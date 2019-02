De Buenas a Primeras (22/02/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres y media en Canarias de primeras

Voz 1491 00:50 empieza el viernes veintidós de febrero con tres grados bajo cero en Sigüenza en Guadalajara y un fin de semana directamente de primavera de primavera cálida en todo el país sol y temperaturas altas durante el día por las noches sí que va a seguir siendo invierno que en realidad es lo que toca llegamos por fin al viernes último día de trabajo bueno para la mayoría que igual que unos trabajamos de noche hay gente también que trabaja los bienes desde mana pero en general que sea viernes suele ser motivo de alegría y no sólo porque en unas horas y vayamos a poder descansar también porque significa que hemos sobrevivido a otra semana de trabajo

Voz 1210 01:27 sí eso que parece una exageración no lo es tanto si pensamos que el año pasado cada día del año pasado dos personas murieron en España mientras trabajaban cuando iban o volvían del trabajo los accidentes laborales han vuelto a crecer un año más estamos en la cifra más alta de los últimos siete años en total seiscientos cincuenta dos personas murieron en dos mil dieciocho por causas relacionadas con su trabajo como decíamos prácticamente dos muertos al día

Voz 1491 01:52 son datos provisionales datos que según los sindicatos suelen aumentar cuando son definitivos Julia Molina

Voz 1915 01:58 los trabajadores del campo un joven en una fábrica un operario que fumigar las vías del tren todos ellos fueron víctimas que en dos mil dieciocho perdieron la vida haciendo su trabajo por motivos distintos fallos de seguridad negligencias

Voz 5 02:11 me atropelló un compañero del arrancó con la máquina estábamos cargando los Cármenes arrancó para darse cuenta yo pasaba por detrás yo miré estaba la máquina parada el arrancó y me atropella hoy me comió con la máquina por debajo llevó la tierna con auto injertos eh la pierna derecha injertos con clavos tornillos

Voz 1915 02:28 sientes graves como el de Goyo Se repite más de un centenar de veces al día el año pasado fueron casi cuatro mil dentro de la jornada laboral y mil de camino o de vuelta el trabajo si hablamos de accidentes mortales seiscientos cincuenta y dos personas se dejaron la vida por supuesto de trabajo la mayoría de ellos hombres sobre todo porque las profesiones con la tasa más alta de mortalidad son las más masculino dadas los transportes la construcción la agricultura unas muertes que para los sindicatos no se habrían producido si los trabajadores estuviesen bien formados si conociesen bien las normas y las empresas tomasen medidas extrema

Voz 1491 03:04 a las cinco inmediato las cuatro y media en Canarias vamos a preguntarle a Pedro Jota Linares secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras porque siguen creciendo los accidentes a pesar de que supuestamente hemos salido de la crisis y que crecen todavía más los accidentes que se producen durante la ida o la vuelta del trabajo los siniestros conocidos como de trayecto ya son tres de cada diez siniestros laborales ya han crecido un diez por ciento en el último a ti para despedir la semana nos hemos puesto nostálgicos en una encuesta de The buenas y eso siempre funciona soy

Voz 1210 03:44 ocho tres tres dos tres siete cero cuatro arroba de buenas en Twitter que página el teletexto echáis más de menos

Voz 6 03:50 yo seguía a la bolsa pone el teletexto era muy sencillo ibas a la página en la que salía tú el valor que tienen en el que jugamos cogerla papel una calculadora en papel sabía esa había comprado hacia la cuentas Iglesias a eso me compré una buena bicicletas

Voz 1491 04:07 mira que tenemos oyentes listos era muy sencillo dice Ignacio de de A Coruña bienvenido por cierto Ignacio yo no he conseguido descifrar la bolsa en mi vida muchísimo menos a través del teletexto la bicicleta para mí es equiparable a un Premio Nobel de Física por lo menos

Voz 1210 04:23 la Bolsa no estaba entre nuestras cuatro opciones tampoco la de José Luis de San Blas Madrid

Voz 7 04:28 cuando todo el teletexto pues para buscar la farmacias de guardia más cercanas raro era el día que no habría como la que ir a por el Dahl sin el aspire tal incluso un súper rápida o el orden para que es otra página que solía ver era la cartelera deprime de los tienen más cercanos para pasar una tarde una noche de condiciones

Voz 1491 04:55 pues no recordaba lloro de la Farmacia de guardia en el teletexto y quizás por eso nos hemos puesto entre nuestras opciones hemos puesto cuatro sobre la mesa pero nos encanta que amplía la encuesta

Voz 1210 05:05 en la que ahora mismo va ganando con el sesenta y seis por ciento de los votos es la página de la lotería o de la Quiniela o de los resultados de fútbol que son poco todo lo mismo

Voz 1491 05:13 pues sí está arrasando seguirá con el diecisiete por ciento por la programación de la tele que esta las sigue utilizando mucha gente todavía el trece

Voz 1210 05:21 ciento habéis votado por la página del horóscopo

Voz 8 05:24 de Alicante en fin todos pasamos por faceta raras en algún momento de nuestra vida y hubo un tiempo en que yo leía el horóscopo diario de todas las cadenas que había en ese momento en televisión y hasta me sabía de memoria los números que tenía que poner en cada una de las cadenas para llegar a mi horóscopo ITA a veces hasta parecía que aceptaba y todo

Voz 1491 05:43 a haber Julia mirando todos los oros copos de todas las cadenas lo normal es que alguno diga algo que ver que efectivamente es detecta pasando por por la cabeza pero bueno última opción sobre cuatro por ciento habéis votado por la página del tiempo por la previsión meteorológica que yo creo recordar que está bastante bien era bastante completa hay otra opción que no hemos incluido

Voz 1210 06:05 debería darnos vergüenza como periodistas que somos es la que apunta Diego de Zarautz

Voz 9 06:08 buenos días bueno Ros que momentos aquellos trate de la televisión teniendo en la página ciento uno horas noticias de España en la hacen todos ahora era algo entrañable en en los noventa gramos

