De Buenas a Primeras (05/03/2019)

empieza el martes cinco de marzo con seis grados en Luena Cantabria hay mucho viento todavía en el Cantábrico donde no va a llover si hará falta paraguas ya por la tarde en Extremadura en Castilla León cien Galicia todos los que hemos llegado hasta aquí todos sin excepción hemos tenido catorce quince años a lo mejor hasta alguno de vosotros tiene ahora mismo quince años porque no nadie dice que no tengamos oyentes jóvenes así que en principio todos podemos recordar cómo es la vida con esta edad lo que seguramente y por suerte no podemos imaginar es la experiencia de con sólo catorce o quince años son incluso menos atravesar miles de kilómetros diferentes países y nuestra familia sin ningún medio de vida sin ningún tipo de seguridad para intentar llegar a la que nos han dicho que es la tierra de las oportunidades para intentar llegar a euro

Voz 0032 01:36 Copa pues es el viaje que están emprendiendo cada vez más niños cada vez más menores de edad completamente solos en total en España viven trece mil según el registro de menores extranjeros no acompañados que es como se les conoce oficialmente yo ese registro sólo aporta cifras orientativas así que podrían ser muchísimos más porque el sistema según denuncia Unicef según denuncian también los trabajadores implicados en el proceso el sistema está colapsado completamente atascado y la principal razón es la falta de medios

Voz 1491 02:07 niños sobre todo de Marruecos pero también de Guinea Geli a Mali y Costa de Marfil que lo que se encuentran al llegar no es precisamente la tierra prometida como ha podido comprobar Unicef y como denuncian los trabajadores por ejemplo de centro de primera acogida del barrio de Hortaleza en Madrid que es el único centro de primera acogida de toda la comunidad autónoma

Voz 0032 02:25 o un lugar en el que estos menores deberían pasar tan sólo unos días los necesarios para estudiar su caso derivar los después en función de sus necesidades a residencias o a centros específicos y sin embargo hay chavales que llevan allí cinco meses muchos de ellos durmiendo en el suelo sin escolarizar y sin personal suficiente para atenderlos

Voz 1491 02:45 porque estamos hablando de un lugar pensado para acoger a unos treinta y cinco chavales y en el que ahora mismo en este en este mismo momento están durmiendo más de cien Ana Pérez es educadora en ese centro

Voz 7 02:55 con la masificación y llegando a tener de sus trece cinco plazas hemos llegado tiene hasta ciento setenta chavales todo eso ha saltado por los aires entonces procesar al que de los sitios donde sea más pena chavales donde se Safina y que además está muy muy de Wall Street pues mira ha venido aquí pero como hay cincuenta plazas sois Hachette a dormir en el suelo es un a veces se queda en otras veces se queda en Aspe que llaman y consiguen un contacto con alguien semana yo creo que la mayor ser no lo no tengo los datos exactos pero posiblemente

Voz 1981 03:26 la mayor causa de bajas en el centro no sé

Voz 7 03:28 porque les estamos mandando a otros a otros objetos sino que llevan

Voz 0032 03:33 no según Unicef la mitad de todos los que llegan a España terminan directamente en la calle

Voz 1491 03:38 si en diciembre de dos mil dieciocho eran trece mil los menores no acompañados registrados en nuestro país eso significaría que más de seis mil chavales seis mil adolescentes que ni siquiera hablan nuestro idioma van a terminar en la calle sin ningún tipo de atención Julia Molina

Voz 8 03:51 aparece en el diccionario de la Real Academia pero la palabra Mena estuvo a punto de convertirse en la palabra del año dos mil dieciocho para la Fundéu

Voz 9 03:59 de los llamados Mena a los Mena a los menores no acompañados

Voz 8 04:03 apareció en centenares de titulares porque dos mil dieciocho ha sido el año en el que más menos más menores extranjeros no acompañados han llegado a nuestras costas en total el Estado tiene bajo su tutela a más de trece mil menores chicos y chicas que llegaron a España solos sin familia y que ahora viven hacinados en centros que no tienen capacidad para acogerlos tienen hecho que los tutele en a que los acojan en centros de primera acogida ya que luego los deriven a residencias o pisos donde cubran sus necesidades pero muchas veces se quedan en el primer escalón pasan meses esperando en los centros de acogida y al final algunos terminan directamente en la calle

Voz 10 04:41 eh vienen según el momento mande

Voz 8 04:45 a uno lo demostraba con el caso de radio un adolescente de quince años que recorrió cinco mil kilómetros y que tuvo que vivir varias veces de quienes querían aprovecharse de que estaba solo por eso piden que las administraciones los proteja más que los identifiquen como los menores que son Illes den una salida rápida

Voz 1491 05:07 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a repasar los resultados de esa investigación de UNICEF con Mayte Pacheco su responsable de Políticas de Infancia vamos a conocer a fondo la situación de estos menores y también de esos centros de acogida con los que colabora en Madrid la Fundación Raíces por eso vamos a charlar también con su presidenta con Lourdes Reizabal los que trabajamos a deshora verdad nos pasamos la vida pensando en dormir Juan velando el fin de semana para poder dormir aprovechando cualquier oportunidad que se presente para dormir y por eso sí algo Nos nos lo estropea si algún ruido no interrumpe nuestra cita romántica con la cama pues no saca aún más de quicio

Voz 0032 05:54 sí es el motivo que nos lleva a preguntarnos hoy en nuestra encuesta de de de buenas en Twitter que ruidos molesta más cuando estáis plácidamente dormidos o cuando intenta es dormir el cincuenta y cinco por ciento de los que habéis votado en Twitter

Voz 1 06:08 lo tenéis bastante claro

Voz 11 06:15 Julia de Alicante desde Guadix los ronquidos sólo fastidia pero en este caso la que ronca soy yo bueno tampoco es que Ron digamos que respire un poco

Voz 1 06:26 lo peor

Voz 11 06:27 sí es esa gotita cojonera que caía incesante como si te estuvieran haciendo un agujero en la cabeza se levanta de la cama para cerrar la llave general de agua de toda la casa

