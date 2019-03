De Buenas a Primeras (01/03/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media a las tres y media en Canarias

Voz 1 00:10 en la Cadena Ser de primeras

Voz 2 00:17 con Marina Fernández

Voz 0460 00:18 el tope

Voz 1491 00:50 empieza el viernes uno de marzo con diez grados en Campos Mallorca de tiempo sin muchos cambios bajan un poco las temperaturas al sureste como tiene que ser que lo de los treinta grados de ayer no era normal pueden caer algunas gotas en Galicia pero en general vamos a tener un fin de semana de sol más de un millón doscientos mil españoles tienen reconocida su situación de dependencia uno de cada cinco no recibe ninguna ayuda porque sigue atrapado en la lista de espera

Voz 5 01:31 la familia que no tiene recursos pues hace lo que buenamente puede que es estar las veinticuatro horas del día pendiente de esa persona porque no sé si sabes que hasta hay que moverlos sobre todo cuando son gente que no se pueden mover nada el cuerpo necesita hilo moviendo tienes que levantarte a medianoche y darle la vuelta al punto

Voz 6 01:47 ve el mundo desde Villalonga que tengo a mi cargo a mi madre con demencia a mi hijo autista

Voz 7 01:54 yo tengo mi suegro era pobre con un ochenta y cuatro años tenemos que estar en las veinticuatro horas pendiente

Voz 8 01:59 de de ellas ayudas hacia

Voz 7 02:01 la tener centros de día y eso olvidemos

Voz 0924 02:04 no tengo un niño con parálisis cerebral tiene de años en los que te puedo decir es que fue un problema y ahora ya no lo es un conseguido juez federal hace mucho años dependencia pero hay familias que no la tienen no pero quiero de aquí reivindica que las familias que tenemos niños así que necesitamos ayuda

Voz 1491 02:23 hace un año los oyentes de Hoy por hoy nos dejaban claro estos mensajes que lo de la dependencia al final acaba afectando prácticamente a cualquier familia insistían en eso que escuchábamos en que la ayuda es fundamental y sin embargo la ayuda sigue sin llegar

Voz 9 02:37 este es uno de esos datos impactantes que nos deja veces la estadística ochenta dependientes reconocidos mueren cada día en España sin haber recibido ningún tipo de ayuda atascados en la lista esperas

Voz 1491 02:48 son datos del observatorio para la dependencia que advierte además de que en este asunto como en tantos otros no todos somos iguales la suerte depende de de la comunidad en la que vivamos porque en Castilla y León sólo el uno coma seis por ciento de los dependientes están esperando recibir esta ayuda mientras que en Cataluña ese porcentaje es del treinta y dos coma seis por ciento uno de cada tres

Voz 9 03:10 es dependientes catalanes reconocidos no recibe ninguna ayuda las comunidades tendrán que financiar por ley la mitad de ese dinero el Estado la otra mitad pero el Estado no está cumpliendo su parte lo que deja a las autonomías vendida

Voz 1491 03:22 no financia mucho más de lo que les corresponde por ley o el dinero no llega a los dependientes Julia Molina para que una persona sea reconocida como dependiente servicios sociales debe estudiar su caso son ellos los que evalúan el grado en el que está la persona

Voz 1981 03:35 pero una vez clasificada se queda ahí porque a veces las ayudas tardan tanto en llegar que cuando lo hacen es demasiado tarde

Voz 10 03:42 el día antes de madre madre murió en caso estaba que que esto hubiera sedada no podía yo no podía sola horma estaba ya inconsciente Gerard una situación muy muy difícil no podía tuvo que bajarán los recibido ningún tipo

Voz 1981 04:00 ochenta personas mueren cada día en España esperando una prestación que les correspondía y necesitaban ese es el punto

Voz 1491 04:06 final pero las familias pasan por un mal trago antes porque es la ayuda pública no llega son ellas las que tienen que ocuparse la persona con ayuda externas isla pueden permitir o haciéndolo ellas mismas y no hay dinero para pagarla los que consiguen esperar el tiempo suficiente para recibirla también están percibiendo menos dinero que antes en dos mil nueve el coste por dependiente era de unos siete mil seiscientos euros nueve años después no pasa de los seis mil a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a tener en de buenas a primeras a uno de los autores del observatorio para la dependencia a Gustavo García para entender cómo funciona el sistema que hay que hacer para solicitar esta ayuda sobre todo para saber qué debería hacer el Gobierno ahora además que tenemos elecciones arabista que debe hacer el Gobierno que venga para desatascar estas listas de espera en las que muere gente cada día sin recibirla seis ocho tres tres dos Trier tres dos tres siete cero cuatro en Barcelona ya ha terminado el Congreso Mundial del Móvil in no nos hemos quedado del todo satisfechos con las novedades de este año

Voz 9 05:13 móviles con pantallas plegables elásticas que no sabemos que nos para que no van a servir mientras se queda en un frontón de aplicaciones realmente útiles por inventar

Voz 1491 05:21 sí por esos preguntamos a la encuesta de en arroba de buenas en Twitter que te gustaría que hiciera tu smartphone que todavía no

Voz 8 05:27 había ganado por arrolladora mayoría un cincuenta y siete por ciento el alcoholímetro

Voz 9 05:32 que no es otra cosa que una aplicación capaz de detectar cuando estás Bolinaga apuntó pedir esa copa que en realidad no necesita

Voz 1491 05:37 vamos que no debes beber Ike nuestra mente sería algo así como una aplicación que llamaría automáticamente al taxi para que venga a recoger dice bloquearía las tarjetas de crédito para que no pueda seguir bebiendo

Voz 9 05:47 la opción ganadora la encuesta en no habla muy bien de nosotros porque decirlo

Voz 1491 05:51 ha arrasado como decimos con el cincuenta y siete por ciento de los votos seguida con el veintiuno por ciento del aliento metro no terminó que acabamos ha sido ahora mismo el caso es que si los científicos ya han conseguido enviar olores a través de un sistema similar a un fax digamos no entendemos por qué no hay todavía un teléfono móvil que cuando te lo acerca a la boca para hacer una llamada te avise si Millás descuidado dirigiendo

Voz 9 06:15 alega que sólo estamos dando ideas de cara al próximo Congreso Mundial del Móvil es tomen nota los tibios de de la zona que nuestra escuchando

