De Buenas a Primeras (25/01/2019)

Voz 0107 00:48 qué tal cómo estáis es viernes veinticinco de enero parece que las lluvias van a dar un descanso al Cantábrico a esta hora hay once grados en Soto del Barco Asturias ya ha dejado de llover para las próximas obras esperamos viento y sol en la mayor parte del país y algo de nieve pero sólo en cotas altas de los Pirineos alguien puede pensar que con todo esto de los móviles las redes sociales los nuevos hábitos o las nuevas costumbres que tenemos el no nuestro tiempo libre pues hay alguien puede pensar que cada vez leemos menos pero si hacemos caso por un momento a los datos nos damos cuenta de que eso no es así el último barómetro que realizado la Federación de Gremios de Editores de España dice que cada vez son más las personas que leen con frecuencia

Voz 6 01:42 según los datos de dos mil dieciocho y que hemos conocido ahora el número de lectores frecuentes los que leen casi a diario son ya un cuarenta y nueve coma tres por ciento de la población española y también crece el número de personas que leen en su tiempo libre son el sesenta y uno coma ocho por ciento de los españoles

Voz 0107 01:56 luego está la parte negativa porque siga habiendo un grupo de españoles es cierto que cada vez más pequeño pero sigue ahí bueno pues que reconoce que no lee nunca o casi nunca son el treinta y ocho coma dos por ciento los motivos que dan la mayoría son por falta de tiempo

Voz 6 02:10 en este Barómetro encontramos más datos interesantes como por ejemplo que algo más del veintitrés por ciento de los que leen lo hacen en soporte digital así que el papel todavía tiene mucha vida y aunque la mayoría de los que leen en el en un libro electrónico son jóvenes así que no hay que descartar que esta cifra vaya aumentando poco a poco

Voz 0107 02:27 y luego están los niños que casi todos leen supongo que animados por sus padres también en la escuela aunque estas ganas de de leer este entusiasmo esta costumbre por la lectura empieza a decaer a partir de los catorce años bueno del dibujo de lectura de de los españoles vamos a hablar a partir de las cinco y media

Voz 6 02:44 qué leemos cuanto leemos donde le hemos

Voz 0107 02:46 lo vamos a preguntar a Antonio María Ávila que es director ejecutivo de la Federación de Gremios de Edita

Voz 1 02:52 los de España

Voz 7 02:58 he todavía no hemos celebrado algo

Voz 6 03:01 es que es viernes como como se supone que lo tenemos que celebrar

Voz 0107 03:04 eh no ser pues yo diría que un grito efusivo algo no tenga alegría venga una dos y tres pues iba es viernes y nos merecemos como mínimo la encuesta de de buenas porque además hoy estamos preguntando por algo que seguro que da mucho que hablar

Voz 6 03:37 las cosas así malignas no que siempre no

Voz 0107 03:39 me gusta mucho siempre triunfan sin tener nosotros ningún tipo de sentimiento de culpabilidad por pecar en unos jamás hemos el coco preocupando unos mucho pero hoy estamos preguntando a ver cuál de estos cuatro pecados capitales creéis que representa

Voz 1 03:54 o mejor a la sociedad española a ver

Voz 6 03:57 vemos que todos tenemos un poquito de cada una pero sólo se puede elegir una con un ínfimo tres por ciento de los votos Laguna sólo sólo tres por ciento mientras hasta hombre se da da pena lo los que han votado tres por ciento ver pero que en de buenas respetamos a las minorías bueno

Voz 0107 04:14 seguimos diecisiete por ciento de los votos

Voz 6 04:17 la avaricia Éste ha sido esta ha sido mi opción que lo diga sino tantos casos de corrupción

Voz 0107 04:22 la que yo también pensaba que iba a triunfar más porque se huele no la la

Voz 6 04:26 mira el Partido Popular en los ERE Urdangarin que bueno es que esto quiere es yerno del Rey quién es más que una

Voz 0107 04:33 ya ya ya Julia ya que estamos en que estamos en de buenas tercera opción el veintitrés por ciento de los oyentes piensan que el pecado que mejor define a la sociedad española es la

Voz 1 04:42 mira que si la siesta que si esto lo dejamos para mañana qué pereza me está dando todo me gano Jolín que es viernes y es que además era importa

Voz 0107 04:50 al batir a la opción ganadora de hoy gana por goleada la Embid

Voz 1104 04:56 eh

Voz 1 05:00 cincuenta y siete por ciento de los votos mayoría absolutista España S mi diosa notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 9 05:11 de las cuatro opciones que tenemos la envidia me parece la más corrosiva anhelamos lo que tienen los demás perdemos mucho más tiempo él desearlo en conseguirlo la envidia genera odio se alimentan mutuamente malos deseos como dijo lo que Miguel de Cervantes o envidia a raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes os deseo un fin de semana tan bonito que es envidia de beso

Voz 1 05:39 eso Julia más notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete

Voz 7 05:55 cuatro días Bureau Ros yo todo por la pareja y al cabo somos todos muy perezosos pero bueno aquí la envidia está está muy a la orden del día la idea en mis carnes o sea que hay gente muy ambiciosa muy mala muy rencorosa pero bueno tengo yo creo que la la pereza desde mi punto de vista se lleva la palma

Voz 10 06:15 si ganas de saber cómo ha vivido en sus carnes Diego la envidia

Voz 0107 06:19 porque además suena como algo reciente no habla habla aún como dolido

Voz 6 06:23 sí sí desde luego notas de bodas seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro como siempre las cuatro opciones quedamos sitios quedan siempre

Voz 0107 06:30 siempre pasa este es un buenista en condiciones

Voz 6 06:33 Emilio Extremadura hola buenas nombres a mí

Voz 11 06:35 le oí digo en Extremadura ese paraje natural donde nunca llegan los trenes siempre queremos estar por encima de nuestro vecino ahí eso es una lacra para nosotros mismos pero bueno más allá de eso y pese a ser personajes un tanto pintorescos creo que somos buena gente

Voz 1 06:52 Emilio claro buena gente pero dos no lo ponemos en duda pero envidiosos también

