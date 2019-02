De Buenas a Primeras (01/02/2019)

Voz 1973 00:00 a las cuatro y media las tres y media en Canarias

empieza el viernes uno de febrero con seis grados en Aranda de Duero en Burgos y tiempo engañoso para estrenar el mes puede llover en cualquier punto del país aunque veis es cielo despejado cuando se haga de día así que no os olvidéis el paraguas en casa si las estadísticas son ciertas y sobre todo si tenemos una buena cantidad de oyentes que es lo que nos gusta pensar bueno y todo eso se cumple uno de cada cinco de los que estáis escuchando pagarse un seguro privado de salud así que os gas Thais según el Instituto Nacional de Estadística unos mil doscientos euros al año sobre todo por una razón para saltaron las listas de espera de nuestra sanidad pública unas listas que han llegado a Serbia

Voz 1621 01:28 récord en estos años de crisis por culpa de los recortes que han empujado dicen los expertos a los ciudadanos a combinar esas prestaciones públicas con un seguro privado por si acaso

Voz 1491 01:39 el resultado es que este año pasado este dos mil dieciocho

Voz 1973 01:41 las aseguradoras privadas han marcado un nuevo

Voz 1491 01:44 récord de facturación saben basado un cinco por ciento más que en dos mil diecisiete han apuntado el mayor repunte desde el inicio de la crisis Julia Molina hay varias razones por las que las mutuas llevan años mejorando sus cifras pero para los expertos mucho de este trasvase

Voz 1973 01:58 tiene que ver con las listas de espera que son fin

Voz 1491 02:01 a veces más largas en la pública que en la privada

Voz 5 02:03 cuando pido a un médico pues eh rápidamente puedo acudir al médico que yo quiera es importante es el tiempo tiempo entre que te dan consulta intervenciones pruebas etc

Voz 1880 02:15 sabes que si tienes alguna urgencia no

Voz 6 02:18 pero tenían que esperar tres horas en una sala de espera

Voz 1880 02:20 que ahora tiempos de espera después

Voz 1491 02:22 la el de los especialistas ahí está precisamente el gran éxito de los seguros el especialista es lo que más visitan los pacientes de la privada siete de cada diez personas que están aseguradas han tenido una consulta en el último año con el ginecólogo con el dentista o el dermatólogo unos datos que contrastan por ejemplo con la cantidad de asegurados que van a la consulta privada de Atención Primaria tres de cada diez y es que aunque ya son diez millones los españoles que tienen una póliza la realidad es que casi el ochenta por ciento lo combina con la Seguridad Social y siguen además un mismo patrón las especialidades van por la privada sí pero cuando el problemas

Voz 7 02:56 grave siete de cada diez españoles prefieren la pública aunque tengan que esperar

Voz 1491 03:02 a a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a desgranar estas cifras con Laura Marcos redactora de Sanidad de la Cadena Ser con la que vamos a intentar entender por qué cada vez más gente prefiere tener un seguro privado además de la sanidad pública y qué consecuencias puede tener esto para el sistema público de salud seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos ya sea por la pública o por la privada hay citas médicas que nos provocan sudores fríos horas e incluso días antes de que se produzcan

Voz 6 03:45 hola buenos días madrugadores se vive Alicante pues saben alude no no voy al médico de empresa me parece una tía genial e ir ginecólogo vamos tenemos confiesa a acudir que os muy poco poder que con mi marido imagínate si antes no entonces es de la casa así que el disco esa es mi punto ciego ahí no puedo no puedo es que solamente escucho el Tormo que están con una donde yo me dices pero sí que lo yo fatal menos mal que he tenido suerte hasta ahora nunca me echo falta ni aparato ni nada

Voz 8 04:24 pero es muy mal muy mal no

Voz 1973 04:28 la opción de Bibi un abrazo por cierto para vivirla

Voz 1491 04:30 que está arrasando en la encuesta de hoy no es ninguna sorpresa nos lo esperábamos de todo el colectivo sanitario los más temidos son los dentistas

Voz 1621 04:38 sí con el cincuenta por ciento de los votos para la mitad de los que habéis votado en arroba de buenas en Twitter ir al dentista es una auténtica pesadilla

Voz 1491 04:46 volvemos a algunos de vuestros comentarios en Twitter que son geniales contando como Sentís antes de ir al dentista escribiendo ese momento en la sala de espera o este momento ya en la consulta parecen sacados del guión de una película de terror

Voz 1 05:00 Julia de Alicante no me acabo de acostumbrar de ese sonido de Victor no que te hace vibrar toda la mandil

Voz 7 05:06 hola eh

Voz 6 05:10 esa goma recoge salir

Voz 1 05:11 Eva que parece que te vas a tragar lo que más me fastidie todo es cuando tienes toda la boca dormida te dice el ágape pero que dices que mejor sino control ni el agua ni la que entrega que sale

Voz 1621 05:24 bueno pero como siempre hay cuatro opciones hay otras tres además del dentista la segunda más votada con el veintiséis por ciento

Voz 1973 05:31 no es el urólogo Icon el trece por ciento la siguiente la opción de enano Move el ginecólogo

Voz 0574 05:37 como fenómeno jugó muy poco al médico porque por suerte tengo una mala salud de hierro pero una vez que peor lo pasé fue acudir a consulta con un dedo roto entablado espectacularmente porque entre que no consciente que tenía prisa entre por equivocación nada el ginecólogo así que no hay voto para el ginecólogo por lo grotesco de la situación vivida

Voz 6 05:59 qué cosas le pasan siempre a eh

Voz 1621 06:02 la menos votada diez por ciento ha sido el médico de empresa que que poquitos pilotos controladores aéreos nos escuche

Voz 1491 06:08 porque esos tienen que andarse con cuidado con eso nos había escapado una cita una visita queda casi casi tanto repelús como la del dentista

Voz 9 06:14 José María de Zamora los Christer mortales tengamos miedo de ir a la consulta del asesor fiscal porque tenemos miedo Hacienda que los poderosos Si un triste trabajador tiene miedo a morirse y no tiene nada los remordimientos que tienen que tener alguien que tenga mucho dinero creen que ser terrible

