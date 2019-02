De Buenas a Primeras (26/02/2019)

Voz 1210 00:00 son las cuatro y media en las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:50 empieza el martes veintiséis de febrero con cuatro grados en Sangüesa Navarra y otro día de sol y de calor por delante de más calor incluso un par de grados más que ayer de media vamos me apuesto lo que sea a que todos los que estáis escuchando nuestra pasado a todos absolutamente a todos mono que todos los que estáis escuchando sabéis tragado o algo

Voz 1 01:14 un bulo en los últimos años alguna noticia

Voz 1491 01:17 está de esas que circulan por Internet y por las redes sociales

Voz 1210 01:20 muchas tratan temas sin importancia historias personales que nunca ocurrieron polémicas inventadas alertas falsas y otras abordan asuntos mucho más sensibles pero todas tienen dos cosas

Voz 1491 01:31 bueno que por algún mecanismo que se no se escapa estas mentiras se extienden mucho más fácilmente de lo que se desmontan Ike quién las

Voz 8 01:38 bueno en circulación ya sean chorradas o temas de calado tiene algún objetivo lo hace por algo será ha dado su luz

Voz 1491 01:51 la verdad de esta amenazadas está desdibujando la línea que separa los hechos de las mentiras advierte la historiadora Deborah Lives TAD la historiadora que tuvo que demostrar en los tribunales que los negacionistas del Holocausto o revisionistas como se llaman a veces no son más que mentiras

Voz 1210 02:06 de eso hace ya unos años la historia la cuenta la película negación una película que por cierto es muy recomendable pero lo cierto es que dos de cada tres españoles esto es un personaje muy altos una gran mayoría dos de cada tres españoles no creen que sea un problema que alguien negro el auto

Voz 1491 02:22 son los resultados de un euro barómetro de hace un par de meses no creen que sea un problema que haya personas que mientan abiertamente que mientan sin pruebas y que disfrazan esas mentiras de opiniones para poder decir eso de que todas las opiniones son válidas algo que por cierto no se limita a los negacionistas del Holocausto sino que lo estamos viendo cada vez más en cada vez más discursos política

Voz 1210 02:41 el caso es que en paralelo a esta realidad estamos asistiendo a un aumento del antisemitismo en toda Europa y no a un aumento cualquiera en Francia los delitos de odio hacia los judíos es decir un setenta y cuatro por ciento el año pasado setenta y cuatro por ciento en dos

Voz 1491 02:54 mil dieciocho en sólo un año respecto a dos mil diecisiete desde luego el caso de Francia es el más sangrante es el país europeo en el que viven más judíos pero no es ni mucho menos único Julia Molina

Voz 1915 03:04 aunque en España los casos de violencia antisemita no son muy comunes los expertos aseguran que los prejuicios si está muy arraigados ven Herzog es sociólogo de la Universidad de Valencia y experto en la materia

Voz 9 03:14 las cuestiones que cuando se escucha entre los antisemitismo la gente piensa automáticamente en el Holocausto y evidentemente no hay en España pero esto esto nada porque son destacara que el holocausto en la historia el antivirus incluso hace también que muchos besos todos los cuentos de los pequeños antisemitismo eso los prejuicios cotidianos

Voz 1915 03:36 hace tres días El País publica un artículo sobre el auge del odio a los judíos en toda Europa la noticia acumula ya más de doscientos comentarios y en ellos se pueden encontrar cosas como que los judíos son soberbios que inventaron el racismo que son supremacía estas victimistas o directamente el antisemitismo es un invento en muchos comentarios se confunden además dos cosas el Gobierno israelí y la comunidad judía en parte porque en España existe un gran desconocimiento sobre ellos un ochenta y seis por ciento los españoles admite no estar muy informado sobre su historia y apenas uno de cada diez tiene un amigo conocido judío

Voz 9 04:10 yo siempre digo los Uríos más conciertos en España son Nuria Sanz

Voz 1210 04:16 así con este desconocimiento acaban calando las teorías conspiran hoy de los lobbies de los judíos de su control sobre asuntos como la economía

Voz 1491 04:27 a las cinco y media en Canarias vamos a preguntarle hacha Biel Torrens director del Máster de Prevención de la radicalización en la Universidad de Barcelona porque estamos asistiendo a este aumento del odio a los judíos quién está detrás de la difusión de prejuicios y teorías negacionistas y qué podemos hacer para desmontar si todavía queda alguien que piensa que la gala los Oscar es muy larga incluso sin presentador como la de ayer lo nuestro le va a parecer un escándalo dos días para de entregar la estatuilla las actuaciones más sobreactuado de la política en los últimos años por si os lo perdisteis ayer fallamos la ganadora al Oscar a la mejor interpretación femenina a los

Voz 10 05:15 es que queréis que me vaya no me voy me quedo me voy a quedar

Voz 1915 05:19 voy a seguir siendo vuestra presidenta hebreas

Voz 1491 05:22 trabajando por todos los listín tienen Cifuentes por su cortometraje no me voy me quedo dirigido y escrito además por ella misma

Voz 1210 05:28 yo hoy les toca a ellos a los que se han marcado un buen papelón en los últimos meses

Voz 11 05:44 papelón eh como el de Monedero en la película me alegro de

Voz 1210 05:48 os vayáis chupando cámara y cogiendo de los hombros a la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría después de la moción de censura

Voz 1491 05:55 nos ha convencido sólo lo habéis votado el seis por ciento no está encuesta de Twitter en arroba de buenas os ha gustado mucho más la película de ciencia ficción de de Albert Rivera El planeta de los españoles

Voz 12 06:05 cuando quiso este país en cada rincón yo no veo rojos y azules yo veo españoles yo no veo jóvenes o mayores yo españoles yo no veo trabajadores en peligro

Voz 1491 06:19 por ciento de los votos para su interpretación en esta cinta distó tópicas sobre el futuro que ha imaginado Rivera unas gafas que permiten unir a la gente

Voz 12 06:27 una visión que permite darse la mano una visión que no divide sino que une una visión de la España que suma pero no resta una visión de una España futura que aunque sea futura hasta llegar que es la España que viene

