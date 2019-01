De Buenas a Primeras (24/01/2019)

Voz 1 00:00 las tres y media en Canarias en la Cadena Ser de buenas a primeras

qué tal cómo estáis ya es jueves veinticuatro de enero a esta hora hay ocho grados en La Zubia Granada la previsión dice que hoy toca algo de lluvia por el norte cuidado con la crecida de los ríos íbamos a estar atentos un día más al viento sobretodo en Aragón Cataluña la Comunidad Valenciana y esto es algo de lo que seguro habéis hablado recientemente con vuestro entorno familia amigos y los compañeros del curro o incluso había llegado a tener la sensación de sentiros espiados a través del

Voz 2 01:29 esto que comentas por guasa hablando por teléfono incluso en una conversación empezó comentas algo mencionas no sé por ejemplo una marca un producto concreto que te quieres comprar y acto seguido o después de unos días te aparece el

Voz 6 01:42 anuncio en Internet de eso mismo de lo que has hablado

Voz 5 01:44 es algo muy paranoico de hecho no hay informes estudios oficiales que verifiquen de momento que estos esta haciendo no hay nada que confirme que no se desvíen pero ojo que ya hay personas que por su cuenta por su cuenta están empezando a hacer experimentos y pruebas concretas que demuestran que sí que esto pasa

Voz 2 02:02 las Garrigues por ejemplo es profesor de Informática en la Universidad Oberta de Cataluña ya asegura entre otras cosas que los móviles pueden escucharnos por el micrófono pueden grabar vídeos hacer capturas de pantalla de pantalla o utilizar el GPS para saber cosas de nosotros

es decir que es una aplicación que tenemos en el móvil tenga oculto un sistema de reconocimiento de voz nosotros hablamos normal por el micro del móvil por el que hablamos pues por ahí se registraría lo que decimos y se clasifica todo por palabras clave que le interesa

Voz 5 02:39 eso es después esos datos se envían a la empresa interesada y así pues lanzan publicidad a la gente que le interesa o al que ha hablado de estos temas

Voz 0532 02:47 a los que son potenciales compradores este experto insiste eso sí en que no es algo fácil dice que es técnicamente posible pero que es muy arriesgado porque se puede delatar a la empresa que hay detrás

Voz 5 02:56 como siempre también hay que recordar que la clave está en el consentimiento

Voz 0532 03:00 sí porque muchas veces damos permiso a una aplicación para que utilice el micrófono o la ubicación sin saber lo que eso supone por eso los que saben insiste en ir repiten en que hay que leerse bien la letra pequeña de todo lo que es

Voz 5 03:11 la verdad es es muy importante la intención de preocupar a nadie o sí pero sólo un poco sobre todo para concienciarnos todos un poco a partir de las cinco y media vamos a hablar con Fran Gómez que es un crack y sabe mucho de todo esto de la ciberseguridad para que nos dé las claves nos diga cómo nos espían si es legal o no es legal también lo vamos a preguntar sobre todo como Podem los evitarlo

Voz 2 03:37 empezamos un día más el programa hablando de cosas quedan muy buen rollo nos deja a los oyentes muy Tran

Voz 5 03:43 sí pues mira ya que hemos entrado en calor

vamos con la encuesta de de buenas hoy estamos preguntando en nuestra cuenta de Twitter arroba de buena saber qué moda

Voz 5 04:05 su zurda de estas que hemos sufrido en los últimos años os seguimos sufriendo hoy en día a ver qué modos parecen más estúpida todas

Voz 6 04:11 sí porque siempre hay cosas que sorprenden no las entendemos no las usamos del todo como es debido pero oye aun así todos a una

Voz 5 04:17 primera opción cocinar con la reducción de Pedro Ximénez ha conseguido sólo el doce por ciento de los votos

Voz 6 04:22 ensaladas tostadas carne tomate pasta pescado si te descuidas al cocido vamos todo quedaba más sofisticado no más

Voz 5 04:30 sí sí sí como el que era cocina fusión de hecho un poco en el Pedro Gil

Voz 6 04:33 Pedro Llamas así como a irá menos mal que ya se ha terminado esa época en la que todo absolutamente todo llevaba Pedro Simón

Voz 5 04:41 la marca de Goyo que estaría contenta si pasa un poco

Voz 6 04:43 ahora lo mismo con la cebolla caramelizada sobre todo tiene cebolla caramelizada aquí horror

Voz 5 04:49 llegaran más un momento como que que cansa no

Voz 2 04:51 a muchísimo vamos con la segunda opción treinta y tres por ciento

Voz 5 04:53 lo ve los votos las uñas dejé

Voz 6 05:00 cicatrices Porto

Voz 9 05:01 mi cuerpo de las

Voz 6 05:04 puesto de moda cantante sobre todo el mundillo del tramo reggaetón Rosalía Abbas ya

Voz 5 05:08 en estas uñas súper largas con diferentes formas con diamantes les ponen algunas pues terminan en punta se ve que estar muy currado

Voz 2 05:16 vamos a definirlo bien son estas uñas estéticamente horrorosa sobre todo nada pero que nada practica

Voz 10 05:23 notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Julia

Voz 11 05:28 este posar de manera surrealista dando saltos o al borde del precipicio bajarse del coche bailar hubo un tiempo que también se teñía los pelos del sobaco manda narices es que la gente flipa mucho y que me decís de las uñas de gel bueno una de las puse para una boda no lleguen ni a la ceremonia con ellas a la primera que eche mano el bolso Tasca La Uña tenía

Voz 12 05:51 vida propia ala feliz pues

quiero de la encuesta quince por ciento de los votos poner mide en las casas yo creo que esto viene de tiempo atrás no costumbres un poco antiguas que poco a poco han ido perdiendo el sentido porque quién se limpian

Voz 0032 06:06 culo en el video pues yo creo que muy muy pocas

Voz 7 06:08 gente diría que que casi nadie un colega que sí que hace poco además me dijo que yo sí lo uso alguien del equipo también lo ha dicho pero hoy igual no desvelamos

la AP seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1509 06:20 ver los vídeos en las casas es que no hay quién entienda para qué sirve eso nadie lo usa

