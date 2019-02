De Buenas a Primeras (13/02/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 2 00:08 en la Cadena Ser de primeros Marina Fernández y hay duda les dice

Voz 1 00:32 sí

Voz 2 00:46 el miércoles

Voz 0133 00:49 es trece de febrero con cinco grados en Madrid y tiempo sin cambios frío y heladas hasta esta hora que después van a ir cediendo ante el sol en Canarias por cierto de frío nada las temperaturas pueden llegar hoy a los treinta grados

Voz 0268 01:04 cada día en algún momento del día veinte

Voz 0133 01:07 a tres millones de españoles hacen un simple gesto que nos dota de sentido un simple gesto que es nuestra razón de ser veintitrés millones de personas sólo en eso

Voz 1621 01:18 España estáis cada día hay al otro lado no no de esta emisora ni de este programa ya nos gustaría pero si al otro lado de este medio que hoy celebramos hoy celebramos una pasión compartida

Voz 0133 01:28 queda con los que estáis escuchando el motivo de que os conozcamos a muchos de vosotros lo que ha hecho que día tras día también unos valles conocían

Voz 1621 01:35 lo que a nosotros nos da de comer ya vosotros o eso esperamos os informa os acompañamos divierte hoy es el día internas

Voz 0133 01:42 final de la radio así que no os vais a perdonar que este trece de febrero hablemos un poquito de nosotros que este trece de febrero hablemos de radio Julia Molina hace casi cien años que los de la radio compartimos espacio con vosotros en el

Voz 5 01:55 balón en la cocina o en la mesita junto a CAM

Voz 0133 01:58 la estación ratio Guipúzcoa hora

Voz 0268 02:02 J I de emisiones Radio Barcelona

Voz 5 02:06 pero cien son muchos años mucho tiempo en el que ha cambiado el mundo ha cambiado el país ya ha cambiado la forma a escucharnos

Voz 6 02:12 tocan la superficie de la duda de este momento está provocando que iba a compartir

Voz 7 02:16 a el Compaq

Voz 6 02:18 la culminación Segura fallo Aitor

Voz 5 02:20 si antes era un festín familiar sentarse alrededor del transistor para escuchar un momento histórico una canción o un concurso ahora la radio nos acompaña a todas partes dentro y fuera de casa

Voz 8 02:31 el nuevo transistor es el teléfono móvil y nosotros tenemos que estar presentes en el de la mejor manera posible y con la mejor experiencia de usuario posible si darles lo que quieran cuando quieran y de la mejor manera posible con la mayor calidad posible

Voz 5 02:47 el cambio lo explica María Jesús Espinosa de los Monteros que trabaja en uno de los departamentos más novedosos deprisa en Podium podcast una radio a la carta con contenidos de ficción grandes reportajes periodísticos y que se espera que sea una parte el futuro de la radio la otra la seguiremos haciendo desde aquí

Voz 0133 03:03 y con contenido en directo para quién quiera Un

Voz 5 03:06 poco de compañía

Voz 0133 03:10 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias en directo vamos a hablar con el que para muchos de nosotros ha encarnado en una sola persona a todo un medida

Voz 0789 03:18 esta vez sí que sí

Voz 9 03:20 ya no digo nada más y repito ha sido un honor pero no pasa absolutamente nada dice algo pasa está la Ser

Voz 0133 03:29 a él que tiene la radio en la cabeza Iñaki Gabilondo lo vamos a preguntar qué desafíos tiene por delante este medio que cree que buscan las nuevas audiencias vosotros los oyentes y cómo piensa que puede ser la radio del futuro como cree que podemos llegar a ser porque como somos quiénes somos ya nos lo contaba Toni Garrido en su primer Hoy por hoy

Voz 1995 03:47 somos lo que te entretiene y te emociona somos las pilas el transistor de tú a bueno somos el aparato digital que nadie entiende somos el F1 en la memoria del radio casete del coche somos la aplicación que aun teniendo cuatro G pues no se abren somos el ruido de fondo somos compañía somos los que ya no somos como éramos antes cuando Iñaki te decía lo que tú ya sabías que pensabas somos noches enteras en vela estudiando somos el ruidito que te dormía en la parte de atrás del coche de tus padres y curiosamente somos la única vanguardia en los medios que sigue utilizando el código Morse para contarte que algo ha pasado somos tu casa Ésta es mi casa porque somos por encima de todo por encima de todos no somos la Cadena SER

Voz 10 04:32 unida sí

Voz 11 04:53 qué suerte que es la de la cual se hacer las cosas lo que consta incluso

Voz 12 05:01 que se

Voz 13 05:17 ausencia es que me ha costado antoja reunió confianza

Voz 1 05:24 mientras haya una buena historia que contar un buen profesional al micrófono la radio no puede dejar de existir la radio te así imagino

Voz 0268 05:31 que mantiene vivo despierta la mente pasa un minuto de las cinco menos veinticinco La

Voz 0133 05:40 las cuatro menos veinticinco en Canarias lo de Iñaki Gabilondo nos hace muchísima ilusión pero tenemos que reconocer que no tanta como saludar a Jesús buenos días Jesús

Voz 0455 05:51 buenos días qué tal cómo estás muy bien también

Voz 0133 05:53 saludar a a Jauma buenos días de aún más

Voz 1621 05:56 muy buenos días en tu caso buenas noches no buenas noches se ahí ya estás cansado dos generaciones de oyentes de oyentes de de de buenas además en este caso que iban a compartir con nosotros están aquí sentados en el hemiciclo oeste en el plató prácticamente del estudio de Gran Vía treinta y dos de las ah y el programa de hoy lo vamos a compartir con ellos su programa de todos los oyentes de la radio

Voz 0133 06:17 Grama completo y como no podía ser de otra forma lo primero que vamos a pedir es que contestó a la encuesta de hoy en arroba de buenas

Voz 1621 06:24 eso que sólo hacer mientras escucháis la radio

Voz 7 06:27 por ejemplo Jauma tú que pues la verdad que tenía un dilema al contestarla porque yo quería marcar todas las opciones pero al final he tenía que decidir las tareas de casa porque porque a veces tengo la excusa de limpiar el baño gracias a que quiero escuchar la radio

