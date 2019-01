De Buenas a Primeras (30/01/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 7 00:49 empieza el miércoles treinta de enero con siete grados en A Coruña y un día de relativa calma en cuanto al tiempo al menos hasta la tarde aunque va a seguir haciendo bastante viento la jornada ser más tranquila ya después de comer más o menos va a tocar ir sacando el agua ya hay un lugar donde cuanto peor cinco haga fuera lluvia viento frío nieve cuanto peor tiempo haga de pues mejor se está dentro si este lugar al que nos hemos marchado este miércoles para constatar que hay vida mucha vida a estas horas vida pero nada de ruido

Voz 8 01:27 qué incómodo él a la radio es que es de

Voz 1491 01:30 sí de infarto pero así suenan los cerebros en funcionamiento porque Sergio Díez buenos días Sergio

Voz 1 01:37 bueno con las cuesta Sergio se ha colado este miércoles

Voz 1491 01:40 en una sala de estudios que abre en ciertas épocas del año como está las veinticuatro horas del día

Voz 9 01:45 nos escucha absolutamente nada pero cuéntanos hay Si hay algo de ambiente

Voz 0455 01:52 es el sonido de la concentración si hubiera creían el centro Luis Gonzaga en el distrito de Chamartín en Madrid que tiene ya más de veinticinco años el centro y no no me he colado estoy aquí porque eso que en periodo exámenes abren veinticuatro horas en concreto desde el ocho de enero llevan abiertos en este horario hasta el seis de febrero ya es algo muy útil para estudiantes que necesiten último empujón antes de un examen no podrá entregar algún trabajo además de universitarios su público estrella son los opositores de medicina que se presentan al examen del MIR este sábado dos de febrero

Voz 9 02:17 pero también opositores a guardias civiles abogado

Voz 0455 02:20 los jueces lo que pasa es que normalmente como vienen todos los días y se meten buenas palizas usan estas horas para dormir un poco que vuelven a plantarse aquí hacia las seis de la mañana pero este año además que algunas universidades han adelantado pues eso las fechas de exámenes a finales de de enero pues pues provoca que en estos días no haya tanta afluencia pero bueno aquí sí que hay un chico que está a tope estudiando uno uno

Voz 1 02:41 sólo uno ahora mismo ahora mismo sólo unas generales

Voz 1491 02:43 Alá de estudios para él solo está que esta como quiere

Voz 0455 02:47 cómo quiere exactamente está haciendo trabajando de lo lindo pero vamos con con mucho espacio y sí que me comentaban que bueno que como las de las universidades públicas que quedaban por adelantar ese periodo exámenes lo han adelantado este año muy probablemente pues eso a partir del año que viene empiecen antes en enero y acaben por estas fechas más o menos así que luego ya os digo chicos luego a ver si podemos hablar con él también con Nafarroa motos dual que es la empleada que hasta aquí a estas horas nada por aquí yo voy a voy a ponerme en modo silencio para no molestar y romper la concentración de nadie

Voz 1491 03:15 eso Sergio ni un ruido y luego nos cuentas que está estudiando es es forzado ocupante de de las a destruir que está sólo en plena anoche a las cuatro y treinta y tres las tres y treinta y tres en Canarias él solo pasando la noche estudiando hasta luego Sergio sobresalientes un abrazo

Voz 7 03:49 me resulta difícil elegir si me pone peor cuerpo pensar ahora en hacer un examen ya ni te cuento si fueron a oposición o pensar por ejemplo en Hacienda

Voz 9 03:58 pues imagínate hacer una oposición para técnico de Hacienda se ya se sería como el combo porque la verdad es que Hacienda no no no le han hecho buena campaña de a la agencia tributaria es como el coco no que viene

Voz 7 04:09 sí en la pierna es el rostro del siglo XXI bueno pues resulta que el coco no es tan terrorífico como nos creemos de cada diez multas que nos pone Hacienda sólo consigue cobrar tres sólo tres de cada diez el setenta por ciento el resto se le escapan dicen los que saben de esto por falta de medios de persona

Voz 9 04:28 no estamos hablando de mucho muchísimo dinero diecisiete mil millones de euros se calcula en los últimos diez años

Voz 7 04:34 diecisiete mil millones de euros para que nos hagamos una idea es todo el dinero que el Gobierno va a destinar en los presupuestos de este año a pagar las prestaciones por desempleo

Voz 1915 04:44 Julia Morín hace una semana Cristiano Ronaldo volvió a pisar Madrid Hinault por motivo

Voz 3 04:48 el futbolista berciano se ha hecho justicia le tocó venir con la carta

Voz 1915 04:53 la llena para desembolsar los casi diecinueve millones de euros de multa que le han impuesto a los tribunales por defraudar a Hacienda una cantidad que parece enorme pero que se queda en nada si la comparamos con el dinero que le falta a la Agencia Tributaria por las multas por fraude diecisiete mil millones de euros y es que sin querer poner a Cristiano de buenista el está en ese grupo minoritario que pagan las sanciones que impone Hacienda porque sólo tres de cada diez defraudadores lo hace

Voz 7 05:19 esto es lo peor su propio

Voz 1915 05:21 qué es lo veo a muchos desde luego se lo parecerá pero como decía que el anuncio Hacienda somos todos y a todos los deben sólo del año pasado unos mil ochocientos millones de euros eso sólo por multas por impagos porque si hablamos de morosidad en general a la Agencia Tributaria le falta bastante más dinero concretamente unos cuarenta y cinco mil mil

Voz 1 05:39 antes a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos

Voz 1491 05:42 preguntarle a José María Mollinedo secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda sindicato Gestha por qué pasa esto y sobre todo como

Voz 7 05:49 se podría evitar porque ese dinero no hace falta que lo digamos eh Bono nos vendría bastante bien le vendría bastante bien vicios públicos que es al fin y al cabo a dónde va la recaudación de Hacienda aunque a veces no solo

Voz 3 06:05 el pensamiento agradable para la

Voz 7 06:09 las cinco menos veinticinco las cuatro menos veinticinco en Canarias que gustito da que la declaración de Hacienda te salga a devolver sí sí sí es verdad incluso aunque da unos durillos de nada es como como una pequeña victoria es casi como si te tocará la lotería

