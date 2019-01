De Buenas a Primeras (23/01/2019)

Voz 0978 00:00 cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1 00:05 en la Cadena SER de ser primeros

Voz 2 00:14 con Aitona Albizua Julia Molina

Voz 1571 00:47 qué tal cómo estáis es miércoles veintitrés de enero ya a esta hora hay sólo dos grados en Reinosa Cantabria y además está lloviendo en toda esa zona del Cantábrico nos espera un día frío pero sobre todo con mucho viento la previsión es que en algunos puntos de la península el viento supere los ciento diez kilómetros por hora y los miércoles de buenas pues empezamos el programa en la calle porque por la noche hombre hay menos pero también hay vida ahí movimiento

Voz 5 01:26 hay vida hay vida yo creo que si alguien nos pide que seamos en un trabajo de noche a todo el mundo se les suele venir a la cabeza de los primeros trabajos sanitarios médicos enfermeros que estamos en urgencias en las plantas

Voz 1571 01:37 pues con el micrófono de la SER en la mano en el hospital Universitario Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares está Sergio Díaz Sergio buenos días

Voz 0455 01:44 buenos días chicos aquí estoy en el hospital Universitario Príncipe de Asturias como decíais en Alcalá de Henares el campus de la Universidad de Alcalá nos han comentado que llevaba unas trescientas veinte urgencias hasta las diez de la noche pero suelen atender unas cuatrocientos cincuenta o quinientos urgencias diarias de todas las especialidades en una en el plazo veinte cuadren unas veinticuatro horas la plantilla del hospital está integrada por dos mil ocho dos mil ochocientos profesionales pero ahora mismo en una noche como ésta habrá casi doscientas personas setenta de personal médico con urgencia entre médicos adjuntos residentes y además personal de enfermería personal de urgencia en los quirófanos celadores seguridad administrativos

Voz 1571 02:19 atienden a unas ciento treinta mil pacientes

Voz 0455 02:22 en urgencias durante un año y bueno es que la como anécdota curiosa no el decir que estaba estamos ahora en uno de los despachos de los médicos y escuchábamos de repente un partidito era porque tienen cuatro camas de telemetría para pacientes de cardio y cuando hay alguna variación en la frecuencia cardiaca relevante pues lo puedes escuchar desde aquí por ejemplo para estar para estar al tanto nada eso comentar que la noche parece que en este momento está algo más tranquila pero vamos que le han tenido antes

Voz 1571 02:48 bueno Sergio pues te vamos a dejar por ahí merodeando hablamos contigo pan ya pasadas la las cinco después del tiempo y esperemos que siga siendo una noche tranquila porque eso en el caso de los hospitales pues siempre son buenas noticias un abrazo va

Voz 0455 03:00 perfecto hasta ahora

Voz 1571 03:05 a mí Julia en los hospitales como como que siempre me dejan un poco de de de mal cuerpesito también pero bueno esto es una buena conexión no el borrazos sí

Voz 5 03:15 los hospitales es es la leche pero aún así

Voz 1571 03:18 sigo necesitando algo como para quitar este este sabor de boca

Voz 5 03:21 pues saber qué te parece si vamos con la encuesta de de buenas

Voz 7 03:38 ahora sí ya ya muchísimo mejor

Voz 5 03:41 Hoyos estamos preguntando no están en nuestra cuenta de Twitter en arroba de buenas que ruptura os ha aparecido la más traumática pero como no queremos escuchar vuestros dramas amorosos os hemos vuelto

Voz 0032 03:53 Lionel porque una ruptura siempre suele ser algo negativo pero hay algunas que son como históricas no que marcan un antes y un día

Voz 1571 04:00 pues si no sancionan ahí a todo el país con el día

Voz 0032 04:03 el seis por ciento de los votos María Dolores de Cospedal y Luis Bárcenas

Voz 5 04:06 notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 8 04:11 con la bate Tonys Julia de Alicante desde luego la ruptura de la costes con Bárcenas fue de lo más traumático que escuché aquello de una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación o lo que hubiera sido en diferido en partes de una simulación de lo que antes era una retribución en diferido tenía que tener la retención a la Seguridad Social en forma de simulación retribución en diferido efectivamente que os habéis enterado pues yo tampoco todavía

Voz 0032 04:45 un abrazo Julia el creo que nos merecemos volver a escuchar el momento Cospedal

Voz 1571 04:49 a ver si ahora ya sí con un poco de perspectiva lo entendemos

Voz 0720 04:52 la iniciación que ese pacto fue una indemnización en diferido hijo no fue una indemnización en define en diferido en forma efectivamente de simulación de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución

Voz 1571 05:12 es que es que es imposible que no que que seguimos sin entender una mierda

Voz 5 05:17 se quiso hacer como como hay que hacer

Voz 9 05:20 eso decía se decía bueno mejor seguimos

Voz 1571 05:27 Alfred y Amaya de Operación Triunfo que parece que ya

Voz 5 05:30 están juntos a nosotros lo que no tenga que ver con su música no importa entre muy poco bastante nada pero es innegable que ha sido buena una de las parejas convertida en fenómeno de los últimos meses

Voz 1571 05:40 tanto que que llegaron a crear esta canción y fueron juntos a Eurovisión mostraban además hay su cariño en el escenario bueno pero no han podido con la encuesta de buena

Voz 0032 05:49 su supuesta ruptura no importa tanto también tienen sólo el dieciséis por ciento de los votos

Voz 5 05:54 notas de voz al seis ocho tres tres dos tres

Voz 10 05:57 siete cero cuatro buenos días bueno Ros yo qué quieres corrida de molesto hombre me hice más efecto una ruptura entre Carlitos y Karina en el último capítulo de la temporada pasa de cuenta de cualquiera de las cuatro que habéis puesto en los cuatro parejas es vamos a cada cual pescador hombre eso es cubrir de gloria chicos que es miércoles mito de semana

Voz 11 06:19 vamos a por ella

Voz 1571 06:22 pues muchas gracias por tu propuesta Diego hay que decir

Voz 5 06:25 que Carine Carlos no rompieron en eso

Voz 1571 06:28 el timón capítulo aunque porque ese referirá a romper con la y no ido no lo sé pero yo como no he visto también le iba a dar las gracias por el spoiler de Cuéntame pero no es una opción ya que el nuestra encuesta con el tren

