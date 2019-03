De Buenas a Primeras (14/03/2019)

Voz 0107 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:49 empieza el jueves catorce de marzo con cinco grados en Zumárraga Guipúzcoa allí subiendo aunque ahora no se note la mañana las el FIA todavía con las horas van a volver a subir las temperaturas en todo el país y va a superar los veinte grados de máxima en el sur y en Canarias cuando hay unas pensiones dignas no se puede curar

Voz 5 01:15 el sistema de pensiones es prioritario que la explosión no sepa de España citando el derecho al aborto siempre queremos hacia las pensiones hace lo que deberíamos pensar es en cómo tenemos más niños

Voz 6 01:25 no como los agotado mezclar la caja de las

Voz 7 01:28 acciones con la ley del aborto

Voz 6 01:30 no me parece lógico también vamos a decirles

Voz 5 01:33 otros mayores que las pensiones tienen futuro

Voz 1491 01:36 el futuro eso sí que no sabemos exactamente cómo va a ser sí que podemos asegurar algo ahora mismo con total certeza que vamos a oír hablar mucho de pensiones de aquí al veintiocho de abril que se celebran elecciones generales

Voz 0107 01:48 sí porque los pensionistas han demostrado mira por ejemplo saliendo a la calle como cada lunes en Bilbao para exigir la revalorización ligada al IPC los pensionistas han demostrado que son muchos que están movilizados y que están muy enfadados

Voz 1491 02:00 este es uno de esos asuntos en los que influye y mucho el sitio donde te haya tocado vivir porque la pensión media en España es de unos mil noventa euros la media del año pasado pero en Extremadura los jubilados no llega a cobrar novecientos euros al mes mientras que en Euskadi la media es de mil trescientos euros

Voz 0107 02:16 diferencias al margen lo que está claro es que el panorama actual no es para ser optimista salarios cada vez más bajos y más temporalidad una tasa de natalidad de las más bajas de Europa y unos políticos que en cuanto se atisban elecciones empiezan a mirar por lo suyo rompen las negociaciones para reformar de una vez el sistema

Voz 1491 02:35 qué podemos hacer para asegurarnos las pensiones del futuro de momento nosotros miramos al resto de Europa Julian

Voz 5 02:41 Lima en Europa existen tantos sistemas deben

Voz 0188 02:44 Hoeness como forma seis de nombrarlas

Voz 5 02:46 sepa la juez Esteller

Voz 8 02:50 edición de día ancianita escuela atención

Voz 0188 02:54 los sistemas públicos privados mixtos que permiten a los jubilados disfrutar de su tiempo después de años de trabajo el nuestro es íntegramente público de solidaridad intergeneracional

Voz 9 03:06 vea todos es para nuestro futuro es para el presente de ahora

Voz 0188 03:10 es decir los que trabajan no están aportando dinero a su futura pensión sino la de los pensionistas de hoy en día con la confianza de que cuando ellos se jubilen alguien pagará suspensión en Holanda el país de la OCDE con la tasa más baja de pobreza la tercera edad cobran por un lado la pensión pública y por otro un plan de empresa que suele complementarse además con un seguro privado al final de media un holandés jubilado cobra unos tres mil quinientos euros al mes en Alemania la pensión media es algo más baja dos mil doscientos euros una parte la paz al sistema público y otra los planes de empresas o privados que cubren al setenta por ciento de la población en los dos sistemas la mayor parte del dinero viene del complemento privado pero es especialmente exagerado en Reino Unido allí la pensión básica es de sólo unos quinientos noventa euros pero se complementa con planes privados a los que están suscritos un cuarenta y tres por ciento de los británicos de ahí que a muchos de ellos los tengamos de vecinos

Voz 9 04:06 indies bueno con Live que

Voz 0188 04:08 porque España tiene un nivel de vida mucho más bajo hice hace más fácil apurar la pensión hasta final de mes

a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a analizar cómo funcionan los sistemas de pensiones de países como Holanda Alemania o Reino Unido que tantos expertos señalan como posible referentes sistemas en los que ha estado profundizando nuestro compañero Sergio Soto redactor de Cadena Ser punto com con el que vamos a charlar dentro de una hora

Voz 1 04:47 el ganador absoluto de la encuesta de una arroba de buenas a menos de las cuatro opciones que os damos en Twitter el videojuego retro ya lo podemos considerar retrógradas echáis de menos más horas de vuestra

Voz 5 05:01 la vida eh Bono Osama robar

Voz 1 05:03 todo es el Super Mario Bros cincuenta y uno por ciento de los votos seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 10 05:10 muy buenas yo lo que echo de menos maniobras lo malo que era yo jugando en los acuerdos de menos porque nunca llegue a esta terminan no pero me he ido un poquito atrás en el tiempo recuerda que ya consolas que llevaba una cinta un buen rato oyendo ese pitido constante cuando parecía que iba a cargar el juego por había un error y tenía que volver a empezar de nuevo de te pegaba más tiempo escuchando el ruido que jugar a la consola

Voz 0107 05:38 pues no sabemos queda tienes José de Málaga pero eso del pitido en principio no nos suena

Voz 1 05:43 a mí tampoco el equipo no sabemos sitio

Voz 0107 05:45 prefiero estar Spectrum pero nosotros no lo practicamos

Voz 1491 05:48 es cierto que la tecnología nos ha traicionado

Voz 0107 05:51 ha estado caído buena parte del día

Voz 1491 05:53 sí que muchos Nos estáis escribiendo que no habéis podido mandarnos notas

Voz 1 05:56 de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que ya funciona ya puedes hacerlo

Voz 0107 06:01 que si ha llegado no sabemos cómo pero si no es el mensaje de una oyente incondicional a saber qué hilos habrá movido para mandarnos un nota de voz

Voz 11 06:10 Julio de Alicante pues veréis en los turnos de noche me pasaba pantallas y pantallas de los Khan el que más me entretienen los viajes y las largas esperas Candy que era como no están las opciones pues voto por el terrorismo