Voz 1621 06:42 a los aquí te pones algo para para limpiar el baño

Voz 7 06:45 efectivamente de hecho me han nadie

Voz 1621 06:48 Ali de poder prestar atención porque claro cuando uno estudia pues no puede prestar atención sí

Voz 0133 06:55 será que hay algún tipo de mensaje subliminal en lo que hacemos es bueno

Voz 1621 06:59 eso te sientes ceda para limpiar nos parece bien

Voz 0133 07:02 bueno Jesús es un viejo conocido de de de buenas a primeras sabe muy bien cómo funcionan las encuestas suele votar puntualmente en Twitter por muy descabellado que el tema que proponemos hoy es fácil Jesús queremos saber qué haces cuando nos escuchas

Voz 0455 07:15 he a vosotros en concreto en el coche

Voz 0133 07:18 en el coche al trabajo de camino al fondo

Voz 0455 07:21 no soy primero y después a trabajar así a primera hora nunca se levanta a las cinco me preparo y que es cuando empiezo a escucharos y a las seis que habría gimnasio podía este la puerta pero

Voz 0133 07:32 así en general eh cuál es el que más disfrutas la radio

Voz 0455 07:37 si te digo la verdad son los fines de semana por la mañana temprano escuchando a Javier del Pino

Voz 1621 07:42 me quedé a vivir mono dentro de nada te

Voz 0133 07:45 hemos que tenemos que sobrepasara Javier del Pino en tus preferencias pero bueno danos un tiempito que acabamos de empezar

Voz 13 07:52 no

Voz 1 07:58 bueno como siempre os damos cuatro opciones como siempre nos hemos quedado

Voz 1621 08:02 corto pero muy cortos os proponíamos cuatro

Voz 0133 08:05 momentos el coche la cama haciendo cosas en casa haciendo deporte pero esto es lo que nos estáis contando en seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro escuchar la radio es

Voz 0374 08:16 en el coche en la cama paseando comiendo leyendo corrigiendo poniendo la oreja en otras conversaciones creo que hago casi de todo con la radio feliz día de la radio sí especialmente Geli días Si amanece con los sonidos de Carlos de Ita

Voz 0268 08:38 pues se lo de Salamanca eso aquí ya sabes que está garantizado

Voz 1621 08:43 sobre todo ahora que sabemos que gracias a esos sonidos estamos sus clientes

Voz 14 08:48 la chicos me llamó Fray hijos escucho desde Valencia resulta que por razones laborales me tenía que levantar a las seis en punto y claro lo primero que escuchaba en la sintonía de Hoy por hoy pero un día el radio despertador se adelantó me pareció super bonito escuchar pájaros al abrir los ojos en vuestras acción de amaneceres desde ese día decidió adelantar el despertador pero qué paso que se volvió a adelantar aquí claro ahora lo hago con Un mal día lo tiene cualquiera yo súper chulo ponerme en pie escuchando lo mal que lo han pasado algunos personajes históricos pues nada que puesto final es mi comienzo gracias por un chute de energía que me dais cada mañana

Voz 0133 09:24 bueno gracias a ti Fran por ese mensaje

Voz 1621 09:26 es tan bonito el cante un abrazo a Beatriz de Ávila la radio les servía incluso para rebelarse contra la autoridad

Voz 15 09:33 he crecido con la radio las ocho de la mañana en mi casa no sonaba la alarma no sólo al PP no sonaba en la radio no sonaba en los informativos estaba la radio de la habitación de mis padres la radio de la cocina entonces incluso en el pasillos escuchan la radio y luego Si cogíamos el coche pues también son mala Radio cuando mis padres me castigaban en y mandaban a la cama pronto energía vale yo me voy a la cama pero para que os fastidie muy a seguir despierta yo por fastidiar a mis padres me ponía la radio sin que ellos lo supieran sido despierte de despierta hasta las tandas

Voz 0133 10:07 oye a lo mejor hay alguien ahora mismo escuchándonos como como Beatriz de Ávila allí en un acto de rebeldía contra sus padres otro que escucha la radio en cualquier situación es Joaquín de Murcia

Voz 14 10:17 yo no puedo vivir sin radio a mi casa yo creo ya cualquier habitación el transistor puesto que soy bueno oí es una maravillosa idea esto de que haya un programa de cuatro y media seis de la mañana para los que estamos un poco insomnes es ahora hay un programa divertido y gracioso pero en a la radio que hace muchísima compañía yo he hecho de todo mientras escucho la radio

Voz 0133 10:45 estudia corregir

Voz 14 10:48 han hacer la comida limpia bar e ir al aseo lavarme los dientes todo todo todo siempre con la radio de fondo

Voz 1621 10:57 menos mal que no ha seguido con la enumeración de todo todo todo todo todo bueno cada uno que se imagine lo que quiera del momento con el cuarenta y nueve por ciento por los que nos escucháis desde el coche el veinticuatro por ciento

Voz 0133 11:07 qué hacéis desde la cama del veintidós

Voz 1621 11:10 por ciento mientras hacéis todo tipo de cosas en vuestra casa como Jorge de Madrid

Voz 13 11:13 después prueba cuando me levante voy haciendo las primeras tareas de la casa

Voz 0133 11:17 bueno como siempre decimos nuestras encuestas nos sirven para conocer mejor Nos encanta saberlo todo sobre vosotros y ahora sabemos que tenemos algo más en común con nuestros oyentes sólo el cinco por ciento Nos escucháis haciendo deporte

Voz 16 11:30 buenos días todas las respuestas me parece válido todo el deporte aunque a día de hoy no practico sin embargo mi momento preferido para escuchar la radio es mientras escribo escribir seguía el trabajo más solitario del mundo Symphony un trabajo con vosotros estoy acompañado ministro yo me informo me río así que bueno si la radio Mi mundo sería bastante más pobre

Voz 0268 11:52 no podemos celebrar todos los días el día de la radio

Voz 1621 11:55 hombre pues no está explicada pero aparte aunque lo hayamos avisado está quedando me muy masturbación esto eh

Voz 0268 12:00 bueno ratito la radio haciendo la radio la gente hace de todo es lo que toca

