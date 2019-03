De Buenas a Primeras (13/03/2019)

Voz 0577 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:49 empieza el miércoles trece de marzo con diez grados en Vélez Blanco en Almería hay tiempo sin muchos cambios algunos chubascos en el Cantábrico Cataluña y Baleares sobre todo por la mañana ya después sólo en casi todo el país la novedad va a ser el viento que a hacer notar casi podríamos empezar el programa proclamando que todavía es invierno dentro de poco se va a convertir en noticia porque la verdad es que se pueden contar con los dedos de las manos los días de de invierno invierno que hemos tenido este año temperaturas rozando los treinta grados muchísimos días en muchas zonas del país incluso en el norte en el Cantábrico poquísimas lluvia incendios forestales en buena parte del norte

Voz 0032 01:29 en un panorama que en que viene a confirmar lo que ya había advertido hace unos años el Ministerio de Medio Ambiente a finales de este siglo del siglo XXI la España que ahora mismo consideramos húmeda a la España fértil se va a reducir a la mitad

Voz 1491 01:42 o lo que es lo mismo dentro de ochenta años el ochenta por ciento de la superficie del país va a ser muy parecida a un desierto con todo lo que eso conlleva

Voz 0032 01:50 la un círculo vicioso de más más y cada vez más sequía que cuando por fin llueva lo haga de forma torrencial así con un buen chaparrón que hace más daño al suelo que vayan desapareciendo cultivos y con ellos la gente desertificación y despoblación una España vacía y además seca

Voz 1491 02:07 Nos guste o no es el futuro que tenemos a la vista expliquen algunos puntos que ya están sufriendo esa desertificación se han puesto manos a la obra para intentar revertirla lo leíamos en el diario El País desde hace cinco años emprendedores de Almería Granada y Murcia están trabajando gracias a la financiación de una ONG holandesa en la recuperación de un millón de hectáreas del Altiplano

Voz 0032 02:28 han dado el paso de la agricultura ecológica a la agricultura regenerativa de consista en mimar el suelo que que utiliza preocupándose a partes iguales por lo que se cultiva en ese suelo ir por la salud de ese suelo

Voz 1491 02:40 la clave del proyectos que son los propios vecinos de la zona agricultores empresarios ganaderos investigadores los que están poniéndolo en marcha demostrando que el desarrollo sostenible también puede ser una forma de negocio de negocio alternativo también sostenible Julia Molina

Voz 0545 02:56 si no tomamos medidas drásticas y rápidas muchas de las ciudades españolas que hoy suenan así

Voz 8 03:05 pasarán a sonar así

Voz 0545 03:09 más es lo ha advertido el grupo de expertos de Cambio Climático de la ONU y lo reconoce nuestro propio gobierno corremos el riesgo de que España sea en nuevo Sahara con las consecuencias que tendría esto para el país más sequías más lluvias extremas desplazamientos de la población hacia otros sitios y pérdida de los cultivos

Voz 9 03:27 la sueltas de la naturaleza en este momento van a producir una mayor desertificación a eso le añadimos la acción humana con unos puso sostenibles de suelo es evidente que en un entorno mediterráneo muy vulnerable como es el nuestro el problema Se puede acentuar muchísimo

Voz 0545 03:43 la acción humana a la que se refería el portavoz de la Asociación reformista tiene que ver con la agricultura con la sobre explotación del agua con la mala gestión de los recursos prácticas que están a tiempo de cambiarse por una agricultura regenerativa por el cierre de los pozos ilegales por un plan para frenar el avance del desierto

Voz 1491 04:03 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a intentar asomarnos al futuro que nos espera si no ponemos freno a la desertificación vamos a hacerlo con Javier Andaluz científico ambiental y coordinador de Clima y Energía de Ecologistas en Acción

Voz 1491 04:39 no vamos a entrar en el debate de que es un souvenir un recuerdo y que no lo es damos por sentado Nos lo estés confirmando que la estadística no miente siete de cada diez españoles reconocen que se llevan algo lo que sea

Voz 0032 04:52 el del hotel en el que se hospedan así que

Voz 1491 04:54 ha estado hoy en arroba de buenas en nuestra cuenta de Twitter os preguntamos qué os lleváis vosotros con más frecuencia

Voz 0032 05:00 cuatro opciones como siempre porque Twitter no nos deja poner más hoy sí que si nos hemos quedado cortísimo la opción mayoritaria la más votada esta ahora con el sesenta y seis por ciento de los votos es el quid del baño champús geles jabones suaviza antes hasta el hilo dental

Voz 11 05:16 yo lo que viste un boli de Huete lazo a mí me encanta otra cosa ya en serio me gustan los kits de higiene normalmente lo suelo coger bueno ya os digo que hasta cojo el hilo y aguja nunca acoso de buena es que muchísimas felicidades que me encanta escucharos toda la mañana buen día esos vicio Filloy

Voz 1491 05:38 ya hija cuando da étnicos del buena nosotros sí que nos gusta escucharte Cristina bienvenida de buena

Voz 0032 05:44 sólo un dieciocho por ciento sois de los que aprovechan el desayuno para cero para para después como Diego de Zaragoza aunque le cueste recordó

Voz 12 05:52 hacerlo no mayor HUCA nada de los hoteles mono si la alfombra de de la ducha de cuando sales fuera a nueve cita está potable la llevo que eres jabones de lucha si alguna bueno se lleva seguir hasta patillas también ella o zapatillas pero ya está ya está nombrado hilo que decía Aitor preparase un bocadito no yo nunca algo así debe icónica que eso sí

Voz 1491 06:16 bueno pleno no directamente el pleno

Voz 0032 06:19 lo que más me ha sorprendido es la alfombra de la ducha

Voz 1491 06:21 esta nueve la toalla de la ducha encima eligiendo no perder opción más dotadas sólo el nueve por ciento yo creo que aquí hay un poquito de hipocresía habría que contrastar el dato con alguna asociación hotelera soy nuevo y nueve por ciento preferir llevaron un albornoz o una toalla los pies preferiblemente lo escuchábamos de lo apuntaba Diego en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1812 06:43 en Alicante soy fan absoluta de las toallas de los hoteles sobre todo las que se ponen en los pies para salir de la ducha tan cuadra diíta Se ella así tan añadido