Voz 1 06:40 habría que preguntarle a quién duerme con Julia

Voz 1491 06:43 el respira ver o ronca

Voz 0032 06:46 pues esa esa gotita que decía Julia es la segunda opción más votada en la guerra

Voz 1 06:50 o sea que yo diría que es la más Sofies

Voz 1491 06:52 picada de de las torturas y lo digo yo he sentido uno por ciento de los oyentes mi opción sin duda

Voz 12 06:58 muy buenas pues el he votado ha sido el grifo goteando un sonido que se clavan en la mente y no te deja dormir que bueno como trabajo de noche pues duermo de día por suerte tengo sueño pero había varias veces que un sonido insoportable que el camión del de esa toro lo tengo cerca de la ventana hay una a una fosa algunas veces a veces el ruido es insoportable

Voz 1491 07:25 pues ese ruido del camiones los dos proponiendo muchísimos en Twitter como José de Málaga no se nos había ocurrido para las opciones de Twitter sólo ponemos cuatro pero lo que nos gusta es que vosotros

Voz 0032 07:34 eso es que vayáis completando también la encuesta la tercera más votadas la cisterna que nunca acaba de llenarse totalmente y que se queda de sonido ambiente durante media no

Voz 1491 07:43 sí diecisiete por ciento de los votos ha tenido la cisterna sólo al siete por ciento os molesta el motor de la nevera que es otro otro ruido de fondo hay inconfundible y muy muy molesto

Voz 0032 07:53 ya un oyente en Twitter decía pero de qué año es vuestra nevera de llega años qué suerte tienes

Voz 1491 07:59 de oyentes el sonido que a mí me saluda cada día cuando entró en mi casa es que entre y esta Anne verán

Voz 4 08:05 hay diciéndome diciéndome hola

Voz 1491 08:08 pero bueno vuestra opinión al final es la que cuenta por eso hacemos una encuesta

Voz 1114 08:11 la tormenta nocturna rayos truenos y relámpagos el aullido del perro de mi vecino no es que me imagino sean perros sino que va o a Hu a Hu que vamos Claude ordenado sin no apago el ordenador eso depende de puesto

Voz 7 08:28 pero o sea el ventilador de la fuente de alimentación está haciendo un proceso que es que es insoportable

Voz 0032 08:37 es verdad el ordenador el que apagarlo por la noche para para que no moleste pero no nos había ocurrido

Voz 1491 08:42 y eso que yo antes cuando veía películas en el ordenador hace años no podía soportar quedarme dormida heló despertarme con el ruido del ordenador a agonizando ganen los cinco del ventilador ahí a toda a toda mecha

Voz 0032 08:54 pues Sylvia de José Luis de de San Blas oye pero podéis seguir votando en Twitter o mandarnos notas de audio notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1491 09:03 que Sergio Díez está al otro lado en la producción y Borja González en el control para que os escuchen más en la radio ya sabéis si queréis huir de algún ruido molesto tenemos una hora y media de programa por delante puede resultar molesto a veces también pero nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible y empieza el martes cinco de marzo empieza de buenas a primeras

a dos minutos pasan de las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias

Voz 4 11:54 empiezo pidiendo perdón por adelantado porque esto que voy a decir puede sonar un poco mal pero

Voz 1491 11:59 en la vida siempre solemos pensar que los más desfavorecidos son bueno los que peor lo están pasando es verdad pero muchas veces los favorecidos también lo pasa mal y me refiero a esta gente guapísima que se pasa el día subiendo fotos de su propia cara a Instagram es que luego si yo que se pilla una conjuntivitis o les sale un grano en la cara sufren muchísimo estas personas los Especialistas secundarios están hablando de del sufrimiento de la gente guapa no de de las modelos de los modelos que se convierten en un juguete roto cuando ninguna marca los quiere contratar

Voz 18 12:30 vemos al teléfono a la Marina Mercante hola Marina qué tal

Voz 19 12:33 hola qué tal bienvenido eso lo digo yo no tengo nada bien medida Marina lo digo yo

Voz 18 12:39 bueno Marina fue tu pillas te tuviste modelos noventa pies de la época gloriosa de los noventa no esa época de la supermodelo

Voz 19 12:45 sí sí sí sí de la super modelo ya las tres uves del diseño Versace Armani

Voz 18 12:51 desde luego cómo cómo olvidar las bueno una época de muchísima fe en la verdad para vosotros

Voz 1491 12:57 eso era el Vietnam de nuestra generación

Voz 19 12:59 sí sí eso era un desfile tras otro desfile interminable yo mirar recuerdo que las pasarelas eran de tres kilómetro de largo tres kilómetros de pasarela con tacones se Juan todos los días te cambiaba de traje y a la desfilar otra vez en un desfile lo normal lo típico lo normal según la para treinta trece kilómetros que hacía treinta veinticinco

Voz 18 13:22 la sesión con tacones

Voz 19 13:25 como un abrazo de Hulk y claro allana ya sabe él con el tema este de del ya no me querían los desfilen entonces no me que había lo vestidos con esa masa de músculos era como meter un preservativo

Voz 18 13:37 posible meter no es una amenaza bonita si bien entonces dejaste el mundo de la moda no entonces

Voz 19 13:46 a todos les llamaban para hacer de modelo de media jugador de rugby

Voz 0032 13:55 si tuviésemos que elegir un adjetivo para este testimonio de Marina Mercante sería algo así como estremecedor no modelo de pasarela a modelo de medias de jugadores de rugby aunque bueno igual hay cosas peores es mucho más duro por ejemplo ha sido el segundo relato que ha sonado en La Ventana Rafa Sinclair tenía unos pies preciosos todo el mundo quería tener unos pin reales como los suyos pero le pudo la ambición

Voz 19 14:19 vamos ahora con un modelo masculino

Voz 18 14:21 no Sinclair modelo internacional de pie sola Rafa por favor Rafa estás delante del internacional de pies verdad internacional

Voz 19 14:33 me vieron Caffa talento cuando el sol en la piscina Mi pueblo Él me dijo tú es que parecen los ojos de Mónica Bellucci

