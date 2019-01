De Buenas a Primeras (29/01/2019)

Voz 1704 00:00 las cuatro y media las tres y media en Canarias

en la Cadena Ser de primeros Marina Fernández y Aitor al equipo

Voz 7 00:49 empieza el martes veintinueve de enero con nueve grados en Santillana del Mar en Cantabria y otro día de mucho viento de oleaje y también de agua en todo el norte de la península tenemos ciclo a la vista se llama Gabriel y como decimos se va a dejar notar sobre todo en el norte hoy vamos a darle la vuelta al programa vamos a empezar como solemos despedir de buenas a primeras

Voz 1491 01:19 hace unos meses Carlos de Ita capturada estos gansos silvestres y nos trasladaba a través de la radio al Parque Nacional de Doñana donde queremos empezar este tema

Voz 7 01:28 antes de buenas a primeras y es que la Comisión Europea no sea

Voz 1571 01:31 han denunciado ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión por dejar que los pozos ilegales crezcan como setas en Doñana los ecologistas han contabilizado más de mil nosotros

Voz 1704 01:41 hemos detectado mil setecientas balsas que roban agua del acuífero mil setecientas balsas contada a uno mientras lagunas peninsulares de todo el litoral está seco lo verdes

Voz 7 01:53 eso es que lo de Doñana no es un caso aislado ni mucho menos España es el país de la Unión Europea que más multas acumula por saltarse las leyes de protección del medio ambiente el que más multas acumula insistimos de toda Europa

Voz 1571 02:07 casos en los que interviene la Unión Europea primero para advertir a los países de que tienen que solucionarlo ir después cuando no hay respuesta para llevarlos ante los tribunales para que no nos imponga

Voz 7 02:17 una buena multa muy pocas comunidades autónomas se libran el diario ha recopilado los datos la conclusión es que doce de ellas tienen al menos un expediente abierto Julia Molina buenos días

Voz 8 02:27 buenos días darnos un paseo por dónde empezamos

Voz 7 02:30 pues el caso más llamativo más reciente está en Andalucía

Voz 8 02:32 exactamente en el Parque Natural de Doñana hace sólo cinco días

Voz 7 02:36 la Comisión Europea Nos dio un buen tirón de orejas

Voz 8 02:39 por no cuidarlo básicamente Nos han denunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no frenar la construcción de pozos ilegales que al final están secando al humedal

Voz 1571 02:48 aquí Andalucía además es una de las comunidades que acumula bastantes expedientes

Voz 8 02:52 sí la mayoría por la gestión de las aguas residuales urbanas aunque esto es una infracción que se repite en muchísimos puntos de España en Asturias en Canarias Galicia Comunidad Valenciana Cataluña de hecho se repite tanto que los tribunales impusieron una multa de doce millones de euros a España y mientras no se solucione cada seis meses se van sumando otros once millones esa cantidad

Voz 7 03:13 os da cada año veintidós millones más de multa bueno pues habrá que ponerse manos a la obra mencionabas entre esas comunidades a Canarias que también ha recibido un rapapolvo hace muy poco en su caso porque no tiene un plan de gestión si hay inundaciones

Voz 8 03:28 esto también es un delito medioambiental porque estamos hablando de un fenómeno natural muy peligroso la Comisión avisó dos veces al Gobierno canario dos veces se de que esto había que solucionarlo que había que elaborar un plan que prevé a qué hacer en caso de inundaciones pero bueno la situación no ha cambiado así que de nuevo se ha llevado a los tribunales

Voz 1571 03:44 sí otro delito medioambiental que que se repite es la mala calidad del aire aquí de hecho hemos hablado varias veces de los problemas de contaminación que tienen en muchas ciudades españolas y es que en las grandes urbes se sobrepasan los límites de emisiones fijados por la Unión Europea

Voz 8 03:59 Madrid y Barcelona como es lógico se llevan la palma en esto en el caso de la capital llevan nueve años seguidos superando el límite aunque bueno Ecologistas en Acción lanzó en diciembre un informe en el que aseguraban que Madrid central había mejorado las cosas pero bueno ya sabes que las restricciones empezarán a funcionar en diciembre sólo de forma parcial así que bueno de momento la Unión Europea no tiene datos concretos para confirmar que el plan es efectivo por lo que la infracción de momento sigue abierta en el caso de Barcelona pues el problema es que se están superando los límites de de micro partículas en el aire

Voz 9 04:28 la calidad del aire los problemas en la calidad del aire es son un tema

Voz 7 04:32 Curro entre uno de los que más escuchamos pero también está el de

Voz 8 04:35 la gestión de los residuos la mala gestión de los residuos de Ecologistas en Acción por ejemplo

Voz 7 04:39 lleva años denunciando el vertedero ilegal de Tomelloso

Voz 8 04:42 Ciudad Real es uno de los que está en esta lista de puntos negros junto a Salamanca Alcantarilla en Murcia o La Palma en Baleares eso son por vertidos incontrolados Press que además hay al menos mil quinientos vertederos municipales que según la ley medioambiental tendrían que cerrarse gracias por el paseo Julián hasta luego

Voz 9 05:04 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a hacer números con Javier Gregori especialista en Ciencia y Medio Ambiente de la

Voz 7 05:10 la Cadena SER para saber entre otras cosas cuánto nos está costando como país ser tan irresponsables con nuestro medio ambiente con joyas como el Parque Nacional de

seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

en nuestros teléfonos también siguen abiertos hoy con el gran Sergio Díez al otro lado del seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro de novecientos cien ochocientos ir con el gran Borja González en la técnica

Voz 1571 05:41 hoy queremos que nos contéis saber qué lección que aprendizaje del colegio del Instituto pensáis que ha sido más inútil para vuestras vidas como siempre cuatro opciones de menos a más votada la tabla periódica con el dieciocho por ciento de los votos

Voz 1491 05:55 seguida muy de cerca por las declaraciones de latín como

Voz 7 05:57 el veinte por ciento de los votos casi el tres

Voz 1571 06:00 quinta creéis que nos ha servido de nada aprender hacer análisis sintácticas

