De Buenas a Primeras (19/02/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena Ser pude ser primeros

Voz 3 00:16 con Marina Fernández

Voz 4 00:17 igual que Open empieza el martes diecinueve de febrero

Voz 1491 00:51 pero con dos grados bajo cero en Albarracín en Teruel y con lluvia en esta primera parte el día llovía no muy persistente en Castilla y León aunque amanezca nublado en buena parte del país por la tarde va a lucir en general el sol iba a dejar temperaturas de nuevo suaves para esta época

Voz 7 01:06 el año

Voz 1491 01:20 Nos vais a perdonar pero esto es lo que tendría que estar sonando ahora mismo en doscientos cincuenta mil edificios de

Voz 1509 01:31 esto es lo que tendría que escuchar son doscientos cincuenta edificios tanto de viviendas como de oficinas si tuvieran instalado un detector de radiactividad si te hubieran detectado instalado un detector de gas radón un gas que según la Organización Mundial de la Salud es la segunda causa de cáncer de pulmón sólo por detrás

Voz 1491 01:54 desde el tabaco miles de familias de trabajadores

Voz 1210 01:56 sobretodo de Galicia Extremadura la Sierra Norte de Madrid puntos de Catalunya hay Canarias respetan concentraciones muy por encima de lo recomendable de este gas y lo peor es que no lo saben

Voz 1491 02:06 junglas quemarán sobre todos los suelos de granito de pizarra y que si se diluye en el aire no es peligroso pero sí se concentra Si se queda concentrado atrapado en espacios poco ventilados resulta tóxico y como decíamos cáncer

Voz 1210 02:18 ni el problema es que España Nos está preocupando de medir de vigilar esa toxicidad en las zonas potencialmente afectadas en los últimos treinta años sólo se han realizado controles en unas doce mil viviendas cuando se calcula insistimos que el número de edificios afectados puede rondar los doscientos cincuenta mil

Voz 1491 02:34 bastaría con identificar esas zonas y a partir de ahí tomar medidas en los edificios ya construidos instalar sistemas de ventilación o conductos que dirijan ese gas desde el suelo hasta el exterior directamente

Voz 1210 02:45 aquí en las edificaciones nuevas tener en cuenta la presencia del radón en el diseño para evitar que se concentre en los

Voz 1491 02:52 el Ministerio de Fomento lo ha dicho al diario El País que ya se está tramitando una modificación de el del código técnico de edificación en este sentido para las casas nuevas pero insistimos los ocupantes de doscientas cincuenta mil edificios ya construidos siguen soportando sin saberlo niveles tóxicos de gas radón Julia Molina

Voz 1640 03:09 es invisible insípido no huele para la mayoría es un desconocido Juan León pero ahora mismo chunga hasta así un poco o venenoso o algo así no

Voz 7 03:19 no sé ni idea no tengo ni idea en Química en el instituto lo estudiamos pero no sé para qué se puede utilizar mi donde se encuentran

Voz 0133 03:26 nada los vecinos de Toledo confesaban a su televisión local que no tienen ni idea de qué es el radón eso a pesar de que es un gas tóxico y que las concentraciones que tienen allí superan por mucho los límites fijados por la Organización Mundial de la Salud por la Unión Europea para qué no resulta un peligro para la población no es el único punto España donde está ocurriendo esto Galicia Extremadura Castilla y León Canarias el radón se cuelan unas doscientas cincuenta mil casas según el cálculo de los expertos pero nadie lo está controlando por tanto muchas familias Brin Alan cada día sin saber que lo están haciendo el peligro está constatado la OMS ha estimado que entre un tres y un catorce por ciento

Voz 1491 04:00 de los cánceres de pulmón están relacionados con este

Voz 0133 04:03 a pesar de que tendría fácil solución que en las zonas críticas las casas se construyan con ventilación para que el radón Nos acumule de

Voz 1491 04:13 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a preguntarle a Luis Quindós catedrático de Ciencias Médicas y director de grupos radón de la Universidad de Cantabria cómo actúa sobre nuestra salud este gas cómo podemos detectarlos si es que podemos y que tendría que estar haciendo el Gobierno para proteger a los potenciales afectados seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro esta mañana Nos estamos interesando por vuestros hábitos de lectura porque géneros de los poco convencional eso seducen más

Voz 1210 04:52 es una forma de decirlo pero yo no sé si hablaría de géneros

Voz 1491 04:54 conoces toda la encuesta de hoy una arroba de buenas en Twitter que decidan los oyentes qué lectura de las cuatro que propone hemos OSCE engancha más se nota por el resultado que es hoy is oyentes de la Cadena SER

Voz 1210 05:06 sí porque va arrasando como vuestra lectura preferida con el cuarenta y seis por ciento de los votos los comentarios Adam decías

Voz 0010 05:13 a de estoy muy enganchada a las noticias de la Liga Val tiempos mirando los diferentes comentarios sin poder evitar pues es los míos también soy politiqueros guerrillera y hasta veces hablo sola insultando algún Gili pichichi diciendo Flip pinchadas Julia de Alicante un beso

Voz 1491 05:31 un beso Julia esperamos que no estés ahora mismo insultando nosotros la radio eh

Voz 1210 05:35 tenemos empate entre las dos siguientes opciones con el diecinueve por ciento de los votos cada una la información nutricional ir la que ha votado por descarte Sara de Zaragoza los folletos del súper

Voz 8 05:45 la información nutricional pero es que sino no comería nada lo de la etiqueta de champú yo creo que es más para la gente que pasa mucho tiempo en el baño citas con metáis una noticias es que me ponen de muy mala leche entonces como intento no

Voz 1491 06:02 acto fustigar Miño tu ser masoca pues al cuarto ya no lo demás es me parece mucho llegar al leer cuatro comentarios de los que se suelen dejar en las noticias además los hay más largos que las propias noticias gente que está esperando la publicación de las noticias preparándose ya la respuesta antes de haberlo leído pero bueno la última opción ya avanzaba Sara es la etiqueta del Cham con un exiguo dieciséis por ciento Ike clarisimamente tiene que ver este resultado que esté bajísimos resultado con la irrupción del teléfono móvil en nuestras vidas y nuestros baños claro

