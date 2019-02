De Buenas a Primeras (14/02/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:50 empieza el jueves catorce de febrero con tres grados en Ciudad Real y con tiempo un día más sin cambios aunque ahora haga frío con las horas en cuanto salga el sol vamos a tener en general temperaturas agradables

Voz 7 01:05 este buen tiempo esta falta de lluvia con un anticiclón acomodado

Voz 1491 01:11 sobre el país que parece que no quiere marcharse y estas temperaturas todo todo esto tiene su lado negativo que aumenta los niveles de polución eh vamos que ensucia el aire que respiramos

Voz 0032 01:21 de hecho ya hay varios puntos del país en los que la calidad ahora mismo del aire es pobre está muy por debajo de lo deseable

Voz 1491 01:28 no está de más recordar lo peligroso que puede llegar a ser esto de la contaminación buscar

Voz 0032 01:34 estas palabras contaminación en Google

Voz 1491 01:37 Nos da unos setenta y cuatro millones de resultado

Voz 0032 01:40 el aire sucio aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias muy graves desde la

Voz 1 01:45 tenía hasta el cáncer de pulmón investiga si

Voz 0032 01:47 incidencia en todo tipo de trastornos desde el aumento de las alergias hasta las enfermedades autoinmunes esto además de que sabemos que cada vez más gente muere antes de tiempo por culpa de la mala calidad de la

Voz 1491 02:00 hasta aquí lo que todos sabemos no esta teoría que todos manejamos aunque no siempre no sirva para reaccionar y empezar a tomarnos en serio lo de cuidar el medio ambiente

Voz 0032 02:08 pero hay más investigadores del Instituto de Salud Carlos III de Madrid han detectado otro efecto nocivo de respirar aire contaminado

Voz 1491 02:15 que han descubierto es que un diecisiete por ciento de los partos prematuros de los bebés prematuros Se adelantan por motivos relacionados con la polución parece un porcentaje pequeño un diecisiete por ciento pero lo que significa es que más de uno de cada diez bebés que nacen antes de tiempo podrían haber nacido cuando les correspondía Si el aire no era irrespirable para sus madres uno de cada diez bebés el que haya tenido un niño prematuro sabe que es el diecisiete por ciento es un porcentaje altísimo Julia Molina les han advertido varias veces de las consecuencias más graves de la contaminación bueno pues mosso del mucho

Voz 8 02:52 maneras pero vamos una de las más drásticas es que no mata fue el orden en que en la Unión Europea mueren al año cuatrocientas mil personas de forma prematura

Voz 1951 03:02 pues la contra emocionamos Juan Bárcena de Ecologistas en Acción lo hacía aquí mismo en de buenas a primeras respirar aire contaminado mata si no lo hace nos deja el cuerpo hecho polvo a más contaminación más probabilidades de sufrir enfermedades respiratorias cardiovascular

Voz 1491 03:16 Ares de que los niños nazcan prematuros

Voz 1951 03:18 o con bajo peso la prueba más evidente esto último se produjo en China en el verano de dos mil ocho

Voz 0080 03:39 celebrando la vigésimo novena Olimpiada de los tiempos modernos el verano

Voz 1951 03:43 los Juegos Olímpicos el Gobierno cerró fábricas y restringió el tráfico para rebajar los niveles de contaminación y lo consiguió hubo entre un dieciocho y un cincuenta y nueve por ciento de polución menos la consecuencia los bebés que nacieron entre agosto y septiembre de ese año pesada de media veintitrés gramos más es decir nacieron más sanos menos expuestos a los riesgos y con menos posibilidades de sufrir enfermedades

Voz 1491 04:09 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a tener la oportunidad de hablar con el autor de esta investigación con Julio Díaz que es el jefe del Departamento de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III vamos a preguntarle cómo han llegado a esta conclusión cómo han conseguido relacionar la polución con los partos prematuros una conclusión que esperamos que confiamos en que nos ayude a concienciarnos definitivamente de la importancia de reducir la contaminación

Voz 0032 04:41 Pero Marina no nos habíamos quedado en que no podemos celebrar todos no excederse el día de la radio

Voz 1491 04:46 bueno pero no me digas

Voz 7 04:48 el guión no tía que

Voz 1491 04:51 bueno que hiciéramos una pequeñita excepción es de hecho si queréis mandarnos todos los días Javier FECYT quitándonos yo creo que nos cincos debía de la radio no pasa nada bueno un beso para nuestra oyente más joven paralela a la que además yo creo que que pueden llegar a tener futuro en esto de la radio pero si todo lo bueno pasa el día de la radio ha terminado Joy hoy va a ser imposible ignorar el día que

Voz 11 05:17 buenos días botones Julian distante no soporto la celebración del día de San Valentín y además me viene con un oso de peluche boa completar lobos de corazón estando mira nosotros hoy nos vamos al mercado a por fruta y verdura y después un buen vermú IS es Un plan perfecto

Voz 1491 05:38 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro para mandarnos notas de voz como como ésta eso que decía Julio os preguntamos hoy no por el plan perfecto

Voz 7 05:48 qué es lo que vi día

Voz 1491 05:52 sino por el peor regalo de San Valentín el más cutre que podéis imaginar

Voz 0032 05:55 que os hayan hecho así cuatro opciones como siempre ya os adelantamos que hemos recuperado la opción descabellada la opción surrealista y esto ha provocado una ligera desviación

Voz 1491 06:04 los resulta pero los resultados son los que son las opciones son las que son las encuestas de de buenas e siempre según un pelín descabelladas total que de menos a más estos son los peores regalos de San Valentín que proponemos en Twitter en nuestra cuenta arroba de buenas

Voz 0032 06:19 en ocho por ciento nada más la menos mala de todas en vuestra opinión una tarjeta

Voz 1491 06:23 con el trece por ciento tenemos en los hijos

Voz 0032 06:26 de de peluche que citaba Julia dieciséis por ciento Un poema o una canción escritos por la persona en cuestión que que los regala que es algo muy arriesgado

