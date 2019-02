De Buenas a Primeras (08/02/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 5 00:49 empieza el viernes ocho de febrero con cinco grados en Abanto Zierbena Vizcaya hay tiempo sin cambios frío y niebla hasta ahora sobre todo en Castilla y León y mucho sol ya por la tarde con temperaturas bastante suaves ya es viernes sabemos que estáis cansados pero os vamos a proponer para empezar el programa un ejercicio mental no es fácil pero precisamente ahí está la gracia intentado imaginar la dimensión el espacio

Voz 1491 01:18 eh la cantidad de chatarra

Voz 5 01:20 pondría juntar los restos de todos los aviones que se han fabricado durante toda nuestra historia y han sido más de cien años de historia de la aviación bueno pues esa es la cantidad de basura electrónica que generamos en el mundo cada año todos los aviones de la historia en el vertedero cada año

Voz 6 01:38 son cincuenta millones de toneladas bordaron una cifra la cosa va a ir a peor la ONU calcula que la basura electrónica se va a multiplicar por tres en los próximos treinta años ya estamos hablando de residuos muy peligroso

Voz 5 01:51 ordenadores Tablet televisores

Voz 1157 01:54 tú eres aires acondicionados ir por su

Voz 5 01:57 puesto los teléfonos móviles que a los españoles

Voz 1491 01:59 por ejemplo ya no nos duran más que un año y ocho meses de media hora poco más de un año y medio

Voz 7 02:06 el problema va más allá de que muchos

Voz 6 02:08 muchísimos de esos aparatos acaban en el cubo de la basura o en vertederos en los que no deberían estar el problema es que incluso llevándonos a dónde deben estar incluso llevándolos a esos puntos limpios no tenemos medios suficientes para reciclar tratar todo el material tóxico que llevan que es mucho y muy muy tóxico

Voz 5 02:27 tuvo de luz fluorescente de una tele por ejemplo puede contaminar dieciséis mil litros de agua y una batería de móvil cincuenta min Julia Molina

Voz 8 02:35 la nave

Voz 9 02:40 en dos mil dieciocho a la factoría Disney creó a Wesley un robot de entrañable cuya tarea en la tierra en la que vive solo es gestionar toda la basura que han ido generando los humanos ellos han tenido que mudar al espacio es el año dos mil ciento quince nuestro planeta está tan contaminado que es imposible vivir en él así que Wally pasan los días arreglando para tejos reciclando

Voz 0297 03:03 faltan casi cien años para que sepamos y las predicciones de Disney

Voz 9 03:06 se cumplen o no pero lo que ya sabemos seguro es que necesitamos a más de un gol y ya en dos mil diecinueve porque nadie está haciendo sus tareas no estamos dándole una segunda vida nuestros aparatos electrónicos y estamos llenando la Tierra de basura ahora mismo se generan cincuenta millones de toneladas al año el equivalente a que la isla de Manhattan estuviese repleta de ordenadores móviles y lavadoras viejas y la ONU augura que vamos a peor porque en dos mil cincuenta cree que estaba Surabaya

Voz 11 03:36 llegar a los ciento veinte millones de toneladas

Voz 1491 03:42 a las cinco inmediatas y media en Canarias no vamos a tener a Wally en el programa que una

Voz 5 03:47 pero daría pero vamos a tener con nosotros de buenas

Voz 1491 03:50 primeras a nuestro compañero Javier Gregori responsables de de la información de Ciencia y Medio Ambiente en la cadena

Voz 5 03:55 hacer y le vamos a preguntar si estamos o no a tiempo de que no nos coma la basura electrónica seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro nuestro número de guasa novecientos cien ochocientos el teléfono directo gratuito para hablar con nosotros hoy os preguntamos a quién elegiría es como redactor sea lo que sea un relator bueno pues para la ocasión que sea

Voz 12 04:31 muy cercano buenos días Mari cuando me parece más pantomima que un personaje así que no no la quiero para nada sobre bigote Del Bosque Rosalía bueno son muy buenos en lo suyo pero trabajan en campos en los que los españoles no nos hemos puesto de acuerdo jamás así que los descartados quedaría con Jordi Hurtado que ha convencido el puesto de acuerdo en dos cosas ediciones la inmortalidad Iker sabe todas las respuestas a todas las preguntas que hacen creo que sería capaz hasta de organizarnos a todos en una orgía

Voz 5 05:01 a ver como carga de qué va esto de las orgías de una vez yo no me voy enterando

Voz 6 05:05 devastadoras de orden

Voz 5 05:07 los guías todos los días hay algún audio o algún comentario en algunas lección sobre una orgía yo no sabía que una orgía podías ser la medida de todas las cosas da para

Voz 6 05:16 esto y para mucho más es lo que sabemos es que Jordi Hurtado es el gran ganador de la encuesta de oyen arroba de buenas XXXVIII por ciento de los votos no arrasado pero sí ha ganado por motivos como éstos Julia de Alicante

Voz 13 05:28 me quedo con

Voz 14 05:29 Jordi Hurtado porque se necesita una persona con experiencia y quiero que él fue

Voz 9 05:34 inauguró la vida en blanquinegra

Voz 13 05:36 bien ir respuesta corrector creador que sube a quinientos veinte

Voz 5 05:41 hablando de marcadores Jordi Hurtado era mi opción de la encuesta no digo nada estás a tope estoy intratable ya Diego de Zaragoza está conmigo

Voz 7 05:50 te he visto la encuesta no tengo ninguna duda por experiencia por edad por por antigüedad Jordi Hurtado es la crème de la crème de la de la organización territorial de este nuestro país no hemos nombrado

Voz 6 06:04 bueno ya sabes que que las opciones son cuatro como siempre la recordaba de hecho y vamos a repasar

Voz 1157 06:09 Jordi Hurtado ganando con el treinta y ocho por ciento seguido con el XXXVII por cierto muy de cerca por Vicente del Bosque

Voz 5 06:16 todo sale bien el catorce por ciento de los votos

Voz 6 06:19 la última opción la preferida de de Virginia con

Voz 1157 06:22 escaso once por ciento

Voz 6 06:24 boca del orden Mari cuando médico andas

Voz 1509 06:27 sin duda yo creo que cambiaría la vida a todos los españoles nos ordenadores

