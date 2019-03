De Buenas a Primeras (07/03/2019)

Voz 1743 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1 00:09 en la Cadena Ser de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 4 00:34 sí

Voz 1491 00:49 empieza el jueves siete de marzo con ocho grados en Lleida y en general solo en todo el país hasta por la tarde cuando llaman a caer chubascos recordamos lluvia de gota gorda duración más breve en prácticamente todo el norte y también en Castilla y León y Extremadura cuando hay elecciones a la vista parece que entramos en en una especie de bucle temporal y que llevamos meses de campaña y que quedan meses también para para ir a las urnas pero lo cierto es que hasta esta semana no se ha hecho oficial la convocatoria de elecciones generales con la publicación en el BOE ya está hace dos días por tanto no ha empezado oficialmente la cuenta atrás para el veintiocho de abril para esa primera cita con las urnas de las que tenemos durante los próximos meses así que se abre oficialmente

Voz 0032 01:33 también la temporada de dudas Easy justo ese veintiocho de abril me pilla fuera o directamente no estoy viviendo ya en el lugar en el que estoy empadronado o más aún cómo hago para votar Sí resido en el extranjero Jorge

Voz 1491 01:47 desde Bilbao pero vive en Madrid a él como a mucha gente lo de meter el voto en la urna le queda muy lejano los suyos el voto por correo

Voz 6 01:53 al enterarse de las fechas creo que nos hace la suficiente propaganda para ello Il no te enteras para las elecciones del Gobierno vasco que hubo en dos mil dieciséis que no pude votar porque me plazo persa

Voz 0032 02:05 para pedir el voto por correo ya está abierto hoy mismo podéis ir a Correos y solicitarlo tenéis hasta el dieciocho de abril en la propia oficina además os van a informar de cómo funciona como decía Jorge es algo muy sencillo

Voz 1491 02:18 Beatriz es de Madrid pero vive en Sussex Reino Unido donde está estudiando un máster Si quiere votar tendría que viajar a España este fin de semana o pedir lo que se conoce como voto rogado son más de dos millones de lectores que tienen de margen hasta el treinta de marzo

Voz 7 02:31 es un tío que flipa su sea primero es que tener que decir que que ahora mismo estoy viviendo aquí se supone que son muchos papeles pues todavía estoy en España pero bueno estoy aquí es un as que luego al final nunca sabes si te va a llevar todo a tiempo entonces pues no sé es que no tengo ni idea de higos

Voz 0032 02:50 el papeleo se flipa es decía Beatriz para poder pedir el voto rogado Beatriz tiene que estar de dada de alta como residente en el extranjero en el consulado de España en este caso en Reino Unido sólo así aparecerá en el censo aquí el plazo es un poco más cortos y ahora mismo no aparece en ese censo sólo tiene hasta el dieciocho de marzo para corregirlo por si fuera poco tanto el trámite de darse de alta como residente como el de pedir el voto hay que hacerlos presencialmente en el consulado hay que desplazarse hasta ahí sí

Voz 1491 03:19 es un problema para muchas personas que no viven en las capitales au grandes ciudades pero incluso haciéndolo bien se les puede complicar el asunto el hijo de Carmen que vive en Dinamarca Se va a quedar sin votar porque en el consulado tienen mal registradas Subdirección postal así que el sobre con las papeletas qué debe utilizar para votar no le va a llegar a sudor

Voz 0440 03:38 sí que hay un fallo en el número de nuestra casa en la dirección en su dirección IP le han dicho que tiene que presentarse allí entre el lunes y el jueves de la semana que viene para hacer el cambio en persona sino se pudiese presentar no puede votar y les da igual le han dicho que si no se acercan persona personas

Voz 1491 04:00 hace años los españoles que viven fuera se quejan de lo difícil que se lo ponen para votar ya el propio concepto de voto rogado de rogar el voto da una idea del Ali Matías que puede llegar a ser Julia Molina

Voz 8 04:12 burocracia administración ineficiente a causa del papeleo la rigidez y las formalidades superfluas según la Real Academia motivo por el que cuesta un esfuerzo enorme participar en las elecciones según los españoles que viven en el extranjero ejercer el derecho a voto se vuelve una auténtica gincana cuando hay que hacerlo desde fuera viajes al consulado papel ellos vivir a expensas de que el servicio de Correos entregue la documentación a tiempo me parece increíble

Voz 9 04:39 que la incompetencia de algunos haga que la mayoría de gente después a muchísima gente que estamos expatriados por porque no podemos estar trabajando en España enzimas que perdemos nuestro derecho a voto

Voz 8 04:50 muchos de ellos denuncian que en otros comicios

Voz 1509 04:52 maletas les han llegado después de que se celebrasen las elecciones otros que ni siquiera han podido solicitar el voto porque el consulado está a kilómetros de distancia y no pueden ir en las anteriores elecciones sólo un seis coma tres por ciento de los que viven fuera y tenían el derecho participaron ante las dificultades algunos impulsaron hasta rescata Mi voto la idea era que los que viven en España no tuviesen intención de ir a las urnas les te diesen su voto simbólicamente votasen por él

Voz 1491 05:21 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a a intentará hacer una guía básica sobre cómo votar en cualquier situación nos va a ayudar Ismael Crespo catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Murcia que aunque parezca increíble como como acabamos de escuchar a veces de pone muy cuesta arriba lo de ejercer este derecho fundamental en las últimas elecciones lo decía Julia sólo un seis coma tres por ciento de los electores que tenían este derecho desde el extranjero lo pudieron ejercer esta

Voz 3 05:47 los grandes

Voz 1491 05:52 ya llevamos unos meses en antena unos meses empezando el día de buenas Si y la verdad es que ya Nos vamos conociendo así que el resultado de la encuesta de hoy una rueda de buenas no nos ha sorprendido nada de nada

Voz 0032 06:04 nos preguntamos a qué productos Solés comprar más en estas tiendas veinticuatro horas en los chinos que abren hasta más tarde o incluso por ejemplo los domingos no que se os olvida algo en el súper osos termina más a menudo en casa y que tenía que bajar corriendo a buscar a la tienda de abajo

