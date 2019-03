De Buenas a Primeras (08/03/2019)

Voz 0335 00:00 las cuatro y media en las tres y media en Canarias la Cadena SER de buenas a primeras

qué tal cómo estáis es viernes

Voz 0032 00:52 casi siempre suele ser una buena noticia a esta hora hay cinco grados en Jaca provincia de Huesca para hoy se espera alguna lluvia por el norte a primera hora del día pero a medida que avance el viernes sol y temperaturas bastante agradables parece que vuelve esta pequeña primavera de cara al fin de semana Yoyes ocho de marzo Día Internacional de la Mujer Un día simbólico donde los haya más ruidoso quizás desde el año pasado pero que tiene su origen en mil ochocientos cincuenta y siete Juan López cómo estás

Voz 1210 01:29 qué tal Aitor pues tampoco es plan de ponernos plasta a dar una clase de historia es verdad que hoy hace ciento sesenta y dos años miles de trabajadoras de una empresa textil de Nueva York salieron a la calle para protestar por las míseras condiciones laborales que tenían reivindicar entre otras cosas

Voz 0032 01:45 un recorte de horarios y fue una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos para luchar por la igualdad

Voz 5 01:50 de todos puede hecho algo que sirvió de referente

Voz 0032 01:53 ante para las décadas posteriores bueno de referente hasta hoy

Voz 1210 01:56 sí porque esta noche ya hemos escuchado las primeras caceroladas en las próximas horas vamos a ver como miles y miles de mujeres salen a la calle salir a la calle para manifestarnos y reivindicar

Voz 0032 02:07 todo lo que queda por hacer y además otro de los elementos clave del día de hoy es la huelga de hecho ya veis que nuestra Marina

Voz 1210 02:13 tampoco va a sonar Julia Molina y es que como trabajar

Voz 0032 02:16 horas de cualquier otro sector en este caso del periodístico aquí en la radio pues la asamblea de trabajadores ha decidido secundar la huelga en forma de protesta pues silenciar las voces feministas femeninas de de la antena de la SER y precisamente con motivo de la convocatoria de los sindicatos a partir de las cinco y media vamos a hablar del concepto

Voz 1210 02:33 bueno así que tampoco está además dedicar unos minutos a aclarar conceptos que es una huelga quién tiene derecho a hacerla qué pasa si eres autónomo o qué pasa si es becario

Voz 0032 02:42 si hay que informar a la empresa si la empresa tiene derecho a actuar en contra de las personas que decidan hacer huelga pues bueno dudas y conceptos básicos en torno a la huelga que nos va a aclarar Emma Gun que es abogada laboralista

Voz 1621 02:58 a ver y que estamos en una especie de servicios mínimos

Voz 0032 03:02 pero vamos a intentar sacar el programa lo mejor

Voz 1210 03:05 mil en la que no está de huelga es la

Voz 1621 03:22 es una encuesta que por primera vez desde hace un tiempo yo diría que va en serio no tiene sentido algo de contenido al menos

Voz 1210 03:28 hoy os preguntamos por esos micro machismo es que las mujeres sufren y que podemos ver en el día a día

Voz 0032 03:34 ahí puede estar diciendo a ver qué leches es esto de los micro machismo os vamos a aclarar también conceptos nosotros son esos pequeños gestos o prejuicios que tenemos pues tan tan tan interiorizados que nos parecen tan tan tan normales que ni siquiera nos damos cuenta de que son más

Voz 1210 03:48 sí sí pueden ser también comentarios para que os hagáis una idea la mayoría de actitudes o cosas que parecen un pelín carca pues a eso le llamamos micro machismo pregunta

Voz 0032 03:59 los en Twitter en arroba de buena saber cuál los parece más

Voz 1210 04:02 odioso primera opción el típico yo es que ayudo en casa notas de voz seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 7 04:10 he votado por el de no no ha sido remitido mi mujer en casa se puede quejar ese no dicen muchísimo y Acciona en el trabajo que

Voz 0032 04:17 bueno gracias Sara de Zaragoza por contarnos tu voto dice José de Málaga que incluso a él le molesta escuchar sus motivos

Voz 5 04:22 muy buenas hoy José de Málaga cuando yo vivía con mi pareja que decían que bueno marido es que te ayuda en las tareas tanto ella como yo suelo decíamos siempre no yo no ayudan tarea de casa yo hago tarea de ahí ella se tarea me cansa la casas de los dos lo hacemos tarea ahora estoy separado vivo solo y cuando hablas a lo mejor pues una conversación con alguna amiga hay le comentas puede estar empleando está haciendo de comer no sé conversaciones normales que apañado eres padre bañó porque tu casa no se las tareas porque molesta sinceramente me molesta que me digan apañado cuando hacer las tareas normales que tiene que hacer no

Voz 0032 05:01 de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro lo repetimos una y otra vez porque queremos escucharos a vosotros ya vosotras con el veintiocho por ciento de los votos en segunda posición el comentario de Hu que se te va a pasar el arroz

Voz 1210 05:13 sí otra perla machista como si las mujeres sólo sirvan para procrear criar nada más seguimos con la tercera opción es el conocido como Mans Plane

Voz 0032 05:22 si la palabra en si viene del inglés mande hombre y ex Plane de explicar

Voz 1210 05:26 pic en español sería algo así como ven acá que yo te lo explico que es que tú no sabes si todo con un aire así condescendiente y un pelín paternalista como si supiese hemos más que ellas

Voz 8 05:36 pues la verdad quitando la de veces que nos han llamado niñas cariño Chati princesa en el trabajo la opción que menos me gusta de las que proponemos es la de Ben trae que yo te lo explico

Voz 0032 05:50 gracias Begoña de Madrid por darnos de Ignacio

Voz 1210 05:53 Nos queda la última opción que es la más obvia los P

Voz 0032 05:56 no podía ojo que no cualquier piropo porque ya ha habido algún ofendido en Twitter que no quiere entender lo que decimos no nos referimos a Lagos a las cosas bonitas e incluso comentarios con componente sexual que se puedan decir dos personas entre sí porque quieren sino que son machistas los piropos y a las mujeres así hoy por hoy por la calle por ejemplo depende mucho no el tono la situación y la persona que no precisa los piropos cómodo a la gente en notas de voz seis ocho tres