Voz 12 06:29 eh

Voz 11 06:36 a pie junto también a bajar juegos para entrenar la memoria y la verdad es que somos

Voz 5 06:44 no

Voz 1 06:49 el tetris segundo más votado en la encuesta de hoy veintiuno por ciento de los votos para el mítico juego de encajar bloques cada vez más y más y más rápido al ritmo de esta música en lo que y

Voz 5 07:06 con un diecinueve por ciento para el Super Pipe y nueve por ciento para él

Voz 1 07:12 comecocos Pac Man seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro arroba de buenas en Twitter donde podéis votaría asomaron

Voz 5 07:18 si queréis ver la

Voz 1491 07:21 ha montado con la encuesta de hoy todos los nostálgicos de más la recordando bueno históricos de Snow Bros Donkey Kong Bergman Arca no Out Run puzzle Bob el meta les la estoy Fighter II

Voz 1 07:33 no confesiones como la de Ángeles Ballesteros arroba Ángeles Colita su preferido dice era el Super Mario

Voz 0107 07:39 Nos escribe en Twitter sólo dejábamos jugar una hora al día a mi hijo por las tardes cuando se iba a las extraescolares nos poníamos mi marido

Voz 1 07:46 Abelló a jugar las tres horas que él estaba fuera yo seré una madre que de madrugada hacia lo mismo sin el bombero Nancy Sergio Díez en la producción es más de Mario Kart y Borja González ya tiene bastantes botones ahí en la técnica como para despistar Según videojuego empieza el jueves catorce de marzo empieza de buenas a primeras

Voz 13 08:06 eh eh eh eh

Voz 14 08:51 o friends P

Voz 15 09:24 veinte

Voz 14 09:42 eh

Voz 15 10:18 nada

esto que suena es Morgan han ganado cinco de los seis premios de la música independiente para los que estaban nominados incluidos los dos más importantes Mejor Artista y Mejor Album del Año una banda madrileña que suena así de bien

Voz 1 10:47 este año dos mil diecinueve de un total de nueve películas de superhéroes casi una al mes todas como no de Hollywood desde el tipo alquilamos de una araña la pubertad hasta los ex Men que en opinión de Juan López no son más que una pandilla de inadaptados que termina en una secta dirigida por Ana calvo que tiene migrañas eh qué poco respeto no estás de acuerdo López hoy queremos empezar el programa reivindicando al superhéroe español y al héroe útil para que no caigan en el olvido

Voz 9 11:16 aquí veis junto al I presunto la y no digamos gracias pero puede por la noche transformarse una especie de súper héroe no tiene usted hiciera

Voz 17 11:23 cuando venga aquí de vacaciones y como unos boquerones fritos me transformó

Voz 9 11:34 a ver si lo digo bien claro así os chiquilina hermanos que superpoderes tiene Benalmádena

Voz 17 11:42 a muchísimos por ejemplo cuando alguien está acalorado yo voy y me sacó de la nada un abanico aéreos

Voz 0107 11:48 bueno Ana además bueno este podríamos decir que sería un superhéroe más a nivel provincial no es que hay muchas veces que a los guionistas se les va de las manos y crean personajes hombre demasiado pretencioso

Voz 1 11:58 pero suena bien viene sin alma además si suena bien pero

Voz 0107 12:01 pues palos rural digamos siguiente vino una radio en diciembre de cara y ya sabéis a las cenas de familias de Navidad es ante todo una figura de algo que brilla por su ausencia el consenso

Voz 9 12:12 es aquí donde lo ves este Toledo un super cuando las circunstancias lo demandan se convierte él

Voz 15 12:18 en Changeling

Voz 9 12:22 no

Voz 0107 12:29 Cuenca cambiador

Voz 9 12:32 tema super puede conversaciones tensas lanzo no así hay otro tema ya sin las personan no caer en posible discusiones estar teniendo

Voz 1491 12:52 pues Mestre también de una madre que tiene ese poder de cambiar de tema cuando los Especialistas secundarios han presentado en La Ventana el último de su superhéroes su nombre que en la vida privada rezuman mediocridad aburrimiento y casi diría que asco

Voz 9 13:07 buenas tardes buenas tardes cómo te llamas me Benito erótico mito erótico llama de Zaragoza primero porque estás en asentado de acuerdo como es Benito es un tipo bastante vale si me permites con una conversación diríamos poco interesante una vida insulsa insultando

Voz 0084 13:27 ya mi mejor amiga Mi madre no te di

Voz 9 13:31 por ejemplo visto este fin de semana pasado la pasado fui a misa con mi madre madre luego estuve en casa jugando a las Palabras encadenadas a Sara que tienes que decir una palabra que empiece con la va a decir nada mi madre dice casi yo yo yo digo ella dice casa conejo ya te digo sí sí ya una vida digamos cerca del patetismo si si no

Voz 0107 14:03 bueno seguramente estáis pensando que es imposible eh que Benito erótico tenga algún don más allá de pedir la paga a su madre pues mira estáis equivocados su transformación es absoluta

Voz 9 14:13 sin embargo cuando quieres te conviertes una persona muchísimo más interesante llena de vivencias te conviertes en quién ML no hemos voló banqueta Colomán Cruchaga y que una mina melena Riley

Voz 5 14:37 sabes que va camino de Calamaro

Voz 9 14:40 hay música tomando temas saberlo ya sé qué vino también lo era que cambio ya estoy hablando con una persona esté por ahí traté un chaval de Venice Andrés

Voz 0188 14:53 que nuestros oyentes

Voz 1 14:54 en pero esto debe convertirse en un argentino con la habían no parece demasiado extraordinario no de hecho ya hay unos veinte millones

Voz 1491 15:02 desde personas con es de poder sumando entre Argentina en las discotecas españolas pero lo Man no se queda sólo en eso

Voz 9 15:08 no me presentaré mi forma diferente pero siempre interesante siempre de una pregunta otra pregunta

Voz 18 15:15 eh eh que libras has leído últimamente a la leyó mi madre yo madre pero si te conviertes en Milán