Voz 1210 06:39 aquí luchando por el premio acariciando la victoria pero sin llegar a tocarla con un treinta y uno por ciento de los votos el segundo puesto lo anuncia nuestra oyente Begoña de Madrid Oscar a la mejor sobreactuación en el dos mil doce

Voz 13 06:52 el Gobierno es el mayor traidor siendo un Fenoll es un presidente ilegítimo a parte principal adalid de la ruptura la realidad de Galeote pasado el mayor filón por supuesto historia democrática de España un irresponsable un incapaz para gobernar un desleal

Voz 1491 07:07 hay que decir que casi casi se ha superado asimismo la entrevista al periódico digital el español Pablo Casado en su papel de hombre embarazado

Voz 12 07:15 tengo la experiencia personal de creo que es bueno que las mujeres que se vea que una incertidumbre Cepal simplemente sepa lo que llevan dentro porque yo que tenía que ver una ecografía todos los días a partir de esas semanas veinte veintiuno la verdad es que creo que es bueno simplemente conoce

Voz 1210 07:33 pero claro no lo habíamos visto cuando planteamos las nominaciones ayer el ganador de la noche el ganador la actuación más sobreactuado con el treinta y siete por ciento de los votos no podía ser otro

Voz 14 07:44 ah yo he dicho que

Voz 11 07:46 que amo España Ike amó las gentes de España y ahora le

Voz 1491 07:50 bueno la cultura que se crece en el escenario yunquera sobre todo porque hacía mucho tiempo que no se subía uno y claro ha echado el resto en esta interpretación

Voz 11 07:57 esto nada absolutamente nada votar en un referendo no es delito trabajar por la independencia de Cataluña de forma pacífica impuestas sigue abierta en arroba de buena

Voz 1210 08:06 es en Twitter en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro estamos esperando vuestras notas de voz vuestros mensajes por si tenéis otros nominados que queréis proponen

Voz 1491 08:16 estos son los de José Luis de San Blas reza

Voz 9 08:19 anda el marqués del Falcon y con él llegó la gresca una vez más un nuevo ridículo vaya nivel Maribel Puigdemont un test de estrés para democracia española tienen venida Waterloo recoger más dinero trescientos kilómetros entra vete pero cierra la puerta a que no que no cubran metros base Vera y compañía

Voz 0084 08:39 no termino de entender nada voy a solicitar que se

Voz 15 08:42 a los varones golpeando que está es porque tengo

Voz 1772 08:45 el ganar de decir lo que pienso con seis ocho

Voz 1491 08:47 des tres dos tres siete cero cuatro La encuesta sigue abierta Sergio diez están a producción y Borja González en la técnica así que empieza este martes veintiséis de febrero empieza de buenas a primeras

Voz 16 10:19 son las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias este lunes de ha inaugurado en Barcelona el Congreso Mundial del Móvil uno de los

Voz 1491 10:31 los principales foros tecnológicos del mundo aquí cada año se reúnen las marcas más directivas del planeta ya aprovechan para presentar bueno pues sus nuevos productos esto es mi diecinueve es el año de los móviles con pantallas que se doblan por la mitad y aunque hay mucho friki de esto también hay mucha gente a la que degenera retraso ya sea porque bueno no no entiende muy bien lo de pagar dos mil euros pues un móvil porque prefieren algo más tradicional Rómulo Remo en La ventana este lunes con un único objetivo hundir el Mobile

Voz 0084 10:59 bueno en fin a plantar cara al món

Voz 4 11:02 a Lugo con bueno no más calmo avala esta tecnología que nos está alienado no está convirtiendo en una manada en la tecnología no está no está nuestro servicio nosotros estamos a su servicio se llamó esclavo del cacharrito todo el día interesante reflexión esto eh las saca un libro de Alex Rovira es hemos incluido

Voz 0084 11:21 Dick y cuál es tu intención

Voz 4 11:24 Clemente liberar liberarnos recuperar la comunicación de antaño que antes de esta locura tecnológica que

Voz 0084 11:30 vivimos ahora entre el guasa

Voz 4 11:32 entiende el Facebook el Twitter la OTAN mi lista Lolo los comentarios sobre se cada español envía una media de siete millones de mensajes al día no supermercado al diario a diario a diario cada día yo siete millones de mensajes siete a día te millones de que cada español aldea

Voz 1210 11:51 no sólo hay marcas tecnológicas además de las marcas tecnológicas en el Mobile también se presentan cada año las nuevas afrentas que los políticos independentistas le jefe nada bien a esto es otro tipo de I más D pero hay que mencionar están un año preparando las también a dar el cante cómo se va a acercar mañana por el Mobile para dar a conocer una revolucionaria forma de comunicación que aúna a la perfección según el eh sostenibilidad tradición

Voz 17 12:15 tengo tengo debido casi de a una especie de sistema no vamos enumeración sí sí

Voz 4 12:18 la paloma mensajera a caballo llevando cartas

Voz 18 12:21 las

Voz 4 12:22 mi tema vale una paloma algo era Mobile con esta mierda que dicen decimos ganando terreno Cardinals el espectáculo el espectáculo de verdad lo digo es un espectáculo ver con como con su alitas agarra las riendas es fascinante además en natural es sostenible no hacen falta chiís chips cara de casas lo que sea contaminación ni nada sólo caballo y Bale le daremos un impulso a la ganadería Palomar ya la caballar eso sí ya al cultivo de alfalfa salía lo que coman las palomas que no tengo nada que es más alfalfa son más CC de caballo más F de caballos son más programa de televisión si esto una rueda que se pone en marcha genera sola la paloma cagado encima al caballo y lleva a caballo en las que maravilla

Voz 17 13:10 hoy ya niveles prácticos de esto cuánto tarda en llegar un mensaje a caballo yo aquí buena carta más o menos eh

Voz 4 13:15 no importante importante dependen calcula que en pasó cinco cinco día hay dos años

Voz 1491 13:20 una paloma mensajera a caballo luego se lo comentamos al sólo con Rafa Muñiz de momento nos vamos a quedar con un ejemplo práctico que que Rómulo ha hecho en La ventana

