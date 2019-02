De Buenas a Primeras (28/02/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1 00:07 a la Cadena Ser de primeras

Voz 3 00:16 con Marina Fernández López

Voz 1491 00:50 empieza el jueves veintiocho de febrero con ocho grados en Tomelloso Ciudad Real y sin lluvia la vista hasta la semana que viene vamos a despedir el mes con temperaturas que Murcia por ejemplo van a superar los veinticinco de marzo a final de mes la mayoría ya habréis cobrado la nómina ahí para muchos sobre todo para los más jóvenes este importe esa cifra que ahora mismo veis a la pantalla del cajero del ordenador o del móvil no es más que una ilusión que se va a sumar muy rápido en un par de días porque de cada tres españoles que viven de alquiler uno de cada tres destina más del cuarenta por ciento de su sueldo a pagarle a su casero o lo que es lo mismo que le pasa directamente al propietario de su casa casi la mitad de su salario somos el país de la OCDE en el que el alquiler se come más ingresos familiares

Voz 1210 01:38 si los precios no dejan de subir casi un diecinueve por ciento de media en todo el país en los últimos años entre dos mil trece dos mil dieciocho pero el porcentaje asusta aún más en casos como Barcelona o Madrid en la ciudad Condal un alquiler cuesta casi un cincuenta por ciento más que hace cinco años es decir un piso me costaba mil euros en dos mil trece Ahora roza los mil quinientos y Madrid no anda lejos con un incremento del alquiler del XXXVIII por ciento de media los datos son por cierto de foto

Voz 1491 02:04 casa porque en España no existe todavía un inventario oficial sobre el mercado del alquiler el caso es que entre esta especie de burbuja y el fenómeno de los pisos turísticos encontraron sitio en el que vivir de alquiler se ha convertido en misiones

Voz 0482 02:17 posible

Voz 7 02:21 año

Voz 1210 02:22 son además que no podemos rechazar porque sea al caseros el antoja de sube el alquiler hasta tal punto que básicamente tres tachando de un día para otro

Voz 8 02:30 soy mejor que tengo treinta y un años Si dio en Madrid y me he tenido que cambiar de casa eh porque me casera un día me dijo que me subí el alquiler un cuarenta y uno por ciento de pagar seiscientos euros y quiso que empezar a pagar ochocientos con con seiscientos

Voz 1210 02:48 euros a ochocientos cincuenta doscientos cincuenta euros de subida de golpe y sin previo aviso

Voz 1491 02:53 ya apoyan subidas y dos sueldos también una situación en la que le contaba Jorge a Lucía Taboada en el diario de Hoy por hoy que si sale adelante el Real Decreto de vivienda que ha preparado el Gobierno en principio no se barre

Voz 1210 03:04 no porque contempla varias medidas en ese sentido por ejemplo que la duración del contrato de alquiler pase de los tres años actuales a cinco años que durante esos cinco la subida del precio no pueda sobrepasar la subida del IPC

Voz 1491 03:16 Iker casero tenga que avisar con cuatro meses de antelación como mínimo al inquilino si no piensa renovar el contrato cuatro meses tres más de margen que los que establece la ley ahora mismo es lo que dice el decreto que mañana va al Consejo de Ministros pero que necesita todavía el apoyo del Congreso Julia amor

Voz 9 03:32 alguna de las medidas estrella este decreto que propone el Gobierno es que los inquilinos firmen contratos de cinco años con sus caseros ahora mismo son de tres y la idea es alargar los para darles más seguridad a los que viven de alquiler y es que en los últimos años los precios no han dejado de crecer

Voz 1353 03:47 el casero la grasa vinos dio pues ha visto que la televisión ningún caso de un no pues yo también os lo voy a subir

Voz 9 03:53 así que la idea es atajar precisamente esto una vez que se firme el contrato en los próximos cinco años los caseros sólo podrán subir el precio lo que suba el IPC el resto de medidas también van dirigidas a proteger un poco más al inquilino que los caseros avisen con al menos cuatro meses de antelación que no quieren renovar el contrato que si el propietario una empresa paguen ellos los gastos de inmobiliaria o que en caso de desahucio se avise a servicios sociales por si la familia está

Voz 10 04:20 en situación de vulnerabilidad

Voz 1491 04:24 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a repasar con nuestro compañero de política con Javier Carrera los puntos las medidas de este Real Decreto de la vivienda les vamos a pasar el algodón del experto vamos a probar darle punto por punto al economista y ex presidente del Banco Hipotecario de España Javier Rodríguez si estas medidas de verdad van a servir para corregir la situación del alquiler en España los oyentes de de buenas han hablado o han votado en Twitter el mejor fondo televisivo para dormir la siesta el contenido más soporífero de la parrilla española es el de Diego de Zaragoza

Voz 0482 05:05 buenos días vuelos los oye la encuesta la verdad es que no estoy con Marina lo siento me quedo con lo con lo que he dicho bueno aunque tiene alguna zona descansillo luego también tiene otros hasta del diez de doce y hasta del catorce por ciento era un puerto han cambiante duro y que de fraude Sancho arrancarnos hacer esa Pedro Delgado carrera Aso es soporífera un día eso es las mejores fiestas sea etapa te puedes hacer el sofá viendo es decir Chris Froome tiene piernas sobretodo tienen piernas su Rivaldo con esto el mundo tenía miedo o no de que la japonés

Voz 1491 05:35 el Tour de Francia arrasado con cuarenta y siete por ciento de los votos como el programa el momento más soporífero de la televisión pero mi opción ha quedado segunda mucho cuidado si todavía está

Voz 1210 05:45 es en la cama Gitanillo que levantaron sujetado nuevos pardos con algo veintiocho por ciento de los votos lo mejor para echar así está es tener de fondo un documental de animales

Voz 10 05:55 tierra de gran belleza

Voz 11 05:56 el increíbles contrastes

Voz 10 06:00 una entornos

Voz 11 06:01 salvaje olvidado e ignoto la estación de las lluvias

Voz 1491 06:09 la dominación de esas voces de los narradores prisión

Voz 1210 06:12 la música eh

Voz 1491 06:15 es mejor que la melatonina es como un loro

Voz 12 06:18 unos es la segunda opción más votada en arroba de buenas seguida por un buen telefilme alemán de esos que son todos exactamente iguales desde aquí