Voz 1 14:41 eso eso es bueno no supongo que sí

Voz 19 14:43 bueno una metáfora que me parece bonito me parece bueno el el partido bonito sí bueno entonces ya no no no no no lo pillas de no pero no que me contrató para la agencia Little cierta especializado en todo lo que es el tema de poco estética elite sí sí crema desbordante cortado unha calcetines

Voz 1 15:02 pues igual la gente no sabe pero la moda de pies puede ser

Voz 18 15:05 duré competitiva como la de cara verdad o de cuerpo mucho

Voz 19 15:08 no sé si si si hay unos pies increíble con pene respingo consultar con su cinco dedico si llega un momento que bueno desiste sino decida hacer algo sencillo la que que dice acudí a lo que cirugía estética para mejorar tu o Hermès a hacerlo más esbelto se le fue la pinza se fue cedido al crítico

Voz 1 15:32 este que dista ser Ríos me puse Larios

Voz 19 15:35 de Xavi

Voz 1 15:36 yo soy pechos

Voz 19 15:39 no no no no es que no no empecé con claridad y acaba algo positivo no el hermanos de cirujano de Mickey Rourke te podía salir mal entonces te pasa es tiro no sé si tengo mister por tato en Cadaqués Juana Chaos y ahora aquel trabajo Curro el toro a la película

Voz 1491 16:01 por cierto hablando de moda es sabes cuál es la prenda no que lo está tratando este año la prenda de moda

Voz 1981 16:07 una prenda pues no sé ahora

Voz 20 16:09 no caigo el chaleco a vale

Voz 1491 16:12 este esta ley ciento fino

Voz 20 16:15 no hubo más y ha comenzado que sobre todo se ve en verde militar rojo azul marino

Voz 1491 16:22 sí sí sí sí sí sí sí bueno y que han puesto de moda sobre todo

Voz 20 16:26 los personajes de de centro derecha ignota

Voz 1491 16:29 no tanto dentro como los del Mundo Today que es la prenda favorita

Voz 1981 16:34 se exige que Salvamento Marítimo utilice chalecos salvavidas flotan si los utiliza un español Miguel Bosé asegura Hacienda que esos impuestos a él le funcionan hay que diluir mis declaraciones sin agua insiste aunque la Agencia Tributaria considera que

Voz 0084 16:50 son papel mojado Ciudadanos

Voz 1981 16:52 David indicará un comunismo liberal el próximo uno de mayo Rivera ese con permite ejecutar la dictadura del proletariado una idea de la que hasta ahora desgraciadamente se había apropiado la Izquierda Radical interior señala Piolín como el responsable último del operativo del uno de octubre el dibujo animado saldrá mañana de su jaula para ir a declarar centenares de españoles heridos por los valores que chutó Vinicius sí que salieron despedidos del Bernabéu el jugador tendrá que pagar el cristal de la Estación Espacial Internacional que rompió con el balón le dan a probar el vino el pide la opinión de los ciento cincuenta y seis comensales del restaurante yo es que no se de vinos y trabajo mejor en equipo le ha dicho al camarero un edificio crece dos plantas por la cantidad de personas que orinan en sus es

Voz 8 17:36 minas como siga creciendo a este ritmo los edificio

Voz 1981 17:39 habrá que talar los advierte el Ayuntamiento por culpa del calentamiento global en dos mil treinta y dos de cada tres tintos serán de verano algunos viñedos se han empezado a regar con gaseosa para que el vino salga veraniego roban la sede del Santander arrastrando la con la cadena del bolígrafo

Voz 8 17:57 con una cadena más grande sus propias sedes

Voz 1981 18:01 los expertos confirman que hablar a las plantas de plástico ayuda

Voz 0032 18:04 pero no hace falta que lo que se diga tenga sentido

Voz 1981 18:07 son de plástico y no entienden el significado como las otras pero les gusta que les hable en aclaran

Voz 1491 18:19 queda poco más de un minuto y medio para las cinco menos diez las cuatro menos diez en Canarias y la imagen que que el mundo tiene la mayor estrella del pop del siglo XX podría cambiar para siempre en algo menos de cuatro horas el tema no es nuevo no la sombra de los abusos sexuales a menores siempre ha planeado sobre la figura de Michael Jackson

Voz 0032 18:38 sí rumores si acusaciones que no han desaparecido con su muerte hace unas horas la plataforma HBO ha estrenado en la primera parte de un documental que podría despejar todas las dudas sobre estos rumores se titula Living Neverland

Voz 2 18:54 yo me parece a mí Mike codo vive módico

Voz 1995 19:01 es un documental dirigido por un prestigioso documentalista británico centrado los testimonios de dos adultos ahora que relatan con todo lujo de detalles los abusos sexuales reiterados conocidos por Michael Jackson cuando ellos tenían entre siete y diez años la película fue estrenada en Sundance en un festival muy conocido hace tan sólo poco más de un mes quiénes la han visto sostienen que podría marcar para siempre el legado y la imagen de una de las mayores estrellas de la historia de la música en la revista Rolling Stone dijo tras su estreno que es difícil de ver más difícil de ignorar y que es imposible

Voz 21 19:34 que te invita a todos los que

Voz 22 19:37 no hubo Lily

Voz 21 19:43 diría que el Corán me quiero rara

Voz 22 19:50 dividido

Voz 4 19:53 bueno es lo que estamos haciendo ahora mismo por lo pronto

Voz 1491 19:57 esto hace ya una semana que que no sucede en la emisora de radio más popular de Reino Unido porque la difícil remedio tú no programa una sola canción de Michael Jackson

Voz 0032 20:08 sí yo y otro ejemplo de de consecuencia el precio de su rancho Neverland escenario de estos supuestos abusos

Voz 1 20:13 ha caido hasta su mínimo histórico treinta y un millones de dólares

Voz 1491 20:18 es el documental coinciden en que la contundencia y la crudeza de los testimonios dejan poco lugar para la duda uno de ellos es Luis Martínez crítico de cine el diario El Mundo