Voz 10 06:19 estoy pasando el teletexto cómo vamos pasando

Voz 1491 06:25 tampoco pensamos en las páginas de contactos yo ni siquiera sabía que existían Yossi con los sabido tampoco que hay quien ha convertido el teletexto en una plataforma Art

Voz 11 06:37 distinga mono buenos días Javier adviértele texto como todas las nuevas tecnologías me da bastante miedo ir quitando como dice de que viene muy bien para ver señoritas pizzas heladas en la sección de contactos no les ve mucha utilidad así que recomendaría a visitar la página de Raquel Meyers que es un artista que hace arte verdaderas maravillas con los píxeles de ecológicos es muy muy bueno pues

Voz 1860 06:59 efectivamente hay un artista que se dedica crear páginas de Telmex de teletexto que merecen un vistazo

Voz 1491 07:04 lo hemos comprobado que el lujo de oyentes tenemos que cosas hemos cuentan

Voz 1210 07:08 podéis seguir votando en arroba de buena o contarnos qué recuerdo tenía el teletexto alguna anécdota si los seis usando en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1491 07:16 con una nota de voz un mensaje como los que acabamos Sergio diez está en la producción y Borja González en la técnica ya es viernes veintidós de febrero empieza de buenas a primeras

mi nota para las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias

Voz 1491 09:16 apenas llevamos dos semanas de juicio de bruces y los efectos colaterales ya saltan a la vista Llum que eras diciendo que amaba España nuestro compañero Alberto Pozas ha tenido que mudará el Tribunal Supremo ya hace vida en uno de los baños y ayer ayer vimos cómo el juicio invadía las competencias de Luis Piedrahita

Voz 1353 09:33 hay diferentes opiniones por ejemplo el periodista Ernesto K

Voz 13 09:35 cero ofrecía esta mañana en Hoy por hoy una opinión técnica eso fue la instrucción

Voz 14 09:40 una mierda de inscripción y con lo que en otros

Voz 13 09:49 Pina que la Fiscalía no se lo ha preparado bien y otros opinan que el problema de la fiscalías que los delitos tal vez tal vez tal vez no estaban tan claros

Voz 14 09:59 digo a pasar será que están cansado y se quieren acostado

Voz 13 10:04 a las está extendiendo también la impresión de que una acusación exagerada permite a los acusados presentarse como víctimas una acusación exagerada que no se acusación exagerada tal vez podríamos llamar

Voz 1353 10:17 acusa generación

Voz 1210 10:20 en el mismo algo ha llegado el Piedrahita de verdad Luis con sus faltan las palabras no sé si es que está un poco más nervioso anormal porque veía que Toni Martínez bueno le podía quitar la sección pero veréis que no ha sido una sección del todo normal

Voz 13 10:32 esa madre de surfista esas madres

Voz 1353 10:36 en con el corazón en un puño esas madres ya de dejadas a fónicas de gritar nos vayáis instan a lo hondo en la orillita que os vea yo hasta que no de digestión os ponéis el neopreno lo de la madre del surfista eso sí que no tiene nombre surge una palabra que den nombre a esa criatura amante y sufriente

Voz 10 10:57 ahora yo Popolo pongo yo para para Popo a ver eh

Voz 1353 11:03 yo lo pongo yo

Voz 10 11:05 por pongo un poco ahí en el paro

Voz 1210 11:08 bon pero esto me decía un remix es verdad que el yo propongo con la boca tampoco secado es puede ser problemático

Voz 1491 11:14 no es fácil decirle no vamos a cuál es la palabra

Voz 1353 11:17 tomar podemos llamar a esa madre o padre novia o novio de surfistas surfista que lo pasa mal desde la orilla yo propongo su Freestyle

Voz 1491 11:30 la definición quedaría tal que así

Voz 15 11:36 a sufrís

Voz 13 11:41 persona vinculada afectivamente Agus surfista y condenada a padecer mientras éste This sufridor de Plaza Sur

Voz 1210 11:55 todas las madres al final son sofisticado Pepe toda la mía era tan sufrió hasta que lo pasaba mal incluso cuando me meterla en el Mar Menor ya si es en un poco que ahí no el Mar Menor no cubren los primeros seis kilómetros

Voz 1491 12:08 sólo hay riesgo ninguno ninguno la tuya sigue siendo un poco sufrís no es que le das muy mala vida Juan la segunda palabra de Piedrahita ido dirigidas a parte del gremio de actores que pese a que son actores esos son capaces de poner una cara

Voz 1353 12:22 en por ejemplo Sean Penn hace siempre de Sean Penn que es como de persona normal pero con dolor de estomago eso nunca de sombrero

Voz 0057 12:32 sí todas las películas a nadie

Voz 1353 12:35 dado tanto partido actoral aún estreñimiento como son Pen estreñimiento que viene durando ya sus buenos cuarenta años que no le interesa perderlo no le interesa a perderse estreñimiento y lo malos que no es fácil mantenerlo tanto tiempo y hay que llevar una dieta a base de plátano verde arroz cemento Portland todo ello junto a ingerido el día que por lo que sea Dios no lo quiera el suelte todo lo que lleva dentro acaba su carrera actoral el mundo las dos cosas a la vez urge una palabra que den nombre al hecho de representar siempre papeles de tránsito actoral lento intensidad intensivo intestinal espesa

Voz 1491 13:18 yo propongo encasillarse

Voz 1353 13:24 así situarse la definición quedaría tal que así

Voz 1491 13:32 muy bien

Voz 16 13:34 no

Voz 13 13:35 la tendencia de un actor a interpretar todos sus papeles con idéntica intensidad gástrica Tour dorado

Voz 14 13:56 una Akon tras

Voz 0057 13:58 falta mucho para al día amor

Voz 17 14:00 el acto preocupación es muy pronto todavía

Voz 18 14:05 a en ante estos dos cal son con Irak

Voz 14 14:12 tras

Voz 12 14:13 es

Voz 1491 14:17 datos de dos mil diecisiete registramos en España la tasa de natalidad más baja de toda nuestra historia todavía no tenemos al dato de dos mil dieciocho pero habrá que tener en cuenta cuando lo veamos que el año pasado se estrenó mira lo que has hecho la serie de Berto Romero lleva Ugarte sobre la vida con hijos recién nacidos Ike no es atina en realismo aunque siempre desde la comedia mañana empieza la segunda temporada mañana hoy empieza ya la segunda temporada Berto ha decidido redoblar su apuesta

