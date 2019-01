De Buenas a Primeras (31/01/2019)

Voz 1 00:00 las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:49 que empieza el jueves treinta y uno de enero con siete grados en Reus en Tarragona lluvia todavía está ahora en casi todo el país que va a ir desapareciendo durante la mañana pero no de todas partes en Galicia como casi siempre se va a quedar da igual cuando leamos este titular hace veinte años ahora seguro que recordáis haberlo visto más de una vez el pequeño comercio agoniza

Voz 1621 01:12 España por desgracia sigue siendo igual de cierto ahora que hace veinte años y ha vuelto a saltar a las portadas durante dos mil diecisiete el último año del que el INE ha recogido datos

Voz 1491 01:23 en Ferrol más de dieciséis mil comer

Voz 1621 01:25 los locales o de bar dieciséis mil negocios

Voz 1491 01:28 negocios pequeños de menos de nueve empleados bajaron para siempre su berciana en dos mil

Voz 1621 01:33 diecisiete y estamos hablando de un colectivo importantísimo que representa todavía más del noventa y siete por ciento del tejido comercial del

Voz 1491 01:41 país ahí están soportando un golpe tras otro primero la llegada de las multinacionales y de las grandes cadenas después la liberalización de horarios las rebajas y ahora el mismísimo Leviatán la venta por internet

Voz 1621 01:52 plataformas como Amazon o Ali Express capaces de llegar hasta el último rincón de nuestro pan

Voz 1491 01:58 hasta el pueblo más pequeño pero los pequeños comercios no piensan rendirse defienden sus armas la atención personalizada su cercanía frente a la frialdad de la pantalla del ordenador y otro detalle importante que crean empleo por eso muchos ayuntamientos están buscando la forma de apoyar a estos negocios Julia Molina

Voz 7 02:15 por aquí en Barcelona es casi imposible huir de la plaga de las grandes cadenas el Ayuntamiento se ha propuesto recuperar los comercios pequeños facilitándoles lo más complicado encontraron local a un precio asequible Virginia redondel diseñadora quería tener su propia tienda desde hacía mucho pero les resultaba imposible hacerlo

Voz 8 02:31 siempre he soñado con tener un una tienda que ayer pero pensó que podría llegar a fin de poder hacerlo no imagínate el alquiler mucho más alto que imagínate que tienes que pagar una agencia que tener un buen capital

Voz 1509 02:49 para empezar y para mantenerse porque los alquileres en el centro han ido subiendo de precio pero las ventas no acompañan a la iniciativa en la que se ha cogido Virginia ya se le conoce como tiendas de protección oficial porque está pagando un tercio de lo que realmente cuesta ocho es

Voz 1621 03:03 no es por metro cuadrado en pleno centro

Voz 1509 03:06 qué tipo frenar la sangría de los comercios locales que iban bajando la persiana según crecen las cadenas y las tiendas online aun así hay quién como ella todavía tiene ganas de emprender con algo distinto

Voz 8 03:16 hay un grupo de gente que que simplemente buscando otras cosas aparte de ser sostenibles la gente le gusta llevar algo

Voz 9 03:25 no

Voz 8 03:26 poco distinto porque aquí somos todos son prendas únicas

Voz 7 03:29 ahora queda que los clientes lo valoren y sobre todo que lo compren si el proyecto sale bien la idea del Ayuntamiento es trasladarlo a otros barrios de Barcelona

Voz 1491 03:41 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a hablar con uno de esos supervivientes con Raimundo Nieves quince años que regenta una juguetería en el barrio de Las Letras de Madrid vamos a preguntarle cómo se las arregla frente a grandes superficies a las rebajas de en cualquier momento del año los Black Friday el temible Internet y al catedrático de Economía Aplicada Juan Torres le vamos a plantear la cuestión clave si el pequeño comercio está realmente en peligro de extinción y que pueden hacer las administraciones para ayudar seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro nuestro número de Whatsapp ya sabéis que podéis escribirnos a cualquier hora a esta también aquí estamos hoy que no se sabe te te puedes contarnos también si tenéis vuestro propio comercio vuestra atienda pequeñita Icomos las arreglar tirando seis ocho tres tres dos tres siete

Voz 1621 04:32 yo cuatro pero ojo que el tema de la encuesta de hoy es otro con además tiene peso con su punto de

Voz 1491 04:37 Sagrada si es un puntito de nostalgia y un puntito de repugnancia debemos saber qué comida os producía incluso arcadas cuando eres pequeños que comida o estaba masas os daba también yo que sé ganas de llorar

Voz 3 04:49 recuerdo cuando era pequeño que el pescado lo odiaba vamos desde el momento que se podría freír el pescado mi madre

Voz 10 04:55 eso era ya vamos asqueroso

Voz 3 04:58 el olor que se quedaba toda la tarde Lord de pescado la cocinaba voy casi la mejor Goldfrapp porque por lo menos en la coliflor aunque oliendo mal a la hora de cocer la pero luego en el plato con una buena Bésame el uno está que gusta Bacon te quiero decir que le le daba en tanto a la a la cola

Voz 10 05:15 pero vamos el pescado el pescadores

Voz 3 05:18 que los hoy en día a mis cuarenta y tantos años me cuesta comer pescado ciertos pescados eh bueno que lo ha calado por ejemplo me gusta

Voz 1491 05:27 Diego la mayoría manda la mayoría el cuarenta y tres por ciento en este caso de los votos dicen que lo más asqueroso era encontrarte una coliflor en el plato que Borja González nuestro técnico está reivindicando que es la opción que él propuso poder encuesta de hoy

Voz 1621 05:41 la coliflor va ganando como peor plato de de nuestra infancia seguirá muy de cerca con el cuarenta por ciento de los votos por el fin

Voz 0230 05:49 Lete de hígado buenos días

Voz 10 05:52 votado por la fruta de la playa porque la verdad no soporto la playa en cuanto al Filipe diga lo que diga evocó su sangre era jugoso su fresco es de lo más rico que se puede comer por desgracias que comer pocas veces porque claro que el Código Penal es muy tiquismiquis de canibalismo

