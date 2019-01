De Buenas a Primeras (18/01/2019)

Voz 1 00:00 de media las tres y media en Canarias

Voz 2 00:07 en la Cadena Ser de ser primeros

Voz 3 00:14 con Aitona Albizua Julia Moliner

Voz 0460 00:47 qué tal cómo estáis ya es viernes el día ocho de enero esperemos que estéis la mitad de contentos que en el equipo de de buenas para las próximas horas esperamos lluvias por el norte que poco a poco a lo largo del día se iban a ir extendiendo por casi toda la Península de buenas a además de de que sea viernes que siempre es una buena noticia de buenas nos preocupamos por la salud y queremos saber a ver qué tal lleváis todos estos virus constipado del invierno

Voz 5 01:18 sí porque al margen de casos de enfermedades mucho más graves los resfriados las gripes son de lo más incómodos en estas fechas y además es que es difícil no caer

Voz 0460 01:26 es verdad mucha gente esta mala en nuestro equipo ya os lo contábamos el otro día hemos pasado por todo el constipado gripe afónica gastroenteritis

Voz 5 01:33 claro como en todas las familias igual claro

Voz 0460 01:35 bueno pues aunque nos consuela que ese país que no estáis solos de hecho así como dato eh la gripe el virus de la gripe ya se está tratando como epidemia en España

Voz 5 01:44 según el informe del Instituto de Salud Carlos III la segunda semana del año hubo de media ciento nueve coma cuatro casos por cada cien mil habitantes

Voz 0460 01:52 es sólo un tema sanitario porque sea epidemia

Voz 1571 01:54 en este caso el tipo de gripe no significa

Voz 0460 01:57 sean más o menos grave a partir de cincuenta y cinco pacientes por cada cien mil ya se empieza a hablar del término epidemia ya es una condición que cumplen ya CCAA como Asturias Baleares Cantabria

Voz 5 02:08 las dos Castillas Cataluña Madrid Navarra y Euskadi aunque lo normal es que se vayan sumando

Voz 0460 02:13 el resto poco a poco la mayoría de personas pasan en los síntomas en cama queriendo que sepa ser rápido y los casos más graves los que se han complicado hablamos de personas con factores de riesgo y más de la mitad son mayores de sesenta

Voz 5 02:27 a partir de las cinco y media va a estar en de buenas José María Molero que es miembro del grupo de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Médicos de Familia y le vamos a preguntar por todas las dudas sobre la gripe

Voz 6 02:40 y una vez ya contado lo serio

Voz 1571 02:42 vamos con lo que de verdad importa damos con el la encuesta la encuesta de de buena

Voz 0460 03:01 con esta canción ya convertida casi casi en sintonía hoy en nuestra encuesta de Twitter en arroba de buenas os estamos preguntando por eso que está

Voz 1431 03:09 completamente prohibido en la primera cita

Voz 5 03:13 que si lo haces que es que no va a ser una cita exitosa y que probablemente no haya una segunda

Voz 0460 03:19 cuatro opciones como siempre con el siete por ciento de los votos

Voz 5 03:22 la primera cita nunca te puede decir mucho mucho rato Alba

Voz 1571 03:26 porque puede ser para maquillar te para hablar con tu colega por el móvil sólo pasa eso también es verdad

Voz 0460 03:33 pero es que sólo se salva la demora

Voz 1571 03:35 en caso de que se trate de de una urgencia de de que te esto es que hagamos

Voz 5 03:39 sí pero aún así no queda muy bonito para la primera forzarle dejabais sólo a la persona claro en la mesa a ver vamos con la segunda opción con un ocho por ciento de los votos en la primera cita Nunca hables mucho de tu madre

Voz 1571 03:51 está bien querer a las madres madre no hay más que una pero todo en exceso malo mal aversión a pensar como decía yo no él en la encuesta que que la madre también va a formar parte de la relación no va a ser una relación a tres inhóspito

Voz 7 04:06 no es plan notas de voz el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro buenos días más que aceptables a estas alturas de mi vida las primeras citas

Voz 8 04:14 se quedaron ya en el Neolítico pero lo primero que miraban las primeras citas era la limpieza de las uñas los zapatos los dientes nunca me sucedió tiros siguieran a sacar un palillos quise hurgan hay sacando parte el filete el día anterior madre mía es que salgo corriendo Iago el maratón de mi vida hoy día seguiría teniendo primeras citas con mi actual marido os deseo un magnífico fin de semana y un beso muy fuerte gracias Julia un abrazo

Voz 1571 04:43 pero qué he hecho yo de estabilidad

Voz 3 04:45 si tuviese que convierte y para que me gustara

Voz 9 04:53 volverían hacer desde lejos con su camiseta negra

Voz 5 04:59 dos chaleco vaquero según se iba acercando dicho no de buenas convertido en el plató de luego te espera opción veintinueve por ciento de votos en la primera cita por favor no coja

Voz 7 05:12 es un palillo Llosa Case los unos con los dientes ni se come con la boca abierta ahora hace no lo desagradable y eso puede hablar de ir a cagar pero en un tono jocoso la tortuguitas sumando la cabeza y el corazón vuelvo enseguida algo por el estilo gracias

Voz 0460 05:32 ponen el saque peleado no sabemos si esa es la fórmula correcta eh nos queda la última opción la ganadora de nuestra encuesta

Voz 5 05:39 en la primera cita nunca por favor

Voz 1431 05:42 nunca lo hagas Nunca hables de tu ex

Voz 1571 05:44 a ver si es para recordar algo concreto y gracioso algo muy muy concreto pequeño pues oye tendrá su

Voz 0460 05:51 habían pero piensa que si estás quedando

Voz 1571 05:54 en alguien nuevo es porque queremos dar carpetazo no empezar una nueva etapa no mola nada tampoco las compras no es con los ex como siempre cuatro opciones quedan pocas para toda vuestra imaginación notas de voz con lo que nunca harías en una primera cita al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro si lo tienes tan tan tan claro como Celia pues mucho

Voz 9 06:14 mejor si hay algo que no soporto en una primera esquí la persona con la que haya quedado venga revienta bragas con exactitud de Angelo que ya sabes dónde vamos a terminar