Voz 0057 14:45 mellizos son el Everest el los mellizos son son la NBA dos más uno es la NBA no son tres son trescientos pero en la segunda temporada lo que hacemos es para no volver a hablar de lo mismo que no lo habíamos pasado muy bien viendo bebés hacemos un poquito es no no ir directamente a eso sino detenernos un momentito antes en el embarazo porque no habíamos visto embarazo también vemos a través de flashbacks el primer embarazo son muy divertido ver cómo es un embarazo cuando todavía no obtendría ningún niño como es otro cuando ya tiene su casa que es otro mundo y entonces ahí va vamos a a ver qué pasa con la pareja cómo resiste la pareja eso sí se quiebra si aguanta pues yo creo que una de las cosas que te trae un hijo es poner a prueba como está se está sólida va a salir más cerdito si las casitas de paja en ladrillo una grieta ABC

Voz 1491 15:40 la que sí como un ariete hay hay meten la palanca

Voz 1210 15:43 aquí nos quejamos mucho de de trabajar de noche y todo eso pero que te diga el ginecólogo que vienen mellizos no debe ser poca cosa que me tenga muchas noches más en el caso es que con esta serie ha habido muchas bromas porque siempre se ha dicho que tiene mucho de autobiográfica no pero Berto ha explicado el proceso no es exactamente así lo que hacen es coger su vida directamente retorcer la al máximo pida ficción nada todo o también hay algún punto de inspiración en lo bueno es que algunas de las cosas que hemos escuchado yo creo que unos han ocurrido más menos escuchen

Voz 0057 16:11 no tenían que viene de todas partes en lo que se refiere a mi vida lo que hacemos normalmente es partir de situaciones que pudieran haber generado algo y seguramente no han generado no pues yo he ido a reuniones pero nunca un debate ni como este ni violento no pero claro tú lo oye pues estas cosas que me suenan pues entonces lo ponemos ahí en la mesa hay entre los tres días que me permita hacer cosas que no hago mi vida por ejemplo en ese episodio le metió una bronca a un agente sí sí estoy para hacerse fotos y efectiva pero no le habrán faltado ganas en la vida real ha pasado nunca el suelo para eso sirve la la ficción no para para pagarte para crear tengo una vida que no vivas porque si no yo es la que tengo ya la tengo

Voz 1491 16:53 pero esto de la auto ficción tiene una doble cara la primera es la de que los espectadores crean que eso es la vida real de Berto pero las aún hay más peligrosa es que los conocidos de Berto se vean reflejados una serie por ejemplo no lo de las reuniones me interesa porque luego cuando vas a las reuniones de padres y los padres deben mirarte mal

Voz 0057 17:09 uno porque él veía mal entre que no todos han visto la serie que no vas a todas las reuniones los que las listas mojón no han visto todos

Voz 10 17:19 o están durmiendo o que era no

Voz 0057 17:24 al final las probabilidades de que entra sudado yo le daba guantazo también se ha se ha pero vamos sin ningún problema además que yo soy muy respetuoso Diogo escribo una ácida sátira

Voz 1353 17:35 es decir la verdad

Voz 19 17:37 era destacar Lope

Voz 1353 17:41 con valentía grandes hay que decir que en la serie

Voz 1210 17:43 miles de padres las ponen como un verdadero manicomio es impresionante tampoco parece que le importe mucho a Alberto lo que piensen del resto de padres la serie tiene otro punto curioso es que los guionistas son Berto dos de sus mejores amigos así que las reuniones de escritura de guión son también una especie de ensayo así lo cuenta Enrique

Voz 0047 18:00 lo de las cosas más chulas de trabajar con Berto se han con tus propias ideas con las idas de todo es que luego él las interpreta en la Writers Room y claros ahí ves si algo funciona no funciona te puede hacer gracia el chiste sobre papel pero despertó lo interpreta como para que te puedas volver a reír

Voz 0057 18:15 tal vez claro yo a veces lo sé es lo que dice el el triste yo lo hago ahora es muy divertida y además en un horario muy poco divertido acostumbramos a quedar a las aquí ahora sí sí es gracias a las nueve y media de la mañana de la madrugada se dice venga y entonces nos ponemos una hora y media de concentración yo creo que si somos graciosos a esa hora a cualquiera otra

Voz 1491 18:42 yo creo que nosotros también podríamos ser graciosos a cualquier otra hora Juan tú qué dices

Voz 1210 18:46 bueno puede ser que horas Angola

Voz 1491 18:49 hace minutos para las cinco para las cuatro en Canarias

Voz 1860 18:55 las tres erres con Brian Pérez creo que viene muy muy muy cadena citas las tres erres Brian Pérez buenos días buenos días y bueno

Voz 1509 19:07 días chicos cómo porque son unas trece redes especiales porque está Juan López

Voz 1860 19:11 claro es que esta Juan López dio Juan López de tenía que traer noticias frescas así que no se me pierda que como como viene de poco a poco pues para que nos medio aquí de vacaciones además vamos a ver cómo se da bueno a parte de la envidia bueno os traigo un romance inesperado si regalos de altura

Voz 1210 19:27 uy

Voz 21 19:28 le encantan los regalos retractado

Voz 1860 19:34 no una amistad especial un romance inesperado una sorpresa para toda España es la unión entre Albert Rivera presidente de Ciudadanos Malú cantante internacional española esto está confirmado

Voz 1491 19:49 la ya esto está confirmado tocado

Voz 1860 19:51 hay muchos palos y muchas fuentes antes de traerlo aquí a mi Lewis

Voz 1491 19:56 hasta que no sólo es un rumor hemos consultado

Voz 1860 19:59 desde las trece tres varias fuentes os podemos decir que está confirmado donde se conocieron que fue en una fiesta de Pablo López