Voz 1491 06:08 como se nota que este escritores sí que me imagino que el giro final pero pone nota de voz

Voz 11 06:14 en el filete de hígado dice Julia de Alicante que

Voz 12 06:18 nada de bromas Say señor que malos ratos tengo pasado adelante el filete de hipnosis fuera fuera poco mi madre le ponía un asqueroso concentrado de carne que lo hacía doblemente inclusive en cuanto se daba la vuelta tiraba los cachas de filete encima de los armarios de la cocina o por la ventana me hice tan experta en desapariciones de filetes de hígado que mis hermanos me pedían que también incide desaparecer el suelo

Voz 13 06:44 a ver vamos a hacer en el recuento de resultados

Voz 1491 06:47 de tres por ciento de los votos la coliflor cuarenta por ciento filete de hígado

Voz 1621 06:51 sólo el trece por ciento el pescado DIU

Voz 1491 06:53 estuvimos siete por ciento para variar mi opción minoritaria

Voz 13 06:57 es sólo un siete por ciento ha despertado la fruta en la playa pero sí la fruta a playas un engorro si quedaban no horror recalentado ahí con tanta gente madura da al sol de la playa

Voz 1621 07:08 total seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro La encuesta sigue abierta podéis votar en Twitter en arroba de buenas o mandarnos también una nota de voz o comentar unos al final también ya sabéis que lo que os apetezca por la vía que os apetezca

Voz 1491 07:20 con Sergio Díez en la producción también pendiente del novecientos cien ochocientos y Borja González en la técnica empieza el jueves empieza de buenas a primeras

Voz 1491 09:26 con casi casi a las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias empezar con un pequeño juego que en cierto modo podría servir de argumento a los partidarios del Brexit no hay que ser un lince para saber que españoles y británicos no nos parecemos demasiado pero estas diferencias se acentúan si miramos a nuestros parlamentos

Voz 18 09:49 señorías les ruego a todos silencio y respeto al orador en cada momento si no me veré obligada llamarlos uno a uno por favor los que no quieran guarda silencio abandonen el hemiciclo

Voz 3 10:03 este no es un lugar de tertulia se lo he dicho ya

Voz 1621 10:06 en alguna ocasión Ésta es la la presidenta del Congreso Ana Pastor intentando poner orden después de una vergonzosa sesión ves que hay reflexión hay hay moralina y sobre todo bueno pues hay una voz más o menos agradable

Voz 1491 10:19 si no no hay pausada bueno pues vamos a escuchar

Voz 1621 10:21 lo mismo pero en boca de John Bercow que su homólogo británico

Voz 0660 10:24 Concha sí Oltra y ocho

Voz 19 10:32 la a con cómo lo harías tú Mariano da a

Voz 13 10:38 bueno a mi a mi edad me encanta eh pero bueno quizás olas entienda mejor que esta gente no ser identificada con Europa este hombre John Bercow está teniendo un mes de enero digamos que que difícil con todo el jaleo del Brexit y esta semana ha dejado en la que ha sido sin duda su mejor actuación

Voz 0230 10:55 nueva exhibición del presidente del Parlamento británico speaker John Bercow ayer tu hubo nueva votación sobre el Brexit vamos a llamarle chip para Cheema que pierda abre brecha

Voz 3 11:06 el John Bercow

Voz 0230 11:08 encontró nuevos tonos para llamar al orden

Voz 0660 11:12 otra otra otra otra por hucha ya mucha Ochaga OCHA otra ocho ocho ocho ocho

Voz 3 11:25 no es

Voz 0230 11:27 si encontramos la nota más baja que es esta otra u los fácil no optó

Voz 20 11:35 dos La nota más aguda

Voz 21 11:39 sí

Voz 3 11:41 en es Freddie Mercury

Voz 1621 11:44 me lo voy a poner de politono para cuando me llama me me mando en whatsapp vez que me llegan whatsapp deben de mi madre

Voz 1491 11:50 el uso yo ya a ver a ver un halo de politono desde el siglo pasado mensaje Pinto

Voz 13 11:59 bueno hasta ahora lo mejor es tener el móvil en silencio pero cuando quedan tres minutos para las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias lo que es la banda sonora en muchas calles de España y sobre todo en muchos dormitorios es esto

Voz 1491 12:19 esto que a los que están metidos en la cama les molesta pero que ya os digo que es mucho más agradable que escucharán yo a John

Voz 1621 12:25 sí sí en el camión de la basura es sin duda uno de los elementos más polémicos de la noche en las grandes ciudades mucha gente que se queja del ruido pero luego oye nadie agradece a la mañana siguiente que la calle esté limpia aquí tenéis que entender que estamos de buenas muy a favor del camión de la basura más que nada porque son mejores oyentes que los que estáis

Voz 1491 12:44 desde luego robando en La Ventana

Voz 1621 12:46 han hablado de este tema en Madrid sí están pasando cosas

Voz 0230 12:49 claras e la rareza trasciende la política aseguró que más de una vez cualquiera de vosotros en la noche o por la mañana buen algún fin de semana ha pensado maldito camión de la basura ruido que hace esto es injusto porque el camión de la basura y sus operarios hacen otra

Voz 10 13:07 abajo cuando se lo dicen que hace ruido cuando no hacen su trabajo hacen su trabajo

Voz 0230 13:13 a nosotros cuando decimos maldito camión debe considerarse un desahogo privado no en su sentido literal no es mal digamos al camión

Voz 22 13:22 le

Voz 3 13:25 no

Voz 22 13:28 no

Voz 13 13:29 lleva razón Toni Martínez de los camiones de la basura trabajan por la noche por obligación claro pero bueno todo esto viene porque hay un lugar en la Comunidad de Madrid donde nadie odia el camión de la basura o por lo menos nadie que sea creyente

Voz 0230 13:41 eh en una localidad de Madrid Navas del Rey disponen de un bendito camión de la basura ha habido un acto formal para que el párroco bendiga al nuevo camión de la basura lo bendiga con todos sus adiós su agua bendita su oración al Señor no

