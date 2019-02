De Buenas a Primeras (20/02/2019)

Voz 1509 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1 00:08 en la Cadena Ser de primeras

Voz 2 00:15 con Marina Fernández dijo

Voz 3 00:16 cuando P

Voz 1491 00:48 empieza el miércoles veinte de febrero con siete grados en Écija Sevilla hay un poco más de frío hasta ahora que ayer a esta hora porque después vamos a tener un día prácticamente con el de ayer de sol y temperaturas rondando los quince dieciséis grados y hasta los veinte en Andalucía y en Canarias

Voz 5 01:07 aquí en el estudio central de la Cadena Ser en Madrid

Voz 1491 01:10 tenemos según el mando del aire acondicionado que está fijado a la mesa unos veinticuatro grados ahora mismo de bastante calor fuera del edificio a sólo un kilómetro de aquí el termómetro marca siete grados la madrugada suena así suena a motores Sergio Díez cuéntanos a dónde te has marchado

Voz 0460 01:33 buenos días Marina buenos días juegan pues estoy en la plaza de Cibeles aquí en el estudio de la SER porque hoy ha venido a hablar de eje de los autobuses nocturnos de la EMT los conocidos como vos

Voz 3 01:42 sí hay veintiocho líneas nocturnas

Voz 0460 01:44 cinco salen de Cibeles dos salen de Alonso Martínez y pasan por Cibeles y una última de nueva creación que va de Moncloa Aravaca esta no pasa por Cibeles pero bueno en un día como hoy hay ochenta autobuses nocturnos en funcionamiento y algunos más como este que suena ahora por si hay algún tipo de incidencia ir a por los viajeros y otros que llevan al personal a trabajar por las mañanas y hay en fin de semana unos ciento sesenta autobuses nocturnos en funcionamiento el servicio de autobuses se creó de forma diaria en Madrid el uno de octubre de mil novecientos setenta y cuatro que van a cumplir cuarenta y cinco años este mes de octubre y hay bueno se crearon once líneas nocturnas y el primer usuario de el servicio nocturno fue el alcalde de Madrid en ese momento Miguel Ángel García Lomas y nada pues por aquí estoico aquí hay algún empleado trabajando que decir que ellos no llevan abrigo no como yo van más a cuerpo

Voz 1491 02:31 están acostumbrados al frío de la noche

Voz 0460 02:34 me parece hueso no lo sienten y luego hay fíjate has estaban acercando ahora unos turistas preguntando por el autobús que también es de la EMT este que lleva el servicio exprés al aeropuerto así que movimiento más movimiento el que yo me esperaba para ser un día entre semana

Voz 1210 02:45 la verdad Sergio te voy a poner a prueba bueno voy a poner a prueba tu capacidad observación a ver a ver una muestra demográfica de la gente que hay por ahí que hay turistas gente que va de vuelta de alternar un rato eh

Voz 0460 02:55 voy a trabajar gente que va de vuelta he visto poquita S B que no hay alguna persona joven por ahí luego en la parada en la parada ahí como pues unos chicos jovencitos que van con mochilas macuto sin maletas así que deduzco que son turistas ahí un señor ahí cerquita como estos con un patinete eléctrico lo gay como unos chavales jóvenes pero que parece que podrían venir de de trabajar más que otra cosa así que no hay tanta marcha de momento y en Madrid

Voz 1491 03:20 bueno pues dejamos ahí Sergio y luego nos cuentas quemas has visto quiénes son y cómo son los usuarios de los búhos de esos autobuses nocturnos de Madrid hasta ahora hasta ahora y es uno de los asuntos que ha conseguido colarse en la actualidad esta semana a codazos mina que era difícil entre el juicio del proceso y la pre precampaña electoral pero ahí está en las portadas en todos los informativos la situación de XXXIX parejas que viajaron a Ucrania para tener un bebé a través de una tercera suena a través de una mujer que lo era para ellos y que se encontraron con la imposibilidad de registrar a los recién nacidos como sus hijos por un cambio de criterio del Gobierno español Exteriores eso sí ha anunciado ya que va a hacer una excepción con dos XXXIX casos para que puedan volver a España

Voz 0678 04:08 el caso es que los vientres de alquiler la también llamada gestación subrogada es ilegal en nuestro país sin embargo existen agencias que se dedican a organizar el viaje y el proceso para que los interesados puedan llegar incluso pagar cuarenta mil sesenta mil euros en el caso de Ucrania el país más barato hasta los ciento veinte mil que se puede llegar a pagar en Estados Unidos algunos de los países donde es legal esta práctica como Estados Unidos Grecia o Canada conceden a las familias un documento con una validez jurídica que sirve para demostrar en la embajada la filiación que no es otra cosa que la relación que tienen la familias con los menores

Voz 1491 04:41 sí pero no es el caso de Ucrania donde el Gobierno desaconseja por cierto la gestación subrogada por irregular irreal según la herida de relacionadas incluso con el cinco de niños y sin embargo Se calcula que cada año llegan a España unos trescientos bebés nacidos allí lo que hacía era embajada en Kiev hasta ahora era dar por probada esta afiliación con una prueba de ADN Gobierno ha cambiado de criterio el Gobierno saliente el Gobierno de Pedro Sánchez está por ver qué hace el nuevo Gobierno que salga de las urnas el veintiocho de abril Julia Molina con

Voz 7 05:09 diferentes matices y restricciones la gestación subrogada es legal en una docena de países del mundo entre ellos no está España pero aún así hay familias que recurren a este método para tener hijos

Voz 8 05:19 el acto al día alquimia tiene poco profesional como el joven que hacer sí pero que no me apetece embarazada me noté un niño no tengo dinero para pagarlo todo después lo dice que hombre dos un más complicado

Voz 7 05:31 Nuria González abogada especializada en derechos humanos contaba hace unos meses su experiencia en una agencia de vientre de alquiler donde se hizo pasar por una madre que quería tener hijos de este modo los padres recurren a este tipo de centros para que les gestionen el proceso en países donde sí es legal un trámite que les cuesta entre cuarenta mil ciento veinte mil euros dependiendo del país

