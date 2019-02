De Buenas a Primeras (05/02/2019)

Voz 1 00:00 a las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 2 00:07 en la Cadena Ser de primeros

Voz 3 00:14 con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 6 00:48 empieza el mal

Voz 1491 00:49 antes cinco de febrero con un grado en Ponferrada en el Bierzo y tiempo tranquilo más soleado y menos frío con el paso de las horas

Voz 7 00:55 ahora mismo todavía podemos encontrar el dadas

Voz 1491 00:58 dada sobretodo en el centro del país dada la hora que es pase sólo un minuto de las cuatro y media de las tres y media en Canarias es muy probable que muchos de los que Nos estáis escuchando en directo hasta ahora forma parte de los ochocientos veinticinco mil españoles que se dedican a la griega

Voz 0032 01:17 cultura seguro que sí me atrevo incluso a elevar un poco la puesta es muy probable que algún oyente que alguno de los que estáis al otro lado ahora mismo hayáis participado alguna vez en alguna protesta por el tema del que queremos hablar este martes

Voz 1491 01:30 siguen las protestas por los bajísimos precios en origen de frutas verduras y cereales que se repiten año tras año hice repiten año tras año porque parece que nadie les pone solución

Voz 0032 01:40 el precio en origen en el que la industria las multinacionales le pagan a los agricultores por su producción por su cosecha el problema real no es que en muchos casos como el del brócoli o las ciruelas los consumidores estemos pagando un trescientos por ciento más de lo que reciben estos productos que también

Voz 7 01:57 sí pero el auténtico problema es que el dinero que

Voz 1491 02:00 viven lo que les pagan las multinacionales la industria muchas veces es menos que lo que se han gastado en sacar adelante su cosecha vamos que sobreviven gracias a las ayudas por eso esas protestas de las que hablábamos no son simples manifestaciones

Voz 0032 02:15 sí son concentraciones en las que regalan sus tomates au sus naranjas toneladas de frutas o de verduras

Voz 1491 02:21 sí toneladas de frutas verduras gratis porque si una ley que meta mano a los márgenes comerciales aseguran que la realidad que la realidad del campo en España es un poco esa practicamente regalar el producto de meses y meses de trabajo Julia Molina

Voz 9 02:38 hace unos días dos mil agricultores extremeños salieron a pedir unos precios justos para sus productos una reivindicación que se repite practicamente año tras año en diferentes puntos de España

Voz 10 02:48 que mientras nosotros no estamos arruinando y tenemos que está cerrando nuestra de explotaciones y arrancar nuestro árboles frutales resulta que vemos que con nuestro producto hay mucha gente que se está forrado y está ganando mucho dinero los consumidores están pagando un precio alto por estos productos

Voz 11 03:03 lo que vale producir este melocotón en el doble de lo que está pagando el consumidor aquí en el en el programa de que esto es una ruina para los productores

Voz 9 03:09 una ruina porque el precio por el que venden su fruto a su verdura no llega ni siquiera para pagar lo que cuesta producirlo de ahí que más de una vez hayamos visto los agricultores regalar los alimentos

Voz 1981 03:21 es

Voz 9 03:23 es al fin y al cabo vendiendo los tampoco ganan nada en Córdoba los agricultores se quejan de que a ellos les están pagando las naranjas a nueve céntimos el kilo en un supermercado de una marca conocida se están vendiendo a un euro treinta alquilo

Voz 1491 03:39 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a preguntarle a Juan metí y presidente de la asociación de agricultores extremeños Apax qué medidas cree que tendría que pone en marcha el Gobierno para ayudar los para ayudar a personas como Domingo Ada con hectáreas de

Voz 7 03:53 cultivos de arroz de maíz de tomate

Voz 1491 03:55 que también nos va a contar a esta hora como su día a día cómo se las arregla para llegar a fin de mes So en su caso al final de la cosecha

Voz 7 04:08 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Aitor ya sorprendido yo sigo repitiendo lo por si acaso aunque espero que lo tengáis me hizo demostró teléfono actores quiere quiere demostrar

Voz 0032 04:18 claro claro seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Gerard desde septiembre con el programa

Voz 1491 04:24 estoy Was A de de buenas a primeras para contarnos

Voz 7 04:27 qué tal los Bach estáis haciendo o para contestar claro la encuesta del día

Voz 0032 04:30 hoy estamos preguntando a ver en qué situación de vuestra vida

Voz 1371 04:33 día a día os gustaría poder recurrir al bar al vídeo arbitraje aquí como siempre os dan

Voz 7 04:39 los cuatro opciones qué tal muy buenas pues

Voz 12 04:41 mira yo dudo entre la pena y la segunda porque al final cabo creo que serviría para lo mismo en ambas situaciones tanto la familia de seguridad cualidades como con la pareja el bar sería fundamental sobre todo nivel auditivo porque no prohibiría a echar en cara algunas frases que luego por el futuro dice no si yo no dije eso sí sí que lo dijo claro lo puedes sacar siglos tal otro pues no queda más remedio que decir pues es verdad

Voz 7 05:09 cómo cómo lo dice Javier de manera sí sí que lo dijo sí sí ya que gusta de decir sí que lo tiene al de yo creo que lo está visualizando

Voz 1860 05:18 bueno nos daría un placer enorme pone

Voz 1491 05:21 en ese tipo de situaciones sobre todo sobre los resultados de la encuesta hasta ahora

Voz 7 05:25 en una discusión de parejas loca es votado en Twitter en arroba de buenas en nuestra cuenta cincuenta y cinco por ciento

Voz 0032 05:31 es la opción ganadora de este martes seguida con el veintitrés por ciento de los votos por el golpe en el coche

Voz 13 05:37 los los días bueno Ros pues yo pediría el bar en un accidente de coche no en un golpe de coche eh además me pasó hace unos quince dieciséis años en Valladolid estábamos Pablo estaba parado en un semáforo y hay un poquito de cuesta y el coche delante pues levante el freno y poquito a poco sirva para atrás para atrás para atrás para atrás Pol hasta que Diego bajo una señora indignado a cabreado que que la vía lo yo por detrás

Voz 0032 06:02 sí es que estoy segura además que me estaba riendo porque estoy seguro que muchos de nuestros oyentes tienen historias como la de Diego de Zaragoza sea para atrás para atrás adelante pero vamos que al final han terminado pegándose pequeño golpe