Voz 1491 06:19 ya ha ganado claro ir por bastante margen con el cincuenta y tres por ciento de los votos la cerveza

Voz 3 06:28 a la vez

Voz 10 06:30 solución de todos los problemas de la vida

Voz 3 06:34 bueno es que es un clásico no

Voz 0032 06:36 el cumplan casero en tu casa o en la de alguien ya que comprar cerveza bastante cerveza y además que este fría te bajas al chino

Voz 1491 06:44 totalmente es la opción social podemos decir error de la encuesta de hoy no como la segunda más votada yo creo que estas más de consumo propio el treinta y uno por ciento habéis votado por el pan para horror de Diego de Zaragoza

Voz 11 06:56 yo lo único que compraría o pues eso es lo que dice vanidad pues algún día leche hago rock estén basado y poco más yo lo que comprar habitualmente hielo que meter a enfriar pues se ven a un cubo con agua

Voz 1743 07:08 John través

Voz 11 07:11 hago gatita o si algún y entonces algo de eso éramos comprar

Voz 1491 07:18 pero bueno bueno pues Diego treinta y uno por ciento de los votos para que ve es que si hubiera que no conocemos a gente que nos rodea es verdad hemos no sabemos quiénes son hilo de la leche pues nada sólo han votado el siete por ciento Mención ha quedado una vez más en la última de la encuesta con un resultado con tos

Voz 1743 07:37 bueno pero pero sólo por muy poco porque lo del papel

Voz 0032 07:39 higiénico sólo lo ve en el nueve por ciento de los oyentes que han votado en Twitter

Voz 1491 07:43 hay que decir que es la opción que propuesto Juan López bueno lo que está claro es que estas tiendas veinticuatro horas que abren antes en querrán más tarde bueno lo que está claro digo es que lo

Voz 12 07:55 los chinos nos salvan la vida muy buenas e José de Málaga descanso las noches que descansó porque te pones la película serio algo piensan todo de una palomita unas chucherías o bueno a mí lo que tenemos al servicio postal a agotar el de lograr utilizado

Voz 1491 08:10 tabaco no pero yo también soy muy de antojos sea gobierne das visitas estudiada hasta el chino no no no no de capricho no de última hora de Ada no tengo esto no no visitas estudiadas algo concreto sí quiero como mínimo las bonitas

Voz 13 08:26 este pues veréis hace poco me sucedió que me dispuso y hacer una ensaladilla rusa y me faltaba el ingrediente más importante que era la malla Luisa así que le puse ojitos a mi marido email fue en un periquete con la Motilla chino de los

Voz 1743 08:41 mira qué bien pues a José de San Blas

Voz 0032 08:43 Madrid por poco lo pillamos en plena excursión también

Voz 14 08:46 bolsas de hielo Vilas andaba japonés al tengan la sartén en el fuego súbete unos helados y algo para picar ahí compra una bombilla para el salón no hay huevos a es verdad no pues anda baja brilla

Voz 0032 09:00 qué quiere ahora nata o lazos

Voz 1491 09:02 otra cosa con la que caigo mucho ahora que lo pienso con las pipas te es verdad si paso por delante de de de un cartel Hay de alimentación

Voz 0032 09:09 mi oficio este picoteo no yo como dijo ayer con las tiendas de de veinticuatro horas a la que estuvimos allí en Islas Filipinas donetes yo soy un gocho un gorro de repente vendrá el antojo

Voz 1743 09:20 gustan los donde voy a bajar a por donetes o incluso a todos

Voz 0032 09:23 dos

Voz 1491 09:24 hay aún más no más grandes

Voz 0032 09:28 oye que podéis seguir contándonos o lo que queráis sobre la encuesta no os podéis mandar notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro o escribir un comentario en la encuesta que siga abierta en Twitter

Voz 1743 09:39 arroba de buenas sin una triste conminó la mano pero con Sergio diez en la producción y Borja González en la técnica empezamos este jueves siete de marzo en pieza de buenas a pie

Voz 15 09:49 años

Voz 16 09:57 un hombre

Voz 17 10:04 no

Voz 1491 10:44 minuto de las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias seguimos en plena temporada de Carnavales hay sitios Nos que afortunadamente para la salud de los ciudadanos ya se han acabado pero en otros como Cádiz o Canarias la fiesta continúa este fin de semana aunque el Carnaval buenos una tradición paga Ana que gusta casi todo el mundo hay mucha gente que no termina de disfrutarlo hasta que da con el disfraz definitivo

Voz 18 11:14 el presidente es el señor gacela Thompson buenas tardes desde luego tú al principio no eres de los míos no te gustaba disfrazarse de Verdú

Voz 19 11:21 no no no no cuando llegan los carnavales me suela de primer a meto a SAS luces tanta cena los regalos no se me da bajón higa sobre todo los que ya los llame un

Voz 18 11:35 cada vez lo que tiene pero este año tú decidiste aparcar toda la melancolía que extras convertirte en una fiesta que ponía que era obligatoria disfrazadas obligatorio además ponían un leit motiv de sesión sobre qué de viaje disfraces que era personalidades post revolución industrial

Voz 1743 11:55 bueno no es bastante

Voz 18 11:57 abierto no tú de qué te disfrazadas de de Iñaki Gabilondo ya que si una

Voz 3 12:02 sí como personalidad

Voz 18 12:05 me vino enseguida me pena así con la raya al lado como Iñaki aquí porque yo normalmente voy más despeinado surfista loco si procede de informal o del Iñaki elegantísima ella queda en las grandes ocasiones camisa y americana aquí de bajar a comprar de aquí de voy a departir con el resto del tren feas a plazo el quemada la fiesta eso que había ella se personaje iban de Rosalía pero nada pero no triunfe además por lo que sea enseguida vieron que llora aquí va de Iñaki sí porque me debo parecer estaba muy currado y la gente vibrando la afecta muy bien fue el triunfo entre un total de la partida

