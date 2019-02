De Buenas a Primeras (27/02/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:50 empieza el miércoles veintisiete de febrero con ocho grados en Béjar Salamanca hay otro día de sol y de bastante calor por delante en puntos del Ebro del Euskaltel Euskadi de Cataluña van a tocar los veinticinco grados

Voz 4 01:07 dos años siete meses y veintidós

Voz 1491 01:09 días teníamos que abrir el informativo Hora catorce

Voz 4 01:11 con esta última en el metro

Voz 1892 01:14 en la estación de la calle Jesús en pleno centro Juanma Graner buenas tardes

Voz 8 01:18 muy buenas tardes algún convoy ha volcado hice dos conoce a esta hora cuánta gente puede haber en su interior no han trascendido ni el número de heridos ni tampoco si hay víctimas mortales

Voz 1210 01:27 el último si había víctimas mortales cuarenta y una personas murieron en el acto en el mismo momento de accidente y otras dos más tarde cuarenta y tres muertos en total cuarenta y siete heridos el accidente de metro más grave de la historia España el tercero en toda Europa que ha tardado insistimos casi trece años en llegar a juicio

Voz 1491 01:44 trece años con muchas dudas y posible responsabilidades sin aclarar porqué no había balizas que limitarán la velocidad en la curva el accidente por qué no se toman medidas pasar de que otros trenes ya habían descarrilado en ese mismo tramo y el maquinista que iba a ochenta donde no podía ir a más de cuarenta tenía la formación adecuada preguntas que han servido a la Audiencia Provincial de Valencia para reabrir el caso llevarlo a juicio oral Julia Molina

Voz 9 02:09 acceden va a ser fortuito una combinación de factor sin previa

Voz 4 02:12 les pasa una

Voz 10 02:14 está en la vida comenta Cunard sirven con el de June SES del todo inevitable que una serie de factores imprevisibles fortuito

Voz 11 02:22 previsible inevitable a pesar de que los valencianos han pasado años escuchando esta versión en su televisión pública la misma que dio el Gobierno del PP los familiares de las víctimas han pasado trece años insistiendo en que el caso no podía quedar ahí

Voz 12 02:35 el Gobierno valenciano tuvo la oportunidad de depurar responsabilidades tras el accidente y no lo hizo

Voz 11 02:41 las Cortes Valencianas fueron las primeras en darles la razón eso sí cuando cambiaron de color en dos mil dieciséis diez años después del accidente se cerró una comisión de investigación que concluyó que el descarrilamiento se podría haber evitado la apoyaron todos los partidos menos el PP

Voz 4 02:56 en el accidente de tres de julio de dos mil seis

Voz 11 03:00 era previsible y evitable los trabajadores de Canal Nou justo antes del cierre de la televisión pública también pidieron disculpas a las víctimas por no haber hecho su trabajo Canal Nou batiendo

Voz 12 03:10 actitud indigna pero una televisión pública que había deber Stat al costado del seus Ciutadans

Voz 11 03:16 por haber picado el argumentario de la Generalitat no haber dado voz a las víctimas y a todos aquellos que reclamaban una investigación justa ahora queda que los tribunales hablen de momento las víctimas han conseguido que los responsables de Ferrocarrils de la Generalitat valenciana se sienten en el banquillo a declarar algo que no ha pasado todavía en estos trece años de plomo

a las cinco y media las cuatro y media en Canarias queremos recordar exactamente qué pasó aquel tres de julio de dos mil seis y que ha pasado durante todos estos años casi trece años insistimos para que el mayor accidente de Metro de nuestra historia no llegar hasta horas hasta los tribunales lo vamos a hacer con ayuda de nuestro compañero de Radio Valencia Toni Jiménez

Voz 1210 04:24 la encuesta de Hoy arroba de buenas que avería doméstica puede convertir vuestro día en un auténtico infierno y como siempre os damos cuatro opciones pero Twitter no dejaron el marzo Por otra cosa así que podéis votar por una de estas cuatro o contarnos cuál es la opción que echáis de menos

Voz 1491 04:38 vamos de menos a más lo más soportable para los oyentes de de buenas lo que afronta con mejor disposición es un desagüe atascado sólo el quince por ciento tensa es que es lo peor que os puede pasar en Castán poco lleváis del todo mal

Voz 1210 04:50 la que para nosotros es la peor de la lista que es tener goteras o peor aún provocarse al vecino

Voz 1779 04:56 buenos días uno Ross se quedó con una de las goteras eso es vamos horroroso que te quedas goteras día de lluvia eso

Voz 1491 05:02 desesperante desesperante dice Diego de Zaragoza o directamente para echarse a llorar

Voz 13 05:07 Julia de Alicante me da igual la caldera un desagüe o incluso el Internet pero que llueva dentro de casa es eso es un descontrol absoluto me sucedió en una ocasión sólo pude sentarme en el suelo llorar

Voz 1210 05:20 para llorar también es lo de ponerse de acuerdo con el seguro es desesperante

Voz 1491 05:25 ni para llorar yo cuando llevamos seguro llame asombro

Voz 1210 05:28 llamada alarga de Mané asoma la lágrimas segunda opción

Voz 1491 05:31 más votada de la encuesta muy igualada con la primera opción millennials según nuestro oyentes Santiago muy enfadado con el resultado

Voz 14 05:37 ya hay gente que debe darle más quedase sin Internet que que se les troupe la cantera o qué se le estropee una tubería que tenga goteras yo creo que esa gente son todo millennials que jamás se han preocupado de nada de ningún tipo de mantenimiento sus casas aclaró para extranjeros que así está ya cerrado ya tendrán tiempo de de ver lo que es que llegue a esa casa quiten a todo el agua por ahí tirada o que de buenas a primeras veo una gotera bueno la de pasta que te vas a gastar el jefe de

Voz 1491 06:16 pues ha acordado sabemos que el sonido es bastante mejorable pero es que la mala baba de Santiago que no nos la podíamos quedar en en el guasa necesitábamos compartir la nos encanta se nota que disfruta de pensar en un montón de milenios con el baño inundado