Voz 9 06:23 total es que es un dinero que quizás no te esperabas y eso es una de las mayores alegrías que te puedes llevar por ejemplo también ese euro no entre los cojines del sofá o ese billete así arrugado en el bolsillo de un pantalón o de una chaqueta que hace tiempo que

Voz 7 06:38 que no te ponía si es que te acaso un billete de cinco euros lo celebran como si fuera dic mientras

Voz 9 06:43 pues aunque parezca aunque parezca increíble no es la opción ganadora en la encuesta de hoy en arroba de buenas en la cuenta de Twitter de nuestro país

Voz 7 06:51 no yo creo que es que no preguntamos bien no no planteamos bien la pregunta que no preguntamos qué os alegra más encontrados

Voz 3 06:58 tan inesperada sino que nos sorprende

Voz 7 07:00 además encontraron en el seis ocho tres

Voz 3 07:03 dos dos tres siete cero cuatro Nos estés contando esto buenos días

Voz 10 07:06 Aouate Tones Julia de Alicante las monedas bueno no sólo aparece sofá también en la lavadora que están ahí traca otra atraca atrae dices tú ala ya que hay otras moneda los pantalones pero lo que más ilusión me hace es cuando te pones de nuevo las prendas de abrigo metes la mano en el bolso

Voz 1 07:24 ese de nadie

Voz 10 07:26 cinco de cinco euríbor que se quedó ahí y Berna ando bueno sí es de diez ni te cuento invita merendar y todo del pelo la soprano quiero hablar que o mito Feli miércoles chavalín

Voz 7 07:41 es Julia apuntando ya las opciones pero dejándose precisamente la que va ganando hasta ahora

Voz 9 07:45 sí lo que más sorprende encontraron según ha disputado en Twitter arroba buenas en la encuesta de hoy es un Kiko un manifiestos pero en una bolsa de pipas

Voz 7 07:53 a ganando con un veintinueve por ciento de los votos pero seguida muy de cerca por esa moneda del sofá que tiene el veintiocho por ciento

Voz 9 07:59 dice Ana horas en Twitter las monedas del sofá desaparecieron

Voz 1 08:03 con el euro yo creo que nada ha buscado bien

Voz 7 08:06 gol que busque que busquen su sofás y el día que se ponga a lo mejor resulta que que puede invitar a merendar como ocurría

Voz 9 08:12 Antonio escribe un billete de quinientos olvidado en el bolsillo de una chaqueta sí que les sorprendería

Voz 7 08:16 mira pues Lorenzo que está da se encontró uno de cincuenta que para mí ya sería una buena sorpresa porque a mí no se me mes visto a cincuenta euros ni de broma El agujero que me hacen cincuenta euros desaparecido amigo

Voz 9 08:27 pasado alguna vez de una chaqueta de de una temporada a otra cosa de un invierno a otro cincuenta euros sí sí sí sí sí que regalo de la Aitor del pasado alucinante y que te vengan genial también hay quien se ha encontrado un millón de euros en el altillo de un armario como nos recuerda concreto

Voz 7 08:44 la extremo si la tercera opción con el veintiséis por ciento de los votos es el pelo en la sopa sorpresa desagradable donde las haya sobre todo escribe Adrian en Twitter si Clare así

Voz 9 08:54 la menos votada con el diecisiete por ciento los auriculares en el bolsillo pues es casi casi ya

Voz 11 08:59 no como las de los cincuenta euros no para nosotros

Voz 7 09:02 caros eh

Voz 12 09:05 encuesta de voto por la moneda pero olvida es lo más sorprendente de las opciones que es despertar con una resaca rencorosa y encontrarte con una persona del otro sexo vaya o del sexo que te guste en la cama metida

Voz 13 09:20 eso sí que sorprende hombre pues tiene que ser eh

Voz 9 09:23 a una buena sorpresa desde luego a preguntas

Voz 7 09:25 es una sorpresa como la que se ha llevado Lizzy que están Andorra de vacaciones hice a encontrar

Voz 1 09:30 no a un ex ahí unos cuentan

Voz 9 09:33 twitter que San mirado como si nada como si no se conocieran pero que el que sí lo conoce bien es su marido Iñaki ensayada un poco incómodo ello

Voz 7 09:40 la encuesta debía dado para un montón de historias como ésta también de Yolanda una vez se nos escapó la tortuga escribe una tortuga grande grande de caza en el bar se refugió en el baño de señoras imagino que la clienta cómo corría es lo más raro que ha encontrado

Voz 9 09:56 bueno pues lo de el el palco y tiene lo suyo también nos cuenta que abrió la nevera y ahí estaban los apuntes de Derecho de su hermano que fue buscar algo más importante y dice que dio el cambiazo buenos días

Voz 14 10:09 pero Ross bueno pues una de las cosas que me encontré fue una mañana a eso de las cuatro y media que me estaba levantando prime trabajar siempre pongo la radio esperándola repetido de Larguero me encontré con vosotros lo es va al mal tesoro en fin hay aquí seguís él desde septiembre permiso aquí al cañón problemas no no me suelo encontrar cosas así sorpresiva bueno venga a mitad de semana miércoles

Voz 7 10:39 aquí seguimos con Juan López en la producción Icon con Borja González en el control

Voz 9 10:44 empieza el miércoles empezamos ya de buenas a primeras

Voz 15 11:01 a ver no a e Bay

Voz 13 11:36 con Marina Fernández

Voz 16 11:41 yo pasan y ya está belenes la la yo bache si tú

Voz 15 12:00 ya a quién

Voz 16 12:21 ya Chile no veía yo en NC

Voz 3 12:37 no

Voz 15 12:39 a ver

Voz 16 13:10 pasa

Voz 15 13:22 ya

Voz 7 13:25 a dos minutos para las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias ha entrado en una deriva que yo no sé cómo cómo va a acabar cuando empezó todo esto de los móviles a principios de deshielo lo recuerdo que todas las marcas se peleaban por ver quién conseguía hacer el terminal más pequeño bueno pues diecinueve años después los diseñadores de ropa van a tener que hacer los bolsillos más grandes porque llevamos unos móviles gigantes directamente se halló