Voz 1210 06:21 tres dos tres siete cero cuatro que sí hombre que sí

Voz 9 06:24 lleva razón el alumno María José Casado siéntate Alberto Ayuso Piqué Olympic limpia Cycling tal encarga a un que se ponga señorita tal encargado con quién se cree que está usted hablando primero las damas de más hoy que eso gracias hasta luego

Voz 1210 06:41 gracias a Ci José Luis de San Blas en Madrid

Voz 0032 06:44 Nos queda escuchar una voz más el manifiesto de Julia de Alicante

Voz 10 06:47 buenos días Julià de Alicante no iba a dejar audio en apoyo la huelga con pisó oyentes hombres ha sido muy generoso me han animado merece a mí sesenta años una extensa vida laboral es conocido y sufrido varios niveles de machismo y a estas alturas de mi vida sólo os puedo decir que quizás dude a veces de lo que quiero pero que estoy muy muy segura de lo que no quiero así que entre la hacemos nuestros brazos hombres y mujeres y caminemos juntos a favor del viento ideal respeto humano

Voz 11 07:23 las mujeres que sois Sentís todas adelante os quiero

pues gracias Julia porque nota de voz un abrazo enorme ya os decimos ya a esta hora el equipo de de buenas es todo masculino Borja González en la técnica Sergio diez en la producción esto es de buenas a primeras

Voz 13 07:50 de hoy esa primeras Cadena SER me encontré Vega fuerte más profundos Beach digo bailando y escribiendo letras sigo cantando con la puerta ayer atravesando por Sierra Enrique enviaban donde pararla

Voz 11 08:11 tú lo

Voz 12 08:31 algo más

Voz 0032 08:32 más de un minuto para las cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias llevamos dos o tres semanas hablando del calor inusual luego Luismi nos dirá que para este fin de semana también esperamos buenas temperaturas pero además de el calor inusual para esta época también hemos hablado de los efectos que esto está generando en las plantas en las sabes e incluso en el mar también es que el cambio climático lo está tras tocando todo tanto que ya hay gente que estando a ocho de marzo se plantea la opción de quitar el nórdico es una idea que aquí en la SER desaconsejamos por completo que hacer alertó

Voz 14 09:04 decían porque con esto es calor sietes en toda la península y la falta de lluvia pues mucha gente ya está empezando a guardar el edredón antes de tiempo cuidado antes de tiempo y eso está mal porque resulta que el edredón no está maduro repito no está suficientemente maduros me acompaña Mateo matanzas que es profesor de biología Ojea Intermo ética de la Universidad de Navarra de Salamanca profesor matanzas dentro he dicho que no

Voz 15 09:31 no no el relleno pues nota lo suficientemente maduro OPA a guardarla ahora a ver qué

Voz 1210 09:36 no es que lo desaconsejamos sin base científica el señor Mateo matanzas que ha hecho estudios y cree que esto es retirar el nórdico tan pronto pues tiene mucho riesgo en no para las personas eh que que lo peor no puede pasar al final es un resfriado es que el propio paredón lo va a pasar muy mal

Voz 15 09:50 explique porque se alimenta del ser humano no

Voz 14 09:54 de dos alimento

Voz 15 09:56 los cita en combinación con el gas metano que emitimos provoca la aparición de microorganismos que absorber los nutrientes que emite nuestro cuerpo vale ya si se crea una cadena proteico nada podríamos llamarlo que lo alimenta has visto siendo muy técnico este periodo no debe ser nunca inferior a tres meses nunca inferior a tres meses si es él

Voz 14 10:15 tentación mínimo que necesita

Voz 15 10:17 hacer acopio de alimentos vale que lo va a proporcionar energía necesaria para investigar cómo se dice yernos sí si siendo muy bien eso

Voz 6 10:25 a pesar de no enviar nada

Voz 15 10:28 pienso invierta en nueve meses una miento

Voz 14 10:31 no sé pero qué pasa entonces si como mucha gente está haciendo ahora se meten entre Don antes de tiempo

Voz 15 10:36 bueno pues vamos a ver porque no ha almacenado lo suficiente lípidos para perdón las estoy siendo muy técnico para sobrevivir y lo más probable es que fallezca lección futurismo adrede

Voz 0032 10:45 bueno espero que hayáis tomado nota porque el de Mateo matanzas lo demás no ha sido el único testimonio revelador que han traído los Especialistas secundarios también han logrado hablar con Bonifacio una de las pocas personas que han sufrido violencia física por parte de su edredón

Voz 14 10:59 que tenemos a Bonifacio víctimas de un Dom Bonifacio qué tal buenas tardes bienvenida La con de Don

Voz 16 11:05 pues mire a mí en mi caso me arrancó una pierna la comió

Voz 1024 11:08 pero te terrible cuenta cuentos Templaria

Voz 16 11:11 lo que tiene de trabajo yo estuve dos meses fuera de casa y cuando me metí en la cama para dormir lógico no si no te que el nórdico pues me apretaba con fuerza es como como una cama de hotel de esas que parece que las ha ganado nació entonces dolor en las piernas me incorporé si tú sabes la película Tiburón si cuando el capitán del barco tiene medio cuerpo metió en la boca así estaba yo entonces sí sí sí tal cual logre sacar una pierna pero se quedó para siempre ya dentro Adele

Voz 14 11:43 madre mía perdiste la pierna y con el padre que hiciste

Voz 16 11:47 por qué voy a perdonar lo porque liderazgo no tiene conocimiento sólo actuó por instinto in por lo de ese puerto lideró a mí me da mucho que los Filho y me proporcionó la intimidad

Voz 1210 12:00 bueno esto esto último haremos como que no lo hemos escuchado hoy Aitor te acuerdas de esta gente que cree que se puede hacer humor con cualquier tema

Voz 0032 12:08 hombre a ver yo creo que en principio si si le preguntas a Dani Mateo igualdad dice que no pero yo creo que en principio sí lo que pasa es que luego hay que aguantar las

Voz 1210 12:16 te has no lo que hoy ocho de marzo es un buen día para aprobar te parece si metemos un poquito de humor sobre feminismo hombre si hay algún día de hoy pues vamos con el especial ocho de marzo del Mundo Today

