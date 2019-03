De Buenas a Primeras (06/03/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias la Cadena SER de buenas a primeras Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 00:49 empieza el miércoles seis de marzo como once grados son Santo Domingo de la Calzada La Rioja viviendo todavía en el Cantábrico donde hasta la tarde no va a llover además agua por cierto que se puede ir extendiendo a otros puntos de la península menos al Mediterráneo no sé vosotros porque algunos va o mejor aún estáis amaneciendo o está está a gusto en la cama pero aquí nosotros que llevamos más cuántas horas de trabajo encima aquí ya empieza a apretar el hambre Nos encantaría estar donde se ha marchado este miércoles Sergio diez Sergio buenos días

Voz 1667 01:22 buenos días chicos como está es muy bien no

Voz 1491 01:24 estás miras tuviera multi tienda veinticuatro

Voz 1667 01:27 es que es una tienda veinticuatro horas sobre todo alimentación

Voz 5 01:30 sí está en avenida Filipinas treinta muy cerquita de él

Voz 1667 01:32 metro de Islas Filipinas aquí en Madrid diferente al del estadio de Vallehermoso eh bueno en la cadena tiene trescientos hay que decirlo una que está más cercana a Diego de León que es la original esta otra que lleva más o menos un añito abierta y luego hay otra en Pozuelo y lo interesante de esta tienda por lo que tengo adelanta ahora mismo para daros un poco de envidia una serie de empanadas de carne de atún de pollo de bacon y queso de picadillo chorizo también dulces napolitano

Voz 5 01:54 tras pero pero vamos dan dando ganas de llorar

Voz 1667 01:57 aquí tenemos ahí un horno también porque es como una mezcla de panadería cafetería supermercado a la vez con un montón de productos de alimentación que además son tan majos que pie comprase la típica pizza de esta para hacer en casa de la pueden hacer aquí ahora mismo en el horno y te la tomas caliente también hay revistas hay niños discos hay helado hay una máquina de cafés y luego sobretodo también que viene muy bien por esta zona que vivían muchos estudiantes hay una fotocopiadora si alguien necesita hacer fotocopias a esta hora de la noche sabe que puede venir a verla

Voz 0032 02:24 pues es un veinticuatro horas pero de suena

Voz 5 02:27 es como si fuera el paraíso

Voz 1667 02:29 tiene mala recargar móvil tiene cromos Panini de la Liga o lo que queráis

Voz 0032 02:34 no creo que pueda faltar por la noche al veinticuatro horas de Islas Filipinas

Voz 1491 02:39 ha pasado ya algún cliente Sergio por ahí

Voz 1667 02:42 ha pasado sólo uno que además me dicen que la clientela entre semana suele ser muy fiel suele tener rutinas fijas

Voz 0032 02:47 ha pasado un hombre que al parecer trabaja en temas de hindúes

Voz 1667 02:50 la química que va a distintos farmacia y que siempre viene a tomarse un café helado y a llevarse alguna cosilla más y también me ha comentado aquí el encargado que que bueno que abre que suele venir siempre más o menos un poquito antes de que llegara yo es pues un chaval que tiene un negocio también hacer una serie de fotocopias y así que se repiten entre semana ciertos hábitos luego ya a fin de semana se llega sobre todo estudiantes que comprar en la economía lazo con amigos

Voz 1491 03:13 oye Sergio pues pues nada en un ratito Nos hace un un perfil no de los compradores de un veinticuatro horas un miércoles cualquiera a eso de las cinco de la mañana

Voz 5 03:21 perfecto yo sigo aquí al lado de los novios cuanto luego tengamos

Voz 1491 03:24 la gracias de Oviedo hace un par de años hablando con una conocida responsable de por aquel entonces de recursos humanos en una institución importante una mujer insisto una mujer que además es madre me decía que ante dos candidatos de igual valía en edad de tener hijos ella siempre elegiría antes al hombre que a la mujer su argumento era que ella siempre aspira a hacer lo mejor posible su trabajo que elegirá al candidato hombre era la mejor decisión que podía tomar como responsable de Recursos Humanos de la empresa para la que trabajaba porque si una trabajadora decide tener hijos la probabilidad de que se ausente varias semanas después de dar a luz de que acabe pidiendo una reducción de jornada para podrá tendrá el bebé es infinitamente mayor explicaba que si estamos ante un trabajador

Voz 0032 04:12 pues esta mañana en unas horas se va a publicar en el BOE un real decreto ley que a la espera de que el Congreso apruebe tiene como objetivo ir corrigiendo esa discriminación esa desigualdad entre los trabajadores y las trabajadoras se trata de la ampliación del permiso de paternidad que ahora mismo se limita a dos días obligatoria los más otras cinco semanas que los padres pueden decidir si disfrutan o no también cabe la posibilidad de que se cojan alguna de las diez semanas voluntarias que tienen las mujeres pero el año pasado ni un dos por ciento de los padres compartieron ese permiso ni un dos por ciento según datos de INE

Voz 6 04:48 el mejorarían muchísimo la situación el empleo de las mujeres porque en este momento las mujeres somos mano de obra de alto riego por nuestra gran probabilidad de enfrentarnos los hombre se enfrentarán lo mismo acabaríamos con una causa importante de la discriminación laboral que tenían

Voz 1491 05:04 para esa equiparación total de la que habla María Pazos portavoz de la Plataforma por los permisos iguales e intransferibles todavía vamos a tener que esperar el Real Decreto tal y como se publica hoy en el BOE contempla una ampliación progresiva

Voz 0032 05:17 si este dos mil diecinueve los padres tendrán que cogerse obligatoriamente las dos semanas posteriores al parto más otras seis voluntarias en total dos meses el año que viene en dos mil veinte el permiso sería de un mes obligatorio más otros dos meses voluntarios ya en dos mil veintiuno dentro de dos años los padres tendrán que acogerse un mes y medio de permiso obligatoriamente de un total de cuatro meses

Voz 1491 05:40 es decir que los permisos de maternidad y de paternidad quedarían equiparados dentro de dos años con todo lo que eso podría significar Julia Molina

Voz 1915 05:49 María es científica y madre hace unos meses lanzó una campaña para pedir que las dos cosas no fuesen incompleta