Voz 7 06:15 seguros varias además que con un bar hombre pues Serra

Voz 0032 06:17 volverían sin problema lo ves venir que vesania lotes

Voz 1491 06:20 estás temiendo que encima de baja del coche au de la moto de lo que sea enfadado bueno y qué me dices de eso de quien se ha dejado la nevera abierta que sea estropeado todo bueno conflictos familiares trece por ciento de los votos

Voz 11 06:33 la lo están pues bueno pues resulta que al llegar a casa ayer la puerta estaba cerrada con llave quien salió el último pues sí fui yo pero después volvió él porque no se había olvidado el

Voz 14 06:46 así que el único testigo es nuestro perro Julito pero pobrecitos se niega a hablar es es que es un buen perro pero bueno ahora a lo importante quiero bar encestó loco Marina le pone ojitos Aitor y claro me lo acojo nada porque ya es la directora Rafa Nada de empates a ver

Voz 7 07:08 el vamos a pedir

Voz 1491 07:11 no vamos a pedir que se retransmita en vídeo entre los loco porque yo no me pongo nada de

Voz 7 07:16 Jito Aitor que además no se deja Panetta actor aquí vamos los dos a degüello

Voz 0032 07:21 soy bastante bastante mayorcito en lo que te gano siempre algo algo me queda la encuesta puede que la opción menos votada un día más es la tuya en Marina pedir el bar para tu compañía de teléfono

Voz 11 07:33 es la opción de la compañía de telefonía móvil porque bueno con la familia y con mi pareja por suerte pudo razonar sin problemas incurre en el coche de es un poco como las orgías que si das tú te vas corriendo físico cuando quieres explicaciones

Voz 1491 07:50 yo no tengo ni idea de por qué van dos días seguidos en de buenas a primeras que surge el asunto de las orgías

Voz 7 07:56 yo tampoco tengo que decir que no lo apruebo como Joaquín de Murcia que no aprueba nuestra encuesta

Voz 15 08:01 creo que eso del par con v a las cuatro y media de la mañana también hablando de fuga no lo digo que Edward

Voz 1860 08:15 aquí a B

Voz 0032 08:17 la encuesta diaria hombres se hace duro tener ideas que que os gusten al a todos pero mira oye que acertamos propuestas un día podemos hacer un estilo de meta encuesta no oyen de que os gustaría que fuera la encuesta de buenas a primeras

Voz 1491 08:29 me tan cuestan y nada aquí como en la vida moderna que nos digan cada día de que quieren que sea la encuesta

Voz 7 08:33 te hagan el trabajo claro nos lo decís en Twitter

Voz 1491 08:36 va de buenas son seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro mono Le damos forma iOS la afirmamos que nuestro programa al fin y al cabo va de eso no de aprovechar un poco el talento el resto de programas de la SER

Voz 7 08:47 porque no aprovechar el talento de nuestros oyentes

Voz 1491 08:50 así que a esos invitamos la próxima hora y media con Sergio Díaz en la producción con Borja González en la técnica empieza el martes empieza de buenas a primeras

Voz 16 09:01 eh

Voz 17 09:05 no les eh fue frío

Voz 2 09:29 de boinas a primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 18 09:40 Caucus pues feo para frente

Voz 1491 10:31 cinco menos veinticuatro menos veinte en Canarias ya sabéis que en la radio no necesitamos muchas excusas para coger los bártulos micrófonos cables guiones y lanzarnos a la calle nosotros todavía no hemos podido hacerlo menos conocido es sale Sergio pero los compañeros de La Ventana van a visita casi por semana que envidia eh en una están en estado en la redacción

Voz 0032 10:59 ahí sí han ido con la excusa del estreno de la nueva campaña que han lanzado en el país se llama Itu qué piensas no que anima a los lectores a que participen pues en el debate de la actualidad me imagino pues una tertulia de bar entre colegas pero pero con miles y miles de colegas iguales un poco más valioso que una asamblea de de Podemos

Voz 1491 11:16 bueno y no sé si quedan colegas y qué mejor sitio que la redacción de un periódico con la historia que tiene el país pues para dar una una gran noticia en forma de bien

Voz 7 11:25 si el nacimiento de otro nuevo periódicos ella

Voz 0032 11:27 el ex preso de Tomelloso y su fundador es Tommy Tomelloso

Voz 19 11:31 bueno ni una semana hace que estamos ahí en la lo la eso de la cosa está llena de revistas chicles Bosco quiosco padres y esto de hacer Dior yo estuve y lo llevo porque yo soy abuelo fundó el Telegraph de Düsseldorf que es un diario que estuvo en los quioscos alemanes durante cuarenta años un señor sin saber alemán que te puedas porque si no malo mérito más mérito un gran escándalo en su momento porque resulta que el telégrafo de está lo editado en una Lehman inventado

Voz 1860 11:58 ahí está en el centro y cosas así a mi abuelo

Voz 19 12:04 dicho de mercado alemanes que disfrutan con los texto ininteligible que hay muchos eh Le dio un producto ser producto non cuál es la intención del expreso de Tomelloso qué tipo de lectores

Voz 0084 12:14 buscar el expreso de Tomelloso un diario riguroso

Voz 19 12:16 es un diario para para ese lector exigente como bolita rural con poco estudio hay mucha formación académica sin cultura pero hace culto lector progresista que no está cerrado al fascismo y me sigo un acuerdo de colaboración El País sólo donde hasta hace

Voz 1860 12:34 pues mira ahí esto sólo a buscar a las celeste

Voz 1491 12:39 lo de Tomelloso echa andar sin muchas expectativas de fracturó otro medio riguroso ha cumplido diez años

Voz 0032 12:45 sí es El Mundo Today que como ellos dicen inventaron el periodismo y la comunicación de masas está bien e irá a la redacción del país hablar de otros medios de que la hacen competencia

Voz 1491 12:55 pues sí bueno diez años ya de humor inteligente de chistes it de meta chistes porque no han sido pocos los que han dado por ciertos titulares absolutamente falsos del Mundo Today llevando la broma todavía