Voz 1981 12:27 miles de hombres se disfrazan de feministas para celebrar el Carnaval las calles españolas se llenarán mañana de Ciudadanos con su disfraz de aliado exhibiendo sin pudor su apoyo a las mujeres luciendo incluso un lazo morado en la solapa también la clase política se rendirá al carnaval poniéndose en la piel del feminismo con declaraciones de apoyo al movimiento de las mujeres las mujeres aceptan que cada vez falta menos para que los hombres asuman el feminismo como un invento suyo hay que aceptarlo porque es lo que va a ocurrir y no hay nada que podamos hacer para impedirlo es casi ley natural dicen las feministas insisten en que no hay nada más feminista que ser consciente de que los hombres nos lo roban todo también

Voz 4 13:08 asimismo Irene Montero

Voz 1981 13:10 afirma que una mujer dirigirá Podemos en cuanto Pablo Iglesias se someta a una operación de cambio de sexo lo ves de Podemos insisten en que España está también preparada para tener una presidenta que sea Pablo Iglesias última hora Arman cuéntanos

Voz 14 13:25 acaban de lanzar al mercado la nueva Barbie feminista liberal es exactamente igual que la clásica sólo cambia que al pulsar un botón dice

Voz 1981 13:33 feministas liderada nos vamos ahora con algunos titulares breves conceden a Luke Perry el título póstumo de Bachillerato se convierte en parte de Familia porque nadie más quiere asumir la responsabilidad el nuevo protocolo de contaminación impedirá a los jugadores del Real Madrid circular por el centro del campo el noventa por ciento de los padres de familias numerosas esperan que muera alguien importante para tener un minuto de silencio todos los personajes de Juegos de tronos morirán a mitad de temporada y los últimos capítulos son planos de paisajes ingentes una joven feminista obligada coger cada día el autobús de Hazte Oír porque es el único que él acerca trabajo

Voz 0032 14:16 un minuto queda para las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias

Voz 17 14:29 las tres erres con Brian Pérez

Voz 1621 14:37 y es que aunque parezca mentira que de buenas a primera somos un equipo joven pero también somos gente de costumbres somos muy tradicionales eso es entonces los viernes a esta hora que toca pues las tres erres Brian Pérez buenos días buenos días tras Bryant estáis pues si bien igual igual que nosotros entonces que nos traes hoy

Voz 6 14:54 bueno hoy os traigo recuerdos si renovación tecnológica bueno bueno os ha pasado futuro pasado futuro y presente todo mezclado una coctelera atrás muy transversales hoy regalo envenenado la maldad que nos gusta son tres Serres al protagonizadas por mujeres en esta jornada el homenaje homenaje al día de la mujer pues empezamos con el primero estamos todos eso es y esta canciones de ayer de ayer prácticamente de los noventa escuchamos castillos de arena en los noventa de la gran carne

Voz 18 15:34 lo vamos a escuchar

Voz 19 15:38 mira aquí el Carmen bueno esta semana la prensa rosa se ha hecho eco de Carmen Sevilla porque hemos conocido novedades de su estado de salud vaya como todos los oyentes saben no recuerda la grandísima estrella que fue Carmen Sevilla aunque bueno tengan pequeños homenajes se les recuerda no sabemos hoy saber esta semana por Moncho Ferrer que fue su gran amigo del alma y lo y lo sigue siendo aunque ella no lo recuerde es uno de los que puede de los pocos que pueda acudir a visitarle a la clínica en la que se encuentra desde que padecía Alzheimer

Voz 6 16:09 ya destacado ciertas novedades no no sé destacan grandes mejorías en en su estado

Voz 19 16:15 salud pero sí que dice que aunque no tenga lucidez mantiene un rasgo que ha gustado a todos sus a todos sus amigos

Voz 6 16:24 Doris es su figura a su figura eso es que es un un recuerdo a su faceta coqueta destacaba Moncho que aunque no recuerda aunque no recuerda sobre todo a las personas

Voz 19 16:34 que mantiene una cosa que mantuvo durante su etapa anterior a estar enferma que es por ejemplo la manicura la peluquería semanales hoy porque no no no aunque no sale de la clínica sí que es algo que a ella la vincula con el mundo de los recuerdos hombre no es algo que la prensa rosa se ha hecho se ha hecho eco esta semana

Voz 6 16:53 por qué pues porque es un detalle bonito día además

Voz 20 16:55 también que puede estar en una clínica pero verte bien y verte guapa guapo sabes Clara

Voz 6 17:00 parece que su velar y lo decía además su hijo

Voz 19 17:03 con su juego gusto quiere que el público las recuerde guapa no que nos den esta idea precisamente pues contribuye

Voz 21 17:12 ella no

Voz 22 17:15 de

Voz 0032 17:18 así sí que me parece vamos con la segunda R Kelly renovación tecnológica

Voz 6 17:27 ah ah bueno maneras que aunque no es parecía increíble la renovación tecnológica está está de actualidad la prensa rosa esta semana por una carta publicada por la reina Isabel Segunda en Instagram hay una gran renovación tecnológica reina Isabel II es como algo que no que va a cumplir en abril noventa y tres años no casa no pues mira la primera publicación de la reina Isabel Segunda en Instagram con noventa y tres años que ha sido una carta de mil ochocientos cuarenta y tres escrita por su tatarabuelo vale voy a mí lo hizo a la esta publicación ha sido durante una visita al Museo de Ciencias en Londres este era el momento

Voz 1981 18:14 tenían perfecto ya está publicado y entonces ella

Voz 4 18:17 la paralización real del IVA su playa obligarse de la reina brava la reina

Voz 0032 18:23 te voy a decir una cosa eh seguramente se mueran

Voz 1210 18:25 a Instagram que la reina pues pues

Voz 6 18:28 SER porque eso eso sí la mitad aguas

Voz 1621 18:31 angulares es indestructible además que las redes sociales ahora cada duran pues eso tres cuatro años empantanar en boda total separa

Voz 0032 18:37 tan de moda ir viene otra buena además que yo creo que puede ser un contenido interesante para Instagram porque entre tanto postureo y tal oye por qué no una carta escrita en mil ochocientos cuarenta y tres