Voz 7 06:05 la vencedora de hoy mi opción por cierto es la la cuarta opción con el treinta y tres por ciento de los votos las derivadas a mí no me he podido resistir esto tengo aquí bien apuntado os voy a leer lo que es una derivada

Voz 1704 06:17 a ver la derivada de una función mide la rápida

Voz 7 06:20 con la que cambiar el valor de dicha función matemática no con la que cambia no por error que mide la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática según cambie el valor de su variable independiente y ahora un audio para

Voz 1 06:34 la para recuperarlos

Voz 1775 06:36 lo que sí tendrá que ser sincero abrió un empate técnico

Voz 7 06:39 entre los cuatro millones pero

Voz 1775 06:42 eh elegiría el análisis estático porque las otras tres se va más abonos bien es que esta parte de la o de lo inútil que era porque no sirve absolutamente para nada encima en algún momento me me repercutió en el mal sentido las notas Si eso me dolía bastante porque suspender boba o que no tiene ningún sentido duele

Voz 1571 07:01 sí tanto esto sí que les va a doler a a Javi de Majadahonda porque Víctor López aprobó todo sin tener ni idea de análisis morfosintáctico

Voz 10 07:09 creo que la colección en el análisis estático la verdad porque no va a ser aprobado plan aprobaba pero no abandonarles eso que dicen de pretexto para qué me sirve para aprobado ni eso ha podido probar la actividad sin análisis

Voz 1571 07:24 pues hala ahí queda Víctor López

Voz 7 07:27 las antípodas de Javi de Víctor tenemos amo Fernando o en Anonymous hasta lo inútil es sutil

Voz 11 07:32 el cura de estas cosas ha tenido una utilidad práctica muy llamativo en feria ninguna de ellas todas sirvieron para formar mi espíritu crítico para saber de que eso tiene que no para buscar mis propios objetivos me gustaba lo que los para entrar en cuenta las con los demás así que enlazaría nuestro Siria e Instituto estudiando estas cosas ni mucho menos minutos de los que pase cuasi más divertidos

Voz 7 08:02 en el bar de institutos de aprenden muchas cosas muchísimo por ejemplo que el bocata de panceta con queso es

Voz 1491 08:08 superable no hay nada mejor yo ya no lo he olvidado en la vida

Voz 1571 08:10 pues mira Joaquín de Murcia no sólo cree que el latinas útil sino que recuerda las dic

Voz 12 08:14 y al dedillo combinativo Rosa lucrativo Rossi curativo Rosa Geni Thibault Rosa de de activos Rosa eh habla atiborrados todo lo que es el cabecilla tiene mucho que ver con el gratis si queréis o de también una un objetivo en la primera tras el nuevo tramo pero lo dejará sin suspense aunque llame alguien que lo diga bonus un nuevo en plural Bonnie Bona Bona

Voz 7 08:46 como lo dice el tono eh bonita una gol tenemos retos seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos de alguien pues se atreve a terminar la declaración que ha aceptado Joaquín y se nos ha colado un oyente del Faro nosotros encantados

Voz 9 09:05 yo sé que en realidad se trata de que os creéis todo el día escuchando las veinticuatro horas al día bienvenido Jorge de Tenerife

Voz 13 09:12 pero hubo una sombra que sacó lo mejor de mí haciendo que era cosa tal yo estaba muy muy y a día de hoy gracias me estoy sacando mi segunda carrera soy educador acabando un ciclo superior que se un trabajo de lo mío podríamos beber solo sí me escuchas en las eh gracias sabe soy joven

Voz 9 09:41 bueno un abrazo para ayudar a Isabel

Voz 1571 09:43 la encuesta por cierto sigue abierta para todos los despistados que que este es despiertos hasta ahora en arroba de buenas nuestra cuenta de Twitter

en arroba de buenas nuestra cuenta de Twitter

Voz 1491 09:59 estamos todos así que empiezan

Voz 7 10:02 Artes de buenas a primeras

de buenas a primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 7 11:18 cuatro minutos para las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias no sé si os habéis preguntado alguna vez qué qué pasa después de que Chicote vaya a un restaurante quite toda la carroña remodeló la carta haga una de esas obras faraónicas no sé si si después esos locales Rea llegan realmente a funcionar

Voz 1571 11:43 en no sé o no la verdad es que

Voz 7 11:45 nosotros no tenemos ni idea pero en La Ventana han hablado con el lema

Voz 1491 11:49 José Garcés que apostó su vivienda en manos de unos famosos contratistas de la televisión en este caso lo que buscaba era que les reforma en la cocina

Voz 0596 11:57 qué pasó es qué pasa con los gemelos entrara de entrada tiraron por tierra Mis planes porque yo quería una cocina coqueta con buenos armario cosa con un póster del chef llegara

Voz 1 12:09 posteridad John Le Monde en el delantal yo también tengo

Voz 0596 12:18 pero bueno aquí de el concepto abierto de cocina del conflicto vivir todo esto es una infierno me dice me viene me dicen los gemelos viesen fuera paredes Se acabaron los espacios divididos me proyectaron una enorme que fluyera el piso la reforma la fluidez mira hablan de conceptos que me revientan me dijeron ella tiene que destrozar los muebles viejos Iván me dan un unos guantes y una maza para qué ocurre si dicen para que participes no dicen te sentirás mejor director que destroza lo viejo y le digo perdón os pago para hacerlo vuestro trabajo es ese inicial tranquilo e inicie el pero el presupuesto igual igual en un poquito claro

Voz 9 13:12 ya vemos que

Voz 1571 13:13 no es oro todo lo que reluce detrás de las cámaras el dueño de la casa tiene que ponerse el mono de obra y aún así hombre nadie le asegura que que el presupuesto no acabe subiendo en muchas obras al final entre una cosa y otra pues se termina pagando más de lo que se dijo sino mirad de cualquier obra de Calatrava o la Caja Mágica de Madrid que acabó costando trescientos millones el doble de lo que estaba presupuestado pues algo parecido le pasó a Emma José

