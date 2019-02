De Buenas a Primeras (21/02/2019)

Voz 1210 00:00 cuatro inmediatas tres y media en Canarias

Voz 7 00:48 empieza el jueves veintiuno de febrero con ocho grados en Don Benito Badajoz y temperaturas en ascenso desde hoy y hasta el fin de semana cuando se haga de día eso sí de momento hace frío y tenemos alguna helada en el interior el Brexit al Brexit decía en dos mil dieciséis la entonces candidata a primera ministra Theresa May sin dar muchos más detalles pero lo cierto es que Brexit significa muchos cambios de todo tipo en el día a día y que nos van a afectar además a ti y a mí

Voz 1210 01:20 cambios que además podrían ser todavía más drásticos sin no hay un acuerdo entre las dos partes antes de treinta y seis días cuando se cumple el

Voz 7 01:28 fue pactado por la negociación del Brexit treinta y seis días para un Brexit sin acuerdo un Brexit a las bravas que se haría efectivo vamos a minar el calendario el próximo veintinueve de marzo es viernes amanece soleado en toda España en Reino Unido el cielo está gris como casi siempre Illa afronte da con Francia suena así Reino Unido ya no es un país europeo así que tanto para entrar como para salir del se están formando colas de casi veinte kilómetros con menos parados sin saber qué hacer Julia Molina buenos días buenos días

Voz 1210 02:02 creemos que el atasco no va a llegar hasta aquí bueno nunca se sabe lo que sí vamos a notar son otras consecuencias del Brexit no sólo en el bombardeo informativo sino en nuestra vida diaria en el supermercado sin más lento

Voz 1915 02:13 si al fin y al cabo es el país europeo que más dinero recibe de nuestros empresarios y es el cuarto receptor de los productos que soportamos eso significa que hay mucho dinero y muchos puestos de trabajo en España que dependen de lo que pase en suelo Brittany

Voz 7 02:25 vamos a empezar por ejemplo por la carne porque este hipotético veintinueve de marzo nos podemos encontrar con que el pollo está más caro

Voz 1915 02:31 sí lo público El Confidencial hace unos días los culpables son una súper gallinas británicas las Abuelas de nuestros pollos en Reino Unido se seleccionaba genéticamente a las gallinas para que sus Pías crezcan rápido y bien gordas en España por tanto necesitamos esas aves seleccionadas si se cierran las fronteras aussies imponen aranceles pues saldrá más caro traerlas por tanto lo vamos a notar en el bolsillo

Voz 1210 02:52 otra de las noticias que hemos leído en las últimas semanas es que los bodegueros españoles están enviando botellas extra para allá por si no será el caso de que no pueden llevarlas

Voz 1915 03:01 claro pensemos que en Reino Unido que Reino Unido ha sido el primer mercado para los productores de vino envasado este dos mil dieciocho así que ahora mismo lo que más preocupa en el sector es la logística Nos explicaba aquí el director general de la Federación del vino José Luis Benítez

Voz 8 03:15 hoy en día enviar un camión de vino a Reino Unido es como mandarlo Badajoz la acuerdos entonces de alguna manera eh ahí se pueden producir una sede contingencias que que los que nos lleven a a bueno a una situación complicada

Voz 1915 03:31 esto es en lo inmediato después de la fecha clave del veintinueve de marzo pues no tienen muy claro qué va a pasar como todos los sectores si temen que la incertidumbre política genere una crisis económica en Reino Unido en ese caso se verían en problemas más graves

Voz 8 03:45 el caso de una crisis económica pues lógicamente puede afectar al consumo porque cuando el pero de la confianza como una crisis deja de consumir y dejar a consumir primero lo que no es necesario para su día a día como pueda ser el vino pero es un artículo de primera necesidad

Voz 1915 04:00 pero bueno esto sería en un escenario que no sabemos si va a pasar

Voz 9 04:04 lo que es seguro ya es que ese veintinueve treinta de marzo vamos a poder seguir volando con Iberia o con Vueling

Voz 1915 04:11 el treinta así otra cosa es que que pase en los próximos meses aunque mucha gente cree que Iberia sigue sin una empresa española lo cierto es que su propietario una empresa británica viaje y así no puede volar en el espacio europeo las normas dicen que para que pueda trabajar en los países de la de la UE los las aerolíneas tienen que tener al menos un cincuenta y uno por ciento de capital europeo así que esta misma semana Bruselas le ha dado una tregua de seis meses para que arregle esto sino lo hace pues en España no vamos a poder volar con Iberia o con Vueling Si lo vamos a poder hacer pues con Ryanair o cualquier otra aerolínea que tenga más de la mitad de su capital procedente de

Voz 1210 04:47 y otro asunto preocupante a sumar sumará esta lista es la pesca si Reino Unido se va de la Unión Europea un acuerdo que pasa con los pescadores que faenan en esas aguas

Voz 1915 04:55 pues hay dos opciones que tengan que volver a casa o que dejen de trabajar o que se vayan a pescar a otras zonas europeas y por tanto se tengan que dividir los recursos con los pescadores que ya que ya trabajan allí en caso de que tengan que parar hay previstas unas ayudas para los armadores y para los tripulantes pero bueno impacto sería importante porque según Cepesca hay ciento trece barcos en aguas británicas en los que trabajan más de dos mil españoles casi once mil Se incluimos los empleos indicó

Voz 7 05:23 no pues a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a preguntarle a Javier Garat secretario general de la Confederación Española de Pesca que puede pasar con sus dos mil pescadores y esos otros diez mil empleos indirectos que generan sea a partir del veintinueve de marzo nuestros barcos no pueden ir a faenar a caladeros británicos al Gran Sol en el Atlántico norte a las islas Malvinas en el Atlántico sur y que puede pasar también en nuestras pescaderías donde buena parte del Gallo la merluza y el rape que compramos vienen precisamente de esa

Voz 7 06:06 esta mañana queremos que nos confesó seis vuestras debilidades queremos que nos contéis que líneas rojas de las que todos nos hemos marcado alguna vez en la vida que líneas rojas habéis acabado cruzando con las orejas gachas que se suele decir