Voz 1995 20:30 es para tanto si si si es que no lo sé

Voz 11 20:34 sí

Voz 1995 20:35 eso luego te replantea las cosas es imposible salir indemne del documental pues sí claro que sí te deja tocado y desde luego es esa cuesta trabajo volver a escuchar una canción de Michael Jackson afectados estamos a ver luego hay que tener una cosa en cuenta es decir a a Michael Jackson se le juzgó dos veces la primera vez se llegó a un acuerdo oí digamos que como tal se sobreseyó el caso

Voz 1 20:56 la segunda vez con jurado popular sale hoy

Voz 1995 20:59 veinte y luego también hay que tener en cuenta que uno de los testigos testificó en los dos los dos juicios dijo que no había habido nada es decir es ahora cuarto íbamos a desdicho ahí en esa en esa proyección se entrar decisivamente los protagonistas junto James seca después de la proyección subieron al escenario fueron ovacionados de este modo Casimiro

Voz 23 21:21 titular Víctor título publicado el diario El Mundo después de

Voz 1995 21:23 fue Michael Jackson Rey del pop y pederasta si el un poco duro de esas células que los carga el diablo porque establecía o juicio acaban de quizás no debería dar por no todo esto hay que cogerlo con pinzas no somos jueces no somos un tribunal etcétera etcétera También hay que tener en cuenta que el documental está no tanto enfocado a demostrar la culpabilidad de Michael Jackson como desde el punto de vista de las víctimas como sufrieron las víctimas a lo largo de su vida porque las víctimas actuaron como actuaron ese de sedes dicen ahora etc etc pero sobre todo está muy cerca de las víctimas el documental y lo que intenta es reconstruir el patrón de comportamiento de Michael Jackson que lo hace

Voz 24 22:03 idealmente la radiografía que di

Voz 1995 22:05 dibuja el documental el dibujo que hacer el documental

Voz 24 22:08 el de un depredador sexual

Voz 0032 22:13 ya decimos en la mayoría de titulares que que leíamos nada horas después de que se estrenará este documental en HBO y también comentario sobre el documental en Twitter por ejemplo hablan de horror la gente preguntándose cómo fue absuelto decía uno me ha dejado temblando otro necesito tiempo para digerir lo que he visto máquinas

Voz 1491 22:32 España vamos a tener que esperar hasta el próximo sábado para ver el primer episodio de esta de esta serie documental que ese se va a estrenar en el canal cero de Movistar Plus televisión Jorge Ortiz es el responsable de que de que este canal haya comprado los derechos de emisión del documental

Voz 25 22:47 la tele nos ayuda a pensar que somos jueces pero no lo somos ya fue juzgado Michael Jackson Jorge

Voz 26 22:53 sí por supuesto el el documental no es ningún juicio el documental simplemente lo que trata de escuchar sonoras a las víctimas a estas dos personas que ahora mismo tienen treinta treinta y pico años todo se cuenta

Voz 4 23:04 ya con mucho detalle como ellos su familia sus mujeres

Voz 27 23:08 eh entra en en la dinámica de depresión y salir de ella a través de denuncia

Voz 1995 23:15 a cambio tu relación con la música de Michael Jackson

Voz 27 23:20 para mí es imposible que no cambia viendo el documental

Voz 1995 23:24 porque es absolutamente devastado como sacas cómo consigue sacar eso Villar lo de la conciencia global está Torrellas Louis dejarlo leyó yo creo que el documental indudablemente

Voz 28 23:34 es un retrato de dos personas blancos se si acaban siendo un juicio en la tendencia moderna en los medios y en Facebook de linchar también

Voz 1995 23:44 con su leña en el fuego en ese sentido no entonces

Voz 28 23:47 cobra una vida más allá dos intenciones de electores intruso no

Voz 29 23:51 ah

Voz 24 23:55 cierto es que es sobre todo

Voz 30 23:57 no desde que surgió el movimiento mi tú ha resucitado también ese debate sobre si hacer boicot o no

Voz 1491 24:05 a determinados contenidos en función del comportamiento de la ideología o de las creencias no de la persona Irma esos contenidos ya son actor un director un artista un músico

Voz 0032 24:15 ahí están Roman Polanski acusado de violar a niñas Bill Cosby violador en serie William Burroughs que asesinó a su esposa John Galliano racista y antisemita Kevin Spacey violador de chavales y abusador de de su poder en fin la lista es larga

Voz 31 24:31 una de las personas que más sobre esto es la escritora estadounidense Claire de que el año pasado publicó un artículo muy inteligente que se titulaba qué hacer con el arte de hombres monstruosos ellas te dices son genios son monstruos no sé qué hacer con ellos y hace el experimento de volver a ver este clásico capítulo

Voz 32 24:48 pero era tan duro y romántico como la ciudad a la que amaba sus gafas de montura negra agazapada el vibrante poder sexual

Voz 1 24:56 la escuchamos esta broma evidente del poder

Voz 31 24:58 cuál del Jaguar y ahora resulta incómodo porque Woody Allen se casó con la hija de su novia

Voz 1 25:03 les separaban treinta y cinco años y su hija Dylan le acusó de abusos ya que conclusión llega de ver

Voz 31 25:09 bueno dice que para ser un gran artista mucha gente ha tenido comportamientos de egoísmo extremo de satisfacción narcisista de apetitos perversos ser artista no es una dispensa para portarse mal pero qué sentido tiene que les castigue hemos censurando su obra otra reflexión interesantes las siguientes los crímenes de Michael Jackson me provocan sentimientos debo convertir esos sentimientos en opiniones sobre su obra

Voz 1 25:30 sería fantástico que todos los artistas criminales fueran fáciles de odiar pero no lo son favores Almudena Grandes Iñaki Gabilondo José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros

Voz 25 25:54 el mundo nos explica

Voz 1 25:57 cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo a ser un buen padre Pence cuando Fraga P publicidad estamos rompiendo estereotipos repito que me pisó lo fregado millones sido padre se lo juró como que unos y otros voy a Pedro Schwartz no es ocasión manifiesta padre como que no que no nos un ataque prometedor pero hay una boya tuya pero las huellas interpretable padre ahí no entra al bar jamás del proceso de Carrusel Deportivo carrusel esa boquita padre Carrusel deportivo uniendo las familias desde mil novecientos cincuenta y dos le voy a primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua todo padre afronta ese momento en el que los hijos abandonan el hogar pero pocos han dado

Voz 0084 26:45 consejos tan certeros como Cat Stevens gran éxito de mí

Voz 1995 26:49 novecientos setenta

Voz 6 26:55 chica

Voz 0084 26:58 Farhan son el gran tema de Cat Stevens el relato de un padre que ve cómo su hijo se marcha de casa para comenzar su propio viaje antes de partir el padre comparte sus experiencias una vez fui como tú y sé que no es fácil eres joven pero no es tu culpa canta el músico piensa en todo lo que tienes todo eso seguir aquí pero tus sueños puede que no sigue la canción que también da voz al hijo he llorado muchas veces guardando me dentro todo lo que se pero ahora es difícil ignorarlo canta Cat Stevens que usa dos tipos de registro más grave para el padre de otro más dulce para el hijo la canción editada en mil novecientos setenta fue clave para consolidar acate Stephen como uno de los compositores más interesantes de esa época en el Reino Unido es de paz

Voz 0256 27:47 eran son siga sonando cincuenta años después en las radios de medio mundo

Voz 1 27:56 no

Voz 17 27:57 bueno sí no

Voz 1491 28:34 una historia la de Cate Stephens y su hijo que es también la de todos los padres todas las madres a todos los jóvenes Sader Anson de Cat Stevens en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 6 28:56 no lo consiguió es que

Carlos Sevilla buenos días buenos días hoy está previsto que el

Voz 0084 30:10 Bettino oficial del Estado publique la disolución de las Cortes es el paso previo al inicio de la campaña electoral y con ese paralizan la tramitación de más de trescientas iniciativas legislativas la mayoría proposiciones de ley de los distintos grupos a pesar de la disolución Pedro Sánchez dice que seguirá gobernando

Voz 33 30:24 pues tengo que dar una mala noticia el Gobierno del Partido Socialista va a gobernar hasta el último minuto de esta les dicen que la figura del Real Decreto Ley probó vayamos a la sustancia están o no están de acuerdo con la igualdad laboral entre hombres y mujeres

Voz 0084 30:40 precisamente el presidente del Partido Popular se compromete a promover un pacto de Estado contra la brecha salarial si llega al Gobierno y pide que no se haga demagogia con el feminismo

Voz 0256 30:48 está muy bien que te haremos todos feministas y está muy bien que todos luchemos por los derechos de las mujeres pero sin colectivización sin mentir sin hacer demagogia yo es lo que pido en esta semana y lo digo como último punto com como reto de la desigualdad en general porque no lo voy a etiquetar porque sería intentar hacerlo porque tengo una hija parecería cínico por mi parte si yo hago un discurso de enfrentamiento de mi hija con mi hijo

Voz 0084 31:11 de yo con mi mujer y Podemos ha anunciado su candidata para enfrentarse a Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid será a Serra diputada en la Asamblea regional ayer Irene Montero daba por hecho que no habrá acuerdo con Errejón apostaba por una mujer como próxima líder de su partido lo decía en Televisión Española

Voz 1365 31:25 pero en el caso nuestro estoy convencida de que cambiará pronto estoy convencida de que en Podemos la siguiente persona que ocupe la secretaría general va a ser una mujer y creo que eso es un una cosa que todo el mundo tiene tiene muy clara en Podemos si no al tiempo

Voz 0084 31:43 en el Tribunal Supremo ya está prevista la declaración del coronel Pérez de los Cobos en el juicio del SES en la fase de instrucción el que fuera coordinador del dispositivo de seguridad del uno de octubre criticó con dureza la actuación de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum en la misma línea se expresó este martes en su declaración el ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto en hablaba de un dispositivo insuficiente claramente sí

Voz 34 32:03 creciente ineficaz diría que en algunos casos respondía otro objetivo no al al de impedir la celebración del uno uno octubre sino a dar una apariencia de normalidad en algo que no era normal

Voz 0084 32:16 del exterior seguimos pendientes de Venezuela tras el regreso al país del opositor Juan Why do que en los últimos días realizó una gira por varios países de la región huído ha convocado nuevas movilizaciones contra el Gobierno de Maduro para el próximo sábado y ha lanzado un mensaje al Ejército

Voz 35 32:28 la atención señores de las puertas más es evidente que luego

Voz 0084 32:34 movilizaciones también en Argelia hoy hay convocada una huelga y una marcha nacional contra la candidatura a la reelección del presidente Buteflika el mandatario de ochenta y dos años sigue hospitalizado en Suiza y la oposición ha pedido que se siga el trámite constitucional para declararle incapacitado es todo por el momento más información en Cadena Ser punto com galas seis las cinco en Canarias en tiempo de Hoy por hoy con Pepa Bueno

hola buenos días Marina un tiempo que va a traer básicamente muchas nubes pero poco jugo se va a escapar de ellas por tanto muchas naranjas con muy buena pinta pero después a la hora del zumo poco

Voz 36 33:35 hola buenos días Marina un tiempo que va a traer básicamente muchas nubes pero poco jugo se va a escapar de ellas por tanto muchas naranjas con muy buena pinta pero después a la hora del zumo poco

Voz 1 33:47 algo de lluvia si acaso en Galicia estacas

Voz 36 33:49 yendo ahora algo de lluvia sobre todo lo va a seguir haciendo en A Coruña y en Pontevedra cerca de las sierras donde más va a llover y a lo largo de la tarde Marina otras lluvias irán apareciendo en algunas zonas de Extremadura y de Castilla y León sobre todo cerca de la sierra de Gredos de la Sierra de Gata también en zonas como el Bierzo y el oeste de Castilla y León en general alguna lluvia muy poco importante en las sierras del oeste de Andalucía Sierra de Aracena por ejemplo la Sierra Norte de Sevilla bastantes nubes oye en Canarias finalmente el Lanzarote y Fuerteventura en la península cuanto más al Cantábrico y más al Mediterráneo nubes más tenues y ambiente otra vez más suave de hecho hoy en el Cantábrico y en las costas de la Comunidad Valenciana y de Murcia temperaturas entre los veinte y veinticinco grados ahora mismo página no encontrada quién busque la palabra invierno porque no hacen demasiado frío todo lo que