Voz 1491 06:23 tenemos un empate en la tercera posición con el once por ciento el detector de Palma juegos de luego centrales de los trozos esos de lechugas sobre todo de lechuga como es la lechuga eh maldita Gemma vete siempre se queda ahí entre los incisivos caninos bien a la vida esta y que bueno la gente todavía no ha aprendido a señalar por favor hacemos un llamamiento desde de buenas a primeras cuando veáis que alguien tiene algo entre los dientes aunque no sea una persona de mucha confianza decírselo porque si os da el la vergüenza ya que que va a pasar en el momento de que eso digas es mucho menor que si se da cuenta tres horas después mirándose al espejo de que lleva tres horas de trabajo o tenían una cita o yo qué sé

Voz 9 07:02 Elena con los sueldos lo haga entre los dientes once por ciento de los votos empata

Voz 11 07:07 dada la alarma inteligente e no puedo entender

Voz 9 07:11 que no he tenido más votos esta opción creo que es lo que nos ha fallado que es un poco lo que se dice ahora no el relato no falla el relato

Voz 1491 07:16 sido el relato no hemos explicado bien sería una alarma que cuando detecte que ellas pospuesto demasiado el momento de levantarte pues que directamente llame por ejemplo a tu jefe y te lo pongan altavoz o a tu madre pongan altavoz y no te deje seguir más en la cama

Voz 9 07:32 yo siempre estas son nuestras cuatro opciones pero podéis proponer otras seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro como Diego de Zaragoza

Voz 0170 07:40 buenos días bueno Ros que me decís que vuestros móviles no hacen nada de lo que dice la encuesta Barnier al móvil no que lleváis Elvira tampoco va estaría bien que el móvil pues tomará la temperatura corporal no Cindy cara

Voz 1491 07:54 un una cooperación en donde está el bar con el mejor torrezno de un detector de Torrent no nos gusta como pianista nadie ni idea

Voz 9 08:03 a José Luis de San Blas esta encuesta ha puesto

Voz 12 08:06 filosófico aplicación para prensa aristotélica si tomo una decisión u otro consecuencias me depara el futuro aplicación Pepito Grillo esto es como a Gil una conciencia más centros de uno conocer la conciencia uno la pierde si es conveniente que alguien te recuerdo de los errores que comete aplicación de fiabilidad si la persona con la que hablo es de fiar o no puedo continuar manteniendo una relación con ella me está contando una sola hay que decirle José

Voz 8 08:41 es es muy de Brines Torme sabes da muchas opciones siempre siempre

Voz 1491 08:46 es un gran oyente la encuesta siga

Voz 9 08:48 eran Twitter en arroba de buenas donde nos está proponiendo por cierto opciones buenísimas luego las vamos a leer himnos las poder mandar en notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro cero

Voz 1491 08:58 yo diez está en la producción y Borja González en la técnica empieza el viernes uno de marzo empieza de buenas a primeras a dos minutos de las cinco menos veinte las cuatro menos dentro y como decíamos ya está oficialmente clausurado el Congreso Mundial del Móvil de Barcelona lo que pasa con estos grandes eventos escaso al rededor bueno se forman otros más pequeñitos que también son muy interesantes pero que a veces bueno no no reciben toda la atención que merecen es lo mismo que pasa cuando abren un parque temático una fábrica genera a mil empleos directos Easyjet millones indirectos según los políticos o los empresarios bueno íbamos con esos son los que nadie se fija este jueves en la SER teníamos a uno de sus mejores hombres en un evento muy especial aunque bastante menos tecnológico

Voz 15 12:18 compañero yo estoy al otro lado la Gran Vía donde se está celebrando el Tall algo Congreso Goday

Voz 0460 12:25 ah vale cuéntanos cuéntanos qué va al Congreso

Voz 15 12:28 también más de telefonía pero la gente porque no se aclara gente que esto de la tecnología no le tiene pillar tranquillo era bollo gente que realmente es una lástima aplicaciones por ejemplo esa teléfono se dobla o están de puede llevar entre las nalgas aquí la gente tiene una actitud de distanciamiento respetuoso decir hacia todo lo que se les barcelonista qué tipo de público hay gente mucho Pastor Pastor Princeton de ovejas de otras mafias general hay mucho excombatiente la gente habla con el demócrata Javier Coronas Carles Francino al también sí como no cantautores argentino la estrella invitada este año es Jorge Drexler

Voz 0460 13:14 Jorge Drexler cuidado con lo que estoy diciendo becario vale

Voz 15 13:17 por qué no porque Jorge uruguayo aquí la gente no tienen Google tiene aquí pregunta cómo se queda Macaulay Culkin

Voz 8 13:26 menudo evento eh acaba hay que aclarar una cosa cualquiera que no esté escuchando puede decir que no hemos dicho el nombre de este compañero que estaban el Tola igual Congress Pérez que es un becario de los Especialistas secundarios y ellos mismos ellos mismos han dicho que no sólo han preguntado para no cogerle cariño

Voz 1491 13:41 claro como se hace aquí en verano que se después que uno dos tres no es broma

Voz 8 13:45 tenemos que reconocer pese a no saber un hombre que ha hecho un gran trabajo incluso arriesgando su propio material

Voz 16 13:50 es

Voz 0460 13:50 lo que has visto pero hay que creo es que destacable

Voz 15 13:53 aquí hay unos que está una están que está triunfando que es que tendremos en directo sobre cómo reacciona por ejemplo si se te moja

Voz 14 14:03 sí

Voz 15 14:03 esto me interesa proponen ayahuasca la de maíz Lance cogen tu ha así sinceramente yo le hacía el móvil no la verdad es que la verdad verdad se utilizaba que me han hecho la prueba hace menos de una hora y estoy a poquito me da igual

Voz 1491 14:25 otro de los noventa satélites el Congreso Mundial del Móvil de cosas paranormales suena muy rimbombante pero no deja de ser una feria en la que se exponen productos vamos a escuchar las últimas novedades

Voz 0084 14:36 para atención agenda de lo paranormal esto

Voz 16 14:38 ocho se presenta el primer móvil que podrá conectarse con el mundo de los vivos una vez hayas muerto es el móvil que funciona desde el mar

