De Buenas a Primeras (15/03/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 3 00:09 en la Cadena SER de ser primeros

Voz 4 00:15 con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 00:50 empieza el viernes quince de marzo con cuatro grados un tiro de Rey Lugo hoy otro día de sol por delante con temperaturas máximas aún más más altas que las de ayer este viernes viene además con etiqueta es el Día Internacional de los Derechos de los Consumidores y nos guste o no yo no conozco a ningún ermitaño todos somos consumidores y me atrevería decir que todos nos hemos sentido alguna vez maltratados va una empresa o directamente estafados

Voz 7 01:20 sí es raro e que pasa un día sin que alguien

Voz 8 01:23 en el trabajo en casa en el bar en donde sea

Voz 7 01:25 qué pasa un día sin que alguien cercano te cuenta algún problema que ha tenido yo qué sé con la compañía de teléfono móvil con el seguro comprando algo por Internet con algún envío postal o con el banco

Voz 1491 01:35 buenos que es un tema de conversación universal y que ha dado además claro el salto las redes sociales es raro también el día que nos hace viral en internet en Twitter por ejemplo una de esas peleas de David contra Goliat de algún particular anónimo nota anónimo contra la compañía de turno porque lo cierto es que somos muy de quejarnos somos perros ladrar pobres por tirar del refranero nos gusta

Voz 1 01:58 pagarnos ya sea con la propia empresa bueno una persona que la empresa haya puesto ahí para soportar las quejas o con nuestra familia o como decíamos en las redes sociales también pero lo de pasar a la acción ya es otra cosa

Voz 1491 02:09 nueve de cada diez españoles dice un estudio de la página web reclama Ador punto es nueve de cada diez se ha sentido defraudado o maltratado como consumidor el año pasado pero de esos no cabe ni siquiera dos han llegado a reclamar el problema por un lado que no conocemos nuestros derechos como consumidores y por otro que aunque los conozcamos au tengamos una ligera idea preferimos aguantar unos que enfrentarlos Trump antes tediosos muchas veces que implica a reclamar Julia Molina hace casi sesenta años

Voz 1628 02:42 presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy habló por primera vez de algo que hasta entonces había importado más bien poco

Voz 1981 02:48 es de ahí está Messi John Lorenzo es el derecho de los consumidores

Voz 1628 02:55 de hecho a estar protegidos ante la publicidad desleal o ante los abusos de ciertas empresas las leyes con los años han ido mejorando en este sentido pero todavía estamos expuestos a que nos la cuelen tiene mucho que ver nuestro desconocimiento sobre a qué tenemos o no derecho uno veinticinco por ciento de los pasajeros por ejemplo no sabe que tiene que hacer si les retrasan o cancelan el vuelo sabemos que podemos reclamar pero la verdad que no no estoy segura de que tipo de indemnización

Voz 3 03:21 tuve unos nueve siete oros lo dipolo por normal y así

Voz 1628 03:25 muchos otros servicios tenemos derechos cuando compramos en una tienda por internet cuando contratamos un servicio incluso cuando firmamos un contrato con el banco pero muy pocos lo ejercen apenas un diecisiete por ciento de los consumidores elevan su queja a las instituciones o a los tribunales

Voz 1491 03:45 a las cinco y media en Canarias hemos invitado a todo un experto en los derechos de los consumidores a estar en de buenas a primeras vamos a charlar con Jesús Soria director de Ser Consumidor lleva casi veinte años contándonos por la radio cuáles son nuestros derechos señalando también a las empresas que se los saltan con total impunidad decíamos que sólo el diecisiete coma seis por ciento de las personas que se quejan de un servicio ponen una reclamación y hoy en nuestro oyente Cristina ha venido a demostrar la estadística

Voz 1628 04:22 Cristina estén belga en mi casa hay mucho

Voz 3 04:25 a mí porque dicen ya bien la de la reclamación en todo lo arregla diciendo a poner una reclamación de Ferrán yo no entiendo porqué la gente se queja tantos indigna tanto reclama tampoco que tenga el buen fin de aquí hasta el lunes

Voz 1491 04:39 en fin de semana habrá tirado yo sí que es verdad que soy muy de fantasear con la reclamación sease me llena la boca diga voy a hacer voy a recopilar todos estos mensajes toda esta información íbamos se van a enterar luego nada

Voz 1 04:52 a mí algunas de lo que he hecho es que sí ha puesto una reclamación pero me he dado cuenta que no ha servido para nada

Voz 1491 04:58 pues hay que comentárselo a Jesús Soria lo que que Cristina no sea tan tan de nada la mayoría somos más de quejarnos que de actuar hoy preguntamos la encuesta arroba de buenas en Twitter que trámite como consumidores os parece más pesados

Voz 7 05:12 sí y cuatro opciones como siempre ya encabeza con el treinta y seis por ciento de los votos reclamar un retraso

Voz 1 05:18 en un vuelo o en un tren que ya de por sí

Voz 7 05:20 sí es complicado pero sin documentación pues cambiar un billete se vuelve casi imposible

Voz 9 05:25 muy buenas hoy no de Málaga que la unas tedioso que tuve yo que hacer fue el año pasado precisamente el aeropuerto de Luton en Londres cuando quería vuelven a a Málaga había perdido toda la documentación total pasar la noche en el aeropuerto al día siguiente ir al consulado español que si no tenían números de vuelo no me podían dar el salvoconducto para salir del país para terminar con toda que yo desde el móvil tuvo que comprar un billete nuevo para para irme Illa poder conseguir el salvoconducto

Voz 1491 05:53 hay que decir que está ahí ahí con con gestionar la portabilidad del móvil del siete seis por ciento para reclamar un retraso treinta y tres por ciento cree que lo peor es la portabilidad buenos

Voz 10 06:05 Julia de Alicante todo lo que se refiere a portabilidad Internet ofertas fibra velocidad ADSL tarifas tu marido es un crack no le importa estar toda una mañana o incluso días hablando con unos y con otros llevado una compañía después llamaban para ofrecerle ofertas luego llama Ela la anterior para que lo ofrezcan algo mejor bueno un rollo pero siempre lo consigue

Voz 1491 06:33 oye yo ahí veo un poco una oportunidad de negocio no

Voz 8 06:36 tanto el Maidán empleando unos gestione

Voz 1491 06:39 dos los cambios las negociaciones las reclamaciones con las compañías telefónicas yo le pagan