Voz 1406 13:57 cuenta Nerea Aróstegui hemos podido ver dos vídeos ver

Voz 0047 14:00 esta es la radio veintiuno Sierra Oeste en el primero se ve el momento en el que Pedro Rollán vicepresidente de la Comunidad de Madrid llega al pueblo y es recibido por Jaime Peral el alcalde que está acompañado de

Voz 1509 14:10 equipo de gobierno Jaime le va contando característica

Voz 0047 14:13 el camión es blanco ha salido muy bien la joya de la corona de los camiones poquitos es la presentación y luego llega el momento el párroco hace los honores

Voz 3 14:22 dedico interés

Voz 0047 14:24 son palabras que dedica el camión de la basura ante la atenta mirada de unas veinte personas más o menos he contado yo en el vídeo por supuesto lanzan el agua bendita el vehículo que ya cuenta con

Voz 1491 14:32 la aprobación de Dios terminan todos todos los

Voz 0047 14:35 exentas rezando a Dios te salve María

Voz 3 14:37 especialmente a los de verdad pero sí voluntad para que por la invocación de tu más tu nombre no esté siempre es es injusto es injusto maldecir al camión de la basura porque en realidad está siguiendo

Voz 1621 14:57 su mandato mira yo no soy nadie para para meterme en esto pero creo que ahora mismo los que si necesitan más esta agua bendita eh

Voz 23 15:06 los coches de TV trece

Voz 1621 15:13 todas las cinco menos cuarto cuatro menos cuarto en Canarias y todos somos conscientes de de las muchas ventajas que han traído consigo de las nuevas tecnologías podríamos decir que los móviles las tablets pues que no sabes

Voz 1491 15:24 facilitaba un poco más la vida si están cambiando además

Voz 13 15:27 mucho pues la manera en la que nos comunicamos y también la manera en la que manejamos en la que invertimos nuestro tiempo libre

Voz 1621 15:32 según un estudio de la plataforma en pantalla dos de media los niños en España tienen su primera tablet a los diez años y el primer móvil a los trece

Voz 13 15:41 mira puede que las comidas que odian los niños no hayan cambiado en décadas como demuestra la encuesta de hoy pero lo que está claro es que ser niño ahora con un móvil en la mano de media a los trece años es muy diferente

Voz 1621 15:52 sí sí os preguntabais es demasiado pronto trece años para tener un móvil es tarde para tener un móvil bueno quieras es un tema sobre el que no tenemos la suficiente información como para tomar una decisión argumentada por eso en La Ventana han hablado con Ana Haro Bilbao es neuropsicóloga psicólogo y autor del libro el cerebro del niño explicado a los padres ha ido respondiendo preguntas que que todos sobre todos los padres y madres se hacen ir ya ha empezado

Voz 1491 16:18 tras la pregunta clave

Voz 13 16:22 es hasta cuándo deben resistirse los padres hasta cuando está queda tienen que decir que nada

Voz 0055 16:28 a los catorce años por lo menos por lo menos si antes de los catorce Un

Voz 0978 16:33 niño o una niña viene te dice que soy la única

Voz 1406 16:36 no tengo soy muy rara fantástico hay que tener en cuenta es verdad que a esa edad también es importante que los niños establezcan un vínculo con sus compañeros no se queden tan fuera etcétera pero también es importante enseñar a los niños que a veces es bueno ir a contracorriente que es bueno que sus amigos se montan en un coche vi el que conduce borracho pues que él sepa decir pues yo no me monto los estudios dicen que retrasar este tipo de acontecimientos favorece

Voz 0230 17:00 una mayor integración de aspecto

Voz 1406 17:03 emocionales de niño en que los niños que tiene estas cosas demasiado pronto tienen más probabilidades de tener problemas de comportamiento problemas con la ley

Voz 13 17:10 qué interesante lo que cuenta Álvaro Bilbao también este dato el cuarenta por ciento de los padres el cuarenta por ciento se arrepienten de haber regalado el móvil

Voz 1491 17:20 a sus hijos demasiado pronto apenas daban cuenta pues eso de que sean sean

Voz 13 17:25 citado ID que el tema móvil se acaba convirtiendo en un motivo habitual de bronca en la Familia

Voz 1621 17:31 por eso este experto recomienda que que es importante ir poco a poco marcando pautas horarios y también espacios para el uso del móvil

Voz 1406 17:37 bueno pues que si le dejamos el teléfono móvil siempre los mismos días a la misma hora etcétera van a tener mayor capacidad autocontrol que si decimos eso de bueno ya veremos cuándo te lo dejó o bueno pues si mañana te portas bien y tal pues igual te dejó el móvil es bueno que los niños tengan un espacio enmarcado prefijado e inamovible en el que saben que lo pontífice

Voz 13 18:00 bueno hasta aquí el móvil pero no sólo está el móvil hay muchas más pantallas no que tienen hay bueno abducidos a los niños la tele el ordenador las videoconsolas y la última novedad las Tablet Tablet

Voz 0230 18:12 cuántas horas cuantos minutos al día hay un estudio muy bonito lo que es dicen los propios expertos es que más de cuarenta y cinco minutos era perjudicial para el niño al día al días para niños de diez doce años jugar más de cuarenta y cinco minutos a una consola a un videojuego ya se veía que era muy perjudicial con lo cual pues ponemos ese límite para los niños de mayores de diez años cuarenta y cinco minutos íbamos echando hacia abajo para los niños que son más pequeño algún día de los siete de la semana se puede ver ose debería descansar de artilugios a mí me parece muy positivo que haya por lo menos un día de lo que llamamos desintoxicación distinga

Voz 1621 18:45 cuando hablamos de de Tablet in niños casi siempre eh me viene a la cabeza la imagen de un niño en una sala de espera de de

Voz 0230 18:52 Kiko o incluso en la panadería o en el coche con con la tablet no viendo un videojuego