Voz 9 15:26 yo recomiendo encarecidamente imprescindible millón de Bolinaga uno de los poetas franceses con una influencia más decisivo en la vanguardia de principios y lo hará yo es Woody me puse una copa de Pinoso

Voz 5 15:40 si la música de Maria Callas y releer su tremendo derrotas derrota tiene

Voz 9 15:47 novia que mi madre no juega deja a menos que te convierta se inmoló que volveré a venir en mi apartamento Álvaro macarrones también me llaman estereotipo Man no

Voz 1 16:03 dentro de cuarenta y seis y cuarenta en Canarias

Voz 0107 16:18 la misma noche de hecho lo contaban en los boletines el Gobierno de Venezuela ha anunciado que sea restablecido el servicio eléctrico en el país después de casi una semana de apagón no todavía eso sí no no está todo hecho

Voz 8 16:29 quedan algunos problemas en algunas zonas relacionado con transformadores que fueron

Voz 1 16:37 saboteado es el ministro de Comunicación venezolano Jorge Rodríguez que insiste en hablar de sabotaje como ha venido haciendo el presidente Maduro para explica de la pago

Voz 19 16:46 lo venía darles este mensaje vamos a dos individuos tratando de sabotear el sistema de comunicaciones yo pido que no solamente a los autores materiales directos de estos sabotajes desesperado sino cada fascista criminal de este ataque imperialista eso se llama golpe criminal eléctrico bueno Maduro gays

Voz 0107 17:10 sabotaje entre otras lindezas nos daría para un programa entero pero nos centramos en sabotaje porque es la palabra protagonista de la cara B de Hora Veinticinco exactamente que es un sabotaje

Voz 1880 17:21 no hago deterioro que se hace en servicios instalaciones productos o procesos

Voz 5 17:26 como procedimiento de lucha contra los paz

Voz 1880 17:28 tronos contra el Estado contra las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos la segunda acepción del diccionario dice oposición hubo obstrucción disimulada contra proyectos órdenes decisiones o ideas y es una palabra francés vamos a votar si la palabra sabotaje proviene etimológico del francés sabotaje viene de sabor es un sueco es un zapato de madera IS sueco ese sabor lo usaban en los movimientos anarquistas de finales de siglo XIX y principios del XX para las reivindicaciones laborales y políticas sobre todo las relacionadas con la jornada de trabajo los a Bosch los suecos empleaban para inutilizar las máquinas de las industrias eh con con esos pocos las obstruyen o daban también golpes a las máquinas pero bueno hay otras teorías sobre el origen del uso de la palabra una más es que los saboteadores verán los campesinos que es el pisotean con su suecos las cosechas era también su modo de protestar frente a los dueños de las tierras y escucha lo bien que suenan los sabores de Helene en la voz de Georges Brassens

Voz 9 18:31 no

Voz 20 18:33 la ley

Voz 5 18:36 no

Voz 1491 18:38 no vamos otra teoría más es que como este caminaba tan tan mal con esos sabores bots esos huecos de de madera eso provocaba cierta inestabilidad a los que lo lo llevaban y como consecuencia los obreros serán menos eficientes

Voz 0107 18:52 pero ojo eh que que los sabotajes no sólo nacen y nacían de la clase obrera no sólo son de los de abajo contra los de arriba a escuchar atentamente al historiador Pablo Sánchez León que es investigador también en la Universidad Nova delito

Voz 21 19:05 también sabotajes montan grupos terroristas en Estados Unidos se les han sesenta como los Weather Underground que ponen bombas simbólicas el lugares los que tienen que llamar la atención pero siempre que no haya víctimas

Voz 0194 19:16 entonces el sabotaje es un medio de presión no es nunca el resultado

Voz 21 19:19 sí claro claro con esa efectos claros efectos sobre la desestructuración del poder del contrario banderillas

Voz 0194 19:26 es decir lo que pueden hacer por ejemplo terceros países con Venezuela desde la asfixia económica algunas otras iniciativas para intentar derrocar al régimen de Maduro eso tú lo llamaría sabotaje

Voz 21 19:36 que son sabotaje claramente desde agentes componer con mucho poder hecho pero no dejan de ser sabotaje

Voz 0194 19:42 es decir tenemos muchas veces la imagen del sabotaje como algo violento o que lleva violencia no tiene por qué

Voz 21 19:48 yo no puede estar muy organizado en una buena partida de póquer de señores muy poderosos al terminaron a comida en el sabotaje organizado por poderosos es una forma

Voz 1 19:56 además

Voz 21 19:59 dos reformas radicales no es la primera vez no digo que esto sea

Voz 22 20:03 a favor deben que Venezuela presta claro que es forma

Voz 14 20:06 a ver

Voz 1 20:21 metamos una piedra en el engranaje propone María Lavalle en este tema de mil novecientos noventa y cuatro

Voz 0107 20:31 íbamos con los ejemplos de sabotaje en la cultura empezando por la tele esta es quizás una de las primeras saboteado horas que conocieron los que eran niños por los setenta ochenta aquí es cuando proclaman presidenta a la bruja avería

Voz 23 20:47 Torreón foros y filamentos full tiró Callas bien el Parlamento el pueblo emitía un unánime lamento estableceremos Creed ya fuera del gran todo acaba

Voz 1 21:02 hace casi dos meses de la muerte de Lolo Rico la creadora precisamente de la bola de cristal el programa desde que la bruja avería llamada la guerrilla la proto

Voz 1491 21:10 está el sabotaje invitada a los niños españoles a cuestionarlo todo

Voz 0107 21:15 si un programa de televisión que les pedía a los niños que no vieran la tele vamos ahora con el cine un clásico de Hitchcock

Voz 24 21:21 es que no ha mentido a quienes dijo que él había estado aquí antes pues que nos invita Almozara gustos gustaría saberlo

Voz 25 21:29 ah misterio de mi vida he estado tan lo

Voz 1 21:32 año cuarenta y dos cuenta la historia de un obrero de una fábrica aeronáutica