Voz 1210 06:31 pero no Santiago quedarse sin Internet no es lo que más preocupa a los oyentes de de buenas la opción más votada la peor avería imaginable para vosotros es que se rompa la caldera quedarse sin agua caliente vamos treinta y dos por ciento de los votos

Voz 1491 06:42 que tiene una versión aún más retorcida que es la de quedarse sin agua ni fría ni caliente ni nada

Voz 15 06:49 hola chicos muy buenas aquí Jordi de Barcelona pues yo destacaría otra opción y es que es la de quedarse sin agua recuerdo que el año pasado en pleno mes de agosto durante unos días estuvimos sin agua por una avería general en todo el edificio es más esta semana vino a un amigo de fuera a pasar unos días aquí pues dos tres días estuvimos sin agua no poder ducharse en pleno mes de agosto pues no es muy cómodo menos mal que mi abuela no sabe que vive bastante cerquita pudimos ir a subasta

Voz 1210 07:20 pues qué suerte Jordi tener vuela Ike encima os deje la casa dado echaros

Voz 1491 07:25 iniciadas abuelas son lo más José Luis de asamblea se pone a pensar en averías que lo vuelven loco si lo dejamos se hace la hora y media de programa

Voz 16 07:32 la cisterna para ver salir agua se que cierra la puerta de entrada a tu casa con la llave puesta por la noche nada más llegar a casa salta el diferencial de quedarse sin luz había la bombilla al entenderla ya fundido suben los ocho partidos se iba sube sin diferenció

Voz 1210 07:51 pues hombre hay que decir que lo dejase las llaves puestas dentro de la puerta es un poquito de negligencia también eh nuestra avería que no tapas nunca

Voz 1491 07:59 hombre claro pasar a mí lo que me pasa muchos la de diferenciar y me pasa siempre que me voy de vacaciones siempre no falla yo ya estoy empezando a pensar que es un mensaje de mi casa para que no la deje sola tanto tiempo siempre que vuelvo han saltado los plomos y me encuentro pues eso un cadáver en la nevera

Voz 1210 08:16 la encuesta sigue abierta en Twitter en arroba de buenas y podéis mandarnos notas de voz como las que acabamos de escuchar al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Marta Valderrama está al otro lado del teléfono en la producción Borja González en la técnica cruzando los dedos para que no se rompa nada empieza este miércoles veintisiete de febrero empieza de buenas a primeras

Voz 18 08:42 ah sí

Voz 19 09:21 sido eh

Voz 1491 10:07 cinco menos veinticuatro menos veinte en Canarias este miércoles no es un día cualquiera en unas horas en Hanoi la capital de Vietnam Donald Trump piquillo Moon van a verse las caras por segunda de van a tener su segunda cita que nervios la primera tuvo lugar en Singapur a principios de junio del año pasado y casi nueve meses después la geopolítica parece que sigue dando sus frutos y donde antes había palabras gruesas amenazas ahora hay una conversación casi casi

Voz 12 10:40 de de Tinder hemos pasado de esto

Voz 21 10:44 we now por ley no

Voz 1491 10:48 de no tener otra opción que destruir total

Voz 12 10:51 mente a Corea del Norte a esto otro agradecerá por tener coraje aun así lo que digo es un presidente superlativo está al borde de la catástrofe mundial ose manda cartas de amor con sus supuestos enemigos

Voz 22 11:11 la prueba

Voz 12 11:15 la Abbado de quien a la cena que van a tener mañana en Hanoi en la que Trump espera avanzar en la desnuclearización de la península de Corea

Voz 1210 11:23 es será Donald Trump Kim Jon Un es verdad que es una persona bueno más callada no no es muy dada rueda de prensa el líder norcoreano podría decirse que es un nombre más de hechos que de palabras los dos están ya en Hanoi Easy

Voz 1884 11:36 si hay algo que les define es su forma

Voz 1210 11:39 viajar mientras Donald Trump lo ha hecho en el Guan es un plazo de avión si ha decidido hacerse una especie de Inter Rail China llega Vietnam tras más de sesenta horas el líder norcoreano ha llegado esta mañana a la ciudad vietnamita de Tom dan para reunirse contra ya ha recorrido más de cuatro mil kilómetros a bordo de un tren pero por qué entren cuando podría haber tardado sólo cuatro horas en avión no bueno pues hay diferentes teorías según él

Voz 23 12:03 periódico surcoreano Hahn quiere es

Voz 1210 12:05 mostrar su vínculo con la afición de sus antecesores por la llamada diplomacia ferroviaria entre lo que iban en carro su abuelo sólo viajaban tren esto era mi exhibido con motivo de orgullo también viajaba en tren pero su padre porque tenía miedo al avión pero bueno él quiere seguir con la tradición según dice The New York Times eh el viaje en tren también sugiere que está reacio a tomar prestado un avión chino porque no quiere mostrar dependencia por China ya su vez quiere dejar constancia de su alianza con el país porque ha tenido que modificar todos los horarios de todos los trenes locales para permitir el paso del convoy ir luego por último

Voz 24 12:41 ya he general habla de el lujo del tren

Voz 1210 12:45 el hotel que que se mueven entre en vamos a noventa vagones blindados humo en el interior cuenta con salas de reuniones con televisiones de pantalla de plasma con ordenadores dormitorios sillones de lujo de todo de todo cuenta con todos

Voz 1491 12:59 a ver quién no tiene sus pequeñas manías para viajar pequeñas manías vamos a seguir hablando de personas que que también estaba viendo historia pero en un plano más local los Especialistas secundarios han traído este martes a La Ventana Ander un empresario vasco que estar renovando a marchas forzadas el mundo del circo

Voz 25 13:15 con quien tenemos el honor de ahora dar Ander Adrián el maravilloso ya te un circo vasco no quién tiene más mira lo único verde de traineras el mando a la Mona Barreda años quiere Lamata Gate Pilar de Francisco mira has dicho el faquir

Voz 23 13:46 David

Voz 25 13:48 los troncos de macarrones lo llaman camino trenes y luego escupe fuego que es cosa de los astilleros