Voz 0545 06:53 preferencias trato con tanto cariño

Voz 1812 06:56 ella solita se mete en la maleta saludo a Jordi Moreno que tiene que peine porque que tiene va adquiriendo vida propia

Voz 0032 07:05 sí sí sí es el mensaje de Julia a uno de nuestros seguidores en Twitter que ha compartido una foto de un peine que se llevó de un hotel y que ya va necesitando un recambio hay mucha mierda en ese peine el SB esos más que costra es que es mierda directamente a ver si vuelve a irse de vacaciones

Voz 1491 07:21 se lleva otro Pirineo eso es sólo el siete por ciento seis de coger las zapatillas de los hoteles con lo practicas que son

Voz 0032 07:27 anda yo creo dos más pláticas

Voz 1491 07:30 sé que las llaves de la habitación

Voz 13 07:32 con bombones caramelos champús e identificó los típico eso era lo que pensábamos hasta que llegamos a Madrid día vacía las maletas ahí estaban las llaves de la habitación creo que ven Chiclana pero vete a saber

Voz 0032 07:49 lo de lo de José Luis de San Blas parece más a costa de un despiste pero claro cuando vas a dejar la habitación a ver cómo se lo explicas en la recepción del hotel no

Voz 1491 07:57 dársela llave en fin ha censurado nuestra encuesta de hoy nos encanta tener oyentes tan responsables robar es robar en la forma que sea eh protesta en Twitter así que él no se llevan nada de los hoteles no sé qué pensaría de este otro oyente de Alejandro de Zaragoza

Voz 11 08:16 el jabón y ha ido los cubiertos sus que es de uso no lo mismo para comer pero Quirón aparte de hoteles a hospitales porque también ingresó entro esponjas con jabón y cuando no llevamos pero la toalla

Voz 0032 08:39 pongan bueno igual Alejandro se lleva el premio de hoy es porque además lo cuenta con una con una sonrisa que estaba comiendo mientras nos mandaba nota de voz estaba comiendo con unos cubiertos que habían robado en un hospital

Voz 1491 08:51 yo la la esponja esta con el gel incorporado no la conozco pero sí les si la tuviera a mano las romerías me parece ideal

Voz 0032 09:00 bueno la encuesta siga abierta en Twitter arroba de buenas y el teléfono lo tenemos siempre encendido esperando vuestras notas de voz vuestros mensajes en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

no vamos a dar nombres pero un miembro de este equipo ha confesado que se llevó un mando de la tele de un hotel será Sergio Díez que está en la producción será Borja González que está en la técnica con la incógnita en el aire empieza este miércoles trece de marzo

Voz 1491 11:25 cinco menos diecinueve minutos cuatro unos diecinueve en Canarias la vida incluso a estas horas es un viaje maravilloso pero trufado también de muchos momentos desagradables pienso yo que esté una colonoscopia que a casi todo el mundo decae no

Voz 0577 11:46 sí pueden tener que ir al banco a reclamar una una comida

Voz 1491 11:49 es que te has encontrado ahí por sorpresa algo que por cierto puede ser aún peor si la persona que hace cola detrás de tiene el bancos de te pega mucho y acaba apoyando su barriga en tu espalda en La ventana este martes han abierto los teléfonos para que los oyentes se desahoga en hablando de este tipo de momento

Voz 12 12:07 buenas tardes hola buenas tardes Ventana cuál es tu nombre amigo Vicente incidan Vicente incidan y su

Voz 16 12:15 para inmigrantes que emigraron hace ya mucho tiempo ya está olvidada hasta que Saviola soy votante va bien no pero ya está olvidado no tira no

Voz 0032 12:27 tiene un perfil interesante eso no hay duda Vicente in que ha llamado a la radio para pedir un favor algo que seguro que que os ha pedido un un amigo alguna vez y que es muchísimo peor que todo lo que lo que hacen numerado antes Marina de las cosas más desoladoras que hay

Voz 12 12:41 Pepe nuestra política lo que quieres aquí les pedimos

Voz 16 12:43 a favor si a ver me traslada de Cap me mira hoy Dios no no yo no se la chica que pusiera el grupo de amigos que se alguno me podía ayudar de traslado que sea ninguno

Voz 0577 12:55 no lo grillos no nadie nada

Voz 16 12:57 a dar pusieron que justo este fin de semana quedaba el traslado se van a una calçotada

Voz 12 13:02 calçotada a comer calçots en Australia estaba muy buenas te voy allí son buenísima

Voz 16 13:07 dice que tiene el examen de oposiciones a juez Valle porque eso que es mecánico otro puso que está muerta luego una pareja que justamente se casan este fin de semana Midas y eso que se conocieron por fin el domingo pasado el domingo en el amor mala suerte que nadie no

Voz 12 13:20 se puede esto es mala suerte tuvo achaca se quería

Voz 16 13:25 quería hacer aquí un llamamiento a ver si alguien que está escuchando la radio que sea de Soria alrededores murió ordenadores alrededor de toda Europa por burofax me puede ayudar este fin de de

Voz 0577 13:37 yo lo veo difícil Vicent in

Voz 16 13:39 bueno pero una cosa una cosa pero que queda ceda silla regale

Voz 12 13:44 así lo pasando un detallito dinero

Voz 1491 13:48 era una mudanza dicen algunos que es peor que una una ruptura sentimental es una mudanza es una faena tremenda pero que te llama un amigo pater del coche ya de paso que la ayudes con las cajas es Kay no sabes directamente dónde meterte seis un amigo íntimo además es que no no tienes escapatoria no pues decirle yo que sé que te va ser hacer espeleología porque sabe de sobra que no has hecho espeleología en tu vida Vicente ha ido más allá y ha lanzado un spot publicitario para conseguir convencer a gente para que le ayuden la mudanza