Voz 13 18:58 en cualquier sitio o en el bar o en donde sea pero es que hasta los que no somos padres no sé si estas de acuerdo podemos imaginarnos lo fácil que es caer en la tentación de contarle al niño a la niña el móvil o la tableta en la mano si con eso pues calla un ratito pues jornada pero es fácil de comprender

Voz 1621 19:14 pues dice dice el psicólogo que no que no hay que utilizarlo de comodín que los niños tienen que aprender a esperar que también es bueno aburrirse

Voz 1406 19:21 cuando tengo que aburrirme cuando que esperar me distraigo con la Tablet y eso sabemos que va un poco en contra de el mejor desarrollo que puede tener el cerebro que es aprender a esperar hay un estudio muy bonito la paciencia que demuestra que los niños que con dos tres cuatro cinco años son más pacientes son capaces esperar más tiempo tranquilos sacan mejor nota en el examen de selectividad si asociamos que esperan siempre tiene que ir asociado de distraerse bueno entonces el niño aprenderá el un viaje de dos horas y media por ejemplo no les hace falta después un ratito aprenderán a distraerse solos a jugar au estamos haciendo la cena y me mencionó niños cuánto queda para hacer

Voz 1621 20:01 a las diez minutos hacemos espera

Voz 1406 20:04 mujer pues si esperas viendo la tele están esperando

Voz 24 20:08 Lea bueno tanto leal

Voz 1491 20:14 cuántas madres y padres habrán dicho esto de que estas todo el día con el móvil cuánta razón es del rap de los padres y las madres todavía guardamos bueno es importante el tema

Voz 13 20:23 el control no saber que está mirando

Voz 1491 20:25 vídeos ven con con quién habla

Voz 0230 20:28 el complicado pero eso hasta un punto es se puede controlar hay métodos hay hay restricciones ahora lo que es seguro que no se puede controlar es lo que pasa en el cuerpo en la mente lo que pasa con la salud de todos pero sobre todo de los chavales

Voz 11 20:40 cuando se hace un uso excesivo de móviles y tablets es bueno porque les prioriza la velocidad el besugo aspecto más cognitivo o es malo porque te atrofia Hay te deja un zombi

Voz 1406 20:54 habrá que tenemos muy pocos estudios en este sentido pero sí sabemos en primer lugar los niños que pasan más tiempo delante una tarde tienen más propias de tener déficit atención fracaso escolar problemas de comportamiento

Voz 0230 21:06 todo eh sedentarismo y luego también se ha hablamos

Voz 1406 21:10 los con los con otros profesionales grasas Cruz no sabrán de qué tienen más problemas cervicales y más problemas oftalmológico hay una ley que Solari de la no transferencia los aprendizajes que se realizan en el mundo virtual no tienen trasferencia al mundo real por ejemplo que pongo es el mil suele ser este no si por ejemplo cogemos al campeón del juego de la Playstation no del FIFA

Voz 0230 21:31 sí sí de ponemos ese chico delante de un balón

Voz 1406 21:34 como se suele decir no da pie con bola por qué porque está asentando un sofá y es muy bueno a ese juego pero el ser bueno al juego del FIFA no tiene transferencia a jugar bien con la pelota es un fenómeno muy estudiado que hay muy poca o ninguna transferencia del mundo virtual al mundo real

Voz 13 21:48 otro tema el de la adicción no porque cuando un niño está bueno pintando jugando y le decimos que que se acabó que tiene que parar y más unos hace caso sin protestar más o menos más las protestas

Voz 1491 22:01 pero si la situación pero yo he has visto

Voz 13 22:04 pido a situaciones muy tensas cuando unos padres intentan quitarle al al chaval del tablet o el móvil de la

Voz 0230 22:11 las no se ponen como fieras que es lo que tiene el dispositivo

Voz 1406 22:15 qué hace que el niño se enfade hice ponga colérico bueno pues que activa un sistema de recompensas qué le engancha que tienen poder adictivo por una parte mientras te engancha desactiva la corteza prefrontal o la subyugado a ese sistema de recompensas la corteza prefrontal la parte de autocontrol el niño solamente se controla para jugar al videojuego

Voz 1491 22:46 siete minutos para las cinco para las cuatro en Canarias esta es otra titular que casi casi da igual cuando que sigue siendo cierto sólo cambia el porcentaje las mujeres españolas cobran de media un veintitrés por ciento menos que los hombres eso presencia en los puestos de poder tanto en el ámbito privado como en el público sigue siendo minoritaria no son cifras es una realidad Ángel y Virginia han estado con Toni Garrido en Hoy por hoy los dos estudiaron la misma carrera en la misma universidad él mismo Master tuvieron las mismas notas pero no tienen ni mucho menos la misma responsabilidad ni cobran lo mismo

Voz 26 23:23 yo llegué a director general en una en una empresa y esa misma empresa luego posteriormente a al director global au director director mundial no

Voz 11 23:35 salario aprox más ameno

Voz 26 23:38 bueno pues el vamos a poner un baremo entorno setenta noventa

Voz 11 23:43 setenta noventa mil euros al año no está mal

Voz 26 23:47 Nuestra mal no pero bueno es responsabilidad y hay mucha de objetivos a conseguir

Voz 0230 23:58 vale Angel director general y luego director mundial director mundial como suena y además esto también mejor setenta noventa mil euros al año vamos a escuchar ahora Virginia

Voz 27 24:10 mi entrada fue rápida y ascendente eh me incorporé nada más terminar el máster oí a los veinticinco años ya dirigía un departamento de veinte personas Si tenía unas perspectivas profesionales muy buenas la mayor responsabilidad sería en ese momento y podría estar en veinte por cien por debajo de los datos veinte veinticinco por ciento de lo que está hablando Ángel

Voz 11 24:34 un veinte Un virus estaremos en cincuenta sesenta

Voz 0230 24:37 es cincuenta sesenta mil euros

Voz 11 24:40 anuales son veinte treinta mil euros al año

Voz 1621 24:42 lo menos que Ángel yo sé que estamos hablando de cuando ya tenía veinticinco años y a partir de ahí no ha ido a más sino que a menos de tener veinte personas a su cargo ahora tiene dos algo que cuanto menos pues el hecho reflexionar y también a la a escribir un libro sobre por qué no hay mujeres en puestos directivos