Voz 7 13:06 más lejos también ha habido sobresaltos

Voz 1491 13:09 amenazas de demanda por las ocurrencias de los del Mundo Today

Voz 1371 13:15 a las siete de la tarde las seis en Canarias el director de Interviú posará desnudo en Interviú

Voz 0230 13:22 es esta otra también motivó una amenaza de demanda Adolfo Domínguez diseñará el nuevo uniforme del Ku Klux Klan y hasta otra también escote ya no fabricará papel higiénico porque luego la gente se lo pasa por el culo a también ha habido medios de comunicación que han dado por ciertas alguna noticia del mundo

Voz 20 13:43 Dudek diferentes medios de comunicación españoles han dado por ciertas estas

Voz 1371 13:48 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias un error tipográfico obligara a un banco a regalar vajillas de porcelana a un cliente del Bulli se come la factura creyendo que era otro plato Ferran Adrià cree que es una excusa para no para los nuevos hay Pocho no admitirán música de mierda

Voz 0230 14:06 más la más sonada de las falsas noticias dadas por cierta cruzó en el año dos mil catorce el juez Castro anunció la imputación de la infanta Cristina por el caso Nóos El Mundo Today publicó el siguiente titular en su página web la infanta Elena pide que la imputen como a su hermano dos medios de comunicación colombianos dieron esa ese titular esa publicación como cierta no hay

Voz 1981 14:31 pero nosotros consta

Voz 0230 14:33 vamos un momento de esa conexión de la televisión colombiana porque hubo una conexión

Voz 1981 14:38 con su corresponsal en España conocer esta decisión la infanta Elena dijo a través de un comunicado que está dispuesta a que la imputa al igual que su hermana N Veinticuatro está en el lugar de la noticia

Voz 8 14:50 hemos contacto con Iñaki Berroeta tres de la tarde quince minutos en Madrid

Voz 0032 14:55 bueno diez años al filo de la verdad aunque aunque después de esto está claro que la verdad es que cualquier cosa que se crea la gente así

Voz 1491 15:01 Javi Pozzi Kike García los fundadores del Mundo Today no se han cogido libre su cumpleaños sino que nos han preparado otra buena colección de tul de titulares surrealistas cada vez menos surrealistas

Voz 1981 15:14 el gran pregunta dónde está Venezuela para saber qué alcance tiene que tener el misil propone también construir un muro ente Maduro y el pueblo veneciano derive

Voz 21 15:23 bueno eso

Voz 1981 15:27 las venderá un yogur de mil quinientas calorías Compains salchichas Ebay con para los que quieran cenar solo un yogur vendrá Casey manitas de dos kilos de peso y con barba de dos días Rosalía triunfan la Superbowl con un tema de techo Aitor también se ha elogiado a los presentadores Andrew Wood Fontaine Cots organizará unos premios Goya alternativos donde sólo premiará películas de trece TV el partido ya ha pedido subvenciones a Irán para rodar el biopic de Santiago Abascal la Organización Mundial de la Salud rebaja sus expectativas y pide a los españoles que coman cinco piezas de fruta o verdura al año irá haced lo que os haga en los cojones concluye la entidad hay falsa aprovechan cuando están a solas con los bebés para susurrarle ofertas de Apple doscientos escolares alertan de que cada vez son más los que acuden a las tutorías sustituyendo a los padres el gol de Iniesta en el Mundial dos mil diez fue un montaje grabado en un plató Ésta es un actor conocido principalmente por anunciar los helados Kalise una señora da a luz a un completo desconocido no he visto a esta persona en mi vida insiste la madre una pareja denuncia los cuarenta principales por poner su canción sin permiso además ya saben que es nuestra canción porque llamamos para pedirse la hace dos años y les dejamos bien claro que era nuestra canción argumentar Pedro Sánchez reconoce guay como presidente de Venezuela aunque admite que él también lo haría genial se entiende por qué guay dio no ha hecho una moción de censura si es facilísimo

Voz 7 17:00 a tres minutos para las cinco menos diez las cuatro menos diez en Canarias

Voz 22 17:14 una llama de la Comunidad de Madrid gente desde las diez de la mañana

Voz 24 17:23 presidente de la Comunidad de Madrid no me ha presentado ningún ultimátum no no hay ningún ayer vimos un ultimátum humillante

Voz 0032 17:29 de dónde sacan ustedes que tienen por buenos hay una palabra que se ha repetido o que sea puesto en práctica mucho en los últimos días esa sido ultima

Voz 1491 17:36 tumba así los taxistas de Barcelona a los taxistas de Madrid defendiendo sus reivindicaciones frente a los políticos y también y sobre todo si por algo hemos estado hablando en los medios de ultimátum ha sido por Venecia

Voz 11 17:48 a nosotros nos fondo ultimátum nadie no aceptamos ultimátum de nadie como que yo les dijera a de oro

Voz 19 17:54 pero para reconocer a la República Cataluña hace tiempo que desde Madrid no recibimos ni acatamos J

Voz 1880 18:01 quién acatamos órdenes dice Nicolás Maduro es que un ultimátum es al final realmente una orden si en el lenguaje diplomático es resolución terminante definitiva comunicada por escrito en lenguaje coloquial diríamos simplemente resolución definitiva es una palabra que lleva tilde en castellano porque es una palabra llana así que sería el ultimátum contempla ha frente a la palabra en inglés que no lo lleva más definiciones una propuesta o decisión definitiva que está

Voz 7 18:27 dice un periodo específico para qué

Voz 1880 18:30 que se cumplan unas exigencias determinadas tiene siempre respaldada por una advertencia que será cumplida en caso de que las exigencias no se satisfagan suele ser la demanda final ya de una serie de peticiones previas el tiempo asignado suele ser corto porque la idea es que no existan negociaciones posteriores es lo último lo final es un ocultismo del latín que nos llega desde el inglés y alude pues eso a lo último la UCO la última concesión o el último aviso

Voz 0032 19:05 yo no ha sufrido muchos pero de la única persona que he recibido ultimátum es mi madre de esos esos son series de eso hay que tomar tan en serio que por si acaso no esperaba que se cumpliera el límite del última bien hecho bueno para hablar de ultimátum además podemos utilizar advertencia aviso amenaza exigen pero