Voz 19 18:46 claro la verdad es que las imágenes han dado la vuelta al mundo no sólo por lo curioso de publicarlo con noventa y tres años no Illa ser la primera publicación de la reina Isabel sino también por su vestimenta que la vestimenta en el caso de la reina Isabel siempre es noticia

Voz 0032 18:59 no está está bien que el Día de la Mujer destaca es la vestimenta de de de

Voz 6 19:03 bueno pero de cualquier intentes no me intentes tintar de esta manera no que concretamente vestía de naranja todo de naranja naranjas sí flúor que les gustan los colores llamativos también el amarillo limón o el naranja o el azul bueno y el color naranja que según los estilistas es el color de la primavera y a mí no me gusta nada en plan pero presidiario sí naranja Arroyo mono presida yo diría que es muy mal muy poco combinar Juan Benet y plenas de James

Voz 1210 19:33 lo veo muy posible

Voz 6 19:34 pues para para ir a esquiar como mucho no sé si lo ve muy claro nada bueno vamos con la tercera R vamos con regalo envenenado yo no sé que París se vosotros regalan un Picasso

Voz 1621 19:46 hombre pues mira echando cuentas creo que me vendría muy bien la verdad que

Voz 6 19:52 a deshacerse del cuerpo vamos para quedarme con lo que cuesta lo que tiene que costar un Picasso para nosotros no sería nada envenenada pero aquí para veneno escuchamos fumando espero estará Montilla El veneno

Voz 19 20:05 ha sido precisamente este este picar

Voz 6 20:08 son para Lucía Bosé nada vale pues espera

Voz 0032 20:10 desde contarnos a ver qué ha pasado Lucía Bosé has empezado con Carmen Sevilla abra Sara Montiel muy cómodo Dita no por qué

Voz 6 20:19 cuando el último mes

Voz 23 20:23 eh

Voz 0032 20:24 entonces qué ha pasado con Lucía Bosé y su Picasso

Voz 19 20:27 no para ellas y que ha sido un veneno esta semana en la hemos tenido a ella declarando ante el

Voz 6 20:33 pues ha sido porque la fiscalía Le pide

Voz 19 20:35 de nada más y nada menos que dos años de prisión y una multa económica de veinte euros diarios durante ocho meses por apropiación indebida de un Picasso os aquí que la Stone tiró o los robótico una intrahistoria explícalo la tata remedio la tata

Voz 6 20:50 en medios que fue su asistente

Voz 19 20:53 durante varias décadas eh un buen día le dio un dibujo según ella se los regalo así como

Voz 6 20:59 garabato claro esto era como si un dibujo

Voz 1210 21:02 de de Picasso quiero recordar si pues eso mano ahí

Voz 0032 21:05 que la tata Remedios lo supiera en el momento de regalarle y entonces lucida even de este garabato

Voz 6 21:12 dato este dibujo bueno garabato un Picasso no sé yo si podemos llamar pero bueno si lo vendió por doscientos mil euros Mayer naves por lo que yo quería el no es un regalito o que ojo cuántos como os decía declaraba ayer ante el juez soy decía esto en la puerta de los juzgados

Voz 4 21:27 ordenando miles volverán a su hijo buscamos brazo quedó

Voz 0032 21:31 qué no le no es Miguel está liado con la psicoterapia

Voz 6 21:35 venía venía venía enfadada iba a que iba enfadada

Voz 19 21:39 declarar Lucía Bosé y es que Miguel Bosé estaba llamado a declarar también porque como testigo querían preguntarle si efectivamente fue un regalo no fue un regalo fue una sustracción y apropiación indebida que paso no bueno finalmente declaró por videoconferencia Miguel Bosé no sabemos lo que digo

Voz 6 21:54 jo pero tu alguna vez has vendido o regalado a otra persona Un regalo que chotis más vendido un regalo que no me ha gustado de esto de que lo vende en plan de segunda mano si yo creo que sí pero tasa acabó doscientos mil euros no pero tanto en Kuala pop tan ganarlo otra persona así que no eso sí que es muy bueno pues que nos queda ahora bueno hoy nos queda lo que más nos gusta que es el concurso

Voz 24 22:22 el concurso todo con las

Voz 6 22:24 el despertador para todos los oyentes de de dormido es ocho razonable para ahora

Voz 0032 22:30 muchísimo y además que es un concurso Aíto especial porque es la primera vez que Juanillo nos enfrenta

Voz 6 22:34 a poco derbi del mundo atento así que a ver quién gana tiene decir que yo creo que lo vais a tener fácil porque este viernes me he descolgado de los clásicos eh

Voz 0073 22:45 IU e os traigo un famosos secreto joven de ahora de ahora

Voz 6 22:51 Isabel Segunda no no no

Voz 0073 22:53 no mucho más joven pues puede decir como primera pista

Voz 19 22:56 vale es un artista recién nacido podríamos decir Artis Tita le podríamos llamar vale del mundo de la canción feto han ganado

Voz 25 23:06 bueno Juan

Voz 1375 23:08 necesito meditar un poquito más

Voz 19 23:11 vale bueno tú te pensando artista recién nacido se podría decir del mundo de la canción vale añado otra visita tiene veintitrés años

Voz 1621 23:20 vaya vaya vaya antes tiene que estar alguno de estos de de OT o así todo el faranduleo no ahí pero es español lo española

Voz 19 23:29 es español es español es catalán de hecho

Voz 25 23:33 sí de OT la tampoco vaya vaya yo estoy pescando guía no tuviera bueno no me estoy entrando la película habrá

Voz 6 23:40 tan catalán tan catalán eh

Voz 19 23:43 es súper catalán pero acaba de regresar y esto es una pista importante acaba de regresar de unos días en Tel Aviv Miki