Voz 0032 12:48 en un año que Gabilondo que por cierto debe estar a punto de llegar a la redacción para grabar su el videoblog vamos La Voz de Iñaki volviendo a la situación de Garcé lo Thomson estos carnavales de dos mil diecinueve han cambiado tanto tanto subida que ya pues nos han quitado el disfraz se ha metido tanto en el papel

Voz 1743 13:05 incluso le confunden por la calle

Voz 18 13:08 varias veces al día siguiente los Carnavales ya habían finalizado pero yo me volví a disfrazar de Iñaki Gabilondo Yassin hasta hoy llevan desde entonces disfrazó de Iñaki no le cambió la vida suponga mejora muchísimo mejor mejor sabe lo que es la pescadería donde antes me trataban como un paria como alguien que no merece unas merluza que te miran y parece que esté viendo a Nicole Kidman el pincho

Voz 20 13:31 claro cuál cuando Ryan

Voz 18 13:34 de mayo para no defrauda le hablo hablo un poquito a la ley mito hablo como digo por ejemplo un formidable ejemplar de merluza sin perjuicio de lo demás pescados que aquí hay todos formidable

Voz 3 13:45 es ejemplar levita bien si la gente se derrite por la calle bonito de trabajo Raúl a la calle para

Voz 18 13:54 eres Iñaki Gabilondo que grande siga así te escucha el apoyen allí tan muy

Voz 1491 14:01 te conviertes Iñaki Gabilondo no sólo ganas una mirada crítica única también ganas a nivel de de imagen y claros campo de Orio tiene sus consecuencias podemos decir que este oyente o directamente se está poniendo las botas a costa de la imagen de Iñaki

Voz 18 14:17 el nivel de vuelos digo me contabas que bien fuera de sus y sus y madre mía que me des instalado tiende dijo el otro día pasé por las afueras de la Universidad de periodismo y un montón de chica chico me Se acercaban una me dijo Iñaki eres el nuevo Rubio va a tomar el nuevo rubios haya ya sé que es un halago lo demás tonterías o a llegar a la radio hace un rato asegurate de seguridad ha dicho buenas tardes Don Iñaki ha subido en brazos las ocho plantas yo para darle conversación mientras subíamos doble no formidable enredo que no sé muy bien muy bien yo no va a ser quitarte el disfraz supongo no no ni hablar cuando tocas el cielo quiere volver a la Tierra pueda saludar hombre si es necesario buenos días España

Voz 3 15:09 esto Núñez es nada tienes cuidado

Voz 0032 15:18 porque si un día de estos Iñaki Gabilondo empieza a flirtear con vosotros y seguramente no sea el sino un fotón son íbamos con una noticia de esas que que sólo pueden pasar en Estados Unidos la tierra de las oportunidades una profesora se ha llevado un premio de diez mil dólares por leerse la letra pequeña de un contrato

Voz 1743 15:37 la NBC Los Ángeles ha informado de que una compañía de seguros de Florida con sede en San Petersburgo ha premiado con diez mil dólares a una profesora por haberse leído la letra pequeña de un contrato en el texto anunciaba que que no leyera podría participar en el sorteo de un premio ganador serían el premio seguían diez mil dólares sólo si enviaba un mail a la dirección indicada lo hizo fue la única así que ahora se Marta Escocia con su marido para celebrar el XXXV aniversario

Voz 1491 16:06 pueden ser los diez mil dolares más fáciles de la Historia

Voz 1743 16:09 el hombre y a partir de ahora que me lleve tiempo voy a leer todas las letras pequeñas por si acaso esto no es Estados

Voz 1491 16:31 pues aquí estamos estrenando este jueves siete de marzo estrenando la víspera de un día señalado el Día de la Mujer mañana ocho de marzo y aunque todos los días hay que trabajar por la igualdad plena entre hombres y mujeres mañanas de día para recordar más aún no con más ahínco todos qué queda todavía por hacerlo siguió estos días escrita

Voz 0032 16:51 con más fuerza se dedica quizás también en los medios por ejemplo más tiempo a la cuestión de género iraquí que la cara B de hora25 hable del término

Voz 1900 16:58 feminismo siguiendo las pautas que sigue Sara vítores vayamos con la definición del diccionario de la Real Academia feminismo primera acepción principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre segunda acepción lo que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo esta segunda acepción sólo se incorporó al Diccionario de la Lengua Española en mil novecientos noventa y la palabra feminismo cuando entra en el diccionario en el año mil novecientos catorce es el año de la primera gran guerra mundial en España Reina Alfonso XIII el presidente de gobierno es Eduardo Dato del Partido Conservador faltan diecisiete años para que las mujeres españolas puedan votar las listas británicas muy combativas rompen las ventanas del Ministerio del Interior prenden fuego al aristocrático y muy varonil pabellón lives tenis

Voz 22 17:50 claro cuál era la definición que hacían los académicos de feminismo en mil novecientos catorce

Voz 1900 17:55 doctrina social favorable a la mujer a quien concede capacidad derechos reservados antes a los Varón Álvarez

Voz 1491 18:07 puede parecer una cuestión obvia pero es muy importante recordar lo que significa feminismo esta definición porque no todo el mundo desde luego lo tiene claro

Voz 0032 18:17 total y es que es curioso porque la definición del mil novecientos catorce es la que utilizan muchas personas para definir el feminismo ahora mismo un término que apareció por primera vez en el siglo XIX atentos a esto apareció en la tesis de un estudiante de medicina que relacionaba la tuberculosis con el feminismo y el infantil

Voz 1491 18:34 sí es doctor sostenía es sorprendentemente que como consecuencia de la tuberculosis en el hombre enfermo se detenía el desarrollo del cuerpo se debilitaba y finalmente ese cuerpo masculino se minimizaba

Voz 0032 18:47 si el feminismo entendido como una cosa horrenda esto es literal derivada por la tuberculosis alucinante

Voz 1491 18:53 esto fue sólo el origen la cosa ha ido evolucionando Nos aproximamos ahora movimiento siguiendo las diferente es olas que se han producido que a lo largo de la historia es una quimera empezaría