Voz 1 06:43 David bueno una comida con pero me ayudarían ayudarían

Voz 1491 06:46 muchísimos yo pagaría eh por este servicio defensor de los derechos del consumido

Voz 1 06:51 eso y casi empatadas también la tercera y la cuarta opción de la encuesta dieciséis y quince por ciento de los votos respectivamente para dar un parte al seguro instalar internet en casa

Voz 1491 07:01 como siempre nos hemos quedado cortos con las opciones pero ésta de Nano Move no se unos habría ocurrido nunca aunque es cierto que tiene toda la razón

Voz 11 07:10 muy buenos días con diferencia el peor trámite burocrático que hay es el de apostatar yo intentarlo

Voz 1 07:15 varias ocasiones con Dios pero no consigo pasar

Voz 11 07:18 sus muchísimos comerciales y representantes pasaría al plan B y seguiré pecando a ver si mes comulgan de una vez

Voz 7 07:24 bueno la encuesta siga abierta en Twitter y podéis contarnos que gestionó trámite Osaka más de quicio como consumidores en el seis ocho tres tres dos tres siete cero

Voz 1491 07:33 Sergio Díez está al otro lado de los teléfonos en la producción y Borja González en la técnica ya es viernes quince de marzo con un pie en el fin de semana empieza de buenas a primeras

Voz 12 07:44 en el deporte está primeras

Voz 0133 07:56 con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 13 08:13 eh

Voz 14 08:19 no

Voz 13 08:59 eh eh

Voz 14 09:18 eh

Voz 1491 09:59 cinco menos de de cuatro menos veinte en Canarias los medios estamos todo el día hablando de los límites del humor teorizado sobre si esto o aquello eso no harta de expresión lo que pasa es que casi siempre tratamos casos concretos sino vamos al al origen del asunto que no Adicae en los diferentes tipos de humor que hay hoy de buenas bases más didáctico que nunca vamos a empezar por una categoría de humor que no es nada lesiva sí que podemos encontrarnos en Youtube cebollas verdes en este canal comentan película se analizan pues los grandes creadores por ejemplo cuentan esto sobre Walt Disney una anécdota

Voz 7 10:40 quieres saber cuáles fueron las últimas palabras de Walt Disney Car Russell perdona antes de morir en su lecho de Walt Disney tenía que

Voz 1 10:49 a renovarle el contrato laboral a Carrasco

Voz 7 10:51 eh

Voz 17 10:52 le dijo a renovarle contraatacar

Voz 18 10:55 más en serio como si fuera una nota

Voz 1 10:57 una leyenda un recado sí que es cierto haya había

Voz 1491 11:02 bueno poco choca tanto no que su última palabra fuera de Walters que se ha mucho bueno

Voz 1 11:09 esto es humor por decir algo sabes porque también hay algo de interpretación ahí pero humor humor poca cosa vamos a SEGI amplia

Voz 1491 11:17 es muy difícil hacer humor es verdad

Voz 1 11:19 es difícil vamos a seguir ampliando conceptos porque Toni Martínez ha traído otro recurso muy manido en el mundo de la comicidad es el juego de palabras al hilo de la palabra Carrasco

Voz 18 11:30 o dijo Carrusel deportivo o dijo Carrasco

Voz 1491 11:32 tu ese es tumor le encanta muy Lucía Taboada por ejemplo la izquierda esto es esto de los juegos de palabras malos malos

Voz 1 11:43 a los especialistas

Voz 1491 11:45 bueno hay que decir que el juego de palabras no no está demasiado bien visto el mundo del humor en el siguiente nivel podríamos decir que está el chiste agradable facilón que básicamente consiste en decir lo primero que te viene a la cabeza como aquí Yturriaga sobre lo último que dijo Disney yo creo que dijo

Voz 1 12:04 hace frío e digáis que ha estafado

Voz 1491 12:17 que los trenes no extremo estremece que ganárselos

Voz 1 12:21 no sé si vamos a mejor o a peor tampoco es que sea el humor más fino ni el más apreciado pero el humor verde siempre ha estado ahí como este momento del canal de Youtube fisio online en el que un consejo para dar un masaje puede terminar pareciendo otra cosa

Voz 19 12:36 continuamos en la zona cervical los brazos

Voz 20 12:40 de la misma manera vamos a colocarlos debajo

Voz 19 12:43 las nalgas no voy a decir la otra palabra que no gusta a algunos probar con vuestra pareja con vuestro hermano con un amigo con quién sea el que seguro que vais a proporcionarle un regalo mucho mejor que otros que podáis hacerles

Voz 15 12:58 seriales que ustedes con Price una anillos de compras las flores tecnológicos pero todo metido

Voz 1491 13:07 pues se quitan la del canal no lo he puesto yo pero algunos enseña este canal los enseña a dar masajes fácil he jugado te puedes es si los comentarios de yo no lo he leído ahí consecuente es que yo no esté cómo poner música a ese vídeo otro ejemplo de son las limitaciones que ponen hacer muchísima gracia si están bien también influye lugar y quién las haga es mucho más graciosos de la imitación no te la esperas como el mayor Trapero en pleno juicio del proceso

Voz 18 13:39 el debates se parece su voz a la de Eugenio hay mucha discusión sobre esto vamos a tratar de comprobar que el mayor Trapero esta mañana

Voz 21 13:47 corrientes Colo amistad tampoco de enemistad tampoco al buena relación profesional con alguno de ellos conseguir

Voz 15 13:53 entonces tenemos todos la voz de Eugenio

Voz 18 13:56 es un tío

Voz 17 13:59 Dios mío dame paciencia pero ya entonces para tentar

Voz 18 14:04 aproximarnos vamos a tratar un poco un cierto tratamiento a la voz del mayor Trapero viéndole viéndole un poco el volumen dando un poco de Deco ralentizando la un poco

Voz 21 14:14 para escondo mixta para un poco de esta tampoco a los buena relación profesional con ellos el producto

Voz 18 14:24 finalmente un chiste de Eugenio en el que tenga la voz más calmada

Voz 22 14:29 es un buen logran dos a mí caso uno le está la otra buscarán Barros que uno sabía que tenía