Voz 17 14:47 ella bueno es una ventana que la tecnología pues hombre al inframundo no a ver qué dicen los muertos de nosotros canastas quemar cielo

Voz 16 14:55 bueno pues la moda youtuber esa gorro Nereida dará una conferencia sobre cómo perder esos kilitos que ganas cuando estás poseída por Satanás es verdad que pero sí es verdad jueves a las veintiuno horas en los vestuarios el Rayo Vallecano el sábado atención en el restaurante La Vaca Muerta de Girona presentación del primer alioli apto para vampiros UU todo

Voz 1981 15:20 los que actuaba noches de fiesta también claro

Voz 9 15:23 lo que este año de momento no han podido presentar es una solución para que las encuestas del CIS dejen de ser polémicas ayer se presentó en la última y la verdad es que salvo el PSOE el resto de partidos no queda demasiado contento por lo que sea en El Mundo Today han logrado descubrir cómo se cocinan estas

Voz 1981 15:38 encuestas de estimación de voto señoras del peso en el que responde a las encuestas del CIS vuelve a pronosticar la victoria de Pedro Sánchez María Dolores sigue

Voz 0084 15:47 confiando en el socialismo insiste en las encuestas

Voz 1981 15:49 las el CIS no descarta ampliar el número de encuestados se encuentra otra señora del PSOE dispuesta a responder unas preguntas a cambio de un bocadito El juez Marchena recuerda que el Hans TAC para tuitear sobre el juicio del SES es almohadilla desafío Supremo todo junto a ellos

Voz 0573 16:08 el bien los Twitter que luego no salimos en los Trending Topic Mary Joe presidente del Tribunal un acuerdo publicitario también obligará a preguntar a todos los testigos si han pensado en abrirse una cuenta naranja

Voz 1981 16:20 los Terra catalanistas aseguran que Cataluña es plana

Voz 16 16:24 Cataluña tornará ser rica hay plana e independentistas cuando hayan conseguido que Europa reconozca la República intentarán que reconozca también que la tierra no es esférica última hora cuéntanos estar advierte de que sus empleados queman ojo al tocarlos que está muy quemados están concretamente a ochenta grados insiste

Voz 1981 16:46 mañana gracias Armando a ahora con algunos titulares breves Wonder Box lanza el pack vacacional experiencia gritarle cosas a Puigdemont en Waterloo a Ana Rosa Quintana

Voz 0573 16:57 ahora cincuenta televisores de una tienda al ver que todas emitían su programa

Voz 1981 17:02 una película polaca de arte y ensayo triunfan España porque uno de los actores se parece a Resines dos de cada tres españoles prefiere acudir a un restaurante y preguntar si hay un médico en la sala antes que ir al ambulatorio el trabajador de una gasolinera dibujan corazón cada vez que llena el depósito de un coche ahí Pablo Casado acusa de machismo a los que le critican por ser mujer

Voz 1491 17:26 bueno hay un Rías no norma en esto que hace Francino incluir contenidos de humor en su programa no penséis que la cosas tan fácil porque igual que en la vida pues te puede pasar que que te cueste pillaron chiste

Voz 16 17:37 ya acabamos con el tuit Iturriaga fresco de cada semana

Voz 0075 17:43 que lo disfrute este Duri Joe pero echarle la culpa

Voz 16 17:45 a Manuel de Barcelona en Islandia los sueños sueños son

Voz 18 17:49 el sueño de apellido como mucho

Voz 16 17:57 el sueño son de la vida

Voz 0084 18:00 ya está entre las que da coraje hasta la hasta entendido va venga ya está entre estas donde tengo que decir que yo no lo había entendido Inma ha tenido que explicar palo

Voz 0460 18:13 la Eliseo

Voz 1 18:15 los

Voz 19 18:34 la exprese con Brian Pere

Voz 1491 18:41 un minuto para las cinco menos diez las cuatro menos diez en Canarias y después de toda una semana cazando las mejores Terres de la prensa rosa ya está aquí como siempre a esta hora Brian Pérez buenos días buenos días me cómo estás

Voz 20 18:54 hombre juegan como está soy tengo un recadito patillas las tres erres bueno ya está aquí el rebasa la prensa rosa la semana las tres erres Sabica Maurice de gana porque es la sección que más mola de buenas a primeras diferenciarlos ellos traigo rescatados recato

Voz 1491 19:11 de aquí a dos Reina morada

Voz 20 19:13 ha reinventado Se podría decir también regreso musical pues eh vamos con ello

Voz 21 19:18 eh

Voz 11 19:20 bueno la música puede empezar a ser una vista vale tan vaticanos muy recatada no recatada pero puede ser una vista de peor el personaje baile

Voz 8 19:30 twerking con recatado serán hablaros de un famoso del que se puede esperar pues como famoso que es mucha pompa mucha campana al vuelo pero en este caso ha sido Campanilla salvo si os decía que la música puede ser una pista porque os hablo de Zidane porqué de porque es Irán sea casado en secreto vale Irán nos ha engañado puede haber sido engaño también nos ha engañado por qué nos ha engañado porque ya en entrevistas del año pasado ya el IVA luciendo su alianza de casado diciendo que que no entender que estaba casado cuando realmente no lo estaba ya hemos podido saber que ha casado a principios de este año con una una boda en secreto sólo cuarenta invitados con su novia de toda la vida

Voz 11 20:16 a hablar con lo de recatado

Voz 1491 20:19 la Falcó sabes lo que pasa lo has leído Juan estáis lo que pasa es que ha saltado de la prensa rosa a toda la prensa ves

Voz 8 20:26 me he dicho que mira es que a Juan López

Voz 11 20:29 pero vamos a conocer a contarlo ante el alcohol que ha dicho que está iniciando una nueva relación y que ya han ido dos veces juntos a misa y han tenido no una cena

Voz 8 20:42 pero sin ves efectivamente cosa que no se cree nadie pero bueno por decirlo ya me lo creo

Voz 14 20:48 espera

Voz 1981 20:51 me está diciendo por ahí y Sergio Díez

Voz 8 20:55 con linterna que tenemos un mensaje en directo al abismo de vamos a para habrá