Voz 1491 13:56 ya no como uso dedo porque no me llega al dedo sí sí sí sí a todas partes de inmovilista fiebre de las pantallas enormes y de verlo todo en dos K cuatro coma ocho k dieciséis k tiene su paralelismo también en el mercado de de los televisores

Voz 9 14:09 es verdad que ahora le cuentas a un amigo que tienes una tele de cuarenta pulgadas y lo primero que te pregunta es si esa

Voz 1491 14:15 la la de la cocina totalmente en La Ventana han contado este martes una noticia que corrobora esto que estamos contando su interés tan grandes que no se pueden y robar

Voz 18 14:23 o en la televisión y la devuelven porque no cabe en el coche es la noticia que cuentan en el Daily Mail

Voz 7 14:29 el incidente fue captado por una cámara de seguridad

Voz 18 14:31 el pasado veinticuatro de enero en la ciudad de Dallas los dos sospechosos que aún no han sido identificados llegaron a la vivienda en un jeep negro robado forzaron la entrada del inmueble el vídeo captado por la cámara que se encontraba en el timbre de la residencia muestra el momento en el que ambos sustraen un enorme televisor lo llevan al coche primero intentan meterlo por una puerta trasera pero no entra lo vuelven a intentar por el maletero tampoco finalmente desisten en su lucha lo llevan de vuelta a la casa y los ladrones se marcha atrás

Voz 1194 14:58 detenidos volver lo correcto

Voz 9 15:02 yo tenía que ser grande esa tele para no entrar en un todoterreno como el que conducían los los ladrones lástima para ellos que no llevaran uno de estos coches no que tanto gustan en Arizona Texas esos que llevan como una terraza enorme detrás EEUU bueno que qué país para conocer un poco más la tierra de la crema de cacahuete de Trump los Especialistas secundarios han vuelto a recurrir al consultorio de Bird

Voz 0084 15:25 el Kennedy un servidor público que ayuda a sus compatriotas en problemas oye que les pasa algún problema Chacal

Voz 19 15:32 pues sí sí que voy a partido tío aquí en medio del desierto de Sonora lleva iba con mi caballo Miguel digamos de puso a Kansas City Kansas

Voz 20 15:42 es que no he perdido pero bueno pero acabó un avezado vaqueros Se pierden esos lares Chuck

Voz 21 15:47 tal pues bueno alguno más Virgil el belleza de puto Google Maps perdido

Voz 20 15:52 pero bueno Chacal de chocolate blanco a todo el mundo sabe que en el oeste el Google Maps no es de demasiada ayuda

Voz 21 15:59 ya a toro pasado yo yo lo sabía ahí me estoy volviendo loco donde dice que que te diriges ahora achacar pues escucha escucha vosotros tiro Cortés Niño

Voz 22 16:09 los seis días de lunas caminando gire a la derecha siga seiscientas millas hasta el primer conejo muerto que vean el mundo la primera salida de verdad hasta una mierda de matorral que hay ellos sino seguían comido a usted antes los coyotes

Voz 20 16:29 cuando te pasa una verdad que es una indicación bastante paga Chacal no

Voz 19 16:35 en cuanto voy tres pasos

Voz 0460 16:38 bueno y a Kutxa tiran Cortés Niño mira siete

Voz 22 16:43 agrado si tomé la primera salida después del primer cementerio

Voz 0978 16:48 lo que y no deje de rezar

Voz 20 16:51 sabía yo para hablar de un árbol pasaría de Google más yo me centraría en la luna y las estrellas siempre

Voz 19 16:59 en Virgil no de siempre sólo que voy en la luna y las estrellas y que aquí está libre

Voz 20 17:05 Chacal ya saludo

Voz 9 17:08 Chacal llovido y chocolate blanco Perkins desde lo dices a caldo Vitoria chocolate blanco Perkins

Voz 1 17:14 que estaba encontrando nombre mejor que es si yo aquí come Mainar Fernández rodar Juan López con Borja González de control

Voz 7 17:23 Toral me habría encantado que fuera como Marina Fernández en Euskadi verdad que no no

Voz 1 17:28 no apellido al hombre no es raro raro pero tampoco están tan común como Fernández

Voz 1491 17:33 vamos a inventar un apellido común para anti ir no sé

Voz 9 17:36 Echevarría o no alguno de esos más con Gabilondo

Voz 7 17:40 Nos preguntamos qué qué porque vamos siempre

Voz 1491 17:43 eh por detrás de Estados Unidos eh bueno entre otras cosas por ejemplo al estar todo tan liberalizado pues los cambios van más rápido aunque eso no siempre ocurre en el desierto

Voz 20 17:52 hola buenas al

Voz 19 17:54 pues me llevo Richard Ritter de Don

Voz 20 17:57 sí hombre señor Richard es que viene de desde es la única persona que sabe escribir en estas tierras

Voz 19 18:05 la única y no muy bien oye Greco Xaki llame para hacer un aprobación Virgil que estamos intentando modernizar que es el Lejano Oeste no tan tan

Voz 20 18:15 los verdad lo modernizando sí sí habrá de hecho estamos obligados a decir vaqueros pero si eran reses claro

Voz 21 18:25 he visto bueno pues tipografías somos lo mismo tipografía no osos letras típica los que tú les saludo no te suena y tú no sabes eso ya ya rancio sabes que partido tipográfica utilizar para dar o a Carles

Voz 19 18:49 deriva del Oeste y el paquete será la Saëns Newman

Voz 20 18:55 bueno no sé de qué me estás hablando señorita que dices

Voz 21 18:58 yo me caso eh tú no no hacer nada sólo tienes que avisar de que vamos a ver un cambio en los litros venga pues atención hasta aquí la rueda de prensa mañana entrenamientos las últimos desde dos

Voz 20 19:10 hasta aquí hasta aquí entrenamiento y hasta aquí Carla has aquí pues la conexión que en el Oeste con las preguntas cuidado de Iturriaga no dudaremos en desenfundar amigo

Voz 17 19:25 a pesar de todo el mundo así mucho

Voz 0088 19:32 tiempo que suele está sufriendo una dictadura al

Voz 3 19:35 las incompetente porque

Voz 0088 19:38 duras liquidan la libertad de los pueblo pero al menos tienen eficacia en el terreno económico en el terreno de los servicios extras en la dictadura las manos sino para nada dictados