Voz 1491 06:32 no no no sabemos cómo andan esas conciencias os de María en el dentista de podrían hacer una buena limpieza de conciencias también

Voz 1621 06:39 si la encuesta siga abierta en arroba de buenas nuestra cuenta de Twitter podéis escribirnos votar y sobre todo mandarnos notas de voz que es lo que más nos gusta escucharos

Voz 0127 06:47 seis ocho tres tres dos tres siete

Voz 1491 06:49 el cuatro contarnos historias anécdotas que al otro lado además esta Sergio Díez en la producción y a su lado en el control Borja González empieza el viernes empieza de buenas a primeras

Voz 1973 09:42 cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias y hoy no podemos empezar el programa son explicar porqué ayer lo despedir

Voz 1491 09:50 hemos como lo despedimos y porque además de buena

Voz 1621 09:52 ah y para que los oyentes lo tengan claro somos de afrontar las cosas de cara no no dejamos que nada se enquista así que vamos a ello

Voz 14 10:01 vamos a escuchar cómo nos vimos obligados

Voz 1491 10:04 a despedir ayer el programa

Voz 7 10:08 que tenga un buen jueves menos Aimar Bretos que siempre se mete con nuestras despedía un abrazo hasta mañana bueno eh

Voz 1491 10:17 ya lo habéis escuchado os deseábamos a todos un buen día aseguró que lo merecía es el único que no lo mereciera Aimar Bretos que efectivamente de entrar en el estudio antes de que termine hemos para meterse con nuestras despedida

Voz 1621 10:30 sí yo tenía esa risa nerviosa no sabía lo que hacer porque tú lanzas de la bomba después de que te dijeras eso minutos más tarde en Twitter arroba Arturo CHP escribía abro comillas se nos hemos quedado con la duda qué opinará Aimar Bretos de las despedidas que hacen Aitor Albizua Marina Fernández de buenas

Voz 1491 10:46 así que nuestro Sergio Díez nuestro Community quién se encarga de las redes sociales e le respondía que bueno que habría que resolver esos rumores ese misterio en antena

Voz 1621 10:57 ella unas unas tres horas después cuando terminó hoy por hoy el propio Aimar Bretos escribía

Voz 14 11:02 sí habrá que decir

Voz 1973 11:05 unas cuantas verdades pues con el polígrafo en el brazo Aimar Bretos buenos días buenos días cómo estáis bueno que verdades tienes que decir bastantes a ver venga

Voz 15 11:16 en tenéis un problema en este programa que es verdad que iba iba siendo hora de que alguien lo dijera en sabéis que os creéis muchísimo el programa si las despedidas son son fatales eh

Voz 1491 11:27 el caso nosotros somos ir siempre igual

Voz 1973 11:30 pero el miércoles me lance un poco diferente si animando a aprovechar las oportunidades que os dará vida

Voz 15 11:37 sí hay más exactamente jugar bonito

Voz 1973 11:39 me dijo que tengáis un miércoles pero un miércoles

Voz 15 11:42 bueno de los de verdad oye perdona Marina quieres una taza de gol

Voz 1973 11:46 un manual de autoayuda que eres necesitaba una respuesta necesitaba una reseña

Voz 1491 11:52 esta Aimar Bretos y ayer la tuvo sí sí sí

Voz 1621 11:55 además vamos a ver si os parece porque vemos que Aimar Bretos ha venido fuerte antes vamos a escuchar unas cuantas despedidas para saber qué opinas vamos a ir viendo las diferencias Nos las diciendo pues kurdo

Voz 1973 12:04 no queremos aprender del mejor

Voz 1621 12:07 esto por ejemplo era el el trece de diciembre

Voz 15 12:10 ya sabéis que venga hizo un buen jueves hasta mañana un abrazo muy Random no podía ser como podía no ser esa despedida puesto a veros cayó hoy hasta igual vale vale vale no no va a ninguna parte nos aporta un sabor de boca neutro que ese acuerdo

Voz 1973 12:28 haría ante veintitrés de noviembre viernes

Voz 7 12:30 les semana un abrazo hasta el lunes

Voz 16 12:33 prácticamente luego hay un tema que tenemos que hablar es lo de un abrazo el abrazada entonces

Voz 15 12:38 Aitor que es el primer vasco de la historia con salero y lo hizo en vasco y el salero de verdad coge está constreñido las despedidas nunca poner nervioso un abrazo hice va corriendo os estuviese estreñido no ni incidirá un abrazo

Voz 1621 12:49 por lo menos no habrá a cada oyente que es cosa que como tenéis tantos no podéis hacer en otros programas con aguja

Voz 1973 12:55 es la la radio por dentro vamos a confesar que es real que Aitor les tres a un poco lo que yo diga la despedida eso pues Marina le pisaba eso yo doy el abrazo él no puede darnos la verdad

Voz 1621 13:08 eso es verdad por eso ya cogió la fórmula que yo creo que pasará a la historia en las facultades de Periodismo se estudiará el un abrazo hasta mañana pero ojo que no sólo se ha medido con nuestros despedidas Juan López Julia Molina qué tal buenos

Voz 16 13:20 es que no era lo peor es que no hay manera algo que

Voz 15 13:24 el aimara Advisor va a ser durísimo conmigo vosotros os sentís

Voz 1621 13:28 criticados

Voz 15 13:30 yo entiendo que despedirse cuando uno hace un programa así por primera vez es complicado sin parecer imbécil pero

Voz 1491 13:35 hay que decir una cosa eh que nosotros nos despedimos con Pepa Bueno y Aimar Bretos de ahí sentado

Voz 16 13:40 tú sabes que la gente no

Voz 1491 13:42 sentados fiscaliza dando están ahí te están mirando y hay una tensión los pájaros de Carlos de Ita sonando de fondo menos una gran

Voz 1621 13:51 hables en redes no porque ese es un cuervo

Voz 1973 13:53 ya hay mares mirándonos fijamente esperando en mi comentario Mister wonderful Fierabrás de Aitor pero vamos a veintisiete de diciembre para escuchar la desvela con Juan

Voz 7 14:07 el miércoles hasta luego

Voz 17 14:10 eran a ruta desde la ha talado hondo

Voz 7 14:14 claro es decir no lo había escuchado pero menos lo peor sí creo que está hasta luego ves una cosa muy natural