Voz 4 06:29 todavía no he tenido tiempo de conocer Salzburgo les

Voz 1491 06:39 en este ya de amor se llama esta que estamos escuchando música verano en Cornualles por cierto eh hay que decir que es perfecta pero aún así está tenemos que reconocerlo

Voz 1210 06:51 la sorpresa del día es la última clasificada es verdad que sólo por un punto de diferencia con el telefilme alemán el maestro de ceremonias por excelencia de las fiestas españolas hasta que llega

Voz 12 07:02 o en verano que animal preguntaba duerme con un ojo abierto no es el camaleones del delfín que interesante

Voz 1353 07:10 de estas la batería de sabios llegan las preguntas caliente seguimos sin saber ganará atención

Voz 1491 07:16 porque ganar es un clásico yo espero que haya quedado tan abajo porque nuestros oyentes no se duermen con el programa sino que es muy duro

Voz 1210 07:24 la encuesta sigue abierta en Twitter en arroba de buenas podéis votar entre estas cuatro opciones o proponer otras como hace José Luis de San Blas Madrid las telenovelas

Voz 4 07:35 qué tal

Voz 13 07:40 llegando a nuestro tiempo con Amar es para siempre

Voz 3 07:43 que yo no quería hacerte daño desde lo ellos hija por favor

Voz 13 07:49 sí bueno la perla lo la mejor siesta que te puedes echar es si te trasladas es los debates del estado de la nación

Voz 1210 07:59 ha llegado la hora de acelerar la marcha

Voz 1353 08:01 completar la recuperación y construir las nuevas oportunidades que precisan nuestros White hoy sólo depende de nosotros

Voz 1491 08:09 cuatro años hace ya que no tenemos un debate sobre el estado de la nación y aquí estamos con otras elecciones a la vista lo sentimos muchísimo por las fiestas de José Luis a partir de ahora que no se duerma nadie sobre todo Sergio diez que están a producción y Borja González que está en la técnica empieza el jueves veintiocho de febrero en empieza de buenas a primeras de buenas a primeras con de Fernández y Juan López cinco menos veinticuatro menos veinte en Canarias seguro que estáis deseando saber cómo ha ido el encuentro entre Donald Trump común sobre el que bromeaba ayer justo hasta ahora y que ya se ha producido sabíamos que los líderes iban a Vietnam con una buena predisposición pero no imaginábamos hasta qué punto esto es Donald Trump hablando de Corea del Norte de su líder su líder no So dictador como hasta ahora

Voz 10 10:26 tu país tiene un potencial económico enorme ilimitado es increíble

Voz 4 10:31 que tú eres un gran líder peina sin

Voz 1210 10:42 bueno tal es el amor que están notando que la cena de compartir una noche tuvo un menú lo bueno similar al de cualquier boda que pueda darse en Castilla La Mancha atenta

Voz 1491 10:51 todavía no hay ninguna va primero

Voz 1210 10:53 tel de gambas luego solomillo de postre Volcán de chocolate

Voz 1491 10:57 maravilla hoy continúa la Cumbre donde se

Voz 1210 10:59 María firmar un acuerdo que avance en la desnuclearización de Corea pero nosotros queremos quedarnos y centrarnos más en lo que será la despedida en cómo aguantará la relación en la distancia

Voz 14 11:09 y para eso Luis Piedrahita tiene la palabra pero

Voz 1353 11:12 está la distancia que separa a dos personas que se llama esos kilómetros no son iguales pon que yo estoy enamorado de Yolanda Yolanda está de Erasmus en Teruel pues aunque los kilómetros sean los mismos la distancia que hay entre mi corazón y el de Yolanda no es la misma que la que hay entre la Cibeles entre la Cibeles y el Torico de Teruel no es lo mismo te pongas como te pongas se ponga el Instituto de pesos y medidas como se ponga no es lo mismo surge una palabra que dé nombre a los kilómetros que nos separan de los seres queridos urge una palabra que dé nombre a la distancia que nos separa de aquellos a los que querríamos tener cerca urge una palabra que dé nombre a la vez

Voz 15 11:59 estancia que separa a dos corazones que laten enamorados

Voz 10 12:03 lo bonito

Voz 1353 12:06 yo soy propone

Voz 16 12:09 Tristán fiable

Voz 10 12:16 la definición quedaría tal que así

Voz 17 12:20 ah

Voz 12 12:21 ya ha

Voz 17 12:24 pues ojo Baby

Voz 10 12:26 el espacio que media entre

Voz 18 12:32 los corazones enamorados intervalo

Voz 1353 12:34 no de lugar que separa dos personas que se quién

Voz 16 12:37 antesala del olvido la Tristán

Voz 1491 12:43 bueno al margen de la de Vietnam la otra gran cumbre del miércoles ha tenido lugar en el Bernabéu con el resultado final el cero tres para el Barça así que podríamos decir que no han terminado tan amigos como trampilla Quiñón

Voz 3 12:57 ahora que me yo entro en carrera saca el pase atrás para vosotros choques

Voz 19 13:01 está

Voz 20 13:06 con el deporte en directo es una cosa que se lleva haciendo décadas estamos escuchando a Lluís Flaquer que lo hace de una manera estupenda como todos los trabajos evolucionan

Voz 1491 13:16 este de narrar pues no ha sido diferente Pilar de Francisco nos descubría ayer la figura de Ibai Llanos el Flaquer del Tetris

Voz 21 13:23 con veinte años ya es una estrella Ibai Llanos ahora tiene veintitrés ya está maduro pero bueno él va sus inicios cuenta cómo empezó a los veinte años él retransmite videojuegos guía es por sexos deportes electrónicos es todo un referente retransmite hecho cualquier partida en lo que sea cualquier videojuego vamos a escucharle con el Tetris

Voz 19 13:43 que los treinta y tres mil puntos yo suelo con dieciséis años siendo jugador del por Nike Infante lo lento Fernández pude a nuestro padre Albacete más o menos metió dos mil una fecha más yo escapar del mundo para la derecho la colgada la derecha