Voz 23 19:04 con la Ilustración después tendría la hemos la franquista después vendría el feminismo radical y por último hay quien piensa que estamos en la cuarta o la no que establece quizás la posibilidad de de hacer una agenda global feminista a partir de esa idea amplia de igualdad que implica paridad participativa cuestionamiento de procesos de toma de decisión poder una definición más amplia de lo que significa la violencia contra las mujeres en todo el mundo

Voz 1900 19:32 esta cuarta ola que apunta Maryam Bascuñana está tocando a su vez con otra corriente que también se dice feminista Ike está colonizando algunos conceptos discursos

Voz 23 19:42 en lo que podríamos llamar un feminismo neoliberal que sostiene una idea muy limitada y estrecha de lo que es la igualdad no que confunde la igualdad con la meritocracia y que parte de la situación de mujeres privilegiadas empresarias profesionales quién tiene la discriminación de una manera más limitada y su lucha se centra en el acceso a puestos de poder pero no el cuestionamiento de esas estructuras de poder

Voz 16 20:05 eh

Voz 17 20:08 a toda

Voz 0032 20:15 esto que suena es en guerra del grupo Mafalda la letra muy reivindicativa dice yo no soy mala persona por querer mi hueco lo escuchábamos ahora cuánto ha de aguantar la mujer para que se le respete de una vez

Voz 1491 20:28 en Hora Veinticinco ha estado también Amelia abarcan el Valcárcel filósofa y autora de de muchos libros sobre el feminismo

Voz 24 20:35 es mi mismo que es una tradición política que surge en la modernidad que dice que ningún ser humano ser tratado ni mejor ni peor por honra por su sexo sea estén masculino femenino

Voz 1743 20:48 es lo que te iba a preguntar ahora sí son feministas todos

Voz 22 20:50 más todos los que dicen que son feministas porque de golpe parece serlo todo el mundo aunque todo el mundo lo es a su manera añade algún calificativo añade algún argumento como para personalizar a su feminismo

Voz 24 21:02 sí pero esto es como cuando se añaden calificativos democracia cuando alguien dice no yo es que me que democracia es orgánica ni democracias islámicas ni democracia es popular Nueva Democracia es lo que se feminismo

Voz 0268 21:15 el feminismo es muy plural lo que sí que ha habido es y partidos que han querido patrimonializar el feminismo

Voz 10 21:22 porque tengo una hija parecería cínico por mi parte yo un discurso de enfrentamiento de mi hija conmigo que hay millones de españoles y españolas que queremos una España en igualdad entre hombres y mujeres Iker radique de una vez por todas la violencia de género

Voz 1743 21:35 soy mujer y Quiero liberarme de vuestro burka ideológico

Voz 22 21:38 qué le sugieren todas las declaraciones que hemos escuchado

Voz 24 21:42 que la gente contrata unos gabinetes publicitarios que deberían ser mejores porque lo único que veo aquí en vez de reflexión Sans incrementen eslóganes que se han comprado y que valen igual para vender fruta y feminismo se libre es es ven toro pues ción a muchas de las cosas que hacemos entonces no puedes evitar que te llevé enfrentamientos con es justamente no comparten por ejemplo el feminismo ahora no polemizar sobre lo que sea no sobre el voto ya no discute nadie sobre que las mujeres puedan ir a la universidad no lo discute nadie fue un debate espantoso sobre que las mujeres tuvieran padre porque ya no se discute es decir el debate o sea si se supera cuando señor

Voz 1491 22:28 no

Voz 16 22:41 queda

Voz 1491 22:41 a siete minutos para las cinco paradas cuatro en Canarias

Voz 25 22:44 no bueno

Voz 1490 22:47 pero bueno

Voz 1491 22:49 aún no sabemos si es si es el ritmo vertiginoso de la actualidad por las declaraciones de las últimas semanas de aún los políticos que hemos escuchado además de Ahora o por la invitación Andreu Buenafuente en la gala de los Goya

Voz 3 23:01 el mercado puede parecer machista que actuar como machista pero no sé quién es realmente machistas

Voz 1491 23:07 el caso es que los compañeros de Sucedió una noche han decidido dedicar uno de sus últimos programas a una noche en la ópera la comedia más exitosa de los hermanos Marx

Voz 26 23:16 todo empezó con una partida de cartas era el año mil novecientos treinta y cuatro y los hermanos Marx atravesaban una mala racha escasos beneficios que había proporcionado Sopa de ganso su anterior película habían hecho que la Páramo aún no le renovara el contrato Groucho Se marchó a descansar a la playa Harpo a Europa chico se dedicó a hacer lo que hacía siempre que tenía un minuto libre jugarse la pasta las cartas suerte quiso que en la mesa de juego estuviese también Irving tal ver el hombre fuerte de la Metro en los años treinta Juan Menéndez tranquilo bien tal vez pensó que la única manera de cobrar la deuda era conseguir que los Marx fueran rentables así que les tomó bajo su tutela productor opinaba que los hermanos que resultarían más atractivos para el público con menos chistes y un argumento más creíble menos locura risas más controladas y algunos números musicales interesante una noche ópera contiene algunos de los diálogos más famosos de los hermanos Marx

Voz 20 24:15 Di pero ahora la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte eso sí que no me gusta nada que él encuentras nunca segundas partes fueron pues el otro día vi un partido de fútbol y la segunda parte fue mejor que la primera se pegaron al árbitro y todo esto nos frisos dos revuelto los pasados por agua

Voz 1490 24:35 también cambiando a prueba

Voz 20 24:37 hasta el lugar de dos con tres por un lado

Voz 0032 24:40 por algunas de estas frases que han pasado a la historia del cine era un tal al borde de un famoso escritor de gags para la radio que fue contratado como guionista de refugio

Voz 26 24:50 el tipo de lo más curioso pesaba ciento veinte kilos y sus mejores ideas las desarrollaba metido en la bañera sumergido en agua López Rafa distraerme más bocadillo y también más cerveza para trabajar con él era desesperante ya que tenía su propio ritmo meterle prisas podría ser peligroso