Voz 1372 21:00 esto ha llegado a tal conseguido dormir anda dime pequeño secreto del presente año Courtois Alba Carrillo tiene ha dado tengo que echar hoy la quiniela ten en cuenta que juegan Barça y Madrid se puede influir y condicionar no es mucho como lo que te aguarda con todo el voto de censura las elecciones venga al pelo

Voz 11 21:27 caldito hermano Luis R R

Voz 8 21:29 el ver recadito bailan quiere que la banda Anguita bueno pues mira a Manolete ha sido ahora mismo he pitonisa podríamos decir porque justo anticipado el tema del que os venía a hablar vale toda la semana Juan López como un pez

Voz 1491 21:46 sado me basta con darle de Courtois me vas a contar de Courtois pues aquí está lo de Courtois

Voz 8 21:50 interesa mucho estás contento pero

Voz 11 21:53 pues yo no me estoy enterando Alba Carrillo vamos un poco más lejos que les está Alba Carrillo es Courtois

Voz 8 21:59 qué farándula era total el portero el Madrid cuarta Courtois Courtois

Voz 20 22:03 no escriba es el portero del Real Madrid tiene así

Voz 8 22:06 el militar de los años veinte más o menos antigua y Alba Carrillo yo os decía lo de reventada por qué se recrea constantemente en parejas deportistas

Voz 9 22:17 trata de una relación de una compañera de aquí de Mediaset que ya han salido con un motorista con un tenista motorista tenía un fútbol en Fuji no es ni más ni menos

Voz 11 22:31 el mirada de Georgia del Real Madrid

Voz 8 22:35 día quiera cuando lo anunciaban aunque sí que es verdad hay que reconocer los méritos que la exclusiva era de la revista Semana como muy diez personas vas sacando en esta este mes eh que estás sacando dinero esta semana está muy fuertes que estás

Voz 11 22:49 López hay que decir no sabía que lo de Rivera en malo era de las

Voz 20 22:53 Luis lo hace más hay que decir que ella ya hecho primeras declaraciones dice que no está enamorada que se están conociendo que son buenos amigos aunque sí reconoce que Courtois una persona maravillosa Ile gusta ya para terminar vamos a ir con regreso musical vale

Voz 0084 23:07 seis años después de separarse hay una banda de tres chicos hermanos

Voz 1491 23:12 desde que vienes a hablar porque también hay mucha mucho

Voz 20 23:15 lo algo a darle velocidad niños imagínate Bono tú ya te imaginas porque me lo estás diciendo pero os puede pillar a desmanes explica voy van adolescente joven que estuvo puntera en su momento que vuelve no

Voz 1981 23:30 esto puede dar una pista pero a los jóvenes que nos esté escuchando en estola los jóvenes orquesta envolviendo de fiesta a tu casa porque esto no a mí me pilló a mí los Jonas Brothers vale los Jonas Brothers Kevin Joe Nick de Nueva Jersey

Voz 20 23:43 han vuelto se separaron hace unos años emprendieron sus carreras por separado yo sinceramente creo pues en lo que decretó el mundo que no les ofrecer vuelven para dar que hablar parece con un tema que se llamará saque vale que lo podemos escuchar en unas horitas Soccer algo que se puede traducir así en castellano para los que no sean

Voz 11 24:03 supo Ventosa bueno cada uno que interprete como como el concurso del nivel de los Jonas Brothers no el concurso te va a gustar

Voz 20 24:13 concurso sito en la feria bueno a ver quién me acierta oye decir que yo he seguido yo vengo siempre dispuesto a sorprender o hoy os traigo un hito en el concurso por qué por qué os traigo el primer famoso secreto

Voz 11 24:39 que no vive que yo recuerde no he traído no he traído otros de Rocío Jurado la semana pasada bueno pues él acabamos de resucitada Rocío Jurado bueno ojalá ojalá todo

Voz 20 24:51 hay que decirlo bueno pues diremos el primer famoso secreto hombre vale venga como primera pista vale os puedo decir que murió muy joven como primera pista

Voz 11 25:03 el James Dean

Voz 14 25:05 no

Voz 20 25:09 os puedo decir para concretar más

Voz 1491 25:12 que es de Vieira músico Valencia

Voz 20 25:14 Manu experto en Bravo balada Nino Bravo puede ser Nino Bravo ni

Voz 14 25:20 no ha obrado la mera Victorio

Voz 20 25:24 ha ganado el concurso por primera vez Rico Jorge Escorial vamos a poner esta música para para para jugar

Voz 14 25:34 buenísima historia buenísima Victoria muy pronto muy pronto

Voz 8 25:42 Nino Bravo Luis Manuel Ferri se llamaba Nino Bravo yo no sabía que se llamaba Luis María dio eran pero bueno

Voz 20 25:49 tres de agosto del cuarenta y cuatro nació en Angels de mal Perich en Valencia valenciano de pro vale bueno pues qué podemos decir que podemos decir de Nino Bravo una maravilla te gusta una maravilla de la música

Voz 14 26:02 no lo tuve clarísimo una maravilla

Voz 20 26:05 música murió muy pronto en el setenta y tres un accidente de carretera ha venido a Madrid por trabajo pues bueno pues una gran estrella Nino Bravo que aún lo podía haber sido mucho más de no ser por estas costas

Voz 11 26:21 qué os voy a decir oye una canción perfecta para una despedida me voy a fin de semana a buscar un hogar para vosotros que para ahogar las tres se Resines bueno separa hogar de buenas a primeras que es la Casa de Dios dejo como el título de esta canción

Voz 14 26:36 con un beso

Voz 11 26:39 bueno que folclórico me he en un momento que queda una hora de programa definido o es buen fin de semana un abrazo adiós

Voz 14 26:48 sí vale tres minutos para las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0084 27:12 antes de morir miró a su hija y dándole unas cintas le dijo no pierdas esto aquella serán sus últimas grabaciones quince años después aquel disco cobró vida estoy Poli sus hijas fueron una de las grandes bandas familiares del soul gospel el veterano músico afrontó un último disco antes de morir pero no pudo acabarlo lo hizo muchos años después su hija Davis junto a su socio Jeff Tweedy cantante y líder de Wilco fan de los State sin se puede se encargó de producir aquel disco añadiendo la voz de la de su padre imponiendo a su propio hijo adolescente a la batería be lloró la primera vez que escuchó aquel disco al que titularon no pierda sexto a última frase que le dijo su padre la hija de Pops State Pauls cumplió su promesa fue más allá dando forma a una maravilla de disco que los juntó de nuevo en dos mil quince con canciones como este love mayor