Voz 12 12:05 mi nombre es Carles felicidades por el programa feliz día de la radio esta de yendo yo hoy día trece de febrero a las cuatro y media de la mañana respuesta número los ronquidos de mi pareja no me dejan dormir respuesta número dos fue en el sofá me parece que acaban de escuchar respuesta número tres está deteniendo el sueño erótico con Pamela Anderson respuesta número cuatro suena el despertador y me despierto empieza de buenas a primeras

Voz 0133 12:38 pues ya lo ha hecho Carles de Carlet en Valencia con todo el equipo de de buenas menos Juan López que está de vacaciones bueno con todo el equipo aquí trasnochado para estar en directo con Sergio Díez en la producción y Borja González en la técnica con Jaume Jesús nuestros oyentes sentados aquí con nosotros a dos micrófonos un auténtico lujo de verdad gracias empieza este trece de febrero este Día Internacional de la radio empieza de buenas a primeras

Voz 13 13:16 de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 0268 14:12 pues ya queda un minuto para las cinco menos cuarto de las cuatro menos cuarto en Canarias la verdad es que no tenéis excusa porque no hace falta mucho cachivaches para para encender y escuchar la radio

Voz 0133 14:26 sí la verdad es que nosotros que la hacemos tampoco necesitamos una tecnología de última generación para que nuestros

Voz 1491 14:32 seis de ahí que la radio como usted dice

Voz 0133 14:35 siempre sea muy de la calle no hay que la radio llega

Voz 1491 14:38 a todas partes pero es que además es literal eso de que llegamos a todas partes incluso al espacio exterior al Universo

Voz 0133 14:45 conocido al no conocido Italia cómo están las

Voz 1491 14:47 esas nunca hasta además de saber cómo nos ven ahí afuera

Voz 17 14:53 no

Voz 1621 15:00 abrimos este consultorio que es muy profesional en el que los Especialistas secundarios aprovechan su tiempo en Todo por la radio en La Ventana para hablar atención con extraterrestres que que conocen muy bien nuestro país y que han venido a ganarse la vida a la tierra los podríamos llamarlo así como migrantes del universo

Voz 18 15:17 hola buenas tardes de qué planeta eres lo primero

Voz 19 15:23 América afueras vale tu nombre es

Voz 18 15:26 ya no me parece tan vale eléctricamente hablando son éticamente hablando parecía coreano a Valentín yo Nunes Carlos nunca los caldos

Voz 19 15:38 a los no una cosita caldos siempre volvió de preguntaros cómo soy de aspecto no porque sin pruebas a vosotros la radio Nos vemos físicamente como eres tú

Voz 18 15:48 sí sí sí sí sí sí sí así como de plástico jugó de plástico va es una pequeñita de plástico no nos hacemos una idea Carlos oye Dios en la tierra no se parte de la tierra hombre hombre hombre estaré en película cuando reciban algo que que que era a causa película sobre el espacio este rollo no erótico como Los Picapiedra miembros bueno sí y luego vamos a dejar aquí entonces

Voz 20 16:31 mi eh no se ha arrugado pequeñito e extraterrestre pero por muy extraterrestre que sea me parece igual de The man Gurría

Voz 1491 16:40 no por utilizar estos insultos sorprendido me parece igual que cualquier otro personaje de especialistas ningún secundar

Voz 1621 16:45 es que con esto sabemos que que hay vida ahí fuera que además hablan español que es importante pero nunca se nos ha dicho que esa vida sea mejor

Voz 0133 16:53 su interés de todos los doctores Rosi hola

Voz 18 16:55 no no eso es un hombre honrado que teléfono que no suena el teléfono contactando con vosotros a través de las sondas que desprende mi cerebro seis mil veces más evolucionada que la voces de sonido telefónico totalmente el timbre del planeta por teléfono nos hace menos oye de qué planeta es la meta Jazztel Justin chopo de Jazztel vale Pires en una tierra si trabajas el no no estudiando esto la está penado con la muerte sí sí yo estoy contento la que no se lo pusieron eso en nuestro ante pasar la Constitución no se votó

Voz 19 17:46 has venido aquí buscando guitarra no

Voz 18 17:48 es más yo tengo ciento quince brazos será bastante bien porque por tocar setenta y cinco guitarras a la vez que pueden luchar como si pero no

Voz 19 18:11 no se entiende música tocar que daría mejores

Voz 18 18:14 que da esto porque me lo sabes y ahora significa Dios

Voz 19 18:21 vale vale vale pues igualmente Raimunda bueno pues hasta aquí

Voz 1491 18:29 doscientas setenta y cinco manos bastante mala leche

Voz 1621 18:31 tanto

Voz 21 18:40 en

Voz 0133 18:48 Nos faltó minutos para las cinco menos diez para las cuatro menos diez en Canarias de momento Jaume I Jesús no se han escapado siguen aquí con nosotros centrados en esta mesa del estudio central de la Cadena SER todos los programas van a ir recibiendo hoy a a sus oyentes y hay que decir que por Costa del horario seguramente van a venir muchos más pero no se van a sentar aquí con los presentadores eso

Voz 1621 19:10 algo bueno tenía que tener también había que ser muy valiente e para ver a las cuatro de la mañana

Voz 0133 19:15 desde luego algo así como la comunicación yo dije a vivir

Voz 1621 19:17 quién tiene el valor de venirse a las cuatro y me da la mañana a la radio

Voz 0133 19:22 sí aquí están Jesús Jauma nosotros pues nada encantados de tenerlos los aquí

Voz 0127 19:27 si dicen algo se aplauden para que se les oiga pues vamos a entrar en la cara B en estos minutos de radio intentamos siempre encontrar lo que hay detrás de lo que escuchamos describir un concepto entender lo que se quiere decir con una expresión determinaba conocer personajes más o menos desconocidos hoy la intención es saber

Voz 12 19:45 es son los oyentes eso es que es la audiencia no qué entendemos por un oyente y fácil no es y cada día menos porque las aplicaciones móviles el escucharlos podcast en vez de la emisión en directo todo eso hace que sea más difícil cada día definir quién los escucha pero bueno se entiende por audiencia de radio al público que sigue o atiende a una determinada emisora de radio o alguno de sus