Voz 0032 06:39 del tres por ciento de los votos la que es la tercera opción que está todavía de actuales

Voz 5 06:43 de hecho podríamos decir que bueno es el germen de la pregunta este miércoles completamente aunque todavía está por

Voz 1571 06:48 a ver cómo termina la relación entre Íñigo Errejón Pablo Isla

Voz 5 06:52 quinta verde pero ahora así momento importante en el programa de hoy

Voz 1571 06:57 yo siempre he querido que sonara a esta canción que va a sonar ahora

Voz 12 07:01 la última opción de la encuesta ganadora por muy poco sólo el XXXV

Voz 0032 07:05 cinco por ciento de los votos podríamos decir que casi casi casi lo mismo que Errejón Iglesias importa

Voz 6 07:10 a ellos bueno

Voz 14 07:25 Ali no a este estilo Tura es que Quirós dejó para la historia es si momento de chino en momentos feos momento malo y que bueno quizás lo he dicho antes pero por primera vez pues os pido un poco de apoyo claro

Voz 0032 07:39 sí bueno lado una ruptura que tuvo además como una segunda parte con el momento cobra que que no sé qué

Voz 1571 07:45 a otras notas de voz al seis otro tres

Voz 0032 07:47 los dos tres siete cero cuatro siempre hay cosas que que se quedan fuera y estamos abiertos a que nos contéis que ruptura os parece más trágico

Voz 10 07:54 soy un pueblo de Albacete y la

Voz 15 07:57 Tura más traumáticas

Voz 10 07:59 como las de Cristiano Ronaldo

Voz 16 08:02 ahora sin duda la más cómodo que es lo pregunta

Voz 10 08:04 eran todos los merecen un saludito

Voz 0032 08:07 gracias Toni de de Tobarra yo lo que espero Julia es que este equipo no se rompa nunca que tenemos que sacar un programa adelante de momento todos los días Borja González en la técnica Juan López en la pródigo esto es de buenas a primeras

Voz 17 08:53 sin embargo chico el Madrid si puedes ya está sí

Voz 0084 09:38 M

Voz 1571 10:01 son las cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias

Voz 6 10:04 las devuelves a primeras

Voz 1571 10:07 el

Voz 18 10:10 sí

Voz 19 10:12 sí

Voz 1571 10:15 antes de entrar en materia con el de buenas más más original lo que hacemos habitualmente quiero que hagamos algo inédito en este programa he pedido que se acerca el estudio Rafa Muñiz Rafa buenos días hola qué tal chicos buenos días quizás esta música de fondo os estoy dando alguna pista no es martes ayer fue el Zoo loco pero quiero saber que no se vea esto como excusa e intrigado eh no ha por eso por eso quiero dejar algunas cosas claras no quiero quedar como chivato y reconozco que no tengo ni idea sobre animales no pasa nada no todo el mundo fue saber todo pero lo cierto es que ayer Julia te acuerdas sonaba

Voz 7 10:50 ya no ganaste enhorabuena gracias

Voz 1571 10:54 felicidades eh si os parece vamos a ver cómo fueron sucediéndose de ahí los acontecimientos

Voz 0230 10:59 el sonido de hoy son varios sonidos juntos todos del mismo animal yo creo que no es tan difícil de adivinar vamos a escuchar

Voz 20 11:08 es la berrea

Voz 7 11:09 la vaca pues no podría ser una berrea jabalí es de la familia de las vacas un voyeur Nero de los bovinos pero es más salvaje

Voz 6 11:18 vive en África

Voz 7 11:22 yo muy bien

Voz 14 11:24 dio vendió muy cara aquí yo

Voz 1571 11:27 bueno pues veintisiete segundos Julia Molina acierta que el sonido del Zoo loco era un niño sorprende hombre pues puede sorprender gratamente sorprendido pero bueno las cosas más increíbles han visto en la Cadena SER mucho más increíble no no bueno seguimos con el relato llegó el momento de pedir explicaciones pero ya sólo por curiosidad oye por saber a ver qué relación tenías tu con los noes

Voz 5 11:48 pero como ha sabido que era el año por lo de África es claro

Voz 7 11:52 a dicha África Weiss cada año seísmo lo podría haber dicho que rápido claro dices

Voz 1571 12:03 lo he dicho vaca ya África pues no pero luego también dices cómo podría haber dicho oveja también te digo que mucha idea de es tampoco tenían

Voz 19 12:12 no pero bueno estamos probando a decir animales habías visto tu muchos New es en películas bien documentada

Voz 1571 12:20 vamos a terminar el relato ganar el concurso del zoólogo es algo importante

Voz 21 12:24 es muy importante de hecho bueno yo todas las

Voz 1571 12:27 semanas que estoy digo a ver quién gana hoy por eso nerviosismo también porque es un concurso heavy bueno pues cómo iba a celebrar Julia su galardón

Voz 5 12:36 cómo lo vas a celebrar palizón pues ha sido rapidísimo además haciéndome a dormir mira que ya sí pero vamos bien la próxima semana vuelve otra vez a ganar

Voz 19 12:47 se va a dormir después claro no hay emoción

Voz 1571 12:50 en julio va a celebrar un premio como éste yéndose a dormir espera y no sólo eso sino que se permite darse bastante dice palizón también pero vamos la próxima semana vuelvo a ganar

Voz 19 13:02 aquí hay una incorrecciones la semana que viene no no voy a hacer todo lo conozco pues pero espero te permites te permito es que Madeleine íbera dormir por llenan las seis menos algo era mañana llevaba en la redacción desde las once de la noche yo creo que es bastante normal vale regocijo seguimos publicamos el zulo

Voz 0032 13:17 en las redes sociales y yo aviso en la red social

Voz 1571 13:21 oye que va a haber bar porque algo no no me huele del todo bien Juan López cómo estás el club de fans de Julia sale a ti

Voz 19 13:28 sí ha defender varias personas salen en defensa de Julian pegados por Julia Tapie que dice Aitor abstuviera habitación y deja el bar para las jugadas del Barça cuando gane