Voz 10 06:29 hay muchos suelen ser personas que

Voz 9 06:31 solamente holandés su ombligo de lo bien que hacen todo de lo maravilloso

Voz 3 06:37 sé lo que es estar con ellos y que al final se convierten en una pesadilla en la primera cita como mínimo intenta que apetezca que haya una segunda porque si lo haces bien seguro que las segunda Notes capas con alas no vengáis a las primeras citas creyendo

Voz 11 06:59 aquí vais a reventar

Voz 5 07:02 ya sabéis por favor no no les

Voz 12 07:05 está Celia Blanco claro claro es que creas expectativas vas de hecho Lito y luego no

Voz 0460 07:09 pues nada nada de flipado dos seis que además no es tan difícil no naturalidad buen rollo sino a otra cosa que hay muchos patos en el

Voz 1431 07:16 tan claro y sobre todo pues ahora las primeras citas bueno ya las segundas a todas

Voz 1571 07:22 a ver hay que ir limpio forzada por la higiene la higiene eso siempre es agradecer Borja González en la técnica Sergio Díaz en la produce esto es de buenas a primeras

Voz 14 07:37 sí quiero aquí se mueven

Voz 0460 09:03 sólo queda un minuto para las cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias

Voz 3 09:17 fiestas navideñas ya

Voz 1353 09:20 podemos hablar con distancie con tiempo de lo sucedido atrás quedó ese erial de decepción buenos sentimientos etcétera que es la Navidad le digo yo a mi sobrino tú vas a querer que te traigan los Reyes me dice yo con que no se lleven nada

Voz 0460 09:37 dicen que hasta San Antón Pascuas Sony técnicamente San Antón fue ayer así que lo que ha hecho Luis Piedrahita en La Ventana es legal está a tiempo para seguir hablando de las Navidades más es importante hacer un análisis sosegado de de las fiestas que tienen cosas buenas pero otras no tanto por ejemplo esas cabalgatas de Reyes que van un papel injustas de presupuesto como cuando Gallardón hizo de rey Baltasar

Voz 1353 10:02 dar una cabalgata de Reyes por ejemplo puede ser muy glamourosa o dar mucha pena sino hay presupuesto es muy triste sino Juan esos reyes soldados de este nidos como como cuando llevas náuticos azules sin calcetín y llueve esos reyes que tiran caramelos pero de uno en uno solo de anís esos Reyes montados en la furgoneta del Tapie cero esos magos de Oriente con albornoz del chino con cara pintada con el Edin que se nota que no es un Rey autóctono yo he visto Reyes fumando queda pena Rey Mago fumando con esa barra va que si prende el Rey pasa de seguir la estrella fugaz a ser la estrella fugaz en el mismo instante cómo podemos llamar a esa cabalgata de escaso presupuesto esa cabalgata de Reyes justitos casi republicana urge una palabra que den nombre a la mísera cabalgata en la que lo

Voz 5 10:59 Reyes Magos van en batalla

Voz 1353 11:02 cómo podemos llamar es la cabalgata yo propongo

Voz 5 11:05 Galván Galván la definición que da vida tal que así

Voz 15 11:13 ah sí

Voz 5 11:19 Alba cabalgata

Voz 1353 11:21 de poca monta desfile lastimar hoy exiguo con escaso presupuesto que busca recordar la adoración de los Magos que vinieron de orina

Voz 5 11:32 ente cabalgata mierda cosa eso eh

Voz 1431 11:37 ojo que que Juan López cree que esta palabra sus se puede usar para otras cosas a ver el propone que Cabalgata sea prenda de estar por casa pensada únicamente para ir al baño que te pongas a Cajal batalla pero bueno en fin se

Voz 16 11:52 pues que va a ser una definición de Luis Piedrahita este

Voz 1431 11:55 es un tema que le encanta los dulces navideños que aún aguantan en la mesa de muchas cocinas españolas

Voz 1353 12:00 no hay nada más seco ese polvorón lo metes en la boca es como meterte una cucharada de desierto Hall momento tienes la lengua más seca que los talones de Gandhi el cuerpo que ya de por si tiene un setenta y cinco por ciento de agua en cuanto el pólvora dentro hace te dejan un treinta por ciento de agua te tomas dos no sé si estás en negativo te queda el esqueleto envasado al vacío muy fría Tito muy seco caro no no hay duda no hay duda Cinema está seco eso está seco y sin embargo las Abuelas preguntéis porque cada vez que agarran uno lo exprimen como si fueran a sacar zumo de ahí con ese optimismo que sacas más ordenando el pomo de una puerta pero la abuela lo exprime y un polvorón es como pensar arenisca yo creo que de hecho que los dulces navideños en realidad son materiales de construcción tú miras la bandeja de dulces navideños turrones polvorón estirpe la villas eso parece una colección de minerales si no puede ser bueno estamos ya el diecisiete de enero tengo los polvorones aquí y hay que cambiar el nombre de esos dulces navideños tan perniciosos

Voz 1431 13:11 un nombre nuevo yo propongo

Voz 1353 13:15 dulces Navy dañinos

Voz 5 13:17 sí la definición quedaría tal que así

Voz 3 13:28 Navy dañinos

Voz 1353 13:31 dulces propios de la Navidad ID nada más golosinas que se comen durante un periodo de tiempo limitado ya que de lo contrario los daños producidos serían irreversibles eso son dulces navideños chinos

Voz 1431 13:46 ni dañinos pero dañinos es que viendo ahora mismo en comer y me sale el corazón por la boca no es asunto de los oyentes de buenas pero es que esta noche nos hemos apretado una hamburguesa bien bien grande vamos de estas que nos pilla la Organización Mundial de la Salud

Voz 0460 14:02 Justo es sobre las hamburguesas para última definición la envía Víctor moral y creo que podría ser un buen resumen de de nuestra nueva ahora que lo dices y aún nos queda más de una hora de programa madre mía

Voz 1353 14:14 nos la envía Víctor moral y pronto estará en boca de todos la palabra no Víctor hablamos de la hamburguesa gorda la hamburguesa gorda que está de moda esas hamburguesas yo ya he visto hamburguesas gordas como esponjas de limpiar el coche hamburguesas que no le caben en la boca niña Giulia Rovers hamburguesas que casi te las tienes que comer el rastrillo que es imposible que se hagan por dentro sea por fuera están quemadas pero por dentro son rositas como glam de De Gaulle

