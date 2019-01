De Buenas a Primeras (22/01/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 7 00:48 qué tal cómo estáis ya es martes veintidós de enero a esta hora hay un grado en Olite Navarra va a ser una de las zonas afectadas por la nieve y la lluvia que a partir de hoy va a caer sobre Bach prácticamente toda la zona norte de la península la previsión dice además que va a hacer viento frío así que vamos la confirmación de que estamos en invierno y quizás hasta hace unos meses se ha hablado hemos hablado del tema ante las pseudo terapias

Voz 0032 01:24 es de las llamadas terapias alternativas

Voz 7 01:27 como algo anecdótico un debate sin

Voz 0032 01:29 mucha más importancia pero la realidad nos dice lo

Voz 7 01:32 contrario el que existan seudo terapias

Voz 0032 01:34 su lema que va más allá por el simple hecho de que estamos hablando de la salud de las personas

Voz 8 01:39 hablamos de pacientes gravemente enfermos que abandonan un tratamiento que se ha demostrado científicamente efectivo y que optan por otros tratamientos por pseudo terapias que pueden provocar daños directos en el organismo

Voz 0032 01:50 además claro del engaño económico y esa sensación de falta esas esperanzas que inevitablemente se crea una persona que lo está pasando mal pues bien la Asociación para proteger al enfermo de terapias pseudo científicas sobre todo para crear conciencia ha hecho una estimación es sólo una estimaciones no son datos oficiales pero es una estimación aproximada del número de personas que terminan muriendo por las dichosas pseudo terapias

Voz 8 02:12 personas que toman algo que creen que les va a curar terminan muriendo por pues según esa estimación al año en España mueren entre mil doscientas diez y cuatro mil cuatrocientos sesenta personas y las razones pues las comentábamos ahora sobretodo son pacientes que sustituyen el tratamiento por algo que en ocasiones los lleva a la muerte

Voz 0032 02:29 hoy que no hay datos concretos porque no sabemos cuánta gente muere por la pseudo terapias pues es la misma denuncia que hace esta asociación que lamenta que no existan datos reales sobre los casos de mortalidad relacionados con este tipo de terapias espera que las instituciones se lo empiecen a tomar en serio yo esto sólo sea el primer paso de un estudio más profundo y por lo tanto pues más fiel a la realidad

Voz 8 02:52 que seguramente dejaría cifras por encima de esas mil doscientas Se lo vamos a preguntar a Fernando Cervera que es miembro de la Asociación para proteger al enfermo de terapia asedio científicas

Voz 7 03:05 pues seudo terapias a partir de las cinco y media pero para entonces ya nos quedan otras cosas con más prestigio cosas como la encuesta de The buenas

Voz 0032 03:27 porque aunque preguntemos casi siempre por cosas sin mucho sentido a los votos son reales y vuestra opinión es la que cuenta

Voz 8 03:34 desde ayer por la tarde se estamos preguntando en nuestra cuenta de Twitter arroba de buenas con qué fotos Solís postura

Voz 7 03:40 armas en las redes social porque a todos nos gusta presumir un poco de lo que hacemos de de lo que comemos yo que será nueva mochila quienes han regalado ir porque no tenemos pasta para con cosas más caras lo cierto es que estamos casi todos el primero yo contagiados por unas

Voz 0032 03:55 pecie de narcisismo una una mira

Voz 7 03:58 con excesiva no por todo lo que tengan que ver con nosotros y además que lo consideramos tan tan interesante que sacamos fotos o un vídeo y lo compartimos con nuestros followers con nuestros seguidores en las redes sociales es la nueva versión dos punto cero deseamos son y me conmigo total así que al margen de traumas que que todo esto nos pueda producir como sociedad ya en un futuro hoy queremos saber eso a ver con qué postura más hay cuatro opciones como siempre

Voz 8 04:22 quince por ciento de los votos fotos haciendo

Voz 7 04:25 yo creo que ahora recién estrenado el año seguro que ha habido muchas fotos publicados con ropa deportiva aunque luego no sé si se corresponderse con la realidad sí sí ahí están los grandes no que publican hasta ahora de todo todo todo nosotros no podemos tolerar mucho con con el deporte porque tampoco hacemos

Voz 9 04:41 eh vamos a hablar de la segunda opción al veinticinco por ciento de los votos fotos de comida muy

Voz 0032 04:47 currante notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero

Voz 9 04:50 hola buenos días borrón

Voz 10 04:52 la encuesta de hoy pues los vamos que que no dieron Waco pues como que

Voz 11 04:56 con

Voz 10 04:57 eso para que sea guapo yo prefiero poner fotos de comidas así con vosotros os voy a través de desayunos bueno pues hay fines de semana que caídas barbacoas de tres padres e hijos esos eh se él me gusta poner fotos de comida para ninguno no es por el hecho de remedia sino por porque a ver quién se épica o te dice yo lo mejor que tú demuestra bueno el que sale otra otra alianza más ir el día del liada premios partiendo Cacho

Voz 12 05:27 las Teo venga chico no arte

Voz 7 05:33 ya veis que Diego incluso con

Voz 0032 05:34 pite con lo que con esta es la versión mejor

Voz 11 05:37 la del postureo tal sí sí más notas de voz

Voz 0032 05:40 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 0010 05:42 en ese Julia de Alicante allá donde viajo me gusta visitar las zonas más antiguas y emblemáticas del lugar me vuelven loca las piedras y las fotografías yo les hablo poco

Voz 13 05:55 a veces me cuentan algo en fin soy un poco

Voz 0010 05:58 como una loca de la historia pero también es cierto que después de una buena caminata nada mejor que disfrutar de la gastronomía Deloitte suelo hacer fotos a los platos para enviarlas al grupo de la familia y los amigos sea como sea que nos gusta el postureo más que enterraron sin ya

Voz 11 06:16 es que

Voz 12 06:18 son loco

Voz 11 06:20 muchísimas gracias Julia esto ya está hecho y te aseguro que hoy ganó otra vez

Voz 7 06:26 habrá que verlo tercera opción veintiocho por ciento de los apoyos fotos de de fiesta

Voz 8 06:30 a esto hay que tener mucho cuidado con este tipo de fotos hay que luego te cotilleo no se en el trabajo por ejemplo