Voz 27 24:59 les llamaba muchísimo la atención en las pocas mujeres que me encontraba en puestos directivos y donde estaban se habían evaporado hasta ese momento había tenido compañeras pero llegado un punto desaparecían

Voz 1995 25:11 seguimos con la experincia de en el caso de cómo fue tu tu incorporación al mundo laboral

Voz 1229 25:16 bueno pues ya cabe el máster que que Virginia y me me especializados en el mundo de la exportación eh tengo veinte años de experiencia trabajando para diferentes empresas eh bueno viajando

Voz 11 25:33 por el mundo he vendiendo productos

Voz 28 25:37 por el mundo

Voz 11 25:38 es decir que que bueno al haber estado en cuatro cinco empresas en estos veinte años me ha tocado viajar pues por todo el mundo no

Voz 1995 25:45 es decir de un segundo ágil que leyó ahora es decir que hubieran muy pocas mujeres en puestos de responsabilidad como veremos elegido dos casos de éxito ha salido bien la vida y los parece que eso es ejemplares en muchas cosas también en vuestra trayectoria de pasadores lo has encontrado muchas mujeres en cargos de responsabilidad en tu en tu camino

Voz 1229 26:04 estoy pensando la verdad es que no la verdad es que coincido en este caso como como Virginia no en general

Voz 11 26:13 es realmente estado con con nombres no en puestos de responso

Voz 1491 26:17 bueno pues no es que hubieran desaparecido es que los procesos de selección en las promociones no son neutrales en lo que se refiere al género en Estados Unidos de hecho analizaron las contrataciones en las orquestas de los diferentes estados contrataciones casi exclusivamente masculinas lo que hicieron fue celebrar las audiciones a ciegas hice encontraron que de esa forma si empezaban a seleccionar a muchas más mujeres

Voz 0084 26:46 Luz es uno de los grandes emblemas del compositor original capaz de crear canciones partiendo casi de cualquier premisa incluso de los programas

Voz 1406 26:56 más chusco de la televisión como este

Voz 0084 26:59 All Men

Voz 15 27:03 no

Voz 0084 27:10 la sanción de esta noche surgió de la telebasura el bueno de ni que estaba viendo uno de esos programas turbios de la televisión en la que un hombre contaba cómo había engañado a su mujer con la asistenta al músico le llamó la atención otra mujer una mujer del público una señora alterada que se rompía la garganta gritando al invitado que todos los hombres eran unos mentirosos ni Klopp cogió esa frase la convirtió en esta canción tema divertido compareció en Party of One su álbum de mil novecientos noventa demostrando que un tipo creativo puede sacar algo en claro hasta de los ratos más

Voz 1491 28:26 Nick lo va haciendo música hasta de la telebasura Ólvega la Ayers un clásico de la música

Voz 17 28:32 la paz rock en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal sí suena

Voz 1491 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias Ana corbatín buenos días buenos días la Agencia EFE acaba

Voz 0127 30:10 de confirmar que hay un periodista español uno de sus periodistas detenido en Venezuela las autoridades le han arrestado junto a otros dos compañeros de Colombia que también trabaja para esa agencia viajaron a Caracas para cubrir la crisis que atraviesa el país con ellos ya son siete los periodistas que permanecen detenidos allí los otros son franceses iban Elzo en Venecia

Voz 29 30:28 la Nos hoy está previsto que el Parlamento Europeo

Voz 0127 30:31 notica a Juanjo Aído como el presidente legítimo de Venezuela Antonio Tajani es el presidente de la institución

Voz 30 30:36 ya hablando por teléfono con el presidente de nuestro único interlocutor para asegurar el apoyo del Parlamento Europeo es claro que tenemos que estar al lado de la libertad y los derechos humanos y no de la opresión

Voz 0127 30:49 en la SER les estamos contando que el Gobierno de España ha presupuestado una partida para que miles de jubilados retornados de Venezuela cobren la pensión mínima son emigrantes españoles que han vuelto a nuestro país venezolanos residentes en España que han huido del régimen de Maduro Pedro Gimeno

Voz 10 31:02 el único requisito que tienen que cumplir es el de haber cotizado a la Seguridad Social española al menos un año y menos de quince según ha sabido la SER esta medida

Voz 0032 31:11 esta más de nueve mil personas y el coste que calcula el Ejecutivo es el de veinte millones de euros la medida afecta jubilados que cobran una pensión por su trabajo en Venezuela ínfima por la devaluación del bolívar una cantidad que sumada a la prestación por el periodo cotizado en España no llega a alcanzar la pensión mínima que se sitúa en una media de seiscientos euros mensuales a estos más de nueve mil jubilados que se pueden ver beneficiados hay que sumar a otros doscientos cincuenta retornados españoles

Voz 1406 31:37 de Venezuela que no han cotizado el mínimo de un año en España

Voz 0032 31:39 ya pero que van a recibir una pensión asistencial por razones de necesidad la partida destinada este complemento es de un millón de euros

Voz 0127 31:47 Podemos solo negociará con Errejón después de elegir a su candidato en Madrid la formación de Pablo Iglesias quiere conformar una candidatura propia integrar a Izquierda Unida y luego iniciar las conversaciones con otras formaciones como Equo o más Madrid Mariela Rubio

Voz 1450 32:01 desde la dirección morada se sigue apostando por negociar con Errejón pero una vez Unidos Podemos haya construido su candidatura propia con Izquierda Unida el nombre ha de ese ese Unidos Podemos bajo ese paraguas puede integrarse más Madrid y adjuntaba Irene Montero hablaba así a la salida de la reunión

Voz 31 32:17 tenemos que buscar una candidatura que refleje la máxima unidad posible tienen que ser los compañeros de Madrid con todo el apoyo estatal los que puedan resolver esta situación construyendo una candidatura propia