Voz 1179 14:18 buenas tardes para que acepte colaborar en la mudanza de Vicente in Zidane de regalo dos noches para tres personas en el lujoso hotel los turbantes en el centro de Mogadiscio bueno un fantástico lote de humus del Mercadona Nano sin abrir además dos coches de la marca por valorados en la madre un gato de Pilar de Francisco el lavado y sin lamer estrenar un puesto de consejero en Iberdrola de por vida y no es necesaria asistencia a los consejos o finalmente un DVD de Carles Francino en la ducha imitando el sonido de la avutarda

Voz 8 15:04 madre mía esto es un lote de regalos

Voz 0032 15:07 me comentan que tengo la centralita colapsa dejen

Voz 16 15:10 a colaborar aquí

Voz 0032 15:12 entra la magia de la radio como cuando en hablarporhablar llamaba un alumno contando que sabía enamorado de su profesora de Haro mecánica llamaban otros oyentes y la ayudaban bueno pues la radio lo ha vuelto a hacer Ibiza en Team ya tiene a alguien que el hecho una mano en esa odiosa mudanza

Voz 12 15:27 buenas tardes hola bueno estabas tu nombre Gervasio es de donde nos llamas

Voz 16 15:32 Gervasio Deferr que ustedes este fin de semana ayudar a Vicente Roca ayudar tenemos otra no llevaba entre los seres humanos que habitamos atenta terreno quemado no sé

Voz 12 15:48 qué contexto yo la idea sigue tú sí que tu con el Madrid

Voz 16 15:55 es colaborativa sí comportarnos como un solo ante un banco de peces que ante la amenaza de una barra Cuba Gervasio Lime no cuela que regalos

Voz 12 16:04 esta motiva a ayudar

Voz 17 16:07 vamos a abrir a alza

Voz 16 16:11 aunque bueno Francina la leche metano una guitarra como limitarán permita no

Voz 17 16:18 no no no no no vemos ahora

Voz 16 16:25 quedado en el hombre

Voz 12 16:31 tardes ha visto Francino con ponemos Celestin

Voz 1491 16:37 gusta una ya le preguntaremos alzó colocó otro momento complicado que a veces en la vida es lo de irte de viaje darte cuenta a mitad de camino de que te has olvidado algo dar la vuelta en coche es un fastidio pero si tienes que obligar a un avión de pasajeros a volver la cosa se pone aún más cruda

Voz 12 16:52 el avión con rumbo a la capital de Malasia salía de la ciudad Yeda en Arabia Saudí en la que había una mujer que dijo haber enviado a su bebé en un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales escucha cuando el piloto del vuelo solicitó permiso para volar

Voz 18 17:06 con bueno puede energía

Voz 12 17:08 el piloto informa de que una pasajera se ha dejado a su hijo en la sala de espera y los controladores aéreos responden que bueno es un caso nuevo para ellos pero que puede regresar sin ningún problema una cristal los varios sitios webs que dedican se dedican al rastreo aéreo

Voz 1375 17:21 por que el avión no estaba volando sino que estaba en pista

Voz 0577 17:24 hallan moviendo sí entonces tuvo que regresar pero por poco

Voz 9 17:28 cuerpo a cuerpo sin dormir dijo no es cierto

Voz 0032 17:46 sólo quedan doce minutos para las cinco las cuatro en Canarias no os creáis que ponemos esta música a la ligera e el tema que vamos a tratar ahora lo merece

Voz 0545 17:54 pues una la ciencia ficción pero es totalmente cierto esto eh el Valle

Voz 1491 17:58 de los Caídos esconde un punto grave

Voz 0545 18:00 Tricot de referencia internacional para todos

Voz 0032 18:03 mundo si lo que significa que es uno de los mejores lugares del mundo para que los científicos midan la llamada gravedad absoluta un asunto que no es nuevo en la SER ya hace unas semanas lo dejó caer Miguel Ángel Aguilar en Hora veinticinco

Voz 7 18:17 cuando inadvertido una cosa importantísima me la enseña estén el otro día en lo observatorio hay mareas terrestres que está en el subsuelo de la basílica del Valle de los Caídos inadmiten fracaso nadie nadie la cabeza por eso yo pienso doy una exclusiva doble ir desde el periodismo se lanzan sobre ella estaba aquello lleno de fotógrafos para ver cómo entran y salen pues nada ni fotógrafos ni cámaras ni nada eso

Voz 19 18:45 tiene que ver con la posibilidad de que enterrar allí altivez altitud Gador pudiera ocasionar algún terremoto o algún B es decir era una medida preventiva puede ser pues

Voz 7 18:57 está sin aclarar esto empezó exactamente en el año setenta y cinco bueno en su momento

Voz 0032 19:02 esto podría sonar a broma pero daba igual porque Aguilar iba en serio comenta esta paradoja a todo su círculo hasta que da con José Antonio Marcos

Voz 9 19:10 a mí la mañana yo hablo con todos los días te mueves unos días y me cuenta que en el Valle de los Caídos tanta el donde me quedé alucinado porque no tienen idea de que existía esto José Antonio todos verdad queda así

Voz 1491 19:22 que para demostrar lo que es verdad que es verdad hace justo una semana se plantaron los dos grabadora en mano en ese laboratorio en la conocida como Casa del ingeniero del Valle de los Caídos

Voz 20 19:38 el técnico de investigación estamos en la casa del ingeniero del Valle de los Caídos sí si esto qué es exactamente

Voz 1016 19:45 esa es la actualidad es la estación absoluta de de gravedad de distritos que ciencias Valentín García va once sin diré

Voz 20 19:53 por por qué se puso que están haciendo una Valle de los Caídos la estabilidad geológica de la situación en que años y yo estoy lamento

Voz 1016 20:00 la precisión de viene muy influenciada por como ha dicho Emilio las las variables ambientales de manera que luego hay que hacer correcciones a las medidas en términos de pues incluso de altura depresión

Voz 20 20:13 tengo era la temperatura hay otros centro que que no se puede visitar que está en el subsuelo de la propia basílica hay unos recintos que ya no estar en uso una pregunta que seguro que les han hecho muchas veces impresiona saber que se está trabajando en el lugar en el que está enterrado Franco incluso por debajo del lugar físico en el que hasta

