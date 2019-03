De Buenas a Primeras (20/03/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

en la Cadena SER de primeros con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 00:51 es veinte de marzo con cinco grados en Madrid tiempo sin muchos cambios sólo en casi todo el país menos en Baleares Alicante Murcia y Almería donde va a caer algunas gotas seis grados cinco grados en Madrid donde no sabemos si está siendo una madrugada tranquila pero sólo podemos preguntar a Sergio diez Sergio qué tal buenos días buenos días chicos cómo estáis por que es elegido está en el centro de coordinación del Samur Social de Madrid no que es donde bueno se encargan de atender emergencias sociales todas las noches del año y también esta está siendo tranquila o no

Voz 0455 01:28 por ahora desde que he llegado sí pero vamos que ha habido ha habido movimiento estoy aquí a la de la pues de Puerta de Toledo muy cerca del centro de Madrid que es donde está la sede bueno va algunos datos que he podido tomar hasta ahora desde que he llegado que trabajando ahora mismo dieciocho trabajadores Ike hay veintidós personas alojadas en este mismo centro porque no había plaza en algún otro albergue por ejemplo veintidós personas alguna familia también entre ellos pero vamos va a mí lo que me ha sorprendido nada más llegar era que el centro es es bastante grande tiene cuatro plantas tiene distintas salas salas de reuniones la recepción hasta las habitaciones salas para otro pues de actividades Ivonne que en la entrada me recuerda mucho a cuando estuve en el Samur nosotros Amur porque tienen unos vehículos pues eso listos para si tienen que movilizarse en algún tipo de actuación recordemos a nuestros oyentes sólo contamos por si no lo saben que tienen dos pilares básicos de actuación el Samur Social unos a las situaciones de emergencia social pues con personas en riesgo de exclusión personas mayores personas que han quedado en la calle Pablo o bueno pues eso la situación no es así también incluso a refuerzo en emergencias más generales un incendio el derrumbe de un edificio un accidente grave y luego la intervención con personas sin hogar que además desde el dos mil quince es la vía única de acceso a la red municipal de personas sin hogar

Voz 1491 02:43 sólo ellos se encargan de las personas sino todo pasa

Voz 0455 02:46 por ellos no que no es como antes que había pues eso distintas listas era más difícil de coordinar desde entonces me han comentado pues eso que que son las cosas el gestionan mucho mejor y bueno simplemente comentar que eso que se creó en el dos mil cuatro en junio de dos mil cuatro exactamente van a cumplir quince años este verano de apoyo pues para que os hagáis una idea ahora mismo pero las mil cuatrocientas plazas para personas en albergues municipales personas sin hogar pues están todas ocupadas y hay gente en listas de espera osea que es una labor muy útil

Voz 1491 03:16 Calle la vemos en la vemos todos los días bueno si te toca salir con esos vehículos que que ve días oye tú te vas micrófono bueno ya nos las arreglamos nosotros para para que haya una buena conexión y media hora hablamos Sergio

Voz 0455 03:29 perfecto ellos cuánto chicos hasta ahora

Voz 1491 03:36 y aunque parezca increíble ya estamos a sólo un día de la primavera despidiendo otro invierno ya estamos también dando la bienvenida un año más a la temida campaña de la Renta

Voz 0107 03:48 bueno podemos decir que que estamos en precampaña de la renta todavía en fase de recopilar información de ir preparándolo todo si queremos ser los más madrugadores pues presentar nuestra declaración incluso el primer día que es el dos de abril

Voz 0107 04:04 en la que nos toca participar a todos no cruzando los

Voz 1491 04:07 dedos para que no salga a devolver o si tenemos que pagar pues que el golpe no no sea muy duro ya a pesar de que toca hacerla año tras año y de que cada vez está todo más más automatizado más informatizado a pesar de todo eso seguimos sin tener muy claro lo del IRPF como se ha encargado de comprobar Julian Lina no resulta sorprendente que la pregunta más

Voz 5 04:28 búsqueda en Google en dos mil dieciocho haya sido como hacer la declaración de la renta porque aunque llevamos décadas enfrentándose al mismo papel con más o menos novedades su declaración por el impuesto sobre la renta

Voz 2 04:40 el momento de contribuir en su justa medida sobre España

Voz 5 04:43 todavía no sabemos ni por dónde coger la declaración de la renta

Voz 6 04:47 se modifica acertar

Voz 0047 04:50 en de cartones resulta la Agencia Tributaria

Voz 5 04:52 Nos da bastante margen y opciones dos meses para reinar Casillas a través de una web en una sede de Hacienda por una aplicación móvil o con asistencia telefónica desde casa aún así son muchos los que no se fían de sus propias habilidades para cumplir con el fisco y ante las dudas lo dejan todo en manos de profesionales tengo

Voz 7 05:10 suerte de que él hace un asesor porque tenemos negocio nos hace las declaraciones de renta del negocio y las personales en las eso

Voz 1684 05:16 me hace un gesto en asesor fiscal y me lo quito de me quito de complicaciones

Voz 7 05:21 es la suerte de que nos la hace el asesor se encarga de hacer la de el negocio Illa personal también así se quitar el barro por ejemplo