Voz 0133 20:07 ahora más si Nos vamos al latín como siempre viene bien

Voz 12 20:09 a diré que es grupo de personas que escucha ahora mismo si hablamos de nuestra audiencia por ejemplo aquí en la Cadena Ser vale pues es de cuatro millones ciento treinta y nueve mil oyentes Hora Veinticinco también es líder en esta franja nos escuchan un millón dos mil oyentes esto es el EGM el Estudio General de Medios quién se encarga de hacer las mediciones oleadas que así se llaman que hay tres salta

Voz 1621 20:33 los oyentes del pulmón real de la radio en el centro de de la cara B de esta pasada noche a los que les han preguntado en Hora veinticinco a ver qué harían como mejorarían la radio

Voz 22 20:41 pues está muy bien que de cabida a los oyentes para que podamos enviar nuestro mensaje Si colaborar en nuestros programas pero yo creo que estaría mucho mejor si tuviéramos la oportunidad de participar allí en la misma radio en directo para hacer debates pues se política o de cualquier otro tema

Voz 23 20:58 el poder económico no sea capaz

Voz 0356 21:01 a guiar vuestra opinión que limita a seis de los nueve cero dos que hicieran una identificación de que lo que está comentando es información u opinión que seáis transmisores de la noticia

Voz 0455 21:14 sí valoraciones sobre todo a favor del establishment que no de fútbol que hablar de otros deportes o bien de temas culturales

Voz 0356 21:26 y es que cada cual oye la emisora que se acomoda más a sus ideas creo que ya no sus medios de información sino muchas reses de conformación de opinión

Voz 1621 21:43 pues ahí están los deberes que no son fáciles bueno lo intentaremos intentamos dar el trece de febrero decimos Día Mundial de la Radio pero no por casualidad ya en el que se creo la radio de Naciones Unidas el trece de febrero de mil novecientos cuarenta y seis y cada año hay un lema el de este año es reconozcamos el poder de la radio para promover el diálogo la tolerancia y la paz

Voz 24 22:13 espero

Voz 0133 22:16 no sé si el diálogo la tolerancia o la paz pero

Voz 1621 22:19 acompañada gente que está despiertas cuatro inmediato

Voz 0133 22:21 la mañana eso sí yo creo que es como para un lema de algún día de la radio en el futuro

Voz 1621 22:25 tenemos que son objetivos más alcanzables no a corto plazo

Voz 0133 22:28 bueno como os podéis imaginar aquí en la radio no sólo estamos

Voz 20 22:31 somos nosotros los que son amos además de los que de los que hablamos ahí redactores y que nos hacen los guiones

Voz 0133 22:39 gente haciendo la web la web de la Cadena Ser los técnicos por supuesto

Voz 1621 22:43 Isar imperando la redacción vaya noche también

Voz 0133 22:46 no podríamos hacer radio desde luego sobre todo a estas horas después de que pasen por aquí los de deportes bueno y una figura fundamental que es la del productor el productor de radio y que hoy ha reivindicado Carla Aspeña que durante veinte años ha sido productor en Hoy por hoy en La Ventana en por hablar

Voz 0127 23:03 qué hace exactamente un productor radiofónico

Voz 0356 23:06 definir la figura del productor como la del conseguidor no la del mediador pero

Voz 1375 23:12 digamos que es quién debe tenerlo todo

Voz 0356 23:14 a punto para que todo esté a punto en el momento de de la emisión yo creo que es una figura que cuanto menos se cite es mucho mejor estar haciendo su trabajo

Voz 0127 23:28 es un hombre digo ponga un productor en su vida todos deberíamos tener un productor al lado dentro estas labores esta la de atender al oyente Carlas cómo se hace esto yo entiendo

Voz 0356 23:38 trabajo de de atender a los oyentes cómo quién está detrás de un mostrador en una tienda y cada uno de los clientes va cogiendo su turno y evidentemente cada uno de esos oyentes es tu mejor cliente a veces es complicado porque la radio trabajamos contrarreloj siempre pero yo intento que al menos los oyentes cuando llamen sientan que realmente haya alguien que les está escuchando

Voz 1621 24:00 claro que está entendiendo lo que

Voz 0356 24:02 quiere hacernos llega no ellos que nos escucha

Voz 0127 24:05 siempre a nosotros que se sientan escuchados cuando quieran aportar algo y además hay una cosa que de haberse encontrado

Voz 0723 24:10 miles de veces cuando hay oyentes que dan la tecla que dices ostras

Voz 0127 24:16 ni se nos había ocurrido a nosotros ni habíamos pensado

Voz 0356 24:19 en esta arista que tiene este tema y el oyente lo da en ello no bajan a la arena a la realidad un poco no

Voz 25 24:26 la que lo que hay

Voz 1621 24:44 pues esto es radio de de Lana del Rey un tema del disco Born today de dos mil doce que les da ganas de morir si desesperada comentaban Lana del Rey es un poco corta venas que tiene entre más que que luego Molino observan también no sirvan también para para el Día Mundial de la Radio en este tema dice quiéreme porque ahora estoy tocando en la radio ahora si me quieres no

Voz 0133 25:04 hay un tema también de Los planetas yo creo que que me encanta estos temas que tienen los planetas como de desamor como venganza que dice vas a escucharme por la radio

Voz 1621 25:13 es que la radio también siempre ha tenido este punto muy muy líder de romanticismo y es que la radio ha servido de inspiración para muchos otros artistas

Voz 12 25:27 y no podía faltar Bruce Springsteen que también nos habla de la radio lo hace en este tema de dos mil siete que se llama a Radio Nowhere donde repito todo el rato una frase que es idea o sea hay alguien vivo ahí

Voz 0127 25:39 bueno ese esa pregunta que hicimos día el otro día con el Barça Madrid dijimos ya está bien ahí alguien los estará escuchando lo dice también el en muchos conciertos no

Voz 12 25:47 en un grito que pide que pide vida no que pide moverse pero tengo otra de Springsteen en la que también habla de la radio en el mismo sentido en el que lo hacía la nada el Rey es Bobby Ewing dice en alguna habitación de hotel estará puesta la radio y me escucharán cantando esta canción un tema más que además lo junta todos son los Talking Heads las cabezas parlantes el tema se titula Radiohead que encima le dio nombre después a otra banda dice tu mente es una radio yo tengo un receptor mi cabeza it estoy sintonizaron