Voz 1973 14:20 también ligerita vamos ya sé que hubiera marchando en realidad la esperada Juan como desde la puerta ya

Voz 15 14:27 en total hay que imprimir personalidad en la despedida vamos con Julián dieciséis de enero

Voz 1621 14:33 que paséis un buen día hasta mañana un abrazo

Voz 17 14:36 la única hasta

Voz 16 14:39 un abrazo bueno bien esto vaya claro también porque Julián Mina del equipo de Aimar Bretos

Voz 1491 14:44 era su pago mínima era su fan

Voz 7 14:46 crea pechos de del equipo eh

Voz 1621 14:50 Málaga todos ves como decía antes Marina queremos aprender entonces creo que a partir de ahora te diese convertir como en nuestro coach como si esto fuese la voz pero pero en la SER entonces quita quita sintonía venga vamos a imaginarnos cómo que de repente no hay hay Aimar en vez de en Hoy por hoy

Voz 0127 15:08 en que que la semana que viene a presentar de buenas entonces silencio nos imaginamos como unos pájaros no no hay torno hace unos pájaros vale yo voy haciendo los pájaros Itu sobre los pájaros tienes que decir

Voz 1973 15:19 pedir el programa lo que depende de dónde

Voz 15 15:22 ha sido un buen programa programón como todo

Voz 16 15:24 lo que nosotros vamos agresión pero yo te voy a hacer va a ser

Voz 1621 15:29 la Urraca en el Puente Colgante de Portugalete vale hecho voy

Voz 16 15:37 a nosotros cada día

Voz 15 15:43 aquí termina esta hora y media de buenas a primeras ha sido una gozada compartirla con este de allá Hoy por hoy con Bueno esta mañana

Voz 16 15:54 bueno vamos a corregir varias cosas para empezar nosotros tratamos de tú que es que casi nos hacen el programa es unos de usted no marcaba nuevo cole que viene

Voz 1973 16:05 Pepa Bueno a veces viene Pepa Bueno bien a veces bien Aimar Bretos eso no no nunca se sabe de unos complica la vida

Voz 16 16:12 no no no no bueno pero más o menos habéis cogido

Voz 15 16:14 hay que imprimir carácter

Voz 16 16:17 es un poco como si estuvieras hablando Mikel Erentxun de fondo el tonito donostiarra de Donosti sound es bueno que tengo que preparar un programa os voy a seguir haciendo es vuestro adiós

Voz 1973 16:30 te como como Dios manda nos vemos

Voz 15 16:33 Nos hoy hemos dentro de hora y media en Hoy por hoy hasta luego

Voz 6 16:39 de primeras

Voz 1973 16:41 pasaban dos minutos de las cinco menos cuarto a las cuatro menos cuarto en Canarias

Voz 1973 17:05 agua de mayo porque no me entero de nada en toda la semana de lo que pasa en la prensa rosa después de un mes de vacaciones no te quiero ni contar espero que en vez Tresserras me traigas dieciséis por lo menos

Voz 16 17:17 yo guapa e buenos días buenos días al año ya morirá tu rescate

Voz 7 17:22 estoy absolutamente estoy

Voz 1973 17:25 era podríamos desconectar podríamos definir las vacaciones de Marina como reto

Voz 16 17:28 sí yo retiro retiros es increíble si pues yo creo que han sido corre

Voz 7 17:37 bueno bienvenida de nuevo gracias Bra

Voz 1621 17:40 pero es que nos eso iba bueno chicos hoyo extra

Voz 7 17:42 llegó remate remando recorrido al altar ahí espera que se hayan caído algo malísima repaso al armario el niño necesita algo más que un repaso

Voz 1973 17:54 venga vamos no pues te voy a sorprender con el repaso las Mariola

Voz 7 17:56 no lo

Voz 16 18:12 está en Carnaval en Carnaval

Voz 7 18:15 es Belén Esteban con su último remate y eso que ha pasado

Voz 16 18:19 no con toque porque ella también no

Voz 7 18:22 bueno remate a que nos podemos referir con remate a una venta pública en la que se adjudica una cosa a la acción de acabar completamente otra bueno este caso son las dos por qué pues porque muy pronto va a escuchar lo algo que va a ser música para sus oídos

Voz 16 18:41 con Belén Esteban para sus oídos y no la de Yurena ignora de Yurena Pérez con la música para los oídos de Aíto

Voz 7 18:49 pues va a ser un carnaval para Belén Esteban esta subasta que va a ser el golpe final a Toño Sanchís después de una carrera judicial inmensa es que en la casa de Toño Sanchís ha salido a subasta para que con lo que se recauden eso subasta se le pague lo que se le debe

Voz 16 19:06 no a Belén Esteban vale muy bien vámonos venga de recorrido al alta bueno vámonos a los sí

Voz 16 19:18 bueno enamorada enamorada pero en Almoradí Sima recorrido

Voz 7 19:23 el altar está nuestra próxima protagonista pero bien bueno si os digo en nombre de Xisca os viene alguien a la cabeza no os digo además que tiene treinta años y que es de Mallorca es noticia porque ha compartido esta portada con un

Voz 16 19:38 de los rostros más conocidos en nuestro país borrosa

Voz 6 19:46 es economista verdadera Fillon no te estaría odiando Brian Pérez dilo ya

Voz 16 19:52 pues oyentes de de buenas es Rafa Nadal y Xisca Perelló

Voz 7 19:57 ya desde hace catorce años que se iban a casar por fin por fin después de catorce años catorce años

Voz 1973 20:02 bueno no muy bien es bueno hay que a ellas de de casarse ya no se lleva no se da particular en una fiesta

Voz 7 20:08 sí sí sí yo creo que sí se lleva yo suene muy tradicional partidazo que es Rafa Nadal pensó que ya estaba más que Recas

Voz 16 20:15 es que te oye algo de catorce años es como estar casado bueno yo ya encantadora la compañía todos los la dos gradual