Voz 0084 14:34 el lienzos plenos es eso

Voz 22 14:37 esto es un niño muy nervioso

Voz 1 14:41 para acabar tenemos el humor político que tiene una parte buena te ríes muchísimo pero también la parte negativa de que puedes acabar en la Fiscalía pero este no es el caso de momento del eh

Voz 1981 14:53 el nuevo embarazo de Irene Montero permite a los Iglesias ingresar al cine en el Opus Dei sale el trabajo óptico y la familia

Voz 4 15:01 dos cumplen el sueño de toda una vida hay pasos

Voz 1981 15:03 a formar parte de la gran familia del Opus al fin Pablo Iglesias podrá hacer de Jesucristo en el Belén Viviente de esta comunidad motivo por el cual se ha dejado el pelo largo todo este tiempo desmienten que el local sea un dinosaurio catalán desarrollado genéticamente para invadir España

Voz 8 15:22 el que fuera el máximo responsable del llamado

Voz 1 15:24 proyecto Deep local niega que la Generalitat tuviera ningún plan para resucitar genéticamente al gran lagarto con barretina que habitaba Cataluña en el Jurásico hilo del Puig será top seis también un hace ni Boys todo ciencia ficción insistió ayer al de rollo

Voz 1981 15:39 a escuchar al Juzgado de Amancio Ortega sigue insistiendo en que si siguiera

Voz 23 15:45 los consejos podría ganar mucho más dinero

Voz 1981 15:48 y tú por qué te conformas con ir tirando

Voz 18 15:50 pero si me hiciera escaso podrías ganar mucho más pasta conozco unos niños que te cosen lo que quieras a precio tirado insiste el cuñado del empresario

Voz 24 15:58 a última hora Arman cuéntanos un señor lleva media hora chupando de un tubo para robar gasolina de un coche eléctrico momento sólo ha podido chupar tres protones pero no sale nada

Voz 1981 16:10 Nos en gracias a la mano derecha vamos ahora con algunos titulares breves Ciudadanos defiende ahora una corrupción liberal Vinicius pidió direcciones han jugador rival direcciones para ir a portería dos fotógrafos dejarán de aceptar textos de más de mil palabras como forma de pago

Voz 1628 16:29 profesor no entiende porqué lo despiden Si sólo perdió un niño de los XXXII que había en clase

Voz 1981 16:35 le obligan a guardar la maleta en la bodega del avión y cuando la recoge está totalmente borracha

Voz 1628 16:40 mi Torra retirará los lazos amarillos de las instituciones pero colgará lazos púrpura para exigir la vuelta de los lazos amarillos

Voz 1981 16:47 las

Voz 1491 16:48 tres minutos para las cinco menos diez las cuatro menos diez en Canarias

Voz 26 17:09 la Street Serres con Brian Pérez las

Voz 1 17:18 tres de hoy en realidad son cuatro Se vino aquí en el guión Brian P

Voz 1491 17:21 buenos días buenos días chico

Voz 1 17:24 de o estás que que lo das todo bueno no es que una de las Serres es

Voz 8 17:27 es como si a senadora retraso real aquí está la doble R a reforma y mudanza id y Make en la moda que os parece las tres o cuatro es desde este viernes genial que ganáramos

Voz 1491 17:40 vamos allá

Voz 27 17:43 no

Voz 15 17:44 qué es

Voz 1 17:49 cuanto antes la nueva norma aluma ya podía no

Voz 1491 17:53 no aquellos de concurso de aquel día

Voz 1 17:57 Daddy Yankee Carlos Ortega llegarse

Voz 8 18:04 bueno los Panchos el reloj reloj no Marques las horas porque voy a enloquecer no reloj de te en tu camino decía bueno a la que se le detuvo el relevo y tuvo un retraso real pero real fue así y a la Reina Letizia Diego vamos ha tenido un retrasó muy sonado pero

Voz 1491 18:22 tras dos llegó tarde tarde tarde que esto vaya a tener otra Infanta

Voz 8 18:26 no no no no bueno esto ya sería un poco noticia de apertura bueno el caso es que esta semana se inauguraba una exposición en Londres en la National Gallery de Sorolla el pintor valenciano

Voz 1491 18:38 no

Voz 8 18:38 que que bueno contaba con la presencia del Príncipe Carlos de Inglaterra pues por parte la representación española iba la reina no ir pues el príncipe Carlos después de estar esperando veinte minutos en la puerta entró dentro porque ya se había cansado de esperar

Voz 1491 18:54 veinte minutos esperando a la Reina a veinte minutos

Voz 8 18:57 cuando la reina puesto en temas de protocolos fatal pero mucho peor aún en Londres que la el tema de la puntualidad en Inglaterra en extensión lo llevan vamos a Rajoy

Voz 1491 19:05 pienso que es una hora menos hasta allí desatar

Voz 8 19:07 bueno pues lo que parece que sucedió es que la llegada de la Reina Londres pilló a la plena hora punta de la City no da la cara van a la caravana que trasladaba la Reina a la National Gallery que está en el centro de Londres pues

Voz 1 19:25 claro claro está en pleno atasco pero cuando va a alguien de la realeza española no se le abre camino por Londres pues yo pensaba que sí pero vamos visto lo visto no tienen un poco infravalorar

Voz 1491 19:34 estaba pensando más en tener en cuenta llegar con un cierto margen

Voz 8 19:39 por si no fuera poco lo un detallito en el que han caído las portadas de la prensa rosa esta semana si es que el retraso tuvo un sucesivos retraso porque porque hubo un cambio de vestido osea aún en el coche aún es que encima llegabas tarde puesto encima te campañas de ropa sí bueno no sabemos si fue en el coche con el avión antes de sal el caso es que ha salido de Madrid vestía una forma llegó a pagarse la Galerie vestida de otra bueno hay que decir que en cualquier caso después durante la presentación se vieron muy buenas caras entre el Príncipe Carlos de Inglaterra la reina intentar arreglarlo

Voz 1 20:19 no sé si recordáis es conveniente y Manolo

Voz 8 20:23 no sabía que era súper fan a mí me encantaba

Voz 7 20:25 escojo en el sofá falla estaba en la habitación

Voz 8 20:28 no yo ya a carcajadas ollas lo ha encajado vamos no sabemos si la protagonista de la reforma es la mudanza va a recurrir a Manolo y Benito pues esperemos que no vale es una cantante muy sonado últimamente eso Malú para qué nos vamos a andar con