Voz 1210 13:59 es verdad que hubiera caminando sobre la grasa de las cocochas desde presionante pero ese no es el verdadero atractivo de este circo vasco este circo tiene una seña de identidad muy reconocible que son capaces de montar una carpa que tiene capacidad para medio millón de personas

Voz 1491 14:14 pues no se llama circo la os debe ser algo

Voz 1210 14:17 así como el el nuevo Bernabéu en Kiev que quiere Florentino

Voz 25 14:20 a la gente en realidad que hubiera diez coma montajes la carpa el circo

Voz 1210 14:24 buenos cómo como hay si desmonta

Voz 25 14:27 lo que una carpa para Miriam millón de personas decidir si te miro toxina herramientas con las manos más de diez aguantó sin ánimo Caligari además entre los dos no no no no no hay hoy siete minutos Hollande dinos dónde estas próximas fechas es maravilloso circo de hostio por si algún oyente hubo algunas otros que acercarse a ver Cary apunte cinco de marzo el somos en Getaria por la mañana la noche guineano empezamos me o la Torre Denaes que por la noche me espero benditos anoche en Medellín ser un ahorro poquito la función de Benasque no digo que valora el ejercito más claro que se bueno pues ante el muchísimas gracias

Voz 1491 15:31 ah bueno bueno la coqueta de la radio compitiendo con esto para darla ahora no tendrás de energía eco va sobrado el Vaticano al cerebro en los últimos días una cumbre sobre los abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia que se ha calificado de histórica a pesar de que no ha habido grandes anuncios de hecho las víctimas están muy decepcionados con los resultados entre las declaraciones que ha dejado el cónclave la más polémica ha sido esta el Papa Francisco culpando de la pederastia hasta Tana

Voz 22 16:19 unos comento desatan la manos del mal

Voz 1210 16:26 un instrumento de Satanás en el abuso vemos la mano del mal decía el Papa Francisco ha dedicado una cara B de hora25 a ese chivo expiatorio expiatorio por excelencia para la Iglesia el mismísimo Satán

Voz 12 16:38 vamos a descubrir quiénes ese Satanás de paso saber por qué el Papa cree que él es el culpable los curas sus instrumentos Satanás el que huele a fútbol no si te acuerdas ese momento podríamos hacer un paralelismo con la situación actual y la relación entre Estados Unidos y Venezuela de aquel momento para septiembre de dos mil seis en es momento de era presidente de Venezuela Hugo Chávez comparaba Bush con el día

Voz 27 17:00 ayer estuvo el diablo aquí huele a azufre todavía bueno vais

Voz 24 17:07 vamos al diccionario o no sé si debemos ir a la Biblia para saber quiénes Satanás

Voz 12 17:11 pues mira primero el diccionario dice que es el príncipe de los demonios en la tradición judeocristiana también dice que es una persona perversa Santano Satanás la palabra viene del hebreo significa enemigo un opositor es un ángel a las órdenes de Dios encargado de ciertas tareas desagradables Easy claro que aparece en la Biblia en el Antiguo Testamento es el adversario Dios en el Génesis en Isaías en Ezequiel también aparece aunque la imagen que tenemos de él es horrible con cuernos con pezuñas y todo peludo en por ejemplo lo describe como el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura perfecto eras en todos sus caminos desde el día que fuiste creado dice aquí el el caso es que quería gobernar el Universo y al final lo que pasó es que Dios lo expulsó

Voz 27 17:54 esa fue lugar de todos no encuentro

Voz 1491 18:08 sus Satanás anda suelto ángel caído Cebú el Demonio Lucifer el diablo tiene muchos nombres en la canción que escuchamos un tema original de Luis Eduardo Aute anda suelto Satanás Susan muchos de

Voz 1210 18:21 son muchos los grupos que han dedicado canciones al diablo también en el mundo del rock quizás porque el demonio tiene cierto encanto representa la posibilidad de oponerse al orden establecido lo ha explicado la profesora de Filosofía moderna y contemporánea de la Complutense Ana Carrasco

Voz 12 18:35 Nos pasa lo mismo a todos por ejemplo a los Rolling Stones se nos presenta como un hombre súper educado en el si fácil for the Devil encantado de conocerte espero que sepas bien bienvenido

Voz 28 18:51 de empresa

Voz 4 18:59 Satanás inicialmente como bien ha dicho ha dicho Sara es una traducción de un concepto digo que significa el adversario el opositor pero el adversario el opositor de quien no de Dios no de Cristo aunque luego sea la Anticristo inicialmente esa el opositor al adversario de los hombres del hombre que mencionaba muy bien también Sara esas escrituras no en el caso de en el caso de este momento el que dice bueno fíjate tú dices que Hoppe es muy bueno pero no le has llevado al extremo a extremo cuando sus la desgracia verá si te es leal lo no entonces Satanas de simpatía porque es quién abre la posibilidad de elección Satanás inicialmente tiene que ver con el orden terrestre es decir orden político y lo que hace justo injustamente es cuestionar si el orden que dicta la autoridad

Voz 12 19:52 es realmente justo o no

Voz 4 19:54 Justo y entonces aparecen cosas muy curiosas como por ejemplo que Satanas apacible sigo dieciocho también antes con el paraíso perdido de Milton Satanas es aquel que quiere derrocar a Dios porque el orden de Dios o Rhodes el orden que Dios quiere imponer es una orden injusto

Voz 27 20:13 mujer

Voz 1210 20:16 más esta canción que suena es Liz de Pedro Guerra demuestra que el diablo también ha tenido nombres de mujer Liz era la primera mujer de Adán la que decidió abandonar el paraíso la primera mujer libre que no se dejó gobernar

Voz 1491 20:30 la representación del diablo en la Historia del Arte ha dado para mucho dentro del cine tenemos muchísimos ejemplos incluso alguna película un poco conocida que dice Sergio que da tanto miedo como El exorcista

Voz 12 20:43 antes años hablábamos de los otros nombres de Satanas no bueno pues que además de Lilly también el ángel caído