Voz 5 14:46 ha no hay una palabra que de nombre Alain burguesa

Voz 1353 14:56 qué es más alta que ancha urge una palabra que dé nombre a esa hamburguesa alta como colchón de Marqués cómo podemos llamar a la hamburguesa gorda Víctor moral propone a Hamburgo

Voz 14 15:12 el es verdad o está Bobby gruesa

Voz 5 15:17 la definición que daría tal que así

Voz 15 15:24 Torres

Voz 9 15:27 gruesa hamburguesa gorda

Voz 5 15:31 bocadillo que sea una torta de carne picada altura iguala el radio de dicha blasfemia me gana eso ves sólo cinco menos cuarto

Voz 0460 15:45 cuatro menos cuarto en Canarias

Voz 3 15:48 Serres con brillantez

Voz 18 15:56 bueno es que cada vez que entras en este estudio entra como un fogonazo de perfume como se nota que te acabas de despertar TAS ducto ya sonido corriendo a la radio para hacer la sección Brian él

Voz 10 16:06 buenos días buenos días ahora yo con de buena siempre perfumado recién duchado recién peinado de revista

Voz 0460 16:13 esperemos que para el resto de programas también por por su bien ya es viernes momento el repaso a nuestra letra a favor

Voz 6 16:20 qué ganas de viernes la nuestra

Voz 0460 16:23 a esa edad bueno os traigo regresen

Voz 16 16:25 la rutina REM

Voz 1571 16:29 uu irregular seguro que dejó para el final

Voz 10 16:32 embargo siempre es interesante porque es el más interesante

Voz 1571 16:35 va regreso hay muchos tipos de regreso de regreso

Voz 10 16:37 por vacaciones hay gente que se va cuando todo el mundo vuelve de vacaciones y regresos muy sonados no es el regreso del que vengo a hablar bueno después de tres meses durísimos así era como volvía Terelu Campos entrada se de visión vale sabido bueno Julia esto hay que matizar todo porque claro veo que no está expuesta me has contaba hace unos minutos que te habías intento

Voz 19 17:02 a poner un poco pero bueno yo te cuento Terelu Campos Campus no Campos Terelu Campos ha vuelto después de tres meses súper duros porque entre lo Terelu Campos estaba atravesando un cáncer durísimo bueno uno más de uno entonces que esta semana ha sido la vuelta triunfal Ivo no han sido exactamente ciento cuatro días los que ha estado fuera de la televisión vuelve recuperada vuelve recuperada vuelve eh con energía con necesidades y tiene que volver a operarse volver a operarse pero con con la el el ansia de que sea la definitiva no hay ha dicho principalmente su vuelta dicho ha dado muchos titulares pero ha dicho que ella la mayor gana que tenía de su vida era ser ella es retomar share Terelu no y que a mí me ha hecho un poco una reflexión de lo importante que muchos muchas personas sin pasar por por esta enfermedad la necesidad que tienen la necesidad que tenemos unos nosotros mismos de retomar no

Voz 1571 18:03 oye me parece que ha venido Maric hondo y poniendo muy intenso una nos creo que la siguiente R sea más liviana que nuestros nosotras así es porque no rutina aburrida Armesto me he estado preguntando también esta semana hasta qué día podemos seguir diciendo feliz año

Voz 10 18:21 has ilegal mira el debate muy Irán Sudán no te vamos

Voz 1571 18:24 dejar de decir feliz año nadie es bueno pues feliz año a nadie

Voz 1431 18:26 a todos nos resistimos tras decir adiós a la Navidad

Voz 10 18:29 bueno a todo lo que tiene que ver con la asistimos yo estoy

Voz 1571 18:33 muy contento de que haya terminado todo listo

Voz 10 18:36 a mí la Navidad me encanta me resisto a decir adiós a la Navidad a las temporadas festivas a volver a la rutina por eso os digo esto

Voz 20 18:44 lo siento pero

Voz 10 18:45 tenía

Voz 1571 18:46 bueno me dice venga a hablar hemos vuelto nada dirá hemos vuelto a la Navidad por un momento espera no puede ser que pongas Madí cree que no lo que Jesús

Voz 6 19:04 pero vaya cantando basarse para cantar que no vaya

Voz 10 19:07 bueno es la que no ha vuelto a la rutina después de la Navidad con muchas ganas ha sido la que está cantando esa canción María paga hemos eh vale que bueno empezó las vacaciones muy bien después de un Tour navideño con esta canción y de Madrid estuvo aquí en Madrid se fue a una isla paradisíaca en el mar bajo

Voz 19 19:29 el sol pero bueno ha empezado dos mil diecinueve con algo a lo que parece que nos vamos a tener que acostumbrar

Voz 10 19:35 las demandas demandas de atención demanda de juzgado demandas de juzgado bueno he concretamente una demanda a su ex asistente atención a todos los oyentes de buenas no es la primera vez que hablamos de asistentes solo

Voz 0460 19:48 pasa por tener así así que a todo el que tenga asistente

Voz 10 19:50 sí Il deje de serlo que no se fíe porque será bajo por qué porque era denunciado bueno la denunciado por extorsión a su ex asistente Diana

Voz 19 20:01 ah bueno

Voz 10 20:03 casos es que esta chica la estuvo representando entre dos mil quince y dos mil diecisiete Il lo que parece es que no sólo les representaba sino que le grababa en sus peores momentos más embarazosos y más ridículos que se encargaba ella misma de enseñar los pero debe tener peores

Voz 0460 20:18 ya está pidiendo dinero y ahora está viendo nada más y nada menos

Voz 10 20:20 que siete millones de euros por esas grabaciones en privado claro por esto Mariah Carey ha denunciado a su ex asistente siete millones

Voz 6 20:30 muy bien lo que debe haber en en en esa sima mal por leían la ex asistente Miralles muy mal yo no voy a tener a su última R de hoy

Voz 19 20:39 embargo bueno cómo estáis pudiendo comprobar

Voz 10 20:42 las celebrities están empezando el dos mil diecinueve fatal vale genera unos da mucha pena

Voz 16 20:48 aquí si lo hasta ahora era malo aquí bien lo peor Johnson vale yo sólo digo que en la finca más famosa de España en Cantora pueden recibir una llamada muy muy muy mala en los próximos días a más de uno se le va a quedar el alma tal que así

