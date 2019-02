De Buenas a Primeras (15/02/2019)

Voz 1571 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:49 empieza el viernes quince de febrero con dos grados en Sepúlveda Segovia y tiempo sin cambios menos en Canarias nos cobramos nuestra pequeña venganza porque es estropea la cosa en las Islas llegan nubes lluvia y viento fuerte al menos hasta el sábado vamos a despedir la semana con un buen tirón de orejas a España de la Organización Internacional del Trabajo Icon razón tenemos el dudoso honor de ser el país desarrollado de Europa en el que se firman más contratos de seis meses o menos seis meses o menos tiempo lo que convierte el día a día de muchísimos trabajadores en una carrera contra el reloj una carrera en la que no caben pues ni la estabilidad la seguridad ninguna forma de planificación que que nos ocurra pues de todos los contratos temporales que existen

Voz 1571 01:39 España seis de cada diez el sesenta por ciento

Voz 1491 01:42 duran menos de seis meses y estamos a la cabeza

Voz 1571 01:44 Europa en contratos de menos de medio año inconcreto temporalidad en general tres de cada diez trabajadores españoles saben que su empleo tiene fecha de caducidad más tarde o más temprano lo que nos lleva de nuevo al problema de la inseguridad de nada sirven los dice la OIT crear empleos si lo hacemos para destruirlos en menos de seis meses

Voz 1491 02:04 otro dato cuanto más alta es la tasa de temporalidad de un país y la de España roza el veintisiete por ciento más sube también la tasa de pobreza están directamente relacionadas Julia Molina

Voz 7 02:15 se limita Lilian la primera

Voz 1915 02:20 día cuando estás en paro es que son el teléfono y al otro lado alguien te ofrezca un trabajo en los últimos cinco años han sonado en bastantes casas porque dos millones de personas se han unido a la lista de ocupados el problema es y sobre todo cuánto duran esos trabajos en uno

Voz 2 02:35 la tienda

Voz 7 02:36 cuál verano pues ha sido en una residencia privada la anciana seis meses de camarero lo hacen era la metáfora no

Voz 1915 02:44 ahora empezar en junio termina en septiembre casi tres de cada diez trabajadores están en esta situación firman un contrato temporal y no porque quieran el ochenta y cinco por ciento de hecho querría tener un trabajo indefinido pero no lo encuentra una situación que no se da en sitios como en Alemania allí por ejemplo el porcentaje es el contrario sólo el veinticinco por ciento son temporales sin quererlo el resto lo han elegido además la tasa general de temporalidad es mucho más baja allí es de casi un trece por ciento y aquí alcanza casi el veintisiete

Voz 1491 03:16 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a hablar con Alberto del Pozo especialista en el mercado laboral de Economistas frente a la crisis para saber por ejemplo porque en países como Alemania nueve de cada diez trabajadores a tiempo parcial eligen esa temporalidad mientras que en España se da exactamente la situación contraria nos lo decía Julia que nueve de cada diez están entraba pues temporales en contra de su voluntad seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos cada jueves fantasea vamos con la misma idea la idea de no presentarnos aquí al día siguiente tener que inaugurar el viernes volver a los tiempos del Instituto de la Universidad cuando de vez en cuando en algunos más que otros Bono pues la tasa vamos a alguna clase de lo que quiero decir Marina

Voz 1571 04:08 es que hacíamos pira pero como que tirados otros quemada

Voz 1491 04:11 cosas en Bilbao cuando uno ibais a clase

Voz 1571 04:14 eso también pero faltaba a clase pues desde que la Thais

Voz 8 04:18 hoy pasa aquí de Málaga aquí en el sur de suele decir a hacer la Arda yo estudiaba por las tarde bueno lo típico era lo de los viernes por la tarde estima ahora fue donde más se acumulaban la la pierda gracias por el errático a los que trabajamos de noche que es empujoncito ultimo para terminan las con la feliz fin de semana

Voz 1571 04:43 feliz fin de semana para ti también Hoseini gracias Del que

Voz 1491 04:45 decir que son mensajes como el tuyo e los que hacen que no que no hagamos la pierda los viernes si ganas no nos faltan

Voz 1571 04:53 los viernes apetece más que nunca es cierto es como la guinda perfecta la semana oye pues exactamente a hacer la guinda nos cuenta Raúl que se dice en Melilla

Voz 1491 05:05 hay expresiones diferentes ya no en cada comunidad yo diría que en cada provincia

Voz 9 05:10 de Alicante en Asturias lo llamamos Figar clase mientras estuve con monjas y sólo chicas era muy aburrido pero cuando pase al instituto

Voz 1353 05:22 allí había chicos

Voz 9 05:24 el primer año de escándalo

Voz 1491 05:28 oye hay que volver al instituto que el Instituto de Julià de Alicante

Voz 10 05:33 Diego

Voz 1571 05:34 Zaragoza

Voz 8 05:36 buenos días bueno Ros bueno pues estoy para hacer tiró la era era estaba muy extendido aquí en Zaragoza no como como bien decía Ana en Zaragoza hacíamos Pío

Voz 2 05:45 pues Peer hola en Galicia a Diego es pito sobre todo lo llaman así los niños pequeños

Voz 1571 05:52 bueno que quede claro por cierto que sólo estamos recopilando expresiones que no queremos animar al absentismo escolar

Voz 1491 05:58 para nada

Voz 8 06:00 buenos días hoy no quiero participar en la encuesta sólo hacer un llamamiento a nuestros jóvenes y jóvenes para que por favor

Voz 0335 06:07 los estrategas las clases notáis puede que acabáis mandando notas de voz en las últimas horas de la madrugada a un programa de radio Hay

Voz 1571 06:16 notas de voz seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro o llamadas directamente al novecientos cien ochocientos

Voz 11 06:22 buenos días buenistas el Arsenal aconseja hacer un apela a la general si la hacíamos toda toda la clase estaba también el colegio era cuando había visto de bomba eso sí que era bueno

Voz 1491 06:34 aviso de bomba pelada general en el Instituto de de Alberto de Valencia que tiene voz de haber