Voz 14 28:14 exacto sí oro

Voz 1491 28:42 ya nunca se va a perder esas últimas cintas de pop este un disco este don los This que llega casi casi

Voz 1981 28:48 el otro lado lo más sol en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 14 28:58 los dentro de Gante si BP está primeras con Marina Fernández y Juan López

Voz 1491 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias hay daba o buenos días buenos días los diputados de

Voz 0137 30:09 Congreso estarán sometidos a más control en la próxima legislatura deberán adjuntar además de su declaración de bienes otra de intereses e información de las actividades que hayan hecho a cambio de dinero el objetivo es evitar conflictos de intereses con su calidad de legisladores José María Pajín

Voz 23 30:22 poco o nada se había hecho en el Congreso de los Diputados para atajar los conflictos de interés

Voz 16 30:28 ahora los diputados deberán añadir a su declaración

Voz 23 30:30 te vienes otra de intereses en la que deberán informar de las actividades que hayan realizado a cambio de ingresos económicos el objetivo es que se inhiba en en aquellas iniciativas legales que entren en colisión con sus anteriores trabajos la declaración será pública y obliga además a no aceptar regalos que tienen que ver con su función y publicar la agenda de sus reuniones con aquellas personas físicas o jurídicas que quieran influir en la elaboración modificación de una iniciativa legislativa a petición de Unidos Podemos e incluye la creación de una oficina que velará por el cumplimiento del código podrá avería

Voz 24 31:05 picar las denuncias a instancias de la Comisión del diputado que su caso podrá sancionar los incumplimientos de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Cámara

Voz 0137 31:16 a juicio del Bruce les ha terminado este jueves su sesiones de esta semana y la jornada ha dejado declaraciones como la del lehendakari Urkullu que no dice la palabra mediador pero sí asegura que fue un Inter cesó en el conflicto catalán entre el Govern y el Gobierno Rajoy

Voz 25 31:29 se interesó por entre las realidades de

Voz 1491 31:33 nuevo susto manifestando

Voz 0137 31:35 bueno pues desde el PP y Ciudadanos que llegaron a convocar la manifestación de Colón en Madrid porque la vicepresidenta habló de la posibilidad de un relator en las conversaciones del Gobierno de Sánchez con Cataluña ahora Pablo Casado se apresura a establecer diferencias

Voz 0430 31:47 nuevo mediadores no es no hubo ningún documento en mi opinión eh absolutamente inadmisible como el de Pedralbes más en este caso le pudo usted pregunta al señor Urkullu que no sé si actuó e como interlocutor pero desde luego no como mediador

Voz 0075 32:01 desde Ciudadanos marcan distancia Albert Rivera si ellos aceptaron la mediación de un partido nacionalista para negociar

Voz 26 32:09 con el sido Puche desde luego no lo hubiera hecho

Voz 0075 32:12 pero en todo caso sí lo ha hecho casado y Rajoy pregúntele al particular que era quién está gobernando nosotros no lo sabíamos si es así desde luego quien tiene que dar explicaciones es el Partido Popular

Voz 0137 32:20 interminables con lo último de la popular Isabel Díaz Ayuso después de sus palabras comparando la petición de la Fiscalía de tres años de cárcel para Cifuentes por ordenar falsificar su máster con un dato falso de lo que se le pide a la presunta asesina del niño Gabriel que hoy mismo

Voz 27 32:32 sorprende que a la asesina del niño Gabriel la Fiscalía para ella pide tres años de prisión para Cristo

Voz 28 32:39 a Cifuentes se pidan tres años y tres meses

Voz 0084 32:41 luego no entienda nada es falso porque la fiscalía

Voz 0137 32:44 de prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada quién pide tres años es el abogado de la defensa bueno pues ahora Ayuso lejos de disculparse Se reafirma ese justifica así

Voz 29 32:51 lo que quería simplemente en cuestionar o que bueno que se hablará son

Voz 1491 32:57 porque si no son excesivas una petición de P

Voz 29 32:59 no hubo otras yo creo que con ella hay muchas veces que estaba viendo un linchamiento y eso es lo que yo he denunciado

Voz 1491 33:05 es todo por el momento más información de media hora y en Cadena Ser punto com DNS

Voz 14 33:11 servicios informativos

Voz 11 33:15 de uñas a primeras con Marina Fernández y Juan López pues por mucho que lo escuchemos es difícil entender qué quería decir exactamente Isabel Díaz Ayuso con no mentía de esta de esta manera

Voz 1491 33:28 bueno así vamos a terminar la semana en lo informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo este viernes y este fin de semana Luismi Pérez buenos días

Voz 28 33:36 hola buenos días Marina pues esto como cuando se compraban antes los polos que empezabas a comerte palos y palos si decía sigue buscando sigue buscando

Voz 23 33:44 eh

Voz 28 33:44 pues aquí estamos Igor en el invierno seguimos buscando de invierno más contundente porque las temperaturas sí que es cierto que han bajado hoy un poquito respecto las de ayer la mañana está siendo un poquito más fresquita pero en cualquier caso no está haciendo un frío excesivo hoy además la perspectiva del fin de semana marinas que vuelva a subir bastante la temperatura en algunos puntos del país vuelva a subir mucho más de lo que esa habitual para estas fechas

Voz 1491 34:07 por otra parte es decir más bien va a estar despejado

Voz 28 34:09 no os solamente con algunas nubes poco importantes que hoy sean formado entre las costas mediterráneas y la zona de Baleares nieblas incluso también cerca del Cantábrico

Voz 1491 34:18 esta tarde se ir cargando justamente en el encanto

Voz 28 34:20 abrió en muchas zonas de Galicia y a últimas horas del día llegará llovizna dar muy poca cosa sobre todo en toda la cornisa cantábrica por tanto en zonas cercanas al mar Stat Moon noche mañana por la mañana llegará alguna lluvia a la zona del Pirineo en el resto del país espera un sábado de hecho un viernes un sábado tranquilos temperaturas que bajan un poquito pero muy suaves en Canarias en un poco más que ayer pero de nubes bajas típicas de la alisios mañana las temperaturas más elevadas Marina en el Mediterráneo ya atención el domingo suben de una forma descarada otra vez las temperaturas en el Cantábrico y el Mediterráneo por ejemplo en la Comunidad Valenciana o en Murcia el domingo Marina podemos rozar los treinta grados durante la tarde