Voz 11 06:19 buenos días bueno Ros bueno pues hay que decir que yo cuando tenía dieciséis añitos y trabajaba de repartidor por aquella época no recuerdo que a las a las afueras de tendrá voz estaban construyendo una urbanización y le dije yo a mi compañero llegó fija de esto está el culo del mundo yo aquí vamos cubierto de vino ya los cinco años estoy de está hablando se compró un piso oye

Voz 1210 06:41 venga que sabemos que todos tenemos historias así como Diego de Zaragoza Nos las podéis contar como siempre el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 7 06:49 nosotros planteamos en una rueda de buenas en Twitter como siempre cuatro opciones la más

Voz 1210 06:54 teoría el treinta y cuatro por ciento aviso jurado en algún momento que nunca Linares por Internet ya habéis acabado en Tinder en metí en vamos sucedáneos de ese tipo mono eh

Voz 7 07:04 pedáneos desde tipo o en Internet en general porque horas de Liga en los comentarios de las noticias en a en aplicación de venta de objetos usados por no hablar de Blabla CAR lo de los coches compartidos que es una

Voz 9 07:15 Mina también para el conteo vamos con

Voz 7 07:17 la segunda opción con el veintiocho por ciento los que habéis dicho alguna vez que nunca jamás cogería es un vuelo con Ryanair un vuelo de bajo coste ya sabéis rendido a los billetes baratos

Voz 1210 07:26 otro veinte por ciento jurar que nos casaría hoy para terminar haciéndolo con corbata por la Iglesia como José Luis de San Blas

Voz 8 07:33 pues mira el día de mi boda sin ir más lejos nunca iría con corbata el original manera tú tampoco entraría la Iglesia y opinan tampoco era para por mirando que estoy haciendo ahora en vivida yo siempre decía que cualquier móvil y ahora resulta que no se anda sin en Twitter lluviosa me sonaba a chino daban me reía la resulta que quemando Whatsapp Rafael yo estoy siniestro

Voz 7 07:58 como que para que un móvil José Luis para mandar notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro y la última opción la menos votada con el dieciocho por ciento de los votos una línea roja que Julià de Alicante ha traspasado no una sino dos veces

Voz 12 08:10 les dije que nunca metería un perro en casa Inma acabó convenciendo me dijo con un boxer ir luego tuve que un burdo francés que lo pasé muy mal muy mal con él me juré que nunca más y aquí tengo a mi Julito que lo abandonaron con un año

Voz 9 08:26 mira no puedo expresar con palabras lo muchísimo que me gusta que el perro de Julia se llame Julito

Voz 1210 08:32 el que no sabemos cómo se llama es el de José de Málaga que también ha caído y no sólo con el perro

Voz 13 08:37 cuando yo pero no porque con el trabajo por la noche por la mañana no llega a todo menos todavía no cogí tengo un perro y bueno pues encantado de gol la verdad a mi perro que me acompaña siempre muy rutas de senderismo compañero oí y Mi gato pueden hagan cada mañana me espera los dos cuando llegó del trabajo la verdad es que eso es una gran alegría estoy contentísimo tener a los dos cuando ya reacio a tener animales en casa uno con los los

Voz 1210 09:06 repetimos el teléfono seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro de que agua habéis bebido después de jurar y perjurar que no hablaría

Voz 7 09:13 la encuesta sigue abierta en los teléfonos en la producción está Sergio diez bien la técnica Borja González ya podemos empezar el jueves veintiuno de febrero empezamos de buenas a primeras

Voz 7 11:07 cinco menos diecinueve minutos cuatro menos diecinueve en Canarias esta vida llena de dudas de todo tipo que nosotros bueno intentamos humildemente ayudaron a resolver dudas que van desde la ginebra va a subir o no de precio con el Brexit ahora que ese había puesto tan de moda pues hasta preguntarse cómo hay que colocar el papel higiénico en Navarra si para que devueltas en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario

Voz 1210 11:35 sí claro estos son ejemplos de dudar de un nivel eh podríamos decir principiante amateur incluso no luego están porque como aquí

Voz 7 11:42 con el papel entonces no yo no tengo ni idea

Voz 1210 11:45 ayuda bastante ganarlo luego hay dudas de que traen cada día los Especialistas secundarios en forma de twiterías que son bastante más goles la primera tiene que ver mucho con algo está pasando en los supermercados españoles

Voz 14 11:57 los traficantes de drogas no cobran la bolsa pues están cometiendo dos delitos

Voz 7 12:02 ahora que lo piensas de Twitter Don podría llegar a tener una segunda parte porque ya hay muchos establecimientos que están prohibiendo las bolsas de plástico no sabemos si los traficantes irán en esta línea la segunda twiterías de bueno verás tiene que ver con nuestra encuesta del martes como llamáis vosotros a las pilas vosotros

Voz 14 12:19 qué tipo de personas sois decís pilas ha o a os sois normales si decís pilas pequeñas si de las pequeñas pero no las pequeñas pequeñas

Voz 6 12:27 que son pequeñas pero

Voz 1210 12:31 esto es un es una movida eh porque en el supermercado no es un problema por las coges tu Ayala de la caja y listo pero hostias comprasen una ferretería y tienes que demostrar hoy lo lo mejor es llevarte una de estas quieren igual que esta

Voz 9 12:43 como con las bombillas habrá algún problema no hay preguntas una bombilla en ninguno vive a él

Voz 1210 12:48 la Ventana también ha estado Pilar de Francisco la corresponsal de la Ser en Youtube y hoy me temo que no a no vamos a poder reinos demasiado de la gente que trae por qué pues porque ha hablado de una nueva moda que hay en Youtube que tiene que ver poquito con lo que hacemos aquí