Voz 9 05:49 título de retribución económica en los sitios donde hay una correlación de tipo comercial como puedas a Rusia en lugares como Portugal como Grecia como Reino Unido o como Canadá lo que quiere es una compensación por los gastos que supone todo el proceso por la pérdida el lucro cesante

Voz 1491 06:04 la mayoría de familias españolas optan por dos destinos

Voz 7 06:07 ser nacionales Estados Unidos donde el proceso tiene muchas garantías pero es muy caro y Ucrania más barato pero desaconsejado por la Embajada española de allí porque la ley no garantiza que puedan volver con un pasaporte español aun así Se calcula que cada año se traen de Kiev trescientos al margen de el intenso debate que suscita este asunto lo que vamos a intentar a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias es aclarar la situación de estas XXXIX parejas hablamos de parejas por cierto porque en Ucrania sólo permiten a parejas heterosexuales contratar un vientre de alquiler bueno como decíamos vamos a aclarar su situación ibamos a intentar aclarar la realidad legal de la gestación subrogada en nuestro país

Voz 1491 06:44 que insistimos Se trata de una práctica ilegal y sin embargo

Voz 7 06:47 no se puede contratar con toda normalidad en un en un amplio número de agencias que operan con los países donde sí se permite

Voz 10 06:54 no

Voz 1491 07:04 de otro tipo de compras muy distintas va la encuesta de hoy en arroba de buenas en nuestra cuenta de Twitter os estamos preguntando qué producto de estos que suelen colocar justo antes de las cajas del supermercado bueno qué productos el cebo perfecto para vosotros el cebo con el que siempre Picallo

Voz 1210 07:18 notas de voz ya sabéis en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 11 07:23 mira yo siempre el chicle estoy fanático pero de una cosa que siempre caigo son las pipas como haya pipa hago la compra del me me engañan mí las pipas

Voz 1491 07:34 también me encantan son mi perdición Antonio Buendía gracias

Voz 1210 07:39 vamos con las cuatro opciones que estamos en Twitter los chicles que también apuntaba Antonio están arrasando en la encuesta ganan con el cuarenta y cinco por ciento de los

Voz 1491 07:47 según una opción más votada veintiséis por ciento lo que sea que vendan a un euro

Voz 12 07:51 Julia de Alicante a mí me pones cestas con de un euro y bueno me vuelvo loca me dan igual las gominolas y el chocolate me llevo las cestas y está evita suelen ser cosas de cocina y ferretería y todos esos cachivaches isquémica Chief plan todo me viene bien

Voz 1210 08:08 la tercera opción el dulce las chocolatinas esas también colocadas y tan apetecibles que te reciben ahí en la caja

Voz 1491 08:15 por último sólo el once por ciento apostaba por las pilas como siempre por mi opción me encanta comprar pilas en el último momento justo cuando parece que eh que terminó la compra me llevo unas pilas

Voz 1210 08:25 sí pero a casi nadie más Marina es que como siempre Éstas son las cuatro opciones que os damos en Twitter pero vosotros no os estéis descubriendo e muchas más que en los habían quedado fuera como sala de Zaragoza

Voz 13 08:35 pues yo siempre acabo como es de razón porque nunca llevó besos encima a cero el sesenta y luego toda la cafeína anuncios de rafia a los dos meses no hay ninguna porque no todas Apolo así que son las bolsas de rafia viajera

Voz 1210 08:48 pues es una opción buenísima es todo un clásico también de compras de última hora

Voz 1491 08:52 no no nosotros lo había ocurrido y lo de las bolsas

Voz 1210 08:54 la última de todas yo creo bueno y otra que no

Voz 1491 08:57 Nos había ocurrido es esta que apunta José Luis de San Blas no me refiero

Voz 1834 09:02 vi muchas veces son los que ya móvil tarjeta grado las recargas y otras veces pues bueno si hay sábado Sabah de Pozo de que menos que una caja de fondo

Voz 1210 09:13 no es el único que ha propuesto los preservativos

Voz 0678 09:16 entiendo que la gente la audiencia de buenas es

Voz 14 09:19 precavida y optimista a partes iguales buenos días antes los preservativos también se vendieron en la caja recuerdo que en una ocasión copero la caja tamaña optimista de las de doce como si aquello no caló case nunca también había comprado una malla de naranjas y cuando la cajera tenía ambas cosas a sus manos para pasar por el escáner la vallas de rompió de las rebajas cayeron rodando sobre la cinta era medir jo esta usted en su derecho de presentar una reclamación por la rotura y yo le contesté sí es lo único roto que he comprado hoy me doy por conforme

Voz 1491 09:51 Nos pasa con esta historia he un poco como con aquella otra de Julià de Alicante sobre su primer día de trabajo nos parece demasiado redonda para ser de verdad así que instamos a muy enano localizar a la cajera en cuestión o a demostrarnos que esta historia no es fruto de su imaginación que además teniendo en cuenta que es escritor bueno nos resulta más que sospechoso

Voz 1210 10:13 tiene un toque de trovador hay algo seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro he si quiere ejercer su derecho a réplica o novecientos cien ochocientos para hablar también en directo porque no

Voz 1491 10:24 os quiere contarnos lo que le apetezca que para eso están abiertos nuestros teléfonos veinticuatro siete

Voz 15 10:29 la semana de Zamora siempre está para al final lo que se te olvida da igual lo que sea de repente te acuerdas con la compra de una cinta ahí toca correlación otra apunta para cogerlo antes de que la cajera pase toda la compra y la típica persona que se queda detrás mirando raro

Voz 1210 10:42 sonaría no no nos cuenta cuál es el cebo perfecto de última hora para él pero si no se habla de todo un clásico del súper salir corriendo a por eso que se te ha olvidado

Voz 1491 10:51 te digo que el tema puede tener una encuesta que ese te olvidas siempre te hace pasar vergüenza en el súper porque dejas a toda la cola esperando mientras vas a buscarlo a todo Up

Voz 1210 10:58 está de momento la encuesta de hoy es otra que producto de los que ofrecen en la caja os resulta más irresistible las pilas los chicles las chocolatinas o lo que sea la ahí a un euro