Voz 0032 34:40 Titán ahora mismo doce grados nueve

Voz 36 34:43 Pedrito en Santander tenemos por ejemplo dieciséis en Alicante ahora mismo once en Lleida au seis la más bajita en Valladolid

Voz 1491 34:49 Nos estamos mal acostumbrando hoy llegaba a la redacción a eso de las doce Aida ABAO quejándose del frío frío hace frío había pasado diez como no no no no no está grados ahora

Voz 36 35:00 mismo a la Gran Vía una de

Voz 1491 35:03 el frío para esta época del año Luismi y atendiendo a la meteorología cómo pueden evolucionar esos fuegos que crean activos todavía en algunos puntos de Cantabria de de Asturias el bueno atendiendo a la meteorología y atendiendo a los incendiarios no porque

Voz 1 35:18 es según las autoridades la mayoría de los fuegos son provocó

Voz 1491 35:21 dados si así es

Voz 36 35:23 ahora os daré mi opinión básicamente pero en cualquier caso la la situación del tiempo no va a ser la mejor de cara a las próximas XXXVI cuarenta y ocho horas por qué porque va a seguir soplando el viento del sur atención porque esta tarde y mañana el viento del sur en todo el Cantábrico y en Galicia va a volver a ser muy fuerte rachas de más de ochenta kilómetros por hora

Voz 0032 35:45 eso habrá que tenerlo muy en cuenta el viento de sur además

Voz 36 35:47 era seco llega cálido al Cantábrico ir esas precipitaciones no van a afectar al Cantábrico hasta mañana por la tarde o noche por tanto es muy posible que mañana las condiciones para la extinción del fuego sean todavía peores porque volverá a hacer bastante viento aire seco y aire bastante cálido y esos incendios y fijaos en la en el caso de para que se cree un incendio para que haya un incendio forestal pueda haber dos causas básicamente la natural dificil entre comillas la artificial sería Lawal sí pues tened en cuenta que en los incendios que hay en España en casi en casi todas las comunidades autónomas el noventa y dos noventa y cuatro por ciento de los incendios son producidos por el hombre osea por la mano del hombre León eso no significa que siempre haya pirómanos los pirómanos que seguirán que que que quieran quemar el bosque sino que por ejemplo puede haber accidentes como podría ser pues que haya un imaginemos pues que que haya un accidente de tráfico su también puede puede provocar un incendio forestal por tanto el resto que no deja de ser el cinco seis por ciento de los incendios son de origen natural y que es el origen natural pues que aquí que caiga un rayo que haya tormenta Ike ese rayo caiga al suelo provoque un incendio forestal ya os digo que los del Cantábrico de los últimos días todos son de la mano del hombre básicamente porque los últimos siete u ocho días no ha habido tormentas en el Cantábrico por tanto no ha habido rayos que caigan eso no significa ya os digo que no pueda haber algún incendio fortuito por ejemplo que caiga un cable de alta tensión pero dentro de esos incendios la mayoría pongo la mano nunca mejor dicho eso en el fuego que han sido provocados y que han sido eh pues que que son directamente e intereses que puede haber de unos y de otros o bien a lo mejor pues temas agrícolas

Voz 1 37:32 si se han quemado pasto por ejemplo cuando noto

Voz 36 37:34 cava digo eh en noventa y cinco por ciento de media de los incendios que hay en España son producidos por alguna causa humana por ejemplo el hecho de que pese se esté cosechando en época que sea muy seca en temperaturas altas en horas que no tocan pues se puede provocar alguna chispa que eso después cree un incendio agrícola se pueda extender al bosque por tanto ya os digo rayos en Sensi solamente el cinco por ciento y una detallito que no sé si lo sabíais dentro de ese cinco por ciento de los rayos se de los incendios naturales vaya de los que no podemos evitar para que nos entendamos dentro de ese de esos incendios de Rayo está lo que sea mal rayo la siente que eso ya rizar el rizo que es pues que cae un rayo por ejemplo en un en un tronco en un árbol no se quema el árbol sino que se queda dentro como poco a poco haciendo una especie de brasero ir al cabo de uno o dos días ese fuego aparece en el exterior del árbol quema el árbol quema el bosque se han dado algunos casos de esos incendios que Seaman de rayos latentes o durmientes básicamente porque van quemando a fuego lento hasta que acaban saliendo fuera del árbol y acaban quemando el bosque nos pilla bastante desprevenidos la verdad

Voz 0032 38:45 claro hay que tener pendientes no controladas esas reapariciones allí muchas veces ocurre que nosotros los medios eh no se seguimos mucho determinado incendio nos preocupamos mucho por las labores de extinción por lo más inmediato pero claro una vez apagado nos olvidamos de de esa tierra que queda ahí llena de llena de hollín que características tiene el suelo quemado como queda pues sí porque es peligroso

Voz 36 39:11 es bastante peligroso de hecho por dos motivos primero porque lógicamente no hay que decirlo cambia completamente un ecosistema sea tener un bosque imaginemos un bosque frondoso bosque tupido y un bistec en Boston Post que extenso de golpe todo eso quede desnudo hombre eso es un cambio ambiental brutal Garda tardó muchos años en volver a estar como como estaba en cualquier caso sobretodo lo que provoca es el efecto de la erosión que se llama el hecho de tener árboles el hecho de tener una cobertura eh pues de árboles de arbustos de plantas en cualquier caso vegetal sobre un terreno hace que cuando cuando se produzcan lluvias sobretodo lluvias torrenciales lluvias fuertes