Voz 1491 06:34 muy arriesgado ir claro arrasando otro riesgo con es de sesenta y tres por ciento de los votos no sabemos por qué una ETS una una buena gonorrea poco de vacío vamos es una enfermedad de transmisión sexual muy buena

Voz 12 06:49 he votado por el se porque la verdad es que esté pasa es una cosa horrible revelan de eres no hubiera votado por el PSOE peluche porque por ejemplo me acuerdo cuando tenía veinte años mi novio de entonces me pero al un peluche de Simba un cuento vamos súper Maduro todo de constata pues creo que el chico ese entonces lo puso los cuernos todo apunta que si con mi novia actual te quiero mucho Javier Sotés pues llevamos cuatro febrero dos juntos Nos nada somos la mar de felices

Voz 1491 07:14 oye que la encuesta de regalos pero que si queréis mandar algún mensajito algún nexo alguna ex como a goza los teléfonos están abiertos seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos este es vuestro programa para destilar odio

Voz 0032 07:29 claro que sí me encanta que pongamos a los oyentes en la tesitura de tener que comprar un osito de peluche con una buena ETS bueno la encuesta sigue además abierta en Twitter arroba de buenas donde Nos estáis contando algunos regalos horrorosos que os han hecho en San Valentín y otros que bueno nos han hecho nos gustaría que hicieran como a José Luis de San Blas

Voz 1775 07:46 te regalo Esteve tienen que regalar algo un día como el catorce el me gusta el día del Padre pienso que todos los días son días para regalar miren que no soy romántico con pues a lo mejor soy más romántico que otros yo siempre he querido incluso que me regalarse Lores porque no porque no se regala una flor a tu chico

Voz 0032 08:09 estamos contigo José Luis

Voz 1491 08:12 lo ha traído a Aitor ni una flor bueno con Sergio Díez en la producción Borja González a su lado en la técnica empieza este jueves catorce de febrero quedaos con nosotros que empieza de buenas a primeras

Voz 13 08:33 te digo light sí pío pío no

Voz 3 08:51 de de esa primera con Marina Fernández

Voz 13 09:03 va va va se free yo no estén va el ver

Voz 1491 10:08 antes de que nos vamos con todo son las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias y ahora que nos hemos avanzado con este este en Bay Mi jin os vais a permitir que nos miremos el ombligo un poquito más sólo cinco minutos lo prometemos otros cinco minutitos más para hablar de radio en la radio pero la ocasión creemos que lo merece como sabéis en La Ser en general somos gente solidaria pero especialmente en La Ventana

Voz 1571 10:36 eh hay son buena gente campechano como el Rey Emérito

Voz 15 10:39 sí yo diría que sí y campechano Bono sobre todos los Especialistas secundarios que han querido dedicarle un rato en Todo por la radio a toda esa gente que trabaja tan duro para que salga adelante los diferentes programas de la parrilla personas anónimas con las que han tenido este detalle

Voz 1494 10:53 este es el Día Mundial de la radio pues sirven básicamente para que los oyentes conozcan un poquito mejor por dentro cómo funciona no el medio para que descubran que la magia de la radio enredar hacen unos matados básicamente no estuvo bien pero nosotros les gusta usar este día para enseñar el gran trabajo que haces los anónimos de la radio no estoy hablando de los técnicos porque eso no no es trabajar subir baja al botones básica eh

Voz 10 11:14 no yo estoy hablando de gente anónima

Voz 1494 11:18 a la gente que está detrás que no estaba ante el micrófono gente como Anselmo All Anselmo buenas tardes y tardes Carlos Anselmo que solo

Voz 10 11:30 bueno eso es otra cosa

Voz 1494 11:33 os digo lo que Selma Anselmo es uno de los que inventan voces extranjeras en la radio vosotros sabéis que a veces tenemos declaraciones en realidad nuevas tenemos no las voces de los dirigentes extranjeros así que hacemos nuestras inventamos luego doblados al castellano por encima y el oyente ni siquiera lo noto

Voz 0032 11:48 mira no me puedo creer que en La Ventana programa referente de toda la radiodifusión española europea y mundial hayan revelado uno de los secretos mejor guardados de toda la radio internacional

Voz 1 11:59 vale algún mérito a quién y Anselmo

Voz 15 12:01 pues sí eh radio española

Voz 7 12:04 PA mundial Easy extraterrestre

Voz 15 12:07 que suelen tener hasta extraterrestres en Todo por la radio pero bueno todo esto sólo era porque se celebraba el Día Mundial de la radio iraquí ya está los anónimos merecen su minuto de gloria es la gente en un par de semanas además el se les olvidó por completo sus dos acordando de nosotros

Voz 0032 12:22 así es verdad ya que han descubierto el pastel lo suyo sería que apreciamos ahora si de verdad el maravilloso trabajo de Anselmo todo un profesional así que seguimos un ejemplo sería esto se puede predecir el titulares la primera ministra británica Theresa May se ha mostrado muy crítica con la Unión Europea le escuchamos

Voz 1494 12:40 está este Richter Richter le consta constatar como Europa no respeta las decisiones que corresponden a Gran Bretaña en la OTAN

Voz 10 12:55 estoy que Serbia

Voz 1494 12:58 al extranjero en realidad no existen son de Anselmo oído algunos dos o compañeros muchas gracias saludar por supuesto que no representa a los que no se ven pero están luego están los que no están ni ven pero que hicieron de la radio algo muy grande

Voz 15 13:15 a ver gente que hizo de la radio algo muy grande como no sea Iñaki Gabilondo no se me ocurre nadie

Voz 1 13:23 lectura de esa presentación que no llamarme loco pero

Voz 0032 13:25 yo creo que va a ser un auténtico tarado como todos los personajes que se dejan entrevistar en con los Especialistas secundarios

Voz 15 13:31 no no no sea aquí hemos tenido

Voz 1855 13:34 poco de todo yo creo que este señor

Voz 0032 13:37 profesional gente como por ejemplo veterano de esta casa como José Luis qué tal está

Voz 16 13:42 tras tal por una alegría volver a esta que en mi casa no en cierta manera

Voz 1494 13:47 a José Luis Curro en la SER a ciento cincuenta años no más llevábamos Doña Doña