Voz 1571 13:37 con él viajó Javier

Voz 19 13:39 pues ver que bueno muy bien luego manda otro Julia Tapie

Voz 7 13:43 a esa Julia pero que lista más Ali una niña que bien como hizo que te como tu cara el motivo de un Minyons creando así la

Voz 19 13:56 la pantalla y por último Ángel Ballesteros arroba Angeles Colita un beso aunque ha sido muy rápida Dios ha dejado fuera de juego ir de nuevo dos emoticonos

Voz 1571 14:06 rápido esta semana no no mienten no no no miente bueno pues tiene llegada este punto Es hora de de emitirla en la prueba para que los oyentes se sitúen después del Zoo loco todos los días terminamos el programa con Víctor Lloret y mientras estaba emitiendo esa grabación ocurre esto en este mismo estudio conversación hasta ahora off the récord entre Rafa Julia yo atentos

Voz 22 14:28 hombre claro

Voz 1571 14:29 se debe

Voz 7 14:31 mira cuando quieres es el teatro siempre

Voz 22 14:35 es lleva digno de ahí

Voz 7 14:40 es que no sabía si decir

Voz 1571 14:41 lo o no pero que ha estado Villarejo aquí sí sí sí Julia Molina es tu momento que tienes que contar a los oyentes de la cadena esta esta sacada Evan de esto no ha sí

Voz 19 14:53 bueno a ver vale Julia de Deluxe era lo voy a confesar que bueno ya con esta música a ver a alguien me chivo por el pinganillo oigo voces era claro es que ese soy yo no sabía si era alguien Jo era mi propia cabeza que me estaba diciendo Julia Suñol es uña y entonces dije yo es alguien que las lo su pese a haber sido de mayo eh eh pues pues podría ser yo estaba en ese momento Yeray

Voz 1571 15:25 Yeray era fue Yeray no entonces podemos decir que tuviste un chivatazo en todo lo pero no sólo eso no había pedido ya ya ya pero te vino y te lo aprovechó

Voz 19 15:34 sigue Rafa Muñiz a mí lo escuchó a tu tan

Voz 1571 15:36 bien es verdad bien lo escuché pero yo pensaba que lo veamos

Voz 0230 15:39 no todos no no alta que un ligero lo había escuchado electoral Viza entonces claro yo no sabía si lo hemos escuchado todos y solamente lo había escuchado

Voz 19 15:47 no Julia que no sabíamos que íbamos a esa esto lo había dura pero era proseguirán

Voz 1571 15:54 que que que yo no hago esto por mí sino por el prestigio de de la Cadena SER y de un programa como de buenas que hasta ahora no tenía ningún tipo de mancha en el ganado tres veces eso es de dos antes ya está con con trampas pero como castigo como castigo vamos a quitar la vamos a quitar ahora como castigo creo que debería imitar el sonido del niño con todo lo que he visto vivida quiere si si con todo lo que sabes de los

Voz 19 16:19 las era como parece un cierto aroma ver un cura perdonamos aprobado

Voz 1571 16:26 cabreado pero ha ganado el toro no

Voz 19 16:29 no más veces que de hecho juntos para Aitor rent a partir de ahora ya que tú estabas en el acto

Voz 6 16:36 hala venga a seguir

Voz 0032 16:43 ella bueno cinco menos cuarto pasadas cuatro menos cuarto en Canarias en La Ventana de Carlos Francino hay una cosa que que hacen muy bien y es buscar siempre una mirada lateral de la sociedad por ejemplo pues mira a ver cuántos chivatos allí en España no no no

Voz 5 16:57 ah ya vale

Voz 0032 16:59 para mañana ya te vamos a dejar en paz que has pagado tu tu castigo de Lux estarías diciendo qué es esto de la mirada lateral pues os pongo un ejemplo mirada lateral es tener un caos el enorme con todo esto del taxi y las licencias V TC entrevistar a un camionero no es cómo salirse del foco pero sin salirse del sector este conductor se llama Vinicius del toro

Voz 15 17:20 el Ruth en ruta supone no transportando a Faro

Voz 23 17:22 los vayan a matadero no que va a dar una vuelta estaban ahí con cara de aburrirse La Granja echaba mira lo voy a dar una vuelta al esto llevando a que vean el Acueducto de Segovia hasta nevaba precioso yo digo porque era Macarena pescar otra vale bares que era sarcasmo madres no sabemos capear

Voz 9 17:41 sí sí claro que sí oye una pregunta Vinicius antes de que me cuentes tu vida supongo que con este frío y estas condiciones la carretera hay que extremar las precarias

Voz 23 17:51 yo escuché muchísimo yo por ejemplo en las rectas largas se suele aprovechar para parte de atrás a la cabina para pegarse una ducha rápida pero sin para ver camión si si no claros sin parar con lluvia con frío que no me atrevo sí con este condiciones que están mucho más dentro de la carretera remate ahí porque el agua de la ducha me sale la lluvia en invierno en la Edad Media oye porque por algún motivo en concreto no esto no quería hacer una consulta para ver si hay algún compañero que me puede ayudar así tiene que yo naturalmente para conducir me pongo zapatillas de running él se pero no sé si la adecuada a ver qué Casado ser mejor hacer muchos kilómetros por carreteras comarcales

Voz 9 18:38 pero te refieres kilómetros corriendo

Voz 23 18:40 nada lucía una lesión y no casa es para articulaciones cuando compones

Voz 9 18:45 ah vale vale pues que de hecho de la consulta por muchas gracias servicios del toro ya aviones Orion llama ahí te asesora

Voz 5 18:51 bueno es una pregunta lícita es verdad que no parece crucial para el futuro de la humanidad pero sí es lícita al final para estar diez horas conduciendo lo mínimo es estar cómodo evidentemente ha habido respuesta

Voz 9 19:01 ya tenemos otro camino que quiere solventar las dudas de la anterior sí o no o tal vez quiero llamar por otro motivo hola buenas tardes

Voz 23 19:08 me me me me me qué tal me llamó viejo topo que tengo tengo que exista tal compañeros antes mira si lo mejor para conducir por carreteras comarcales son las zapatillas de running pero sí va a ser carreteras más de montaña tipo Navacerrada así es que se ponga mejor de trekking yo nunca consejo siempre es que ese apoyo bastones de esos de placer marcha ya que ayudó mucho antes pero la buena