Voz 16 14:06 sí es increíble es increíble muy grande Ibai pero lo que de verdad la consagrada este chico

Voz 21 14:15 qué tal programa colgados de claro no que el nombre pega mucho con su presentador que es muy dejar colgados a la gente

Voz 17 14:21 no

Voz 21 14:25 con estas no son formas bueno Ibai contó en colgados de sus inicios

Voz 1353 14:30 eh

Voz 0084 14:31 y hubo un momento que tuviste que ir de Bilbao Barcelona

Voz 22 14:36 hemos contado trampa jornada completa tal queremos que vivas de esto y joder yo tenía veinte años eh se lo propuse a mis padres ellos sabían que a mí me gustaba había pasado muchas tardes comentando a mi habitación sin prácticamente remuneración era la primera oportunidad

Voz 0084 14:49 enero de de poder vivir de bueno vivir no Barcelona el alquiler está Carrillo vivíamos como

Voz 17 14:55 el Madrid va

Voz 1491 14:59 que se llama Madrid ampliamente el puente

Voz 21 15:03 yo también te digo estoy proyecta bien la voz

Voz 1210 15:05 es decir madre mía al que esos robos tiene bueno y ahora viene el tirón de orejas que falta aquí Tram hombre Kim John un hombre Luis Suárez hombre Flaqué hombre iba Llanos hombre faltan mujeres hasta el mundo de los videojuegos está acaparado por el sexo masculino salvo un pequeño canal que resiste está triunfar

Voz 21 15:24 la resistencias exclaman su espacio con iniciativas como la de todas gamers es un canal que también es podcast que comparten varias jugadores jugadoras si tiene los ingredientes perfectos para triunfar en la plataforma videojuegos tortillas con nata

Voz 17 15:40 muy buena idea meninas con una semana más al puertas de todas

Voz 23 15:44 estamos en directo desde Zaragoza en concreto desde casa de Mayara olas Naiara tengo aquí a mi izquierda saludando a todos que a mi tierra físicamente tengo a Paulette este bien al que gasta Ortiz ha preparado Naiara porque es la mejor persona la guardia no y las tortuguitas está siendo barco esto tenemos los dos gatos de Naiara que están como por aquí pero hemos venido ocho personas a casa y entonces se han asustado comprensiblemente

Voz 17 16:10 no podemos instituir hay teorías

Voz 12 16:13 la si es así tampoco pasa el día que haya pobres no ser rencoroso

Voz 23 16:17 ahora

Voz 1491 16:31 hace unos días leí en Twitter la historia de una limpiadora de un Museo Centro de Arte Contemporáneo no recuerdo que era no no puedo citar de verdad que no me acuerdo pero que en tono jocoso solía preguntar la limpiadora a al resto de trabajadores y los desperdicios que encontraba eran arte o eran basureros podía tirada

Voz 1210 16:48 en el campo del arte contemporáneo es verdad que a veces se hace complicado decidir qué es arte y qué no lo es y la verdad es que dar un paseo por ARCO por la feria que se celebra estos días en Madrid no siempre ayudan ese debate no

Voz 1491 17:00 en ARCO por ejemplo podemos ver estos días una instalación de Renfe titulada la obra más cara Se trata de una puerta de un tren de cercanías llena de pintadas que quiere representar todo el dinero público que se destina a limpiar estos vagones pero esos grafitis pregunta del millón son o no son arte de esto ha ido la cara B de Sara vítores

Voz 3 17:19 lo que hoy queremos explicar es que es barbarie qué es arte urbano o que es vandalismo por encima de todo eso claro que es un grafiti pero como cada

Voz 10 17:27 ya no primero el diccionario graffiti la palabra

Voz 3 17:30 cuido en el diccionario de la así está incluida indefinida como firma texto o composición pictórica realizados generalmente sin autorización en lugares públicos sobre una pared ojo sobre una superficie resistente llegó con eso de generalmente sin autorización que yo creo que lo más importante más cosas sobre el término consultando la Fundéu dice que helada nacional español de la voz italiana que es italiana grafiti es con una sola así que en español grafitis escribe tal cual bueno una E F con una T por cierto que tampoco lleva tilde no es graffiti graffiti graffiti tal cual y aunque en italiano graffiti sirve para simular y para plural aquí el singular el graffiti pero el plural grafitis osea no vemos varios graffiti en una pared sino vemos varios grafitis en una pared en cuanto al etimología graffiti tiene sus orígenes en la palabra griega gráfica Mine que es de la que vienen otras palabras como por ejemplo grafía así que significa escribir CIC quiénes fueron los que

Voz 1491 18:23 los grafiteros de la historia mira en la prehistoria

Voz 3 18:26 no había que pedir autorización para pin un no yo diría que las pinturas rupestres por ejemplo en las cuevas de Altamira

Voz 1491 18:32 pues que son del Paleolítico Stop podrían ser

Voz 3 18:34 Cities no pero bueno el movimiento del que hoy hablamos nació en los años sesenta en Nueva York los primeros grafiteros sólo pintaban firmas estaban directamente además relacionados con la música

Voz 1210 18:47 te escuchamos es un tema de Task Force que tiene un nombre casi impronunciable así como grafía Originals habla de los jóvenes Bratz grafiteros

Voz 1491 18:56 lo ha dicho muy bien luego ya grafiteros de los límites entre así urbano al mismo no parecen está del todo claros ni siquiera para los expertos en el tema como la galerista Consuelo Durán el grafitero es subir o vea barrio de la iniciativa

Voz 10 19:11 no pintan nada pero consuelo todo grafitero empieza pintando en algún sitio prohibido no

Voz 24 19:16 sí han empezado pintan en algún sitio prohibido pero también si eso llegara a estar permitido pues yo creo que se crea en zonas muy interesantes hace urbano como está pasando en muchas ciudades europeas

Voz 4 19:31 nos separa Colón

Voz 3 19:36 hemos saber la opinión de un artista no de alguien que se dedica profesionalmente a esto es firme ha dicho en cuanto a las pintadas de los trenes que hay que mirar las dos caras de la moneda