Voz 1491 11:09 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Marta Valderrama está al otro lado de los teléfonos en la producción y Borja González como siempre en la técnica empieza este miércoles Veinte de Febrero empieza de buenas a primeras

Voz 5 12:01 de buenas a primeras con Marina Fernández hijo

Voz 17 12:12 que debía Durex todo me suena bien

Voz 1509 13:02 dos minutos para las cinco menos cuarto de las cuatro menos cuarto en Canarias de buenas a primeras tenemos muy claro que pocas cosas tan divertidas como un concurso puede que tenga que ver con que somos un poco competitivos al menos yo pero el hecho es que hasta los Especialistas secundarios San animado a enfrentar a dos de sus personajes a dos supuestos oyentes en una especie de cara a cara Especialistas secundarios

Voz 1610 13:28 vamos a tener un preconcurso digamos un éxito si un poquito de alfombra no de el gran concurso que es el de Iturriaga vamos a hacer un concurso de basket es doble homenaje para di tú porque aún está caliente no la final de la Copa del Rey de baloncesto que tan brillantemente ganó del Fútbol Club Barcelona

Voz 3 13:47 pero bueno vamos a hacer un concurso sobre este deporte

Voz 1610 13:50 de de hombres negros e Iturriaga cuánto sabes de baloncesto sería la la pregunta el concurso un concursante al teléfono hola buenas tardes qué tal buenas tardes tu nombre grandes ocasiones Manuel de instrucciones desde desde la Mancha quede bonito que bonito eh

Voz 18 14:09 oye aficionado a la bancarrota

Voz 1610 14:13 todo muy bonito las uvas son bonitas también oye aficionados Basquet muchísimas que guay

Voz 18 14:20 que negro que gracias a Juanma López Iturriaga cuando la vieja claro aprendidas cosas la vida mira no amar el baloncesto ya que en la vida puedes conseguir una canasta sin moverte

Voz 1610 14:31 ahí está saltar ni nada

Voz 18 14:35 trajeron nada yo desde entonces paraje placer con mi mujer soy el qué me pongo

Voz 1610 14:39 tengo siempre Palomero sexual no digamos volveremos sexual

Voz 1210 14:45 claro que sí esa es la actitud que llevar la vida no es forzarle Conseil todos

Voz 1491 14:49 pero a mí me gusta más llamarlo

Voz 1210 14:51 hoy van que vuelan sacó el bachillerato en diez o doce años

Voz 1491 14:54 ya bueno pero no sé mejor un Iturriaga que el concurso en realidad daba de baloncesto y el glam hay que acordarse de que se metió un tiro él solo en el pie así que no creo que esté para mucho deporte

Voz 1610 15:04 oye vamos a veces concursa contigo cuánto sabes de baloncesto no vengas

Voz 18 15:07 la vaca pues la primera pregunta te otro voy a hacer

Voz 1610 15:09 yo te lo vas formulada el catedrático de Medicina hay Anatomía Humana el profesor éxito saldrá escucha atenta

Voz 0660 15:15 entonces con qué hueso se juega al baloncesto opción opciones con el astrágalo calcando Navidad Cuno hoy de una opción B con el hueso trapecio trapecio hoy de Pizzi forme piramidal y se lunar

Voz 1610 15:31 bueno eso no lo hemos editado bien esta es la pregunta Manuel que medida

Voz 18 15:35 hay que remontarse hasta zonas de baloncesto a mi me parece que si me impresiona

Voz 1610 15:39 ante pregunta

Voz 18 15:41 a la NBA de Felipe Reyes

Voz 1610 15:44 no puedo cambiar la pregunta es ésta Manuel lo siento pasar eso no las sabe

Voz 18 15:48 Lola se ha se tenía entendido lo que ha dicho el rebote te amamos no

Voz 1610 15:55 no no no no hay rebote porque tenemos otro concursante al teléfono buenas tardes a Cristino verdad a Grid Pino desde dónde nos llama eh

Voz 18 16:02 de Al Andalus hablando de sexo

Voz 1610 16:04 oye que esa respuesta no hombre

Voz 18 16:07 pues hueso trapecio te a pesar de piscifactoría a elige mi lunar que son los jueces de la mano

Voz 1610 16:12 sí sí luego se despide claro que sí eso es correcto o este punto para aplaudir por favor hombre robo de placer es verdad si no hay que confiar en la gente de estudio la verdad que no

Voz 1491 16:28 oye si que sabía grip y Pinault pero tiene razón es su contrincante en que era pregunta tenía muy poco que ver con el baloncesto así hasta yo podría acertar en un concurso de deporte si eran Anatomía yo estoy muy triste

Voz 1210 16:40 por Manuel destrucciones que es que me enfado mucho eh rebote grande ni los Jofre de el Real Madrid el otro día después de la final de Copa y es difícil

Voz 1491 16:49 buenos que hay que tener un poco más de cultura general yo por ejemplo habría acertado sin dudar esa pregunta vamos sin dudar ni un segundo que no voy a repetir la respuesta pero lo que necesitaba saber ya es cuál es el premio secreto

Voz 1610 17:00 oye escucha a grip Pino no cierto es lo siguiente pregunta premiado con siete pero no te lo voy a hacer yo te lo va a hacer el catedrático de Lengua Castellana y filólogo el profesor concreta

Voz 0660 17:11 buenas tardes soy primo del de antes fila pregunta la voz de quién es este verso mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero mi juventud veinte años en tierras de Castilla y una canasta para jugar al baloncesto de quienes perro

Voz 1610 17:32 de quién es estar este problema baloncestístico mítico

Voz 18 17:37 tomar el pelo a la gente porque esto es baloncesto pero que a pesar de que preguntase etapa que no deja España

Voz 3 17:44 pero el rebote no muchísimas bueno

Voz 1610 17:46 tal acertado digna pista Antonio que fue los pantalones Antonio Machado

Voz 1210 17:55 yo aquí de un poquito de tongo eh es para pedir el bar el instan Ripley practicamente el han dicho la respuesta

Voz 1491 18:02 lo que pasa es que tú estás enfadado porque a gripe no se va a llegar el gran premio que seguro que es un pastizal lo un emitan Grid con Francisco

