De Buenas a Primeras (19/03/2019)

empieza el martes diecinueve de marzo con nueve grados en San Asensio Pontevedra lluvia por la mañana en todo el Cantábrico y durante todo el día en el Mediterráneo donde además puede caer alguna tormenta felicidades a todos los padres hoy es su día hizo la verdad es que no lo habíamos planeado pero hoy vamos a intentar hacer una pequeña comparación entre los jóvenes y los jóvenes de hoy en día y sus padres no específicamente la figura paterna sino sus progenitores

Voz 0107 01:21 si lo queríamos hacer porque hemos empezado a escuchar ya leer cada vez más un término de estos supuestamente modernos y que nos ha llamado la atención qué es eso de lado les treinta que es el resultado de mezclar las palabras adolescencia treinta

Voz 1491 01:34 el caso es que entiende este concepto que la situación de muchos treintañeros en España sin casa propia sin trabajo fijo sin pareja estable por supuesto sin hijos es una situación elegida una una elección una preferencia no podemos preguntar uno por uno está claro a los treintañeros de este país pero podemos repasar algunos datos constatar algunos hechos

Voz 0107 01:55 por ejemplo seguro que la mayoría de los menores de treinta y cinco o incluso de los menores de cuarenta que nos estáis escuchando la mayoría seguro si habéis tenido hijos lo habéis hecho mucho más tarde que vuestros padres mucho más tarde de lo que estuvieron a vosotros de hecho la edad media para tener un hijo en España ya roza según Naciones Unidas los XXXII muy por encima de los veintinueve de la media europea y cada familia tiene una media de uno coma tres hijos

Voz 5 02:21 pero lo importante más allá de los hijos que tenemos que es importante también son los que nos gustaría tener en esta supuesta adolescente INTA yp prácticamente Nos gustaría tener el doble casi tres de cada cuatro mujeres una amplia mayoría desearían tener al menos dos hijos según el INE y no lo hacen por razones laborales de conciliación económicas ya que hablamos de economía el sueldo medio de los menores de treinta y cuatro años en España no llega a los dieciocho mil euros

Voz 0107 02:50 si uno de cada tres tienen contratos temporales pero no porque quieran no porque deseen vivir en esa adolescente INTA porque lo cierto es que la tasa de temporalidad involuntaria en España la tasa de jóvenes con contratos parciales que preferirían tener un contrato fijo es la más

Voz 1491 03:06 el alta de toda la Unión Europea por no hablar de la emancipación que viene a ser un resumen muy certero de todo lo anterior siete de cada diez jóvenes de menos de treinta y cuatro años siguen viviendo en casa de sus padres seguro que tanto a ellos como a sus padres les gustaría que la situación fuera diferente Julia Molina

Voz 1915 03:23 dicen de ellos que son la generación mejor preparada la crisis los pilló estudiando así que no abandonaron las aulas y han conseguido que tengamos más universitarios que la media europea pero cuando llega el momento de dar el siguiente salto todos

Voz 1 03:36 soy Ingeniería de Organización Industrial I Encuentro trabajo complicado trabajo estable

Voz 5 03:41 platos te lo hacen en plan prácticas So para que adquiera experiencia mucho

Voz 6 03:45 venga al albergue muy dura porque los sueldos son muy bajos toda el dinero que económicamente no lo sé no creo que pudiera independizar no

Voz 1915 03:52 los que llegan al mercado laboral lo hacen en condiciones precarias contratos parciales atemporales que obligan a seis de cada diez menores de veinticinco años a depender de sus padres de hecho según el Consejo de la Juventud Un cuarenta y siete por ciento de los jóvenes está en riesgo de pobreza o de exclusión social

Voz 6 04:08 la pobreza y en riesgo de exclusión social hay que atribuirle directamente a las condiciones laborales en la que están desarrollando su trabajo los jóvenes

Voz 1915 04:18 ediciones como que tengan el doble de contratos temporales que el conjunto de la población lo que hace que se retrase todo la edad a la que se van de casa e incluso la edad a la que tienen hijos

Voz 1727 04:39 su situación profesional salarial

Voz 5 04:42 familiar y cómo les gustaría que fuera de cómo era también la situación de sus padres a su edad y para hacerlo vamos a charlar con Eulalia Alemany directora del Centro Reina Sofía de adolescencia y juventud

Voz 1491 05:01 digo yo que si siete de cada diez jóvenes menores de treinta y cuatro años viven con sus padres eso significa

Voz 5 05:06 hasta que la mayor parte de las noches

Voz 1491 05:09 les tocaba dormir solos vamos que no duermen con sus parejas por ponerle el punto positivo

Voz 0107 05:15 Islandia algo al

Voz 1491 05:16 digamos que se libran de las molestias de compartir cama que tiene sus molestias

Voz 0107 05:20 si la encuesta de hoy en arroba de buenas de lo que más molesta de dormir acompañados cuatro opciones como siempre y un clásico encabeza ahora mismo con el cuarenta y cinco por ciento de los votos los ronquidos seguidos muy de cerca con el treinta y uno por ciento de los votos por el

Voz 6 05:36 el robo de Manta edredón osaba pues Raúl de Melilla lo tiene todo

Voz 7 05:42 madre mía que maravillosa puesta una mujer dice que yo un ronco

Voz 6 06:00 a ver no sé si es que yo soy uno de esos que dice que respira profundo no fuerte y entonces también termina roncando pero yo creo que en realidad todo el mundo ronca todo el mundo ronca

Voz 1491 06:12 adiós engañan intente engañar a los demás alguna nota

Voz 0107 06:14 sé que otra no lo que pasa que no se enteran o no lo reconocen como

Voz 9 06:32 eh que eso es todo mentira yo no corro

Voz 5 06:35 pues José Luis de San Blas y lo reconoce todo el pone todas las cartas sobre la mesa el ronquido le da la tos y hasta le da el baile de San Vito