Voz 1210 06:36 como siempre en nosotros os proponemos cuatro opciones pero podéis contarnos las muestras como José Luis de San Blas Adri

Voz 9 06:43 soy un maniático me encanta leer los prospectos de los medicamentos sea para mí para mi mujer mis padres siempre leo las indicaciones las contraindicaciones los efectos secundarios y la fecha de caducidad etc etc etcétera nunca me lo dice Jose deja de leer los prospectos porque lo vas a leer a tomar ninguna yo continuo animales

Voz 1491 07:06 los farmacéuticos estarían orgullosos de ti José Luis por cierto que siempre hay que leer los prospectos por mucho que pertenezcan al género de terror hay que aguantarse

Voz 1210 07:16 la encuesta sigue abierta en arroba de buenas en Twitter o en el teléfono como siempre esperando vuestras notas de voz en el seis ocho tres tres dos tres siete

Voz 1491 07:24 los cuatro con Sergio diez estrenándose en la producción y Borja González en la técnica empieza este martes diecinueve de febrero empieza de buenas a primeras

Voz 10 07:33 a quién es un pelín y a lo que se mantienen quieren

Voz 11 08:21 de esta primeras con Marina Fernández y Juan López

Voz 1491 09:00 un minuto para las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias

Voz 1640 09:08 y tienen los puestos cada día vive

Voz 1491 09:12 menos gente es un hecho irrefutable la despoblación rural va cada vez más rápido y en España incluso hay varios pueblos ya en los que los habitantes hacen turnos para no dejar deshabitado el municipio lo que pasa es que luego cada caso tiene sus particularidades en La Ventana estado el alcalde de Nuestra Señora de la Virgen un pueblo de Guadalajara que

Voz 1 09:30 desapareció hace un tiempo por culpa de la televisión vamos a escuchar este estímulo

Voz 1491 09:35 lo de Antonio José Roberto de Luis

Voz 12 09:37 fue la televisión allí SS perdieron así iban camino Soria les pilló la nevada hubiera porque quedársela el pueblo para aprovechar pues pensaron hacer un reportaje de eso de España directo allí no sé cuál de esos que hacen sobre sobre los pueblos no el típico reportaje mal fue verdad no fatal que cree que ellos querían grabar un clásico haciendo un auténtico pan de pueblo que no no no de piedra y nosotros no hacemos para ahí en el pueblo yo siquiera temor nominal vosotros teníais el pan nosotras superó en el Paqui como la persona no no todo el mundo lo insistiendo en ello insistieron y dijimos que no que no sabiendo hacer pan que está bien que no hacemos más par y luego no pidieron que quitaron la nieve con con palas del camino se elegimos que tenían una máquina quitanieves no hacía falta no les gusto no les gusta que cambie no le gusta que tuve máquina quitanieves dejó claro ellos querían un trabajo sí manual para filmar soy solamente nos preguntaron por los cultivos los rebaños tampoco te enseñamos ayer Mercadona que donde nosotros no hacemos con lo él estaba recordando un poquito el rollo porque supongo que el equipo de televisión buscaba elemento Pinto

Voz 1210 10:45 es el problema que tiene la tele que para mentir necesitas un poquito de predisposición por parte de los entrevistados has visto el periodista este Der Spiegel en Alemania que la han pillado un montón de reportajes que eran más falsos que una clínica de plástico

Voz 1491 10:56 en qué se alimentaba directamente todo todos los testimonios los nombres los lugares os lo inventaba todavía la A6 W es que decimos de en el periodismo hay que decir a su favor que tiene mucha imaginación y que es todo un artesano de las técnicas

Voz 1210 11:09 cuidaba muy bien eso sí ojalá hubiera ido él a Nuestra Señora la Virgen no el equipo de España directo atentos a cómo se fue calentando el ambiente entre los periodistas y los habitantes

Voz 12 11:19 miel no te estoy en el Mercadona hacéis vino chico raro así casero tampoco yo no dije recto de la Guerra Civil no Pablo de setenta años no vale vale tradicionales no lo típico la tele mierda pueblo tengo momentos de tensión bastante fuertes como hay un vídeo que circula por redes donde se ve este este reportaje nuestro equipo de reporteros insistiendo insistiendo para que usáis las palas los quitanieves e íbamos a escuchar un momentito

Voz 13 11:52 a las quitanieves de dicho muchas veces L

Voz 14 11:59 Ello da viola las quitanieves fue unas alitas que no tenemos Palace

Voz 13 12:06 que lo tenemos

Voz 1640 12:17 Benito más que España directo cualquier tramo de equipo

Voz 1491 12:20 desde el final de la historia es tremendo ahora viene el porque de la desaparición del pueblo así lo habría dado paso por cierto Pedro Piqueras especialmente violentos

Voz 12 12:30 hemos novedades apretaron apretaron y que pasó

Voz 1491 12:34 bueno pues que bueno al final se los comieron

Voz 12 12:37 que os comisteis al equipo de televisión mí no me a mí no me has además pero mi dinero

Voz 4 12:44 sí sí sí sí sí se lo stock terribles

Voz 12 12:47 esto es una burbuja en Trip Advisor se muy malos se pensamos que

Voz 1 12:52 ya sé muy mala publicidad así que decidimos

Voz 12 12:54 vernos como Radio Futura el pueblo el pueblo eliminamos todos los carteles lo lo lo sindicación esa de carretera sí sí es cierto porque cuesta señora de David que el pueblo llano perecen de Internet no pasó el coche Google Maps en haciendo fotos y no lo comimos no lo que ocurre es coche con motor todo esto está es pura caníbal digamos donde donde terminó donde están ahora mismo los habitantes de Nuestra Señora de la no Cantabria Galicia por el clima y eso con los gordos que hay bastantes

Voz 1667 13:26 pues que aproveche hombre

Voz 1491 13:27 provecho nada a ver que la

Voz 1210 13:30 bueno en Nuestra Señora de la Virgen ya no van a tener que montar mesas electorales ni nada

Voz 1491 13:34 esto es un ahorro para el conjunto del país que diría algún político lo cierto es que todavía hay quién no