Voz 0032 23:51 de Eurovisión Eurovisión

Voz 6 23:55 la nuestra representante de España en el exterior magnífico

Voz 26 24:02 camino de hay por qué

Voz 6 24:09 a ver es verdad es verdad que es nuevo recién nacido bueno Micky Miguel Núñez Pozo vale bueno que tiene veintitrés añitos porque estamos escuchándole la estamos escuchando la versión definitiva de la venda que no es que ha habido con el coronel Cristina no ya un videoclip en el que se sin saltos Acrobat una auténtica verbena no está grabado en Barcelona este videoclip que además recurran lugares super de Barcelona no la barcelonesa hasta el mercado antigüedad y es San Cugat bueno muchos arreglos así Canito al pop para que guste en Europa no me Guard súper de Barcelona creo que te al contratar la Consejería de Turismo del Ayuntamiento de y me está escuchando alguien del Gubern que me llame

Voz 1210 24:55 hablamos con Marsal y te lo arreglará bueno hiciesen

Voz 19 24:57 los ensayos no de cara al próximo dieciocho de mayo en el que no sabemos qué pasará pero sí que es verdad que a las las escuchas no

Voz 6 25:05 pueden dar una pista no es

Voz 19 25:08 el tercer tema más escuchado en los aspirantes

Voz 6 25:11 de provisión con Spotify de los primeros

Voz 1210 25:13 a salir de su también leer y entonces sí sí

Voz 6 25:16 ya han salido la mayoría pero sí es el tercero más escuchado antes el tema entonces bueno yo deciros que esto es un dato que luego el en directo todo puede

Voz 19 25:26 ya pero sí que es verdad que este año parece que si las apuestas unos dan entre los diez primo

Voz 0032 25:32 que no que no que no Bryant y además es una cosa que iba a comentar ahora siempre se suele decir emplean no España está entre las primeras es favorita que al final seis que luego la gente me vota lo que quiere yo creo que no se vota mucho por la música hice vota más pues por cercanía política

Voz 19 25:48 doy que aunque es un tema es un rollo bastante político

Voz 6 25:51 yo mantengo la esperanza

Voz 0032 25:54 no lo veremos el dieciocho de nota te atreves a decir tú apuestas a que queda entre los diez primeros sí que me atreví

Voz 6 25:59 diez ir y lo digo aquí un siete ocho nueve y bueno bueno Juan que limitan con idea te diré pero creo que va a quedar mejor de lo que solemos quedar yo creo que va a quedar entre los

Voz 13 26:12 seis últimos seis últimos cuidado eh

Voz 0032 26:15 es que España no tiene nada que hacer en Eurovisión pero bueno que estaremos aquí lo contaremos

Voz 1210 26:18 lo ojalá ojalá no es echar con la venda que

Voz 6 26:21 quede bien está haber Benita eurovisiva puede Eurovisión y nada chicos pues con la dos dejó feliz fin de semana muy bien el viernes y nada Nos vemos la semana que viene eso es pasarlo bien

Voz 0032 26:37 Nos vemos la semana que viene venga de un abrazo

Voz 15 26:53 tras treinta años visitando París Santana se topó con un día libre inesperado de aquel día surgió su última canción

Voz 1024 27:06 el legendario quitar

Voz 15 27:07 esta acaba de publicar un EP dedicado a ese viaje a París en el que acabó haciendo una larga cola en el museo de luz

Voz 1024 27:14 para ver el cuadro de la Mona Lisa

Voz 15 27:17 tras la larga espera Santana se vio frente al pequeño cuadro el guitarrista cuenta que la Mona Lisa les saludó lo dijo hola te acuerdas de mi aquella frase fue el punto de partida de su última canción un tema en el que imagina ese pasado común con La Gioconda la visita al museo y el encuentro con el cuadro ha dado parados canciones Remember mi es la que estamos escuchando pero no fue la única

Voz 6 27:43 Sert of Mona Lisa buscando

Voz 15 27:45 analistas el otro tema que dejó aquella larga cola para ver uno de los cuadros más emblemáticos de la historia del arte

Voz 24 28:09 qué pero sólo le

Voz 4 28:19 sí

Voz 24 28:25 estaremos de acuerdo en que

Voz 0032 28:26 es difícil que la Mona Lisa les saludarse de verdad con sonrisilla incluida a Carlos Santana pero sí de ahí de esa escena salió este Remember mi pues les seguiremos la corriente esto es el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 27 28:40 eh

Voz 24 29:00 lo que por lo tanto lo corrobora no a primeras

Voz 28 29:59 el ciclo Claudia Ortega Tengo quince años y soy estudiante hoy voy a la huelga para que en un futuro puede encontrarme con las mismas oportunidades laborales que mis compañeros hoy es ocho de marzo les dejó con más noticias en la SER

Voz 1024 30:14 pues solo

Voz 0032 30:15 las cinco las cuatro en Canarias José Antonio Piñero buenos días

Voz 1024 30:18 buenos días Aitor hace cinco horas la Puerta del Sol de Madrid acogía el pistoletazo de salida del calendario de movilizaciones convocadas con motivo de este día internacional de la mujer el comienzo de una jornada de huelga con un nutrido programa de eventos por todo el país que tendrá su colofón también en la capital con una manifestación que la Comisión ocho OM espera que sea tan multitudinaria como el año pasado ese día Internacional de la Mujer ha protagonizado la mesa política celebraba anoche en Hora veinticinco en la que han participado las escuchamos encadena la vicepresidenta Carmen Calvo Dolors Montserrat del PP Irene Montero Unidos Podemos Inés Arrimadas deseo habanos y Rocío Monasterio de Vox

Voz 0529 30:59 dando hemos sido defendiendo elementos que si cambian la estructura

Voz 0073 31:03 machista de una sociedad pues son plantea

Voz 0529 31:05 estos progresista tiros defiende quién quiere

Voz 1981 31:08 puede la defensa del feminismo la defensa de la igualdad es defender la igualdad de oportunidades de todos los hombres y las mujeres de este país yo creo que el feminismo eh

Voz 0073 31:17 dos feminista está haciendo una apuesta muy fuerte por defender la vida por defender la posibilidad de que todas las vidas sea posible vivirlas y sea posible vivirlas con dignidad

Voz 29 31:26 nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal que es un feminismo inclusivo que es un feminismo que se basa más en cambiar políticas que no en cambiar palabras

Voz 0073 31:36 denunciamos el feminismo supremacía hasta que hoy quiere amordazar algunas mujeres que discrepan de la doctrina que nos quieren imponer otras denunciamos que es unos intente colectividad a las mujeres

