayer por ejemplo en Madrid apenas superaremos los siete ocho grados y durante poco rato si os acordáis pues ya lo hemos dicho muchas veces no si sube poco la temperatura al mediodía y además con nubes es la situación ideal para claro las concentraciones de contaminantes cuando tienden a airear su un poco que es al mediodía no lo hagan por eso mañana va a ser una jornada con aplicada lo que decimos siempre poco deporte en zonas urbanas mañana especialmente en Madrid y en toda el área metropolitana a la espera de que el final el de la tarde sí que empieza a romperse la inversión térmica y en días posteriores también por cierto mañana en Madrid te Se espera que llovizna algo de las nubes bajas de de la niebla de María que también mucha tensión conduciendo especialmente motoristas o también transeúntes no por ese efecto que decíamos que se mezcla estos contaminantes con el afina agua que cae ir acaba formando una pick una película resienta qué es eso es básicamente resbaladiza

Voz 6 38:40 osea que ese va a ser el el peor día en una calidad del aire mañana

Voz 0978 38:45 sí a partir de de de esta misma bueno dicho mañana en mediado en realidad quería decir hoy estas próximas horas ahora mismo la niebla está extendiéndose por gran parte del interior peninsular que es podíamos decir la imagen más clara no de la inversión térmica la niebla en por ejemplo en Madrid en toda la Comunidad y en la sierra va a lucir un bonito sol a partir de esta noche empezará a bajar la temperatura en cotas medias y altas y esto va a ser un primer factor que va a nacer que desaparezca esta inversión es decir que ella un poco más de ventilación Il los próximos días no para de bajar la temperatura en cotas medias y altas de manera que la esta inversión acabará desapareciendo Easyjet todavía no tenemos suficiente con esto el sábado por ejemplo es bastante probable que en muchos puntos del país llueva esto sí que ya acabaría pues mejorando bastante

Voz 6 39:31 la calidad del aire a ver si es verdad hay llueve un poco y limpia el aire

Voz 1571 39:34 pues un informe reciente Jordi de de la Unión Europea dice que la emisión de CO2 y bueno pues peor que poquito poquito sigue esa tendencia creciente aumenta ligeramente tienes algún dato sobre sobre esto

Voz 0978 39:45 sí la verdad es que no es un dato muy optimista y además un tirón de orejas para nosotros no porque somos el país que peor datos damos primero de todo configura estos datos es extremadamente complejo por eso los datos que se están publicando ahora que se publicara a finales

Voz 5 40:00 el mes pasado corresponden a

Voz 0978 40:03 a dos mil diecisiete pero claro es algo que es complejo de registrar no sé si al final tampoco hay todos los esfuerzos que debería no y más con los compromisos que tenemos el aumento es aparentemente poco un cero coma seis por ciento de aumento el último año que hay datos pero claro lo que tenemos en mente son los objetivos que así dicho rápidamente tenemos dos objetivos a nivel comunitario que son el dos mil veinte el dos mil treinta Se el objetivo marca que tiene que ver una reducción de un veinte por ciento de los contaminantes respecto a cuándo se tomaron estos compromisos no mil novecientos noventa y en dos mil treinta tendría que ser un cuarenta por ciento que pasa con estos datos bueno que no son extremadamente malos aún llegaríamos a estos plazos pero bastante justitos is Si vamos por países la más de la mitad de los países de la Unión Europea no han llegado a reducir la otra mitad sí que lo han reducido pero es que hay un país que es España que es la que más ha aumentado la contaminación con estos datos insisto de dos mil diecisiete comparando con dos mil dieciocho Dinamarca en el otro extremo no Dinamarca ha reducido mucho insisto nosotros nos tenemos que poner todo sería más las pilas y más teniendo presente que ya se sabe que el aumento este aunque poco importante es significativo se debe sobre todo al aumento del consumo de petróleo destinado al transporte y eso también lo que nos hace pensar porque si se sea estudiado esto que cuando es decir que estas emisiones van muy a la par con las situaciones económicas es o cuando hay crisis aunque parezca mentira pues mejora no es decir contaminamos menos del aire básicamente porque estamos en desplazamiento menos hay menos industria a la que ha habido esta recuperación económica pues pasa eso que también hay más consumo de petróleo más emisión de estos gases de efecto invernadero a ver a ver si estas medidas que se están tomando en muchas ciudades sobretodo en Madrid hace que los datos que saldrán a finales de este año pues no salgan ir con la cabeza un poquito más alta no que de momento casi mejores contárselo hay quedan los