Voz 27 20:49 B

Voz 12 20:59 este tema se lo dedicó a Van Gogh Antonio Vega es el disco Anatomía de una ola dice Antonio Vega que se sentía identificado con el tremendismo y la demencia de Van Gogh de que aquí amo el Ángel Caído IMAS el demonio o los mil demonios estos son los mil demonios de la moda de la maravillosa orquesta del alcohol y bueno tenemos una más que no es demonios sino diablo Debbie no esta es puro country es Willie Nelson pero escucha por favor qué espanto la primera frase

Voz 0084 21:35 da con

Voz 12 21:38 a pareces el diablo por la mañana tenemos tiempo cuadernos al fin recuerdo por ejemplo la profecía rápidamente la profecía mil novecientos setenta y seis la historia del Anticristo con Gregory Peck El exorcista mil novecientos setenta y tres se dice que es la mejor Pelli sobre el diablo la obra maestra de William que él La semilla del diablo de Polanski o El corazón del ángel esta sección miedo quería que escucharéis el momento en el que está intentando parar un huevo duros acordes con el plato el momento en el corazón del Ángel recortes esta pole

Voz 27 22:10 a ver tremeños sabe lo que tiene entre las vamos que exigen de él siempre con sus huesos existe momentazo horrible

Voz 29 22:21 cómo ve que Trillo Pericay invocado sesión Bryant son cero Bayern de opto por decreto Ball investigó Eric que allí puede apertura estratégica pero

Voz 1491 22:49 siete minutos para las cinco obras cuatro en Canarias sí siempre he querido participar en un concurso tipo quiere ser millonario cincuenta por quince pasaba la habrá au Saberi ganar pero nunca os han seleccionado lo de salir en la tele no lo ves muy claro yo no tenéis que vender vuestra alma al diablo que sepáis que llegado vuestro momento porque solo necesitáis vuestro teléfono móvil para participar cada noche totalmente gratis en el Q2

Voz 1210 23:17 el Kun doce tribus se llama que se turnan para presentar cada noche insistimos a las diez en punto Toni Cano ir Juanjo de la Iglesia que han estado en Hoy por hoy explicando de qué va todo esto

Voz 9 23:27 es un camino nuevo que yo creo que tiene muchas posibilidades que acaban de abrirse Portillo yo creo que la interactividad en el entretenimiento y sobre todos los concursos va a ser muy importante el hecho de que una persona no sólo vea cómo juega un señor que es muy listo responde a todas las preguntas sino que pueda jugar él ya no ganar sin sentir que está participando realmente en tiempo real yo creo que va a cambiar todo hoy es un camino que se abre ahora mismo y que es yo creo que tiene muchas posibilidades

Voz 30 23:57 lo bueno este juego es que venía con el éxito garantizado porque ya sabía metalizado Estados Unidos indirectamente lo que hicieron fue como con muchos concursos traerlo directamente a España la versión americana H cutre Libia ha llegado a repartir doscientos cincuenta mil dólares

Voz 1491 24:10 a repartir eh no vamos a explicar cómo funciona esto también hay que decir que haya hay unos siete mil no es de usuarios al mes hasta ochocientos mil jugadores alguna que otra noche mientras que en España estamos todavía lejos de esas cifras

Voz 31 24:22 pues es un concurso clásico de televisión que se ve a través del móvil ya pasaba a ser una aplicación ante aplicaciones porque aquí no juegas cuando quiere sino cuando decimos nosotros que es a las diez de la noche las cuentas

Voz 9 24:34 de juega cada Yahoo pues estamos en una horquilla entorno a los cien mil personas los fines de semana los domingos es nuestro día estrella los setenta ochenta depende del día sesenta algún día entre semana cien mil personas a la vez contestaba Pilar hemos su pico de ciento ciento sesenta sesenta por ahí sí sí está muy bien cuánto dinero repartido hasta el momento un total pues fíjate son llevamos meses ya repartiendo quinientos euros al día en los días de diario y dos mil en fin

Voz 1884 25:06 de semanas había que echar la cuenta mida la próxima semana reparte iremos la primera de marzo repartimos veintiun mil quinientos veintiun mil quién

Voz 1210 25:13 estos euros esos suenan a mucho dinero pero no os penséis que hay un único ganador esto no es como el Euromillón el premio se reparte entre todos los que hayan conseguido llegar superar claro la pregunta doce que pues esta es la suerte de ser el único pleno lo que suele pasar es que al final termina repartiendo el el premio entre varios y acabó ganando cincuenta y cinco céntimos EPO como le pasó a nuestro compañero Sergio Díaz

Voz 1491 25:35 tengo cinco céntimos que no te Dani para dos cafés de la máquina de la SER eh aunque mirándolo por el lado bueno es mejor no tomarse nunca dos cafés de la máquina de las debe con uno llega bueno para conocer mejor el Q2 de trivial lo mejor que se puede hacer es jugar al doce tribus aunque sea en pleno Hoy por hoy sobre todo para saber eh bueno lo que seguramente muchos Cesc preguntando no de dónde sale el dinero de los premios si la aplicación es totalmente gratis

Voz 9 26:01 que nuevo concurso quiere lanzar los creadores de de doce uno basado en Pasapalabra a B quién quiere ser millonario Cee La ruleta de la fortuna

Voz 32 26:08 eh B el CF eh

Voz 9 26:15 es que hablar más con vuestros jefes de dónde sale el dinero para que esto sea un negocio de las arcas del Estado B no hay dinero no los pagan estamos esperando a que llegue la policía

Voz 1884 26:24 está la publicidad ya que ya está sobrevolando la publicidad muy cerquita

Voz 9 26:28 además la inversión previa de los los accionistas vale pero el modelo estatutario básicamente la policía estará insertada en algunas de las preguntas en los entornos intentaremos que sea un modelo de publicidad quiero interfieran a ritmo el programa que se puede hacer que todo es que habrá pues patrocinios habrá insertos en en momentos en los que el programa siga su curso tú te acuerdas en el que recordarás Bencomo metíamos la publicidad nosotros en las cortinillas en tal que no molestaban al el ritmo el programa interesante que es la pregunta killer a la última pregunta ve la pregunta a la que dure más concursantes hace una pregunta sobre asesinatos no llegamos al cincuenta por ciento de acierto o sea que la ve correcto como les llega el dinero los concursantes a en un sobre a domicilio porque tiene que pasar por Génova que Paul O C a través una cuenta bancaria M la uno me parece muy divertido