Voz 1571 06:39 es un pieza sí sí tendremos que ver a los oyentes la cara de Borja cuando ha escuchado de la voz de Alberto de Valencia pelada general no sé en qué habrá pensado

Voz 1491 06:46 tampoco este Borja González en qué estará pensando bueno por cierto que en la encuesta os proponíamos cuatro opciones como siempre y claro va ganando la más extendida a cincuenta y nueve por ciento para hacer Pedja veintidós por ciento affaire pira

Voz 1571 06:59 el Peer hola como decía Diego de Zaragoza doce por ciento hacer campana que es lo que se dice en la zona de Cataluña

Voz 1491 07:04 sólo el siete por ciento mio opción que es

Voz 1571 07:07 el atar

Voz 2 07:19 tras eh

Voz 1491 09:57 son las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias

Voz 2 10:04 y menos mal que tengamos al viernes porque estas de una semana intensísima

Voz 1491 10:10 extensísima en lo informativo el juicio de Bruselas los presupuestos tumbados y que encima todavía puede terminar la semana con fecha para nuevas elecciones y todo eso aderezado por el Día Mundial de la Radio y el Día Mundial de la cursilería

Voz 1571 10:25 San Valentín sí sí sí la resaca que cada uno tenga el domingo y creo que está bastante justificada aunque todo esto que el amor por ejemplo de San Valentín también tiene también trae cosas buenas por ejemplo le ha servido Luis Piedrahita para crear nuevas palabras que como sabéis son muy muy necesarias pero que aún no las tenemos en el diccionario

Voz 1491 10:42 vamos a empezar con una que describe a la perfección esas mariposas de las que habla mucha gente no ese calor esa especie de inquietud que sientes dentro como en la boca del estómago se puede confundir a veces con con Arda ahora lo mejor con unas sales se te pasa pero bueno es sobre todo ocurre cuando eres joven te puede llevar a hacer locuras por amor

Voz 1571 11:03 qué qué qué bonito y que tiempos a

Voz 1491 11:06 pasado también sí pero gente más joven tengo cosas impensables como por ejemplo recorrerte la península de punta a punta sólo para estar con la persona amada el día de su cumpleaños por ejemplo hay

Voz 1353 11:18 el unos años y esto lo hemos vivido todos hay unos años entre los doce y los Veinticinco más o menos a esa edad en el que en los que uno siente un calor en el pecho y un fuego en la boca del estómago que les lleva a Mar en modo total y más tarde ese fuego en las entrañas ya puede ser ardor de estómago has está no sé si me he enamorado o me ha sentado mal el chorizo pandillero a los cuatro infiernos no existe una palabra digo yo que dé nombre a ese calor de juventud

Voz 1491 11:50 sale del pecho cuando uno está en amor

Voz 1353 11:53 dado que nos arrastra de modo irrefrenable a la culminación de actos sin sentido como podemos llamar a esa energía que lleva al joven a no escuchar más consejos que los designios de su corazón enamorado yo propongo arduo Leszek si la definición quedaría tal que así

Voz 13 12:24 Spain

Voz 1353 12:28 intenso tramo de la existencia durante el cual un sujeto Gemma a cabo por amor calorcito inexplicable que se instala temporalmente en un corazón enajenado que tira de él hacia la persona amada kamikaze sentimental eso es un adolescente

Voz 1491 12:54 quién más quién menos ha sido un kamikaze sentimental un adolescente menos mal que luego en la mayoría de los casos la tonterías de va pasando aunque tampoco está garantizado es verdad seguimos más palabra

Voz 1571 13:05 las como esta que que describe el primer beso de una relación suele ser un beso e inesperado si a alguien se tiene que lanzar no en si tenéis pareja formal seguro que recordáis ese primer beso muchas veces es un beso que interrumpe una una conversación estás hablando de cualquier cosa en la mayor parte de las veces sobre algo que finge es que te interesa de repente

Voz 1353 13:27 os quedáis enganchados como dos pulpos succionar el uno al otro como podemos llamar a ese beso coletazo de salida inesperado contrapelo cómo podemos llamar a ese beso tan deseado como sorpresivo yo propongo ve sopetón

Voz 14 13:48 el diseño

Voz 1353 13:49 también ha cuando no te lo esperas llega de sopetón y la definición quedaría tal que así

Voz 13 13:55 hala

Voz 1353 14:01 de sopetón primer beso de una relación deseado repentino y a contrapelo beso que irrumpe en medio de una conversación beso tan esperado que llega cuando menos te los peajes eso es

Voz 1491 14:23 hay que decir que el primer beso de sopetón un beso bastante malo en este momento hemos hablado bien del amor ya estoy yo para corregirlo pero no siempre es lo que es lo que mueve una pareja es lo que la sostiene no todos hemos visto alguna vez eh bueno pareja a que llevan más de treinta años casadas y que se odian como el primer día sí agua

Voz 1571 14:45 Anta no uno de estos real que de hecho es lo que les une pues sí porque es verdad que el amor une pero el odio

Voz 1491 14:52 a veces une mucho más y los dos piensan lo mismo

Voz 1353 14:54 no quiero pasar toda la vida contigo para que te jodas con un con un talento para discutir temas que que jamás se me ocurriría en a una persona normal

Voz 15 15:06 como que los erizos de mar no son equino Dermot desde luego no sé cómo he podido casarme contigo me vergüenzas delante de los amigos

Voz 1353 15:16 cómo podemos llamar a ese vínculo que une a dos personas con el único fin de amargar la vida mutuamente yo propongo martirio amonio guiones la definición quedaría tal que así

Voz 13 15:35 de que

Voz 1353 15:45 unión sentimental basada en la repugnancia mutua relación entre dos personas que comparten un odio en ellos mismos

Voz 1491 16:02 Marte es que hay no podría vivir sin su peor enemigo eh es verdad que iba a la ultiman

Voz 1571 16:09 en una palabra que describe a estos enamorados que son tan tan tan tan cursis que dan un poco como hasta cosita no eh que que estas que se están dando arrumacos todo el rato