Voz 1491 05:29 pues para ayudar a los más valientes con el marrón para los que vayan enfrentarse solos a esta campaña de la renta a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a plantearle toda una lista de dudas y preguntas Antonio Pareja es que es experto tributario del sindicato técnicos de Hacienda Gestha y de paso vamos a intentar sacarle también hay alguna forma dentro de lo legal al siempre claro de que no salga la declaración a devolver pero no prometemos nada hace unos meses dedicamos de programa analizar esa moda a cada vez más extendida de colocarle a los niños pequeños un localizador GPS para que los padres bueno pues sepan en todo momento dónde

Voz 0107 06:17 si hablamos con una psicóloga de los riesgos de este exceso de control riesgos tanto para los niños como para los padres pero lo cierto es que los dispositivos

Voz 1194 06:25 se siguen vendiendo como churros que los padres al final

Voz 1491 06:28 tal sienten cierta pulsión controladora y protectora por sus hijos entendemos que nuestro de pequeños sino toda la vida y estamos seguros de que si pudieran a escondidas a sabiendas de que no perjudicar sus hijos pues les gustaría tener ciertos superpoderes sobre esos chavales

Voz 0107 06:45 de eso va la encuesta de hoy en arroba de buenas con cuatro opciones como siempre y arrasando con el cuarenta y tres por ciento de los votos el detector de mentiras

Voz 1491 06:55 para cazarlo a primera supongo porque al final al final de unos pillas pero no es dado como que te reconoce los padres después de que sabían que estaba intentando colarse

Voz 0107 07:05 se nota se rola tremenda segunda opción

Voz 1491 07:07 más votada el localizador GPS integrado secreto por supuestos seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 0779 07:14 Angélica

Voz 8 07:14 ante las historias se repiten en distintos tiempos pero y los problemas son similares reconozco que un GPS me hubiera ayudado bastante un beso buenos días

Voz 1491 07:26 un beso Julia sólo el veinte por ciento habéis optado

Voz 0107 07:28 el control de drogas el detector automático de niveles de alcohol o estupefacientes en sangre hombre puede que sea porque os creéis que vuestros hijos a los que son ya adolescentes no beben ni ni tomar nada puede ser puedes

Voz 1491 07:41 el porque hay que decir o que no quieren saberlo hay que decir que os habéis puesto un poco buenistas con la encuesta no sé si es que están las emociones a flor de piel con lo de que ha sido el día del padre

Voz 9 07:51 buenos días bueno Ros hoy desde mi punto de vista pues habéis pasado aunque esta no pero no que que hijos penséis que tenemos que son unos

Voz 0779 07:59 no hay hay que andar buscándolos Concept S

Voz 9 08:01 lo que toman drogas o que mienten como bellaco personalmente Lou de GPS estaría bien por saber dónde están pero vamos tipo lo demás pues eso también Morilla que te hicieran caso de la primera que quieres que os digo porque yo estoy cansado ya de oír ahora voy ahora voy a voy espero momentos pero momento ahora voy a voy a voy espero momento que te saturada de esa altura

Voz 1491 08:20 claro claro detector de mentiras no pero anular su voluntad sí pues muy bonito

Voz 0107 08:24 sí bueno sí las tres primeras opciones le parecían fuertes a Diego la última menos votada con el doce por ciento y creemos que lo habrá dejado mudo a él

Voz 1491 08:35 a la del no a sus hijos eso es es la cara

Voz 0107 08:37 atracción química reversible

Voz 1491 08:40 a ver yo entiendo que castración química reversibles un concepto suena fuerte es una fortísimo hay que explicarlo se trata de poder anular el impulso sexual de manera temporal puedes digamos en situaciones de alto riesgo hoy después reactivar la

Voz 0107 08:55 era como un interruptor no algo así claro

Voz 1491 08:57 algo así hasta ahora que se encienda que el chaval experimente ahora que no se me va sabe Dios dónde pues no seis ocho tres tres dos tres siete cero

Voz 1375 09:06 con fuera no buenos días como yo no soy padre que yo sepa también me gustaría pensar en algo estilo la película un intercambiador de cuerpos para que el niño José padre durante un tiempo y el madrileño creo que eso mejoraría la comunicación que siempre es mejor que el control

Voz 1491 09:21 el que sí que es padre y seguro que estupendos José Luis de San Blas al que le gustaría asomarse al futuro de su hijo para echarle una mano en casos extremos

Voz 1623 09:29 poseer la varita de Sao como de Harry Potter y así otorgarle un futuro mejor una vida más y mejor que la de sus padres un trabajo ilusionante punto planeta saludable que es mejor con Venter que ven es otro poder podría ser esa bola con la que uno está pendiente sigiloso de lo que le para el futuro él decide tú observas las si se cae y no pudiese levantar pero esperan poco a ver si no se levanta sino no se levanta acudes con Gòtic in de poner la tirita arriba

Voz 1491 10:06 todos los padres quién lo mejor para sus hijos pero José Luis lo ha contado muy muy bonito seguro que todos quieren lo mejor insisto pero seguro que también fantaseando con la posibilidad de tener esos superpoderes por los que preguntamos deseada

Voz 0107 10:22 para usarlo sólo una vez que no hombre no Fall

Voz 1491 10:24 esos la encuesta siga abierta en Twitter

Voz 0107 10:27 en arroba de buenas el teléfono encendido conectado esperando vuestras notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1491 10:34 Juan López de esta hoy al otro lado en la producción y Borja González en la técnica con nosotros no hace falta GPS para tenernos controlados la próxima o da y media aquí estamos al otro lado estrenando el miércoles veinte de marzo empieza de buenas a primeras