Voz 7 19:25 no suena igual verdad no porque siempre he lleva así

Voz 0032 19:28 dicen de hay un tiempo para para con

Voz 1491 19:30 de todas las palabras que terminan en M como que suena más pop

Voz 0032 19:34 tengo eso de decir POTA esto que suena es Baby Don't You Tube de Marvin Gaye

Voz 25 19:48 eh

Voz 1491 19:56 en la grave de Hora veinticinco ha estado hablando de ultimátum Juan Carlos Pereira catedrático de Historia Contemporánea que existido en la importancia de tener muy claro muy controlado lo que va

Voz 7 20:07 pasar pasar si no se cumple no ese ultimátum tener muy claro que las decisiones que se tomen pueden condicionar mucho la historia cuando uno lanza un ultimátum tiene que estar seguro de la victoria pero también puede ser un riesgo

Voz 26 20:21 en la historia demuestra la historia de la

Voz 27 20:23 los internacionales que este tipo de decisiones no la vida ajena la toma la gran potencia saben realmente qué tiene recursos suficientes para la a tomar medidas si el siniestro estaba por los respondo si no lo hacen las pequeñas y las medianas potencias hubiera una organización Mocus es la o no puede ser en las grandes potencias de la Historia no no Estados Unidos como Gran Bretaña o no lo que han tomado generalmente la historia pues ese tipo de decisiones no

Voz 7 20:56 pero cuando uno lanzó un ultimátum tiene que tener previsto lo que pase después vale ya está reconocido y entiendo que tendría que haber preparado tendría que haber el plan a partir de ahora

Voz 27 21:06 hombre las medidas puede ser distinta puede ser creamos la más extrema es una declaración de guerra que es lo que ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial no cuando Hungría lanzó un ultimátum una Serbia e Italia a Teodora no ha respondido a este ultimátum traslado desde que uno de nuestras las situaciones más extremas pero puede haber visto gerentes niveles respuesta puede ser que se suspenda las relaciones diplomáticas que haya un boicot económico sanciones económicas que se superen las relaciones diplomáticas y a su vez aparejado la sucesión de todo tipo de relaciones es decir la única que se inste

Voz 28 21:45 la organización internacional como la ONU para que viéramos la de una decisión más complejas de lo que ocurrió por ejemplo era era de Corea

Voz 1491 22:06 en Ultimátum lo escuchábamos puede llevar efectivamente a toda una gran guerra desembocar en una guerra como la que retratan Senderos de gloria Stanley Kubrick todavía

Voz 0032 22:18 Francia no puede permitirse

Voz 1371 22:20 destino

Voz 0032 22:21 les estoy agradecido el escenario ven

Voz 1860 22:24 de la primera guerra mundial que también aparece en la gran ilusión La reina de África la nave

Voz 0032 22:30 de de Fellini ejemplos hay hay muchísimos soy Jason Bourne

Voz 1667 22:35 me pregunto cuánto recibiría esta llamada donde está sentado en mi despacho los dos da mucha ya que los duras si esto me ha hecho despacho esta

Voz 1880 22:45 esta película es el ultimátum de Bourne Weiss es el título de la canción que está sonando ahora mismo de móvil que pertenece a la banda sonora de la película de la que hemos escuchado este extracto una película con Matt Damon parte se rodó en España en Madrid en el viaducto en el Paseo de la Castellana y un peliculón es ultimátum a la Tierra la de mil novecientos cincuenta y uno

Voz 0127 23:05 no nos interesan los asuntos internos de vuestro planeta pero sí amenaza con extender vuestra violencia la tierra quedará reducida a un montón de salida

Voz 1880 23:13 una película de Robert Wise una nave extraterrestre que llega la tierra ID él sale un alienígena

Voz 7 23:18 eh que es el que estábamos escuchando con su mensaje apocalíptico bueno pues en dos mil ocho se hizo un email

Voz 1880 23:24 de la película con Keanu Reeves como protagonista

Voz 7 23:26 este planeta se muere

Voz 3 23:28 la raza humana lo está matando

Voz 8 23:33 no eso no

Voz 3 23:46 bueno casi nos tenemos que ir este tema de Richards es algo así

Voz 24 23:49 como Pirate ella no anda vete y no vuelvas nunca más sientes Elba preguntando no iba diciendo pero tengo que ir me de verdad tengo que hacer la maleta hay marcharme estás de broma vamos a hablar con ella

Voz 3 24:01 el coro dije nunca más nunca más nunca más para marcharnos hoy rumba

Voz 24 24:13 por qué

Voz 3 24:16 la canción es una canción de mil novecientos setenta y ocho esto es pues la resolución de un ultimátum no acabó ciudad ella explica todas las razones y ahora ya como ella dice su mundo eso

Voz 24 24:33 eh

Voz 8 24:37 hola

Voz 1491 24:42 cinco menos cinco minutos cuatro menos cinco en Canarias

Voz 30 24:57 entonces los injustos con Bardem con Penélope yo aquí te oyó mi opinión

Voz 7 25:02 hemos sido muy duros con ellos os lo bien que me ha venido bien

Voz 31 25:04 que Javier Bardem se llama Javier sea porque ya han aprendido pronunciar mi nombre sea yo digo con lo raro que es adiós y entonces me decían como Bardem digo soy el hermano con la enfermedad yo piel ha pido también es muy útil para tu gremio cámaras veían como que está forzado como Karmele pues ya en acto lo gracioso Cámara acción Action

Voz 1860 25:23 estaba literario nunca me lo habían dicho

Voz 3 25:28 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido siguen los también en Hoy por un punto Cadena

Voz 1491 25:34 a ser

Voz 32 25:37 bueno te lo cerca por el lateral derecho

Voz 4 25:39 Love Lazard cuarta peligro para el equipo visitante y gol al equipo boca no no no lo digo ha debutado como mejor que tengo ganas de retransmitir el partido como los de Carrusel deportivo lo hacen también me se me quitaba seguirá gana uno de todo como hay hacen también quema más que nosotros

Voz 24 26:05 el Deportivo un millón quinientos noventa y ocho mil sábado un millón seiscientos veintisiete mira el domingo los quitamos a los demás las ganas de hacer radio pero ya se sabe el deporte es competición siempre gana el mejor