Voz 4 13:31 oye luego pero es para mí es gracias Paloma caballo a ver si hace Mi hermano mira de tu mano es que escribía el mes pasado que si venía cenaba vale vale vale una semana después me llegó la respuesta que decía vale traigo algo ocurre con dichas vino y ahora unas semanas después me llega su respuesta dice blanco o tinto escribo vivirlo Liberé tinto que hay pollo para comer vale ella ya lo ves tranquilidad sin prisas los dos mil veinte dos mil veinte bueno pues eh vamos lo remo muchísimas descritos otra alterna

Voz 1210 14:09 Michael Steele el todo por la radio de este lunes hasta do hasta fenomenal ha estado muy muy bien muy bien

Voz 0502 14:13 sí

Voz 1210 14:14 esto de los Especialistas secundarios no ha sido la única idea que puede evitarlo en un futuro porque Francino inventado lo que podríamos llamar El Mundo Today versión dgt o incluso Pere Navarro Edition es decir es hacer radio pero no demasiado rápido y después el repaso a las twiterías llegan las noticias del mundo

Voz 14 14:32 Xavi

Voz 12 14:33 que por este orden es decir correr por favor a tope

Voz 1491 14:44 vamos a traducir esto para los oyentes sobre todo hay dos opciones o Xavi que siempre en demasía dos rápido o La Ventana iba

Voz 16 14:53 la correcta de de contenido vamos

Voz 1981 14:55 salir de dudas roban la república catalana Puigdemont aprovechando que la puerta de su casa estaba abierta un error en el GPS provocó que Inés Arrimadas informara una señora belga de que la república catalana no exista un niño pide en un parque para llevarse toda la arena que no se ha podido comer para disimular ha dicho que eran las obras para el perro el Imserso ingresó ancianos en Suiza y Andorra de manera fraudulenta cientos de ancianos evadido llevan meses de Anne

Voz 1772 15:27 emulando confusos por Ginebra

Voz 1981 15:30 el Gobierno permitirá a los españoles elegir al inmigrante que les quitará el trabajo con la medida se pretende atraer a los votantes de Vox Pedro Sánchez vender diez mil ejemplares de su libro según el CIS treinta mil según la Delegación del Gobierno y catorce según la oposición el PI insiste en que el libro de Sánchez podía ganar las próximas elecciones superando al trabajo de fin de máster de Casado Nokia presenta un nuevo ombligo con treinta p lusas de capacidad ha anunciado también que los nuevos por condones subir a bordo de su delicada repetimos ha anunciado también que los nuevos cordones umbilicales serán compatibles con las nuevas en tarde peluquero fiel sigue yendo todas las semanas a la tumba de su cliente a cortarle el pelo además continúa dándole conversación y ofreciéndole revistas para leer Inés Arrimadas gran triunfadora en los Oscar con la película ida y vuelta Waterloo caída de Eduardo Inda Oscar al mejor cortometraje de Comillas crean un vaso gigante para que los poli amorosos guarden todos sus cepillos de dientes los poli amorosos han dicho que es innecesario porque llevan años compartiendo un único cepillo las marcas de telefonía publican hoy en el Mobile World Congress las fechas en las que morirán nuestros móviles miles de usuarios hacen cola para saber cuánto tiempo les queda para ahorrar para el nuevo iPhone

Voz 2 17:02 el chucho

Voz 1 17:08 de buenas a primeras con Marina Fernández

Voz 1491 17:30 dos minutos para las cinco menos diez las cuatro menos diez en Canarias hace apenas una semana conocíamos la muerte del protagonista de uno de los besos más famosos de la historia ha muerto George Mendonça el marinero al que todos conocemos por el beso que le plantó a una enfermera en Times Square para celebrar el final de la Segunda Guerra Mundial

Voz 19 17:48 sí lo conocemos porque se empeñó y mucho

Voz 1210 17:50 tras que él era el protagonista de la icónica foto como ha explicado en su sección A vivir que son dos días Rafa Panadero

Voz 1775 17:57 tuvo incluso que someterse años después de todo aquello un sistema de reconocimiento facial para poder demostrar que efectivamente era él porque se lo había pedido mucha gente

Voz 0502 18:05 que esa foto se convirtió en un símbolo del final de la guerra se tomó en el momento en el que anunciaba la rendición de Japón frentes claro sonido

Voz 1775 18:11 agosto catorce de agosto en concreto la foto del año cuarenta y cinco él estaba de permiso Nueva York estaba allí de bares y Bono cuando salen a noticia sale a la calle con alegría que ya pues besa a una enfermera que simplemente pasaba por allí no la conocía de nada dijo que lo hizo bueno pues fue un impulso por hora Bono ha habido polémica con ese incluso el movimiento Mi tú ha reivindicado que debería prohibirse pero te diré también que ella la enfermera dijo que

Voz 1772 18:37 ningún momento se sintió agredida que era un momento de euforia

Voz 1775 18:40 y que disuelto disfrutó el beso

Voz 1210 18:43 hace más de cuarenta años que los Beatles versionarla en este Bésame mucho que escuchamos setenta y cuatro Se cumplen este año de la rendición de Japón de la toma de esa fotografía que ha ido cambiando tanto de significado

Voz 1775 18:55 quién dijo que a lo mejor era un montaje también no no no luego se demostró que era cierto como curiosidad que no te he contado antes eran dos desconocidos y de hecho él eh bueno Jones Mendonça que ha muerto esta semana aquel día ni siquiera bueno estaba de permiso y había quedado con otra chica aquel no era un horario eso como en pos mira a la cosa acaban sorprendentemente bien a pesar de ese beso con otra con esa es conocida pues se casaron ya han vivido juntos todos estos años

Voz 7 19:22 final feliz supongo que

Voz 20 19:27 no

Voz 7 19:28 ver

Voz 1491 19:30 no hay final feliz para una guerra nunca eso está claro pero al menos cuando termina ya no hay que decir adiós ni desear suerte a los que se van a luchar

Voz 1210 19:38 a ellos precisamente a los que se embarcaba en dirección a Europa en la Segunda Guerra Mundial les dedicaban esta canción que escuchamos will meet Hagen con la esperanza de volver a ver eh