Voz 12 12:02 día

Voz 0779 13:05 sí

Voz 1491 13:27 un minuto y medio para las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias y es posible que algunos de vosotros estéis ahora mismo desayunando o reaccionando y tengáis en tras mano

Voz 13 13:42 los actos esta de jamón

Voz 1491 13:45 con pan crujiente podría punto de de de empezar a llenar de Baba las todo el guión así que vamos al tema y que sepáis que hoy empieza la llamada Semana sin carné no lo decimos para para estropeó de una iniciativa de la organizar acción provee para reducir el consumo de carne y favorecer un planeta más sostenible y al hilo de esto Pilar de Francisco han contado en Youtube a Sergio peinado un entrenador personal bastante estricto con el tema alimentario

Voz 14 14:13 Sergio es licenciado en Ciencias de Actividad Física del Deporte entrenador físico lo mismo te da una tabla de entrenamiento que te enseña la forma de comprar de forma saludable pídele lo que quieras menos una Europa un bollo

Voz 1684 14:26 por ahí proyecta cualquier verdura cualquier

Voz 15 14:29 analiza lo que sea eso siempre White que es el atún claro en aceite de girasol sería mucho más interesante el atún claro al natural aceitunas en una almendra frita pues esto no sería apropiado caga Huete frito con miel frito con miel no sería apropiado gana Cardona también número uno con la naturales bien

Voz 13 14:52 a moverse viene a ponerse día

Voz 1491 15:03 Sergio lemas a entrenarse y a ponerse más fuertes que el vinagre me lo comía todo bien todo lo que ha dicho que por Sergio Peinado

Voz 0107 15:14 es que hemos empezado muy bien con lo del bocata de jamón pero se está torciendo y mucho este inicio del programa

Voz 1491 15:19 pero volvamos ahorrarnos de tanto saliva eh eso

Voz 0107 15:22 seguimos con con temas de sanidad y servicio público que este martes ha vuelto a La Ventana el doctor Maxi Cosi que es el pediatra de confianza del PRO del programa ha comenzado su intervención haciendo un llamamiento

Voz 0779 15:34 hoy abrimos los teléfonos para que estos papiloma en sus dudas os pregunto preguntas pero antes permíteme que comente atención se ha disparado el consumo de Dalt si ya tal por culpa de adultos que lo están combinando con Ron sí está muy rico y sus efectos son superiores al Red Bull el problema es que los chiquillos se quedan si lo suyo vale Estopa los cubatas de sí

Voz 1491 15:57 bueno hemos seleccionado las dos mejores llamadas a Maxi Cosi os advierto que no ha sido fácil porque había consultas muy extrañas Ésta es una llama Ginés un padre de familia con una preocupación

Voz 16 16:09 no es lógico es que tres hola hola hola buenas tardes tiene claro me te cuento sobre su la familia You Tube verso

Voz 0779 16:17 el arquitecto

Voz 16 16:19 a Garcés pero te cuento ver en los últimos meses han bajado mucho los visualizaciones y a algunos suscriptores pues me han sugerido que nos salgamos de de uno de nuestros chavales de aburrido

Voz 17 16:34 ha participado

Voz 0779 16:38 a ver dudas entre ser fiel a tu compromiso con Youtube o hacer de padre amoroso

Voz 16 16:43 sí sí pero pero no nos confundamos yo me dijo yo yo yo la quiero pero para ser justos yo conozco Youtube antes que mis hijos la verdad que yo yo empecé Youtube

Voz 17 16:56 quiero

Voz 0779 16:57 tiendas esta relación de hechos que yo tengo cola es más visualizaciones son más suscriptores

Voz 1848 17:02 señores esos son mejores acuerdos con Youtube desacuerdos eso es publicidad eso es dinero su tiro los hijos te dan dinero hasta ahora sí pero ahora ya no tanto pero sí hay lo tienes

Voz 17 17:12 pues bueno como pediatra pero como gentuza

Voz 1491 17:22 los oyentes han padecido fuertes nuestras cuatro opciones en la encuesta pero no se nos ha ocurrido poner fulminar cargarse a tu hijo parado Rido obviar

Voz 0107 17:30 hemos ese consejo y que conste que desde de buenas los probamos por con

Voz 1491 17:35 totalmente aunque sí que podemos estar algo más en Galicia

Voz 0107 17:38 de lo que el doctor le ha recomendado a Rossi que quiera apuntar a su hijo actividades extraescolares

Voz 16 17:42 mientras espera Rosi hola que está sí sí bueno yo tengo tengo una duda tengo quiera apuntar a mi hijo a las que algo que yo creo que una actividad deportiva fomenta los valores positivos como ensayo

Voz 17 17:55 ah no a lo que es la empatía

Voz 16 17:59 igual hay que hacer ejercicio pero sobre todo es quiero quiero montarlo más que para poder socializar un poquito con otros otras que me saquen de están angustia de mierda en la que yo atrapadas tenga su madre

Voz 0779 18:08 bueno pues apuntaló cuál es el problema Rossi uno testigos

Voz 16 18:11 es que me temo que es demasiado pequeño para el baloncesto

Voz 18 18:14 no

Voz 0779 18:14 jo a ver queda tiene igual igual igual Ros iguales un pelín precipitados bueno es que tu hijo ahora el baloncesto sólo Solaria de pelota no deberían expedir espérate espérate que me lo muriendo una semana el mes que viene no no no yo diría que unos años Rossi