Voz 1491 21:35 los Ángeles acusado y perseguido como supuesto responsable de una explosión en la planta en la que trabaja que en realidad él sabe que es producto de un sabotaje

Voz 0107 21:44 sí por eso para quitarse la culpa empieza a una investigación por todo el país pero de todo esto hace ya unas décadas inicios os pregunto ahora ahora sí tenemos que pensar en los saboteadores del siglo XXI quiénes serían bueno pues en Hora Veinticinco dicen que son los hackers Los piratas informáticos no está nada mal tirado con ellos como protagonistas una serie la serie Mister robot

Voz 26 22:04 durante de ocho imanes

Voz 1906 22:08 Carmena

Voz 27 22:11 tengo

Voz 1880 22:13 una serie de hackers que que acaba justo este año dos mil diecinueve con su cuarta temporada el protagonista es Elliot al que han llegado a describir como un hacker

Voz 1906 22:21 justiciero psicótico y antisocial

Voz 1880 22:24 oye el el Proteja es Rami Malek es el protagonista de Bohemia en rapsoda que se acaba de ella

Voz 1906 22:29 llevar el Oscar a mejor actor principal

Voz 14 22:41 estaba pensando a ver cuál canción de

Voz 1880 22:43 quién puede oponer pues supongo que esto es lo que dicen los saboteadores no no me parece ahora que ya voy para ella en ella estoy en ello y bueno antes de marcharnos quería recomendar una canción más hemos estado hablando de las guerrillas de ponerse en marcha organizar a la hora de sabotear y me he acordado de Ser brigada que es este tema que escuchemos ahora de León Benavente

Voz 28 23:07 ese hombre pronto de todo hay gente que no acaban grande decidieron pasar todas las noches ser más fría

Voz 11 23:18 mano devuelves a primeras

Voz 1491 23:31 el martes dedicamos parte del programa analizar el potencial de guasa como correa de transmisión de noticias falsas en concreto de las políticas pero también sirve para para transmitir

Voz 0107 23:41 bulos relacionados con la salud sí porque muchos pacientes dejan su tratamiento médico por hacer caso a estas terapias alternativas Ostos consejos sin ningún tipo de fundamento que también se comparten a través de whatsapp en SER Consumidor han tratado este asunto con Carlos Mateos que es coordinador de la iniciativa Salut sin bulos recientemente presentaba un informe sobre este sobre este tema

Voz 30 24:00 pues sí nos hemos juntado sociedades científicas asociaciones de pacientes y de periodistas para llegar a un consenso sobre los bulos que podemos hacer frente a ellos y al frente al llamado Dr Google y bueno pues lo que hemos visto es que los bulos por supuesto propagado mucho en los últimos años igual en Canal donde creemos que puede haber más difusión de salud llega a través de fuentes de confianza en la que cree que lo que pasa es que muchos de los bulos están muy bien fabricados en referencia al supuestamente científica en algunos productos y claro la población no tiene conocimientos suficientes para saber si es verdad o incluso esos productos los Internet y efectivamente orígenes pero claro lo que no dice seguro es que tienen que sea una dosis pues muchísimo mayor de la que podíamos tener en en ese puesto que con el que estamos en contacto

Voz 0194 24:54 que si las semillas de Chilla que si las vallas de oye que si la aquí Noa que si tomando un vaso de agua con limón no sé qué problema evitamos que es todos los días chorreo continuo eh

Voz 30 25:05 sí además los llamados súper alimentos que bueno pues todos los nutricionistas dicen que los no existe en este súper alimentos se ponen de moda y cada año se pone uno hay muchos intereses detrás de esos alimentos que parece que nos van a curar de todo bueno pues mucha gente incluso vemos que abandona el tratamiento porque piensa que con una alimentación basada en alguno de estos productos

Voz 1491 25:29 pura uno de los bulos sanitarios estéticos también más extendidos últimamente a través de Aguas tapiz de las redes sociales es el de los supuestos beneficios de de la ingesta de colágeno José Miguel Mulet profesor de Bioquímica de de biología molecular en la Politécnica de Valencia explicado qué hay de cierto en las supuestas propiedades beneficiosas de esta

Voz 0194 25:50 si tiene algún sentido que nos gastamos dinero en determinados productos de este tipo

Voz 30 25:55 no te digo porque el colágeno una proteína que es cierto que es la proteína que entre otras cosas les da firmeza a la piel y cuando por la edad esa proteína empiezan a fallar te salen las arrugas

Voz 1210 26:09 a veces las arrugas son por defectos una formación

Voz 30 26:11 colágeno si dicho esto que esto es verdad lo que nos ciertos que por comer colágeno o por ponerte una crema de colágeno esto vaya a tener algún efecto porque porque el colágeno una proteína cualquier proteína que te comas en el estómago se va degradar en sus correspondientes aminoácidos hay varios minutos después de haber de la comida ya te da igual que proteína fuera que fuera colágeno que fuera otra proteína porque se va a romper sitos

Voz 0194 26:38 es decir que si lo tomamos no sirve para nada

Voz 30 26:41 no básicamente no cualquier proteína que te comas en de de estomago se degrada y eso lo saben muy bien los diabéticos que tienen que ponerse una proteína bueno un péptido que seamos insulina y por eso la insulina no se puede tomar por vía oral que facilitaría la vida de los diabéticos por eso la tienen que ingerir pues sí en un tema tan delicado tan grave como es la diabetes no han encontrado todavía una solución de hecho hace poco salió una micro jeringa que sí que se podría inyectar pues tú imagínate para un tema como éste que el colágeno que es una proteína ingerida tenga algún efecto la respuesta respuestas no las proteínas ingeridas no se ponen de sexo se degradan el estómago

Voz 11 27:23 devuelves a primeras

Voz 1491 28:58 pero tenemos el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal para escuchar este han combinado con el que empieza siempre sus actuaciones un himno de la lucha por los derechos LGTB ir con la que nosotros sí nos identificamos