Voz 7 19:48 no

Voz 14 19:51 luego también pues a veces como tributo a los que habían caído no la primera

Voz 1775 19:56 la persona que la cantó era una británica Berlín recibió años después por toda la Orden del Imperio Británico y como curiosidad Pink Floyd Le dedicó su canción

Voz 1210 20:05 era una canción que están al doble disco

Voz 1775 20:07 desde el muro exactamente es por su versión es de de otros grupos como los vértigo pero bueno está de Johnny Cash está muy bien siempre está bien

Voz 20 20:14 no mire

Voz 7 20:24 no

Voz 1491 20:26 tú no permite que en canciones para decir hasta pronto y canciones claro que sí para dar la bienvenida

Voz 12 20:33 vi bueno que es que que Vinton

Voz 7 20:37 al lado

Voz 1775 20:40 Castells también de ese mismo año el año cuarenta y cinco el año de la foto ya lo ha también pues eso que va a diciéndole tragado muchos besos después de mucho tiempo la hizo popular otra Vic dan una que tenía el trompetista Harry James pero después hubo versiones de bueno Bing Crosby Peggy Lee Doris Day está de Luis Anson que bueno la atraído sencillamente porque es la que más me gusta no y bueno también es verdad Pino que me recuerda aquellos duros días de trabajo durante la campaña de dos mil dieciséis

Voz 7 21:04 en Nueva Orleans por cierto has visto que vuelve presenta otra vez como lo es como es y en esto los setenta y nueve años en plena forma

Voz 1210 21:16 músico estadounidense de hecho dirigía su propia orquesta de jazz y que también tuvo conexión directa con la Segunda Guerra Mundial fue Glenn Miller

Voz 1491 21:23 que además de músico fue militar y que murió en la Segunda Guerra Mundial

Voz 14 21:27 estaba destinado en el Reino Unido tenía el rango de capitán pero bueno básicamente en se dedicaba a tocar con una banda con una Honda militar no para animar a la tropa

Voz 1775 21:35 cuando se libera París le encargan viajar a Francia para allá para organizar una serie de conciertos esto es diciembre año cuarenta y cuatro cuando su avión cuando está cruzando el Canal de la Mancha desaparece se pierde la pista de todos restos nunca aparecieron y se especuló con que podría haber sobrevivido y haber sido capturado por los nazis esa fue una de las versiones hubo mucha leyenda al respecto pero bueno lo más probable es que bueno simplemente el avión fallara o algún informe técnico en ese sentido se hablaba de que pudo ser que por error Le derribaron otros bombarderos ingleses que tenían otros objetivos

Voz 22 22:07 perdona que con

Voz 1491 22:15 cinco menos ocho las cuatro menos ocho minutos en Canarias llevamos meses asistiendo a un goteo de denuncias que responden a un mismo relato personas mayores dependientes a las que les prometen una paletilla de jamón a cambio de asistir a una conferencia sobre esa luz que acaban desembolsando precios disparatados más de dos mil euros por una almohada hay un cubre colchón supuestamente milagros

Voz 1210 22:39 Manuel Enríquez familiar de uno de los afectados una persona con un setenta por ciento de discapacidad ha explicado su caso en SER Consumidor

Voz 23 22:46 el gancho es doble primero le llamaron diciéndole que era una empresa dedicada a temas de salud y que si asistía a una reunión para presentar unos productos supuestamente sanitarios que le iban a regalar una paletilla que que esta persona tiene una discapacidad importante una minusvalía el setenta por cierto reconocida por enfermedades crónicas y muy dijo bueno pues pues a ver qué es esto

Voz 0084 23:11 ya en la reunión defendieron

Voz 23 23:14 los otros con los dos almohadas los dos cubre colchones

Voz 0084 23:17 osea que se llevó un cubre cama IU una almohada con dos y dos no como regalo por todos

Voz 23 23:24 exactamente dos mil setecientos cincuenta euros

Voz 0084 23:27 según la factura que nos has enviado sí sí sí sí

Voz 23 23:29 eh Jesús vais perros que tienen colchonetas mejores fiel que el cubre colchón

Voz 1210 23:35 en serio dicen que tiene

Voz 23 23:37 Tourmalet no hay estudios que demuestran que no tiene ningún aspecto clínico tiene Nathan no sirve para nada desde luego ni hoy violinista al aire mil examen

Voz 0084 23:48 ya vosotros no él se puso en

Voz 1210 23:50 acto con la empresa está le ha prometido que recogerá el producto le devolverá el dinero

Voz 1491 23:54 pero no le parece suficiente porque insiste en que se trata de una estafa con muchísimos afectados que son elegidos específicamente que además encuentran fácilmente la financiación que necesitan para caer en la trampa

Voz 23 24:05 mi reflexión es que eso está muy bien desde luego se va a devolver no pasó a recogerlos pero el lo importante es que les devuelvan el dinero al resto de la gente a los que también a los de la financiera también además Cheema autopistas lo digo el dos hombres Cofidis

Voz 0084 24:20 sí sí sí eso sí

Voz 23 24:22 es digo digo financiación mismas Papa a esta empresa no se le ocurriría financiar si les digo que quiero compra cocaína no lo van a hacer saben

Voz 1491 24:32 el caso es que la empresa que vende estos productos de atribuye propiedades beneficiosas a material con el que están hechos la TUR maligna

Voz 0084 24:39 más de diez de la vida moderna

Voz 24 24:41 hace que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos los veamos expuestos a una cantidad excesiva

Voz 1491 24:48 las almohadas y cubre colchones efectivamente llevan esa Tour maligna pero no existen pruebas de que el material tenga propiedades beneficiosas de ningún tipo para la salud

Voz 1210 24:56 así lo ha aclarado Jaime Gisbert profesor de la Universidad Politécnica de Valencia que hizo un informe sobre la calidad de estos colchones hace doce años

Voz 25 25:04 nosotros lo que hacemos es que analizamos las propiedades de ese tejido en ese caso pues eh el informe técnico que hicimos eh vimos lo hace por por microscopía electrónica para ver qué tipo de compuestos químicos tiene nosotros identificamos exactamente ese ese mineral