Voz 21 27:20 casado en estará por la labor así que

Voz 9 27:22 la recogió inicial era aquí vamos a Toni yo con uniforme siempre

Voz 30 27:30 desde el sobrero o la cuna porque yo no sé qué es lo que pasa que parece que todo lo que toca Internet se termina convirtió en una fuente para ligar todo lo que toca

Voz 1491 27:37 en o todo lo que toca el hombre también y además a través de

Voz 31 27:40 me sociales en la gente hace mucha comunidad incluso sabemos que hay gente que se ha conocido gracias a las doce el amor

Voz 24 27:46 sí sí sí sí sí porque aquello jugando todo todo esto es muy bonito todo

Voz 1491 27:53 muy bonito dos minutos para las cinco para las cuatro en Canal

Voz 4 27:58 de primeras con Marina Fernández igual

Voz 0084 28:01 López cuando John Fogerty recibió su carta de reclutamiento militar en plena guerra de Vietnam se quedó atrapado al rededor de una frase por qué a mí una pregunta sobre la que construyó una de las canciones más poderosas de la Creedence Clearwater Revival

Voz 27 28:20 eh

Voz 0084 28:23 editada ahora hace medio siglo no es un tema anti bélico como se ha vendido muchas veces sino contra el clasismo contra esos hombres que lideran guerras en las que no luchan sus hijos son retrata precisamente eso la injusticia que libera de las guerras a los hijos de los poderosos el tema editado en mil novecientos sesenta y nueve en un año agitado en la guerra de Vietnam caló mucho en la generación de gusto que entre los jóvenes que vivían con miedo la llamada a filas publicó tres discos aquel año en el que tampoco paró de girar además tuvo tiempo de retratar el mundo

Voz 1884 28:59 habitaba lo hizo con esta canción

Voz 0084 29:02 en a uno de esos temas que pasan de generación en generación

Voz 1892 29:06 y que siguen sonando en protestas y manifestaciones contra la guerra

Voz 1491 29:13 medio siglo ya de esta canción de la Creedence medio siglo en el que no hemos sido capaces de corregir ese clasismo del que habla for tonight son un himno antibelicista que no tenía vocación de serlo en el sofá Sonoro de de Alfonso Cardenal

Voz 27 29:34 no

Voz 1491 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias hay daba buenos días buenos días nueva piedra en el camino para sacar a Franco del Valle de los Caídos son juzgado ha suspendido de forma provisional la licencia urbanística para exhumar al dictador aunque el Gobierno asegura que el auto no paraliza el expediente Adela Molina

Voz 0011 30:20 el Juzgado de lo Contencioso número tres de Madrid considera que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial no ha tenido en cuenta que en la exhumación de Franco puede haber riesgos de seguridad ya que requiere levantar una losa de mármol de dos toneladas el juez José Yuste y Bastarreche basa su decisión en un informe técnico de dos arquitectos encargado por la Fundación Franco el juez llega a decir en un auto que la obra puede poner en peligro la vida humana señala que no hay urgencia para exhumar al dictador que lleva cuarenta y cuatro años enterrado en la Basílica del Valle de los Caídos el Ayuntamiento tiene tres días para presentar alegaciones este magistrado Justine Bastarreche escribió un artículo en el año dos mil siete en el que criticaba la ley de memoria histórica el Gobierno comunicado admite que puede haber retrasos en la ejecución material de la exhumación asegura que hay otras doce demandas similares a ésta aunque siete Se ha desestimado la paralización cautelar de asegura que la Abogacía del Estado trabaja para agrupar todas ellas en un único juzgado el Ejecutivo lamenta el otro

Voz 1491 31:14 el mismo que el entorno de Francisco Franco

Voz 0011 31:17 se está practicando contra la exhumación en

Voz 11 31:19 en Unido Theresa May CDI dice que si su plan del Brexit vuelve a ser rechazado permitirá que el Parlamento decida si pide una prorrogarlo a Bruselas para la salida de la Unión Europea ahora en Bruselas estudian el encaje de fechas del Brexit

Voz 1491 31:31 con las elecciones europeas corresponsal Griselda Pastor

Voz 11 31:34 no está dispuesta a estudiar la demanda de tres a mí para una prórroga así lo ha confirmado el vicepresidente de la Comisión Vladivostok que es aunque el problema es la agenda el calendario porque el veintiséis de mayo hay elecciones al Parlamento Europeo y si los británicos siguen siendo miembros tela Omnium sus ciudadanos tienen derecho a elegir diputados que les formule

Voz 1186 31:56 aquí se produce una prórroga al Reino Unido no participen selecciones porque el derecho de los británicos a participar siendo miembros de la Unión Europea el veintiséis de mayo es un derecho fundamental no puede violar nadie por tanto implicaría que ya desde ahora tendríamos que saber que el Reino Unido va a participar porque no le oculto que el reparto de los escaños que se ha hecho sin ellos ya no se aplicaría en ese caso son las

Voz 11 32:24 aclaraciones a la Cadena Ser de Ramón Jáuregui el eurodiputado socialista planteando un problema que en estos momentos

Voz 1491 32:30 los estudian los juristas aquí en España en el juicio del proceso hoy será el turno de los testigos después de la declaración de los doce líderes independentistas declararan figuras como el ex presidente Rajoy el ex president de la Generalitat Artur Mas o Soraya Sáenz de Santamaría en las últimas horas han declarado Jordi Cuixart el presidente de Omnium Cultural que se desvinculó del Gubern y que de cualquier tipo de violencia y Carme Forcadell ex presidenta del Parlament que reconoció que no obedeció al Tribunal Constitucional

Voz 22 32:55 entre la suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales que nadie tenga ninguna duda Omnium siempre va a ejercer derechos fundamentales advirtieran a la mesa el letrado mayor y secretario de la Cámara de la ilegalidad de amb