Voz 6 06:57 pues claro dice Jesús Matsuki que nos falta meter la soberbia

Voz 7 07:00 pues para mí creo que

Voz 1 07:04 habéis dejado fuera de la coacción Sober

Voz 12 07:07 oye que al final el creo creo que sí se puede categorizar para mí el peor de los pecados de lo que escuchamos poco intentamos oponer mucho nuestras opiniones pero para no pecar de Suecia diré que

Voz 1 07:22 bueno Jesús que que es compañero lo escuchamos todas las mañanas dando la información del tráfico en Madrid anotamos tu recomendación

Voz 6 07:29 los que había más más notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero

Voz 1 07:33 cuatro

Voz 13 07:34 los días votaré por la Didier porque creo que está muy extendida pero si pudiera elegir otro día que siguiendo con la hermenéutica nuestro pecado capital es la paciencia votamos a los corruptos llenamos los templos de los pederastas su mencionamos a los vagos pedimos autógrafos a los delincuentes a las puertas de los juzgados así que la paciencia es lo que nos mata

Voz 0107 07:58 no sea bueno en vez de opinión son tesis sobre sobre la encuesta de de bueno As y que nos gusta a nosotros muchas gracias no penando os preguntamos a ver qué pecado capital define más define mejor a la a la sociedad española Borja González en la técnica Sergio Díez en la produce estos de buenas a primera

Voz 14 08:21 el

Voz 15 08:33 eh

Voz 8 08:39 lo que hayan tocado

Voz 15 08:45 sueña eh

Voz 17 09:39 ha hecho coincidir

Voz 18 10:58 la reunión de Davos en un foro económico de países poderosos de empresarios poderosos los debates comienzan con el sonido de un cerro concretamente este cencerros

Voz 19 11:09 sí

Voz 20 11:17 no os parece otro en

Voz 13 11:20 la mente se claramente podría

Voz 18 11:23 ser cencerros de un rebaño

Voz 7 11:28 un rebaño de ovejas

Voz 18 11:30 de caras en cuyo caso el himno de Davos pasaría a ser este

Voz 21 11:35 una chica Vera eh

Voz 5 11:43 pero esto tiene un significado lo ha investigado Neri Aróstegui el cerro de Davos

Voz 22 11:47 Davos es un pueblo de los Alpes y además del esquí y el Foro económico es una región donde predomina la ganadería ver de una campana o un timbre utilizan el enterró porque es un símbolo muy importante de las vacas muy bien valoradas en todo Suiza que se utiliza para tenerlas identificadas y poder localizarlas en caso de que se pierdan el cencerros tan importante que os voy a decir que el año pasado no le dieron la nacionalidad a una mujer de treinta años y eso que llevaba treinta años perdón viviendo en Suiza con tres hijos nacidos en el país porque hizo una campaña en contra del cencerros

Voz 0352 12:18 pues fíjate va que vea absorción Cerro madre mía un cerro eh que no deja de ser un complemento para para un animal no bisutería vacunas

Voz 0107 12:26 la de Davos igual es un es un cerro pero de oro sabe esto estos que cuestan mucho además en Suiza

Voz 6 12:32 tiene pinta de ser caros sí pero bueno vamos a seguir con este tramo dedicado a la curiosa pero

Voz 1322 12:40 no no no es más el sector educativo tú

Voz 1322 12:40 no no no es más el sector educativo tú

Voz 6 12:44 cómo escribes la letra X X

Voz 0107 12:46 a ver déjame pensar que esta pregunta es como para que explote ahora mismo la cabeza a las cinco casi menos cuarto de la mañana primero creo que voy de derecha a izquierda de arriba abajo y luego de Izquierda derecha

Voz 6 13:00 también empezando por arriba pues que sepas que hay siete maneras más describir la X son Alarte

Voz 1322 13:05 en tweed de la usuaria arroba es en la seis que ha generado más de treinta y dos mil respuestas en los últimos días es un tuit en el que plantea ocho posibilidades escribir la letra X la primera línea de izquierda a derecha la primera línea de derecha izquierda da río abajo de abajo arriba hasta ocho formas distintas a ver por ejemplo esquivó la X la primera línea de izquierda a derecha de arriba abajo y la segunda línea de derecha izquierda de arriba abajo

Voz 1 13:33 de derecha izquierda para abajo cuerda derecha pero bajo

Voz 1322 13:39 esas son las mayoritarias en el cual las cuales daba

Voz 0107 13:43 Lucía Taboada ya ves que ha hecho periodismo de investigación de primer nivel ya ha intentado responder la pregunta que todos tenemos ahora mismo en la cabeza que forma de hacer la X se enseña a los niños en los colegios españoles

Voz 1322 13:55 pues mira he hablado con mucha lo Bernardo profesora de Infantil del colegio Santiago puesto el de mayor en Pontevedra ha explicado cómo enseñan a los niños a escribir la letra X se les enseña a los cinco años

Voz 0107 14:06 trabajamos cinco

Voz 23 14:08 porque primero hacemos una serie de pasos mira primero UTI utilizamos partimos siempre los trazos restos después pasamos ahí de donde saldría esa grafía entonces yo esa esos trozos los vamos a hacer en un en la segunda vuelta en Sevilla de tierra de arriba abajo después sería al contrario de derecha e izquierda y de abajo arriba

Voz 1322 14:32 vamos a los niños les enseña la primera de arriba abajo y la segunda de abajo arriba nosotros ya adultos pues lo cambiamos digo yo

Voz 18 14:39 express y escribes la X y levantar el boli

Voz 24 14:42 te saluda tomatero

Voz 6 14:46 ah sí la verdad es que tiene sentido llamar a Galicia por el tema de las X porque allí todos los nombres que en castellano empiezan por J Koné y eso es verdad pero bueno al fin y al cabo son los que los que más practica tienen claro pero la minúscula como se hace la X minúsculo buena esto pasa con mayúsculas la X minúscula ya es otra cosa

Voz 23 15:04 me servían dos es encontradas que es muy bueno pues que no se separan porque son muy amiguitas