Voz 1016 20:30 la famosa tumba encontrar tú para evitar caer en Fitur secundaria escafandra las todavía no lo nos han dotado descansando pero realmente no realmente no porque al final yo creo que es Circus

Voz 0032 20:46 bueno así que la temperatura la humedad y la latitud del Valle de los Caídos lo convierten en un lugar privilegiado para la ciencia unas explicaciones que de momento no terminaban de convencer a Miguel Ángel Aguilar

Voz 21 20:57 unos dejaron convencidos de que hacer algo

Voz 0127 20:59 de todas formas te te vi preocupado por el hecho de tener que trabajar debajo

Voz 21 21:02 la tumba de Franco pues claro que me parece que que todo eso seguramente debería tener incluso pues como los que trabajan a distancia los que están de vigilancia más mojada de España en Kabul pues tienen un plus pues aquí por proximidad a la tumba yo creo

Voz 0577 21:22 que deberían tener algún tipo de contrapartida no fíjate

Voz 22 21:28 insistimos no es ciencia ficción pero es ciencia de la dura qué es esto de las mareas terrestres y de la gravedad absoluta Nos lo preguntamos nosotros seguro que vosotros

Voz 1491 21:37 que se lo preguntaban también Miguel Ángel Aguilar y José Antonio Marcos

Voz 1016 21:41 la plasticidad digamos de la corteza terrestre hace que los terremotos el volcán en casi toda la fenomenología sociedad incluso al agua es porque el el medios plástico de la Tierra es plástica es decir lo singular de esta instalación no es tanto como veis las instalaciones

Voz 7 21:58 valga la redundancia austeras esa austeras son de la época

Voz 20 22:02 muy bien vienen investigadores de varios países sí sí sí sí

Voz 7 22:06 sin lugar a dudas cansa de la en la le de género viene detrás del ingeniero yo a mí me han dicho que los finlandeses con una furgoneta que son los que miden la gravedad absoluto exacto vienen a comprobar que es un instrumento da el valor de la gravedad de referencia para que ese es un lugar de debiera a la herida absoluta de la Cadaqués la gravedad absoluta

Voz 1016 22:31 la gravedad al final sufre pequeñas variaciones precisamente por esos movimientos al final como la gravedad de lo que está de alguna manera el reflejando la masa que tenemos debajo y a la distancia a la que estamos pues en otros en promedio más bueno pues sabemos que es el nueve con ocho pero en los diferentes lugares si tú tienes encuentra la influencia de lo que tenemos debajo sufre variaciones entonces es muy difícil encontrar lugares donde esa variaciones son mínimas y el valor las fluctuaciones muy pequeña y uno de ellos

Voz 1491 23:05 bueno pues todo este tiempo como al Valle de los Caídos en el punto de mira y con razón pero ignorando que es que además es un lugar de de referencia internacional

Voz 0032 23:14 sí hijo que hay más será a pesar de lo complejo que puede sonar todo esto el sistema de medición Se basa en un pilar de hormigón que a su vez está sobre un buen trozo

Voz 0577 23:22 la roca madre es una habitación recto

Voz 20 23:25 angular que debe medir tres portones aproximadamente entre cuatro tres por cuatro en el centro de la habitación lo que vemos es una base exactamente un cuadrado de hormigón dentro del cual hay

Voz 7 23:35 cuadrado más pequeño que entiende sobre el cual se toma la medida de la gravedad absoluto en esta base de hormigón Cal qué profundidad tiene

Voz 1016 23:44 lo que venden mucho mucha profundidad de Estado debe tener unos tres metros de profundidad e lo que se hizo en su momento se esto era el suelo de una habitación normal irse adaptó para poder hacer las medidas con el cole Ghraib metro absoluto en todos los sitios que se vació habitación hice excavó hasta que se llegó a un lecho de roca de roca madre donde poder anclar es otra madre sí sí de digamos una roca ciertamente enraizada

Voz 7 24:15 saco para cantar estabilidad al a la observación

Voz 23 24:21 ya

Voz 7 24:24 eso no ocurrirá nunca tiempo de un comité de bienvenida de facer

Voz 1491 24:31 hasta ahora lo habitual era querer dar el salto a la tele la irrupción de Internet que ayer cumplía treinta años la irrupción de Internet ha permitido que programas que sólo se pueden ver en plataformas como Youtube tengan audiencias inimaginables para la pequeña pantalla ese camino que ha hecho por ejemplo no te metas en política el programa de FACUA Díaz y Miguel Maldonado

Voz 0577 24:50 pero por el principio cómo nace esto

Voz 0032 24:53 es nosotros hacíamos antes un programa que que que que pertenecía a la programación de la tú de la tuerca se nos aburramos mucho porque hablábamos una cámara que además eran cámara robotizada ni siquiera había alguien detrás de éramos no podíamos saber hasta qué queríamos

Voz 10 25:08 el es eso es absolutamente inviolable primer metal tendrá muy bajo enero y hasta que no veíamos luego la ilusión no podíamos saber si había estado bien no

Voz 0577 25:18 y casualmente nunca todavía

Voz 0032 25:21 queríamos hacer algo con público desde si tenemos a la gente delante seguro que que no lo pasaremos mejor claro decíamos no tenemos un plató dieron tenemos no tenemos una cadena no tenemos trabajo

Voz 0577 25:32 la bueno nada hicimos coño pues

Voz 0032 25:35 se podría digamos adaptar de cierta manera hacer un plató ahí seguro que hay algún teatro que que está dispuesto a coger esto hicimos con el Teatro del Barrio Jesús Sala Mirador del sí y ahora estamos en la Sala Mirador oí bueno pues ha así funciona el programa sagrado los jueves a las nueve de la noche al día siguiente emite tal cual lo edita hay salga al cual salvo

Voz 10 25:54 para un problema la luz claro yo no soy de Italia intentó hacer que cortar hay que cortar la vida me pasa pasa más a menudo de lo que debería haber una Eslava Stalin secuela

Voz 1491 26:07 lo de las ventajas de Youtube frente a la televisión es la libertad libertad que no tienes pues si dependes de grandes productores