Voz 9 19:48 las para arriba dictaduras para abajo son las palabras de Alfonso Guerra que han creado cierta polémica en las últimas horas

Voz 7 19:54 el ex vicepresidente del Gobierno podría haberse expresado mejor Se refirió también a quienes la entrevista con Pepa Bueno a la dictadura de Pinochet

Voz 0088 20:01 entre la dictadura de Pinochet horrible la dictadura de Maduro horrible hay una diferencia que en un sitio la economía no se cayó y en otros y se ha caído en no querer ver esta diferencia es ponerse una venda porque son amigos de unos son amigos yo no no

Voz 7 20:17 bueno pues aprovechando el revuelo que se ha formado pero sin entrar en la polémica en Hora Veinticinco han dedicado su cara B a las dictaduras

Voz 1880 20:24 la dictadura es régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales en la antigüedad romana era la magistratura extraordinaria ejercida temporalmente con poderes excepcionales viene del latín de dictar que es dictar ha resultado así que es Gobierno donde alguien dicta donde alguien da las órdenes Órdenes Ángels que se dan en todos los terrenos hoy por ejemplo la música que vamos a poner en la cara B va a ser un recorrido por algunas de las canciones que las dictaduras de distintos países censuraron vamos con la primera

Voz 9 21:06 pues la primera se sabe los Rolling canción con la que abrieron su concierto del veinticinco de marzo de dos mil dieciséis en La Habana en Cuba censurados no pasaron por allí desde hacía cincuenta años

Voz 7 21:22 bueno pues sin censura que aquí no no practicamos eso el que se ha pasado por Hora veinticinco es Lluis Orriols profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid para explicarnos un poquito más lo que podemos considerar o no dicta

Voz 3 21:35 hay dictaduras en crecimiento económicos el dictaduras que son desastrosas igual que hay democracias de una de un lado inoportuno no pudimos califica un régimen político por sus resultados económicos tienen que ser probablemente a decir porque no no vale además no sólo calificar a una dictadura por el resultado económico porque hay muchas otras cosas sale batido es decir se pone esa comparación entre China y la India no como la dictadura ha sido capaz de crecer más que la democracia no puede haber democracia es con rasgos dictatoriales y absolutamente hay una zona de crisis una vez más cada vez más no porque la actualidad las democracias mueren poco a poco las democracias mueren pasito a pasito algunos pasitos donde donde vamos viendo que las democracias se van deteriorando incluso la gran mayoría de la población son incapaces de ver que esas democracias están deteriorando eso es precisamente lo que pasó lo que pasó en Venezuela a Venezuela Hugo Chávez alcanza el Ejecutivo siendo una democracia plena

Voz 0978 22:31 cuando empieza a ser una dictadura en Venezuela

Voz 3 22:34 hola pues no sabemos lo que sí sabemos es que ahora mismo Venezuela no es una democracia plena como podría ser España o el Reino Unido tampoco es una autocracia dura como podría ser coreadas no

Voz 23 22:45 te lo dice Marías dictadura

Voz 3 22:48 los politólogos son un poquito más finos leía Mariano Gracia que sería como un régimen que que tiene un que es un híbrido entre entre entre ambos regímenes que que tiene digamos características de ambos ahora si la pregunta es es una democracia liberal plena la respuesta es no

Voz 7 23:20 ah no gracias una negativo también verdad o no

Voz 9 23:23 Maduro está pensando en su en su culo veinticuatro siete

Voz 7 23:26 bueno este es otro tema que estuvo prohibidos de que escuchamos en el golpe de Estado de Videla en Argentina que dio paso a siete años de de dictadura del setenta y seis al al ochenta y tres bueno pues había una lista de canciones que que está estaban prohibidas no se podían

Voz 9 23:40 sí había temas de Pink Floyd Queen también este de Koke de Eric Clapton pero también hay más ejemplos

Voz 20 23:46 va mes

Voz 1 23:50 yo sé

Voz 20 23:52 leer ni de nada

Voz 1880 23:54 así lo de este tema es para recordar nos venimos aquí a España el año setenta y dos hispana Vox tenía los derechos para distribuir esta canción que estaba siendo un exitazo en todo el mundo American país de Don Mc Clean la canción habla del día en el que rock murió no hace una referencia al accidente de avioneta en el que murieron Buddy Holly rivales de Bimbo bueno pues en la canción Do McClain dice el Padre el Hijo y el Espíritu Santo vamos justo ese momento de Father Son dejó limón bueno pues la Dirección General de cultura popular dijo que eso era una irreverencia que lo ofensivo lo que decidieron fue poner un pitido encima de esos cuatro segundos escucha ahora la chapuza

Voz 19 24:35 sí a mi

Voz 7 24:45 él

Voz 13 24:47 es tremendo

Voz 1491 25:02 cinco menos cinco cuatro menos cinco en Canarias esta mañana estamos preguntando en nuestra encuesta en arroba de buena hace bueno Costas que os encontráis y que y que no se esperaba ahí que provocan más sorpresas como siempre y cuatro opciones tenemos

Voz 9 25:17 un pelo en la sopa un billete o una moneda en en el otro juega también está Un Kiko en la en el paquete de

Voz 7 25:27 bueno clásico El Kiko hay entre las pipas espero

Voz 1491 25:31 que hay también quién se encuentra bueno

Voz 7 25:34 el cosas y para nada para nada habituales como Jose

Voz 27 25:42 muy buenas noches forzaron la entrada de lo más curioso que yo me he llegado a encontrar fue en un bar y un chaval entre yo sólo dejó preparado para un amigo lo que suelen decir un caballo en una raya de cocaína sabe y si hasta ahora otro esperando poco de colegio pero bueno es la dejé ahí

Voz 9 26:07 esto es lo que nos faltaba para las anguilas del Támesis

Voz 7 26:10 es una versión en la encuesta y no tiene que ver con drogas en el baño eso unos auriculares de esos que te dejas olvidados en algún bolsillo y luego te los encuentras no es el caso de Alberto de Valencia