Voz 24 25:12 ven a ver yo la secretaria del señor tales

Voz 1743 25:16 dijo que le diga que es imprescindible que estén hoy mismo

Voz 24 25:19 las páginas de guión que el que le había pedido

Voz 27 25:21 está bien pero tendrán que venir a recoger los amistosos dentro de un par de horas

Voz 26 25:25 yo tengo que marcharme Groucho en sus hermanos estaban tan impacientes por ver el nuevo material que fueron ellos mismos a recogerlo en lo que se encontraron fue la parte del guión escrita en docenas de tiras de papel de una línea clavadas cada una en el techo fueron necesarias varias horas para juntarlas pero el trabajo valió la pena ya que contenía la inmortal escena del camarote

Voz 1490 25:47 el camarote

Voz 20 25:48 qué pasa terrenos huevos duros no es que tiene que hacer el cuarto pasen ustedes no se asustan de nada intensa prisa para el hoy el I de Time usted empezar por el rubio sostengo el momento que él haya más de la mano

Voz 1491 26:04 doctor de la película hizo además algo muy novedoso probó el guión original en un espectáculo teatral los hermanos Marx anotaba los momentos en los que la gente se reía hay cambiaba aquellas escenas que no funcionaban la guinda fue además dar con el director adecuado

Voz 26 26:17 tan Good un veterano lector conocido por sus ideas conservadoras fue elegido para dirigir la película

Voz 20 26:23 no no me gusta es lo que no les gusta lo que sea no me gusta

Voz 26 26:27 a los Marx no les gustaba pero tal estaba seguro de que era el único capaz de meterlos en vereda los hermanos sólo impusieron una condición que en el reparto se impusiera a Margaret Drummond la confiadas en Arona engañada y humillada por Broughton en siete de las películas de los Marx

Voz 20 26:44 hace tres meses que prometidos presentarles ha dicho usted un sueltos fantástico sin hacer Nastun creen que no es hacer nada cuántos hombres fallo nuestro tiempo que cobran sueldos fantásticos con los dedos de la mano se puede encontrar

Voz 26 26:56 el rodaje se desarrolló en el habitual caos que representaba a trabajar con los más sangre era un perfeccionista que rodaba cada tomaba veinte veces esta manía resultaba un incordio para los hermanos así que la tensión se liberaba en pequeñas venganzas de vez en cuando había que pararlo todo porque Harpo había metido arena en la Cámara muchos entretenía robándole el maletín del almuerzo al director chico se pasaba todo el tiempo jugando a las cartas en su camerino y sólo salía paga a rodar sus escenas

Voz 20 27:27 qué les parece si jugáramos un poco al Princess buena idea no fue a cuento los juega

Voz 0032 27:33 la película se estrenó en noviembre de mil novecientos treinta y cinco y fue un gran éxito de público y crítica así que si os ha picado la curiosidad ya sabes animamos a verla

Voz 0239 27:43 de buenas a primeras en el año dos mil diez un sueco bajito que se daba a conocer con el nombre de Torres mano nerd se presentó al mundo con una canción en la que proclamaba

Voz 17 27:54 si pudiese reinventarse volvería hacer para ser el Rey de España

Voz 28 28:01 eh

Voz 3 28:06 Spain

Voz 0239 28:07 la sociedad de Torres Man On Air un tema divertido en el que

Voz 10 28:12 músico sueco vas relatando todas las cosas que le fascinan de España todas las cosas que haría si fuese el Rey de España Christian Mc son que así se llama nuestro protagonista de esta noche se enamoró de nuestro

Voz 0239 28:24 Ice aunque como canta ni de Madrid ni de Barcelona querría instalarse en Pamplona provocar a los toros con palabras dormir la siesta beber vino y perderse en el flamenco lugares comunes de un sueco que soñaba

Voz 17 28:38 que era el Rey de España y que grabó esta canción en su presentación en dos mil

Voz 1491 28:56 a veces no está mal recordar a través de los ojos de quién nos mira por primera vez desde fuera pues de las bondades de de nuestro país son lugares comunes sí pero qué lugares una buena siesta eh o la comida o el vino de Kings of Spain en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso

Voz 17 29:14 venga

Voz 29 29:45 de no está primeras

Voz 17 29:47 con Marina Fernández

Voz 0268 30:00 son las Nicolás cuatro en Canarias hay daba o buenos días buenos días el Partido Popular no va a ir a la manifestación del ocho m cambian de opinión en menos de veinticuatro horas aseguran que la manifestación está politizada ahí es partidista acusan a la izquierda de monopolizar la convocatoria de fomentar el enfrentamiento entre hombres y mujeres y hoy en el Tribunal Supremo continúan juicio escucharemos la comparecencia por primera vez de Mossos d'Esquadra que trabajaron durante el uno después de un miércoles en el que ha declarado una secretaria judicial que ha explicado su experiencia durante la concentración ante la Consejería de Economía de Cataluña el veinte de septiembre de dos mil diecisiete dice Montserrat el toro que pasó miedo Alberto Pozas la funcionaria relató las más de doce horas que pasó dentro de la Consellería los Mossos dice no quisieron pedir refuerzos

Voz 17 30:46 la señora la plana había considerado que era al parecer innecesario

Voz 3 30:51 ella entendió que salir por la puerta como proponían Jordi Sanchez Jordi recusar no era una opción segura un mar de gente que es lo que nos esperaba a la salida por la puerta principal el registro pudo realizarse reconoció ayer Montserrat del toro pero ella tuvo que salir a través de un teatro la función había acabado el teatro estaba vacío

Voz 17 31:10 que el público había salido no había nadie

Voz 0268 31:14 explicaba todo esto mientras Jordi acusar negaba con la cabeza desde el banquillo de los acusados este jueves turno entre otros para dos exaltos mandos de los Mossos críticos con la actitud del guber el uno de octubre pero que siempre han negado haber recibido órdenes políticas para permitir el referéndum

Voz 31 31:29 en Madrid médicos de toda España se manifiestan hoy por la dignidad de su profesión lo harán frente al Ministerio de Sanidad para exigir una financiación suficiente para el Sistema Nacional de Salud que asegure una atención sanitaria de calidad Laura Marcos