Voz 17 18:34 es que la vida vida

Voz 16 18:37 en todo cafés con leche para arar de barbacoa fin de semana irme de casa rueda con desconocidos ICIT doctor va beige y pienso en voz alta vale yo pienso que usted me dice sí sí sí ha sido nuestro un niño

Voz 0107 18:51 el me pasado

Voz 16 18:53 su madre y lo apunto el baloncesto que que

Voz 17 18:55 ella buenísima tras con el Plan Adelante soy yo soy pesado este otro que bien lo lleva Rossi

Voz 1491 19:11 la provocación es algo intrínsecamente relacionado con la cultura con el arte y a través de ella hay de cuestionar ciertos dogmas por esta vía a la realidad ha terminado muchas veces por por cambiar por transformarse en ese punto intermedio entre lo preestablecido y lo que puede ser el futuro está el conflicto no cuando esa provocación todavía es percibida por algunos como una ofensa ahí está el conflicto el eterno debate más que últimamente sí sobre la libertad de expresión cuando dos choca con los sentimientos de algún tipo

Voz 0032 19:42 hablamos del caso concreto de la obra de teatro Dios tiene vagina es un montaje del colectivo cordobés vértebra que finalmente ha representado este fin de semana en Madrid en las Naves del Matadero pese a la presión de varios grupos ultra católicos esta obra es la mitad un montaje más amplio y trata de reflexionar sobre factores que influyen en la identidad del individuo se habla de música

Voz 20 20:03 más de folclore de gastronomía

Voz 1491 20:05 ya

Voz 1667 20:06 y también de religión los intérpretes están desnudo sobre el escenario ya en algunas partes de la representación evocan imágenes ya acciones relacionadas con la Semana Santa o con iconos de la Iglesia católica la obras estrenó hace dos años se ha representado en Barcelona en Tarragona en Francia pero incluso antes de verla la Asociación de Abogados Christian

Voz 0107 20:27 no se movilizó aquí en Madrid para evitar su

Voz 1667 20:29 representación Polonia Castellano ex presidenta de este colectivo

Voz 21 20:32 pues mire afortunadamente no la hemos visto porque pues prefiero gastarme el dinero en otras cosas más interesantes y el tiempo pero aquí hay un trozo hay que que se puede ver en Internet es más que el nombre

Voz 22 20:48 esta contra los sentimientos religiosos y que podríamos estar hablando de que además es un delito contra los sentimientos religiosos de un delito de exhibicionismo

Voz 21 20:55 no pero es una obra que días antes de Semana Santa pues el título es muy ilustrativo también evidentemente que lo que busca sacar Andoni

Voz 13 21:06 la Fiscalía no esto motivos para una suspensión

Voz 1491 21:08 telar entre otras cosas porque es una obra que ya sabía representado antes ir desde hace años en otras ciudades así que para conseguir pararla tendrían dice la Fiscalía que formalizar una denuncia

Voz 0107 21:19 luego está la versión del Ayuntamiento de Madrid que sorprende por todo lo que se ha montado Gemma

Voz 1491 21:24 ni de San Marcos ex directora de Progrés

Voz 0107 21:26 más de actividades culturales y advierte sobre todo del peligro despolitizar la cultura

Voz 0194 21:30 qué criterios aplican ustedes para seleccionar una obra en la programación de los espacios municipales como es el caso de matadero

Voz 23 21:36 ahora empezamos nosotros como área de Cultura desde la institución no Program vamos en los centros culturales labor de las direcciones artísticas de los centros podría están informados

Voz 1491 21:48 lo que se va a programar nosotros vimos las programadas

Voz 24 21:50 yo no es que respetamos absolutamente la autonomía artística tanto en la decisión de esos directores y directoras que programan los centros públicos como también en esa variada programación de artistas y compañías que integran esas programaciones

Voz 0194 22:04 les advierten de que alguna obra bueno puede puede generar algo de polémica ustedes se imaginan cuando lo leen que eso puede generar algo de polémica

Voz 24 22:12 bueno es que a veces las comunicaciones inesperada es verdad que es una obra que está muy contextualizada bueno eso la Compañía Andaluza de una trayectoria mediana o TIM la gente seria que no es la avidez que oímos hablar de ellos los que trabajamos en el mundo de la cultura no

Voz 0194 22:28 Getsemaní cuánto hay de de precampaña en esta polémica

Voz 24 22:31 bueno yo creo que respetando por supuesto las opiniones de todo el mundo es muy sintomático como se publicista la expresión artística

Voz 1194 22:39 bueno se mezcla quién gobierna

Voz 24 22:42 con los artistas que libremente expresaban y crean sus obras en espacios públicos para las personas que trabajamos en culturas siempre han sido muy importantes el respeto a la autonomía artística que decían entonces cuando se politica hice quiere llevar la cultura a ese extremo yo creo que es cuando caemos en esto

Voz 1491 23:03 sí

Voz 25 23:06 pues esto no es el último caso de de los últimos días junto a esta obra hay un libro que también ha exaltado los ánimos de algunos nostálgicos en este caso es el libro España salvaje de La Felguera Ediciones que utiliza una imagen de fundador de la Legión de José Millán Astray para ilustrar su portada