Voz 9 19:37 pues me perdió un pelín estás hablando de ponerte para conducirlo para andar

Voz 23 19:40 para conducir Nano pero creo que para andar que somos camioneros y sus Kayes los camioneros amándolos rondamos no tantas ya conducimos si ya a conducir

Voz 9 19:51 que sí que sí pero es necesario poner te zapatillas de running trekking para conducir bastones

Voz 23 19:56 sus de marcha también sí sí te nerviosismo es que me parece camioneros no tenemos derecho a cuidar de nuestras articulamos fascista hasta modos

Voz 7 20:06 no no sé que ya

Voz 23 20:09 se para conducir es el adecuado ya seguramente Francina se jodió las rodillas por conducir con Zapata ya zapatos de tacón rabia

Voz 24 20:23 no no me refiero no

Voz 23 20:26 te dejo que me camiones

Voz 5 20:29 a acá

Voz 24 20:31 corre es verdad que

Voz 0032 20:34 esa pregunta pues oye rara no pero no es nada grandilocuente no no lo haría por ejemplo Ana Pastor

Voz 5 20:40 no es sólo que ver con esto qué es lo que habla

Voz 0032 20:42 todo Pilar de Francisco en su repaso a lo mejor de Youtube ya sabéis que en esta plataforma de vídeos hay gente que se flipa bastante indirectamente pues te pueden enseñar desde cómo limpiar tu casa hasta cómo salvar el el planeta pues esto último es exactamente lo que han hecho en el canal minimalista mente algo así como la Mari cuando pero eco friendly

Voz 5 21:01 fonema es dejar de estar veinte cosas cotidianas parece fácil

Voz 25 21:05 no os cuento cuáles son estas veinte cosas que han dejado de utilizar cremas y otros productos para la piel dos cuchillas de afeitar tres prefiero utilizar pastillas de jabón cuatro tampones y compresas ceses

Voz 5 21:18 sables cinco Haynes y facturas para el pelo

Voz 25 21:21 seis lentes de contacto siete pasta de dientes tranquilos chicos utilizo una pasta que me hago yo mismo ocho pilas nueve zapatos incómodos diez paraguas once equipos de música en televisión doce bolígrafos catorce maletas quince vasos desechables dieciséis bolsas de plástico diecisiete reloj la verdad no me hace falta siempre miro la hora en el móvil sino tengo el móvil a mano pregunto muchas gracias por acompañarme en este medio

Voz 5 21:48 a la gente que mi madre

Voz 0032 21:50 así empezó Robinson Crusoe pero es que se ha ido al bosque

Voz 9 21:53 qué azaroso móvil

Voz 5 21:55 vive en Berlín que es más a lo mismo pero siempre el reloj para salvar el planeta

Voz 0032 22:01 además como lo dice reloj no más de paro

Voz 5 22:04 esto podría ser la enseñanza del programa de hoy no tenga reloj salvo en pleno bueno eso y lo de los zapatos incómodos que tampoco está mal

Voz 26 22:13 tres hoy conmigo que no te rías de tus propios chistes

Voz 27 22:20 así es mi toque personal

Voz 1571 22:22 como si a ocho minutos para las cinco las cuatro en Canal

Voz 0032 22:24 dicho esto que escucháis es el tráiler de bota Juan la nueva serie que protagoniza Javier Cámara para que os hagáis una idea

Voz 1571 22:30 es una comedia política que gira en torno a Juan

Voz 0032 22:32 Carrasco un ministro de Agricultura que como muchos en realidad pues tienen ganas de ir escalando poco a poco en en su carrera política hasta llegar a convertirse en presidente del Gobierno

Voz 5 22:43 una serie sobre política cuando estamos hasta el moño de la política de hecho Javier Cámara cree que no triunfan los temas políticos en nuestro país

Voz 7 22:50 la trama política del cine y las series se llevan muy bien que nos gusta un thriller político se entonces yo creo que la han confiado muy poco las cadenas en el ala oeste de la Casa Blanca House of cards vi sino no

Voz 0863 23:06 los americanos sí

Voz 12 23:07 pero que en por ejemplo en Dinamarca

Voz 0863 23:10 pero en no hemos hecho en Moncloa hace tantos años con Javier Veiga y fatal aquello no

Voz 7 23:17 regular la formal fue mal

Voz 0863 23:20 no quiero mucho yo Javier Veiga por favor pero pero que no que ya te digo que había dos temas tabú el sexo y la isla política no no eran bien bienvenidos pero bueno tampoco eran los narcotraficantes hilos y los hospitales y ahora por ejemplo tú ves hospital yo creo que va a haber una serie sobre narcotraficantes entre ellos los cristales que es un poco lo paga cierta pero sí sí sí yo lo haría ahí sería un éxito además te lo compraría

Voz 1571 23:42 de excedentes sí sí pasando

Voz 0863 23:45 a narcotraficantes en un hospital el hospital sería

Voz 5 23:47 bombazos seguro eh camarada dice que que él para interpretará un político Why pues bueno pero que sería incapaz de ser uno porque dice todo lo que piensa

Voz 0032 23:56 pues malamente porque el político suele tener un equipo de comunica

Voz 1571 24:00 la acción que que el escribe las cosas además tiene que postular delante delante de nuestros

Voz 0863 24:05 pero los periodistas lo llevaría bastante mal cuando repasan pasan el último boceto su equipo de de su guionista su jefa de prensa ese no sé qué tal cuando estás mirando pues como aquí no porque vosotros claro aquí la gente no sabe tu no estás solo hay hay un señor que está viendo unos monitores si te está diciendo lo último que está pasando en cualquier cosa entonces pues a los políticos les pasa eso más brillantemente o menos y entonces tiene un equipo les está diciendo las últimas cosas y lo que ha dicho el partido político contrario por tanto hay que decir todo lo contrario de lo que dice el partido el partido político y entonces hay muchas veces que los políticos no quieren decir eso pero evidentemente

Voz 0032 24:37 hay que salir a debatirlo porque entonces esto lo que pasa

Voz 0863 24:40 en bota Juan que de repente pues pues hacemos comedia con con con las vidas privadas de los de los políticos sobre todo de este Juan Carlos cojo