Voz 0596 13:37 sí porque empezaron a descubrir cosas pues que que no había ahí estamos dice está para está llena de restos óseos debido a que llamara la Brigada Especial estos cuando vieron que cobrarán dije pero que va a venir aquí Julio Iglesia creo que los cimientos que hay que reforzar también el cableado que estaba Solé cuatro salidas de humo no sé si me dijeron que que según el tipo de tiene que yo dices eso es mentira verdad engañaron pero claro que les voy a decir yo sólo profesional era eso lo ve yo yo sólo había que estaban haciendo lo que les salía del duty free como cuando compraron el piso al lado para que su proyecto respirar a comprar el piso de al lado me para

Voz 1491 14:28 EFE Tomás ya demasiadas libertades del protagonista de los Especialistas secundarios ha terminado su testimonio haciendo balance de la obra de los gemelos la cocina ha quedado bien pero el piso quizás esté un poco de ese

Voz 1704 14:42 librar compraron el piso de tu vecino sin preguntar a sí para que respirar al proyecto osaron la parte de abajo lo juntaron dice mira si hubiera estado

Voz 0596 14:50 aquí con nosotros dándole el más claro

Voz 1704 14:53 me dice Ramón tiene que jetas crecientes de verdad

Voz 0596 14:55 bueno y el resultado qué tal la cocina la verdad si eres fantástico sigue mirando la cocina amplísima de ciento treinta metros cuadrados brazo cocina no sólo cocina comedor dormitorio sólo cocina todo cocina con isla en medio eso sí muy bonita sólo tienes que se nota cuarteto claro dónde duermo donde veo la tele donde cago a ver si te dijera conflicto abierto espacios integrados y setecientos cincuenta mil euros coma setecientos cincuenta suerte que yo te condeno que tú tienes dinerito sí porque gracias a Dios yo trabajo en el sector de los opiáceos por qué no trabajo bastante soy profesor ahí gracias a José Porta experiencia ya adiós

Voz 1571 15:48 mucho hablando de de casoplón es Podemos ha rectificado y ahora abre la puerta a negociar con más Madrid una candidatura conjunta para

Voz 1704 15:55 va para la Comunidad de Madrid menú menudo cambia de tema hablando de casa me encanta cuando el digamos más pero quién quién ha dicho esto lo de la candidatura conjunta hizo podemos lo ha dicho Pablo Iglesias Podemos podemos pero en realidad bueno es un poco lo mismo demostró que Pablo Iglesias una cosa es el partido y otra Liga

Voz 9 16:16 pues en El Mundo Today no eso nadie

Voz 1981 16:19 se atreve a decirle a Pablo Iglesias que es el único que queda en Podemos la formación morada podría pasar hay hablarse puedo Donald Trump reconozcan Lopetegui como entrenador de la selección que amenaza con convocar al Ejército un informático recién levantado es incapaz de darle a abrir pestaña nueva primero tiene que mandar las legañas a la papelera de reciclaje Z tú a una L y una R en las orejas para saber dónde ponerse los auriculares estaba cansada de escuchar las canciones al revés crean el nuevo Seat Teruel para aquellos que no tienen carné de conducir ni plazas de garaje ni necesitan

Voz 7 16:56 anoche el alumbrado del nuevo Seat Vigo perdón

Voz 1981 16:59 tira iluminar carreteras de todo el mundo sin moverse de España Amancio Ortega la pregunta con que va a encenderse los puros se retiran los billetes de quinientos españoles preguntan a dónde tienen que llevar sus sacos de billetes para devolverlo un pelotazo de chatos extingue las galletas dinosaurios el nivel del vaso de leche ha subido un setenta por ciento las el impacto no señora aprovecha el pene que sale de un Glory Hole para colgar su chaqueta hayan bolso niño no te muevas que esta recién planchado el abrigo adviértele los a han a la NASA de competencia desleal por llevar gente al espacio déjalo ya sabes que nunca ha sido a Venus en un taxi replica un paracaidista prefiere disfrutar de la experiencia en lugar de lamentarse por haber dejado el paracaídas en el avión ya me ampare en ese tema cuando toque ha dicho a dos metros del suelo

Voz 7 18:02 a veces las redes sociales sirven para algo más que para elevar a la categoría de debate nacional cualquier chorrada os nuevos en situación el pasado jueves Sofía periodista de profesión como casi todos los que dos que pueblan Twitter reflexionaba así en en su cuenta de esta red social

Voz 15 18:21 hoy se ha muerto mi vecino de abajo y la manera de encontrarlo me ha dado para reflexionar no le conocía de nada a pesar de llevar seis años como vecina sólo sabía lo sabíamos toda la comunidad que estaba solo completamente solo en la vida y así ha muerto no se sabe cuándo murió quizá haya sido hoy o fue allí ayer o hace tres madrugadas una mujer que le llevaba comida a cada x días ha dado la voz de alarma al encontrar extraño que no atendiera el móvil ayer y que hoy no abriera la puerta

Voz 1571 18:49 bueno pues se dio aviso a los bomberos entraron a la casa del señor a través del balcón de Sofía y más tarde ya ha sido consciente de lo que había ocurrido

Voz 15 18:57 vulnerable casi impedido en condiciones higiénicas más que dudó

Voz 1981 19:00 cosas solo

Voz 15 19:02 nadie de la comunidad nos hemos dignado a ayudarle de alguna manera me siento mal me da por pensar en esa deshumanización de las ciudades no tener a nadie estar solo y sentirte solo en una de las ciudades más conocidas del mundo morir solo que el olor de abandono traspase la puerta se expanda por la escalera mucha pena mucha verdad esta propia y ajena muchísimo

Voz 1571 19:24 Sofía ha pasado por Hoy por hoy para contar con más calma su historia desde cuando vives en esa comunidad de vecinos

Voz 16 19:29 pues poco más de seis años este vecino ya estaba viviendo aquí de toda la vida cuando ya ya

Voz 17 19:34 ambos coexiste con ese hombre en algún momento

Voz 1995 19:37 esto en la escalera en el ascensor de forma muy punk

Voz 16 19:40 al pues se coincidía con él porque además iba a andaba que somos muy muy lenta casi impedido estaba ir de manera que aunque tú quieras rápido pues a lo mejor antes que tú y te salía a tirar la basura y entraba el hombre aún no había salido del portal no