Voz 16 13:54 Doña Sera gano Ara toca muy más la SER ahora en la sabes tú aquí hace el programa fumando a Parras

Voz 1494 14:03 antes era doña José Luis es un hombre hacia los efectos de sonido artesanalmente este doloroso era capaz de crear todo un ambiente sonoro con con lo que esfuerzo un siempre vaso de plástico es capaz de cualquier cosa ella siempre decía

Voz 16 14:18 hago Titanic todo lo cuando se todo todo eso

Voz 1494 14:23 sí desde luego la tecnología ahora le han quitado el trabajo no a las personas como como usted orden

Voz 16 14:31 Paradores no aguanté la tecnología pienso yo que ahorra mucho trabajo pero yo tenía

Voz 1855 14:36 más de tino tenía de grande

Voz 16 14:38 los humanos no era tan perfecta pero sí mucho más viva me apiñados si la receta es aquí vaso siempre basó

Voz 1047 14:49 usted médico este todos copias yo con el vaso

Voz 1494 14:52 usted se atrevería el Día Mundial de la Radio aquí don José Luis mostrar aquí a las nuevas generaciones y a las viejas como hacia la radio antiguamente se hace aquí en esta época es ningún efecto porque José Luis va a crear un bien

Voz 16 15:04 no no no no a dormir que la la la Alicia

Voz 0032 15:08 vamos a descansar vamos a vamos a vamos a situar a la gente vas haciendo los efectos bueno antes de escuchar los sonidos sigues pensando que este señor es un profesor

Voz 1 15:16 de la radio a ver que que llama

Voz 15 15:19 la que llamada radio Doña ser que trabajó aquí hace cincuenta años y somos un referente yo ya no sé lo de no sé qué Broncano

Voz 1855 15:29 aunque es verdad que parece que la edad

Voz 15 15:31 ya siento un poquito mala José Luis ya claro la gracia

Voz 0032 15:34 pero que por lo menos está inspirado con con el vaso de plástico

Voz 10 15:37 estamos en el campo hace mucho aire parece que hay fuego más fuego los animales huyen a toda prisa que mojar la mesa hace más viento llegan los bomberos se oyen pasos en la tierra

Voz 1494 16:12 ruido ya ves encima de una

Voz 1775 16:14 besa

Voz 10 16:17 una termo mil ladra un perro en la lejanía perra alejaría más pasos yo perdóname una cosa que

Voz 1494 16:36 no me esperaba esto yo diría diría con todo el respeto que le tengo a usted que es una leyenda de la radio que diría que sus registros un pelín limitado

Voz 15 16:43 con todo el respeto también hay aunque tenga que desde decirme creo que que todos los sonidos no padeció un poquito parecidos no sé si a lo mejor es cosa de los cascos Borja venga a ver no no no

Voz 0032 16:52 nada de los cascos

Voz 17 16:54 además

Voz 0032 16:56 de un aplauso como si fuese yo qué sé

Voz 17 16:59 programa de José Luis Moreno en un aplauso

Voz 15 17:01 bueno dice Borja que los cascos funcionan perfectamente

Voz 0032 17:04 qué falla es la cabeza de José Luis pues nada tendré que decir nada referente nada

Voz 19 17:10 sí

Voz 14 17:18 debe ser la UEFA eh

Voz 1491 17:34 quedaban tres minutos para las cinco menos diez las cuatro menos diez en Canarias no es nuestro caso que estamos aquí al calor de del estudio tocando temas o al menos eso intentamos no temas como el de José Luis Josean demasiado duros que están digerible es para estas horas del día pero la profesión de periodista sigue siendo una profesión de riesgo y la libertad de prensa sigue siendo todavía un lujo en muchos casos

Voz 0032 17:57 sí enemigos del pueblo el informe anual sobre la libertad de prensa que ha publicado Reporteros Sin Fronteras que ha inspirado la última sección de música de Rafa Panadero en A vivir dos mil dieciocho al menos ochenta periodistas han sido asesinados por hacer su trabajo con total impunidad pone el foco este informe en países como Turquía China o Irán las mayores cárceles para periodistas del mundo dice aunque sin olvidarse también de Yemen o Siria que han convertido denuncia el informe en auténticos agujeros negros desde los que ya prácticamente nadie puede informa

Voz 1491 18:27 de lo que ha querido hablar eh Rafa Panadero este fin de semana en A Vivir es de periodistas músicos o músicos periodistas sobre si esto que suena es dar San clases de crisis

Voz 0032 18:38 es su primer Single de de su primer disco en solitario de hace hace unos pocos años mucho después de que abandonara Kansas y allí nació para marcharse a Londres

Voz 1775 18:49 años setenta años del pan de nacer vencía de allí para buscarse la vida empezó a escribir en una revista de de música en el New Musical Express de decía que escribía columnas medio tontas y sin sentido hizo también alguna entrevista bueno sin gran trascendencia aunque sí se recuerda una que hizo en el baño de un bar a sus y cuatro no pero buenos en el baño

Voz 0032 19:08 sí su vocación no fue a más y no quiero

Voz 1775 19:11 esa esa entrevista lo dejó por la música bueno lo iba a dejar por la música después acabaría yéndose a Francia y allí montó una banda pero antes de aquello intentó quedarse en Londres para eso necesitaba un permiso de trabajo y es curioso porque estuvo a punto de montar una boda de conveniencia con el despistan me para conseguir los papeles no en principio le dijo que sí pero cuando fueron al registro resulta que estaba cerrado porque ese día era era festivo al día siguiente no podían volver porque Sid Vicious tenía una cita en el juzgado pocos de sorprendente y bueno debe ser ya un día más en la oficina de si esto es visto desde allí visual debe ser que al tercer día pues ya tenían la cabeza en otra cosa seres pasó el plan y al final vía olvidadas dos luego Goddard ya

Voz 20 20:31 un clásico ochentero los Pet Shop Boys que que no son muy del gusto de Rafa IP

Voz 7 20:36 no bueno ahora que no está escuchando podemos decir que es que panadero y del Pino