Voz 12 33:10 las proposiciones de ley advirtieron pero como saben los informes de los letrados no son vinculantes

Voz 1491 33:16 es todo más información en media hora en Cadena Ser punto com

Voz 27 33:22 servicios informativos

Voz 4 33:25 de Bulnes a primeras con Marina Fernández y Juan López pues un poco lo de siempre en lo informativo para empezar este

Voz 1491 33:37 miércoles y un poco también uno de los últimos días en cuanto al tiempo verdad Luismi Pérez buenos días buenos

Voz 1884 33:44 días Marina así es como se dice en las ferias aquello de que alegría alboroto otro perrito piloto pues es que vamos a volver a tener otra vez la misma situación del tiempo además hoy en algunas zonas del país todavía va a hacer más calor recordemos que ayer llegamos a valores de veintiséis veintisiete veintiocho grados Hinault en Canarias sino en el Cantábrico en Canarias también pero en el Cantábrico es donde subió más ayer el mercurio es donde más va a subir hoy sobretodo hoy en el caso de Euskadi en Cantabria y en Navarra también en gran parte de Aragón de Cataluña y de las costas mediterráneas esta tarde Marina de veintidós a veintisiete grados otra vez vamos como si estuviéramos en el mes de mayo sí que empieza a pinchar un poquito la temperatura en alguna zona de Castilla y León sobretodo de Galicia y de Asturias pero básicamente vamos a seguir con tiempo soleado tranquilo malas noticias de cara al secano por tanto en la agricultura y solamente algún chubasco que por la tarde caerá en Galicia sobretodo ya entrada bastante la tarde en el resto del país tiempo despejado algunas nieblas entre las costas de Catalunya de la Comunidad Valenciana y Baleares el viento que va a seguir soplando algo tozudo cerca del estrecho aunque menos que los últimos días ayer otra vez llegábamos a ochenta noventa kilómetros por hora en Tarifa por ejemplo

Voz 1491 34:59 así que seguimos con este viento Tozo del que Llanos hablabas también ayer nos hemos dado cuenta Luismi de que eres un apasionado del viento y de cómo incluyen a Meteorología INM Lima de una zona sí pero cuántos tipos de viento tenemos Luismi cuántos tipos en total de esos que vemos en Rosa de los Vientos porque se inicia

Voz 1884 35:20 pues ese diferencian básicamente según su procedencia vientos dominantes seremos

Voz 1491 35:28 bueno parece que tenemos problemas

Voz 1884 35:31 España

Voz 1491 35:32 parece que estamos teniendo

Voz 1210 35:35 hasta Luismi precisamente mi Pérez eh

Voz 1491 35:37 os tendría que preguntabas de la encuesta de de de buenas que quede avería doméstica os puede sacar más de cambio resulta que a nosotros nos está sacando de quicio el Tai Line que es el sistema con el que conectamos cada día con nuestro meteorólogo con con Luismi Pérez son las cinco y seis las cuatro y seis en Canarias

Voz 22 35:56 Manuel jabones Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia Queralt José Antonio Pérez Esther Pardo

Voz 24 36:03 mira José María Izquierdo Xavier Vidal Folch varios la Urrea

Voz 22 36:10 el mundo nos explica sólo cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo

Voz 24 36:19 cadena SER

Voz 1491 36:23 es bueno no hay avería en general que no se solucione y parece que podemos recuperar la conexión con Luismi Luismi Pérez hola de nuevo hola de nuevo Marina cosas del directo nunca mejor dicho aquí estas Luismi no es un robot aunque hayamos escuchado algo mejor robotizado eso es lo que ocurre cuando este sistema no funciona del todo bien cuando la conexión no es buena totalmente que se escucha al compañero como si fuera un robot pero Luismi es absolutamente real y es un apasionado de viento

Voz 1884 36:54 sí lo que os decía a mi me encanta eso de viento y sobretodo deciros de dónde puede proceder básicamente ocho tipos de viento son los que tenemos en España o en cualquier punto de del mundo de hecho y todo tiene que ver con aquello de la rosa de los vientos que has comentado son esas ocho procedencias típicas de los ocho puntos cardinales típicos que van desde el norte pasando por el este por el sur y el oeste llegando hasta el noroeste esos son los ocho vientos dominantes tienen un nombre más bien eh generalizado no Tristán dar por ejemplo los vientos del sur son los vientos de mediodía o los vientos o de leche por ejemplo que vienen desde el suroeste los del norte se les llama vientos directamente del norte au de Tramontana en muchas zonas del país pero en cualquier caso Marina eso son los nombres más bien generalizados que se les da ese viento básicamente de que depende cada día tanto pues sobretodo de su procedencia como os digo también de las características de humedad it de temperatura que traen los del norte son más fríos que los del sur eso está claro en muchas zonas del país los del Oeste son más húmedos que los del Este menos en el Mediterráneo y en el Mediterráneo hablamos de vientos del este de Levante que se les llama pues son los vientos que hacen llover en esa zona mediterránea y curioso deciros también eh María hola que la veleta que es el aparato que que nos está diciendo de donde viene el viento de cuál es la dirección del viento esas metas que pueden tener formas de Flecha formas de gallo o formas de bruja muchas veces se ponen en los tejados de las casas se pues esa flecha indicando de donde viene el viento la gente cree que es hacia donde se están moviendo al viento y no es así para que lo entendamos el viento viene de donde nos de de cara cuando nos orientamos al viento cuando nos da de cara esa dirección es la que está soplando en ese momento

Voz 1210 38:33 anda el lo que pasa Luismi es que depende de dónde estemos el el viento también apunta a esto de la jerga regionales no le ponemos nombre es otro es es como las zapatillas de deporte que se llaman Teddy playeras dependiendo de de la comunidad autónoma esta canción por ejemplo es un buen ejemplo ver

Voz 27 38:49 hombre esto

Voz 24 38:53 esto sería cabe no que el viento llega tampoco seco si así es ese es el viento de Levante que llega en Cádiz el que ha estado ocupando los últimos días llega un poquito más húmedo