Voz 1571 21:11 no les va a dar ninguna ganado eran Mora enamorarse el alma que mira hablar

Voz 19 21:17 los embargos yo no sé cuánto vosotros podéis predecir que es un embargo normal

Voz 0460 21:23 pues no lo sé a nivel el embargo

Voz 10 21:26 me dio está más o menos en los tres mil euros cuando te reclama judicialmente unen

Voz 0460 21:30 van tres mil euros bueno pues os podéis

Voz 19 21:32 decir que Kiko Kiko Paquirrín

Voz 10 21:35 Isabel Pantoja Madrid si están en los cuatro millones de U

Voz 5 21:41 más de cuatro millones de euros entonces claro

Voz 10 21:44 me están esperando la llamada porque Cantora puede dejar de ser Cantora Kiko está en

Voz 0460 21:50 esta gran dúo de hecho por eso yo creo que no

Voz 10 21:52 haciendo también Haro con estas en GH dúo con Irene Rosales con su novia mujer fantástica y madre sus hijas para llevarse el dinerito y salvar Cantora pero está complicado está complicado porque son cuatro millones de euros

Voz 0460 22:07 más horas son

Voz 10 22:09 seiscientos metros cuadrados de casa y IMAS de cuatrocientos metros no de Mehdi cuatrocientas hectáreas de terreno minado tienen tierras la de árboles frutales y torito que hay por ahí bueno no os penséis que hemos termina o con esto eh porque nos queda la parte más divertida de las tres erres a ver a ver es el concurso

Voz 14 22:36 venga arriba todo el mundo

Voz 1 22:38 Uria he salido Lola es verdad

Voz 1571 22:40 vi que yo ayer consulte a ver si me voy al día pero también digo yo que tú

Voz 0460 22:46 la sino miras Elola no dio muchísima así

Voz 6 22:48 me encanta me encanta me encanta en portada el Hola esta semana

Voz 3 22:52 esta mañana

Voz 1431 22:54 sin es que mira la versión digital de Rivera Francisco Rivera

Voz 10 22:57 no con tu con su nuevo hijo que yo yo sólo contaba la semana pasada ya ha empezado a actuar ya está facturando madre pues la exclusiva está por ver bueno concursó Tito os puedo decir que la persona que os tres el concurso de hoy es uno de los famosos más longevos del mundo así por empezar en global el dueño de Playboy no puedo decir que esta persona hasta haciendo oficialmente su trabajo hasta los noventa y seis años ahora tiene noventa y siete Aifos para que os hagáis una idea de su longevidad no tenemos sin duda pero muy famoso es reconocible si cuando sepamos quiénes seguro que va es decir es tener reconocible pero sí ha reconocido

Voz 1571 23:40 en las pistas por favor Julia estoy igual de perdido que bueno

Voz 10 23:45 es decir está casado con la persona más poderosa del mundo pues quién diréis que es la persona más poderosa del mundo en este momento

Voz 22 23:53 es Donald Trump noventa años

Voz 5 23:58 eh esto

Voz 10 23:59 la casado con la con la mujer más poderosa del enfermos pues no sabemos

Voz 1571 24:06 con ideas bueno he pensaba que me

Voz 10 24:09 vista poner más fácil no eso pues vamos Waco vale ha sido conocido a lo largo de su vida por sus distintas facetas de vividor aquí de vividor además en distintos en distintas

Voz 1571 24:23 pese a no

Voz 10 24:26 no nos están engañando a Julio Iglesias e además en distintas casas porque tiene casas a lo largo del ancho mundo y Mar son británicos tanto él como si quiénes te digo un accidente de coche es el duque de Edimburgo el

Voz 6 24:45 pero una cosa no no la reina de Inglaterra no es la mujer más poderosa si no nadie nadie poderosas ganado éxito

Voz 5 24:56 madre mía te semana llevas que ese maná bueno Julia podemos decir de momento

Voz 10 25:01 el hola te ha venido bien vale hablamos hablamos de efectivamente el príncipe Felipe duque de Edimburgo que tiene nada más y nada menos que noventa y siete años estamos diciendo iba por los noventa y ocho Se retira

Voz 1571 25:13 yo el año pasado que ha dicho que está trabajando pista exactamente dicho que es un vividor que tiene casa

Voz 10 25:19 por todo el mundo se retiró el año pasado y la verdad es que está de híper hiper híper actualidad porque la preocupación en el palacio de Buckingham en Londres ahora mismo es increíble porque este señor ha tenido un accidente ayer un accidente en el que volcó volcó volcó literalmente con el coche y entonces ahora hay varias facetas de investigación se está investigando si conducía él sí

Voz 19 25:47 no conducía a él sí le llevaban bueno el caso es que claro este señor tiene noventa y siete años y como os podéis imaginar un accidente

Voz 10 25:53 con coche volcarnos lo mismo para los otro que para una persona

Voz 5 25:58 esto lo había visto en el Hola evidentemente si las próximas a ganar

Voz 1571 26:01 lo has visto hombre cómo voy a adivinar con esas pistas

Voz 5 26:04 las quién es este señor a masas pistas fatal

Voz 23 26:07 tal está ahora dispuesto a ganar hay que venir más estudiado nada pero lo ven en las tres ERTE tendría que haber reunido el tema monárquico salario pero que bueno es el tema monárquico ya me engañas entonces yo ya no

Voz 10 26:22 destacó el tema muy subrayan que pasen un buen fin de semana os deseo lo mismo que distinta

Voz 4 26:39 devuelves a Primera

Voz 7 26:41 hay músicos a los que eso del sueño americano sin sacaba atragantado y también hay tipos como chats Bradley Charles Bradley vivió en la calle

Voz 0084 26:53 ya casi analfabeto sobrevivió como imitador de James Brown hasta que a los sesenta y dos años le llegó su oportunidad en la música debutando en dos mil once con un disco que lo convirtió en una estrella del soul al calor del éxito de Amy Winehouse Branly grabó dos discos más antes de morir de cáncer a los sesenta y nueve años en su segundo disco dejó la canción de esta noche por qué es tan difícil conseguirlo en América una declaración de intenciones de un tipo que conoció la suerte el éxito a la edad a la que muchos Annan ya pensando en jubilarse un tema quejoso de voz rota que remite a la enorme Otis Redding que es la canción que de mejor define la historia del viaje del gran Chas vale