Voz 1571 19:54 sabía algo del conocías algo de su historia quinientos

Voz 1995 19:57 eh que se había dedicado

Voz 16 19:59 es es que desde el primer momento me llamó mucho la atención porque Sugar nuestro balcón al asomarnos al suyo ya en el balcón cuando llegamos había una lavadora ropa rota tirada Madeira y sus sus cristales desde la calle se ven totalmente negro

Voz 1491 20:14 con los días Sofía descubrió que el señor había nacido en ese en ese piso que se quedó solo cuando sus padres murieron la casa no se limpiaba desde el dos mil uno el único contacto con el exterior era esa mujer que periódicamente le llevaba comida

Voz 1571 20:31 no podemos pensar que esto es algo habitual pero que va en Reino Unido por ejemplo unas nueve millones de personas se sienten solas siempre eh o frecuentemente hace un año creaban allí el ministerio de la soledad encontramos también medidas parecidas en Francia China Suecia y en nuestro país el estudio la soledad en España que lo hacen analistas en Sociología Economía Política pues este estudio dice que más de la mitad de la población española ha experimentado la soledad

Voz 7 20:55 como tal en en algún momento uno

Voz 1491 20:58 a dos suecos e ayer hablábamos de este documental y teoría sueca del amor uno lacado suecos ya viven solos mucho es uno de los datos queda el documental y que ese interesantísimo se podría considerar la la soledad como la epidemia del siglo XXI Sara Berbel doctora en Psicología Social ha estado también en Hoy por

Voz 1981 21:16 a medida que nuestra sociedad sociedades cada vez más individualista los problemas de soledad son mayores yo diría que una de las grandes amenazas de nuestras de nuestras sociedades la soledad es la gran amenaza en mayúsculas de las personas mayores por ejemplo en estos momentos tenemos muchas personas autónomas muchas personas freelance es que de hecho cuando se les pregunta por su trabajo muchos responden que uno de los factores más negativos es la soledad es decir que no solamente estamos hablando ya de personas mayores en situación con de pobreza o de desempleo y la verdad es que bueno el individualismo no ha dejado de crecer en los últimos ciento cincuenta años es así desde más o menos el mil ochocientos sesenta las familias cada vez son más pequeñas cada vez hay menos interacción comunitaria y además hay un mito sobre la juventud di este elixir que parece que todos tenemos que tomar para nunca llegar a ser mayores que aún penaliza más

Voz 7 22:18 de hecho de de la madurez

Voz 1981 22:20 Porta soledad resumir básicamente estamos perdiendo lo que se llama comunidad que exacto es cierto que en otras épocas si la familia no no era suficiente había comunidades en las casas de vecinos

Voz 9 22:35 las comunidades que ahora ya prácticamente no existe ni de ahí entre otras cosas que la soledad afecte a a cualquier persona de cualquier edad hombres mujeres el problema de la soledad se ha convertido en un problema

Voz 17 22:48 ver sale una cosa es vivir solo

Voz 1981 22:50 y otra es muy diferente sentirse solo de hecho lo que ocurre es que muchas personas que están rodeadas de otras se sienten terriblemente solas esas personas señalan que no tienen con quién compartir esos sentimientos profundos esos temores esas inquietudes que la vida no nos proporciona cotidianamente aunque estén rodeados de gente

Voz 1995 23:13 como sociedad podemos permitirnos ser cada vez más mayores y estar cada vez más

Voz 1981 23:17 bueno yo estoy segura de que empezaremos a pensar fórmulas para que esto no sea así en estos momentos es como una época de transición pero se está dando un un envejecimiento poblacional el único extraordinario que hasta ahora no habíamos vivido estoy segura de que vamos a empezar a pensar de hecho en algunos países nórdicos ya han empezado vivir en formulas más comunitarias menos en en celdas donde vive una o dos personas sino lugares donde se comparten espacios donde se puede compartir el ocio el crecimiento personal deporte estudios no estoy segura de que implantará hemos ese tipo de de sociedad porque sino realmente sería invisible no

Voz 7 24:12 ya lo decía en la canción no están locos sabían muy bien lo que querían que Tamas arrancó por bulerías en mil novecientos ochenta y tres y durante veintiún años abrieron el flamenco al pop ya los ritmos latinos decidieron que la música como en la vida lo de las etiquetas no tenía ningún sentido

Voz 0209 24:30 yo creo que hagamos un buen cromos lo sabe Tabueña de los cromos de los niños que decía te voy a cambiar este cromo portal minutos siempre nos hemos adaptado muy bien a otra cultura a la cultura africana la brasileña La Latina será por lo dijo que traigan Nuestro Padre Juan Habichuela Pepe Habichuela de esa gira Fray con Manuela Carrasco hoy común esa gira que habían por ahí nosotros no vamos de esa cultura y por eso somos tan versátil de poder tocar en cualquier momento y a cualquier cultura

Voz 1571 25:04 imagina a alguna estas preguntado si las personas ven algo escuchan algo mientras están en coma

Voz 7 25:09 la verdad que este tipo de cosas prefiero no preguntarme la Seda Yuyu me da un poquito de sí bueno por miedo

Voz 1571 25:14 Antonio Carmona el líder del tuvieron que inducir un coma dos mil diecisiete por una infección abonar unos implantes dentales inseguro que cuenta el dice que que sí vio cosas y lo mejor es que sacó

Voz 0209 25:24 ahora bien a mi padre de Ángel Nieto también que recientemente Sarrià sabia muerto de repente también veo una cosa que no que no entendía nada una foto de una amiga mía que me la pone ahí de una foto la última foto de Ángel Nieto con con él yodo con Ángel Nieto que me la hizo él me la hizo grande Italia cuyo puesto que eso no está en coma esto bueno ya en coma en coma ve muchas

Voz 7 25:51 Kutxa ahí

Voz 1704 25:54 también con todo lo que te mete con todo lo que te meten yo veía como una juerga

Voz 0209 25:58 circo veía enano venían veía de todo veía cómo

Voz 7 26:02 bueno pues al despertar de ese coma cuando se reunió con los otros dos Carmona Illes dijo