Voz 1884 39:03 estrecho por ejemplo pero en cambio cuando sigue soplando hacia el oeste cuando llega la bahía de Cádiz llega más seco ese viento de levante por ejemplo que dice David de María es el viento Mata cabras esos son nombre ya un poquito más palabros casi eso que comentas Juan en función de la zona del país en la que estemos ya se llama de una manera

Voz 21 39:23 a otra a un tipo de viento o u otro

Voz 1884 39:26 muchísimos nombres de viento que incluso algunos son simplemente de una localidad en la localidad de al lado no no saben ese nombre o no se llama a un determinado viento con ese nombre por ejemplo tenemos así a grandes rasgos este el macabras el Mata cabras es un viento o bien en Cádiz que llega desde el este que llega seco como el que dice David de María

Voz 1491 39:46 muy bien Mata cabras termine su nombre Marina Juan

Voz 1884 39:48 que se le pone al viento que es bastante tozudo también seco que molesta bastante que suele llegar frío se le llama Mata cabras en muchas zonas de Salamanca de Castilla y León en general y también de la provincia de Huesca en Huesca cuando digamos que tenemos viento Mata cabras ese segmento sobretodo del norte que llega bastante

Voz 1210 40:07 ha caído repartido el ahora se pero no tenemos no

Voz 1491 40:10 días de de cabras víctimas de este tipo de este viento no

Voz 1884 40:13 de hecho el nombre viene hay viene de ahí no de de que que incluso

Voz 1491 40:16 las cabras claro la siempre están por el monte y sobretodo cerca de los riscos de las piedras de las rocas

Voz 1884 40:21 Israel vientos fuertes las puede hacer caer pues al

Voz 1491 40:25 a la Peña cabras

Voz 1884 40:27 despeña cabras podría ser también sí sí ese es el viento sobre todo on ya decimos que viene del norte que viene frío y que viene que que viene molestando pero hay otros muchos nombres por ejemplo mira otro que molestan muchos el viento regañó el viento regañó el viento del noroeste el viento que llega desde Galicia llega hasta Castilla y León se llama así porque va regañando porque va molestando

Voz 1491 40:48 en sobretodo en León en Zamora

Voz 1884 40:51 normalmente en zonas del Bierzo se llama así regañó on hay otros nombres por ejemplo el viento de Puerto el viento de puertos el viento del norte que llega los bien a los valles del Pirineo se llama de Puerto porque llega desde los puertos de montaña desde las cimas desde las montañas desde las zonas elevadas y ese viento de Puerto hace subir mucho la temperatura en gran parte de esos valles del Pirineo a además en Marina Juan hace subir la temperatura de golpe imaginemos que ahora las cinco hoy poco más diez de la mañana tenemos cero grados por ejemplo en venas que se hizo dentro de diez minutos tenemos quince grados eso es así es el viento que de golpe gira hacia el norte pero llega bastante recalentado o un viento curioso se sería el el viento en el valle de Arán es una comarca del norte de Cataluña que está orientada directamente a Francia está como cerrada del resto del Pirineo cuando el viento viene del sur se llama viento de España hay que decir que en el bailarán estar en España igual pero como viene desde las otra desde la otra parte de la montaña directamente es un viento que sería más y viento de España viene desde el sur y es un viento que también en el caso del vaya darán hace subir de golpe la temperatura y hace que el tiempo sea estable puede estar nevando por ejemplo de golpe y porrazo soplar viento del sur y el cielo quedar completamente despejado

Voz 1491 42:03 os a que el nombre no depende sólo de la comunidad autónoma sino de los efectos no que que pueda tener ese viento hay otro es un mito que que hace llover que eso de traer lluvia en el suroeste de España verdad que que se llama abrigo

Voz 1884 42:17 bregó que es una derivación de África así EEES con el paso del tiempo pues se ha ido derivando esa palabra Se ha ido moldeando muy llega a su orígenes la palabra AFI por qué se le llama viento de África porque es un viento que viene desde el sur que viene desde el suroeste que llega desde África y en este caso es un viento que llega cálido como Si viene desde África no es un viento como si viniera de Dinamarca pero sobre todo Marina Juan es lo que hace que nueva ese viento del Sur Suroeste cuando llega al sur del país llega en forma de de de precipitaciones abundantes por tanto estos últimos días ni muchísimo menos hemos tenido abre Goss pero en el momento que lo que lo digamos que digamos ese nombre en Andalucía Extremadura Castilla y el Castilla La Mancha sobre todo

Voz 1491 43:01 hay que sacar el paraguas es donde más se precipita

Voz 1884 43:03 otro tipo de viento por ejemplo que no tiene nada que ver con ese sería la galerna pero no se da en el suroeste del país será en el Cantábrico la galerna un cambio de viento muy brusco significa que viene primero de un punto sobretodo viene desde el sur de golpe entra del oeste del norte significa que gira de una forma muy brusca ese viento de galerna esa situación de galerna los del Cantábrico sabe muy bien qué significa un cambio muy Eusko del viento que de golpe se refuerza que entra muy fuerte que baja la temperatura también drásticamente Ike también en muchos casos lo que hace es ponerse a llover y además a mares por tanto si alguna vez décimos hoy habrá galerna del Cantábrico es que esta mañana por ejemplo tendrán veinticinco grados y esta tarde habrá tormenta

Voz 1491 43:45 no vas caso hoy no hoy todo lo contrario puede haber Galeona luego haberes calor calor sobretodo en Euskadi y Cantabria otra

Voz 1884 43:53 vez más de veinticinco grados a la playa

Voz 1491 43:56 ya nos gustaría Luismi gracias adiós buenos días hasta luego

Voz 33 44:00 eh eh

Voz 34 44:03 esto

Voz 36 44:12 no sí

Voz 1484 44:19 habla

Voz 1491 44:22 si te catorce cuatro y catorce en Canarias

Voz 1210 44:25 sabemos que el el pastel al que se ha marchado nuestro Sergio Díaz tiene una terraza muy famosa en la que seguro que hasta ahora buenos notaría el viento pero está cerrada is Sergio Sergio está bien resguardado la recepción Sergio buenas noches