Voz 10 06:44 la tos cuando estaba uno con gripe dijo no duerme ya o no duermo yo yo me muevo mucho verlas Rouco me muevo doy vueltas y vueltas sin de una noche con la mano de su cara ella de momento en que me voy al baño se da media vuelta y se apodera de toda la cama pero bueno yo no sé aguantamos

Voz 5 07:08 la mujer de José Luis es de pulsiones expansionistas

Voz 1491 07:11 dado como es que no lo no lo hemos puesto en

Voz 5 07:14 en otras opciones pero estaba muy extendido también yo diría que casi tanto como como la clip to manía nocturna es verdad de amarla para la que Ángeles de Sevilla ha desarrollado una defensa perfecta seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 11 07:27 hola soy Ángel de Sevilla la encuesta veo y me da coraje todo pero lo que más lo de que me quité enlazaba no me quiten L griego pero como ya son muchos años durmiendo con el mismo tengo el truco de que antes de acostarme lo remito yo me meto

Voz 1491 07:46 con Murphy metiera en un calcetín

Voz 11 07:48 yo me destapa yo no lo al CETI

Voz 5 07:51 a lo que hace Ángeles yo lo llamo la cristal iba

Voz 0107 07:55 pobre directamente ahí pero bien

Voz 1491 07:58 oye pues ya nos leíamos en Twitter pero bien bien

Voz 0107 08:00 viva la antena Ángeles de Sevilla

Voz 12 08:07 Julia de Alicante ya dije en su momento que la que respira con fuerza soy yo escucho escucho me altera el sueño además duermo como una marmota y que me destapara tiraran el pedido del siglo no me entero de nada hasta que llega el momento puntual de hacer el Elvis

Voz 0107 08:24 bueno pues ese momento es el que le amarga las noches de amor y compañía a otro de nuestros oyentes

Voz 13 08:29 verano buenos días para mí lo peor es ese momento en el que duerme abrazado directamente a tu pareja haciendo la cucharita y Blabla y de repente te entran ganas de ir al baño como lo hasta interpretarla hoy es ese clic clic lejano de la cisterna dándote ahí el combate entre la urgencia de posicional posicionar el amor incondicional es algo que has perdido de antemano

Voz 5 08:49 pues sí porque no se puestos a elegir eh yo prefiero que me despierten porque este van al baño que despertarme con la cama mojada

Voz 0107 08:57 hombre mucho mejor bastantes sino que circo bueno y como siempre se nos han quedado muchas opciones posibles fuera de la encuesta pero ya estáis vosotros hay para recordar las seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro obispos como distracciones

Voz 14 09:10 venga hay otra cosa que no sé si no lo habéis puesto por no se queda feo pero es algo tan natural como tirarse pedos hay gente que sí espera por la noche pero hay veces que es completamente insufrible y motivo de divorcio inminente incluso cárcel podría decir

Voz 1491 09:28 sí pero Santiago Santiago de Zaragoza con quién te das tú a la cama

Voz 6 09:33 los literalmente no hemos puesto esa opción porque no nos

Voz 1491 09:36 ha pasado que nos despierten así tanto como

Voz 0107 09:39 perdernos no es cierto yo creo que es una cosa de relajación

Voz 6 09:41 claro no es todo

Voz 5 09:44 despierte tanto como por arte no

Voz 6 09:47 atención hay armas biológicas muy

Voz 5 09:49 potentes vueltas en los alrededores de Zaragoza

Voz 0107 09:53 la opción menos votada con el tres por ciento es la de que te hablen en sueños no que puede que no sea tan molesto pero tiene algo de perturbador despertar te con la personada al lado dándote una charla sobre cualquier cosa no sé de lo más surrealista

Voz 1491 10:06 pero además si cualquier cosa puede ser cual tres por ciento nada más muy por detrás de la opción y no sé como llamada a la opción estatal Marcos desde muy muy lejos lo resume muy bien aquí son dos

Voz 15 10:17 es más en la isla en la que Vigo que está al lado de Madagascar nada gracias porque me amenizáis mucho el trayecto al trabajo bloques quería comentar qué es lo que más me molesta cuando yo me acuesto con otra persona es que nunca me levanto con esa persona

Voz 0818 10:29 a mi entender debió de ser un poco insoportable bien sea porque estoy más calor con estufa porque hablo más que una cotorras o porque robo torticeramente la Sábana la manta eléctrica de una estrategia yo nunca nunca nunca me levanto con la misma persona con la que me a dormir claro por las mañanas yo me siento un poco solito ir abandonado entonces quería saber si algún oyente le ocurre esto también para que podamos hacer una especie de pacto para nunca abandonarnos en medio de la noche porque esto está muy fea de verdad tiene que terminar ya está todo

Voz 5 11:01 bueno ahí está este llamamiento de Marcos al resto de oyentes contando sin ha pasado que esa costes acompañados es despertar solos por qué dormido sois la mismísima

Voz 1491 11:11 encarnación del mal una opción veintiún

Voz 0107 11:13 por ciento de los votos para quiero dormir acompañado que que además de que nos cuenten si les pasa como a Marcos podemos hacer también de Celestina

Voz 1491 11:21 pues sí entre sí veintiún por ciento de nuestros hoy

Voz 0107 11:24 sientes que buscan compañía para dormir igual igual es terminamos juntando

Voz 5 11:27 no me parece mal ya sabéis la encuesta sigue abierta el teléfono activos plano vuestros mensajes de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Sergio diez están a producción y Borja González en la técnica si la persona que tenéis al lado nos deja Llor dormir pues ya sabéis tenemos hora y media por delante para acompañarnos empieza el martes diecinueve de marzo empieza de buenas a primeras