Voz 1640 13:39 se ha enterado todavía hay alguien en España que no sabe que hay elecciones generales de veintiocho de febrero

Voz 4 13:45 hecho mil en Libia gente Avilés venga ya no me lo creo te lo juro Pedro Sánchez no sabe cómo decirle a su Falcon queda convocado elecciones ganaré las elecciones por Ci a susurrando acariciándome el fuselaje cada español tendrá que hacerse cargo del cadáver de Franco durante una semana a mi amigo me lo a mí

Voz 0133 14:10 ha suplicado Santiago Abascal

Voz 4 14:13 Jordi el niño apoya contrae matrimonio con Montse la niña ocho

Voz 15 14:16 ajá

Voz 4 14:18 los dos han decidido esperar a casarse para tener sexo el siempre será deporte olímpico o enseñó lo experto más playing explicará las reglas a las mujeres que participen los biólogos reconocen que no saben de qué animal proceden los choques podrían ser de la familia de dos Choco planes dicen los expertos Pablo Casado planea nombrar ministro de Cultura máximo muerta para que vuelva a dimitir a los pocos días será un momento sólo por las risas promete veinte Instagram se queda sin píxeles para tapar pezones de momento a los está tapando con pezones masculinos porque con ellos no tienen problema Un perro muy fiel Se arranca la patita hiciera entrega su

Voz 1491 15:00 envuelta para regalo no sabe cómo envolver

Voz 4 15:02 a la otra cuando se la pida también Sergio Ramos reconoce que forzó la roja para poder jugar en la final de la Copa de baloncesto si no puedo jugar la de baloncesto lo intentaré con la de que te ha dicho atraca un banco amenazando con votar a Vox estoy muy loco y no tengo nada que perder ha dicho mostrando la papeleta pues de votar precisamente

Voz 1491 15:24 el voto para ser más exactos ha ido la última cara B de Hora veinticinco

Voz 16 15:39 electro

Voz 1210 15:44 Elecciones Generales como decíamos el veintiocho de abril no el veintiocho de abril hay menos de un mes después nos vamos a poner fin a votar otra vez el veintiséis de mayo Se celebran municipales autonómicas y muy importante que no se nos olvide europea

Voz 7 15:59 dice el diccionario de la RAE que el voto es la expresión pública secreta de una preferencia ante una opción la segunda acepciones gesto papeleta u otro objeto con el que se expresa una preferencia ante una opción en la etimología hoy es de esas palabras que tienen un origen bonito voto viene del latín de Bottonm el voto a una promesa que se hacía los dioses viene del verbo Vauvert que es prometer así que el voto del el voto es lo prometido que quería pagarnos segundo para explicar esta palabra homófona es decir que suena igual pero que no es lo mismo el otro voto bueno pues qué es eso de botar con b significa arrojar o tirar fuera algo o a alguien que ha sido esto despedir a alguien de un empleo chocar contra una superficie sería un balón me tras saltar desde el suelo pegar botes

Voz 1491 16:47 el voto es un derecho pero no todos nos animamos a ejercerlo para Pedro Chacón profesor de Historia del Pensamiento Político de la Universidad del País Vasco la abstención es una forma de voto

Voz 1 16:57 como las demás que nos lleva o que lleva un ciudadano a votar acercarse a la suma así depositar la papeleta

Voz 17 17:03 el condicionantes fundamentales digamos que son la identidad con el propio identificas luego está también la racionalidad no que tú piensas que realmente qué qué político tras beneficia a cima que otro no concepto racional que elección reaccionan hizo que esto identitario no somos los medios

Voz 1 17:19 la abstención Pedro es un modo de votación es un derecho como el de votar el abstenerse

Voz 17 17:23 por supuesto por supuesto considerados más lo que está ahí teóricos incluso que habla de computar familias que son cosas distintas pero consta además no abstención como tal el voto en blanco

Voz 16 17:33 sí

Voz 1210 17:37 Ángels Barceló también ha aprovechado para preguntar algunos colaboradores del programa que piensan del derecho al voto insiste funciona de por sí o sí necesita estar dentro de un sistema que garantice el funcionamiento

Voz 4 17:48 Monza lo piensas que el derecho es uno de los más importantes desde luego es un derecho un tanto singular porque claro uno puede ser responsable de los propios actos porque puede rendir cuenta de ellos en había un uno no puede rendir cuentas de las decisiones de sus sus representantes no tuvo votos un voto de

Voz 14 18:06 por eso cuando non é

Voz 4 18:08 que representa se siente especialmente traicionado guardan

Voz 18 18:12 es más el más importantes cuando funciona bien la otra cosa es que el derecho de voto es algo más que pones una una urna como se demuestra a Estados Unidos por ejemplo donde el sistema está todo patas arriba ellos estamos donde estamos no pero conceptualmente así cuando eso se hace bien me informa es un voto que se tiene que hacer dentro de un ecosistema que funcione sino no

Voz 19 18:34 a que ahora

Voz 1491 18:47 hemos normalizado pero no podemos olvidar que no hace mucho tiempo en este país no no votaban más no podíamos elegir porque vivíamos en una dictadura

Voz 1210 18:55 hasta hace sólo unos pocos años en Arabia Saudí las mujeres no tenían derecho a voto vamos que no podían votar

Voz 1491 19:00 la conquista del voto de voto femenino del voto negro del voto en general ha dado para mucha literatura y por supuesto también para mucho cine

Voz 1210 19:07 y eso de votar con todo lo que les rodea ha dado también para mucho cine español que nos guste o no es el que mejor no refleja la palabra

Voz 1880 19:14 cogió que no hemos hablado todavía pero realmente el derecho del que estamos hablando el sufragio es el derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos electos bueno pues a finales del siglo XIX principios del XX es cuando surge un movimiento británico el de las listas que lo que pedían era el voto para la mujer

Voz 4 19:31 o bien mostradas

Voz 7 19:35 para el resto de recomendaciones del cine lo que vamos a hacer es quedarnos hoy en España vale la imprescindible la que traería aquí la verdad es que cada día amanece que no es poco

Voz 20 19:44 los alcaldes de mayo no se ha presentado nadie espera ya que sigue Paul Rubén