Voz 5 06:25 pues eso moda absurda y última opción de la

Voz 6 06:27 cuesta de hoy la opción ganadora la moda absurda entre todas las modas absurdas son los pantalones tobillo no no él

Voz 5 06:35 son en sí que puede quedar bien un buen pesquero así con el tobillo pero si no lo que está de moda yo creo que que no lo entiende nadie lo que está de moda entre la chavalería es llevar estos pantalones pero sin calcetines

Voz 6 06:46 el frío que hace en todos los oyentes están de acuerdo empezamos con viví de Alicante

Voz 13 06:51 hola madrugadores se vivieran dice antes a aquel me da más grima que ver nombre no los tobillos una cosa así da no pero fíjate a Cibeles es que te produce veces esta impresionante me da hasta ahora mismo los cientos modernos pues estamos lo clásico Un besito

a través para Tibi más notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero

Voz 12 07:18 todos los días bueno Ros yo la moda más absurda que veo son los pantalones vaqueros vamos a ver eh invierno llueve frío aire y los pantalones remangados los tobillos al aire pero vamos a ver es pasmados tío en qué cabeza cabe de verdad que como dice un locutor de radio de otra emisora el ser humano se extinguirá de estupidez bueno Ros vamos a por el jueves

Voz 5 07:46 ya ves que hay unanimidad un abrazo Diego

Voz 7 07:48 de Valencia

Voz 14 07:51 pone de mala hostia cada vez que veo a alguien con los tobillos al descubierto con voz Juanma gorro abrigo que crees que por los gobiernos de entrar por el que cogió que

Voz 1509 08:06 es que es de salimos eh

Voz 7 08:09 si nadie lo entiende todavía en Valencià salvamos a Miguel hola amigos de buenas a primeras

Voz 15 08:14 Miguel de Valencia va de la moda es absurda pero es que eso de los pantalones estos apretadito por el tobillo que eso es vagos absurdo no lo siguiente porque vamos y es que ha lucido

Voz 7 08:31 nosotros también solucionamos está indignado Miguel vamos si quiere decir que a veces nos hacen muy cortos entonces

Voz 5 08:36 es verdad es verdad pero pondré un calcetín que además los hacen muy bonitos por si alguien no lo ha pillado a tiempo nuestro número de whatsapp

sólo ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 6 08:45 hoy estamos preguntando por qué moda os parece más abuso

toda Borja González en la técnica Juan López en la Prodi esto es de buenas a primeras

Voz 8 09:07 de buenas a primeras con Aitor Albizua Julia Molina calor el Papa

Voz 5 10:48 un minuto pasa de las cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias yo creo que una de las cosas más desagradables caí en la vida es que te deban dinero sobretodo pues es un buen amigo pasa eso de que no encuentras la manera de decirle que no sabes cómo recordarle sin crear mal rollo que te debe cincuenta euros Mi recomendaciones decírselo en algún momento en el que parezca que ha venido a la cabeza de repente sabes hacer como que has tenido en flash por ejemplo cuando esté sacando la cartera para pagar algo o cuando se está acercando al cajero ahí no tiene escapatoria le dices hoy por cierto antes de que se desenvuelve olvidar me debes tanto

Voz 7 11:25 pues es una buena estrategia pues a nuestro primer protagonista

Voz 5 11:27 de hoy también le debían dinero pero utilizó una técnica algo más brusca que está la venganza de

Voz 1951 11:33 un obrero contra el hotel que no le pago Éste es el titular que podemos encontrar en la web de Cadena Ser ha sucedido en Liverpool y el protagonista es un obrero llamado John John pertenecía a una de las contratas encargadas de la construcción de un hotel después de más de tres semanas de retraso en un pago decidió subirse a una excavadora y entrar en el edificio de todo el día que habían terminado la obra entró por la recepción y destrozó la planta baja del hotel mientras gritaba seiscientas malditas libras todo lo que tenéis que hacer el a pagar mil seiscientas liberase Dion se marchó corriendo después del destrozo y ahora mismo no se sabe dónde está eso sí ha abierto un colofón crowdfunding para recaudar esas seiscientas libras Illa iban más de cinco mil

Voz 17 12:11 bueno pues toca ahora tendrá que pagar el juicio

Voz 6 12:13 pues vaya cañón como para devolverle mal el cambio en La Ventana ya sabéis que siempre en los teléfonos para que la gente que apuesta por la innovación pueda explicar sus proyectos lo que pasa es que esta conexión no empezado demasiado bien

Voz 17 12:27 esto es importante un español ha abierto la primera

Voz 18 12:29 Premià de zapeo de todo el mundo es al teléfono señor Rafa Rafel ya está teléfono señor Rafel sí señor Rafel hola

Voz 19 12:42 sí

Voz 18 12:43 hola hola buenas tardes hija qué pasa

Voz 20 12:48 ahora esto esto ya

Voz 18 12:50 pero

Voz 21 12:51 qué pasa abrirla que mi hijo esté se acaba de despertar vale que ayer vine trabajar muy tarde y hasta que no se toma un café en una persona

Voz 18 13:01 ah vale literalmente por lo que veo eh

Voz 21 13:04 sea no no es que no es humano hasta el primer café por Dios le prestaran expreso quedarse se toman cortadito les llama de parte de quién

Voz 18 13:12 o el todo por la radio el ya lo sé todo por la radio lo sabes que hemos quedado con la radio hablando por la radio ya lo sabe no se preocupe que hemos quedado

Voz 21 13:22 cuánto se haga el persona les llama él

Voz 18 13:24 soy una persona muchas gracias esto puede

Voz 0032 13:27 ahí suele pasar en la radio e llamas prueba saber qué tal se escucha pero si no compruebas que es el protagonista al que quieres llamar pues puede que se ponga su madre un rato después Rafa la Cell ha devuelto la llamada con mucha cortesía ya ha explicado cómo funcionan sus clases de zapeo

Voz 7 13:42 te lo eh

Voz 18 13:44 hay que eso sí señor Calafell buenas tardes hola buenas tardes está mejor ya o qué