Voz 7 05:54 les yo tuve durante un periodo de cinco años decidió que era el periodo por el que me iba a evaluar para la renovación encontrar y a pesar de que insistí tuve que competir con gente cuando yo había trabajado realmente pues más de un año menos como consecuencia de bajas de maternidad y problemas relacionadas con el segundo embarazo por lo tanto en en condiciones de clara desventaja

Voz 1915 06:15 Cristina se sacó la oposición para ser profesora tenía dos opciones renunciar a su baja y hacer las practicas obligatorias o cuidar de su bebé posponer su trabajo un año de combinaciones instaurada

Voz 0084 06:26 vas a preguntar a la administración muchos casos les como pues aplaza las prácticas lo primero que te dicen IFE dice bueno pues a lo mejor hay otra alternativa que nuestra plaza las prácticas si hacerlo seis meses pero renunciado tu permiso de maternidad

Voz 1915 06:37 la consecuencia de esto habría sido perder un año antigüedad o ser la última es su promoción en elegir destino Ana pidió el permiso de maternidad en su trabajo pero se le hizo corto así que se planteó otra de las opciones a las que recurre muchas mujeres la media jornada pero eso también es un hándicap a la hora de hacer

Voz 8 06:53 vender hay que hacer un poco de encaje de bolillos para que minimice atendido para que encima no pierdan poder adquisitivo en casa porque claro reducir la jornada implica luego perder muchas muchas cosas en tu trabajo y luego que a nivel profesional pues también deja poco de crecer en ese sentido

Voz 1915 07:08 todos estos son problemas a los que sólo se enfrentan las madres ellas tienen que parar obligatoriamente seis semanas después de tener un hijo y tienen otras diez para coger las voluntariamente ellos sin embargo tienen dos días obligatorios cinco semanas voluntarias y aunque pueden ampliarlo con las que le corresponden a la madre menos de un dos por ciento de los hombres lo hace

Voz 1491 07:27 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias nuestra compañera de cadena ser punto com Maika Ávila detallar cómo va a cambiar el permiso de paternidad si sale adelante este decreto ley que está pasando en otros países europeos cómo funciona ese está ayudando o no a avanzar en igualdad es lo mismo lo vamos a preguntar también a Begoña Marugán profesora del departamento de Análisis Social de la Universidad Carlos III especialista en gestión de políticas de igual esta semana la adolescencia noventa era está de luto han muerto Luke Perry el actor Luke Perry eh así que han muerto Dylan de Sensación de vivir el personaje que en papel la mitad de las carpetas de los institutos de todo el mundo la mitad porque la otra mitad eran de Brandon os la chico bueno frente a chico

Voz 1915 08:16 lo idea ahí nuestra encuesta de hoy en arroz

Voz 1491 08:19 la de buena si os estamos preguntando a ver cuál era vuestras

Voz 0032 08:21 serie de adolescentes noventa era preferida

Voz 1491 08:24 pues yo viví

Voz 10 08:29 uno de ellos es como que como no podía tragar tal bodrio de serie más que yo me gastado el dinero en la su cuerpo para ponerme los cuatro con las paredes sea lo primero que voy a cuando me despertaba el último veía cuando un apostaba recién salido mal del todo

Voz 1667 08:45 bueno e Zara de Zaragoza no te preocupes tampoco te fustigue es que que todos tenemos un pasado

Voz 1491 08:50 sí todos hemos visto auténticos bodrios Sensación de vivir no ha sido la más votada ha quedado segunda con el veintisiete por ciento de los votos sorprendentemente la que ha arrasado ha sido la que sin duda es la más adolescente de la

Voz 11 09:02 Julia de Alicante por fin en Alicante he tenido que llamar a mi hijo para que me de opinión sobre la encuesta le dice que es la que más le gustaba era Salvados por la campana por lo visto era la favorita de toda su pandilla IMI no era veía Buffy cazaban

Voz 12 09:18 tú

Voz 14 09:26 como no quiere ser pesadas las llamadas

Voz 15 09:28 he conseguido las cosas

Voz 1491 09:37 mano de buenas a primeras siendo madre este hijo Salvados por la campana aventuras de Morris Slater que el capote esquíes y compañía eran vuestras preferidas con el cuarenta y seis por ciento de los votos

Voz 0032 09:48 segunda como decíamos Sensación de vivir en tercera posición Buffy caza vampiros que tenía este tema de cabecera llevo todo

Voz 0415 09:57 por la campana es una serie que me ha gustado hacer reír aún muy entretenida

Voz 16 10:02 pero

Voz 17 10:02 yo os habéis olvidado de una mítica

Voz 18 10:05 era aquella taberna irlandesa buenos chicos a mitad de semana esto lo muchas más

Voz 0032 10:22 llegó te queremos mucho pero es que estamos preguntando por series de de adolescentes

Voz 1491 10:27 sólo era ya sólo jugador con mayores

Voz 0032 10:30 lo bueno es que tienes es un clásico

Voz 1491 10:33 sí sí pero los protagonistas no eran adolescentes jueves José Luis de San Blas también se ha lanzado a recordar todo tipo de series he bueno de verdad que somos unos blandos de al final los permitimos todo

Voz 0697 10:45 calar tica vigilantes de la playa

Voz 20 10:53 Juve fama una eh

Voz 1375 10:57 hacía hasta luego comentó

Voz 20 10:59 diría hoy

Voz 1491 11:04 Aitor todavía se está recuperando de la interpretación de José desde

Voz 5 11:07 no no no es fan fan de José Luis de San Blas absoluta

Voz 1491 11:10 en este polifacético enredo

Voz 5 11:12 sí bueno y la menos votada pero que era una serie digamos

Voz 0032 11:16 culto a la menos votada en la encuesta de hoy

Voz 5 11:18 el Dawson crece sólo un diez por ciento de los votos

Voz 1491 11:22 pero en realidad nos alegra este resultado porque Dawson era un poco depresivo era un tipo un poco bajo Nerón

Voz 21 11:29 yo no he sido

Voz 5 11:40 sí ya esta canción era un poco corta venas total

Voz 0032 11:43 así siga abierta pues mal

Voz 5 11:46 mal mal siga abierta en Twitter la encuesta

Voz 0032 11:48 podéis votar o contarnos qué otras series de adolescentes de los noventa os tenían ahí pegados al televisor o también os lo contáis en notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1491 11:59 sentados al otro lado están Juan López y Borja González en la producción y en la técnica con la cabecera de Dawson Crece de fondo empieza este miércoles seis de marzo en pieza de buenas a primeras