Voz 0032 26:13 a a Mediapro está en la producción ejecutiva del programa los ingresos de no te metas en política dependen sobre todo de las entradas que pagan las personas por verles en el teatro y también de la publicidad que genera en gracias a la visitas en Internet

Voz 0577 26:25 aunque la libertad también tiene sus riesgos que hacemos una gira por toda España y la gente no recibe los sitios con un amigo cura colectiva colectivos albaceteños

Voz 10 26:34 bueno aquí a hacer la bola más grande no

Voz 0577 26:42 cantas esto hay que hacer autocrítica que sepa lo que es un sitio maravilloso relato por completo sujeto son maravillosas bonito y está lleno de hombres que han hecho mucho por la ciencia siempre

Voz 0032 26:55 ha sido así siempre y siempre lo será

Voz 10 26:58 sí que es verdad no nos han pegado nunca ahí la verdad es que es de agradecer

Voz 0871 27:01 también intentó entonces resultó que estamos con la gira iba todo maravillosamente bien a todo el mundo todos agotaban la entrada tu diva como sobre ruedas maravilloso

Voz 1491 27:09 los en Albacete pero lo que sea

Voz 0871 27:12 eh pues tuvimos una idea que era qué no hacemos un corte de del programa para animar a la gente

Voz 0032 27:19 todo esto lo dije yo yo dije Miguel vamos a animar a la gente a venir al show Miguel dijo me encargo en Miguel se encarga de algo pues suele

Voz 0577 27:27 hay problemas sacando las cosas

Voz 0032 27:30 concepto donde van y claramente hombre quién dijo eso

Voz 0577 27:32 yo lo que dije fue al toda la población podíamos entendiera lo que dijera que a ver si dejaban un rato los tractores tranquilos

Voz 0871 27:41 podían venir al teatro haciendo una referencia a que evidentemente en Albacete

Voz 0577 27:46 si hay un mundo rural muy activo y está muy bien porque eso al resto de el Estado bueno nutre de es bonito que te hagan un boicot precioso dos minutos para las cinco las cuatro en Canarias mil novecientos cincuenta y nueve un amigo de Miles de Elvis suele dejó el aún nunca copia que había en Nueva York el Concierto de Aranjuez Joaquín Rodrigo ese préstamo desembocó

Voz 8 28:12 en el disco el trompetista de mil novecientos

Voz 0577 28:14 dos sesenta sketches from Spain

Voz 8 28:27 este bocetos de España Elvis

Voz 0577 28:29 se adentra en la tradición guitarrísticas española de la mano del productor Evans fueron más allá de Aranjuez retiene apretando a Manuel de Falla y creando su propia visión de la Semana Santa o del flamenco el álbum ganó en mil novecientos sesenta y uno el Grammy

Voz 0032 28:46 mejor disco de jazz contemporáneo Jaume

Voz 0577 28:49 la leyenda de Miles Davis como músico sin fronteras ni barreras capaz de leer la música del mundo y hacerla suya como lo hizo en este fantástico Soleá de doce minutos Andalucía según el mayor genio de la historia del jazz

Voz 25 29:09 jo

Voz 26 29:19 no

Voz 1491 29:20 el flamenco en la trompeta de Miles Davis e instrumento en el que prácticamente todo suena aún más

Voz 10 29:25 por eso lea en estofa sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 3 29:47 donde el Tour a vivito

Voz 29 30:00 sí

Voz 8 30:00 a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 30:06 Ana corbata un buenos días buenos días el servicio de Intel

Voz 0127 30:09 vigencia de Venezuela acaba de liberar al periodista hispano venezolano Luis Carlos Díaz es hijo de padres españoles y los funcionarios a las órdenes de Maduro le detuvieron el lunes por sus supuestos vínculos con el apagón de luz en el

Voz 7 30:21 país gracias el juicio sigue su curso propagar declaración

Voz 1375 30:28 tengo varias pero

Voz 17 30:30 el ritmo venezolano los ciudadanos venezolanos

Voz 0127 30:37 en Reino Unido los diputados británicos tienen que decidir hoy si quieren un Brexit duro después de que ayer el Parlamento volviese a rechazar por una diferencia de ciento cincuenta y nueve votos el último acuerdo de Theresa May con la Unión Europea Pedro Sánchez publica hoy una tribuna en el diario El País dice que España

Voz 1600 30:53 la preparada para una ruptura no negociada Andrea Villoria dice el presidente que están preparados para cualquier escenario sea cono sin acuerdo aboga por la calma dice que las medidas acordadas con Reino Unido van a proteger a los británicos residentes en España y asegura que Reino Unido hará lo mismo con los españoles que iban allí Sánchez lamenta ese no al acuerdo una decisión que pone al pueblo británico dice en un callejón

Voz 0270 31:14 sensualidad considera que es imposible entender el Brexit sin tres factores el nacionalismo la extrema derecha y las implica simplificación de la democracia un referéndum para obtener respuestas simples para problemas complejos

Voz 0259 31:26 la compañía aeronáutica Boeing ha perdido

Voz 0127 31:28 cerca de treinta mil millones de dólares después del accidente de uno de sus aviones en Etiopía en el que murieron ciento cincuenta y siete personas en las últimas horas más de una treintena de países de todo el mundo incluidos los de Europa han decidido suspender los vuelos que se iban a hacer con ese modelo corresponsal en Berlín Carmen bien

Voz 0871 31:43 cierre se considera una medida de precaución

Voz 0391 31:46 según ha explicado la ESA tras el trágico accidente del domingo de un Boeing en Etiopía RG tanto para el siete tres siete Max ocho como para su hermano el siete tres siete Max nueve de mayor fuselaje además ha emitido una directiva de seguridad que incluye la suspensión de todos los vuelos comerciales con origen y destino Europa así como las rutas que surca los cielos europeos que sean realizadas por operadores de terceros países la agencia europea con sede en Colonia ofrecido su ayuda a las autoridades etíopes y estadounidenses que también colaboren en la investigación al haber sido la aeronave diseñada y construida en EEUU Asimismo recuerda que la investigación está en curso y que es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre la causa del accidente