Voz 0032 39:50 haga de de parapeto a esa lluvia por tanto

Voz 36 39:52 no se desgasta el suelo hace como de de escudo y hace que le proteja al suelo ese esa misma vegetación en el momento en el que no tenemos esa cobertura en el que tenemos lo que comentabas ese hollín o esa ceniza sobre el suelo pues el efecto de la lluvias mucho más directo y por tanto el efecto desgaste del suelo es mucho más directo eso lo que provoca básicamente es que se vaya a la tierra que hay dentro lo de lo que había en ese bosque y por tanto que sí Nos quedamos en en roca directamente pues no puedan aparecer las especies vegetales que había antes por tanto la regeneración es más difícil y otra cosa muy importante a saber es que todo eso que arrastra el agua esa arena esa tierra los mismos troncos quemados o las plantas quemadas todo eso se va a vertiente abajo se va hacia los torrentes hacia los ríos y eso es lo que provoca ese que en situaciones de de de inundaciones se produzcan tapones se produzcan Represa en los ríos el los los Congosto se en en zonas más estrechas y eso en un hipotético momento de inundaciones acrecienta mucho la inundación por eso mismo porque por ejemplo para que nos hagamos una idea los puentes de los lo los puentes sobre los ríos en esos ojos de los puentes se llena todo de Broadway se llena de esa tierra que ha arrastrado la lluvia de los incendios y eso provoca que la inundación se puedan multiplicar en cuanto su efecto eso es muy visible en incendios sobretodo en los que hay mucha pendiente y en zonas mediterráneas porque en el Mediterráneo suele llover con más mala baba que por ejemplo en el Cantábrico una ayuda mucho más pertinaz y mucho más de golpe

Voz 1491 41:18 el Luismi y la gran duda un temas adiós adiós siempre y cuando cuando ha habido incendio hay que repoblar hay que reglamentar o hay que dejar que la tierras Degeneres sola porque hay zonas de España donde enseguida cuando arde una zona pues enseguida se planta algo

Voz 1 41:36 por cambios en Galicia se plantan muchísimo

Voz 1491 41:39 estos mejor replantearnos replantar

Voz 36 41:42 a ver desde el punto de vista lógicamente productivo económico social bien plantear siempre puede ese siempre no deja de ser una rueda en la que en la que se crean unos intereses económicos is siempre saca algún beneficio desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista eco lógico en detener o en muchas zonas de hecho del país au de de de cualquier punto de la geografía española siempre es mejor que que se deje crecer al bosque solo

Voz 1491 42:10 sí mejor que poner por ejemplo él

Voz 36 42:12 eso eucaliptos básicamente por un motivo y es que hay muchas zonas del país que su vegetación autóctona sea la que crece después de un incendio es muy resistente a ese fuego o bien si se quema se rebrota muy deprisa o rebrota muy deprisa y el bosque vuelve a ser el que era en mucho menos tiempo que es lo que pasa en en España que en gran parte de los incendios lo que hace es repoblar o de Pino que son árboles que al fin y al cabo después de un incendio o antes del incendio son papel de fumar para que nos entendamos sobre los hitos que queman muy fáciles

Voz 1491 42:44 tarde en fácil también Brouard arde muy de ahora

Voz 36 42:46 muy facilmente en cambio sino nosotros dejamos que crezca esa vegetación por ejemplo en el caso de Galicia o el Cantábrico Nos crecen Robles es una especie que crece de forma endémica que se llama autóctona y los robles están mucho más adaptados al al fuego o bien si queman rebrota muy deprisa y en el caso del Mediterráneo todavía es más llamativo ese caso en el Mediterráneo la vegetación autóctona no es el pino el pleno está introducido en muchos casos en el Mediterráneo lo que tenemos son Carrasco o encinas que también son árboles muy robustos fuertes que se queman sí pero cuando se han quemado revotan también facilmente y por tanto la regenerar Del Bosque es mucho más rápida que Si volvemos a poner pinitos blancos allí que aparte que tarda mucho pues son más fáciles que quemen

Voz 1491 43:29 Luismi cuantas cosas nos enseña siempre pero pero no te voy a dar un dato que yo no sé si tú sabías el seis de marzo de mil seiscientos noventa y cuatro cayó una fuerte nevada inesperada en Córdoba como te queda

Voz 1 43:41 casi ciento noventa y cuatro porque no estábamos ahí para dar el tiempo pero hemos dicho que nevaba mira nosotros los signos porque uno

Voz 1491 43:48 siente Gonzalo Pérez Suárez y que disfruta mucho esta sección qué hacemos contigo nos ha enviado de regalo en la agenda de la Aemet de la Agencia Estatal de Meteorología que además de imágenes preciosas de todo tipo de fenómenos incluye efemérides meteorológicas como está nevada que te cuento de hace trescientos veinticinco años

Voz 36 44:05 ahí queda eso pues muchas gracias a Gonzalo oí arremete esa esa ese calendario vamos el ocurran mucho

Voz 1 44:11 gracias a ti Luismi hasta mañana que vaya muy bien con un abrazo

a las cinco y cuarto a las cuatro y cuarto en Canarias y algo apreciamos los que trabajamos a estas horas es el sueño no la calidad del sueño y hay auténticos atentados contra esa calidad en nuestra encuesta de hoy una rueda de buenas os preguntamos qué ruidos molesta más con dos Thais plácidamente

Voz 38 45:22 a mí sí que está intentando dormir pero por nada del mundo te puedes quitar algunos de estos ruidito de la cama

Voz 1491 45:29 a gritos en cabeza cincuenta y cinco por ciento de los votos ronquidos

Voz 0032 45:34 ha votado Kimberley Carrington por los ronquidos dice no sólo no me molestan los ronquidos me molesta hasta la respiración

Voz 1491 45:41 no sirve con ella lo de el eufemismo no de respiro fuerte arroba Jordi Moreno dice los ronquidos ni me molestan porque he convivido con los de mi padre durante años pero recuerdo que en Valencia teníamos la nevera muy cerca de la cama en un apartamento y el ruido era insoportable pues sólo el siete por ciento habéis votado por el ruido de la nevera

