De Buenas a Primeras (12/02/2019)

en la Cadena SER de primeros

con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1315 00:49 empieza el martes doce de febrero con doce grados en Planes Alicante y un día de sol por delante en todo el país ahora que todavía no ha sabido hay que tener cuidado con las heladas en el interior con la niebla en toda la zona del euro la idea viene de lejos tiene muchísimos defensores también muchos detractores claro pero lo cierto es que hasta ahora ningún país la puesto estrictamente en marcha

Voz 0107 01:14 Se trata de la renta básica universal o renta básica de ciudadanía que vendría a ser repartir entre los ciudadanos de un país una cantidad fija mensual con independencia al margen de cuál sea su situación económica

Voz 1315 01:28 una fórmula para acabar por ejemplo dicen los que la defienden con el lío burocrático en el que acaban atrapadas muchas personas que necesitan ayuda sin ir más lejos la semana pasada hablábamos de este tema aquí en de buenas a primeras uno de cada tres potenciales beneficiarios de ayudas sociales no llega a pedirlas se pierden los trámites o ni siquiera llega enterarse de que existen

Voz 5 01:47 hemos un sistema que es un auténtico vimos unido para cada necesidad se crea una ayuda con un procedimiento distinto oí unos momentos distintos solicitarla no puede pagar la electricidad dirán que tenemos sobre tan energética tienes que pedir una ayuda para el bueno en ese caso si no tienes para alimentar a tus hijos hay ayudas de urgencia quedan los ayuntamientos con otra tramitación para que lo puedas atender yo que sé de pagarle el campamento a sus hijos au de no poder pagar la vivienda o de estoy para cada cosa tenemos una ayuda se está convirtiendo en lo que llamamos oficinas de check in social

Voz 0107 02:20 Gustavo García de la asociación de Gerentes de Servicios Sociales que nos contaba que los trabajadores sociales ya dedican la mayor parte de su tiempo a vigilar a controlar que los solicitantes cumplen los requisitos para pedir una ayuda en vez de dedicarlo a sacar a esa persona de su situación de necesidad

Voz 1315 02:36 como decíamos ni una experiencia real de renta básica universal en marcha pero sí algunos experimentos con resultados que que merece la pena comentar por ejemplo acabamos de conocer lo que ha pasado en Finlandia con un grupo de parados elegidos al azar que han estado recibiendo una paga mensual durante los dos últimos

Voz 0107 02:52 a cambio no podían solicitar claro en ninguna otra ayuda pero se libraron de la burocracia así que ganaron tiempo para buscar empleo ganaron además según estas primeras conclusiones seguridad la seguridad de llegar a fin de mes combinando esa ayuda con algún tipo de trabajo seguridad también en sí mismo

Voz 1315 03:10 no consiguieron trabajos mejores son mejor pagados que los parados que no estaban recibiendo esa renta pero aumentó su autoestima aumentó su optimismo

Voz 1491 03:18 es más importante porque esto beneficia a todos

Voz 1315 03:20 ahí es mejoró sustancialmente su salud física y también su salud mental Julia Molina

Voz 6 03:25 para algunos el asunto de la renta básica es algo difícil de creer incluso las ca mil dólares ya pero que no tiene que tener un porque en eso consiste precisamente en recibir una cantidad fija de dinero tengas la renta que tengas muchos países lo han probado el experimento más grande se va a hacer en India seis dos mil habitantes sin distinción van a recibir cada mes una cantidad de dinero en su cuenta bancaria en Europa el primer país en implantarlo fue Finlandía pero no convenció a los gobernantes hice ha cancelado en su caso la renta básicas está pagando sólo a un grupo de dos mil personas que estaba en paro pero el informe elaborado por los expertos ha resuelto que no produce grandes cambio en los que lo reciben la medida tiene partidarios y detractores por una parte se considera una buena herramienta para acabar con la pobreza ICO la burocracia las ayudas sociales los gurús de Silicon Valley apuestan también por ella el Auschwitz aún piso el bolso pese Kent

Voz 1194 04:27 no me he hecho

Voz 6 04:29 aquí explicaba por ejemplo el creador de Facebook uno de los hombres más ricos del mundo que si él no hubiera tenido un colchón financiero nunca se habría lanzado con su propia empresa Ike para incentivar a los jóvenes para que se embarquen en estos proyectos deberían plantearse la renta básica hay otros que sin embargo creen que esta medida generaría lo contrario que recibir una ayuda porque si haría que la gente no busca ese trabajo viviese literalmente de las rentas

Voz 1315 04:56 a las diez de media a las cuatro y media en Canarias vamos a disecciona esta renta básica con el economista Juan Gimeno catedrático de la UNED y miembro de Economistas Sin Fronteras ibamos a acercarnos a Radio Barcelona porque allí el Ayuntamiento está ensayando algo parecido con mil familias desfavorecidas gracias a a un proyecto de financiación europea con el que Bruselas quiere testar este tipo de ayudas por cierto que escuchábamos una información de Julián Molina comer sin son

Voz 1491 05:28 cargando contra los ciudadanos de de Alaska porque efectivamente en Alaska todos eh todos los ciudadanos reciben una cantidad anual de las ganancias de la empresa nacional de petróleo y hay que decir que es el Estado norteamericano con menor índice de desigualdad

Voz 0107 05:43 ni ni ni ni Quique Marisa vidilla eres pero oye que sólo me estoy metiendo en el papel

Voz 7 05:50 para para hablar de la encuesta de hoy ya ya te voy a dar ya tiempo es para venir

Voz 8 05:55 me charcas cuerpo escombro es aplicar fabuloso sobre

Voz 9 05:59 todo en aras de laca

Voz 1315 06:02 pues eso muerte sartenes lame charcas cuerpo escombro hará Gun como dice José Luis de San Blas

Voz 7 06:08 ya no seas cascarrabias hay cascarrabias que me gusta

Voz 1315 06:11 Tarradellas me gusta porque me imagino así como viejito como tierna entrañable no pero no vamos con la encuesta que hoy si de verdad podemos decir que os ha servido para desahogar desahogarnos pero bien

Voz 0107 06:21 ellos estamos preguntando a ver qué insulto en desuso gustaría recuperar para vuestro día a día notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro buenos llamáis en directo también al novecientos cien ochocientos