Voz 28 26:23 no he votado por la del pelo en la sopa no hay momento más asqueroso que encontrarte pero las OPA sobre todo cuando sabes que no estoy ni aún tu pareja porque has cocinado en casa lo peor es que y sepas o bien es camarero o bien desde el cocinero o saber de quién es

Voz 7 26:47 pero ni ni aunque sea tuyo Alberto Puig aparte que no sabes de yenes mira que nos gustan todos nuestros oyentes perdón y aunque sea tuyo

Voz 9 26:53 pero que no sabes de quién es y tampoco de dónde notas de voz al seis ocho estos tres siete cero cuál

Voz 29 26:59 el día que ceder una me encontré con coge hedor de esas palo largo nueve de sito en medio de la cena justo justo el día que había perdido Domiño porque no me tiene el cuadro basura ya ya que fue con todo no sé si es que alguien lo utilizo como es ser algo así pero allí estaba esperándole

Voz 0084 27:22 el año mil novecientos cincuenta y cinco Boabdil ley compuso uno de sus mayores éxitos una canción que proclamaba que este era un mundo de hombres de hombres duda treinta años después de aquel éxito de blues ley tuvo una réplica contundente a cargo de coco Taylor

Voz 30 27:40 la figura legendario del blues de Chicago

Voz 0084 27:43 lo que dio la vuelta a la canción cantando amagó Woman narrando las

Voz 0455 27:47 desde el punto de vista femenino Side le reclamaban los derechos y las dificultades de los afroamericanos Taylor añadió a todo eso el hecho de ser

Voz 0084 27:56 ser mujer mujer negra en un mundo de hombres de hombres blancos ama Woman es uno de los temas más potentes del blues en nuestra canción esta noche en de buena esa prime

Voz 17 28:49 Diez años que cumple este dos mil diez

Voz 7 28:52 nueve de la muerte de la reina del blues Coco Taylor tu alma Woman en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 1491 30:00 cinco las cuatro en Canarias

Voz 7 30:06 Ana Button buenos días buenos días el Tribunal Supremo

Voz 0127 30:09 de Venezuela un órgano controlado por el chavismo ha prohibido esta madrugada al opositor fango Aído que salga del país también ha ordenado congelar sus cuentas bancarias en una entrevista con la SER Why do ha contado como fue su conversación con Pedro Sánchez

Voz 32 30:21 el converse con el presidente Sánchez de una manera muy muy cálida y estoy seguro que en próximos días además se cumple el ultimátum que le dieran a favor de Miraflores

Voz 0127 30:35 cuando se refería así a Nicolás Maduro al que también se ha dirigido en las últimas horas Pedro Sánchez desde República Dominica

Voz 1722 30:40 así quién contrapone socialismo y libertad quién responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia nuestros socialistas un tirano y por tanto los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la internacional socialista

Voz 0127 30:56 los periodistas que acompañan al presidente en su gira por Latinoamérica también la

Voz 7 30:59 preguntado por su decisión de elegir a TP

Voz 0127 31:02 Fernández el ex seleccionador de baloncesto como candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid pero Pedro Sánchez no ha querido decir nada al respecto en Madrid los taxistas han estado hasta última hora de la noche elaborando la propuesta que quieren presentar hoy a la comunidad quieren que lo sube TC se contraten para trayectos de al menos cinco kilómetros aunque no renuncian a que además haya que pedir sus servicios con un determinado tiempo de antelación Julio Sanz es el portavoz de la Federación Profesional del Taxi

Voz 0607 31:27 les damos nuestra postura intentamos llegar al esto que se puede cocer y que se puede trabajar sobre él porque a día de hoy y después de nueve días de huelga indefinida no ha habido negociación lo que es una clara concepción de la Comunidad de Madrid en entrar en Leterme

Voz 0127 31:47 claustro como en Bruselas el negociador del Brexit va a iniciar esta mañana una nueva ronda de contactos después de que el Parlamento británico haya pedido a Theresa May que vuelva a hablar de los términos del acuerdo que afectan a la frontera entre las dos Irlanda y las instituciones comunitarias ya advierten de que ese acuerdo como tal no están dispuestos a tocarlo Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 32:06 sí es el acuerdo de retirada no está abierto a la renegociación y de él forma parte del pacto pese freno garantía irlandesa que tantos problemas genera a la negociación pero desde el lado europeo están abiertos a una adaptación a través de la declaración política o de la futura relación no está claro pero si están dispuestos a escuchar ya si queda reflejado en el comunicado que han emitido los portavoces del presidente Tusk comunicado en el que se libran que

Voz 33 32:40 los británicos deseen impedir

Voz 0738 32:43 escenario de un no acuerdo llene el que piden que clarifiquen exactamente qué es lo que quieren porque es evidente el tiempo corre

Voz 0127 32:53 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1 32:55 cadena SER

Voz 13 32:58 servicios informativos

Voz 7 33:02 de esa primeras con Marina

Voz 2 33:04 decía Aitor Albizua

Voz 7 33:09 además como bien este miércoles en lo informativo vamos a ver que nos espera en cuanto al tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 3 33:14 buenos días vamos a empezar con buenas noticias bueno mediado buenas noticias o un cuarto de buenas noticias tal como está el panorama la idea es que baja un poco

Voz 1 33:23 la cantidad de provincias que iban a estar en alerta

Voz 0978 33:26 con aviso por situación meteorológica de riesgo pero tampoco desaparecen del todos los riesgos pero del conjunto de la semana de lo que hemos pasado de lo que viene a ser uno de los días más tranquilos y sobre todo ahora durante la mañana también a esta hora tenemos rachas fuertes de viento cerca del Mediterráneo pero poco a poco se irán debilitando preso entre media mañana hay primeras horas de la tarde en el conjunto del país pues no va a pasar casi nada veremos el sol con algunas nubes frío pero tampoco demasiado ir durante la tarde las temperaturas vano Sweet sólo un poco más que ayer a medida que avance la tarde pues se vuelve a torcer la cosa desde el Atlántico llegarán vientos muy húmedos que irán haciendo progresar la lluvia desde el oeste de la península hacia el este a medida que se vaya acercando la noche de manera que con el paso de las horas esta tarde tendremos que ir abriendo paraguas porque la lluvia acabará afectando prácticamente todo el país quedará un poco al margen Canarias también el Mediterráneo ahí será más en los próximos días el viento pues como decíamos afloja pero