Voz 1104 15:09 ahí estamos nosotros

Voz 1322 15:12 dos tres dos tres que son muy amiguitas

Voz 0107 15:14 la explicación de que son dos ces muy amiguitas no nos ellos se pasa el filtro de cierto partido político con representación

Voz 1 15:21 en el Parlamento andaluz nada de política de bueno a bueno vale vale directora en funciones

Voz 0107 15:27 es esto de la X es como conducir no los ingleses también lo hacen al revés

Voz 1322 15:32 por ejemplo los ingleses mayoritariamente escriben la X de este modo la primera línea de derecha izquierda de arriba abajo izquierda derecha de abajo arriba vamos los ingleses de nuevo la siempre al revés

Voz 7 15:47 ya

Voz 1 15:47 podemos decir que sería el ingreso de la grafía esto

Voz 1322 15:50 los americanos sin embargo optan por las dos opciones mayoritarias como en España que siempre la primera línea de arriba abajo como como decíamos

Voz 6 15:57 los antes a Ekin ha respondido a que las personas que

Voz 1322 16:00 dibujan de abajo hacia arriba la primera línea de la X también son las que colocan su papel higiénico en el soporte de madera

Voz 10 16:05 recta esto es incorrecto

Voz 6 16:13 pues también es polémico si yo no suelo poner por dentro pero no son muy muy maniático poner

Voz 1 16:18 yo tampoco en La Ventana tampoco lo tienen demasiado claro así que

Voz 6 16:20 os dejamos este bonus track veréis como la lía el debate el señor

Voz 1104 16:26 hay una mina la Millenium sobre el llamado papel higiénico pregunto no es un gran debate en Internet está la carabela a hice cuenta esto hay gente muy rara igual que el limpiarse acertado de pie raro eh hay gente que no defiende a muerte

Voz 1 16:42 la dedicarse a ello eh yo creo que lo que no todo es tan claro eh

Voz 24 16:51 te deja podrían abrir una tarde de vamos vamos con la hora de la merienda

Voz 25 17:01 eh

Voz 0107 17:08 sí

Voz 26 17:11 eh

Voz 0107 17:13 Luis Cadenas quedan trece minutos para las cinco las cuatro en Canarias

Voz 28 17:27 las tres erres con Brian Pérez sabes Julia esta su sería que es como una llave inglesa y que tiene como mucho pica-pica que es muy poco ácida en una ciudad así pues esto que te la metes a la boca y haces hay como que es un poco una sensación molesta repite pero repitas porque porque te gusta eso es pues eso es Brian Pérez para el equipo de de buenas a primeras

Voz 1 17:54 muy buenos días Bryce Dallas buenos días qué tal

Voz 29 17:56 yo soy dulce y ácido hípica

Voz 1 17:59 me gusta lo repetimos eso te gusta

Voz 28 18:01 en asesoría explica me encantan las picantes y las no picantes que bien Tresserras nuestra eso

Voz 29 18:06 bueno pues tras dijo este viernes rechazo ruptura familiar ir retiro pero hecho algo insólito en las tres erres es convertirlo en una triple a ver que es retirada profesional familiar

Voz 1 18:19 pues hay casi todo lo que te vas siempre vamos con la primera

Voz 29 18:24 venga vamos con rechazo o retirada profesional vale y es que parece que Kiko Matamoros empezaba olvidara marcó que después de tanto lío judicial a vueltas después de su separación bueno la culpable es una joven llamada Cristina Puyol

Voz 0107 18:37 dicen que se parece Angelina Jolie que yo he

Voz 29 18:39 he visto fotos durante esta semana tiene un aire Cillo eh

Voz 1 18:42 yo no voy a empezar a darnos cuentas

Voz 29 18:45 sí Bono parece que Cristina Puig es la culpable de de de este olvido no de Kiko Matamoros con con Koke bueno entonces durante toda la semana de la prensa rosa y especialmente el programa de la tele en el que trabaja en Matamoros pues se ha encargado de sacar un poco los trapos sucios y no notan sucios de esta chica no claro bueno él sea queda o o Fendi Ximo súper molesto con sus compañeros porque han sacó cosas pues que no gustó

Voz 0084 19:11 parece todo injusto y abusivo delictivo en algunos casos voy eh bueno pues espero que que tenga la la respuesta que tiene que tener que judicial única y exclusivamente se de ella esta historia es un ejemplo claro yo un aviso a navegantes hay que decir que es que quiera estar a mi lado

Voz 6 19:33 el equipo Salva vendiendo claro pero tanto tan

Voz 29 19:36 lo han dicho bueno a ver los ataques han ido fundamentalmente protagonizados hacia Paz Padilla vale porque esta chica en su pasado fuego y entonces pues Padilla eh ha hablado esta chica pues bueno le ha recriminado que se ahogó Illa recriminado otras posibles profesiones a raíz de ser juego

Voz 1 19:54 Nuestra Señora ante la simpática no Padilla bueno pero se está está agriando

Voz 29 19:59 poco este está agriando bueno entonces pues para Matamoros todo esto es fatal es algo machistas sexistas fascista es retrógrado el cosas que bueno como si nunca hubiese dicho cosas machistas por cierto orden al mar

Voz 0107 20:10 de esta polémica estoy viendo aquí la foto de de Cristo

Voz 29 20:13 Anna Pujol Mas le gustaría parecerse a Angelina Jolie buena pero un aire del Papa no soy un poquito o no pero bueno en cualquier caso parece que los próximos meses veremos juicios por por por estas cosas

Voz 0107 20:25 segunda retirada familiar bueno retirado

Voz 29 20:28 ruptura familiar la de Julián Contreras la ruptura ruptura le ruptura familiar o retirada familiar como tú quieras la de Julián Contreras con los con sus hermanos con con Francisco y Cayetano los hermanos Rivera una relación que por lo visto después de muchas idas y venidas pues ya no tiene vuelta atrás yo hoy os contaba hace unas semanas que había nacido el pequeño o Francisco sí sí sí