Voz 1491 16:19 te dan grima si es que los agradeceríamos vamos que pudieras es dos parejas por ejemplo que se ponen un apodo Cary Pizzi gordi y lo peor lo más grave que lo utilizan

Voz 1353 16:33 el único estudio científico de una universidad americana que me acabo de inventar ha demostrado que si tu pareja te llama Hakkari o Gordy es que te está siendo infiel con enfermos de gonorrea

Voz 2 16:46 podemos denominar

Voz 1353 16:48 esos sujetos amorosos de una relación consolidada en la que el apodo privado se utiliza también en el ámbito público Sara Reyes propone tonto litos lindo quedaría tal que así

Voz 13 17:08 el SAE

Voz 1353 17:13 con todo listo dícese de la pareja que sin engañar a nadie insiste en demostrar a los demás que su amor sigue tan fresco como el primer día eso son

Voz 2 17:31 tenemos preguntas cuál es esa respuesta política que pretende cumplir esos críos es pérdida de papeles o que el está dispuesto a hacer política además de

Voz 0335 17:43 es un modelo y aunque no siempre nos lo pongan fácil ejercer de puente iremos buscando respuestas sino

Voz 17 17:51 de lunes a viernes de seis de la mañana a doce y veinte Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido

Voz 1353 17:56 sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio signos también en Hoy por Hoy punto es cadenaser sigue La Ser

Voz 0084 18:06 devuelves a I

Voz 13 18:07 sí

Voz 17 18:23 la tres con Brian Pérez

Voz 19 18:31 sí siempre tengo ganas de este momento

Voz 1571 18:36 todo por que es el momento de la semana de que me entero de más cosas de las que no me había enterado es verdad que esta semana además que ha sido la semana de San Valentín no me quiero ni imaginar cómo está la prensa rosa repleta de res que habrá recogido Brian Pérez buenos días

Voz 20 18:50 buenos días pues está Real amorosa la

Voz 4 18:53 Carlos hasta hasta pastel Osan

Voz 20 18:56 cursi como nos imaginamos si os traigo

Voz 1353 18:58 hará este viernes repetir retorno revelación

Voz 4 19:04 hola buenos traigo a Rafaela Carra para hablaros de los Reyes de España vale

Voz 2 19:10 toque mágico que los LIC puede ser la monarquía moderna

Voz 4 19:13 claro una monarquía moderna los Reyes de España no Felipe y Letizia que terminaron ayer por la noche su primer viaje de Estado a Marruecos Marruecos sí

Voz 1491 19:21 qué destino maravilloso maravilloso paradisíaco

Voz 4 19:24 algo súper extraño después de cuatro años y medio de reinado Letizia repitió vestido de finales del pasado año en la despedían Madrid investido gris así debata muy sobrio no se cambio durante el viaje y uno de los hechos más comentados una segunda la repetición es un toque el día la de de los enamora a saber si es la repetición de un traje chaqueta muy especial que es el que llevaba Letizia este día no queremos

Voz 7 19:52 una anticipo de fechas para que nadie se equivoque no es un anillo de oro blanco y y así

Voz 4 20:01 el traje de la pedida de cuando anunciaron aprendizaje de la medida ese día de ese día de ese famoso déjame terminar no que dio la vuelta al mundo y que anticipaban un poco pues el el carácter de la reina no bueno más cosas que sean comenta o fueron recibidos a pie

Voz 1491 20:17 nos vamos a comentar lo que lleva no claro la sede hablo

Voz 4 20:20 me lo traje chaqueta blanco seguro que todos los oyentes lo recuerdan el día de la pedida que fue el seis de noviembre de dos mil tres en el Palacio de El Pardo y que la verdad dieciséis años después desde quedando como guantes yo creo que es el traje de Armani lo que le habrá costado derecho es un gesto muy romántico si hay que decir que están muy guapa es un detalle vamos con reto no sabría yo decir os en este caso sí es un regreso al futuro un regreso al presente es un poco de todo no en cualquier caso es el eterno a la gran pantalla a la tele de muchas pulgadas a todas nuestras casas al mundo deportivo y es el regreso de Sara Carbonero adonde vuelve Sara Carbonero vuelve Sara Carbonero la televisión tres años después de excedencia vuelve a Deportes Cuatro donde será colaboradora entonces bueno cuando ya no sabíamos desa acostumbrado un poco de ver a Sara Carbonero en la tele pues de la vamos a volver a ver entonces Deportes Cuatro va a seguir existiendo a pesar de que desaparece

Voz 1491 21:20 a Noticias Cuatro va a ser un cuatro

Voz 4 21:23 Deportivo por lo visto porque son cuatro con menos informativos generales podemos decir sí pero

Voz 1491 21:29 eso te lo los va a conservar bueno los deportes sólo Sara Carbonero contando la actualidad

Voz 4 21:35 todo ahí bueno pues como suele ser habitual pues la prensa rosa ya ha entrado de lleno en la polémica dejará la familia en Oporto se vendrá Iker Casillas vendrán los niños vendrá ella sola pues Bono la y la polémica está servida revela revelación hemos dejado lo más interesante para el final pero ya son de tipo también que es una última pastel nada de esta semana de San Valentín

Voz 1571 21:58 algo que ver con Miley Cyrus claro es que había

Voz 4 22:00 una última sorpresa y es que parece que Miley Cyrus ya no va a ser más Miley Cyrus publica esto lo explica a volverá ser Hannah Montana no no no no va a ser va a tener una tercera personalidad va a seguir digamos que va a seguir siendo Miley sí pero no siendo Cyrus y quién lo ha explicado lo explicó su marido en una entrevista

Voz 21 22:16 tan malo y sal unas sabes

Voz 4 22:22 decía realmente Miley Hemsworth no esto ha sido la última sorpresa quedó Miley que ha sido después de su reciente boda que lleva contamos aquí pues ha decidido cosa que no tiene porque ser obligatoria pero ella le ha decidido así ha decidido adaptar el apellido de su marido algo que no era nada pero nada nada nada no ha esperado ni por los fans ni por la crítica ni por nadie por por por los reivindicativa que se