Voz 1491 20:43 lo digo no me creo que se vayan ya a mudar juntos

Voz 8 20:47 después puede ser malo y Albert Rivera puede ser de momento se ha pasado a la urbanización de los famosos ya ha comprado una espectacular mansión en La Florida a las afueras de Madrid tiene seiscientos metros cuadrados de casita con un terreno de tres mil metros cuando tiene que hacer un cientos no que eso para reforma Harry para mantener esos fatal

Voz 1491 21:10 no Eloy Benito que piden la reforma vamos

Voz 8 21:12 no vuelva a un y medio de euros acostado esta casa a la que ya se rumoreaba que es posible que se traslade con Albert Rivera insinuó se traslada pues bueno puede pasar algún día suelto

Voz 28 21:22 con las leves Women venida al circo

Voz 8 21:26 Pekín bueno parada porque el humo para el rearme que en la moda casi diez años después de la nueva Alicia en el País de las Maravillas estamos en el año de los emails de Disney llega el nuevo rumbo que va a llegar en dos Se manitas va a llegar a los cines ya antes de que llegue un voz ya todas las revistas han venido cargada pero cargadas absolutamente de cosas relacionadas tema estándar es decir las celebrities llevan sudaderas de tumbó con los celebrities llevan mochilas dedo la celebrity llevan pijamas de de un bueno hay hasta pendientes de club

Voz 1 22:00 qué me dice es que al final todos

Voz 8 22:02 móviles en las camisetas aprobados por no

Voz 1491 22:05 a parte de los cálculos que han eso de dinero que se van a embolsar ahí versión

Voz 8 22:11 es para todos los gustos para todos los bolsillos Loewe ha sacado cositas de rumbo unos con muchos cero

Voz 1 22:16 pues sí es vale para la reforma de Malú para la y también tenemos

Voz 8 22:21 dos versiones más económicas en primar por ejemplo hijos

Voz 1981 22:25 damos a lo que más nota la mejora bailando la sintonía del concursante

Voz 8 22:33 es que el equipo de buenas a primeras es maravilloso

Voz 7 22:37 esperemos que sea fácil porque argumento que llevará esta semana pues mira que al concursante aunque se la espera

Voz 8 22:44 bueno os traigo hoy un actor que lo ha hecho prácticamente todo cine teatro Tele es historia de la televisión española que esos vino a la cabeza primero escuchando esto

Voz 1 22:59 Antonio Banderas Marina José Sacristán bueno siguiente pista nuestro que Aitor me hacen su lado muchísimo vista más intelectual

Voz 8 23:15 qué acusaciones esta pistas profesionales vale cosas que he hecho capitán comisario

Voz 1 23:21 José Coronado cantante cantante Asier Etxeandia no es mayor entiendo porque si ha hecho de todo

Voz 8 23:33 bueno tiene una de las cosas que os comentaba a BAA ha sido capitán comisario ha sido cantante cantante porque a raíz de su participación en la tele grabó un disco con otra persona en mil novecientos ochenta y dos

Voz 1491 23:46 en un dúo muy curiosa diez años antes de que ella naciera queréis clásicos puesto que tampoco había oído que no ahí en ello pero no tenemos ni idea venga

Voz 8 24:00 la pista definitiva que es que es que existía con esto no acertó fue el niño más célebre de la tele en una serie muy veraniega era de verano

Voz 1 24:11 sí

Voz 8 24:12 pero no tengo ni idea de quiénes eh a ver voy a decir porque si no aquí no es que eh nos nos presentamos con Pepa Bueno

Voz 1 24:19 pero esto que son las tres erres ventajas que

Voz 8 24:22 que si era de Verano azul una persona Verano azul que ha sido capitán ha sido comisario que grabó un disco mil novecientos ochenta y dos con otra persona pues quién es

Voz 1491 24:30 estamos fuera habrá ya yo creo que Sacristán

Voz 8 24:33 intelectual bueno es ahora pista musical a la pista musical

Voz 16 24:38 así

Voz 1 24:42 tenemos mi idea Juanjo Artero que nadie estoy segurísimo que te has muerto Chanquete ha muerto eso sí pero que ni tú sabías que Juanjo Artero antes de empezar hombre por favor el capitán acusa el capitán de las pues el capitán del Inter es ante todo yo que pensaba que me iba a llevar un premio cápita

Voz 8 25:05 lo de la serie El barco ha sido comisario interpretando a interpretando más veces más que dos veces comisario la tele ahora mismo comisario en la tele bueno ya pero

Voz 1 25:15 que tú que Storari ver la tele seguro oye pues no no Juanjo Artero cincuenta

Voz 8 25:21 hay tres años que además hace súper poco estuvo con los compañeros del Faro

Voz 1491 25:25 muy hacinados a mira que bien puede Gatopardo fue Gato pardo por fotografías si es hombre pero por las pistas no

Voz 8 25:33 es historia viva de la tele vale bando bueno pues

Voz 1491 25:36 yo os dejo con cuando es bueno para mí

Voz 8 25:38 Canadá con Pancho cantaba en un dúo estos clones Pancho Pancho

Voz 1 25:46 también del verano pero mira qué bien Juno e está sonando apoya viene

Voz 8 25:50 completamente desconcertados vamos a subir la música

Voz 1 25:58 Juanjo Artero y eso también lo claro desierto el concurso Tito esta semana de plazo al de la semana que viene un fin de semana venga pues

Voz 1491 26:11 vas a buen día para que viene Brian agur

Voz 0084 26:33 la primera canción que Bob Dylan escribió se titulaba son folk Woody era un homenaje a Woody Guthrie diez años después de aquello Dylan recibió su propio homenaje a cargo de David Bowie son Pol Pot Dylan apareció el funky y el álbum David Bowie publicó mil novecientos setenta y uno para su tributo Bowie recurrió a la misma frase de la canción de Bob Dylan diez años atrás ahora escucha esto Robert Zimmerman te escrito una canción tapó huy que copia la estructura clásica de canciones del músico de Minnesota cuando el Duque Blanco fue preguntado los motivos que les llevaron a escribir esta canción fue claro si Dylan que estaba alejado el rock'n'roll no lo hacía lo haré yo seguro lo cierto es que a Dylan nunca le impresionó ni la canción ni el propio David Bowie cuenta la leyenda que ambos llegaron a conocerse una fiesta años después pues la que Bowie habló y habló durante horas creo que me odia contó el inglés en una entrevista en Playboy historias al margen para el recuérdanos queda este canción este tributo lleno de admiración