Voz 0107 20:49 pero perder el que apareció en portada también claro claro aquí

Voz 29 20:51 elusiva tope todo lo que se pueda venderse vende si es que Julián Contreras ni siquiera ha dado la enhorabuena a su hermano por nacimiento del que es su sobrino me alegro mucho

Voz 30 21:03 ha ido todo bien la mamá estaba bien y lo que falta disfrutar ya tienen una familia entre los dos muy numerosa hay una mala relación

Voz 29 21:13 de no hacerlo bueno no hay relación hay que triste la verdad es que la trayectoria de este chico a apuntó a dar un poco de lástima porque a Amin por lo menos no la sensación de que lo lo pasa muy mal aunque él no lo vi pero aparte lo ha pasado muy mal pero sí

Voz 0107 21:29 su tristeza mucho tiempo la verdad bueno

Voz 29 21:32 mi relación decía Julián a los compañeros de Europa Press bueno la verdad es que él sigue pues a sus cosas ahora mismo trabaja en un bingo siga escribiendo ya escribió un libro sobre su madre bueno ha reconocido esta semana la prensa rosa que le encantaría volver a la tengo el uno coma como a todo el mundo que que que se le olvida en el mundo del corazón a seguir facturando claro pero de momento no por sus planes hasta que éste Valentí bueno vamos para terminar las tres erres con un retiro o una retirada para siempre Ramón

Voz 7 22:07 exacto muy pero muy querido

Voz 9 22:10 exacto

Voz 29 22:10 con la amistad de de Elio Berhanyer sabéis quién sentir

Voz 0545 22:15 añado diseñador el diseñador que murió ahí

Voz 29 22:17 ayer a los ochenta y nueve años ir a Bono que decir no pues muchísima el diseñador cordobés comenzó su carrera

Voz 13 22:26 en el mundo

Voz 29 22:26 es el teatro una carrera increíble tuvo que cerrar recientemente hace como dos años sus estudios sus estudio en Madrid y Barcelona que en mil novecientos sesenta y bueno pues todo un referente moda femenina masculina empezó por lo femenino pero en seguida fue destacando también por lo masculino y bueno en esta en esta semana es que venimos de la Semana de la Moda de París ayer se inauguró aquí en Madrid en la Fashion Week la Semana de la Moda bueno muchos compañeros de profesión se han despedido de él

Voz 7 22:57 quería un una capacidad para ser casi el heredero de Balenciaga y al mismo tiempo estaba muy preocupado por la modernidad

Voz 31 23:06 fue capaz pues hasta de crear nuevos uniformes que que fueron sin duda ninguna yo creo que los más atractivos que tuvo nunca una compañía de aviación como fue en su día

Voz 32 23:16 Mary mirarle muchísimo pasea que fuésemos colegas y amigos y venta de otoño escuchamos a Juan Duyos el de esas historias del sol que sido iluminador para mí siempre

Voz 0545 23:26 dentro de los grandes pues será el más simpático el más generoso el más alegre

Voz 29 23:32 allí terminábamos como no puede ser de otra manera con Carmen Rosa pero pocos eh

Voz 0107 23:35 cuando uno ya está muerto bueno sí esperamos que en vida

Voz 29 23:38 se lo se lo dijeran también bueno Éstos son algunos de los que han querido despedir aunque sí también se han despedido a muchísimos más eh bueno para no quedarnos con este sabor de boca de retirada ahora nos vamos al concurso

Voz 1 23:54 no tengo miedo de esta semana ir a que me decía no no no lo es ganar pero sin hacer trampas guapa por favor

Voz 2 24:05 a mí no me lo Cheever claro claro claro

Voz 1 24:09 ni los productores ni nada que decir

Voz 0107 24:11 esto sea limpio que yo siempre

Voz 1 24:14 juego limpio sea yo las trampas que las trampas la saga yo llave inglesa ácida ya será para menos bueno vamos con la primera pista

Voz 29 24:24 su nombre real los así Le conocéis le vais a conocer a la primera su nombre real no es Juan Luis Londoño Arias hay una eso no es una

Voz 1 24:35 no se puede buscar bueno acabo de retirarle el móvil de la mano Aitor al hombre no tenga nada que era buena pero ahora ya no puedo hacer más trampa bueno alguna opción que os venga otra

Voz 29 24:49 esa pues bueno pues vamos a dar como pista no

Voz 33 24:54 hombre claro

Voz 33 24:54 hombre claro

Voz 29 24:56 segunda pista no firmó su primer contrato que fue disco gráfico hasta dos mil once pero antes cantaba es decir firmó su primer contrato hace siete años ocho va a ser este año pero pero antes cantaba no se permite la pregunta Carlos Baute Carlos Baute usted tiene una trayectoria muy bueno

Voz 1 25:29 ha sido pura pero sí es verdad que Londoño era malo de verdad que los concursos como si nada aleatorio gente no sólo eso sino no sabe quiénes vamos a escucharlo no ha cantado como el señor Londoño Éste es el señor Londoño bueno el señor Londoño que nació en Medellín el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y cuatro por lo tanto ya les podemos es decir casi felicidad y bueno pues se va a cumplir veinticinco añitos mal UMA desde dejó

Voz 6 26:20 no oí la mirada con RD la mía retirada con Gloria que el

Voz 1 26:27 y les dejó a los oyentes ya a vosotros con Malú mayo os deseo muy buen fin de semana

Voz 0107 26:31 qué bien voy a bailar a bailar con malhumor un abrazo

Voz 34 26:41 caramba si no más

Voz 0084 26:50 a veces para hacer un traje a Donald Trump no hace falta ni mencionarlo acaban de hacer los chicos de The Killers en su última canción la tierra de los libres

Voz 35 27:00 no actúa mal me hacéis tienen min

Voz 0084 27:09 la banda estadounidense de origen mormón siempre se mostrados fiel a sus convicciones y su último vídeo dirigido por el cineasta Spike Lee es un buen ejemplo de ello en su nueva canción anda de Brendan Flowers retrata el drama de la frontera sur de EEUU los sueños con los que llegan los inmigrantes tenemos a más gente entre rejas que el resto del mundo aquí en la tierra de la libertad canta la banda tema editado la semana pasada que hizo bastante ruido que demuestra que la música es una gran herramienta para luchar por los valores que merecen la pena para denunciar las injusticias que retratan en este Land of the free