Voz 5 06:30 los de mente cuerpo de todo porque yo estoy muy

Voz 1509 06:33 eso sonaba comer y cuando de hecho entró en casa de mis amigas ir

Voz 15 06:36 me pongo a doblar sus armarios porque no puedo soportar más nada que no sea modo médicos desde el día que lo descubra todo el mundo todos votaremos americano como presentado

Voz 5 06:46 tengo miedo no yo yo que no he visto todavía el programa mejor no lo voy a ver transportes Guinea no vaya a ser que me en trece países top de doblar todo ha pasado de largo otro día

Voz 6 06:56 eh tenemos que discutir a ver exactamente cómo se pronuncia y con dos y maricón dos y Mary con dos sí Mari con dos

Voz 1157 07:02 sí porque aquí cada uno va a su rollo ver yo creo que teniendo en cuenta no

Voz 5 07:07 Castellano maricón y con dos

Voz 1157 07:09 no os podéis seguir votando en Twitter arroba de buenas o proponernos también otras opciones otros personajes perfectos para hacer de relatores seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro o nos llamáis en directo por qué no el novecientos cien ochocientos

Voz 5 07:24 aquí no nos hace falta ninguna Mary con

Voz 16 07:27 haga una o como se llame porque tenemos

Voz 5 07:29 yo Díez ordenando lo todo en la producción y a Borja González reordenando los ya hace falta en la técnica empieza el viernes ocho de febrero empieza de buenas a primeras

Voz 20 07:56 con

Voz 19 08:01 sí bueno

Voz 10 08:29 es tiempo

Voz 2 08:50 ah

Voz 20 09:46 no

Voz 18 09:53 sí no

pasa casi casi un minuto de las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias

Voz 5 10:31 así que falta ya poco para que amanezca

Voz 1491 10:35 el viernes es uno de los mejores días de la semana porque no hemos la luz al final del túnel y entre las muchas cosas buenas de este horario muchas Juan Pablo desgastados hay que ser optimistas entre las cosas buenas de este horario está que el viernes empieza muchísimo antes de fin de semana empiezan

Voz 6 10:52 claro porque nosotros nos libramos de la gente todavía le queda todo el viernes por delante antes de empezar a disfrutar del fin de ir siempre es bueno empezar el fin de con buenas energías buenas vibras nada de mal

Voz 1157 11:02 los rollos y por eso en La Ventana han hablado con Alfredo

Voz 6 11:04 el peldaño que es el director de de una revista especializada en fútbol pero que en su tiempo libre escribe haikus

Voz 1491 11:10 son esos pequeños poemas de origen japonés muy muy breves y que suelen hablar bueno de cosas de la vida cotidiana y también de la naturaleza

Voz 21 11:17 esa pagó haikus por encargo haikus eh personal y haikus está frases así pretendidamente poéticas de un japonés no esta que son más cursis un ratito una cesta de ropa yo trabajo para particulares por ejemplo a Miquel Iceta que le facturó unos doscientos mil euros al mes que dice objetos de misión oye cómo cómo cómo va esto es esto es un encargado deja a la gente te debido al artesana se vería si queréis os hago aquí como un cómo va a los tú él es que alguien elija un verbo un sustantivo y en adjetivos recomendar recomendar

Voz 7 11:54 Felton ni hará algún sustantivo gato y ahora mismo el señor Alfredo Belda años hemos está realizando un haiku con estos elementos miráis trabajando tecleando no

Voz 22 12:12 cuando los guetos Brian por el río el primero en recomienda presas

Voz 7 12:19 el reloj recomienda risas que bueno que bonito eh tiene poco sentido que tiene

Voz 1491 12:25 bueno menuda Performance que se monta no hemos tenido siempre nada los de La Ventana los dos perfectamente se podría catalogar como poco talento pero mucha jeta no

Voz 6 12:33 así es como lo contrario a la inteligencia artificial pero bueno tiene su gracia

Voz 5 12:37 bueno la inteligencia de cara

Voz 6 12:40 tiene su gracia está también pero puede casi por casualidad yo que se les salga alguna frase viral vamos

Voz 7 12:46 Armas atosigar un sustantivo ordenador ordenador atosigar escuálido y aquí está Alfredo preparando un nuevo haiku está

Voz 1157 12:58 su curiosidad eh bueno tengo mucho interés curiosidad interés ya lo tienes

Voz 22 13:05 las libélulas mató sigan los escuálidos yo

Voz 13 13:08 es el indigna

Voz 0159 13:11 a falta ordenador

Voz 22 13:22 las libélulas ató sigan a los españoles

Voz 23 13:25 dos yo pienso en invierno y ordenador

Voz 5 13:28 pesaron

Voz 0159 13:30 el ordenador

Voz 7 13:33 mente funciona Éste es mágico es mágico que vino

Voz 21 13:36 San Valentín sí vale pues y me puedes contratar sin problema yo voy con mi bicicleta aportó a España hay cada ordenador él

Voz 0159 13:44 ahí

Voz 13 13:51 sí

Voz 5 14:02 después de escuchar todo el Hyde jugador casi casi hay

Voz 1491 14:05 que darle la razón a a toda esa gente no esa tendencia casi más acusado aún en los últimos tiempos de pensar que todo era mejor infinitamente mejor en el pasado que en la actualidad

Voz 6 14:16 si en algún que otro aspecto es cierto eh y menos mal que tenemos a a nuestros mayores abuelos y abuelas contenedores de sabiduría y experiencia mira ahora que estamos en invierno los Especialistas secundarios por ejemplo se han interesado por como combatían el frío nuestros abuelos en su época hace ya unos cuantos años empezamos con Evaristo de Zaragoza

Voz 7 14:35 lo te es bueno

Voz 24 14:39 buenas tardes listos que no tiene baños de acuerdo bueno pues nada desacuerdo

Voz 7 14:47 el pasado el frío era peor verdad cómodo combatían ustedes

Voz 24 14:51 a mí me aguanto bien el cierzo el viento que sopla el cierzo bien

Voz 7 15:04 el cierzo El Bierzo es una localidad de León acierto

Voz 24 15:08 crees tú era tan iba bien

Voz 7 15:19 bueno no creo que se está pasando un poquito pero aún así

Voz 24 15:22 déjame que te diga la habla de no pero oiga jeta a nadie me dice nada pero oiga que tampoco esto sí a tu gato madre idiota