Voz 27 27:45 delicado

Voz 1491 28:15 bueno un homenaje que que ahora es de todos que podemos disfrutar de este tema son for Bob Dylan de David Bowie en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardona

Voz 27 28:26 P

Voz 3 28:43 de buenas a primeras con Marina Fernández ahora Albizua

Voz 1491 29:59 son las cinco las cuatro en Canarias Rafael Muñiz buenos días

Voz 1772 30:02 qué tal buenos días primero de los tres días de luto decretados en la localidad de Godella en Valencia donde la Guardia Civil ha encontrado los cadáveres de los dos niños que llevaban un día desaparecidos los agentes han detenido a la madre la principal sospechosa de la muerte pero ni ella ni el padre han confesado la autoría de los hechos Juan Carlos Fulgencio delegado del Gobierno

Voz 31 30:21 descubren enterrados muy cerca de la casa en dos espacios distintos la madre ha señalado el lugar de los cuerpos se encuentra detenida por esta circunstancia

Voz 1772 30:32 Francisco González ha dejado sus cargos honoríficos en el BBVA hasta que se concluyan las pesquisas del caso Villarejo que investiga el presunto espionaje que el banco pidió al excomisario cuando González presidía la entidad fuentes del caso confirman a la SER que la decisión de González no tiene que ver con su situación jurídica porque de momento no está imputado Andrea Villoria

Voz 1491 30:52 esas mismas fuentes nos aseguran que tampoco tiene

Voz 18 30:54 atención de citarle como investigado en las próximas semanas Gonzáles da un paso al lado horas antes de que hoy se celebre la junta de accionistas en Bilbao en una carta el ex presidente del BBVA explica que deja sus cargos honoríficos para evitar que se utilice a su persona para dañar la imagen de la entidad

Voz 1772 31:10 quien fuera jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero ha asegurado en el juicio del pluses que pidió a Puigdemont que frenar el referéndum del uno de octubre por posibles conflictos graves de orden público Alberto Poch

Voz 0055 31:20 las Josep Lluís Trapero empezó ayer a defenderse de las acusaciones que le esperan en la Audiencia Nacional los Mossos no fueron permisivos dijo ayer con el referéndum ilegal del uno de octubre

Voz 32 31:30 los hubiese encantado que hubiese habido más resultados sí hubo los que pudimos hacer entre todos

Voz 0055 31:35 no sólo no recibieron órdenes políticas para ese día sino que intentaron impedirlo advirtieron directamente a Carles Puigdemont les instamos al cumplimiento de la legalidad a quién incluso estaban dispuestos a detener si era necesario después de declarar la independencia

Voz 32 31:48 la detención del presidente de los consellers sí evidentemente ese no es

Voz 0055 31:53 en la Audiencia Nacional Trapero se enfrenta a una petición de once años de cárcel

Voz 1772 31:56 en Nueva Zelanda la policía ha detenido a uno de los atacantes que esta madrugada han abierto fuego en al menos dos mezquitas del país

Voz 1981 32:03 eres si el frío y si Events Thais

Voz 1772 32:08 a primera ministra no ha confirmado el número de muertos pero la policía habla de múltiples víctimas mortales dentro de las mezquitas había entre trescientas y quinientas personas en Estados Unidos Donald Trump tiene previsto utilizar hoy por primera vez su poder de veto para tumbar la propuesta del Senado que quiere que el presidente ponga fin a la emergencia nacional declarada hace justo un mes Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 32:30 buenos días la guerra entre el Capitolio y la Casa Blanca se ha agudizado en estas últimas treinta y seis horas en las que el Senado ha tumbado la emergencia nacional declarada por el presidente y una resolución que pide el fin del apoyo de EEUU Arabia Saudi en la guerra de Yemen en el plazo de un mes Se espera que Donald Trump vete las dos resoluciones la que anula la emergencia nacional tiene planeado vetar la hoy la grieta entre el presidente y su propio partido es más que evidente doce republicanos se han sumado a los demócratas que creen que esta declaración de emergencia excede los poderes presidenciales al pretender usar fondos federales para construir el muro que no ha aprobado el Congreso

Voz 1772 33:05 de momento es todo más información dentro de media hora en cadenaser punto com

Voz 15 33:09 en ese

Voz 22 33:12 vicios informativos

Voz 3 33:15 de Bulnes a primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 33:21 bueno más de información en media hora con Rafa Muñiz no Rafael Muñiz que lo he rebautizado con esto de que lo tenemos con serio Rafael también vamos a ver cómo viene el tiempo siguen un poquito menos de aquí

Voz 1 33:37 exacto dado que el que no le me las cinco Luis Pérez buenos días hola buenos días Marina si me llamas Luis Miguel no pasa nada ella te lo digo

Voz 33 33:47 en pues un tiempo que va a seguir siendo tranquilo en general hoy en España no vamos a tener nubes destacables alguna a ir colando de hecho las tenemos ahora en el norte de Galicia incluso algunas nieblas en el interior de esa comunidad también en el Cantábrico nubes que son escasas también en el caso de Canarias y algunas tres hemos dispersas en Baleares hay que decir que el día va a ser bastante soleado las temperaturas van a subir un poquito más que las de ayer

Voz 1491 34:11 no sobre todo en el sur del país y en el Mediterráneo

Voz 33 34:13 con valores de hasta veinticinco veintiséis grados Oblaré en el Guadalquivir el viento que va a seguir siendo tozudo sobre todo hoy de Tramontana en Girona también en Menorca levante en el Estrecho y cierzo en el Ebro mañana una situación todavía más calurosa decimos calurosa porque para las fechas van a ser temperaturas elevadas subirán mucho en el Cantábrico por encima de veinticinco grados otra vez en Euskadi Cantabria y nos vamos a arrimar a los treinta grados mañana en algunas zonas cercanas al Guadiana al Guadalquivir ya en el interior de Valencia y de Murcia mañana con poco viento algo de levante en el Estrecho en Canarias seguirá siendo algo del Este con pocas nubes mañana un día bastante despejado con nieblas en la costa mediterránea hay que tenerlo en cuenta sobre todo la Costa del Azahar a la Costa Dorada y el domingo empiezan a bajar las temperaturas menos en el Mediterráneo por ejemplo en Valencia en Fallas llegaremos a rozar los treinta grados el domingo y las nubes entrarán por el Cantábrico Aitor Marina de hecho el domingo por la tarde lloverá un poquito en ese extremo norte del país en Canarias gira el viento alivio el domingo por lo que bajarán las temperaturas