Voz 15 27:59 elude

Voz 1 28:06 no

Voz 15 28:14 elude

Voz 1 28:18 con la noche Free esto es el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal Wulf

Voz 0084 29:46 de buenas a primeras con Aitor Albizua

Voz 0107 30:07 Ana corbata Un buenos días buenos días la tensión entre Estados

Voz 0127 30:09 sonido si Venezuela se recrudece esta madrugada el Gobierno de Donald Trump ha recomendado a sus ciudadanos que salgan de allí mientras haya vuelos comerciales y ha obligado al personal diplomático no esencial a marcharse la medida llega después de que Nicolás Maduro haya ordenado el cierre de la embajada estadounidense en Caracas y de los consulados que tienen en el país corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 30:30 esta noche el Secretario de Estado Mike Pompeo

Voz 37 30:33 pues mano me matan

Voz 6 30:35 no ha vuelto a decir que el ex presidente Maduro

Voz 1510 30:38 pero si se refiere a él no tiene legitimidad para decidir sobre la misión diplomática a Estados Unidos reconoce al presidente interino a Juan why do Yell ha pedido la Casa Blanca que mantenga sus funcionarios en Caracas así que la embajada estadounidense seguirá abierta fuentes del Departamento de Estado confirman que Estados Unidos está dispuesto a trabajar de una manera productivas inmaduro acepta una transición pacífica pero advierten de que si decide responder con violencia se agreden de alguna manera agua ha ido a los miembros de la Asamblea Nacional o alguno de los funcionarios estadounidenses la Casa Blanca reaccionará a eso

Voz 6 31:12 la agresión sin detallar cómo estas fuentes se limitan a decir que todas las opciones están sobre la mesa

Voz 0127 31:17 aquí en España Totalán unas doscientas personas han acompañado durante toda la noche a los padres de Julen en una vigilia mientras los mineros trabajan en el túnel perdemos articule pronto con nosotros

Voz 10 31:29 España está está

Voz 0127 31:40 el que habla es el padre de Mari Luz Cortés la niña asesinada en Huelva en dos mil ocho están a punto de cumplirse doce horas desde que los mineros bajaron al túnel y el último parte oficial es de las once de la noche a esa hora habían logrado excavar casi un metro de los cuatro que necesitan para llegar hasta donde creen que puede estar Julen y en Barcelona hoy se va a celebrar una nueva reunión entre el Gobierno y la Generalitat la presidenta Carmen Calvo va a verse con el vicepresidente del guber con Pere Aragonés con la consellera de Presidencia con el sarta de información de José María Patiño

Voz 1108 32:09 se quiere avanzar en los acuerdos esbozados sin embargo en el Congreso los grupos independentistas esperan avances en la convocatoria definición de la mesa de partidos quieren que sea a nivel nacional no sólo de Cataluña de lo contrario advierten fuentes del P de Cat la enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado sería injusto se abre en el grupo socialista se toma la advertencia como un elemento de presión pero fuentes de la dirección confía en que la sintonía que ha habido con el grupo catalán en el decreto de la vivienda o la que percibe en en la negociación sobre la reforma de la reforma laboral continúe Esquerra que votó en el decretazo con Podemos mantiene la idea de presentar una enmienda a la totalidad sin embargo hay dudas porque se votaría de manera conjunta a las del PP y Ciudadanos tampoco está creara la posibilidad de presentar un texto alternativo porque en este asunto la prerrogativa de proponer corresponde

Voz 0107 33:02 al Gobierno más información dentro de media hora

Voz 2 33:12 de esa primeras con Aitor Albizua Julia Molina

Voz 0107 33:23 pues así viene el viernes el nuevo informativo como siempre a las cinco y media conectamos con Ana para que nos dé más detalles ya a esta hora de buena saludamos a Jordi Carbó para que nos diga cómo viene el tiempo Jordi buenos días

Voz 0978 33:35 muy buenos días de situación meteorológica que no mejora del todo pero tampoco van a empeorar lo más destacable es que por fin dejará de llover en el Cantábrico y hasta el domingo por la tarde no esperamos que vuelva la lluvia intensa y persistente van a ir bien estos dos días también el viento afloja pero no demasiado es decir desde Navarra hasta Cataluña en todo el Pirineo pero de hecho también en el resto de Aragón gran parte de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana así como Baleares el viento tanto hoy como parte de mañana sí irá soplando con fuerza rachas en muchos casos de más de ciento veinte kilómetros por hora este podríamos decir que el panorama más adverso bueno también nueva nevada en el Pirineo en el sobre todo en la vertiente norte pero no tan persistente como la que tuvimos en las últimas jornadas se alargará desde el mala empieza en un par de horas como muy tarde y hasta el final de esta próxima tarde en el resto del país en la mayor parte del país muchas horas de sol tanto hoy como el fin de semana nubes provocadas por el mismo viento frío durante las noches ahora tenemos heladas contundentes en el interior especialmente en la mitad oeste de la península

Voz 0107 34:40 entre las tardes hoy todavía ambiente suave máxima

Voz 0978 34:42 de quince a veinte grados menos en el extremo norte de la península pero en el Mediterráneo como en Canarias incluso ambiente Un poco suave el fin de semana las temperaturas bajarán un poco las máximas subirán menos las mínimas pero el sol el ambiente será más agradable que en las últimas jornadas

Voz 0107 34:56 Jordi porcentaje centrarnos un poco en en una zona en las provincias de Asturias Cantabria Vizcaya que bueno en las últimas horas como como comentábamos pues se han visto afectadas por las fuertes lluvias y entonces de momento hasta el domingo descanso no porque ha caído mucha agua en las últimas horas