Voz 7 06:35 sí es verdad adquieren no suelen ser aptas para para que las vea todo el mundo porque antes

Voz 1974 06:39 tras cosas no solemos estar tan guapos no Abbey

Voz 0032 06:45 Gerard condiciones no suelen estar tan pensadas las fotos

Voz 7 06:47 como la de los selfies por ejemplo un filtro Tito uno

Voz 8 06:50 morritos en los el vistos intentamos salir bien

Voz 0032 06:53 eso lo intentamos que salgamos bien ya ya es otra cosa pero según nuestro eso es lo que más nos funciona para postular miles y miles de fotos hay en Internet de de nuestra cara casi en cualquier sitio treinta

Voz 8 07:03 dos por ciento de los apoyos esto todo es todo una cultura esto del sexo

Voz 0032 07:07 notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro siempre se nos quedan fuera algunas opciones

Voz 14 07:13 los de Twitter buenos días yo aunque respeto mucho a que lo hacen no tengo ninguna foto mía ninguna red primero porque sobre todo las usó para para intentar vender mis libros de ganar lectores y prefiero que sean esas portadas y esas imágenes las que queden is segundo y sobre todo pues porque es el más feo que los bajos de un camión viejo perdería seguidores en caso de hacerlo

Voz 7 07:32 no pues gran a José nuestros oyentes no no lo que yo espero es que no sean tan feos como cliente es bromas broma porque da igual los selfies son para para todo el mundo además que gusto también la naturalidad

Voz 9 07:44 el anuncio dijo alguna vez que no sabía enviada un libro a la redacción pero la verdad es que hay quien ha llegado a nada eh no mira nadie nanomundo eh eh

Voz 7 07:51 es que dar bueno y luego está Borja González en nuestro técnico que sube fotos de de su pecera de su acuario Sergio Díez en la producción que es conocido por sus semidesnudos tenías que verle en en las redes sociales y si alguien los está escuchando por primera vez bienvenidos un abrazo enorme know Jaycee que somos gente buena esto es de buenas a primeras

Voz 15 08:12 y encantado eh a a tres ah y pitiusa e Illano y miedo que nada aquí en año brillo fin desiertos sólo harán latina ríen y Terra

Voz 16 09:38 también que dos manda ahí quiere

Voz 0032 09:55 cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias una gran mayoría de los refranes suelen llevar casi siempre la razón y se cumplen en la vida real pero hay un aunque últimamente falla mucho ese de antes se coge a un mentiroso que a un cojo y ojo que los cojos no tienen culpa de nada pero es que últimamente hay muchísimas Fake News casi nunca se destapa al autor aparte de los dos autores clásicos que todos tenemos en la cabeza este lunes ha estado en La Ventana un periodista llamado Eugenio que ha confesado haber estado escribiendo artículos falsos durante trece años

Voz 13 10:29 Eugenio hoy figura qué tal buenas tardes con crónicas al una cosa que ocurrió hacer esto bueno un poquito al inicio para salir del paso estaba pasando una mala época como freelance no encontraba faenan no no me conocía nadie vaya entonces yo me enteré de que una revista buscaba reportajes sódico ya había mucho aspirante a ser competencia no muchas queda sin echar me lo me fue me vino a mí como un en la cabeza y me ocurrió decir que tenía un colega en la Estación Espacial y que me iba a ir a allí alarme muy claro en la luna ahí desde allí pop podría yo envía crónicas que ustedes una entrevista de trabajo

Voz 0032 11:10 incluso tragaron si era una época de vacas

Voz 13 11:13 Bordas en el periodismo todo el tiempo si se no se miraba nada entraba todo vale me preguntaron si podrían tiene una crónica para la siguiente semana y dije porque no mañana si

Voz 0194 11:24 Pippa mañana es verdad que las Venus tiene en Bari

Voz 8 11:27 más cosas buenas para el periodistas escriben rápido porque hay que consultar ningún dato hiló encima pues a la hora de poner un titular son noticias e mucho más agradecidas no como no tienes que decir la verdad claro te vale el primer titular que se te ocurra de todas formas para estar trece años haciéndote pasar por corresponsal en la Luna hay que tener mucha pero que mucha imaginación de qué temas daría Eugenio

Voz 13 11:49 pues mucho tema social eso no eso vende bien reportaje de interés humano por ejemplo la poca expectativa laboral la luna la dificultad de encontrar trabajo con un cero por ciento Ofertas de empleo los lo la vivienda yo era terrible terrible terrible cero de oferta y cosas así trece años en visto entiendo esto parece una tontería pero tu crónica publicase un montón de medios eh pero a mí me en el New York Times como el Globo de Boston corriera de la será celebra no creo que sea así corrientes en la SER vale mil expresé Tordesillas vacas gordas va acabado ahí tan gordo tuvo mientras tanto tu casa no Mi casita Plasencia crónica y además pagaba dietas esto si se diera pero tenía muchísimo cuidado con eso vale todos los tíquets eran nombres que encajaban tipo pizzería la luna supermercados selenitas discoteca light

Voz 0032 12:47 ya veis que Eugenio habla en pasado y es que al final hombre trece años después pues fue el propio periodismo el que destapó esta

Voz 1772 12:54 la gran farsa Eugenio era un

Voz 0032 12:57 corresponsal en la Luna que escribía desde Plasencia

Voz 13 12:59 cómo te descubrieron por el España directo de los yo dice sí hicieron un reportaje eso de Alda en este pueblo hacen bueno para eso justamente en Plasencia no vendía y me pillaron la Cámara XM calentó la boca y apliquen lo bien que se vive en Tordesillas presencia quiero decir que todo eso pues no te vieron tu jefe en la tele el editor dijo al que tenemos nosotros la luna alcancen plas El día de la panadería pero cuando me pillaron yo la admitió se se oye Eugenio terratenientes no sí sí sí perdona cuál era la pregunta que se arrepiente de de ver manchado esto mucho mucho que estás haciendo ahora ahora estoy con la autobiografía de Nelson Man tala de la de la ese de no ya tengo Editorial Editorial miran pues Eugenio figura muchísimas gracias por haber contado en La Ventana

