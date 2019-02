De Buenas a Primeras (06/02/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 2 00:06 en la Cadena SER de primeros con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 5 00:32 no

Voz 7 00:49 empieza el miércoles seis de febrero con diez grados en Manilva Málaga y tiempo otra vez sin muchos cambios al final del día puede volver la lluvia Galicia también la niebla a esta hora algunos puntos del centro pero en general vamos a tener una jornada de bastantes si seguís en casa o en la cama con los auriculares a punto de levantar peso haciendo frente al insomnio Si todavía no está está en marcha que sepa es que esta ahora hay un lugar que suena así

Voz 8 01:19 a ver que parece una metralleta y no no no

Voz 7 01:23 más nada metralletas Sergio Díez está a salvo e imaginamos que un sitio que tiene que estar muy bien insonorización porque está en un barrio relativamente céntrico de Madrid Sergio buenos días dónde estás

Voz 1047 01:34 buenos días chicos pues estoy al lado de las

Voz 1484 01:36 nación de Chamartín y Plaza de Castilla sino no me están disparando estamos en un taller de reparación de vehículos veinticuatro horas especializados en neumáticos y en baterías entonces nada este este taller abre las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año se creo en mil novecientos noventa hace ya veintinueve años bueno aunque durante el día dan todo tipo de servicios ahora mismo ya os digo es como servicio urgencia para cambio de de neumáticos para reparaciones en el momento para gente que necesita sale a salir a seguir de viaje el tema de baterías también y luego lo que sí tiene es un párking digamos está integrado al taller el parque entonces sí sí digamos no pueden solucionar el problema hasta la mañana pues el coche puede quedar hasta aquí tranquilamente el líder mira lo al día siguiente lo resuelven ahora mismo hay un par de coches en los que están trabajando hay un nuevo nombre aquí trabajando que normalmente son dos pero uno está de baja por paternidad ir se reincorpora la semana que viene me han contado y nada pues por aquí estoy viendo a ver cómo cómo avanzan las eh

Voz 1621 02:34 para Sergio el sonido que estábamos escuchando exactamente de qué máquina eso o que estamos Llera el trabajo

Voz 1484 02:39 al nombre de la máquina en otros decir ahora mismo porque estoy un poquito lejos pero sí que además vamos que no es el nombre a pesar de la Diada antes se estancan pero sí que están con el tema de las ruedas se que están con el tema de los cambiando ruedas

Voz 7 02:50 bueno pues nada es necesitan ayuda pues TR mangas en un momento te te pones aún no

Voz 1621 02:56 echa una mano

Voz 1484 02:58 yo vamos nada me acerco me acerco voy a hacer de segundo hombre sí sí

Voz 5 03:01 bueno pues te dejamos ahí en media horita nos cuenta Si

Voz 9 03:04 la clientela perfecto hasta ahora de un abrazo

Voz 7 03:14 bueno es bueno reconocer nuestras debilidades no Sergio ahora no es que no vea la máquinas que no tienen ni idea de las máquinas que se usan en un taller Bono los periodistas somos conscientes por ejemplo de nuestra tendencia a dar más importancia o más espacio a las noticias negativas a los titulares negativos sobre todo si se trata de nuestro país pero a veces la actualidad tenemos que decir que no nos deja otra opción porque hasta lo que en principio parece positivos resulta que tiene su reverso preocupante

Voz 1621 03:40 si estamos en la tasa de abandono escolar más baja de la última década no ha hecho más que bajar bajar esto parece una estupenda noticia teniendo en cuenta que todavía estamos en un dieciocho por ciento y el objetivo que nos han marcado Europa es de tres puntos menos tenemos trabajo por delante el caso es que esa tasa no ha bajado precisamente por un cambio de mentalidad o de sistema o porque sea más atractivo continuar aprendiendo después de la enseñanza obligado

Voz 5 04:04 según los expertos lo que pasa es que con

Voz 7 04:07 la crisis han desaparecido muchos puestos de trabajo que hace una década buenos resultaba mucho más atractivos para los jóvenes que el hecho de seguir estudiando así que básicamente eh como no tienen nada mejor que hacer un trabajo rápido y fácil al alcance de la mano bueno pues se quedan en el bachillerato o en una FP

Voz 1621 04:22 un argumento que sirve además para explicar la enorme diferencia de abandono escolar que hay entre distintas comunidades autónoma

Voz 7 04:29 por ejemplo a la cabeza de la lista Euskadi la que tiene menos tasa de abandono en la que más chavales siguen estudiando después de la fase obligatoria

Voz 10 04:35 con un sector empresarial es bastante fuerte pues bueno eso también hace que la orientación de los propios alumnos hacen que quiere es están de la sistemas también tenemos una buena formación profesional excepto una fue una formación profesional que a la gente le atrae y que también esta vienen relacionada con el sector industrial

Voz 7 04:53 la Consejería de Educación daba algunas claves en La Ventana potencia empresarial también industrial la fórmula mágica parece una buena forma

Voz 1621 05:00 ción profesional y en el otro extremo en la cola del país está Baleares donde sí existen puestos de trabajo que cubrir para los jóvenes como potencia turística que es les resultan además más atractivos que seguir estudiando este su responsable de Educación

Voz 11 05:13 estamos haciendo un plan de éxito educativo que suponen intentar mejorar los resultados en la enseñanza obligatoria y los datos que tenemos en este momento van por buen camino en segundo lugar hemos hecho una acción clara por la formación profesión

Voz 7 05:26 así que nos enfrentamos a toda una paradoja porque lo deseable es que la tasa de abandono escolar sea lo más baja posible pero parece que en nuestro país sino hay crisis eso no se cumple Julia Molina

Voz 12 05:37 hace trece años uno de cada tres estudiantes cerraba los libros cuando cumplía los dieciséis años hice lanzaba al mercado laboral entonces la tasa de paro juvenil no pasaba el dieciocho por ciento y el dinero llegaba fácil

Voz 13 05:49 no hay infinidad de primera sucedidos en dos mil euros netos no era prácticamente imposible