Voz 0259 32:29 España y Malta siguen siendo los países de la Unión Europea donde las mujeres tenemos menos hijos según un barómetro además cada vez los tenemos más tarde Mariola lo herido nuestra tasa de fertilidad ha vuelto a caer se sitúa en el uno coma treinta y uno de media según los últimos datos de Eurostat a la cola figuran también otros países del sur como Chipre Italia Grecia y Portugal por el con horario a la cabeza está Francia con un índice de uno coma nueve hijos por mujer aunque continúa siendo el país más fecundo de Europa su natalidad lleva bajando cuatro años consecutivos en cuanto a la edad a la que son madres por primera vez italianas y españolas son las que más tarde los tienen treinta y un años de media las más jóvenes son las búlgaras rumanas letona así eslovaca

Voz 0127 33:12 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 0577 33:15 la BNS

Voz 7 33:17 servicios informativos

Voz 1491 33:29 una buena noticia la liberación del periodista hispano venezolano Luis Carlos Díaz para

Voz 0577 33:35 empezar este miércoles que no sabemos con qué tiempo viene Luismi Pérez

Voz 1491 33:38 cuéntanos buenos días buenos días Marina

Voz 0577 33:41 un miércoles en el que en algunas zonas del país sobre todo del norte vamos a ver charcos y los vamos a ver de color amarillo como si hubiera caído azufre ese polen que tenemos en suspensión que comentábamos hace

Voz 0871 33:51 los días que si no llueve no sé si será y menta esas lluvias intermitentes hay que decir van a ser precipitaciones a ratos sobre todo las que van a caer en el Cantábrico y en el Pirineo con cotas de nieve que van a ir bajando un poquito hasta los mil doscientos mil trescientos metros las nevadas un poquitín más copiosas en la zona de la sierra de Urbasa también de Belagua y hacia el Pirineo aragonés esta mañana algunos chubascos que van a caer entre la provincia de Girona Barcelona y las Islas Baleares sobretodo Mallorca Menorca esta tarde se reproducirá algún chaparrón alguna tormenta incluso en la Costa Brava sur cuanto más hacia el sur del país un tiempo más tranquilo más despejado esta mañana así que va a haber más nubes en gran parte de la meseta norte en Galicia en la sierra de Madrid incluso con alguna nevada en los mil quinientos metros y en Canarias las nubes hoy más bajas gira el viendo un poquito hacia hoy va a hacer que en el norte de las islas el cielo está un poco más cubierto Marina Baja las temperaturas de hecho ya se nota en el norte del país en Burgos tenemos tres grados siete hay ahora mismo en Vigo once en Madrid y en Barcelona catorce en Sevilla no

Voz 1491 34:55 también va a hacer algo más de viento no Luismi hoy

Voz 0871 34:57 sí sí sí de hecho el viento se va a reforzar en en zonas del norte del país en el Valle del Ebro cerca de Girona en Menorca y en el Estrecho que va a ser curioso esta mañana va a soplar de poniente esta tarde de Levante pero fuerte en cualquier caso

Voz 1491 35:11 viento que que haber no sabemos la lección porque además en este caso reclamaba la fácil de aprender no bien pero ese viento aire en movimiento

Voz 0577 35:19 a mí me recuerda

Voz 1491 35:21 sí yo eh entiendo que de alguna forma se pone en movimiento no como cómo cómo se forma el viento de dónde viene

Voz 0871 35:29 eso es una definición muy de Primaria ahora que estamos aquí entre amigos ya eso ya muy pobre a ver porque es porque ese forma el viento viene el viento se forma por diferencias de temperatura por diferencias de presiones atmosféricas podemos decir que la presión atmosférica no deja de ser el peso de aire que hay en un punto del mundo Hinault en todo el mundo tenemos las mismas presiones para empezar cuanto más arriba estamos menos presión hay porque menos aire hay pero si estamos siempre a nivel del mar para compararlo o a niveles de de baja altura para que nos entendamos no todo el mundo ni muchísimo menos tiene la misma prisa John qué es lo que hace nuestra atmósfera pues como él muy sabia se equilibra el viento se mueve de las zonas en las que hay más presión a las que hay menos presión en ese sentido que significa pues que el aire se mueve de los anticiclones que es donde masai de I hacia las borrascas o bien las temperaturas pueden ser muy bajas en un punto pero en otro el que esté colindante son altas ya os digo son equilibrios de temperatura en este caso se crea una corriente de aire se crea se crea una corriente de viento vaya entre las zonas que tienen menos temperatura y las quemas porque hace ese circuito Marina Aitor porque en las horas en las que hay menos en las que hay más temperatura el aire lo que tiende a subir o hay que hacérsela idea que aire va hacia la atmósfera hacia el cielo por tanto necesitas un sitio en el que es este chupando sea aire ido donde los chapas de los sitios en los que es obra de los sitios en este caso en los que el aire es más frío por tanto primero diferencias de temperatura diferencias de presión atmosférica solas que crean esas corrientes de aire mirad para para poner un ejemplo muy casero y nunca mejor dicho tú por ejemplo un día de de invierno abres una tienes la calefacción puesta imaginemos tienes veinte veintidós grados dentro de casa recordemos que la temperatura ideal la calefacción es veintiún grados bien tú abres una puerta me abres una puerta del por ejemplo de la galería del balcón de la terraza de El jardín Easy tienes abierta la puerta de la cocina la típica del lavadero de golpe y porrazo SAF esa puerta se cierra se pegó un portazo dices

Voz 1491 37:34 la corriente es esa corriente esa corriente

Voz 0871 37:37 de que has creado de golpe es porque fuera tiene una temperatura que en este caso es más baja ídem tú tienes una temperatura que es más alta de al menos en India

Voz 1491 37:44 saco relata que divide familias en las familias siempre hay una buena corrientes ni quién se pone enfermo con una corriente

Voz 0871 37:52 sí pero al recordad conocimientos

Voz 1491 37:55 causa si os digo una cosa

Voz 0871 37:57 una de las principales causas por las que la gente discute au puede poner en desacuerdo eso de Wii es que las corrientes eh nos resfriado acordado se que son los virus no son las corrientes aunque no es malo