Voz 7 14:03 Eugenio Aitor que pasaste la noticia está que esto

Voz 8 14:06 dentro de última hora pues no no mal tiempo en el ordenador no sabes qué que lo que sí está que sale aquí de Podemos que Pablo Iglesias ya tiene candidato para sustituir a Errejón en la Comunidad de Madrid eh sí sí a ver a ver que afirma así joder de fiar no los de los de El Mundo Today Pablo Iglesias ficha a Pablo Iglesias para sustituir a Íñigo Errejón como candidato por Madrid

Voz 1981 14:27 Pablo Iglesias es la gran apuesta de Pablo Iglesias para fortalecer al partido de Pablo Iglesias según Pablo Iglesias el Gobierno asegura que no llega a un acuerdo con los taxistas porque estos no dejan de dar rodeos en vez de ir al grano que tienen dando vueltas a temas tan geniales y no llegamos nunca lamentan las autoridades Manuela Carmena construirá un paso de cebra de cuatro kilómetros de largo para que Íñigo Errejón pueda poner una de sus frases El Ayuntamiento de la capital prohibirá circular por el núcleo radiador a los coches que no se de escándalo sectores aliados laterales la voz de Iñaki Nights grabará al periodista Iñaki Gabilondo hablando en sueños casado no el desafío de la derecha intolerable y hará el periodista de ronquidos el motorista llega a casa totalmente mojado tras el retorno dar varias veces con el casco puesto llego antes a casa porque pensaba que todos los semáforos estaban en verde la Gata de una familia del Opus Dei no entiende porqué la exterioriza nada ella yo sólo he tenido quince hijos el problema no soy yo dice el felino Amazon llega a un acuerdo con planteen para que las etiquetas de champús se pueda leer en Kindle el dueño de panteón firmará su nuevo bote de suavizó ante esta tarde en los baños de la FNAC de Callao un bebé de dos meses se declara harto de tener que levantarse varias veces cada noche para vaciar los pechos de su madre si no lo hago regularmente se le hinchan y le duelen pero con el cuello llevo meses sin dormir del tirón se queja un cómico que sólo ha hecho chistes de Mariquita durante treinta años de carrera lamenta que hoy en día ya no haya temas con los que hacer comedia ya no sé

Voz 8 15:59 voy a hablar de nada insiste esta persona que solo

Voz 1981 16:01 habla de los mariquita ni que de OT pensaba que la gala de ayer era Eurovisión la verdad es que me alegro de no tener que volver a cantar este tema nunca más confiesa

Voz 0194 16:24 me gusta pensar que sí pero estamos en tareas que dificultan la conciliación de los afectos y a veces de la lógicas políticas

Voz 0032 16:31 hay un minuto pasa de las cinco menos cuarto cuatro menos cuarto en Canarias tres segundos e tardó en contestar Íñigo Errejón Ángels Barceló cuando le pregunto por su amigo y la verdad es que la respuesta fue tremenda estamos en tareas que dificultan la conciliación de los afectos peor que aquello del núcleo irreal

Voz 8 16:50 desde luego es que ya sabemos que no pasan por su mejor momento a Iñigo ya Pablo se les acabó el amor

Voz 7 16:56 nosotros hemos visto la ruptura en vivo y en directo puede ser

Voz 0032 16:59 problema de pasar demasiado tiempo juntos bueno eso Ike política hay amistad no es siempre una buena combinación

Voz 0194 17:06 existe un concepto como tal existe la amistad

Voz 1880 17:09 mítica pues Aristóteles habló de amistad política pero político como hemos dicho muchas veces aquí como ciudadano como quién forman parte de la polis entonces la socia amistad ciudad injusticia escuchar sólo tres frases de Aristóteles tres ideas una de ellas es la amistad es el cimiento de la actitud política otra de ellas cuando los hombres son amigos ninguna necesidad hay de Justicia mientras que aún siendo justos necesitan además de la amistad y la tercera la estabilidad de la polis depende del sentimiento estable de amistad entre los hombres buenos

Voz 0194 17:41 de la etimología de política de la polis ya hemos hablado en alguna otra ocasión aquí en la cara B pero donde viene el término

Voz 1880 17:46 esta bueno el diccionario dice que amistad es el afecto atención porque Íñigo decía justo eso no decía uno pues el afecto personal puro y desinteresado como

Voz 11 17:55 partido con otra persona que nace

Voz 1880 17:57 dice con el trato y hay diferentes corrientes sobre la etimología por ejemplo una de ellas es que viene del latín a Kus que podría derivar del verbo Amore amar o que venga de anímicas alma gustos custodia en ese caso sería el que guarda el alma también se dice que puede provenir del griego a sin llegó yo saqué sería sin

Voz 8 18:16 pues está claro que ha fallado no si amistad significaba sin ego como dices Arabi tres la grave aquí parece que de eso no no faltaba

Voz 0032 18:23 es verdad pero no son el primer duelo político que acaba divorciado de todo el mundo sigue recordando por ejemplo

Voz 1375 18:29 Felipe González Alfonso Guerra

Voz 5 18:39 muy bien cuál es la relación entre

Voz 1880 18:41 política hay amistad

Voz 2 18:42 pues sí yo creo que sobre todo si nos ceñimos a lo que son los valores en los que ha cimentado la Izquierda o el progresismo podríamos hablar de ese trino mío de la Revolución Francesa en el que es libertad igualdad fraternidad no que de algún modo vienen a ser unos valores que ha cimentado luego movimiento socialistas muy los utópicos momentos las pistas Si las izquierdas en los siglos XIX y XX no

Voz 0194 19:05 esta decimos amistad pero podríamos decir también fraternidad camaradería los colegas eso sería el equivalente

Voz 2 19:10 de algún modo Fraternidad Amistad afectos camaradería son conceptos que no son exactamente lo mismo pero comparten algunas características sobre todo lo que refiere al campo de la política pueden ir ligados al intentos de transformación de la sociedad políticas colectivas a alianzas sociales tiene ese sentido de la amistad pasaría a ser una poderosa metáfora de colaboración de organización de confianza composición de grupos valores también asociados como la confianza la reciprocidad por ejemplo