Voz 0084 11:50 todo no

Voz 16 12:19 de primeras con Marina Fernández el Torah desde y fugaz

Voz 5 13:06 dos minutos para las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias no sabemos inspirados por el protagonista ayer de un mal día lo tiene cualquiera por el vigilante de un museo de Boston que bueno fumaba marihuana y dejó pasa unos ladrones disfrazados de policía que les robaron quinientos millones de euro está en obras de arte pero el caso es que en La Ventana han recuperado la que podría hacer la versión española de de las consecuencias fatales de estos malos hábitos la historia de un militar que

Voz 1491 13:40 también le daba a la mariguana el tribunal

Voz 17 13:42 el Supremo ha condenado a seis meses de cárcel a un soldado del Ejército del Aire que uso un pene de plástico para intentar saltarse un control antidrogas

Voz 1491 13:51 te has ido en la base de Talavera la Real durante

Voz 17 13:53 control un teniente observó que uno de los lados estaba muy nervioso mientras entregaba la muestra de orina descubrió tras obligarle bajarse los pantalones que llevaba un pene de plástico con un depósito de orina debajo de los calzoncillos y todo esto sujeto a un arnés alrededor de la cintura y el soldado no tardó en reconocerlo todo la orina

Voz 18 14:11 la vida aquí pero no has mira no tengo donde podría haber tardado podía haber planteado pero no la de la orina

Voz 17 14:22 el de plástico era de su hermano y que el objetivo era presentarla como propia para ocultar que había consumido cannabis

Voz 0107 14:27 en los últimos días a ver yo decidir que que esta solución que se saca de la manga o de la bragueta es uno creativa también muy elaborada

Voz 1491 14:35 muy sofisticada desde luego

Voz 0107 14:38 harto un pene de plástico y una cantimplora cumplir con Peace de tu hermano esto no se le ocurra todo el mundo

Voz 1491 14:43 además que realmente podía haberse llevado el pisen con nosotros en cualquier otro sitio vaya a diseñar el pene de enlace con el conducto compartimento ahí específico para intentar engañar a sus superiores desde luego muy sofisticado

Voz 0107 14:56 pues vamos a seguir con gente que la lían su trabajo vamos a escuchar la historia de un joven cineasta español al que le han dado un dineral para hacer su primera película no es habita

Voz 19 15:05 la Francino que que una súper producción se ponga en manos de de un joven cineasta sin experiencia pero es el caso de Eladio futura que está también al teléfono radio Futura buenas tardes tal Eladio setenta millones setenta millones de euros han puesto en tus manos es una película que tú también las escritos es increíble

Voz 20 15:26 es un relato épico en los orígenes de la tortilla de patatas que no fueron fáciles claro que no fue bueno multisectorial desde

Voz 19 15:34 porque si esto lo fue leyó porque pudo demostrar con patatas y una sartén

Voz 20 15:38 no no no no no no no si de eso va la película no me gusta decir que es un viaje de cuatro sí lo a lo largo de catorce países continentes animales

Voz 19 15:54 más de una súper producción estamos hablando no

Voz 20 15:57 la película hemos decido además es un reto técnico

Voz 19 15:59 monumental porque lo has grabado en un solo plano secuencia eh

Voz 20 16:03 así es en una sola Tomás no sólo sin cortes si algún presente la historia del cine porno pero en el cine pero bueno como este porque se trata de un

Voz 19 16:13 sí que como te digo Alta

Voz 20 16:15 corre por diferentes épocas a medio mundo

Voz 1491 16:18 ahora viene la parte que ha truncado este largometraje tan experimental y tan ambicioso Eladio sólo ha contado los Especialistas secundarios es algo que bueno que a todos nos ha pasado alguna vez

Voz 19 16:29 pero también te ves una cosa es cierto que la película no va a poder estrenarse por un problemilla técnico verdad

Voz 20 16:34 bueno a veces se me olvidó quitar la tapa al objetivo de la cámara

Voz 0107 16:37 en un momento ya de

Voz 19 16:40 de seis semanas no porque estuve seis semanas debido a quitar

Voz 20 16:42 de nuevos en la sala de montaje no no me he encontrado con catorce hora de imagen negro muy negro además un negro negro negro

Voz 6 16:51 y ahora qué

Voz 20 16:53 mis planes de futuro si tu futuro a corto plazo a medio a corto plazo a corto plazo estoy ahora mismo en el aeropuerto ICO para Tailandia

Voz 0107 17:01 esto es que la productora me quieren partir las rodillas las dos

Voz 20 17:03 las las necesito dos temas sí que me marcho

Voz 19 17:07 pues dada pues muchísima suerte de Eladio que vaya habían el viaje de Florentino no que que el cine no sólo de ganar carretas de dinero iban tener muchas relaciones sexuales no

Voz 0107 17:17 el intento no hay casos hay casos que tuvieron un poquito mejor bueno hay que decir que estamos a martes y aún continúa la resaca de la manifestación por el derecho a la autodeterminación en el centro de Madrid en La Ventana han contado que muchos de los asistentes están sufriendo algunos efectos secundarios tras visitar la capital de del Estado es una información de El Mundo Today

Voz 1981 17:36 miles de catalanes que fueron a Madrid a la manifestación independentista

Voz 0107 17:40 vuelven habiendo olvidado el catalán por completo

Voz 1981 17:43 algunos abandonaron el secesionismo después de probar su primera tapa gratis Ciudadanos se compromete a devolver la boina de contaminación a Madrid critica que a la capital se vea toda la calma

Voz 0107 17:54 ah por culpa de Manuela Carmena

Voz 1981 17:56 la luz del baño de los bares no se encenderá hasta que se haga la coreografía completa de la Macarena una voz en off dirá una mano en la cintura la hoz en la cabeza indicando los pasos a seguir el profesor de naturales confía en que el nuevo esqueleto de un metro de altura ayude a los niños a portarse mejor la idea de diseccionar a un humano logró que todos se callara ni prestaran atención cura cierra la puerta de la iglesia con llave para que no se escape Dios cuando sale de aquí los niños del pueblo le tiran piedras asegura engorda cuarenta kilos tras probar todas las dietas a la vez aún tiene la esperanza de adelgazar de golpe cuando le hagan efecto los recortes en la policía obligan a los moribundos Arrels seguir su propio cuerpo con tiza antes de morir