Voz 1635 19:45 que haya unos descerebrados que me ahí no se aplicando violencia cosa que estoy totalmente en contra o determinadas acciones no quiere decir que también la parte los trenes naciera como una reivindicación de los barrios pobres para que llegaran los trenes pintados a los barrios ricos y bueno pues yo por ejemplo sí que pinte algún tren hace muchos años hice consideraba como una especie de reto

Voz 3 20:10 no creo no pintan con programa de educación para que no

Voz 1973 20:15 señal que nace de la necesidad de concienciar he sobre el vandalismo que está afectando todo nuestro Casco Histórico nosotros el vandalismo vemos cuando no se están pintando la piedra de nuestras iglesias que es una piedra arenisca que cuando iba a intentar limpiarlo en lo que vas a hacer es destrozar la cuando afectan sobre el patrimonio sin embargo el arte urbano es cuando tenemos elementos de de nuestro Casco Histórico que no tienen ningún interés y de repente de metemos un mural independientemente si es bonito o es feo y adquiere

Voz 25 20:43 es una una importancia

Voz 1973 20:46 explicativa en el casco histórico muy bien

Voz 25 20:49 sí

Voz 1491 20:56 esto que escuchamos es la banda sonora de American graffiti una perito

Voz 9 21:00 hola de George Lucas el director de La Guerra de las Galaxias

Voz 1491 21:02 lo que no tiene nada que ver con el mundo de la ciencia ficción pero

Voz 1210 21:05 en el mundo del graffiti ya lo sabemos todos los caminos pasan por Banksy

Voz 3 21:09 es una película de ellos Lucas del setenta y tres estos son un grupo de chavales que pasan la última noche de verano de su juventud no luego cada uno se tiene que ir a estudiar a trabajar hacer lo que sea pero bueno para aprender de grafitis una peli española de mil novecientos noventa el directores Pascual Cervera se titula Mi firma en las paredes y esta película es una mezcla entre documental y ficción tres chavales tres adolescentes de Aluche de un barrio de Madrid el sur de Madrid y uno de ellos es Daniel Guzmán el actor se debe a que la segunda recomendación pues la película sobre la gran Exit through the gift shop sale

Voz 1491 21:53 que parece ser que es él con la voz distorsionada

Voz 15 21:56 ahora además con una con una capucha puesta para que no se le vea

Voz 26 22:00 sí estuve va de divo es festejando novedad

Voz 3 22:13 grafiti hip hop van unidos como dos expresiones artísticas más o menos de lo mismo no de todo lo que allí en la calle por un lado pintura o por otro lado la música ya hay una mujer que es Mala Rodríguez realmente es más del mundo del rap o ahora mismo en el que fue otra de las banderas en España del

Voz 17 22:29 movimiento con el tengo un trato ella lo peto

Voz 1491 22:42 son las cinco menos siete minutos las cuatro menos siete en Canarias empezamos la semana retransmitiendo en directo la parte más jugosa de la ceremonia de los Oscar los premios a Mejor Director y Mejor película como estábamos haciendo el programa no pudimos ver el resto de la gala pero a juzgar por lo que hemos ido escuchando fue toda una suerte en la Academia decidió eliminar

Voz 1210 23:05 el presentador para acortar la ceremonia la verdad que lo consiguieron pero a costa por lo visto de que fuera aún más aburrida de lo habitual hablemos pues

Voz 27 23:11 es decir y hablemos todavía que tenemos en el el el país hablemos un poquito mentir de la de la resaca de los Oscar de los premios en sí mismos de la ceremonia por qué

Voz 1375 23:22 entre este momento

Voz 0482 23:26 pues sí no

Voz 28 23:29 ahora mejor actriz de reparto para Regina King por el blues de Bill Street este otro el Oscar a la mejor película para que bueno entre un momento y otro pasaron tres horas y veinte minutos por lo que he leído es un pelín largas

Voz 10 23:45 un pelín es una forma piadosa es decir se hicieron insoportables los Oscars y no los ves acompañados que te quiero decir pues te veía si es muy divertido no

Voz 21 24:01 si los bebés sólo es un horario además tan criminal porque no no puedes dormirte antes y levantarte a las dos y media de la mañana pero empalmar y este año han sido especial

Voz 1491 24:15 un horario criminal dice Boyero y a menos de Dati a mí me tranquiliza un poco saber que no escuchan el pleno la

Voz 1210 24:22 dije que comparte horario con la ceremonia de los los la favorita de Boyero Roma se llevó como sabéis tres estatuillas la dirección fotografía y mejor película de habla no inglesa para el crítico de cine y colaborador de La Ventana era la justa ganadora del premio a la mejor película

Voz 21 24:36 para mí había una obra de arte incontestable ahí no que es Se Roma no Hinault se lo dieron no se lo dieron a una pedí a una película está muy bien respeto mucho estaba hecha a la medida de Hollywood absolutamente previsible Green boquerón muy muy lograda con buenas interpretaciones Si la cual pues el público sale contento

Voz 1210 25:03 yo lo vi anoche IT Deusto buscó mucho

Voz 27 25:06 no están bien además los dos actores tan

Voz 21 25:08 sensacional sí pero no tenías la sensación Carlos de que sabía lo que iba a ocurrir en las secuencias eh

Voz 12 25:15 gente como iba

Voz 21 25:18 qué iba a pasar en la radio pero en en tres cero el cine

Voz 12 25:20 algo de pacto no es como el como el teatro el pacto es que tú te metas ahí te creas lo que te están vendiendo Carlos III depende del día que te pillen de cómo te cuenten la historia yo el pasteleo que es un final Pastelero bonito

Voz 1210 25:34 bueno pues yo o lo compró yo no compro pero claro sí me lo comparas con Roma es otra cosa

Voz 21 25:40 bien es ridícula instinto riesgo porque si Liz Roma el riesgo absoluto si a quién le va a interesar mi autobiografía en un barrio de Méjico mis recuerdos de niñez con todo el

Voz 12 25:52 mañana una persona a la que con

Voz 27 25:55 voces Iggy queremos y respetamos mucho y le gusta mucho el cine decía que el plano del pasillo con la mierdas

Voz 1210 26:02 perro el agua del Vall de qué va

Voz 27 26:05 el agua que viene hasta que se abre ves lo que sea Romo

Voz 12 26:10 igual lo hace falta tanto rato no se cada uno tiene poniendo para contar las cosas decía eso que para apuntar Rubio Nieves Concostrina ha valido dónde queremos ir