Voz 7 20:21 administración y Dirección de Empresas ahora mismo también además directora de proyectos de la Fundación que lleva en nombre de su futuro marido que es una fundación solidaria vamos ir ya con el repaso al armario esta semana se ha echado el cierre a la Semana de la Moda de Madrid Fashion Week entonces bueno para los que estén perdidos vamos a repasar un poco a las tendencias que nos han mosto

Voz 16 20:45 vale aunque bueno yo siempre he pensado que lo que sale en las pasarelas no tiene porque luego salir a la calle yo creo que ellos lo son no está pensado todo todo todo para salir a la algunas cosas

Voz 7 20:54 dado esta semana están encarga a la prensa rosa de mostrarlas sí que son adaptables no por ejemplo todos lo relacionó con el volumen la pompa el volumen todo lo que es así ancho te va a venir valen las texturas brillantes

Voz 1973 21:08 ya las estamos viendo y los trajes chaqueta

Voz 7 21:11 de para los chicos como para las chicas que yo pues todo lo que sea ir así bien vestido elegante en el día a día con un toque fresco pues oye mira qué bonito los abrigos acolchados con tonos metalizados y aquí viene tu toque de atención Marina que es que llevas una tiempo

Voz 1973 21:24 la adelantada siempre soy una adelantada así se ríen de mí y me han dicho de todo me han dicho que si voy de astronauta que se llevó una manta de esas que se pone a los muertos en los accidentes me han llamado de todo pues luego no invierno

Voz 7 21:38 ah vale bueno pues dicho esto Nos vamos al cursillo

Voz 16 21:48 cursi topos Marina después de tantos días como

Voz 7 21:53 hechos da porque aquí claro yo creo que habrás esto pendiente que mientras tunos estaba que habido problemas serios con los concursos

Voz 1973 22:00 creo que Julia Molina de ha dado paliza tras paliza

Voz 1621 22:04 pero vamos eso no es ningún problema Julià ha ganado ya está alguien tiene que ganar no

Voz 16 22:07 plano alguien tiene Gaynor esta vapuleado en realidad bueno

Voz 7 22:13 bueno la primera pista un poco descolocado ante vale os voy a decir que la persona que es el famoso famosa secreto de hoy nació en un sitio que se llama Boca Ratón me suena te suena Boca Ratón te lo juro no no no no puede ser pues más bueno pues hoy Boca Ratón no suena a nada Boca Ratón os diré que Boca Ratón esta en Florida a mí sí me suena Boca Ratón pero nada más y además me suena me suena bueno os puedo decir que se dedica a la música que comenzó su carrera musical en dos mil ocho

Voz 1375 22:51 en dos mil ocho en El Musical trece de Broadway

Voz 14 22:56 ni idea nada yo no es un artista

Voz 1973 22:59 eh no proviene de un musical

Voz 7 23:01 estadounidense saltó a la fama no musical pero claro

Voz 6 23:06 cuántos hay no

Voz 7 23:09 ah hombre mujer Brian es mujer Dade más

Voz 1621 23:12 estás oye os veo muy paralizados hoy

Voz 7 23:15 de verdad pónmelo bueno algo menos cuántos sonidos de fallo porque no

Voz 21 23:18 también

Voz 1973 23:20 tal como pide Brian bom venidos de

Voz 7 23:23 el fallo bueno os puedo decir que tiene esta completamente obsesionada con los tatuajes pero no pero no Miley Cyrus ya tuvimos no poco está obsesionada

Voz 6 23:36 huy quién más puede llevar muchos actual

Voz 7 23:38 es artista de musicales Music Boca Ratón

Voz 14 23:42 mujer nada

Voz 1973 23:44 a ver si no esto no nos dice nada nada de verdad

Voz 7 23:49 esto es increíble no tienes más pistas claro que tengo más pistas pero estoy rebuscando rebuscando os puedo decir lo de los tatuajes no sé nada no vale bueno esto es una pista muy significativa vale así como Hannah Montana que también os hundían claro

Voz 1973 24:03 bueno pues que viene

Voz 7 24:05 también viaje también del recorrido de las series infantiles de Nicole de on de la serie Victoria sus ni idea vayan idea es que yo estoy fuera ya de de Bono Elena se algo bueno vamos a poner en la pista musical esta quiénes Van Gaal y ahora sabemos quiénes no pero bueno empieza a cantar lo volvemos a subir otra vez ni idea no sé quiénes vamos a subir a ver quién eh vamos a saludar

Voz 16 24:39 el Ariana Grande

Voz 8 24:46 viva

Voz 16 24:48 así viva ahora ha sido o viva pero espera yo creo que haciendo diva viva si es muy viva pero

Voz 7 24:57 las pistas Ariana Grande tiene

Voz 1621 24:59 las otras cosas características una cosa como ésta

Voz 7 25:02 había que al primer concurso de la vuelta de Marina he dicho voy a lo voy a lo lo voy a revolver en el cine en que que se recogen coman la cabeza con cómo ha salido Ariana Grande Voltaire a Bale veintiséis de junio del noventa y tres cantante compositora actriz de Florida de de ratón y tiene un carro de Ratón tiene muchos tatuajes tiene tiene más de veinte tatuajes y bueno esta esta semana esta semana está en boca de todo el mundo precisamente puro no así por si es que

Voz 1621 25:46 se lo ha hecho ella no hasta voy a contar

Voz 7 25:48 se hizo un tatuaje se hizo un tatuaje que se lo quería hacer en juego con sus con esta canción se ven ruin y que es lo que ha pasado que sí lo ha hecho mal se lo ha hecho mal y entonces qué ha pasado quitó unos caracteres previos que cambió el significado en japonés de Seven Queens que es lo que se tuvo eso

Voz 1491 26:07 de los tatuajes en un peligro inminente de términos inicio

Voz 7 26:10 la aliado y entonces lo que realmente ponen su tatuaje que es en la palma de la mano pone parrillada japonesa de uno

Voz 1973 26:16 no mira sólo por esto te perdono el concurso

Voz 7 26:23 Sito después claro la poco

Voz 1973 26:25 claro es que tener hay que tener mucho cuidado con lo Estatut parrillada parrillada japonesa de fíjate que te quieren ponerse ven Ring si te pones Brian menos mal que Ariana Grande se ha tatuado eso porque te has salvado desde del fin del concurso para