Voz 1509 31:40 no se ha avanzado nada desde que hace un año mil quinientos batas blancas se plantaron ante las puertas del Congreso a exigirle

Voz 0032 31:46 los partidos que aumente la financiación en salud por ETA

Voz 1509 31:49 más del seis por ciento que ataje en los contratos temporales que hoy son cuatro de cada diez y que flexibilicen las jubilaciones ese es el motivo por el que colegios médicos Sociedades Científicas esto

Voz 1933 31:59 si antes y pacientes repiten reivindica

Voz 1509 32:01 según este mediodía en el ministerio según Francisco Miralles secretario general de los sindicatos médicos el sistema está al borde del colapso con casi seiscientas mil personas esperando más de tres meses para una operación

Voz 32 32:13 la presión asistencial los centros de salud en las urgencias es insoportable para los profesionales para los ciudadanos este sistema ha ido deteriorándose tantos dentro de diez año veremos que es esperanza de vida que adaptamos los primeros indicadores va a ir desapareciendo

Voz 1509 32:27 aunque eran reticentes hace un mes los médicos no descartan ahora ir a la huelga si no se logra volver a las treinta y cinco horas semanales y acompasar las plazas MIR con las de quienes salen de la facultad un apodo

Voz 31 32:38 además mirando hacia las elecciones generales desde esta semana ya se puede solicitar el voto por correo aquellos que vivan en España podrán hacerlo hasta el dieciocho de abril y los españoles que viven en el extranjero podrán solicitarlo hasta el treinta de marzo de momento es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 17 32:55 los informativos

Voz 1 32:58 de esa primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 33:33 bueno pues ya nos ha contado hay daba o cómo viene el jueves en Hoy

Voz 1743 33:37 vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Luismi Pérez buenos días buenos días Marina un

Voz 1933 33:42 día que se presenta bastante revuelto sobre todo en el oeste del país decimos revuelto porque iremos teniendo bastantes situaciones del tiempo de los ratos de sol pasaremos a los chubascos incluso otra vez algunas tormentas como las que tuvimos ayer por la tarde primera ración de tormentas ya que hoy se va a volver a repetir en el Mediterráneo y en Canarias no incluidas también las Islas Baleares aquí más bien lo que predominará hoy será la suavidad y el viento de poniente que vaya el seco y por tanto sin nubes destacables dejarán el cielo simplemente enmarañado esta mañana en el Cantábrico tampoco esperamos que llueva si acaso algún chubasco en la zona de Asturias y esta tarde es cuándo llegará esa lluvia por el Oeste la más abundante en Galicia en Castilla y León Asturias Cantabria Extremadura llegando hasta Madrid y cuando se haga de noche también a las

Voz 0032 34:28 provincias de Cádiz de Huelva de Sevilla

Voz 1933 34:31 este de Andalucía ya decimos Marina cuanto más al este tiempo un poquito más tranquilo más fresco que ayer eso sí aún queda tal de va a volver a ser suave en la costa vasca y a orillas mediterránea sobre todo entre Tarragona y Murcia y en el caso de Canarias algunas nubes esta mañana que poco a poco se irán disipando atención al viento porque en Galicia volverá a arreciar pasando de poniente esta mañana a SUR esta tarde y la mañana está siendo un poquito más fresca que la de ayer sobre todo en las mesetas ahora mismo tres grados tenemos en Segovia tres grados también en Ourense ocho en Gijón cuatro grados tenemos en Mérida catorce en Almería o en Barcelona dieciséis graditos ahora mismo Marina en el Puerto del Rosario en Canarias

Voz 1491 35:10 Nos están nada mal allí seguro oye Luismi una cosa es hoy que siempre llueva justo cuando sales del trabajo pero a la hora que sea o cuando quiera buscar los niños al

Voz 22 35:19 Cole o bueno yo añado aquí la mía que es cuando colgado

Voz 1491 35:22 es una lavadora pero siempre porque entiendo que eso una explicación meteorológica no no tiene a ver si Hinault

Voz 1933 35:30 qué decir una cosa a grandes rasgos mira yo empiezo directamente por lo que no

Voz 1743 35:35 venga todos tú la base

Voz 1933 35:38 coche o tienes la ropa si luego se te mojan porque notan asesorado bien sobre ese día

Voz 1743 35:45 por tanto no te admirado

Voz 1933 35:46 bien la previsión o bien en el caso de que te has visto la que no toca

Voz 1743 35:49 avala que sean equívocos un poquillo vale meteorología

Voz 1933 35:52 de uno más uno pueden ser dieciocho e desde el punto de vista de la de de Si es un tema meteorológico no podemos decir que las nubes en la atmósfera es lo más democrático que hay de lo más justo

Voz 18 36:04 lo más social porque a grandes rasgos no

Voz 1933 36:06 entienden ni de fronteras ni de horarios las nubes por tanto podemos decir que que en muchos casos es simple casualidad eso sí en el caso de las de las lluvias que caen justo cuando salimos del trabajo mucha gente a eso de las cuatro cinco de la tarde

Voz 1491 36:21 cuando la mayor parte de la gente

Voz 1933 36:24 hace mucha gente sobre todo pues la gente que tiene trabajos de oficina por ejemplo los niños que salen del colegio o que si sale de los institutos

Voz 0032 36:31 a esas horas no de cuatro cinco de la tarde

Voz 1933 36:34 esos casos sobretodo ahora en primavera y en verano justo antes de que tengan fiesta hay vacaciones otra vez los niños pues en este caso sí que tiene que ver con un tema meteorológico y es que es cuando más calor suele hacer lógicamente a las cuatro cinco de la tarde es cuando más sube el mercurio cuando es más fácil que podamos tener los chubascos que decíamos ayer o que podamos tener tormentas si os fijáis las tormentas de primavera siempre caen ha hecho de la media tarde o en muchos casos caen a la media tarde ir a media tarde es entendido como eso como las cuatro o cinco de la tarde no las ocho de la tarde por tanto