Voz 0194 19:39 pasiones amor las riñas

Voz 2 19:42 en conjuntas compromisos no tenemos toda una serie de ejemplos también en los que quizás podemos pensar siempre estará por ejemplo en en esa disyuntiva es que se han planteado en alguna ocasión en la historia algunos grupos de prefiero traicionar a mi país de traicionar a mis años

Voz 11 19:55 anímicamente estaban un eslogan

Voz 2 19:57 que se cantaba en las manifestaciones de esos racismo como hace doce años

Voz 1375 20:00 pues sí que era

Voz 2 20:01 gobierno te enteras no te metas con mi colega no coincidiendo con la ley de Extranjería del Gobierno del PP y así bueno que se pues claramente aparecía vehículo ahora igualdad no en este caso también ya esa sensación de reciprocidad

Voz 8 20:12 la libertad igualdad fraternidad decía David ver Levy doctor en Historia y experto en política y emociones con esos conceptos de hecho empezó también por

Voz 0032 20:22 hemos un grupo de amigos que se juntan en la universidad y fundan un partido político y que a los cinco años están peleados políticamente y personalmente que

Voz 0194 20:32 podemos núcleo central de Podemos eran amigos eran un grupo de amigos tú crees que eso les ha perjudicado finalmente

Voz 2 20:39 pues mira finalmente es interesante el matiz que has hecho no porque Podemos en ese sentido tiene un componente muy inusual no que es que se funda en buena medida a partir de una cuadrilla de amigos a una cuadrilla convertida en partido político es algo bastante inusual en la historia no y en ese sentido yo creo que al principio sobre todo ellos mismos y que operan mucho y explotan esa imagen de ser el partido de los abrazos iba es una ligera mini repaso no ya visto por ejemplo cómo en dos mil quince casi Colau ya hablaban de

Voz 0978 21:06 la fraternidad como un elemento central para agosto

Voz 2 21:09 acción del futuro de la izquierda que ya hemos hablado el tiempo alguna otra vez

Voz 11 21:12 también sí sí en este caso también en dos mil

Voz 2 21:15 a la polémica Iglesias Errejón que ya despuntaba en aquel entonces buena parte de ella transcurrió en base a ver si el debate había sido fraternal o no te Rejón derecho dijo Iglesias dijo que si Errejón dijo que no había sido fraterna

Voz 8 21:28 bueno como las cosas ahora están todavía más tensas en la cara B proponían títulos de películas que apelan a la amistad no se cuenta conmigo Revel de este lado

Voz 0032 21:36 que Pablo Iñigo se junten alrededor de de un cuenco de palomitas Eleven asperezas aunque sí de momento no no se atreven a llamarse que se lean alguno de estos libros inseguro que acaban aflojando tensiones

Voz 5 21:50 sí

Voz 0194 21:51 para leer sobre política hay amistad Sara

Voz 1880 21:53 pues va ir de menos a más primero empezamos por un cuento que es un cuento precioso de un libro de Fernando Aramburu hubo del año pasado el libro se titula Autorretrato sin mi cara cuento habla de algo relacionado con la vida este cuento se titula Los amigos digo sólo la primera frase que es seres humanos cuya mirada me limpia se caracterizan por desprender un olor afectuoso el afecto les confiere una nitidez especial es súper emocionante el libro entero luego pasa por ejemplo en el principito hoy en las elecciones que tiene sobre la amistad no hay una frase que es la amistad no es mirarse el uno al otro sino mirar los dos en la misma dirección y por último llevamos con los ensayos serían los de Jack debida del noventa y ocho políticas de la amistad de dos mil doce política y amistad se cierre la cara pues nos vamos a ir con otro tema es un tema Zoe son los seres más bueno es un tema de una banda de funk realmente que se llama guarda el año setenta y cinco pero ésta tiene muy buen rollo bueno por qué no podemos ser amigos ellos sabrán por qué no consta

Voz 7 23:03 sólo quedan siete minutos para las cinco las cuatro en Canarias hemos sobrevivido Julia al Blue Monday sí sí y contra todo pronóstico

Voz 0032 23:13 es el lunes más triste del año es así desde que en dos mil cinco una agencia de viajes dijo que había calculado la fecha usando una una especie de ecuación y utilizó este dato para hacer una campaña de publicidad nada más y me ir

Voz 7 23:29 desde entonces nos hemos visto envueltos

Voz 0032 23:32 en ofertas y más ofertas cada año el tercer lunes de enero también porque no es el único día del Gobierno de Canarias ha propuesto combatirlo para ello han creado el truco Monday por la ventana ha pasado María Méndez que es gerente de Turismo de Canarias para explicar en qué consiste y contra quien luchar exactamente

Voz 17 23:48 la noticia es falsa cúpula inventada todos los truco que al final lo único que hacen es traer malas noticias mal clima de ahí igual hacernos digamos más inocente no fue que es ese punto de vista yo creo que que tenemos autoridad para decir que no hay días tristes y que cuando uno pues está viene acompañado tiene amigos tiene buen clima y un triste y menor ni en enero ni en ningún ningún día del año

Voz 0313 24:16 porque además hay que destacar que Canarias tiene bastante que ver en esta decisión del propio profesor éste quedará de la necesidad de Cardiff creo recordar que negase públicamente que me inventé la fórmula estuvisteis algo que ver verdad

Voz 17 24:31 es que Canarias vino Canaria lo invitamos a venir y desde aquí digamos dijo al mundo que que que ese determinismo que había inventado algo que el ser humano siempre iba a ser capaz de de de sobreponerse desde Canadian llegamos dijo el mundo que esa teoría pues había sido una fórmula inventada cogiendo pueden Valkiria que se en esta época la cuesta de enero o los propósitos incumplidos pero que no no había nada de científico con ello

Voz 8 24:59 nada científico decía María que bueno que esté ellos han decidido crear ese triunfo Day el Día Internacional contra las noticias falsas precisamente para combatir las ya han empezado haciéndolo con esta campaña

Voz 18 25:11 dicen que hoy lunes veintiuno de enero es Blue Monday el día más triste