Voz 1915 18:41 qué será lo siguiente decirles quién es el asesino lamenta una víctima en sus últimos estertores

Voz 1981 18:47 los empleados de limpieza llevan toda la mañana retirando los plásticos y desechos que dejaron los manifestantes contra el calentamiento global la concentración de manifestantes elevó un diez por ciento

Voz 1915 18:57 la temperatura del planeta

Voz 1981 18:59 la producción de salmón ahumado ha caído un ochenta por ciento desde que se prohibió arrojar colillas al río siempre esa ya han empezado a arrojar parches de nicotina Cali se crea un helado de hielo con la forma de la calva de Iniesta Iniesta para todos reza la publicidad

Voz 5 19:24 dado que estará alcance de cualquiera gratis

Voz 1491 19:27 está a sólo un clic tenemos que asumir que los

Voz 5 19:30 niños de pornografía cada vez antes y cada vez más

Voz 1491 19:34 has según las últimas estadísticas la de inicio en el consumo de porno ya se sitúa en los nuevo diez años y el problema es que estos que el porno se han convertido en la principal fuente de educación sexual de muchos chavales

Voz 0107 19:46 si la primera referencia que tienen el sexo o incluso de una relación afectiva es a través del porno y por eso es una noticia que contamos aquí en de buenas cinco madres británicas han decidido participar en un programa de televisión basado en producir una película porno

Voz 0047 19:59 qué querrían que sus hijos vieran ella

Voz 0107 20:02 no salen sólo la producen la dirigen

Voz 21 20:06 cuánto consumo de porno online será entre los niños y los adolescentes en un tercio de todo el tráfico que hay en Internet es pornografía un tercio la web de porno más importante del mundo pone hace públicas sus estadísticas anuales son apabullantes treinta y tres mil millones y medio de visitas en total en dos mil dieciocho noventa y dos millones de visitas diarias un millón de horas de vídeo dice que tardaremos ciento quince años en ver todo el porno que hay es evidente que en todo este tráfico

Voz 1915 20:35 va a haber muchos adolescentes y bastantes niños hilos

Voz 21 20:37 ticos más que las chicas el noventa y tres por ciento de los adolescentes chicos el sesenta y dos por ciento de las chicas ha visto porno antes de los dieciocho pero de media la edad de inicio en el porno para los chicos es de doce años el setenta y uno por ciento de los adolescentes oculta a sus padres su historial de búsquedas en red XXXII por ciento admite buscar intencionadamente contenido pornográfico

Voz 0107 21:02 pero esto sólo es lo que se ve en una página de porno una entre miles y miles vídeos que se busque o no son todos muy parecidos alejados de la realidad Matxin

Voz 1491 21:12 estas violentos sesenta estos está desarrolló

Voz 22 21:15 cuando un porno alternativo el llamado porno ético que inspirado este programa este MAM Make pon que se llama madre esta hacen Porno para que han contado con los consejos de la productora Erika las

Voz 23 21:27 no importa el guión no importa sobre todo el absurdo guiones antiguamente pues o ahora mismo también hay una categoría ver SM en la que es un sadomasoquismo consensuado donde profesionales que sabe lo que hacen pero es que ahora mismo el sexo estándar tú también te hacen en un Tube estos gratuitos que es una pregunta que nadie se hace porque el porno gratuito todo tiene una pues una caseta dada la mujer cuando haciendo una felación a todo es muy violento poema de dar una crítica hacía lo que se ve ahora lo que a un niño puede acceder pero por Nancy la representación del sexo debería porque de hecho la película final que las madres es una peli supere erótica super excitante explícita pornografía que si alguien de dieciséis diecisiete años Viera no no representa nada malo eso los gente teniendo sexo El problema es esto el como no estaba representando siempre es el hombre el hombre príncipe la mujer a da placer al hombre la escena Terme termina cuando el hombre es que creo que todo eso también tiene un origen la el Atlantis Exxon no esta cultura de la anticipa que nos da como miedo hablar con nuestros hijos de sexo como vamos a hablar de Port

Voz 6 22:41 imagínate

Voz 1995 22:44 decir tenemos que dar pasos en esta sociedad todos de muchas entidades este también hay que dar pasos y uno de ellos empezarán naturalizaba aspectos que nos

Voz 9 22:51 los sitios ya está en nuestro Elizarza jóvenes en algunos casos

Voz 1772 22:55 sí de mis hábitos

Voz 24 22:58 madres que no sólo va a hablar de porno con sus niños sino que van a producir y dirigir la película pornográfica que les gustaría que vieran

Voz 1491 23:08 lo que este programa documental puede servir

Voz 24 23:10 precisamente además para que muchas otras familias británicas porque es allí donde donde se va a emitir bueno pues puede ayudar a que muchas familias den también es esas hoy aborden el tema del sexo e incluso el consumo de porno

Voz 1491 23:24 con con sus hijos con sus hijas que entiendo

Voz 24 23:27 que no no tiene que resultar fácil

Voz 0107 23:29 es complicado pero quizás es el momento de romper tabús es lo que hace la sexóloga Laura Cruz con menores de doce y trece

Voz 1995 23:36 qué percepción tienen de su sexualidad de lo que ven en las redes

Voz 0818 23:40 yo lo que veo por ejemplo que tienen una sobredosis de información pero una falta bastante importante de formación de hecho he llegado a dar charlas en las que me han hablado de cosas que tienen que ver con pornografía y sin embargo con luego me han preguntado que cómo una chica que se ponen un tampón luego puede hacer pis decir que e incluso conocimientos básicos de anatomía que ni siquiera los tiene por no hablar de de emocionales y de educación sentimental pero sin embargo de pornografía la están consumiendo