Voz 1210 18:09 a mí me dices que no vamos a notar en dragón Francino enfado lo siento mucho

Voz 1610 18:14 el concurso es un experto en baloncesto desde nuestro punto de vista qué quieres que te diga el premio bueno pues ha ganado una estancia de dos noches en hotel de fin de semana el el fin de semana de las elecciones con el jugador de baloncesto que tú hijas jugará ex jugador de baloncesto vale también se

Voz 18 18:34 a Pedro Sánchez

Voz 1610 18:37 sí señor pasando bien bien gracias a Dios hasta luego ya que el entremés de concurso

Voz 1491 18:45 al final no era con Francine hora con Pedro Sánchez que yo creo que es lo que cualquier periodista ahora mismo este país votaría buscándolo con el presidente

Voz 1210 18:52 no está nada mal pero yo sí vamos hubiera tenido que elegir no ex jugador habría elegido Iturriaga

Voz 1509 18:57 que tiene más poco más de chispa que Pedro Sánchez no y un libro más interesante libro

Voz 1491 19:02 lo menos sin citas atribuidas que sepamos

Voz 1509 19:04 no

Voz 1491 19:17 puede que a muchos en nombre de en y el Owens no diga nada es cierto que el rugby es un deporte todavía no demasiado seguido no en nuestro país pero después de escucharle de escuchar todo lo que tuvo que hacer para convertirse en el mejor árbitro de la historia del rugby seguro que se os va a grabar para siempre su nombre como

Voz 1210 19:36 tantas en tantas cosas en la vida lo el arbitraje en en su caso empezó por una simple casualidad una simple casualidad que se fue complicando paran Eagle con el paso de los años

Voz 0744 19:45 empecé a arbitrar hasta que tuve dieciséis años fue de casualidad porque yo jugaba al rugby de zaguero en un partido tuvimos una patada en frente de palos para ganar el partido no habíamos ganado ni un partido en todo el año porque el colegio era muy pequeño le dije a mi mejor amigo que era el capitán quería patear yo porque creía que iba a ser el héroe del colegio le pegué y el balón acabó en el banderín la esquina del campo perdimos sin profesor de educación física me propuso empezar arbitrar lo acepte y así es cómo empezó todo por aquel entonces no te podías dedicar la arbitraje de forma profesional ni siquiera los jugadores cobraban en ningún momento tuve la ambición de convertirme en árbitro internacional disfrutaba arbitrando y cuando el deporte pasó a ser profesional tuve la oportunidad de dedicarme al lado traje a tiempo completo así que de niño nunca tuve un objetivo claro las cosas simplemente se fueron dando así creo que es importante para la gente joven saber que es bueno tener un objetivo pero hay que saber que cuando seas mayor la vida puede ser muy distinta es importante que sacrifica cosas por llegará algo y cuando estás a punto de conseguirlo te das cuenta de que en realidad no es lo que quieres hacer pues nota suspendido hagas otra cosa porque si disfrutas de lo que haces es mucho más probable que lo hagas bien téngase

Voz 1210 20:53 este galés tuvo que hacer frente infinidad de problemas causados por los prejuicios de una población envejecida y arcaica que no toleraba que un árbitro de rugby pudiera ser homosexual

Voz 1491 21:02 con diecinueve años empezó a arrastrar problemas de salud problemas mentales porque no aceptarse asimismo y hasta el suicidio llegó a parecerle la única salida

Voz 0744 21:11 el pactaba más ni que a cualquier otra persona yo fui educado de una forma muy anticuada iba a un colegio religioso iba a la iglesia ya aprendí que cuando haces un poco más mayor adolescente pues tiene una novia después te casas tienes hijos abuelo esa era la única forma en la que funcionaba la Wiener de la y hasta los diecinueve años tuve novias en el colegio pero a esa edad me empecé a dar cuenta de que yo era diferente es que había algo que no funcionaba funcionaban porque en ocasiones no siempre me sentía atraído hacia los hombres y eso era algo sobre lo que yo no sabía absolutamente nada yo crecí en esta comunidad rural me adolescencia fue en los ochenta a mediados de los ochenta por aquel entonces todo era muy diferente yo tenía diecinueve años y nunca había conocido a nadie que fuera gay los únicos beige que había visto dirán algunos

Voz 1210 21:54 personajes de series de comedia eran personajes

Voz 0744 21:56 eran como caricatura así no me gustaban yo no me veía así a mí mismo y luché contra mi condición durante cinco años y eso me puso a un lugar muy muy oscuro tuve problemas de salud mental tuve bulimia tenía mucho estrés depresión debida a mi sexualidad me preocupaba que diría la gente cuando se enterara afectó a mi vida primero engorde mucho luego tuve bulimia para perder peso fui al gimnasio para intentar ponerme en forma y sentirme mejor empecé a tomar esteroides y cuando tenía veintiséis años estaba en un sitio muy muy oscuro estaba profundamente deprimido la bulimia tomaba este heroínas entonces hice algo de lo que me repetiré el resto de mi vida algo con lo que tendrá que vivir para siempre me fui de casa de mis padres sin decirles por qué sí lo deje una nota que decía que no podía continuar más convivida nunca me perdonará por lo que hice pasar a mis padres aquella mañana cuando se levantaron y leyeron esa nota y pensaron que nunca volverían a ver a su único hijo con vida

Voz 1210 22:53 para el mejor árbitro de Rubi del mundo pitara en la final de un Mundial fue un reto muy pequeño comparado con aceptarse asimismo Icon superar los prejuicios que todavía existen y reinan en el mundo del deporte