Voz 1491 22:45 aparte que además de que es una marca y además de que ella siempre ha reconocido la figura de su padre al que siempre le debe muchísimo claro uno en su

Voz 4 22:55 carrera de repente va a renunciar a al que es su apellido a la que su marca por haber amor será no gramófono por amor no no estas cosas porque él ha dicho que no se lo pero eso no es él ha dicho que no se lo pidió pero que ella ha querido ya ha querido hacerlo a son de estas tradiciones que no soy yo y antes de irnos pues bueno vamos a ir a la parte que más os gusta de esta sequía

Voz 1353 23:18 al concurso

Voz 2 23:26 a los silenciosos

Voz 4 23:30 si me está escuchando algún jefe ya parece claro

Voz 1571 23:32 premio en Telecinco Pablo

Voz 4 23:34 está dramático bueno a ver qué tal os da hoy el famoso secreto

Voz 1353 23:39 no no es un famoso secreto son dos famosos

Voz 4 23:42 secretos vienen en pack Osvaldo alguna pareja son como una pareja podríamos Cyrus y su voz como hay tornillo eso sí pero aún aún más pareja que en empaque cosa que son pareja sentimental pareja sentimental pero sí pareja profesión artística artística vale os viene alguien a la cabeza para empezar y en genéricamente Bertín

Voz 1491 24:05 Osborne y Arévalo

Voz 4 24:07 son hermanos y se dedican a la música jode

Voz 1353 24:12 los musicales españoles

Voz 4 24:16 has nunca preguntar venga pero te voy a decir que no son extraños se dedican a la música y qué tipo de música joven no sé qué me de fuera de España a perdón es verdad es verdad pero yo no sabía españoles eso no son las que se dedican al de no

Voz 10 24:36 es que no no no no no

Voz 4 24:38 el tampoco os voy a decir como pista adicional que es su primera canción sí fue para el Mundial de dos mil doce me borro me borro absolutamente yo no me lo sé Wisin Yandel ocho a Bell o no

Voz 1491 24:52 yo no tengo ni idea Bryant con la canción

Voz 4 24:55 te pongo la canción se venga a dar las canciones no

Voz 1353 25:00 no es difícil

Voz 4 25:03 bueno esto ya

Voz 22 25:03 la pista debilitada Canillas dame alíe el Dundee no

Voz 2 25:07 Aitor lobos no es que la canción de Peralta no estaba atenta acá

Voz 22 25:14 si iba a buscarlo en el móvil a ver si algo de la letra pero caballito Cali del Dundee Brian P

Voz 2 25:21 estos son un poco de esos famosos en su casa a la hora de comer vamos puestos en su casa a la hora de comer a una de sabía ni me acordaba es un hombre yo no había habido su nombre en mi vida

Voz 4 25:36 bueno que os

Voz 2 25:39 yo también me perreando

Voz 4 25:41 os queda ahí si os digo que Khalid el dandy en realidad te llaman Alejandro Mauricio Rengifo pues igual pero me dicen

Voz 2 25:49 lo mismo que Cali el dinero la gente con sus nombres

Voz 1571 25:51 místico pues la verdad no lo entiendo bueno

Voz 4 25:54 ellos surgieron en dos mil nueve no entraron de lleno en este mundo de la música pero bueno ya os decía que hasta el dos mil doce con esto el Mundial no despuntar en un poquito y ahí pues yo te esperaré por fin

Voz 2 26:06 haré yo te esperaré nos centraremos

Voz 1915 26:08 dos horas del mar no de forma no podrá

Voz 2 26:11 quedan dinero pero que no había ido el nombre de Cali el dandy en la vida

Voz 4 26:15 bueno yo esta canción hay corazón no pasa nada Marina Geli para esta esta canción hay corazón es una canción que han sacado especialmente por el día de San Valentín eh

Voz 2 26:30 bueno ya no ya como reggaetón lento no sí sí sí restan pastel reggaeton de sacar a bailar pegadito al ritmo

Voz 4 26:39 en Cali el y el dandy hay corazón dejamos damos fin por fin a esta semana de San Valentín tan nerviosa y nada pues hasta el próximo San Valentín

Voz 2 26:49 pues yo a mí no me gusta nosotros te queremos Brian versión agosto otros muchísimo que padres buen fin de semana igualmente talaverana que viene

Voz 0084 27:02 de esas primeras en los años noventa Cheryl Kraus convirtió en una gran estrella de la música una gran estrella con varias canciones de éxito pero siempre ha habido un tema que ha generado mucho misterio muchas especulaciones esta canción titulada Mi error favorito sería Crown publicó en mil novecientos noventa y ocho de Klopp Sessions un disco en el que aparecía este canto al desamor una canción por la que la cantante ha sido interrogada durante los años ya que Kraus salió con Eric Clapton ciclista Lance Armstrong o Jakob Dylan hijo de Bob Dylan aunque todas las voces y rumores apuntan a que la canción iba dedicada a Clapton la cantante nunca lo ha confirmado ya hace unos años en una entrevista Crowe aseguró que nunca lo contaría era más divertido observar el misterio y las teorías que fabricaba la gente y la prensa

Voz 12 28:00 cerrar favoritos también

Voz 23 28:24 y y

Voz 1491 28:51 todos tenemos un error favorito el de Sheryl Crow suena así sigue siendo todo un misterio a día de hoy Maurice Cebrián Misteri que en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 1491 30:07 Ana ratón buenos días buenos días Pedro Sánchez

Voz 0127 30:09 por esta mañana si adelanta las elecciones generales a las diez comparece desde La Moncloa después de un Consejo de Ministros extraordinario en público nadie se pronuncia pero en privado algunos miembros del Gobierno y de la dirección del PSOE dan por hecho que la fecha que va elegir es el veintiocho de abril la oposición ya está prácticamente de campaña allí en las últimas horas hemos escuchado a Pablo Casado volver a establecer analogías entre el independentismo y ETA