Voz 5 24:47 ya está desvelando secretos de la radio Javier no cuentes cosas no porque si cuentas cosas mira lo que te pasa

Voz 28 24:53 claro es que es como decirle a tu padre a tu madre a tu vida esconde estar con diferencias entre Papa ya no podría no podía volver a casa de ninguno de ellos pues hace que bueno diría que siempre valoraría más Almodóvar porque es el que está entendiendo esta entrevistan español ahora está rodando ahora mismo no es el talante dando por supuesto pero como te

Voz 0032 25:12 esto es como un micrófono esté

Voz 28 25:14 al megáfono la entrevista un poquito porque tomase perdona

Voz 7 25:25 como los últimos años se hemos notado que Javier Cámara sea la de conseguir ciertos logros internacionales como valoras esa experiencia como actor

Voz 28 25:37 has visto que me

Voz 7 25:38 estoy mira

Voz 28 25:41 de trabajar fuera una maravilla ver oye es raro esto si no me siento que me digo raro pues hombre tampoco echa tanta cosa ocho narcos y hecho el Papa quiere decir que no haya más

Voz 0978 26:01 narcos hijo de John pop

Voz 0032 26:02 que no está que no está nada mal pero a ver si os vais a pensar los oyentes que aquí en la SER castiga a los invitados un poquito sólo un poquito y cuando tú me haces trampas en el zoólogo que también son hacemos

Voz 5 26:13 de Deluxe es así que el foco con el foco en la que

Voz 0032 26:15 pero eh hay que dejar claro que si hay algo que tienen que aprender a hacer los políticos es a dar mítines no mítines subidos era una caja de Coca Cola o a un banco de un pueblo acordados de Rajoy con el alcalde es el que elige a un banco iba a cámara estaba con un megáfono en la mano así que como candidato que va a ser en la película pues tenía que meterse bien en el papel

Voz 0084 26:41 hay músicos que son leyendas y que sin embargo nunca gozaron de grandes éxitos Iggy Pop es un icono del rock un tipo querido irse conocido con estatus de estrella pero que en realidad sólo tuvo una canción en las listas de éxitos su dueto con Kate Pierson

Voz 5 26:59 en mil novecientos

Voz 0084 26:59 ochenta llegó a las tiendas Candy nuestro tema de esta noche el mayor y casi único éxito de la extensa carrera de Iggy Pop un tema de desamor cantado tanto desde la perspectiva masculina como desde la femenina una canción fácil y pegadiza que llevó la música de Iggy Pop a otros oyentes y que suele figurar en las listas de los mejores duetos de la música que es la gran mejora de Iggy Pop tras más de cuarenta años haciendo canciones única medalla quizás su legado más popular en nuestro no

Voz 17 28:03 eh

Voz 1571 28:14 Iggy Pop quizás un ejemplo de alguien que triunfa que se convierte en una figura musical internacional por motivos más allá de sus propias canciones esto es Candy hoy en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 11 29:50 de esta primeras con Aitor Albizua Julia Molina

Voz 0032 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1571 30:07 Ana Button buenos días buenos días los taxistas de Barceló

Voz 0127 30:09 a votan hoy si aceptan la propuesta de la Generalitat de establecer que un Uber o nunca Fay se tenga que contratar con una hora de antelación hasta entonces siguen de huelga

Voz 29 30:18 antes de las elecciones municipales debemos S

Voz 5 30:22 el momento

Voz 29 30:24 es una pasión

Voz 9 30:27 esta propuesta ha provocado que amenacen con marcharse de Cataluña también tienen que tomar hoy una decisión

Voz 0127 30:33 además sigue la huelga en Madrid de esta madrugada se han reunido taxista Si Gobierno regional pero no han llegado a acuerdos así que la movilización va afectar de lleno a Fitur la Feria Internacional de Turismo que comienza hoy en Ifema Eladio

Voz 0455 30:45 José es la edición con más superficie más expositores de récord de está que el presidente de la Institución Ferial Madrileña Clemente González

Voz 0622 30:52 leer la edición de Fitur dos mil diecinueve va a significar una adicción récord con

Voz 0455 30:58 casi novecientos expositores que ocuparán sesenta y siete mil metros cuadrados la presidencia diez mil quinientas empresas de ciento sesenta y cinco países y regiones se esperan más de doscientos cincuenta mil visitantes incluidos ciento cuarenta mil profesionales del sector al menos hacer una

Voz 0527 31:12 semana se esperaba que este certamen dejase en Madrid trescientos veinticinco millones de euros hay países que se estrenan con representaciones oficiales de Finlandia Sierra Leona o Yibuti también por primera vez y expositores de Suecia Serbia la Macedonia ex yugoslava Pakistán Papúa Nueva Guinea y entre las novedades destaca una nueva sección los escenarios de cine como gancho turístico pasarán por aquí expertos de Nueva Zelanda Reino Unido República Checa Irlanda Nuevo México un juzgado

Voz 0127 31:40 de Málaga ha abierto diligencias para conocer las circunstancias exactas en las que Julen cayó hace diez días a un pozo en una finca de Totalán los operarios que trabajan para rescatarlo han comenzado esta noche a perforar de nuevo el túnel vertical de sesenta metros porque no estaba garantizado que los mineros pudieran bajar de forma asegura Alfonso Gómez de Celis es el delegado del Gobierno en Andalucía

Voz 30 32:01 que todo el diseño todo el trabajo estaba en llegar lo antes posible a Julen en una situación extrema ir con la delicadeza suficiente como para no dañar más de lo que se haya podido dañar ya por la propia caída el pequeño

Voz 0127 32:19 en Estados Unidos los transexuales no van a poder alistarse en el Ejército Donald Trump decidió hace año y medio establecer la prohibición y ahora la norma va a entrar en vigor porque el Tribunal Supremo le da la razón corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 32:32 esta vez la mayoría conservadora del Tribunal Supremo se ha puesto de manifiesto por cinco votos contra cuatro va a permitir que el veto a los militares transgénero entre en vigor hasta que tribunales inferiores decidan sobre las apelaciones impuestas a esta medida por lo que el veto no es definitivo Trump revocó en dos mil diecisiete La