Voz 1315 06:32 no siempre cuatro opciones le Chucky no arrasando es una persona bueno presumir Villa más preocupada de su aspecto físico

Voz 0107 06:39 el postureo treinta y nueve por ciento de los votos tienes

Voz 1315 06:42 seguido con el treinta y tres por ciento de Ca Galíndez que son cobardes

Voz 0107 06:45 sí Cobas reto a la vida bastante lejos a pesar de que son maravillosos tango lo Tino eh un tipo infantil con el diecisiete por ciento tira al evitas que es lo que todos conocemos

Voz 10 06:55 no en pelota Julia de Alicante me quedo con San aquí no porque me parece un insulto antiguo y me gusta mucho recuperar las palabras moribunda aunque sólo sea por un día así que un beso hecho vinos

Voz 7 07:09 cómo se está poniendo la cosa

Voz 1315 07:11 hombre se nos quedan cortas las cuatro opciones que nos permite Twitter que nos deja poner en la encuesta de arroba de buenas que esta vez no habríamos tenido suficiente ni con veinte Casillas

Voz 11 07:19 voy a contar cuál es tu favorito que la palabra Weiner persona estúpida idiota aquel que hace vainas o lo que todo el país se conocen como no saber hacer o Nicole nunca nunca también de la RAE que dice que es una persona poco sería irresponsable ni nada hay otra palabra bastante similares capo o papa frita era muy bien es básicamente una persona que no vale para nada el móvil Baena trapo papa frita

Voz 0107 07:45 ahora bien este este resumen boina trapo incapacita como si los tuviera llamando a nosotros eu de Carrión de los Céspedes Sevilla

Voz 1315 07:54 porque yo diría que hay tantos insultos como pueblos tenemos en España

Voz 12 07:59 soy diferente en Huesca ya inscrito tengo gustan mucho pero que no lo digo nunca es tren cinco por aquí también se hizo mucho sin sustancia es un sin sustancia

Voz 11 08:12 hemos tren con sin sustancia

Voz 1491 08:14 con qué placer lo dicen Fer este además

Voz 0107 08:17 insultar es todo un arte y un disfrute seguro al menos para Joaquín de Murcia

Voz 7 08:22 sí a mí canalla y toda esa cosas así Esquilo era Ferrero el antifaz me encanta me encanta infame María de Madrid Summa

Voz 0107 08:35 la suma una propuesta más buenas María

Voz 13 08:37 en mi caso se come bastante bien pero tenemos un adolescente que come bastante mal y mi marido no hace más que decir que

Voz 1889 08:45 es una Melinda eres que Melilla

Voz 13 08:48 no se ha salido esta chica

Voz 0107 08:50 pues sin que nadie se ofenda la encuesta sigue abierta en Twitter podéis seguir insultando nos durante todo el programa de tenéis al menos la excusa

Voz 1315 09:00 cuesta desahogados mandarnos notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro hoy tenéis excusa para insultarnos pero siempre país insultarnos o decirnos bloqueo de la ganas Sergio Díaz de esta en la producción pendiente de vuestros mensajes Borja González dado en la técnica empieza el martes doce de febrero en pieza de buenas a primeras

Voz 1315 10:41 Paco a minuto de las cinco menos veinte de las cuatro menos veinte en Canarias para que conste en acta no somos los únicos que buscamos nuevos insultos más allá de los de los habituales en Todo por la radio ha estado el escritor y director David Trueba ahí los Especialistas secundarios le le han pedido también a él como nosotros a nuestros oyentes nuevas ideas

Voz 15 10:59 a ver de está Trillo se te ocurra un adjetivo nuevo que le pueda servir a Casado para calificar a Pedro Sánchez claro que será imaginativo pero ya sabes el conceptos a dijo perra arriba que creo que todos los españoles hemos echado de menos que le llamará Brit Bowie

Voz 1315 11:13 no lo sé

Voz 7 11:15 cómo cometer ese error cumplir al que le faltó añadió desde ya a la lista de de no

Voz 0107 11:23 las propuestas aunque no está tampoco del todo en desuso

Voz 1491 11:26 como Mamón que tampoco se daña mucho pero está ahí ahí llegó

Voz 0107 11:30 yo pensaba que tenía el Bribón sólo el significado de en de pícaro así como algo inocente pero pero tampoco es la definición dice astuto y taimado especialmente si utiliza artimañas para engañar o cometer delitos y otra acepción Un poco más directa

Voz 6 11:42 el engaño o roba

Voz 1491 11:45 así que mucho cuidado a la hora de de soltar un Bribón bueno David Trueba no ha sido el único director de cine que ha estado en La Ventana justo antes de que él eh hemos podido escuchar la voz de un artesano de la gran pantalla Se llama Gunter de Dios y es el director de prácticamente todas las pelis alemanas que que vemos los sábados y los domingos por la tarde en Antena tres

Voz 16 12:05 todas todas todas las escrito dirigido he montado ha servido todas todas son buenísimas

Voz 0323 12:09 llevo que todas Günter aquí la gente cuantas películas has hecho setecientas veintinueve películas filmado has escrito tú y sin ayuda no y montado oye Cher perdón no que te decía que setecientas vemos

Voz 16 12:23 no no no ya para que no estoy citando la última a Valencia para guardar enviar lector setecientos treinta películas jugador setecientas

Voz 0323 12:37 que acabas de montar ahora un ahora mismo no sabemos cómo se titula niñera mortal niñera mortal bueno oye qué sistema de producción utilizadas para hacer películas es muy complejo pero no mucho

Voz 16 12:49 eh a ver yo tengo una idea de es que te digan bien otra película por ejemplo de una familia contrata una niña era muy mona educada pero que esconde un oscuro secreto y bueno pues se convierte en una amenaza para la Familia ataca la esposa Icon

Voz 0323 13:03 eso ya es una peli no con eso hago una docena de películas

Voz 16 13:06 a esa irme de idea no cree en cuatro días rodadas alrededor de mi casa hay en el chalé que tiene emisora en el bosque

Voz 0107 13:12 pues sí que les saca provecho a ese chalet lo que yo creo y sin querer falta a nadie pero con tantas prisas y sin cuidar los detalles como que ahora se entiende ya la calidad de las película