Voz 4 26:22 cadena quedo

Voz 0032 26:30 Amy Winehouse tenía un sueño musical

Voz 0084 26:32 el un sueño que pudo cumplir antes de su muerte cantar con su admirado Tony Bennett

Voz 33 26:38 ah sí

Voz 0084 26:42 el legendario Tony Bennett tuvo un papel importante en la noche más grande de Amy Winehouse la noche en la que la cantante ganó cinco premios Grammy Benet fue el encargado de darle el último el que coronaba Back to black como disco del año poco más grabó Winehouse antes de entrar en barrena pero una de las cosas que hizo fue grabar este dueto con Tony Bennett una grabación que sería la última hay que llegó a las tiendas el día que Amy habría cumplido veintiocho años dos meses después de su triste muere

Voz 8 27:41 no

Voz 34 27:46 eso

Voz 1860 27:50 había

Voz 8 28:05 no yo me eh más

Voz 35 28:33 no

Voz 36 28:41 a un eh

Voz 1491 28:48 con regalos de cumpleaños póstumo para la irrepetible Amy Winehouse su dueto con Tony Bennett Un regalo para nuestros oídos Body and Soul en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 36 29:01 hay eh

Voz 33 29:07 entre Resa que ha

Voz 8 29:13 sí

Voz 23 29:20 ya que vivimos

Voz 8 29:26 no sé qué aquí eh

Voz 37 29:47 a esa primeras con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 7 30:00 son las cuatro en Canarias Ana corbata un buenos días buenos días

Voz 0127 30:09 Aznar hoy a representantes diplomáticos en los países de Europa que le han respaldado como presidente interino de Venezuela en total son diecinueve gobiernos los que apoyan su reconocimiento entre ellos el español corresponsal en Bruselas

Voz 7 30:20 quiere Alda Pastor Funespaña están todos

Voz 1880 30:23 dos grandes menús el italiano son muchos más de los que se habían pronunciado pero no sólo suficientes para hablar de unidad menos tras bloquear Italia una declaración que al margen de los focos España intentó negociar para dar cobertura europea los reconocimientos nacionales pero aquí están y ahora ya la auténtica pelea será para ayudar a conseguir un cambio sin

Voz 8 30:48 Files voz

Voz 1880 30:51 conseguir dos cosas para una solución democrática y pacífica las dos ha dicho Mogherini antes de iniciar ese viaje hacia Montevideo para asistir a la reunión del Grupo de Contacto de la que igual que las repercusiones sobre el terreno dependerán los próximos pasos a nivel europeo

Voz 0127 31:11 sobre esa solución democrática es sobre la convocatoria de elecciones ha hablado Juanjo ha ido con la enviada especial de la SER a Venezuela con Ana Terradillos

Voz 1667 31:17 este respaldo de Europa de España bien

Voz 39 31:20 acompañar ese esfuerzo y el reconocimiento a nuestra Constitución al rescate nuestra democracia a que vivimos en una dictadura ya que pueden salir muy pronto esto con base damos usurpación para tener las instituciones reconstruida que nos permite tener una lección realmente libre para que puedan ser nueve meses hay mes un año esperemos lo más pronto posible porque ese par de nuestro mandato como presidente interino

Voz 0127 31:39 en España los grupos independentistas en el Congreso van a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos de Pedro Sánchez Esquerra lo va a hacer hoy mismo el PDK del viernes dicen que no ha habido gestos por parte del Gobierno con los independentistas que están en prisión provisional Joan Tardà Edward Puyol

Voz 11 31:54 instar a la Fiscalía actuar tiene tiempo de hacerlo hasta el último tramo de el juicio que se iniciará el día

Voz 40 32:02 doce para que el Gobierno reacciona decida a sustituir la policía de los jueces por la política sea capaz de aceptar las bases para un diálogo sobre el futuro de Cataluña

Voz 0127 32:13 el y los taxistas de Madrid van a celebrar este martes un referéndum para decidir si siguen o no con la huelga que cumple hoy dieciséis días Julio Sanz es el presidente de la Federación del Taxi

Voz 34 32:23 para plantea si han de tira a piñón de España nos quedan diez nos acera a partir de mañana que no estoy haciendo un llamamiento a parar este movimiento estoy haciendo un llamamiento

Voz 2 32:41 tiene burdas dos días de paro

Voz 34 32:44 es conveniente que todos nos planteemos

Voz 0127 32:48 la última reunión con la Comunidad de Madrid ha terminado sin acuerdo el Gobierno regional se niega a regular de forma exprés a los sube TC como le pedían los taxistas más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1860 32:59 S

Voz 8 33:02 los informativos

Voz 2 33:05 de esa primeras con Marina Fernández

Voz 1491 33:08 hay pues así como nos contaban a corbata también el martes en lo informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 0084 33:20 hola buenos días Marina una situación bastante tranquila ya este martes eso sí despertamos otra vez con bastante fresco ahora mismo Marina un grado bajo cero tenemos por ejemplo el León en Teruel siete grados en Sevilla o en Oviedo nueve grados en Barcelona o en Valencia diez en Donosti todavía tenemos algunas nubes en el extremo norte del país que van dejando alguna lluvia débil sobre todo hacia Navarra también el País Vasco el Pirineo o las zonas del norte de Cataluña esas nubes se van acabar disipando y por tanto acabará siendo un día ya decimos bastante tranquilo en gran parte del país cuanto más hacia el sur un cielo más limpio yo IMAS azul porque por el oeste volverán a entrar algunas nubes altas en Canarias también va a ser un día Marina tranquilo y sobretodo hoy hay que destacar que van a subir las temperaturas no arde va a ser mucho más suave que la de ayer y sobretodo vamos anotar ese subidón de temperatura en gran parte del Mediterráneo sobretodo en la Comunidad Valenciana en el Guadalquivir y en zonas de Galicia hay de Canarias temperaturas por encima de los veinte grados en ciudades como Valencia o Sevilla por ejemplo Marina todo ello con

Voz 7 34:23 Bale nunca ha dado eh

Voz 1491 34:26 de Luismi en febrero un día el sol volverá a cero como ha deseado pues ya te digo estoy aprendiendo pero vamos bueno es que en España tenemos un refrán para casi cualquier situación pero si hablamos de Meteorología Luismi todavía más si totalmente de hecho hay