Voz 22 12:20 de esta primeras Marina Fernández

Voz 1491 13:36 minuto y medio para las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias las redes sociales son un lugar en el que se puede encontrar de todo pues estamos nosotros por ejemplo en Twitter arroba NASA primeras hay gente brillante pueden encontrar verdaderos ladrones de contenido intelectual también a los mejores Strokes y luego esta gente que que crear retos no que hacer retos a los comparte y hace que este vuelvan virales estos días por ejemplo se ha puesto muy de moda en una acción que consiste en tirarle una loncha de queso aún bebé de queso no

Voz 5 14:15 tras una buena loncha en toda la cara hay

Voz 1491 14:18 Challenge se llama Ivan Juanjo como todo lo absurdo pues ha tenido muy buena acogida en Twitter pero donde están los verdaderos expertos en Youtube esto tan surrealista lo ha contado Pilar de Francisco en La Ventana

Voz 1915 14:32 otro reto más humilde que no sencillo el canal escupiendo purpurina cubriendo Burselino si no llevan una madre y una hija y han conseguido el reto de pasar el día entero en Mercadona es cierto que este reto no lo estaba pidiendo nadie pero mira los patines eléctricos igual que ahora les va bien vamos a ver si consiguieron esto de pasar el día en Mercadona

Voz 23 14:53 no se acaba de ocurrir que podíamos pasar veinticuatro horas

Voz 1667 14:56 qué tal

Voz 23 14:59 es desde la puerta hasta que la cierra

Voz 10 15:01 mis amigas revueltas Roberto Torreta veinte di mamá pero ya no me hace bastante gracia para muchísimo la cabeza si no hablábamos tenía media hora para que Mercadona

Voz 24 15:17 tenía que irme me

Voz 13 15:23 pero al final pero pasa

Voz 19 15:27 ganar

Voz 1491 15:30 el futuro de arte Biden yo te doy te vas al mercado

Voz 0032 15:37 bueno no han sido las únicas protagonistas y extravagantes extravagantes entenderme por utilizar un adjetivo respetuoso pero no han sido las únicas protagonistas de la tarde en la SER también ha estado aquí el chef de confianza de los Especialistas secundarios lo que vendría a ser su Chicote particular se llama Francisco Hornillos y acaba de abrir su nuevo restaurante

Voz 0415 15:55 tiempo que no tenemos dos bueno aquí es está muy ligados

Voz 13 15:58 la verdad es que se ha abierto un rescate fusión es fusión y física visión fusión fusión fisión nuclear

Voz 0032 16:14 bueno pues esta cocina fisión no es la única novedad que Hornillos está introduciendo en la escena culinaria también está muy preocupado en lo que podríamos llamar la Gastro

Voz 16 16:24 Moda bueno Francisco Hornillos líder y maestro de la cocina que Francino otro día te colocó en el mundo

Voz 13 16:30 jamás poca broma porque la cocina en muchas ocasiones vamos yo por ejemplo siempre que no aparto aparto la piel de conejo para hacer un bolso

Voz 5 16:44 pero claro soy el otro día una clienta le dice uno

Voz 13 16:46 a unas Colgate expresa con unas cabezas de Chupa Chups la oreja del empleo

Voz 1491 16:55 ha cantado sus nuevos proyectos Francisco abierto su consultorio en el que bueno los oyentes de preguntan por recetas los problemas que se encuentran en la cocina ahí va el primero

Voz 0415 17:05 email que nos llega desde Valladolid de un tal Michelin

Voz 13 17:09 no

Voz 0415 17:09 hola Francisco a un chico de veinte años estudiante de informática quiere invitar a cenar a una chica que me gusta mi piso de estudiantes aprovechando que este fin de semana esta es sólo porque he matado a todos mis compañeros pregunta cuántos el mínimo para poder llamarlo en puridad salpicón de marisco gracias Francisco creo que tú y Rosalía estas eh creo que soy Rosalía estáis cambiando en este país

Voz 13 17:30 bueno que bajo Michelin a ver la pregunta es muy pertinente porque hay mucha controversia no la OMS dice una cosa

Voz 1491 17:38 la Fiscalía decía otra lo es

Voz 13 17:42 estaba agrega

Voz 25 17:43 criterios dispares sobre eso que pregunta pero yo como cocinero creo que con un mejillón sólo un trocito de palito de cangrejo es suficiente es más si coges un par de fallos en las pintas unos ojitos Conrad Train aparecer angulas y que quedará el salpicó mucho eso tú le puedes llevar perfectamente ilegalmente salpicón de marisco guión trocito de la segunda

Voz 0415 18:08 la cuestión no ha tenido tanto que ver con la cocina como con la Logista

Voz 0032 18:12 es tan bueno cocinar bien cómo seleccionar

Voz 0415 18:14 en el género y saber mantener el producto Hornillos de este genes canté cuanto el otro día en tregua la porque quiero comprarme una bicicleta pero describe escribí mal bicicleta y me salieron fotos de chopos no quería comprar nunca chopo pero al ver las fotos me estoy pensando enviarme uno que venden

Voz 16 18:33 quince euros si tiene muy buena pinta

Voz 0415 18:35 sólo está mordido por un extremo la pregunta es un cachorro Oscar yo sólo le pido un amigo que me ayuda transportarlo es que por la foto tiene pinta de besar mucho gracias y felicidades por el programa supongo

Voz 13 18:47 hola supone no se lanza a la piscina más interesante muy interesante pero sólo a yo creo que poder solo eso sí

Voz 25 19:00 com carretilla en absoluto apretando es llevar nunca chopo en brazos tú solo estas las consultas de los fisioterapeutas están llenos de gente que ha intentado levantar un cachorro