Voz 12 05:57 en dos mil nueve sólo tres años después el paro entre los menores de veinticinco años ya estaba cerca del cuarenta por ciento la crisis había llegado de forma repentina y se llevó por delante sobre todo a los trabajadores sin cualificación así que sin perspectivas de futuro los jóvenes volvieron a clase

Voz 14 06:13 la razón seguramente habrá más de una pero la razón primordial tenga que ver con con la crisis económica y con una falta de empleo quizá también incluso pues con una llamada casi generalizada de que las personas con muy poca base académica pues lo tiene muy mala para el futuro

Voz 12 06:28 desde entonces la tasa de abandono escolar no ha dejado de bajar el porqué lo explicaba el presidente de la Federación de directivos de centros educativos Alberto Arreaza la crisis mantiene a los jóvenes en el instituto durante más tiempo la prueba es que ahora mismo sólo un dieciocho por ciento de los estudiantes se quedan en la educación básica la tasa más baja de la última década al

Voz 7 06:47 las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a preguntarle a Rafael Feito catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid especializado en educación cómo podemos hacer que deberíamos estar haciendo ya para que podamos tener a la vez una situación económica relativamente buena y una baja tasa de abandono escolar para que estas dos cosas no sean incompatibles bueno la educación de nos parece fundamental a todos los niveles para todos los ámbitos de nuestra vida también por ejemplo para no dar pábulo a noticias falsas o a sus primas hermanas las teorías conspirativas

Voz 1621 07:25 eh o para darlo pero con gracia no con un poco de humor esos preguntamos en la encuesta de hoy en arroba de buenas que teoría conspirativa os parece más divertida cuál os gustaría más que fuera real que fuera cierta cuatro opciones como siempre como siempre Nos estáis proponiendo también algunas que no hemos incluido en Twitter en arroba de buenas porque ya sabéis que la aplicado John cuando abrimos una encuesta en Twitter sólo nos permite poner cuatro cero das otros puedes ganarlas que que era Eisner

Voz 7 07:51 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro en el novecientos cien ochocientos

Voz 15 07:55 hola chicos aquí Jordi de Barcelona Mi teoría conspiratoria favorita es la de que Marina y Aitor son hologramas habían sido creados por Borja González y que no existen de verdad no ahora en serio buena en serio no sé si es la mejor expresión pero me gusta mucho también la teoría de que la tierra es hueca

Voz 9 08:14 Ike viven unos seres extraños a ir el núcleo terrestre que lo controlan todo haber vaya a pellizcar un poco Aitor

Voz 1855 08:23 a ver qué pasa que no te quejas chico no iba a ser un holograma de verdad ojalá bueno Jordi a partir de ahora ojalá porque estaríamos pilló durmiendo no luego

Voz 1621 08:34 Amaia además seguro que hoy como son máquinas de haciéndolo muchísimo mejor

Voz 7 08:37 hay que decir la Borja Van Halen que empieza a trabajar en ello Bono Jordi a partir de ahora esta última que apuntabas es también mi teoría descabellada preferida la de unos seres en el centro de la Tierra control dándolo todo pero porque me lo imagino en plan Fraga el rock

Voz 2 08:52 dentro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fraga el rock

Voz 1621 09:09 no sé si desgraciadamente o qué bien que esta no sea una de nuestras cuatro opciones ahora mismo está arrasando como vuestra teoría conspirativa preferida la muy extendida idea de que fueron alienígenas los que construyeron las pirámides de Egipto

Voz 7 09:24 no digo nada no digo nada pero es mi opción Últimamente estoy que hay

Voz 16 09:29 la razón sonoros tuvo como madrina que le gustaría que las pirámides pues no hubiese sido construidas por el ingeniero extraterrestres venido de de otros a Suárez está yo voy y luego el tema de la tierra fuese pero hay que ser un poquito ganarlo para pisar eso bueno por eso el pésame ante un barco y Palma negando a buscar la catarata

Voz 1621 09:51 que se extienda a Diego Le gusta pero por ver cómo cómo se austriaca no es la opción más votada ella decimos ganas pirámides extraterrestres pero la opción de que la tierra sea plana

Voz 8 10:02 a que saca ya lo escuchamos en Diego lo peor

Voz 1621 10:05 mejor árabe del vosotros y de Diego de Zaragoza

Voz 7 10:07 a lo peor el punto un poco violento no de Julia de Alicante el punto fantasioso

Voz 8 10:12 a Tones

Voz 17 10:14 tanto dicen que los terraplenes estás están preparando un crucero para ir al borde de la tierra y espero que cuando lleguen a los confines de la tierra ya el supuesto muro de hielo salga recibirles los guardianes de la noche con John Nieve ala ya sabemos el final de juego de trono

Voz 7 10:32 bueno algo así como manda Carvalho pero en murciana uno en gallego opina no

Voz 18 10:36 estoy ante Joaquín que la tierra es plana por las verdad que haya gente que se trae eso que asolaba empírica aunque esa frase suena muy viejo una pero después de lo no me encanta Joaquín

Voz 1621 10:53 este oyente fan fan a partir de ahora pero a ver vemos que hacer recuento tenemos las pirámides alienígenas que la tierra es plana también que que nadie pisó la Luna Nos falta una opción

Voz 7 11:03 si la segunda más votada por cierto Ike ha enfadado algún que otro oyente como Alejandro de Móstoles

Voz 19 11:09 depende que planteáis la encuesta como si el BCE estuviera muerto de verdad

Voz 8 11:14 no es imposible que que que sigue vivo Elvis es para para Alejandro

Voz 1621 11:21 es otro tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos también en Twitter en arroba de buenas podéis hasta indignaron si queréis que que que no vamos a entrar en polémicas con nuestros oyentes

Voz 7 11:31 jamás lo que vamos a hacer es de entrar en materia con Marta Valderrama en la producción y Borja González en la técnica Icon Elvis porque él no lo sentimos mucho pero su música todavía vive empieza el miércoles seis de febrero empieza de buenas a primeras

Voz 20 11:53 o aclara que no queda que era

Voz 19 12:03 de primeras con Marina Fernández

Voz 20 12:16 eh hola qué tal

Voz 7 12:59 dos minutos ya para las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias al margen de las teorías conspirativas quién no ha fantaseando alguna vez con su propia vida ya no con la de los demás