Voz 0978 35:15 sí de hecho algunas cantidades de agua caída de todas las maneras posibles es decir en algunos momentos en forma de hielo en otras en forma de nieve después en forma líquida es difícil valorar la cantidad acumulada más teniendo presente que ha soplado muy fuerte el viento cuando caído nieve esta nieve ha sido arrastrada bastantes kilómetros lejos de donde había caído pero aún así los prohibió metros algunos prohibió metros nos dan datos en todo el episodio de más de doscientos cincuenta litros por metro cuadrado de ahí pues estas consecuencias no lo veníamos avisando es una situación decida va pasando las horas no se reduce la precipitación pero sí que va subiendo la cota de nieve Easy teníamos en el principio del episodio nevadas a partir de setecientos metros de altura en esas cotas hasta los mil metros se habían acumulado bastantes centímetros después caen cien litros por encima de esto deshace rápidamente esta nieve lo más rápidamente a los cursos de ríos principales no de ahí está crecida incluso tan repentina las últimas horas ha seguido subiendo la cota de nieve ha llegado incluso a rozar en algunos momentos los dos mil metros de altura imaginar no todo lo que había nevado las últimas cuarenta y ocho horas entre los mil metros y los mil ochocientos no toda pero sí una parte importante de la nieve ha sido deshecha por esta lluvia claro por eso el problema hoy esa he visto incluso agravado en muchos juntos pero nos quedamos con esta buena noticia una mejoría vamos a utilizar el concepto de transitoria porque parece que hemos abierto una puerta a las borrascas que irán entrando sobre todo de la semana que viene pero con mimo estos dos próximos días todavía hoy habrá un poco de inercia de la situación pero el sábado y el domingo en toda la cornisa cantábrica y sobre todo en la cordillera cántabra ya que es de donde vienen los ríos ya no va a haber un empeoramiento cómo va a lucir incluso en algunos momentos el sol eso ayudará que se vaya sacando un poquito todo ese terreno

Voz 29 37:03 eh con la nieve hay otro peligro que existe y es que se creen

Voz 6 37:07 aludes ahora mismo eh se puede dar en las montañas españolas se ponen

Voz 0978 37:12 dar ha andado Se están dando y se darán y además con incremento del riesgo así a groso modo para no extendernos eh hay unas condiciones del manto nival que son idóneas para que se produzcan aludes es decir ha nevado se ha acumulado mucha nieve en algunos puntos más de un metro veinte centímetros de nieve donde ya había nieve todo ese grosor no está estabilizado es una nieve de unas características distintas vientos de más de ciento cuarenta a ciento cincuenta kilómetros en algunas crestas en algunas cumbres están formando justamente crestas de nieve de tres metros de altura todo esto es inestable ya no solo pues porque se produzca un fenómeno porque las piedras que pase mucha gente sino incluso el mismo viento que soplará fuerte esta mañana por la mañana puede desencadenar estos aludes y ahora mismo de una escala sobre cinco muchísima atención tanto hoy como mañana sábado menos el nombre

Voz 29 38:02 igualmente mucha atención en el Aran

Voz 0978 38:04 en Navarra en la Jacetania ya en Aragón al igual que en la cuenca del Gállego Sobrarbe y Ribagorza es aquí donde el nivel está en cuatro sobre un máximo de cinco

Voz 0107 38:13 Jordi seguramente muchos de de los oyentes están preguntando a ver si hay alguna manera de interpretar o Soler ese riesgo de de que puede pasar una luz supongo que las autoridades sí tendrán algún sistema pero nosotros a nivel así da pie a alguien por ejemplo que este fin de semana no sé pues vaya a la montaña iba ya por ejemplo al Valle d'Aran no sé si hay alguna manera de poder interpretar a este riesgo de aludes

Voz 0978 38:37 hay una escala unificada este que decíamos de cuatro sobre cinco que tendremos en muchos puntos del Pirineo es una escala unificada a nivel europeo ir para no contarlos todos diremos que por ejemplo tiene como dos vertientes nuestra estas SCA esta escala un ese sobre el riesgo que atañe por ejemplo si estamos diciendo nivel cuatro que es el penúltimo antes del máximo que decir que en el prácticamente todas las laderas empinadas el manto está muy poco estabilizado ir en no hace falta pretendientes muy pronunciada sino que en cualquier punto se pueden producir estos aludes además según dice esta escala vale que este desencadenamiento sea por la misma acumulación de nieve es decir que muchas veces hace falta que pase mucha gente para que se desarrolló un uno un alud pues en estas condiciones insisto en casi medio en broma medio en serio que se ponga

Voz 0107 39:25 al grito pues ya ya ya que el alumno ya

Voz 29 39:28 luego hay otra manera de evaluar lo de lo que se

Voz 0978 39:31 por la magnitud extensión y cómo afecta infraestructuras estamos la mayoría del Pirineo en nivel tres en algunos puntos el cuatro y el cuatro lo que viene a decir es que el uno alud de estos podría entre errar destruir por ejemplo así como mujer de referencia un vagón de un tren camiones grandes y evidentemente coches incluso podría destruir la parte de un bosque ir si os encontráis con ellos por ejemplo

Voz 0107 39:55 eh hasta niveles Se sabe que cuando llegan al fondo del

Voz 0978 39:57 oye no llegan a recorrer más de cincuenta metros pero es que muchos puntos tendremos el nivel cuatro Eso que decir que Se extiende a mucho más allá de cincuenta metros donde cuando ya ha llegado a la zona más baja de manera que a ver cuando estamos en el nivel máximo es cuando se desaconseja del todo salir hacer estas actividades y sobre todo fuera pistas de esquí que todo está un poquito más controlado pero el sentido común si se es muy técnico incluso con muchísima experiencia yo me esperaría a la tarde el sábado incluso al domingo porque bueno si os gusta disfrutar la nieve vale más la pena no disputar la un día con tanto peligro

Voz 29 40:33 pero lo realmente más adelante es mejor la prudencia Jordi pues nada qué pasa es un buen fin de semana igualmente un abrazo