Voz 0107 23:23 si hace una semana la librería la integral en Madrid expone varios ejemplares de ese libro en el escaparate recibieron esta llamada sólo tres horas después

Voz 1491 23:38 sí dígame

Voz 27 23:39 con el gerente por favor conmigo puedes hablar soy María

Voz 28 23:42 soy de la plataforma patriótica Millán Astray el libro que tienes en el escaparate y con el que has fija malos las redes sociales es una ofensa para muchos españoles por eso te pedimos que lo retires informamos de que vamos a tomar acciones legales contra tu tienda y contra la editorial lo ha publicado

Voz 1491 23:59 por qué le parece ofensivo

Voz 28 24:01 España salvaje unido a la foto empleada de Millán Astray Hero español que defendió con sangre y como un héroe a la nación española porque entonces española verdad

Voz 27 24:10 no termino de comprender en qué se basaría en las acciones legales pero hagan lo que crean oportuno no vamos a retirar el libro

Voz 28 24:16 somos gente de difícil después de esta conversación amistosa Le repito que vamos a tomar acciones legales contra su librería contra la editorial

Voz 0107 24:27 bueno esto es evidentemente una recreación no es la llamada real pero lo que sí reales lo que se cuenta el contenido

Voz 1491 24:33 el libro trata de ilustrar el uso de de la muerte en la cultura política española en los años que van entre el desastre y el final del franquismo habla pues de la guerra como higiene del mundo de la exaltación de los Caídos liturgias de fuego del día del dolor

Voz 0107 24:48 sí y como en el caso anterior desde la Editorial están sorprendidos por la polémica aunque hice Servando Rocha el editor que esto igual sirve hasta para que alguien se acerque a la lectura que expiraba

Voz 29 24:59 a que se ofende los herederos espirituales de Millán Astray bueno

Voz 16 25:04 te sorprende porque primero ha leído el libro no incluso creo que si existiera un un heredero espiritual de Millán Astray que fuera flexible que casi algo imposible no un oxímoron leyera el libro posiblemente hasta al interesarse no era un libro histórico donde realmente no se dice otra cosa que la propia historia el problema de qué ha sucedido algo evidente en la historia no es un traje hecho medida a gusto de cada al no ser cuenta otra cosa que lo que fue como bien ha dicho lo que es una pregunta por qué no fascina porque no ha fascinado tantos

Voz 1623 25:39 cultura de la violencia no desde principios de siglo

Voz 16 25:42 claro esto esto evidentemente nos retrotrae a situaciones muy trágicas no que hemos vivido

Voz 24 25:48 doblemente Pepa dice contra librerías contra la

Voz 16 25:50 propia libertad pero también había una reflexión común que hacíamos no sorprende en este mundo donde donde todo se ha vuelto digital prácticamente no o camina hacia

Voz 30 26:01 ahí que todavía un libro enero de un debate y eso a pesar de las circunstancias lamentables de todo lo que ha pasado sorprende y es una gran noticia no y es una buena noticia a cuatro minutos para las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0084 26:38 cadena SER devuelves a primeras Si tuvieras que elegir dos músicos que representan la idea clásica del pirata pocos lo harían mejor que Tom Waits Keith Richard

Voz 31 26:50 el nuevo eh

Voz 0084 27:00 en dos mil trece llegó a las tiendas son o of Roig Gallery la segunda entrega de un disco benéfico dado en canciones marineras en temas de piratas la primera colección llegó en dos mil seis al calor de la banda sonora de Piratas del Caribe en este segundo disco Se mantuvo esa línea con colaboraciones de lujo como Iggy Pop Patti Smith o Angelica Houston pero lo más llamativo de aquel gran disco fue la unión de dos atas por excelencia de la música Keith Richards que ya había aparecido en la película de Disney y Tom Waits marinera donde las haya el resultado fue una vieja canción marinera que nos lleva imaginarnos a estos dos Crapula preparados para el abordaje con su lotería

Voz 31 27:48 eh eh con mi padre de coches sí eh sí pro que no es de paz eh eh de todo Estado hondos

Voz 13 28:50 una canción para surcar los mares del Sur con dos piratas al mando Tom Waits y Keith Richards sentando en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 12 29:02 y

Voz 5 29:06 sí

Voz 12 29:07 sí

Voz 32 29:12 sí

Voz 1491 29:16 sí

Voz 33 29:17 eh

Voz 12 29:20 he

Voz 1491 30:07 Pascual Donate buenos días buenos días

Voz 1684 30:09 enviar a hoy a Bruselas una carta para pedir la prórroga del Brexit pero varios líderes de la Unión advierten a la primera ministra británica de que sólo la concederán si presenta un plan concreto y creíble el presidente español Pedro Sánchez ha pedido a y claridad

Voz 35 30:23 si no se ratifica el acuerdo de retirada antes del veintinueve de marzo escucharemos con atención cuál es la propuesta que hace el Gobierno británico Sí Se propone una extensión deberá indicar los para qué con qué fin Botín no se puede avanzar haciendo Circus

Voz 1684 30:41 a esta hora los lazos amarillos cuelgan de las fachadas de varios edificios de la Generalitat pese a que ya se ha cumplido el plazo que la Junta Electoral dio a Torra para retirarlos del president dice que sólo los quitará si el defensor del pueblo catalán se lo dice este episodio ha servido a la ex presidente Aznar para advertir sobre una posible campaña de indultos a los presos parece si son condenados gobiernan la izquierda y los nacionalistas