Voz 26 25:25 y hasta osea nosotros no

Voz 27 25:27 no hablamos eh

Voz 25 25:29 ninguna propiedad terapéutica sino que decimos que que tienen ese compuesto

Voz 1491 25:33 más tajante aún Rafael Pablo Lozano oficio científico del Museo Minero la TUR maligna dice se usa para engañar a la gente

Voz 0084 25:41 esto de la TUR maligna es tan beneficioso como nos dicen los guiones los camiones todo esto

Voz 23 25:46 bueno yo la verdad es que me parece todo una fantasía vagamente sea desde el punto

Voz 1210 25:52 lo que otras personas llaman una estafa

Voz 23 25:55 sí sí sí porque es que vamos a volver a basta con que uno de Google las las palabras clave almohadas para una cantidad inmensa de ofertas en las que únicamente lo que hacen es mezclar términos científicos con términos cotidianos prácticamente al azar es una mezcla vamos sin ningún sentido de que yo creo que tiene como objetivo que la gente les parezca algo importante y que no van a entender absolutamente nada porque no tiene sentido mi opinión personal es que han utilizado un una propiedad que tiene la la TUR maligna que tiene también el cuarzo que es la peso electricidad la electricidad consiste en que si sometemos a a los cristales a por ejemplo aún frota miento los cristales se cogen una carga eléctrica estática son capaces de de pegar un por ejemplo los trocitos de papel

Voz 1491 26:50 así que estas almohadas y cubre colchones efectivamente llevan Tour Marina pero nos ha demostrado ningún estudio científico ha demostrado que la TUR maligna tenga efectos beneficiosos para la salud

Voz 28 27:02 de primeras

Voz 0084 27:04 pocas canciones han abordado algo tan duro como la muerte del modo que lo hacen REM entró I'm not to Briz la segunda canción de Automatic for the People su disco más recordado no respirar cantar en esta canción que se adentra en los últimos instantes de la vida de una mujer en su lecho de muerte una canción que se pone en la piel de este personaje entre incómodo tumbado en la cama

Voz 1772 27:32 bien valiente decidido a dar esa

Voz 0084 27:35 el último paso preparado para aceptar el final Michael Stipe compositor de la banda se inspiró en la muerte de su abuela para dar con la clave de esta canción poderosa y cruda que refleja el tono de aquel disco marcado en una terrible crisis de los Trail

Voz 1491 28:51 una pérdida familiar y una crisis personal del cantante de REM canción Reino tu Briz en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso cardenales

Voz 0268 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias hay daba buenos días buenos días declarado culpable por pederastia el que llegó a ser el número tres del Vaticano el cardenal George Pell por cinco delitos de abuso sexual a niños de trece años cometidos hace más de dos décadas pese convierte así en el clérigo católico más importante del mundo condenado por delitos sexuales contra niños aquí en España nada más terminar la cumbre mundial en el Vaticano el presidente de la Conferencia Episcopal Española dice que ha llegado a llorar escuchando los testimonios de algunas víctimas todo esto después de haberse negado sistemáticamente reunirse con ellas en nuestro país sin anunciar medidas concretas contra esta lacra Adela Molina

Voz 0011 30:37 el presidente de la Conferencia Episcopal la cumbre de este fin de semana ha sido una experiencia durísima en algunos momentos Ricardo Blázquez ha asegurado que ha llegado a llorar escuchando algunas de las víctimas en Roma son declaraciones a la Cope han sido escuchadas las víctimas

Voz 30 30:51 yo recuerdo alguna de las manifestaciones el testimonio de las víctimas que a mí me hacía harás realmente era conmovedor que abuso tan grave y a veces durante años y a veces tergiverses Sando el mal que ya tenía como que hubiera sido culpable con un silencio cómplice a veces igual bien Conte de la víctima se encontraba escucha Abc ni siquiera la familia ha sido terrible lo que

Voz 0084 31:24 no sé las víctimas españolas han denunciado que el K

Voz 0011 31:26 venal no les recibió antes de ir a la reunión del Vaticano con el Papa Blázquez que va a informar hoy a la Comisión Permanente del Episcopado de ese encuentro ha señalado también que debe haber una reacción penal ante los abusos por parte de la Iglesia y se ha comprometido a colaborar con el Estado

Voz 1491 31:42 en Reino Unido el líder de la oposición británica cambia de estrategia Jeremy Corbijn hace caso a las bases de su partido y anuncia que los laboristas si apoyarán un segundo referéndum para que los británicos vuelvan a votar si quieren que Reino Unido salga de la Unión Europea mientras siguen los contactos europeos para una salida consensuada corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 31:59 hoy en Bruselas hay una nueva reunión entre negociadores tras los contactos de Theresa May con Juncker y con Merkel pero por el momento no hay declaraciones sobre seis posibles segundo referéndum que visto con ojos europeos sería en su convocatoria ya una especie de victoria moral porque demuestra que el Reino Unido no encuentra la puerta de salida aunque el problema es cuánto tiempo puede ser necesario para es opción ya que la ampliación de plazos que se contempla aquí es inicialmente corta tres meses hasta julio que es cuando se debe constituir el nuevo Europarlamento porque legalmente es complicado pensar que el Reino Unido sigan la Unión sin tener eurodiputados

Voz 1491 32:41 recogemos una voz más de esta noche esta vez de la política la de Pepu Hernández ex seleccionador de baloncesto y candidato de Pedro Sánchez a las primarias socialistas para aspirar a la alcaldía de Madrid que ha estado en El Larguero con Manu Carreño explicando cómo lo ficho el presidente del Govern

Voz 0084 32:53 me llamó llamado me proponen siempre yo me sorprendo entre la trama Pedro Sánchez soy pueblo vamos a charlar muy bien estuvimos charlando y media una hora es tal cuando se la propuesta me extrañó mucho

Voz 31 33:07 me dije algo así como como el Ayuntamiento de Madrid ya así

Voz 0084 33:11 estado más información en una hora y en Cadena Ser punto com cadenas eh