Voz 21 13:50 sí pero me da la espero que hasta que no me tomo café no se persona

Voz 18 13:53 no no no yo no se lo ha dicho su madre que era tiene voces pero es padre no he quería Eli llamábamos porque hemos quedado para que no es la primera academia de zapeo que todos abierto porque entonces entrenador no

Voz 21 14:06 el entrenador de Happn se va a saber la oferta de televisión

Voz 0032 14:12 e inabarcable

Voz 21 14:14 si tan un adiestramiento especial para enfrentarse al tsunami no de entretenimiento

Voz 18 14:20 claro claro hay tanta oferta que no sabemos qué hacer y qué tipo de adiestramiento ofrece usted

Voz 21 14:24 el primero le vio Fabius lo primera poner los pulgares informando

Voz 18 14:28 pues en forma también

Voz 21 14:30 sea que siempre tiene Meré ahí por dentro espanta la entrepierna

Voz 18 14:33 la mano también hay que sacarle con el también forma

Voz 21 14:36 no sé cuando va a tener que usarse la vale

Voz 6 14:38 lo que habéis escuchas las recomendaciones que hace a nivel físico que también manda narices que para avanzar en el sofá también haya que estar en forma pero en cualquier caso Rafa café el tienen claro que lo más importante para pasar una buena tarde viendo la tele es el a el aspecto psicológico

Voz 21 14:53 lo importante de verdad es entre no emocional no hombre

Voz 18 14:55 a gestionar toda esa información gestionarlo oferta que recibimos televisiva no

Voz 21 14:59 o sea que esto da esa cantidad increíble de Chery de película de programa Mira se traten poquito en 3D en casa el tema que es que tendré ser vale para que sea más fácil salta me desde el taxi que es lo que que es lo que más te convienen en cada momento quienes se crecía tienes como individuos y como grupo que hay más gente viendo la tele sino te pasa la nada pudo dos invernada

Voz 7 15:28 los dos

Voz 21 15:31 loco mejora el ambiente familiar reduce el riesgo de ictus es

Voz 18 15:34 vale vale Vicky desde su experiencia cuanto tipo de entreno necesita una persona normal normal para poder enfrentarse hasta televisión del futuro

Voz 21 15:45 tras buena fe creo que voy a otro café estos déjame que ve si tengo que dejar lo siento

Voz 18 15:56 bueno yo creo yo creo yo diría que esto es lo que pasa es que le quedan rollito es tipo a dio pero ya lo que es la primera academia de zapeo después

Voz 6 16:05 ya para entonces yo era lo saben

de buenas a primera han sido sabemos que tenemos un caso de

Voz 5 16:12 homicidio en primer grado si consideramos culpable al acusado le enviaremos a la silla eléctrica es ineludibles según el juez si para vamos nuestro Pili y eso es lo justo

Voz 1375 16:22 bien hay alguien que no quiera votar un minuto pasa de las cinco menos cuarto cuatro menos cuarto en Canarias estamos muy acostumbrados a ver esto que estamos escuchando sobre todo en las series americanas

Voz 0032 16:33 jurado popular debatiéndose un acusado es o no culpable tampoco hay que ir a la serie sino el caso de Pablo Ibar en Estados Unidos se calcula que el treinta por ciento de la población ha formado parte alguna vez en su vida de un jurado popular pero no es algo tan habitual en España aquí hay que rebuscar para encontrar a alguien en Hoy por hoy han hablado con Marsá Serrats hasta hace pocos meses compañero de la SER Masats fue miembro y portavoz de Un jurado popular en dos mil ocho en Barcelona

Voz 0300 17:00 nosotros llegamos casi como el que te toca una mesa electoral que no sabes muy bien de lo que vas no ha recibido una carta llegas ahí te seleccionan encima te hacen unas preguntas te meten en una sala y ahí empiezas a conocer a gente nueva no y hola hola qué tal bueno donde nos hemos medido y tal no entonces ahí momento que entras en la sala te dicen bueno quince pasa a juzgar un caso que son homicidio que hay que valorar si hay alevosía o no era un un caso de un de un asesinato de un chico a otro chico eh en un acá en la calle entonces bueno pues tenías a al acusado ahí delante bueno pues además había sido era un tema un poco raro no porque habían estado bebiendo y luego pues uno de los dos acaba matando al otro oí bueno estás ahí pensando de verdad ya puede ser y además es una persona que tienes ahí físicamente delante todo el rato que te está mirando

Voz 6 17:51 la ser juzgado jurado popular en España no hay que haber estudiado Derecho ni tener grandes habilidades basta con saber leer escribir ser español y tener más de dieciocho años y el resto ya es cuestión de azar te toca o no

Voz 24 18:07 así de primeras puede que no nos vengan muchos casos a la cabeza en los que hayan intervenido jurados populares pero lo hicieron por ejemplo en el caso de Sergio Mora

Voz 8 18:20 cuando dan vida encontramos al

Voz 5 18:24 culpa de la muerte de uno

Voz 8 18:27 la locura

Voz 5 18:35 bueno quizá recordaréis el ganso mató a su pareja a su amiga en Cuenca en agosto de dos mil quince También hubo jurado popular en el caso de José Bretón

Voz 0978 18:42 los jurados encontramos por unanimidad al acusado José Bretón Gómez culpable del hecho delictivo muerte de Ruth y José Bretón Ortiz provocada intencionadamente por su padre José Bretón Gómez culpable en el caso de Asunta

Voz 6 18:59 Basterra también el jurado popular declaraba sus padres culpables de su muerte

Voz 25 19:03 no hemos encontrado hechos no prueba el funeral por unanimidad encuentra el acusado Rosario Porto Ortega culpables del hecho delictivo o de haber dado muerte Asunta Basterra Porto sin posibilidad igualmente el jurado por unanimidad en cuanto a la acusada Alfonso Basterra Campoy culpable del hecho delictivo de haber dado muerte Asunta Basterra Porto sin posibilidades

Voz 1375 19:24 imaginamos que no tiene que ser tarea fácil ser miembro de un jurado popular así lo vivió Marsan

Voz 0300 19:29 cinco días de lunes a viernes los cuatro primeros estábamos todo al toda la mañana y nos quedábamos a comernos se encerraban en una sala eh