Voz 0084 34:43 hay un refrán casi para casi cada día del año para casi cada comarca española a ver el hecho de que nuestro país tenga una tradición y todavía la tiene lógicamente tan ancestral de de Agricultura de están muy ligados al campo de está muy ligado a las actividades agropecuarias al pescadores pues eso ha hecho muy rica la el ha hecho muy rico el refranero en todo el país a decimos casi cada cada municipio cada pueblo tiene su

Voz 0032 35:09 su refrán que tiene que ver con el tiempo o tiene que ver en este

Voz 0084 35:11 eso con el mes de febrero un mes que como muy bien dices es un mes que ya es cambiante aquí ese que acabas de comentar no de un rato al sol y otro al brasero otro alumbró también se dice haber un mes muy variable muy cambiante es el mes más corto eso ese imperdonable tiene veintiocho ó veintinueve días como mucho si nos regalan un día del año bisiesto IS el mes que empieza a ser ya más variable porque el días empieza a alargar nos vamos acercando la primavera y eso lo que provoca que es que las masas de aire se empiecen a pelear entre ellas por tanto del frío más y más persistente que solemos tener en enero pasamos a una época en la que el tiempo es algo más revuelto de aquí que sea fe brilló el loco es un bien es un

Voz 7 35:51 claro que sería más es hoy loco o el manjar a también lo es

Voz 0084 35:54 dado escuchar en Cádiz por ejemplo mira una un dicho que es vamos estoy me hace mucha gracia de este meses que febrero loco que sacó a su madre al sol y luego lo a Pedro

Voz 1860 36:05 es que te gusta

Voz 0084 36:09 tanto es así que muy muy contundente pero me gusta porque porque te explica muy bien lo que es el mes de febrero que puede ser un día perfectamente soleado pero de golpe ponen sea garantizar a oponerse a a nevar eso no no es raro que que que pueda pasar incluso en un mismo día y y por ejemplo Cedillo el revoltoso que no pasó de veintiocho si XXXI tuviera

Voz 41 36:31 nadie con el pudiera

Voz 7 36:35 acabaría con nosotros completamente no me acuerdo de que febrero es el mes que tiene menos días pero más refranes

Voz 0084 36:40 total si así Steen tiene mucho se por ejemplo siete capas o febrero cuyo siete K O Cebreiro siete capas y un sombrero o también hace alusión a a que en el mes de febrero

Voz 1371 36:51 empiezan a alargarse los días y eso lo que provoca escalar

Voz 0084 36:54 temperatura pueda subir cuidado pueda subir pero en momentos puntuales porque también es un mes en el que nieva mucho una un dicho que a mí personalmente me gusta mucho también Marina Aitor ese la nieve en febrero se va como un perro Conejero puede nevar mucho

Voz 7 37:09 sí sí pero luego como si fuera un galgo se va sin balón

Voz 0084 37:12 en esa nieve se deshace hay que decir una cosa

Voz 7 37:14 sabes que en España muchos caso

Voz 0084 37:17 es cuando llegan las olas de frío más fuertes es ahora

Voz 7 37:20 esta en febrero y si lo que pasa es que claro

Voz 0084 37:22 volvía justamente sea alarga pues en el momento que sale el sol esa temperaturas como que se notan menos baja en cambio por ejemplo si llegan esas olas de frío en diciembre eso es lo que luego se queda mucho más persistente en el terreno hace que los días sean muy fríos y muy largos en una sensación de frío más destacable además ahora ya estamos empezando a cambiar el chip porque se nos va acercando la primavera porque además los niveles empiezan ya a revolverse empiezan ya estar un poco más activa

Voz 0032 37:48 sí porque bueno no sé si me hubiese con esto los refranes más los refranes en sí o como como nos los cuentas decías ahora cambios en febrero también eso no en los animales las plantas que se empiezan un poco como espabilar de cara lo que decías a la primavera para

Voz 7 38:02 esto también tenemos algún refrán

Voz 0084 38:04 sí sí sí de hecho hay un montón y no solamente para el mes de febrero luego cuando ya llegue marzo cuando llega abril lógicamente que esa naturalezas espabila mucho más las plantas crecen el cereal tira para arriba y además los animales están mucho más sobre todo esta época ya en el que empiezan a a espabilar se irá ya sabéis a qué tipo de espabila miento por tanto hay mucho

Voz 7 38:23 lo actual a cuando refugiar no

Voz 0032 38:26 hemos Luis Carlos de Ita Nos ha contando con

Voz 7 38:28 en sus ponis por ejemplo mira de

Voz 41 38:31 que por San Blas que fue el día tres sí

Voz 0084 38:34 fue el fin de semana por San Blas la cigüeña verás es raro el año en el que justamente ahora o para esta semana a estos próximos días no cede a la cigüeñas ya nuestros campanarios en febrero sale el lagarto del agujero también es muy típico ir por las paredes over las paredes cómodas lagartijas empiezan a salir ya de esos recovecos buscándose Soler

Voz 7 38:56 cuando pero claro sí sí poniéndose un poquito

Voz 0084 38:58 ya morenos o morenas las lagartijas de febrero gatos en celo también es muy normal que a partir de ahora empecemos a escuchar esos dos tan característicos de los datos que van buscando pillar cacho como sería

Voz 1860 39:11 bueno pero yo me quedo con un titular

Voz 1491 39:14 este martes cinco de febrero que es que la privada la primavera está ya a la vuelta de la esquina no es una buena noticia que son nos puede dar meteorólogo como tú Luismi She a ver si tuviéramos optimista yo mira yo me

Voz 0084 39:27 definiría más como realista Si la cosa viene tranquila y soleada vamos a decirlo si viene con nieve y frío habrá que decirlo también es como decía Groucho Marx pero revés estos son mis principios Si nos gusta no tengo otros

Voz 7 39:40 en cualquier caso es si ya

Voz 0084 39:42 para lo que es la primavera en si queda un mes y medio para que empiece pero muchas veces cuando el anticiclón se echa encima en el mes de febrero los días son lo suficientemente ya largos como para que puedan calentar un poquito

Voz 1491 39:53 oye Luismi te vamos a pedir que despidan y no sé si se te ocurre con un refrán un poco que que resuma la previsión de hoy vamos a recordar la bueno tiempo tranquilo no van a subir