Voz 32 33:17 servicios informativos

Voz 1 33:21 de primeras con Marina Fernández

Voz 1491 33:56 con el antiguo número tres del Vaticano el cardenal Pell condenado por pederastia por abusos sexuales a menores viene este martes en informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 19 34:08 buenos días Marina otra jornada en la que vamos a tener que mirar siete veces el calendario para creernos que estamos a un veintiséis de febrero Hinault XXVI de mayo una jornada en la que otra vez el sol va a ser protagonista en casi todo el país es curioso pero no tenemos casi nubes ni en la península ni en Baleares ni en Canarias y así vamos a estar todo el día como decíamos algunas nubes Se van a ir paseando por el Cantábrico más que nubes nieblas sobretodo muy enganchada a la playa también algunas nubes que va la ir formando en las costas entre Cataluña y Baleares en forma de niebla también o algunas nubes bajas poco importantes en la Costa del Sol y cerca del Campo de Gibraltar Marina sin lluvias sobretodo con esas temperaturas desbocada para las fechas hoy por si fuera poco suben respecto ayer sobre todo lo va a hacer esa subida en zonas del Ebro de las costas mediterráneas y también en Andalucía esta tarde de veinte a veinticinco grados incluso también en zonas del Cantábrico y en Canarias el viento muy tozudo un viento que va ir silbando todo el día todavía en zonas de Andalucía sobretodo cerca del Campo de Gibraltar y en Punta Europa en la zona de Tarifa el viento todavía llegando hasta los ochenta o noventa kilómetros por hora cuidado con ese Levante la mañana que está siendo fresquita pero no muy fría siete grados tenemos ahora en Zaragoza también en Huelva también en Donosti ocho en Santiago de Compostela cero grados aquí hace más frío en Cuenca once grados en Palma de Mallorca o dieciséis marinera en Santa Cruz de Tenerife no queremos agua

Voz 1491 35:36 L la fiesta nadie pero lo cierto es que esta primavera adelantada tiene tiene su reverso negativo ya lo hemos comentado alguna vez a quién de buenas a primeras baja hasta falta de lluvia está las altas temperaturas lo que pasa con todo esto con este anticiclón persistente es la contaminación se queda atrapada en las ciudades se van cubriendo una especie de capa gris que se llama Luismi es mo ese es su nombre técnico que ya no tiene buena pinta Smoke pero qué qué consecuencias tiene para la salud

Voz 19 36:07 a ver a nivel de salud sobre todo lo que comporta esa capa de Smoke es una son afectaciones respiratorias lógicamente las personas que tengan ya más propensión a poder tener cambios en las temperaturas a poder notar rápidamente los cambios de presión sobre todo esos cambios en los que la atmósfera no esté limpia y de esa situación con más anticiclón

Voz 0084 36:29 personas lo pueden notar más afectaciones básicas

Voz 19 36:31 entre respiratorias y en algunos casos también que tienen que ver con irritación sobretodo Marina irritación de los ojos de la piel alguien se debe estar preguntando eso de que es Small Se escribe S M O G es una mezcla de dos palabras inglesas que son Smoke IFOP que son mezcla de ceniza it de ir de ida de niebla en este caso por tanto estamos hablando que es una zona que se sobretodo se forma en las ciudades en las zonas con ese anticiclón donde no hay ventilación en las que se mezcla esa especie de neblina provocada por esa por esa contaminación evidente estamos hablando que hay por ejemplo materiales como los óxidos de nitrógeno de nitrógeno te lo diré mañana que son sobre todo los contaminantes básicos que salen de la combustión de los coches de la circulación de los coches también hay partículas en suspensión hay productos de combustión hay por ejemplo hollín todo eso se mezcla con esa con esa humedad que tiene el aire sobretodo una cosa muy importante y es que con el sol que hace es una capa de contaminación que eso sobre todo a partir de media mañana se hace más es esa se hace más extensa porque el sol es el catalizador es el origen de esa de de de esa formación de ese Small por tanto cuando ya formales formalismo en días en los que no hay ventilación cada vez se va viciado más el aire se va contaminando más nos acaba provocando Marina sobre todo esas afectaciones respiratorias en algunos casos también temas de piel irritación de ojos y de otras mucosas

Voz 1491 37:54 con todo eso que dices que hay en el aire dan ganas de aguantar la respiración hasta casa

Voz 19 37:57 ver si lo que pasa es que si pudiéramos aguanta la respiración lleva mira haríamos algo lo que con estas situaciones se nos puede estar el cielo hoy esa ese tiempo contaminado puede estar con nosotros siete diez quince días mientras el anticiclón no se vaya no hay ventilación y por tanto no se renueva el aire

Voz 1210 38:18 Luismi y qué pasa cuando ese pastiche de contaminación ese Smoke e se junta con con otros elementos como el agua la nieve lo exige

Voz 19 38:27 claro hay que tener en cuenta que la atmósfera tenemos otras otras sustancias ya de por sí primero esa luz de salud solar que es la que forma en sí es es mo peros que también tenemos por ejemplo puede ese oxígeno que es el que hacía que que respiremos hay hidrógeno en el aire y hay cómo no agua agua en forma sobre todo de vapor de agua si hay una real tienes químicas en este caso los los contaminantes en directo los primarios que se llama por ejemplo salen en forma de esos óxidos de nitrógeno de las convulsiones de los coches de los tubos de escape para que nos entendamos pero claro cuando llegamos esas sustancias que ya de por sí tiene la atmósfera hay otras reacciones químicas que hace que se formen otros contaminantes que todavía son peores mirad hay por ejemplo la formación del ácido nítrico cuando se junta con agua con esos contaminantes cuando se juntan con la con la humedad que tiene el aire con la con el vapor de agua que tiene el aire Se forma ácido nítrico que es que su un ácido corrosivo e incluso hay que tener en cuenta que no es que nos vaya a caer ese aire la piel y nos vaya agujerear la piel por ejemplo pero sí que es cierto que todavía aumenta más las afectadas las afecciones o afectaciones respiratorias luego mirad ahí cuando se junta ya con esa esos contaminantes cuando se juntan con otros por ejemplo como el azufre y sobretodo con algo de lluvia

Voz 1491 39:42 a una lluvia importante como Paradiso

Voz 19 39:45 para la contaminación sino una lluvia débil se forma ácido sulfúrico