Voz 9 13:02 con nosotros

Voz 15 13:04 este dos mil diecinueve es el día de los clusters el año lo spot Castells es el nuevo Brown drones tengo un podcast Youtube grabas tu programa de radio con tus amigos y lo cuelga en Youtube también en vídeo hemos hablado aquí de señoras fetén hay de esta también todopoderosos de Arturo González Bertín lo hace mejor de Bertín Osborne se une a estos referentes la ruina de los guionistas Ignasi Taltavull hito más fuentes en qué consiste en la ruina cuentas tu peor anécdota invitan al público a que suba contarla luego Thais quién tiene la vida más triste vamos a escuchar

Voz 9 13:40 fui a Nueva Orleans

Voz 16 13:43 de viaje me encontré al protagonista de a uno de los protagonistas de The Wire In DTM que es la serie de los mostradores eh un personaje sea Davis todo negro total que me encontré con que me encanta me hice una foto con él la subida al facebook como de mis amigos primer comentario de mi madre y quién es ese negrito y de repente el comentario de mi madre tenía más la ex que la foto

Voz 1855 14:10 a veces me iría a ver ninguna historia de añadía

Voz 15 14:14 era el Facebook acaba bien o no

Voz 9 14:16 Tomás fuentes tiene razón las madres en Facebook son peligrosas pero es un riesgo que hay que correr si quieres tener una vida en Internet que tu madre te boicotee te vence o que te crezcan haters

Voz 15 14:28 ejemplo de podcast jirafa del Canal Play es también un programa nuevo a ellos hacen entrevistas por ejemplo en el último programa fue Ernesto Sevilla

Voz 9 14:36 no miro chanante habló sobre sobre su reto

Voz 15 14:38 la acción con los haters sobre los ojeadores de Youtube

Voz 1371 14:41 todos los haters muy bien yo la verdad es que sí lo llevaba estupendamente y además siempre me dicen lo mismo entonces no tiene mucha imaginación Iker que es lo más repetido el cabezón

Voz 1210 14:53 bastante no todo lo que te puedas

Voz 9 14:55 la gente que pretende gente que ve por la calle

Voz 1371 14:58 dice Cabezón pretende que me caiga bien

Voz 1855 15:00 mi padre Juan cabeza hombre bueno confesó que hacen creo creo que deben

Voz 1210 15:09 hemos mirar en el bar a ver la cara que pone en resto Sevilla cuando lo hice tampoco eres tan cabezón no sellos la entrada

Voz 9 15:16 hasta aquí los Castells

Voz 1210 15:18 vamos ya con You Tube en estado puro y duro en este caso musical Pilar ha dado con un señor capaz de componer una canción sólo con frases de películas de su infancia

Voz 15 15:27 ir de otros estrenos de canciones David RSS el cantautor de Youtube más de medio millón de seguidores hecho un tema con frases de películas de su infancia me han alegrado la vida he visto que a pesar de llevarnos diez años bueno quizá alguno más compartimos referentes veo más dificil en vuestro caso va a cambiar

Voz 17 15:48 aquí viste pues Viaria creo que sí que estás completamente

Voz 18 15:59 al hablar de Agra do y más

Voz 3 16:10 bueno hace y no abrir hoy está

Voz 9 16:14 sí pero yo Emery comienza como que bueno sí muy bien muy bien no yo no sé qué dan pronto por la radio bueno para el final hemos dejado lo mejor de lo mejor dudo que existen otra red social alguien con un perfil más variado esto es el cura de Youtube pero no es su única faceta

Voz 1855 16:31 hola de Youtube me Él es profesor de religión en sus clases lo enseña con mantra

Voz 15 16:36 en un videojuego también el rapero ya ha ganado el Premio Bravo de Nuevas Tecnologías de la Conferencia Episcopal Española no sabía has dicho ya

Voz 9 16:44 premio esta canción eso declaración de Intel

Voz 7 16:46 tiene cura

Voz 19 16:49 las puertas tu novio los insultos y mentiras fuera hoy ello tu práctico el Tour de acoger tan que Miccoli soy libre por experto hoy oscura seguir hasta el rencor brotaba Molin los insultos y mentira tu practicó de acoger aunque me oye ve por el percal oro

Voz 15 17:08 pero es que yo yo es totalmente te dan ganas de ponerle una X pero no la declaración de la renta en el jurado de Factor X

Voz 1855 17:15 sí sí que va imagináis monaguillo

Voz 9 17:22 a tres minutos para las cinco menos diez las cuatro menos diez en Canarias

Voz 7 17:30 hoy no hay hueco ya sabes que los vetos que están proclamando los partidos esta pre precampaña electoral que promete ser agotadora nos han inspirado para nuestra encuesta de hoy os preguntamos por esas cosas que no hacer y acabas haciendo pensando pues eso en esos políticos que juraron no pactar con tal o cual partido sí acabaron haciéndolo es esto mismo expirado de

Voz 1210 17:50 de alguna manera la última cara B Hora Veinticinco dedicada a los Chuck heteros

Voz 3 17:54 primero vamos a escuchar cómo ha usado la palabra Pedro Sánchez para definir Albert Rivera el presidente ha evitado decir explícitamente chaqueta pero pero sí ha hablado de chaquetas o menos es lo mismo tres veces la usado

Voz 1722 18:06 si Rivera debía decir una cosa después de la foto que se hizo usted en Colón con el señor Abascal y con el señor casado no era una cosa señor señor Rivera usted debe tener un armario lleno de chaquetas

Voz 3 18:16 eso era la introducción ahora le dice qué tipo de chaquetas

Voz 1722 18:20 pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal y ahora la nota se ha puesto una chaqueta

Voz 3 18:28 la Bella chaquetas que se K

Voz 0127 18:30 habían que se ponen que se quitan decías que el término obtiene

Voz 3 18:33 así que lo primero que hacemos como siempre al diccionario sólo dice que es el que cambia de bando o partido como sinónimos desertor desleal traidor aprovechado deshonesto un término que aparece en el siglo XVI y lo gracioso es que el saque pero no era el que se quita una chaqueta para ponerse otra sino que las chaquetas eran reversibles y el color de dentro y el de fuera era diferentes seguro que te acuerdas Angels de Pancracio Celdrán el autor de El Gran Libro de los bueno pues él nos explica que su Chanquete