Voz 1 45:58 pues yo cuando tengo la oportunidad de

Voz 9 46:01 dormir con mi mujer que son un par de noches a la semana pues obviamente son lo que me molesta son los ronquidos pero también hay un ruido que sobresale de de los demás en mi casa que es el equipo pero cuando de modo dormir entre semana por la mañana lo que más me molesta es el ruido del reggaeton vecinos ponen música lo que suena es reggaeton eso ver ruido

Voz 1491 46:27 saludo un saludo para ti Alberto de tasa cuando duermes a deshora real los ruidos habituales pues tienes que sumar cosas como el reggaeton de los vecinos

Voz 1 46:35 sí sí sí nos dábamos otros dos opciones con el veintiuno por ciento

Voz 0032 46:38 el grifo este que gotee diecisiete por ciento la Cister

Voz 1491 46:41 como siempre nos quedamos muy cortos en Twitter arroba a peto propone el sonido de las largas pezuñas

Voz 20 46:47 el perro de la vecina de arriba cuando sufre de noctambula mismo canino a ver

Voz 0032 46:53 el área tal que así al menos tantas

Voz 1491 46:56 pezuñas de extinguir mí aseguró que tus vecinos

Voz 0032 46:58 no notan ellos no bueno cosas raras pasan en las casas de nuestros oyentes o en las de los vecinos de los oyentes porque dice arroba en Rosina dicen las canicas con las que el vecino de arriba tiene costumbre de ponerse a jugar a las cuatro de la mañana

Voz 39 47:11 sonido queden molesta porque Mikael muy tranquila es cuando pasa algún coche o algún cambio Dios estoy escuchando estáis diciendo algo interesante en ella hay pues con el ruido no deja que me enteré del todo lo que más me molesta

Voz 1 47:32 qué falta de respeto declaró los coches porque el dormir bueno pero lo escuchado pero bueno más ruidos arroga Javi Robles propone el taladro

Voz 0032 47:40 vecinos sin duda

Voz 20 47:43 aquel talaverano por Rato igual será muy pronto es como un domingo a las ocho de la mañana en realidad el taladro debería prohibir esas no son horas ni por la noche ni por la mañana en ningún momento son horas de ponerse a taladrar ni tampoco a usar otras máquina

Voz 0256 47:58 buenos días buenistas que había vuelto a Aitor ayer cuando escuche las tres canales pues nada que el sonido que más me molesta como yo duermo de día desde cosa césped que el coro está pone cara como lo hizo

Voz 1 48:20 buenos días para tu Hilario en jazz

Voz 0032 48:22 más sonidos este recurrente José Luis Genovés dice

Voz 1 48:25 el mosquito les

Voz 40 48:28 me quedo con la quita del agua desalada

Voz 9 48:32 sólo puedo y ahora ya a partir del que viene

Voz 1 48:38 a mí

Voz 41 48:41 me culo de acogida Gal la sangre

es que es más directo cierto ya no sólo para dormir esa horrible Bono la encuesta sigue abierta en arroba de buenas en Twitter el teléfono siempre siempre activo veinticuatro siete seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro veinticuatro horas al día siete días a las semana

a la oye podrías contar los oyentes que te están escuchando en toda España y en Uruguay también cómo fue ese gol porque estaban acompañaron Peñarol los va ganando uno cero

Voz 1 49:18 empatados a uno cuando el partido está a punto acabar el árbitro dice Dos minutos de descuento y ahí qué pasa

Voz 42 49:23 el juez se sin querer uno en nosotros es en la tiró uno Peñarol

Voz 1 49:32 pero según fui la pelota es el atasco

Voz 42 49:34 no en nosotros era pasó eh uno El nosotros a otro que estaba casi en la esquina del córner y me la tiró a hizo la pared de P

Voz 1491 49:46 el golazo eslavo de Maya una niña uruguaya de siete años que hace seis meses rompió un techo de cristal que ninguna mujer había roto hasta la fecha fue la primera niña en jugar el clásico uruguayo entre Nacional y Peñarol no sólo lo hizo además marcó el gol de la victoria de Nacional ahora está en España la cumpliendo un sueño que es conocerá ya Mila una jugadora también Urugayo el uruguaya que juegan el tacón de la Segunda División española Djamel ha explicado todo lo que significa Maya para ella

Voz 36 50:15 verdad que esto hecho un poco asombrado de esto que una niña tan pequeña meten Gadafi como como referente y cuente esas cosas que amigo

Voz 4 50:25 tu partido o como Juana o esas cosas

Voz 36 50:29 es increíble es increíble Imaz que que tenga referente a una mujer porque vas un poco lo compró por ejemplo tengo como referente a Suárez nombre que una niña tan pequeña me tenga mi esté

Voz 1491 50:43 tal lo mío incluso el charco

Voz 36 50:45 hay tantos kilómetros tanto para quien vive un sueño la rueda es muy emocionante

Voz 0032 50:51 no os penséis que que todo es tan idílico y tan bonito en esta historia en las gradas había más de mil personas viendo el partido y algún padre no se tomó del todo bien la derrota pero es que no sólo no sólo automóvil también sino atentos a lo que cuenta Maya no pudieron celebrar la victoria por cuestión de seguridad

Voz 43 51:08 sí

Voz 42 51:09 contra Peñarol que hay que ve cómo le ganamos

Voz 43 51:16 poema sólo media vuelta porque padres todo el locos allí el euro con un cayuco lunar más que diesen a los niños

Voz 1981 51:33 pero no pasó pero sería de fogueo sería desmentir estas que a veces

Voz 42 51:38 no sé porque son las a ver

Voz 1981 51:40 lo mejor mejor esas cosas vamos a ver las cosas mejor por favor padres eso ya lo que faltaba por favor

Voz 1491 51:48 notan tan extremo pero bueno en esa línea puede puede está el ambiente que se genera en el Bernabéu esta noche como al Real Madrid le de por por fallar a las nueve Real Madrid Ajax con el uno dos de la ida el equipo de Solari debería tener suficiente ventaja pero es que el equipo blanco viven la irregularidad más absoluta