Voz 0744 23:04 ese fue el mayor reto el mayor reto de mi vida fue aceptar quién era yo estuve luchando contra eso durante muchos años no quería Serguéi pensé que los amigos y la familia no aceptarían no sabía si podría continuar arbitrando en un mundo tan masculino como el del rugby porque todavía no había salido nadie el armario en el mundo el rugby se lo dije a mi familia y amigos en dos mil cinco pero pública en dos mil siete cuando me seleccionaron para arbitrar en el Mundial de Francia Ése fue el reto más grande arbitrar la final de la Copa del Mundo hace tres años ahora entre Australia Nueva Zelanda en Twickenham es arbitrar el partido más grande que hay en el mundo el rugby sólo hay uno cada cuatro años y muy muy pocos tienen el honor y el privilegio de ser el árbitro la presión a la que está sometido en ese partido tan tan grande ochenta y cinco mil personas en el estadio millones viéndolo en todo el mundo pero tanta gente viendo las decisiones que tomas viendo la repetición para ver si has acertado o no toda esa inmensa presión que sentí el reto de arbitrar una final del Mundial fue nada comparado con el reto de aceptar quién era yo necesité siete años para darme cuenta de lo que necesitaba

Voz 1210 24:04 el el caso es que si alguien le hablas de rugby la hablar de seguramente el deporte más respetuoso que hay es posible que en otros deportes no hubiera sido así

Voz 1491 24:12 sí es uno de los aspectos más atractivos de del rugby en el que sería impensable escuchar los insultos a jugadores árbitros entrenadores o incluso hinchas rivales que si escuchamos en los campos de fútbol por ejemplo sean profesionales o no

Voz 0744 24:25 al no haber estado involucrado en el fútbol es difícil contestara esto pienso que hubiera sido más difícil pero la posición desde la que lo veo es muy diferente a la oposición real cuando es un partido de fútbol da igual quien seas tienes a un montón de gente insultar

Voz 1491 24:39 me voy cantando canciones contra los jugadores rivales

Voz 0744 24:42 el árbitro creo que como esto pasa con todo el mundo incluso con los mejores jugadores lo intentaría no llevármelo al personal y pensar que se meten con todo el mundo le ha pasado a Wayne Rooney cuando ha vuelto al campo del Manchester United jugando para otro equipo pero sí pienso que sería más difícil porque hay una parte asquerosa del fútbol que no existe en el rugby el respeto que he recibido por parte de los jugadores y de la inmensa mayoría del mundo el rugby puedo contar con una mano las ocasiones en las que he tenido problemas con algunos espectadores el respeto que se respira en el rugby cuando eres joven empiezas a jugar hasta el deporte te empiezas a involucrar en el ambiente del rugby se respira respeto

Voz 1491 25:18 en el valor de esta palabra te enseñan a respetar que eres

Voz 0744 25:20 te de un equipo que no puedes fallar al equipo respetar al contrario a respetar a los árbitros y eso lo adquiere esa persona joven y te sirve para respetar a todo el mundo cuando era un adulto si alguien te sale de esa línea del respeto de la que hablo el ambiente del rugby te lo hará saber ya sea a través de los compañeros de los padres del capitán o del entrenador el rugby para saber lo que no es aceptable y creo que eso sigue siendo parte de los valores que aprenden los niños que Juan al rugby y creo que el rugby hace posible es hoy enseña lo que creo que es el valor más importante en la vida que es el respeto

Voz 4 25:54 y

Voz 0084 26:03 cadena de vez en cuando la música nos recuerdan los horrores de la historia y en esas bluesman Otis Taylor es de los mejores

Voz 10 26:12 eh y normal

Voz 0084 26:19 en dos mil catorce Otis Taylor uno de los grandes del blues actual público Thiem Million Slade diez millones de esclavos una canción que se adentran los orígenes de la esclavitud en Estados Unidos con esos diez millones de africanos sacados de su continente que acabaron convirtiéndose en esclavos al otro lado el mundo Taylor se pone en su piel en esta canción para reflejar el miedo de esos hombres con grilletes en los pies metidos en barcos sin rumbo Taylor siente como ellos y el relato de esta canción pone los pelos de punta al retratar desde un punto de vista fresco uno de los mayores horrores de la historia el origen de esos Estados Unidos América tal

Voz 1491 28:14 diez millones de esclavos de Emilio AMS le una cifra que da nombre a esta canción ida dimensión al pasado vergonzoso de Estados Unidos Otis Taylor en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 5 29:44 de primeras con Manu Fernández y Juan López

Voz 21 29:54 no

Voz 22 30:00 son unas cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 30:06 Pascual Donate buenos días buenos días con un tono

Voz 1684 30:09 no desafiante Maduro pide agua ido que convoque elecciones

Voz 3 30:12 por ahí hay un payaso que dice ser

Voz 23 30:14 presidente interino bueno usted presidente interino lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar elecciones por qué no convoca elecciones para darle

Voz 24 30:23 una rebuscada con votos el pueblo convoca elecciones sueño ha proclamado señor payaso convoque elecciones payaso

Voz 1684 30:32 el mensaje llega después de que la Asamblea Nacional controlada por los partidarios de huído haya iniciado los trámites para reformar el sistema electoral y convocar cuanto antes elecciones además esta misma madrugada Japón se ha sumado a la mayoría de países de la Unión Europea de América que reconoce Ana huído como presidente interino de Venezuela en España hoy hay sesión de control al Gobierno en el Congreso donde todos los grupos critican a Unidos Podemos por impedir el acuerdo sobre las pensiones que casi tenían consensuado después de tres años de trabajo Yolanda García podemos Mercè Perea PSOE

Voz 1509 31:01 hemos sido el único grupo que hemos presentado dos leyes y una ley además que supone una reforma integral al sistema público de pensiones absoluta discrepa

Voz 25 31:10 sí vamos a máximos aquí no estamos eh buscando implantando un programa electoral aquí estamos buscando el consenso que es lo mejor que le podemos decir a la ciudadanía

Voz 1210 31:22 hoy se reanuda el juicio con la declaración del ex conseller de Territori Josep Rull en la sesión de ayer sus excompañeros en el Govern Turull Hierro humedad negaron que se cometieran delitos de violencia y malversación de fondos en el referéndum ilegal Alberto Pozas el ex conseller de Presidencia aseguró ayer que decidieron seguir

Voz 0460 31:39 la adelante con el referéndum aunque el Constitucional había prohibido la convocatoria buscamos el equilibrio entre cumplir toda

Voz 26 31:45 las diligencias de la magistrada hacer efectivo lo que era un compromiso nuestro con los ciudadanos de Cataluña sobre algo que insisto no merecer reproche penal