Voz 0460 28:38 está claro que nunca es demasiado tarde para triunfar esto es guay SIT Dzhojar de Chaos Bradley la canción que Alfonso Cardenal ha elegido para el sofá Sonoro de hoy

Voz 3 29:47 de vuelos a primeras con Aitor Albizua Julia Molino

Voz 1 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0127 30:06 Ana corbata un buenos días buenos días Íñigo Errejón ha defendido en la SER su apuesta por concurrir a las autonómicas de mayo con el nombre de más Madrid el de Manuela Carmena asegura que es la mejor alternativa para sumar fuerzas se reafirma como candidato de Podemos a pesar de no concurrir con el nombre del partido Pablo Iglesias sin embargo no lo ve así y asegura que competirán contra él

Voz 3 30:25 estamos dispuestos a hacer

Voz 24 30:27 termos a las elecciones municipales de Madrid pero con todo el respeto Íñigo no es Manuela la Comunidad de Madrid en todos los demás municipios de nuestro país

Voz 3 30:36 podemos saldrá a ganar creo que va a haber una candidatura para ganar la Comunidad de Madrid que va a hacer tándem con la candidatura de la alcaldesa Manuela Carmena yo soy el candidato de Podemos a las a las elecciones a la Comunidad de Madrid

Voz 0127 30:49 el presidente electo de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla va a tomar posesión del cargo esta mañana en el Parlamento andaluz junto a él van a estar Mariano Rajoy Pablo Casado que después viajan hasta Madrid para asistir a la Convención Nacional del PP que comienza por la tarde Adrián Prado

Voz 0019 31:03 el PP pone hoy en marcha su convención del rearme ideológico con la que pretende aglutinar bajo sus siglas todo lo que esté a la derecha del PSOE es el punto de partida de una nueva etapa liderada por Casado en la que no se va a renunciar a los principios que hace treinta años marcaron la refundación del partido Teodoro García Egea es un momento para reencontrarnos

Voz 10 31:20 con las ideas y los principios

Voz 25 31:23 siempre hemos defendido por eso queremos que este partido que es un partido el siglo XXI demuestre que puede hacer política de Siglo XXI pero con los principios y valores que hicieron que mucha gente

Voz 3 31:33 Nos votar en dos mil once votaran en el año dos mil los votara lo eh

Voz 0019 31:37 seis ayer casado envió una carta a los militantes acompañado de un documento político una declaración de intenciones en la que apuesta por las alianzas con otros partidos siempre que sean constructivas en la que se Karra contra los populismos a los que define como propuestas abruptas la primera de las imágenes que va a dejar esta convención la vamos a poder ver esta misma tarde Rajoy acompañado por la ex vicepresidenta Sáenz de Santamaría

Voz 0460 31:58 que finalmente si va a acudir al encuentro de los

Voz 0127 32:00 eres con la toma de posesión de Moreno Bonilla Susana Díaz pasa oficialmente la oposición en las últimas horas hasta tres ministros le han enseñado la puerta de salida aunque desde el PSOE andaluz defienden su continuidad José Luis Ábalos Mario Jiménez

Voz 26 32:12 siempre tenemos que estar profundamente agradecidos porque no hayan dado la oportunidad de tener las responsabilidades que tenemos y ese agradecimiento no se exige también tener la grandeza de ponernos como siempre a consideración de esa militancia que nos pone también nos debe quitar

Voz 1497 32:28 la dirección federal del partido sabe que el Andalucía es absolutamente fundamental para tener opciones de gobierno o de ganar unas elecciones sean municipales europea o generales yo estoy seguro que todo el mundo va a remar en la misma dirección

Voz 0127 32:43 en Totalán

Voz 27 32:46 están trabajando las veinticuatro horas del día ininterrumpidamente ya han hecho pruebas admitieron tubos los plazos no tenga dudas de que nosotros damos y que sean los menores

Voz 0127 32:57 así están las cosas en este momento lo contaba Ángel García Vidal el delegado del Colegio de Ingenieros de Caminos de Málaga la previsión es que hoy comienzan a perforar los dos pozos verticales paralelos al que cayó Julen hace ya cinco días más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 0460 33:12 en ese

Voz 14 33:14 servicios informativos

Voz 3 33:19 a primeras colas Albizua Julia Molina

Voz 0460 33:23 pues así viene el día en lo informativo con el futuro incierto de Podemos en Madrid con la toma de posesión del presidente Moreno Bonilla en Andalucía tras el pacto con Ciudadanos y la ultraderecha con Vox en de buenas preferimos el tiempo a ver qué nos espera hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 10 33:37 muy buenos días parece que hoy vamos a coger aire

Voz 0978 33:40 desde los cambios que se avecinan para no sólo el fin de semana sino más adelante el titular sería que

Voz 10 33:46 el invierno que no ha hecho parece que va a llegar los próximos días

Voz 0978 33:48 pero nos vamos a centrar en la jornada de hoy que ya nos traerá algunas cosas por ejemplo en Canarias pues los chubascos que ya han ido cayendo en las últimas jornadas sobre todo en las últimas horas hoy se van a repetir unos intensos chubascos es decir en muchos momentos no lloverá en y Laurent todas las islas en el mismo momento con temperaturas un poquito incluso más bajas sensación de fresco cuando lleva más en la península también tendremos chubascos pero avanzada la tarde en todo el Cantábrico y en Baleares ahora durante la mañana alguna lluvia débil en el Mediterráneo y las nubes o nieblas que tenemos ahora irán desapareciendo unos ratos de sol durante la mañana pero después rápidamente se irá cubriendo y a lo largo de la tarde el cielo quedará cubierto en prácticamente todo el país con mayor sensación de frío que las últimas jornadas

Voz 0460 34:32 Jordi dices que este fin de semana llega por fin el invierno que hasta ahora prácticamente no hemos tenido eso es que te va a nevar o qué