Voz 1704 26:07 que había que volver y vuelven vuelven reeditando

Voz 1571 26:10 pero de aquí a Ketama que tenía pues estas canciones míticas como Se dejaba llevar Vente pa Madrid en no estamos locos

Voz 19 26:16 soltar una una especie de necesidad que tiene dentro y hay veces que te encuentras con sorpresa cómo cómo cómo es dijo este que que de verdad que fue una cosa que no esperamos un éxito así ni tanto bolo Ny un cambio en nuestra vida vidas tan importante lo bueno

Voz 1995 26:32 ahora que lo habéis tenido que estamos obligadamente volverá

Voz 1571 26:35 Luca risa al club modifique diesel lo de aquel dijo albina va a poner un tema he visto

Voz 1995 26:39 próximo seis decir cogemos estas canciones y la vamos repartiendo entre tarifas Eliseu distinto con aquel disco Antonio Fleck

Voz 10 26:46 sí yo aquí yo quería ir a parte de estar aquí de de la barriguilla de Silva que estaría poco estampado

Voz 0231 26:55 más recta ataque entonces estaba hecho un chaval

Voz 0209 26:59 pueblo que lo que en aquella época yo creo que nosotros lo que hacíamos era quítale las arrugar flamenco que la arrugar flamenco éramos gente que planchado muy planchado planchado planchado amo también venía hacíamos que viniera que vinieran otros chavales jóvenes a a oir el flamenco más ortodoxo hábil movimiento muy bueno

Voz 0084 27:25 tienes que han terminado siendo grandes himnos pero gracias a la casualidad caminos se a priori inesperados Ése es el caso de nuestra canción de esta noche bohemia Like You bohemia Le Club es uno de los grandes himnos de comienzos de este siglo la canción de los Dandy War Horse llegó en el año dos mil pasó totalmente desnudo

Voz 0209 27:53 percibida fue el sencillo menos seco

Voz 0084 27:56 exitoso de una banda a la que el éxito regate Ava con frecuencia sin embargo la historia de la canción del grupo dio un giro inesperado después de que un creativo publicitario decidiese colocarla en un anuncio de Vodafone aquel gesto convirtió la canción en todo un fenómeno sonando en todo el mundo de la tele saltó a la radio de la radio a los festivales convirtiendo a los Dandy War Horse en una de las primeras bandas de éxito de este siglo Un viaje que comenzó gracias a la publicidad a un anuncio que cambió la carrera de esta

Voz 7 28:54 pues aquí un argumento en forma de canción contra los que sólo ven razones para demonizar la publicidad gracias a un anuncio la mayoría conocemos este tema Cols bohemia en Like You en el sofá Sonoro de hoy te Alfonso Cardenal

Voz 20 29:59 las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0127 30:06 Ana corbata buenos días buenos días desde hoy sólo se va a poder ir a noventa por hora en las carreteras convencionales en las que hasta ahora el límite era de cien la medida impulsada por la DGT para reducir los accidentes afecta a las vías de un carril por sentido Sintes doblar Mariola al herido

Voz 0259 30:20 habrá más vigilancia de la Guardia Civil y la DGT no descarta poner más radares para que los conductores cumplan la nueva norma en estas carreteras secundarias las más mortales lo ideal señala Pere Navarro es que los conductores colaboren voluntariamente porque si se pasan del límite de noventa es caerá una multa más pérdida de puntos en caso de superar los ciento veinte kilómetros

Voz 22 30:42 el año unos dieciocho vieron casi novecientos muertos en estas carreteras convencionales deberíamos ser capaces entre todos de reducir un diez por ciento es decir noventa

Voz 0259 30:56 esta es la primera medida de Pere Navarro la bajada noventa afectan sólo a siete mil kilómetros de la red secundaria y únicamente a turismos y motos los autobuses podrán circular a la misma velocidad límite será de ochenta

Voz 0127 31:10 para camiones furgonetas y autocaravanas remolques también sobre circulación los taxistas de Madrid que sigan de huelga van a volver a movilizarse hoy anoche celebraron una asamblea hay acordaron hacerlo a pie sin sus coches Alfonso García es portavoz de Caracol taxi

Voz 23 31:24 al nueve de la mañana hasta la sede de UGT

Voz 24 31:26 que no vamos a aceptar concentración ahí luego vamos de once alguna en la calle Génova y luego pues la tarde si Danone volveremos a la Puerta del Sol a saludar a nuestro amigo al señor Garrido

Voz 0127 31:39 eso en Madrid en Cataluña también va a haber movilizaciones pero no de los taxistas sino de los TC ayer se manifestaron frente a la Conselleria de Territorio y hoy lo van a hacer ante la plaza de Sant Jaume que el Govern tiene previsto aprobar el decreto que pactó con el sector del taxi para que haya que contratar sus servicios los de los sube TC con un tiempo de antelación en Venezuela lo último es la reacción de Nicolás Maduro y de Juanjo ha ido a la decisión de Estados Unidos de bloquear los fondos que tiene allí la compañía estatal de petróleo de Venezuela es una sanción que Donald Trump que establece para aumentar la presión sobre Maduro que dice que tomará acciones legales guay dos sin embargo ha pedido esta madrugada en la CNN que otros países sigan los pasos de Estados Unidos

Voz 26 32:27 alerta Venezuela lo ha estado reunido hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa sí

Voz 0231 32:35 a Venezuela un camino ilegal

Voz 1704 32:37 a mí

Voz 27 32:40 nos enviemos si Europa que sábado domingo se cumple el lapso que lidiará el ultimátum que le dieran a madurez Der esta petición de protección de activos de Venezuela de la República Venezuela a todos los países

Voz 0127 32:53 en plena crisis en Venezuela Pedro Sánchez inicia hoy una gira por Latinoamérica va a viajar primero a República Dominicana después a México más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 0596 33:03 en sí

anuncios informativos de esa primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 7 33:21 pendientes un día más este martes de Venezuela en lo informativo vamos a ver qué nos espera ahora en cuanto al tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:29 muy buenos días una situación que en México