Voz 25 30:33 ese síndrome de la T4 o nosotros claro hemos dado un portazo a los independentistas porque no nos han apoyado los presupuestos oiga mire que ya no cuela

Voz 4 30:44 los separatistas son los que van a volver a nevó

Voz 26 30:46 confiar

Voz 0127 30:47 encuentro miremos para otro lado palabras del líder del PP en alusión al atentado en el que murieron dos personas Iker rompió la tregua del año dos mil seis hoy el diario El País publica una conversación con Consuelo Ordóñez la hermana del concejal del PP asesinado por la banda

Voz 1353 31:00 corista presidenta de Covite que le pide a Pablo

Voz 0127 31:03 casado que deje de utilizar a las víctimas del terrorismo para hacer campaña Andrea Villoria en esa

Voz 0806 31:08 conversación dice textualmente tienen muchísimos temas para hacer política que no nos mano CEN unos manipule Zapatero no nos traicionó ni nos engañó pidió el aval del Congreso para negociar con ETA hice lo dieron toda la vida se han negociado con ETA en este tema deberían estar todos muy calladitos me duele que se compare la negociación con la banda terrorista la negociación con los independentistas no tiene nada que ver una cosa con la otra no me gusta la situación que hay en Cataluña me parece muy grave pero no es terrorismo lo que más daño hace las víctimas

Voz 1491 31:36 ese tipo de banalización casado también dijo

Voz 0806 31:39 quieren Lugo que las víctimas del terrorismo se sentían ultrajada por el Gobierno Ordoñez responde dice Covite Covite no se siente ultrajada por el Gobierno como se puede ser tan atrevido y apropiarse del sentimiento de todas las víctimas todo lo contrario en la promesa de transparencia que nos hizo la está cumpliendo como había hecho antes como no había hecho antes ningún gobierno sin ninguna obligación de hacerlo

Voz 0127 32:00 ya en el Tribunal Supremo en el juicio del Prius es hoy viernes de descanso después de haber escuchado la declaración de Oriol Junqueras el ex vicepresidente de la Generalitat decidió no responder a las preguntas de las acusaciones sólo a las de su abogado Junqueras dijo que no hubo movilizaciones violentas y que no se destinaron fondos públicos a la organización del referéndum ilegal del uno de octubre Alberto

Voz 0055 32:20 sin necesidad de esquivar los dardos de la Fiscalía Oriol Junqueras desató su discurso para denunciar que es un preso político en un juicio político y en estos momentos me considero un preso político como ha hecho desde el principio de la causa Oriol Junqueras defendió ser un hombre de paz es que no hay ninguna

Voz 27 32:35 duda de que nunca hemos avalado ningún

Voz 28 32:38 una actuación violenta nunca Ineco

Voz 0055 32:41 dando por tanto la violencia que cimenta la acusación por rebelión de la Fiscalía sí contestó a las acusaciones el ex conseller de Interior Joaquim Forn que negó haber puesto los Mossos al servicio de la causa independentista yo he diferenciado mucho la política los unidades políticas el trabajo que tienen que efectuar los Mossos d'Esquadra el presidente del tribunal Manuel Marchena intervino varias veces en este juicio según dijo ayer no se debate la ideología ni de los acusados niega las acusaciones

Voz 1571 33:05 es más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com cadenas

Voz 12 33:11 los informativos

Voz 2 33:14 de primeras con Marina Fernández

Voz 1491 33:21 pendientes de la anuncio que haga hoy en unas horas el presidente del Gobierno Pedro Sánchez desvía habrá cuando habrá elecciones anticipadas así empezamos el viernes cuando informativo en cuanto al tiempo que podemos esperar Luismi Pérez buenos días

Voz 0047 33:34 buenos días Marina de momento empezamos justo al fin de semana ha sido entendemos como el viernes ya com bastante tiempo tranquilo solamente en Canarias está empezando a nublar sobre todo por el oeste ya está lloviendo algo en la isla de hierro y de La Palma también las nubes son bastante abundantes en el sudeste del país Marina ahora mismo incluso con algunas nieblas que hay en las costas mediterráneas y las nubes más espesas cerca del campo de equidad estar en la provincia de Albacete en Murcia ya en algunas zonas del sur de la Comunidad Valenciana hay que destacar que hoy va a ser un día cálido todavía en Canarias sobre todo por el este y en el Cantábrico de hecho ahora mismo Marina las temperaturas más altas de la Península dan en esa zona de la costa vasca sobretodo dieciséis grados ahora mismo tenemos en Donosti veintidós grados ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria y en cambio ocho grados en Alicante o en Sevilla una en Girona dos bajo cero en Cuenca Marina un tiempo por tanto de momento tranquilo con esas nubes en el sudeste del país y en el oeste de Canarias

Voz 1491 34:36 luego hay que esperarse hasta julio y agosto para que tengamos de las temperaturas más altas en Madrid no hay derecho a que se hundía las da una alegría Luismi esto no puede ser

Voz 0047 34:44 de momento en Madrid se nota que estamos en la meseta que estamos en el interior y que si bien las tardes son suaves por la noche refresca ISI aún gracias que estamos a una gran ciudad in la temperatura no baja tanto pero en el extrarradio de la ciudad ya tenemos temperaturas rozando los cero grados

Voz 1491 34:59 allí está mal regocijarse con las penas ajenas pero llevamos toda la semana pensando que en Canarias están en la playa mientras nosotros estamos aquí trabajando esperamos que no haya sido cosa nuestra pero el tiempo dices que ya se les está dando les vaga para para este fin de semana

Voz 0047 35:16 así es sobre todo se les va a ir complicando en el en el sentido lógicamente que tendrán que acabar usando incluso paraguas a lo largo de la tarde de hoy y mañana en algún momento poco a poco Canarias es muy grande desde La Palma y el Hierro hasta Lanzarote y Fuerteventura hay bastantes kilómetros hay muchas veces eso pasa muchas veces que cuando por el oeste llueve en el este no lo hace o al revés por tantos como una gradación hay que decir que en Canarias allí las nubes van a ir a más ya este mediodía irán cayendo chaparrones hasta Lanzaro hasta eh Gran Canaria y Tenerife Illa esta noche y mañana será el Lanzarote y Fuerteventura sobre todo donde llueva por tanto Marina allí el tiempo se tú