Voz 1491 38:10 los virus gripe

Voz 0871 38:12 que causan gripe os resfriados la tos a lo mejor una corriente secreta la puede producir claro oye lo decías

Voz 0032 38:18 diferencia de temperaturas muchas veces en verano vemos que por ejemplo en Sevilla hay cuarenta grados pero en Cádiz necesitan una red de quita por la noche esto también decías que pasa por el viento

Voz 0871 38:27 se pasa por el viento eso es por un tipo de viento ya mucho más localizado que se llama La brisa haber eso de la brisa que es las brisas no dejan de ser como compensaciones es lo que os he dicho esa ese equilibrio de de masas de temperatura en este caso que se crea por diferencias entre entre puntos de de de geográficos varía entre localidades por ejemplo que estén cerca del mar o no

Voz 0577 38:49 ya las brisas sobretodo llegan ya más hacia

Voz 0871 38:51 el mes de abril mes de mayo mes de junio es cuando se activan esconde hacen un poquito más un poquito más fuertes y esas brisas que son bien cerca del mar durante el mes de febrero marzo es cuando el aire de o el agua del mar está más fría por tanto nosotros partimos que hacía Semana Santa aproximadamente el mar sobretodo estamos hablando del Mediterráneo porque el Cantábrico sumar más frío el mediterráneos cuando más frío esta que es lo que pasa sobre el mar que el agua está fresquita cerca de la playa todavía anotamos ese fresquito pero en cambio uno o dos kilómetros tierra adentro ese aire lo que hace es caldear Se mucho porque ya en el mes de mayo por ejemplo sube bastante la temperatura que es lo que crea eso una diferencia de tema fracturas que crea una corriente de aire como si hubiera hemos hecho lo de abrir el lavadero unos pero al portazo pues igual en el mes de esos meses de primavera y verano se crea esa corriente de viento que va desde el mar hacia el interior por lo que cerca de la costa Se acaban contagiando de ese ambiente un poquito más fresco pero que es lo que pasa con esas brisas que cuando llegan al interior del país au cincuenta sesenta kilómetros tierra adentro esa brisa ya es muy caliente ya no ese ya no es ya no es fresca por tanto esas brisas es el típico fenómeno que se forma en verano que hace refrescar lo de refrescar entre comillas

Voz 0577 40:05 cerca de las costas por esos vientos marítimos

Voz 0871 40:08 en cambio en zonas del interior también sopla el viento pero ya son viento casi Solano que se llama un viento muy caliente iraquí que no sea difícil ver por ejemplo muchas tardes de verano poco más de veinte o veintidós grados en ciudades como Barcelona Valencia Málaga o Cádiz y en cambio en Lleida en el interior de Valencia o en zonas como Jerez XXXVIII cuarenta grados es por eso de la brisa luego por la noche compañeros se crea una brisa contraria hay que decir que las brisas siempre se mueven de donde hace más fresco a donde hace más calorcito

Voz 1491 40:38 ah y por tanto si os fijáis en verano pasa eso

Voz 0871 40:40 esta frío por la tarde y la tarde se calienta mucho la tierra por la noche pasa al revés el viento se mueve lo que se llama el terral se mueve en el interior de la zona de las de la de de España vaya hacia la costa porque porque el mar no ha variado su temperatura en cambio el interior del país sigue por la noche refresca

Voz 1491 40:58 un auténtico experto en vientos Luismi Pete

Voz 0871 41:01 me encanta el Salade muchísimo

Voz 1491 41:03 no de viento mucho mucho mucho mucho bien

Voz 0871 41:06 y más teniendo en cuenta que es un fenómeno que se nos olvida muchas veces y que es casi el que más afecta a la gente porque la lluvia la ves venir la nieve la ves caer el al pedrisco te hace daño peros o el frío y el calor lo notas pero es que el viento no lo ves venir y en muchos casos es bastante destructivo

Voz 0577 41:22 perdona ya hasta hay quien dice

Voz 1491 41:24 que en zonas muy ventosas la gente está un poquito más tocada

Voz 0871 41:28 sí sí sí de hecho haber está incluso demostrado hay algunas zonas del país en las que sopla mucho el viento que sí que desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico la gente por lo menos es de otro cuál es de otro carácter

Voz 1491 41:42 a mí me molesta el viento tengo que decirlo me molesta muchísimo yo creo que es el el fenómeno que más me molesta prefiero que llueva

Voz 0871 41:49 haga frío mentira

Voz 1491 41:52 viento fuerte os voy a hacer un spoiler de un tema que

Voz 0871 41:55 trataremos otro día porque sino se nos echa el tiempo encima

Voz 0577 41:57 básicamente es el viento

Voz 0871 41:59 es diferencias depresiones atmosféricas cuando Banhart sobre todo son los que afectan más a las células humanas por tanto sobretodo las células nerviosas o las neuronas por ejemplo la médula también lo que hace que nosotros podamos tener comportamientos diferentes estados de ánimo diferentes o directamente entre comillas seis siempre de buen rollo que estemos un poquito

Voz 0577 42:20 más o menos más caras tocados gracias

Voz 10 42:23 Luis Milla buenos días

Voz 31 42:30 ha sido un buen estado de me han me

Voz 32 42:47 muy

Voz 31 42:52 sí Aitor Albizua probables de no llegar a huella mí no eh pues se le

Voz 1491 43:56 sí

Voz 31 43:58 el hecho de que el Fer es de fuerza en mi pueblo me quedé ser hijo El simio les es la beca viva los te quieres va a ser a forma fui a Wii

Voz 7 44:27 esto

Voz 31 44:29 en el catorce cuatro catorce

Voz 1491 44:32 en Canarias qué más da somos feos pero tenemos la música le dijo según la canción Janis de obliga a Leonard Cohen en el mítico Chelsea Hotel que da título a este tema en el que Cohen cuenta la noche que los dos pasaron juntos en ese hotel de Nueva York no es fácil llevarse historias así de nuestras estancias en hoteles las cosas que sí que están más a mano que después de llevar por eso nos preguntamos de la encuesta de hoy en arroba