Voz 0133 26:35 si con alguien ha trabajado Carla Aspeña al que escuchábamos antes es con Gemma Nierga que ha vuelto a la SER en una visita especial por el Día Internacional de la radio ha sido el Gatopardo de hace un rato en el paro que es la radio para ti Gemma pues

Voz 0723 26:53 ahora mismo la radio es el pasado es lo que representa los mejores años profesionales de mi vida pero pero que están un poco lejos ya cuánto hace que no te sentadas ante un micrófono pasar un año y medio un año y medio sí por eso te digo la radio es bueno es toda mi vida no que que os voy a contar a día ya los oyentes que están al otro lado y que y que hemos compartido juntos toda la vida si iba quedando lejos cada vez está más lejos con lo cual cada vez duele menos y supongo que por eso y me he podido sentar aquí bien tranquila feliz con una normalidad que me extraña a mí mi a mí misma sabes dos minutos para las cinco las cuatro en Canal

Voz 0133 27:45 días de primera

Voz 5 27:47 el grupo catalán Els Pets público el año pasado una canción que llamó la atención el

Voz 26 27:52 Cuervo se titulaba la canción narraba los sabe

Voz 5 27:55 su sexuales que el cura de su pueblo había cometido contra el batería de la banda cuando era pequeño

Voz 10 28:00 a su vez

Voz 5 28:05 tenía muchos sueño y los ojos abiertos como manzanas desde aquella noche sólo dormía a ratos comienza Corpus la canción de Els Pets editada en son su álbum del año pasado la canción de Joan Reig batería del grupo relata los abusos que durante años cometió Pérez Llagostera sacerdote de Constantí una canción Valiente que Joan estuvo rumiando mucho tiempo es lo que me hubiera gustado decirle en vida pero no pude por miedo Ipod repugnancia contaba el músico en una entrevista al periódico la semana pasada una canción necesaria sobre un cuervo que aterrorizó a los niños del pueblo

Voz 27 28:43 ah

Voz 10 28:52 André André que presa bici vallado te tarda sobre otros es un poeta

Voz 0133 29:10 una canción necesaria decía Alfonso pero que ojalá no se repita la historia en primera persona de una de las víctimas de abusos sexuales del párroco de Constantí de pera Llagostera

Voz 2 29:20 a gordos en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal de primeras con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 0268 30:00 con las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0133 30:06 Ana Collbató buenos días buenos días fuentes socialista

Voz 0127 30:09 aseguran a la Cadena Ser que la Moncloa apuesta por adelantar las elecciones generales al próximo veintiocho de abril es lo que barajan porque hoy se votan los Presupuestos de Pedro Sánchez en el Congreso y salvo sorpresa no van a salir adelante los independentistas mantienen su enmienda porque el Gobierno rechaza hablar de autodeterminación así que la fecha que más fuerza cobra como decimos ese Sala del veintiocho de abril Inma

Voz 25 30:30 pero la cúpula de Ferraz y destacados miembros del Gobierno creen que así liberan a alcaldes y candidatos autonómicos del peso de la política nacional en sus comicios y además se hiciera coincidir Sánchez las generales con las municipales autonómicas y europeas obligaría a su partido a jugársela a todo o nada El mismo día hasta la semana pasada destacados dirigentes del PSOE reconocían a la Ser que habían estudiado todos los escenarios que pensaban que el presidente podría optar por finales de abril o por el super domingo pero ya en la reunión de maitines en La Moncloa este lunes después de la manifestación de Colón ganó peso el escenario de

Voz 0127 31:07 Abril sobretodo aferrándose al relato

Voz 25 31:10 lo de la pinza de la derecha y los independentistas

Voz 1491 31:13 para tumbar las cuentas la última palabra Álava

Voz 25 31:15 tener Pedro Sánchez si quiere celebrar elecciones el veintiocho de abril tendrá que disolver el cinco de marzo Fuentes del Gobierno aseguran que están trabajando a destajo para sacar adelante decretos prioritarios

Voz 0127 31:28 el otro punto de atención de este miércoles vuelve a estar en el Supremo segundo día de juicio del ex o iban a intervenir la Abogacía del Estado la acusación popular de Vox y la Fiscalía que según hemos podido saber va a pedir que desestiman las alegaciones de los encausados y que empiecen cuanto antes los interrogatorios siguiendo la apertura del juicio ayer estuvo Alberto Pozas

Voz 0055 31:47 los abogados reprodujeran argumentos que ya habían plasmado en sus escritos de defensa denunciando la ausencia de testigos importantes para ellos entendemos que la cantidad de pruebas suficiente pero no su calidad denunciando la politización de este proceso judicial

Voz 0356 31:59 yo lo que les pediría él Speedo es que hagan dejó

Voz 29 32:02 es es no hagan de salvadores de la paz

Voz 0356 32:04 Trillo haciendo una enmienda a la totalidad del juicio este juicio a nuestro entender es una derrota colectiva de la sociedad española

Voz 0055 32:11 este miércoles es el turno de la Fiscalía de la Abogacía del Estado de la acusación popular no todas las defensas fueron ayer por el mismo camino el abogado de Joaquim Forn por ejemplo rechazaba hablar de proceso político este es un juicio

Voz 9 32:21 penal nada más y nada menos

Voz 0055 32:26 como el de un estafa y el abogado de Santi Vila dejaba claro que su caso no es como el de los demás

Voz 30 32:30 el señor Santi Vila a andante mi defendido había dimite

Voz 1375 32:33 ha sido previamente de su cargo de conseller porno

Voz 30 32:36 no estar de acuerdo con dicha actuación

Voz 0055 32:38 no está claro qué cuestiones previas resolverá el Supremo mañana mismo cuáles dejará para la sentencia el primer imputado en declarar probablemente ya el jueves será Oriol Junqueras

Voz 0127 32:46 y una cosa más los directores del documental de Netflix dos Cataluña se han devuelto el premio que les entregó Carles Puigdemont el lunes en un festival de cine de Alemania uno de ellos Gerardo Olivares lo explicaba así en La Ventana

Voz 31 32:57 nosotros en ningún momento supimos que el premio no lo iba a entregar Push the money a nosotros no habían jurar y perjurar que que pudo intervenir no iba a hablar no iba a hacer nada que pasó todo lo que nos dijeron que no iba a pasar