Voz 1491 20:40 son poquito peligros con la música nos gusten o no los peso Boix en el grupo eran dos del periodista en este caso de tal cantante Neil Tennant

Voz 1775 20:49 empezó trabajando para Marvel Comics que allí dio el salto ya como segundo editor de la revista es más de revista al no otra británica donde bueno hay puso de moda el lema que que tuvo en su mesa de reacción que que decía algo así como es como si el POM nunca hubiera existido no eh esto decía porque todas las novedades discográficas que le llegaban eran ya cosas de nuevos románticos o grupos ya te que no entraré como el grupo que él estaba montando lo lo que iba a ser después Pet Shop Boys allí entrevistó a grupos como Depeche Mode ha MANES ya sus espera vida ya que vamos a ser paréntesis sino no me gusta a ninguno de los dos no tiene sentido seguir con esto podemos una ya parte

Voz 21 21:26 todo muy claro

Voz 22 21:33 me Juanjo bestias he dicho eh

Voz 0032 21:44 que hay que no les molaba nada esta canción también tienen su historia es la canción más famosa de ya su Only You con la que debutaron en mil novecientos ochenta y dos inicialmente de hecho iba a ser para Depeche Mode pero no la quisieron grabar su compositor entoces formó el grupo ya su

Voz 1491 22:00 bueno no sé si fue una buena jugada o no pero una cosa es que no les guste de grupo y otra que que nos dejen a medias con la historia del cantante de peso Boix

Voz 1775 22:07 pero vamos es uno de los grupos a los que entrevistó entrevistó también a a Bonnie Tyler está está no se olvida porque paso no es te ha pasado alguna vez aquello de darte cuenta justo al final de la entrevista de que se te ha olvidado encender la grabadora sigo lanzó incluso de enviada especial a Nueva York sólo para entrevistar a polis no la la entrevista no salió pero el viaje que rindió porque aprovechó su visita a Nueva York para localizar al productor Bobbio Orlando que era su autor favorito en ese momento gustaba mucho consiguió que escuchar una maqueta de su grupo

Voz 1 22:41 al final Orlando fue el

Voz 1775 22:43 doctor del primer disco de chopos te te imaginas

Voz 1339 22:46 a pesar algo así podré ir a Nueva York solamente para entrevistar a un músico al que admira y que encima luego te acabe dando

Voz 17 22:51 abajo eso eso de estás bien estás pensando en algo fría montara una cosa así

Voz 10 23:25 se está quedando en una sección

Voz 1491 23:28 poco un poquito entera pero como que viejo pero sí sí sí sí Aitor de verdad no me estas millennials bueno además toman nota desde aprendemos un poco y terminamos tuyo pues no sé o formando una banda diciendo estrellas de la música ojalá o por lo menos viajando a Nueva York con estos

Voz 0032 23:46 eso me encantaría y que nos paguen bien bueno lo que suena Morrissey Unites mi de su época en solitario

Voz 1775 23:52 mucho antes de esto cuando sólo era un chaval debió tener una infancia adolescencia difícil debía tener pocos amigos y resulta que se pasaba gran parte de su tiempo libre mandando cartas a estas dos revistas que mencionábamos dan Melody Maker ya al New Musical Express yo era bastante cañero eh eh eras complicaban las cosas bueno alguna sí de hecho Si consultas los archivos de Melody Maker por ejemplo encuentras una carta al director de el año setenta y seis julio de aquel año firmada por Morrissey en la que hace una crítica a los Ramones que titula con contundencia dice los Ramones son basura y dice cosas como que juegan a ser tan incompetentes como sea posible terminaba aquella carta diciendo que no tiene nada que añadir que debería ser olvidados lo antes posible

Voz 7 24:53 diez Una no que los ochenta estamos te muy de

Voz 1855 24:58 la actualidad lo que nosotros no pero yo creo que la excepción si les ha quedado incompleta y eso que

Voz 0032 25:04 qué es lo que falda mira es que

Voz 1491 25:07 hay que sumar ahí otro periodista músico así sabes qué Panadero el propio Rafa Panadero tiene un grupo no qué

Voz 23 25:14 dice gran aparato eléctrico se llama

Voz 1491 25:18 hombre no eh gran aparato eléctrico ahí como una tormenta que descargue miles y miles de rayos sí sí suena

Voz 1571 25:24 sí bueno pues en ese caso el tema manda Isasi es periodista o eso dice también músico

Voz 0032 25:29 así pues habrá que poner la canción no habrá que ponerla

Voz 14 25:44 hoy vida

Voz 25 26:02 la

Voz 0080 26:10 a gran aparato eléctrico versionando a a los Burning hace ya siete años en las salas de Madrid

Voz 1491 26:20 de todo os aquí además

Voz 10 26:23 hacen versiones hacen de todo

Voz 3 26:31 Manuel sabores Almudena Grandes Iñaki Gabilondo que José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros el mundo nos explica sólo cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo con Pepa Bueno Antonio

Voz 10 26:54 arriba Cadena SER

Voz 0084 26:58 hay canciones de amor dedicadas a una mujer nuestro tema de esta noche está dedicado a tres tres chicas llamadas Bernabé

Voz 18 27:09 Guillem

Voz 0084 27:16 este Bernadette puedan éxito de los Porto estaba compuesto por lo dijo la monodosis Brian Hall el trío de oro de la factoría Motown lo que tiene de especial este Bernadette los tres compositores tenían en mente a una mujer con ese nombre una mujer diferente así que cuando buscaron un nombre para la chica de la canción no tardaron en llegar a un punto común algo que habían compartido los tres editada en mil novecientos sesenta y siete como parte del disco Reach Out el tema de esta noche es una de esas canciones imperiales que no pierden su fuerza con el paso de los años quizá porque está inspirada en tres amores diferentes

Voz 18 28:05 ah

Voz 0080 28:34 pues podríamos sumar la conmoción

Voz 1491 28:37 cuesta de hoy de peores regalos a una pareja una canción con tu nombre dedicada en realidad a otras dos mujeres más que

Voz 0080 28:43 también se llaman Berna de un clásico de la Motown de los por tops en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 18 29:11 eh mire con Marina Fernández Díaz