Voz 0084 35:00 unos paparazzi ni seguro

Voz 28 35:03 tiempo de playas que va a ser un tipo de playa

Voz 1491 35:05 se abre todos los domingos nos va a quedar lo más lejos que te puedes dar de la playa estrenamos mes Luismi mes de marzo es mentira pero ahora sí que podemos decir que tenemos la la primavera oficial a la vuelta de la esquina aunque con el febrero que hemos dejado atrás igual podemos decir que la sangre ya está un poco alterada Ike algún que otro animal Alejo ha salido antes de tiempo de la madriguera no

Voz 28 35:26 sí me parece que están un poco desubicados todavía

Voz 8 35:29 mal que mira de hecho hay un indicador

Voz 28 35:31 en un gran indicador de que se acaba el invierno que son las tortugas cuando salen ya de la madriguera o de lo que es la hibernación se dice que ya directamente el frío se ha ido in muchas de esas tortugas sobretodo lógicamente las domésticas pues ya están dando vueltas pero el refranero lo tienen muy presente eso el hecho de que llegue marzo de que llegue la primavera días sean más suaves lógicamente en marzo saca la cabeza el lagarto ahora las cuando ya vamos viendo por esas paredes las lagartijas por ejemplo cómo empiezan a tomar el sol marzo trae las hojas noviembre las despoja lógicamente ahora es cuando empieza a explotar esa esa esa naturaleza las especies vegetales pero como muy bien comentamos hace días ya que están un poquito de su ubicadas las flores y en muchos casos han salido incluso esta las hojas otro otro refrán muy mostrado marzo los campos en flor y los mozos en Amor también aquello de que la sangre altera no está demostrado que la primavera hace que la gente esté más activa por San José nueve de marzo la golondrina

Voz 1491 36:34 cariñosa no si más cariñosas

Voz 28 36:36 sí de hecho está con más ganas de sexo fiable para

Voz 1491 36:39 menos los alérgicos

Voz 28 36:40 sí sí sí los alérgicos ya comentaremos porque las alergias tienen muchísima amiga ahora justamente es cuando más empezamos a tener sobretodo en función de cuando florece una especie u otra también del tipo de tipo que tengamos un tiempo que sea Bentos os malo y un tiempo que sea lluvioso no deja de ser bastante beneficioso para los que tienen alergias lo que os decía por San José la golondrina veremos es otro síntoma que está llegando la primavera y que las los animales ya están por aquí en marzo crece la hierba aún que le den con un mazo así aunque no llueva la hierba las malas hierbas sobre todo los caminos en las carreteras en los en los arcenes sale con muchísima con muchísima fuerza o uno que es muy curioso Marina sí que dice Si el Cuco no canta por marzo o abril o el Cuco está muerto o el fin del mundo quiere venir pero bonito

Voz 1491 37:30 no si sí terribles no el Cuco muerto hoy del fin del mundo

Voz 28 37:36 es una cosa es como una primero que es un refrán poco escabroso y segundo

Voz 1491 37:39 has está metido con calzador para que arrime sabes

Voz 28 37:42 sí pero no me lo he inventado yo en este caso el Cuco es un un pájaro que justamente ahora ya en algunos sitios del país donde donde ya está cantando

Voz 0084 37:50 pues sí se Cucuta en los árboles

Voz 28 37:53 empieza a notar a partir de estos días Luismi

Voz 8 37:55 la llegada de la primavera con más horas de sol se traduce necesariamente un aumento de la temperatura te lo digo porque con el febrero que hemos tenido seguro

Voz 1491 38:04 Carmen se haya que taparse echarse por la sombra no

Voz 28 38:07 sí así es de hecho a ver qué es lo que pasa ahora pues que el día se alarga más en nuestro país y de hecho en cualquier punto del mundo que un día sea un poquito más largo que durante el mes de diciembre por ejemplo o bastante más largo hace que las horas de sol sean más y que por tanto pueda calentar más y que las temperaturas suban es aquello de que hay gente no que dice que el veintiuno de diciembre que es el día del solsticio el día en el que el días empieza a alargar o las tardes podemos empiezan a alargar ya empieza el verano bien no es que llegue el verano pero por lo menos las tardes sí que son más largas en cuanto a luz pues eso también está en el refranero por ejemplo compañeros marzo Marcelo por la mañana cara de perro por la tarde de valiente mancebo es aquí que las mañanas son frías no hay que olvidarlo pero las tardes van siendo mucho más suaves Marzo alegre pero traidor tan pronto frío como calor lo mismo que si la tarde se va haciendo más suave podemos tener días mucho más tranquilos de buscar la sombra de tener sombrero pero las mañanas más bien siguen siendo de buscar el brasero o por ejemplo una tercera tercer dicho que sería en marzo la veleta ni dos horas está quieta es un marzo es uno de los meses más esos son suaves en muchos casos ya volvemos a tener esas temperaturas más elevadas pero es un mes en el que todavía se van peleando entre las borrascas y los anticiclones por tanto son días de mucho viento

Voz 1491 39:28 en marzo lo puede me mes muy mero muchos años han caído todavía en marzo buenas nevadas incluso tormentas más importantes que en otros meses del invierno

Voz 8 39:40 así es mira marzo Marzal aire frío

Voz 28 39:42 o granizadas también es un dicho muy bonito y que también menos vine a advertir de eso que es un mes muy traidor muy cambiante y en el que puede todavía nevar de hecho Marina en muchas zonas del país sobre todo del norte del nordeste especial de entre entre Aragón Cataluña Navarra ahora el mes de marzo es cuando más nieva lo que sí que es cierto es que la nieve dura poco porque lógicamente luego el soldado más calor las vida y también de de muchas granizadas de muchas de las primeras tormentas marzo que empieza bochornoso como es el caso de este año pronto soy vuelve tormentoso por tanto si el refrán tiene razón cuidado en los próximos días o sobretodo las