Voz 20 19:01 llamamos Shea que quedó a quienes tan oportunista cínico arribista de pago que estaría dispuesto a cambiar de bando sí que era que lo iba a ir mejor pero que hasta entonces había combatido en ese sentido yo dicha que todo es tanto como decir que no se predice también de quién vieja un partido o incrédulo para abrazar otro actividad innoble llamada antaño cambia de casaca durante la religión en la que los católicos y los luteranos vestían casacas de colores diferentes

Voz 1210 19:37 esas casacas de los tiempos de las guerras de religión eran de un color por fuera de otro por dentro así que pasarse al bando contrario era bastante fácil tan fácil como darle la vuelta a la casaca

Voz 7 19:46 en España sobre políticos tenemos una larga lista de ejemplos de esto

Voz 3 19:52 estábamos con el con el tamayazo los tránsfugas del PSOE de la Comunidad de Madrid que impidieron la llegada de Simancas a la Presidencia esto fue en las elecciones autonómicas de dos mil tres al presidente

Voz 21 20:03 no conocemos que existan precedentes de que se suspenda una votación porque no estén los diputados debe actuarse con con el guión previsto

Voz 6 20:15 momento que hemos del para mis hijos que me

Voz 9 20:20 vamos a tener un un repaso Rosa

Voz 3 20:22 la red después de diez años como alcaldesa de Córdoba con Izquierda Unida en dos mil nueve lo deja se va al PSOE en dos mil quince si que sea filial estoy muy ilusionada yo tengo mucha fuerza mucha buena energía otra Rosa Rosa Diez ella dejó el PSOE para crear un pero he tomado esta decisión la decisión del Partido Socialista Obrero Español para poder defender esperemos también el caso contrario esto Josep estos días además estamos hablando mucho de ella de Irene Lozano ella deja UPyD para irse al PSOE no hay una definición muy clara tránsfuga es coger el escaño llevárselo a otro partido y esos pues creo que no estoy haciendo porque yo quién también deja UPyD fue Toni Cantó Él decía que para ser un españolito más cosa que tampoco porque en dos mil quince fichó por ciudadanos

Voz 1371 21:07 que la única que que contemplo a uno es volver al teatro

Voz 3 21:10 no hubo pues ahí es candidato

Voz 6 21:16 la presidencia de la Generalitat parecía me parece

Voz 3 21:20 a Tania Sánchez ella decía que no pero se fue de Izquierda Unida a Podemos si tuviera alguna preocupación que la causa judicial me quedaría Hilla ha dicho muchas veces tenemos más Borges restringe El paso de Alianza Popular hasta final de Podemos que en su día

Voz 23 21:37 en una convención

Voz 1210 21:43 doce para aclarar llegado gel tránsfugas el que hace la portabilidad y al día siguiente se cambia de de empresa hay otros en cambio cambian de forma más gradual más progresiva con el paso del tiempo

Voz 22 21:56 para proteger a defender a tu padre sí Masacre de los inocentes este más

Voz 7 22:09 bueno para los que vean la Ser y en versión original como yo a lo mejor no es reconocible pero escuchábamos allí milanista el matar reyes de Juego de tronos que es uno de los Chuck heteros por excelencia de la de la ficción más actual pero lejos de la ficción también ha escrito otros muchos trabajos sobre esta figura sobretodo en

Voz 3 22:27 referencia Astra e pues un par de días

Voz 24 22:29 tú lo es el primero de Vizcaíno Casas se titula de camisa nueva chaqueta vieja este es un antiguo franquista que se convierten demócrata en la transición después Rafael si la llevó al cine el protagonista fue José

Voz 3 22:43 Luis López Vázquez el segundo a título por ejemplo tránsfugas travestis y traidores rebeldes ejemplares de la Historia de España es de Arturo al a uno más de dos mil nueve también transfuguismo político escenario respuestas de Pablo Santolaya esta mañana Ángels cuando hemos decidido que vamos a hablar de Xavi el el a mí lo que me ha venido a la cabeza es la escena de la película Corazón salvaje de David Lynch el momento en el que está Nicolas Cage contando lo que es para él su chaqueta para mí me individualista dice mi fe en la libertad personal

Voz 7 23:44 más de la mitad de los españoles ya viven en grandes ciudades y se calcula que en unos años ese porcentaje va a ser mucho mayor sólo un tercio de la población elegirá al campo buena no

Voz 0530 23:53 sí soy Luisa soy de Sierra de Gata impar Amin el campo falta una cosa fundamental reconocimiento económico el campo es muy duro muy duro trabajar si hace falta reconocimiento económico si no se cuida el campo económicamente el campo desaparece es el

Voz 1210 24:11 testimonio de Luisa una de las falleras que se acercaron a ver en directo el faro que esta semana ha pasado por Plasencia

Voz 7 24:17 Luisa trabaja el campo pero no vive del campo porque eso dice es imposible

Voz 3 24:22 el olivo nuestro ni de ninguna manera

Voz 0530 24:25 doce hay que diversificar entre comillas porque nada es sostenible en el campo nada eso tanto así que yo trabajo aquí porque porque dices eso que nada sostenible en el campo a a Jesús hablando de la cereza el precio hace una es nuevo Tizona palabra Zamora Radio Press Mágina Si bueno es otra parte pre que te jo cabreo porque la aceituna tienen que lo más pulpo la aceituna entre el celo de arriba los brazos se te queda mucho polvo porque si te queda mucho polvo y dos horas Ésta es eh con la vara hasta cara hasta que aguantas por quién soy madre horas siete horas y seis después te tienes que ir a la cooperativa a pesar y una curar y cuando llegas te acuerdas de ya no te acuerdas de cuando te ha levantado es muy duro y encima el precio de la aceituna que ridículo no lo cuento a nosotros nos han pagado este año me parece que eran XXXII céntimo me lo da cariño treinta y dos céntimos aunque la aceituna vete a comprarlo hay un bote XXXII céntimo por ejemplo la gente que vivir y que trabajáis del campo vivís au sobrevivió no no no no vivir no sobrevivimos sin vacaciones el fin de semana no hace cuánto que no vais de vacaciones por ejemplo veinte días me río por vacaciones no he tenido llevamos diecisiete años viviendo juntos hemos tenido acá tiene cuenta un día fui buen año pasa ahora tiene guasa gustoso a O