Voz 1491 35:17 tenemos elecciones en mayo regionales y municipales nos hace un té de transporte Madrid Playa de transporte Madrid de cualquier sitio de playa para fines de semana como este no podría decidir el voto de muchas personas

Voz 8 35:34 bromas aparte bromas aparte otro fin

Voz 1491 35:36 de semana sin agua la vista y aunque eso sea un placer no poder disfrutar del sol al aire libre lo cierto es que las reservas de agua empiezan empiezan a resentirse en algunas zonas ya están por debajo de los niveles de hace un año

Voz 33 35:50 sí podemos hablar Luis Milla de sequía a ver empieza a verla lo que pasa es que no hay que alarmarse porque no tenemos porque estar hablando de o de hecho cuando nosotros hablamos de que hay un déficit de agua eso sería la sequía es un déficit de agua en un espacio temporal que en función de la comunidad autónoma será más o menos por ejemplo el hecho de que durante unos días no llueva en el Cantábrico de ser ya motivo de de de de de estar el suelo seco por ejemplo o estar un poco más pendientes del cielo y en cambio en Andalucía que se tire un mes sin Llobet tampoco es algo extraño de hecho es lo más normal durante los meses de verano y por tanto cuando hablamos de ese déficit es cuando hablamos de esa sequía en cualquier caso sí que es cierto que de momento estamos teniendo un invierno bastante más que el año pasado lo dice ya la Agencia Estatal de Meteorología esta semana comentaba que por ejemplo las reservas de nieve que tenemos que luego esos agua para los pantanos como no pues está alrededor del cincuenta por ciento de la nieve que había el año pasado pero tampoco hay que alarmarse no no eso no significa que estemos teniendo una situación completamente seca Ike no la dejar completamente pues con el grifo cerrado para que nos entendamos por tanto Marina sí que es cierto que estamos teniendo menos lluvia basten bastante menos lluvia menos precipitaciones que el año pasado pero el hecho de que hablemos de que empieza a haber sequía empieza a ver ese déficit hídrico que se llama no tiene porque ser de algo complicado no tiene porque ser algo duro para nuestro país

Voz 7 37:12 oye Luis Miguel dices que que no tiene porque significar que que que estemos en una sequía dura dura duraron saqué esta es simplemente empezando supongo que habrá diferentes tipos no diferentes grados de De Gea

Voz 33 37:24 así es de hechos que cuando nosotros hablamos de sequía quizás a la gente lo que le viene más a la a la mente rápidamente es aquello de que no se puede regar o que no se pueden limpiar las calles o incluso que empieza a haber problemas de abastecimiento hay que decir que hay tres tipos de sequía por tanto no todo es lo mismo ya os digo en función de la región en función incluso de la comarca los días que se que se necesitan sin llover siempre estamos hablando sin llover o sin precipitar para hablar de sequía serán un un periodo u otro mira la sequía que más se conoce es la la sequía que se llama hidrológica qué es eso de la sequía hidrológica la sequía hidrológica hidrológicas cuando tenemos poco agua en los pantanos cuando tenemos en niveles bajos de sus embalses cuando los pozos cuando lo que son los acuíferos vaya de donde nos abastece hemos sonora reserva esas recién

Voz 1491 38:13 así es como la Reserva sean del subsuelo

Voz 33 38:16 los pantanos pues empiezan a resentirse resentirse es que bajan debajo de bajan por debajo de un umbral que ya se determina que puede ser algo más alarmante ese ese esa situación hidrológica podríamos decir que es la es la más dura porque porque es lo que ha significado que ha llevado mucho tiempo sin llover por tanto si los pantanos van bajando es que lleva mucho pues sí llover mucho tiempo sin llover pueden ser perfectamente tres meses en el caso del Cantábrico o cinco seis meses en el resto del país ya os digo en el Cantábrico que llueva durante un periodo más corto que el resto del país ya puede significar esa sequía hidrológica después está lo que se llama la sequía agrícola la seguía agrícola afecta sobre todo al secano ya los bosques básicamente en zonas que no se pueden regar

Voz 1491 38:59 por tanto si ya estamos unos cuantos días

Voz 33 39:01 sin precipitaciones ese desde ese terreno empieza a tener set empieza a estar seco por ejemplo el cereal no crece el Jerez el cereal no tira

Voz 1 39:09 qué es lo que está empezando a ver en muchas zonas del país

Voz 33 39:12 es una sequía agrícola qué porque los secano no está

Voz 1 39:15 regando los hermanos no están recibiendo lluvia

Voz 33 39:17 sí ahora que es cuando empieza a tirar la simiente le está costando mucho y luego estaría lo que se llama a la sequía meteorológica la sequía meteorológica es en sí los días que lleva sin llover por ejemplo cómo va

Voz 1491 39:31 hemos hecho ahora pues ahora empezamos a ir a

Voz 33 39:34 a a empezamos a arrastrar sobretodo esa sequía meteorológica

Voz 1 39:37 sí porque porque lleva bastantes días

Voz 33 39:40 en el caso de del Mediterráneo hay muchas poblaciones que llevan cuarenta cuarenta y cinco días en los que no cae ni una gota pero es que nos quedan

Voz 8 39:48 mira si es que no es que haga cuarenta y cinco

Voz 33 39:51 días que llovió mucho sino que además hace cuatro meses que llueve poco mirad el año pasado para estas fechas teníamos una situación completísima mente diferente mucha nieve las montañas había nevado en zonas bajas había llovido en todo el país y de una forma generosa a finales de año hubo un año muy húmedo en gran parte del país este año estamos teniendo todo lo contrario por tanto estamos arrastrando lo que seamos una sequía meteorito Gica que no llueve airoso sí pero eso sí hay que tener muy en cuenta que el hecho de que no llueva no tiene por qué ser catastrófico porque por ejemplo los embalses pueden estar muy bien y luego puede pasar al contrario que el campo esté regado porque imaginemos han caído dos o tres tormentas en un mes en una semana pero los pantanos no han recibido ese agua por tanto se daría la la la curiosidad