Voz 1491 40:18 próximas semanas sin marzo no Marcia

Voz 28 40:20 Abril Ventisquero fijaos Llanos que sea marzo es que te lo pasan abril eh si no tenemos el tiempo que toca que todavía revuelto en abril podemos tener un tiempo mucho más malo y un último refrán Si en marzo hoy es tronar limpia la era Ibarretxe el pajar qué quiere decir esto Marina Juan pues que es un mes en el que si llueve la cosecha de cereal será por tanto tendremos que ir haciendo acopio de espacio

Voz 1491 40:44 Luismi no me ha dado tiempo apuntarme los todos

Voz 8 40:47 andaluz pero más amenas me ha quedado claro

Voz 1491 40:50 una idea me me hago a finales de enero o principios de febrero cuando hablamos también de los refranes de de febrero nos decía en la primavera ya está allí ya está ahí resultó que la primavera unas instaló o sea que

Voz 28 41:02 solamente yo te voy a hacer caso seguro venga de monte este fin de semana acogerla manga corta

Voz 1491 41:10 la semana adiós

Voz 31 41:23 cómo han eh

Voz 32 41:29 sí sí

Voz 33 41:32 a mí no me di cuenta que Henze

Voz 34 41:39 eh

Voz 8 41:42 me

Voz 33 41:45 eh vive eh

Voz 35 41:48 cita

Voz 33 41:54 desde en eh eh nada

Voz 1491 42:06 no

Voz 33 42:10 pues nada

Voz 36 42:22 las

Voz 37 42:29 ah

Voz 33 42:37 muy bien eh no

Voz 22 42:55 la

Voz 33 43:01 eh

Voz 11 43:06 cinco y trece cuatro y trece en Canarias

Voz 9 43:09 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro buena arroba de buenas ahí podéis seguir contestando a la última encuesta la semana que os gustaría que hiciera vuestro móvil aplicaciones utilidades cosas que las marcas aún no son capaces de hacer de nuestras cuatro opciones la mayoría os quedáis con el alcoholímetro un cincuenta y siete por ciento de los votos

Voz 38 43:26 el tema de me quedo con lo que ha con Colleen metro a un que no voy muy sobrado con las tecnologías y las redes sociales yo la aplicación que

Voz 39 43:38 el aparte de la del con el alcoholímetro que está incluida en la en la

Voz 8 43:42 cuesta sería la de detectar al dueño

Voz 1981 43:47 el perro que vejados un Monica medio de menos aplicación espectacular que lo enviara una multitud directamente su casita

Voz 1491 43:57 buenísima aplicación que le enviará la multa porque no la caca también

Voz 8 44:01 eran Manolo y Alberto Valencia tenemos muchos oyentes de Palencia un caladero de verdad importante

Voz 1491 44:05 un saludo la segunda opción más votada

Voz 8 44:08 es el aliento metro detector de mal aliento con un veintiuno por ciento y en tercera posición tenemos un empate entre la alarma inteligente que te prohíba posponer para siempre del detector de palo fuegos frontales dos con un once

Voz 11 44:21 arroba Yolanda Campoy le da una vuelta a la idea del alcoholímetro proponer una aplicación que te pregunte veinte veces

Voz 1491 44:27 los fines de semana a partir más o menos da una de las

Voz 11 44:29 madrugada realmente quieres enviar este mensaje está segura cuánto has bebido no hay alguna amiga serena cerca dile que venga podría llamar directamente la aplicación a una amiga Serena Monzón hablar

Voz 9 44:42 según su versión particular de Dharma inteligente

Voz 0084 44:45 dice que salte cual rana te busque y hable con la voz más insoportable

Voz 1491 44:50 posible hasta que sepa que ya estás fuera de casa puede ser lo que ha habido en la encuesta

Voz 11 44:54 de hoy es de mucha idea innovadora no mucho oyente emprendedor como arroba Darío en jazz que propone un detector de que da bien dice

Voz 1491 45:03 porque no soporta es gente que sabes que estoy diciendo te lo que quieres oir sabiendo que opina lo conté

Voz 8 45:08 sí por la misma línea va eh arroba JM caras que le gustaría una app con detector de mentiras para saber cuándo las están colando

Voz 1670 45:16 cómo fue enano buenos días como aplicación para el móvil yo querría tener un detector de ex líder rolletes metes en la lista de contactos el número de la persona icono estaba cerca una alarma sonora te aviso para que te Pires del bar lo podríamos llamar el Narro que ir respecto el aliento metro que ha mencionado Marina me gusta muchísimo nombre tiene tiene nombre de asistente Ali me pide al pozo caldo

Voz 33 45:43 jarras

Voz 11 45:45 ataques tiene alma de hacker perezosa hay exige ya una aplicación que te diga la contraseña de la de de Wi Fi de cualquier local y encima te un listín de los locales con chupito gratis

Voz 40 45:56 hoy quiero proponer algo que ya predijeron los Sin son hace ya bastantes años como ya sabéis tengo un bebé de seis meses y a veces cuando llora no sabemos lo que el niño quiere entonces estaría muy bien una aplicación que tradujera llanto del bebé para decirnos a los Papas y el niño tiene hambre si se ha hecho Pi So que necesita

Voz 8 46:16 hay que decirle Antonio de Zaragoza que esto se está desarrollando eh esto se está haciendo algo en la prensa en la redada de pueden polcas también lo

Voz 11 46:23 yo es que eso puedo pensar en las pelis estas de los noventa no de de cómo eran no me acuerdo cómo se titulaban pero que venían como a traducirlo qué pensaban los niños era horrible en realidad yo no sé si querría saber por ejemplo qué piensa mi perra

Voz 8 46:38 Sandro o LC opta por el servicio público y recortar los tiempos de espera quiere una app para saber dónde hay aparcamiento libre gratis

Voz 41 46:46 pues mira siendo de Valencia cuando sales de Valencia hay veces cuando hacen las paellas y luego pues debería haber una aplicación en el móvil que te alerte de qué estás haciendo la paella mal sea así estás cogiendo un viviendo o estás cogiendo guisantes vital el móvil que suene y que te diga que no es precisamente porque es para ella le pega un saludo buenos días bar el día

Voz 11 47:20 buenos días Miguel otro oyente Valencia para además de Valencia Valencia una aplicación que te insulten