Voz 1855 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 30:07 Ana Button buenos días buenos días hoy comienzan a Deco

Voz 0127 30:10 parar los acusados en el juicio del pluses y el primero en hacerlo va a ser el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras es realmente la primera jornada de juicio como tal porque estos dos últimos días se han dedicado a cuestiones previas a escuchar las alegaciones de los abogados de la defensa y ayer a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que se expresaron así

Voz 26 30:28 no es el independentismo lo que ese juicio no es el proyecto político soberanista el objeto de este proceso son los gravísimos hechos que acaecieron particularmente los meses de septiembre octubre del año dos mil diecisiete el objeto de este enjuto

Voz 27 30:44 mire esto es lo que estamos celebrando aquí un juicio penal un juicio penal con todas las garantías que no merece ninguna otra calificación

Voz 0127 30:53 la posibilidad de unas elecciones generales el próximo veintiocho de abril está más cerca es al menos lo que le recomienda a la cúpula de Ferraz destacados miembros del Gobierno a Pedro Sánchez después de que los independentistas catalanes hayan votado junto a PP y Ciudadanos en contra de sus presupuestos el presidente va anunciar su decisión este viernes Inma Carretero

Voz 0806 31:12 no se va a pronunciar hasta el viernes el presidente pero nos dicen fuentes gubernamentales que sobretodo es para esperar a que estén aquí el Rey y los ministros que Le acompañan

Voz 15 31:20 Marruecos pero que realmente lo que se vive eso

Voz 0806 31:23 un ambiente de final de legislatura La Moncloa sólo ha confirmado que después del Consejo de Ministros se conocerá la decisión pero la fecha del veintiocho de abril es la que comparten la dirección del Partido Socialista para las generales a la espera de que se confirme

Voz 1 31:36 me la convocatoria las terminales del PSOE

Voz 0806 31:39 guardan silencio hay sorpresa generalizada entre los altos cargos y los cuadros socialistas que creían que por las dificultades el Súper Domingo Sánchez finalmente se iba a decantar por unos comicios en otoño la última palabra no está dicha pero poco a poco empiezan a asumir que esta primavera van a tener dos campañas seguidas

Voz 1915 31:59 si fuera de la política hay de lo judicial la NASA da por perdido el robot espacial Opportunity es el aparato que ha explorado Marte durante quince años y que descubrió indicios de que pudo haber agua en ese planeta Javier corbata

Voz 1047 32:11 aterrizó en el planeta rojo en dos mil cuatro

Voz 28 32:13 provocó la habitúan alegría de los científicos de la NASA

Voz 29 32:16 has día Vescam hacen más

Voz 30 32:19 bueno pues aún bien en Benítez

Voz 29 32:21 sí somos pues seña d'Onyar

Voz 0084 32:25 ese fue uno de sus grandes descubrimientos que el planeta rojo es en realidad gris

Voz 28 32:29 que su color rojizo se debe a que está recubierto por una capa de polvo pero el granito de Opportunity fue encontrar indicios de agua en Marte demostrar que el planeta era habitable hace millones de años porque tenía agua líquida en su superficie Opportunity se construyó para durar unos noventa días y al final recorrió Marte durante quince años la NASA perdió la conexión con el vehículo el pasado junio y ayer ya dio por perdido el contacto para siempre

Voz 9 32:53 o o en fin

Voz 28 32:55 en un vídeo homenaje la NASA despidió a la robot hablan de Opportunity en femenino y en Twitter miles de usuarios le dieron el último adiós con multitud de mensajes con el texto RIP OPI OPI que es el diminutivo de Opportunity

Voz 1 33:08 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto con cadenas

Voz 21 33:13 los informativos

Voz 3 33:17 de primeras con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 1855 33:25 la declaración de Oriol Junqueras en un juicio de él

Voz 1491 33:28 el proceso va a marcar desde luego este jueves en lo informativo vamos a ver qué tiempo nos espera Luismi Pérez buenos días

Voz 1047 33:36 buenos días Marina pues hoy quién va a seguir declarando en nuestra atmósferas el sol en muchas zonas del país vamos a seguir un tiempo completamente despejado solamente tenemos algunas nubes que se han ido formando las últimas horas sobretodo en la fachada mediterránea más o menos desde Tarragona hasta Almería y en toda la Costa del Sol además de el estrecho de Gibraltar ahora mismo hay bastantes nubes y hoy Marín a diferencia de ayer se están formando bastantes nieblas en zonas del Guadiana del Júcar y hoy también en el Ebro y en el Turia esas nieblas a partir de mediodía semana disipar en el resto del país tiempo tranquilo en el caso de Canarias sol esta mañana algunas nubes esta tarde preludio de cambios de tiempo más importantes que llegaran a esas islas mañana sobre todo atención a las temperaturas muy suaves esta tarde otra vez sobretodo hoy donde más va a subir el mercurio es en Andalucía en Extremadura y en el Cantábrico en las costas cantábricas Marina rozarán los veinte grados y ahora un ambiente eso sí fresco un grado bajo cero por ejemplo en Burgos también en Vitoria siete Mérida diez en A Coruña o en Valencia y atención tenemos veintitrés grados ahora mismo en Santa Cruz de La Palma ahí es nada

Voz 15 34:44 no quiero darte Luismi esto este es tu negociado pero se te ha pasado un dato de la previsión a ver porque hoy he yo diría que lamento va a estar bastante pegajoso en todo el país no

Voz 1047 34:56 qué es decir pues que se celebra San Valentín

Voz 15 34:59 sí ha va nuestra encuesta nosotros somos poco de San Valentín Aitor nadan y se ha traído un detallito

Voz 0032 35:07 tampoco es verdad ninguno de los dos

Voz 15 35:10 pero nos gusta ser bueno un programa compensado no dar cabida a todas las opiniones y por eso Luismi creo que que tú en nos vas a proponer destinos