Voz 7 19:54 tres años antes de Amanece que no es poco en el ochenta y seis llegaba al cine El disputado voto del señor Cayo de Antonio Giménez Rico esta esta basada en una novela

Voz 20 20:02 en y el cepillo de estos de quitaron sus tierras que son

Voz 7 20:09 una más que recordaban los chicos del CNI en la SER este fin de semana y que yo creo que viene perfecta para estos días en los que se habla de la derecha actriz Fali Pepi Luci Bom y otras chicas del montón el Almodóvar del año ochenta

Voz 14 20:21 ahora concursa Yánez Ale

Voz 7 20:25 más es una serie que además se titula vota Juan si es verdad se estrenó hace nada un par de es de Diego San José Juan Cavestany con Javier Cámara como protagonista me ha ofrecido a comparecer ante ustedes

Voz 21 20:36 para calmar los ánimos de la Xunta ante la crisis mejor dicho el asunto porque no es crisis es grave pero como asunto sin poder llamarse crisis y por eso no voy usar esas

Voz 2 20:47 color ni la de pronunciado

Voz 1210 20:51 pues nada tendré que ponerme esta películas haberlas aunque no suyo muy cinéfilo pues me gusta votar informado

Voz 1491 21:08 para votar desde luego pero en general para todo en esta vida es importante estar informado y no siempre lo estamos o no al menos a través de fuentes recomendable

Voz 1 21:17 a ustedes que la sexualidad es un aspecto importante para nuestros jóvenes

Voz 1684 21:22 sí según el Instituto de la Juventud Injuve en torno a nueve de cada diez jóvenes consideran bastante o muy importante en las cuestiones relativas a su sexualidad

Voz 1 21:30 al creen que es la principal fuente de información sobre sexualidad para los jóvenes

Voz 1684 21:35 según el Instituto de la Juventud las amistades y compañeros han sido la principal fuente de información para el veinticuatro coma cuatro por ciento de jóvenes

Voz 1 21:42 cuántos jóvenes creen ustedes que demandan información sexual en el

Voz 1684 21:45 el colegio a esta pregunta responde Eva López investigadora de la Liga Española de la Educación en base a un estudio realizado con cuatrocientos cincuenta y ocho alumnos

Voz 17 21:53 consultas de alumnado en cuanto a la sexualidad es una de las más altas no veintidós por ciento del alumnado que sólo sensualidad y muchas veces no deja claro si no

Voz 1 22:05 pues vamos con las dudas sobre qué temas creen ustedes que querrían los jóvenes obtener más información en sus colegios

Voz 1684 22:10 según Injuve un veinticinco coma siete por ciento hubiese querido tener más información sobre enfermedades de transmisión sexual Llum XXI sobre métodos anticonceptivos

Voz 1 22:19 por último creen que un alto porcentaje de los adolescentes consume pornografía en Internet

Voz 1684 22:24 sí según los estudios por ejemplo de acuerdo con unos realizado por la Universidad de New Hampshire el noventa y tres por ciento de los chicos y el sesenta y dos por ciento de las chicas matriculadas en la universidad afirmaron haber visto pornografía en la adolescencia

Voz 1491 22:44 la educación sexual no forma parte del currículum escolar en nuestro país así que los alumnos de secundaria aprenden de sexo solo si a su centro educativo o a su Ayuntamiento se el ocurrió organizar algún tipo de curso o de charla más allá de esto su único manual de sexualidad es la pornografía

Voz 1210 22:59 en esto también sumamos una cosa más no vamos al ritmo que marcan nuestros vecinos europeos

Voz 1509 23:04 lo que sabemos ahora mismo es que en Europa lo normal es que la educación sexual está expresamente en el en el contexto Scolari yo creo que en este país necesitamos que lo es

Voz 1 23:12 partir de equidad pues a partir de la primera infancia

Voz 1509 23:15 que la sexualidad es algo que nos acompaña desde siempre lo que lo único que es importante saber adaptar los contenidos al lado a la etapa educativa o la etapa evolutiva con la que estamos trabajando pero es posible trabajar aspectos relacionados con los afectos con el cuerpo con las relaciones con las diferencias de género desde la primera infancia entonces que necesitamos pues que la educación sexual esté en el currículum otra cosa que que luego habrá que discutir es la forma es a través de una asignatura o de una cuestión transversal pero lo importante es que esté en el currículum escolar

Voz 1491 23:44 sobre todo para compensar los estereotipos modelos y dinámicas que a día de hoy se siguen perpetuando a través de la pornografía y que tenemos que preguntarnos es son los que queremos que absorba nuestros jóvenes sin ir más lejos me cuesta recordar por ejemplo una película porno en la que utilicen algún tipo de método anticonceptivo

Voz 1509 24:02 creo que tiene que ver con esta idea no de que cuando uno no accede a determinados contenidos sin haber tenido acceso previo a otra información pues no tiene herramientas para filtrar determinadas determinadas escenas que en muchos casos como decías pues objeto a las mujeres o son violentas son muestran relaciones de dominación sumisión ay bueno pues sin otros conocimientos es difícil interpretar todas las personas que ven porno cometen este tipo de conductas pues yo diría que no pero por supuesto no podemos negar que la pornografía sin filtros construido una serie de imaginarios en relación lo que tiene que ver con la sexualidad

Voz 1210 24:39 para evitar estos comportamientos algunos centros educativos recurrí recurren a talleres cursos on juegos que ayudan a tratar la sexualidad las habla

Voz 1491 24:47 un ejemplo es sapiens ex un juego que ya han mostrado mil quinientos alumnos de Málaga que ha creado Rocío Carmona psicóloga y educadora sexual y que nos explica Lucía Taboada

Voz 1322 24:57 en el instituto Los Manantiales de Torremolinos han jugadas a piensa ex Francisca es profesora de secundaria en el centro

Voz 23 25:03 te das cuenta de la falta de conocimiento que tienen los chicos está edades cuando realmente digo este creen que sabe mucho yo sin embargo tienen una desinformación en cuanto relacionadas efectivas igualitaria muy grande la afectividad la comunicación es otro la chica cuando ésta prepara de cuando no