Voz 1491 33:13 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1621 33:15 cadenas

Voz 13 33:18 servicios informativos

Voz 0268 33:22 de esta primeras con Marina Fernández

Voz 2 33:24 sí Aitor Albizua

Voz 0268 33:42 pues con la posibilidad de un adelanto electoral cobrando fuerza empieza este miércoles en lo informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Luismi Pérez

Voz 0133 33:51 buenos días buenos días Marina

Voz 26 33:53 es lo que no sea adelanta es la lluvia que de momento sigue lejos hay que decir que hoy la situación va a ser muy tranquila muy despejada sí que tenemos algunas nubes bajas ahora o algunas nieblas incluso pero sólo localizadas las encontramos Marina en zonas de la campiña sevillana hacia el tajo también sobretodo entre el interior de Alicante el interior de Murcia en la provincia de Albacete y algunas nieblas semana informando en el interior de Euskadi de Galicia será nieblas efímeras por tanto a partir de mediodía se disparan algunas nubes un poquito más tozudas a lo largo del día en la Costa del sólo cerca del Campo de Gibraltar y unas temperaturas que hay que destacar que son más bajas incluso que las de ayer sobretodo están bajando en los valles ahora mismo tenemos dos grados por ejemplo en Zaragoza Marina cinco en Madrid también en Palma de Mallorca nueve en Barcelona o en Murcia y trece grados en Cádiz y en Canarias otro mundo veintiún grados ahora mismo hoy en San Sebastián de La Gomera por tanto en Canarias vamos a seguir con temperatura las desbocada para las fechas no sabemos

Voz 1491 34:54 Nos como pero queremos trasladar el de buenas a primeras de alguna forma a Cana

Voz 1621 34:58 vamos a aprovechar el día el este Día Mundial de la Radio petición a la dirección el equipo de de buenas a partir de mañana

Voz 0133 35:04 acá ser son el programa desde las son las cuatro y cinco las cinco y cinco ahí donde los pringados de la península que están pasando frío bueno Luismi hoy queremos preguntarte

Voz 32 35:14 estos siete ocho meteorito en cuestión de veinte minutos se difumina ya no ven ni dónde ni nada hablan de bólidos de de basura espacial pero ha sido datos de de los satélites bueno un meteorito que se lo que habrá caído

Voz 1621 35:27 vamos a mí en la cabeza gastó es como la contaban

Voz 0133 35:30 asustados en Antena tres y Los

Voz 1491 35:33 vecinos de cogollos de de Guadix en Granada a un compañero Luismi dinos hay motivos para la alarma y otra cosa importante porque él no acabamos de tenerlo claro cuál es la diferencia entre un meteorito y unas tiro asteroide

Voz 26 35:47 a ver los motivos de alarma no porque siempre de hecho siempre podemos estar expuestos a que nos caiga un trozo de metal a un trozo de roca desde el espacio Granada alarma nada que se salga de lo normal a ver en nosotros por el hecho de estar donde estamos que es en en medio de una galaxia la Vía Láctea yo de un sistema solar se dando vueltas alrededor del sol ya somos propensos a que nos puedan ir cayendo trozos de roca trozos de metal trozos de lo que se llaman meteorólogo o meteoritos eso sí nosotros tenemos básicamente una atmósfera que nos hace de de escudo a todo eso básicamente son trocitos de Roca que pueden ir cayendo pero son pequeños nuestra misma atmósfera hace de rozamiento cuando se meten en nuestro en nuestro territorio vamos a llamarle así

Voz 0133 36:34 pintar deprisa que se desintegra así es

Voz 26 36:36 tanto podemos decir somos propensos a que nos caigan si nos que hay muchos no por tanto hay que tener en cuenta que por ejemplo para que nos caiga un meteorito en la cabeza hay más o menos unas diez posibilidades más que nos caiga un rayo parta un rayo nunca mejor dicho que nos caiga un meteorito por tanto la posibilidad posibilidades muy baja más o menos

Voz 1621 36:56 es la misma que nos toque la Euromillones para qué

Voz 26 36:59 nos entendamos entre nos toca todos

Voz 1621 37:01 es igual entre las dos cosas evidentemente prefiero que nos toque el Euromillón entonces Luismi porque ese forman esto que llamamos no se estrellas fugaces si vemos en lluvias de ellas no se las lágrimas de San Lorenzo las Leónidas y las Gemini y esto cómo se forma

Voz 26 37:17 haberse forma porque nosotros al dar vueltas alrededor del sol hay zonas en ese traslado recordemos que dura un año y seis horas se eso de las seis horas lo digo porque ese es el motivo por el que cada cuatro años se añade un día sale a febrero básicamente porque el por esta un poquito más corto en este caso al dar vueltas porque en ese movimiento de traslación que se llama hay zonas en las que se encuentran restos de cometas restos de asteroides restos de de de incluso de planetas que lo que no dejan de ser es zonas en las que hay material rocoso o metálico que es lo que están formados los meteorólogos en nuestro caso podemos siglos alcanzando los podemos si consiguiéramos capturando y se meten en nuestra en nuestra atmósfera si son meteoritos es que tocan el suelo eso es importante saberlo meteoritos cuando un trozo de ese de ese material cósmico y toca toca el suelo toca superficie qui Asteroide sería un tamaño mucho más grande a partir de diez veinte metros de diámetro sea que estamos hablando de un señor roscón

Voz 0133 38:15 esa es la así que debería preocuparnos que nos cayó

Voz 26 38:19 mira ahora mismo saliera una noticia que dijera dentro de un mes va a impactar un asteroide de imaginemos cien metros de diámetro en el centro de la península bueno lo vamos a pasar mal lo pasaríamos mal eso de los asteroides la verdad que está muy calculada o está muy categorizar hoy se sabe exactamente dónde se mueven y hacia dónde van por tanto en ese sentido estamos seguros