Voz 1621 13:15 ya pero te refieres por ejemplo esto qué hacemos con la lotería Nowak

Voz 8 13:18 en en veinte millones haría esto o iría no sé dónde algo así

Voz 21 13:23 no yo en realidad estaba pensando en algunas mentirijillas sobre su propia vida hasta ves a verte montado tu propia teoría conspira

Voz 22 13:31 te iba yo que sé no sé pues que de joven fui estrella de cine de joven

Voz 5 13:38 de más más joven que yo que sé me invitaran al palacio de Buckingham ha pasado un verano a ver

Voz 1621 13:44 me parece muy bien pero

Voz 5 13:47 al pero es mentira es mentira no es mentira no es como una realidad un poco adornada muy adornado un Host del pues dice el el Palacio de Buckingham bueno esto de la realidad adornadas lo que hacen los Especialistas secundarios en Todo por la radio llamaban Josete un biógrafo con mucho prestigio mucho cuenta a su manera la vida de unos de los colaboradores del programa verbos hoy José

Voz 1309 14:10 eh para que nos haga la biografía de uno de los colaboradores de los martes de uno de los dos colaboradores de los martes en la radio pues vamos con la biografía de Juanma López Iturriaga que ha realizado nuestro biografía está amateur José

Voz 8 14:24 Juanma López Iturriaga nació en Bilbao un cuatro de febrero del cincuenta y nueve en la misma sala de partos recién nacido cogió las gasas que había utilizado la comadrona hizo una bola con ellas y las lanzó a papelera desde seis lindo evidentemente falló el tiro en ese momento ya supo que se iba a dedicar al baloncesto Michael Jordan Le pintará a la cara el colegio bueno Juanma tuvo una infancia muy feliz enseguida se desarrolló a lo alto a los ocho años para un vasco edad adulta medía ya dos metros sesenta a partir de ese momento empezó a menguar parado de hacerlo que en la actualidad mide unos setenta y cuatro sí se moja unos setenta y vamos a las que venga Si bueno en Bilbao es fácil enseguida destacó como hilo fichó el Real Madrid para jugar a baloncesto pero sobre todo para entretener con anécdotas vascas a los demás jugadores ejercía una gran influencia sobre ello de hecho hay quien asegura que Checho novillo Coll ruso de Moscú estuvo a punto de dejar el baloncesto pacense tronco bueno pues colma después de todo eso llegó a ir a las Olimpiadas del ochenta y cuatro los Angeles y cuenta la leyenda no sé si esto lo sabíais que allí consiguió uno de sus logros profesionales más top dice José que no fue el equipo español quien consiguió la medalla de plata en las Olimpiadas Se cuenta que fue Iturriaga él solito quién logró hacer todo el trabajo del equipo

Voz 7 16:03 ayer en no me gusta mucho reconocerlo pero

Voz 8 16:06 es imposible hacer todo el trabajo una sola

Voz 1855 16:09 igual que lo todos son trajo David Castillo de de actriz lo de Buckingham lo de de buena

Voz 1621 16:16 bueno total que todo esto lo dice Josete sabes que que que dice que Juan Manolo contó por humildad por no por no Barcelona

Voz 7 16:23 bueno yo creo que la mayoría de oyentes de pago recuerdan Yturriaga sobre todo los últimos años es por su faceta más mediática por su papel en la tele

Voz 8 16:31 a trabajar un montón de programa de tele es por ello que algunos lo conocen ya como el Juan y Medio vasco otros como el Iñaki Gabilondo vasco aunque en general se le conoce como el MIT el y el Mikel Iturriaga menos guapos bueno aquí en la radio tenéis la suerte y el honor de disfrutarlo los martes con su gran desafío es un concurso de actualidad y conocimientos así en general un espacio bien trabajado vale sin embargo hay gente que piensa atención a eso piensa que el guión con las respuestas

Voz 12 17:03 Se lo hace Mariló Montero menos

Voz 8 17:06 era total mentira Juanma es un profesional que contrata las respuestas durante horas a veces incluso en Wikipedia no ya para acabar decir que bueno destacar que Juanma siempre ha llevado barba destacar este hubieras siempre es esto ahora que es mayor irse Lafita casi esta hacerla desaparecer lo que no sabe Juanma es que su barba es como el bigote de Aznar aunque no es célula además los seguimos viendo fuerte aplauso para Juan

Voz 1621 17:35 bueno pues ya os decimos que las biografías de Josete son un poco a su manera eh no creemos que pasarían un fax Chuck estos

Voz 5 17:40 bueno vamos a hacer una una excepción en de buenas ya sabes que aquí no no hablamos de política para eso están las otras veintidós horas y media de emisión de esta cadenaser pero en la actualidad a veces lo REC

Voz 1621 17:55 sí porque hay noticias que directamente superan cualquier guión de cine cualquier guión de de de un humorista vamos a ir al grano

Voz 5 18:01 bueno en las últimas horas hemos conocido que el PP de Madrid desvió subvenciones públicas para pagarse una cena de Navidad del partido

Voz 1621 18:08 además de de esta fundación de Fundescam una de las empresas tapadera que que montaron para ocultar todo el trasiego de dinero en negro una

Voz 1375 18:16 esas empresas se llamaba Paqui Payá PP Paqui paya

Voz 12 18:25 una de las empresas con las que el PP desviaba dinero una de las empresas pantalla que se utilizaban para mover el dinero que llevaba aquí Payá SL paños de El Mundo Today se celebraban ayer para conmemorar lo la Guardia Civil ha hecho pública esta noticia

Voz 1484 18:42 ya

Voz 8 18:47 aquí Payá podría haberse llamado robando voy SL

Voz 20 18:52 grabando voy robando no

Voz 12 19:04 hay un modelo mejor hay un modelo mejor de canción que debemos a la colaboración de dos compañeros en Hora catorce José Antonio Marcos no podía creer el nombre de esta empresa y la pronunciaba

Voz 1375 19:13 sí aquí Payá todavía con más asombro en una segunda ocasión aquí

Voz 0084 19:22 ea sí Paco

Voz 12 19:24 participa ir por su querencia por sugerencia de gran Isaías lo hemos acompañado de esta casa