Voz 7 15:34 bueno pero de carácter

Voz 24 15:39 y así entrado en calor en mi época de chusca

Voz 13 15:41 ah

Voz 0159 15:43 bueno

Voz 7 15:44 que juegue me calentaba

Voz 1157 15:47 a ver para no calentar según no te encuentras Evaristo por por la calle Zaragoza ITEL levanta el bastón amenazando

Voz 1491 15:54 menos mal que no todos los abuelos eran así hay otras formas de combatir el frío sin duda mucho más sutiles

Voz 7 16:00 a José buenas tardes pues igual me debo queda tiene usted oiga usted José cómo afrontaban el invierno en su época

Voz 24 16:13 aquí nosotros lo que hemos yo de ir a Lanzarote todo el invierno todo el pueblo Lanzarote todos los animales las ovejas los párroco codo todos los a Lanzarote estoy invierno

Voz 7 16:27 ustedes tenían dinero para créditos a

Voz 24 16:29 aquí no hemos duro eso quedo para mis nietos somos

Voz 7 16:37 usted está ahora mismo están en Lanzarote no muchísimo más se llama cuánta sabiduría sabiduría tanto que aprender macho no

tres minutos para las cinco menos diez las cuatro menos diez en Canarias

Voz 26 17:12 compra Pere pues como todos los viernes las

Voz 16 17:20 ahora ya es un momento de repasar hasta era así con la R bien marcada la prensa rosa Brian Pérez buenos días los días cinco cómo estás pues muy bien oye de viernes encantado de estar con vosotros recién con tres errores que son Rusia con sabor español Rusia con amor regalito absurdo una

Voz 5 17:40 hay regalo absurdo a mí me encantan bueno ya veréis

Voz 16 17:42 a alguno para la basura

Voz 5 17:45 el regreso redes regresen entenderéis porque son es con un doble ocasión R regresa están ya todas las guerras venga va

Voz 16 17:52 sí bueno vamos con Rusia con sabor español a vosotros diréis adónde va este con una polca rusa no tiene que ver la prensa rosa con Rusia que tienen en común Rusia y España bueno pues además de la R que en esta sección es muy importante esta semana Rusia España es noticia por

Voz 13 18:16 claro que sí

Voz 16 18:20 pues ni más ni menos que por Palomo Spain palomas pero el vale que estamos escuchando aquí decir que ir cómodo y libre en movimientos no está reñido con la

Voz 1157 18:30 la costura no esto lo ha dicho en las

Voz 16 18:33 semana de la moda de Nueva York que cierra las cuatro grandes semanas de la moda no que ha querido mostrar en su colección que toda la prensa rosa se centrado en ello es por lo que sorpresivo no pues mezcla de los dos sexos de estilos entre los dos sexos una inspiración muy concreta en la Rusia de los zares los Ballets Rusos

Voz 5 18:52 la Rusia imperial maravilla concretamente

Voz 16 18:54 en un diseñador diseñador de ballet que se que que se exilió a España durante la primera

Voz 5 19:02 mundial vale entonces ahí está la unión del regalito donostiarra que no estás Faedo un añito de Palomo

Voz 1491 19:08 Zein obra puesto que estaría genial una prenda unisex

Voz 1157 19:11 para que podamos intercambiar estáis para cada uno

Voz 16 19:13 de momento no me lo puedo permitir vale entonces vamos con regalito absurdo porque hay amistades que nos entienden hay regalos que nos entienden y en este caso pues es un poco de cada vale la prensa rosa y la farándula como siempre es muy amiga de las excentricidades e ir en este caso pues aquí está la noticia no venía

Voz 1375 19:31 por este momento no

Voz 27 19:33 por de la última visita quisimos Pilar ello ha

Voz 1157 19:36 hasta aquí todo normal Sergio Ramos visita a Pablo Motos en El Hormiguero no le lleva un regalo que vio en un

Voz 16 19:42 parate a todos nos ha pasado con Pilar Rubio de viaje

Voz 1157 19:44 Londres Londres precioso bueno abren la caja

Voz 16 19:47 y aquí viene el regalo absurda no

Voz 1 19:56 aplausos abrazos leves a Pablo musical

Voz 5 19:59 épica quedaría claro

Voz 16 20:00 a unos guantes blancos Bono ni más ni menos bastante con con guantes cogió el sí sí sí claro era tan delicado que en la caja había uno hormiga enorme de bronce pulido vale del artista londinense easy but vosotros diréis quién coño es pues Bono easy but esa

Voz 1491 20:19 tú no sabías

Voz 1157 20:21 no no no no no yo estaba destacando la hormiga enorme

Voz 16 20:28 Pulido DC Butt es un artista de moda londinense si vale vanguardista que no se le ocurrió otra cosa que hacer mil unidades de una hormiga pulida en bronce vale Sergio Ramos se va de compras con Pilar Rubio por Londres no se le ocurre otra cosa que comprar una para llevarla a Pablo Motos una para Pablo Motos una para él una para Pilar Rubio y otra para su si estamos se poco ya de mil que hay en el mundo él ya tiene años

Voz 1157 20:54 cuánto cuesta cada buena va a suponer serán baratas datos

Voz 16 20:57 cada uno cada una cinco mil euros la pieza vale dos meses de fabricación más envío aparte bueno pues aquí está el debate no regalo absurdo regalo excéntrico y el tener dinero y no saben que gastarlo bueno pues la crítica esto basta

Voz 1509 21:12 ante generalizadas cine oye que se habían

Voz 5 21:15 el euros de verdad que los deposite aquí en de buenas a primeras todo pero yo no quiero dormir

Voz 6 21:20 pero el CAS exactamente buenas a primeras uno

Voz 16 21:22 proyecto solidario pero hay que la la reforma

Voz 1491 21:25 oiga es muy bonita pero como para pagar cinco mil euros por ella para llevársela a Pablo Motos pues no

Voz 16 21:32 con las desgracias que hay en el mundo es una cosa un poco fea investigamos