Voz 1 35:20 viaje para enamorar no eres eres un año

Voz 15 35:23 eh bueno soñar

Voz 1047 35:25 a veces pero no no soy mucho tampoco es San Valentín

Voz 0032 35:28 también os lo digo vale vale en cualquier caso a ver

Voz 1047 35:30 sí lo es que es mucha gente a buen seguro pues venga os voy a traer unos cuantos sitios de España que hay que conocer y sobre todo de los que el amor arte posibilidades muy enamorado o también por ejemplo pues para pedir la mano de de tu pareja en ese en ese sitio mira de España como no es muy rica en sitios muy bonitos paisajística mente hablando gastronómica mente como no socialmente a muchos no nos los acabaríamos pero yo personalmente os recomiendo para empezar dos sitios que son más de interior el primero es uno que que justamente a partir de ahora va a ser una belleza esta brutal que es el Valle del Jerte como esa zona del norte de Cáceres sitio bueno que en este momento ese balcón mirando hacia Gredos completamente nevado todavía poco a poco empiezan a florecer los almendros iraquí a pocas semanas se pondrá todo bien blanco pero no de nieve sino de esas flores del Cerezo

Voz 15 36:21 Cerezo en una zona del norte de Cáceres

Voz 1047 36:23 muy conocida como no por esa floración del Cerezo ya a finales del mes de marzo o principios de abril

Voz 15 36:28 como nunca pero creo que es espectacular

Voz 1047 36:31 espectacular mira para más señas te voy a hacer un sitio que tienes que conocer suena un poco raro suena un poco como a miedo pero ya te puedo decir que es todo lo contrario la garganta de los infiernos yo tengo que deciros que mensualmente es de los sitios más bonitos que he visto en el país

Voz 15 36:45 eh bueno es decir es más bien como estrategia de marketing no no no tiene precio eso eh

Voz 0032 36:51 tengo que decirte que con ese nombre seguro

Voz 1047 36:53 a mucha gente ya le pica el gusanillo Garganta de los infiernos Un sitio en el que sobretodo en verano hay que ir a pegarse un chapuzón así de sencillo os lo digo ahora lógicamente el agua está bastante más fresquita en la zona alta del Jerte y otro sitio también de agua que os vais os va a enamorar y los que lo conoce las que lo conocen a buen seguro que que estarán de acuerdo conmigo es los chorros del o los chorros del río Mundo también son así curiosos Río Mundo el río Mundo es el principal afluente del río Segura y por tanto no estamos hablando de una zona en la que estemos en el norte del país todo lo contrario estamos a la sierra de Alcaraz eso es el sur de Albacete casi tocando ya con la provincia de Murcia IES Nacho Herreras ese chorro del río Mundo no deja de ser una su urgencia un manantial además en toda regla muchísima agua que sale directamente de la piedra sale de la roca sale de lo que sea mal calar del mundo esa zona en la que se va filtrando el agua de la lluvia de la nieve y acaba saliendo en forma de esos reventones de agua de agua que luego es oro porque ese agua es la que riega la huerta murciana por ejemplo un sitio además que entre medio de lo que es el secarral de de Albacete de golpe te encuentras con ese paraíso con ese vamos con con esa maravilla de la naturaleza que ya os digo el Calar del mundo lo las choperas del río Mundo

Voz 15 38:07 en todo no del río Mundo Nacimiento del Río

Voz 1047 38:10 no no si si habéis estado pero si no habéis estado y ya Tardà is

Voz 1 38:14 estado caso no ha llegado a a nadie

Voz 15 38:16 tanto pero me lo ha puesto es para la provida Marine a toda

Voz 1047 38:18 toda esa zona además ahora está muy bonita porque llovió bastante hace semanas y algo de nieve caído cayéndose está deshaciendo y por tanto hace que haya un buen caudal si vais en pleno verano es más difícil de beber agua pero en cualquier caso o en abundante agua pero en cualquier caso siempre es muy bonito de ver in situ muy fresquito en verano mucho más que su entorno

Voz 15 38:36 está en el nacimiento del Segura

Voz 1 38:38 del Segura también si no dejan de ser sí

Voz 1047 38:40 los en los que está ese fenómeno del Calar calar es un tipo de suelo un tipo de suelo que lo que hace es absorber mucha agua Se va en forma de de agua subterránea y acaba saliendo en forma de manantiales y fuentes

Voz 1571 38:52 así uno parecido yo recomiendo Urederra en la sierra de Urbasa en Navarra con unas aguas azules azules en primavera y en verano suele estar precioso ahora en invierno no lo conozco pero Luismi sí

Voz 1047 39:03 para muy bonito muy bonito para él

Voz 1571 39:06 te quería preguntar para la playa que tenemos porque desde que nos dijiste que que en Canarias están tenido temperaturas de más de veinticinco grados y no pensamos en otra cosa en el equipo mira en algunos sitios de Tenerife ahora mismo a las cinco y nueve minutos de la

Voz 1047 39:18 mañana tienen veintiséis grados ahora mismo para que

Voz 1491 39:24 pero bueno vamos a dejar de llamarte porque es que no Samarra gas a las cinco de la mañana

Voz 1047 39:29 bueno ya que en Madrid tampoco está siendo mucho frío ahora mismo seis grados bueno al mediodía

Voz 1 39:34 sólo hay veinte de diferencia

Voz 1047 39:37 o casi nada pues sitios de playa ver el primero que tenemos que ver es el primer sitio de la península en el que sale el sol que es el Cap de Creus que se en Girona al cabo de Creus le llaman la punta del fin del mundo como por ejemplo Fisterra hay muchos sitios en los que en España se les llama eso de del fin del mundo el primer sitio en el que sale el sol un sitio en el que la tramontana ese viento del norte que viene de Francia llega el frío llega con mucha rabia por ejemplo un día de de de Tramontana podéis creernos los dueños del mundo porque notas una soledad increíble eso hace reflexionar ir un día de más sólo un día de verano pues

Voz 1 40:13 lógicamente las playas que tienes alrededor y las calas también en la

Voz 1047 40:15 Morán es un buen sitio para llevar a la pareja o cómo no para llevar a la familia is Nos vamos al otro extremo del país también de Costa en quizás Marina te la vas a conocer esta esta playa que te traigo las la playa de As Catedrais Molas encararon no sé si lo dicho vienen gallego pero me parece que sí