Voz 5 19:38 es inmóviles ni nada y comíamos ahí

Voz 0300 19:40 de comer y hablábamos te aseguro que nos lo tomamos muy en serio no sea estábamos todos con una responsabilidad no difícil de explicar seguramente porque hasta que no te encuentras que estás opinando sobre la vida de alguien en una cosa tan importante como es la libertad pues bueno te te da y te das cuenta de lo que estás haciendo no el último día que era el jueves que era el día que estábamos escribiendo y recibiendo el veredicto del jurado nos llevaron a dormir a un hotel un hotel que no tenía ni televisión Ny teléfonos en las habitaciones sí estuvimos allí cenando con el jurado y al día siguiente pues ya redactado es un poco las preguntas de la jueza las leímos en el

Voz 6 20:24 en el juicio para condenar a un acusado se necesitan al menos siete votos de los nueve que conforman el jurado mientras que para absolver lo serían solamente necesarios cinco

Voz 0032 20:33 sí sí en España ya ya nos cuesta ser presidentes o vocales en una mesa electoral cuando nos llega la carta pues imagínate que te toca decidir sobre la libertad de alguien es una decisión complicada de ahí la pregunta que les sigue rondando a Marta

Voz 0300 20:46 vale sólo podíamos hacer preguntas muy técnicas de eh pues aquí ahora tenemos que dejarlo o esto estamos llegando a esta conclusión hay que tomar decisión sobre esto o no pero no no nos daban ninguna opinión al respecto del caso no que eso es bastante frustrante porque os tengo que confesar que hay dos cosas que en premio han quedado en la cabeza una coger al al bueno al que declaramos culpable y preguntarle cuéntame ahora ahora que ha acabado

Voz 0978 21:10 cuéntame cuéntame lo que no es con todos

Voz 0300 21:12 a juicio esto sin duda la otra escogerá la jueza decirle vale y ahora Cuéntame cómo lo has visto como lo hemos hecho como jurado no

Voz 5 21:22 nueve minutos para las cinco las cuatro en Canarias probablemente muchos de los que lleváis escuchando la radio esta última semana dais ya perdidos con él

Voz 0032 21:30 al suelto de de la súbete CD de los taxis

Voz 26 21:35 la huelga de taxistas en Madrid y en Barcelona está subiendo grados de tensión cada día que pasa ya sabemos que quienes ejercen este derecho constitucional buscan siempre la manera de multiplicar su impacto

Voz 2 21:46 es complicado la verdad en verano hubo huelga por una

Voz 6 21:48 ha habido huelga por otro aunque los dos casos hay un problema común la presencia de los coches WC los souvenirs Gabi Fay que rondan por las grandes ciudades básicamente coches de alquiler con conductor

Voz 0032 22:00 por eso y ante semejante lío en La Ventana de los números se han propuesto analizar de dónde viene este problema is según Santiago Niño Becerra no tiene tanto que ver con esta nueva competencia sino con una pésima gestión de las licencias ABC

Voz 1869 22:12 esta historia empieza a principios del siglo XX cuando el Ayuntamiento de Madrid según me consta ni el primero de España que empezó a conceder licencias a automóviles para hacer de taxi pues a las empecé a conceder pagando una una pequeña tasa los los chóferes que que que fueron a pedir una licencia ir bueno pues genial empezaron a funcionar luego con poco tiempo empezado el sistema ser copiado por otros ayuntamientos ahora bien aquí el truco del tema está en que la licencia seguiría siendo propiedad de los ayuntamientos es decir los ayuntamientos lo que hicieron fue ceder la concesión entregando una licencia de uso

Voz 6 22:55 una licencia de uso pero no en propiedad es decir tú pagas por poder circular pero cuando dejas el taxi la licencia la tendrías que devolver

Voz 0032 23:03 el problema viene cuando esto no se cumple en un momento dado los taxistas empiezan a vender sus licencias a otros cuando lo dejan o cuando se jubilan y los ayuntamientos lo permiten porque ellos también se llevan una comisión

Voz 1869 23:15 lo que empezó es un comercio de licencias un traspaso de licencias de o bien taxistas que quisieron dejar de de ejercer de taxistas o bien otros que se jubilaron ahí empezó el traspaso de licencias ya ya está el truco los ayuntamientos permitieron a ese traspaso de licencias por qué porque cada traspaso cobraban una tasa percibieron una tasa y los precios empezaron a crecer crecer a crecer a mí me han comentado que en el La en la cúspide de la burbuja del España va bien en Madrid por una licencia de taxi por un traspaso de licencia se llegaron a pagar cuatrocientos mil euros

Voz 6 24:02 así que bueno semana inflando los precios yo le compro una licencia al Ayuntamiento por ciento cincuenta mil euros y luego la revenden por más dinero vamos una burbuja en toda regla

Voz 1869 24:10 yo le pregunté a un taxista que usted cuánto ha pagado una licencia en mí dijo ciento cincuenta mil euros yo le dije pero usted cree que va a recuperar este importe trabajando no dice este esta es mi pensión dice porque yo a mí el taxi me da para vivir cada vez peor pero bueno pero me da para vivir pero claro yo cuando me jubile esta licencia la boya entre comillas vender él no puso Comillas eran señoras pongo yo di por doscientos mil con lo cual

Voz 8 24:41 en área de que lo sabe todo y no dices nada recorre es las madrugadas en esta ciudad Max

Voz 5 24:47 ya la burbuja de los precios se suma otro problema y es que durante años han concedido licencias sin calcular si de verdad hacían falta tantos

Voz 6 24:54 si si a eso le sumamos la entrada a estas nuevas empresas que al fin y al cabo hacen los mismos servicios con Taxi vamos los llama así te recogen pues nos encontramos con más oferta que demanda

Voz 1869 25:03 en taxis equivalente a las horas que sobraban en Madrid en el año dos mil ocho ya sobraban alrededor de cuatro mil taxis unos dos mil quinientos en Barcelona en el año dos mil nueve el Gobierno saca la famosa Ley Ómnibus