Voz 1491 13:21 hay algo que siempre tengan tramas muy muy parecidas a las que bueno sólo cambian casi los nombres o los parentescos

Voz 1047 13:28 a un arquitecto adoro Vigo separada

Voz 16 13:31 se va a Tailandia para encontrarse un poquito asimismo ir descubren un humilde pueblo la maravilla de la vida pobre pescar con las propias manos cagar sin papel en el calorcito de lo que ofrece la que yo no sé si por recuperar la alegría de vivir gracia una joven Villafañe El amor no es achica la podemos cambiar por una mujer madura Angela arquitecto puede sea no doctora con esa variable vamos haciendo películas bueno pues hoy

Voz 0323 13:57 oye pero una cosa esta producción tan bestia tantas películas en poco tiempo no sé igual se resiente

Voz 16 14:03 poquito la calidad vosotras cuantas La Ventana

Voz 1667 14:10 no sé tose no sólo tenía que haber dicho yo igual tú sabes cuando te has dicho

Voz 1491 14:13 hay te unas las cuestiones de de de buenas así como películas alemanas de después de comer papaya pero bueno no la verdad es que no se va un poquito más de tiempo las cosas que que siempre me me llama la atención son los títulos de estas películas que ya sólo con con el titulo te esperas lo peor

Voz 17 14:34 angustia fatal no está mal pero escucha obsesión en el bosque de engaño enfermizo sospecha de pasar

Voz 7 14:53 todas todas siguen el mismo patrón y ahora

Voz 0107 14:56 después de que pase este individuo por la ventana hemos entendido

Voz 16 14:58 que aquí tengo una saca llena el papelito no con sustantivos novia marido niñera pasado relación profesor objetivo letal mortal asesina o papelito coge papelito de cojo

Voz 18 15:12 son vale

Voz 16 15:13 bueno has sacado otro papelito de estas saca perniciosa yo estoy título me va a salir ellos Jesús muchísimas gracias por haber acercado esta realidad de estos artesanos del cine como en Alemania Chavo

Voz 20 15:46 he dejado sonar el eco sólo como homenaje a Juan

Voz 7 15:49 lo peor que pronto vuelve ya que le encanta

Voz 1315 15:54 bueno pasado minuto de las cinco menos cuarto de las cuatro menos cuarto en Canarias es un clásico en las movilizaciones la guerra de cifras no he como hemos vuelto a ver por

Voz 1491 16:02 cierto después de la concentración de del domingo en Colón

Voz 0107 16:04 cuarenta y cinco mil doscientas mil casi policía que si Delegación de Gobierno depende también de si eres un un convencido o no todo es cuestión de perspectiva y hay quien compara la movilización ahora por ejemplo con otras concentraciones parecidas al margen de polémicas echamos mano de de la cara B de Hora Veinticinco para saber cómo se mide normalmente cuánta gente va a una convocatoria como él

Voz 0136 16:24 está eso es lo que le he preguntado a Ramón Adell Argilés él es profesor del departamento de Sociología de la UNED

Voz 21 16:30 en general se contabilizan a ojo no se contabilizan ahora si nos ponemos a contar los que hay métodos para ello pues hay si es una manifestación por ejemplo el movimiento está en contar Filadelfi la anchura de filas cuando hablamos de concentraciones en ese sentido lo más lógico es hacer mediciones por metro cuadrado para ello hay que contar de fotos aéreas es lo ideal y si no se cuentan de muchas fotos en el acto sobre todo captados en el momento

Voz 22 17:02 de de máxima insiste

Voz 2 17:04 pues bien

Voz 0107 17:07 dónde de las cifras si de algo se ha hablado en las últimas horas es si una convocatoria de estas tiene éxito o es que ha sido un fracaso

Voz 1315 17:14 eso es así que vamos al diccionario pues define éxito

Voz 0136 17:17 como el resultado feliz de un negocio la palabra viene de éxitos del latín es ese éxito del inglés no la salida el resultado el final fracaso es justo lo contrario es el resultado adverso de una empresa o negocio viene también de la tienes una palabra formada por el prefijo Fran que es entre un medio de algo Equal share que es romperse así que fracasar sería romperse por la mitad recordaba hoy Ángels otra definición otra forma de ver el fracaso que es el modo en el que lo sienten los científicos no escucha lo que dice Lluis Montoliu el ex genetista en el Centro Nacional de Biotecnología

Voz 21 17:53 los investigadores vivimos permanentemente en del fracaso yo creo que esto es el estado natural de cualquier científico

Voz 9 18:01 consta que tocamos explora

Voz 21 18:04 Potes que luego no podemos confirmar esto nos obliga a rehacer las preguntas en muy pocas ocasiones poquísimas tenemos éxito lo cual nos permite dar un salto cualitativo y avanzar hasta el siguiente está dio la siguiente pregunta que queremos

Voz 20 18:34 bueno pues si llega algún día habrá que estar preparados ahora que estar vestidos para el éxito como como cantar rock de todas formas es algo muy subjetivo todo esto no si es verdad Derek

Voz 1315 18:45 éxito y el fracaso muy relacionado con con las

Voz 20 18:47 a Tati IVAs y con los sentimientos el éxito o el fracaso pueden ser de algo muy distinto

Voz 1315 18:54 según a quién le preguntemos si es precisamente lo que cuenta

Voz 0107 18:56 el editor Álex Rovira su como cómo define es el éxito

Voz 5 19:00 exitoso define a partir de cumplimientos de una expectativa y la expectativa puede ser cuantitativa o cualitativa por lo tanto si la expectación que la por ejemplo hubieron cien mil personas es un profundo fracaso si la expectativa cualitativa es movilizar una determinada línea de pensamiento y de derecho que extrema derecha subjetivamente para sostener tu narraciones justo hubiera sido un éxito