Voz 1491 39:49 sí IS sulfúrico es la

Voz 19 39:51 a la Juve ansiedad y menos pero por ejemplo otro contaminante secundario que se llama que en este caso para nosotros es contaminante es el ozono el ozono también se forma con estas reacciones entre diversas sustancias la llegada del sol la llegada de la radiación solar eso es lo que se llama al ozono troposférico el ozono

Voz 1491 40:12 el tono que está donde no tiene que estar mal que es fiesta en la capa de ozono nos viene bien pero lo que no tiene viñas que esté aquí con nosotros

Voz 19 40:19 esta hay dos tipos de ozono está el ozono estratosférico el que está a unos veinte treinta kilómetros de altura que ese es el que nos

Voz 0084 40:25 protege de radiaciones ultravioleta por tanto

Voz 19 40:28 el bueno pero luego está el troposférico que para que no se nos entendamos es el ozono que se forma a ras de suelo por esa contaminación que es el que es malo para nosotros IES sobretodo en días calurosos en zonas industriales o urbanas es más evidente pero importante hay que saber que también ese ozono es un gas es un compás esto ya que tiende a desplazarse mucho por el territorio por tanto por ejemplo eh se puede dar también niveles de ozono importantes en zonas que son muy rurales y que están muy lejos de las ciudades por ejemplo hay dos dos ejemplos muy clásicos en Barcelona el ozono más importante no será en la misma ciudad sino que se da a unos ochenta kilómetros al norte de la ciudad y en Madrid ese ozono sobretodo se desplaza hacia la zona de la sierra especialmente a Somosierra porque el viento lo distribuya esa hacías hacia esa zona por tanto Podemos están incluso en alta montaña tener niveles de ozono malos altos

Voz 1491 41:23 ozono bueno y ozono malo si él

Voz 19 41:26 troposférico es el bueno es el de radiaciones ultravioleta el troposférico o el que tenemos más a mano el que tenemos más en superficie es el troposférico ese es el malo es él que es contaminante el que sobretodo muy irritante en este caso Marina Juan hay que decir que que ese que ese gas que se compuesto ese afecta mucho la respiración hace que el asma aumente que la rinitis aumente que las neumonías las Pulmonía as las eh las bronquitis aumenten incluso que el nivel de personas o el número de personas que pueden tener afectaciones respiratorias graves por tanto incluso con con resultado de muerte también aumenten osea que el ozono cuando se forma sobre todo ahora cuando empieza a ser ya Mazzola más horas de sol es bastante nocivo para la salud en muchos casos en Spa

Voz 1491 42:13 ya no podemos escapar nos del ni siquiera en la montaña en dato importante a tener en cuenta también para los que ocupan por los que vivimos de una en una gran ciudad sepan que nadie está a salvo Luismi gracias a vosotros hasta Málaga

Voz 16 44:20 cinco y catorce cuatro y catorce en Canarias

Voz 33 44:24 donde elección debería ir para Pedro Sánchez por aquellas fotos

Voz 0084 44:28 las que al poco tiempo de ser presidente

Voz 33 44:30 ella salía con las gafas de sol en el es obvia

Voz 0084 44:34 como un niño con un juguete nuevo

Voz 1491 44:37 la nominación de Jorge de Madrid para nuestro encuentro

Voz 1210 44:40 esto está seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro en arroba de buenas en Twitter nuestra encuesta hoy sigue abierta a quién le daría el Oscar a la mejor sobre actuación masculina ayer Le dimos el Oscar a Cifuentes por sus no me voy hoy está ganando Oriol Junqueras por su reciente declaración de amor a España con un treinta y siete por ciento de los votos pero hoy hay muchísima igualdad

Voz 1491 45:00 sí está ahí hay muy cerca está Pablo Casado con su retahíla de insultos a a Pedro Sánchez al presidente del Gobierno y también Rivera con su veo españoles Pijus Magníficus se mete en el grupo de la medalla de bronce y no recuerda otra otra actuación histórica de de Rivera otra actuación histórica asomada a la D'Rivera voto por Rivera su supervisión de españoles pero como Aznar hizo acento tejano nada igual

Voz 34 45:25 hemos dedicado tiempo ayer por la noche

Voz 0084 45:28 si esto mañana a trabajar en ello exactamente

Voz 1210 45:32 arroba tracklist no explica de dónde vienen las influencia de muchos de los políticos en nos dice que todo esto lo aprendieron de Cantinflas hablar mucho todo seguido y cuanto más rápido mejor luego que quién te ha escuchado no entiendan nada de lo que acabas de decir

Voz 1 45:45 la estricto tú esa es la clave

Voz 1210 45:48 el gazpacho es otra muestra de que tenemos oyentes muy informados vota por casado pero no por lo de felonía que ahora mismo tiene el treinta y uno por ciento de los votos como has dicho le ha gustado más su obra más reciente sobre las mujeres embarazadas

Voz 12 46:00 creo que es bueno que las mujeres que se vea una incertidumbre Cepal simplemente sepa lo que llevan dentro que lo sepan lo sepan

Voz 1491 46:10 arroba Carrasco se queda con un papel recurrente un arquetipo que hemos visto hasta la extenuación en temporadas pasadas de la política se acuerda del esa persona de la que usted me habla

Voz 1210 46:20 arroba Goyo y un montón de números ya es un clásico de esta sección nos ha mostrado su indignación propone que los políticos tengan que hacer una oposición para ser políticos habla incluso de un MIR para los políticos y Christie's Serrano vota por la opción que cada última Monedero y nos explica lo que pasó ahí Monedero por chupar cámara hizo el ridículo quedó muy mal ella muy bien se refiera Soraya si a mí me acoge así del brazo mejor no os cuento

Voz 1491 46:45 podéis mandarnos más notas de voz y os apetece nominar a alguien a votar entre yunquera Rivera esos españoles casado y su retahíla de calificativos para Pedro Sánchez o monedero chupando cámara como nos decía Cristina Serrano tras la moción de censura son las cinco y diecisiete las cuatro y diecisiete en Canarias

Voz 31 47:05 y en ese sentido pues la verdad sólo ha propuesto me extrañó mucho creo que dije algo así como como el Ayuntamiento de Madrid ya así