Voz 5 19:17 pues no hay tiempo para más muchísimas gracias

Voz 17 19:22 eh

Voz 1491 19:26 bueno pues después de ese Consejo de Francisco para conservar las lumbares nada de él a un chopo nada de levantar un cacho pues no no vamos a hablar ahora de la rodilla es podríamos decir que vivimos nuestra vida de rodillas si os parece una exageración pensad en todas las veces que os ponéis en cuclillas que su Bages escaleras que caminar correr esos levanta desde el sofá o de la cama todos los días varias veces al día y eso claro va haciendo que las rodillas vuestra vayan resintiendo con el tiempo y en ocasiones terminen por romperse

Voz 0032 19:55 ojo que un dolor de rodillas un dolor en el menisco es algo muy molesto también vemos en las noticias como no se este u otro deportista tiene que operarse de la rodilla pues que sepáis que ya de base que desde nuestro origen desde que estamos en la placenta de nuestras madres ya desde entonces nuestra rodilla está sufriendo no lo decimos nosotros así a la ligera lo dice el doctor Pedro Guillén que es uno de los mejores traumatólogos del

Voz 16 20:18 cuando el ser humano el claustro materno de una posición tan forzada con rodillas dobladas que toda su vida va a ser su rodilla hija actitud tan forzado en el vientre materno entonces está muy presionado la parte interna de la rodilla con lo cual me dijo es más pequeño el menisco externo es más grande que está todo su tiempo no en descarga el menisco usted cuántos meniscos pero en su vida muchas mucho por ejemplo artroscopia pero por he hecho más de treinta y cuatro mil

Voz 5 21:00 más de treinta y cuatro mil operaciones de esta técnica es una barbaridad te imaginas cuando llevemos treinta y cuatro

Voz 1491 21:07 programa Tengo atrás con tantas tantos operativa es que la han servido al doctor para crear una menisco Teka

Voz 0032 21:13 sí como una biblioteca pero pero de menisco

Voz 1491 21:16 colección no de piezas de de esos cartílagos que está en la articulación de la rodilla cada uno con sus características sus síntomas todo para poder eh para poder ver claramente cómo ha ido evolucionando la manera de operar y de intentar arreglar una rodilla

Voz 16 21:30 la historia es que en un principio se quitaba el médico entero los dos quita el trocito suelto la historia de esta mostrar la tendencia quirúrgica que ha tenido el cirujano en las distintas lesiones se pensó en un principio el resto embrionario inservible dejó muchísimos cojos con esa técnica en el mundo de segunda

Voz 5 21:59 bien

Voz 16 22:01 sutura harían respetar el menisco en masa quitar un menisco asumen y coincide punto por qué una cojines entre dos estructuras tú las has quitado con años Podemos otros seguro seguro seguro pero cuando se quita un menisco cuando la causa fundamental de las articulaciones él por ejemplo humano como un amigo si era amigo vale más de lo que molesta tú aguantas grave pero sí el amigo molesta más de lo que vale lo quitas para cuando te está creando problemas para la vida de relación está hinchándose almohadilla tienes que tomar calmantes te falta soltura para bajar escaleras sale un coche con dificultad tú tienes mala calidad de vida y ese menisco ya están molestando más de lo que vale entonces tiene que darla como una solución la Menis excepto mía que es un líder

Voz 0032 23:04 bueno pues entre todas las personas los pacientes que se han librado de ese menisco vídeo ha habido mucha gente anónima pero el doctor Guillén es especialmente conocido por haber operado a famosos atletas profesional

Voz 1491 23:16 si gente como a Munich del Barça Álvaro del Real Madrid o una de de las últimas caras conocidas en esa lista Carolina Marín

Voz 26 23:24 buenas chico buena ya dada de alta llamó iban a casa empezamos a a trabajar adaptación así que ya era toda la Liga espetó a los doctores Tommasi Pedro Guillén por todo el caldo que también

Voz 0032 23:36 José María Aznar al ex presidente bueno tendrá tanto en el Target en el Target este de de famoseo como el de atleta Lite porque os acordaréis de aquellos abdominales

Voz 5 23:45 bueno de momento no está demostrado que esos al dominar es afecten al menisco ha tenido que correr no va a hacer algo

Voz 1491 23:52 aletas de profesionales muchísima gente que practicando un poco de deporte empieza a sufrir de de las rodillas y aquí va la buena noticia para los sedentarios siempre alguna no el deporte no es nada bueno para menor

Voz 16 24:05 el deporte supone una exigencia biomecánica aumentada en esa exigencia Si tú no tiene las condiciones o el problema del deportista que hoy puede jugar es que deportistas y no está en forma no juega gana la forma para competir y los demás queremos ganar la forma con pidiendo el fin de semana problema de rodilla ser dieta de elite eso es muy malo es muy mal pero lo importante cuando te el escenario como el escenario de usted aquí o el escenario de una atleta cuando compite esa es la ve el alma no es la preparación cuando tú tienes que dar el escenario puse a veces se inhibe ir músculo obedece hicieron rotura que que yo es como este chico está tan perfecto se ha roto el atleta de élite esa grandes prestaciones para mantenerlas tienes que tener un ritmo tal de preparación que está cerca de la lesión intuye compite uno amigo mío me decía doctor yo entreno hasta que la visión si sigo ya cayese entre claro a ese nivel poca gente quiere competir

Voz 0032 25:17 bueno poca gente quiere competir o poca gente puede competir pero también hay que tener buenos genes pala para competir así

Voz 1491 25:22 por último un mito importante eh que ha desmentido el doctor Guillén pese a la publicidad que que a veces vamos escuchar over eso de toma no sé qué compuesto por qué te ayuda a regenerar los huesos pues de regenerar los huesos nada encíclicas venga bien

Voz 0032 25:39 tal vez pero lo que se ha estropeado ya no hay quien lo recupere

Voz 16 25:43 no sea usted claro no es imposible verdad imposible el alimento que uno toma lote puede formar nunca cartílagos resultó ser mentira poniendo parte de un contexto de mantener una buena la distribución de calorías de proteínas grasas Olea pero que un medicamento o un producto te barres genera un tejido eso todavía no se ha hecho nunca

Voz 27 26:08 es que por mucho pechuga de pavo que se coman no vamos a tener los tendones por ejemplo es más preparados para escalar que es algo que nos

Voz 16 26:16 no come pavo

Voz 27 26:17 no a ganar pero no te vayas escalar

Voz 16 26:21 no no no mientas con el resultado quitar programas

Voz 9 26:33 sí

Voz 0084 26:42 cada vez fuma menos y aunque somos bueno está muy bien también molesta bastante cuando buscas