Voz 1 20:09 seamos cabe Rivera está Feli

Voz 22 20:12 sabemos que Alves Rivera está feliz pero esto lo sabemos todos saben lo sabemos las daban las tres erres y lo sabe el lo sabe el panorama faranduleo

Voz 1491 20:20 radio

Voz 22 20:20 sí sabemos que se siente desbordado después de que se haya conocido esta noticia porque ha yo más perseguido de lo habitual y sabemos también que todavía no lo considera una relación lo considera lo haremos un rollo una

Voz 1860 20:40 una amistad especial que puede ir a más bueno vamos a dar un salto pues vengo hablaros de un Baby Sauer muy especial que ha sido el de la duquesa de Sussex de me van Markel habido movida con esto ha habido movida muy muy muy muy grande porque para empezar ya ha habido unos viajes en jet privado porque con una duquesa no se pues placer en cualquier medio a una media de doscientos veinte mil euros el trayecto que allí queda Nueva York desde lo más caro

Voz 1210 21:07 la gasolina quede Pedro Sánchez para que os hagáis una idea

Voz 1860 21:09 eh fueron diecisiete maletas de mano las que se utilizaron para que los regalos volvían de vuelta

Voz 1509 21:16 cuánta gente hace falta para cargar diecisiete en maletas de Madrid y siete maletas de mano que además se compraron para llevar de vuelta al los regalos sea no se las lleva

Voz 1860 21:24 mañana Alvia mono puesto una polémica

Voz 1509 21:27 prensa hable tres mil trescientos setenta y cinco euros en total las diecisiete

Voz 1860 21:30 el ejemplos guardaespaldas también ha costado doce mil euros el desplazamiento de los guardaespaldas igual no pues todo esto todo esto sumado pues se calcula que desde trescientos ochenta mil a quinientos mil es decir a casi medio millón de euros ha podido ser y es que la verdad hay gente afortunada como yo que no trabajo los fines de semana no como vosotros qué tenéis que estar aquí cada domingo para preparar de buenas y hay que bueno hay que hay quién lleva por contrato esto de de de no trabajar los fines de semana no

Voz 1210 22:01 cierta Ri ciertas Reina de quién hablamos pues de la de la Reina que nos queda más cerca una de ellas al menos que tenemos dos

Voz 22 22:08 de la Reina Letizia no trabajados trabajado sino que ya dejó muy clara desde el PRI muy claro desde el principio el reinado que ella no iba a trabajar los fines de semana el fin de semana para dedicarse a la familia para dedicarse a los cuidados para huir de la rutina en la agenda oficial

Voz 1860 22:22 el semana cosa que tampoco sentirme mucho no

Voz 0335 22:25 pagan pues te pagan patadas la semana bueno

Voz 22 22:27 el caso es que sobre todo que

Voz 1491 22:30 ya es reina todos los días tienes Reina los tres todo

Voz 22 22:32 los sesenta y cinco El caso es en la prensa rosa ha caído en una fecha en la que este contrato se va a romper porque eleva a tocar da porque le va a tocar trabajar un sábado cosa que no le hará nada de gracia pero es algo que además normalmente hace el Rey por lo que entiendo que no no aún le va a gustar menos pero es algo por lo que se espera Se espera igual un poco de chispa en ella no verle verle un plan un mal gesto cuando mañana mañana sábado entregue la bandera nacional al Regimiento de Infantería Nápoles número cuatro esto es típica entrega de bandera nacional a un regimiento de militares que normalmente hacia el Rey normalmente hacia el Rey pero que esta vez le va a tocar Ayaso la ILE va a tocar en fin de semana después de una agenda que podemos Sir de así un poco a ojo de buen cubero podemos decir año y medio dos años que a no ser que sea un viaje de Estado no le ha tocado trabajar los fines de semana

Voz 1491 23:37 bueno pues entonces ya tocaba no se va a caer los anillos ni la corona

Voz 1860 23:41 digo digo yo que es obra Un convenio colectivo de reinas no no hay convenio complicarle Bilbao cuarenta Urruti queda pues yo creo trabajar con menor no vamos a meternos en este género nos vamos a meter en eso veremos veremos las caras mañana como diría aquel Juan las caras graba las caras bueno nos vamos ahora a la parte en la que Juan tiene que demostrar las ganas que tenía de que ya verás

Voz 12 24:03 sí

Voz 1860 24:08 Juan me han dicho las malas lenguas sino las tan malas que lleva una semana bastante mala

Voz 0335 24:14 concurso el suelo

Voz 1860 24:16 tal entonces vamos a ver a ver a ver porque Aitor es el que suele estar así un poco más Chispa Chispa entonces aquí va el enfrentamiento del pueblo es una persona que tiene un día internacional dedicaba su figura no se Chiquito de la Calzada no es chico pero no me digas

Voz 1491 24:37 a tener un día interna pues sí venga propongamos no

Voz 1860 24:40 por Lagerfeld tampoco

Voz 23 24:44 bueno os puedo decir para acotar más

Voz 1860 24:46 sí por favor estamos hablando una persona que se dedicó al mundo musical está muerto que comenzó o muerta que comenzó su trayectoria musical en el sesenta y siete aunque también salió en innumerables películas españolas

Voz 1491 25:02 eh Sara Montiel

Voz 1860 25:07 nosotros queremos española es española Juan te veo muy Rocío Jurado fresco Rocío Jurado era Rocío Jurado pierde a dedo por María

Voz 22 25:18 el Rocío Trinidad Mohedano Jurado vale que nación Chipiona el dieciocho de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis

Voz 1860 25:26 como todos sabemos pues murió en Madrid el uno de junio

Voz 22 25:29 yo de dos mil seis no pues cantante vamos es decir de Rocío Jurado

Voz 14 25:33 que no se sepa ya no

Voz 1860 25:37 un giras innumerables por España por América Europa

Voz 22 25:40 en el año dos mil obtuvo el premio la voz del Milene a la mejor voz femenina del siglo XX merecido me decidí ir Bono treinta millones de discos vendidos ciento cincuenta discos de oro sesenta y tres discos de platino