Voz 1024 31:46 cero cinco formas de ver el ocho m que pueden recuperar si lo desean también ver nada más abrir nuestra página web Cadena Ser punto com Estoy ocho m es además el segundo de los viernes sociales anunciados por el Gobierno que tiene previsto aprobar hoy en Consejo de Ministros un decreto ley de medidas urgentes de protección social decreto cuyo contenido ha avanzado el presidente durante omiten en Ciudad Real Pedro Sánchez

Voz 30 32:07 vamos a recuperar el subsidio de desempleo de los mayores de cincuenta y dos años la segunda es que vamos a elevar la prestación por hijo a cargo para luchar contra la pobreza infantil en nuestro país Moncloa

Voz 1024 32:24 recuerda a la Junta Electoral Central después de las alegaciones presentadas por PP y Ciudadanos que la aprobación de estos decretos leyes y su anuncio en rueda de prensa tras el Consejo no están contaminando dicen la próxima campaña electoral el Banco Central Europeo por lo demás ha decidido este jueves mantener los tipos de interés así como realizar una inyección de liquidez a la banca todo para evitar dice este organismo monetario otra crisis en la zona euro de hecho el BCE ha rebajado en seis décimas hasta el uno coma uno por ciento la previsión de crecimiento económico para este año y un apunte más el exterior Aitor la madrugada nos deja la condena a casi cuatro años de prisión de quien fuera el jefe de campaña de Donald Trump Paul culpable de ocho delitos de fraude es una pena de tres años y once meses de cárcel para María Ford además el pago de una multa de algo más de cuarenta y cinco mil euros y la evolución nada menos que de más de veinte millones de euros

Voz 1375 33:16 la SER

Voz 1621 33:31 pues con todos los actos en torno al ocho en ocho de marzo

Voz 0032 33:35 viene el viernes la informativo vamos a ver qué tal el tiempo saludamos en directo a Luismi Pérez Luismi buenos días hola buenos días Aitor pues hoy va a ser Undiano

Voz 13 33:43 el que cómo no va a haber muchísima actualidad muchísimas actividades que van a estar pendientes en muchos casos del tiempo básicamente porque esa cena al aire libre y por tanto día de movida en ese sentido social idea de movida también desde el punto de vista meteorológico en el centro y el oeste de la península de hecho ahora mismo tenemos algunos chubascos caen de una forma dispersa se va moviendo desde el oeste de Andalucía Extremadura algunas zonas de Madrid de Castilla y León y sobre todo

Voz 6 34:09 hoy en el Cantábrico por fin Aitor estalló

Voz 13 34:11 viendo con ganas además en zonas de Cantabria de Euskadi sobre todo en la costa de las dos comunidades cuanto más al interior esa lluvia un poquito más débil esta mañana también llegar a llover un poquito en el norte de Aragón y en el resto básicamente cerca del mediterráneo y en Baleares de momento muy pocas nubes hoy irán llegando algunas a partir de medio día que dejarán algún chubasco sobre todo en el interior de Mallorca en cualquier caso Aitor cada vez menos nubes y un ambiente que hoy de momento se mantiene sin cambios por lo que respecta las temperaturas y el viento algo fuerte de cierzo en el Ebro fin de semana que se presenta tranquilo cerca del Mediterráneo y en el sur en el Cantábrico bastantes nubes sobre todo el domingo mañana y el domingo sobretodo vuelve a suben mucho las temperaturas en el sur del país y al Mediterráneo volveremos a estar casi en la playa el domingo

Voz 0032 34:56 cosa que por lo general para el fin de semana y esperamos que vuelva esta primavera Illano así

Voz 13 35:02 todo el domingo mañana en el Cantábrico y el domingo en el Mediterráneo y cerca de Andalucía volveremos estará eso de veintidós a veintiséis grados que no son poco

Voz 0032 35:10 ya es verdad Luismi con la llegada del buen tiempo ya sabemos que que viene algo que sufrimos muchos es la alergia mira de hecho en la redacción jazz escuchaban hoy al algún estornudo que otro normalmente es cuando hablamos del culpable decimos el polen no pero hay alguna especie de planta más agresivo que afecte más que otros

Voz 13 35:29 sí así es de hecho casi todos los pólenes pueden acabar afectando a alergias en cuanto a pueden acabar siendo provocadoras de alergias y que sean propensas notan mucho esas esas ese tipo de vegetación que puede ir floreciendo en cada momento si hay algunas que son un poquito más agresiva sobretodo que es un poquito más extendidas el pozo en básicamente puede ir desde las plantas que sean vacías portando por ejemplo desde los cereales desde las flores que empiezan a salir ahora mismo en el campo es usarían las gramíneas hasta determinados tipos de árboles que empiezan a florecer portón por tanto dejan ir también es campan ese ese ese polen los que son más extendidos básicamente son esas gramíneas que os decía los cereales las flores de campo los matorrales que crecen alrededor de las ciudades los caminos y en los en los bordes de las carreteras básicamente el pino el ciprés son dos árboles que también son muy extendidos básicamente porque hay mucha cantidad por todo el país porque de porque sueltan básicamente mucho polen y hay otros y otros árboles como podían ser por ejemplo el plátano a partir del mes de abril aproximadamente también el encina o el roble el olor vivo aquí los chopos los chopos cuando dejan ir esas bolas blancas que parecen como si fueran que se van acumulando como bolas de algodón sí dentro de las calles en los campos vuestro que es muy bonito luego van soltando la alergia son muy bonitas porque eso parecen que sean bolas de de algodón pero en cualquier caso son bastante perjudiciales especialmente por lo que respecta a picar nos pica bastante la garganta en temas respiratorios también las personas que padecen estas alergias al chopo lo pasan bastante mal eso es ya más entrada la primavera por tanto podemos decir que ahora empezamos con las gramíneas después iremos alpino ya Cypress irá hacia el mes de mayo más o menos ese hecho IS olivo que en muchos sitios del país los tenemos y lógicamente pues afecta en la población

Voz 1210 37:21 el Luismi y esto es exclusivo de la primavera de esta época del año porque florecen los árboles o hay algún momento más que habrá que estar pendiente