Voz 1621 26:41 de qué van bien claras las cosas quién ha ganado en el concurso

Voz 16 26:45 ha ganado Aíto a la semana que viene veremos

Voz 23 26:52 no

Voz 7 26:55 no

Voz 0084 27:06 cubra siniestras en el repertorio de los Rolling Stones que Under my Zam su tema de mil novecientos sesenta hice la canción esta noche fue uno de los grandes temas de Aftermath el álbum que los Stones editaron en mil novecientos sesenta y seis una canción criticada colectivos feministas por ser misógino pero el tema en realidad no está asociado a estas protestas sino al asesinato de un espectador negro por parte de los Ángeles del Infierno en el tristemente célebre concierto de alta moda Mick Jagger quiso organizar su propio festival de gusto que en mil novecientos sesenta y nueve y montó un festival alrededor de su banda en el circuito de alta Mono en California

Voz 1621 27:47 idea de todo aquel desastre organizativo

Voz 0084 27:50 fue contratar a la banda de moteros como personal de seguridad del evento y uno de los Ángeles del Infierno apuñaló hasta la muerte a un joven durante la interpretación de esta canción Hunter era el nombre del chico que murió delante de las cámaras que grababan el concierto el asesino salió impune del juicio pero esta canción quedó como la banda sonora de aquella estúpida

Voz 1491 29:11 los Rolling Stones y la mancha que va a tener para siempre este tema este Under my Zam del sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 1 29:45 de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 0127 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 30:06 han acordado Atón buenos días buenos días esta mañana se va a trasladar a Madrid a los nueve independentistas que están presos en cárceles catalanas los trasladan para que declaren en el juicio que estaba previsto que comenzara la semana que viene en el Tribunal Supremo pero que podría retrasarse algunos días más Alberto Pozas

Voz 0055 30:22 la fecha sigue siendo una incógnita aunque según nos cuentan desde el Tribunal Supremo parece complicado que pueda empezar el próximo martes cinco de febrero los jueces tienen que estudiar casi dos mil páginas de alegaciones preparan un auto de algo más de cien folios en el Tribunal Supremo mientras tanto se vuelcan en la transparencia del proceso su presidente Carlos Lesmes explicaba ayer que el juicio se retransmitirá en directo por streaming en la web del Consejo dijo que todo el que quiera observar tendrá todas las facilidades para hacerlo desde cualquier parte del mundo este juicio decía ayer Carlos Lesmes puede ser una oportunidad para poner de manifiesto dice la calidad de la justicia española la consigna no es decía ayer el presidente del Supremo también es proteger al máximo la dignidad de los nueve presos se ha suspendido incluso todas las visitas guiadas al edificio para evitar exposiciones públicas

Voz 0127 31:04 Íñigo Errejón ha confirmado esta noche que la plataforma además Madrid va a celebrar primarias para elegir a su candidato y ha dicho que el proceso estará abierto para que se presente también si quiere el candidato que elija Podemos en Madrid declaraciones a La Sexta siempre hay que hacer primarias primero se tiene que presentar quien quiera faltaría más que hubiera veto viene

Voz 1973 31:21 mientras en ciudadanos hoy se reúne el Consejo General del PAR

Voz 0127 31:24 ha para aprobar el reglamento que regula el proceso de primarias un proceso que vuelve a retrasarse no serán hasta el mes de marzo Óscar García

Voz 1645 31:31 si finalmente ciudadanos retrasa aún más sus primarias y las va a extender hasta la primera semana de marzo es decir que muchos de sus candidatos Se van a conocer sólo con once semanas de antelación al día de las elecciones el veintiséis de mayo la dirección de ciudadanos asegura por un lado que el plazo es suficiente y por otro que se ha retrasado el proceso por la conformación del Gobierno andaluz aunque otras fuentes aseguran que Ciudadanos no encontraba candidatos en algunas plazas que consideran fuertes sea como sea el Consejo General de esta mañana aprobará el reglamento que regula el proceso de primarias que comenzará la próxima semana con la elección del candidato a las europeas de momento sólo con el responsable económico del partido Luis Garicano como único aspirante

Voz 0127 32:12 en Estados Unidos la Iglesia católica identificado esta madrugada a doscientos ochenta y seis sacerdotes del estado de Texas que supuestamente han abusado de niños durante décadas los primeros casos se produjeron en mil novecientos cuarenta corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 32:26 algunos de esos casos están siendo investigados actualmente pero la mayoría tras ser encubiertos han prescrito ocurrieron antes del año dos mil desde el escándalo de Pensilvania la conferencia episcopal de EEUU anunció un plan para

Voz 1915 32:39 abordar la catástrofe moral así la definió

Voz 1510 32:41 no que vive la Iglesia en este país prometiendo sanar y restaurar la confianza en la Iglesia católica el Vaticano calificó entonces de criminales los abusos a menores descritos en ese informe y considero que debería haber asunción de responsabilidad por parte de los abusadores de quienes permitieron que se produjeran

Voz 0127 32:59 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com DNS

Voz 1880 33:08 de esa primeras Marina

Voz 1 33:10 más Aitor Albizua

Voz 1880 33:14 con la fecha del juicio del pluses todavía en el aire

Voz 1491 33:17 vamos a terminar la semana en lo informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:22 buenos días estrenamos el mes el mes de febrero metodológicamente sí conoce como un mes bastante loco porque bueno es cuando empieza un poco ya el sola calentar dinamiza bastante más la atmósfera in la verdad ése que de momento no parece que pinten para ahí los pronósticos a largo plazo pero bueno si lo más inmediato y es que ahora mismo las nubes más activas que tenemos en el país se desplazan desde el centro de la península hacia el mérito