Voz 0084 47:15 no se me extrañó mucho porque bueno por supuesto que no nos pero simplemente esperaba una charla amistosa bueno conocer las cosas que podrían estar haciendo eso pero nada más como si sales te vas a casa supongo a dar una vuelta da pero vas vas con un follón en la cabeza me imagino si si llegas a casa dices en casa que me ha propuesto esto que te dicen bueno que me lo piense que ellos están siempre encantados la verdad es que tengo unas facilidades especial no porque sí es es algo así como si te apetece adelante si vas a disfrutarlo adelante si ves que lo vas a pasar bien adelante

Voz 1491 47:50 lo que es increíble es que alguien le puede apetecer o pensar que lo va a pasar bien bueno es Pepu Hernández ya lo escuchábamos en el boletín informativo es el candidato que quiere Pedro Sánchez para la alcaldía de Madrid aunque para hacerlo aún tiene que ganar las primarias del PSOE en la capital es el entrenador también que llevó a España a ganar el Mundial de Baloncesto un año dos mil seis ha explicado en El Larguero cuál va a ser su filosofía en esta nueva etapa más que al final le interesa el camino

Voz 0084 48:14 es una frase que utiliza mucho porque es de Galeano no yo no llego mucha yo no viajo para

Voz 19 48:19 al llegar

Voz 0084 48:20 viajo para ir salir creo que es interesante siempre he disfrutado lo he explotada igual cuando cuando competía la mente en el trayecto pero es que la yo nunca si llega si llega es para tomar Reyero para otra etapa igual es un problema que no pero no lo pido resulta muy interesante no muchos de sus llegado algunas metas si quieres es decir un final de temporada Un final de competición o incluso con algún éxito hiciese a poner el qué pero sí lo divertido ha sido Álvarez lo divertido ha sido el transcurso la competición y Javi cómo se ha gestado todo

Voz 1210 48:50 Kevin queda en una entrevista meter una cita ahí de repente te da un toque de profesional termina

Voz 8 48:55 la Galeano no para todo el mundo es la la mejor

Voz 0084 48:58 cita la más recomendable mucha gente considera que

Voz 1210 49:00 el Mundial de Saitama como el germen de la época dorada que le llegó posteriormente al deporte español ahora Pepu va a pasar de manejar un Manquillo de quince jugadores hablar del sistema de recogida de basuras en el barrio de acacias por ejemplo no es exactamente lo mismo pero él ve similitudes

Voz 0084 49:13 de tu experiencia en el baloncesto puedes aplicar algo a la política algo que tú has vivido como entrenador como selección

Voz 1775 49:19 Nador tantos años en el basket de ahí tú puedes decir

Voz 0084 49:21 esto que yo he vivido en mi en mi profesión lo voy aplicar a la política de alguna manera tú crees que algo puedes aportar yo creo que sí

Voz 35 49:28 dentro de un ayudante un ayudante de joder es un ayudante de personas no todos en este sentido también hay una sensación que tengo de que creo que también la política se tiene que trabajar como no momento determinado y me dijo No el el baloncesto es un deporte individual que parece que es una frase que yo dije que no me acordaba de ella lo recordó un exjugador en juveniles el baloncesto es un deporte individual que tenemos que jugar como equipo no yo creo que la política por supuesto el talento liderazgo y capacidades tenemos que aportar los todos pero hay que funcionar como equipo yo creo que estoy en el partido donde se puede trabajar como equipo te gustaría encaré otros partidos que no son tan son más individualistas me permite sí soy uno más individualistas ir el concepto de de colectivo de trabajar todos juntos en una misma línea por por otro colectivo muchísimo más grande que es la sociedad creo que es algo que me a mí me particularmente me motiva especial

Voz 1491 50:16 después declararon Rato sobre política y sobre él

Voz 18 50:19 insuficientes según Pepo mandato de

Voz 1491 50:21 de Carmena Manu Carreño le ha preguntado por esa amenaza del Real Madrid de dejar la Liga ACB Pepu cree que el Madrid y se ha enfadado hay más de la cuenta pero tópico

Voz 0084 50:30 para que el Madrid diga me voy de la ACB yo creo que no yo sinceramente creo que debemos de valorar un poquito más esas cosas en un poquito más templados en ese sentido hizo pensar en todas las cosas buenas que hemos hecho y las cosas buenas que ha hecho el Madrid extraordinario preceptos recorrido tener lo que lleva haciendo Pablo Hermoso equipo maravilloso maravilloso y que van a poder volver a hacerlo van a poder reeditar lo otra vez en futuras Copas en futuras ligas en futuras Euroliga es ojalá pero pero sin lógicamente el el rebote es importante porque te afecta mucho pero que no acepte mucho más allá yo siempre he dicho que me parecía injusto completamente injusto que una derrota que durará tres semanas y una victoria veinte minutos

Voz 1210 51:11 en la sección de fútbol del Real Madrid está la cosa algo más tranquila tampoco mucho más normal a la espera del clásico de mañana en el Bernabéu en el Madrid hay un nombre propio en el plano negativos Gareth Bale que parece vivir su peor momento en el club ya en el vestuario

Voz 0084 51:26 yo entiendo que Bale está como está es que empezó acabó la temporada diciendo que se iba cuando el Madrid gana la Champions acaba la temporada diciendo de aquí me voy Se va a Cristian no le convence le convence no lo venden cuando estaba en la rampa de salida se queda ir en el Madrid porque tiene que ser el que lidere al Madrid esta temporada no sólo no lo ha liderado sino que ha visto que Vinicius Lucas Vázquez

Voz 1491 51:46 esto por delante del por deméritos propios que el primo

Voz 0084 51:48 es culpable de que Bale esté así es no hay otro sea el mundo Ibra que es un buen chico pero las eh

Voz 1775 51:54 extracción que tiene todo el vestuario

Voz 0502 51:57 lo que tienen a los aficionados del Real Madrid

Voz 0084 52:00 evidentemente no le conocen personalmente como le conocen los compañeros es que el día que se vaya Bale no sentir

Voz 1772 52:05 a nadie que no se van a dar cuenta hasta que hayan pasado día