Voz 1210 26:03 XXXII céntimos con lo que sería un bote de aceitunas que en el súper cuesta de media dos

Voz 9 26:09 a pesar del esfuerzo a pesar del aislamiento el campo todavía les saca ventaja en algo a las grandes ciudades porque el campo es solidario como apuntaba Ángel Calle agricultor ecológico del

Voz 26 26:18 Jerte música hay trabajo y cooperación también aunque cada vez la gente se encuentra más pero afortunadamente esa contenido un poco esa avalancha individualista de urbanismo ese siguen conservando algunas raíces de de eso de echarle una mano o de compartir habitualmente espacios eso tiene los pueblos que tienen aroma de comunidad con sus problemas también que tiene toda la comunidad pero si te presenta regazo representa familia pero

Voz 3 26:43 lo devuelves a primeras

Voz 0084 26:46 mil novecientos sesenta y tres Un Jorge de diecinueve años se subió a un escenario de una fiesta en Brasil y cantó la canción de esta noche unas semanas después llegó a las tiendas ambas queman Novo

Voz 27 26:57 su primer va

Voz 0084 27:04 Jorge Ben comenzó su carrera porque ese subió con desparpajo un escenario a cantar este más que nada un ejecutivo de Philips que estaba presente se enamoró de la canción su primer disco lo convirtió en una estrella en Brasil y en medio mundo con este más que nada la música brasileñas abrió hueco en Estados Unidos aunque tendría más éxito la versión de Jorge Mendes de mil novecientos sesenta y seis más que nada puso a Brasil en el mapa musical hundiendo a estrellas como Ella Fitzgerald o Dizzy Gillespie que grabaron sus propias versiones mostrando al mundo la magia de la música brasileña

Voz 23 27:38 la tienda de Roma

Voz 28 27:46 el que sí que entiendo quién da

Voz 23 28:09 eh es esa entrada ya primara siempre eh en la no

Voz 28 28:50 qué le le que que no tienen la

Voz 7 28:57 un poco de estan va producto del desparpajo de Jorge Ben para cerrar esta primera media hora de de buenas a primeras máis que nada en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal ya

Voz 23 29:08 esto

Voz 28 29:11 va de que que que no nada

Voz 3 29:41 de esta primera con baile hacerlo

Voz 29 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 7 30:06 Ana Button buenos días buenos días el independentismo

Voz 0127 30:09 bocado hoy una jornada de huelga en Cataluña a esta hora ya algunos cortes de carreteras en la AP siete a la altura de Parets del Vallés en la provincia de Barcelona sentido norte también enlace XXXIII el punto que enlaza con la AP siete esta es una huelga que los sindicatos mayoritarios no respaldan y que se enmarca en un contexto de movilizaciones para protestar por el juicio del proceso hoy se espera que termine el interrogatorio a todos los acusados que faltan por declarar en el Supremo en las últimas horas el Rey Felipe ha hecho una defensa cerrada del Estado de Derecho María Manjavacas sin referencias explícitas al juicio el Supremo contra los independentistas pero con alusión implícita al país

Voz 1855 30:44 en uno de los discursos más contundente

Voz 30 30:46 desde el famoso tres de octubre el mensaje del Rey sonaba así ante políticos y juristas de todo el mundo reunidos en Madrid no tiene sentido

Voz 22 30:53 no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia democracia sino inseguridad arbitrariedad y en definitiva que

Voz 0057 31:11 en los principios morales y cívicos de la sociedad

Voz 0259 31:14 además el Rey hizo una defensa del Estado social y democrático de Derecho que existe en España pese a las dificultades que en todo el mundo decía aquejan a las instituciones democráticas

Voz 1473 31:23 vox se ha estrenado en el Senado vetando una declaración institucional contra la homofobia en el deporte su primer y de momento único senador ha dicho que la considera un panfleto ideológico Mariola en el partido

Voz 0259 31:34 Pascal explica su rechazo a la declaración institucional contra la homofobia en el deporte con una descalificación dice literalmente que es un panfleto ideológico con el que el PSOE y el resto de los grupos intentan colar la ideología de género por la puerta de atrás el senador de Vox Francisco Alcaraz impidió que la declaración sea aprobara por unanimidad en el pleno como estaba previsto Lorena Roldán es senadora de Ciudadanos y forma parte con Alcaraz del Grupo Mixto

Voz 1821 31:59 todos los senadores que formamos parte del grupo mixto estábamos de acuerdo en firmar la declaración a excepción del senador de Bosch que ha tomado posesión precisamente en este mismo pleno por tanto pues con su negativa ha impedido que esta declaración institucional pues pudiera convertirse en tan

Voz 7 32:15 el ex presidente de la Asociación de Víctimas

Voz 0259 32:18 este es el terrorismo se estrenó en este pleno del Senado sin votar nada ninguna iniciativa no apretó el botón ni una sola vez

Voz 1473 32:24 además la Casa Blanca resta importancia a la amenaza de Putin de dirigir sus misiles hacia Estados Unidos corresponsal en Washington Marta

Voz 0259 32:30 el Departamento de Estado se ha limitado a decir a través de un portavoz que las declaraciones de Vladimir Putin son un intento más de seguir con su propaganda para evitar la responsabilidad de cumplir con el Tratado a Genet del que Estados Unidos saldrá en un plazo de seis meses a la Casa Blanca tampoco ha comentado el informe publicado antes de ayer por los demócratas en la Cámara sobre él mención de la administración Trump deben de reactores nucleares Arabia Saudí los demócratas investigan si esta transacción podría suponer un conflicto de intereses ya que en la negociación hay empresas y personas vinculadas al presidente y supondría un riesgo para la seguridad nacional porque creen que impulsaría en Oriente Próximo la proliferación de armas nucleares entre Riad y Teherán

Voz 7 33:13 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1473 33:15 los reinos