Voz 1860 25:55 hoy seguimos pensando en ella Nos vallista vencer porque esta misma semana que ya estamos en precampaña también músicas de precampaña esté precisamente como yo te amo ha servido al al Partido Socialista al PSOE para rendir homenaje al que ha sido su con el presidente de la la moción de censura el actual presidente Pedro Sánchez ya que están dedicando la precampaña los corazones que va a ser la imagen el del PSOE durante esta campaña estamos directo

Voz 1491 26:23 este están utilizando este tren este tema era Andrea

Voz 1860 26:26 por dio de maravilla

Voz 24 26:31 más de la cara B de Rosa Benito de Rosarito tanto de David

Voz 1353 26:38 les

Voz 1860 26:39 fue el dime como mejor Gauguin Juanes que me encantas bueno yo creo que es de momento el pero bueno Ron Rocío Jurado este juego muchas gracias muchas gracias a vosotros hasta seis mucho comercio

Voz 0084 26:56 en la Cadena Ser de nuestra primeras con Marina Fernández Juan López hay una pintada muy popular que se ha expandido por el mundo un grafiti que dice dejad de hacer famosa la gente estúpida nuestra canción de esta noche trata sobre eso la mujer del futbolista es un tema del debut de la escocesa Amy Macdonald una canción compuesta por una chica de diecinueve años que critica todas la estupidez que rodea a las celebridades la canción es una crítica esas chicas que rodean

Voz 26 27:38 los futbolistas famosos y que busca la fama por la fama

Voz 0084 27:42 convertirse en alguien sin hacer nada que merezca ser aplaudido la canción editada en dos mil siete como parte del primer disco de Mcdonald critica el culto a la fama en esta sociedad y aquellos que la persiguen en otro propósito que ser reconocido salir en las revistas y en la televisión una canción con un mensaje y una reflexión interesantes firmada por una chica de veinte años cansada de tanta estupidez

Voz 1491 29:06 una canción muy para un viernes de de buenas después de las tres erres una canción sobre cómo la mayoría de las veces la gente que menos tiene que aportar es la que llega a ser más famosa Amy Mac Donald y su fútbol es Swayze en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 25 29:38 Schwab

Voz 14 29:40 yo he hecho

Voz 1491 30:01 son las vinícolas cuatro en Canarias

Voz 0127 30:07 Ana correlato en buenos días buenos días la ciudad colombiana de Cúcuta en la frontera con Venezuela ultima los detalles para recibir en las próximas horas a más de doscientas cincuenta mil personas allí hay almacenadas seiscientas toneladas de ayuda humanitaria que Juan Guarido espera poder llevar a Venezuela mañana allí se va a celebrar hoy un concierto con más de treinta y dos artistas invitados para recaudar fondos enviado especial de Prisa Radio César Moreno

Voz 28 30:29 mil quinientos policías y militares están dispuestos para vigilar el evento cuatrocientos voluntarios listos para ayudar también todo con el objetivo moverle la conciencia maduro y que deje pasar la ayuda humanitaria el sábado más de seiscientas son las están en los centros de acopio están el listas para entregarlas al pueblo venezolano XXXV artistas confirmados para este concierto

Voz 29 30:47 que hay entre la llevamos Italia tenemos que unir todos a apoyar el concierto porque eso es lo que estamos esperando a que salvo que los artistas de que Recoba mucho dinero que el mundo entero vea por medio los artistas

Voz 1 30:58 que que si hay bastante han Venezuela y que estamos

Voz 28 31:04 al mismo tiempo incertidumbre en los pasos fronterizos por un posible cierre de la frontera Maduro ordenó el cierre del paso por Brasil del espacio aéreo la ayuda pasa o pasa ha dicho la oposición cuatro puntos en la frontera colombo venezolana

Voz 0127 31:16 el Papa Francisco ha entregado un documento de veintiún puntos a los ciento noventa participantes de la cumbre contra la pederastia en la Iglesia que se ha celebrado en el Vaticano incluye medidas como la creación de una especie de Defensor de las víctimas en las diócesis o la obligación de informar sobre los casos de abuso a las autoridades civiles las reivindicaciones de las víctimas no están entre esos puntos que el Vaticano define como puntos de partida corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 31:38 la cumbre en el Vaticano terminará el domingo sin que las veintiuna medidas urgentes reciban una respuesta según el arzobispo chicle una de la Congregación para la Doctrina de la Fe han indie

Voz 0057 31:50 cómo estás veintiuna medidos ha explicado

Voz 0946 31:52 no son una hoja de ruta concretas van consideradas son motivaciones pero desde luego no recibirán una respuesta en tres días

Voz 1353 32:02 tampoco habla conclusiones

Voz 0946 32:04 los presidentes de las Conferencias Episcopales según el ex portavoz de la Santa Sede y moderador de la cumbre Federico Lombán

Voz 0057 32:10 el lunes aparte el templo

Voz 0946 32:13 un ex comenzarán las reuniones de seguimiento ha precisado Lombardi pero no está previsto ningún documento específico puede que se adopten en parte algunas de las medidas propuestas por el Papa un documento final de conclusiones no tengo claro que esté previsto que que sí ha previsto

Voz 0127 32:30 aquí en España esta madrugada un juez ha dictado prisión provisional comunicada fianza para los tres detenidos por el asesinato de Javier ardían es el concejal de Izquierda Unida del municipio asturiano de Llanes según fuentes judiciales citadas por la agencia Efe uno de los sicarios ampliado su versión ante la Guardia Civil ya ha reconocido que participó activamente tanto en la preparación como en el crimen que le habían encargado

Voz 1509 32:50 el otro sicario sigue en prisión en Suiza

Voz 0127 32:52 el robo de violencia a la espera de saber si es extraditado el que se considera el autor intelectual que fue amigo personal del concejal no ha reconocido ni el encargo ni la participación en la agresión y el que actuó de enlace con los sicarios se han negado a declarar de momento Sodoma información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 0057 33:10 se

Voz 14 33:13 los informativos

Voz 1 33:16 de esa primeras con Marina Fernández y Juan López

Voz 1491 33:36 así vamos a terminar la semana en lo informativo vamos a ver cómo se presenta el fin de semana en lo meteorológico seguro que tenemos mejores noticias Luismi Pérez buenos días hola buenos días Marina