Voz 23 19:31 aquí aquí aquí aquí para allá

Voz 20 19:41 aquí

Voz 23 19:45 aquí aquí aquí aquí aquí aquí para allá

Voz 5 20:14 son las cinco menos diez las cuatro menos diez en Canal

Voz 21 20:35 esta semana hemos empezado de buenas hablando de que cada vez

Voz 7 20:39 que son más los jóvenes españoles que no consiguen emanciparse que siguen viviendo en casa de sus padres una de las razones de una entre muchas otras de que esto sea así es el precio de la vivienda imposible de pagar con con los sueldos actuales pero que sigue subiendo y batiendo récords en Hoy por hoy se han asomado al ático más caro de obra nueva en España

Voz 1621 20:58 esto sí que es fantasea calle Montalbán once tres

Voz 5 21:01 el Ayuntamiento de Madrid al lado de Cibeles un triple non dúplex triples desde trescientos cincuenta metros cuadrados yo no sé ni qué extensiones esa más otros doscientos entre sus tres terrazas más que la SER también tiene cinco dormitorios siete baños piscina gimnasia vamos que casi caben ahí todos los jóvenes dos de España yo os estáis preguntando cuánto cuesta

Voz 7 21:26 bueno pues nada más y nada menos que catorce millones

Voz 5 21:29 seiscientos mil euros Carlos Zamora directo

Voz 7 21:32 presencial de la inmobiliaria que lo ha puesto a la venta dice pues eso como Aitor que en realidad no es nada caro

Voz 25 21:37 a ver yo estoy de la la palabra en lo es caro es verdad que es un precio eh un volumen muy elevado pero pero está ajustado a la calidad que tiene en activo que es un un edificio absolutamente emblemático la revuelta habilitado entero en la calle Montalbán número once edificio clásico con una localización extraordinaria como decíais cae al lado el parque del Retiro en la zona los principales muchos de Madrid donde se va a hacer una obra de rehabilitación total o con unas cálidas bis extraordinario

Voz 1621 22:15 bueno pero no es el único piso hay otros pisos que que la acompañan en esto de no ser nada callos y que superan ellos serán muy cerca de los diez millones de euros Madrid y Barcelona las ciudades más caras de España donde el metro cuadrado en las zonas más exclusivas

Voz 8 22:30 ronda los nueve mil quinientos treinta euros

Voz 7 22:34 metro cuadrado el metro cuadrado sí sí sí esto

Voz 1621 22:36 según un estudio publicado por la inmobiliaria Agné que Zabel

Voz 8 22:39 el Kassam riquísimos entre vamos

Voz 1621 22:41 sí sí en el Top tres de Madrid tenemos

Voz 8 22:46 doce millones de euros un ático de mil metros cuadrados seis habitaciones doscientos metros cuadrados

Voz 1855 22:54 de terraza está en la calle Ortega se yo de verdad que me

Voz 7 22:58 creo con esas esas extensiones

Voz 1621 23:00 algo inalcanzable por ocho millones y medio

Voz 7 23:03 millones y medio de euros un piso palacio así lo describen piso palacio cuatro habitaciones cinco baños un hostal

Voz 1855 23:11 un baño más que las habitaciones y cuál el de la entrada o así Leo un pequeño gimnasio privado

Voz 7 23:19 pero claro a ver que considera pequeño bueno está en la zona de los Jeroni

Voz 1621 23:24 tú qué bonito Jaime me encantaría vivir más

Voz 7 23:27 en uno de sus dos baño claro

Voz 1621 23:30 de millones ochocientos metros cuadrados en una sola planta que bien sino escaleras cuatro salones comedor igual cinco habitaciones en sweet it despacho con baño y esto me han encantado porque si tendrá la Petro el apretón que no tengas que correr por toda la casa no que ya tengan un baño directamente hay en el despacho está en plena calle Serrano

Voz 16 23:50 no

Voz 7 23:53 con cuál te quedas es que estoy todavía no pensándolo de la cola los cinco baños no ahí es imposible tener que se establece déjame pasar pero

Voz 1621 24:03 por ser el más práctico que no por otra cosa

Voz 5 24:05 está claro que no están pensados para nosotros Aitor no podemos ni elegí no vamos a ver cuál es el perfil de de comprador de este tipo de viviendas y bueno pues gente os podéis imaginar ya no con dinero bueno pues lo que se dice que podridos

Voz 25 24:20 con un poder adquisitivo elevado y a nosotros en este caso concreto hemos tenido algún de español hemos tenido también me latinoamericano nos hemos debido un americano bueno hemos tenido es un perfil bastante heterogéneo de gente que lo compró también para uso propio para para mudarse y vivir en el propio edificio y otros lo compran pues ese bien como inversión camina uno para cumplir una residencia en España para cuando vienen a España en vez de estar en un en un hotel posee quedan es o no

Voz 1621 24:53 ojo eh una casita de vacaciones de catorce millones de pavos mano hay Etna en el edificio de este triple son un total de diez viviendas las otras nueve Se han vendido muy rápido en ocho meses is sobre plano así que a esta joya de la corona le va a quedar poquito también seguro más y Se vende con obras de arte que claro nos dejamos y nos fijamos en el precio no estamos además quejando por el precio pero es que dentro tiene casi un museo

Voz 25 25:20 por primera vez en España se va a combinar observa conjugar la arquitectura Canela de porque es una institución que va a llover incorpora lo que en las zonas comunes y en cada uno de los pisos obras de artes Cultures de Carlos cumplir de una sobran Se cromáticas o es que van a tener que Lenin y que también sea muy especial dentro de este de esta unidad especial tenemos el ático como inhábil dicho son de setecientos cincuenta metros construido más doscientos veinte de terraza ondas terrazas extraordinarias e con vistas con piscina privada arriba y con vistas trescientos sesenta grados a todo Madrid que hace que sea aún un activo absolutamente único

Voz 5 26:03 bueno ya vamos entendiendo un poquito mejor el precio

Voz 7 26:05 que lo que está claro es que no solo

Voz 5 26:08 vamos a Pearl comprarnos algo así jamás en nuestras vidas de decían hay algún comprador españoles que ni españoles hay tan ricos uno no sólo no vamos a poder comprarnos uno jamás sino que no vamos a poder ni siquiera asomarnos ni visitarlo porque hacen filtro