Voz 1047 19:23 ya Lys el fracaso es necesario para el camino hacia el éxito

Voz 5 19:27 eh depende de cómo les el fracaso planea hacer estallar bueno lámpara incandescente una bombilla es su intento reiteramos de conseguir crear el vacío en la cúpula de cristal para que al arder el filamento no estallara pues él decía ahora se mil maneras diferentes de cómo no hay que hacer una bombilla por lo tanto hay una lectura eh que te permite ser muy práctico es decir mira yo no me hizo notar matizó sencillamente esto no ha pasado como yo esperaba que pasara muy bien qué puedo aprender qué hábitos puede incorporar qué lectura puedo hacer hace propia construcción como sujeto para tirar adelante de hecho hay un fracaso porque digo podríamos hablar de un fracaso propia

Voz 21 20:04 tuvo que saque que lo importante no es tanto lo que te pasa sino las lecturas que puede extraer de lo que de paso obviando esta circunstancia se construye existencia donde

Voz 5 20:13 sí a unas pérdida esperada no cabe una lectura depende de la cultura en yo tengo dos países anglosajones esta cultura prevalece depende de cómo haya sido educados de que mirando a tu tengas frente a como actriz estuvo los procesos que va bien

Voz 2 20:32 por qué

Voz 1315 20:34 bueno es que es un éxito de este Thriller de Michael Jackson se convirtió en número uno nada más salir ya ha estado ahí como disco más vendido de la historia con treinta y tres millones de ventas hasta hace nada

Voz 0107 20:45 si hasta hace poco como ha hecho con lo contamos aquí en de buenas le adelantó por la derecha el recopilatorio de éxitos del setenta y uno al setenta y cinco de los Eagles con treinta y ocho millones de copias vendidas

Voz 2 21:02 no está hija de los discos más vendidos de la historia bueno además de los Beatles Alanis Morissette AC DC Pink Floyd bueno me quedo con otro es el rumor de firma éxitos del mundo del cine bueno a ver la verdad es que estoy haciendo algo un poco reduccionista que es relacionar el éxito de un disco o de una canción pone el número de ventas que ha tenido tampoco es eso no se hacemos lo mismo con las películas por ejemplo tendríamos que decir que Avatar y Titanic han sido las que más han recaudado pero las más taquilleras serían Sonrisas y Lágrimas Star Wars o la primera primera Lo que el viento se llevó

Voz 23 21:55 nunca comporta el tipo que que no lo lograrán aplastar vivirá por encima de todo esto y contó ya terminado ver que

Voz 1315 22:04 ninguno

Voz 16 22:05 esta escena final es es que esto es un exitazo en que no hubiera recaudado tanto esta escena por sí misma ya es un éxito

Voz 24 22:24 me parece que es algo absolutamente inhumano que ellos por un tema de Tabuyo o por miedo a perder votos están entorpeciendo que se apruebe un derecho que debería ser fundamental no me cuenten con el dolor y el sufrimiento con llama miles de personas que estoy sufriendo en estos momentos esto es un atentado contra la humanidad

Voz 1491 22:44 aquí sí que no hay baile de cifras que valga doscientas ochenta mil firmas han entregado en el Congreso así un Gómez bueno Ida en el Lorente para pedir la legalización de la eutanasia asumes es la viuda de Luis de Marcos que murió en dos mil diecisiete de esclerosis múltiple Irán él es el hijo de Maribel te ya eche que sufre Alzheimer en estado muy avanzado

Voz 0107 23:04 la campaña lleva desde noviembre cuando dan el decidió escribir una carta en la que mostraba el dolor de su alma así lo contaba en Hoy por hoy

Voz 1889 23:10 sólo hacía gestos de dolor le dieron como cuatro-cinco Mikko infartos solo decía susto susto miedo miedo le caían lágrimas

Voz 25 23:18 eh SL que haya la comida a la boca eh yo llegué a Barcelona Hay

Voz 1889 23:23 dije no como puede ser cómo puede ser que por ley Mi madre esté obligada a sufrir momentos de grado de impotencia y de rabia era era tan inmenso que escribió una carta pues bueno desde la y desde el dolor no será la compartir con mis hermanos con mi aita y me dijeron la podemos compartir la compartieron a través de ahí nos llamaron un par de periódicos para ver si la pudieron publicarse nos podían hacer una entrevista y cuando nos dimos cuenta estábamos dando con esta campaña adelante que sin sin querer pero con mucha fuerza y con muchas ganas pues estamos llevando a cabo no es es es agotador físicamente agotador pero al final sólo y exclusivamente por el por el amor que la tenemos y por intentar conseguir que se cumpla su voluntad pues estamos en esto

Voz 0107 24:11 Bono además de las firmas esto de la eutanasia es algo sobre lo que hay practicamente consenso cada vez son más las personas que están a favor de la eutanasia según la última encuesta realizada por Metroscopia son ya el ochenta y cuatro por ciento

Voz 1315 24:22 personas y también algunas instituciones el propio Ayuntamiento de Portugalete en Vizcaya han mostrado todo su apoyo a la familia de Maribel Chema Lorente su marido

Voz 0799 24:30 el Ayuntamiento de Portugalete hizo

Voz 1889 24:33 hace unos días una declaración institucional apoyando todo lo que estamos haciendo la familia instando al Congreso de los diputados que se desbloquee la tramitación del proyecto de ley

Voz 0799 24:49 hay que por fin se pueda debatir este tema porque este año nos decía no decía el alcalde el otro día que después de esta declaración institucional habían recibido más de trescientas consultas de diferentes ayuntamientos de todo el Estado de diferentes temas

Voz 18 25:09 logias político Maribel mujer empezó

Voz 1491 25:12 estará ausente hace diecisiete años aunque el diagnóstico lo recibió hace doce en enero de dos mil diecisiete redactó sus últimas voluntades pidiendo ya que la ayudaran a morir desde hace un año aproximadamente no habla no come no les reconoce

Voz 1889 25:25 es durísimo durísimo ver a la mujer que más quieres en en este estado no

Voz 25 25:30 de de falta de de de de interés

Voz 1889 25:34 la física con dolores continuos con ausencia en el Tour ausencias que empezaron hace diecisiete años no

Voz 1194 25:40 eh

Voz 1889 25:41 sí bueno mi aita Se lo detecto más o menos hacia hace diecisiete años ella tuvo un diagnóstico oficial del Alzheimer hace unos doce lo que es muy duro es pues bueno que tú estás en casa hay estas dando el cariño a una madre y tú no tienes esa reciprocidad no yo no no siento que mi madre está con su hijo ni que ésta con su marido nosotros nos estamos limitando a a vestir a a limpiar a cuidar a mimar a curar las heridas de un cuerpo herido