Voz 36 31:03 los demás no podemos cometer el error de confiar nuestro futuro a la conjunción de la izquierda y los nacionalistas que nos han traído a esta situación

Voz 1684 31:13 en el juicio del proceso y continúan testificando los guardias civiles que actuaron para impedir el referéndum ilegal en la última sesión algunos agentes contaron las situaciones a las que se enfrentaron Alberto Pozas testimonios sobre lo que para la Fiscalía sin lugar a dudas rebelión violencia un Guardia Civil explicaba cómo consiguieron sacar a la comitiva judicial el veinte de septiembre de la Conselleria de Exterior doscientas personas se manifestaban el propio detenido les simple

Voz 34 31:37 el detenido lo único que decía era saque me

Voz 0455 31:39 aquí por favor saquen de aquí y el uno de octubre en la

Voz 0055 31:42 calidad barcelonesa de San Esteban Rubira durante el referéndum ilegal

Voz 37 31:45 una patada en la cabeza de forma violenta de un guardia civil que se cuenta tumbado en el suelo tendido en el suelo e otro agente recibió una fuerte patada en la cabeza después una vez identificados a persona también se detiene posteriormente

Voz 0055 31:56 ella acosando siempre a los Mossos de no hacer nada para impedir estos disturbios las defensas de los acusados ayer volvieron a denunciar que algunos testigos mienten y que el tribunal no les permite poner los vídeos que demuestran por ejemplo que la policía autonómica catalana sí colaboró en algunos de estos casos

Voz 1684 32:11 en España han desaparecido treinta millones de gorriones en la última década es una caída de la población del veintiuno por ciento según la Sociedad Española de Ornitología que advierte que la especie puede desaparecer de ciudades como Madrid o Barcelona como ya ha ocurrido antes en Londres Javier Gregory

Voz 0882 32:25 declive alarmante que sube al sesenta por ciento Si sumamos al resto de Europa como advierte Juan Carlos Atienza de las

Voz 29 32:31 sé que desde los años ochenta hasta ahora en Europa hemos perdido más del sesenta por ciento de los gorriones que estamos hablando de cientos de millones de gorriones que han desaparecido

Voz 0882 32:43 ya Madrid Barcelona también se suma a Berlín París y Praga ciudades europeas en la que la población de los gorriones han disminuido de forma drástica en la última década

Voz 1684 32:53 es todo más información en Cadena Ser punto com

Voz 1491 32:55 la Cadena SER

Voz 1491 33:37 pues con Theresa May intentando vía carta que se prorrogue el Brexit casi casi sine díe empieza este miércoles en informativo vamos a ver cómo viene en cuanto al tiempo Luismi Pérez buenos días buenos días Marina viene

Voz 0047 33:51 con un ambiente bastante fresco ahora mismo en muchas zonas del país por ejemplo bajamos hasta los cuatro grados ahora mismo en Ourense también en Valladolid seis grados tenemos en Zaragoza diez en Barcelona por ejemplo diez grados también en estos momentos en Sevilla y además vuelve a llover de hecho lo está haciendo ahora mismo entre la provincia de Valencia y Alicante ir también en Cantabria y Euskadi sobretodo la costa vasca en el resto del país Marina la mañana va a ser bastante tranquila las nubes del Mediterráneo del Cantábrico se irán disipando pero todavía tendremos algunos chubascos

Voz 5 34:22 en Baleares de forma intermitente no

Voz 0047 34:24 está lloviendo todo el día algún chubasco también by cayendo en la Costa del Sol de hecho calla un chaparrón cerca de Málaga y entre Murcia y Alicante se volverán a reproducir alguno chaparrones ya decimos que en el resto del país tiempo más tranquilo en Canarias hoy empieza a girar el viento hacia el este por tanto más Kalima y ausencia de lluvias cuidado con ese viento del Este también fuerte en todo el Mediterráneo sobretodo cerca del estrecho el mar de Alborán y en Baleares donde tendremos bastante temporal de mar con esas temperaturas Marina que van a quedar hoy más o menos como las de ayer por tanto un ambiente suave pero no demasiado caluroso nada que ver con días atrás hoy justamente que acabamos

Voz 38 35:02 eh el ver el el invierno que no astronómico si ambientes suave para despedir al al invierno un invierno que que ha sido en general eh

Voz 13 35:13 el raro decía al otro invierno

Voz 1491 35:17 cine prácticamente bufandas sin prácticamente paraguas Luismi lo deslizaba el otro día Nos dejadas con la intriga y necesitamos salir de dudas ya hay o no hay alguna forma de hacer que llueva

Voz 0047 35:30 vamos a ver hay algunos experimentos que de hecho ya se han hecho por tanto incluso sean fabricado se han construido algunas máquinas que que pueden hacer que llueva pero ahora os comentaré que la verdad es que su eficacia es la relativa no voy a decir nula pero es francamente indudable en este caso en en y para que para que nos pueda regar dado un territorios bastante difícil mirad primero tenemos que saber dos cosas que eso es eso es el abc de lo que sería la formación de nubes por tanto a partir de aquí si hay máquinas que sean capaces de hacerlo perfecto mirad sin humedad en el aire sin humedad en la atmósfera Si en ese vapor de agua que luego pueda condensar no se forman nubes por tanto es así