Voz 5 21:35 demagogia está intrigado gracias

Voz 16 21:38 el regreso bueno el regreso tiene nos vamos de épica vale hay regresos sonados hay regresos musicales y hay regresos que suenan a regresos después poniendo friki no no vengo hablaros de Star Wars esto es para darle épica al regreso vale no vengo hablarnos de Star Wars que podría ser pero éste ya va a ser un regreso que os va a sonar ha pasado

Voz 0159 22:08 Mariah Carey yo pensaba que nos habíamos librado de ellas Felicia diciembre bueno ya no no no no no vamos a retroceder

Voz 16 22:18 el tiempo pero no no es broma no nos hemos librado de Mariah Carey vuelve Mariah Carey regresa ya tardó dieciocho años en volver a Madrid ahora su regreso a Barcelona vale esta semana anunciado fechas de su nueva gira va a pasar por Londres va a pasar aliados

Voz 6 22:33 así si su única parada en España será

Voz 16 22:36 Barcelona El diez de junio entre en los temas no vamos a volver a la Navidad vamos a escuchar

Voz 6 22:41 cosas como ésta

Voz 28 22:44 todo depende ya final pues ya como un robot ha reinventado ya tan bueno le cogió el gusto a Barcelona

Voz 16 22:57 diez de junio será en el festival de los jardines de Pedralbes vale un sitio enorme con muchísima gente abierto al público

Voz 6 23:04 Nos vas a regalar dos ha entrado bueno pues tengo ganas

Voz 16 23:07 cierra los oyentes de buenas que dentro de unas horitas a las nueve de la mañana las entradas ya se ponen a la venta

Voz 0159 23:13 con con cuarenta años que os diga regalaron pero no

Voz 16 23:17 pero hecho bueno pesada dio sea lo que sea vuelve Mariah Carey diez de junio en España diez de junio en Barcelona bueno pues que bien y habrá que ahora pues es que era lo que más nos gusta el concurso hito más les gusta al que gana con polca rusa el despertador de los de los días de la gente que ahora mismo se está acordando de los familiares de de Brasil bueno a ver qué tal si os da esta semana venía un poco más relax con pistas más fáciles para vosotros vale vale venga

Voz 1375 23:54 a primera vista es el cantante

Voz 16 23:57 español internacional por excelencia y no es como

Voz 1491 23:59 sí les no es como Kiko Rivera Alejandro sí

Voz 16 24:02 vale con categoría de leyenda diría Julie les ciudades

Voz 29 24:05 Julio decía ella Julia por favor pero al abrir

Voz 16 24:10 Merapi esto no puede este

Voz 0159 24:12 les y eso es muy grande muy Julio Iglesias internacional bueno vamos a poner la pista nunca que teníamos preparada pero no me han dejado decir que también

Voz 16 24:28 conocido por sus escarceos amorosos que tiene hijos cantante y tenemos que decir a los oyentes que se ha quedado en la radio Manolete yo estaba bailando ahora mismo de la actualidad que baila Manolete baila que estuvo casado también con la reina de los bombones en España no hay bueno pues qué decir Julio J

Voz 0159 24:45 ellos

Voz 16 24:48 Julio José Iglesias de la cueva veintitrés de septiembre de mil novecientos cuarenta y tres que ya tiene setenta y cinco añitos para setenta hombre

Voz 1157 24:56 las contabilizó también lo estoy en las operaciones que tiene

Voz 16 24:58 no es que eso tendríamos Pampa tres programas Bono hizo el dato más importante que os voy a dar de Julio Iglesias es que si ya ha sido galardonado dos veces con el récord Guiness por discos más vendidos en más idiomas en el mundo ICOM artista latino que más discos ha vendido va a sumar un premio el diez de febrero también se que es la A66 edición de los Grammy y el Grammy a su vida vale el Life Time Aziz

Voz 0159 25:26 pues a Woodward bueno muy bueno del rancho y finalmente se gana cuando uno ya está

Voz 1157 25:32 me pasarse al otro barrio pero cruzando el charco bueno pero que aún así es un reconocimiento es muy muy heavy para poner en las Julio Iglesias también figura muy importante en la diplomacia mundial también

Voz 0159 25:45 ah no no de esos placeres culpables porque Iglesias

Voz 16 25:58 pues bueno chicos con Julio Iglesias os dejo oí buen fin de semana a por las entradas hoy a las nueve vamos en unas horas así con el ordenador Tití para cogerlos la gente de las erres hombre siempre REE siempre resonantes

Voz 0159 26:12 a la vida

Voz 11 26:31 es el momento poner las cartas sobre la mesa harán ustedes lo mismo piel una salida requiere que debería dimitir es decir lo que pensamos y ustedes creen que él debe dimitir

Voz 1157 26:42 la cuarto

Voz 30 27:02 de primeras

Voz 0084 27:03 el rumor el álbum con el que Fleetwood Mac conquistó la eternidad y la gloria es un disco repleto de historias mi favoritas la que esconde nuestra canción de esta noche You make love in tú haces que el amor sea divertido escribió Christine Mc Vie en este tema parte del disco de divorcio por excelencia los cinco integrantes de la banda se separaron durante la grabación de este disco cuatro de ellos tenían a su ex pareja en la misma banda y una de ellas será Christine que sabía enrollado con un técnico de luces del grupo que tenía a su exmarido tocando en este tema sobre él cuando Christine tuvo que explicar de qué iba esta canción mintió sin reparos trata sobre mí

Voz 10 27:48 pero seguro a su exmarido una mentira piadosa una canción genial

Voz 5 28:50 la canción de amor que marcó el principio del fin de Fleetwood Mac You make love in Zhang en el último sofá Sonoro de esta semana de Alfonso XIII

son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 5 30:07 Ana con ratón buenos días buenos días el P D Cats es uno

Voz 0127 30:09 va a Esquerra Republicana allí en las próximas horas va a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos tendrán que votarla el miércoles un día después del inicio del juicio el proceso aunque el coordinador de los diputados y senadores del PDK Jordi Xuclá no descarta que al final apoyen las cuentas del Gobierno decían la sexta que dependerá de lo que ocurra en la movilización que han convocado este domingo en Madrid PP y Ciudadanos