Voz 25 26:24 en principio nosotros bueno pues intentamos entrar un poco lo que lo que es cotilleo de lo que interés real es ahora mismo la promoción no se puede visitar porque están en plena fase de construcción pero sí que tenemos en nuestras oficinas todas las herramientas de marketing necesarios para poder mostrar eh pues una vivienda a un activo de estas categoría no por supuesto asombroso hurón o un libro de ley vistió con todas las características plano Supercopa pies de vetar todas las zonas comunes con una Reynders hoy cobra vías eh que te da una sensación real de cómo va a quedar Eric yo vídeo en dimensiones éxito en las herramientas que traigan a comercializar activo es

Voz 8 27:08 bueno

Voz 26 27:08 no hay canciones que cambian carreras de los artistas que las canta en la canción que cambió la carrera de Bryan Adams es esta nuestro tema de esta no

Voz 0084 27:30 Cameron asistirán apareció en Rec les el álbum que Ryan Adams publicó en mil novecientos ochenta y cuatro que vendió doce millones de copias convirtiendo al músico en una gran estrella la canción es un canto al amor y al verano pero no al verano de sesenta y nueve ya que Adams apenas tenía nueve años entonces el tema está inspirado en otras canciones de las que toma versos como The road de Bruce Springsteen o el I want to hold your hand de los Beatles una oda al verano y a las buenas canciones que se convirtió en la gran canción de Bryan Adams en ese tema que el público siempre canta en comunión

Voz 7 28:42 la canción que cambió para siempre la carrera de Bryan Adams y una canción capaz de cambiar además de levantar el peor de los ánimos Summer of Sixtina en en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 8 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0127 30:07 Ana Collbató Button buenos días buenos días acaba de terminar el discurso del estado de la Unión que ha dado Donald Trump ante la Cámara de Representantes ha durado hora y media y en esta última parte ha anunciado una segunda cumbre con Kim Jong-Un los días veintisiete y veintiocho de este mes ha condenado el régimen de Nicolás Maduro y ha dicho que las relaciones comerciales con China van a cambiar de manera radical Adrià Villoria asegura el presidente

Voz 27 30:28 de que las políticas comerciales con China han llegado a su fin dice Trump

Voz 19 30:32 bien

Voz 27 30:36 que trabajan para dejar claro a China que no van a permitir más ataques a la industria robo de propiedad intelectual el presidente ha insistido también en su reconocimiento a Congo ha ido como presidente de Venezuela dice tras desde luego que están con el pueblo venezolano en su lucha por la libertad y que condenan el régimen de Maduro trama cargado también con dureza contra la migración débil ha dicho que la tolerancia contra la inmigración ilegal no es compasiva sino cruel ya segura

Voz 28 31:10 Bosworth Safe

Voz 8 31:13 que los muros Sálvame

Voz 0127 31:15 gracias Andrea los demócratas acaban de responderle lo ha hecho la excandidata gobernada a gobernadora de ya este

Voz 29 31:21 sí Abrahams es nada Open poros

Voz 0127 31:27 entre otras cosas la editora Trump que la compasión en la frontera no es lo mismo que fronteras abiertas aquí en España el Gobierno acepta incorporar a un relator a la mesa de diálogo con los partidos catalanes que están representados en el Parlamento lo ha confirmado la vicepresidenta a Carmen Calvo que dice que será alguien neutral elegido de común acuerdo y que en ningún caso se puede hablar de un mes

Voz 30 31:45 de Ador no hacen falta mediadores si acaso alguien que sea capaz de decir Nos convocamos

Voz 7 31:50 tomo nota de lo quedáis hablando un poco ayuda

Voz 30 31:53 haré lo que hace un relator por ejemplo en un congreso

Voz 0127 31:56 PP y Ciudadanos consideran que es una cesión de Pedro Sánchez a los independentistas desde hoy vuelve a haber taxis en Madrid han desconvocado la huelga que ha durado dieciséis días también hoy rectores Universidades y Empleo se van a reunir por segunda vez para abordar la cotización obligatoria de los becarios Adela Molina

Voz 0011 32:11 de la primera de las reuniones acordaron no empezar a aplicar esta medida que el Gobierno introdujo por sorpresa en el decreto ley de revalorización de las pensiones hasta el curso que viene

Voz 5 32:20 ayer en una comparecencia en el Congreso la amistad

Voz 0011 32:22 educación no ocultó su rechazo a la cotización obligatoria sin distinción de todos los alumnos que hagan prácticas Isabel Cela en un giro un tanto surrealista aseguró que el Ejecutivo se opondrá a su propia medida si afecta al sistema

Voz 31 32:34 esta medida lo que no puede nunca es generar perturbación en el sistema no conseguir su mejora no puede ser una traba que consiga empeorar la calidad formativa o brindar menos oportunidades en la formación en centros de trabajo si así fuera no tengan ustedes muy presente que el Gobierno estará en contra de esta medida todo

Voz 0011 32:58 dos los grupos de la oposición excepto Unidos Podemos rechazaron ayer la cotización obligatoria los más duros PP y Ciudadanos que acusaron al Gobierno de usar a los becarios para tratar de maquillar la caída de cotizantes a la Seguridad Social

Voz 0127 33:09 las información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1621 33:12 BNS

Voz 20 33:15 vicios informativos

Voz 2 33:18 de esa primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 7 33:25 pues tenemos por delante un miércoles cargado de ocurrencias de de Donald Trump vamos a ver qué nos espera en lo meteorológico Luismi Pérez buenos días