Voz 1484 44:41 buenas noches el buenos días chicos porque si resguardados estoy que además me ha ofrecido aquí el compañero de la de la recepción Diego un café con leche así que podía entrar en calor que hacía un poco de flequillo hora por Madrid

Voz 1210 44:54 de qué tal lista qué tal está Foster hay movimiento

Voz 1484 44:56 está fenomenal yo sea es muy muy bonito movimiento habido poco desde que he llegado aquí una chica que ha salido pero no parecía que dejara en el sino que iba a tomarán

Voz 9 45:05 algo o lo que sea nada bueno pero hay ahora mismo

Voz 1484 45:09 esto noventa o doscientas personas alojadas en esas doscientos treinta camas que tiene este Host el dejar hay cerca de de la Plaza Mayor de Madrid así que deben de estar casi todas durmiendo de todas formas sí que me han comentado Diego de de la recepción Carlos lo presentaré eh que bueno que a partir de esta obra si quieres habitual que gente pues haga el check out no iba ya pues al aeropuerto o a la estación de Toreno o a donde sea el bueno de turistas hay de todos de todos los lugares del mundo y las extranjeros

Voz 37 45:35 mañana pero también españoles al perfil es más bien joven

Voz 1484 45:38 dice que suerte hay muchos coreanos que de eso había un mapa propio que diseña el costes de recomendaciones y de cosas que hacer por Madrid de planes chulos que lo tienen en español en inglés y lo tienen también en coreano así que será por algo

Voz 1491 45:48 Nos parece un buen souvenir para que nos traigan Sergio estas la vida de lo tuvo apañado un buen plano de Madrid en coreano

Voz 23 45:55 perfecto pues mira tengo aquí a mi lado a Diego que es el trabajador de la recepción que os lo presentó ya le preguntamos uno lleva llevas aquí desde las once de la noche no digo eso es hola buenas noches

Voz 1491 46:04 buena bien buenos días nosotros somos más de buenos días Diego pero pero aceptamos buenas noches

Voz 1210 46:09 sí igual igual eh

Voz 23 46:12 las de tendón

Voz 1491 46:14 a duermes ha quedado Hermes nuestro horario que tienes pues

Voz 38 46:19 a ver yo un poco yo escenario elegido poco voluntariamente porque yo tengo un niño chiquitito de cuatro años cinco años hice lo que me permite esto es estar con él por las tardes creo que lo puede decir eso yo lo que hago es que por la mañana duermo cuando llego los días que no me toca llevarle al cole duermo a las siete y media que llego a casa

Voz 9 46:39 se quita

Voz 38 46:41 me levanto a las dos

Voz 23 46:42 a las tres para cuando justo sale el el cole por eso

Voz 1491 46:46 para disfrutarlo toda la tarde claro eso

Voz 38 46:48 es lo tengo todo a dar de oye para mí es más que

Voz 23 46:52 no no es este mi trabajo vocacional digámoslo así pero en un momento dado pude elegir elegí la comodidad de poder estar con él

Voz 1491 47:01 pero es que hay muchos tipos de vocaciones hace un hijo puede ser una vocación también

Voz 23 47:05 eso es es

Voz 1491 47:08 la pasada noche ahí qué tal se portan los turistas

Voz 23 47:11 bien bueno hay de todo un poco pues como pues imagínate pues esto es un poco la

Voz 38 47:18 no económica a la hora de venir a Madrid digamos un poco más si eso incluye pues

Voz 23 47:24 grupos de gente que viene a vamos a suavizar un poco a pasárselo bien no pues no pero pero bien bien en general

Voz 38 47:35 es tranquilo no no no no no

Voz 23 47:37 mucho problema en realidad sorprendido que estoy en la zona común estamos en la zona común y ahora mismo no hay actividad sí que es verdad que ha salido las chicas antes que parecía que iba de fiesta pero por aquí tranquilo no es verdad que entre semana imagino que habrá menos lío con fin de semana

Voz 38 47:50 sí es que depende porque por ejemplo la chica que has visto sí si se iba realmente sí ha hecho el check out lo que pasa es que no debía llevar muchas maletas no sé muy bien tampoco

Voz 23 47:59 pero pero dejando mi capacidad observa una ligera ante todo ello a poca cosa pero no

Voz 38 48:08 ya estamos teniendo un montón de suerte ya te he dicho antes porque normalmente esto es es influir de gente no no para de entrar y salir gente de bien que vienen de

Voz 23 48:17 algo o bien que se van me decía antes seguro que empezamos a hablar y empieza a llegar todo el mundo que se quiere perder no es que no respetan así que así que bien bien

Voz 1210 48:26 Diego yo quería preguntarte por la gente que que peor se porta que son los de la despedida soltero o quiénes

Voz 9 48:33 eso

Voz 1491 48:34 de solteros y llegan a colar en un Khost

Voz 1210 48:37 hombre eso eso es que vas hecho Juan se te meten

Voz 23 48:40 si bien alguna vez nada intentamos intentamos que no de hecho cuando se entrar

Voz 38 48:47 va a directamente dicen no hay no porque eso no no lo puede saber directamente te lo dice no lleva ánimos estrella de soltero ha pues está completo no intentamos no cogerlo

Voz 23 48:59 qué

Voz 38 49:00 no lo saben todo si es un poco un problema lo que pasa es que no todo el mundo te lo dice claro entonces que cuando llegas aquí una noche te vienen diez personas con la con el miembro en la cabeza pues ya no puede evitarlo ya lo tienes que alojar no hay nada que hacer

Voz 1484 49:15 debo la terraza que hablábamos antes de ella que es bastante conocida en Madrid funcionando

Voz 38 49:20 bueno un poco autónoma no hay gente que que no tiene que estar alojadas no tiene porque están alojadas en el hotel que puede utilizarlo verdad no sí sí sí claro la la terraza es para todo el público es como digamos normal y corriente como pudiera ser un bar de la calle lo única diferencia que estar en la terraza