Voz 1491 34:22 esta tarde no esperamos que remontó tendremos que esperar también unas veinticuatro horas más para que el Pinto vuelva a ganar protagonismo ya casi no queda ningún tema que los políticos no utilicen como arma arrojadiza o para hacer eso que tanto les gusta para hacer un poquito de demagogia tenemos otra vez a Donald Trump cuestionando el calentamiento

Voz 1 34:39 Cavalli encima haciéndolo mal no Jordi este bocado ha venido a decir

Voz 1491 34:45 que donde destacan también con el calentamiento global cuando se necesita porque está haciendo mucho frío en una zona de Estados Unidos

Voz 0978 34:54 un poco más de demagogia demagogia en ciencia de hecho

Voz 1 34:59 al ser una trampa no intentar confundir con algo que bueno el viene

Voz 0978 35:04 decir que como ahora está haciendo tanto frío pues que ya está lo del calentamiento global no tiene sentido bueno es es la parte de mezclar conceptos como meteorología y climatología así rápidamente del recordamos meteorología es lo que sucede podríamos decir en el presente más inmediato y un poquito más allá y la climatología es algo estadístico que engloba pues sería es largas temporales que es donde al final se pueden establecer patrones Noyes lo que nosotros nos ayuda pues es decir si la temperatura tiene una tendencia al alza si está tendencias constan Teo tiene algunos momentos en que no es tanto porque siempre intentamos buscar la causa no claro si tú vienes con el poder mediático que tienes dice es una cosa fácil el de decir que mucha gente pues lo perciben no porque lo está pasando mal ahora con el frío pues es fácil hacer broma de esto pero bueno es como con la lo de la contaminación no broma se puede nacer pero al final tenemos eh víctimas tenemos resultados económicos que van más o menos avalando lo que algunos intentan negar pero insisto que tampoco lo hacen con argumentos que sean demasiado sólidos

Voz 9 36:06 sí porque hablas de de bromas pero yo diría que esto va un poco más más allá de la broma ay es importante porque muchas veces cuando hablamos del tiempo no de que cree

Voz 1 36:15 hemos que salgo como superfluo algo que que no importa no no pero es importante también

Voz 9 36:19 el dejar claro que no se puede hacer demagogia en este caso

Voz 1 36:21 con con la climatología ayer hablábamos sin ir más lejos eh

Voz 1491 36:24 de de que el sesenta por ciento de los cultivos de café

Voz 9 36:28 sí sí que consumimos están en peligro

Voz 1491 36:31 por el canta por el cambio climático

Voz 0978 36:35 mira sin ir más lejos a lo largo de esta de este mes hemos tenido por ejemplo el Foro Económico Internacional lo de Davos donde clima calentamiento global salió a colación no hoy Toys intentó tratar de manera prioritaria disponemos ya ahora mismo de de un informe que se hace cada año desde mil novecientos noventa que lo hacen en las principales compañías aseguradoras claro yo creo que cuando hablamos de dinero pues las cosas quedan más claras no pero lo mejor de este informe que insisto publican cada año es que no sólo hablan de dinero sino que hablan de costes en vidas humanas que son muchas y luego también que suponen

Voz 1 37:11 en costes económicos y los datos son son

Voz 0978 37:13 es muy concluyentes no este informe además cada vez añade anexos con datos más estrictamente meteorológicos ir por ejemplo que los hemos tratado no a lo largo de estos últimos meses ponen el huracán Michael que provocó vientos extraordinarios de trescientos kilómetros por hora y además con un aumento del nivel del mar pues lo ponen como una causa evidente de un costo importante no aparte de los XXXII muertos de aparte es relativamente evidente este es el coste se calcula en unos diecisiete mil millones de dólares esto es una cantidad de dinero ingente no importantísima pero luego tuvimos también los incendios en California con su ochenta y seis muertos atribuibles a una sequía bastante dura y con un coste también de quince mil millones estos informes también incluyen Europa ir del año dos mil dieciocho sobre todo habla de dos escenarios uno de los temporales que azotaron sobre todo la Europa atlántica que provocaron tren trece muertos con costes de más de dos mil millones pero también una sequía que fue cura en el centro y norte de Europa también con muchas pérdidas económicas es decir al final estamos pues mezclando estos dos datos que por sí solos pues dan fe de que estamos quizá ante un problema que hay que tratarlo con más rigor este mismo informe dice haber cuando hablamos de desastres naturales por ejemplo también se incluyen los terremotos no que acaban siendo una parte importante el coste sobre todo viene de de de lo que implica los problemas provocados por la meteorología por los fenómenos atmosféricos también viene a decir que claro nuestras sociedades ahora pues tienden a ser menos pobres en el conjunto del planeta también se ocupan espacios que quizá están en un mayor riesgo pero ellos insisten y ahí es donde está el rigor no sentenciar quizá no es lo más riguroso pero es decir tenemos esta variable no está dando la sensación por los gráficos que establecemos desde mil novecientos noventa que podemos empezar a establecer una correlación o como mínimo estar atentos

Voz 33 39:05 atarlo esto desde un cargo tan importante como que

Voz 0978 39:08 como hace frío no importa porque ya se ha solucionado pues eso es yo diría que tomarnos un poco el pelo incluso

Voz 1491 39:15 ni como has del frío ya queda demostrado que no existe el calentamiento global

Voz 1 39:19 y sobre todo lo que lo provoca no que ahí es donde está

Voz 0978 39:21 trampa que en realidad es una guerra económica porque interesa

Voz 33 39:24 a esa impresión las partes no los tienen

Voz 0978 39:27 curador evidentemente que no quieren costear tanto van a subir las cuotas posiblemente pero después también contaminar es un beneficio económico eso está más que claro y ahí es donde tenemos creo yo la la la batalla más importante

Voz 1 39:38 a Jordi muchas gracias hasta mañana a pesar de todo buen día nombrado

Voz 17 39:52 y es que

Voz 13 40:03 Dudek hoy primeros Marina Fernández

Voz 8 40:21 cinco y diez cuatro y siete en Canarias a lo mejor a alguno

Voz 7 40:26 los que estáis escuchando cómo no está de buenas a primeras de fondo preparando los