Voz 1491 26:20 por primera vez no hubo un presentador como decimos a cortar antes la ceremonia pero

Voz 1210 26:25 se empieza a parecer imposible entregar premios en menos de tres horas

Voz 21 26:29 pero vamos era como interminable fueron tres horas y veinte que decían que este año iban a ser más cortos yo tenía ahí en mi sofá da la sensación de que había pasado media vida y se pueden hacer más cortas esas galas porque el mismo surge después de los Goya yo es que si yo de entrada quitaría los agradecimiento

Voz 10 26:50 es que ya sabemos que

Voz 21 26:53 quieres dedicárselo a pues a toda la gente que te quiere y que lo ha hecho posible pero hay ahí agradecimientos e infinitos que les puede ICIT se le podía dar más ritmo y más famosa no convertirlo en algo tan tan letal quitan este año no había presentadores pues no se ha habido años que había presentadores con gracia que le daba su punto otros insoportables pero de verdad que yo lo lo único que le agradecía este año a los Oscar fue el otro día lo escribía que yo que tomo pastillas siempre para dormir lo leí italo leí Noone CSIF a este olvida de las pastillas INE quiere en cuanto que es acabaron me metía en la cama dormí como un angelito

Voz 1491 27:42 pues mira ya sabemos que habría votado Boyero en nuestra encuesta de hoy en arroba de buenas en la que preguntamos si queréis podéis votar cuál es el mejor fondo televisivo para una buena siesta

Voz 3 27:52 de buen esta primeras con Marina Fernández

Voz 0084 27:56 en el año dos mil catorce Ben Harper publicó uno de los discos más especiales de su carrera un álbum que lo hizo mirar al pasado las canciones que grabó junto a su madre Elaine en Harpo esta casa es un hogar cantan los Harper en este Jo un disco tierno y bonito que reflexiona sobre las relaciones familiares sobre el papel de la familia y los roles que cada uno acepta el Harper es una instrumentista estupenda la conexión musical entre ambos asombra engancha desde la primera canción en un disco muy especial

Voz 4 28:36 que junta a la familia para hablar de la Familia espía fue

Voz 1491 29:04 Madre e hijo juntos a una canción sobre que es un hogar y una familia siempre es un hogar Ben Harper en Harper con a House esas Home en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 4 29:21 yo en Chile eh

Voz 29 29:51 sí

Voz 16 30:00 están las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 30:06 hay dado buenos días buenos días el Tribunal Supremo

Voz 30 30:09 el verá será hoy uno de los epicentros de la actualidad política y judicial con la segunda jornada de testigos del juicio del pluses Iñigo Urkullu abrirá la ronda de testigos de hoy entre los que también estará el ex ministro ha añadido este miércoles hemos escuchado a Soraya Sáenz de Santamaría al ex presidente Artur Mas o a Mariano Rajoy que ha insistido en que las cargas policiales se produjeron

Voz 12 30:26 por qué se quebrantó la ley ya justifica de aplicaciones

Voz 30 30:29 ciento cincuenta y cinco en Cataluña Friso llanamente Síndic

Voz 1487 30:31 la legalidad vigente en ese momento la Constitución española y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña instituyó por una ley que se llamaba La ley de transitoriedad jurídica como usted comprenderá ningún presidente del Gobierno puede mirar para otro lado cuando se producen situaciones de esas características

Voz 30 30:48 fichaje de ciudadanos Silvia Clemente candidata a las primarias para la Junta de Castilla y León sólo cuatro días después de haber sido del PP de haber dimitido como presidenta de las Cortes dice que va a hacer una campaña sin periodistas para evitar ataques a Ciudadanos en el partido hay malestar por la foto de Villegas con Clemente nada más dejar las filas populares Óscar García

Voz 1645 31:05 la dirección de ciudadanos justifica el fichaje de Silvia Clemente porque cree que con ella de candidata a la Junta podrán arrancar votos al PP y conseguir más apoyos en las urnas en el ámbito rural el entorno de Rivera dice estar tranquilo ante la posibilidad de que Clemente pudiera verse envuelta en asuntos judiciales en la cúpula de ciudadanos varios miembros creen que Francisco Igea que ha echado el pulso al aparato perderá las primarias en la candidatura de Igea opinan que aunque no haya presiones directas los militantes si se guiarán por el apoyo de la dirección a la otra candidata Clemente que el lunes proclamo la transparencia hará una campaña evitando a la prensa porque asegura que no quiere sufrir ataques

Voz 30 31:41 otro fichaje este del PP la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha comparado los tres años de cárcel que pide la fiscalía para Cristina Cifuentes acusada de ordenar la falsificación de su máster ha comparado esto con la pena que se pide para la presunta asesina del niño Gabriel y ha dado un dato falso

Voz 31 31:59 china del niño Gabriel la Fiscalía para ella pide tres años de prisión

Voz 1491 32:03 la para Cristina Cifuentes se pidan tres años

Voz 31 32:06 sí tres meses luego no entiendo nada para

Voz 30 32:08 Ana Julia Quezada la Fiscalía no pide tres años de cárcel sino prisión permanente revisable el presidente de la Conferencia Episcopal Española después de asegurar que lloró con testimonios de víctimas de abusos sexuales a manos de curas ahora dice que no no se van a investigar los casos de pederastia de religiosos en nuestro país porque no puede aunque en otros lugares como Alemania o Irlanda si fue posible Adela Molina

Voz 0011 32:26 la Iglesia española no va a investigar los abusos a menores del pasado como se ha hecho en otros países el presidente de la Conferencia Episcopal recién llegado de la cumbre con el Papa aseguró ayer que no tiene autoridad para eso Ricardo Blach

Voz 1814 32:37 la Conferencia Episcopal no tiene autoridad y Ovelar diócesis para hacer este tipo de estudios que cada diócesis haga lo que crea oportuno

Voz 0011 32:46 Blázquez no anunció ninguna medida concreta para evitar nuevos casos aunque aseguró que la Iglesia colaborará con la justicia explicó que va a esperar a que el Vaticano les diga qué hacer