Voz 0047 33:46 como un hámster cuando va dando vueltas en su redes cita dentro de su jaula vamos a estar con el tiempo porque no vamos a hacer más que dar las vueltas a lo mismo una situación francamente tranquila ese día de la marmota que se va ir repitiendo los próximos días de hecho ahora mismo casi que sí voy a dar un premio a quién se encuentra una nube espesa en gran parte del país porque el cielo está casi despejado solamente hay alguna no Vecilla que secuela por el Campo de Gibraltar en alguna zona cercana al Ebro el interior de Cataluña o el interior de Galicia en forma de nieblas hizo gran parte de este viernes y también el sábado no vamos a tener nube destacables ni en la península ni en Baleares ni en Canarias niebla matinal en algunos puntos cercanos al Guadiana o el Ebro y poco más y atención Marina suben las temperaturas hoy lo hacen respecto ayer donde más va a subir es en el sur del país y en el Cantábrico valores también cercanos a los veinticinco grados por ejemplo en las zonas de las BRIF

Voz 1491 34:40 del Guadiana también en las costas cantábricas

Voz 0047 34:42 el Guadalquivir hoy en las costas mediterráneas Marina sube bastante esa temperatura un ambiente primaveral mañana empiecen a bajar un poquito las temperaturas en el caso del Mediterráneo y el domingo esa temperatura más elevada se quedará solo en el suroeste del país pero ya os decimos sin lluvia sin nubes destacables hay que destacar que el viento el domingo se va a volver bastante tozudo en el Mediterráneo un viento del nordeste que va cerca ya algunas nubes más en el Mediterráneo sigue el domingo va a haber algo de boina en el eh

Voz 1491 35:09 bueno pero hasta el domingo en principio tiempo bastante primaveral tiempo perfecto dices para aprender un poco más sobre la enología qué es exactamente esto Luismi

Voz 0047 35:20 pues la fonología es un término que va francamente ligado a la agricultura y la ganadería e incluso también a la pesca por tanto al sector primario al cien por cien no deja de ser la observación de determinadas especies de animales de plantas o de árboles sobretodo árboles en este caso y muy concretamente de los frutales y en el caso de los animales observar el comportamiento de las aves básicamente observa el comportamiento de cuando llegan de cuando se van todo eso apuntarlo en cuanto esa fecha se refiere para saber si esas aves sí que las aves migratorias lógicamente si llegan antes o no o si las plantas florecen antes sonó Si los frutos los tenemos antes o no eso no sirve básicamente marina para poder saber el comportamiento de esos animales y plantas el comportamiento también de sus los vitales por tanto de sus costumbres is saber una estadística meteorológica y climática Luismi

Voz 1210 36:17 dice hablar de las aves ese puedo observar por ejemplo en su comportamiento durante los últimos veinticinco años cómo han cambiado algunas costumbres no

Voz 0047 36:24 así es de hecho las ABS como bien comentas en esos últimos años Se puede saberse Se puede ir en base a ir mirando cada año en qué momento por ejemplo llega la primera golondrina en la cuando cuando llega la primera Group ya cuando llega la primera Cigüeña por ejemplo se puede saber si eso respecto hace unos años atrás eso ha variado y nos estamos encontrando que en muchos puntos del país de hecho en casi toda la geografía española pues esas aves migratorias llegan antes se quedan más tiempo en España por tanto eso nos puede dar a entender de que el clima ahora por lo menos es más benigno o también que las condiciones para que estos animalitos se queden en España son más buenas y por tanto es como que les tiene más cariño unos tienen más cariño Hinault migran tanto hay tres especies eh básicamente que se que se midan hay otras muchas

Voz 1491 37:12 sí pero los observadores miran Ínsula

Voz 0047 37:15 cada de las cigüeñas de las grullas y de las golondrinas respecto hace veinticinco años por ejemplo las cigüeñas no han variado demasiado en este caso la la llegada a España suele ser a finales de enero o principios de febrero ya lo dice el refrán no que por San Blas la cigüeña verás ir más o menos siguen llegando en el mismo momento a nuestro país para quedarse aquí puesto de la primavera y parte del verano en el caso de las golondrinas sí que está demostrado de que están llegando como tres semanas antes que antes por tanto

Voz 1491 37:45 durante tiempo tres semanas Shi así es

Voz 0047 37:47 porque si pensamos que a lo mejor están con nosotros seis siete meses pues un tres semanas estamos hablando de que más de un diez por ciento de tiempo antes que hace unos años esas golondrinas por ejemplo en el sur del país llegan muy pronto ya ya mismo ahora a finales de febrero quizás ya las empecemos a ver esas esas golondrinas esos vencer los datos en esos animales de de de migración y también las grullas como no España es un paraíso de de la llegada de grullas a eso de principios de noviembre nos nos llegan pero que es lo que pasa con las grullas pues que en muchos casos ya no sé han masa África para luego volver a a por ejemplo pues a la tundra de Rusia en verano sino que se quedan en el país y eso que nos está indicando pues quizás que el clima de nuestro país no está sino tan frío a nivel generales como hace años atrás o que las condiciones para vivir aquí son muy buenas por ejemplo hay grandes refugios de esas aves de esas grullas en el caso de Daimiel en Castilla La Mancha en Doñana en gallo canta en Aragón es un paraíso de puedes verlas las grullas o también el delta del Ebro la Albufera de Valencia ya no se van de esas zonas incluso se quedan ahí casi hasta que se tengan que volver en verano o casi en verano vaya a Centroeuropa

Voz 1491 39:03 así que la fonología tiene que ver con esos cambios de clima que provocan que provocan cambios también en el comportamiento de de los animales de las aves pero no sólo de las aves también de los árboles que esas golondrinas cigüeñas grullas sobrevuelan en sus migraciones ya no es raro por ejemplo Luismi encontrarse árboles eh en flor en meses en los que hace un tiempo era impensable

Voz 0047 39:26 así es de hecho sobre todo al comportamiento de los frutales hay que decir que que esas observaciones son directamente a vista no estamos hablando que lo hagan las máquinas por ejemplo ahora decirte la temperatura te lo puede decir una estación automática pero en este caso en sentencia el ojo humano para poder saber apuntar lógicamente cuando llegan esas Flor