Voz 14 29:42 de esa primeros Cop Marina Fernández

Voz 0194 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0127 30:07 han acordado buenos días buenos días después de decir que no quieren y el acuerdo de mí con la Unión Europea ni un Brexit a las bravas los diputados británicos tienen que volver a votar por tercer día consecutivo en el Parlamento hoy Luque deciden si el Gobierno debe pedir a Bruselas que

Voz 8 30:21 hace la fecha de salida prevista para dentro de quince días pero en las instituciones comunitarias piden a Londres que

Voz 1491 30:27 esconda a dos preguntas aplazarla por cuánto tiempo

Voz 8 30:30 aquel corresponsal Griselda Pastor la prórroga

Voz 0738 30:33 los Comunes no va a ser automática porque los Veintisiete estudian fijarme condiciones al tres a mí no es un debate fácil porque la Unión desea una salida negociada y tal como están las cosas la mayoría sabe que es mejor la prórroga que nada pero la aprobación de esa ampliación de plazos no puede darse de manera automática según fuentes de las negociaciones que dan por hecho que May deberá encontrar fórmulas para garantizar que puedes someter a una nueva consulta lleva un tiempo prudente el acuerdo tumbado prudente es un plazo acotado al periodo electoral europeos decir

Voz 32 31:11 de dos meses escasos a no ser claro que la crisis británica les lleve allí a elecciones anticipadas lo que haría necesario otro escenario en el que el tiempo tendría obligatoriamente que ser mucho más amplio

Voz 0127 31:26 las aerolíneas de Estados Unidos valoran como les afecta el hecho de que también se haya prohibido allí la circulación del modelo Boeing siniestrado en Etiopía Boyne es una compañía americana y son muchas las empresas que tienen esos aviones en sus flotas Donald Trump se suma así a la decisión de más de cuarenta países de todo el mundo corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 31:44 la Agencia Federal de Aviación asegura que la información obtenida vía satélite sobre la trayectoria del avión sumada a los datos recabados en el lugar del siniestro sobre la configuración de la aeronave indica que hay similitudes entre los accidentes de Etiopía de este fin de semana y el de Ndong decía del pasado mes de octubre ambos eran cederle siete después de que Canada suspendiera todos los

Voz 1 32:07 buenas de este tipo de aviones el presidente Donald trampa

Voz 1510 32:09 firmado de urgencia la suspensión también de estos vuelos en EEUU decía a Trump que la seguridad de todos los estadounidenses es la prioridad más de setenta aeronaves se han visto afecta dadas la mayoría de la compañía low cost Southwest Airlines American Airlines el presidente ha explicado que la medida temporal se ha tomado con el consenso de las autoridades de aviación con las aerolíneas y con el director de Boeing Dennis mío Berg que ha dicho en un comunicado que apoya esta decisión para tranquilizar a los usuarios aunque tiene plena confianza en la seguridad de los siete tres siete

Voz 0127 32:42 York Times publica hasta ahora que los fiscales federales de Nueva York han iniciado una investigación criminal sobre las prácticas de Facebook de compartir datos privados de sus usuarios con más de ciento cincuenta compañías entre ellas Apple Amazon o Netflix la noticia se conoce después de que la red social dos de sus plataformas más utilizadas en todo el mundo está Grammy Guaza hayan sufrido una caída parcial de su servicio en todo el mundo durante horas más información dentro de media hora y en cadenaser punto concreto

Voz 0107 33:09 les eh

Voz 1 33:35 con Facebook que guasa ya restablecidos funcionando seguro que a todo

Voz 1491 33:41 las viene el jueves en lo informativo vamos que nos espera en lo meteorológico Luismi Pérez buenos días

Voz 0047 33:46 buenos días Marina jueves en el que antes de salir a la calle tendremos que preparar algún jersey más a una chaquetilla más porque han bajado las temperaturas en gran parte del país por ejemplo ahora mismo el León tenemos un grado bajo cero

Voz 25 34:00 hoy un grado positivo en Ourense un ambiente

Voz 0047 34:03 dio tres grados en Albacete seis en Mérida diez en Valencia o en Formentera trece grados en Almería que ya no baja tanto o baja menos aún en el caso de Las Palmas de Gran Canaria con diecisiete grados ahora mismo esta tarde sí que el ambiente base era agradable sobre todo hacia el sur del país y de hecho Marina en el Guadalquivir sobretodo en la zona baja del Guadalquivir de Sevilla hacia el mar aproximadamente veinticinco veintiséis grados esta tarde con algunas nubes que en el Cantábrico siguen siendo más abundantes dejan alguna lluvia ahora en Euskadi también en la zona del Bidasoa en Navarra también algún chubasco que cae esta mañana básicamente en menor Arca todas esas nubes se van a acabar disipando por tanto la tarde acabará siendo de bastante sol en esas comunidades en el resto del país va a ser una jornada bastante limpia con pocas nubes algunas cerca del estrecho allí justamente el viento de Levante va a ser bien tozudo en gran parte del mediterráneo vientos variables esta mañana del Norte esta tarde del suroeste en el Ebro el Ebro que va a tener Cierzo todo el día iba bastante insistente sobretodo en zonas como Zaragoza

Voz 1491 35:03 Luismi nosotros lo tenemos muy fácil cuando queremos saber el tiempo bueno cada día porque te llamamos

Voz 1 35:08 sí pero los que no tienen tu número de teléfono

Voz 1491 35:11 por bueno necesitan saber algún Trujillo más allá de cabello rubio la humedad que nos contadas hundía o los grillos que ya tenemos dicho que en cuanto se acerque el verano queremos

Voz 1 35:21 de demostración en directo que hoy

Voz 1491 35:25 Nos vas a contar un método para los que tengan buen olfato yo no estoy en el grupo pero bueno me lo pido

Voz 0047 35:30 eso sí de hecho mira yo soy yo sí que estoy en ese grupo porque la verdad es que soy súper susceptible a a los cambios de olor a veces me dice que si estoy embarazado