Voz 1848 36:13 es una de las bases y el aire está muy

Voz 0047 36:16 eco el aire no forma nubes ni bajas ni medias ni altas por tanto ningún punto de la atmósfera sin humedad sin agua no hay luego

Voz 0107 36:24 a esa sombra producida por las nubes y segundo

Voz 0047 36:27 dentro de lo que sería la amor será hay unas partículas muy pequeñitas que se llaman núcleos de condensación suena relativamente raro la el la palabra técnica es núcleo ingresos Coppi

Voz 1491 36:40 Is significa esas partícula

Voz 0047 36:42 es muy pequeñitas que pueden ser de polen pueden ser de polvo pueden ser de ceniza pueden ser de sal que es todo lo que tenemos el atmósfera vaya en la naturaleza pues en esos pequeños granos en esas pequeñas partículas sea vienen las gotas de agua os adquiere la esa condensación y a partir de ahí es como la base para formar nubes sino hay esos núcleos de condensación Aitor Marina no se forman tampoco las nubes por tanto Llanos queda claro que sin humedad los núcleos de condensación no podría llover dicho esto hay algunas máquinas que por ejemplo ya se han puesto en marcha hubo un o ayuna en Estados Unidos

Voz 1684 37:17 sé que lo que hace es inyectar hacia la atmósfera

Voz 0047 37:20 con muchísima presión con muchísima fuerza inyecta hacia la atmósfera Particulas de agua muy pequeñas y además con un chorro de aire frío muy importante como si dijéramos que es como una especie de como una gran humareda que sube hacia hacia la atmósfera ya medida que todo ese aire que es frío y húmedo se combina con el aire que tiene a la atmósfera en si el ambiente pues en fin empieza a formar nubes se ha demostrado que ha formado una nube incluso de hasta un kilómetro y medio de densidad por tanto de de de de de de grosor IU e incluso también se ha llegado a ver qué ha producido alguna lluvia en este caso algunas gotas ha acabado produciendo pero tened en cuenta que esa máquina no serviría más allá que para dar cuatro gotas no un chaparrón de veinte litros por metro cuadrado cuatro gotas en un espacio más o menos como el que tenemos en la radio por tanto poco más que cien doscientos metros cuadrados

Voz 0107 38:09 valoramos que es muy poca cosa

Voz 0047 38:11 si tú lo que quieres hacer es llover con esa máquina necesitaría millones de máquinas solamente para dar lluvias glorias de faltas

Voz 1491 38:18 es un buen chaparrón claro claro

Voz 0107 38:21 el chaparrón de momento esta máquina no nos vale y sabemos que sin agua y sin partículas en el aire lo de crear no es misión imposible pero vamos entoces al paso previo hay algún mecanismo para crear artificialmente esas condiciones

Voz 1491 38:34 estas para la y ha

Voz 0047 38:36 sí básicamente sí mirad hay de todo esto es lo que se llama la geo ingeniería marina Aitor ese la el arte o la o la capacidad de poder manipular el clima poder manipular el tiempo geo ingeniería

Voz 5 38:50 bien hay hay un

Voz 0047 38:52 asimismo que ya hace mucho tiempo que se está usando hay algunos países por ejemplo sobre todo de Oriente Medio especialmente en Israel que lo usan bastante en España también sea ese sea usado que es lo que se llama los cohetes de yoduro de plata los cohetes de yoduro de plata no dejan de ser esos no dejan de ser unos cohetes que sirvieran desde el suelo se lanzan a la atmósfera esa ese componente que se llama yoduro de plata el yoduro de plata lo que hace es que como las partículas que tiene son tan tan tan tan pequeñas actúan de eso de núcleos de condensación por tanto si tenemos el atmósfera una

Voz 1491 39:24 pues sí ayudará favorecer

Voz 0047 39:27 sí es puede puede ayudar a que se formen más gotas de agua de hecho esos popularmente se ha llamado siempre el cohete anti granizo millas cuando empezamos a entrar en un terreno bastante espinoso sinceramente sobre todo en el pub desde el punto de vista de la agricultura

Voz 0107 39:41 esos cohetes anti granizo porque es Elías mantiene

Voz 0047 39:43 se llama anti granizo porque si lo que haces es formar muchas más gotas de agua porque fue porque en vías a la atmósfera muchas partículas consigues o en teoría puedes conseguir que no se forme granizo sino que se formen gotas de agua o bien que si se tiene que formar pedrisco se acabe formando granizo más pequeño y por tanto no

Voz 1194 40:02 no no sea tan destructivo para la agricultura

Voz 0047 40:05 pero sí que es verdad que ese yoduro de plata se ha demostrado en algunos puntos del mundo por ejemplo en ese caso de Israel que si se lanzan esos cohetes en condiciones de humedad claro sino hay humedad no hay nada que hacer se puede favorecer la lluvia pero otra vez estamos hablando de lo mismo favorecer la lluvia en un sitio muy concreto nada que pueda solucionar una sequía de todo claro podría ser toda la toda la Península Ibérica o toda España en este caso como estamos ya arrastrando una sequía desde hace cuatro meses por tanto hay hay esos mecanismos y otros que todavía son un poquito más oscuros que también tiene mucha literatura