Voz 0055 31:55 acusado de gestionar la logística de la cita electoral Jordi Turull negó ayer haber gastado dinero público y haber alentado la violencia una declaración alejada eso sí de las alegaciones de juicio político todo lo contrario de lo que hacían minutos después el exconseller Exteriores Raül Romeva

Voz 27 32:10 en un año trescientos sesenta y cinco días que estoy en prisión

Voz 1210 32:13 tanto me considero un preso político que sólo contestaba abogado

Voz 0055 32:16 puede que sea a la estrategia de Oriol Junquera reconociendo que gastó dinero público en internacionalizar el pluses pero que considera que no es delito sino hay cambios este miércoles empezará la declaración del ex conseller de Territori Josep Rull ha acusado entre otras cosas de no permitir que atracan en Palamós un buque destinado a alojar policías

Voz 1210 32:32 y en deportes hoy se celebran dos partidos europeos en suelo español declarados de alto riesgo en en Champions el Atlético recibe a la Juve de Cristiano y en la Europa League el Sevilla se enfrenta a la Lazio después de los incidentes de Roma en los que cuatro aficionados sevillistas resultaron heridos graves en una pelea con ultras italianos además anoche el Barça empató a cero en casa del Lyon es todo más información en Cadena Ser punto com

Voz 6 32:54 BNS

Voz 4 32:56 servicios informativos

Voz 1509 33:00 de esa primeras con Marina Fernández y Juan López hace bien el miércoles en el informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 0084 33:25 hola buenos días Marina un tiempo que hoy va a volver a ser anticiclónico y de hecho todavía con menos nubes que ayer ayer aún por la tarde descargaban algunos chubascos sobretodo por el sur por el oeste del país pues hoy ni eso eso sí hay que destacar que despertamos ahora mismo con bastantes nubes y nieblas esas nieblas son más densas ahora en algunos puntos del interior de Cataluña del Valle del Turia del Júcar cerca del Guadiana sobre todo en Castilla La Mancha así como en el interior de Galicia hay otras nubes que se van paseando en estos momentos por Canarias cerca del estrecho o la Costa del Sol en cualquier caso Marina gran parte de esas nubes se disparan entre Cataluña y Baleares eran un poquito más tozudas y en el resto del país poco a poco se irán retirando ya os digo con pocas posibilidades de que llueva y con unas temperaturas que no son especialmente baja así que tenemos alguna helada pero localizada en por ejemplo el león o el Lugo ahora mismo un grado bajo cero siete grados tenemos en Bilbao nueve en Castellón diez en Mérida o en Ibiza o diecisiete graditos en Santa Cruz de Tenerife el viento eso sí va a ser muy tozudo cuidado cerca del estrecho el viento de Levante y el viento del sur en la costa gallega esta tarde

Voz 1491 34:34 hasta ahora a los que no lo hayan hecho todavía deberían echar un vistazo al cielo porque tenemos lo que se conoce como Súper Luna una luna llena más grande y brillante de lo habitual al menos a simple vista y hoy creo que nosotras a explicar este fenómeno Luismi

Voz 0084 34:50 así es estos días está hablando mucho de la Super Luna Se habló en el mes de enero se está hablando ahora también básicamente el hecho de tener una Súper Luna a nivel práctico no significa que le veamos mucho más grande sí que es cierto que se ve algo más algo más brillante de hecho en estos meses de invierno también es más fácil que se pueda haber más brillante porque la atmósfera suele estar un poquito más limpia ese ambiente más frío que tenemos lógicamente en invierno hace que la atmósfera tenga menos partículas que el aire sea un poco más eco fuera de las horas niebla lógicamente pues es más fácil verlas con con más nítida ya os digo en cualquier caso qué es eso de la Super Luna bien eso viene dado porque la luna tiene sus propios movimiento

Voz 3 35:30 cincuenta de la tierra

Voz 0084 35:31 pues la la luna da vueltas alrededor de la Tierra en este caso nosotros damos vueltas alrededor del Sol y la Luna da vueltas alrededor de la Tierra su movimiento que se llama de traslación como el nuestro en cualquier caso eso tarda aproximadamente un mes en completarse al igual que nosotros hacemos un año en trescientos sesenta y cinco días aparte no sobran seis orillas en esa vuelta completa el sol pues ellos lo hacen o los de la

Voz 3 35:56 allá en un

Voz 0084 35:58 en un mes aproximadamente bien esa vuelta alrededor de la Tierra no es circular la hace conforma como de huevo para que nos entendamos

Voz 3 36:06 por tanto si la hace de huevo hay un punto en

Voz 0084 36:08 ese movimiento de traslación que está un poquito más cerca de la Tierra en sí coincide con que tenemos luna llena pues en ese momento es luna llena que se ve bonita lógicamente y esplendorosa aparte se ve lo que sea más Súper Luna porque esta un poquitín más cerca de la Tierra ese poquitín es aproximadamente un catorce por ciento más grande la gente puede pensar hombre un gato

Voz 3 36:29 trece por ciento no está nada mal mira efectos

Voz 0084 36:32 ticos es que se ve casi igual de tamaño lo que pasa es que será un poquito más brillante básicamente por eso porque la luz que está reflejando la luna la tenemos un poquito más cerca por tanto es más fácil que veamos ese foco más encendido en vez de llevar las luces de cruce lleva las luces las largas más

Voz 3 36:49 sombra pero en cualquier caso no

Voz 0084 36:51 ha de ser que está un poquito más cerca de la Tierra siempre dentro de esa peonza o de ese de ese movimiento de huevo que va haciendo alrededor nuestro y a la vez nosotros todos juntos dando vueltas a al sol

Voz 1210 37:03 pero Luis ninguna cosa corrígeme si me equivoco que puede ser tiene Juan aunque no haya Súper Luna al principio de la noche au al caer la tarde hay muchas veces que se ve la luna mucho más grande que luego la en plena noche incluso hoy igual ha visto más súper súper la luna por la tarde que que por la noche esto porque