Voz 35 30:31 no ser exigentes en las condiciones que hemos puesto encima de la mesa se lo digo a título individual creo que también debemos tomar nota de lo que va a suceder este fin de semana porque en las calles de Madrid se puede enviar un mensaje que algunos de nuestros lectores también no servirán para nada hay que facilitar que la gente que que poner un ciento cincuenta y cinco años se oponga estaciones

Voz 0127 30:50 en esa manifestación del domingo van a estar también Vox pero van a faltar algunos de los dirigentes más importantes de PP de Ciudadanos Óscar García

Voz 36 30:57 de momento del cartel se caen dirigentes tan significativos del PP como el presidente de Galicia Alberto Núñez Feijóo que está de vuelta de un viaje oficial a Estados Unidos tampoco estará el recién estrenado presidente de Andalucía Juanma Moreno porque nos dicen tenía ya previsto una

Voz 1645 31:11 es institucional y tampoco el líder del PP vasco Alfonso Alonso que acudirá a un acto homenaje a Joseba Pagazaurtundúa en el aniversario de su asesinato por ETA en todo caso nos dicen que todos van a enviar una delegación en su nombre mientras tanto en Ciudadanos han confirmado Arrimadas o Girauta pero no todavía el andaluz Juan Marín ambos partidos esperan que el domingo haya UCLA

Voz 0297 31:30 más allá de etiquetas más allá de siglas más allá de partidos

Voz 1645 31:34 incluso el presidente del PP asegura que su partido pagará el transporte a todo el que quiera ir Pablo Casado

Voz 0297 31:40 radio el Partido Popular a cualquier persona que quiera ir a Madrid le quiere facilitar el transporte siempre cuando los medios eh serán suficientes

Voz 1645 31:48 los organizadores seguirán hoy perfilando la concentración porque aunque ya tiene el lema por una España unida elecciones ya todavía quedan por definir otras cuestiones de logística y algo importante a lo que está costando llegar a un acuerdo quién intervendrá en que

Voz 1157 32:02 en esta noche llegada Cucuta en la ciudad colombiana

Voz 0127 32:05 en la frontera con Venezuela el primer cargamento de ayuda humanitaria han tenido que descargar la comida y los medicamentos en un almacén que hay cerca del puente que conecta los dos países porque Nicolás Maduro sigue manteniendo bloqueado el paso allí hay decenas de venezolanos como este esperando a ver qué ocurre yo soy capaz

Voz 0297 32:20 de armar un grupo con nuestras propias manos quitar todo lo que al miserable de de Nicolás Maduro ha puesto sobre esa bueno siete nosotros morir en el intento morimos en el Inter pero ya va ya estamos cansados ya no se puede seguir con esa situación ese miserables te tienes que ir de una vez por todas

Voz 0127 32:39 y también de esta noche las autoridades británicas han confirmado que el cuerpo que rescataron ayer del Canal de la Mancha es el del futbolista argentino Emiliano sala la empresa privada que contrató su familia para que lo buscara ha contado que siguen sin localizar al piloto con el que viajaba y que tampoco han podido recuperar la avioneta por el mal tiempo que está haciendo está hundida a sesenta y siete metros ahora queda por determinar las causas del accidente más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com reinos

Voz 18 33:06 los informativos

Voz 1 33:09 de esa primeras Marina Fernández Aitor Albizua de Ramos Manolo informativo casi como

Voz 5 33:17 empezamos pendientes de los presupuestos vamos a ver qué nos espera en lo meteorológico Luismi Pérez buenos días

Voz 0084 33:24 hola buenos días Marina pues en lo meteorológico no es menos ir más o menos también acaba como empezaba tiempo más bien monótono uniforme tranquilo anticiclónico con pequeños cambios a la vista que sobre todo se van a notar mañana por la noche y el domingo en algunas zonas del norte del país a grandes rasgos podemos decir que en Canarias y en el sur de la península todo el fin de semana hoy mañana y el domingo van a ser días tranquilos bastante soleados y cuanto más al norte algunos momentos de nubes ahora mismo tenemos nieblas de hecho que hay en Galicia son más espesas en toda la zona del Miño y el Sil también hay alguna niebla al norte de Castilla y León

Voz 16 34:02 ahora mismo niebla densa en algunos ríos del

Voz 0084 34:05 este de Huesca de la provincia de Lleida alguna nube baja cerca del mar Mediterráneo entre Baleares Valencia aproximadamente esta noche volverán las nubes más abundantes a Galicia acabarán dejando alguna lluvia sobretodo en A Coruña y en Pontevedra mañana por la noche llega otro frente que dejará bastante lluvia en Galicia llegarán hasta el occidente asturiano Marina hay que destacar las temperaturas que son más fresquitas ahora que las de ayer a esta hora CIE pero el fin de semana subirán bastante mañana se notará una subida buena en el Mediterráneo y el Cantabria poco y el domingo será un día de primavera mil por mil en el Mediterráneo Canarias y Andalucía mil por mil significa de veinte a veinticinco grados el domingo por lo que el viento de poniente que es el que soplara llegará muy recalentado a esas zonas del este del país

Voz 1491 34:50 bueno estamos a tiempo todavía de hacernos una una escapada rápida que son de la de la primavera seguro que los oyentes lo habéis notado

Voz 5 34:58 estos días muchísimo me doy

Voz 1491 35:01 más cada brazo de lo habitual al acercarme a alguien o incluso al coger Mis auriculares cuando los tengo enchufados al al ordenador Luismi dices que esto tiene una explicación que tiene que ver con el tiempo

Voz 0084 35:11 así es eso está provocado por la electricidad estática que siempre la tenemos pero en cualquier caso esa electricidad en el ambiente por tanto en el en el sitio en el que no está en el nos estamos moviendo trabajando estudiando lo que estemos haciendo se acaba dispersando por ese ambiente porque porque el ambiente siempre siempre siempre tiene una cantidad de agua sea más alta o más baja siempre hay vapor de agua cuando éstas ecológicamente hay menos vapor de agua mucho menos agua y cuando el aire está saturado cuando está imaginemos que salimos de la ducha y está todo aquello empañado pues el ambiente está completamente saturado de humedad bien esa humedad que es es agua el agua todo el mundo sabe que es conductora de la electricidad y por ejemplo no se te ocurriría meter la radio