Voz 0978 32:50 Norma de la era Obama que permitía

Voz 1510 32:52 hombre ya mujeres Strands formar parte del Ejército y recibir fondos para la operación de reasignación de sexo pero las cortes federales paralizaron el veto por considerar que atenta contra el derecho a la igualdad

Voz 0127 33:03 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 5 33:05 cadena SER

Voz 6 33:08 servicios informativos

Voz 11 33:12 de Bulnes a primeras con Aitor Albizua Julia Molina

Voz 1571 33:31 bueno pues llaves miércoles de momento sin acuerdo en el sector del taxi veremos qué novedades nos deja el día pero como siempre a esta hora en de buenas queremos saber qué tiempo nos viene Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:42 muy buenos días situación meteorológica que sin ser ola de frío pues sin duda que está dando lugar a mucho frío o una percepción de frío en todo el país éste iba a ser uno de los aspectos quizás más destacados de hoy porque suben las temperaturas de hecho han subido las mínimas lo harán las máximas pero es como contar una mentira porque sino lo con

Voz 1571 34:00 vamos todo la sensación

Voz 0978 34:02 que viviremos pues veremos cómo será incluso de más frío y es que el viento es lo que iba a ganar más protagonismo especial atención en puntos de montañas cerca del Mediterráneo se superarán con facilidad los cien kilómetros por hora ya este viento hay que añadir pues las nevadas que seguirán en el Cantábrico en la Cordillera Cantábrica subiendo la cota al final del día también en los Pirineos ir en otros puntos de montaña que miran hacia el norte por ejemplo en el sistema central en esas estaciones de esquí que están tan cerca de de Daily Metropolitano de Madrid ahí la nevada pues también puede ser intensa en muchos momentos pero cuidado porque con vientos fuertes y eso los próximos días puede provocar incluso como si formaran crestas de nieve puede provocar algunos aludes una situación que en el resto del país será más de ratos de sol con momentos de nube insisto temperaturas más altas pero donde sople el viento no lo notaremos

Voz 0032 34:47 bueno pues sigue el temporal viento nieve cuáles son en los puntos de España que más se van a ver afectados así por concretar un poco eh

Voz 0978 34:56 si te parece podemos hacer un poco como ayer es decir

Voz 0032 35:00 el cuáles van a ser estos sitios porque

Voz 0978 35:02 hemos el mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 0863 35:05 ya somos más allá de

Voz 0978 35:08 la mitad de las provincias de la península que están con un aviso incluso tenemos algunos pisos en nivel rojo es decir que el riesgo es extremo y el fenómeno se está produciendo o se va a producir ir básicamente pues tendremos que estar muy atentos entre Vizcaya y Cantabria el viento es lo que más se va a notar entre Vizcaya y Cantabria esperemos rachas de unos ciento treinta kilómetros por hora ahora es decir el máximo se está dando en estos momentos puede alargarse una hora y sobre todo serían puntos de montaña no en zonas bajas en los Pirineos desespera con una nevada de más intensa que puede superar el metro de altura en los valles que miran hacia el norte ciento veinte kilómetros por hora juntamos las dos cosas no esos vientos de más de ciento veinte con nevada intensa eso es ventisca directamente es decir en estas zonas pues mejor no desplazarse demasiado en en vehículo privado porque las dificultades van a ser importantes y además aquí también se formarán muchas crestas y esto puede comportar pues también aludes no hoy mismo que también pero sobre todo a partir de mañana mucha tensión también entre Segovia y Madrid en esa zona que decíamos que va a nevar de montaña pero es que el viento también azotar con fuerza ahí rachas de más de ciento diez kilómetros por hora en los Pirineos sería a partir de esta tarde en esta zona que decíamos sobre el centro de la península el os contamos más entre esta tarde y la próxima media noche es cuando tendrán el viento más fuerte en un clásico Tarragona Castellón Teruel ahí donde confluyen en esas tres provincias es donde el viento va a soplar con muchísima intensidad también cien kilómetros por hora no más que lo que ha hecho hoy en algunos momentos de este mes de enero pero ahí la noticia va a ser la persistencia unos tres cuatro días de este viento casi constante de más de cien kilómetros por hora va a hacer mella no hemos hablado alguna vez el viento y más cuando son así de resecos suele alterar bastante a las personas de manera que muchísima precaución y muchísima paciencia también a los que vivís por esa zona

Voz 5 36:57 Yeste viento va a ser lo más peligroso de la

Voz 0978 36:59 formado un también la nieve que hablabas el viento va a ser junto con la nieve en algunos puntos van a ser quizá lo lo los los los extremos no es decir lo que tendríamos que destacar más pero van a haber otros aspectos que guisa están pasando un poquito más desapercibidos y tendremos que tenerlos en cuenta también por una parte el oleaje que tampoco es que sea extraño que tengamos oleaje marcado en nuestras costas es habitual pero por ejemplo muchísima atención a partir de esta noche en el Mediterráneo porque ahí sí que puede hacer mala mar pero no es tan habitual en las zonas entre la tramontana va a soplar fuerte de más

Voz 19 37:33 para alcanzaría también Baleares

Voz 0978 37:36 PEAG también ha matado no de olas de cuatro a cinco metros de altura de manera que situación complicada pero el peor panorama en lo que respecta la situación marítima se lo llevará el cantábrico en todo el Cantábrico oleaje marcado pero especialmente entre Vizcaya y Cantabria olas que se pueden acercar a los seis metros de altura y además con un periodo bastante corto es decir que cada doce segundos más o menos tendremos una de estas olas y esto pues lo podríamos considerar como un temporal duro ir lo que queda quizá más disimulado y tendremos que estar muy atentos sobre todo a partir de esta tarde es al deshielo parece mentira que estamos anunciando una situación tan invernal pero como también hemos dicho que van a subir las temperaturas la el ascenso de la cota de nieve toda la cordillera Cantábrica va a ser importante pasaremos de nevadas que han llegado a caer alrededor de los setecientos metros de altura a esta tarde ya al final del día o cuando lleguen la noche a cotas nevará cotas superiores a los mil trescientos metros de altura eso quiere decir que en esos seiscientos metros que quedan por debajo tendremos nieve en algunos casos mucha nieve como edad después seguirá lloviendo lloviendo con intensidad y persistencia además con vientos fuertes de manera que podríamos decir que ahí se van a llevar el premio sus puede decir así de la peor situación porque sin duda el caudal de todos los ríos que tenemos por allí sellan habían Alone también los que están por el País Vasco pueden ver aumentado su caudal de manera muy repentina porque esta nieve que está acumulada por debajo de los mil trescientos metros de altura se irá deshaciendo rápidamente y aparte seguirá lloviendo insisto muchísima tensión en todos los cauces bien en todos los cauces de los ríos que nacen en la Cordillera Cantábrica