Voz 1571 42:02 los deberes para las instituciones ayuntamientos comunidades autónomas gobiernos en este caso también el de España pero también para las conciencias y las cabezas de de mucha gente porque muchas en muchas ocasiones se trata simplemente de de cambios de hábito no oí esa conciencia que te ya te te te lleva a

Voz 5 42:20 a tener pues hábitos más más responsables no se nota que hay tornillo venimos en transporte público

Voz 1571 42:24 a pie en bici concretamente

Voz 20 42:28 pues yo mañana bueno juega o hoy habéis venido en bici también claro bueno me lleva mascarilla no no no no para nada bueno pues ponte una manta de una banda no una bufanda o algo así porque el aire que tendrás cuando salgas va a ser bastante hablando en plata bastante chungo veneno pero lo tendré en cuenta muy bien

Voz 0978 42:47 el esfuerzo de hecho yo creo es lo que te dices no al final todos estamos implicados instituciones particulares y los particulares yo creo que doblemente porque una cosa es lo que podemos hacer nosotros que sí que podemos ser reducir costes de emisión de gases de efecto invernadero pero sobre todo lo que más duele nosotros tenemos la la ciudad de decidir qué políticos van a tomar medidas más eficaces son menos eficaces

Voz 5 43:07 también el blanco porque al final acabamos votando

Voz 0978 43:10 en cada partido pues cada vez un con el paso de los años se tienen que mojar más en este aspecto no yo creo que es una variable que ya que es la salud de todos sobre todo de los que serán nuestros hijos a nuestros nietos pues las responsabilidades doble y hay que utilizarla valga la redundancia con responsabilidad

Voz 1571 43:26 Jordi muchísimas gracias pasa es buen jueves

Voz 5 43:28 hasta luego

Voz 36 43:31 sí

Voz 37 43:49 inca

Voz 7 44:01 de esta primera cola Albizua Julia Molina

Voz 37 44:10 prisa

Voz 38 44:16 sí

Voz 23 44:38 comer fuera amparada

Voz 39 44:40 pero ese nivel proporciones sin cortar que cada uno tuviera

Voz 40 44:42 a costar la porción que cree que en justicia corresponde no serviría para conocerles un poquito mejor

Voz 9 44:47 lo de siempre enano desde Twitter bueno ellos estamos preguntando que debería poner Pedro Sánchez en en Moncloa para comer

Voz 6 44:57 tentando imitar un poco eso que hizo trampa el otro día exhibiendo hamburguesas y pizzas eh en la Casa Blanca así que hemos propuesto cuatro opciones cuatro

Voz 1571 45:06 son como el equivalente cutre pero a la española osea que tampoco tiene por qué ser comida Superbe

Voz 6 45:12 claro el equivalente a una hamburguesa de Mc Donalds entonces las opciones son palitos de merluza Gus sanitos Wings de Nocilla que a esta hora lo está petando con un cuarenta y cuatrocientos votos id croquetas con gel

Voz 1571 45:25 además muchos de nocilla como si fuese hay una una buena merendó la notas de voz a seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro buenos días Bono

Voz 9 45:33 borrosos que hay más típica mente lo puramente español que algunos platos de ojivas así de gratis para que no se quejan nadie abrazo

Voz 5 45:44 a Olivas acabamos de Alberto de Valencia más Javi de madre

Voz 24 45:48 eh hamburguesas de basura pues seis mil euros en semis de rodilla estamos ricos español aunque vengan saludo

Voz 1571 46:04 gracias Javi oye sándwiches de del rodillo

Voz 6 46:06 esto hay que explicar igual en el resto de España no está tan extendido