Voz 1814 32:55 vamos a recibir normas no sólo orientaciones porque las normas si se quebranta Se pide cuenta de las orientaciones es más difícil va a ser posible seguramente las mismas en toda la Iglesia eso sí que es ha dicho

Voz 0011 33:10 el cardenal dijo también que está dispuesto a reunirse con las víctimas que se lo pidan incluida la Asociación Infancia robada que se quejó de que no quisiera verles antes de la cumbre de Roma

Voz 1491 33:19 sobre la exhumación de Franco el presidente de los Obama

Voz 0011 33:21 pues recordó que la Iglesia no se opone pero que tampoco apoya es un asunto zanjó que no nos incumbe

Voz 30 33:26 momento es todo más información en media hora y en Cadena Ser punto

Voz 0011 33:29 con menos

Voz 0482 33:31 los servicios informativos

Voz 3 33:35 de primeras con Marina Fernández y Juan López

Voz 1491 33:56 pues esto es lo último en el plano informativo vamos a ver si también viene con alguna novedad el tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 15 34:04 hola buenos días Marina pues novedades pocas en cuanto al lo que al tiempo al cielo se refiere porque va a haber muy pocas nubes hoy no esperamos que llueva otra vez en ningún punto de España ayer lo hizo un poquito en algunas zonas de Galicia por suerte pudieron remojar algo el terreno in on toda la comunidad pues hoy ni eso por tanto una situación bastante despejada algunas nieblas que justamente hay en Galicia hoy son más espesas en los ríos del interior de esa zona también hay algunas nieblas que se están formando entre la costa catalana y las Islas Baleares nieblas que a lo largo de la mañana hay del mediodía irán afectando algo algunas zonas cercanas a la costa por tanto pegadito a la playa Easy que hoy va a haber un cambio Marina en las temperaturas van a empezar a bajar de hecho ya lo están haciendo en algunas zonas del norte peninsular IS calor de ayer esos esas temperaturas de récord que hemos tenido incluso pues no se van a repetir hoy cuidado porque la bajada va a ser destacable en el Cantábrico y Galicia pero todavía al Mediterráneo va a seguir haciendo calor para las fechas hoy por ejemplo en Andalucía en Murcia en el sur de la Comunidad Valenciana temperaturas de veinticuatro a veintisiete grados otra vez el viento que va a soplar hoy bastante tornillo de cierzo cerca del Ebro entre Baleares y la esta brava un poquito de viento del norte

Voz 1491 35:17 eh bueno así que nada de lluvia de momento a la vista o al menos no de la lluvia que se necesita para limpiar de contaminación todas esas ciudades que tenemos en en alerta por si fuera poco ese aire sucio es es del que nos hablase de otro día esa niebla la sucia que soportamos en muchas ciudades además podemos tener incluso Luismi mala visibilidad por el polvo en suspensión que es lo que se conoce como calima en Canarias

Voz 15 35:45 así ese ese polvo en suspensión tiene su origen en el en el desierto y lógicamente en Canarias es más fácil que lo tengamos ese polvo porque estamos más cerca del desierto que la península y en Baleares y en ese polvo en suspensión lo que hace es que haya mucha visibilidad hay que incluso se se puedan dar eso os atardeceres o esas salidas del sol tan tan encendidas básicamente por ese color rojizo que puede estar provocando el mismo polvo de dónde sale ese polvo ya os digo sale del desierto pero por qué llega hasta a Canarias o llega hasta la Península o Baleares si bien su origen está en las tormentas de arena habréis visto alguna vez esas tormentas aparatosas de arena que no son de lluvia sino que son de polvo que se levanta en forma de grandiosas columnas de polvo que que hay que decir que cuando atrapan a alguien cuando llegan podríamos decir con todo completamente oscuro es muy curioso pero au Se en este caso dos os invito que veáis algún vídeo de ejemplo de Youtube en el que se puedan ver esas tormentas de arena de arena ya veréis la luminosidad queda a cero queda completamente negro el ambiente cuando te atrapa esa esa columna o esa barra de de polvo bien todo ese polvo tiene un peso el las los granos más finitas de ese polvo pesan tan poquito que empiezan a desplazarse hacia la atmósfera se empiezan a empiezan a flotar para que nos entendamos y después si tenemos vientos del sur que son los que hemos tenido estos días atrás y que de hecho todavía tendremos hoy en algunas zonas del país pues ese viento del Sur arrastra todas esas partículas tan pequeñitas tan livianas que pesan poquísimo las trasladan desde esa zona del desierto desde el Sáhara desde el norte de África sobre todo hasta nuestro país hasta la Península hasta Canarias o hasta Baleares ese polvillo más Fini yo tiene un nombre se les llama lo es es como un arcilla que pesa francamente poco fijado si pesa poco que el viento se la lleva y la mueve dos tres cuatro mil kilómetros por la atmósfera no estamos hablando que es la arena de la playa que sería más pesada esa lógicamente no se podía mover por la atmósfera esa ese polvo cuando llega a nuestro país es lo que hace que haya ese ambiente turbio que haya ese ambiente cargado y que muchos casos hace que también la contaminación se mezcle y por tanto la situaciones para la respiración para la para lo que sería la salubridad humana o la salubridad de las ciudades pues quede muy mermada

Voz 1210 38:06 el Luismi se me está oyendo la cabeza este polvo no tendrá que ver con ese que recubre el coche a veces cuando una tormenta Hay se queda como Indiana Jones el coche que Paco ella que ha llovido Barron es lo mismo sí