Voz 32 33:33 hola buenos días Marina pues hemos llegado ya al ecuador de esta semana hay de momento podemos decir que el tiempo va a seguir muy tranquilo de hecho ahora mismo tenemos que destacar que hay muy pocas nubes en el conjunto del país solamente algunas se han formado de hecho ya las teníamos desde ayer en zonas de Euskadi de Cantabria el norte del Pirineo también a lo largo de esta mañana Marina hay que eh destacarse formarán algunas nieblas entre el interior de Cataluña la zona del Cinca por tanto el este de Huesca serán nieblas de momento efímeras no serán persistentes pero al fin y al cabo las tendremos hoy teme en algún punto cercano al Turia en la zona de Teruel Por otra parte llegarán algunas nubes que se van a ir haciendo más espesas con el paso de las horas llegarán por Galicia podemos decir que rozarán el travesaño porque será un frente Cillo de quinta categoría si hablamos de ciclismo sería de quinta categoría casi ese puerto rozarán poquito Galicia ahí está próxima noche llegará a llover un poquito sobre todo en las Rías Altas pero poca cosa y hay que destacar Marina que hace menos fría que días atrás aunque la mañana siendo fría ose presentará fría y esta tarde un ambiente la verdad que bastante agradable Columbia

Voz 1047 34:38 esto más bien flojo en todo el país en Canarias algo de calima tendrán vientos del este

Voz 5 34:43 Luismi te pillamos en la montaña y creo que hoy por si fallaba la conexión nos quieres contar hoy eh bueno a unos truquitos para saber qué tiempo va a hacer Si bueno si nos falla la la tecnología no podemos hablar contigo

Voz 1047 34:56 pues sí y además cosas trucos de muchas veces nos pasan desapercibidos y hay que decir que son trucos que tenemos muy a mano fíjate si los tenemos tan a mano que muchos mejor dicho muchas de las oyentes que tenemos ahora mismo lo tienen encima van con ellas

Voz 5 35:14 no no no no sé que puede ser unos pendientes no unas gafas llevo gafas

Voz 1047 35:19 es totalmente natural quiero decir él es algo que no sale ya desde pequeños el cabello Marina algo que tiene que ver con el cabello de mujeres

Voz 8 35:28 con él días naturales pero que luego te voy

Voz 1047 35:31 espigada mono no

Voz 8 35:33 no no puedo esperar no es que me lo cuenten bueno pues nos dejando flipado mira Aitor porque hay una cosilla de un animal que os quería explicarlas te lo digo

Voz 1047 35:41 luego venga aves y más preámbulos mira eh las las mujeres preferiblemente de menos de treinta años a partir de treinta ya no es tan fiables

Voz 5 35:52 se mujeres rubias de cabello largo sí

Voz 1047 35:55 sobretodo importantísimo que no sean de bote por tanto que sean rubias naturales son unas perfectas calculadoras Osona en este caso unos perfectos sensores de la humedad que tenemos en el aire si el tiempo va a cambiar

Voz 33 36:11 bueno pero hay que les cambia de color que no pasa

Voz 1047 36:14 mira eh en el caso de las mujeres os digo de de los hombres no no funciona tanto básicamente es el las mujeres porque porque tienen un tipo de Cristina que es muy susceptible de cambiar con la humedad y qué es lo que hace primero algo que todo el mundo puede ver a simple vista y no solamente las mujer rubia sino también en las morenas o los o los caballeros que tengan el cabello un poquito más largo eh que es que bueno encrespar más el el cabello cuando el ambiente es muy seco o se queda un poquito más lacio y más más a presión podría

Voz 8 36:44 es decir más pesado cuando la humedad sube pero

Voz 1047 36:47 qué es lo que le pasa a ese a ese cabello rubio es más susceptible que el moreno ya os digo eh o el castaño pero siempre natural lógicamente es muy susceptible a los cambios de humedad y qué es lo que hace se estira se encoge en función de la humedad cuando se encoge es que la humedad está subiendo

Voz 8 37:05 por tanto es más fácil que se forman nubes José que nos queda más largo sí sí hay cosas

Voz 33 37:11 pierdan con el pelo más largo cuando va a haber mucha humedad

Voz 1047 37:14 eh no al revés bueno es más largo es que el aire va a ser más por tantos un día por ejemplo mejor para ir a la peluquería haces un peinado en cambio sí nos despertamos con un esa mujer que tenga el pelo rubio que tenga el pelo más imaginemos que pues

Voz 25 37:28 más eh

Voz 1047 37:30 más más más duro más tupido y como más compacto ese día pues va a ser más difícil será fácil quizás que se peine por la mañana pero luego el peinado se va a crear más estropeado mira esos tan tan aparte del curioso no es tan real como que antes nos ignoró metros los centros son los aparatos son los e instrumentos para medir la humedad del aire si antes cuando eran analógicos se ponía por detrás de la de lo que sería el mecanismo desea para Tejo se ponía un cabello de mujer pero yo os digo de cabello de mujer rubia de menos de treinta años sí de cabello natural Rubio estar tanto está bien claro que el cabello se sabía la humedad

Voz 1621 38:09 está bien la evidencia científica porque hay que avisar a los oyentes de de buenas que no nos estamos quedando con ellos que no es coña

Voz 8 38:14 que no que no va a mirar esto

Voz 1047 38:17 de algo que seguro que tiene mucha gente yo por lo menos buena parte de los que nos dedicamos a esto hay mucha gente que lo tiene no sé si habéis visto alguna vez un fraile que se pone la capucha en función de si llueve o no llueve lleva también una varita iba ha indicado en lo que pone seco ventoso lluvioso nieve frío pues en función de dos donde se va poniendo eso

Voz 7 38:38 ya pero es un ordenador no es una dos Gray

Voz 1047 38:41 es es un Frailes siempre tiene forma de Fraile también es un fraile que se pone las paredes en sitios sobretodo donde le pueda dar pues esa humedad o ese aire no pues ese pone la capucha no se la quita cuando va a llover sobre todo se la pone lógicamente cuando va a llover y la varita apunta hacia la lluvia bien el mecanismo interno de eso antes era con cabellos de mujer rubia de menos de treinta años rubia natural

Voz 8 39:02 bueno pues apartarle

Voz 1855 39:04 parece una broma pero no es ni del tiempo ni mujeres nada es del tiempo salir a la calle mirar al pelo de las mujeres rubios perseguir rubias va dice sí

Voz 33 39:15 daba un poco más estirado o más recortado

Voz 1621 39:19 oye pero al margen de las lluvias de las rubias tiene que hacer y no sé algún animal no valgo pistas