Voz 25 26:11 eh

Voz 1889 26:12 porque ya no está ahí ya se marchó hace mucho tiempo dos al final lo que estamos teniendo es un cuerpo en casa no y esto es esto es muy duro y mucho más

Voz 25 26:21 sabiendo que que que

Voz 1889 26:23 es que esta situación es totalmente en contra de su voluntad no te nunca quiso vivir así

Voz 26 26:30 de primeras no

Voz 0084 26:32 de los actores más icónicos de la Historia del cine merecía una canción como esta James Dean representó como pocos el espíritu rebelde de los años dorados de Hollywood fue uno de los primeros mitos en vivir deprisa y morir demasiado joven veinte años después de su triste final los Eagles publicaron on the Border en aquel disco de mil novecientos setenta y cuatro aparecía esta boda al actor este homenaje a la héroe de aquel cine en blanco y negro que creó la imagen perfecta de lo que quería representar el rock'n'roll escrita en su mayor parte por Jackson Brown la canción refleja la perfección la idea que encarnó el actor cogía la carretera la eternidad demasiado rápido para vivir demasiado joven para morir cantaban los Eagles en este homenaje musical al actor un merecido tributo al Rebelde sin Causa al gigante al eterno James

Voz 20 28:46 el homenaje de los Eagles al revés

Voz 1315 28:48 de por antonomasia de la Historia del Cine James Dean

Voz 20 28:51 y así se titula también este tema en el sofá Sonoro de Alfonso Cardona

Voz 11 30:07 Ana ratón buenos días buenos días el Congreso comienza hoy a debatir las seis enmiendas que han presentado los grupos a los presupuestos del Gobierno entre ellas las de Esquerra IP que hoy además van a estar pendientes de lo que ocurra el Tribunal Supremo allí empieza esta mañana el juicio a los doce políticos catalanes algunos de ellos compañeros suyos de partido que promovieron y ejecutaron el referéndum ilegal del uno de octubre Alberto Pozas o no

Voz 0055 30:28 está previsto que declaren los imputados en el Supremo dan por hecho que todo el día quedará ocupado por las cuestiones previas algunos abogados van a reiterar por ejemplo que no han tenido acceso a toda la documentación del juicio que han tenido poco tiempo para preparar la defensa un argumento que ya rechazado en el pasado el Supremo apenas dos semanas dicen han tenido desde el anuncio de la fecha hasta

Voz 0107 30:47 comenzó el juicio para trabajar con más de doscientos Gigas

Voz 0055 30:49 comenta acción una consecuencia de estimar estas peticiones sería retrasar o incluso anular el resto de sesiones es el objetivo de varios acusados pero el Supremo también puede optar por contestar a estas cuestiones previas ya cuando dicta sentencia tres de los once acusados llegan al Supremo a pie el resto en furgones de la Guardia Civil primero trasladarlos a la Audiencia Nacional desde ahí al Tribunal Supremo

Voz 0393 31:09 el Gobierno aprobará este viernes la orden para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos eso implica dar un último plazo de quince días más a la familia del dictador para que diga dónde quiere inhumar lo su abogado el abogado de la familia haya dicho que van a recurrir la decisión Adela Molina

Voz 0011 31:22 el Gobierno va justifica su decisión en que la exhumación de Franco no depende ni de la autorización de la iglesia ni de la familia sino de un mandato legal según un documento interno al que hemos tenido acceso además el Ejecutivo afirma que el nuevo destino de Franco no puede ser la Almudena como han pedido los nietos por razones de seguridad para evitar que se convierta en un lugar de exaltación contemplada plazo de quince días a la familia para que indiquen una nueva ubicación sino lo hacen será el Gobierno el que decida el abogado de los Franco ha confirmado en la SER en el informativo Hora catorce que recurrirán al Supremo el Acuerdo del Viernes impedirán la paralización del proceso de exhumación la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido al Gobierno que todo el proceso de exhumación se realice con luz y taquígrafos

Voz 0393 32:04 si en las últimas horas hemos sabido que han profanado las tumbas del fundador del PSOE Pablo Iglesias de la Pasionaria han cubierto con pintura blanca en la lápida y la escultura que tienen en el cementerio madrileño de La Almudena Carolina Gómez lo ha descubierto la nieta de la Pasionaria Lola Ruiz Ibárruri que visita habitualmente la tumba de su abuela en declaraciones al SER se muestra apesadumbrada por este ataque cuando se cumplen treinta años de la muerte de esta histórica dirigente del Partido Comunista

Voz 28 32:28 cuántas veces que ha dado muchas querido que días ha ido durante hace muchos años se encuentra la memoria y la tumba manchada asqueroso pues tristeza

Voz 0393 32:43 en el muro que homenajea Las trece rosas han aparecido dos banderas republicanas pintadas con cera negra en la parte católica del cementerio han atacado el monumento a los Caídos de la División Azul los voluntarios españoles que combatieron al lado de los nazis en Rusia en ese monumento han pintado una dentro de un círculo que podría ser el símbolo anarquista según fuentes municipales más eh formación dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1047 33:03 les

los informativos de hoy me primeras con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 1315 33:29 pues así viene el martes en lo informativo vamos a ver qué nos depara el día en cuanto al tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 1047 33:36 hola buenos días Marina pues hoy se va a hacer muy patente ese dicho de en febrero un rato al sol yo otro alumbró al brazo

Voz 1315 33:44 pero al brasero hojas no

Voz 1047 33:47 que empieza la semana o empieza el día mejor dicho fresco el día ahora mismo con algunas heladas por ejemplo ahora mismo en León ya a esta hora dos grados bajo cero uno bajo cero en Cuenca un grado en Lugo cuatro en Madrid cinco en Badajoz en Pamplona nueve grados en Barcelona ocho en Alicante y atención diecinueve grados en Las Palmas de Gran Canaria aquí otro mundo hay que decir que en Canarias el ambiente va a ser muy suave