Voz 9 40:32 ese exámenes no sé si no las oposiciones no sé si la ayudaría a concentrarse a memorizar

Voz 7 40:37 es un clásico poner la radio para pondría en esta época hay muchísima gente que está concentrada más con con música puedes concentrar más cuando cae el sol muchísima gente que que prefiere estudiaran pues eso como con la compañía de la radio

Voz 9 40:51 aunque no sabemos si es el caso del del acompañante de hoy de de Sergio Díez en el Centro Juvenil Municipal que se ha marchado de de visita porque en estos días de exámenes abre las veinticuatro horas una sala de estudio para la gente

Voz 0084 41:05 este en el distrito de Chamartín en Madrid

Voz 7 41:07 sí una sala de estudio en la que hoy sólo están Sergio Díez hijo aquí Méndez así se llama El aplicado estudiante que está pasando este miércoles esta madrugada en esa sala de estudio Sergio hola de nuevo

Voz 0455 41:23 buenos días chicos aquí estoy en una de las dos salas destruidos habilitadas con capacidad para cien estudiantes pero que ahora mismo sólo habita Joaquín que tengo a mi lado es estudiante de doble grado de Abbey Derecho de la Universidad Carlos III está aquí para terminar de preparar su te FG os lo presento ya Joaquín buenos días buenos días

Voz 1491 41:40 aquí no hay horas en el día para terminar el tercer eje el trabajo final de carrera para final de grado para zonas desde actos no

Voz 11 41:46 no hay horas en el día hay también que cunde bastante más para noches está mucho más tranquilo no hay gente alrededor que hable que moleste y yo siempre intento

Voz 9 41:55 por la noche osa tú eres de los que aprovecha más la noche y que el que el día

Voz 11 42:00 sí sí porque además ahí como menos cosas que hacer al al no haber luz fuera es como que te apetece más estudiar

Voz 9 42:07 pero Joaquín y nos la verdad esto lo haces habitualmente o es que te ha pillado el toro

Voz 1 42:11 claro lo siempre siempre había al toro eso es una realidad la os siempre yo siempre cuando hay épocas de exámenes me organizo para estoy suele venir

Voz 0455 42:19 con un compañero pero hoy le ha tocado Benissa son

Voz 1491 42:22 te ha dejado solo de qué va el TC José Joaquín

Voz 11 42:25 se va de una herramienta de inversión se llama el robado a que la conoce

Voz 1491 42:29 no pero lo pues explica Sergio y vamos a ser ricos gracias esta entrevista pues oye mejor que mejor

Voz 11 42:35 bueno no sé si os vais a hacer ricos es una herramienta bastante novedosa sobre todo pensada para para gente con con pocos recursos para que tenga acceso también a la inversión que normalmente ha estado reservada patrimonios muy elevados es un estudio de mercado una investigación sobre ello

Voz 9 42:50 qué fase estás porque cuando tiene que entregar el trabajo Joaquín lo también

Voz 1 42:54 llegar en cuarenta y ocho horas oí mañana

Voz 1491 42:58 amamos lo mandamos a Sergio de nuevo te vamos a encontrar otra vez ahí en la sala de estudio

Voz 11 43:02 cien por cien

Voz 1491 43:03 oye ahora que hace este te acuestas au aguantas también un poquito creo que que ritmo de vida ayer

Voz 11 43:09 las así para para exámenes si me sólo a costar pues sobre las seis de la mañana me levanto a la hora de comer así

Voz 1 43:17 bueno es que ya tengo el horario cambiado entonces no me no me cuesta

Voz 0455 43:20 herido de buenas a primeras tiene Joaquín

Voz 1 43:22 las Joaquín echas mano del café o algo

Voz 11 43:25 sí sí café Red Bull chicle sobre todo que entre tienen mucho ir a Gasol

Voz 1 43:30 los mejores aliados oye Joaquín pues muchísima suerte

Voz 1491 43:33 eh

Voz 1 43:33 muchas gracias a eso ánimo Dati Sergio

Voz 1491 43:36 yo que tenemos ahí también a Nazaret tendrá motos que nos puede contar qué tal se porta Joaquín y qué tal se portan los estudiantes nocturnos

Voz 0455 43:44 exactamente tengo aquí en Nazaret motos dual inhala que es la empleada que estaba aquí esta noche así que os la presente ya le preguntamos lo que queráis buenos días

Voz 23 43:51 bueno para mí buenas noches que todavía

Voz 1491 43:54 tenemos siempre se debate si nosotros hemos decidido que día empieza antes pero respetamos a los que estáis trasnochado Nazaret

Voz 23 44:03 sí bueno aquí estamos compartiendo noches

Voz 0455 44:07 de normalmente trabaja en el turno para el turno de tarde pero ahora que en el periodo este extraordinario que abren veinticuatro horas la tocado ya alguna noche unas cuantas

Voz 1491 44:14 Nazaret y qué tal se porta Joaquín que soportan los estudiantes nocturnos

Voz 1915 44:19 en hora con el frío se portan genial no salen a fumar

Voz 9 44:22 el aroma más tranquilidad oye normalmente suele haber uno como ahora que está Joaquín o hay más gente

Voz 23 44:27 no saben suele haber más gente lo que pasa es que lo que decían antes pues han cambiado las los exámenes

Voz 1 44:33 sí sí seguramente para el año que viene

Voz 23 44:35 pues se tenga que que cuadrar mejor

Voz 0455 44:38 las noches que llegaban a estas horas me han enseñado en la ficha unos diez doce estudiantes hace un par de semanas y luego también me comentaba que bueno que en verano hay mucha más gente no

Voz 23 44:47 en verano lo que les decía entre que hay más gente que apetece salir a él pues está nuestro amigo vamos y estamos un rato y aprovechamos Si unos a otros iban animando pero con este tiempo se desanima

Voz 1491 44:58 pero ropa eso te quería preguntar Nazaret pasan más tiempo dentro o fuera porque es una excusa buenísima la de me voy a la biblioteca por la noche el papá mamá aquí os dejo me voy a estudiar y en realidad acabas pasando más tiempo de echarla fuera