Voz 0577 44:56 de buenas de Valencia

Voz 33 44:59 de este modo baño mucho también Castelo venir cuando salimos a es la comida que Sina Mata mata Lena que si un yogur pan confiando en dos pero bueno esto ya es vicio

Voz 10 45:12 por tanto otro souvenirs me encanta mano de Valencia distinguir

Voz 0032 45:17 sí bueno entre las opciones que os damos gana por goleada con el sesenta y seis por ciento de los votos la opción de llevarse geles Chan pues champús estos kits pequeños y luego ya en la cola por orden la comida del desayuno el albornoz o la toalla y también las zapatillas y tenemos que decir eso sí que tenemos oyentes muy honrados antes estábamos a enano Move Íñigo honrados o directamente que mienten porque Jacobo conde Jose Carlos Sandro Vito y Rosa María dicen que nunca se lleva ni seis

Voz 0577 45:44 varían nada de un hotel en el otro extremo

Voz 1491 45:47 en la sinceridad probablemente quizás en la que acepto manía encontramos a dos compañeras de esta casa BA Apolo escriben me llevo todo

Voz 0577 45:56 todo Almudena López sino responde

Voz 1491 45:58 como yo todo lo leo así porque es que es tal cual

Voz 0032 46:02 no sí en mayúscula Susana Elguea

Voz 1491 46:05 Nos cuenta también compañera que aunque le llamemos friki ella se lleva los bolis Paulo otro oyentes se lleva el peine

Voz 0032 46:13 ni en esa gran mayoría del champú gel está gruñón comenta que que le dicen coge M cogen que se los lleva aunque luego en casa

Voz 0545 46:19 la ni los utilice dice como no

Voz 0032 46:22 la bolsa de plástico que ponen para lavandería que que le pongo la ropa sucia ya lavar en casa

Voz 1491 46:26 Timberlake Carrington también se llevan los botecito

Voz 22 46:30 pero sólo si son de los que le gustan a poder rellenar los y usarlos luego en otros viajes au en la mochila del gimnasio y encima eh

Voz 1491 46:39 y tiene argumentos se el Carrington dice que hace un favor a la tierra porque está reciclando

Voz 0032 46:46 John May nos dice que que que se supone que las zapatillas son de cortesía que no se reutilizan así que si las llevas Marina casa puedes estar tranquila que son de cortesía del hotel Goyo Jones confiesa que sufre cuando ve a otros clientes en el comedor llenándose los bolsos de comida escribe da la impresión de que el comedor se cierra para siempre me da vergüenza ajena hombre

Voz 1491 47:05 en Arsène los bolsos tampoco es eso

Voz 0032 47:07 notita igual para la playa Aung Sang muy claro

Voz 1491 47:10 incitó para después la encuesta sigue abierta arroba de buenas en Twitter podéis mandarnos todavía que queda medio prolonga por delante notas de voz

Voz 0577 47:18 al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro son las cinco y diecisiete las cuatro y diecisiete en Canarias

Voz 1491 47:35 podríamos decir que estamos empezando a caer un poco en la rutina lo que se refiere a la actualidad semana advirtió el juicio el proceso Janine no es de que empezó hace años eh los viernes sociales del Gobierno y ahora también los martes horrorosos del pudo el español la semana pasada fue el Madrid esta ha sido el Atlético que ha caído tres cero en Turín y ha quedado también eliminado de la Champions

Voz 1375 47:58 es una de las noches sino la más decepcionante desde que el Cholo Simeone entrena al Atlético de Madrid no la más dura evidentemente hay dos noches que en cuanto a dureza es imposible de competir las dos Champions que perdieron contra el Real Madrid no digo más duro que eso que eso es imposible superarlo

Voz 29 48:14 sí

Voz 1375 48:15 pero sí creo que hoy el Atlético está más decepcionado que incluso en aquellas dos finales que perdieron porque allí lucharon allí Murieron con las botas puestas allí lo dieron todo hasta el último minuto acabaron derrotados hundidos físicamente pudieron ganar pudieron empatar fueron a la prórroga pero hoy ha sido una caricatura de equipo que sea Ridao por no decir otra cosa en el estadio de la Juventus no se salva nadie ni el portero ni el que quiere ser Balón de Oro llamado Griezmann ni el entrenador Cholo Simeone que no ha tenido ni un minuto ni un momento ni un atisbo de capacidad de respuesta ante lo que ha hecho la Juventus en los noventa minutos que ha sido ser mejor

Voz 0032 48:54 bueno el Atlético de Madrid no es que haya jugado mal es que directamente no ha tirado a portería en todo el partido ellos unas con más grande porque venían de haber ganado el partido de ida dos cero dejando buenísimas sensaciones ya sabes que muchas veces sino todas es muy difícil poner de acuerdo a periodistas jugadores pero esta noche Manu Carreño Griezmann están haya en la misma línea

Voz 1375 49:15 con todo el respeto a un proyecto a un entrenador y a un equipo al que admiramos por su por por lo que han construido en estos siete años con el Cholo Simeone al frente ha sido patético ver al Atlético de Madrid ha sido verdaderamente patético ver a un Atlético con miedo diría no sido no por eso decía lo de una noche decepcionante porque era como eh irreconocibles todos no no eran ha dicho Griezmann también hemos escuchado Cristiano Ronaldo para esto me fichó la Juve esto ha dicho Antoine Griezmann visiblemente molesto y cabreado nada más acabar el partido

Voz 34 49:43 no no hemos entró en nuestro partido sabíamos que iba a ser el difícil ir le hemos elegido mal

Voz 35 49:50 el día para para que haga la no

Voz 34 49:52 perdón por la expresión pero ha sido así es que hasta

Voz 0032 49:58 mi familia no sé qué eh yo tampoco

Voz 34 50:00 sí me judíos estamos

Voz 1375 50:03 jodidos estamos hasta mi Familia no saber qué decirme yo tampoco a ellos decepcionado muy desde decepcionados

Voz 1491 50:08 es una persona que conoce muy bien al club y al Cholo es Kiko que fue compañero de Simeone a finales de los noventa del Atlético de Madrid se queda sin la posibilidad de jugar su final su final en el Metropolitano pero eso dice sólo certifica una cosa que Simeone también es humano