Voz 1491 39:46 es una victoria no que nos estamos anotando frente a nuestros enemigos las máquinas miran las

Voz 0047 39:52 máquinas son unas aliadas completamente imprescindibles para nuestro trabajo pero tengo que decir que nunca van a llegar a a ganarnos a nosotros y a las personas de carne y hueso ya os lo digo porque hay algunas cosas que en meteorología Se necesita todavía se necesitará siempre de echo la vista la vista humana en este caso las exploraciones por ejemplo se miran especialmente de los frutales it de algunas especies como los almendros y también los al menos hay que decir que según la especie florece muy pronto los almendros en el momento que empieza ya empezamos a tener los días un poco más largos más que que haga calor que el día se haga más largo haya más capacidad de fotosíntesis los almendros se ponen en marcha por tanto no es raro que navidades en algunos casos empiecen ya a florecer algunas algunas especies

Voz 0057 40:39 con variedades almendro pero sobre todo es entre fin

Voz 0047 40:42 Alex enero y principios de febrero cuando empiezan a florecer en zonas más suave sobretodo en las costas mediterráneas o Andalucía pero también ese Almendro en muchos casos está floreciendo como dos semanas antes que hace veinticinco o treinta años y luego ya en el caso del Cerezo in the el melocotón Hero o por ejemplo de albaricoque también la nectarina pues son árboles que están floreciendo dos tres semanas de media antes que hace unos años que significa eso pues que quizás la cosecha también se puede hacer antes pero hay que tener en cuenta un detalle es que muchas veces tenemos esas heladas tardías que llegan en abril por ejemplo cuando ya está todo florecido y con fruto incluso creciendo de golpe y porrazo llegan esas heladas que pueden claro hinchar literalmente las las cosechas por tanto llegan antes esas oraciones y en muchos casos puede venir ligado a que el clima en muchos sitios del mundo y en este caso España está siendo más cálido que hace unas décadas

Voz 1491 41:38 Luismi vete tranquilo de fin de semana que nosotros no pensamos sustituir te por ninguna

Voz 1860 41:42 máquina muy bien gracias gracias hasta luego

Voz 1491 42:54 tengo y trece cuatro hoy trece en Canarias no sólo ha cambiado el mes de floración de muchos árbol eso la migración de muchas aves también ha cambiado radicalmente en los últimos años la forma en que consultamos el tiempo o la programación de la tele o los resultados de fútbol por ejemplo muchos lo habíais olvidado ha sido resto citarlo en nuestra encuesta de arroba de buenas os preguntamos por el teletexto que página Chase más de menos del teletexto es de setenta y seis por ciento habéis votado la lotería quiniela deportes el diecisiete por ciento la programación de la tele trece por ciento el horóscopo sólo el cuatro por ciento tranquilidad también aquí para Luismi

Voz 1210 43:31 el tiempo íbamos con algunas opiniones arroba CG de Mian ha sido uno de los últimos en dejar su comentario tira de ironía poco dice los siguiente yo consultaba los resultados de las carreras de cuadrillas es que la gente alucinar Aragón si hubiese los los datos de audiencia que tiene el teletexto hoy en día incluso se puede entrar por la web lo dijimos ayer a Raúl Megías podemos meterlo en la opción ganadora sobre el noventa dice dice sobre el noventa en el teletexto compró un cupón de la ONCE que había

Voz 1860 43:58 Prado mi madre yo tendría quince o dieciséis años cincuenta mil Pese tazas que le tocaron

Voz 1491 44:03 cincuenta mil pesetas de propina esto ahora es una birria pero entonces muchísimo dinero pues nuestra compañera Radio Zaragoza Esther Orera nos manda una crónica bursátil que el teletexto de Radio Televisión Española colgó en dos mil catorce voy con dos frases porque no tiene desperdicio la Bolsa parece el somnoliento es este ante veraniego incordiar Bona que pretende sorber las sales de su sudor y fastidiar

Voz 1915 44:28 el de las FARC ha sido vamos a salir

Voz 1210 44:30 uno de Goyo arroba Goyo hay muchísimo número después que hace doblete porque ayer día también elegimos eh que nos habla de él que es hoy por hoy el gran la gran utilidad del teletexto que es cuando te sientas encima del del mando exención de entre de esto y luego no sabes cómo quitarlo

Voz 1491 44:43 ah pues sino que es que los niños vean mucho la tele puede ser una opción por ejemplo no bueno la encuesta diga adviertan arroba de buenas y el teléfono ya sabéis funciona las veinticuatro horas para que nos mandáis notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro son las cinco y cuarto las cuatro y cuarto en Canarias

Voz 31 45:01 no

Voz 32 45:10 así sonaban los pulmones de los más de cincuenta mil aficionados del Betis que se han ido a casa muy enfadados lo escuchamos con su equipo después de perder uno tres frente al rehén el ST es el único equipo español que ha caído eliminado la Europa League

Voz 1491 45:24 después de que sí hayan logrado superar sus eliminatorias el Sevilla el Valencia y el Villarreal los compañeros de Radio Sevilla han hecho una encuesta a pie de campo cuanto confía la gente en el entrenador bético

Voz 1357 45:35 no que cenaba

Voz 0084 45:37 no tengo confianza en tren vez ante tampoco otra que le hay que meter gol en la otra portería el equipo de hoy es de vergüenza al cuidado hoy de risa de película de niños no me gustó desde el año pasado

Voz 1357 45:56 hola esto no sé que nunca me ha gustado yo planteo el partido fatal loco

Voz 1353 46:01 tiene claro como el primer día quita

Voz 1210 46:04 ando este último parece que éste es muy contento

Voz 1491 46:06 parece que no se tienen en el Larguero Manu Carreño

Voz 1210 46:09 año ha escuchado estas opiniones ha querido hacer una pequeña reflexión sobre el papel de ese tienen el Betis hay que recordar que el equipo está en semifinales de la Copa del Rey y la final este años juega en su campo