Voz 15 40:33 calladas halladas Catedrais pues en la playa

Voz 1047 40:36 las catedrales en el norte de Lugo en la Mariña lucense no es una playa precisamente para ir a tomar el sol porque a no ser que te quieras mojar la toalla con con la arena mojada pero es un sitio en el que sobre todo de subir y bajar la marea mucho y en el momento en el que la marea está baja no tienes la pleamar que se llama pues puede ser la maravilla de esos de esas catedrales de hecho de esas piedras de esas rocas en el acantilado que se han ido forjando por la fuerza del Cantábrico y que vale la pena visitar sobretodo un día de temporal eso es un sitio increíble porque ves toda la furia del Cantábrico y además un día de temporal siempre desde lejos tendrás la suerte de que haya un poco de menos gente porque es un sitio la verdad bastante concurrido

Voz 15 41:16 sí sí si hasta han tenido que que regular

Voz 0032 41:19 la entrada si la entrada bueno

Voz 15 41:21 que volvamos al Luismi meteorólogo

Voz 1491 41:24 no obstante sitios muy Pastelero eh

Voz 15 41:26 eh expresadas Catedrais Garganta de los infiernos Nacimiento del Río Mundo muy bien de geografía pero de tiempo que porque es y nos vamos nos encontramos con tiempo horroroso pues tampoco nos merece la pena

Voz 1047 41:39 mira los cuatro sitios que os he traído hoy van a tener un tiempo perfecto estas próximas horas y los próximos días y en el caso de la Playa de las Catedrales una temperatura muy suave hoy en el Cap de Creus también en el Jerte y Río Mundo lo mismo en el río Mundo hoy algunas nubes que luego se disparan por tanto la tarde va a ser tranquila los próximos días no no va a haber complicaciones sigue el anticiclón y sigue la suavidad para las fechas pues mira que me encanta

Voz 15 42:04 tantos los sitios que nos has propuesto pero creo que si pudiera me quedaría con Canarias y sus veintiséis goles

Voz 0032 42:10 los hasta ahora

Voz 1855 42:13 de momento no es que apetecen mucho un poquito de Marina no no quiero

Voz 1047 42:18 ese no quiero dar la murga pero en Canarias el tiempo va a cambiar radicalmente mañana y pasado osea que si alguien puede que vaya hoy pero mañana va a notar un cambio de tiempo bastante destacable

Voz 1491 42:28 bueno pues mira no alegras un poquito las puertas del fin de semana Luis gracias

Voz 0032 42:32 un abrazo hasta mañana

Voz 7 43:52 cinco hoy catorce cuatro y catorce en Canarias hemos decidido declarar desde de un

Voz 1491 43:58 hasta primeras a los planetas como banda sonora oficial del día de San Valentín sobre todo para los que no entendemos el día de San Valentín pero por diferentes motivos yo por ejemplo creo que todos los días deben ser el día de la

Voz 7 44:11 por ese es mi caso y Aitor

Voz 20 44:15 pues hay Totta no me parece una teoría guay pero igual de guay que que cursi no da para evitar ningún día debería día de todo

Voz 0032 44:24 lo que pasa es que siempre que salgan de una manera natural sin tener tampoco esa esa presión social de que hay que amarra bien si ellos y yo os sentirte llamado porque al final hay muchos tipos de amor has visto

Voz 1855 44:37 eh tú lo que no quiere ser rascarse el bolsillo mira lo que pasa es que cualquier día buen

Voz 1491 44:42 ya para regalar algo yo qué sé a la persona amada

Voz 1855 44:44 eso sí al animal Amado

Voz 1491 44:47 un amigo Amado o a tu compañera

Voz 1855 44:50 nada bueno lo que queráis pero él siempre que visteis esto

Voz 0032 44:56 el soporte en la encuesta de hoy en arroba de buenas estamos preguntando a ver cuál de estos cuatro regalos terminarían de amargaron el día de San Valentín y las opciones son estas una tarjeta de desastre fabricadas un osito de peluche

Voz 20 45:10 es un poema o una canción dedicados y por último una ETS buenos días buenistas

Voz 0080 45:17 yo creo que el peor regalo me lo romántico es que te regalen una tarjeta que habrás con por lo menos unas palabras de tu padre que no te todo lo que te diré pero no te encuentras con que encima no hay nada escrito que a la vez lo pone muchísimas felicidades por tu X cumpleaños

Voz 1491 45:39 eso es ser muy retorcido Alberto de Valencia bueno hemos recuperado la opción descabellada en la encuesta por un día y oye unos han pagado una oyente sí sí sí miren escribe en Twitter

Voz 1571 45:50 a esto se llama manipular las encuestas porque Obama

Voz 0032 45:52 saber si ponéis una ETS va a ganar

Voz 1571 45:55 de todas todas digo yo o es que alguien

Voz 1491 45:58 daría unos demás manipuladores nada menos nuestra estoy como un poco orgullosa y todo bueno

Voz 0032 46:03 presumir céntimos decirte que

Voz 1491 46:05 hay gente para todo porque dicen nanomundo que la ventaja de la ETS es que por lo menos has pillado cacho claro una forma de verlo

Voz 31 46:15 bueno pues yo como decía Julia de yo recibir regalos el día de San Valentín como que paso a paso aquí labor día a día hora tras hora hay algún Russell lo que el mejor regalo que puedo decir tenerles la al lado es una tía cojonudo denuncia que la quiero mucho yo lo que quiero dejar de decir los que a vosotros también os quiero

Voz 20 46:37 estar romántico Diego de Zaragoza pero me encanta

Voz 0032 46:40 como esta esta cosa que tenemos así

Voz 20 46:43 en la sociedad de renegar no del día de San Valentín pero al final también a todos nos gusta que nos regalen

Voz 1491 46:47 qué te estas sabias datos de verdad mira

Voz 0032 46:50 soy leyendo ahora mismo una noticia de El Mundo Today que dice los Pagafantas se preparan para celebrar mañana hoy el día de la amistad

Voz 1491 47:09 bueno en Twitter proponiendo más opciones las cuatro que es demostrado más y mejores