Voz 7 33:45 daño estará lloviendo hasta mediodía

Voz 0978 33:48 próximamente incluso lluvia continuada no está siendo demasiado frío ahora mismo hay muchos puntos de la costa del Mediterráneo con temperaturas de catorce quince grados de manera que hace frío iba a hacer porque lloverá pero no hace falta abrigarse demasiado y una nueva anda de nubes activas está llegando desde el Atlántico a Galicia estas se irá desplazando de oeste este por toda la península a lo largo de la jornada de manera que nos FIES los sitios que ha dejado de llover incluso podréis ver el sol porque después crecerán nubarrones sobre todo durante la tarde con chubascos tormentas incluso algo no demasiado habitual en invierno aquí con una cuota de nieve irá bajando de hecho de las tormentas incluso puede caer algo de granizo y la nieve La cota estará cada vez más baja al final de la jornada hacia los mil metros en las principales montañas de la Península pero cuidado en los Pirineos y sobre todo en el Cantábrico porque en algunos momentos bajará hasta los seiscientos metros incluso un poco más India más no faltará el viento viento muy fuerte que soplara especialmente a partir de esta tarde en prácticamente todo el país

Voz 1973 34:46 bueno Jordi pero si hay algo importante ahora mismo en lo meteorológico hoy en el informativo es que por fin es viernes ya estábamos dicho has de de fin de semana que como estaba aportar el tiempo este fin de semana

Voz 0978 34:59 bueno la idea es que va a mejorar pero como el cambio que ahora mismo ya está en marcha es tan potente la mejoría será muy progresiva si queréis escoger alguno de los dos días para hacer actividades al aire libre mejor el domingo que el sábado por qué pues porque mañana todavía tendremos lluvias que pueden ser persistentes en el Cantábrico y ojo con cota de nieve porque no es poder sorprender e incluso en algunos puntos cercanos al Cantábrico mañana podríamos llegar a ver algo de nieve sería simbólico más que nada pero bueno ahí está esa posibilidad con vientos que mañana de hecho van alcanzar el máximo esperamos rachas que pueden superar los cien kilómetros por hora con mucha facilidad en la mayor parte de los puntos donde suele soplar muy fuerte el norte mañana a última hora empezara está nevada remitir los vientos lentamente el domingo lo que decía si queréis aprovecharlo para hacer actividades al aire libre con precaución porque hace mucho frío pero va a ser el día con más horas de sol

Voz 1621 35:51 hoy y mañana sábado es fecha señalada dos de febrero en Estados Unidos estarán celebrando el día de la marmota para quién no lo conozca esto qué tiene de especial

Voz 0978 36:00 bueno es una tradición que tiene más de un siglo se celebra cada vez más estados de EEUU y la idea es es muy simple no hay Phil que es la marmota al yo diría que el la marmota más conocidas

Voz 7 36:12 sí ya hay unos señores con unas indumentarias

Voz 0978 36:15 pues como pintorescas no Ike cada año el dos de febrero Día de La Candelaria se salir será coge en brazos Gisele hace salir ir Se espera a ver si proyecta sombra o no proyectar sombra se proyecta sombras dice la tradición que lo peor del invierno ya ha pasado este va a ser el deseo más grande este año porque han tenido poco invierno pero

Voz 1973 36:36 eso es Estados Unidos seguro que sí desde luego

Voz 0978 36:39 lo han lo han tenido insisto no han sido muchos días pero han sido realmente bueno en algunos casos de récord no pero también dice la tradición que Si Project asombra es decir si está haciendo sol quedan todavía seis semanas de invierno los mapas nos dicen que por ahí van a sufrir todavía un poco más el invierno uf

Voz 1973 36:56 esto va mucho más allá de la anécdota Jordi aquí en España por ejemplo que es como nos decías de se llama esta tradición e día de la Candelaria no muchos agricultores toman decisiones en función de de lo que pasa a este día

Voz 0978 37:09 de hecho pasa como casi todas las tradiciones que hay como una recuperación gracias a una entre comillas Nueva Cultura no que es la de Estados Unidos que que pues muchas tradiciones antiquísima más ellos pues las han ido como manteniendo sobretodo los los primeros pobladores

Voz 1491 37:25 las la han adornado

Voz 0978 37:26 sí o han sabido de marketing creo que saben bastante nuestra

Voz 7 37:29 siete ir con esto pasa lo mismo

Voz 0978 37:32 cierre en Europa hace hace mucho tiempo muchos siglos que existe esta tradición del día dos como como algo significativo hay algún estudioso algún historiador que que incluso los sitúa los celtas la mayoría en en el Imperio Romano iba básicamente qué pasa este día ya es el día que figura que es el ecuador del invierno sobre todo a nivel de luz es ya cuando queda más claro cuando llega el mes de febrero que vamos hacia la luz no hacía más horas de luz de hecho desde que llegó el invierno ya hemos ganado casi una hora y media de tiempo es decir que cada vez los días son más largos y el febrero era como cuando ya era más evidente no y claro pues cuando no había tanto conocimiento la superstición jugaba un papel importante de ahí que lo que se hacía en muchos sitios era una procesión con velas con Candelas Leiva pues hacer culto a la a la patrona en muchos casos no que la Candelaria ni de ahí pues es esta tradición que se fue manteniendo durante siglos dicen dicen los historiadores que los agricultores pues más supersticiosos que nadie lo que hacían era recogían muchas de las velas

Voz 7 38:36 llevaban a sus puestos de trabajo ir hacía

Voz 0978 38:38 lo que ahí se consumirán del todo porque decía que eso aumentaba las malas situaciones no por ejemplo las tormentas alejaba el invierno de hecho incluso si nos vamos a la tradición oral a esos dichos populares muchos dan dan fe de lo importante que es también en nuestra tradición oral este día por ejemplo el día de la Candelaria que no llueva invierno fuera si llueve y hace viento invierno dentro o una de las más conocidas es que cuando la Candelaria llora es decir cuando llueve y hasta el invierno fora pero sí da reír esto es en castellano antiguo del invierno porvenir Navas la mañana Jordi Mayoral o no era claro ahí es donde tradición e con incidencia chocan al completo porque uno o que esté en el Mediterráneo pues dirá fantástico porque está nublado irá eso quiere decir que que ya sacaba el invierno en sitios es difícil en realidad yo soy parte de que estas tradiciones se mantengan no y después que las adorna hemos con lo que ahora ya sabemos no que es con la ciencia que nos dice que todo apunta que el mes de febrero asimilando a muy largo plazo invierno no tendremos mucho más allá del que va a hacer este fin de semana que si va a ser mucho pero todo apunta que ese amigo nuestro del anticiclón que no escogió tanto cariño al principio del invierno