Voz 20 40:38 en ese caso la paradoja

Voz 33 40:40 que los campos estarían todo regado los bosques sin problemas sin riesgo de incendios pero todavía cortes de agua porque los pantanos no tienen agua por tanto hay que tener muy en cuenta ese tipo puede sequías el más a la más dura sería la hidrológica que ya conlleva lo que se llama la sequía social que es la social pues eso que la gente ya es consciente de que le falta agua en el grifo por ejemplo

Voz 1491 41:02 claro que muchas veces tiene que ver también con decisiones que se toman en el Ayuntamiento en una determinada zona no sé si hay algún parámetro a partir del cual ya se toman este tipo de decisiones no de de de eso de restricciones en el consumo

Voz 33 41:18 bien sobre todo va en función de la comunidad autónoma y también de la localidad porque lógicamente cuanto esto es así así las poblaciones pequeñas se quedan sin agua antes que las grandes ciudades eso está clarísimo por tanto eso es vamos a llamarle como un agravio vamos a llamarle como algo triste pero eso sí siempre SS se intenta que las grandes ciudades y sobre todo los grandes polos de actividad donde hay mucha industria pues se quedan sin agua los últimos pero cuando se tiene en cuenta eso sobre todo cuando los pantanos empiezan a bajar del veinte por ciento de lo que sería el agua embalsada ya estamos pendientes de restricciones como

Voz 1491 41:53 estamos ahora Luismi y bien

Voz 33 41:56 también vivimos de rentas podemos decir porque toda el agua del año pasado la nieve de Prince

Voz 8 42:01 desde el Gobierno ha permitido aguanta aguanta

Voz 33 42:03 es aguanten si ahora mismo donde menos agua ahí es donde suele haberla poca que sea segura zona del sur de la Comunidad Valenciana

Voz 8 42:09 veinticinco treinta por ciento allí siempre

Voz 33 42:12 casi siempre están en esos niveles que les va dando Latour así esa esa esa sequía en otras zonas del país por ejemplo Guadalquivir al cincuenta hay tantos Pirineo al Cuencas internas de Cataluña al ochenta cantábrico y zonas del Duero setenta y cinco ochenta por tanto estamos muy bien yo os digo cuando baja del veinte por ciento una un pantano que abastece a una ciudad se tiene en cuenta ya protocolos de restricciones primero es el regadío segundo sea los primeros agua los querrían lo los campos segundo zonas de Industria íter cero que sería ya un caso extremo cuando nos cortan el agua en las ciudades

Voz 1491 42:47 bueno nosotros no nos dejan cantar en la radio afortunadamente para los oídos de los oyentes eh así que no tenemos forma de hacerlo que que llueva pero pero iremos contándolo bueno a lo mejor algún día te preguntamos Luismi Si hay alguna forma de de favorecer que que caiga agua pero eso para otro día de momento fin de semana otra de de sol

Voz 33 43:09 os hago un spoiler sí que hay formas para que se pueda traer el agua

Voz 1 43:12 hay que da gracias Luismi de durante

Voz 34 43:17 hasta luego

Voz 16 43:28 hola Keko no corre de esa

Voz 3 43:45 primeras con Marina Fernández

Voz 16 43:47 por al vida ahora

Voz 1491 44:26 cinco en catorce cuatro y catorce en Canarias es ya no queda yo creo que no queda nadie sin teléfono móvil en España hasta de buenas a primeras tiene teléfono móvil seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro ahí está bueno si todo el mundo tiene móvil eso significa que todos hemos tenido que hablar alguna vez con con con nuestra compañía de de teléfonos eso significa que hemos tenido qué es sufrir una de esas conversaciones eternas y que muchas veces terminan sin ningún tipo de solución por esas preguntamos hoy en la encuesta de The arroba de buenas porque el Día Internacional de los Derechos de los Consumidores derechos que muchas veces vemos conculcados es muy difícil muy difícil defender opciones Aitor pues mira hay cuatro fieras como siempre

Voz 1 45:11 va ganando con el treinta y cinco por ciento de los votos reclamar un retraso segunda con el XXXIII por un retraso en el vuelo no claro nadie Belmonte del tren no no del coche

Voz 1981 45:22 que llevaba la galería la reina no un retraso de vuelo avión exactamente luego en segunda la segunda opción es la portabilidad del móvil que según hemos escuchado los oyentes al final Quart cualquier gestión con la compañía

Voz 1491 45:36 a teléfonos de la tele tienda tercera opción

Voz 1981 45:39 era un parte al seguro cuarta instalar internet en casa

Voz 36 45:43 bueno sí puedo pitones Antonio de César

Voz 15 45:46 me he sentido estafado por Movistar resulta que no

Voz 36 45:49 podían dermis servicio de fibra ni ADSL porque para llegar hasta mi casa la única solución que Movistar es que paguemos de nuestro bolsillo una obra para llevar cable soterrado hasta nuestra comunidad creía que Movi Star del servicio deberían de hacer la obra a ellos pero no hacernos pagar a nosotros el coste de una obra para aquellos noción de servicio

Voz 1491 46:12 el plan Antonio le hacían falta Manolo y Benito pronto habrá ya ahora que lo hiciesen la obra pero el

Voz 1 46:18 que lo pague Movistar claro

Voz 1491 46:22 bueno en Twitter Deep ves la Santiago tediosas todas pero la más desmotivado ahora es la de reclamar un retraso buenos días

Voz 37 46:31 para mí es el hacerlo Oporto avenida con el móvil vagos pueden ser horas yo otras del teléfono esperando la musiquita es casi mejor ir de papeleos asociado a solicitar subvenciones que eso sí que es un trabajo arriesgado

Voz 1981 46:49 también

Voz 7 46:50 Jordi Moreno tiene pensado cambiarse de compañía de móvil a finales de abril y confiesa que ya está sufriendo desde ahora sólo de pensarlo Nadie es perfecto dice no hay nada más tedioso que gestionar la matrícula de un examen de oposiciones se pregunta a ver quién inventó ese formulario tanto cuadra edito para poner cruces Iker se ha sentado hay veces en exámenes donde no les sonaba

Voz 8 47:11 el temario mano eso nos da paso dado todo

Voz 1491 47:13 el estudio después del formulario ni cuadra Bitton cuadra Dita que diríamos no ha Mariela arroba de peer lo que realmente parece tediosas responder a las mira pero suponemos que no lo por las encuestas de arroba de bueno será más fácil