Voz 1322 25:20 no sólo aprenden los alumnos también aprenden las familias y los propios profesores

Voz 23 25:24 no yo creo que sea algo pero cuando veo realmente los resultados cuando me di cuenta de que estoy también muy lejos de de su realidad

Voz 1322 25:30 jugando aprenden en cuatro campos el cuerpo el amor las relaciones y la prevención

Voz 1210 25:34 claro al fin y al cabo la educación sexual es educación de género no es entender los placer los placeres del otro y los deseos que tiene a otra persona si este juegos a piensa

Voz 1491 25:43 la dentro de esos cuatro campos que acabamos de escuchar el amor el cuerpo las relaciones y la prevención es difícil destacar la importancia de uno de ellos sobre los demás incluso para Raquel Hurtado las sexóloga psicóloga y coordinadora del Área de Intervención Social de la Federación de Planificación Familiar Estatal que ha pasado por Hoy por hoy yo diría que en todos por qué

Voz 1509 26:07 la sexualidad bueno es nueva dimensión

Voz 1491 26:09 humana de todas las personas que implica

Voz 1509 26:12 a muchos aspectos que van más allá de los meros genitales au reproductivos que implica cuestiones que tienen que ver con los afectos con el placer con las relaciones cuando uno no una no tiene acceso a determinada información al respecto no está acostumbrado a hablar sobre ello o no tiene las herramientas y las habilidades para hacer números al final lo que observamos es una serie de de carencias no que van mucho más allá de la información y que requieren eso de un trabajo en en habilidades

Voz 25 26:48 eh

Voz 1667 26:52 en ese las proporciones son claves en la naturaleza también en Sociología y en algunas ocasiones como ésta también en la música

Voz 0084 27:09 a los dos publicaron en mil novecientos sesenta y ocho Waiting for the Sun en aquel disco aparecía face to One cinco por cada uno la proporción de jóvenes por cada adulto en aquellos Estados Unidos de los años sesenta una canción que es una llamada a la acción a los jóvenes a tomar el control a luchar a dejar de ser sujetos pasivos una composición que sin Morrison grabó completamente borracho así que ese cinco a1 igual lo hacía mención al número de copas que había tomado en comparación con sus compañeros de banda aunque quizá sin duda mejor dicho nos gusta más la primera versión

Voz 26 27:45 una o muy Weah Chen

Voz 15 27:48 yo

Voz 10 28:26 hay

Voz 1640 28:43 que cada uno elija su versión preferida de la historia de hoy de la historia de este

Voz 4 28:46 actúan que estamos escuchando jóvenes frente adultos o copas de más de Jim Morrison hoy sentamos a The Doors en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 27 29:07 lo del

Voz 4 29:48 de buenas a primeras con Marina Fernández y Juan López

Voz 28 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 30:07 Pascual Donate buenos días buenos días esta mañana

Voz 1 30:10 Se reanuda el juicio del proceso con la declaración del ex conseller de Presidència Jordi Turull a quién la fiscalía acusa de proporcionar la infraestructura digital y mediática para el referéndum ilegal también hoy Esquerra Republicana pedirá cuentas a Pedro Sánchez en la última sesión de control al Gobierno en el Senado anoche en una entrevista en Televisión Española el presidente acusó precisamente a los independentistas detener

Voz 29 30:30 miedo al diálogo ellos mismos tienen pavor a sentarse en una mesa a dialogar ser conscientes de que la independencia no es posible en Cataluña a decirle a los elementos más radicales de la población catalana que lógicamente están apoyando a estos partidos políticos que les han mentido y que tiene que volver a la senda constitucional

Voz 1 30:48 Sánchez ha dicho también que tras las elecciones del veintiocho de abril está dispuesto a pactar con todos incluidos independentistas el partido de Rivera que horas antes anunciaba que no negociarán ningún acuerdo poselectoral con el PSOE José Manuel Villegas secretario general de Ciudadanos

Voz 1089 31:03 Viva sea ratificado el criterio de que Ciudadanos no va pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España ningún voto que vaya Ciudadanos va a servir

Voz 1 31:18 para Sánchez siga como presidente del Gobierno

Voz 1375 31:22 la onda planea anunciar hoy el cierre

Voz 1 31:24 suplanta en el Reino Unido para dentro de tres años lo que pone en riesgo unos tres mil quinientos empleos el fabricante japonés se une a otras multinacionales que ya planean abandonar el país por el Brexit Londres Begoña Arce

Voz 0273 31:36 el pasado año el noventa por ciento de los vehículos fabricados en esa planta fueron exportados a la Unión Europea Honda viene a sumarse a la larga lista de fabricantes del sector del automóvil como BMW Jaguar Land Rover y Toyota Ford o Nixon que han anunciado su marcha del Reino Unido o recortes de empleos ya han advertido de los peligros el Brexit sin acuerdo entre tanto la crisis política se agudiza ayer siete diputados laboristas abandonaron el partido en desacuerdo con la línea ideológica de su líder Jeremy Corbijn la negativa de este a respaldar un segundo referéndum el no haber atajado con la contundencia que debía el antisemitismo dentro de la formación han sido dos de las principales razones para de esa ruptura lo siete actuarán como grupo independiente en la Cámara de los Comunes a partir de ahora

Voz 1491 32:24 deportes noticia que avanzado esta madrugada el larguero la ACB ha retirado las licencias federativas

Voz 1 32:30 de los jugadores del Real Madrid de baloncesto Facundo Campazzo Felipe Reyes a petición de los árbitros de la final de Copa esto reflejaron en el acta unos supuestos insultos de ambos jugadores al final del partido la liga de baloncesto ha decidido admitir su petición el Real Madrid tiene un día para recurrir la decisión y cuando eso ocurre la ACB deberá decidir si en caso de sancionar a los jugadores hacerlo de forma económica o con la suspensión de partidos es todo más información dentro de una hora en Cadena Ser punto com