Voz 3 33:18 servicios informativos

Voz 7 33:22 de Bulnes a primeras con Marina Fernández y Juan López primeros problemas por la huelga que han convocado en Cataluña los independentistas con cortes en algunos puntos ya de la AP siete bien este jueves en el informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 5 33:55 hola buenos días Marina una situación en este caso sin cortes debidos a la lluvia al mal tiempo o a la situación complicada y más bien un anticiclón todavía más potente y eso significa Marina que hoy aún vamos a tener más comunidades con sol dominante durante todo el día is sobre todo con una subida de las temperaturas las esa subida se va a notar esta tarde donde más calorcito vamos a tener es en zonas del sur peninsular sobre todo en Andalucía en Extremadura el sur de Castilla La Mancha así como en las costas cantábricas va a soplar el viento del sur y por tanto en esa zona volveremos a tener temperaturas entre los dieciocho y los veintitrés grados esta tarde ahora mismo un ambiente ya os digo bastante despejado tenemos algunas nieblas algunas nubes bajas en Galicia sobre todo en el interior también en otras comarcas como el Bierzo en la zona de León así como en las costas mediterráneas de forma puntual hay algunas nieblas que son más espesas en la zona de Castellón también en la provincia de Albacete el viento va a soplar esta tarde del sur como os decía más fuerte en Galicia aquí también de levante en el Estrecho pocas nubes Por otra parte en Canarias y ahora hay que abrigar un poquito Marina tenemos dos grados por ejemplo de temperatura el Logroño también en Girona tres en Ciudad Real seis en Madrid en Santander once hay ahora mismo en Vigo y en Almería

Voz 9 35:13 qué Luismi seguimos bajo los efectos de ese anticiclón con poco frío para ser un mes de febrero tampoco que es el fin de semana en Valencia puede que veamos a gente en la playa sin embargo en Nueva York que está prácticamente en la misma latitud que Valencia si miramos el mapa

Voz 7 35:27 mundi se ve muy bien sí

Voz 1915 35:30 qué está haciendo un frío que pela porqué estas diferencias

Voz 5 35:34 así es está haciendo de hecho es lo normal hay mucha gente que que tenemos algo que puede tener la percepción mejor dicho de que los inviernos en España en cualquier punto del país o por ejemplo incluso un poquito ya más al norte en zonas de las islas británicas en Francia bien pues que se inviernos muy frío y se ponen las manos a la cabeza al ver que que por ejemplo en Boston Nueva York tienen esas nevadas y esas heladas que muchos años son bien evidentes pues hay que decir que eso es un fenómeno completamente normal que tengamos unas temperaturas más altas en España que en Estados Unidos sobre todo en esa zona de la costa este de los Estados Unidos es lo más habitual básicamente por un efecto que se llama Marina de la contienen totalidad y que va ligado al viento que domina en esas latitudes Nueva York Valencia o Barcelona o por ejemplo la zona norte de Estados Unidas de Estados Unidos París estar a la misma latitud por tantos lo que dice si tú miras el mapa estás más o menos a la misma altura pero el hecho de que estés he influido por un tipo de viento u otro hace que esa temperatura esa temperatura sea bastante diferente por ejemplo en las zonas interiores de los de los continentes en invierno se crea un almacén de aire frío muy destacable tanto que incluso puede ser el aire más frío que en zonas muy elevadas por ejemplo la zona más fría del mundo durante los meses de nuestro invierno es él

Voz 7 37:02 zona de Siberia más que por ejemplo en el Himalaya

Voz 5 37:05 ya en el Himalaya o por ejemplo en zonas elevadas de él de los Alpes por tanto esa zona tan fría Siberia básicamente es porque está muy lejos del mar para que lo entendamos en cambio las zonas que están más cerca del mar tienen una regulación una termorregulación que se llama una temperatura un poquito más constante a lo largo del año también hace que los inviernos no sean tan fríos por tanto Llanos da ya nos advierte que por ejemplo Lisboa Oporto o Vigo estarán a una temperatura un poco más alta que la de Nueva York estando la misma latitud

Voz 9 37:36 pero pero claro eso también

Voz 5 37:38 viene influido por el viento el viento en nuestras latitudes es del Oeste por tanto se mueven desde América hacia hacia Europa las masas de aire si os fijáis en Nueva York les entra desde el continente el viento del oeste les entra desde pongamos los Grandes Lagos de Estados Unidos una zona que se ponen muy fría por eso en Nueva York tienen el frío tan destacable ir de hecho es lo que tiene que haber un frío mucho más fuerte que el que hay en Lisboa en Valencia o en Vigo porque en el caso de Vigo o de Lisboa el viento entra desde el Atlántico entra desde el mar in no está tan frío como está por ejemplo al interior de los Estados Unidos

Voz 1210 38:13 Luismi este viento de del que hablas puede tener que ver con eso que empuja los aviones cuando vienen de América para acá y no al revés y siempre se tarda menos viniendo que creyendo

Voz 5 38:23 pues eso es una realidad como un templo porque esos vientos dominantes de del oeste lo que se llaman las corrientes zonales o lo que se llama también Marina hay Juan se llama El Chorro zonal se llama así chorro

Voz 3 38:36 es como el chorro no deja de ser como una especie de

Voz 5 38:38 de túnel de viento muy fuerte que se mueve entre los seis mil y los doce trece mil metros de altura más o menos en los ocho y los doce kilómetros de altura será al máximo es un túnel de viento que a veces se pone o que suele soplar entre los ciento cincuenta y los trescientos kilómetros por hora

Voz 9 38:54 es un es un chorro de vientos común Río

Voz 5 38:56 es como un océano de viento que se mueve a esa zona más elevada bien esos aviones cuando se mueven hacia el oeste os salen imaginemos de Madrid van a Nueva York pues se encuentra con el viento de cara que los frena ni más ni menos en cambio al volver les da de culo al aire les da de cola IS viento empuja el avión me empuja Easy tanto que se gana una hora u hora y media eso por un lado sea llegas antes y segundo el gasto de