Voz 0194 25:17 pero sabes

Voz 18 25:18 es mentira no porque lo dejamos nosotros lo ha dicho hasta su creador aún así año tras año los medios esas lo vuelven a repetir y cuando repite es una mentira ya sabemos lo que pasa os suena las mentiras que generan crispación enfrentamientos mal clima eso sí es triste las Islas Canarias quieren aprovechar este día para dar un paso al frente y acabar con las mentiras aportando un granito de arena porque de arena saben bastante y convertir así este Blue Monday en un triunfante no dejes que ningún comentario ninguna noticia ninguna fórmula inventada manipule tus sentimientos ríe llora bailar es hora de empezar a mejorar nuestro clima entre todos Stop lo Monde para un truco ande

Voz 8 26:09 de buenas a primeras

Voz 0194 26:10 hay uniones que resultan perfectas arte

Voz 0084 26:12 estas separados por edad que coinciden en un

Voz 0032 26:16 momento de su carrera para crear algo más

Voz 0084 26:18 entre esos artistas pocos alcanzaron unas cotas de belleza Sonatas como Ella Fitzgerald Eloísa

Voz 19 26:25 nuestra

Voz 0084 26:31 Ella Fitzgerald creció escuchando mirando a Louis Armstrong y seis años más mayor y ambos se conocieron grabando en Decca en los años cuarenta pero no grabaron juntos hasta mil novecientos cincuenta y seis cuando el dueño del sello verde impulsó el proyecto ELA Lois uno los discos más legendarios del jazz su éxito impulsó a su vez dos álbumes más en los siguientes años aunque ninguno alcanzó la magia de esta primera grabación de dos artistas inmensos de talento voz inconfundibles que se unieron creando algo único y que sesenta años después sigue manteniendo su fuerza en composiciones como este chic tu chica

Voz 19 27:11 la que es paletas me

Voz 0032 28:01 no le falta razón era Alfonso Cardenal en cada uno de sus adjetivos Iker bien que haya traído este Cheek to Cheek a su sofá Sonoro

Voz 20 28:10 a nadie le sí a mí me ve no sí ahí a mis padres sí sí sí

Voz 5 29:47 de buenas a primeras Juan Williams

Voz 21 30:01 son las fincas

Voz 0032 30:02 cuatro en Canarias

Voz 0194 30:07 ahora

Voz 0032 30:07 Don buenos días buenos días Íñigo Errejón ha defendido esta

Voz 0194 30:10 noche en la tele madrileña su decisión de renunciar al acta de diputado sostiene que los partidos no son fines sino instrumentos y confía en que Podemos se integre en su candidatura la de Carmena además Madrid para las elecciones de

Voz 0799 30:22 hay momentos en los que hay que elegir entre lo correcto y lo cómodo Joe elegido he asumido que esa decisión puede tener un precio pero pagó tranquilo porque por encima de las necesidades concretas de los partidos en cada momento está anteponerse los momentos importantes ser capaz de sumar

Voz 0194 30:42 Madrid Barcelona y otras grandes ciudades catalanas vuelven a despertar hoy sin taxis

Voz 7 30:46 sabemos que huelga pero no sabemos cómo nos vamos a mover estamos esperando

Voz 0194 30:49 tiempo digamos que lo tenemos justo

Voz 7 30:51 la intención era coger un taxi ahora estamos intentando mirar pues a ver si alguna aplicación o no hay algún tipo de transporte que los puede ayudar

Voz 0194 30:58 los representantes de los taxistas estuvieron reunidos anoche con las administraciones de las dos comunidades pero no lograron llegar a acuerdos sobre cómo regular la competencia con las plataformas Uber Oca Abizaid hoy se retoman las reuniones entre los taxistas y los gobiernos regionales de Madrid y Cataluña los

Voz 0127 31:18 dineros que se han desplazado hasta Totalán esperan poder empezar este mediodía a acabar el túnel horizontal para llegar hasta Julen anoche se terminó de perforar el vertical y ahora están aseguran dolo para que no haya desprendimientos en Suiza en la ciudad de Davos hoy comienza el Foro Económico Mundial entre las mayores preocupaciones está la incertidumbre política el auge de los nacionalismos también del populismo pero también cómo afrontar el cambio climático Javier Gregori

Voz 0882 31:44 a olas de calor inundaciones sin precedentes sequías históricas el informe sobre los riesgos mundiales que analiza en Davos el Foro Económico Mundial coloca estos impactos negativos del cambio climático como la mayor amenaza mundial

Voz 0032 31:57 para los próximos diez años incapacidad

Voz 0882 32:00 de los gobiernos para tomar medidas ocupa el segundo lugar en esta lista de riesgos mundiales como denuncia Patricia Espinosa la Secretaria de Cambio Climático de la

Voz 22 32:09 bueno el reconocimiento de que los grandes problemas globales sólamente pueden ser abordados a través del trabajo conjunto entre todos los países

Voz 0882 32:20 el mundo se dirige a la catástrofe medioambiental advierte sin paliativos este nuevo informe que también recuerda que las emisiones mundiales de CO2 han vuelto a batir su récord en el dos mil dieciocho y son las más altas de los últimos tres millones de años

Voz 0127 32:34 por cierto que sobre cambio climático esta madrugada hemos conocido una investigación que revela que el hielo de Groenlandia se está derritiendo mucho más rápido de lo que los científicos pensaban algo que podría acelerar la subida del nivel del mar en los próximos años más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 0032 32:51 S

Voz 15 32:53 servicios informativos

Voz 7 32:57 de ovnis a primeras Julia Molina pues así vienen las noticias este martes lo que seguro que también va a ser noticia hoy es El tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:09 los días así va ser en gran parte del país en algunos puntos no como iremos comprobando con el pronóstico la idea es que en breve la nieve y las lluvias empezaran a ganar protagonismo en toda la fachada cantábrica en el extremo norte de Castilla y León con nevadas que en algunos momentos van a caer en cotas de unos setecientos metros de altura más débiles en el Pirineo comentó estas precipitaciones gran parte de la jornada no alcanzarán el resto del país ahora con frío de nuevo algunas nieblas temperaturas más bajas que ayer donde durante la noche no hemos seguido nubes donde todavía no hay nubes IU