Voz 14 32:56 en ese ser

Voz 22 32:59 los informativos

Voz 4 33:02 de primeras con Marina Fernández y Juan López

Voz 1640 33:26 pues con la reanudación del juicio del bruces viene este martes

Voz 1491 33:32 lo informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 1884 33:36 buenos días Marina pues también se reanudan las nubes y alguno chubascos ahora mismo en gran parte del extremo norte del país del extremo sur una especie de bocadillo ahora mismo tenemos alguna lluvia entre Asturias y Cantabria lluvia poco destacable todo sea dicho la de Cantabria nueve con un poquito más de intensidad en algunas provincias de Castilla y León entre León Valladolid Palencia hay Salamanca Juve con un poquito más de intensidad también en el extremo sur del país entre Cádiz Huelva Sevilla y el sur de Badajoz así como en Córdoba ahora mismo llueve un poquito a lo largo de la mañana lo seguirá haciendo pero cada vez con menos extensión por otra parte también bastantes nubes cerca del Mediterráneo no con algunas nieblas que hay ahora en la zona interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana nubes que se irán disipando en Canarias marinas era un día en el que habrá algún chubasco pero con tendencia disipar sobre todo al norte de las islas y ahora mismo fresquito cuatro grados por ejemplo en Zaragoza siete en Alicante o en Madrid tocho tememos ahora mismo en Tarragona nueve en Córdoba o cinco grados en Oviedo por ejemplo

Voz 1491 34:41 mono temperaturas entonces positivas no demasiado bajas y sin embargo a esta hora ya al amanecer es fácil encontrarse con heladas o con escarcha en el campo au sobre el capó del coche entendemos Luismi que entonces esto no tiene nada que ver con que los termómetros bajen de cero grados

Voz 1884 34:57 así es de hecho hay que poner un poquito de orden en esto de las heladas hay que decir que no es lo mismo que llegué a que se vea escarcha osea si nosotros vemos sobre el campo sobre el coche el vidrio del coche muchas veces que tenemos que estar un ratillo hay rastro dándolo antes de de ponernos a conducir se el hecho de que tengamos esa capa de escarcha no está significando que esté pelando sí que es cierto que cuando la temperatura baja de cero grados que es cuando hablamos de helada por tanto técnicamente una helada es cuando el mercurio está marcando cero coma cero grados o cero coma un grado negativo ya en este caso sí

Voz 1491 35:32 pues sí no significa que esté dando sí

Voz 1884 35:34 si la escarcha S forma aproximadamente cuando la temperatura ambiental llega a ser hasta de dos grados y medio tres grados positivos hay que decir que si por ejemplo una noche estamos en cualquier punto de del mundo en este caso tenemos una temperatura de cinco grados por mucha sensación de fresco que tengamos con cinco grados no se nos va a formar escarcha encima del coche se formará Rocío Se formará ese esa esa capa de agua pero no agua vamos a llamarle helada

Voz 1491 36:03 sí porque he Amigó grados no pero a tres sí

Voz 1884 36:07 bien porque con tres grados sigue la temperatura esa es la temperatura ambiental la temperatura que está en contacto con la superficie que tiene esa capa de de Rocío por ejemplo pues el capó del coche o cualquier planta que pueda estar a la intemperie sobretodo en zonas de campo esa temperatura sí que baja de forma más local osea podemos decir que el ambiente tiene una temperatura de dos o tres grados yo os digo más alta de tres no te echo en cambio la superficie sí que se enfrían lo suficiente como para que de forma súper focalizada llámale así la temperar era pueda estar en cero grados por tantos como que la planta acaba de robar el calorcito que puede tener a su alrededor y acaba congelando acaba el ando mejor dicho esa superficie en forma de escarcha pero ya os digo la helada técnicamente es que está bajo cero la escarcha se puede formar con tres grados por tanto que veamos el paisaje blanco por la mañana no nos está diciendo necesariamente que tengamos temperatura bajo cero aunque sí que es cierto que cuando estamos bajo cero tenemos algo de humedad siempre veremos esos campos blancos claro

Voz 1491 37:09 o sea que tiene que ver con que el calor se transmite entre los cuerpos máxime cuando dos personas de tocan la mano sin duda tiene caliente y la otra fría en ese mismo instante el calor de la mano más calientes está transmitiendo va más fría o viceversa el frio bueno en realidad es el calor siempre no

Voz 1884 37:26 ver con esto entonces sí sí eso de transmisión de calor tú lo has dicho vamos pero perfectamente

Voz 1210 37:32 entonces Luismi deduzco que no todas las heladas son iguales que tipos hoy nos puede hacer una clasificación así pague el oyentes

Voz 1491 37:38 sí de hecho a ver ya hablando de lo que sería

Voz 1884 37:40 han heladas Juan pues tenemos de dos tipos y eso los que se dedican y las que se dedican a la agricultura lo tienen muy claro y sino pues os voy a poner un poquito de orden en ese sentido vengan hay dos tipos claros la helada blanca y la helada negra ya os digo eh temperatura que esté bajando de cero grados no estamos hablando de apertura con escarcha si bien la la helada blanca es la helada que más o menos Se conoce más que forma esa escarcha hoy se hielo ese agua congelada encima de las superficies por tanto para que eso se forme la temperatura tiene que ser primero bajo cero y segundo que la humedad sea bastante elevada elevadas significa que la humedad ambiental esté por encima del cincuenta y cinco del sesenta por ciento por tanto esa humedad va acarreando algo de Rocío por la noche va acarreando góticas de agua que cuando llegan a la temperatura de congelación pues se quedan en forma de hielo lógicamente esas heladas aunque se vean aparato cosas porque se ve esa escarcha hoy lo encima de las plantas es bastante es menos peligrosa que la helada negra por tanto no acaba triunfando los cultivos las o las plantaciones básicamente porque esa capa de hielo que se forma encima de las plantas sin las protege es como si estuviéramos en un invernadero Almería o de cualquier sitio pues ese invernadero lo que hace que la temperatura sean muy alta dentro y sobretodo constante pues se lo hace lo mismo hace como un iglú hace como capa protectora en cambio sí tenemos una helada negra es que la temperaturas bajo cero también pero sin humedad por tanto no se forman gotas de agua no se forma escarcha protectora no se pone ese esa coraza la planta ir directamente el frío las ataca al frío las marchita al frío las fríe

Voz 1491 39:17 literalmente que el frío ataca al líquido que tienen en el interior la planta