Voz 19 26:50 animo no sé

Voz 0084 26:58 cada vez fuman menos gente canta Robert Ellis en esta canción de su último disco editado este mes de febrero el músico texano firma una divertida canción en la que lamenta que cada vez la gente sea más sana sobre todo porque a veces no encuentra a nadie que le deje un mechero parece que voy a ser el único que se lo pase bien el único que salga bien en las fotos bromea él es un tipo que rompe una lanza por los cigarrillos droga legal que ha dejado tan buenas canciones Eli reconocen que fumar es malo pero cuanta más gente le dice que deje de hacerlo más le apetece fumar una canción poco habitual en estos días que nace de esa percepción que tenemos los fumadores de cada vez somos menos lo que está bien lo que es una buena noticia salvo cuando buscas a alguien

Voz 22 27:47 qué te dejo machacó Fred

Voz 17 28:19 que esa Triviño

Voz 0084 28:23 no

Voz 22 28:26 qué pasa

Voz 1491 28:32 el drama de los pocos jugadores que afortunadamente van quedando en las calles la dificultad para encontrar a alguien que les de fuego cuando no llevan Menchero no Vori Smoke venimos de Robert Ellis en el sofá Sonoro de hoy te Alfonso Cardenal

Voz 5 29:25 sí

Voz 29 29:33 sí

Voz 30 29:35 a mí no va eh

Voz 17 29:44 de esta primeras con María

Voz 1 29:48 Ana Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0137 30:07 hay daba buenos días buenos días en cuatro horas y media se retoman juicio del seis en el Tribunal Supremo continuará declarando el que fue el jefe policial en el uno de octubre Diego Pérez de los Cobos después de un martes en el que además han comparecido por ejemplo la ex vicepresidenta de la Generalitat o el ex delegado del Gobierno en Cataluña

Voz 27 30:22 pero ayer testificó durante tres horas para acusar a los Mossos d'Esquadra de no haber hecho nada para impedir el referéndum ilegal del uno de octubre como había ordenado la justicia más contaminado

Voz 15 30:32 facilitó por la organización ilegal e impedir su incumplimiento

Voz 27 30:38 apuntando directamente al ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero a Joaquim Forn ya Carles Puigdemont esa inacción de los Mossos facilitado dice los enfrentamientos en las calles encontramos

Voz 15 30:47 enfrente con grupos de resistencia perfectamente

Voz 27 30:52 el organizados una declaración en la línea de la prestada a primera hora de la mañana por el ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo es que se impuso la idea política por encima del criterio profesional porque a los Mossos d'Esquadra hay grandes profesionales y la declaración del coronel Diego Pérez de los Cobos y que hoy a partir de las nueve y media de la mañana con las preguntas de la defensa de Oriol Junqueras

Voz 0137 31:11 el ex delegado de Gobierno Enric Millo que ha dicho también que existe un clima de violencia hacia la policía durante el proceso ha respondido a la portavoz de la Generalitat son relata a parda ridículo es un relato además de ficticio ridículo la única violencia que hubo el uno de octubre fue de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ha dicho de la crónica internacional Corea del Norte está reconstruyendo parte de una sus localizaciones de lanzamientos de misiles que asegura Estados Unidos que desmanteló haría la revelación se produce seis días después de que terminara abruptamente la reunión entre Trump y Quindio Moon la semana pasada en Vietnam y en la Semana Internacional de la Mujer un estudio dice que más de la mitad de los jóvenes españoles justifican actitudes machistas Adela Molina

Voz 0011 31:51 un cincuenta y seis por ciento de los jóvenes entre quince y veintinueve años defienden actitudes machistas la mayoría son chicos dentro de este grupo un treinta y nueve por ciento se tipifica como tradicional tradicionales sexista el otro diecisiete por ciento como negacionista y conservador es el colectivo más preocupante ya que justifican comportamientos como las amenazas a la pareja el control para saber dónde está o el aislamiento de sus amistades Eulalia Alemany es la directora de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción que ha hecho el estudio

Voz 32 32:18 se diecisiete por ciento en reflejase la sociedad española es decir que son negacionismo accionistas no es decir que niegan que realmente haya una una discriminación por género que niegan que realmente los hombres tengan una serie de ventajas sociales que las mujeres no no tiene no

Voz 1491 32:37 según este informe también hay un cuarenta y cuatro por ciento

Voz 0011 32:39 jóvenes mayoritariamente mujeres que son conscientes de las desigualdades y exigen medidas que garanticen como él mismo permiso de paternidad y maternidad os sanciones a las empresas que paguen menos a sus trabajadoras

Voz 0137 32:50 y un apunte sobre Transportes Renfe va a incorporar wifi en su línea Madrid Zaragoza Barcelona Girona los usuarios podrán utilizar una oferta nueva de productos digitales entre los que habrá televisión en directo de momento es todo más información en una hora en cadenaser punto com

Voz 5 33:02 a verse

Voz 19 33:05 servicios informativos

Voz 1 33:08 de esa primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 33:28 ah pues después de el Boletín Informativo vamos a ver cómo viene el tiempo este miércoles Luismi Pérez buenos días hola buenos días Marina pues hoy vais a ver caer del cielo un líquido sin color sin olor sinsabor transparente

Voz 5 33:42 no recordaba no se asusta

Voz 0084 33:45 lluvia lluvia que por fin se va a ir adentrando en muchas zonas de la Península de también están llegando a Canarias esas lluvias sobretodo va a ser esta mañana en Galicia en muchas zonas de Asturias sobretodo en el interior y el Suroccidente de Asturias en Castilla y León Extremadura y el oeste de Andalucía donde esa lluvia sea más abundante poco a poco hacia mediodía primera solo de la tarde esa lluvia irá barriendo un poquito más hacia el Este llegará con bastantes ganas a Madrid gran parte de Castilla La Mancha al resto de Andalucía sí que es cierto que cuanto más Almería menos va a llover e incluso la lluvia se va ir haciendo un poquito más evidente en zonas de Canarias en Lanzarote y Fuerteventura incluso también en la cara sur del Pirineo eso es la zona de Lleida también Huesca cuando se vaya haciendo de noches cuando va a llover un poquito más en el Cantábrico llegarán hasta el Mediterráneo esas precipitaciones pero Marina ya de una forma bastante más esporádica atención al viento viento del sur muy fuerte en algunas zonas del país muy fuertes significa por encima de los ciento veinte kilómetros por hora sobretodo en las montañas de Castilla y León ID del Pirineo hoy esta tarde ese viento fuerte que girará a poniente en el Cantábrico y en gran parte del sur del Mediterráneo está trayendo mucha suavidad de momento ese viento del Sur veinte grados ahora mismo cinco hoy poco más de la mañana en Donosti