Voz 0978 34:41 va a nevar va a llover va a hacer frío ir va a ser podríamos decir el inicio de una situación que no todos los inviernos se presenta pero cuando lo hace pues queda claro que aquí en invierno pueden ser en mayúsculas por qué digo esto ahora haré lo de las nevadas del fin de semana pero la idea es que a lo largo de la semana que viene se podría configurar una situación que nos traería una ola de frío no hablamos de frío contundente como hace justo una semana sino una ola de frío en todas sus características en mayúsculas ya lo iremos detallando pero de momento este fin de semana tendremos este aperitivo mañana será el día más complicado hay mucha tensión y los informando bien del estado de las carreteras porque a partir de unos ochocientos a mil metros de altura prácticamente todos los sistemas montañosos de la península va a nevar a ratos lo puede hacer con intensidad por ejemplo en todo el Sistema Central todos recordamos no imágenes de problemas provocados por nevadas en cotas de ochocientos a mil metros pues eso mejor equipados Irving informados del estado de las carreteras la nevada será copiosa en gran parte del Cantábrico es que de hecho durante el fin de semana las precipitaciones las tendremos mañana en la mitad oeste de la península hasta el centro como decíamos Madrid donde mañana lloverá durante bastantes horas y el domingo estas precipitaciones se desplazarán al Mediterráneo pero ya no con riesgo de nevadas en cotas bajas o medias mejor dicho en el Cantábrico pues bueno como hoy

Voz 10 36:00 pasado o mejor dicho las últimas horas

Voz 0978 36:02 eh ratos de chubascos de vez en cuando se abrirán claros pero después volverá a llover en todo el país lo que notaremos será una mayor sensación de frío básicamente porque mañana bajarán las temperaturas y el domingo no van a subir pero vaya la sensación será igualmente el de frío

Voz 1431 36:16 además de nieve este fin de semana vamos a tener un eclipse parcial qué tiene de especial este además de ser un eclipse que es algo que no ocurre todos los días pero que tiene además de especial

Voz 0978 36:27 bueno lo primero de todo que un eclipse al final la gente se cansa un poquito de estos porque los tenemos como muy a menudo no pero pero bueno yo creo que todos son interesantes y este eclipse que lo podremos ver en casi todo el país además es ideal para trasnochadores madrugadores porque se va a dar en esas horas que que pues a los Carlos Cuesta descansar porque están esperando para que empiece nuestro programa pues la ahí están esperando poder en empezar mirando la luna ir los que madruga más pues por el trabajo pues hasta las siete ocho más o menos y se podrá ver todavía algo del eclipse

Voz 0460 36:58 podemos decir que sí al podemos decir que el equipo el eclipse bastar prácticamente sincronizado de buenas a Primo

Voz 1571 37:04 Heras yo creo que lo podréis retransmitir en directo

Voz 0978 37:06 esto porque mira el primer contacto será hacia las cuatro perdón tres menos veinte de la ya lo he dicho que en cuatro menos veinte de la madrugada ir el momento máximo será entre las

Voz 10 37:20 si las siete es cuando estará completamente cubierto

Voz 0978 37:23 después hasta prácticamente ya digo pasadas las ocho se podrá ver algo lo que pasa es que ya estar saliendo el sol será más difícil no además con un algunos momentos interesantes respondiendo al me preguntáis al principio por ejemplo se podrá ver rojiza eh aparte de que con un tamaño importante porque es para estar bastante cerca de nosotros la luna a lo largo de este de este eclipse hilo de rojizo es porque lo podremos ver o mejor dicho los rayos de sol van a atravesar nuestra atmósfera ir esta parte que quede a través de los rayos del sol por la atmósfera terrestre después se dirijan hacia la Luna pues van a dar estrato en una tonalidad rojiza no y sobre todo eso este tamaño que incluso será vidente será más grande que que en otros eclipses o que con otras lunas porque va a estar muy cerca de nosotros

Voz 0460 38:07 dices que va a estar muy cerca pero porque también hay un fenómeno que es la Super Luna que al momento en que la luna está más cerca de la Tierra coincide con el eclipse no

Voz 0978 38:15 sí sí sí sí bueno he dicho muy cerca eso en términos relativos no me claro hablamos de trescientos cincuenta y siete mil kilómetros la anhelado creo que esto está calculado y bueno una nave espacial tarda tres tres días no sea que no es poca la distancia la curiosidad es que la distancia estándar varía porque al final describe una órbita alrededor de la Tierra varía pero la distancia que se considera media es trescientos ochenta y cuatro mil kilómetros es decir que van a ser más de treinta mil kilómetros no es que sea el tenga que ver una luna inmensa ocupando pero ni mucho menos pero quién está habituado a verla una normalmente sí que notara este cambio más que aparente porque se va a haber un poquito más grande Si hay un eclipse pues siempre los efectos ópticos pueden ganar más protagonismo sea como sea hay que verlo porque siempre son fenómeno bonito

Voz 1431 39:04 o sea que la veremos muy grande pero a mitad no porque estará el eclipse igual un poco rojiza

Voz 0978 39:09 un poco rojiza en en en cada fase es decir cuando se esté cubriendo acabará siendo primero Branca después el rojo irá ganando protagonismo después más los colores más oscuros después se podría volver a ver otra vez de rojiza por eso no siempre se ven rojizas de manera que es otro de los encantos no su tamaño su color peculiar

Voz 0460 39:29 pues desde de buenas a primeras pedimos que pase el fin de semana muy muy muy muy muy despacio y luego ya que volvamos todos alegres el domingo por la noche del lunes por la madrugada para contar a los oyentes el eclipse Jordi que que tengas un buen fin de

Voz 0978 39:43 igualmente que descanse un abrazo

Voz 20 40:01 algo a alguien a quién ama con tiempo camina seguir soñando la fiesta que tengo ahí no

Voz 7 41:17 días Buero Ross bueno a cita lo que no habría que hacer sería hablar de política de Rois puesto se pueda hablar de las encuestas de buenas a primeras que son como son podría hablar de muchas cosas pero vamos hoy en día de que se habla poco y se va más al Teba Carla al chico que es viernes vamos a pasar un feliz fin de semana

Voz 6 41:48 bien yo creo que Vigo está muy equivocado

Voz 1571 41:52 se folla pero también se habla en las citas esos muy

Voz 5 41:54 Diez

Voz 1571 41:56 os estamos preguntando a ver qué es lo que no se debe hacer nunca en una primera cita