Voz 1 47:29 más fácil no lo sabemos muy fáciles

Voz 1491 47:32 qué nos cuenta que no le gusta nada el papeleo que hay que hacer cuando cuando pierdes eso o te roban la cartera hombre entre el parte de denuncia a pedir cita para renovar el DNI eres renovar el carné de conducir he conseguir todas las tarjetas de crédito dice que es un auténtico calvario

Voz 1981 47:49 es verdad pero claro el objetivo recuperar entonces ni tan mal allí es burocracia encima

Voz 1491 47:55 a ver que pierda la cartera o me da Robben cambio de identidad las encuestas sigue abierta en arroba de buenas en Twitter y el teléfono como siempre está activo esperando vuestras notas de voz seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que ahí está Sergio Díez que es muchísimo mejor que que un operador operadora de de una tele Mónica son las cinco y dieciocho las cuatro y dieciocho en Canarias Europa es lo que tiene un día te vuelves con un gran en acuerdo pesquero y al día siguiente te tiran de las orejas por porque yo que éste produce es demasiadas mandarinas bueno pues en el fútbol la cosa da igual en la Champions nos fue bastante mal quitando al Barça en cambio en la Europa League y bueno Nos ha ido algo mejor Villarreal y Valencia han pasado de ronda sólo ha caído eliminado el Sevilla el fútbol puede ser tan cruel como bonito para que estabais una idea vamos a escuchar el último medio minuto del partido del Valencia en Rusia del del Sevilla en Praga

Voz 38 48:50 ataca al Valencia la última puede ser Kevin Gameiro Gameiro por la parte derecha sigue Gameiro Gameiro que pisa área Apollinaire fondo cuidado que pues la buena ese código el

Voz 22 49:04 Milan

Voz 38 49:06 lo que estábamos buscando al llega a dos

Voz 22 49:08 ojo al disparo elevado pegarle pega

Voz 39 49:11 te pega doy

Voz 40 49:14 lo va a pagar todo mayo

Voz 22 49:16 nunca me van a quedar

Voz 40 49:19 como él es suave del Slavia madre

Voz 22 49:27 o sea

Voz 40 49:29 del Slavia sede ropa Alcampo último minuto de la prórroga cuatro tres El Slavia clasifica

Voz 1491 49:38 a las dos caras de un mismo

Voz 7 49:41 porte milagro del Valencia desgracia del Sevilla tampoco nos podemos olvidar del Villarreal que es el caso más

Voz 1 49:47 sorprendente el equipo castellonense está peleando

Voz 7 49:49 todo por el descenso ya eliminado al cénit que es el mejor equipo de Rusia esto es Carlos Bacca uno de los protagonistas de la noche

Voz 15 49:57 Ello van primero eso Liga venía de hacer

Voz 1 50:00 eliminatoria eh

Voz 0084 50:02 eh Heron por por decirlo así favorito pero nosotros sabíamos de que tenemos un buen puedo tenemos una afición que los apoya un gran campo y que cuando competimos si jugamos lo que lo que se trabaja somos muy

Voz 1 50:15 duro para para batir el domingo el fútbol femenino español tiene un

Voz 1491 50:18 la cita con la historia en el Wanda Metropolitano a la una de la tarde semana medirá Atlético y Barcelona en un choque para el que no quedan entradas Se calcula que va a haber casi sesenta mil personas Lola Romero directora general del Atlético de Madrid femenino ha estado en el larguero

Voz 41 50:34 quién nos iba a decir hace veinte años no que iba a cambiar tanto el el fútbol femenino fíjate los años que has estado tú desde dos mil uno como presidenta del equipo pero pero pero fíjate solamente ahí no cuando empezaste en dos mil uno te podías imaginar que llega usted voy a ver sesenta mil lo más viendo un partido de fútbol

Voz 33 50:47 lleva a mano mira yo nunca fue tierra prácticamente eran charcos localidad no solamente tierra harán charcos y tenían los padres poco más no a las jugadoras como como anécdota con la que te cuento un poco la diferencia terminaban el partido ese iban habrá tardan más de mediador en podría al vestuario en tres firmado autógrafos fotos e buenas es que es que es impensable lo que lo que yo me dedico muchas veces de porque

Voz 42 51:11 verdad que hemos trabajado mucho no sólo yo mucha gente

Voz 0055 51:14 en pues una Nino hemos trabajado para

Voz 33 51:16 ETA conseguir esto yo siempre lo decía el que apostara por el fútbol sino el afectaría

Voz 1 51:28 para actuar la próxima historia tenemos que echar la vista atrás si nos vamos al veintiocho de octubre de dos mil dieciocho hace casi cinco meses y abrimos las páginas del país

Voz 7 51:37 semanal en una entrevista le preguntan a la actriz y cantante Leonor Watling por su madre y ella responde esto

Voz 1288 51:44 mi madre inglesa se crió en Kenia Somalia estudiaba en París en el sesenta y uno una amiga la invitó a Ibiza de regreso pasaron por Madrid y les robaron la maleta hacía frío ellas Iván de ibicencas total que tenía el teléfono es sede si necesitas algo Madrid llama este chico que ha estudiado en Londres mi padre abrió la puerta se casaron a los tres meses la España a la que llegó era de traca y ella era extranjera lectora independiente americana siempre le digo que tiene que ir a un programa de radio para hablar de su experiencia como mujer extranjera en España durante los sesenta

Voz 1491 52:19 pues ni eso y eso es el programa ha sido la Ventana donde han pasado un rato charlando con Gillian Watling que ha empezado precisamente por matizar la historia que la traído a láser pero la historia

Voz 1628 52:29 hola contó Leonor o más tarde había un pequeño es estáis si hay varios errores

Voz 18 52:34 por ejemplo si lo más bonito es cuando llegó este hombre a a rescatarlos en el piso y el actor que había estado usando nuestro piso había dicho que este señor ver gorro pequeño Calvo con gafas cuando llego abrimos la puerta y hay un señor con unos ojos castaños largos un sonrisa un botella de ron una botella de Coca Cola oreja

Voz 1628 53:06 el brazo Ibiza heló con Halo

Voz 18 53:12 sí seis meses más tarde y nos casamos tres