Voz 13 37:29 a ver básicamente cuando florecen más los árboles en el mes de de pues eso los meses de primavera por tanto la afectación es un poco mayor o bastante más mayor en los meses de primavera pero no es exclusivo de la primavera básicamente porque hay otras especies que llegan a su máximo por ejemplo pues y flores de de algunos árboles frutales que puedan ser un poquito más tardíos que pueda ser más casi de otoño pues esos empiezan a florecer ya hacia finales del mes de de abrir el mes de mayo por tanto podemos decir que hay especies que durante el verano también pueden ser problema para muchas personas y además hay otro hay otro factor los años en los que la temperatura como este año por ejemplo empieza alta bastante pronto básicamente que ya en el mes de febrero empezamos a tener temperaturas elevadas eso hace que de golpe y porrazo las especies qué tal es los árboles las plantas Se Sespa vienen enseguida eso que provoca pues que podamos tener incluso en el mes de finales de enero o febrero ya aceptaciones de alergias por tanto en invierno también hace que si por ejemplo ha pasado algún año que hacia hacia septiembre octubre vuelven a subir mucho las temperaturas se produce lo que se llama una segunda oración básicamente las flores y las hojas casi de los árboles se caen vamos a poner de los cerezos por ejemplo pero hacia septiembre octubre o incluso a veces noviembre pueden volver a florecer y eso no deja de ser otra cantidad de polen que se vuelve a quedar en el ambiente y por tanto en otoño también nos puede pasar básicamente podemos decir que la época en la que podemos estar un poco más tranquilos es entre el mes de noviembre y febrero aproximadamente

Voz 0032 39:03 oye y esto las plantas pero qué tiempo tiene que hacer para que nos pique más o menos la nariz no porque también afecta no el tiempo en alergia sí así es

Voz 13 39:11 aquí el tiempo afectan un montón de cosas indio no veía venir de alergólogo vengo de meteorólogo y por tanto sí que la meteorología influye y mucho para que entendamos lo que más influye en poder dispersar ese polen y el que hace que haya que haya muchas más afectaciones en cuanto alergias es el viento y la lluvia el viento lo que hace es dispersar todas esas partículas de polen que son microscópicas son muy muy pequeñas significa que el viento por débil que sople Se será lleva se lleva esas esas partículas por tanto un viento que sea fuerte de en un sí en una en un sitio vaya en una zona en la que no esté lloviendo hace que quede en el aire toda esa cantidad de polen incluso a veces es curioso Aitor y Juan que aunque no tengamos en nuestra ciudad nuestro pueblo determinadas especies de árboles nos puede está trayendo el viento esa ese polen de imaginemos olivo desde muchos kilómetros a la distancia por tanto no nos podemos salvar por el hecho de que no haya imaginemos olivos o cipreses opinó Se nuestro pueblo y luego qué es lo que pasa cuando llueve es un gran aliado para los que tienen alergias esas personas las padecen mucho menos las alergias en el momento que empieza a llover por qué porque todo ese polen que está dando vueltas por el aire lo que hace sedimentarios lo que hace es barrer la atmósfera con esa lluvia cae se queda en el suelo y por tanto se concentra pero eso sí durante pocos días acabó de uno dólares de haber llorado volvemos a estar como estábamos

Voz 0032 40:35 es una cosa te digo que con la racha primaveral que llevamos ya si empezamos con las alergias tan pronto mejor que llueva para aguantar porque sino la temporada va

Voz 13 40:44 el grave esperemos que no tiene pinta que era el momento ya lo vemos en los charcos que se ven de color azufre esos el polen que ya en algún momento nos hemos ido tragando pues Luis lo contaremos aquí de buenas a primeras contigo que pases un buen fin de semana venga gracias un abrazo

Voz 31 41:07 eh eh no

Voz 11 41:23 de buenas a primeras cadenas

Voz 31 41:26 eh

Voz 1621 42:16 son las cinco y doce cuatro y doce en Canarias in nuestra encuesta de hoy sigue abierto

Voz 1210 42:22 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro es es nuestro Whatsapp y también en Twitter arroba de buenas son las dos maneras de participar que micro machismo te parece más odioso será porciones pero bueno

Voz 32 42:31 Irán te nosotros ofrecemos cuatro va ganando con

Voz 1210 42:34 un treinta y cuatro por ciento de los votos la frase típica de ellos que ayudó en casa

Voz 0032 42:38 sí es lo que tú no sabes ya te enseñan

Voz 1210 42:41 seguido de cerca con el veintiocho por ciento del siempre desagradable se te va a pasar el arroz

Voz 33 42:47 bueno aquí a Juanito en estos horas Antonio de Zaragoza otra vez vuelvo a acertada voy a montar en avión y miro quiero felicitar el día de la mujer a todas vuestras compañeras de la relación ya tocadas las oye pero el machismo que es obvio debido a mi trabajo que es el típico mujer al volante mujer tenías que ser ese tipo de chicos en la carretera contra las mujeres buenas noches un saludo a todo el mundo

Voz 0032 43:18 un saludo de vuelta para Titi Andoni muchísimas gracias notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro decía yo antes porque me adelantó una de las opciones con el diecinueve por ciento tenemos la frase está siempre paternalista de detrae que que te lo explico eso sí seguida con un dieciocho por ciento de los piropos estos a a pie de que ahí vamos

Voz 1210 43:38 algunos comentarios de Twitter a Sun lo tiene muy claro que todas dice que no le gusta ninguna igual que Carlota García que las mete en el lote perfecto del machista pues si Elsa puente salva de alguna manera al trae que te lo explico porque explica puede depender del del contexto bueno puede ser

Voz 0032 43:57 en que contexto cambia depende quién te lo diga la confianza que tenga

Voz 14 44:00 no sé pero al final todos son de denotan

Voz 0032 44:04 bastante bastante machismo son las cinco y catorce las cuatro y catorce en Canarias hemos porque durante toda esta semana en la antena de la SER ávido contenidos dedicados relacionados con con este ocho m dedicados a la mujer y al feminismo

Voz 1210 44:31 en la última cara B de Hora Veinticinco han echado mano de un concepto que la Real Academia de la Lengua Española incluyó al vocabulario oficial el diciembre pasado