Voz 0107 34:10 sí pero en cambio la península y en Baleares al de ETA

Voz 1047 34:12 bien será agradable y hoy con anticiclón Marina Aitor por tanto ausencia de lluvias tenemos algunas nubes ahora en la costa vasca también en algunas zonas de alto Ebro y sobre sobretodo entre la provincia de Albacete Murcia y Almería solamente esas zonas tendrán nubes un poco más espesas en el resto del país un martes que se presenta

Voz 29 34:31 muy tranquilo Luismi ayer no recordarás la película Poltergeist Illa no pude dormir bien tú te en peñas en meternos del canguelo en el cuerpo porque resulta que existe algo llamado Tele conexiones climáticas Tele conexiones clima

Voz 1047 34:46 dos menos nos mete RBE mete reveló antes de que

Voz 1315 34:49 deje volar mi imaginación porque es una peli de terror

Voz 1047 34:52 sí de hecho a veros tengo que decir que es un fenómeno completamente natural completamente físico atmosférico meteorológico no estamos hablando de Abdu opciones extraterrestres

Voz 1315 35:02 podemos quitar la música El exorcista

Voz 1047 35:05 sí sí sería algo completamente completamente natural ya os digo muy humano en este caso muy muy terreno Mestre mejor dicho esto sí sí esto de las tele conexiones no deja de ser que tiempo que hacen un punto del mundo afecta está demostrado que afecta a otras zonas terrestres pero que pueden estar francamente a muchos kilómetros de distancia por ejemplo los que nos afectan a España esas Tele conexiones que nos afectan en algún caso se dan a más de diez mil kilómetros de distancia ahí por tanto básicamente lo que se trata son de fenómenos de calentamiento de aguas del océano en algunos puntos o de anticiclones que se sitúan como si fuera un puzzle como si fuera un pues una zona en la que montamos esos puzzles Avan afectando a la otra punta del globo terráqueo en nuestro caso Marina son tres las tele conexiones que más nos afectan la que se llama el niño que está la habréis oído más de una vez y y también las de el Atlántico Norte o las de el Ártico son tres básicamente que si queréis os explico un poquillo

Voz 1491 36:06 pero esto qué es como una especie de de Efecto mariposa no pero sí o reducido a la climatología

Voz 1047 36:13 así esa ideología no mejor si a la meteorología la climatología recordemos es algo que necesita treinta años para que se cuaje nosotros decimos las condiciones climáticas que son pues son las condiciones que serán de forma regular durante treinta años el tiempo de de un mes de dos meses o de un día es eso la meteorología de ese de ese punto de esa localización pero no su clima que muchas veces decimos las condiciones climáticas del del partido de hoy son tal no

Voz 0107 36:43 los meteorología pero explícanos nos decías que había tres Tele conexiones clima

Voz 1047 36:46 así es esas tres las más conocidas unas sea mala en Sol pienso es el niño el niño esto es lo habréis oído más de una vez primero porque se llama al niño porque durante la época de Navidad aproximadamente es empiezan a calentar las aguas del Pacífico más oriental como sea en la zona que toca más ominosa al al oeste de su de ya te lo diré mañana de América del Sur

Voz 1315 37:08 en la zona de Diana no nos deja con la

Voz 1047 37:10 a esas pues Perú Chile toda esa zona ahí empieza a calentar el agua

Voz 0136 37:15 de calentamiento siempre se produce se produce

Voz 1047 37:17 durante todos los años lo que parece que lo que pasa que a veces es muy tenue es una calentamiento muy leve y otras veces un calentamiento que está bastante por encima de la media bien ese niño afecta a España en función de de si es positivo negativo positivo es si sube mucho la temperatura de ese mar o de ese océano negativo si la temperatura se enfría si fuera negativo se llama la niña básicamente pues para para contra par para pagar contrapartida eso

Voz 1315 37:43 fíjate tú con esa temperatura más

Voz 1047 37:46 alta cuanto más alta para que nos entendamos cuanto más alta sea la temperatura en el Pacífico en esa zona del Perú más fáciles calla sequías en España eso es casi es que es matemático sequía sobre todo en el centro y el sur del país y cuanto más al Mediterráneo más insistirán serán episodios de niña que sería agua más fría en esa zona de pero es fácil que tengamos lluvias borrascas y tiempo revuelto en España sin ir más lejos el año pasado tuvimos niña

Voz 1491 38:11 así que casi mejor que haya sido niña

Voz 1047 38:13 sí si es niña en nuestro caso mucho mejor aquello de que quieres niño niña para nuestros intereses niña siempre eso por un lado el de el del niño luego está lo que sería la Nau la NAOS la oscilación del Atlántico Norte

Voz 0107 38:25 es básicamente un juego depresiones atmosféricas

Voz 1047 38:27 que se miran entre Islandia y las Azores bien cuanto más positivo sea ese índice lo que se llama La Nau más positiva sea más sequía tenemos en España sobre todo otra vez en el sur del país una o positiva puede traer bastante lluvia el Cantábrico ya Galicia pero solamente a esa cornisa cantábrica Galicia al resto el país no en nuestro caso Si nos llegan negativa es cuando es fácil que las borrascas se descuelguen vayan poco más al sur y por tanto a España no lleguen o nuestra traigan nevadas por tanto aquí lo negativo es muy positivo pero de cuanto peor mejor pues aquí sí aquí la Nau sería así el tercero sería mirar hacia el Ártico hacia el Polo Norte que mirar la oscilación ártica también tiene positivo y negativo en función de donde se colocan los anticiclones para nuestros intereses intereses sobre todo el invierno de nieve de frío de pistas de esquí llenas de de de manto nival una una oscilación ártica negativa es buena que significa negativo pues que todas las borrascas se van colando por Europa se van yendo hacia el Mediterráneo llegan en forma de precipitaciones en forma de frío en cambio cuando tú digas hoy es que la oscilación ártica está muy positiva pues las borrascas no se asoman nunca mejor dicho ni por asomo a España y el frío se quedará muy al norte

Voz 1491 39:45 no sé yo si vamos a llegar a decir alguna vez tuviese que las oscilaciones árticas están muy positivas pero

Voz 26 39:50 Luis Luis estamos de ello está

Voz 1491 39:53 no de aprendiendo que esto año a año no más o menos cada año pues si hay niños niña en sólo piensa pero hay tele conexiones climáticas también a más largo plazo sea que nos pueda ayudar a saber cómo va