Voz 1353 35:54 bajan las temperaturas en el caso de la península

Voz 0047 35:56 de momento no va a ser hasta el lunes que el tiempo cambia de una forma bastante más generalizada

Voz 1571 36:01 oye Canarias está en una latitud latitud que se llama subtropical esto qué tiene que ver esto de las latitudes que tiene que ver con el viento

Voz 0047 36:09 estante mira en el mundo si nosotros hacemos y nosotros miramos la Bola del Mundo y la partimos por la mitad miramos por ejemplo este osado que se vea desde para que nos entendamos desde Groenlandia hasta Sudáfrica sí si nosotros miramos esa parte del mundo hay unas zonas de latitud finales en las que predomina un tipo de viento de una dirección o de otra las latitudes un poquito más altas por tanto a partir de la Península Ibérica hay un poquito más hacia el norte de ahí los vientos que dominan son los del Oeste por tanto si os fijáis cuando miramos un meteosat casi siempre Isabel las borrascas que entran por Galicia llegan barriendo hacia el Mediterráneo se va moviendo de izquierda a derecha como si dijéramos C en este caso en Canarias los vientos que dominan nadie son vientos más del Este ya no son del suroeste oeste como es el caso de la península por qué pasa eso primero porque equilibrio de fuerzas por equilibrio de vientos en el mundo como si dijéramos en esas latitudes un poquito más al sur como son las canarias los vientos tienen que ir equilibrando ya en dirección contraria osea más del este o del nordeste y una cosa muy importante que tenemos al norte de Canarias tenemos Madeira y un poquito más al norte tenemos las amigas Azores conocidas sobretodo por el anticiclón por otras cosas de hace unos años pero en cualquier caso sobretodo Se conoce las Azores por ese anticiclón en los anticiclones compañeros el viento se mueve alrededor de ese anticiclón se mueve como si fuera un reloj por tanto se mueve en dirección horaria

Voz 0259 37:32 sí significa que el anticiclón se sitúen en sí

Voz 0047 37:35 tres un anticiclón además bastante persistentes

Voz 1491 37:38 hemos ni idea

Voz 0047 37:40 viento desde desde Azores lo que hace es impulsar el viento del nordeste hacia Canarias por ese movimiento de desveló os tenéis que mirar un mapa os hacer esa visión del mapa en Azores un anticiclón con viento que se mueve como reloj por tanto el viento a Canarias les llega casi siempre del nordeste o del norte eso implica un montón de esas para empezar el hecho del clima que tienen en Canarias además eso hay que combinarlo como no con las montañas que tienen Canarias de hecho Canarias tiene las montañas más elevadas de toda España por ejemplo la isla de Tenerife tiene el Teide con más de tres mil setecientos metros en el pico mesas montañas son muy elevadas y además están orientadas de tal manera que ese viento cuando les entra desde desde el nordeste hace remontar las montañas forma nubes forma incluso alguna lluvia is sequedad toda esa nubosidad enganchada en la parte alta de las de las montañas en la parte alta de las islas sobretodo de la Palma de hierro de Tenerife de La Gomera de Gran Canaria en Lanzarote Fuerteventura no tanto básicamente porque las montañas son más bajas asaltó por ejemplo de Lanzarotes Timanfaya que no pasa de los seiscientos metros no tiene a Miller

Voz 1491 38:47 a todo esto todo esto tiene tiene que ver entonces con que encontremos en las islas y este bosque único en Europa no de laureles laurisilva porque lo encontramos en en Canarias y sólo en Canarias mira primero

Voz 0047 39:03 las temperaturas que tienen son bosques que necesitando una temperatura bastante más constante no por ejemplo como la Península que en verano podemos tener un calor absoluto y en invierno Un frío destacable

Voz 4 39:13 sí por ejemplo en la península sería más pues Encinas

Voz 0047 39:16 de pinos robles que están adaptadas a esas diferencias de temperatura eso por un lado segundo por el tipo de suelo que tienen en Canarias el tipo eso los volcánico y por tanto su suelo muy rico las laurisilva crecen en sitios en los que el suelo es muy frondoso es muy muy muy rico en nutrientes como es el caso de Canarias y una y un tercer elemento que es fundamental esa esa ese viento contra desde el norte lo que van formando es como una boina de nubes que se forma a una latitud media de una altitud quería decir media de las islas lo que se llaman las medianías los canarios han muy bien en esas medianías se forman esas nubes no llega a llover no es que sean nubes de lluvia sino que es una nube que acaba con una niebla tan densa que a cada descargado unas gotitas de agua muy pequeñas bien esa gotita pequeña que va calando calando calando es lo que crea también que ese bosque que necesita mucha agua pueda crecer de esa forma pero sobre todo esa laurisilva se da en las caras norte de las islas me un ejemplo en Tenerife en la zona de Los Cristianos o de las Américas que está al sur de la isla

Voz 1571 40:17 así es un secarral es un desierto

Voz 0047 40:20 solamente por eso porque el viento ella ya llega muy seco no tienen propiedades para que pueda formar nubes en cambio al norte de la isla o La Orotava por ejemplo en la zona de La Laguna allí las nubes sí que se forman S forma también o tenemos ese bosque una curiosidad va a dejar ahora clavados mira para empezar el fin de semana está bienestar cosas eh esa esa cotillas que se forman debidas a esas nubes de la de la alisios el viento del nordeste ese Lama alisios provocan que debajo de los árboles te mojes irme fuera al raso imagínate en medio de un camino no te mojes y cuando normalmente es al revés tú cuando llueve qué haces pues te metes bajo un árbol sin no hay tormenta eso sí para ver si Terres guardas del en Argana