Voz 7 39:24 por si alguien no tienen una mano a todo el mundo tiene una rubia menor del

Voz 5 39:29 venta años a mano ahí está una rubia hay una cerveza

Voz 1047 39:32 Sáez sino ya os digo eh una una mujer de menos de treinta años a ser posible Eider rubio natural si no sabemos teñido no nos vale vale un animalito que mucha gente también tiene muy a mano sobre todo cuanto más en el campo estemos un grillo ahora en invierno es difícil de ver porque básicamente los animales que son insectos o animales muy pequeños lo Palma con enfrió indirectamente pues Sex terminan con el frío no por suerte los mosquitos por ejemplo se van con el frío sino

Voz 8 39:57 madre mía cada vez cada vez menos zen cada vez menos y además las adaptando más por ejemplo el mosquito tigre muchas son

Voz 1047 40:03 del país ya se adapta más al frío en la niebla

Voz 8 40:05 adónde hemos visto un mosquito en noviembre

Voz 33 40:08 eh no me había pasado nunca en la vida pero no pero bien

Voz 1047 40:12 a mí en Navidades fíjate tú Navidades además lo vi

Voz 8 40:16 sabes aquello de que lo vas viendo dices lo cazó

Voz 1047 40:18 no no lo cazamos los grillos no pican pero no está

Voz 5 40:21 con el tiempo cantan lógica

Voz 1047 40:23 mente van haciendo chirrían chirrían en función de la velocidad a la que los hagan nos están diciendo la temperatura que hay ambiental es muy sencillo de hacer Marina Aitor cogemos lo chirrido los contamos en un minuto imaginemos que tiene sabemos pues tenemos ciento veinte por ejemplo vale pues esos ciento veinte hay que hay que restarles nueve Nos queda ciento diecinueve

Voz 5 40:48 no han puesto veinte menos nueve son ciento once

Voz 1047 40:51 ciento once ciento diecinueve ciento once quedan ciento once pues ese resultado lo dividimos por cinco que sería poco más de veintiuno veintiún grados aproximadamente pues esa fórmula de chirrido menos nueve partido por cinco nos dice la atempera

Voz 1855 41:06 Duran no me lo puedo creer no estoy quedando flipado sea

Voz 1047 41:10 pero os digo una cosa que aquí siempre hay peros el pero es que por encima de XXXV los griegos no cantan Joxean si estamos en una noche de aquellas tórridas de Sevilla en agosto

Voz 33 41:19 no podrían nos cuarta no podrían cantar tanto en un minuto

Voz 1047 41:22 claro ahí está está ya mudos tienen los brillos en la en la piel la carcasa que tienen básicamente pues que son muy susceptibles también son muy sensibles a los cambios de temperatura cuando sube la temperatura se activa más más dinámicos son ir cuando pasa de un cierto umbral de esos XXXV ya no cantan porque les daría un derrame como aquel que eso sí por debajo de trece tampoco cantan osea cuando estemos en noches de verano de aquellas imaginemos en Soria no fresquitas hizo a las diez de la noche las escuchas aquella vas escuchando el ri Ri ri ri es que hay más Lugo a las doce ya los vas escuchando red Icon dos cosas cuando trece grados

Voz 5 42:02 de todas formas Luismi lo haces muy bien haces muy bien el grito pero te quedas emplazado a en cuanto llegue la primavera esto es esto tienes que demostrar con Grillo

Voz 8 42:12 sí pero eso firmo cuando queráis

Voz 5 42:16 vale pues ya te vas haciendo con un buen Grillo porque lo

Voz 8 42:19 vamos a compró ahora te decimos nosotros el hormiguero tampoco

Voz 1621 42:21 hemos mucho presupuesto así que no te flipa

Voz 8 42:24 la grabadora Hungría Grillo de país yo es fácil de conseguir y es es gratis

Voz 1047 42:30 a maltratar sobretodo eso sobre todo eso luego lo dejamos

Voz 5 42:33 en libertad para que ayude a los oyentes de de buenas a primeras a saber qué temperatura ambiente hay Luismi gracias

Voz 8 42:40 vosotros

Voz 19 42:48 de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 7 43:00 cinco y trece cuatro y trece en Canarias hace vamos a ver Sergio diez sea aprendido en nombre de la máquina con la que estaban cambiando neumáticos yo creo que no hace un poco más de de media horita Sergio diez

Voz 1484 43:16 buenos días chicos pues y además estoy muy triste porque la verdad es que podía haber tiene un poco de intuición y hubiera quedado mejor y demás experto porque al final el nombre de instrumento era pistola neumática lo que tiene sentido no

Voz 1621 43:27 ah bueno para ponernos en México por el tipo

Voz 7 43:30 es verdad eso es un poco como lo del elefante marino

Voz 1621 43:32 de de Marina del otro día elefante que complicarse el agua pues claro la

Voz 7 43:37 hola

Voz 5 43:38 te voy a dar yo estoy elefante del agua Sergio que tal como anda la cosa por el taller

Voz 1484 43:43 pues mira muy bien también mira tengo que corregir también otra cosilla lo que suele un mecánico por turno de noche no dos como decía antes Él que estaba de baja de paternidad era un mecánico de turno de día lo que os puedo contar es que aquí sigue habiendo coches siga vía AVE ha habido trabajo de reparaciones no entrara nadie más desde que estoy aquí pero bueno que sí que llevan unos seis siete desde las siete de la tarde creo Titi y nada tengo aquí a mi lado a Marius que es mecánico de de aquí del taller y que lleva pues eso desde las siete de la tarde desde desde el turno de noche buenos días Mario buenos días

Voz 7 44:14 Marius desde las siete de la tarde si ese canon ya no es el turno de noche eso ya no sé ni cómo llamarlo cómo lo llevas

Voz 25 44:23 bien bien

Voz 1484 44:26 lo lleva bien tienen turnos me decía de de doce horas son turnos pues eso si le quería preguntar cuál es el tipo de cliente que viene más habitualmente

Voz 34 44:36 por la noche más o menos la clientela habitual son los taxistas los de los coches TVC algunas compañías de seguro también tienen coches de patrulla que cuando pinchan tiene que venir aquí porque no hay otra opción