Voz 0032 35:01 este grados tenemos en Barcelona en Madrid o en Mahón

Voz 0084 35:04 son trece en Badajoz y once grados en Zamora por tanto frío destacable no hace

Voz 1491 35:08 bueno la buena noticia es la lluvia efectivamente Bengasi habíamos olvidado lo que era eh una lluvia que de momento no sabemos cómo va a ser todavía no lo hemos visto pero que que nos trae un tema espinoso porque el tamaño sí importa Luismi tamaño importa

Voz 5 35:26 en la en la ayuda a ver

Voz 1491 35:30 de coches de nota muy bien es que no veces que en auténticos glotón es que que que que empapan de repente todo un sector de de cristal de de la luna y otras sedes gotas minúsculas de que depende ese tamaño de la gota

Voz 0084 35:43 pues eso depende sobre todo del tipo de nube del que estemos hablando hay que decir que para que se produzca para que se produzca precipitación precipitaciones que caiga algo del cielo

Voz 0032 35:53 básicamente puede ser en forma sólida o en forma

Voz 0084 35:55 queda hoy vamos a hablar de las precipitaciones líquidas de la de lo que la gente comúnmente conoce como lluvia pues eso depende sobre todo del tipo de nube que tengamos encima hay dos tipos básicos de nube que dejan precipitaciones atención a los dos nombres clave eh

Voz 0032 36:09 venga uno seguía Macún multiforme

Voz 0084 36:12 otro se llama estratificación no nos lo apunta que ellos lo explico ahora mucho más en castellano para que lo entendáis

Voz 0032 36:19 conforme formen así es

Voz 0084 36:21 multiforme forme no dejan de ser dos tipos de nubes que producen precipitaciones pero en función de su formación y sobretodo de la densidad que tienen esas nubes las botas acaban siendo mucho más pequeñas o bien mucho más grandes las Kun multiforme son las nubes típicas de tormentas son las nubes que son bastante más pequeñas encuentra extensión pero más altas en cuanto a extensión vertical por tanto son podemos decir son como más voluminosas de ir dentro de esas dentro de esas nubes las botas son más grandes por tanto las las botas son de esas de que hacen ruido sabéis esas típicas a mí me recuerdo cuando caen a veces esos esos botellones tan grandes aquellos dibujos de Érase una vez la vida o pues

Voz 5 37:00 cuando la abeja Maya que caían aquellas botas yacía

Voz 0084 37:03 sí pero todo quedaba completamente mojado

Voz 5 37:06 cómo rebota así es esas son las botas

Voz 0084 37:08 las nubes cubren coliformes cambia luego está las nubes que es laSexta tirarme son como nubes que se han ido formando por láminas poco a poco y en ese sentido lo que hacen es estirarse mucho en el terreno osea se tiene mucha extensión horizontal mucha extensión geográfica pero en cambio tienen poco poco grosor eso qué es lo que que que denota lo que significa Aitor hay Marina pues que las gotas que se forman se forman más poquito a poco son más pequeñitas y son más de lluvia de lo que sea más rica ladera de la lluvia más lluvia fina así es por tanto las lluvias Se lluvias o lloviznas o chubascos son los tres tipos de precipitación las gotas grandes son el chubasco duran poco las gotas pequeñitas son la llovizna o la lluvia que son esas gotitas que van cayendo y que sobre todo lo que nos traen también es mucha más cantidad de horas de lluvia

Voz 1491 37:58 a ver a ver entonces nueve lo mismo es lo una cuando nos decías que va a haber chubascos que cuando nos decíais

Voz 0137 38:03 que va a haber lluvia así es no tiene nada que ver la Juve

Voz 0084 38:06 es una gota porque para nosotros eran sinónimos

Voz 5 38:08 claro claro sí

Voz 0084 38:11 bueno de hecho haber hay recuerdan

Voz 1491 38:13 gorda gota gorda si es chubasco gota gorda

Voz 0084 38:16 la dura poco para que lo entendamos llovizna agotan muy muy pequeñita dura muchas horas y puede durar días incluso lo que pasa es que claro en cuanto a cantidad total que caiga de lluvia no es demasiado importante porque básicamente es tan mansa lluvia esa están finita que no son gotas demasiado grandes y luego está entre medio la lluvia la lluvia son gotas un poquito más grandes que también suele durar bastantes horas la precipitación por tanto lo que lo que más nos traen invierno por ejemplo es lluvia lo que más tenemos en otras épocas del año son o lloviznas chubascos

Voz 0032 38:49 veamos el Luismi tú quieres mucho de de refranes está este que dice en junio cada gota como el puño supongo también lo decías ahora con el tema de los chubascos tiene que ver el tamaño con que llueva durante poco tiempo inmensa suerte un buen chaparrón ahí no

Voz 0084 39:04 así es mirar para que se forme una gota tan grande como las del mes de junio

Voz 0137 39:08 es porque las nubes de forma muy deprisa Tenet

Voz 0084 39:10 en cuenta que las nubes cuando se forma muy deprisa son nubes que tienen poca extensión territorial por ejemplo imaginemos que en ciudades grandes como Madrid o Barcelona pueden caer en un distrito y en el de al lado no estarse enterando de esa lluvia lluvia no precipitación esas gotas tan grande se forman por lo que se llaman esa esa se forma por calor básicamente porque rápidamente crece la nube crece hacia arriba con muchísima vigor y acaban dejando esas gotas tan grandes eso sí a mayor velocidad de crecimiento de esa nube más grandes olas gotas pero menos grato va a estar lloviendo

Voz 1491 39:42 por tanto de ahí se deduce que en el mes de

Voz 0084 39:45 junio es muy difícil que tengamos lluvia fina lluvia durante muchas horas son muchos días