Voz 1884 39:22 las unidades a a la a la sabia que lleva la planta ahí lo que serían pues todos los órganos que tiene la la que tiene las el los tallos y las hojas ya os digo la temperatura bajo cero y sin humedad ACS helada negra tú sales a la calle por la mañana dices no está hablando sí que lo está haciendo lo que pasa es que no se ha formado escarcha ni ha formado hielo encima de las plantas porque la temperatura viene acompañada de muy poca humedad esas heladas son las peores básicamente porque atacan ya os digo la planta sobretodo cuando son tardías aquello de una helada tardía ha arrasado la cosecha tardía es eso aparte desde el mes de finales de marzo abril mayo hay heladas en muchos sitios del país y sobretodo claros una época en la que ya florecido todo en la que están empezando a dar frutos y en las que están empezando a expirar las los cereales por tanto una helada en ese caso es fatal porque además es que no hay margen de maniobra para el agricultor

Voz 1491 40:12 así que el dato clave en el que tenemos que fijarnos en realidades la humedad sí sí sí por encima de todo ir Luismi hay alguna fórmula para combatir esas heladas negra

Voz 1884 40:23 allí de hecho haber hay dos dos serían tres pero una se usan muy poco vamos a empezar por la que se usa poco y es que se ponen calefactores directamente hay a es sobretodo si tienes un trocito de terreno pequeño eso puede servir para un huerto por ejemplo no más tú imagínate que tengas una extensión grande de Viña claro poner calefactores para tener las plantas calentita pues hombre es algo muy costoso y casi a su realista podíamos decir luego la que se usa más es el riego por aspersión se ponen los aspersores en marcha Justo cuando la temperatura todavía es positiva y esas gotitas de agua que van haciendo pues van regando las plantas

Voz 1491 41:01 le la humedad digamos no de una forma claro

Voz 1884 41:04 así es es darle la humedad y sobre todo es dar en las gotitas de agua a las hojas ya los tallos para que se mojen para que se congelen luego para que se haga esa capa protectora

Voz 1491 41:13 es seguir si a ese iglú

Voz 1884 41:16 sí es esa ese esa coraza y otra técnica que se usaba sobre todo hace unos años hacen muchas fogatas pero sobre todo con materiales Kitchen mucho humo con neumáticos con plásticos algo que es muy contaminante para qué engañarnos pero hace que tengamos también un invernadero primero el mismo calor de las fogatas hace que cerca de las plantas no haga tanto frío y segundo ese humo que se crea encima de la plantación encima de los cultivos encima de los terreno los pues provoca que también la temperatura no baje cuando hay mucho humo en el ambiente Marina hay Juan Miguel también creamos un efecto invernadero creamos una temperatura más alta en ese punto pero ya os digo era algo que era muy contaminante a veces se iba de las manos porque las heladas negras como van cerca de de poca humedad podrían propagarse incendios importante por tanto cada vez están más en desuso

Voz 1491 42:05 pues con todos los incendios que estamos teniendo últimamente mejor descartar esta fórmula optar por el riego

Voz 1884 42:11 por el riego si así es por aspersión y cuanto más pequeña sea la gota mejor

Voz 1491 42:15 pues Luismi muchísimas gracias a vosotros hasta mañana

Voz 19 42:37 E P P

Voz 11 42:51 de buenas a primeras con Marina Fernández hijo

Voz 19 43:09 lo están

Voz 16 43:18 el

Voz 19 43:41 me refiero ida

Voz 1491 43:49 los cinco y catorce catorce en Canarias no todas las encuestas descabelladas en de buenas a primeras hoy nos hemos propuesto fomentar el hábito de leer fomentar la lectura entre nuestros oyentes así que os preguntamos cuál de estas lecturas poco ortodoxas os apasiona más

Voz 1210 44:04 encabeza arriba de la tabla con un impresionante cuarenta y seis por ciento de los votos están los comentarios a la noticia

Voz 1491 44:10 lo que demuestra que pasamos mucho más tiempo leyendo comentarios

Voz 31 44:14 que leyendo noticias uno de Rentería de que desglosó diga yo solo sólo le el porque de lo poco de más de deportes me como todos los periódicos de deportivo y tengo un poco de tiempo con el cafecito Corral Curazao y venga a empaparme de deportes

Voz 1210 44:37 empate en el segundo puesto con un diecinueve por ciento de los votos los folletos del súper las ofertas de toda la vida ese dos por uno la información nutricional es la parte de atrás de la caja de los cereales

Voz 1491 44:48 de toda la vida nos ha hecho llegar tarde al colegio porque nos quedamos embelesados leyéndola o mirándola durante el desayuno a Juande Rentería le pasa seguramente con las noticias deportivas

Voz 32 44:58 buenos días buenos ratos buenos respecto a la encuesta de hoy hay que reconocer que como decía el otro día alguien oyente manipule las encuestas descubierto hoy de todos es sabido que los clientes lo que más le sólo es la Biblia o sea que dejaros de folletos y de botes de champú que la Biblia es lo que se le entre los oyentes de la SER bueno

Voz 1491 45:18 el feo Diego de Zaragoza no nos lo deseable daba gusto

Voz 1210 45:24 en el último lugar sólo puede ser consecuencia de la irrupción de los móviles en nuestras vidas con un dieciséis por ciento bajísimo porcentaje la etiqueta hecha

Voz 1491 45:32 pero Javi de de te dice en Twitter en arroba de buenas sino has quedado absorto leyendo una etiqueta de champú es simplemente porque está muy lejos de tu váter verdad verdadera y otro Javier reconoce que está enganchado a a este género para mí dice en Twitter el sodio un Laures sulfato de Coca Mido pro PIL veta INE Aziz son adictivo

Voz 1210 45:55 pero de farmacia las más serán

Voz 1491 45:58 pero con válidas lo que está claro es que sí

Voz 1210 46:01 pones la etiqueta el champú del siglo XXI o el libro de consulta definitivo como dices Sandro yo suelo leer cuando voy al baño Isora llevarme el móvil