Voz 1491 38:42 dos tenernos vigilados si así es las

Voz 26 38:44 lágrimas de San Lorenzo por ejemplo las pequeñas lluvias de estrellas no dejan de ser momentos del año en los que pasamos por más de ese material cósmico pero compañeros lo que nosotros vemos en forma de Lage Lima y no dejan de ser trocitos de Roca trocitos de metal que que tienen poco más de un tamaño de de de un garbanzo lo que pasa que Taro entran a tantísima velocidad que se funden se desintegra ni dejan esa estela de luz cuando es una estela de luz más potente más vistosa es cuando le llamamos bólido pero en su mayoría esas estrellas fugaces los bólidos no tocan el suelo cuando tocan solos cuando ya estamos hablando de esos meteoritos que estamos hablando de rocas que pueden llegar hasta dos tres cuatro kilos de peso por ejemplo hombre cuatro kilos de peso hace un buen agujero en el suelo

Voz 1491 39:29 Nos decía es que los asteroides los tenemos controlados pasan muchos o no hay oportunidad de verlos

Voz 26 39:35 sí sí sí de hecho eh Se sabe ya en algún momento del año que se puede llegar a vislumbrar alguno con telescopio a veces son tan tan grandes que se pueden ver incluso eh

Voz 1621 39:45 a simple vista simple vista pero en cualquier caso son

Voz 26 39:48 la minorías se tienen que ver con con telescopios sobretodo en determinados momentos del año hay que decir que esos asteroides sobretodo se mueven entre la órbita de Marte Júpiter no en nuestra órbitas y se movía

Voz 1375 39:59 en la órbita de la Tierra sería más fácil

Voz 26 40:01 primero que estuviera más cerca y segundo que alguno sea arrimar a nosotros o incluso alguno tuviera ganas de haber cómo es el planeta Tierra por suerte estar entre Marte y Júpiter y una cosa muy importante Júpiter hace como de imán es uno de los de hecho es el de el planeta más grande que tenemos en el Sistema Solar y más cerca de nosotros yp por ley física todo lo que tiene mucha más masa atrae a otros cuerpos y por tanto cuando algún Asteroide Se acerca la órbita de Júpiter es como que lo lo chupa lo manta hilo acerca hacia Júpiter la tierra como en este caso somos más pequeñitos pues no tenemos esa capacidad de poder absorber asteroides por suerte

Voz 1621 40:40 Manolo es me dejas muchísimo más hombre hasta que no hasta que no le Amos el titular que nos decían mira que no tenemos cosas de las que preocuparnos

Voz 26 40:48 no no no no de momento no sí que es cierto de que se van sabiendo de noticias de asteroides llevan ya os digo se van monitorizado pero en gran medida nos acercan a la tierra lo que sí que nos pueden ir cayendo son estos bólidos estas estrellas fugaces o incluso de vez en cuando algún meteorito por ejemplo hay un meteorito que se conserva muy bien en el Museo de Ciencias Naturales en Aragón

Voz 1621 41:07 sí que tiene que es que fue un meteorito

Voz 26 41:10 cayó por ejemplo los Monegros o nace XXXV millones de años XXXV millones de años se Se habla que hubo un gran asteroide justamente en Aragón en actuará en Zaragoza

Voz 1621 41:19 sí que dejó un de hecho dejó pues hay una mal

Voz 26 41:21 K que todavía es visible hay un poco de controversia en sí fue un asteroide o no pero parece ser que si un asteroide inmenso que en su momento pues provocó una hecatombe

Voz 0133 41:31 bueno sí ahora se acerca uno tenemos a Bruce Willis y a dos de la peli

Voz 0268 41:34 hola para para solucionarlo no ya sabemos

Voz 0133 41:37 no hacerlo no me fiaría hacía pero no sé yo no me

Voz 26 41:39 haría mucho de Hollywood no monos de no te llamamos Luismi venga oye yo pongo hoy el puño y lo que haga falta

Voz 0723 41:46 hasta hasta mañana

Voz 9 41:49 claro

Voz 13 42:18 de primeras con Marina Fernández de

Voz 0133 42:41 hoy no hemos dicho para nada a nuestro número y esto que estamos de fiesta seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro nuestro número de de guasa novecientos cien ochocientos si queréis centrar en directo ya sabes que hoy todas las emisoras todos los programas del mundo estamos mirándonos el ombligo es el Día mundial

Voz 0268 42:59 de la radio y en la SER lo estamos celebrando con con

Voz 0133 43:03 vosotros con los oyentes nuestro caso con Jesús y con ya

Voz 1621 43:05 lo están aquí sentados presentando el casi bueno a cuatro voces el de bueno

Voz 0133 43:10 pues si luego les vamos a proponer a ver si se atreven a presentar

Voz 0268 43:12 en un poquito bañaban pero de momento vamos con alguna pregunta por ejemplo a Jesús que es un viejo oyente como llegaste a a de bueno

Voz 0133 43:22 hasta primeras no porque es que desde hace meses recibimos pues montajes botas de una encuesta como Nos encontraste

Voz 0455 43:28 yo creo que vosotros

Voz 1621 43:30 no yo escuchaba la SER entonces ya has puesto

Voz 0455 43:33 ya escuchadas las era hasta ahora mucho tiempo

Voz 0133 43:36 igual hay que qué tal la sorpresa

Voz 0455 43:38 ya se fantásticas agradable pero si esto que se llama un friki de la radio que tiene con pasión por la radio bastante antes antes nos contabas que que no es la primera vez que estamos en los estudios de Gran Vía XXXII he llegado a ver algo más Puma y después a Pablo Motos pronto empezó con No somos nadie también mira que una vez cuando son m ochenta

Voz 1621 44:00 ha sido ochenta gestos cuéntanos por qué

Voz 0133 44:02 le estás despierto a estas horas

Voz 0455 44:05 para venir a veros no no

Voz 0133 44:08 hubo cuando nos dos gotas porque

Voz 0455 44:11 qué vas al gimnasio padre con niñas por la tarde que te quiero al colegio recoge las y tal pues por la tarde no tiene tiempo hay que hacer ejercicio

Voz 0133 44:20 os da que tu confirmarían esto que nosotros nos queremos creer porque eso estamos aquí de que el día cada vez empiezan poquito antes

Voz 7 44:28 sí

Voz 0455 44:29 cada día empieza antes yo me levanto a las cinco empieza a escucharos a la vez que me levanto me preparo oí de camino al gimnasio que habrá a las seis de la mañana por las siete otra ronda