Voz 7 33:32 junto del país va a ser un poco más tranquila que ayer pero habrá

Voz 0978 33:34 de tranquilidad meteorológica esta semana va a ser casi una ilusión porque no será exactamente así en todos los puntos y prácticamente todos los días de la semana tendremos algo que contar hoy sobre todo el viento que seguirá reforzando con el paso de las horas iba volverán a ser el extremo norte de la Península especialmente el Cantábrico y los Pirineos así como el Mediterráneo donde iban a recibir el azote del viento con más fuerza se superarán con facilidad los cien kilómetros por hora pero se acabará notando también en el resto del país Madrid por ejemplo rachas de más de cincuenta que para ser la ciudad de Madrid ya es bastante y además acentuará la sensación de frío y así por todo el país rachas más o menos significativas con temperaturas sin grandes cambios pero con este viento que acentuará la sensación de frío innobles que sobre todo a partir de mediodía ya en el extremo norte de la península desde Galicia hasta Cataluña como muy al sur la Comunidad de Madrid irán dejando chubascos y una nueva nevada en el Pirineo a ver si este año van acabar un poco hartos de la nieve después de tan poca nieve pero en principio la de mañana no será tan intensa y tan persistente como la que hemos seguido las últimas veinticuatro horas

Voz 1491 34:35 Jordi tenemos además ya aquí a la vuelta de la esquina y otra ciclogénesis explosiva la primera del año la primera del dos mil diecinueve

Voz 0978 34:44 así es es abrir las puertas del noroeste que empiezan a circular una vez que ese recelo el anticiclón de nuestras en esta zona más próxima éxodo pie da pie a que las borrascas que iban más por Escandinavia y el extremo norte de Europa pues ahora se puedan dirigir más hacia el sur y ahí tenemos Gabriel recordamos que ya sólo en nombre de una borrasca el hecho de que tenga nombre esta vez puesto por el servicio meteorológico francés avisado por el servicio meteorológico francés indica supe lo peligrosidad no es decir siempre que digamos que una borrasca tiene un nombre que decir que puede provocar problemas en infraestructuras también en las personas bueno hay donde va a causar

Voz 17 35:24 esos posibles de estragos está ciclogénesis

Voz 1491 35:27 Gabriel o directamente

Voz 0978 35:29 no nos va afectar porque es una ciclogénesis explosiva que que ir

Voz 1704 35:33 la

Voz 0978 35:34 hoy estaba centrada más o menos la borrasca que da lugar esta borrasca mucho más y a mucha velocidad que eso es una ciclogénesis explosiva es decir que la presión baje muchísimo más de veinticuatro Pascal es que es lo que mide el barómetro en veinticuatro horas su paso será desde el Atlántico que estaba hoy hasta el sur de la Bretaña es decir va a entrar por ahí de manera que por suerte no nos va a afectar de manera directa como ha pasado anteriormente no con otras ciclos Génesis que por desgracia han provocado muchas víctimas y algunas mortales no en nuestro país pero el hecho de que sea tan potente igualmente va a hacer que su radio de acción importante hizo en esas zonas que decíamos en el pronóstico del extremo norte de la provincia por dos motivos básicamente uno por el viento un SIVE buscamos los valores máximos en tierra serán en puntos de montaña y será fácil por ejemplo en los Pirineos superar en cotas de unos mil quinientos metros de altura los ciento treinta kilómetros por hora si nos vamos a la Cordillera Cantábrica también mucho más de cien kilómetros por hora pero el viento más fuerte lo tendremos sobre el mar en el Golfo de Vizcaya ahí es donde a nivel de superficie que eso ya no es tan habitual va a ser como un huracán no porque superará con facilidad los ciento diecisiete diecisiete kilómetros por hora y las rachas máximas pueden superar en muchos momentos los ciento treinta kilómetros por hora la segunda afectación una derivada de este viento que estamos diciendo sobre el Golfo de Vizcaya el oleaje de hecho en todo el Cantábrico pero a medida que nos vayamos más hacia la frontera con Francia más acusado va a ser este oleajes esperan holas en la misma costa que pueden llegar a superar los ocho metros de altura y además con un periodo bastante breve apenas diez doce segundos se repetirá cada una de estas olas de manera que mañana Curie esos para nada acercaron a ningún punto del Cantábrico eso de la fotografía que queda muy bien con una o la tremenda detrás pues nos puede costar la vida ha pasado puede volver a pasar sino hacemos un mínimo caso a las medidas de precaución también de mucha atención carreteras sobre todo donde estas últimas horas ha nevado este viento especialmente en puntos de montaña a partir de mil metros va a levantar mucha de esta nieve iba a reducir muchísimo la visibilidad horizontal

Voz 1558 37:37 hoy Jordi empiezan en las próximas horas pero hasta cuándo va a durar toda la semana

Voz 0231 37:42 pero va a ser un sinfín ir a ver si

Voz 0978 37:45 pasa un poco como el fin de semana que ya hemos dejado atrás que justo cuando llegue el fin de semana la cosa se va calmar un poco no está claro del todo porque la borrasca potente de esta semana no está que estamos descubriendo no es Gabriel la ciclogénesis explosiva la borrasca que va a afectar más directamente el conjunto del país un poco ya lo insinuaba ayer va a ser la que llegará entre el viernes y el sábado con vientos muy fuertes precipitaciones que abarcarán prácticamente todo el país y a ver hasta dónde baja la cota de nieve que lo puede hacer mucho de manera que va a ser una semana y de trabajo para nosotros y cansina para mucha gente sobre todo si nos gusta este tiempo tan tan complicado no pero insisto todo apunta que incluso el fin de semana podría volver a mejor

Voz 1704 38:24 bueno Jordi pues como siempre nos lo vas contando estamos en invierno que es lo que toca claro que sí Mairata nos va a ir a peor el catarro militancia estamos aquí kleenex para arriba kleenex para

Voz 17 38:34 bajo un abrazo hasta mañana adiós

está primeras con Marina Fernández

Voz 0209 39:02 viva

seis ocho tres tres dos tres siete

Voz 7 40:14 lo cuatro nuestro número de Whatsapp echando humo con la encuesta de hoy