Voz 1796 46:10 buenos días entonces Antonio de Zaragoza voy a hacer el comentario de Julia de Alicante de espero que no se enfade ya me gustaría aprovechar la ocasión para recomendaron su libro es una novela escrita por el líder de Extremoduro Roberto Iniesta se titula El viaje íntimo de la locura cifran las aventuras que vivió don Severo todo un saludo bueno Ross

Voz 16 46:34 hola saludó Antoni gracias por la

Voz 1491 46:36 de comer nación para taxis todas las opciones que proponemos son correctas mimos in es de los míos dice me encantan los folletos para las ofertas menos los estudios lo digo mi mujer Nos vamos a comprar y con lo que hemos ahorrado Nos vamos esta noche a tomar algo

Voz 1210 46:50 hay que ver qué oyentes más apañados tenemos pues si Jesús New York mil ochocientos noventa y ocho también es un apasionado de la lectura se engancha a los prospectos las indicaciones para lo que sirve y lo más las etiquetas de los alimentos composición is viene alguna descripción de cómo lo hacemos

Voz 1491 47:07 bueno la encuesta sigue abierta en Twitter en nuestra cuenta arroba de buenas si queréis votaron escribirnos qué lectura bueno poco ortodoxa os seduce más

Voz 1210 47:16 Ponos lo contáis en una nota de voz al Whatsapp seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1491 47:21 son las cinco hoy diecisiete las cuatro y diecisiete en Canarias

Voz 15 47:33 es que

Voz 1491 47:36 es una de las cosas buenas sede de tener el programa estas horas que podemos meter cortes meter sonidos con todos los tacos del mundo este que escuchábamos la Felipe Reyes increpando los árbitros después de la polémica final de la Copa del Rey una polémica que lejos de suavizarse sexta recrudeció en Si primero de Madrid amenazaba con dejar la ACB este lunes la Liga ha decidido suspender las licencias de Reyes y la ACB

Voz 1375 48:02 tarde muy tarde Veinticuatro horas en reaccionar con un presidente al frente Antonio Martín que deja bastante que desear y al que hay que pedirle que dé la cara En días como hoy porque para eso el ex presidente de la ACB para dar la cara En días como hoy no sólo para estar en el palco para hacerte la foto entregando la Copa sino para dar la cara En días como hoy donde hay un marrón donde la ACB tiene un problema tienes que salir

Voz 1491 48:27 la caras y no pasa nada no esconderte

Voz 1375 48:29 cuatro horas para decir en un comunicado ha habido errores con Josu ya lo sabemos

Voz 33 48:33 claro que ahora han habido errores bueno

Voz 1375 48:35 Cebé por cierto tendrá que tomar sus decisiones al margen de lo que pida al Real Madrid las decisiones las toma la ACB no el Real Madrid

Voz 1210 48:42 Manu Carreño también ha tenido palabras para ese referéndum que quiere hacer el Real Madrid entre sus socios para abandonar la Liga ACB

Voz 1 48:48 el director de la

Voz 1210 48:49 pero cree que es algo que el club ya tenía en mente y que con esta crisis ha aprovechado para sacar al

Voz 1375 48:54 el Real Madrid que yo creo que lo está haciendo es buscar una excusa para salirse de la ACB sea lo que está diciendo es a ver si esto ya me lo quito de encima me voy a jugar lo que a mí me pone que la liga europea

Voz 33 49:04 lo que pasa que el paraíso no existe

Voz 1375 49:08 la Liga Europea te pueden hacer un mal arbitraje también mañana o dentro de tres meses o dentro de un año porque hay arbitrajes en la Euroliga que Tela Marinera eh pero Tela Marinera yo creo que peor es que en la ACB yo sólo partidos de la Euroliga veo partidos de la ACB yo partidos de la NBA y arbitrajes en la Euroliga que Tela Marinera entonces el Madrid dice oye o Osán os sancionar a estos árbitros yo no me piten nunca más o me voy de la Liga ACB Se lo pregunto a los socios en un referéndum cerrar el paraíso no existe mañana te vas a la Euroliga porque no te gusta la ACB siete pitan mal los de Liga qué haces

Voz 33 49:40 te vas también adónde

Voz 1375 49:43 no te garantiza que mañana te vas a la Euroliga no dejó la ACB me voy a la Euroliga si te pitan mal te vas de la Euroliga donde va a la NBA en la NBA te pitan valorado ocho la León olvidó dónde vas al Mundial de no puede ser otra cosa es que el Madrid Un día que hable de cara a sus socios Joaquín mira a mi la ACB no me interesa como el negocio me interesa otra cosa me interesa la Euroliga y por eso me quiero ir pero plantear como un pulso o echáis a los árbitros ACB entiendo el calentón de los jugadores y lo entiendo el calentón del Madrid yo hasta ese punto en orden

Voz 1491 50:13 por el larguero ha pasado Lolo Sainz toda una leyenda del Real Madrid el que fuera jugador y entrenador del club blanco dicen no terminar de entender tampoco las maniobras que está llevando a cabo su equipo de toda la vida

Voz 34 50:23 en entiendes la postura del Madrid me cuesta trabajo

Voz 35 50:28 me cuesta trabajo entenderla nombre yo entiendo que puedan estar enfadados estén cabrea que digan que hagan que no sé qué

Voz 14 50:35 pero no crees que el Madrid debería consultar a socios y dejar la ACB

Voz 35 50:40 no no es que Madrid no debe deja la ACB vamos yo pienso no lo debe dejar no no solamente el título de ACB en la Liga española porque la Liga española es una Liga con un gran prestigio nada mejor el digas que hay en Europa imposible El Mundo realmente yo creo que el Madrid tiene que jugar la porque porque es un club importantísimo y que tiene que estar en ella no porque el prestigio del baloncesto español está por encima de vida el mal no

Voz 1210 51:09 aquí en este rompecabezas Nos queda por conocer el punto de vista de los árbitros qué narices pasó para que en menos de un minuto de juego se cometieron dos errores tan groseros

Voz 1509 51:19 Juan Carlos Arteaga

Voz 1210 51:20 la fue árbitro de la ACB durante veintiocho años tiene claro lo que pasó es una cuestión de enero

Voz 1375 51:24 los tres que influyó en esa decisión tan polémica en ese error tan grueso lo que pasó en la jugada anterior