Voz 7 40:04 mientras las temperaturas a lo largo del día cielos

Voz 1491 40:07 vejados tenemos refrán para el martes cinco de febrero

Voz 41 40:11 ahora véngame averiada otro la cabeza que también os va a gustar seguros venga a ver si te lo digo bien porque era largo febrero febrero un rato malo y otro bueno por la mañana mata al buey por la tarde enjuaga el cuero es lo que pasa hoy me ha salido pero pareado

Voz 7 40:28 además violento como a ti te gustan matando veinte aces salsa picante de bueno

Voz 1860 40:34 ya no Luismi gracias hasta mañana mañana un abrazo buen día vea bien

Voz 2 40:52 de boina esa primeras con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 21 41:01 pues yo te comento sí voy eh

Voz 42 41:33 sí sí

Voz 21 41:41 la Benemérita tan

Voz 42 42:10 venga

Voz 1860 42:22 es cierto que el bar el vídeo

Voz 1491 42:25 arbitraje no ha acabado ni mucho menos con la polémica en el mundo del deporte pero podemos decir que sí ha rebajado bastante las tensiones no sólo durante dos partidos sino también después a la hora de opinar en las tertulias

Voz 0032 42:36 eso es así que en de buenas os invitamos a fantasear a que os Flip Pays con las situaciones de vuestro día a día en las que os gustaría recurrir

Voz 7 42:44 por seis tres tres dos tres siete cero cuatro arroba de buenas en Twitter o novecientos

Voz 43 42:50 en ochocientos meriendas Mora muchas nuestra en el trabajo porque las propuestas que haces el trabajo muchas veces por el mero hecho de Sun siempre trabajador no sirven para nada el día siguiente las apunta hay que hacerlas porque lo dice él

Voz 1491 43:06 bueno la rabia que da cuando te roban en tu cara una idea

Voz 0032 43:09 es verdad es verdad si José María dado en el clavo

Voz 1491 43:12 a mí me roban los chistes a veces no si tengo que decirlo trasvasa

Voz 0032 43:16 muchísimas rato chiste ignora

Voz 1491 43:19 alguien lo repiten pero en mi cara Eaton no lo celebra en fin esta opción no son que había ocurrido pero nos parece que que resume a la de José María a la perfección el espíritu de la encuesta de hoy la mayoría un cincuenta y cuatro por ciento pediría Ice Bar en las discusiones como vuestra pareja buenos

Voz 8 43:35 días buenistas luego pedirían el bar en las discusiones de pareja porque para saber quién tenía la razón y que no hay en esas situaciones en las que hace faltó mar si os y yo con mi mujer llevo catorce años ni más ni menos

Voz 1491 43:49 catorce años y casado Alberto de Valencia sin

Voz 0032 43:53 tiene más mérito todavía estarían jazz escribe en Twitter Dios sin duda en las discusiones de pareja como ella siempre se acuerda de todo cualquiera le lleva la contraria me encantaría poder usar el bar la segunda opción más votada es el golpe con con el coche ese momento en en que hay que hacer el parte no hay manera de ponerse de acuerdo sobre quién ha tenido la culpa

Voz 44 44:12 hoy no puede estar más de acuerdo con mi paisano Diego el Bayern haría falta en los golpes del coche en mi caso soy camionero en el golpe de golpe esto es como bajar los camiones porque hay mucho de estar sentado en la carretera que tienen que pasar delante de él

Voz 3 44:28 sí por una autopista de te adelantan para ocultar elipse por la salida que tiene al lado

Voz 1491 44:36 Antonio de Zaragoza buenos días y mucho cuidado con el camión que no tengas que recurrir Alvar

Voz 7 44:41 eso el trece por ciento instalaría

Voz 1491 44:44 seis vídeo arbitraje en las comidas familiares

Voz 0032 44:47 cuando salen de más de política de historia yo qué sé de cualquier tipo para aplacar a los listillos de la familia o también para descubrir quién ha roto un plato olvidado por ejemplo de poner la alarma se ha dejado la luz encendida como decía antes Julia la

Voz 1491 45:01 la revuelta nevera abierta o la puerta sin echar la llave y el diez por ciento la opción menos votada la mía Payá la ruina bueno pediré contra vuestra compañía Telefónica Goyo Nos cuenta en Twitter que él ya le ha sacado el Bara la suya hace tres días escribe tuvo una queja en menos mal que grave la conversación de lo contrario la razón siempre las llevan la Joan las compañías Goyo le ha dado celebra a las telefónicas de su propia

Voz 42 45:27 venga eh

Voz 1491 45:34 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos la encuesta sigue abierta también en Twitter en arroba de buena

Voz 7 45:41 las podéis seguir votando ya son las cinco y dieciséis las cuatro y dieciséis en Canarias

Voz 1860 45:50 al margen del Rayo Vallecano uno Leganés

Voz 1491 45:52 los que aleja los pepineros del descenso el fútbol ya tenía hoy la viste la cabeza puestas en las semifinales de la Copa del Rey de esta semana

Voz 0032 46:00 quise Ayerra hablábamos del Barça Real Madrid este miércoles hoy toca comentar el otro partido el Betis Valencia del jueves en El Larguero han juntado a dos de las estrellas de estos equipos David Parejo y Sergio Canales en el día en el que al primero capitán del Valencia le han confirmado su renovación en el equipo

Voz 45 46:17 el Betis canales nos metió en una en una semifinal desde dos mil cinco que fue el año que la ganasteis y el Valencia no se mete en una final desde dos mil ocho que es cuando la ganó también ante el Getafe os conocéis bien no canales sí Parejo no sé si hace mucho que no que no saludables

Voz 1193 46:30 de la te hemos entrado justo ahí

Voz 45 46:33 hoy habéis hablado ya habéis dicho yo te voy a ganar no te vea

Voz 1193 46:37 la bueno para dar la enhorabuena no pues la reprobación que ya le he dicho que si la merece porque nadie la verdad es que estamos muy contentos de que siga allí porque como ha dicho está en obras