Voz 9 40:18 que sabíamos que va a traer cola

Voz 1571 40:20 esa

Voz 9 40:21 esto es que vamos a escuchar queda de

Voz 7 40:24 da a partir de ahora a ver nota de voz preferida de la historia de de buenas a primeras

Voz 1995 40:29 hola buenas El saber no ocupa lugar entonces bueno es la pregunta

Voz 7 40:36 todo después de decir eso pide perdón nunca me habían dado igual pero

Voz 1571 40:42 pero quién es este ser Tony A

Voz 7 40:44 con oye Tony un beso un abrazo prevé ir tú No pidas perdón que nosotros claro todas las encuestas no nos lo tomamos demasiado en serio tampoco en broma bueno básicamente lo que queremos es conocer un poco mejor que la reversión mina is incluso si opina es que nuestras encuestas son una chorrada

Voz 1571 41:04 pues que lo diga hoy ha despertado

Voz 7 41:06 el ente que vive dentro de vosotros os preguntamos de las muchas cosas que presuntamente aprendí en el colegio cuáles no habéis utilizado jamás eh las seis borrado de vuestra memoria pasa a mejor vida sin pena ni gloria

Voz 8 41:18 no las habéis echado nunca buenos días botones ver Julia de Alicante con las declaraciones y las funciones si no me llevaba mal pero colas derivadas de va por la tangente con Pelle incluidas lo que realmente me sirvió fue la tabla periódica trabaje bastantes años en laboratorio técnico

Voz 1704 41:38 un beso Julia

Voz 1571 41:39 que que ha repasado las cuatro opciones de la encuesta la tabla periódica con el dieciocho por ciento de los votos declinación es veinte por ciento análisis sin táctico treinta por ciento y las ganas

Voz 1704 41:48 horas como votaba también Julia las derivadas

Voz 1881 41:52 buenos días bueno Ros buenistas buena gente pues si te diré la verdad de poco me ha servido en ninguna de las cuatro opciones pero el tema de lo las derivadas que tema de matemáticas para mí era nefasto matemáticas un cero a la izquierda

Voz 9 42:11 venga dado en las declaraciones de Alberto de Valencia listas Bruno rudos buenísimo no

Voz 7 42:19 lo habíamos pedido puesta en latín bueno digo de Zaragoza no estriba una opción que ni son los había pasado por la cabeza

seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos

Voz 1571 42:42 cuatro novecientos cien ochocientos os pedimos perdón ya porque tampoco tenemos tiempo para leer todos los comentarios que nos habéis escrito en Twitter en arroba de buenas

Voz 7 42:50 eran muchísimos no tenemos tiempo porque ya son las cinco y trece las cuatro de trece en Canarias

Voz 32 42:59 lo primero que

Voz 17 43:01 se vuelve a su casa y es cierto

Voz 1621 43:03 la casa en la que vistió la camiseta del Atlético cuando tenía quince

Voz 1995 43:07 Nos

Voz 1621 43:08 de su dorsal será el XXII será presentado mañana a la una del mediodía gran futbolista el que ficha al Atlético de Madrid Álvaro Morata que empezó de recogepelotas que soñaba con este día

Voz 0105 43:18 tenía que declarar en la puerta con mi padre porque quería ir dos horas y media antes tuvimos que estar dos horas antes los recogepelotas y yo estaba dos horas y media peto de recogepelotas que lo tengo en casa todavía

Voz 9 43:29 yo iba a

Voz 0105 43:32 a disfrutar a ver a

Voz 1704 43:35 ahora el Atleti cuando no iba de recogepelotas iba

Voz 0105 43:38 iba a la grada así que así que estoy muy contento la verdad que que siempre cuando veo algún algún recogepelotas pues veo identificado oí empecé de recogepelotas soñaba con algún día estar no se campos puesto

Voz 1621 43:50 coño cumplido para Álvaro Morata que estará en el Wanda Metropolitano jugando con la camiseta del primer equipo del

Voz 1491 43:55 Atlético Madrid no ha llegado a culebrón de cinco temporadas como el despido de Lopetegui o la relación de Solari conmigo pero la llegada de Morata Atlético éste ha demorado lo suyo el jugador ya está fichado sólo por fin puede contar con el delantero que llevaba años pidiendo Kiko leyenda del equipo rojiblanco ha explicado en El Larguero las cosas buenas pero también las malas de Morata

Voz 33 44:16 se une absolutamente todo lo que requiere ahora mejor a un equipo entrenado por el Cholo Simeone que se en juego posicional es un futbolista que te juega bien de de espalda después si tiene que jugar como ya lo demostró con la Juve en algún que otro partido a la contra con espacio y en profundidad pues un futbolista que también te aporta muchas cosas aparte también yo creo que que está la gana no de resarcirse y el hambre y la actitud a la hora de presionar e incordiar a la parte de de atrás de de lo contrario no para mí es un jugador que que ya te digo que reúne todas las condiciones sólo exclusivamente leve un pequeño lunar cuál es que ante la adversidad de me tramites debilidad yo creo que ya es hora con veintiséis años de que de un pasito

Voz 1704 44:57 adelante

Voz 33 44:58 Morata y ante las adversidades pues recurra todo lo contrario no que es trabajar trabajar trabajar y escucharlo pues quejarse un poquitín menos

Voz 1571 45:07 salvo imprevisto Morata va a debutar con su nuevo equipo el domingo en Sevilla frente al Betis el que seguro que no va a jugar este domingo es Neymar que este pasado fin de semana se ha lesionado de gravedad y es probable que pase un buen tiempo en el dique seco así explicaba su futuro próximo el doctor Ripoll

Voz 34 45:24 momento clave de la temporada lesión síntoma metatarsiano que repite exactamente igual que la digo exactamente

Voz 23 45:30 el tienen dos opciones poner un juego tornillo más grueso sí que sería una solución más rápida hoy a poner una placa si realmente hay un retardo de consolidación severo y esto ya no iríamos cuatro meses cuatro meses eh bien bien cuatro usted pero usted pero a James Rodríguez no de una lesión bueno en otro especializan que es el doctor De Prado relajado el Rodríguez de esas Savia Alonso es el igual ya cientos de jugadores de Stars