Voz 7 39:21 ahorras mucho mejor es mucho menor

Voz 5 39:24 cuando vuelves que no cuando vas hacia América

Voz 9 39:27 pero el billete más barato Luismi el bien

Voz 5 39:29 bueno en este caso la tienen en cuenta

Voz 31 39:32 mejor piensan bueno es igual al ir de tendría que costar

Voz 5 39:34 más caro pero te lo compensó e una palabra

Voz 7 39:38 dado por una aerolínea esto por redondo

Voz 5 39:42 pues mira yo mira hay una palabra muy eso para acabar para para dejar aquello como a la gente tiritando ahora el viento siempre se mueve casi siempre se mueve sonó desde el oeste hacia el este cuando se mueve al revés cuando por ejemplo ir hacia imaginemos a Moscú signifique que el viento te de cara a eso se le llama retro agresión eh bueno es que los vientos van al revés normalmente ya os digo el viento suele soplar de Nueva York a Lisboa más o menos

Voz 9 40:12 hay algún otro chorro a tener en cuenta

Voz 5 40:15 sí sí sí de hecho chorro saber el chorro puede venir desde cualquier punto pero el noventa por ciento de días del año ese ese chorro del Oeste es lo que mueve todo de oeste a este por ejemplo cuando se forman huracanes en el Caribe eh al cabo de dos tres semanas llegan hasta Europa a veces llegan en forma de huracán como pasó el año pasado con el Leslie él el que nos afectó a a España

Voz 9 40:36 sí o por ejemplo llega en forma de grandes borrascas

Voz 5 40:39 los huracanes van como dijéramos perdiendo su categoría hasta que se convierten en una borrasca de toda la vida aunque luego los medios de comunicación parece que sea la acabose en cualquier caso eso es lo que los empuja hacia hacia el hacia Europa o hacia el este pero el chorro

Voz 0057 40:52 el resto de días del año soltó

Voz 5 40:54 bien no puede venir desde el norte es lo que se llama el jet polar y ese jet es el que hace bajar mucho las temperaturas pero sobre todo en el norte del país pero también podemos en el viento de desde el sur cuando llega el jet desde el sur es cuando la temperatura sube mucho eso suele pasar hacia los meses de verano que es cuando tenemos lo las olas de calor en nuestro país en nuestro país se se juntan dos cosas una que el viento viene del sur y segundo que nuestro país mismo genera calor al igual que Siberia generan mucho frío en invierno y en España el interior de España es un horno en los meses de verano sin necesidad que te venga el viento de ninguno

Voz 9 41:28 son calentador de aire digamos completamente

Voz 5 41:31 sí sí sí es como una bomba de calor el interior de España

Voz 9 41:34 bueno Luismi pues muchas gracias a vosotros hasta mañana buenos días

Voz 7 43:33 de promesas que canta Carla Bruni preguntamos hoy en nuestra encuesta en arroba de buenas nuestra encuesta del día promesas y juramentos que dos hicisteis a vosotros mismos Ike acabase de Is traicionando

Voz 0057 43:45 eso

Voz 32 43:47 Johnson momento de jamás me haría un tatuaje llevaba semanas siguiente ya estaba sentado en una en una silla y con el tatuador haciendo el tatuaje en el brazo venga a gol

Voz 7 43:59 hombre una semana Juan Carlos Vela muy poco tardó en traicionar así mismo Juande Rentería

Voz 1210 44:05 abordamos como siempre cuatro opciones y ahora mismo sigue en cabeza en la de ligar por Internet el XXXIV por cientos ganasteis no hacerlo nunca habéis terminado cayendo

Voz 7 44:14 como nos cuenta en Twitter Jesús Carnero he votado nunca llegaré por Internet pero matizó siempre pensé que nunca llegaría punto escribe y es el comentario tenemos que decirlo que más ha gustado en Twitter

Voz 1210 44:25 es la opción más votada insistimos seguida de nunca volar en Ryanair nunca me cansaré nunca tendré perro Sandro V LC que es un seguidor nuestro que es mitad seguidor mitad haters es verdad

Voz 7 44:37 de arena siempre bien no habla de ligar hablar

Voz 1210 44:40 enamorarse en Internet pues eso son palabras mayores

Voz 7 44:42 es bueno arroba Goyo más un montón de números también es muy cruda en su reflexión elijo la segunda porque lo tenía clarísimo que no me iba a casar pero lo que es la vida terminas pasando por el aro eso sí no me arrepiento escribe hombre solo faltaría que escribiera que es que encima se arrepentir

Voz 1210 44:59 dar muy bien tampoco es arrepiente New York mil ochocientos noventa y ocho que ese nunca ha terminado traduciéndose en dos siempre es yo dije detener

Voz 9 45:09 un hijo ninguno mirador a dos Andrea

Voz 7 45:12 pero que responde a la encuesta con una foto siempre dije que no tendría gato y a falta de uno dos y son un auténtico amor y muy bonitos todo hay que decirlo

Voz 1210 45:20 sí Ángeles Ballesteros te mando un mensaje Marina yo soy como tu madre por mucho que lloraba mi hija por un perrito nunca lo consiguió le prometí que cuando ella tuviera su casa les regalaba el que quisiera iría a su casa a darle una vuelta cuando lo necesitase pero como aún no se ha ido de casa

Voz 7 45:37 bueno pues actualmente no es mi situación a mí me dijeron que perro mientras vivía en casa no hay me tuve que aguantar hasta que hasta que estuve fuera hay que decir que la opción de Jonathan Martínez estuvo sobre la mesa cuando planteamos la encuesta irse nos quedó fuera dice no vuelva a fumar termino siempre fumando otra vez

Voz 1210 45:55 también hay gente que nos cuenta experiencias determinadas como arroba tax lease estar con tus amigos y tomar decisiones a las tantas de la mañana con un gintonic en la mano se va complicando la cosa ya a la mañana siguiente preguntarte por qué están gilipollas de caer otra vez data nunca toméis una decisión después del quinto chupito de Jack Daniels por favor tracklist mañana