Voz 1491 41:02 días al revés pasa al revés si paciente porque las

Voz 0047 41:05 dietas no es que sean de lluvia sino que son las gotitas que se forman cuando tocan algún objeto cuando cuando salir en alguna superficie en este caso las hojas de los árboles por tanto y de forma sacrifica que va cayendo poco a poco y que va a dejándolo todo empapado debajo de esa de ese bosque y al raso no no notas que está lloviendo solamente lo notamos los que tenemos gafas o cuando vas en coche que se van adhiriendo esas gotitas pequeñas que también se forman en otras nieblas las nieblas que se llaman atención e llorona eso Meoni horas por eso porque dejan gotitas

Voz 1491 41:34 señores del Gobierno de Canarias yo creo que merecemos una visita las Islas sin nada menuda promovió que acabamos de hacer a las Islas Canarias y además marinos

Voz 0047 41:46 da eh allí en Canarias en esos sitios del alisios se ponen lo que se llama las pantallas alisios que es eso pues eso nos como una pantallita con una con una malla muy muy fina que recupera las gotas de agua que se van formando mirad hay sitios de Canarias en los que caen poco más de trescientos o cuatrocientos grito

Voz 1491 42:02 está la recuperan para reutilizar para el riego

Voz 0047 42:04 por ejemplo peros que fíjate hay sitios por ejemplo La en Tenerife que recogen casi seis mil litros por metro cuadrado de la que se forma de alisios de la niebla cuando Julian si de la que cae del cielo que la gota son poco más de trescientos o cuatrocientos por tanto fijaos Si eso representa agua que se aprovechan

Voz 1571 42:26 ya te haces más más de diez veces más la naturaleza que sabían pues Luismi

Voz 1491 42:31 en fin de semana aunque no lo pases en Cannes

Voz 4 42:34 muchas gracias hasta luego un abrazo

Voz 1491 43:19 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos en de buenas a primeras nos hemos propuesto ampliar nuestro vocabulario Nos estáis ayudando en esta misión ya lo hicisteis hace unos días con toda una retahíla de

Voz 4 43:32 sus dos antiguos zona que os gustará

Voz 1491 43:35 a recuperar y hoy estamos aprendiendo diferentes formas de decir faltar a clase porque sí sin motivos

Voz 1571 43:42 nosotros lo hemos planteado como siempre cuatro expresiones en nuestra cuenta de Twitter en arroba de buenas y también como siempre os estáis haciendo llegar otras muchas más el centralista es hacer peñas que va arrasando con un cincuenta y nueve por ciento de los votos

Voz 1491 43:55 por hacer pira o Pyro la con el veintidós por ciento

Voz 1571 43:57 un doce por ciento de los oyentes decís hacer campana

Voz 1491 44:00 hay cura de humildad otra cura humildad para mí no nos escucháis nada desde mi zona porque sólo un siete por ciento habéis votado la atar que es como se dice Monforte en buena parte de Galicia porque dice que es gallega pero no sé yo M de olas que propone copa Arco mala por Miguel Piñón Marco colgar clase dicen eh que es de dice en Cangas ningún Dario en jazz pero también tenemos hacer la rabona o hacer rabona

Voz 1571 44:26 hacer novillos clásico clase hacer footing

Voz 1491 44:29 la Puccini hacer calva en Cantabria hacer

Voz 4 44:31 carpeta hacer

Voz 1491 44:34 ahora en Donosti sí que viene del euskera sí

Voz 1571 44:36 sí Karra Elgin entonces españolista antes hacer chicas Ray y hacerse una pierda o la pierda en Málaga Dhanga RSE fugarse será ya atas yo creo que sería porque como medio portugués aprovechar la mañana dice dejó la Class Palace Calleja

Voz 1491 44:53 dada hacia alboroto ganar Palmar Volga

Voz 1571 44:56 clase hacerse gorra en Cuenca hacérsela rata o Rattle en Argentina me lo que viene también allí supina en Huelva hacer mucha absentismo lúdico indígena gnomos Voro Isar

Voz 1412 45:09 egun on o buenos días desde Rentería Guipúzcoa me llamo Juan Juanjo me en mi época de jovenzuelo razonables unos dio Rentería lo llamábamos chica o Picarral a hacer

Voz 21 45:24 el saltarse las clases

Voz 29 45:26 Turia Valencia y ahí había gente que decía acerté ellas pero vamos here época nosotros decíamos cuando escuela que hacíamos China

Voz 1491 45:38 ahí lo tienes Justina valor de Valencia bueno pues nada mil formas de decirlo mil formas de hacerlo Anfil que tienes un montón de de anécdotas la encuesta sigue abierta en arroba de buenas en Twitter y poder seguir dándonos notas de voz a seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro son ya a las cinco y dieciséis las cuatro y dieciséis en Canarias y a pesar de que tocaba jugar fuera de casa la jornada ha terminado bien para los equipos españoles en la Europa League el Valencia ganado cero dos al Celtic el Villarreal cero uno al Sporting de Lisboa y el Betis ha empatado a tres frente al rehén pero eso sí después de ir perdiendo durante todo el partido así que el empate les ha sabido a

Voz 1571 46:21 Soria sin embargo el salsero deportivos todo Sálvame del deporte que es lo que nos gusta ha estado en otro lado en la Champions y en las declaraciones que comentábamos ayer de Sergio Ramos después del partido del miércoles en las que bueno reconocía haber forzado la tarjeta amarilla para perderse un partido de vuelta Hinault otro más adelante

Voz 1491 46:38 claro reconocerlo así abiertamente nos tenía a todos un poco o locos hila UEFA ha tenido que meter mano y abrirle un expediente que puede acabar en dos partidos de sanción con lo que le habría salido el tiro por la culata

Voz 1353 46:49 con lo fácil que era decir

Voz 20 46:51 no no no que yo no he forzado la tarjeta mal

Voz 4 46:54 vaya lío que se ha metido y además después

Voz 20 46:57 en las imágenes que se ha visto también en donde desde el campo decía que aquí la fuerza o no la fuerza está bastante claro que se va a perder la vuelta de octavos o eso parece la ida de cuartos no es por hacer sangre pero las palabras de Sergio Ramos tela no dejaban mucho lugar a dudas