Voz 45 46:48 tú decidiste que el Valencia no que que que es lo que

Voz 7 46:54 más admiro es que Parejo Canales a su personal

Voz 1193 46:56 sí a la manera de afrontar los momentos complicados pues por ejemplo este año ha pasado el Valencia no hay manera de que hubiera ahora el equipo de adelante y Trípoli bueno siempre querer la pelota ahí bueno luego ya técnicamente pues creo que que me maneja el juego Iber en el partido pues es es de los mejores

Voz 45 47:18 Dani si te dijeran mira puedes pide esto que tiene canales y que te gustaría tener a ti que tú no tengas

Voz 46 47:24 hombre pues desgraciadamente he de dos lesiones gravísimas y la cabeza que Sergio el trabajo la constancia me parece increíble no yo creo que después de tres elecciones eh

Voz 47 47:50 por qué no sabe si

Voz 46 47:52 sí otro futbolista que hubiese podido jugar au se puede haber retirado yo creo que la metal y las ganas lo que ama el fútbol y

Voz 0032 48:05 es increíble hasta aquí todo bien pero desgraciadamente de lo que se habla en las últimas horas es sobre el Arandina en concreto sobre su entrenador y esto que pasó el domingo en la rueda de prensa después del partido

Voz 8 48:16 entonces porque arrancó la cabeza pollas que eres un hijo de puta tú venga venga venga Javi

Voz 1491 48:27 es el que escuchamos es el entrenador de la Arandina Javier Álvarez de los Mozos dirigiéndose así al compañero de la SER en Aranda de Duero Burgos

Voz 0032 48:34 pero no era la primera vez que ocurría algo parecido a él viernes anterior el mismo entrenador acusaba a los medios de comunicación en general y abro comillas de estar muy cómodos removiendo el fango y la mierda por un plato de lentejas bueno todo esto porque le preguntaban por el fichaje de un jugador que es testigo en el juicio de la presunta agresión sexual en la que están involucrados tres ex jugadores del equipo

Voz 1491 48:54 Manu Carreño entrevistado al entrenador de la Arandina en El Larguero y le ha dado la oportunidad de de disculparse de matizar esas palabras que siempre sólo escuchó horror

Voz 26 49:04 bueno así descontento al izado lógicamente vergüenza ajena no esa no es una cosa que que me enorgullece de ellos ningún ni mucho menos está muy mal insultar es cierto está muy mal insultar es un defecto hoy y como tal no no debería haber lo hecho Golfo la pregunta que te molesto no no si no es esto sino una cuestión de una pregunta que esto no es una cuestión de que se cuestione sigue el entrenador ha hecho un cambio bien

Voz 45 49:30 a la preocupación pero algo te tuvo pero algo te tengo que decir que para que actúe

Voz 0032 49:34 reacciones te arrancó la cabeza hijo de puta

Voz 45 49:37 a ese tipo de verborrea de macarra de barrio que va a arrancar la cabeza a uno que la amenaza con no sé qué

Voz 31 49:43 que que fue la sólo porque los oyentes conozca qué es lo que provoca esta reacción

Voz 0032 49:49 bueno creo que no me está llamando macarra de barrio que no no a mí esa expresión

Voz 45 49:53 me parece de macarra de barrio bueno el caso

Voz 0032 49:56 no porque además el club no cuenta con el apoyo total del apoyo ciego de de la afición de hecho ayer por la mañana aparecieron pintadas en el estadio con insultos amenazas y peticiones de dimisión y Álvarez de los Mozos

Voz 1491 50:06 ha ido aún más lejos ya terminado haciendo esta acusación

Voz 26 50:10 lo que no había dicho es que había amenazas de muerte esta mañana en el estadio pintadas pero no pero no pero no creo que de los compañeros

Voz 0032 50:17 la SER no bueno o igual sí perdona

Voz 26 50:22 te digo una cosa

Voz 45 50:22 tienes muy fácil te vas a un judío o sea me parece todavía más grave esto que estás diciendo que lo que has dicho ayer en la rueda de prensa no no no pero si tienes esa sospecha es que ha dicho que igual

Voz 26 50:31 sí igual sí o sí comprenderás que la misma duda que que que que que tienes tú para decir que no puedan de ello para decir que si no puede ser que hayan sido compara

Voz 0032 50:43 el club han comunicado en la tarde del lunes

Voz 7 50:45 pidiendo disculpas y condenando estas pintadas

Voz 1491 50:48 venga compañero de Aranda que vivió en primera persona

Voz 7 50:51 esos insultos añadido en El Larguero que las faltas de respeto

Voz 1491 50:53 el entrenador a la prensa vienen de lejos

Voz 26 50:56 levanta con los micrófonos los tiro recoge un compañero bueno tener a una persona en ese estado a quince centímetros tu diciendo que te voy a arrancar la cabeza no sensacionalismo esto es la verdad y mano te voy a decir una cosa más clara no es la primera vez pedirle disculpas o aceptar sus disculpas yo creo que es tarde ya es tarde ya porque no es la primera vez que sucede

Voz 2 51:23 de buenas a primeras cadenas

Voz 1491 51:35 cinco y veintidós y veintidós en Canarias y aquí tenemos una mala noticia Donald Trump apenas acaba de cumplir de superar el ecuador de su presidencia sí que le quedan dos años una Casablanca lo peor puede estar todavía por llegar

Voz 0032 51:50 dos años o más si es que decide presentarse a la reelección intentar ganar de nuevo en dos mil veintidós reválida o no

Voz 1491 51:56 la presidencia es difícil que algún sucesor le arrebate su condición de plusmarquista mundial de la mentira porque en sus algo más de setecientos treinta días en la Casa Blanca nos ha contado entre discursos y declaraciones públicas más de ocho mil

Voz 7 52:10 mentira más de ocho mil mentiras en siete

Voz 0032 52:13 cientos treinta días para para que veáis el nivel eso da una media de casi once mentiras al día

Voz 1491 52:19 vamos que miente más que habla esto desde luego sí que tiene un punto

Voz 7 52:23 Pablo Morán buenos días la Marina hola Aitor

Voz 1860 52:26 buena Pablo el titular tiene un punto tiene un puntazo

Voz 1491 52:28 pero hay alguien que ha tenido que ir detectando contando esas ocho mil mentiras para que hoy hablemos de ellas quién ha llevado la cuenta el astro las del presidente norteamericano