Voz 1450 32:28 sin embargo desde el sector de Íñigo Errejón que no asistía pero sí sus afines Se dejaba claro que saludan la oferta de diálogo pero que el proceso debe pasar por la integración de Podemos en más Madrid y no al revés Jorge Moreno es la mano derecha de Rejón ya hablaba así antes de la reunión

Voz 32 32:43 yo creo que han reflexionado y que han entendido que hay una candidatura que es la que

Voz 1375 32:47 puede sacar al Partido Popular de las instituciones Demo

Voz 1450 32:49 Tanto Izquierda Unida en Madrid ha convocado ambas partes en una reunión el próximo lunes para iniciar un diálogo más Madrid ha saludado la iniciativa desde Podemos de momento se guarda silencio

Voz 0230 32:59 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto con cadenas

Voz 10 33:04 servicios informativos

Voz 1491 33:08 de primeras con Marina Fernández con la confirmación de la detención de este periodista español de la Agencia EFE en Venezuela bien este jueves en lo informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:24 buenos días vamos intentar reventar un poco el ánimo diría que casi literalmente levantara la gente porque claro ahora en muchos puntos del país cuando algunos ya empiezan a despertar y escuchan como de fondo está lloviendo lo está haciendo en prácticamente toda la Península menos en Baleares pues claro no se piensa que así va a ser ya todo el día pues no un poco de ánimo porque este piso de de lluvia que ha estado presente durante prácticamente toda la madrugada se va ir diluyendo a lo largo de la mañana no desaparecerá del todo por ejemplo en prácticamente todos los sistemas montañosos de la península que miran hacia el oeste irán cayendo lluvia pese en cualquier momento de la jornada Itamar dos el van a librar en Galicia de la lluvia prácticamente durante todo el día y a ratos con intensidad pero sí que en el resto en Madrid en las dos Castillas en el Cantábrico poco a poco estos chubascos estas lluvias irán desapareciendo incluso antes de las ocho nueve de la mañana ya lo habrán hecho de la mayor parte de sitios es decir cuando vayáis al trabajo pues no estará lloviendo con

Voz 0230 34:21 viento eso sí que se va a reforzar esta tarde te

Voz 0978 34:24 duras muy parecidas a las de ayer sensación de frío por el viento con una excepción en el Mediterráneo como los dientes los vientos hoy vendrán de poniente siempre que estos vientos alcanzan el Mediterráneo especialmente la Comunidad Valenciana llegan muy recalentado y esta tarde incluso se podrá llegar ir en mangas de camisa en ciudades como Valencia Alicante o Murcia de que las máximas pueden llegar a superar los veinte grados

Voz 13 34:45 es un día de contrastes pero los que se ponga en manga corta que no emocionan que parece que les va a durar poco no Jordi

Voz 0978 34:51 sí también en los que la lluvia pues les estamos diciendo que va a ser breve en breve su desaparición la verde es que estamos atentos a una nueva borrasca trizas que el ponemos nombre insistiremos en el hecho de que en el momento que se les pone nombre es porque se les presupone una capacidad destructiva es decir puede afectar infraestructuras Easy puede afectar infraestructuras también nos puede afectar a nosotros la idea es que esta borrasca que se va a llamar se llama ya Elena Helene en inglés está es lo mismo podemos decir Elena que es un nombre muy bonito

Voz 0230 35:22 ahora mismo está situado

Voz 0978 35:23 al oeste de la costa de Irlanda más o menos unos quinientos kilómetros hace unas seis horas encontraba cerca de Groenlandia es ahí donde se ha ido formando es decir está cogiendo frío y aparte desde el Atlántico calor y humedad Éste es el contraste ideal para que cuando a medida que se vaya acercando nosotros esperamos que nada o en unas veinticuatro horas ya lo tengamos al norte del Cantábrico pues se será entonces cuando un esprín Nos empezará a afectar ahí donde podemos tener de nuevo problemas la buena noticia es que es la última borrasca de esta semana se va confirmando que el fin de semana irían mejorando pero especialmente a partir de esta noche y hasta el sábado por la mañana aproximadamente muchísima atención a por ejemplo por la lluvia a Galicia

Voz 0230 36:06 entre hoy y el viernes se pueden como

Voz 0978 36:09 dar especialmente en las Rías Baixas más de doscientos litros por metro cuadrado es decir muchísima atención el cauce de los ríos también a los árboles porque habrá vientos fuertes iban a estar muy inestables todo el Cantábrico también puede recibir cantidades hasta el sábado a partir de esta noche de más de cien litros por metro cuadrado ir en distintos puntos de montaña de la península por ejemplo en las montañas de Andalucía donde este invierno no llovido demasiado todavía también se pueden superar los cien pero en los problemáticos serían entre Galicia ir la parte más occidental más al oeste de la Cordillera Cantábrica por suerte esta vez vendrá con nieve lo digo porque el deshielo que afectó tanto al Cantábrico la semana pasada pues esta vez no va a ser tan así el deshielo va a ser más pausado pero las nevadas van a ser importantes significativas en la cordillera cantábrica más de medio metro de nieve nueva con viento es decir de nuevo riesgo de crestas de aludes en el Sistema Central las estaciones cerca de Madrid más cercanas a Madrid pueden recibir entre cuarenta

Voz 1406 37:06 hay ochenta centímetros de nieve nueva

Voz 0978 37:09 pero precaución porque en algunos momentos nevará por debajo de los mil metros de altura y en los Pirineos de medio metro a un metro más el último factor que puede crear problemas en distintos puntos del país insistimos a partir de esta próxima noche ya está el sábado a primeras horas el viento el bien todo de nuevo con rachas de más de ciento veinte kilómetros por hora en todo el Cantábrico de nuevo oleaje de más de seis siete metros vientos muy fuertes en todo el Pirineo y en general en el Mediterráneo y una vez más va a ser ahí donde sacaba el Ebro donde podemos tener rachas que pueden superar incluso ya la noche del viernes al sábado los ciento cuarenta kilómetros por hora