Voz 1491 35:39 yo también soy susceptible a los cambios pero lo de de ídem

Voz 1 35:41 edificar en olores no lo llevo muy bien la verdad

Voz 0047 35:44 pues mira hoy hoy os voy a dar un truco para en función de ese olor saber el tiempo que va a hacer Abe el el hecho de que nosotros tengamos aire eso crea una presión atmosférica las presiones pueden subir o pueden bajar el hecho de que bajen significa que hay como una especie de déficit de ese aire por tanto no hay tanto Press no hay tanta presión contra el sur lo ha eso para para llevarlo al lenguaje más cotidiano suba la presión nos indica que está cerca de un anticiclón ese ese exceso de presión exceso no significa que sea malo sino que hay simplemente más aire en ese punto cuando la presión baja básicamente ese nos acerca una depresión Se nos acerca una baja una borrasca sí he dicho esto cuando hay mucha presión cuando el ambiente es más tranquilo más anticiclónico en general esa presión hace que todos los olores queden

Voz 0194 36:30 manchados al suelo por tanto los malos olores sobretodo en este caso vamos a hablar de los malos olores

Voz 0047 36:36 que provienen pues de agua que pueda estar estancada de alcantarillas por ejemplo ese aire no sube porque queda a presión contra el suelo y nosotros no notamos ese olor en el momento en el que podamos empezar a notar ese ese mal olor ese olor pues a cloacas básicamente a tuberías que pueden estar algo paradas algo que no circula el agua es cuando nos está indicando que la prisión está bajando Iker probablemente llueva o que por lo menos el tiempo sea más inestable

Voz 1 37:04 sí está bajando la prensa celda redacción porque es verdad llevó como toda la noche quejándose de que me olía no no muy bien pero

Voz 0107 37:12 además me sorprende lo que nos cuentas porque yo pensaba que era un poco como al revés tenía la sensación por lo menos que a más calor e más olor pero no

Voz 0047 37:20 no fíjate una cosa cuando la temperatura sube también siempre da la presión atmosférica baja hay que decir que a grandes rasgos a cantidad de de depresión en verano tenemos menos que en que en invierno

Voz 0107 37:32 son básicamente por eso porque el aire es más caliente

Voz 0047 37:35 de caliente tiende a subir cuando sube lo que hace es vaciar entre comillas el aire que tenemos en superficie pero en cualquier caso a ese mal olor lo podemos hacer Air lógicamente en una ciudad o en una zona en la que sea susceptible de acumularse agua que la que pueda haber por ejemplo fábricas en la que pueda haber actividades que provoquen ese mal olor por tanto de un desde un punto de vista estándar el hecho de que baje la presión hace aflorar esos malos olores ese esa peste por qué no decirlo ir por tanto nos está avisando que el tiempo va a cambiar sobre todo en el oeste del país hacia el norte cuando las placas empiezan a oler después de un tiempo en el que quizás no hemos notado ese mal olor pues llenos esta indicando que las nubes y las borrascas está más cerquita

Voz 0107 38:21 Jean otro clásico es observar a los animales no a los pájaros por ejemplo tú dirías algo así de cuando el grado vuela bajo hace un frío del carajo Se suele cumplir los animales nos indican el tiempo que va

Voz 0047 38:34 pues muchas veces a todo esto de por ejemplo antes el olor o ahora los animales en este caso los pájaros no es que sea matemático sitúe es un pájaro haciendo X movimiento no significa al cien por cien que vaya a pasar algo desde el punto de vista meteorológico pero sí que las relaciones bastante directa por tanto en ver el comportamiento de esos animales de esos pájaros en este caso de esas aves sí que nos puede decir el tiempo futuro al menos iba Llovero Si el tiempo va a ser un poquito más tranquilo que quizás días que han sido lluviosos mira lo desgajó vuela bajo haber eso tiene una explicación Bastad de sencilla IU tiene una explicación que sí que es mi en este caso es bastante correlación hable a ver los pájaros de pequeña envergadura ahí estamos hablando pues eso de gran juegos de por ejemplo de de gorriones de golondrinas pájaros que son bastante tanto de campo como de ciudad esos pájaros en gran medida Se se alimentan entre otras cosas de insectos gran parte de los insectos que tienen tienen alas por tanto vuelan Si esos insectos están en un seno en una zona vaya en la que la humedad muy baja esos insectos pesan menos lo que hacen es volar más arriba en el momento en el que se van acercando borrascas normalmente sube la humedad bueno de hecho siempre sube la humedad antes de de devenir una borrasca antes de venir un frente frío básicamente porque sino viene verano viene lluvia entonces con esa humedad que no deja de ser agua que hay en el ambiente las salas de esos pequeños mosquitos moscas cualquier cosa que vuele insectos pues esas salas se impregnan de agua que pasados animal ellos pues que tienen que volar más bajo porque pesa más porque tienen esa carga de agua Ike hace luego los que se los comen pues volar más bajo también de aquí que cuando nosotros veamos quizás la golondrina son los gorriones que están muy pesado los gorriones siempre de por sí ya no vuelan es que van dando saltos pero sí si tienes por ejemplo golondrinas que estén volando muy cerca cerca de los edificios cerca de los cerrados por ejemplo nos está indicando que hay esos mosquitos somos caso cualquier insecto que están cargados de agua para comérselos esas aves tienen que volar más bajo

Voz 1 40:36 por tanto cuando el abajo ante un carajo tiempo tiempo malo a destajo vengamos me me acuerdo de una

Voz 1491 40:44 de las últimas olas de frío que ya casi no sabemos ni lo que era eso que circo

Voz 1 40:48 lo va por por Whatsapp un un me me yo creo que ya lo he contado alguna

Voz 1491 40:51 es bastante gracioso que directamente eh alerta el gran va andando que vamos es que vuelve bajo es que el Brexit se va arrastrando por el suelo y en el suelo y también tenemos unos bichos que nos pueden ayudar a saber de qué tiempo vamos a tener las hormigas no Luis