Voz 0882 35:54 lo hizo con un cable pelado dentro de la bañera bueno

Voz 1157 35:57 no no no porque lista no vamos a dar ideas

Voz 0084 36:00 pero eso lógicamente Notariado Cuenca eso sí que sería un buen galán brazo bien

Voz 1491 36:04 cada empresa definitivo definitivo

Voz 0084 36:07 sí y cuando la humedad muy elevada que es lo que pasa que toda esa electricidad que se puede ir generando ya os digo siempre por el hecho de vivir como aquel que dice pues se transmite al ambiente porque el ambiente es conductor de electricidad como el ambiente tiene agua ese agua nos conducen a la actualidad

Voz 9 36:21 nosotros no nos vamos a nosotros no nos salen

Voz 0084 36:24 da calambre en cambio cuando la humedad muy baja que suele ir asociada a situaciones de mucho viento sobre todo vientos en el Mediterráneo del del oeste en el Cantábrico del sur o en muchos sitios del país cuando son del norte y además suelen ser vientos bastante fríos Marina Aitor pues esa humedad es tan baja que nosotros que llevamos de por sí esa electricidad al tocar otra cosa que también conduzca esa electricidad catapulta nos da calambre hizo por ejemplo cosas que conduzco mucho la electricidad las cosas metálicas la puerta la manita por ejemplo de la puerta de nuestro estudio eso pasa lo que sería coger la puerta de la nevera la del coche o simplemente dar la mano a alguien o darle un beso a alguien ese alguien también es conductor de la electricidad Icon de la humedad muy baja nosotros estamos regalando esa electricidad dos demás en forma de esas Chispi ya

Voz 6 37:11 ya ya viento que es un poco desagradable puesto que las cosas tienen electricidad hasta allí vale no que que está inmediatamente pero yo nunca he entendido es nosotros cómo nos llegamos a cargar de electricidad estatismo

Voz 1491 37:22 porque unos más que otros mira primero

Voz 0084 37:25 porque todo en el mundo todo en la vida todo en la física está formado de lo mínimo que forma la vida que es el átomo nosotros estamos sonoros de átomos de un montón de compuestos entre el más importante como no el de agua estamos en un setenta y siete setenta y ocho por ciento e compuestos de agua y ese agua está hecha de átomos moléculas y os acordáis de cuando la primaria adecuando el Instituto aquello de los átomos tienen cargas positivas y negativas

Voz 1491 37:55 seis positivas están en el núcleo que es el propone

Voz 0084 37:58 y en el exterior son los electrones son una carga negativa bien pues es electricidad existe ya de por sí porque estamos formados de átomos que tienen electricidad que tienen cargas eléctricas y además de diferente signo eso por un lado pero por otro el hecho de movernos el hecho de desplazarnos por ejemplo un coche cuando se va moviendo lo que va haciendo es cargarse sin parar de electricidad y sobretodo de electricidad o de cargas negativas porque porque está rozando cuando nosotros gozamos contra algo eso hace que nos cargueros ni locos decía si ésta será el ambiente con mucha humedad no notas que te estás cargando cuando la humedad muy baja es cuando descargas en forma de tocar algo dicho esto esa esa electricidad es más propensa en unas personas que otras básicamente por temas de nerviosismo y sobretodo por el para la constitución del sistema nervioso de esa persona eso por un lado y otra cosa muy importante según lo que llevemos puesto si nosotros Yolanda ropa que sea más fácil de entre comillas electrificar nos dará más calan brazos más pinchazos más picotazo por ejemplo si estamos en pelotas

Voz 6 39:02 hemos desnudos que nada pues estamos Days

Voz 0084 39:05 todos igualmente tenemos electricidad pero menos porque por ejemplo si tu llevas un jersey de lana esa lana es vamos es como que electricidad Belgique o Benita Miguel todos

Voz 5 39:14 el ariete es verdad es verdad que hay escasez

Voz 1491 39:17 Lana da unos chispazos e impresionantes veces al quitárselo vas notando

Voz 0084 39:22 ahí está dando buenos y cree los como se observa teoriza no se te ponen de punta y eso os digo una cosa si es de noche de noche un sitio oscuro es que las chispas estamos hablando que es una desgracia de muy baja intensidad de muy baja potencia vale pero no deja de ser electricidad que genera ese ese chispazo y el chispazo y el clic clic clic que hace es el sonido de del aire cuando se ha calentado el la chispa hace que se caliente mucho al aire de esa forma muy lo muy localizada y focalizar

Voz 1491 39:52 yo he llegado a ver el chispazo pero perfectamente en probadores de ropa en un probador mira sí SS genera hay una eléctrica edad vamos brutal hay algún truco para evitar esto Luis allá algunas cadenas pues molesto

Voz 0084 40:05 es molesto sí sobre todo cuando repetidamente por ejemplo sólo en un estudio de de radio no de de televisión que tienes las puertas de hierro y la maleta de hierro dices venga otra vez otra y otra bien al menos a mí eso me pasa casi con la humedad elevada así que yo es que estoy siempre cargado o el eléctrico de carga eléctrico pues mira a ver cosas para intentar que no de que no te den tantos calambre dos uno antes de tocar una puerta de la nevera del coche antes de dar la mano a alguien agacharse tocar el suelo tampoco ahorraron imagínate que va a saber alguien dice Juárez ni que fuera yo el Papa sabes que me viene aquí más de una reverencia pues tocar el suelo por ejemplo

Voz 1157 40:46 tocar tierra en casos de coche

Voz 0084 40:48 sí camiones hay una cosilla que que se lleva que se llevaba sobre todo antes que era la cinta anti estática eso es una cinta de de goma que tocaba el suelo de hecho no se sus en algunos coches al lado del tubo de escape o en los camiones llevan comunal

Voz 1491 41:02 es verdad listón es verdad no sabía lo que era eso

Voz 0084 41:05 pues eso eso esa goma es para que todo lo que va cargando el camión al coche porque se va moviendo se vaya como transmitiendo hacia al suelo en forma de ese conductor

Voz 1491 41:14 hay día que le algo tan

Voz 0084 41:17 los hay que decir eso sería o por ejemplo no ponernos mucha lana pero qué quieres que te diga yo prefiero dada antes que las fibras sintéticas eso de toda la vida