Voz 1621 37:42 joe pues eh Elena bien en serio así que tendremos que estar pendientes Jordi uno de los últimos titulares también en la prensa que leemos son de las olas y pues eso que que se esperan en nuestra las costas pues en algunos casos olas que es aproximan de cinco seis incluso a los diez metros yo siempre me he preguntado cómo se mide la ola os se mide la altura semilla ese mide el diámetro por fuera de la ola esto cómo se mide

Voz 0978 38:06 mira ahora está mirando datos y se donde de Lapo de de de Bilbao de olas de Bilbao no está Patxi ahí con con un dedo alzado hoy tentando calcular con un ojo cerrado no se confirma que no es él vale vale entonces medir no de hecho la la medida siempre se ha hecho con referencias no es decir si sabe que una roca cerca de la costa pues tiene una altura pues puede saber más o menos de una manera aproximada pero de manera con una tecnología mucho más avanzada se hace con unas boyas que que están todo el año sobre el mar ir con un sistema de GPS es un tranquilamente lo que pueden calcular es la variación de la altura ahí vamos a extraer estos datos si realmente interesan estos datos imagino que a estas horas si alguien no puede descansar ponerse en el ordenador y empezar a mirar cosas de esas puede ayudar a coger un poco de sueño pero hay una página que es muy interesante porque las podéis ver prácticamente indica esto es fácil de recordar puertos punto es es la página de Puertos del Estado puertos punto es Se cuando entré en la página a mano derecha encontraréis un pequeño mapa que además pone acceso al sistema que ahí podría entrar al sistema de estas boyas que insisto son datos cada dos horas pero prácticamente actuales las distintas que son muchísimas boyas que hay repartidas por todo el litoral de la península y los archipiélagos libres los datos acumulados incluso si por ejemplo sois amantes de deportes eh quieren olas también tenéis un pronóstico bastante acertado de de del tamaño de las obras que se esperan para cada punto donde está una de estas joyas

Voz 11 39:37 que la boya de tiene un GPS Iván calculando la diferencia no sube baja y entonces hay ahí saca la la la medida de de la ola

Voz 13 39:45 bueno ahí hay una que sube sube sube sube que es la de Nazaré en Portugal donde se acaba de batir de nuevo el récord mundial de la ola

Voz 1491 39:53 la más alta surfear yo esquemas es que las y cinco metros es alucinante es impresionante que se formen olas así que se puedan surfear yo no me meto

Voz 0230 40:02 ahí a cojones el mundo

Voz 0978 40:05 el estaréis conmigo que que las horas dan una doble sensación no es como de relax cuando las miras

Voz 0230 40:09 pero bueno lo has dicho por la metros a mí no me dan ningún relato

Voz 1621 40:13 sí pero igual vistas desde un acantilado tal puede ser incluso hasta un espectáculo muy bonito pero dices meterte ahí

Voz 1491 40:20 las cosas que está lejos de la

Voz 13 40:22 lejos de de la costa no Jordi o una ola de veinticinco metros no no puede estar muy cerca de de hecho o que se vea fácilmente

Voz 0978 40:31 ahí se da un una especificidad casi única en el mundo por eso

Voz 0230 40:35 en Nazaré me falla la memoria sí sí son las olas

Voz 0978 40:37 es más altas que se pueden registrar en todo el planeta a lo mejor me equivoco pero como mínimo es de los más altos no al final lo importante es el rompiendo es decir las olas generan muchas millas mar adentro cientos de millas incluso ir van acumulando energía

Voz 0230 40:52 en la costa y empiezan a crecer

Voz 0978 40:55 de manera relativas respecto a nuestro entorno cuando empiezan a tocar el fondo qué pasa aquí justo de esa zona hay un cañón que hace que toda esta energía asociada ahora a la ola sin cajones justo cuando ya está acercándose la zona poco profunda consigue estas elevaciones no pueden incluso a superar los veinte metros pero insisto es una geografía submarina muy específica un cañón de mucha profundidad que hay justo en esa zona de Nazaret hizo una

Voz 13 41:22 pregunta Jordi esto de estas solas que estamos viendo cada vez más grandes cada vez más más monstruosas tiene también algo que ver con el calentamiento global con el cambio climático o me estoy estoy patina

Voz 0978 41:36 cuando como Donald Trump no no no no no no hay hay algún día de calma de agua chicha diría que lo veis no no hay cambio climático Bernardo tú eres mucho más rigurosa tenemos varios estudios no estudios que nos están diciendo que el calentamiento global qué está haciendo que las olas máximas sean más altas pero ha recientemente sino voy equivocado la semana pasada en la revista Nature una de las derivadas de de la grandes se publican en revistas en distintos distintos artículos en esta revista pero en esta en concreto es un estudio hecho por la universidad de Cantabria hizo una de las conclusiones que saca es es curiosa es lo que se llama una señal climática es decir no es un dato directo sino es un cálculo que como si dijéramos avala que sí que se está produciendo os está transmitiendo el calentamiento de sobre todo la temperatura del agua al al a la energía que se transmite a las olas es decir ellos han calculado la energía del viento traspasado al movimiento ambulatorio que es lo que se registran en la superficie del mar ya han calculado que esta energía ha aumentado un cuatro por ciento cada año desde mil novecientos cuarenta y ocho esto avalaría otros estudios que sí que nos han el dato exacto de la altura de las olas que parece ser que sí que están aumentando Illa con seco o la causa directa que quería el calentamiento del mar es decir más vientos más energía más energía también en las olas posiblemente también más altura

Voz 1621 42:57 ayer uno de Marbella decía en La Ventana que soñaba todas las noches que es que la trepaba tsunami un tsunami un tsunami esperemos esperemos que no llegue a ese punto que no sea tragedia y mientras tanto pues disfrutemos de de este espectáculo

Voz 13 43:10 de las olas bueno Jordi Llanos contras como reportaje Helen eso eh

Voz 1491 43:14 buena obra

Voz 33 43:17 ah

seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro nuestro número de tramos de nostalgia pero de la mala para nuestra encuesta que os daban más rabia encontrose en el plató con tres pequeños va ganando la coliflor muy seguidas del filete de hígado