Voz 5 39:49 es no solamente en algún sitio de Cantábrico Galicia eso pasa

Voz 1491 39:52 S y en Galicia puede pasar en cualquier momento de la más

Voz 0084 39:54 es Ayeste porque están más expuestos a estamos más expuestos a la llegada de borrascas que van incluso en verano rozando el norte del país pero sí en verano las precipitaciones caen suelen ser en eso en forma de chaparrones de golpe aguaceros chubascos que es lo mismo aguacero chubascos chaparrones lo mismo duran poco rato pero eso sí con unas gotas que hacen ruido al caer y sobretodo hacen agujeros en el suelo aquello que el campo porque por un sido caí tierra sabes que ha llovido hace rato pero ha llovido en forma de tormenta

Voz 5 40:26 porque en el suelo a esa marcha esas marcas en el suelo eso ya son

Voz 0084 40:31 te habrás mayores palabras mayores

Voz 1491 40:33 bueno yo me quedo yo desde luego me quedo con el aprendizaje de hoy chubasco gota gorda dura poco sigue una lluvia fina puede durar hasta días aseguró que los oyentes tampoco lo sabían y a partir de ahora cuando escuchamos la previsión vamos a tener mucho más claro lo que va de lo que puede caer

Voz 1915 40:51 pues Luismi muchas gracias a vosotros

Voz 1491 40:53 hasta mañana a buenos días

Voz 17 40:56 T

Voz 15 40:59 no nada no me

Voz 27 41:16 a de el mito

Voz 15 41:19 sentado en las gradas aquí

Voz 1491 41:29 Díez ha ido ya a una chocolatería a un supermercado veinticuatro horas a Mercamadrid antes verdad del pescado pero a mí la salida que más hambre me estando es la salida de hoy porque yo tengo que reconocer que ha sido una clienta asidua de los

Voz 5 41:45 cuatro horas si esto que salir por la noche en mi época de comprar algo muchísimo pero comprabas algo más que cervezas de litro de cerveza no se puede comprar por la noche Aitor a que está prohibido bueno pero siempre hay alguno que hacer una trampa

Voz 1491 41:57 hombre desactualizado eh no para comprar comida siempre para sobrevivirá a las noches de las noches de estudio no sé qué están comprando los clientes que que hayan pasado por la tienda veinticuatro horas de Islas Filipinas aquí en Madrid en la que está hoy Sergio Sergio cómo va la cosa

Voz 1667 42:13 buenos días chicos pues también va bien la verdad de ha pasado aquí un par de personas más cafés algún café helado para algo de comer una empanada caído mira alguna empanadillas estas grandes

Voz 1491 42:23 no me extraña porque nos has mandado una foto y tienen una API empanadas yo

Voz 1667 42:28 pero creo que es verdad que hay una cierta desviación en mis salidas nocturnas hacia lugares donde hay comida pero bueno porque también es lo que más interesa a la gente que nos escucha no lo hago yo porque porque según hambre

Voz 1491 42:38 ya claro claro en las pero entre conexión el examen

Voz 1667 42:40 emanada que eso alguno de Espasa pero tampoco tampoco hay que abusar Iggy y nada chicos pues mira simplemente comentaros que aquí me han estado comentando o Juan Armas que se han encargado el turno de noche a multi tiendas veinticuatro por siete también hacen envíos hacen envíos con Amazon com o sea que si alguien quiere pedir algo de comida en casa lo puede pedir

Voz 1491 43:00 es que no tenemos que mandar te ha tía a hacer una conexión que podríamos haber podríamos haber pedido la empanada directamente

Voz 1667 43:07 para parar empanada lo podría haber dicho directamente aquí joven paro está bien sol un poco si si no de repente bueno pero hay cosas que que vamos que en el directo se transmiten mucho mejor no nos dejáis llevar por estas empresas de la Nueva Economía Inti y nada muy bien por aquí vamos bueno yo creo que mirador hasta libre así que lo puedo preguntara hola Juan mira buenos días representó ahí y Marina

Voz 33 43:29 buenos días mucho gusto Juan qué tal cómo va la noche bien bueno un poquito

Voz 34 43:33 tranquilita pero hay que darle hay ánimo a los clientes para que estén contentos con todo lo que piden

Voz 1491 43:39 sí porque nos comentaba Sergio antes en la anterior conexión que en las noches entre semana no de lunes a jueves supongo porque los viernes días otra son otra cosa que las noches son tranquilas pero que tenéis clientes fijos que van

Voz 1915 43:53 tácticamente cada noche

Voz 35 43:56 este hay clientes fijos que vienen por qué

Voz 34 43:58 yo por comida por pizzas por por Tomás su cacelito por llevar por hacer copias de trabajos de la universidad y todo es

Voz 1491 44:09 suelen ser personas que madruga mucho mucho mucho o que pasan por ahí porque están volviendo así de tarde a a sus casas

Voz 34 44:17 no también osea regresan a casa

Voz 36 44:19 la más tarde o también van madrugado al trabajo

Voz 34 44:23 y aquí pues pasan por aquí se llevan sumó su comida su qué sé yo lo que ellos quieran

Voz 0032 44:29 claro hijo han cuando hablamos de veinticuatro siete hablamos veinticuatro horas siete días a la semana pero los trescientos sesenta y cinco días del año sea el día que sea

Voz 34 44:37 sí sí no no hay descanso nosotros tenemos abierto todos los días de todo el año

Voz 1667 44:43 me decía Juan chicos que por aquí pasa mucho taxista conductor de este también hecho tienen ahora porque hace más un poco de frío en Madrid pero que tiene una mesita fuera así que muchas veces se piden luego terraza y todo

Voz 0032 44:54 claro claro claro aquí con todo lujo de

Voz 1667 44:56 y que luego eso se nota mucho me comentaba que a las cuatro de la mañana o tres y media cuando cierran muchos bares trabajadores de esos bares o los fines de semana estudiantes vienen aquí con ganas de pizza o de lo que se deja vamos después de salir de fiesta o de trabajar bueno para gente que vuelve trabajar suele pedir más a lo mejor como decía nuestra compañera Elena Sánchez en Twitter una botella de leche o algo para el desayuno probamos que de todo tipo y aquí verdad