Voz 1491 41:24 pues sí aunque luego demos un poquito de de chispazo pues así con chispazo despedimos Davis

Voz 1157 41:30 ticos que tengas buen fin de semana el unas nos cuenta

Voz 1491 41:32 más igualmente disfruta hasta luego

Voz 20 41:36 yo voy me pegue forense va a ir a gusto

Voz 5 42:12 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos tirando un poco de imaginación porque no tenemos muchos más datos

Voz 1509 42:19 la figura pues nada alguien que sea capaz de decir Nos convocamos tomo nota de lo que vais hablando un poco a ayudar en lo que hace relator por ejemplo en un congreso

Voz 5 42:29 bueno tirando un poco de imaginación estamos preguntando es esta mañana que personaje público que personaje conocido creéis que encaja mejor en la figura así en general

Voz 37 42:37 de relatos bajo mi punto de vista un buen relator sería Mohamed Alí Amar allí si consigue poner de acuerdo toda la afición del Real Zaragoza qué está pasando por tiempos malos puede conseguir cualquier cosa

Voz 38 42:51 pues yo a tiempo pondría de relator sería a una persona que que tiene capacidad de entendimiento no que es un acaba Alicia sobretodo a todos gusta lo que dices me estoy refiriendo a fumar

Voz 13 43:06 mira que murió hace ya

Voz 5 43:09 claro es que cuando pensamos la encuesta descartamos te descartamos a dos muertes es muy buena idea

Voz 6 43:16 muchas gracias por las dos opciones Antonio de Zaragoza y Nico de Alicante nosotros como siempre cuatro opciones os damos cuatro opciones que creíamos de consenso

Voz 5 43:24 sí se ha impuesto el único presentador de la televisión hasta la fecha que conoce el secreto de la eterna juventud Ikea nacido con la capacidad de caer bien a todo el mundo

Voz 6 43:33 Day ocho por ciento de los votos para Jordi Hurtado Tiempo de fiesta

Voz 1491 43:37 qué que ha ganado por los pelos pero que ha ganado sabe de todos sus doscientos años

Voz 5 43:42 de edad lo avalan escribe Julia en Twitter Kimberley Carrington nos cuenta que ha tenido que votarle porque justo esta mañana su chico le ha dicho que pondría de relator al inmortal es

Voz 13 43:54 lo que no falte verdad

Voz 6 43:57 el plan de Auvers cree que Jordi Hurtado es el que lleva más tiempo en el planeta de las cuatro opciones quedamos damos es el que más tiempo va a seguir también en el planeta así que tiene que ser él y Antonio escribe he votado por Jordi Hurtado porque Vicente del Bosque sin bigote ya no me parece tan Bona

Voz 5 44:12 bueno pues a pesar de que sin bigote ya no convence Antonio el ex seleccionador Vicente del Bosque es la segunda opción más votada

Voz 27 44:17 que hay que ser buenos chavales bueno no buenos profesionales y que ellos no

Voz 6 44:21 hay que poner de su parte a ver es cuando juegas Isabel esto

Voz 27 44:24 ar

Voz 6 44:24 cuando no juegas hágase suena relator no mucho mucho mucho tiene treinta y siete por ciento de los votos sólo un punto menos que Jordi Hurtado Magaly Atienza dice me parece una persona conciliadora Si consiguió que los del Real Madrid y el Barça dejasen sus rencillas y en la selección fuesen compañeros hasta podría hacer que casado y Torra fuesen juntos a hacer el Camino de Santiago me río porque según lo estoy leyendo no me lo estoy creyó minutaje

Voz 5 44:48 tardamos que estamos buscando el relator universal no al relator particular para

Voz 6 44:51 caso que ocupa estos días las portadas eso eso tercera opción más votada catorce por ciento de los votos Rosalía que también han sido capaz de poner de acuerdo a casi toda España cuarta opción la menos votada once por ciento de los votos

Voz 0297 45:06 hola soy Marie cuando estoy emocionada porque me encanta el desorden mi misión es hacer feliz al mundo a través de la limpia

Voz 5 45:13 para poner orden y pasar unos padecía una buena opción pero no así a vosotros que sois los que tenéis la última palabra sólo el once por ciento de los votos

Voz 1491 45:23 la maricón do la encuesta sigue abierta en arroba de buenas en Twitter el teléfono ya sabes que funciona veinticuatro siete seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro son ya las cinco y dieciséis minutos las cuatro y dieciséis en Canarias pues con otro empates ha cerrado los partidos de ida de las semifinales de la Copa del Rey a dos ha quedado el Betis Valencia hasta ahí podríamos pensar que ha sido un partido como cualquier otro pero no Joaquín ha marcado un gol olímpico es decir un gol directo de saque de esquina

Voz 6 45:53 según el jugador no era el primero de su carrera pero sí el primero que es subí al marcador

Voz 39 45:59 bueno ha metido alguno pasa que con el van no me lo habían dado pero el yo

Voz 1491 46:04 esta vez ha sido decisivo porque el portero despejó el balón de Joaquín pero lo despejó después de que hubiera cruzado la línea de gol

Voz 6 46:12 si el futbolista bético no tenía ninguna duda de que entrar había entrado

Voz 39 46:16 bueno yo sabía que con el vado de lo iban a dar porque yo desde el con el bicho contra o perfectamente no

Voz 1491 46:22 oye mucho bromear con la faceta humorística de Joaquín en de buenas y resulta que el tipo además de chistes va marcando goles olímpicos por ahí

Voz 6 46:30 nosotros los contamos también de buena se ha hablado mucho de del Barça Madrid como siempre pasa cuando en el Betis Valencia ha sido un partido más bonito pero bueno es lo que hay Imaz y pasan cosas como estas Marina Gárate porque toca volver a hablar de Isco

Voz 5 46:44 no me lo puedo creer sí sí sí pues es lo que ha pasado es que

Voz 6 46:46 al estilo de los políticos de izquierdas en este país Isco ha publicado un tuit quejándose de que Solari le tenga apartado del Real Madrid algo que a Manu Carreño y no le parece de de lo más inteligente