Voz 34 44:30 pues claramente lo que más éxito me he dado toda la vida hacia los filetes de hígado el olor muy todo el sabor no le aguantaba mi madre me engañaba estando tomate muy o cualquier cosa para que me entendiera pero era probarlo

Voz 35 44:51 bienvenido Pedro y todos los haters del filete de hígado

Voz 1621 44:55 eso exactamente ya sabéis notas de voz seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1491 45:00 no con exacta exacta exactamente las cinco y cuarto de las cuatro y cuarto en Canarias

Voz 1491 45:15 ha tenido en el mundo del deporte dos partidazos primero la victoria en la prórroga del Betis contra España y luego el seis uno del Barça Sevilla con un gol memorable de los blaugranas ambos pasarán a semifinales pero antes vamos a escuchar una cosa yo creo que es la primera vez en la historia que Carrusel deportivo empieza así y me gustó tanto que quiero que vuelva a sonar

Voz 29 45:34 el Deportivo Dani Garrido

Voz 0660 45:39 reviviendo mira R bienvenidos esto es Carrusel Deportivo uno menús comentando desde las siete y veinte de la tarde en ser más ya para toda la Cadena SER es día importante en la Copa de la Reina así hoy es un día histórico para el fútbol femenino de este país porque hoy Bilbao ha metido iban más de cuarenta y ocho mil personas para asistir al partido entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa Larreina Iván hola de nuevo

Voz 36 46:10 el cuarenta y ocho mil ciento veintiuno para hacer la tercera mejor entrada en la historia de este estadio superando por ejemplo una previa de Champions que viva el fútbol femenino

Voz 0660 46:21 H ha metido en semifinales ha derrotado cuatro cero al Rayo Vallecano cómo sigue la prorroga en Valencia en la ciudad deportiva entre el Levante y el Sevilla Adrián Rubio la peor es que en San Sebastián de los Reyes desde las ocho en punto de la tarde hay derbi Madrid Club de Fútbol Barcelona no Real Madrid Madrid Club de Fútbol que decíamos antes que su club que ha trabajado una barbaridad y es un ejemplo en el fútbol femenino estaba ganando el Barça cero uno siga sin suene Caballero Lahm más de cuarenta y ocho mil personas en la Catedral

Voz 1621 46:49 San Mamés para ver un partido de fútbol femenino y Carrusel abriendo con una ronda con los partidos de la Copa de la Reina ojalá muchos días así

Voz 1491 46:57 a la quién sabe si al final el fútbol femenino

Voz 1621 47:00 la convirtiendo en el verdadero fútbol no cuatro partidos simultáneos estadios llenos se parece más al fútbol de toda la vida que que el fútbol masculino abierto Carrusel con ello también tenía que estar en la portada de El Larguero

Voz 1375 47:12 noticia que tenemos que destacar el fútbol femenino sigue creciendo más y más hoy ha sido uno de los protagonistas en el Carrusel Deportivo de la SER partido de Copa del

Voz 0230 47:20 la reina

Voz 1375 47:21 cuartos de final en San Mamés Athletic Club de Bilbao Atlético de Madrid cuarenta y ocho mil ciento veintiuno espectadores casi cincuenta mil espectadores en San Mamés para ver el el duelo entre Athletic y Atlético la mayor cifra de impartido femenino en Europa y la segunda a nivel mundial ha ganado ese partido por cierto el Atlético cero dos además es también partidos de cuarto en este caso es a partido único Real Sociedad cuatro Rayo Vallecano cero Levante uno Sevilla uno pasado el Sevilla por penaltis in Madrid cero Barcelona tres hay no

Voz 13 47:59 comentabas antes en la redacción que ha habido gente de tu familia que ha pasado por San Mamés y que decían que queda espectacular

Voz 1621 48:05 vamos vamos ambientazo además no estaban los asientos numerados y entonces había colas para entrar pero un ambientazo dentro

Voz 13 48:12 Dennis desesperada no esperaba graban la sí

Voz 1621 48:14 en el Danubio realmente que fuese tanta gente que pues eso que que lo operaban

Voz 13 48:19 sólo diez mil personas menos que en el Barcelona seis Sevilla uno allí los espectadores que han aguantado hasta al final han tenido la oportunidad de ver una auténtica obra maestra el sexto gol del Barça así lo ha narrado Lluís Flaquer en Carrusel

Voz 37 48:31 Messi todavía tiene arrestos para sacar un pase

Voz 3 48:34 milimétrico no llega a Sara habla cortarlo

Voz 37 48:37 pero Vidal para Suárez Suárez para Piqué Piqué Suárez Suárez alga algo Caramés y Showtime da algo Nadal del hombre que tocó carrera todo del hombre que la venga del que pidió remontada el pasado honores Messi al líder del líder merecía el premio en una jugada en que el VAR Sasa disfrazada Show Time más propia de clave Oteros que de un equipo de fútbol por que participaron todo

Voz 1621 49:12 Sevilla llegaba al Camp Nou con ventaja gracias al dos cero de la ida pero desde muy pronto las cosas han ido mal para los de Machín que han terminado encajando seis goles Manu Carreño le ha dado un pequeño tirón de orejas al equipo hispalense está haciendo una muy buena temporada pero no en los partidos grandes

Voz 1375 49:30 Mi también la dura noche para los sevillistas con algunas decisiones que yo tampoco entendido muy bien Benger en el banquillo el Mundobasket dos jugadores clave absolutamente en este buen Sevilla que sin embargo los días grandes de la pasó en el Bernabéu con el Madrid

Voz 0978 49:44 y hoy ya algún día más partidos grandes

Voz 1375 49:47 ni se atasca no compite se hace pequeño el Sevilla es haciendo una buena temporada muy buena temporada líneas generales pero los días de faena grande enfermería yo he sido enfermería después del dos

Voz 1621 50:00 cero que sacó en el partido de ida Manu Carreño

Voz 13 50:02 también ha hablado de Javier Tebas y la política de la Liga de no mostrar las imágenes que no les interesan como las de la vergonzosa tangana del Valencia Getafe es que la gestión económica de Tebas está siendo buena pero todos no