Voz 1491 45:55 Neymar fichó por el PSG el verano de dos mil dieciocho a cambio de doscientos veintidós millones con el único objetivo de ganar la Champions con el equipo francés en sus dos temporadas en París ha sufrido dos lesiones idénticas en la fase decisiva de la temida dada Manu Carreño le ha preguntado al entrenador Luis Fernández si Neymar puede tener parte de culpa pero no provoca

Voz 1704 46:16 es que a veces Neymar entrar en la provocación

Voz 35 46:19 o no en los últimos tiempos no no no

Voz 36 46:22 no provoca anual de madre que de durante tres cuatro años cuando el Barça cuando lo de Gerrard en Frances no está provocando no está en la provoca es eso es chino de hueco así es forma de devolver después bueno pues él tiene que que seguramente sabe y que ese cuerpo o Dori Toribio

Voz 37 46:46 que nunca pues tiene Alex si es así pero no es provocar estas como eso cuando sumó su forma estaba mucho mejor estaba siendo cosa no para provocar el contrario es para en una hoy y lo que pasa es Neimar

Voz 34 47:06 como jugador del Barça es que claro uno pero bueno

Voz 1571 47:11 viendo a la liga doméstica este lunes hemos visto algo inaudito en una competición seria la Segunda División española tiene desde hoy veintiún equipos es decir uno menos la Liga ha expulsado al

Voz 1621 47:21 Deus de la competición durante los próximos tres años

Voz 0985 47:24 pero esto es definitivo bueno vamos a ver si prospera el recurso que el Reus va a presentar ante el Reus busca que se suspenda la sanción y que de esta forma pues pueda proceder de inmediato a fichar a jugadores para poder seguir compitiendo siempre y cuando el revoque la sanción de la liguilla sanción

Voz 1491 47:46 al Reus fuera del fútbol profesional durante los próximos tres años impone además una multa de doscientos cincuenta mil euros y que multar con dinero a un equipo que que echas de la Liga precisamente por no pagar a sus jugadores tampoco parece una gran así el Reus aún tiene una oportunidad que es aprovecharse de la pésima relación entre la Liga y la Federación

Voz 0231 48:06 en España para que te echen dura competición tiene que ser el Comité de Competición que es el que regula la competición entonces hay una guerra

Voz 1704 48:14 la permanente según hablado yo pues

Voz 0231 48:17 Jordi esa tarde la Federación ha interpretado esto de Reus como un ataque directo de la Liga la Federación uno más cuando decimos uno más es que posiblemente la relación Federación Liga esté peor que nunca atraviesa un momento muy muy delicado hubiera preocupación máxima en la Federación por las formas de Javier Tebas la Liga un poco más optimista cree que al final con dinero habrá solucionando el tema que le dará dinero a la Federación que todo eso del balón el horario las competencias se terminará solucionando por dinero

Voz 9 48:58 no es ningún secreto que la vida moderna programas que va justo antes de de buenas

Voz 7 49:04 meras me encanta que desea ahora mismo el estatus de la vida moderna personalmente antes de de buenas a primeras si eres bueno no es ningún secreto que que la vida moderna se grada ellos mismos de aprovechan cualquier momento para para confesarlo de lunes y miércoles no sirves de una tres este gravamen

Voz 1571 49:21 así que en unos pregunta es más veces sí coincidimos con ellos porque porque no habrá estarán durmiendo o haciéndolo geek

Voz 7 49:27 sí sí a pesar de no plegarse la paz

Voz 1491 49:29 quizá de madrugada tienen un problema con su horario en concreto Broncano que siempre llega unos diez o quince minutos tarde

Voz 1571 49:35 le Ignacio sí y que que pues ya están hartos de tener que esperarlo en el último programa han decidido plantarle cara ya hablar públicamente de este problema

Voz 0231 49:42 bueno vamos a ver porque estamos diciendo que es que David ha dicho llegó hay diez nada más sólo por joder tenemos la prueba

Voz 38 49:49 los dos goles y te que llevo oye Santiago al grupo de contra el grupo de que un grupo recordemos que se llama La vida moderna

Voz 0231 49:55 nacional ante el Murcia vamos a ver vamos a ver otra foto por favor de que hoy tenemos papeles David porque el resultado te sorprenderá hasta la foto nuestra por ahí vea a ver qué fotos una foto que demuestra que no estabas ahí diez a ver ahí trece y dieciocho pero pero yo hecho ya había llegado ya pero no estabas no no estaba sacudió a Madrid si no hay dieciséis llega hoy dieciséis a los estudios dice al al hecho por aquí has entrado a la pecera hay veintiuno es absolutamente imposible pruebas como algo hay tenéis un radar de Carmena pero cuando la prueba de dieciocho ya no lo otro ya es regalar regalar a la Fiscalía le espera mantengo una propuesta el propuestas pido disculpas por llegar tarde habitualmente a vosotros y a toda la gente a la que ha hecho sufrir muy bien esto ya es poca eh que no es poca con este tema especialmente los catorce años esta disculpa ya es más de lo que espera de pidió disculpas en concreto Totti que nunca llega tarde a querer gastar de muchas veces pero te pido disculpas por lo de hoy Maradona el controladora Salvador no

Voz 1491 51:01 a llover controlando desde este avión Bayern artista

Voz 0231 51:04 el experto estar ahí

Voz 7 51:08 el caso es que Broncano parece que ha tomado nota porque éste ha arrancado con una propuesta

Voz 1571 51:12 interesante si afecta sobre todo a Ignatius que al parecer es el más puntual de los tres quién lo diría

Voz 0231 51:19 vamos a ver he pensado que si ante David no si hay diez estamos dos personas de los tres Se empieza el para siempre si hay dos personas si se empieza el programa pero que así se solventa es que me veo así en el programa de Ignatius sólo todo lo que tiene que estar dos Si yo estoy hay diez pero en los seis ninguno de los otros dos otros dos factores que esperar cuando hay un problema

Voz 38 51:44 hay veinticinco al veinticinco sí veinte que no hay veinte vent si bien