Voz 1995 24:10 con mucha hay variaciones entre cómo perciben ellos es la pornografía y cómo lo hacen

Voz 0818 24:17 sí por ejemplo los chicos me di cuenta que se acercan a la pornografía para intentar

Voz 21 24:22 saber que tienen que hacer como tienen la

Voz 0818 24:25 presión por el rol de género que se les ha asignado a detener la iniciativa en la actividad sexual pues la visualizan para ver qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo las chicas por ejemplo lo que me di cuenta que me comentan que pues como sus compañeros chicos en el caso de las relaciones heterosexuales la forma en la que se acercan a la hora de mantener relaciones sexuales está totalmente desligada de la intimidad o de una afectividad una seducción un cortejo claro es que la pornografía estos no nos está viendo

Voz 0107 24:55 bueno pues ya escucháis que información no es formación así que es conveniente cuenta Laura forzar o al menos facilitar ese tipo de conversaciones y es que muchas veces la charla

Voz 1995 25:04 desde el buen rollo desde la naturalidad en vez de los hijos también la necesitan los padres queda es conveniente que los padres empiecen a hablar de eso en casa

Voz 0818 25:11 pues saber mi opinión como profesionales que no hay una edad concreta ni idónea sino que desde el primer momento en el que te hacen preguntas sobre sexualidad con naturalidad que las aborde sino las escribes in situ ya vas intuyendo como padre como madre o profesor o profesora tus hijos encontrarse au toparse accidentalmente con esa pornografía quizá provocar un poco esa conversación yo lo hago un ejemplo por ejemplo un símil a las mujeres nos va a venir la regla antes lo después no es mucho mejor que antes de que suceda esto ya no se hayan hablado de que es la menstruación y que la regla que no que de repente no la encontremos no no es que la familia siglo los padres deben de ser los primeros en revisar un poco también la idea que tienen de la sexualidad y lo que la pornografía está mostrando a a sus hijos que les gusta guste lo ven porque yo me encuentro que muchos no quieren darse cuenta que Jesus polos también dejó

Voz 0047 26:21 bueno esa primera en ese para mil novecientos sesenta y ocho el fascinante viaje musical de los Beatles estaba acabando sin embargo la banda firmó uno de sus mejores trabajos brutal disco Blanco

Voz 0084 26:34 hoy se álbum doble figura el primer tema Kitoko Ringo Star este Tom pasmo les Ringo Star llevaba cinco años dándole vueltas a la idea de escribir el también sus propias canciones algo que ellos Harrison llevaba tiempo haciendo con éxito con pocas discusión

Voz 0107 27:00 tienes de por medio Ringo Starr lanzó a ello

Voz 0084 27:02 mil novecientos sesenta y ocho y aprovechó el carácter doble el disco Blanco para colar este Tom hay una canción que encaja bien en ese maravilloso disco y que demostraba que a los Beatles les sobraba talento Ringo que era el pegamento en una banda que se desmoronaba aseguró que todos fueron muy amables con él que le apoyaron en esta primera incursión en la composición un debut que llegaba en los años finales del grupo que demostraba que todos estaban preparados ya para volar en solitario

Voz 1491 28:52 el primer tema de Ringo Star tu estreno en la composición justo a tiempo sólo dos años antes de la separación de los Beatles la historia de Don pasmo Ibai en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 1684 30:07 Pascual Donate buenos días buenos días a partir de hoy testifiquen en el juicio del CES los guardias civiles que actuaron en los registros relacionados con el referéndum ilegal Alberto Pozas arrancan dos semanas en las que el Tribunal escuchará sobre todo ajeno

Voz 0055 30:20 desde la Guardia Civil algunos firman los informes más importantes de caso y otros directamente estuvieron sobre el terreno en días clave hoy por ejemplo se espera que declare el agente responsable de los registros en la Consejería de Economía el veinte de septiembre

Voz 0084 30:32 a

Voz 0055 30:35 semana para aclarar entre otras cosas si pudieron abandonar el edificio frente a la concentración de sesenta mil personas y qué papel jugaron exactamente Jordi Sánchez al que escuchábamos Jordi cursar hoy también se escuchará el testimonio de los agentes que intervinieron material electoral en varios registros y que se encontraron con la oposición también de miles de personas actos de resistencia que para la Fiscalía formaban parte de un mismo plan rebelde de cara a impedir los registros que buscaban desmantelar la organización del referéndum ilegal del uno de octubre antes espera la declaración del ex subsecretario de Estado de Hacienda Felipe Martínez Rico

Voz 1684 31:08 el Gobierno espera que el presidente catalán Quim Torra cumpla hoy el ultimátum que le ha dado la Junta Electoral Central para retirar los lazos amarillos y esteladas de los edificios públicos Meritxell Batet Mini

Voz 1544 31:18 otra de Política Territorial anoche en el canal Veinticuatro horas no pueden estar máxime en campaña electoral con símbolos partidistas que representan sólo a una parte de la sociedad por tanto yo espero que el Gobierno de la Generalitat pues cumpla con esa resolución

Voz 1684 31:32 el Gobierno de Maduro amenaza a Trump con represalias sino facilita la devolución de las tres sedes diplomáticas venezolanas ocupadas esta madrugada por representantes de Juan Guaidó en Estados Unidos Carlos B

Voz 28 31:43 yo es el embajador de Washington ya comenzábamos nuevamente llevar a cabo estas acciones para tomar todos los activo para recuperar todos los activos que les pertenece sean los venezolanos que está ubicado acaban los Estados Unidos

Voz 1684 31:55 uno de los mayores detractores de Maduro el presidente brasileño Bolsonaro está de visita oficial en Estados Unidos donde hoy se reúne contra para cerrar varios acuerdos comerciales y políticos corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 32:06 Donald Trump sabe que se reúne con alguien más que con un aliado se reúne con un fan al que apodan Trump del trópico que copia esos mensajes y su estilo su forma de usar las redes sociales la obstinación por cargar contra los medios y las críticas al establishment o la negación