Voz 1375 46:57 además la resaca del clásico unos deja una que más la de Isco Alarcón respondiendo a palabras de Rubén de la Red que ha dicho el Madrid no espera a nadie lo ha dicho el ex futbolista de Real Madrid bueno pues Isco ha vuelto a usar Twitter para pegarle un hito y una y un viaje a su entrenador Solari eso sí la dicho totalmente de acuerdo con De la Red ha puesto Isco en Twitter pero cuando no gozar de las mismas oportunidades que tus compañeros la cosa cambia aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas Hala Madrid me voy a quedar opiniones sobre esto cada uno dirá Oye que cada cada futbolista que haga lo que le dé la gana e Isco que haga lo que quiera que ya es mayorcito pero yo creo que Isco debería buscar un cómo se llama eso Comunitat y Manager de esos no que te dice porque en el campo no lo veo no lo veo pero fuera lo veo muy perdido lo que menos le conviene Isco ahora mismo es pegarle un palo públicamente su entrenador otra de reivindicando que cuando no te dan oportunidad de los de verdad eh una pena futbolista cómico que se ha ido difuminando de esta manera y que sólo es noticia por sus mensajes en las redes

Voz 1157 48:08 bueno pues si quiere buscar alguien para

Voz 1491 48:10 por las redes sociales que sepa que el mejor ya lo tenemos nosotros que es nuestro Sergio Díez esta semana no todo es fútbol un milagro también se están haciendo las primeras pruebas de pretemporada de motociclismo en Malasia un compañero de clase de siguiendo los pero no desde donde Manu Carreño esperaba

Voz 1375 48:26 está Mela Chércoles en Malasia en el circuito Sepang están disputándose los primeros test de pretemporada en Moto GP o La Bella no ser llora tiene muy buenas

Voz 40 48:36 hubiese bajadas más no siempre es designar en Madrid AP7 había sido para hallar contestaba estabas en Sepang en el puesto de endosar para cubrir osea que sea que tienes la hora la misma que se eh

Voz 1157 48:48 podría haber mentido Mela Chércoles y decir oye si estoy en Malasia tanto da en la radio me había enterado

Voz 6 48:53 no pasa nada y le podemos firman Carreño también que puede llamarnos dos a nosotros porque seguimos el horario de Malasia nuestro estamos despiertos con horario de Malasia así podemos seguir el entrenamiento con todas las pantallas que tenemos aquí en el estudio hice lo contábamos

Voz 1491 49:08 mono te iba a decir seguirlos seguirlo podemos seguirlo otra cosa es que contar

Voz 5 49:18 la semana que viene el próximo trece de febrero se celebra el Día de la radio un día que si os apetece podéis basada con nosotros aquí en los estudios de la SER en Gran

Voz 0159 49:26 di eso a ver qué pasa de aquí a las cuatro y media de la

Voz 5 49:30 son las cuatro y media de la mañana con los compañeros de los diferentes programas que abren sus puertas a a sus miembros más importantes

Voz 6 49:37 los sino la radio ha sido la protagonista del último en Nadie sabe nada en el que por raro que parezca Berto Romero ha tenido que poner un poco de cordura cuando a Buenafuente se le estaba yendo un poco de las manos

Voz 1157 49:49 es el

Voz 10 49:50 es falso programa no como dices FAO freak show como como como como como comisión

Voz 15 49:58 es que apretando el cerebro el abono empieza en un ahora todo el rato sí hombre ni músicas Nina no es que no lo va a querer hacer esto yo lo haría eh pero tú no puede tuits enseguida te salta alarma de hoy esto está quedando poco radiofónico esto es la SER eh no podemos sí sí abiertas imitando no es no porque no se parece la vista si mira pero la actitud si esto así no se puede hacer porque es así como una neurona no bueno porque temprano señora no porque yo me he criado en la radio yo sé lo que es la radiofonista un transistor

Voz 1491 50:35 no parece que nadie que se dedique a la puede está en su sano juicio que ya está cuando se de los estudios de pone a hablar de transistores antiguos y onda corta pero bueno supongo que es lo que la abuela de Berto habría querido

Voz 15 50:46 oye encontrado una radio bueno encontrado no siempre estuvo en casa de mi abuela mi abuela por lo que sea murió bueno para lo que sea no les hizo muy mayor ahí de vida ya al cuerpo le pedía tierra si hay maneras de recordará todo huela no es esa radio quedo en casa mis padres me parece también casi en Mi casa es una radio de esas antiguas de madera de madera pero la madera no hace nada para recibirla la señal no panadera tiene pero hace una reverberación muy bonita la madera el mejor en operaciones no así hombre la semana pasada dentro hay pues una radio de válvulas eso debe ser no la radio de válvulas que no sé no sé qué son las válvulas pero que la voy a reparar tío porque estaban poco rota pero no sé donde se reparan radios de onda corta onda corta tiene si se corta onda corta has dudado eh sí onda corta es es es un es un tipo de Honda no es que sean programas sabes de Gent pechos por gente en un poquito hola buenos días eh no no ya ya hola hola onda corta porque nosotros bienvenido sea corta

Voz 1157 52:06 oye nosotros hacemos onda corta onda larga nosotros hacemos da Honda que ya da como la que era ahí parece que sí

Voz 6 52:11 te dan bastante a la onda corta porque los únicos momentos virales de los Goya han sido el discurso de súper Jesús Vidal por su premio revelación y el de Berto

Voz 1491 52:21 colgado del techo con Broncano si la cuestión es que han Debbie Berto son irreparables pero espero que la radio de madera de la bola no no lo sea porque seguro que da un gusto tremendo a escuchar ahí de buenas a primeras

Voz 15 52:33 es dónde dónde llevar la Reparaz pues han quizá un sitio que reparen transistores es que tienen que no es que no sólo a reparar transistores es eh restaurar la radio ya quedan pocos eh sí

Voz 6 52:45 te ha mentido que te van a pegar Un palacio

Voz 15 52:47 bueno bueno pero que es lo que me abuela hubiera querido que me pegaran un palacio que te va a salir más caro que un iPhone diez pero bueno pero me gustaría mucho sí pero no sé no sé me buscar

Voz 41 52:57 yo yo conocía uno en mi pueblo que lo hacía