Voz 0978 25:19 sí sí exactamente el pulso

Voz 1869 25:21 Dimas leyes que hizo que el Gobierno de abrir a practicamente infinito las licencias sube TC que las ya existían no es algo que se inventara el Gobierno éste ya existía los las famosas limusinas o los coches

Voz 0978 25:35 toda era era si si bien

Voz 1869 25:38 qué es lo que pasa lo que pasa es que hubo un alud de solicitud de licencias UDC a ver si hay evidentemente además otras empresas que entraron en la dinámica de las licencias WC porque evidentemente había una historia que venía del exterior

Voz 7 26:02 así que así llegamos hasta ahora con más taxis más Hubert más de los que necesitan las ciudades

Voz 6 26:08 por si fuera poco el problema del taxi se contagia también a los vehículos de alquiler con conductor porque estas licencias también se están revendiendo a precios por encima de lo que realmente cuenta

Voz 1869 26:18 la solución cómo se soluciona esto solamente hay una solución retirando licencias retirando

Voz 6 26:24 esencia Calvo tanto de taxi como

Voz 1869 26:27 ahora bien me queréis decir qué es lo que pasaría si a una persona

Voz 1951 26:31 hola que ha pagado ciento cincuenta mil doscientos

Voz 1869 26:34 mil euros por una licencia le dicen oiga señor la licencia que pasaría un caos no

Voz 0084 26:41 las las revoluciones la revolución no

Voz 7 26:44 es regla de Santiago

Voz 0084 26:45 no lo sé entran en juego tres elementos El Estado Comunidad Autónoma Ayuntamiento con partidos políticos distintos como un bueno a las puertas de unas elecciones autonómicas Si en muchos sitios y municipales en todos no esto estos compra que tiene una pinta fatal vamos para entendernos fatal fatal fatal

Voz 22 27:02 de ahí

Voz 0084 27:04 este es que los músicos crean canciones que regalan que luego se arrepienten eso es lo que le

Voz 0032 27:09 cedió a Tom Petty con su amiga Steve

Voz 0084 27:12 Nick te Fleetwood Mac Tom Petty compuso la canción de esta noche su idea era visitarla en alguno de los discos de su banda pero el productor Jimmy lo Bain estaba trabajando a la vez en el debut en solitario de Stevie Nicks y sugirió que ya aprobase la canción cuando Knicks cantó este Stop Draghi manejar Truan lo hizo suyo de tal modo que se lo quedó finalmente en la canción se convirtió en un dueto con Petty apareció en mil novecientos ochenta y uno en el debut de Knicks en solitario con enorme éxito Tom Petty siempre se arrepintió de haber cedido esa canción pero a cambio ganó una buena amiga con la que siguió cantando está avalada roto hasta poco antes de su muerte casi treinta años

Voz 8 28:03 pues el PP

Voz 5 28:44 ya veis que de vez en cuando compartir una creación compartir una idea puede ser bueno para todos esto es stop Draghi manjar de Tom Petty junto a Stevie Nicks la elección de Alfonso Cardenal para nuestro sofá Sonoro

son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 2 30:06 Ana corbata un buenos días buenos días a esta hora a medianoche en Venezuela siguen las protestas por todo el país contra Nicolás Maduro y a favor de Juan Why do el presidente de la Asamblea Nacional que sea autoproclamado presidente interino una ONG acaba de elevar a trece los muertos en esas movilizaciones el primero en reconocer a Why do como presidente del país ha sido Donald Trump a él se han sumado más de una decena de países latinoamericanos a lo largo de la noche y en Europa hay cierta división la postura oficial es que apoyan al Asamblea convocatoria de elecciones clase alta Pastor el presidente de

Voz 0738 30:40 el Consejo Europeo Donald Tusk pide el apoyo para las fuerzas democráticas mientras que Mogherini la alta representante lo que reclama Sun elecciones libres con rapidez y aunque también exige respeto para la asamblea que preside Bayrou entre estos dos textos se ven las diferencias que les hace muchos meses dividen a la Unió el diferencias entre los partidarios de apoyar cualquier opción si lleva a la caída de inmaduro y quiénes cree que hay que evitar que toda esta tensión termine en un conflicto armado un riesgo que los que siguen esta negociación niegan que sea una exageración

Voz 1869 31:19 aquí en España la noticia de la madrugada es que dentro de una hora volverá a haber taxis en Barcelona el sector ha decidido acabar con la huelga que iniciaron hace seis días después de una votación que ha terminado con un resultado ajustadísimo con una diferencia de apenas trescientos votos siguiendo ese recuento ha estado Albert Prat

Voz 29 31:36 aunque por sólo trescientos treinta y un votos de diferencia los taxistas de Barcelona han decidido esta noche acabar con la huelga después de seis días consecutivos de protestas en las calles han votado cuatro mil setecientos veinte taxistas lo que significa un treinta y cinco por ciento de participación a pesar del resultado iban Sesma del comité de huelga amenazaba a la Generalitat que si no se cumple el decreto volverán a protestar

Voz 30 31:58 vamos a estar muy pendiente de cualquier movimiento que se haga pide la aplicación del decreto que se pueda aprobar y en caso de que no la gente está dispuesto a salir a la calle pero ya sería la forma definitiva

Voz 29 32:10 valoración que ha llegado poco antes de las dos de la madrugada después de cinco horas de votación dos horas más de recuento manual entre los taxistas que se han quedado hasta el final aplausos abrazos pero también mucha indignación entre algunos de ellos

Voz 1869 32:23 mientras en Madrid se mantiene la huelga la Comunidad y el Ayuntamiento van a crear una comisión para recoger las propuestas del sector aunque el presidente del Gobierno regional Ángel Garrido ha dicho a la SER que no va a hacer cesiones similares a las de Cataluña

Voz 7 32:35 las puertas de la Consejería de Transportes

Voz 0177 32:38 en ti cuatro horas veinticuatro horas para cuando quieran en los volver a hablar estamos encantados y nosotros vamos a legislar aquello que nos compete que es la captación e insisto la definición de contratación que luego los ayuntamientos en función de sus necesidades de movilidad por decía lo que creamos oportunas