Voz 29 32:21 del cambio climático ya Bolsonaro ya está en Washington donde se ha reunido con empresarios el presidente Brasil quiere cerrar hoy con Trump

Voz 1510 32:31 acuerdos comerciales y que Estados Unidos le apoye para entrar en la OCDE para la Casa Blanca la alianza entre las dos principales economías del Hemisferio Occidental es uno

Voz 1491 32:40 Portu unidad histórica además van a busca

Voz 1510 32:42 la cooperación en defensa Estados Unidos quiere abrir en Brasil una base militar espacial en política internacional donde buscan seguir aumentando la presión sobre Nicolás Maduro una posición común ante el avance de China en Latinoamérica y el apoyo incondicional a Israel donde continuará su primera gira internacional el nuevo presidente brasileño

Voz 1772 33:02 es todo más información en Cadena Ser punto com Keynes sí

Voz 5 33:32 pues Cataluña allí Venezuela de nuevo en la provincia me informativa de este martes que vamos a ver cómo bien en lo meteorológico Luismi Pérez buenos días

Voz 0047 33:40 buenos días Marina pues un martes Día del Padre día de San José que empieza con bastantes nubes en muchas zonas del norte y del este del país nubes que son activas que están dejando alguna lluvia que sobretodo están descargando ahora mismo en zonas del Cantábrico más oriental en Euskadi en Cantabria las elevadas de Navarra también el Alto Ebro esa lluvia va a seguir cayendo de forma más bien pausada

Voz 0107 34:03 pero casi todo el día y atención en Baleares

Voz 0047 34:05 Marina a partir de ya mismo hasta primeras horas de la tarde iremos teniendo chubascos incluso algunas tormentas las primeras en Menorca y Mallorca después se desplazarán hasta las Pitiusas algún chubasco esta mañana muy poca cosa ya en zonas de la Comunidad Valenciana en Valencia por ejemplo cuatro gotas también en Teruel o en Cataluña y algún chubasco que esta tarde se va a volver a reproducir en algún in en algún rincón vayan del interior de Cataluña también atención en la Comunidad Valenciana y en Baleares en la noche de la cremà en algún chubasco puede llegar a caer en Valencia a eso de las diez once doce de la noche de hoy se podrá ver algún chaparrón en el resto del país tiempo más banquero en Canarias por lo que las nubes se van a quedar concentradas al norte de las islas que tiene más montaña con viento tozudo ya atención con ese viento justamente Marina cerca del estrecho y en Baleares a lo largo del día también en el Ebro el cierzo en Galicia el nordeste que van a traer unas temperaturas más bajas todavía ahora mismo por ejemplo tres grados León tenemos seis en Guadalajara siete en Girona también en Badajoz diez en Jaén o diecisiete Las Palmas de Gran Canaria

Voz 22 35:14 Luismi ahora sí que sí estamos a las puertas de de la primavera con ella van a empezar a llegar esas tormentas típicas de esta época del año tormenta remolinos Si también tornados a principios de este mes por Alabama en Estados Unidos ha pasado a uno que ha dejado veintidós muertos porque hay tornados allí de tornados tan destructivos y Aquino

Voz 0047 35:39 bien básicamente para que se formen esos tornados necesitamos de lo que se llama las tormentas severas que es una tormenta severa es en sí una tormenta por tanto ha necesitado de un contraste de temperaturas marcado de lo que se llaman un choque de masas de aire una que es más cálida y otra que es más fría y en ese punto se forman grandes estructuras de tormenta pero que sean severas que significa que sean severas que todavía tengan mucha más energía que sean de mucha energía no significa que se tenga que se tenga que llegar a formar un huracán que se llegue a formar una una nube ocupe toda España por ejemplo no a veces unas nubes que en un barrio o una localidad y la de al lado no pueden ser igualmente muy destructivas por tanto mucha energía que lo que se traduce es o vienen vientos destacables en lluvias muy intensas en granizo grande o pedrisco grande lo que sería un la piedra a partir de tres o cuatro centímetros de diámetro vamos bolas de hielo o bien esas estructuras en forma de tornado o lo que sea mal los reventones que sería algo contra un reventón no deja de ser un montón de aire que ACAI desde la nube cae hacia el suelo en forma de una especie de onda expansiva que puede ser incluso todavía más destructivo que que un tornado viene un tornado en necesita de esas de esas masas de aire que choquen entre sí y por tanto en zonas del mundo Marina en las que haya esa posibilidad de contrastes muy marcados de temperatura es más fácil que se puedan dar esos grandes esas grandes tormentas y que dejen sus embudos vale de que la clave no

Voz 1491 37:09 tras cosas muy muy bruscos de temperatura

Voz 0047 37:12 así es mira por ejemplo en Estados Unidos porque pasa tanto al hilo de la pregunta que qué me has hecho bien en Estados Unidos al ser un país tan grande puede estar expuesto o de hecho está expuesto a entradas de aire frío muy destacables que vienen desde el norte desde Canadá desde el norte de Estados Unidos ir al sur de Estados Unidos tienen zonas como California o sobre todo lo que sería el mar del Caribe el mar del Caribe sumar lógicamente tropical muy cálido aguas del mar a veintisiete veintiocho veintinueve grados de temperatura y cuando el viento viene del sur lo que hace es arrastrar todo ese aire tan caliente hacia el interior de Estados Unidos en el medio oeste en zonas por ejemplo como Alabama como la zona de de Texas por ejemplo en esos estados es dónde se encuentran esas dos masas de aire por tanto el frío que viene por arriba y el calor que viene desde el sur o o desde abajo vaya hacen que se formen ese mejunje de tormentas ese nido de tormentas tan fuertes que en muchos casos lo que comportan son esos tornados a partir de ahora justamente es cuando empezamos a tener la temporada tornado Ica sí que es cierto como has dicho lo de Alabama que este año se han espabilado un poco antes pero en cualquier caso ahora ahora en primavera eso lo de los efectos que traen esa subida de las temperaturas esa posibilidad que choquen masas de aire por tanto los tenemos en Estados Unidos pero en nuestro país también las podemos tener no nos quedamos al margen lo que pasa es que no son de la índole de la voz de los tornados que se dan allí en en los Estados Unidos