Voz 23 45:13 a ver hay de todo los opositores y los universitarios están más arriba que abajo pero es que es verdad que los de instituto estoy media hora bajo el cigarrito luego vuelvo a subir pero los que vienen por la noche vienen a estudiar

Voz 0455 45:28 a a comentaba Nazaret que se crean como clanes que en la planta séptima en la que estoy yo aquí es la de los opositores universitarios que las seis van los de instituto y luego el clásico que les toca a ellos vigilar es eso la gente que reserva un sitio y se va por ahí lo deja papeles pues les toca hacer de malo hoy echar a alguna persona que haya reservado sin que toque el balón poco ahí forzoso

Voz 23 45:48 claro claro decidido se han dividido ellos solos los opositores y universitarios la séptima hilos más chiquititos en La Sexta

Voz 1491 45:56 bueno eso es cosa de la selección natural yo tan

Voz 23 45:59 sí sí sí sí sí totalmente

Voz 9 46:01 eh tú cómo llevas el horario porque normalmente estas de de tarde ahora por la noche se hace duro

Voz 23 46:07 se hace duro la verdad para que vamos a mentir pero bueno es eso se acostumbra el cuerpo ya cuando llevamos el mes luego lo que nos cuesta es volver a retomar las va

Voz 1 46:17 la normalidad claro volver a la rutina que por la tarde verdad

Voz 1491 46:21 a qué hora cambiar el turno ahora te dan el relevo a las siete bueno no te queda nada es si te apetece nosotros podemos acompañar hasta las seis

Voz 9 46:30 eso te quedan cuarenta y cinco minutos de de radio buena

Voz 1491 46:33 encantadas nosotros de de conocerte Nazaret un abrazo y mucho ánimo Sergio

Voz 1 46:39 sí

Voz 1491 46:39 la mente corriendo para la radio gracias venga

Voz 9 46:42 son las cinco diecisiete asco te diecisiete

Voz 1491 46:44 en Canarias

Voz 9 46:48 la primera noche de fútbol de la semana primer lío el Valencia remontado milagrosamente al Getafe en Mestalla con dos goles en el tiempo añadido is se mete en las semifinales de la Copa del Rey hilillo porque al final del partido se ha montado una vergonzosa tangana entre los jugadores de ambos equipos el acta del partido está en la web de la Cadena SER ida cosa leerla

Voz 1491 47:09 mejor noche han pasado los seguidores del Barcelona pese a que no había partido han recibido buenas noticias la primera que Jordi Alba seguirá en el club catalán

Voz 1375 47:19 yo digo que termina el culebrón Jordi Alba porque hay acuerdo total y absoluto entre las dos partes muy posiblemente en cuanto termine este mes termine el mercado de Fitch

Voz 1 47:30 no se va anunciar la renovación

Voz 1375 47:32 de un Jordi Alba que va a firmar hasta el año dos mil veinticuatro tenía esta temporada más la que viene ya eso les suman tres temporadas más repito el acuerdo es absoluto ahora están en tema de redacción de contratos al final se acaba el culebrón Jordi Alba al que se lleva preguntándonos en cuánto tiempo por la renovación e uno de los jugadores en mejor momento del fútbol español en mejor momento del Barça gran noticia para los culé que se aseguran que Jordi Alba practicamente va a terminar su carrera de azulgrana

Voz 9 48:05 pues la otra buena noticias para la entidad porque ese desbloquea una situación desagradable Denis Suárez va a salir del club dirección Londres para fichar por el Arsenal recordar que la semana pasada el club barajaba la opción de apartarlo sino tomaba una decisión pues estos son los detalles

Voz 1375 48:20 esta noche o mañana por la mañana se hará oficial la salida de Denis Suárez al Arsenal se va cedido con opción de compra obligatoria aunque amplía un año el contrato pero al final el jugador se vaya traspasado en el fondo es un traspaso en diferido no es sólo una cesión así que el jugador se sale con la suya y se marcha cedido hasta final de temporada pero con compra obligatoria para el Arsenal de Emery allí a Denis Suárez eso se va a cerrar ya están el acuerdo hecho e hice va a firmar esta noche mañana por la mañana

Voz 1491 48:49 bueno ya ves que hace una noche movidita en el mundo del fútbol pero también en la radio aquí en la Ser se ha colado en el estudio Juan López hola Juan

Voz 33 48:58 tal buenas por qué dices que has estado investigando

Voz 1491 49:00 nuevo que ha pasado en Carrusel y no es de esos sonidos extraños que ya lo hemos

Voz 33 49:06 estaba en casa escuchando lo antes de venir aquí ha pasado algo que más sonó un poco raro sabeis que esta noche en la sede hemos tenido Hora veinticinco de carrusel de forma simultánea y encima hemos conocido la noticia de que Pepu Hernández ex seleccionador de baloncesto será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid

Voz 9 49:20 sí pero no metas tanto contexto qué ha pasado exactamente

Voz 33 49:23 pues claro cortar hora25 muy fácil pero en Carrusel había fútbol de por medio y no no es tan fácil ya y encima hay víctimas vamos a escuchar el primer intento

Voz 1194 49:30 pues vamos a hacer una noticia está quizá hay blanco la Javier qué tal muy buenas que va a sorprendería mucho si tira el penalti pero ahora sí parece que se recupera Eider son ya veis que aquí hay algo raro no

Voz 33 49:42 aquí hay Garrido LOCE tampoco presta dental Javi Blanco pero no vimos a Javi Moreno Javi Blanco parece que les saludan no está pero pero si vamos al detalle vemos que sí estaba solo que con el micro cerrado veamos qué dice lo hará

Voz 1194 49:56 hola Javier qué tal muy buenas que con la Javier qué tal muy buenas que va

Voz 1 49:59 hola hola si escuchado de muy bajito muy bajito eco no pues bueno

Voz 33 50:05 a él oyente imperceptible para los que somos de aquí que nos ponemos de mala leche cuando nos deja el micro cerrado está ahí está ahí bueno es verdad que hay un segundo gatillazo de los inventores del penalti contra el Manchester City llega el gol interruptus del Valencia

Voz 1194 50:18 Javier Blanco muy buenas queda l'Any muy buenas