Voz 1869 32:54 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto

Voz 0032 32:57 cadenas eh

Voz 1 33:03 de esa primeras con Aitor Albizua Julia Molina

Voz 5 33:11 pues con los ojos puestos en Venezuela también todavía en el sector del taxi viene lo informativo este jueves vamos a ver qué tal el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:20 muy buenos días hoy tendremos algunas variaciones se quizás lo más destacable va a ser el viento que seguirá soplando con fuerza reforzándose valga la redundancia cerca del mercado

Voz 7 33:30 Rania un viento todavía del norte acumula

Voz 0978 33:32 dando muchas nubes en el Cantábrico donde irá subiendo la cota de nieve pero con cantidades de lluvia que todavía van a ser importantes en muchos casos más de cincuenta litros ir en todos estos sectores a pesar de que van a subir las temperaturas con el viento no se notará y sensación marcada de frío en el resto de la Península en el centro y el sur ratos de nube sobre todo en puntos de montaña que miran hacia el no de dónde vienen estos vientos con todavía algo de humedad pero en general más sol que nubes y temperaturas que van a subir de hecho incluso en algunos puntos del oeste de la península el ambiente llegar a ser algo suave máximas por ejemplo en Extremadura en gran parte del Valle del Guadalquivir en la parte más cercana atlántico de Castilla La Mancha máximas que se acercarán a los

Voz 6 34:13 veinte grados otro punto relativamente

Voz 0978 34:16 cálido va a ser el sudeste de la Península Murcia Almería también a Málaga o Granada máximas igualmente cercanas a los veinte grados en Canarias también se acercarán a los a los veinte con viento fuerte ya algunos copos algunas nevadas en general débiles en cotas medias y altas del Teide sobretodo

Voz 0032 34:33 bueno pues pese a esas temperaturas más cálidas y suben las temperaturas es cierto pero en otras zonas como decías lluvia viento donde podemos situarlo lo peor para para este jueves

Voz 0978 34:44 vamos a hacer por tercer día consecutivo este repaso al más detalles siempre recomendamos que que visitar la página de Aemet opinó la aplicación donde se nos dan los avisos las situaciones meteorológicas de riesgo vamos con el viento decíamos antes será cerca del Mediterráneo concretando en todos los Pirineos en el norte de Aragón y Cataluña rachas de más de ciento veinte kilómetros por hora y no sólo en cotas medias y altas también en algunos valles más de cien kilómetros por hora otro punto muy ventoso va a ser Tarragona la confluencia entre Tarragona Teruel y Castellón más de cien kilómetros hora y sobre todo muchísimas horas de viento constante y una derivada del viento que hoy ha provocado algunas incidencias destacables en forma de incendios los terrenales el terral que es un viento que Se conoce sobre todo en Granada y Málaga es el mismo viento del norte pero allí con algunos matices que llega recalentado y reseco por eso esas condiciones el que cuando se produce un pequeño incendio rápidamente puede propagarse nevera que mucha tensión lo contrario a los incendios la lluvia también tenemos motivos para estar atentos ayer lo decíamos mucho cuidado con los ríos que nacen en la Cordillera Cantábrica provee el problema sobre todo el río Sella pero se van sumando más problemas porque la idea es que en Cantabria Asturias sobretodo en en en los valles que miran hacia el norte de la Cordillera Cantábrica se iban a superar los cien litros es decir que llevarán en todo el episodio en muchos casos más de doscientos litros acumulados in la cota de nieve irá subiendo ahora está en los mil seiscientos pasará al mediodía a mil ochocientos durante la tarde a los dos mil metros y eso quiere decir que volverá a pasar como ayer es decir que a medida que suba la cota de nieve y la lluvia no o no dejará de caer y lo hará con intensa Dati esto va a hacer que se vaya deshaciendo mucho l'Estany nueve que es muchísima además de manera que todavía pueden comportar más problemas en los ríos insistimos sobretodo los que nacen en la Cordillera Cantábrica en Cantabria y Asturias y como último como último fenómeno destacable la conjunción de dos fenómenos no la nieve que ha caído el viento de más de ciento veinte kilómetros por hora en muchos puntos del Pirineo van a provocar la ventisca de manera que muchísima atención

Voz 6 36:50 Jordi hablabas de la ventisca cómo surge exactamente este fenómeno que riesgos además tiene clara es uno de los fenómenos meteorológicos

Voz 0978 36:59 por ejemplo que en Estados Unidos y sin más interés averiguar cuándo y dónde se va a producir el se conoce como el Brit Air ahí es que es un fenómeno muy peligroso es la suma de dos factores por ejemplo la fuerte nevada que ha caído las últimas horas en todo el Pirineo desde Navarra hasta prácticamente el Pirineo de Girona está acumulando mucha nieve pero sobre todo una calle

Voz 7 37:21 se ven muy específica es una nieve muy seca que cae podríamos decir en en condiciones

Voz 0978 37:28 cuando es una nevada que viene directamente del Mediterráneo que es mucho más voluminosas animen pueden es esto

Voz 1869 37:33 nieve lo que provoca es que cuando supo

Voz 0978 37:36 de hecho puede escoger la nieve soplar la mano que la que tengas hice van no pues imaginar vientos de ciento veinte kilómetros por hora y el riesgo de esto es que por ejemplo es probable que mucha gente que está ansiosa de ver la nieve pues puede tener algunas horas hoy o mañana hice aventuré pues bien pases de una situación de tiempo radiante porque hace un sol de esos contundentes con muy buena visibilidad a cuando empieza a soplar el viento de repente es el infierno blanco si se le conoce también porque la visibilidad es cero es decir nula y además con unas condiciones extremas de temperaturas muchos grados por debajo de los cero y con estos vientos de hecho hay hay una efeméride bastante desgraciada y desde el año dos mil uno el último día para ser exactos del año dos mil uno en el Pirineo catalán murieron sino recuerdo mal entre ocho o nueve excursionistas porque les pasó eso empezaron a subir hacía muy buen tiempo subestimar un poco algunos pronósticos que anunciaban que llegaré mucho viento y no pudieron hacer nada porque es que directamente pierdes la noción de de de orientación pierde sensibilidad David más en más partes de tu cuerpo de manera que es uno de los fenómenos que se da sobre todo en zonas de montaña por ejemplo en muchos puntos entre Castilla y León y el País Vasco también es frecuente en temporales duros de invierno cuando ha nevado mucho que se produzca este fenómeno pero en las próximas horas la atención en este aspecto sobretodo en los Pirineos pues Jordi hablando