Voz 0107 38:34 ya entiendo eso porque las condiciones allí también se pueden cumplir pero nunca que sean tornados tan tan tan tan destructivos y tan fuertes

Voz 0047 38:41 sí así es de hecho haber para que pongamos un poco de orden en lo que es destructivo lo que no lo es para empezar que se forma un tornado ya es un fenómeno bastante violento el Tornado no deja de ser pues que desde la nube tanto desde la nube por una parte como desde el suelo se está demostrando también que desde el suelo el aire empieza a virar empieza a girar empieza a rotar empieza a dar vueltas ese viento empieza a girar tan deprisa que lo que se formó un remolino que conecta la nube con el suelo hice formó un aspirador ni más ni menos es un remolino que lo aspira a todo por tanto que tiene que tiene violencia en su en su interior pero claro en función de la destrucción e o en función de la de la potencia que tenga esa tormenta se formarán unos tornados con más potencia con menos

Voz 1981 39:25 esta lo que se llama compañeros la escala Fouché

Voz 0047 39:27 da la escala es una escala que determina el la la cantidad de viento que será dentro de esas de esos tornados por tanto su destrucción la escala fusilaba desde lo que se llama el F cero que sería el tornado más entre comillas es más de andar por casa que ya os digo que no me gustaría que pasará por la mía precisamente pero bueno es un tornado un poquito más débil que dura poco hoy no se mueve durante gran no recorre demasiados metros y luego llegamos esta lo que sería el e f5 que es por ejemplo las películas pues como Twitter como la noche de los tornados cosas así algo sí incluso apocalíptico pero que los hay y que estamos hablando de vientos de más de trescientos kilómetros por hora tornados que son capaces de reventar una casa o bien de llevarse por ejemplo un tráiler con su remolque lleno IS tráiler escupir lo a cinco seis kilómetros de distancia estamos hablando de algo muy muy fuerte en el caso de España esos tornados son más pequeños pero hemos tenido incluso algunos algunos ejemplos de lo que son los tornados escala dos escala tres por ejemplo hubo uno en Ali en en cerca de Alcañiz en Teruel qué fue lo que se le llamó un e f3 produjo muchos muchos destrozos por tanto España los podemos tener sí de hecho hay zonas del país en las que se dan bastantes tornados por ejemplo en la costa catalana la costa valenciana cerca del Golfo de Cádiz en esa zona del Maestrazgo Bajo Aragón en Teruel también cerca de Baleares aquí somos más le ponemos hombre es un poquito más curiosos aquí se les puede llamar tú vas se le llama mangas también las mangas son cuando esos eh cuando esos tornados serán sobre el mar por tanto son mangas marinas

Voz 0107 41:05 sí o nombres así un poco más curiosos en Baleares

Voz 0047 41:08 Ama y plomo Cavs desfiló en en Cataluña incluso se llaman Arús por tanto cuando oiga si esas palabras circuló todo eso pues no deja de ser que es un tornado pero eso sí no con la destrucción de los que tienen en los amigos llantas

Voz 1491 41:22 claro afortunadamente es empieza ahora la temporada no Luismi más o menos

Voz 0047 41:27 cosa empieza la temporada y además ya os digo sobretodo en nuestro país es más bien cuando ya va llegando el verano

Voz 0107 41:35 en los primeros meses de otoño aportando entre

Voz 0047 41:37 entre agosto y octubre aproximadamente cuando tenemos esas conoceremos la posibilidad que se en esos tornados por qué porque es cuando más calor está haciendo nuestro país cuando además pues se pueden empezar a mezclar ya con esos aires un poco más fríos que llegan pues eso justamente en otoño y es curioso hay hay que decirlo también Marina que esa sé que esos tornados parece que ahora en nuestro país sean el acabose y que esto no haya pasado nunca Inti y que sea también otra consecuencia del del llamado cambio climático os tengo que decir que en España ya os digo hay zonas que han tenido tornados muchas veces

Voz 1981 42:15 no lo que pasa es que antes ni había Twitter

Voz 0047 42:17 me había cámaras ni había fotos ya había móviles por tanto ahora casi que la gente pese a la primera de cambio ya está viendo cualquiera de esos fenómenos pero

Voz 0107 42:25 Luismi en España se dan esos fenómenos ya os digo que sí

Voz 0047 42:28 sí desde hace muchos años y bueno pero como de momento no son

Voz 0107 42:30 la destructivo está nos tenemos que preocupar lo justo lo que donde seguro que están un poco preocupados en Valencia porque has dicho les sobre las diez de la noche de hoy va a llover y a partir de las once empieza la crema de la falla infantil si ya cada media hora una crema diferente les va a llover esta próxima noche

Voz 0047 42:47 a ver estamos muy pendientes como no siempre estamos pendientes del tiempo y en acontecimientos como los de las fallas todavía a ver parece ser que tendrán una especie de bocadillo de lluvias esta mañana cuatro Cotillas hasta las diez once de la mañana no nos extrañaría que llevo que llovieron poquito la ciudad de Valencia muy poco Aitor tanto esta mañana no va a ser un problema pero sí el uno de los platos fuertes son los de esta noche y las previsiones no están a eso de las nueve diez de la noche se empezarán a formar algunas tormentas incluso entre Castellón y Tarragona que irán bajando hacia Valencia nuestras previsiones nos dicen que es muy posible es bastante probable que justo a medianoche llueva algo en Valencia quizás no toda la noche han ido una forma torrencial pero posibilidad bastante alta de chaparrones sí que los tenemos ya os digo bajando desde Castellón hacia la ciudad de Valencia