Voz 1047 40:08 teniendo en la meteorología a futuro si de hecho esta podemos decir que todas estas oscilaciones marinas se cuecen a fuego lento esto no es cuestión de un día para otro de decir huy hoy sitio en Perú la temperatura exalta hoy en España será baja no no es en el mismo día podemos decir que el niño es la es la correlación a más largo plazo que tenemos un ejemplo el niño suele durar seis siete meses y además cine inercia que significa imaginemos que justo hoy pasa de en positivo a negativo justo hoy es cuando cambia el el la temperatura del del mar no será mañana cuando se noten en España se notará dentro de dos o tres meses por tanto el niño te puede decir más o menos el tiempo orientativa mente o las situaciones del tiempo que tendremos a grandes rasgos en España de aquí a seis ocho nueve meses por tanto lo que nos esté diciendo el niño ahora puede ser significativo de lo que pueda pasar por ejemplo en primavera o en verano ya os digo mirando cómo está el niño justamente se que según ese índice tendremos una primavera y un verano muy secos en España me cago en la leche es donarán ya a grandes rasgos aquello de como decía Joan malsana la tal en la de adecuar la pelota joder niños mano gordas

Voz 1491 41:19 la murga que quién tenga un evento importante primavera o verano tiene que fijarse en el tiempo ahora mismo más o menos en la zona de pero si Chile y Perú si Chile pero ahí estamos Luismi pues nada mañana los cuentas qué tal el tiempo libre

Voz 7 41:36 un abrazo a buenos días

de primeras con Marina Fernández el Tour aditivo jueza

Voz 7 43:09 no nos abraza farolas late

Voz 1315 43:13 cállate ya ya ya corre Baby le

Voz 7 43:15 le faltó su Zarra Maison guión dos aguanta un Ba Fin majadero Calasparra son tiza río facha papa frita Mila más tuerza cara Turza nutrió la

Voz 1315 43:33 metraje Eric San Gavà y Streep ate

Voz 7 43:36 erróneo Ragua Siguero mama racha y más ratas te das pringar mío

Voz 20 43:47 bueno se nos han acabado ahora así las propuestas de los Doyen sólo ve quedan he

Voz 1315 43:52 moderno tipo de mita así porque falso ya te lo he dicho

Voz 20 43:55 no sé yo cómo insultos pero bueno no ha escrito en Twitter y aquí lo contamos todo no nos dejamos nada en el tintero

Voz 7 44:02 creo que podríamos hacer esto todos los días con todo el equipo antes de empezar el programa yo creo que entre nosotros mejorarían comunicación sé ello no no pensarían que nos hemos vuelto unos mal hablados pero no es que es el tema de la encuesta de hoy

Voz 0084 44:16 el presidente del Gobierno está cometiendo un acto de felonía está siendo un Fenoll contra la

Voz 1315 44:21 podemos decir que ya hemos recuperado Felton para nuestro catálogo de insultos pero queremos ampliarlo con otros improperios y bueno rescatados del pasado

Voz 0107 44:28 como nosotros pues os lo habéis tomado muy en serio lo acabamos de escuchar pero vamos con las opciones que os dábamos nosotros en la encuesta

Voz 1315 44:34 eran cuatro como siempre tampoco están nada

Voz 0107 44:37 Timo lugar con el once por ciento de los votos la nueva o antigua forma de decir pelota que es

Voz 1047 44:42 al David nos gusta muchísimo tirar evitas P

Voz 1315 44:44 yo a vosotros es la que menos eso seduce diecisiete por ciento una de mis preferidas Zhang Olot lo no

Voz 0107 44:50 sí tener muchísimos más votos esto de fango

Voz 1315 44:52 Lotina porque además a mí me mola como suena

Voz 0107 44:55 la Angulo Lotina yo creo que Tango latino es

Voz 1315 44:57 como muy el como muy el parvo gallego parvo

Voz 0107 45:00 con casi el doble de los votos el treinta y tres por ciento Tenemos caga lindes ya sabéis cómo llevar cobarde a alguien sin que sentó allí

Voz 20 45:08 la ganadora este martes toda una joya del

Voz 1315 45:11 Espanyol con el treinta y nueve por ciento de los bolets

Voz 20 45:13 no le hecho si no que además tenemos que de Pirlo creemos que Maduro ha utilizado correctamente a sabiendas vamos a escuchar el sonido completo

Voz 30 45:23 a este señorito lechuguilla no autoproclamado ser está yendo el tiempo inocua

Voz 0107 45:30 co calma al euro llamándole Two vino agua y dos señorito es una persona joven que se preocupa mucho de aspecto de vestir según la moda

Voz 1315 45:40 presumir y yo no bueno para Mc Enroe con eso

Voz 0107 45:43 te chándal de TAC Tel que lleva

Voz 1315 45:45 habitualmente no no detuvieron que por cierto tiene un sinónimo casi a la altura que es Petit maître

Voz 0107 45:52 esto información de servicios totalmente de lo

Voz 1315 45:54 la padecidos por ahí llamando a cualquiera Petit maître lechuga no es tan gol Otín bueno ya ya vale que Galíndez eso tú bueno ya está bien la encuestas sigue abierta en Twitter en arroba de buenas podéis seguir insultando unos siempre que sea con claro

Voz 0107 46:11 con un poco de gracia en seis ocho tres tres dos tres

Voz 1315 46:13 siete cero cuatro que es nuestro número de whatsapp son las cinco y dieciséis las cuatro y dieciséis en Canarias

Voz 1491 46:23 con la victoria del Alavés dos a cero ante el Levante ha cerrado la jornada de liga aunque la imagen del partido no ha estado en el césped sino en las gradas

Voz 0107 46:31 sí porque a los seguidores del Alavés no les gusta nada que a su equipo le toque jugar partidos un viernes os sobretodo lo peor un lunes a los de árabes y yo diría que a ningún otro pero esto se han plantado y han decidido mostrar su rechazo a este calendario de una forma muy original organizando un funeral por el fútbol

Voz 1264 46:48 centrado prácticamente en y mil personas hasta el minuto cinco de partido en el minuto cinco entrado