Voz 0047 41:07 las hormigas si ahora mira hemos ido degradando hacia cositas más pequeñas de las aves hemos pasado a los insectos y esos insectos cuando no vuelan lo que hace es andar y mirad las hormigas tienen tan en bastante relación con los cambios de tiempo y qué es lo que hacen las hormigas ahí donde las veis muy pequeñitas ellas no te hablan tampoco o molestan en exceso pero como no son unas excelentes trabajadoras que tienen unos excelentes sensores Susan tenistas sean han antenas con R antenas son muy muy capaces de de notar los cambios de presión atmosférica de notar que baja la prisión o que sube básicamente cuando notan que está subiendo por tanto que se puede estar acercando un anticiclón por ejemplo lo que está pasando estos días que vuelve a subir la presión se pues las hormigas Banon no su trabajo con total tranquilidad van explorando bastante se va moviendo unas por un lado otras por otro en cambio cuando la prisión empieza a bajar sus antenas sus antenas vaya detectan que puede venir lluvia y por tanto se espabila ir muy deprisa en trabajar y en acabar la faena

Voz 1 42:10 al poco tiempo saques de asambleas están es picas es que va a llover si pesca cuando puedes iban a toda máquina es que tenemos que sacar el paraguas mira básicamente marina

Voz 0047 42:21 que estén trabajando deprisa y sobre todo que se pongan una detrás de otra en los campos en zonas por ejemplo que hay cereal eh cuando se ponen haciendo filas muy largas te está indicando que básicamente el tiempo va a cambiar ISE ponen eso en fila porque porque va mucho más deprisa Se sabe aquello de que la distancia más corta entre dos puntos es la recta y así se lo toman en serio ellas

Voz 0107 42:42 el mal es tan pequeño según una tormenta incluso pueden llegar a morir en los lógicos por ejemplo se fijan en las hormigas y en otros insectos a ver qué están haciendo bueno no sé si se fijan de esta manera pero si se fijan en su comportamiento para saber si viene o no una tormenta incluso algunas especies de insectos se reproducen entre entre ellos antes de que lleva una tormenta después de la tormenta Lothar

Voz 1 43:03 para perpetuarse sí sí sí sí sino a ver en ese sentido

Voz 0047 43:06 todo esos animales son tan pequeños pero bastante más espabilados que muchas tecnologías humanas

Voz 1491 43:11 bueno Luismi nosotros de momento vamos a seguir llamando T

Voz 0047 43:16 no me digáis que vais a mirarnos aplicaciones Joe estoy tranquilo

Voz 1 43:19 bueno alguna que otra gracias Luismi hasta mañana hasta marzo un abrazo

Voz 34 43:39 Bush

Voz 5 44:22 pues hoy paridad estoy contigo al cien por cien el pan la verdad es que su juego era entretenido conocías muchos países ellos recuerdo de verdad que descubrí que el Taj Mahal estaba la India gracias al al juego y luego había juegos e la que le jugó de los zombis que llevamos el el gol Aubry salvo así que será hagamos fantástico a acumular pues gracias Diego Diego y tú eres el pan que se lo lleva el dinero

Voz 0107 44:50 por ciento de los votos las otras tres opciones son Super Mario Bros que gana con el cincuenta y un por ciento de los votos tetris veintiún por ciento el Pac Man comecocos con el nueve por ciento

Voz 35 45:00 la verdad es que poco juego hecho que menos pero bueno si acaso las carreras de coches y de motos nombra aparecía a la derecha el itinerario y el resto de la pantalla por donde colar Socías G P de aúpa

Voz 1 45:17 de la otra gran también eh os acordáis muchos N en Twitter no me acuerdo que usuario decía es la única vez en la vida que pilotando un Ferrari Testa Rossa otros

Voz 5 45:27 es el típico no el de la bola

Voz 1 45:29 el propio Boa este me encanta

Voz 0107 45:32 además viciadas además hay un oyente que nos ha mandado una foto mecánico directamente vía no hay de videojuegos buena amen como estaban el Recreativo pues la gente también gastaba aisladamente

Voz 1 45:42 pero vamos donde nos gastamos el dinero básicamente cinco dieciséis cuatro y dieciséis en Canarias

Voz 36 45:50 apertura pierda última acción del partido la tiene atusar buscando el pase la tuya mía la Arturo Vidal siempre con su estilo Carrero sí acabó el partido el Barça ganó cinco uno momentos de sufrimiento pero al final se impuso básicamente la ley de Messi cinco uno para meterse en cuartos de final en ese camino hacia la gran final del uno de junio en el Wanda Metropolitano

Voz 1 46:13 su victoria con goleada escuchábamos cinco uno del Barça lo Olimpic de Lyon

Voz 1491 46:17 Alba la cara del fútbol español en la Champions el equipo catalán queda como único representante de la Liga después de los batacazos del Real Madrid el Atlético ir la cosa pinta bien mejor que cualquiera de los últimos años

Voz 1375 46:28 lo del equipo de Valverde que en la línea de lo que viene siendo la temporada viene alternando sobretodo irregularidad en la Liga con buenos partidos Si partido los regulares y algunos partidos incluso malos de todo ha habido en este Barça un poco irregular pero que parece que encuentra una motivación espacio especial este año sobre todo cuando llega la Champions esa música suena este en el Camp Nou no sé si porque los puso firmes a todos en pretemporada Messi cuando hijo este año quiero Laure Jona y eso ha hecho que todo el mundo ponga las orejas tiesas cada vez que llevan partido de Champions pero los mejores partidos del Barça en esta temporada dieciocho diecinueve los estamos viendo en Europa y hoy ha sido otro buen partido porque es verdad

Voz 1210 47:08 en ese ratito que decíamos ni uno de los mejores jugar

Voz 0107 47:10 desde del Barça este año está siendo Jordi Alba el lateral izquierdo renovó su contrato con el Barça el lunes pero aquí en la SER os lo contamos el veintinueve de enero esta noche ha pasado por El Larguero ya ocurrido esto

Voz 22 47:20 veo en forma Jordi te ven forma se se estoy comiendo y durmiendo bien no sea que encima encima enzimas renovado