Voz 0084 37:20 sí así es de hecho hoy ha habido esa como muy bien dice súper súper Luna viene en cualquier caso os tengo que decir que eso es un fenómeno óptico o sea es una mala pasada que no se que no está en los ojos que nos trae la vista que nuestro cerebro de verla más grande mucha gente lo lo lo dice y lo comenta y además yo personalmente llegado a tener incluso alguna discusión en la que tenía que acabar abandonando la mesa como aquel que dice pero sí que es cierto que la la sensación que nos da cuando sale la luna imaginemos por ejemplo pues que son las siete de la tarde ayer por ejemplo se iba haciendo de noche y en ese momento salía a la luna en el momento que sale al atardecer o al anochecer mejor dicho más si nosotros la vemos mucho más grande hay que decir que aunque la veamos más grande en realidad no está siendo más grande que cuando por ejemplo son las doce de la noche y esa luna subido mucho en el horizonte ni estará cerca nada nada nada nada ni está más cerca ni nosotros nos hemos acercado más a ella ni a las siete de la tarde le da por inflar se y luego desinflarse no no no la luna siempre está igual y en el mismo sitio dando vueltas a la Tierra dando vueltas sobre sí misma también todo sea dicho en en este caso sin nosotros por ejemplo hacemos una fotografía en el momento que sale una hora más tarde otra ahora ya está que se oculta

Voz 1491 38:40 ya veréis que se mete el mismo tamaño pero otros nueve del mismo tamaño sí

Voz 0084 38:44 otros sí pero en nuestro caso se la vemos más grande porque es eso pues porque claro cuando está saliendo por el horizonte está con un ángulo de de visión respecto a nosotros muy grande casi ciento ochenta o casi noventa grados en este caso qué es lo que pasa que cuanta más cantidad de aire tiene que cruzar para que lo entendamos sin más dilatación tiene ese aire inpasse más sensación de reflexión tiene la luna y por tanto hace como que se ve más grande para poner un ejemplo es como que es un espejismo

Voz 1491 39:18 ah vale vale cuando salen

Voz 0084 39:20 momento en o el mejor dicho en el momento en el que sale ya el horizonte tenemos tanto aire que lo que crea ese aire es una dilatación por la densidad del aire sobre todos los días que ha hecho mucho calor y por tanto se ve un espejismo los días de verano en los que haya hecho mucho calor la luna todavía se más grande porque está tan caliente que es como que todavía se dispersa más como que todavía se dilata más y en cambio a nuestra vista no nos engaña ya la luna cuando son las once o doce de la noche aunque sea de verano

Voz 3 39:48 porque en el horizonte así es

Voz 0084 39:51 otra cosa cuando la luna sale la vemos muy grande y la vemos de un color rojizo o anaranjado eso no deja de ser también por la misma cantidad de Kadima que tiene el aire contaminación que pueda haber incluso algo de neblinas Sí Se puede dar sobretodo en zonas en las calles haya hecho mucho calor en verano es ya esa luna cuando sales LB muy grande hay muy roja luego se ve más pequeñita Blanca prioris ningún que la luna siempre es igual Borja avanzó

Voz 1491 40:16 Pérez está muy decepcionado con esto que acabas de contar y muy decepcionado con que todo sea al final producto de una ilusión

Voz 3 40:25 a nuestra imaginación así de claro eh pero hoy os digo una cosa como decía Groucho Marx estos son mis principios si nos gustan desgraciadamente no tengo otro eh

Voz 1491 40:33 ayer Luismi esto de los lunáticos esto de que la luna

Voz 3 40:36 puede aceptada nuestro estado de ánimo incluso

Voz 1491 40:38 la estabilidad mental que tiene de cierto tenemos que tener un poquito más de cuidado los días de súper una pueblos que no cruzamos por la calle o no a ver el que sea lunático de

Voz 0084 40:49 serio o Lunática de Siri de serie te digo que da lo mismo que la luna no se veja o que sea o que sea nueva que es cuando no no tiene esa luminosidad a ver si que hay relaciones está ya está demostrado sobretodo esa esa luna hace que haya mucha y que que las Mareas por ejemplo en el caso ya del mar sean más vivas las esas pleamar es sean más vivas tanto si es luna llena como si es Luna nueva las intermedias osea la cuarto creciente en cuarto menguante no afectan tanto por tanto totalmente demostrado esos por un tema de de de la gravedad de la de la Tierra respecto a la de la luna o la de la luna reside con nosotros nos abstraemos como si éramos a nivel de estado de ánimo tampoco es que haya demostrado sin

Voz 1951 41:33 se dice que que el hecho de que la luna esté llena también

Voz 0084 41:35 que por ejemplo pues los animales este muy nerviosos a las personas también vaya de momento no es que esté demostrado tampoco hay una gran relación entre aquello que se dice que cuando hay luna llena hay más embarazos o

Voz 3 41:46 mejor dicho hay más nacimientos

Voz 0084 41:48 eh buenos una vez se intentó hacer un estudio en el que se veía el número de niños o niñas que nacían de criaturas que nacían en los hospitales Il la fase de alguna que había no se llegó a una relación entre que hubiera mucha luna llena y que nacieran muchos niños esa noche también está demostrado en algún caso que a nivel del campo cuando se tiene que hacer la siembra de algún de algún producto de de alguna especie vaya sobretodo de hortalizas hay que tener en cuenta el momento en el que hay que cavar eh porque también si la luna llena

Voz 3 42:21 los casos favorecen otros casos puede perjudicar eso sea no es súper en el camión esto está demostrado eso está demostrado

Voz 0084 42:27 yo conozco más de un agricultor que que tiene en cuenta cuando tiene que que plantar determinadas especies en el momento de la fase de la luna de momento dice que le va muy bien y tampoco he visto yo ningún estudio científico que que solo

Voz 3 42:40 lo acabé confirmando pero aquí el mejor estudios

Voz 0084 42:42 qué dice el otro día

Voz 3 42:45 a mi pues muchas gracias a vosotros hasta mañana que vaya

Voz 1491 43:17 sí sí sí

Voz 5 43:21 de buenas a primeras con Marina Fernández y Juan López

Voz 1491 43:43 cinco y catorce cuatro y catorce en Canarias Janis Joplin cantándole a la media luna nosotros ahora mismo la tenemos súper súper luna en el cielo no sabemos qué tal se ve desde la plaza de Cibeles muy cerca de aquí en el centro de Madrid donde creemos que le Sergio diez hola de nuevo