Voz 0107 43:38 pues esperemos que sean pocos y que no fastidian el fin de fiesta

Voz 1491 43:40 sí como es que no está al cien por cien por cien exacta cruzamos los dedos para que bueno para que hoy si nos equivoquemos un poco

Voz 6 43:49 hace dos días que tengas buen día hasta mañana

Voz 6 45:28 bueno robo indiscriminado de Manta esta

Voz 5 45:30 mi opción Prefiero un ronquido que despertarme hay destapada en medio de la noche con los que hablan en sueños en el último lugar y con un importante

Voz 1491 45:39 el uno por ciento tenemos oyentes que han votado por la

Voz 5 45:41 ción quiero dormir acompañado

Voz 30 45:44 día chavales Manolo de Valencia a mí la verdad es que no me molesta nada era mi parienta le molesta toco que ronco que me muevo que sus lo que te quito la manta o sea un desastre

Voz 6 46:02 sus razones tendrá Manolo hombre pero bueno hay que decir que

Voz 5 46:06 todo placer pues conlleva también no hacer ciertos sacrificios

Voz 6 46:11 hombre nos lo han recordado muchos oyentes que les gustaría dormir acompañados claro como a mí y a pesar de los pesares se hombre eso se sobrelleva sí

Voz 5 46:21 estos ocho tres tres dos tres siete cero cuatro cuentan los oyentes que después de años de acostumbra

Voz 6 46:26 darse se va llevando bien la costa

Voz 1491 46:29 la encuesta en arroba de buenas en Twitter son las cinco ir dieciséis las

Voz 5 46:35 dieciséis en Canarias

Voz 31 46:41 el segundo día de una semana

Voz 1491 46:43 las que a los amantes del fútbol se les va a ser larga no hay Liga no hay Copa no hay Champions es turno de selecciones España juega frente a Noruega el sábado a las nueve menos cuarto en Mestalla será el primer partido de clasificación para para la Eurocopa dos mil veinte

Voz 22 46:58 Larguero han tenido de invitado a un jugador

Voz 1491 47:02 al que le encantaría volver a la selección Iker Casillas

Voz 1772 47:05 oye Iker te gustaría estar hoy en Las Rozas

Voz 32 47:08 bueno claro que me gustaría porque está mucho tiempo hoy porque me echan de menos también entiendo es que tienes treinta iba a punto de hecho años que es otra generación que soltó todo el tiempo

Voz 33 47:19 pero bueno bien porque no Ico Luis Enrique ha hablado te llamó y luego le llamaste tú

Voz 32 47:24 sí tuvo la oportunidad con él y la verdad es que no sentí mente Hay yo suelo Lequi se comunicaba que oye que si en algún momento dado precisaba o diligencia hermanos de alguien de veteranía o en un momento dado que dejaba la selección porque lo que la gente diga o que pueda pensar dijo que que que me ha sorprendido que hay que están agradecido yo estaba podrá por otros compañeros que él consideraba de cara a esa a esa Eurocopa en dos mil veinte Hay ponen me dijo que nada que que qué le había parecido muy bien que es mucho puesto por cierto con el para transmitir

Voz 0107 47:56 muy bien hay que decir que Casillas sigue siendo titular en el Oporto equipo que por cierto sigue vivo en la Champions League Manu no ha dejado pasar la oportunidad de preguntarle por la temporada del Real Madrid y también la vuelta de Zidane como

Voz 19 48:09 la viendo desde la distancia la lo que está pasando en el Madrid vaya temporadita

Voz 32 48:15 me parece genial que vuelva otra vez signos de San motiva de cara este año para el futuro por un lado pues es un poco triste que haya vuelto no me explico si hubiese mirado cosas más bien seguramente hubiese seguido Lopetegui en su día seguido Solari no pero la otra vestirán el entrenador mejor otra cosa no no han salido también como no lo esperábamos si pienso en estado por por por cambiar al entrenador

Voz 33 48:44 cuando te lo de que podía volver Mourinho qué pensaste Pepe qué pensaste que podía volver de verdad

Voz 32 48:49 que bueno pues la verdad es que no se sé las cosas que nunca sabes cuál es verdad no muy Murillo estuvo estuvo tres años también hizo cosas buenas por el club que lo llegó a meter en otra mesa en competir lo que era no simplemente se anhelaba mucho eso me das a elegir entre Mourinho y Zidane Figo Zidane pues ha muertos a juicio que pillajes igual

Voz 34 49:16 sino simplemente porque la decidan lo que ha conseguido

Voz 32 49:18 dos años y medio ha sido de la leche

Voz 1491 49:21 hacia va a servir además de de homenaje de celebración del centenario del club che la selección va a presentar en Mestalla hasta ocho caras nuevas para Santi Cañizares el mayor problema al que se enfrenta a Luis Enrique está en la defensa

Voz 35 49:33 no yo veo una crisis importantes en los centrales saturemos central que Sergio Ramos iraquí al próximo campeonato gordo que tengamos al próximo campeonato Europa tienen que tienen que dar un paso adelante pues algunos centrales en España de forma que que podamos afianzar esa línea porque la la digamos que la baja de pie que ha condicionado mucho sobre todo porque todavía no veo un recambio claro llevan

Voz 1772 49:57 lo está entrando van saliendo todo son todos futbolistas interesantes

Voz 35 50:02 pero ninguno es un central de la selección en quién confiar de alguna forma pues eh eh Ramonwere

Voz 1772 50:09 quiero efectivamente sistema defensivo

Voz 0107 50:12 pues en la ciudad del Turia vive esta semana días muy especiales entre las fallas el centenario del Valencia cumple años que ha reunido algunos de los mejores jugadores de su historia posiblemente el mejor es Mario Alberto Kempes que hace un rato ha estado en la SER explicando qué es lo que más echa de menos de Valencia

Voz 1772 50:27 en todos los años estuviste en el Valencia con que recuerdo te quedas Mari