Voz 1375 47:27 ya ya siento adelantarme que me adelante el veintinueve de enero un mes antes de que firmará pero bueno de verdad se lo ve y lo eh

Voz 22 47:33 hoy me dijiste pero muy claro

Voz 1375 47:36 este se ha equivocado o sea que todavía no estaba firmado

Voz 1 47:39 no ha hablado tampoco pero bueno bueno fue intuición acertada acertantes

Voz 1375 47:45 eso es esto como la Primitiva no voy a hacer la voy a echar la bronca eche hacerte los años el año que termina contrato pero bueno ya está ya está firmado ahora ya está todo hecho y nos alegramos y enhorabuena

Voz 1491 47:55 muchas gracias por todo sin embargo en el Camp Nou ha habido más que fútbol esta noche en el palco Ashton seguidor muy especial del club que el catorce de febrero del dos mil dieciocho salvó la vida muchísima gente se llama Antoni Borges y su historia es tremenda

Voz 1906 48:07 yo soy soy que Rodríguez tenemos en el palco uno

Voz 22 48:10 auténtico héroe el héroe de Florida

Voz 1906 48:13 Antoni Borges cuéntale a la gente que igual algunos unos acuerda hace un año en Estados Unidos en uno

Voz 37 48:18 minuto de Florida hubo un tiroteo un hombre

Voz 1906 48:21 armado entró en el instituto de Florida y mató a diecisiete personas a diecisiete alumnos si podía haber matado a muchos más si no hubiera sido porque uno de los alumnos

Voz 22 48:31 el se puso entre el hombre

Voz 1906 48:34 sus compañeros recibió cinco impactos de bala cinco disparos pero salvó la vida de veinte compañeros escuchamos

Voz 7 48:41 sí Forn así con disparo tres que tengo también una espalda y otro porque bajo el brazo y una traspasó aquí lo de menos

Voz 38 48:52 en la derecha además nuestro hiciste para

Voz 1906 48:54 para compañeros fueron veinte

Voz 7 48:57 persona pues lo lo que yo hice fue porque como ya pensé que me iba a morir es crear mi envía a las otras personas para que disfruten más de su vida y no con los Sin Tierra el dolor te lo que es

Voz 38 49:11 se han disparado practique significa

Voz 7 49:14 Barça no sé no tengo palabras para describirlo lo que significa para mí para mí es la vida entera es como una droga siempre lo tengo me cada sí siempre lo lo lo tengo corazón desde chiquito siempre lo he visto

Voz 0107 49:30 mientras tanto aquí en Madrid aún dura el berrinche de la derrota del Atlético de Madrid tres cero en Turín después de una temporada muy irregular es el momento de que algunos de sus líderes den la cara

Voz 32 49:40 no creo que haya un entrenador que haya hecho mejor las cosas que el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid pero también creo que sobre todo los últimos años está bastante por debajo de lo que hay que exigir al que es el entrenador mejor pagado del mundo veinticinco millones netos al año a Messi que le pagan más que a ningún otro futbolista en el mundo se le exige como tal se espera de el mejor pagado del mundo que dé frutos y quedé títulos o que pelee por ellos y que dé un rendimiento acorde a lo que se le paga es que esto es así en todo eh además al lado del Cholo Simeone repito el entrenador mejor pagado del mundo está un tal Antoine Griezmann que es el tercer futbolista mejor pagado del mundo detrás de Messi Neymar hay hombres espera que de vez en cuando Antoine Griezmann que es un magnífico jugador que no vamos a poner en duda porque sería de paletos pero espera que debe

Voz 1375 50:42 en cuando Antoine Griezmann dé un paso al frente y diga aquí estoy yo en un partido grande tirando del Atlético Si hay un día malo de mis compañeros

Voz 32 50:49 desde dos mil catorce hasta dos mil dieciocho no ha ganado nada yo espero más quiero más de este Atlético

Voz 39 51:08 eh

Voz 1880 51:09 ellas donde baches colma

Voz 39 51:11 la voy ya

Voz 40 51:14 hola me llamo Elia estoy viviendo en Lozán en Suiza nada y estoy aquí trabajando como investigadora me vine aquí como investigadora postdoctoral a la Universidad Politécnica de los a la Espejel una de las mejores universidades de Europa en el río quién de Shanghai Medina

Voz 1 51:34 aquí porque había una plaza de investigadora postdoctoral en el campo de las energías renovables segunda semana consecutiva con una investigadora protagoniza

Voz 1491 51:52 cuando nuestro vayas donde vayas que hoy nos lleva como escuchábamos hasta los San en Suiza para conocer a Elia como siempre de la mano de Marina García buenos días

Voz 1 52:01 los días chicos cómo estás buenos días

Voz 25 52:04 segunda semana que os traigo a una científica y además mujer porque como todos sabemos del viernes vimos otra jornada histórica de las mujeres en el ocho m yo no quería dejar pasar esta oportunidad ojalá ojalá fuese ocho EM siempre toda la vida

Voz 1 52:17 en todos los días hasta él

Voz 25 52:20 Ruiz tiene treinta y cuatro años y es de Ciudad Real pero ya lleva bastante tiempo unos cinco años por tierras suizas así fue como llegó a estas tierras de película lo que más le sorprendió

Voz 40 52:29 yo había hecho mi doctorado en Madrid con lo cual pues me pareció fantástico venir aquí yo no tenían idea de los salarios ni nada simplemente yo quería seguir en el mundo de la investigación y fue mi única oportunidad

Voz 25 52:41 espero que alguien me di cuenta de lo que pasaba en Suiza era que

Voz 40 52:45 agua yo estaba flipando con los Alar y con el salario que tenía no me podían imaginar que un investigador en la Universidad pudiera llegar a tener estos salarios que son entorno a tres veces lo que pudiera ganar en España aporta todo esto no fue en ningún motivo para venirme a ver para venir aquí a trabajar pero sí fue una de las cosas que me impactó mucho porque bueno sé que la gente va a emigrar a otros países buscando algo mejor y tal pero yo creo que