Voz 7 33:45 las falta abrigarse más contundentes sino

Voz 0978 33:48 algunos puntos sobre todo cerca de la ibérica algunos valores en términos cinco y menos diez grados bajo cero las nubes irán en aumento durante la tarde en el centro de la península alcanzarán la próxima noche el sur en Andalucía y a medida que vayan avanzando estas nubes irán dejando nevadas en cotas aproximadas a las ochocientos novecientos metros de altura por ejemplo en la Comunidad de Madrid en Castilla La Mancha así como en la parte más oriental de Andalucía las temperaturas máximas como ayer apenas pasaran de los diez grados solo en el sur en especialmente la costa mediterránea andaluza en Canarias donde todavía esperamos algunos chubascos máximas cercanas a los veinte eh también en Baleares algunos chubascos pero menos preexistentes que ayer más pausas y más ratos de sol en el archipiélago balear

Voz 0032 34:31 bueno pues estamos pendientes y sobre todo a los que van en carretera muchísimo cuidado con esas complicaciones derivadas de de la nieve el frío Jordi podemos concretar lo delimitar un poco más a las zonas las provincias o ciudades no se que se pueden ver a donde la gente tiene que tener más precaución

Voz 0978 34:49 así de manera genérica Si tienes que desplazaron en en en vehículo en transporte privado más allá de las recomendaciones que irán saliendo porque tenemos avisos ya de la Agencia Estatal de Meteorología muchísima muchísima tensión a todas esas carreteras que pasan de seta norte de Castilla y León al Cantábrico ahí es donde podemos encontrarnos con problemas importantes en breve ya a partir de mediodía la nieve va habrá acumulado algunos centímetros también en todas las carreteras de la ibérica en la Comunidad de Madrid por ejemplo en toda la zona de Guadarrama ahí la nieve también al final del día va a caer con intensidad y autopistas de la parte más han más oriental de Andalucía si vamos por puntos concretos en breve de hecho ya empieza ahora mismo ni durante unas veinticuatro horas en Asturias Cantabria y el País Vasco también en el extremo norte de Castilla y León al norte de provincias como país denuncia también en León es aquí donde la nieve caerá en cotas de no setecientos metros de altura hasta la próxima noche es decir no va a nevar a nivel de de de Costa el nivel de playa pero a partir de setecientos metros de altura insisto Asturias Cantabria y el País Vasco nevadas que serán persistentes durante unas veinticuatro horas y aquí unos problemas pueden venir mañana porque mañana

Voz 0032 36:02 la cota de nieve va a subir hasta los mil trescientos

Voz 0978 36:04 los de altura y seguirá lloviendo en algunos puntos seguirá precipitando en forma de lluvia en algunos puntos con intensidad y eso va a ser que toda la nieve que se acumulado por debajo de los mil trescientos metros de altura se convierta en agua que irá directamente los ríos de manera que primero mucha tensión en carretera con las nevadas pero a partir de esta próxima noche y a medida que avance la jornada de mañana en todo este sexo por norte de la península mucha atención a las crecidas de los ríos más tarde ya a medida que vaya avanzando la tarde provincias como Burgos Segovia Soria Ávila también en La Rioja y Navarra así como ente Theroux en Teruel Guadalajara insisto entre media tarde la próxima medianoche unas seis horas aproximadas de Nevada a partir de ochocientos metros de altura aquí después de la nevada no va a llover pero cuidado en los próximos días con las placas de hielo porque sí que va a hacer mucho frío claro ya finalmente la próxima noche cuando ya haya llegado la noche como decíamos en la Comunidad de Madrid pero sólo al norte en puntos de montaña especialmente en provincias como Cuenca Albacete Granada y Jaén nieve que va va a caer a partir de los novecientos metros de altura aquí la nevada empezaría más o menos a partir de las nueve diez de esta noche marcaría también unas seis horas de manera que aquí la parte positiva es que va a nevar mucho en toda la zona de Sierra Nevada que no está siendo tampoco un año boyante ya está nevada seguro que va a ser más beneficiosa que perjudicial en esa zona

Voz 8 37:23 oye Jordi por ser un poco previsores pues hay que quitar el polvo a las quitanieves cuántos días está previsto que dure esta situación

Voz 0978 37:30 mira esta nevada que describió hemos para las próximas veinticuatro horas no va a dar más de sí ya tendríamos que esperar a la semana que viene para que volviera a nevar en cotas medias pero mucha tensión porque se va confirmando y sus parece mañana volveremos a detallar más a partir de mañana se confirma que entre mañana miércoles y el jueves la nevada ser muy intensa copiosa el persistente en gran parte del Pirineo zonas próximas además aquí selva añadir el viento de hecho a partir del miércoles y sobre todo el jueves el viento va ser uno de los fenómenos que más famoso en nuestro país muchas veces cuando advertimos esto pasa más desapercibido pero pero es uno de los elementos quizá más peligrosos que nos podemos

Voz 0194 38:09 comprárselo por eso

Voz 0978 38:11 insisto este viento y las nevadas en el Pirineo todavía tenemos unas veinticuatro horas para prepararnos a partir de mañana la nevada ahí va a ser no histórica porque de vez en cuando en invierno cae alguna nevada sí pero o vamos a tener una nevada de esas que tampoco se presentan todos los inviernos

Voz 0032 38:27 sí que va a pasar un poco como en el otoño con el agua que lo que no calla durante todos los días en pocos días calla ya me estoy imaginando ciudades como a mí que me pilla cerca Vitoria-Gasteiz pues completamente nevada dentro dentro de unas horas Jordi que pasen un buen

Voz 0678 38:41 es igualmente un abrazo luego

Voz 23 38:44 tú o o o pum pum pum pum pum pum

Voz 24 38:57 o claras sí

Voz 5 39:13 sí están casa en Kansas o no

Voz 24 39:25 on el

Voz 5 39:43 y no cosas de esta primeras con Aitor Albizua Julia Molina en torno la fiesta

Voz 7 41:25 va seguimos son las cinco y once cuatro y once en Canarias y ya sabéis que se acerca el cierre del mercado de fichajes el mundo del fútbol empieza ahí a acelerarse ya estamos en las

Voz 0032 41:38 segundas rebajas y los equipos buscan saldos productos casi a coste cero la sorpresa del lunes la dado el Barcelona que buscaba un delantero fichado