Voz 1571 46:09 a menos las zonas rurales rodilla es un es un restaurante esa muchas bueno antes que hay muchos de todo tipo para Elena de Zaragoza es votar nuestra encuesta ponerse a cantar ir también a pensar en comida

Voz 41 46:21 pues no tienen nada que ver pero aquí ya que es lo que votan lo acordado de esta canción de micro canción de gandul es que dice tal como sangre agarró piñones y tripa fui ya

Voz 1571 46:39 no conocía esta versión no yo tampoco ha hecho una versión propia Elena Valero en Twitter dice medias noches de foie gras Pablo Palacios que sofrito y atasca burradas de esto de Albacete son las cinco hoy diecisiete cuatro y diecisiete en Canarias

Voz 25 47:04 a falta no era mucho

Voz 0055 47:09 pues se va a acabar ahora ahora que de puertas

Voz 25 47:13 el Girona que va a seguir sin caer la FIDE Mateo se acabó el partido del metropolitano eliminar revisó mayúsculos

Voz 1571 47:23 ha sido el pelotazo de la noche en la Copa del Rey pero es lo que tiene el fútbol hasta en una competición tan aburrida como ésta puede haber sorpresas en El Larguero sea debatido un buen rato sobre la debacle atlética lo peor es que en febrero viene en la Juve en la Champions

Voz 1576 47:38 aquí porque tiene que estar peleando otras competiciones que el año pasado

Voz 42 47:41 te echa al carnaval en dos partidos malos pero te Chadra

Voz 1576 47:43 el amplio aunque luego mira acabaron ganando la Europa League

Voz 43 47:46 subieron supieron levantarse

Voz 20 47:48 competir la Europa League ganarla que hay unas exigencia cuando tienes claro por eso digo yo tiro claro son la exigencia cuando tiene un presupuesto tiene unos sueldos

Voz 0978 47:59 importantísimo no a la hora de tener que que exigir y cumplir con una expectativa lo que dice Pablo lleva razón porque nadie cuenta lleva razón en una parte que nadie contaba con tantas lesiones entre claro al tener tanta lesión y hay que ser consciente de que la prioridad de aquí es la Liga quedan Champions League de la Champions iré fue lo que lo que es en la Copa del Rey pero claro cuando ya estás en el equipo top con mucha de las

Voz 20 48:25 cosas buena que tiene a la hora de generar de tener presupuesto claro que las exigencias son son

Voz 1576 48:30 el yo yo creo lo que hace lo que hace más duro Kiko el resultado de hoy más allá de la propia eliminación de Copa es que en el horizonte eh tiene Sy V

Voz 0978 48:37 quiero decir que es el final tuvieras un rival

Voz 1576 48:40 más asequible y dice bueno Nos queda todavía la bala de la Champions esto es fútbol el Atlético de Madrid ha demostrado en estos daño Jesús competitivo les puede poner las cosas difíciles a la Juve incluso eliminarla pero a priori es quizá el rival más duro que no quería nadie dentro de la gente piensa atascadas la bala de la Copa

Voz 5 48:55 esta noche sin merecerlo y la de la Champions pues la Juve te puede eliminar porque su super equipo y al final pues te quedas enganchado con mucho más es algo bueno pero no todo son malas noticias para los rojiblancos las piezas para el fichaje de Morata poco a poco van encajando y el delantero del Chelsea cada día está más cerca el Atlético

Voz 1576 49:13 hay detalles hoy son que normalmente los suplentes siempre hacer un calentamiento muy parecido al de los titulares en el descanso ni siquiera ha salido calentarse directamente asentado en el en el banquillo no sabe practicamente que está ya son está colocado que está coloca fuera equipo falda que bueno

Voz 5 49:30 qué ha hecho cuatro cinco goles claro

Voz 1576 49:33 jo abre las puertas al mercado pero bueno esto al final es es el dominó el primer paso igual no estaba en la foto el Milan hoy ni siquiera jugó titular se va a ir al Chelsea yo creo que si no pasa nada raro y al final todo cuadra que Morata el Athletic el que

Voz 1571 49:46 tampoco ha tenido buena noche es el Real Madrid que se ha clasificado para cuartos de final pero ha perdido en Leganés y encima perdido con Isco en el equipo titular así que