Voz 1973 39:52 va a volver dentro nosotros bien bueno en fin de semana vuelta de la esquina mañana Ecuador del invierno buenas noticias Jordi buen fin de semana

Voz 14 40:00 igualmente un hasta luego

Voz 1973 40:23 inconfundible Doctor en Alaska para ambientar la encuesta de hoy en en arroba de buena

Voz 0127 40:27 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos en la consulta de que médico lo pasáis peor

Voz 25 40:35 buenos días sobre la encuesta de hoy al urólogo no he ido nunca al ginecólogo mucho menos cuando pasó reconocimiento médico para la presa pues entonces todos los años una enfermera se que no es raro enterrar la consulta en la que pasó miedo mucho miedo es en el artista más para una cosa pero te detectan cuatro más una caries está lo ven que te están saliendo las muelas del juicio osea huyó Yuyu y encima claro

Voz 1973 41:07 pero saludó un abrazo Alberto dentistas del mundo

Voz 1491 41:12 asumirlo el pueblo oso

Voz 26 41:14 pero realmente donde peor lo paso es en la consulta de dentista vamos eso que le gusta que le abra la boca hay presión era fuerte hay que teme hay hurgando en los dientes que no quiero no haber habrá que le guste el urólogo hay quién irá a gusto lo lo importante lo tengo lo tengo cruzado

Voz 1621 41:36 creo que los dentistas son conscientes e de este de Diego además nos ha contado en Twitter que justo estuvo el lunes en el dentista y que todavía sigue agarrotado que que no podía ni frotarse los ojos

Voz 1491 41:47 dime me pasa lo mismo e vez algo como

Voz 1973 41:50 contractura de la Junta dentistas

Voz 6 41:52 si no hay cosa más terrorífico que ese dentista cuando lo ves venir si te pasa por la cabeza que deba romper gente que tiene su momento más malo que sepas

Voz 0127 42:08 atenazados nos tiene a nosotros la idea de ir al dentista seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos o arroba de buenas en Twitter son las cinco y doce las cuatro y doce años

Voz 1973 42:19 Canarias el Real Madrid ha ganado uno tres en Girona y completa la nómina de semifinalistas de la Copa del Rey hoy a la una y media el sorteo y ahí junto al equipo blanco va a gastar el Barcelona el Betis y el Valencia pero vamos a detenernos en el equipo de Solari hace un mes estaba hecho unos zorros y ahora parece otra cosa Álvaro Benito casi casi ni se lo cree

Voz 27 42:43 si no lo éramos pensado hace escasamente tres semanas a unirme a eso me ha sorprendido mucho el el crecimiento exponencial en estos últimos partidos tanto en la fase con balón como sin balón luego hay jugadores clave que se han recuperado yo sigo esperando al al mejor Marcelo yo creo que para ganar para aspirar a ganar la Champions para llegar a las rondas finales y ser un claro candidato necesitas a lo mejor Marcelo necesitas al mejor Bale hoy hemos visto lo que he visto me ha gustado también yo creo que Solari ha conseguido que crear competitividad fíjate lo que te digo

Voz 7 43:13 sí ha sido bastante honesto a la hora de poner

Voz 27 43:15 a la gente que que estaba mejor y no a los nombres yo creo que eso ha ayudado a que todos hayan puesto las pilas decisivos pero anda Marcelo y he visto un atisbo de mejora en en el pero pero todavía le queda camino por recorrer y necesitamos a Marcelo para los días de la verdad no pero sí sea el Real Madrid lo primero que era para para para Adena optimismo hoy poder aspirar a ganar grandes cosas es recuperar el juego y lo lo jugadores y eso se ha conseguido ahora ya pues oye dependerá de de los partidos clave que empiezan dentro

Voz 1621 43:42 bueno pues en esta transformación del Real Madrid hay varios culpables uno de ellos es Benzema que está siendo el mejor pero hay otros con menos nombre un ejemplo es Llorente que empezó la temporada sin jugar ya ahora es toda una alternativa Casemiro en el centro del campo

Voz 0239 43:56 muy por encima de todos el rendimiento como tú decías en el arranque del Larguero de Karim Benzema y también de Marcos Llorente que al margen de marcar un gol se ha convertido en una competencia clara para Casemiro en un puesto el de medio centro defensivo que el brasileño tenía seguro y que ahora Manu tiene que pelear entrenamiento tras entrenamiento porque Llorente está como un animal

Voz 1375 44:14 sí pero luego antes no tenía competencia Casemiro había algún parche que inventaba por ahí

Voz 7 44:19 el credo Gara o Zidane o antes de ciudad

Voz 28 44:21 bueno ahora Solari pero Llorente

Voz 1375 44:23 cada vez que dan minutos y le dan partido responde de qué manera

Voz 1491 44:27 el Madrid ha ganado seis de los últimos siete partidos

Voz 1973 44:29 cuando un equipo está bien pues ya se sabe pasa lo que pasa que empieza el debate sobre quién debe jugar Manu Carreño tiene su apuesta de cara al cruce de octavos de la final de la Champions

Voz 1375 44:37 hay un detalle que para mí puede ser significativo que lo ves de cara al partido del domingo contra el Alavés en el Bernabéu domingo a las veinte veinticinco de cara a lo que viene de ahora en adelante e Lucas Vázquez el único que ha jugado los noventa minutos el único yo creo que en la cabeza

Voz 0978 44:57 la de Solari que es muy difícil que nos metamos pero

Voz 1375 44:59 yo creo que sólo va a apostar por Bale Benzema inicios como su delantera titular siendo Lucas baje un jugador muy importante como decía Javi Herráez en Carrusel que va a jugar mucho pero si yo tengo que apostar por quién va a ser ahora ya están todos que ha vuelto Bale que ha vuelto Asensio que jugó también un rato ha jugado también un ratito Bale ahora que están todos Benzema es intocable evidentemente yo apuesto por Bale en una banda Vinicius en la OTA

Voz 29 45:22 pues esa es la idea de Manu Carreño que sería un equipo muy muy ofensivo al otro lado del cuadrilátero se ha situado Jesús Gallego que cree que Lucas Vázquez debe estar en el equipo si os sí