Voz 1375 41:48 a uno aún no que nadie esperaba Kevin Prince Boateng ghanés de treinta y un años es el nuevo delantero del Barça no suena a broma aunque sé que ha sorprendido a todo el mundo y que muchos dirán pero Boateng que viene de vuelta de todo y da bueno enseguida la pregunta Bruno Alemany en qué condiciones llega llega a Boateng que viene como claro suplente de Luis Suárez con un carácter que ya le conocemos ve bastante alborotado y alborotador pero que es un buen futbolista y que en la secretaría técnica del Barça han considerado que es el fichaje oportuno en este mercado de invierno tras la salida de Munir repito treinta y un años estuvo jugando hace poco en la Unión Deportiva Las Palmas llega cedido del SAS sólo italiano no tiene mucho dinero en la caja fuerte el Barça tampoco para cometer ningún fichaje llega cedido del a suelo italiano

Voz 0470 42:40 la presentado mañana mismo a la una de la tarde vamos que el Barça está como yo

Voz 8 42:43 Noelia mirando la aplicación del banco ahí que no me hayan cobrado nada porque me quedó musical descubiertos en fin a Manu Carreño le ha sorprendido esto precisamente no me refiero al Estado de mis cuentas que no lo sabe sino la política de fichajes del club blaugrana

Voz 1375 42:57 estaba mirando esta tarde los últimos fichajes del Barça así un poco a vuela pluma Jason Murillo Jerry mina Arturo Vidal Boateng no se sobretodo dos cuestiones que vine siempre a la cabeza cuando el Barça ficha la cantera el estilo Boateng Arturo Vidal Jerry mina Murillo luego le preguntaré a Ramon Besa por la política de fichajes del Barça que yo sinceramente no acabo de entender muy bien por qué camino va o bueno sí acabo de entender va por un camino diametralmente distinto al que siempre se ha vendido en Can Barça ni cantera ni estilo el otro equipo español

Voz 0032 43:38 que anda buscando un delantero es el Atlético de Madrid aunque en este caso parece que se van a ir algo más comercial el deseado ya sabéis sigue siendo Morata y el club está terminando de arreglar las condiciones de la cesión con el Chelsea

Voz 1375 43:51 aquí va bien en las novedades si en el Atlético de Madrid también está más cerca el fichaje de Álvaro Morata del que cada día leerá así escuchará cada día una cosa que ya está aquí que lo presenta mañana que viene tal dos sepa nosotros intentamos darte la información que tenemos cada vez que hay algo nuevo te contamos algo nuevo e importante que sepan los adjetivos también los aficionados al fútbol en general y los oyentes de la SER y es que está cada vez más cerca la opción de que Morata llegue como cedido sin opción de compra obligatoria como hizo por ejemplo lo de Diego Costa que en el fondo no fue una cesión

Voz 26 44:26 era un traspaso en diferido

Voz 1375 44:29 todo pasa que te lo quedas cedido en verano me pagas eso es lo que suelen hacer muchos clubes y parecía que por ahí podían ir los tiros pues estamos mucho más cerca por ahí están ahora mismo las negociaciones muy próximas a cerrarse pero insisto la novedad que os contamos a esta hora de la noche al larguero es que Álvaro Morata área llegará cedido al Atlético de Madrid con opción de compra pero no obligatoria este verano es más se está negociando la opción de que llegue cedido estos cuatro meses que quedarían de temporada febrero marzo abril y mayo la temporada que viene también como cedido

Voz 8 45:05 bueno explicado el tema de fichajes vamos con nuestra ración diaria de árbitros y edición de vídeo en la sala del mal

Voz 7 45:12 qué es lo que nos gusta Un poco no el salto eso ya Isco pero

Voz 8 45:14 la jugada el dos a uno del Barça frente al Leganés sigue dando que hablar treinta y seis horas después nadie sabe si fue falta de Luis Suárez o no lo que sí parece claro es que es una jugada tan dudosa que el bar no tenía que entrar

Voz 1375 45:26 hoy en la tele en cuatro hemos visto nuevas imágenes algunas de bienes por Estados Unidos ya hay una imagen que reconozco que eh dicen que rectificar es de sabios y no rectificar puede que sea de cabezones ni soy soy cabezón he visto esa imagen y dicho joder si es que parece que la Bota de Suárez pegan la manopla de Pichu Cuéllar y que eso es lo que hace que mete el balón para dentro fijaros donde vamos ya por la repetición número XXXV para ver si era falta o no lo que sí que está claro eso es irrebatible es que de tu opine es lo que opinen que yo opine lo que opine e Iturralde opine lo que opine está quedando claro que no es una jugada clara donde todo el mundo diga esto es un error clamoroso esto es falta delantero o no pues no tiene muchas aristas tiene como dicen los árbitros es una jugada de grises que le gusta mucho decir a Iturralde y también habrá sudar Bayo en una jugada de grises que no es blanco o negro es interpretable pues sólo nos queda

Voz 0032 46:24 por conocer qué piensan los propios árbitros de de esa jugada de lo que pido su compañero de Burgos Bengoetxea Iturralde González ha preguntado al estamento arbitral el resultado de lo que dicen es curioso porque tiene incluso hay como una diferencia de de brecha generacional

Voz 0678 46:38 pues sí fíjate es curioso e los más veteranos ven más falta que los más jóvenes que no ven tanta falta

Voz 0032 46:43 los más veteranos buen más falta sea que digamos que tú

Voz 1375 46:46 áreas más entre los más jóvenes

Voz 0678 46:48 yo estaría entre los mejor dicho lo de espíritu joven no es buena no es buena tiene buena noticia por no parte no haberla cuestiones una una cuestión de de control de partido no control de partidos declinan más como en el sentido de que si se pita mucho más defendible que si no se repita

Voz 7 47:12 cinco diecisiete cuatro y diecisiete en Canarias

Voz 0032 47:14 ellas ya conocéis la vida moderna el programa de humor de Broncano que que Ignatius eh aquí en la SER que se emita además justo antes de de nosotros un espacio de entretenimiento sí pero que bueno pues de vez en cuando les gusta dedicarse a también hacer análisis político sí sí si no nos creéis atención al monólogo

Voz 8 47:31 David Broncano sobre una fotografía bastante desagradable por cierto su vida por un partidario de Vox a las redes sociales