Voz 0032 47:14 por ejemplo María dice una pareja formal que que

Voz 1491 47:18 buen marrón pues sí pero mira Tato Ferrer va más allá dice una propuesta de matrimonio yo estoy de acuerdo por favor no le pidáis soy matrimonio a vuestra pareja hay trescientos sesenta y cuatro días mejores para hacerlo mucho

Voz 0032 47:32 Beatriz Dávila se va a regalar una limpieza bucal por San Valentín que que tampoco es muy agradable

Voz 1491 47:37 bueno y si no es un buen día para pedir matrimonio tampoco lo es para romper una relación JM Carlas cree que lo peor que te pueden regalar por San Valentín es un Whatsapp de ruptura

Voz 0032 47:46 hombre pues sí ver también hay otros trescientos

Voz 1491 47:49 treinta y cuatro días al año para hacer esto San Valentín no

Voz 0032 47:52 por favor Itaca llevó a una ex novia a ver una peli de terror cuando ya quería ver una una romántica de estas dice que había sangre a chorros vísceras volando cabezas y alega en su defensa que los que sobrevivían eran los novios

Voz 1491 48:06 tenemos también la interpretación ya surrealista en nuestras cuatro opciones que no puedo dejar de leer lo que dice una tarjeta con un poema dedicado recitado por un osito de peluche con el que te acuestas en señal de agradecimiento y que te pega una eh te este me parece maravilloso

Voz 0032 48:22 nadie es perfecto desde luego que nadie es perfecto se pregunta

Voz 1491 48:25 unas zapatillas hogareño bueno vamos a poner tierra romántico que en el fondo también nos gusta un oyente de Melilla no vamos a decir nada más no vamos a dar más pistas Le Bas a su pareja un viaje a Venecia este mismo fin de semana ya Venecia me voy hasta por San vale

Voz 0032 48:41 en oye que la encuesta sigue abierta en Twitter quien se en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro son ya las cinco y diecinueve

Voz 1491 48:49 las cuatro y diecinueve en Canarias

Voz 32 48:52 a mí de momento empezamos bien los octavos de la Champions

Voz 1491 48:56 lo ha jugado el Real Madrid y ha conseguido ganar uno dos al

Voz 15 48:59 el Ajax en Amsterdam la victoria por cierto no es la única alegría porque por fin tenemos algo que agradecerle al

Voz 0032 49:05 en esta ronda de octavos de final ya se usa el vídeo arbitraje que en las anteriores rondas de la competición europea no se utilizaba ya ha sido decisivo para anular un gol del Ajax pero la anécdota del día ha estado en realidad en un jugador del equipo holandés que no se enteraba de Si en el partido se iba a usar el bar o no

Voz 28 49:23 ha visto la imagen habéis visto todos imagino de

Voz 9 49:26 en este viejo central del que hablaba Herráez del y que es un futbolista con una proyección increíble pero que manda pelotas por no decir otra cosa que va a empezar el partido y le dice al árbitro al final el partido es con Burt au sin que el árbitro como dice mira es que vengo diciendo tú eres está riendo de mí no me estás vacilante trabajo tirando ILE dices era dices conmina no es comprar coño Itu joe te te dices tú un jugador de Champions de de un equipo como leyes dice pero bueno está bien no fiarse general no obedece a mí me lo primero es no señal víspera han contado pero yo voy a preguntar pero es que lo han hecho

Voz 33 49:55 jugador que os lo diré fuera de él esto no dilo ahora ahora a uno Un jugador no es que no me acuerdo porque era una Valentino del Real Madrid en una en una por en una prorroga en Mérida nota junto antes de la prórroga del argentino late te digo no era de los conocidos se pero un delantero del argentino pregunto ahora no hay gol de oro cuidado eh cuando no ya habían quitado el gol de oro cinco años atrás oye Manu prescrito a mí un futbolista cuando viajábamos con ellos

Voz 15 50:23 con permiso del bar de lo que más se ha hablado en El pos partidos de la amarilla que la han sacado a Ramos al final del encuentro y que por acumulación va a hacer que el futbolista se pierda la vuelta en el Bernabéu

Voz 0032 50:33 ya hay mucho mal pensado que cree que Ramos podría haber provocado esa falta para perderse precisamente el partido de vuelta en el que el Madrid tiene cierta ventaja por ese uno dos de la ida yo estar así libre de sanciones en unos hipotéticos cuartos de final Ramos hombre pues qué va a decir ha querido desmentir estos rumores

Voz 1339 50:50 en un bueno es un lance del juego en el último minuto que quizá pues no lo he pensado mucho ahí bueno al fin y al cabo me pierdo el partido de vuelta está pues confiamos no que el equipo resuelva partido en casa con nuestra afición y poder disfrutar de unos cuartos de Champions yo creo que sinceramente tampoco lo he pensado mucho más tasas más otras

Voz 15 51:12 los que llamemos mentiroso Sergio Ramos pero es que justo antes de atender a la radio decía esto en la televisión

Voz 1339 51:17 has provocado a la tarjeta por aquí se quede bien claro monos y la verdad que viendo el resultado te mentiría si te pero si lo ha decidido así

Voz 0032 51:27 el ochenta y ocho uno tarjeta Menbrado coreaba ya os podremos estar ante un caso paranormal dos Sergio Ramos un acertado y astuto con la prensa el otro torpe y campechano dos gemelos idénticos separados al nacer uno destinado a atender a las radios y otro a las teles

Voz 15 51:40 no apoya esto se se empieza a extender esto él empezará Julia Molina que investigue porque me recuerda al Pedro Sánchez de la oposición y el Pedro Sánchez presidente no también son como personas diferentes bueno lo que parece claro es que todo el equipo del Larguero ha tenido broma para rato con el tema

Voz 9 51:56 eso es una contestación terrible estas de otra no podía ahora sólo me falta sólo me falta Carreño que me digáis casi en Real Madrid Televisión ha sido anoche iba perfecto pero me lo estaba encontrando entierro digo me me parece que no está por ahí

Voz 17 52:13 todavía no he litoral de madre eh