Voz 34 45:18 sí sí sí de de todo encuentras de todo desde desde leche y chuches

Voz 36 45:23 la falta de todo de todo de todo el bien

Voz 0032 45:26 tras de todo donetes donetes hay

Voz 1491 45:28 de todos que Juan cual iría las cuál dirías que es el producto estrella para una noche pues eso entre semana no nos lo habíamos de al fin de semana que ella ya sabemos que que la cosa se complica pero una noche cómo y qué es lo que más vendéis

Voz 34 45:46 por ejemplo ahora mismo detenido mucho en pizzas porque nos apellido Uber y nosotros nos preparamos y lo mandamos ya

Voz 35 45:55 hechos para que sólo se sirvan una más Tanos contaba Sergio que teníais en un hornillo no que la cantáis ahí la preparáis sí

Voz 34 46:01 el todo todo lo que tú quieras por ejemplo aquí hay comida italiana

Voz 0032 46:05 la hay sandwiches de diversos

Voz 34 46:08 sabores colores Si tú quieres que te lo prepárate lo preparamos al instante ya que llegue a tu emisor

Voz 1667 46:16 hay teles de los dieciséis veinte minutos antes todos los periódicos han llegado los periódicos también ante veinte minutillos chicos ha llegado la prensa ahí sí que me comenta me comentabas antes Juan que habrá a partir de las seis de la mañana el perfiles de otro cliente no que va a trabajar o que va al colegio claro

Voz 34 46:29 viene viene mucha gente viene por ejemplo los clientes habituales que vienen a por su cacelito lo cogen seis llevan hoy vienen los que van pasando a su trabajo cogen su

Voz 33 46:42 tu sus sandwiches o lo que sea hay

Voz 34 46:47 si hasta hace llevan a su trabajo ya directo a comer

Voz 1667 46:49 Juan me decía antes que tus con sales de aquí a las siete de la mañana llevas a tus hijas alcohol y luego ya dormir no

Voz 34 46:55 sí claro yo llegó por ejemplo a las siete llegó al las ocho a les Yeles Dagos despertar a mis niñas venga al cole a dormir

Voz 0032 47:03 bueno pues has no no no están

Voz 1491 47:06 al entonces te te permite bueno conciliar un poquito el horas

Voz 34 47:09 sí sí sí sí el horario Perfect precisamente

Voz 1491 47:12 coles pasado también el el trabajador con el que hablábamos el responsable de la recepción de un Host el aquí en Madrid nos comentaba lo mismo no que trabajar de noche es duro pero que le permitía pasar tiempo con con sus hijas y que en este sentido con su hija creo que tenía una ese sentido bueno pues que que lo llevaba muy bien

Voz 34 47:30 sí sí dio bueno yo disfruto mucho porque tengo este horario y me da tiempo de llevarles al cole a mis niñas como te dicho oí Ita

Voz 0032 47:39 bien descansar un poquito es Kevin oye Juan pues que sea leve lo que queda de de madrugada

Voz 1491 47:43 eso es y Sergio yo ya sé lo que quiero de souvenir había pensado en una regaló dices no es que son un clásico

Voz 1667 47:50 ojos negros rojos a negros es que después de ver

Voz 1491 47:53 las empanadas además creo que has dicho que había de chorizo picadas dicho antes bueno bueno

Voz 5 47:57 pues trae alguna para que podemos hacer

Voz 1491 48:00 gracias Juan un abrazo

Voz 33 48:02 es otra muchas hasta luego por estar con nosotros distan invitados a que temor a pedir a domicilio a Juan

Voz 1491 48:18 todos estamos preguntando por vuestra sería adolescentes noventa era preferida hasta ahora sigue ganando con cuarenta y seis por ciento de los votos Salvados por la campana

Voz 37 48:26 salvados por la campana se país ver la sintonía que ella una canción de cabecera o la canción de entrada era super reconocible era mi favorita porque estaban me entraba en el instituto y era mi época de instituto los personajes de Zack Morris Eddie Elisa escritos eran eran conocidos por todos

Voz 0032 48:47 un abrazo a Alberto de de Valencia nosotros nos alegramos de ninguna muerte pero la muerte de Luke Perry y el actor hace unos días Dylan en Sensación de vivir pues su muerte ha inspirado esta encuesta de hoy en arroba de buena

Voz 1491 48:59 bueno Sensación de vivir está en segunda posición les sigue Buffy cazaban por último Dawson crece

Voz 38 49:05 yo era que empecé a del fue el spin off de Melrose Pleiss que la primera temporada de un rollo adaptarla un amigo me dijo oye que está saliendo una llamada Amanda mala ya de anda te engancha de Jo en un enganche con el Melrose Pleiss mira ilesos

Voz 1491 49:24 era si el triple ser total Joaquín de Murcia era malísima Amanda pero de adolescente no tenían nada eh en Twitter pregunta arroba Suárez a ver literalmente qué mierda

Voz 0032 49:38 sí sí es que nos hemos dado cuenta ya en el planteamiento ayer de la de la pregunta que inevitablemente hay gente que se queda fuera de la encuesta pero por tema de edad nos pilló en la época de ver las series pues pues tienes otros referentes hola chicos

Voz 15 49:52 el día nadie se acuerda de Corbacho pasto pues que ya freír

Voz 5 50:03 pues yo no me acuerdo de cómo te basta no yo tampoco sé que me he documentado antes del programa era era familia numerosa aptas documento

Voz 1491 50:11 dado pero si la nota de Juande acaba de llegar

Voz 5 50:14 pero es que hay más oyentes que en Twitter han propuesto con bueno venga entonces eran Familia ya ya

Voz 1491 50:23 quién Twitter Jose y cuatro Morales no

Voz 5 50:25 es también la mejor era con ocho basta

Voz 1491 50:28 la y bueno en nosotros como siempre esto podemos poner cuatro opciones lo que nos permite Twitter Iggy como Sensación de vivir era de los noventa pues decidimos bueno el limitarnos a esta a esta década pero a ver si podéis de contarnos cómo siete mire lo que os de la gana seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro son las cinco de veintiuno las cuatro y veintiuno en Canarias

Voz 20 50:51 a la hora local pantalones pero quiero ya antes toda la salida por favor no sabía ambiente caldo