Voz 0470 47:37 tengo noticia eh tengo los monólogo Joy viene hoy lo monólogo vienen muy cargaditos dice igual la Davis

Voz 11 47:42 estacionar un cazador

Voz 0470 47:45 no hay problema lo saben bravo bravo dibuja el logo de Vox con cincuenta y ocho con mejor muertas o que les están quitando lo que parece ya un titular conejos muertos eh no no el titular especifica porque claro ese tío Se podía esperar que haya maestra cincuenta y ocho con el logo de Bosch sale sale la foto que eran enseñar aquí no se ve Pablo mira la foto que hoy sale la foto Amezúa es un señor que es el ahí con cincuenta y ocho con el compuesto esto es yo levantando los brazos como como en plan de soy a raíz del mundo también puede gritar chocolate

Voz 11 48:24 y que cuando empezó la guerra civil en el XXXVII gravísimo lo que nos ha dicho e imparte la noticia es que los fusiló el control

Voz 0470 48:33 no parece para los fusionó con una venda en los ojos

Voz 11 48:36 no

Voz 0470 48:37 la foto que bonita presentó tonos ocre eso está muy bien ir Lo Cristia comenta a poco que si te fijas bien en la foto ha hecho logo de Bosch con dos líneas de conejo sea puede haber hecho con una pero he dicho lo voy a poner en negrita pudiendo matar veinticuatro más ya puestos Cáceres otro veinte y lo hace subrayado eh o com o con sombra en plan Art claro luego dice el Partido Animalista PACMA el PACMA imaginados esa gente del PACMA

Voz 11 49:04 la tarde que labrado un ictus

Voz 0470 49:06 que lo haya visto ese logo de Vox y con conejos muertos llegado la foto a la Delegación del padre fruta y luego en el artículo habla de que la las respuestas en redes sociales que han dicho y tal entonces bueno pues hay hay un montón de respuestas todas que va citando aquí toda puentes el puto a co lamentables asqueroso qué horror qué vergüenza la palabra no se queda corto en fin pero luego al final Ínsula eran de respuestas dice también hubo quien no lo ve tan desagradable sale la foto de los conejos muerto luego de Vox andaluz indignado pone qué ricas con un buen arroz

Voz 11 49:42 muy bien

Voz 9 49:43 el vocablo peyorativo novio nada Broncano no era el único eh

Voz 0032 49:48 porque si le gusta explicar la la actualidad así con un poco de de gracieta como Andreu Buenafuente que que tiene otro referentes a más de de de informativos

Voz 7 49:59 gracias por la sintonía Borja cuando que que cree que

Voz 8 50:01 qué ocurre algo relevante la política ahí está para explicarlo Ilan no iba a dejar pasar la última convención del PP ni el discurso de clausura de Pablo casa

Voz 11 50:09 por My Ruiz el discurso de clausura viniendo se totalmente arriba esta es la España que defiende el PP

Voz 12 50:16 grado de los moderados soñador estoy tranquilo

Voz 11 50:27 Ellos no son nacionalistas

Voz 12 50:31 sí sí sí

Voz 11 50:39 bajar de casa hijos de puta y Prat de la España de Papá Noel que todavía quedando tras desde enero Cabalgata de los Reyes Magos nos vamos a ver como acaban ahora esto ya es un clásico como acaban habrá convencional de PP Caro Vox ha puesto el listón muy alto de cómo hay que acabar una convención y ellos han matado conejos pactando con a Escocia claro cuál sería el himno con la bandera ondeando detrás eh señor lavanderas tal todo el rato Virgen San excepto cuando Vargas Llosa subió a hablar del nacionalismo dijeron quita quita las banderas no queda bien

Voz 0032 51:15 hay que que por supuesto también ha querido comentar la ruptura entre Errejón Pablo Iglesias

Voz 8 51:21 en este caso además hizo una auténtica labor informativa dado contexto rigor incluso declaraciones de implicados

Voz 11 51:28 por la tarde estaba en el diván de España y de repente noté que algo me hizo de rompió y sabes que era que la amistad de dos amigos los amigos que hace cinco años con otras personas sí fundaron un partido partido que parecía que sí sí pero luego dos amigos que compartieron facultar novias cervezas cuerdas es porque Pedras esa amistad el pasado jueves hizo obviamente Pablo Iglesias acogió en disgustos a la palabra es disgusto

Voz 7 52:03 con estos publicó un vídeo salsa

Voz 11 52:06 salió de su permiso de paternidad porque está de baja por del Montero la que es un poco a la que lleva poco la portavocía interrumpió su baja de paternidad colgaron vídeos de verdad disgusta disimulado madre vial el chiquillo la que me ha hecho un disgusto Diego Irene Montero en qué hemos fallado no no no sabemos que de repente no lo vais a creer bueno hubo reacción es la de Echenique que dijo no estuvo digamos igual muy vamos a verlo por tenemos el audio

Voz 1662 52:38 yo estoy fuera Elena quería ciento presenta otro partido político ir son escaño vamos pequeño pero cuando te cómo podemos yo creo que todo quedó cuarenta es es dejar el escaño también fuera

Voz 11 52:51 bueno pues

Voz 1662 52:53 ve algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí

Voz 11 52:59 la gracia no la dice que viví Un máquina eh que no lo vais a creencias donde yo quería llegar lo nunca visto lo viene viene a insinuarlo yo creo que me voy a remarcando lo que ya ha dicho total que no lo vais a creer amigos lo nunca visto partido de izquierdas mayoritarias en España así en el que hay dos bandos totalmente enfrentados joder verdad es que nunca lo de hoy nunca ha pasado con quién vais para acabar la sección de Notre jour

Voz 0470 53:41 al final acaba con debate con quién Baix yo lo que dio con quién vaya Nacho

Voz 27 53:44 imagino que Manuela Carmena desde que errejones hijos secretos

Voz 11 53:50 bueno ya podía ser miento incluso mira que creo que bueno

Voz 27 53:54 yo tuve porque si no tiene por qué estar mal visto que alguien esté dos partido en el fondo está en la misma trinchera

Voz 11 54:04 sí político a la izquierda para que venga Ignatius a poner cordura

Voz 27 54:10 estamos luchando por lo mismo son cosas que no hay que darle dan