Voz 0032 38:55 la efemérides allí ayer Víctor Lloret nos contaba que hace ciento tres años se dio una bajada de temperatura de cincuenta y seis grados en sólo una tarde los ciudadanos de Browning en Estados Unidos en el estado de Montana que pasaron nada de de siete grados a cincuenta bajo cero es algo súper concreto está registrado en el libro récord de de los Guinness esperemos que que esto no no pasa aquí pero científicamente cómo podríamos explicar qué es lo que ocurre cuando se dan este tipo de de bajadas de temperatura tan tan tan bruscas

Voz 0978 39:24 primero de todo hay que estar en en el continente americano caía el pequeño no todo eso al lograr no saben hacer cosas discretas después sigues es conoce no unas condiciones meteorológicas determinadas qué es lo que pasó en este punto lo más probable es que tuvieran una situación de vientos que hemos dicho aquí alguna vez no el en ese viento que reseco y de repente provoca un una elevada temperatura en puntos donde ir a este viento y muchas veces este viento anticipa la llegada en esa parte del mundo la llegada de una borrasca potente ir mira que entendáis disuelto

Voz 6 39:59 los el Cantábrico sería algo parecido a la gala

Voz 0978 40:01 es decir cuando está a punto de llegar la galerna son vientos cálidos temperaturas muy altas de repente en cuestión de segundos se pasa al extremo contrario eso es lo que debería pasar en esa en esa parte no de Estados Unidos que de un bien Torres seco y recalentado por zonas montañosas próximas se pasó a todo lo contrario cuando debería llegar la borrasca pues la temperatura al se desplomó sin duda ya sólo el hecho no de de llegar hasta los cuarenta y nueve grados bajo cero que se llegó a en bastante espectacular en no sé si si puede

Voz 7 40:29 hacer algo porque claro lo de llevar muchas prendas de ropa para prepararse yo creo

Voz 0978 40:34 que no sería insuficiente

Voz 7 40:36 a ver si el cincuenta grados o sea soy meterte en casa bajó el nórdico ponerla sea iba a esperar a que a que pase el experimento lo podéis hacer eh yo me acuerdo que el primer tramo

Voz 0978 40:49 que tuve fue en una tienda de congelados de la cámara estaba veintidós grados bajo cero y ese verano donde yo vivía se pasó de los treinta y cinco y y bueno mejor no probarlo

Voz 7 41:00 bueno hay cinco en la calle veintidós dentro cuenta constipado asegura ahí está la diferencia Jordi que tengas buen jueves igualmente a esta mañana un abrazo

Voz 5 42:24 cinco y doce cuatro y doce en Canarias hoy en la encuesta de The buenas en arroba de buenas os estamos preguntando a ver cuál de estas modas te parece más absurda

Voz 2 42:33 ahí tenemos como siempre cuatro opciones la primera los pantalones tobillo Eros la segunda uñas de gel tipo Rosalía es decir más largas que un día sin pan la tercera opción poner Vide en las casas y la cuarta opción cocinar con todo con Pedro Ximénez

notas de voz seis ocho tres tres dos tres siete cero

Voz 31 42:52 pero desde Twitter buenos días los pantalones toreros están bien si tienes que va a llegar mucho fríos durante los postizos sean o cualquier otro no me gustan nada peor que estar en plena contienda con una señora estupenda y que empieza a perder uñas extensiones capilares pestañas y otros aditamentos qué pensaría que ha llegado al apocalipsis zombie en el peor momento posible servido hervida tiene todo mi apoyo e interés de los bajos nunca es malo combinar con Pedro Ximénez bueno es un vino que se define como postre eso es puro careo iba ladrón haga lo que los jóvenes llamáis postureo nivel no se cocina con él porque mejore los platos sino porque no hay en suelo beba que da pena tirarlo una vez has comprado la botella

Voz 7 43:37 no era bueno en fin

Voz 2 43:41 vamos con Sara de Zaragoza buenas

Voz 32 43:43 pues a ver modos modas con Pedro Ximénez camino me parece moda incidió avidez tenía yo Vide de mi casa hace treinta años ignoran al otro mundo el piso e incluso me quedó con relaciones bueno salones en prácticas que a la izquierda eh los cuadros instruyeron Kors porque antes estuvieron quiera que también queda pequeños o que les hubiese dado de Tussam

Voz 7 44:11 manos pues ahora no el mundo

Voz 32 44:14 they necesitas bufandas para poner en los tobillos es que no lo entiendo es que hace un frío que te mueres que tico capaz aquí la gente es que tienen que llevan te hace este chiquitines nada a Ginebra Laser pantalones rodilla Eros

Voz 2 44:31 no intentes buscar la lógica a las modas

Voz 5 44:34 que además está claro que todos los oyentes están un poco con la

Voz 7 44:37 en unánimes de que llevar

Voz 5 44:40 estuvieron sin calcetines es una auténtica tontería escuchamos a Javi de Madrid

Voz 34 44:44 sí es verdad que hace poco bien afecto en que se veían dos tobillo cuando Airbus Anguita rosas pequeñas y esto tan raro que es verdad que la gente va consistorios al aire frío verlos pero vamos estaba una que recordará a alguien que llevan los tobillos siempre al aire Julio Iglesias

notas de

Voz 5 45:10 dos seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Magaly Atienza en Twitter es conciliador hay dice lo siguiente ni los taquilleros ni los detalle bajo ni los rotos pero que no sean de mi agrado no significa que no se lo puedan poner los demás todos nos hemos puesto algo que al cabo de los años no sólo Ariza

Voz 2 45:27 totalmente Jon Duque o y tren entra en la estética de las velocidades dice la falda pantalón los pantalones hasta el ombligo los resultados de un lado de la cabeza en las tías las que no se de pila los bancos y las piernas bueno