Voz 7 46:13 pues sí seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro no dejes de contarnos qué tipo de decisiones Thomas tú arroba ataques lisas cinco de la mañana con cinco chupitos de Jack Daniels son las cinco y dieciséis las cuatro y dieciséis en Canarias

Voz 33 46:30 el último Rodrigo jugando con los Felipe Felipe un buen partido de Philippe no pelota para quien ahora se equivoca lo pelota lo va a recuperar Pita hizo ayer sino como se a cabo si al cabo se acabó el partido metropolitano yo aquí durante cuánto le bastó Hibbert nítidos

Voz 1722 46:58 en la fiesta del metropolitano que así son ahora menos

Voz 1855 47:02 nos histórica tanto para el Atlético como para las cuerdas vocales de Miguel Ángel Martín Talavera el Atlético de Madrid

Voz 9 47:09 estaba con muchas dudas al partido más importante del año lo ha sacado adelante de manera sobresaliente con dos goles de Giménez Godín curiosamente dos defensas Quique Gustavo López han analizado la victoria en el larguero y están de acuerdo en una cosa es una victoria de autor Taba todo diseñado no es para mí

Voz 31 47:28 en el caso de lo mejor partido por ahora no del metropolitano ya esta superado el tema del Arsenal del Dortmund fe Manu ha sido el guión de un director visto reflejado en terreno juego de categoría sorprendo entiendo a mucha gente con la titularidad aéreo Costa ir pues los como en Carrusel con la sensación de que los tres cambios si no había algún contratiempo ya lo sabían que no iba a hacer y lo sabían ello para que estuviesen metido concentrado ha salido no sólo ha dicho el 11S sino da la impresión de que dicho vais a jugar estos once y luego tú tú y tú a mí me parece por ahora una de las grande obra maestra del Cholo Simeone hablando solo exclusivamente de este partido que después pedí a Turín con Cristiano y compañía te marca es estar tirado pero para mí por ahora una de la grandes obra maestra ante un equipazo como la Juve Juve Gustavo no

Voz 0749 48:18 es a cualquiera eh sí por eso te digo que fue un un partido que tácticamente me dejó muchísimas cosas un partido muy bonito analizar muy bonito de ver pero creo que si nos ponemos en la cabeza el Cholo Simeone que tiene que estar feliz por cómo se imaginó el partido como lo lo asimiló hoy de la forma que que esto lo decía Kiko recién no director de orquesta toca ahí de la forma que tocó tocó las teclas necesarias emocionalmente y tácticamente

Voz 1210 48:47 el partido aparte de una gran actuación de Atlético de Madrid no ha dejado muchísima carnaza tú metes en una Tour a Simeone a Cristiano Ronaldo y salvar lo más normal es que cesar algunas salsa potente es en una de las imágenes del partido la televisión ha cazado al Cholo celebrando uno de los goles llevándose la mano a la entrepierna lo que por llamar la calefacción de los pobres agarrándose partes haciendo evidentes gestos quedaban entender que ahí había cierto volumen como diciendo que sostengo en sala de prensa lo ha explicado

Voz 34 49:14 en cuanto a al gesto

Voz 7 49:18 y la verdad que lo sentí porque poner a costa de poner a Cook de puede un mes y medio mes

Voz 34 49:23 que no jugaban había que tiene huevos y lo puse mi salió bien

Voz 9 49:28 bueno por lo menos es decir que ha sido sincero no Iturralde González ha explicado que la UEFA no debería sancionar al entrenador porque se sobreentiende que gesto no va hacia nadie es como para sí mismo no se bueno el otro gesto el partido lo firma como no Cristiano Ronaldo esto lo ha captado nuestra compañera Marta Casas

Voz 1722 49:45 la Champions

Voz 1210 49:48 tanto en el campo como en la zona mixta lo ha hecho el jugador ha mostraron los cinco dedos de la mano para recordar que el tiene cinco Copas de Europa y el Atlético de Madrid ninguna seguramente ha influido que era haya cantado varía veces puta y otras veces moroso

Voz 9 50:01 menos mal que no he visto el partido que de lindezas de Manu Carreño ha querido hablar

Voz 1210 50:05 estas reacciones de niño pequeño que a veces tiene Cristiano Ronaldo

Voz 1371 50:08 no es nuevo es uno de los mejores jugadores de la historia pero es uno de los más céntricos de la historia por no decir el que más yo si alguno no sé si hay alguno más egocéntrico que Cristiano lesión Asier ya tu jugador decía claro está si tú por por por no sacar la abogada de abogado defensor es decir diablo en el campo el gesto lo veo normal es narración que se puede entender que les puso insultando el público por pagar una entrada no tiene derecho a la memorable hemos dicho es decir tú le contesta es comida yo

Voz 5 50:40 cinco y vosotros cero perfecto pero

Voz 1371 50:43 cabe ya una vez que pasa ya por la rueda ya por parte de la prensa hayan Obinna confía no sólo dado pero para que la prensa son ganador no es uno unos un ganador hay que saber ganar y saber perder y Cristiano nunca supo perder más y casi no supo gana eh porque cada vez que ha ganado hay subido sacando pecho y lo decimos ahora lo decíamos antes lo paseantes enfadaba los madridistas cuando decís esto ahora no sólo se enfadan sino me parece que lo aplauden y no no de ahí que sí claro ahora eres recuerdan que la Champions también en Madrid y nos ayudas Villaverde hemos llegan a alguna aquí hace dos horas dos años decías algo decías Gu Hesperia Santi madridista correcto Cristiano no cambia desde luego

Voz 9 51:22 luego también tenemos el bar el Atlético de Madrid podría haber ganado tres cero si el árbitro no hubiera anulado un gol a Morata la jugada es dudosa pero sí parece que hay un pequeño empujón de delantero que pasa que el partido lo narraba Atala

Voz 1210 51:36 mira yo he llegado hasta la jornada veintiuno pero yo ya os digo que yo hoy aquí a mí ya no me engañan y más yo ya dimito del bar esto lo dijo a finales de enero hardcore semejantes antecedentes os podéis imaginar el berrinche que se ha cogido cuando el árbitro a decir