Voz 38 40:45 pendiente

Voz 8 41:18 hoy

Voz 0107 41:30 encuesta de de buenas en arroba de buenas os estamos preguntando a ver qué pecado capital creéis que representa mejor a la sociedad española

Voz 6 41:38 siempre nos hemos puesto cuatro opciones no cabían siete la pereza la envidia y la avaricia la gula

Voz 28 41:45 notas de voz seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro jóvenes lo dieron cuesta dispuesto muy fácil están presentes la vida siempre lo que tienen los tenemos no cuando peor que nosotros es un clásico made in Spain

Voz 1 42:04 muchas gracias por tu opinión Antonio de Zaragoza

Voz 6 42:07 los con Nico de Alicante

Voz 39 42:10 pues yo creo que os habéis dejado una cosa muy importante que es el el postureo a la llevaron la envidia cuanto más foto me cuanto más instara mí me meto cuanto más historia peor más envidia

Voz 0107 42:27 esta

Voz 1 42:28 la envidia sana no existe como tampoco existe sarampión mira David claro que sí Nico estaba abonado Si bueno pero pero todas las razón asturiana

Voz 6 42:39 Nos la Biblia Nico lo siento yo pienso

Voz 0107 42:42 de igual igual que igual que Nico en Twitter dice Aitor Fernández qué mala es la envidia no hay envidia sana mira comunico o es rastrera o no es y luego la lujuria que en Euskadi dice no es pecado es Milagros sí es compartida la lujuria arte urdió

Voz 6 42:58 Valoria dice el placer y la felicidad ajena lo que más saca de quicio Seve tanto en la mirada que a veces hasta apetece provocarla

Voz 0107 43:06 luego mira Beatriz arroba Beatriz CEN uf la pereza y la avaricia están ahí ahí Menos mal que tenemos las cenas con amigos familias de más para que la gula gane terreno Viva Laguna lo que pasa es que sólo han votado el tres por ciento opina que nadie

Voz 6 43:20 es que igual tienen una duda como Magnus once veintiuno que dice Laguna es la del norte

Voz 0107 43:28 ya en el cajón de los chistes malos para para nuestro propio de Juan López son las cinco y trece cuatro y trece en Canarias

Voz 8 43:38 el equipo de Solari que

Voz 1104 43:41 llegadas estas fechas empieza a desperezarse

Voz 1375 43:44 empieza a darse cuenta de que ha terminado la pretemporada Ike llega la hora de la verdad es lo habitual en los últimos años dos partidos seguidos con buenas sensaciones algo que sinceramente no recuerdo en esta temporada dos buenos partidos seguidos el otro día en Liga y hoy el de Copa ante un Girona que sí había Adrián dar el marcador cero uno luego el Madrid le dio la vuelta mereciendo lo con dos uno le empató el Girona en la segunda parte con dos dos pero este Madrid en seguramente otro momento de la temporada podría haber sufrido el mazazo y hoy no sólo no ha sufrido sino que ha vuelto a reponerse ya terminado ganando cuatro dos este partido de ida que deja bastante encarrilar al encarrilada aunque no cerrada evidentemente la eliminatoria para el partido de vuelta

Voz 0107 44:28 pues pierde el Barça gana el Madrid el Atlético está eliminados se nota como dice Manu Carreño que nos acercamos a la Champions

Voz 6 44:34 el equipo blanco empieza ahí

Voz 0107 44:36 de afilar los colmillos esta noche ha ganado cuatro dos al Girona en el que muchos dicen que ha sido el mejor partido de la era Solari parte de la culpa de esa mejoría la tiene Vinicius júnior para mí está

Voz 1375 44:48 ese titular eh creo que todavía no es titular en el Real Madrid porque faltan Bale y faltan Asensio cuando Bailey Asensio estén bien siga jugando como titular entonces sí que que es algo que podría pasar pero quiero decir ahora es que falta Bale falta Asensio cuando vuelvan los dos inicio siga siendo titular entonces sí que habrá dado ese paso que ahora mismo está dando primero por méritos propios porque se lo está ganando está haciendo el mejor en muchos partidos coincido contigo que hay no hay otro jugador de su perfil en la plantilla pero es que están Bailey Asensio lesionados ya que esta decisión la tomará Solari cuando estén Beiras

Voz 1104 45:21 el año con la temporada que han hecho Bale

Voz 40 45:23 ya se totalmente totales no dudo que el Bernabéu Si tuviera que elegir

Voz 1375 45:27 totalmente yo le pusiera alguno por encima de imperios

Voz 1501 45:30 digo que el año que viene qué qué mal al cien por cien va va a ser un año de de grandes nombres de renovaciones en bolso en poco de renovación y además seguramente haya jugadores que en ese perfil en el perfil de inicio en el lado en el que jugó en el campo en su su zona de influencia y eso hará que le cuesta un poco más aunque o que habría que seguir demostraba que te metatarsiano se recuerda como ahora pero digo que al final llega un momento que que no dio siquiera Laporta bajo la tiras pero

Voz 1 45:55 bueno lo que es lo que está consiguiendo es una cosa es que los demás ya pueden apretar el culo exactamente eso hay que tirar la puerta abajo ya hay que apretar

Voz 6 46:02 Manu Carreño se ha querido detener en la diferencia que ha habido entre Madrid y Barça a la hora de afrenta de afrontar la Copa del Rey esta semana lo ha hecho con la ayuda de Eusebio el entrenador del Girona que ha admitido que la Copa es algo secundario

Voz 41 46:14 queremos intentar pasar a la siguen

Voz 0084 46:16 te ronda haylo vamos a a intentar

Voz 41 46:19 hasta el final pero no vamos a

Voz 0084 46:21 hipotecar nuestros recursos de tal manera que nos veamos podamos ver perjudicados en los partidos de Liga te digo una cosa yo

Voz 1375 46:28 entiendo si me dices que el Barça no sale un equipo titular porque no llega por las tres competiciones no lo entiendo es mi opinión ahora que el Girona diga Rajoy con la plantilla que tengo sostengo que amarrar para la Liga pues oye pues es que normal de bienes contra el Madrid Si te suena la flauta ilegal pues mira qué bien que han estado ahí haciendo buena buen partido dando buena imagen pero entiendo que el Girona diga que dónde está mi vida de verdad es en el en la Liga que de lo que ha hecho se vio el año que viene