Voz 15 38:18 es lo mismo de hecho mira de todo ese polvo que se ha movido por ejemplo estos últimos días atrás y que sea visto en forma de esa calima tanto en Canarias como en la península la calima ya os digo con esa mala visibilidad en zonas que no son urbanas también con ese aspecto amarillento o algo marrón del aire ese polvo viene en aire seco significa que no está lloviendo pero que pasa que cuando tenemos situaciones en las que se pueden formar nubes de las que se pueden formar precipitaciones en las que puede llegar a llover ese polvo Se combina con las gotas en el sentido de que la gota cuando va cayendo desde la nube va como arrastrando todas esas pequeñas partículas de polvo todas esas motas de polvo esa esos lunares que luego nos quedan en el coche encima de la ropa si la hemos tenido este pues eh tendida en un sitio en el que le caiga la lluvia IESA lluvia que en un principio tendría que ser limpia al arrastrar las partículas de barro o de polvo se convierte en una lluvia muy sucio en una lluvia de barro y lógicamente es la que luego lo deja todo completamente sucio en algún caso en función del color que tenga polvo se puede saber incluso de dónde viene el polvo no el polvo que viene por ejemplo desde la zona de Marruecos es del mismo color que el polvo que viene de la zona de Libia o de la zona de Argelia tienen tonalidades que se mueven entre el amarillo y el rojo o marrón pero en cualquier caso Juan Marina es el que nos deja rebozado todo lo que tengamos a la logré así que podemos desde que que llueve barro cuanto barro llueve u pues mirad aunque no os lo creáis la cantidad en una lluvia de barro llegó en el momento en el que está empezando a llover ISE arrastran esas gotas de esas gotas que acompañan al al barro han una lluvia más o menos al uso de barro suelen dejar entre un hoy dos gramos de barro o de polvo por metro cuadrado pues otros podéis decir haber un gramo vamos a poner un Gramovén un gramo pues tampoco es nada del otro mundo y un metro cuadrado pues ACT en el suelo o en la pared una línea de metro de lado por otro metro de lado su serio metro cuadrado C pues es decir hombre tampoco es tanto no parece mucho así no parece mucho decir Dunn Gramovén Angra millones unos nada a ver vamos a hacer una comparativa por ejemplo vámonos a la ciudad de Madrid la ciudad de Madrid tiene una extensión una superficie

Voz 9 40:33 se de seiscientos seis kilómetros cuadrados

Voz 15 40:36 pues es decir bueno seiscientos seis es una ciudad bastante grande por ejemplo Barcelona tiene poco más de cien portando son seis veces más grande en cuanto a extensión vale seiscientos seis kilómetros cuadrados equivalen a seiscientos seis millones de metros cuadrados

Voz 1491 40:51 eso es tan sencillo como eso

Voz 15 40:52 sí lo multiplicados por un gramo tenemos que caen seiscientos seis

Voz 1491 40:56 millones de ganamos dices bueno igual no lo vamos

Voz 15 40:58 hablar en grabado vamos a hablar en kilos y millones de gramos

Voz 1491 41:01 no no comprar

Voz 15 41:02 kilos pues lo que hace es es dividido por mil te quedan seiscientos seis mil kilos bueno aquí ya empieza eso ya ser un poquito más eh a impactar un poco más dices bueno vamos a hacerlo en toneladas pues caen sobre la ciudad de Madrid en una lluvia al uso seiscientas seis toneladas os seiscientos seis toneladas que son pues son treinta camiones y medio de obras llenos de barro hasta arriba osea ayude en Madrid o en cualquier

Voz 1491 41:28 treinta camiones treinta camiones

Voz 15 41:31 de barro de de obras en este caso de polvillo de ese finísimo finísimo se desde treinta camiones sólo sobre la ciudad de Madrid por lo que caen miles de camiones sobre nuestras cabezas pero poco a poco eso sí

Voz 1491 41:43 deben caber toda la piel de toro y las

Voz 15 41:46 las Baleares y Canarias Luis ni hace tan

Voz 1491 41:48 la falta que llevan Madrid está tan irrespirable el ambiente que como signos llueven seiscientas toneladas de barro de verdad si tengo que

Voz 15 41:56 una cosa además que ese barro va muy bien para para que las plantas poco a poco

Voz 10 42:01 lo largo de la historia a lo largo de los terrenos

Voz 15 42:03 el recogiendo ese polvo y hace que se cree incluso una capa de arcilla en algunas zonas de Europa son más visibles que son muy beneficiosas para el suelo que lo certeza mucho por tanto una lluvia de barro lo que hace es que sobre todo los bosques Se se quede más sanos para llamarlo de alguna María

Voz 1491 42:20 bueno pues desde aquí invocamos a lluvia de barro o de lo que se Luismi gracias hasta mañana

Voz 10 42:25 mañana

Voz 32 42:34 de de de

Voz 33 42:40 de esta primeros con Marina Fernández

Voz 1491 42:43 igual López

Voz 32 42:49 de los dos

Voz 34 42:52 como para ir a trabajar

Voz 35 42:55 sin pestañear eramos Palencia se encuentra chino lo niños

Voz 32 43:01 B

Voz 35 43:04 se supone que debía ser fácil no tienes frío pues las ventas rodado lo difícil suerte porque es más lista que menos egoísta

Voz 34 43:22 ah pues cierren los ojos un Minnesota que te quiero

Voz 36 43:32 imagino una una ancladas veranea en la costa catalana y estamos tranquilos como en este siglos después del gazpacho hemos quedamos dormidos de Francia en la típica gana imponiéndose al sprint con un segundo de ventaja suspiro urbanos

Voz 1491 43:54 cinco y catorce cuatro y catorce en Canarias nuestra compañera Marina García con la que vamos a hablar en unos minutos respondía con esta canción a la encuesta de hoy en arroba de buenas vosotros

Voz 1210 44:03 es hacerlo en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro y en Twitter donde la encuesta sigue abierta os preguntamos con qué fondo televisivo os echáis mejores siestas Gan

Voz 12 44:13 da la votación por abrumadora mayoría la opción de Marina García y la mía el Tour de Francia

Voz 1210 44:18 con un cuarenta y siete por ciento de los votos seguido del típico documental de animales de la dos

Voz 37 44:23 buenos día chavales Manolo de Valencia sobre el tema de hoy para midan mejor mejores si esta es la de los documentales de La dos la que va después de Saber y ganar oye cual todos

Voz 12 44:37 en España tampoco están vale no no parece

Voz 1210 44:42 parece muy claro que los españoles preferimos dormí con la tele pública

Voz 1491 44:45 eso está claro está claro que el agua tercera opción

Voz 1210 44:47 ahí están los telefilmes alemanes con un trece por ciento y cerrando la tabla tenemos a Saber y ganar con un doce

Voz 38 44:52 arroba New York mil ochocientos noventa y ocho es de la opción ganadora pero cree que el secreto