Voz 0460 44:00 buenos días y aquí sigo y un poco decepcionado con Luismi también decirlo porque aunque es explica estupendamente también un poco de bajón yo que creía mucho en temas de la luna la única conclusión que me ha quedado es que ahora tengo aprovechar para sembrar lo más poca cosa más

Voz 1491 44:13 pero sabemos que al menos estás muy seguro aunque estés en medio de Cibeles en una

Voz 0460 44:18 los lunáticos no han pasado ninguno no han pasado lunáticos no monárquico siguen movimiento de los autobuses ha llamado si me ha llamado mucho la atención que hacia las cuatro y cuarenta y cinco cuatro cincuenta o así ha cambiado el panorama por las calles en la plaza de Cibeles una barbaridad porque se seguían viendo turistas pero lo que ha empezado verse es mucha gente que iba ya hacia el trabajo

Voz 1491 44:39 bueno es ahora más o menos ya empezaban a llegar

Voz 0460 44:41 los veinticinco autobuses nocturnos que iban a salir desde aquí que a las cinco y diez exactamente han salido todos bueno estamos también en un momento bonito de la noche en el que se juntan dos mundos porque ha pasado un autobús diurno ya el primero no así como que se mezclan los los búhos con algún autobús que ya ha empezado a funcionar tengo a mi lado a José Fernández Aparicio que responsable del servicio nocturno de autobuses de la EMT de Madrid y nada y que creo que debe tener calefacción en la chaqueta de traje porque vamos no tiene síntomas de pasar ningún ningún frío no como yo que esté aquí es una bolita en el abrigo va a hacer treinta y tres años trabajando en la EMT ahora lleva tres años trabajando continuo de noche pero en total en diferentes puestos ha trabajado quince años de noche así que le doy paso ya chicos y me preguntáis lo que queráis

Voz 1491 45:26 José qué tal buenos días qué tal hola

Voz 6 45:29 buenos días cuál es el truco para soportar

Voz 1491 45:31 el frío siete grados hay ahora mismo del centro de Madrid

Voz 6 45:35 bueno no es te me gusta el fresco íbamos en principio no es una noche muy desagradable hoy tampoco hay noches que que hace bastante más frío y es una noche que se puede se puede aguantar

Voz 0460 45:49 el animal nocturno total porque me ha dicho que les gusta además el turno de noche que poroso también todos los años que está trabajando

Voz 1491 45:54 pues hay que darle el contacto a Pasqual Donate para que un animal nocturno

Voz 1210 45:58 el PP José cuantos cuántos autobuses hay ahora mismo en circulación en Madrid

Voz 6 46:03 bueno no en una noche como está ochenta autobuses están circulando

Voz 1491 46:07 a mi hijo he más o menos cubren todo el mapa de la tu edad ósea estudiado zonas donde puede haber más demanda a estas horas

Voz 6 46:17 bueno en principio cubre toda la ciudad cubre toda la toda la ciudad de Madrid está previsto que que todas las redes nocturna tenga este cubierta completamente por el servicio nocturno es lo que actualmente tenemos en la mente

Voz 1210 46:32 tú te has dicho que prefieres la noche pero los conductores que cómo trabajan van cambiando no porque claro no es lo mismo conducir a las ocho y media por la M30 que ahora por las calles de Madrid

Voz 6 46:41 depende depende de conductores bueno el servicio nocturno tiene a los conductores normalmente fijos habituales que normalmente suele haber conductores que

Voz 29 46:53 que tienen su turno fijo de noche

Voz 6 46:56 otros pues que hacen turnos de tarde y vienen a reforzar el servicio nocturno

Voz 1491 47:00 Joselito exactamente qué haces en Cibeles

Voz 6 47:03 bueno yo yo en Cibeles no es que esté exactamente en Cibeles

Voz 0744 47:06 coordinó con el equipo de conductores inspectores

Voz 6 47:09 funcionamiento la regularidad y la calidad del servicio y cualquier incidencia que pueda surgir durante el transcurso de ella

Voz 1491 47:15 o sea que si se estropea un autobús tú eres el encargado de que vaya a otro vehículo que tengáis ahí un poco en parrilla de salida en qué tipo de incidencias de pueden dar

Voz 6 47:24 emprende en principio tenemos un equipo de inspectores que son los que efectivamente coordinan con el centro control SAE pues cualquier incidencia que pueda surgir en la noche lógicamente tenemos con tenemos preparados vehículos para poder hacer frente a cualquier a cualquier problema que pudiera surgir

Voz 0460 47:41 me recuerdan a los oyentes que las bicicletas eléctricas también son BM

Voz 0084 47:45 ahora mismo saque no sólo jefe aquí de autobuses

Voz 0460 47:48 sí también es simplemente Cyrus chico muy rápidamente que me sorprendió corríjame si me equivoco el XXI era cuál era el que iba hasta arriba

Voz 6 47:54 la gente es que iba de verdad tan lleno de gente

Voz 0460 47:56 a las cinco y cinco sea para salir a las cinco y diez como muchos autobuses diurnos que cojo normalmente me ha sorprendido muchísimo

Voz 1491 48:03 José dirías de entonces que las cinco una hora punta de de los búhos en Madrid

Voz 6 48:07 sí en laborables si efectivamente es Laura Laura que la gente pues se empieza a moverse hacia sus centros de trabajo muy bien y lógicamente en la plaza de Cibeles es donde se hace la confluencia de todas las líneas nocturnas

Voz 0460 48:21 fines de semana reforzará el número de autobuses también varía

Voz 6 48:24 seis autobuses algunos saques algunos autobuses más grandes no de estos que son como parece un acordeón exactamente exactamente hay líneas que efectivamente dependiendo de la demanda pues por ejemplo la línea N veintiuno es una de las líneas que lleva vehículos articulados para una mayor demanda antes de Moncloa también se activamente

Voz 1491 48:44 Sergio diez son potenciales oyentes de de buenas