Voz 1210 46:54 estar en primera división no entendería que el

Voz 1375 46:57 o lo que ha hecho el Barça que diga bueno como porque con el plantilla aunque tienen vamos a comprar el plante del Barça o del Madrid con la plantilla Girona entiendo que Girona diga mira pienso en la Liga

Voz 0107 47:06 esta bueno además de la Liga este fin de semana tenemos una cita muy especial en la otra punta del planeta el domingo a las nueve y media de la mañana hora peninsular Rafa Nadal va a jugar en Melbourne la final del Open de Australia su rival saldrá hoy del ganador del partido entre Djokovic y el francés púgil Carlos Moyá es el entrenador de Nadal y ha explicado que aún siendo optimista está sorprendido por el rendimiento de su jugador

Voz 1375 47:29 oye ni un solo set perdido eso es muy bueno eh

Voz 0352 47:32 sí la verdad que este bueno yo siempre he confiado mucho Rafa incluso cuando llevaba ahora meses sin competir doble vía entrando bastante bien pero siempre cuando ya son graves la no sabes muy bien lo que va a pasar aunque leves preparado pues bueno pues nervios hay tensión un set se te puede escapar muy fácilmente la verdad que que como ha llegado a la final ni yo que soy muy positivo lo había me lo había esperado de esta manera no y sobre todo la manera en la que está jugando

Voz 0107 48:02 no que que bueno hay razones para

Voz 0352 48:05 para ser optimistas hay que ir con cautela obviamente pero el tenis que ha desarrollado hasta ahora está siendo muy bueno

Voz 6 48:11 Rafa Nadal tiene treinta y dos años si buscará el que podría ser su décimo octavo título del Grand Slam una de las claves de este éxito es su capacidad para reciclarse para reinventarse año tras año

Voz 1375 48:22 yo creo que es un poco exagerada decir un nuevo tenis de Rafa Nadal pero sí que ha cambiado cosas no

Voz 0352 48:26 sí bueno es una evolución te diría no es difícil cambiar algo a estas alturas el que el saque sí que es verdad que que es lo único que técnicamente acá hemos cambiado un poco está yendo bien se muy bien pero hemos ejemplo el primer día el primer partido perdió dos dos saques si luego estos cinco partidos seguidos sin perder ninguno de esos algo bueno pues increíble al final el la idea todo esto es acortar los puntos que pasa menos tiempo en pista que corra menos que haya menos desgaste no ya que bueno pues ojalá tuviera veinte años de pudiera aguantar lo que aguantaba antes pero bueno el cuerpo va cambiando si es algunas limitaciones físicas Si bueno hay que hay que adaptarse a ella no

Voz 0107 49:09 esa es la idea sólo once minutos para las cinco y

Voz 1 49:12 el día cuatro y media en Canarias y hace unos días la nueva consejera de Igualdad

Voz 0107 49:23 Andalucía Rocío Ruiz salió públicamente a pedir disculpas no porque se haya visto envuelta en algún caso de corrupción no porque haya abusado de poder no ha pedido perdón porque no le gusta la Semana Santa

Voz 6 49:35 la consejera de ciudadanos tomó posesión del cargo el martes IS mismo día Vox exigía su cese insistimos porque a la consejera no le gusta la Semana Santa

Voz 0107 49:44 sí es que opinar a veces tiene un precio

Voz 0084 49:46 yo bastante caro da igual cuando lo hayas hecho irse ahora sigo pensándolo o no el dicho de lo escrito permanece en la época de Internet tiene un añadido lo escrito permanece buscarlo en Google es muy

Voz 0107 50:00 es fácil así que echarlo encara es practicamente habitual

Voz 0545 50:04 no es casualidad que sea la la nueva consejera de Igualdad yo creo que va a ir rastreando a ver cuáles son los fallos que encuentras en eso no debe tener muchos fallos cuando de repente lo único que se encuentra es que ellos querían un artículo diciendo que no le gusta la Semana Santa no no a mí me inquieta muchísimo no solamente que ya se ve obligada

Voz 42 50:25 a pedir perdón

Voz 0545 50:27 como si a todos los andaluces lo estuviera aquí justo por obligación al remate hasta cuándo debemos para ser justos no es que dijera

Voz 0107 50:34 que no le gustaba la aquello sino que no le gustaba lo que se había convertido en buena línea

Voz 0545 50:39 pero tan pero también es verdad eh yo hace escrito dos años seguidos sobre la Semana Santa eh y sobre eso precisamente la verdad es que a veces da miedo yo creo que hay que escribir sea lo que sea el creas lo que creas pero eh ir arriesgando pero pero es verdad que te da miedo la respuesta es como que tú no

Voz 33 50:59 no dieras

Voz 0545 51:02 SAR que yo que sé que no que que te gustaba cuando las protecciones eran algo más íntimo y más personal pero no ahora que las ciudades están tomada

Voz 0107 51:11 bueno todo este enfado de de Vox del que hablaba la escritora Elvira Lindo en La Ventana vine porque para el partido ultraderechista que no te guste una fiesta considerada española directamente es insultar a las tradiciones

Voz 6 51:21 unas tradiciones que a veces levantan más ampollas que una mala gestión vamos que si eres político la puedes liar más cambiando la fecha de una fiesta que prevaricado

Voz 0978 51:29 con dinero público tiene mucho que ver con lo que escribía la propia Rocío Ruiz cuando además creo que los dicho textualmente que se habían convertido en un desfile de vanidad rancio populismo es decir no iba al sentimiento profundo no no pienso que ser la gente es personal e intransferible yo creo que hay varias cosas

Voz 0545 51:45 lugar que el Partido Socialista durante todos estos años también ha participado absolutamente en en el en apoyar en la cultura por encima de todo las tradiciones y la cultura no lo son los tradiciones

Voz 6 51:59 los cosas distintos efectivamente entonces