Voz 7 44:41 Jauma tu sueles escuchar porque te gusta la radio bueno a mi me gusta la radio yo cuando vine a Madrid a estudiar necesitaba una entretenimiento para sus os vacías empezar escucha la radio además como todo pasaba Madrid tenerlo en el oído además era como la confirmación de que estábamos aquí y luego entre un poco más en el mundo la radio cuando en en la universidad me propusieron colaborar en un programa radio de divulgación científica ahí estamos en la Complutense en Info Radio en Info Radio no que va que va que va yo estoy estoy dándome destinará de que habláis en el programa de divulgación científica nos dedicamos un poco pues un poco de todo no son los titulas de actualidad sino no anécdotas e destruimos mitos nos gusta mucho eh llegará al oyente con lo con lo que está pasando al día a día intentamos actualizar con las redes sobre todo el agencia a veces se pasa de hiper pero objetivo de que tiene el dominio de la realidad pero lo que intentamos es esa realidad hacerla visible a todo el mundo traduce a traducir la traducir la hoy además como nosotros somos estudiantes es muy fácil porque estamos aprendiendo a la vez que lo oyentes

Voz 1621 45:53 siempre se dice que los jóvenes uno de

Voz 0133 45:56 pero poca broma que yo también empecé en Info Radio

Voz 1621 46:01 sí claro yo también en Radio complot

Voz 0133 46:04 en Sergio también paso por ahí Julián Molina también da que es que tenemos aquí dentro de nada

Voz 0268 46:10 el Orama bueno pues va a ver a ver lo Medina

Voz 1621 46:14 no se sabe nunca yo también estoy en la Complutense pero reconocía muchísimo más la la cafetería te decía que los jóvenes siempre se dice que soy uno de nuestros mayores desafíos llegar a vosotros tú que por ejemplo le pediría a la radio que te gustaría escuchar más en la SER por ejemplo bueno a ver en la sede

Voz 7 46:31 escucha el más no porque estoy escuchando todo lo que quiero pero bueno que me pides pues a veces lo típica el deporte hoy pues el deporte ya vamos hacia todo otro rato pero yo creo que para los jóvenes sí que se consigue se está consiguiendo con lo que quieren mucha mucha gente está conociendo la de mi generación habrá más conexiones en redes sociales en en Youtube y bueno la verdad es que un señor mayor de la radio tengo unos gustos muy de señor mayor yo siempre me la radio caminando de casa adelante el Congreso Ipanema ve lo que está pasando desde fuera escuchando no

Voz 0133 47:03 por qué dice eso de nosotros esos tú después de años escuchando la radio hay algo que que te gustaría escuchar en algún programa que no te estés encontrando algún tipo de contenido algo que estés de menos

Voz 0455 47:15 no sé si en algún programa en concreto pero sí algo de música más novedad musical no

Voz 0133 47:23 musical porque te puedes tirar ocho nueve

Voz 0455 47:25 horas diarias escuchando la radio no escuchar ninguna novedad

Voz 0133 47:29 pues es cierto mira yo que eso tirar mucho de de canciones yo que tiró mucho de nostalgia me lo voy a apuntar voy a voy a ir tirando también de algunos temas nuevos que también los conocemos mono por la radio estamos preguntando hoy en nuestra encuesta de de Twitter de roba de buenas

Voz 1621 47:46 por lo que hacéis mientras escucháis la radio ya especialmente mientras escucháis

Voz 13 47:50 de buenas a primeras horas y cuatro años escucho la radio pues desde que terminó el servicio añitos ahí me enganché a la radio y la verdad es que no he parado de escucha radios hasta ahora Grace puso la escucho la cama la escucho en el coche la escuchó la duchaba a las escucho desayunando la escuchó cuando con todo a todas horas es que yo en la radio

Voz 0268 48:15 pinganillos digo todos los sitios como

Voz 0133 48:19 tiene que ser no yo no creo que acertó

Voz 0268 48:21 como digo de Zaragoza llevarnos de un lado a otro

Voz 1621 48:24 la otra que no apaga la radio me atrevería decir que en todo el día es Julia de Alicante nos lo cuentan su audio de hoy pero lo sabemos porque nos lo han Chigala también en otros programas

Voz 1602 48:34 hoy es un día muy especial por la celebración del Día Mundial de la Radio pero vosotros hacéis que cada día sea especial diferente pues tenemos que cuidar y mimar porque sois el futuro gracias por ampliar nuestra sonrisa cada mañana

Voz 0268 48:53 gracias matiz Zulia que también nos acompañas desde el primer día

Voz 1621 48:57 pero vamos con los resultados de la encuesta si el cuarenta y nueve por ciento escucháis la radio en el coche como Miguel de Valencia

Voz 33 49:03 dónde voy a escuchar la radio siendo taxista pues el coche en mi coche mejor sitio coche la compañía que me hace vimos la radio no la hace nadie consigue nada feliz día de la radio aquí uno que ya está

Voz 0268 49:19 al volante al volante ya también un paisano de Miguel Alberto de Valencia o me dedico al sector del transporte de transportista

Voz 13 49:28 escucho la radio e antes que escuchar música bueno mete un CD PAL para que fue expulsado por la mañana por la noche por la tarde a todas horas habrá acceso y compañía aquí al volante para no volver locos que no esto sería lo vuelve volvería completamente locos sino escuchar a la radio

Voz 0133 49:48 gracias Alberto hoy tanto un abrazo que en el

Voz 1621 49:51 el cuatro por ciento lo hacéis en la cama muy cerquita con el veintidós por ciento estáis los que poner la radio para amenizar os la limpieza de la casa la cocina la planta

Voz 0133 49:59 sólo el cinco por ciento scooters Larraz mientras la hacéis deporte entendemos que es que hacéis tampoco deporte como nosotros bueno la encuesta sigue abierta en Twitter en arroba de buenas seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro ya sabéis que está operativo todos los días a todas horas igual que la radio son las cinco y veinte las cuatro y veinte en Canarias

Voz 1973 50:23 Nos tienen que perdonar Jauma que lo otro

Voz 1491 50:25 los de aquí de invitado pero vamos a ir con la información deportiva ya sabemos cómo han terminado los dos primeros partidos de octavos de de la Champions el Manchester United cero París Saint Germaine dos Roma dos Oporto uno pero los ojos y los oídos del fútbol español están puestos en el partido que juega esta noche el Real Madrid contra el Ajax de