Voz 0460 42:01 yo os damos cuatro opciones aunque vosotros

Voz 5 42:04 luego las que quedáis hay nosotros hemos dicho hablar mucho de tu madre hablar de tu ex que ahora mismo va ganando con más de la mitad de los votos irse al baño diez minutitos sospechosos o pedir un país

Voz 1571 42:17 Ello y hurgar notas de voz agradable y es muy desagradable Label la del palillo notas de seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro o David puesto

Voz 10 42:28 muy muy muy muy muy dice

Voz 32 42:30 si cualquiera de las cuatro opciones sensualidad

Voz 5 42:33 lástima que no se ninguna de las cuatro cosas es aconsejable hacerlas

Voz 1571 42:39 la primera cita gracias por tu opinión Antonio de Zaragoza a ver qué piensa Toni de Tobarra Albacete no había una primera cita

Voz 33 42:47 sería llevar a la pareja a ver el fútbol porque si no no primeras y traidor al fútbol o un parte para quema ya no hay segunda cita

Voz 1571 43:02 qué razón qué razones muy achica Le gusta esa ya me está bien pero es muy importante elegir el sitio de la primera cita sí

Voz 1431 43:11 Javier un poco que va a gustar a los dos pero sin pasarte por ejemplo Marina García en Twitter dice sobretodo no muestre es lo que has investigado en sus redes sociales si te es vista se entera de que sabes hasta que su tía se llama Paco

Voz 0460 43:26 Christie's Serrano dice lo que no hay que hacer es ser muy glotón

Voz 5 43:29 voy bollo dice lo que no hay que hacer nunca en la primera cita es no acudir todavía hoy me estoy arrepintiendo este es un poco triste bueno tenemos Artemisa Madrid también que dice hablar de política como Diego dice porque estás perdido o perdida lo del sexo en la primera cita lleva en cada etapa de la vida

Voz 1 43:48 hombre pues sí si hay suerte surge si hay buen rollo

Voz 10 43:52 no

Voz 1 43:52 hay para todos son casi casi las cinco y cuarto cuatro y cuarta en Canarias

Voz 0460 44:00 esta noche en El Larguero podríamos decir que casi ha convalidado por primero de Derecho así que el tramo de deportes de de veras digamos que podía ser como un curso de fin de semana en Aravaca Express pero de éstos quedan muchísimo prestigio el pasado jueves el Barça perdía dos uno en Valencia frente al Levante Aline

Voz 1353 44:18 negaba a Schumi un jugador del filial

Voz 0460 44:21 estaba sancionado eso es alineación indebida y hay lío más aún porque el Barça ha ganado tres cero al Levante en el Camp Nou lo ha eliminado de la Copa

Voz 16 44:29 por qué va a pasar llevan toda la tarde noche Reunidos los abogados de la Federación estudiando el caso por si llega la denuncia tienen que estudiar el caso si llega la denuncia aunque esté fuera de plazo tienen la obligación de estudiar este caso una vez que lo estudie que la juez única Carmen Pérez tenga toda la documentación en su mano que ya la tiene y además la denuncia del Levante entonces decidirá si lo acepta a trámite o lo archiva lo acepta a trámite

Voz 1431 45:00 pues veremos a ver qué pasa con la decisión de la única que es la única mujer la única persona que va a decidir qué pasa con el Fútbol Club Barcelona en la Copa del Rey el problema es que a las cinco de la tarde en el sorteo de los cuartos de final de la Copa el que va a estar en el bombo es el Barça pero qué pasa si la justicia le da la razón al Levante el equipo valenciano ha denunciado al Barça

Voz 16 45:21 cómo estamos en un limbo legal desconocido porque en principio

Voz 1431 45:24 el Levante tenía que haberlo denunciado en las primeras

Voz 16 45:26 cuarenta y ocho horas yo sinceramente lo de las cuarenta y ocho horas no lo entiendo muy bien sea sintió atraca un banco no tienes pues bueno no sé si cometes un delito deportivo ya sé que no estamos hablando de delitos menores estamos hablando de deporte esto es el larguero pero si cometes un delito y alguien lo denuncia pues es un delito es una irregularidad en este caso es una infracción buen o a lo mejor no a lo mejor admite al mejor estudia el caso decide archivarla y entiende que no es lo suficientemente grave como para que se admita a trámite pueda ir a más la cosa o si sólo lo sabe Carmen Pérez

Voz 1431 46:02 que ahora los aficiones del Barça están celebrando la clasificación de su equipo

Voz 16 46:07 pero claro mañana hay sorteo y en ese bombo va a estar la bola del Barça digo yo quiero pensar quiero pensar que esta juez única va a decidir mañana por la mañana porque sólo faltaba que mañana en el sorteo salga aún por ejemplo Barça Real Madrid y que luego digan que el Barça queda eliminado mira Julia menudo

Voz 0460 46:34 jaleo la verdad es que sí sí lo es y el tercer acto resta escenas la Federación que es la que organiza el torneo tampoco lo tienen demasiado claro

Voz 0231 46:42 en la Federación que sean entendida de móviles las cuarenta y ocho horas como lo del Barça saldo del Barça no hay ninguna duda que Schumi no podía jugar que puedan ser un poco más interpretables las cuarenta y ocho horas alegando el Levante que lo pone cuarenta y ocho horas después de haber

Voz 5 47:00 antes de haberlo sabido

Voz 0231 47:02 el Levante pueda alegar que no lo sabía y que lo puso en las cuarenta y ocho horas a partir de que lo supo es una interpretación que se puede hacer no está claro pero es más interpretable lo de los cuarenta y ocho horas el hecho de que el Barça ha cometido una infracción al

Voz 1431 47:18 estamos aquí dando palos de ciego buscando la piñata pero tranquilos porque en el Larguero han tenido a Javier Rodríguez ten atento claro un experto por fin en derecho del deporte ya aclarado va estar

Voz 5 47:28 de los conceptos si se sigue lo escrito

Voz 1431 47:31 el reglamento la denuncia parece que no va a prosperar cree usted que van a expulsar al Barça de la Copa