Voz 9 47:27 el pase de Valencia la final de la Copa por cierto que lo hay

Voz 11 47:29 eh recomendamos Antonio Zaragoza la película Mira quién habla Iker piense dos veces y realmente quiere saber lo que bueno lo que le está diciendo su bebé de seis meses cuando cuando está llorando solas cinco y dieciocho las cuatro y dieciocho en Canarias

Voz 0779 47:59 el Marcelino huele sacaba goles luego eran Nava va hacia una botella entera buenos bastante callos y no sé cuándo pero Cort en lo tiraron

Voz 14 48:11 por detrás pero bastante se le vendría bien un detector de

Voz 11 48:15 vamos del del del móvil once

Voz 1491 48:18 pues justo cuando se cumple su centenario el Valencia volver a jugar una final de la Copa del Rey esta noche ha eliminado al Betis en Mestalla gracias a un solitario gol de Rodrigo Moreno Marcelino su entrenadora que ya hemos escuchado antes bañado en cava ha contado lo difícil que ha sido llegar a la final

Voz 14 48:34 tenido que pasar once años para que llegue al equipo en otra final de Copa

Voz 0779 48:38 bueno yo no lo método lo metieron estos extraordinarios jugadores que me toca dirigir

Voz 14 48:42 bueno algo tendrás que verlo en lo bueno y lo malo siempre no

Voz 0779 48:45 bueno pero yo creo que el fútbol es de los futbolistas y nosotros intentamos en todo pero estoy hoy aquí gracias a ellos pasamos muchos momentos de dificultad aquí y bueno también pues como dije anteriormente gracias a Mateu que en esos momentos apostó por este cuerpo técnico no es bueno pues mira pues de mucha más dificultades ahora estamos aquí viviendo esta noche extraordinaria e inolvidable

Voz 8 49:15 para mí el Valencia comenzó la temporada muy mal bueno realmente decir eso es poco empezó fatal de los primeros trece partidos del curso sólo ganó uno ya a las primeras de cambio cayó eliminado de la Champions League así el ambiente en la altura bueno empezó a poner un poquito feo sin embargo hay hubo una persona que decidió que el entrenador no debía caer

Voz 9 49:33 Alemany probablemente no sé si aquí Marcelino

Voz 8 49:36 no no no estaría no no no no estaría porque el el

Voz 0924 49:39 qué hubiese analizado la situación y al que le habría pasado al parte a habría sido Anil Murci y entonces evidentemente habríamos liado un pan como unas tortas no bueno yo creo que efectivamente los dos mejores centrales y el mejor delantero que ha tenido Marcelino y el equipo ha sido Mateo Alemán lo hemos dicho antes no ahora a caballo ganador la tele Maina ha puesto al servicio de del club del Valencia y de una afición exigente pero que también ha madurado en los peores momentos de Marcelino en Mestalla con un montón de empates

Voz 0084 50:11 el Valencia estando muy lejos de los puestos de Champions

Voz 0924 50:13 nunca nunca Mestalla se ha cebado ni ha gritado el Marcelino vete ya esto es una cosa que hay que poner en valor a favor de la afición del Valencia que con el tiempo

Voz 8 50:21 también ha madurado en en estas cosas sobre esa metamorfosis también ha hablado Carlos Soler que es uno de los pocos canteranos que tiene el Valencia y que lleva casi quince años en el club sí porque empezamos que no salía nada más eh estamos un año complicado porque bueno era el año el centenario oí y queríamos pues dar alegrías a la afición y a nosotros mismos porque creo que que no la nos la merecemos Hinault no hemos empezado muy bien la temporada pero pero ahora pues estamos en Europa muy bien en octavos de de UEFA Europa League ahora en la final de Copa hay bueno y en en Liga estamos a seis puntos de Champions entonces le quedan unos meses muy bonitos y lo vamos a disfrutar

Voz 1491 51:03 de la noche del jueves nos enterábamos de que el Real Madrid había decidido despedir a Álvaro Benito entrenador del juvenil y comentarista de la Cadena SER precisamente ha sido cesado por algunas de sus valoraciones en Carrusel durante el clásico Manu Carreño le ha querido mandar este mensaje

Voz 8 51:18 pero el Madrid ha despedido a Álvaro Benito el era

Voz 1670 51:21 su entrenador hasta hace hasta hace unas horas de bueno del juvenil de la cantera vuelve el juvenil B y lo estaba haciendo bien iba el equipo segundo a un punto del líder pero con un partido menos pero el motivo del despido ha sido esta tarde conocido sus comentarios en en los medios en los que colabora Álvaro Benito algunos de esos comentarios vertidos en la Cadena SER y en Carrusel Deportivo concretamente ayer es una decisión que le afecta Álvaro Benito que deja de ser entrenador de la cantera de del club blanco nosotros creo que le renovar hemos eh nos parece un buen comentarista pero sobre todo porque de es

Voz 0084 52:05 yo muy madridista muy Madrid

Voz 1670 52:08 lista que siempre dice lo que piensa y que dice la verdad y a veces es decir la verdad tiene estas cosas tiene estas consecuencias pero algunos de los comentarios de Álvaro Benito diciendo que tal jugador o que éste no ajo Avieno que no está para jugar han molestado en el Real Madrid ha supuesto que le hayan que le hayan despedido e nuestro abrazo para Álvaro que repito va a seguir siendo comentarista Quito al tiempo que él quiera porque es un gran comentarista es un gran tipo es un tío cojonudo hay hoy está con él esta casa y todo todo el mundo

Voz 1491 52:39 pues desde aquí también un abrazo para Álvaro Benito este jueves ha empezado a rodar por las calles de Madrid un autobús con la imagen de Hitler lema esto Cemil nazis y una petición que se derogue la ley la violencia de género porque según Hazte Oír que es quien está detrás de esto claro bueno pues según Hazte Oír esta ley discrimina a los hombres así en general

Voz 8 52:57 y con este ambiente yo tan bueno emprendemos la cuenta atrás para el ocho de marzo con otro ridículo de los creadores de los niños tienen pene las niñas tienen vulva que no te engaña

Voz 1491 53:12 si eres mujer árabe activista del movimiento Free from hiyab hizo feminista laica está claro que no tienes miedo pues todo eso todo eso que acabamos de decir es más ahora