Voz 1375 46:19 es una noche amarga y dura para los béticos pero parece ser por lo que oigo parece ser por lo que oigo que el Rehn ha cortado la racha de títulos que el Betis venía ganando en los últimos años que los empezaba a mirar yo he dicho pues la Copa de dos mil cuatro dos mil cinco la Copa del setenta y seis setenta y siete La Liga de los años treinta no he visto más títulos pero debe ser que Setién ha venido y ahora ya de pronto se ha acabado la racha título con el con el técnico bético hay yo recuerdo que el equipo por si alguien se le olvida está jugando la semifinal de la Copa del Rey recuerdo que el equipo está jugando Europa hasta hoy porque Quique Setién lo metió el año pasado en Europa y que está a cuatro puntos de la Champions octavo a cuatro puntos de la Champions pero yo sé que muchos quieren matar a Setién porque luego fuera del campo y fuera de los partidos pues ha tenido tres o cuatro momentos que es verdad que no ha estado muy afortunado en algunos más en otros menos pero sinceramente oyendo todo yo digo parece que el veto

Voz 1353 47:22 mis exigen más que el Atlético de Madrid que es una

Voz 1375 47:25 decepción por supuesto que no te tiene que echar el décimo

Voz 0057 47:28 esa por supuesto pero es que parece que el Betis ahora va a ganar

Voz 1375 47:31 tiene que ganar las tres competiciones la Liga la Copa y la Europa League porque si no es un desastre de Setién pero que hagan a los últimos años me podéis decir el último título del claro es que al final hay tanta inquina tantas ganas de dar

Voz 1353 47:43 de qué Clark que yo lo respeto si es que éstas

Voz 1375 47:45 Piñón pero lo bese dicen que hemos ganado los verdiblancos dirán que hemos ganado los últimos años

Voz 1491 47:50 bueno más felices están los seguidores del Atlético de Madrid aún de resaca después de ganar a la Juventus dos cero en el que fue el la fue la mejor noche europea de nuevo estadio Metropolitano hace un rato ha pasado por láser Carlos Simeone el padre del Cholo bueno

Voz 1357 48:04 desde el mes que fue un partido muy muy interesante que tácticamente es Juventus un equipo muy fuerte no lo vamos a abrir pero este eh potenciado con Cristiano oí kilos en Telde que quieren que para AMISOM maravillosos los pero que es realmente patético jugó de maravilla

Voz 1375 48:30 jugó muy bien un partidazo y sobre todo la segunda parte esa mano a mano que tuvo Costa es Epi esa picardía que hace Griezmann que la toca el portero rival Larguero si es que lo los acabaron metiendo en su área casi no

Voz 1357 48:43 sí sí tremenda hay normalmente cota ese gol lo gusto le queda la característica de gusto y bueno lo lo lo lo quiso asegurar icono se topó pero realmente fue un partido muy muy interesante no está terminado no entrábamos

Voz 1210 49:04 estará su lectura el partido pero nos quedaba por conocer un análisis un poquito más interesante no recordamos ese gesto de ayer del del Cholo Simeone después de unos gol de uno de los goles en el que describía con sus manos un poco la sus figuras cortal no oí por decirlo técnicamente Manu le ha preguntado al padre y a quién le enseñó ese gesto a su hijo

Voz 1375 49:22 Carlos dígame el gesto de la mano en

Voz 10 49:24 eso es el padre

Voz 1357 49:26 no yo no se lo enseñe no sé de lo que eso no se lo enseñé en casa no lo aprendido lo inseguro pero ojo les sorprendió le sorprendió les sorprendió

Voz 1375 49:40 era su hijo hoy sí porque

Voz 1357 49:42 cree que era algo de otro tiempo bueno es acumulación de de sensaciones raras Si bueno

Voz 33 49:54 bueno no

Voz 1491 50:04 es viernes de estrenos y entre ellos está una nueva película una más sobre serlo Gijón esta vez en clave de comedia que

Voz 1210 50:12 dicho sea de paso tiene entre mala pinta tiene

Voz 1491 50:15 bastante mala pinta bastante mal las puntuaciones ya sin haberse estrenado pero ha servido de excusa para que sucedió una noche le haya dedicado un programa al detective de Baker Street

Voz 0544 50:24 el cine no tardó en aprovechar el filón de hecho serlo Holmes es el personaje de ficción que más veces ha sido llevado a las pantallas entre películas y Tibi Movies suma más de trescientos títulos en el cine clásico el personaje está indisolublemente unido al rostro de passing con que lo interpretó en catorce ocasiones

Voz 26 50:43 este cuchillo fue lanzado desde una distancia de unos quince metros por un hombre de unos sesenta

Voz 0544 50:49 pero además de él unos ochenta actores más han vestido su característica indumentaria John Barrymore Christopher Lee Stuart Ranger Michael Caine incluso algunos que da grima sólo pensarlo como Roger Moore o Larry Hackman el JR de la serie Dallas otro que lo interpretó varias veces fue Peter casi protagonista entre otras de la versión de la Hammer de El perro de los Basque Erbil una de las historias más famosas del detective llevada varias veces a la pantalla sabiendo usted es que

Voz 0057 51:19 pudo haber tropezado con el pero de la maldición de los pases

Voz 0544 51:23 pero vamos a hablar de su método veamos una demostración practica con un serlo Holmes juvenil el que conocimos en la película el secreto de la pirámide espera

Voz 34 51:32 deja tu nombre es James Watson eres del norte de Inglaterra tu padre es médico pases buena parte del tiempo libre es que viento que tienes una afición particular por las natillas me equivoco nombre no es Jane seis yo

Voz 1491 51:44 casi nunca se equivoca el detective de la Pipa apareció por primera vez en un relato publicado en mil ochocientos ochenta y siete su autor era el escocés Arthur Conan Doyle un médico con una gran pasión por la escritura y sus novelas tuvieron un éxito enorme y hay que decir en este caso que al personal

Voz 1210 52:00 geles suelen acompañar siempre una serie de compañeros de adicciones

Voz 0544 52:05 Watson convive con Holmes para curarle del vicio de los estupefacientes