Voz 34 47:36 es la realidad

Voz 35 47:38 al verla

Voz 34 47:39 la alineación indebida chiste porque el artículo cincuenta y seis que establece cómo se computan los partidos de suspensión tiene un apartado específico como hacerse con los equipos filiales au dependientes y luego el plazo pues efectivamente la reglamentación de la federación española a pesar de que hay un precedente de hace muchos años en cuáles son los motivos porque no tengo la resolución que sea admitió más allá del plazo establecido de la sentencia que es de baloncesto efectivamente la Federación ha mantenido ese plazo en sus estatus Padrón Código Disciplinario durante todos estos años por lo tanto lo normal es que la organización aplique su reglamentación

Voz 36 48:20 yo entiendo que que mítines

Voz 34 48:22 la reclamación porque se presenta fuera de plazo y no entrarán al fondo sobre si porque ahora falta allá sobre si hay alguien seguir indebido no

Voz 0460 48:31 por último tenemos también el testimonio del presidente del Levante Quico Catalán que en cierto modo ha tenido que denunciar por obligación para defender los intereses de su club tiene esperanzas de que mañana el Levante esté en el sorteo

Voz 34 48:42 Copa no yo creo que hay sentencias que estoy filial de reglamentos que avala prótesis no hay jurisprudencia que si si hay precedentes creaba la industria tesis y por tanto entendemos que que tenemos que ganar ante esa denuncia por eso hemos esta pues empleos

Voz 37 49:05 entendería es que un equipo denunciar al Levante después de cometer alineación indebida fuera de las cuarenta y ocho horas

Voz 34 49:11 puesto que si yo yo después de conocer lo que conozco de lo que han trasladado por supuesto el éxito

Voz 37 49:18 tienes esperanzas de que el Levante esté en el sorteo todas las

Voz 0460 49:38 sólo quedan diez minutos para las cinco y media a cuatro y media en Canarias en Hoy por hoy Toni John y Arenas han querido demostrar que no tenemos ni idea de de lo más básico de lo que de verdad no

Voz 1571 49:49 mantiene vivos si te digo Vox

Voz 3 49:52 a Lucía sabría decirme de qué estamos hablando

Voz 1571 49:54 sí claro dos es un partido político de ultraderecha que vendía bien bien vale bueno vale porque

Voz 1431 50:00 es lo tienes que tienes vamos a por la segunda vamos a por la segunda Toni vale hace años en casa

Voz 3 50:04 si te digo Brexit de si te la voluntad de independencia de

Voz 1571 50:09 Inglaterra de la Unión Europea lleva diez hasta ahora vale vamos a la tercera pregunta

Voz 5 50:15 resolvemos Isaías decirme si estamos en temporada de mandarinas sí bueno ese día ya ya

Voz 10 50:24 quizá Otoño en ahí me has pillado a una

Voz 5 50:27 es un supermercado y otra cosa es que estemos super en super hay pero no te la juegas no no dices una han resultado final yo diría que otoño

Voz 10 50:37 el otoño parte te lo apuntó vale muy bien bueno hacemos esta ronda catarí

Voz 5 50:41 la ronda

Voz 10 50:42 venga otra recitaba hola buenos días cómo estaría muy bien gracias tienen los dos está bien vale eso me alegro

Voz 5 50:46 si te digo Champions League Sabinillas decirme de qué estamos hablando más menos sí sí sí

Voz 3 50:52 una un campeonato de fútbol pero muy bien muy bien si te digo real

Voz 0978 50:56 a Lippi so también me suena se

Voz 10 50:58 va muy bien las dos seguidas Toni vamos a por la tercera Baker

Voz 5 51:01 Xavier decirme si estamos ente

Voz 10 51:04 morada de fresas pues si son transgénicas sí pero temporada como tal no sabría decirte te voy a decir me has génica estaba puesto en temas del laboratorio que el de la propia naturaleza que

Voz 5 51:16 claro cuenta no sabemos temporada en y ahí bueno ahí sabemos del Brexit pero lo fundamental no lo sabemos venga la última ronda la última la última venga foro coches saber de qué te estoy hablando sí claro pero si te digo selfies sabemos que está muy de moda muy bien pero atentos ahora estamos en temporada acaso de cerezas no eso de primavera eso de lo sea de verdad cerezas igual si vi cuál es el famoso que se recoge las cerezas de España

Voz 39 51:50 ahí ahí ahí pierdo

Voz 16 51:53 ni idea

Voz 40 51:55 este experimento lo han hecho común preliminar para hablar con marcas a Bosch cara de jardinero activista y escritor de cultivando la vida trescientos sesenta y cinco días en el huerto que lo cambiarán todo tu Aitor sabes de qué

Voz 10 52:07 estamos en temporada ahora pues se debe a Celia

Voz 0460 52:09 haga en mandarinas y naranjas que hemos prueba hace poco unas de Orihuela súper

Voz 1406 52:13 ricas ricas eh

Voz 0460 52:16 más no se no saber mejor que nos cuente

Voz 1406 52:19 bueno ahora estamos en temporada dependiendo de la zona donde estemos es decir coge un territorio como España muy caro nada tiene que ver estar el litoral valenciano que estará en la sierra por ejemplo nada tiene que ver si como los primeros podrían plantearse que no están en temporada de tomates por descontado porque el tomate ahora sino es en invernadero muy forzado no lo puedes cultivar pero sí que digamos que ya están cerca de lo que serían los cultivos de de verano para las zonas de montaña pues en las zonas de montaña es evidente que esto ahora tocan tocan coles tocan brócoli es tocan cebollas toca verde eh pero bueno esto también pasa por querer aprovechar en la cocina esto verde es decir lo que no puede ser eh es que queramos comer de todo todo el año e pasar quizá podrías decirle no se podría decir que es una renuncia bueno yo no creo que sea una renuncia yo creo que sí

Voz 1353 53:15 lo necesario para

Voz 1406 53:17 la para retomar esta relación honesta con nuestro entorno porque vivimos empezó a ser conscientes luego además con Israel sobre la

Voz 0460 53:26 turismo el consumo como si como último activismo político hoy la frontera pero

Voz 1406 53:31 sí yo cumplo un kilo de fresas en el súper estoy haciendo mal al planeta en el fondo no por descontado es que yo creo que pasa también todo por un poco de de infravaloración de la propia autoestima no de parece que que no valoramos suficiente el poder que tenemos como ciudadanos