Voz 1491 44:56 está en la época del año la que se disputa el Tour tiene

Voz 38 44:59 Campa en verano horas y está no se perdona

Voz 1210 45:01 Lee Harrington dice que sólo con escuchar la palabra Tour ya

Voz 1491 45:05 Arturo Mancebo nuevos seguidor de roba de buenas profundiza ese sonido de fondo del helicóptero en etapas anodinas de Llano magia pura para Morfeo y Fermín arroba Pegaso de Madrid dice que las mejores son las etapas planas

Voz 1210 45:19 de dormir con los documentales no tenemos tantos comentarios pero alguno hay arroba JC Reverte se queda con los animales marmota ICO los News cruzando el río Omara mientras los cocodrilos están con el cuchillo esperando en la otro

Voz 1491 45:32 Christie's terreno nos habla de otra de las temáticas favoritas de la industria televisiva alemana de los telefilmes alemanes los amores de la infancia que se reencuentran después de fracasos amorosos en La casa del lago pura somnolencia

Voz 1210 45:46 los compañeros de la redada de Podium podcast nos pasan un documento sonoro que prueba que la invasión de telefilmes alemanes fue parte de la negociación del rescate financiero esto estás Angela Merkel

Voz 1491 45:55 están en la cláusula cuatro

Voz 0603 45:58 apartado diez punto uno de las condiciones del rescate de la banca introduzco un apartado lo que os obliga a emitir un telefilme nuestro al menos cada dos horas los fines de semana la conquista de las primeras potencias mundiales empieza en las sobremesas en las fiestas físico

Voz 1491 46:16 que os la ayuda Karim conscientes de la hora de la siesta aussie rechazamos esa costumbre

Voz 39 46:21 muy unos buenos días me deban todas las cuatro os he escuchado me ha ido a trabajar y ahora me estoy tomando un café para ponerme a escribir y tratar de vender algún libro así que bueno las si ésta no puede parecerme más que una costumbre bárbara hay vergonzosa que no aporta absolutamente nada lo siento mucho pero en esta encuesta no puedo participar

Voz 1491 46:42 como suena no consigue escapar a la estrategia malévola de de Angela Merkel eh arroba de buenas en Twitter seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro puedes seguir votando son las cinco y diecisiete las cuatro y diecisiete en Canarias

Voz 1375 46:59 bueno el Barça finalista de la Copa del Rey por sexto año consecutivo las cuatro últimas ediciones los ha ganado está en sintonía del Larguero en directo ahora vamos a la sala de prensa con Valverde acaba de arrancar pero saludemos al presidente del Barça Josep Maria Bartomeu o la presi muy buenas buenas noches la sensación Bartomeu es que sin hacer un gran partido sin haber hecho una actuación estelar Messi últimamente también en el Bernabéu estaba acostumbrado a ello sin embargo el Barça ganó cero tres

Voz 1635 47:25 si hoy ha sido un partido era una semifinal sabíamos que era un partido muy serio un partido que era muy largos son noventa minutos hay cansancio por supuesto de los jugadores de los dos competiciones y bueno había que estar muy atento yo creo que hay mucho respeto en todo de equipos muchísimo y se ha visto durante gran parte del partido pero al final pequeñas

Voz 40 47:45 a las jugadas

Voz 1635 47:47 en nuestro caso hemos dicho casi tres jugadas que hemos llegado a a portería entre otros

Voz 10 47:52 cero tres ha ganado el Barcelona en el Bernabéu

Voz 1491 47:54 hoy es el primer finalista de la Copa del Rey lo que nos asegura tener por sexto año consecutivo la ya tradicional pitada al himno en la final Bartomeu ha admitido que su equipo ha tenido eficacia máxima frente al Madrid ya ha querido acordarse de un jugador que a principio de temporada parecía tener pie y medio fuera del equipo

Voz 1375 48:11 buena noticia verá en Velez recuperado tal y como empezó el curso viendo cómo está llegando a este tramo final ha costado pero se ha enderezado el rumbo de Belén no

Voz 1635 48:20 si hoy ha sido muy importante ya ha sido Bárcenas terminante ya lo hemos visto en las jugadas de los goles no si es un jugador con una calidad creíble la increíble verdad es que estamos muy felices como se hablo girando en el en el en el en el equipo en el club como se cada vez más más más comprometido con con con el juego con con los compañeros con el club

Voz 1210 48:42 ha sido un partido un poco raro la verdad el Barcelona tenía que atacar para remontar pero no lo ha hecho mucho el Madrid no tenía que hacerlo ya terminado atacando pero sin ser capaz de hacer nada de daño a la portería de tres tren al final el Barça tiró tres veces la segunda parte ya metió tres goles así lo resumía Manu Carreño

Voz 1375 48:59 a mil partido no me ha gustado ha sido un nivel

Voz 27 49:01 de un clásico en general al la eliminatoria por debajo de de

Voz 1375 49:06 lo que están siendo los Barça Madrid de los últimos años dos entrenadores con sentido común poniendo a los mejores pero

Voz 27 49:13 el nivel futbolístico el nivel de grandeza el nivel de genialidades el nivel de deuda

Voz 1375 49:18 la grada es que no no apareció el Barça tenía un nivel de efectividad que no es normal tirar dos veces a puerta meter tres goles es la leche o el tercero lo metió Varane chapeau para Luis Suárez que para eso está nueve para eso está un nueve para tener dos meterlas lo mismo que para eso está un portero para ten los dos encontré parar las qué es lo que ha hecho Ter Stegen y Keylor Navas sin culparle de lo de los goles podría haber hecho más pues a lo mejor Chema pero que tiran tres y de la cuelan ya le tiran tres las para Benzema tiene dos y Vinicius otras cuatro Innova la meten y Luis Suárez tiene dos y las enchufa bueno ahí está el el ahí ahí se decide los partidos es que no hay otro sitio

Voz 1491 49:55 el caso es que al Real Madrid le ha metido los tres goles

Voz 15 49:58 en apenas veinte minutos Álvaro Benito

Voz 1491 50:00 dato en el fondo del asunto ya ha intentado explicar detalladamente porque ha perdido el Madrid