Voz 6 44:40 el XXI edición fui hace apenas tres meses así

Voz 0032 44:42 podríamos decir que es un concepto cuyo uso es relativamente nuevo hablamos de solidaridad

Voz 0073 44:48 pues según este diccionario tiene tres acepciones la primera amistad o afecto entre mujeres la segunda relación de solidaridad entre las mujeres especialmente en la lucha por fue empoderamiento y la tercera en los Estados Unidos de América asociación estudiantil femenina que habitualmente cuenta con una red evidencia especial de esas palabras que tiene sus orígenes esas etimologías que tanto nos gustan sí la verdad que sí sorera torería a nosotros nos llega del inglés Aurore Haití pero la raíz es latina es Sort que significa hermana compañía claro claro es el que usamos para llamar a las monjas por ejemplo y luego resulta que Miguel de Unamuno en La tía Tula y en otros textos también habló de esta palabra en La tía Tula en el prólogo destacaba la sonoridad que tenía Gertrudis y luego palabras textuales de él vale dice no es lo mismo ni mucho menos lo paternal maternal ni la paternidad y la maternidad y por tanto es extraño que junto a fraternal y fraternidad de Frater hermano no tengamos oral y sonoridad de Sor hermanos

Voz 1210 45:52 la primera canción de esta cara B es Sisters hermanas de Bobby Mc Ferrin

Voz 31 45:58 hola

Voz 0032 46:04 y es curioso cómo hasta que un término no está generalizado la RAE eh no lo recoge otras formas cuenta Sara que en dos mil dieciséis en la Fundéu ya se hacía una recomendación sobre su uso

Voz 1210 46:13 se podía leer en manifiestos en medios de comunicación escuchamos a Judith González Ferran que es lingüista

Voz 6 46:19 equipo de la Fundéu

Voz 34 46:21 las noticias políticas y sociales no nuestra recomendación es justamente venía a decir que era un término válido para eludir precisamente en el contexto del movimiento feminista a la relación de solidaridad

Voz 16 46:33 eso es

Voz 0032 46:38 segunda canción Sorolla

Voz 1621 46:40 es cantan las chicas móvil Long Lex en este tema

Voz 24 46:49 dentro de esta banda sonora de Marie Clouseau banda sonora

Voz 1210 46:52 estos ir pensando que si sonoridades hermanamiento en este caso entre mujeres Sobral

Voz 36 46:58 Aleida entre hermanas habla Antony and the Johnsons o Antony and the Johnsons en esta canción de dos mil cinco You are my Sister tú eres mi hermana yo

Voz 37 47:11 en mí

Voz 38 47:16 y no es solo

Voz 37 47:24 eh

Voz 0032 47:28 seguimos con el concepto de sonoridad Luisa Posadas profesora de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y forma parte del Instituto de Investigaciones Feministas de la complot

Voz 39 47:38 a la relación y qué diferencia hay entre el término

Voz 0073 47:44 he ahí el término fraternidad

Voz 16 47:46 con las caras de una misma moneda el término Fraternidad viene del latín como sabes

Voz 0032 47:53 eh

Voz 16 47:55 a como se establece en sobretodo a partir del siglo XVIII las democracias modernas como un pacto entre hermanos no entre iguales o Frater como son las famosas consignas ilustradas de igualdad libertad y fraternidad pero claro el problema es que esos pactos ese pacto que ese establece al filo de la idea de igualdad que da lugar a las democracias actuales somos herederas de ese pacto deja fuera completamente a las mujeres no del ámbito público irá recluye al ámbito doméstico de manera que de fraternidad hablamos de un pacto entre iguales entre hermanos que sobre todo en la modernidad un pacto excluyente de las mujeres por eso hace preciso otro pacto que es el impacto de una nueva un nuevo contrato social que acabe con esa exclusión parte

Voz 6 48:41 y que son los pactos entre mujeres

Voz 16 48:43 pactos entre mujeres fundamentalmente son la conciencia que las mujeres toman de la opresión ir que se unen para acabar con esa estructura que suprime que es la estructura patriarcal

Voz 0073 48:54 sí porque tengo la sensación porque tenemos la sensación que hay términos como este no como sonoridad o como empoderamiento que da la sensación que sólo se usan en contextos feministas

Voz 16 49:04 el término sonoridad realmente termina empoderamiento van unidos a un contexto en el cual en lo que se pretende avanzar en la digamos algo tan fácil de Num Feeri tan difícil de hacer no como es la patria con eso va van unidos inevitablemente a una conciencia feminista John la lucha feminista

Voz 4 49:27 hola

Voz 0032 49:29 cómica animan a este tema en Vaughn Bourges a animar a las mujeres a que se afloja en sujetador dice quítate los si te apetece vamos mueve las tetas

Voz 1210 49:43 como os podéis imaginar el feminismo y la sonoridad también han servido de hilo conductor en el cine por ejemplo en Thelma Louise

Voz 4 49:52 no nos dejemos con

Voz 40 49:55 qué quieres decir

Voz 1210 49:58 que no deja de ser la aventura de dos mujeres que se convierten en hermanas que se apoyan que se ayudan se entienden dos mujeres en busca de la libertad

Voz 0032 50:10 y esta es Yoko Ono canta luchamos y luchamos por la libertad Easy queridas hermanas tenemos que aprender a luchar dice la canción es Sisters os Sisters que forma parte de su álbum conjunto con John Lennon Some Time in New York

Voz 1210 50:24 aquí vamos ahora con una serie la estupenda

Voz 30 50:26 a Guardiola

Voz 1210 50:32 basada en la novela de Elena Ferran T es la historia de amistad entre dos niñas Lena hilillo

Voz 0032 50:38 mira también está una quizás más conocida como el primero la libro ahora sería el cuento de la criada

Voz 11 50:43 ha recibido de Dios os ha dejado intactas con un propósito bíblico igual que Vila sirvió a Raquel que es una

Voz 0032 50:53 pública muy muy muy autoritaria donde se restringen todos los derechos de la mujer una situación tan heavy y se pasa tan mal que es esa opresión de las mujeres que lleva que surja esa sonoridad entre las oprimidas

Voz 1621 51:25 son las cinco veintiuno las cuatro y veintiuno en Canarias