Voz 30 47:15 dado la tarjeta uno por el pan aquí se quede bien claro la verdad que yo en el resultado viejo pero sí eh lo decidido así

Voz 1896 47:24 el ochenta y ocho una tarjeta me perderé ese y ojalá el equipo pues también aunque yo no esté dentro del campo animar es común Ultramar no eh desde fuera desde la grada para que cerremos esta eliminatoria y poder disfrutar también de unos cuartos de Champions

Voz 1491 47:37 pues ahí está es bueno su defensa diremos que fue sincero hosting cero ámbitos esto me recuerda incluso hasta escena de algunos hombres buenos

Voz 0047 47:45 quieren pudo encajar la verdad

Voz 2 47:51 por qué no el código rojo

Voz 0047 47:54 por supuesto

Voz 1571 47:56 nueve en algunas no es la única mala noticia para el Real Madrid porque Bale también podría recibir una sanción por el gesto que tuvo con los aficionados del Atlético de Madrid después de marcar su gol en el Wanda Metropolitano

Voz 1491 48:06 no sé si habéis visto las imágenes hace una especie de corte de manga pero pero encima la hace como como a media así como con desgana o como si se hubiera dado cuenta en el mismo momento de que estaba metiendo la pata

Voz 20 48:17 el gesto de Gareth Bale que pare pareció pasar desapercibido para el árbitro para los árbitros de bar en el derbi esa peineta la afición del Atlético de Madrid cuando marcó en el Wanda Metropolitano P

Voz 31 48:28 pero hoy la Liga ha decidido

Voz 20 48:30 denunciar esa imagen y ese gesto de Gareth Bale Javi

Voz 32 48:33 se vaya día de los enamorados por Madrid no entre lo de sois Ramos y lo de Gareth Bale Si la Liga decide bueno actuar de oficio y denunciar esa ese corte de mangas de Gareth Bale vamos a ver lo que lo que le meten al al galés porque algo le va a caer también una vez que ya se abierto el caso y que se prueba que hizo la

Voz 1571 48:51 la el corte de mangas que es algo que evidentemente está tipificado no había ocurrido hasta la fecha yo no recuerdo casos como éste pero cinco y diecinueve de cuatro diecinueve

Voz 1491 48:59 Canarias quien unas horas a las diez Pedro Sánchez podría anunciar la fecha para unas elecciones anticipadas ahora que le han tumbado los Presupuestos

Voz 1571 49:12 si tenemos que saber su estrategia de esa fecha y sobre todo va a depender el futuro de iniciativas que nos afectan directamente a los ciudadanos medidas que están

Voz 0047 49:21 perdidas en los interminables trámites del Congreso

Voz 1571 49:23 o que ni siquiera han presentado aún el repaso lo han hecho en Hora veinticinco empezando por las cien mil personas dependientes la mayoría grandes y severos dependientes de de estos que necesitan ayuda para casi todo y que llevan años esperando asistencia el presupuesto pensó quinientos quince millones para ellos pero como nos han aprobado pues van a tener que seguir esperando

Voz 1491 49:43 y eso sólo en dependencia I my dos leyes

Voz 1571 49:46 con un futuro muy incierto la ley LGTB

Voz 0259 49:48 si la ley de transexualidad en materia de igualdad incertidumbre también para la ley de equiparación a dieciséis semanas de los permisos de maternidad y paternidad para que sean intransferibles ir remunerados al cien por cien y también para la norma contra la brecha salarial porque las mujer

Voz 1571 50:04 les recordamos cobramos de media seis

Voz 0259 50:07 mil euros menos al año en cuanto a la extensión de derechos ley de muerte digna de cuidados paliativos que queda estancada en el Senado Illa de eutanasia que esta y corre muchísimo peligro podemos decir que empieza a eternizarse lo que escuchábamos antes la renovación en Radiotelevisión Española la selección de candidatos del concurso público está paralizada y hay además un par de proyectos que ni siquiera han llegado al Congreso el Gobierno los anunciado estoy hablando de la ley de Protección a la Infancia y también la ley contra la trata y la explotación sexual de mujer

Voz 1571 50:39 bueno igualdad transexualidad eutanasia pero es que la sanidad tampoco se salva en uno de los primeros Consejos de Ministros de Sánchez os acordaréis el Gobierno se dio prisa por recuperar la sanidad universal

Voz 1491 50:49 es algo que está asegurado pero no del todo no en su totalidad la norma está en tramitación no dar tiempo a incluir entre otras cosas por ejemplo las mejoras a ese texto de partidos como Podemos o PNV

Voz 0605 51:00 otra cosa que si termina junto a los presupuestos de Pedro Sánchez es la supresión de parte del copago farmacéutico para siete millones de pensionistas los más vulnerables y también para las familias con rentas muy bajas y con hijos a cargo y luego hay varios planes del Ministerio con mucho calado social que se quedarían en el aire por ejemplo el plan contra las terapias tampoco se sabe qué va a pasar con el plan penal para la prevención del suicidio otra estrategia que está a medias es la que pretende renovar la atención primaria hay tres grupos de trabajo de expertos de pacientes y de comunidades que se han puesto a trabajar para resolver las carencias de los centros de salud sobretodo en zonas rurales pero no sabemos si dará tiempo a culminar ese ese plan sobre el precio de los medicamentos otro tema que preocupa mucho hoy mismo los expertos en economía de la salud han hablado con el Ministerio para preguntarle precisamente

Voz 2 51:47 qué pasa con ese registro para evaluar el coste de los fármacos en relación a su efectividad y así poder fijar revisar los precios de los medicamentos

Voz 1571 51:58 bueno pues está claro que el reloj corre en contra del Gobierno la falta de tiempo pone en peligro medidas también de educación

Voz 1491 52:04 también en educación por ejemplo está previsto que hoy mismo se apruebe el proyecto de de derogación de la Lomce de la polémica ley Wert pero nada no es garantía hasta que dé tiempo a que llegue al Congreso

Voz 1571 52:16 así que de momento ha contado Adela Molina el curso que viene la ley Wert seguirá en vigor sin ningún cambio