Voz 18 37:07 sí que tiene una parte de razón metodológica

Voz 1933 37:09 gran parte de razón el hecho que salgas de la oficina ha hecho de las cinco en atarle por ejemplo ITE caiga un chaparrón eso quién trabaja en una fábrica y trabaje de noche pues el hecho de que yo va de noches más bien cosa de invierno no tanto de primavera ya por tanto vamos a la de las cinco de la tarde

Voz 1491 37:25 cosa bueno esto de trabajar de Kaká entonces dime una cosa buena de trabajar de noche

Voz 1933 37:30 sí a siempre nos gusta ir apuntando las no deja de trabajar de noche pero pero claro en invierno porque luego en en verano es cuando también tenemos un ese trastocan esos esos horarios por ejemplo mirad los tronos de verano de primavera que se dará a las cuatro de la tarde es cuando a los que trabajan de noche les despierta de su posible siesta por tanto también puede ser un factor a tener en cuenta negativo pero vaya las tormentas buscan el calor y por tanto a la hora de más calor es cuando ya

Voz 1743 37:57 sí tienen más capacidad de formarse por tanto el hecho

Voz 1933 37:59 de salir de colegio del Instituto o del trabajo a las cinco cuatro cinco de la tarde y que llueva no es raro pero sobretodo en estas épocas en el mes de a partir de ahora desde el mes de marzo hasta el mes de julio aproximadamente y luego en invierno suele llover más de noche y en otoño las tormentas como buscan el calor Se van muy cerca de las costas por ejemplo sobre todo las costas mediterráneas el Mediterráneo ha ido calentando durante todo el verano y en este caso es más ya durante la tarde y noche cuando caen esas tormentas por tanto en ciudades como Barcelona Valencia Málaga no es raro que muchas tardes de noche sobretodo ya de otoño es la hora en la que llueva Hinault antes en cambio ahora en Madrid por ejemplo es más fácil que pueda llover a las cinco de la tarde que a las ocho porque a las cinco hace más calor en Madrid en esta época

Voz 0032 38:44 lleva mira justo ayer a las seis menos cuarto salir de casa hacer unos recados cogí la moto iba en la moto me cayó un chaparrón que tuve que volver a Casasnovas el recado para cambiarme de ropa

Voz 1743 38:53 el Luis me digo yo que las tormentas vistas

Voz 0032 38:56 de lejos es algo bonito no puede ser hasta Un plan romántico estar en casa y al calor con la mantita viendo una peli para que tenga chimenea pero tu edad si pudiésemos meternos dentro tiene que ser como sería alucinante supongo no sé si miran más que como sería como eh

Voz 1933 39:13 es un a ver dentro de una nube de tormenta hay unas grandes cantidades de aire que suben que bajan hacen como un circuito hay un punto en el que se chupa aire las tormentas necesitan ese calor y ese calor lo que hace subir muy deprisa hacia arriba e ir formando ir engrosando ir inflando literalmente esa nube de tormenta de lejos como muy bien comenta en esa formas de coliflor es de algodones que son muy fotogénica incluso si es en una hora del día en la que el cielo se ve algo rojizo cogen unas coloración es muy bonitas pero dentro tienen ese circuito de aire que son corrientes de aire muy fuertes y muy fuertes significa que el viento sube baja dentro de la nube a razón de ochenta cien kilómetros por hora y a veces hasta doscientos kilómetros por hora y por tanto hay que tener en cuenta que dentro de una nube de tormenta hay unas corrientes de viento infernal

Voz 1743 40:00 les además de eso hay una gran

Voz 1933 40:03 cantidad de agua que se está moviendo arriba y abajo mientras no llueva qué es lo que significa pues que el viento las está manteniendo toda esa cantidad de agua dentro de la nube no cae por gravedad ya sabéis que todo que por gravedad en esta vida no saltamos íbamos a para al suelo son es imperdonable bien para que se mantengan dentro de la nube significa que hace un viento muy fuerte y una gran cantidad de agua pero es que dentro de de la nube tan puede haber grandes cantidades de hielo en forma de granizo en forma de pedrisco pueda haber grandes cantidades de nieve por tanto en función de la época del año esas tormentas pueden dar más nieve lluvia o más granizo fijaos dentro de esa nube menos van

Voz 1743 40:39 ahora hay es ni

Voz 1933 40:41 eso es haber visto de lejos es muy bonito piso desde dentro a nadie se le ocurre meterse dentro por ejemplo ahora a buen seguro nos está escuchando alguien que va a parapente que va en ala delta Isabel que cuando hay situaciones de tormenta hay que

Voz 1743 40:53 escaparse de esa zona rápido gesto te iba a decir que todas estás contando

Voz 1491 40:59 a mí me pone un poquitos pelos

Voz 1743 41:01 a la próxima vez que me está escondido las zonas turbulencia

Voz 22 41:05 ya en el avión y cuando cuando ves que te meten una torneo

Voz 1933 41:09 ahora sigue mirar eh para vuestra tranquilidad y además lo sede de gente que que trabaja en el mundo de la aviación las tormentas esquivan por parte de los desde los aviones los pilotos las pilotos esquivan las tormentas hay veces que son tan tan grandes que tienen tanta envergadura territorial bien no hay más remedio que acá ha pillado un poquillo

Voz 1491 41:31 yo he atravesado tormentas en avión no piloto

Voz 1743 41:33 sí sí estamos hablando aquí en para no

Voz 1933 41:37 un parapente se tienen que desviar porque si la sombra la XX se mete dentro de una tormenta se meten una especie de lavadora para que lo entendamos eso es algo infernal es algo francamente peligroso de hecho ha habido algún hecho luctuoso es en ese sentido los aviones lo que hacen es esquivarlo si la tormenta tiene por deciros algo quinientos kilómetros de punta a punta el hombre al avión no les sale a cuenta dar tanta vuelta los o bien a un nivel en el que haga menos viento o bien comer un poco de esa Torme