Voz 18 46:54 la novena

Voz 1264 46:55 aquí se ha hecho un funeral por el fútbol porque dicen las peñas del Alavés todas con unanimidad que estos horarios están matando al fútbol ha ido el personal vestido de negro se ha metido incluso un ataúd centro del campo que simbolizaba que era el fútbol Íker una pancarta de reste impidió fútbol se ha paseado el ataúd por toda la grada de Mendizorroza con la marcha fúnebre con los tambores y con todo parecía un funeral de verdad había momentos que se ponían los pelos de punta y hasta el minuto XXXI ha estado Mendizorroza de funeral Hiroshi animado y se han acordado de él

Voz 0107 47:27 de siempre de Javier Tebas que tenido pero de la conciliación no

Voz 1491 47:29 horarios e ya sea por esto del fútbol por la tele por ejemplo en general a las series las películas yo creo que es un asunto que deberíamos ir de pensando que deberíamos de aborda

Voz 0107 47:39 sí pero al final siempre lo mismo porque a la Liga si hay algo que le importa yo creo que es la pasta que gana con las retransmisiones de los partidos por por todo el mundo

Voz 1491 47:46 seis y al final la cosa es va siempre de lo mismo no de dinero pero vamos a cambiar de polémica ayer escuchábamos al entrenador del Betis a Quique Setién cargar contra el Leganés después de perder tres a cero contra los madrileños cargar de una forma que a Santiago Cañizares no le ha gustado nada

Voz 18 48:00 no voy a hablar ninguno no eso dejar a mí por lo que se quiere hacer más demagogia

Voz 0107 48:04 ya por eso

Voz 18 48:06 pero lo que dije el otro día contrasta las declaraciones soberbias de de Setién con la contestación que le dio Pellegrino que además tenía motivo para dejar de ser humilde pero el Flaco fue humilde una vez más fue humilde una vez más y contrastan ambas cosas mira cuando dices esto ya has ganado cero tres está feo porque abandonan los valores del deporte cuando le falta el respeto a tu rival no que es una de las de las cosas que hacer que uno lo puede abandonar algún momento porque el un momento pues cometió un error pero claro cuando reincidente pues es grave no ah ya debe cuando la ganando cero tres lo haces está feo pero cuando lo haces perdiendo tres cero ya yo creo que ya roza la parodia no roza la parodia están ahí abajo en Le va Leganés está ahí abajo a tres puntos del Betis pero es que está tres puntos del Betis que son los tres que le ganó el otro día al Betis Atlético de Madrid jugando como le jugó el Leganés al Betis es decir esperando atrás saliendo al contragolpe aprovechando las opciones de partido E incluso con tarjeta amarilla al portero del Betis en el minuto noventa y dos por perder tiempo que es otra de las cosas que ha criticado Quique Setién yo solamente voy a decir una cosa no ha sido el Flaco Pellegrino pero durante el día varios entrenadores varios entrenadores me han escrito para decirme que opinan exactamente lo mismo que yo opine ayer varios entrenadores

Voz 0107 49:26 creo que ha dicho más de una vez varios entrenadores haciendo gracia porque me imagino a esos varios entrenadores enviando notas de voz a Cañizares indignados e Seal escribe alguno más hoy después de que emitimos nosotros esta pieza será porque no duerme bien por las noches escucha de buenas a pie

Voz 1491 49:42 pero si excusa de buenas pues de puede dedicar un buen catálogo de nuevos insultos a Quique Setién bueno si no hemos tenido suficiente aún hay otro asunto más controvertido adivináis otra vez el famoso bar a Manu Carreño todo esto del vídeo arbitraje lo ha asumido directamente en la melancólica

Voz 1375 50:00 me sigue preocupando yo diría que cada vez a más gente y más actores del fútbol el asunto el bar no sé si lo estamos viendo mal no sé si lo estamos viendo con los ojos equivocados si es que el bar es esto sí esperábamos otra cosa pero tengo la sensación seguramente que tú también cuando sales a la calle cuando vas al trabajo cuando lo comentas en casa cuando escuchas la radio cuando ver la tele creo que tenemos todos una sensación parecida que esto no es lo que esperábamos a lo mejor era esto lo que tenía que ser lo que lo que va a ser el bar y a lo mejor es que hay que aceptar que esto es así que es que

Voz 0107 50:36 antes cuando no había bar también era así

Voz 1375 50:39 pasa que ahora al ser doble decisión el árbitro de campo más el árbitro de bar parece que claro el error o el acierto bueno el acierto no el error se multiplica por dos advierto generalmente somos bastante hipócritas tienes si acertaba acertado pero ya está acertado ahora cuando se equivoca matamos al del campo entrecomillas también al del bar

Voz 0107 51:00 hay decisiones que nos cuesta entender pero hoy

Voz 1375 51:02 ya no somos los únicos eh fíjate que en Alemania se han cargado Luar cómo ha sido la cosa que en Alemania han empezado en el Bari sólo Ankara no yo no digo que vaya a pasarse en España estoy seguro de que no va a pasar pero yo no esperaba que a estas alturas de temporada

Voz 0323 51:18 E L de Levante comunicado el Barça el Madrid que por teléfono el Atlético que no sé qué cara hay plantón a la charla

Voz 1375 51:24 buenos árbitros hice hoy pero esto estamos en la jornada veintitrés cuando estemos en la XXXIII esté jugando el descenso la Europa League la Champions y el título que va a pasar

Voz 0107 51:33 pues no me esperaba Joe que en Alemania con esta pinta de no ser rigurosos que tienen fueran a dejar de utilizar el barra si no de pronto

Voz 1491 51:39 yo tampoco Bono de momento aquí se queda polémica para rato parece hay bueno como el éxito y el fracaso que hablábamos antes la decepción también es algo subjetivo no va en función de nuestras expectativas pero podemos afirmar que el bar genera cierta frustración

Voz 0107 51:55 en El Larguero han entrevistado a López nieto del ex árbitro profesional cree que toda esta polémica con el bar tiene un origen muy concreto el supuesto penalti de Rulli sobre Vinicius en el partido entre la Real Sociedad el Real Madrid

Voz 1375 52:08 ha habido lo Prieto un antes y un después en la temporada