Voz 5 45:39 lo que algunos de piloto que lleva a también no mencionaba antes Julia Julia de Alicante María Mejías habla de su pasión la halterofilia se mete con una prenda al que ideó el single de competición de halterofilia femenino y esas medias hasta debajo de las rodillas para darle un premio con lo bien que se iría con un pantalón largo y una camiseta mucho más cómoda desde luego

Voz 2 46:00 el otro Pi no está muy de acuerdo con lo del video e insinúa algo como

Voz 7 46:05 en el vídeo una moda tener el culo limpio es una moda para usted hay otras formas cinco dieciséis cuatro y dieciséis en Canarias

Voz 1560 46:21 Sevilla ni en la lista de convocados y con un once titular en el que estaban entre otros Arturo Vidal mal com Se miedo en la izquierda o Prince Boateng que casi muchos de calificaban como exfutbolista el suelo y que ha llegado después de un entrenamiento subió al avión ya ha sido titular no y ha tirado la Copa Valverde toca remontada en el Camp Nou pondrá a Messi a la vuelta en el equipo titular o es que tampoco preocupa demasiado caer en la Copa y jugárselo todo en la Champions para mí el Barça tiró la Copa eh con esta alineación el lo que demuestra Valverde es que tampoco es un título que les preocupe mucho este año

Voz 5 47:03 bueno pues no es que el Barça está haciendo todo lo

Voz 0032 47:05 el doble para que lo eliminen de la Copa pero casi casi en Valencia perdió dos uno con el Levante hizo gracias porque pudieron caerle varios más luego en Barcelona es verdad que remontó pero también estuvo cerca de caer eliminado en los despachos por alinear a un jugador que no podía jugar pues bien esta noche en Sevilla ha perdido dos cero y tendrá que remontar en el partido de vuelta si esto os parece poco hay lío con un jugador lo ha contado Manu Carreño

Voz 1375 47:30 eso Denis Suárez y el jugador está apartado por el club esta de momento sin jugar y amenaza con apartarle definitivamente si no acepta una de estas dos condiciones una que se vaya o al Sevilla o al Betis qué quieren al futbolista aunque parece que el jugador tampoco está muy por la labor de aceptar ninguna de esas dos ofertas hay una propuesta entorno a los veinte millones de euros encima de la mesa repito Sevilla

Voz 0032 48:01 el Betis quieren adherirse

Voz 1375 48:03 Pérez el futbolista quiere porque se quiere ir al Arsenal lo que dice el Barça es si te vas al Arsenal te cedemos te vas cedido al Arsenal juegas allí con Emery pero tienes que ampliar tu contrato una temporada más en caso de que no haga ninguna de esas dos cosas Denis Suárez jugador del Barça quedaría apartado con eso Le amenaza el club con que no juegue futbolista para mí

Voz 6 48:30 desaprovechado absolutamente no parece muy elegantes de apartar del equipo a alguien que que ni siquiera juega pero bueno cosas del fútbol Manu Carreño le ha preguntado a los tertulianos del Barça si esto que les están haciendo a Dennis les parece bien in y Marcos López ni Jordi Martí lo entienden

Voz 0332 48:44 el Barça debería respetar los contratos entiendo que es un es una compleja negociación porque es lo mismo que pasó con Munir Munich no quiso renovar es quedaba libre inmigrante está Munir el Sevilla aunque desgraciadamente para él se ha lesionado pero entiendo que el Barça está forzando al máximo para no caer otra vez en el mismo error que Munir es decir llegar al último año de contrato y no tener el control sobre el jugador el control sobre la negociación del jugador a mí me da a mi preferido

Voz 0985 49:12 es que el Barça se pusiera duro y estupendo en otros casos me dolería mucho me duele mucho la Ipod la apartado yo si fuera del presidente del Barcelona haría todo lo posible para que no se incurriera en esta situación que tuviera una solución lo más digna posible y lo más respetuosa lo más géneros por parte del Barcelona para con Denis Suárez si habláramos de otros casos yo podía cambiar el diagnóstico pero

Voz 0032 49:41 cambio de de diagnóstico el que ha hecho el árbitro Del Cerro Grande durante el Sevilla dos Barcelona cero en el bar hemos visto penaltis que se han dejado cosas que bueno pues no se han revisado hoy hemos visto algo nuevo penaltis que se convierten en córners

Voz 7 49:56 no lo aprovechó insiste Escudero buen centro

Voz 35 49:58 toca Arturo Vidal piden mano hace un gesto al árbitro girando hacia el a la zona del del área técnica donde pantallita y creo que es un gesto Iturralde ayudadme

Voz 36 50:10 parece que lo toca nombrar y temer a nada a nada pues fíjate cómo se haga a nuestro bueno a mano no parece mano habrá que verlo en otra en otra toma frontal es penalti

Voz 35 50:23 Vita penalti a favor del Sevilla Iturralde todo tuyo porque no no no no no da pena Alter

Voz 36 50:30 yo que saque no no no le he dicho que saca pues el Señor lo acaban de suspender sino que le Bravo el jugador del Barça se han pensado también que era penalti no me he vuelto loco si no no no

Voz 6 50:44 el Larguero esta noche la cerrado Pablo Carreño uno de los mejores tenistas que tiene España en la actualidad el pasado lunes cayó eliminado en cuarta ronda del Open de Australia su despedida dio la vuelta al mundo porque se marchó de la pista insultando gritando al árbitro del partido esta noche ha pedido perdón perdón ha explicado lo difícil que fuese momento

Voz 37 51:02 es un momento en el que ya te he dicho no es muy difícil controlar te voy limpio no debería haber llegado a este punto pero bueno tampoco creo que haya matado a nadie no es un momento de calentón es momento en el que somos seres humanos no soy capaz de controlar mis emociones Si bueno expiloto en esos cinco segundos tampoco son más porque no llego al vestuario pues ya estoy el vestuario ya me calmó un poco más y tranquilizó cuando ya llega a mi entrenador ya veo las cosas de otra manera hay bueno ya rueda de prensa más tranquilo que todavía hombre triste no por por haber perdido pero pero más tranquilo