Voz 0032 42:02 Dan Brown que para vuestra dignidad las torres

Voz 1933 42:04 ventas se esquivan pero los a la deltas hay que esquivar las sí O'Shea mira dentro de todos os he dicho agua nieve hielo viento

Voz 1491 42:11 sí eso pesa

Voz 1933 42:13 pesa esa nube pesa

Voz 1743 42:16 sí sí cuánto pesa una nube tormentosa Luvis a mirar la gente puede pensar mira

Voz 1933 42:21 con la nube no se toca es aire no pesa no pasa nada

Voz 1491 42:23 la gente se pregunta que huelen las nubes no nosotros de preguntarme Luismi algo que tiene respuesta cuanto antes

Voz 0032 42:29 es una lo os diré una cosa ya os dirá que huele

Voz 1933 42:31 las nubes también pero en cualquier caso cuánto pesa es que era todo una nube una nube de tormenta al uso por ejemplo la que cayó ayer en Madrid y no en toda la ciudad o la que cayó ayer en zonas de Huesca una tormenta como esas pisa un millón de toneladas e dirá la gente yeso de un millón de toneladas de kilos

Voz 0032 42:50 varios digo yo os digo si encima de vuestras

Voz 1933 42:52 Meza sobre Madrid ponemos dos cientos mire elefanta cómo cómo cambia la cosa

Voz 1491 42:57 dos cientos mil elefantes dos

Voz 1743 43:00 cientos de fans llorando al lado de otro llorando o meando se compró todas las presión hombre descarga había ocurrido pero no es poner no aportes de cueste pensamientos todavía se pueden decir estas cosas

Voz 1933 43:13 los pues en cualquier caso doscientos mil elefantes de peso tiene esa nube tan bonita de coliflor que vemos desde lejos tan tan bucólica pues fijados la energía que tiene mono

Voz 1743 43:23 eh ya podemos pensar en eso muy gordas no Gordon la próxima vez que tengamos una una tormenta encima Luismi muchísimas gracias

Voz 26 43:31 a vosotros

Voz 33 43:58 ya

Voz 17 44:04 de esta primeras Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 1491 44:09 cinco y catorce cuatro gatos en Canarias lo decíamos de En portada en unos sorprenden al resultado de la encuesta de hoy en en arroba de buenas nuestra cuenta de Twitter

Voz 0032 44:18 nada nada porque nos preguntamos qué productos Solís comprar más en las tiendas veinticuatro horas son el chino que abra hasta más tarde o incluso por ejemplo los domingos que no tiene algo iba a comprarlo la tienda

Voz 1491 44:28 gana con el cincuenta y tres por ciento la cerveza y el treinta y uno por ciento habéis votado por el pan ya por último no

Voz 0032 44:34 por ciento para el papel higiénico y siete por ciento para la leche pero claro según las respuestas nos damos cuenta que en el chino pues se pueden comprar de todo por ejemplo tenemos oyentes fumadores sin meternos en lo que fuman pero es que más de un seguidor en Twitter nos dice que

Voz 1900 44:48 compran papel de fumar arroba Manu Cuevas Gorka bate

Voz 0032 44:51 Ed arroba gogós y luego están los que compran pilas Daniel Ifo la suele necesitar a menudo miren Trapagaran Darra A68 compra pilas o para

Voz 1491 45:00 Pell de regalo Juan Carlos Ruiz compra las bolsas para las cacas del perro mira no sabía yo que había también esto en Elche

Voz 1743 45:08 es que de todo hay de todo hay de todo también hay un oyente pelota

Voz 0032 45:11 la Carlos Alonso qué es el seguidor pelota un abrazo para él porque dice que compra auriculares para poder escuchar de buenas a primeras

Voz 1491 45:18 entonces es que es muy duro a mi es que me encanta el pelota era un abrazo caricias de verdad gracias al RACC Carlos cinco y cuarto cuatro y cuarto en Canarias

Voz 20 45:27 a mí me decía Manu con qué crees que puede pasar con poco te y ya está

Voz 1375 45:33 sólo falta encontrar el momento cadáver deportivo desde hace ya unas semanas que no entiendo como el Real Madrid ha dejado en esa situación pero es que encima al entrenador que viene es tierno sabe que esta sentencia y el Real Madrid Florentino Pérez sabe que yo no lo pedí es historia en el club blanco es culpa de Press del presidente por tener un entrenador que luego al alarga estaba muy poco hecho es tierno para una trituradora como esta donde la trituradora tiene tal fuerza que Lopetegui dura dos asaltos dos por fin casi un mes después de momento se pone a Solari con la provisionalidad que el tiempo disponga hasta final de temporada o durante tres partidos o durante dos o durante seis hasta que encuentran a otro o no está

Voz 1491 46:14 además de escuchar eso montaje de de sonidos del Larguero sólo del mes de octubre es curioso porque resuma a perfección la temporada del Real Madrid como adelantó Manu el turno de Solari va a llegar antes o después esto ya es de hoy

Voz 1375 46:27 para empezar la primera decisión después de este triple batacazo en seis días le afecta al banquillo que es lo lógico y lo que pasa en todos los equipos de fútbol del mundo he Alberto Larguero diciendo que no a esta hora solar y no sabe si se va a sentar

Voz 34 46:41 el en el banquillo el

Voz 1375 46:44 del partido contra el Valladolid Él sabe que no va a seguir la temporada que viene Solari es consciente ya sin Oraya ya hace tiempo el tiene interiorizado ya hace unos días que esto se ha acabado lo que él no sabe espera es que le dejen terminar la temporada pero en las últimas horas desde su entorno más cercano e admiten que Solari está nervioso porque piensa que en cualquier momento puede sonar el teléfono teléfono rojo que le diga Solari hasta luego Solari sabe yo creo que en eso Solari ha sido honesto consigo mismo que has sido provisional siempre como puso el Real Madrid en aquella primera nota cuando echaron a Lopetegui dijeron nombramos a Santiago Hernán Solari como técnico provisional del Real Madrid bueno pues ya cambiando cada dos por tres

Voz 0032 47:34 pues yo ahora la novedad esta vez es que los posibles candidatos son eh cosas más serias esta vez