Voz 7 44:52 entonces esto es después de esos dieciséis días de

Voz 5 44:54 de huelga de taxis lo habrán notado

Voz 34 44:57 sí bueno ahora no hemos visto ningún taxi claro en los de UBS tampoco han venido mucho porque estarán prohibidos

Voz 5 45:04 está claro dicen aunque es no

Voz 7 45:06 en la rueda nosotros seguimos bueno

Voz 34 45:09 tarde tardan mucho en venir están pendientes de inflar las ruedas en vez de parar pero bueno suele tener bastante trabajo

Voz 1621 45:17 Marius antes de que entrara Sergio en el taller que estabas haciendo exactamente

Voz 33 45:21 bueno como no tenía ningún

Voz 34 45:24 ha entrado estaba haciendo la limpieza la colocación de la herramienta que normalmente se hace por la noche porque durante el horario comercial por el día normalmente más jaleo y todo tiene que estar lesionado

Voz 5 45:39 claro y qué tipo de avería esos llegan más por la noche Marius

Voz 34 45:43 pues pinchazos y algunas baterías pero pinchazos bastantes y hay algunos que se pueden reparar y algunos que no entonces son cosas esto Bibi sí dígame

Voz 1621 45:55 no que decía que son cosas de urgencia entonces no

Voz 25 45:58 sí sí urgencias

Voz 34 46:01 lo que aquí tenemos bueno es el horario que tenemos a hacer veinticuatro horas por ejemplo hoy nos entró un coche que no teníamos reventón en la rueda no tenemos el neumático porque es una medida es el Rayo B veinte y es una contabilidad anti pinchazo no la tenemos pero lo podemos conseguir mañana al mediodía el cliente nos dejó el coche y lo recogerá mañana a la hora que pueda con una sola

Voz 5 46:29 el taller claro

Voz 34 46:32 así que estas son las cosas que aunque no tenga arreglo en el momento Se deja que el coche lo lo recibimos aquí el día siguiente lo podemos solucionar dice que las noches del viernes y el sábado

Voz 1484 46:43 a dos chicos se tienen más actividad porque se junta también bueno por la ubicación al repetimos al de Plaza de Castilla de la estación de Chamartín pues mucha gente que viene de viaje y tiene el típico pinchazo o lo que sea tienen que pasarse por aquí verdad Mario si además la mayoría de las compañías

Voz 34 46:57 de seguro nos conocen iraquí cuando sus clientes tienen alguna avería siempre nos llama is y son cosas que las podemos atender nosotros por la noche pues nosotros encantados

Voz 8 47:10 temarios servicios a todo el mundo

Voz 5 47:13 vamos a dejar trabajar normalmente Sergio no está ya un recuerdo algún detallito de

Voz 7 47:18 de sus salidas de sus excursiones en normalmente son cosas comestibles no pero voy queremos un souvenir un tornillo aceite

Voz 8 47:27 yo con

Voz 1484 47:30 ático no me voy a venir a Cano eh

Voz 8 47:32 no tampoco bueno pues buscaré buscaré

Voz 1484 47:35 es una ambientados chicos un placer

Voz 7 47:37 mucho ánimo

Voz 33 47:39 igualmente abrazo hasta

Voz 5 47:41 son las cinco y dieciocho las cuatro y dieciocho en Canarias ha llegado el día este miércoles por la noche se juega el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Barça y el Real Madrid pero como ya nos vamos a hinchar hablar de del partido mañana después del partido hoy el tema estrella del Larguero ha sido la nueva ley del Depor

Voz 1621 48:03 si una ley que nace con polémica por el rechazo que genera en Javier Tebas el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Manu Carreño ha empezado su programa con una invitación a superar esta crisis también a mirar por el bien de todo el deporte español

Voz 1375 48:18 yo creo que para desgracia de casi todos ya

Voz 33 48:21 ha nacido un poco un poco mal

Voz 1375 48:24 con la etiqueta de la ley antitabaco ya hay va todo el mundo debemos entender que es una ley nueva del deporte y algunos estáis escuchando que que es que mañana Juan el Barça el Madrid que sí que ya vamos al Barça Madrid pero que es muy importante estamos hablando de una ley que no se renueva en nuestro país desde el año noventa desde hace casi treinta años que no se cambia la Ley del Deporte nuestro país es que en la anterior ley Se habla de pesetas de de

Voz 35 48:52 de de del servicio militar

Voz 1375 48:54 sabe de lo que no se menciona el tema de la mujer bueno esta Ley del Deporte tiene que estar seguro que al final lo vamos a conseguir le pese a quien le pese por encima de la guerra Rubial Estebas de la guerra Federación Liga del Cabriel de la pataleta de Tebas y del rebote del otro con el otro esto es otra cosa si de eso ya vamos a tener todo el año no os preocupéis si van a seguir peleando si vamos a sí

Voz 33 49:19 a ir con la pelea de uno del otro si eso ya lo da el barro del fútbol todos los días

Voz 1375 49:25 desgraciadamente esto es otra cosa

Voz 5 49:28 el año ha entrevistado a José Guirao ministro de Cultura Deporte y le ha preguntado también por esta polémica con Javier Tebas

Voz 1375 49:33 tu opinión la puede dar cree usted que el señor Tebas quiere adueñarse del deporte español

Voz 16 49:39 yo no juzgo la intención de nadie ni prejuzga ni juzgo yo lo único que digo es que se llame como se llame dos cosas una esta la ley de todo el deporte español no la ley del fútbol ni la ley de la Liga de el deporte español necesita biodiversidad no necesita monopolios se llame como se

Voz 5 50:04 se llame como se llame bueno Guirao se refiere

Voz 22 50:07 eh esto es sobre todos los derechos de imagen

Voz 5 50:09 el deporte de los deportistas españoles en ministro veía positivo que la Liga de fútbol y quisiera patrocina a otros deportes a través de sus federaciones pero no quiere que lo use para controlar los derechos de los deportes minoritarios

Voz 1621 50:21 que recordemos también que el propio Javier Tebas hombre criticó todo pero por concretar también criticó la forma en la que según él se había propuesto la nueva ley