Voz 0978 45:34 crearle Luca Vázquez durante el partido no lo hace Bale en cuatro en cuatro que juegue no baja presiona roba ayuda es solidario con lo cual si Solari

Voz 1375 45:46 estando veían Bale tú crees que sienta Lucas Vázquez es que

Voz 0978 45:49 yo estando bien para jugar pero pero es que son son jugadores completamente diferentes es que si tú pones a Bale puedes tener un contragolpe fulminante disparará un día desde el borde del área será imparable pero es que renunciar al trabajo de Lucas en el centro del campo yo lo vería como una decisión errónea porque además se lo ha ganado el equipo con él es más con pactos y es que esta arriba está bajo tuve esa Bale bajando al área defender lo que baja Luca Basque es que en vidas y con lo cual es una decisión muy arriesgada yo pondría Lucas Vázquez

Voz 1973 46:23 aparte de Girona uno Real Madrid tres esta noche también se ha cerrado el mercado de fichajes de invierno ese lugar que es como un todo a cien en versión futbolística lo normal es que dos grandes equipos estén quietos en las últimas horas pero el Barcelona no ha cumplido con esta tradición

Voz 1375 46:38 eh movimientos que llama la atención en el día de hoy sobretodo en el Barça que ficha cede a última hora contrata al lateral derecho brasileño Emerson de veinte años ex de Atlético Mineiro y lo cede al Betis hasta julio ficha ICD también es oficial ya está todo vivo en Barcelona iba a llegar en julio gratis del Toulouse pero al estar apartada allí llega ya en invierno se incorpora el primer equipo algo que le va a venir bien al Barça porque logros contra así que Rodríguez qué demonios está pasando con Umtiti así que bienvenido divo ya eso ya lo que es contamos aquí hace días Denis Suárez llega al Arsenal cedido hasta final de temporada luego lo comprará el Arsenal porque la opción de compra es obligatorio así que venís hace las maletas y se marcha del Barça como ya contamos aquí veremos a ver cuando se hace oficial lo de Jordi Alba que eh

Voz 15 47:25 que no les gustó mucho Jordi para que lo desvelamos entiendo que cada uno quiere contar las noticias su manera pero nosotros estamos aquí para informaros buena noticia para el Barça que Jordi está hasta dos mil veinticuatro

Voz 1621 47:35 directamente de once y media doce de la noche antes de que se cierre el plazo hay un tramo que más que fútbol eso parece igual apodo o una discoteca a partir de las cuatro y media de la mañana los equipos iban pasando los jugadores de unos a otros de repente un equipo fichan jugador retirado en dos mil quince se convierte en un bazar en toda regla

Voz 1973 47:52 ya me contarás saque discotecas los esta

Voz 30 47:55 sobre la bocina han llegado algunos movimientos el último del que hemos tenido noticia es el de Diego Roldán que estaba cedido por el Depor en Leganés y que se marcha al Deportivo Alavés hasta final de temporada además el Rayo también ha puesto las botas en estos últimos

Voz 0978 48:09 minuto ya tiene a su delantero franco Di Santo

Voz 30 48:11 que llega desde el Schalke cero cuatro como cedido lo que provoca que Alex Alegría se marche al Sporting de Gijón Alejandro cada Tena llega libre hasta hace unos días era jugador del Reus dimitiría esquí el portero titular de Míchel en este rayo el club franjirrojo ha ejercido la opción de compra que tenía sobre él ex jugador ya en propiedad

Voz 1973 48:29 un minuto y medio para las cinco y veinte las cuatro y veinte en Canarias

Voz 8 48:45 yo creo que es

Voz 1621 48:45 de de recuperar la cara B de Sara habituales en Hora veinticinco y hoy la palabra elegidas una eh que se está repitiendo bastante en varios puntos del mundo las últimas semanas yo creo que se repite tanto que en la política incluso como que ha perdido hasta

Voz 1973 48:57 la hasta valor sí aunque es de todo menos menos bonito de todo lo que se considera un insulto es la palabra

Voz 1880 49:03 edición es sinónimo de desleal infiel Judas renegado desertor delator y espera que sigo alevoso melón ingrato indigno intrigante conspirador es el traidor ayer Nicolás Maduro

Voz 12 49:20 justicia inmediata útil Utah entendido eh emprendido

Voz 1880 49:27 máxima moral decía a Maduro ahora veremos que la traición tiene mucho que ver con la moral antes de ayer veintinueve de enero Dolors Montserrat portavoz del PP ella dice que Pedro Sánchez es un traidor a España porque es entrega a los independentistas catalanes

Voz 7 49:39 porque quizás son los cómplices del independentismo

Voz 6 49:42 os son ustedes sencillamente unos traidores unos cobardes vamos al tema Sana quién es un rico

Voz 1880 49:47 bueno pues es el que comete una traición la traición es la falta que se comete quebrantando la fidelidad o le alta que se debe guardar o tener íbamos a la etimología traidor viene del latín traductor traductores es la misma raíz que la de tradición entonces tradición sería dar al otro lado traidor que entrega el queda también pero al otro bando

Voz 12 50:10 como

Voz 16 50:14 sí

Voz 6 50:18 mira mitin Antonio Machín sí que tiene claro le duele aunque sea disimula

Voz 1973 50:26 es una atracción cómodo Él es siempre y eso que en función del del contexto puede cambiar mucho el significado de una palabra

Voz 1621 50:36 así pero en este caso los que todos pensábamos cuando cuando hablamos de repente traidor de de traición

Voz 1491 50:41 es algo negativo si Pancracio Celdrán experto en historia sabe mucho de este término determinó traición y además firma un libro de título irresistible el gran libro de los insultos

Voz 31 50:51 decimos que traiciona a aquel que es el real o que va contra los intereses de la entidad a quién sede de mal nacido también se predica Ordiz que de latón del chivato de aquel que da al mejor postor no guarda amistad y fea a nadie ni a nada sino que

Voz 17 51:12 con engaño y creo que la vacuna

Voz 31 51:15 los propios incluso se desnaturaliza y pierdes natural fidelidad al partido a la nación a la familia a los amigos

Voz 1880 51:25 celebra dice es el peor de todos los insultos yo claro he preguntado que por qué