Voz 1571 39:10 bueno pues sin que se haya nada extremo todo dentro de lo normal que estamos en invierno Jordi muchísimas gracias que pasa en un miércoles

Voz 19 39:17 un abrazo igualmente hasta el final

Voz 11 39:32 de buenas a primeras con Aitor Albizua Molino

Voz 6 40:54 eh pero las cinco Jones

Voz 1571 41:05 cuatro y once en Canarias ya sabes que los miércoles en de buenas nos vamos a la calle hoy tenemos a Sergio en el hospital Universitario Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares que como os podéis imaginar no para por la noche Messi no para la radio no podrían

Voz 5 41:18 para los hospitales imagínate si te pasa algo y tienes que esperar no sé hasta las siete de la mañana

Voz 1571 41:23 a sus debía muy muy heavy sería investidura impensables si abrimos conexión con Sergio Sergio como para anoche cuéntanos

Voz 5 41:29 hola Sergio unos buenos días chicos pues la noche sí

Voz 0455 41:31 que bastante tranquila la verdad de al menos para para nosotros estoy ahora con el hospital en la guardia de urgencias de hoy estoy también con el supervisor de enfermería con el encargo de celadores así que si os parece voy a darles paso directamente primero al doctor Miguel Ángel Jato Castejón que es jefe de hospital en la guardia de urgencias de hoy vengan Angel buenos días buenos días en qué consiste la labor de guardia de urgencias de un jefe de hospital y en qué se diferencia de la de un médico o norma

Voz 24 41:56 bueno pues la labor nuestro es Burgos el fundamentalmente organizativo de nos encargamos de representar a nada la dirección del hospital el tiempo en que en que esta dirección no se encuentra el hospital no tenemos una labor asistencial como tal desde el punto de vista médico porque por eso existe un equipo de Guardiola que aproximadamente supone unas doscientos personas pero si nos encargamos de todos los problemas que puedan surgir en el hospital tanto el punto de vista administrativo como organizativo ingreso somos atención al paciente atención a familiares que puedan poner alguna reclamación alguna queja por alguno de los motivos varios que pueden suceder todo eso corre de nuestra cuenta

Voz 0455 42:36 porque se decide que traigan a los pacientes a este hospital y no a otro

Voz 24 42:40 bueno Madrid está dividido en áreas sanitarias nosotros tenemos un área de aproximadamente doscientos mil personas que que comprende el área de Alcalá y los pueblos de alrededor como puede ser Meco Santa hay normalmente todos los pacientes de del área Nos vienen a nosotros también

Voz 0032 42:58 un paciente que por la urgencia por la cercanía al centro pues requiere una atención inmediata Miguel Angel buenos días ahora mismo buenos días cuánta gente cuánto personal sanitario hay trabajando ahora mismo en hospital

Voz 24 43:09 pues el equipo de guardia desde el punto de vista de médicos entre juntos y residentes somos aproximadamente unos setenta baja luego hay que contar todo el personal de enfermería que se reparte entre las plantas los quirófanos todo el personal a auxiliar administrativo los celadores y personal de eso

Voz 0032 43:26 el hospital y también tenemos kilos turnos son estos de menos de veinticuatro horas no

Voz 24 43:31 la la los turnos de los médicos son de veinticuatro horas normalmente la Guardia empieza a las tres de la tarde aunque realizamos la labor de la mañana normal ya las tres de la tarde empieza a nuestra Guardia estamos hasta las ocho de la mañana es un poco diferente al personal de enfermería hay otro tipo de personal que ellos sí que tienen un turno concreto pues de mañana tarde

Voz 1571 43:48 para oyentes de la SER se hagan sacan una idea cómo está yendo la noche está siendo último evita o no

Voz 24 43:55 bueno estamos como lo decíamos a Sergio antes de la conexión estamos en invierno y en invierno suele ser unos meses malos para el hospital eminentemente sufrimos las epidemias de gripe esos casos pues las personas mayores que ya tienen una patología de base pues normalmente la gripe les supone una descompensación de su estado basal y sí que es verdad que bueno pues en la actualidad sí que estamos digamos a tope en cuanto a urgencias

Voz 5 44:21 supongo que no se dará mucho pero si no hay actividad durante la guardia y que hacéis tantas horas allí

Voz 24 44:28 vamos durante la guardia siempre de actividad pero si no hay solemos profundizar en el trabajo diario que es verdaderamente a veces no nos da tiempo a hacerlo en la jornada laboral normal

Voz 1571 44:39 a echar una una cabezadita eh por la noche aunque sea

Voz 24 44:42 a ver por la noche evidentemente si la Laguardia digamos es buena pues hay hay personas que sí que pueden dormir a partir de cierta ahora que el petrolero el personal de la urgencia pues si a partir de cierto hora de la noche la la asistencia está asegurada pues sí que es eso

Voz 0455 44:58 el reparto la noche Sergio también con Jesús Malagón exacto tengo Angeles Malagón que es supervisor de enfermería lleva veinte años trabajando de noche y que además decía que la labor supervisor de enfermería no exactamente la misma por supuesto que la de Miguel pero también nos decía que los turnos de trabajo en Enfermería son un poco distintos a los de los médicos que no se plantean como guardias Jesús cuéntanos buenos días

Voz 31 45:18 hola buenas noches nosotros a diferencia del jefe de hospital que ellos hacen bien nosotros tenemos en un supervisor de tarde que trabaja de Teresa diez y luego entra de supervisor de noche que nosotros estamos de diez a ocho de la mañana y bueno la verdad que nosotros nos encargamos como el agente en su casa e intentar dormir todo lo posible hasta aquí nuestro objetivo es el paciente decidí intentar que el paciente pueda dormí cuantas más horas mejor por qué pues porque el hospital a partir de las siete de la mañana se empieza con las analíticas con los antibióticos íbamos nuestro objetivo el objetivo de todo el equipo de jefe dos Pita encarga celadores en mío es procurar que la conciliación del sueño de los pacientes

Voz 0455 45:59 es ahí nos decía que se planteaba más cómodo turnos normales de trabajo de unas ocho horas no como una guardia exactamente y también por si queréis preguntar tengo el encargo de celadores a José Antonio Jiménez cree llaman Mayorga que lleva treinta años trabajando en el hospital no siempre de noche pero unos cuantos sí que ya Mayorga

Voz 0032 46:14 por la noche cuál es la función de de un celador cuenta no

Voz 32 46:17 hola buenos días bueno estamos nosotros tenemos en tenemos unos apartados tenemos celadores en la urgencia para recibir a todos los pacientes hacerle los ingresos ir Hoyzer adornos en zona de hospitalización hay celadores también en quirófano paritorio para

Voz 0032 46:32 para todas las urgencias que puedan venir muy bien y que significa que que un hospital sea universitario

Voz 0455 46:39 qué significa eso a lo mejor Miguel no puede responder

Voz 24 46:41 bueno de Alcalá tiene dos peculiaridades fundamentales que también las estamos comentando por un lado somos un hospital universitario eso que significa pues que muchas de las personas que trabajan hospital médicos del hospital pues trabajan también como como en la universidad en son catedráticos viene son profesores asociados y otra peculiaridad que tenemos también es que estamos cerca de de una población reclusa quererla la la población de Meco tanto de hombres como de mujeres y eso pues también es una una una población que atendemos

Voz 0032 47:11 habitualmente qué qué qué tipo de servicio y todo tipo de Serbia

Voz 24 47:16 cielos pues por ejemplo de todas las reclusas que que tienen un embarazo pues los partos lo realizamos aquí cualquier zona de del personal recluso que necesitan atención médica o por cualquier motivo viene enfermedad bien agresiones pues también son atendidos en nuestro hospital y luego ya dependiendo de su de su patología necesitan un ingreso no nosotros en esos casos sí que es inédita en un traslado que necesiten un ingreso lo movemos a través de las unidades de custodia que en Madrid se encuentran fundamentalmente en el doce de octubre

Voz 1571 47:49 pues Miguel Ángel Rubén Mayorga muchísimas gracias por atender a Sergio a esta hora intempestiva

Voz 0455 47:55 muchas gracias

Voz 7 47:56 eh chicos no

Voz 0032 48:02 son las cinco dieciocho cuatro y dieciocho en Canarias seguimos en de buenas aunque suenan los acordes de del Larguero no vamos a empezar por el deporte propiamente dicho la realidad es que la mayoría de futbolistas que hay en España

Voz 1571 48:14 ya no ganan una millonada no viven

Voz 0032 48:17 todos en La Moraleja y tampoco se pasean en cochazo por por el centro de Madrid esto esta noche Manu Carreño ha hablado con uno que precisamente se dedica al mundo del del taxi con la que hay liada en en Madrid

Voz 1375 48:29 no no sea alguien no conocía Gerardo Berodia os lo presento es un futbolista

Voz 0863 48:33 de la Agrupación Deportiva B de Barrio del Pilar barrio de

Voz 1375 48:38 norte de Madrid Bono ha estado en innumerables clubes Si aquí sigue con su verdadera pasión que es el fútbol pero después de haber

Voz 21 48:47 dado varias vueltas por el globo hoy por el mundo jugando al fútbol buscándose la vida

Voz 0032 48:50 era pues decidió también hace

Voz 1375 48:52 de cuántos años cuatro ya seis años comprar una licencia de taxi durante creo que cuatro años tuviste tu tu llevando el taxi no

Voz 33 49:01 sí es todo trabajando pues no bueno pues pues comenta así todo el noventa final hay que diga algo el fútbol no es como para decir que solamente con esto ahí pues ahora porque te tengo un nuevo proyecto cual yo vinculado al fútbol qué es lo que lo que que es lo que lo que me gusta bueno pues también en Pekín donde en vez de taxis no

Voz 5 49:28 muchas veces en la radio en la prensa en general nos centramos más en en los detalles que en el fondo del asunto que si la proporción uno treinta que si no paga muchos impuestos en España todo esto está muy bien pero más importante es saber si ahora mismo se puede llegar a fin de mes siendo taxista

Voz 1375 49:44 del taxi es fácil vivir

Voz 33 49:45 bueno cada día más complicado pues lo que está sucediendo evidentemente la facturación ha bajado muchísimo y es muy complicado no ya los números que hace muchos años hacían cada vez la facturación es menor ir ver cómo está más está claro que pagamos muchos impuestos pagamos nuestra Seguridad Social a los trabajadores es complicado no pero bueno estamos intentando que se nos escuche para que esto pueda ser una forma de vida para tantas familias que vivían en España el taxi que podamos convivir todos pero de una manera como tiene que ser no con la

Voz 1571 50:22 bien hecho pues Lan

Voz 0032 50:23 lista completa a Gerardo Berodia la tenéis en la web del Larguero con también encontraréis una noticia relativa al Barça y que es muy importante todo apunta a que el club catalán estaba preparando un movimiento importante de cara al próximo verano de John eh parece que

Voz 0017 50:40 al mente ha elegido al Barça de hecho fuentes del club nos reconocen a esta hora que esperan cerrar mañana mismo el fichaje del centrocampista del Ajax por unos setenta y cinco millones de euros la semana pasada una delegación del Barça encabezada por el presidente Bartomeu viajó a Amsterdam para convencer al jugador parece que le han convencido de que de John al final ha descartado al Paris Saint Germain y al Manchester City para elegir al Barça mañana de hecho Manu responsables del Barça viajan a Amsterdam otra vez esperan como digo cerrar ya esta operación para que De Jong se convierta a partir de junio en nuevo jugador del Barça

Voz 1571 51:14 el club siempre ha vendido un mensaje de prudencia seguían

Voz 0017 51:16 trabajando para convencer al jugador y al final le han mejorado la oferta le han ofrecido un proyecto deportivo a largo plazo insisto mañana podrían ya cerrar el fichaje de Frankie de John que tiene veintiún años y que es un jugador con muchísimo futuro