Voz 1491 40:36 y qué me dices Luismi de de los que creen que también hay avionetas que se dedican a hablar que no llueva precisamente a hacer todo lo contrario dispersar nubes digamos como a deshacer nubes esto qué tiene de verdad que tiene tienda de de de de niños mirar

Voz 0047 40:56 yo solamente os pongo sobre la mesa el siguiente dato os acordáis que hace unos días os hablaba de las te de las tormentas y de las corrientes que tienen dentro

Voz 1491 41:04 sí sí sí de las vueltas que da las nubes

Voz 0047 41:07 decide más bien dentro de esas tormentas tenemos rachas de viento verticales lo que Sugar eh que es muy peligroso para la aviación eso se tiene muy en cuenta las los vuelos comerciales Shearer Wilshere bien dentro de esas nubes se pueden producir corrientes de viento arriba y hacia abajo de ciento cincuenta o doscientos kilómetros

Voz 0107 41:26 ahora tú conoces alguna avioneta que eso es una

Voz 0047 41:29 a una bola de papel dentro una tormenta algún piloto alguna piloto que se pueda meter en una tormenta y de kamikaze eso sería meterse en una tormenta para crear para meterse en un con una avioneta dentro de una tormenta

Voz 1491 41:43 te has llegarse pero mucho la vida así es de hecho a ver no deja de no dejan

Voz 0047 41:47 sí ha de ser una pluma dentro de una tormenta por ejemplo a nadie se le ocurre algo Valadez era meterse meterse las tormentas por tanto tiene hay mucha más literatura hay mucha más leyenda urbana que que que realidad la realidad de este sentido es que cuando hay tormentas hay muchas veces que se avionetas pero no dejan de ser que es porque están viajando de un sitio a otro porque están esquivando básicamente a esas tormentas como hace los aviones fijaos los aviones esquivan las tormentas

Voz 1491 42:11 sí como así va a meter una avioneta que es mucho menos

Voz 0047 42:14 basada en una tormenta para ver si a deshace en sí que es cierto de que esto pues sobretodo tema de Fame niños porque porque cada vez tenemos más información y es más fácil acceder a ella y además todo eso se dice desde

Voz 1491 42:27 por eso y que me encantan las teorías de la de la conspiración

Voz 0047 42:30 puede haber nos gusta el morbo eso está claro sí que es cierto de que aquí no se comprueba no se contrasta nada muchas veces lo que te dice un agricultor del pueblo de al lado te lo crees tú o lo que te dice la tele va a misa y no es así ya os digo que lo has las avionetas han el granizo al menos visto de hasta al día de hoy ni existen ni ni si existieran tendrían ningún tipo de repercusión de nada

Voz 1491 42:53 sí avionetas anti granizo ante lluvia ni tampoco formas de hacer que que llueva más allá de la danza de la lluvia que cantemos aquí a voz en grito las canciones que no no está permitido pero

Voz 0107 43:05 que puede tener consecuencias destructora Luis Miguel

Voz 13 43:07 las naciones buenos días hasta mañana

Voz 1491 43:15 no

Voz 13 43:19 viento Sergio Rodríguez

Voz 1491 43:33 y yo vamos hasta ahora catorce cuatro y catorce en Canarias bajo el cielo de Madrid y nada más duermen cada noche unas setecientas personas personas que que está en la calle y a las que atienden los profesionales del Samur Social con los que está pasando la madrugada Sergio Sergio diez Sergio hola de nuevo

Voz 0455 43:52 buenos días chicos ahí tenemos ganas de saludarte si yo también a vosotros tengo aquí a mi lado a María Ángeles García de Dionisio que es trabajadora social de social que lleva once años bueno va a hacer once años trabajando aquí ya siempre el turno de noche siempre de nuestro equipo en el equipo nocturno entonces no lo voy a Le voy a presentar ya para que os saluda María Ángeles buenos días buenos días

Voz 13 44:16 hay Ángeles qué tal muy bien aquí en buena compañía

Voz 1491 44:21 esto lo hemos mandado a lo mejor lo mejorcito

Voz 0455 44:25 hoy me estaba contando María Ángeles que estaba siendo una noche tranquila pero que ayer se que tuvisteis lío auténtico lío no me casi cuarenta llamadas me decía

Voz 1848 44:33 sí aquí las noches son imprevisibles puedes tener una noche que bueno tranquila para nosotros es a lo mejor poder parar ahora un poquito de poder además atenderá Sergio como como se merece y luego bueno pues otras noches que evidentemente no nos separa

Voz 1491 44:50 María Ángeles cuarenta llamadas por ejemplo ayer ya más de qué tipo que que os cuenta la gente que os llama porque os llaman

Voz 1848 44:57 bueno nosotros somos un servicio veinticuatro horas trescientos sesenta y cinco días al año que bueno nuestra intervención va directamente dos áreas una sería la emergencia social como tal cualquier situación sobrevenida que le puede ocurrir a cualquier persona en cualquier momento inesperado al que hay que dar una respuesta porque existe una necesidad social ya sea de alojamiento de acompañamiento y luego por otro lado en la otra gran área en la que nosotros trabajamos son las personas sin hogar las personas sin hogar y tenemos un equipo que bueno un equipo dieciocho equipos de calle que trabajan con ellos de manera directa y durante durante el día qué bueno que también ellos pueden sufrir una emergencia social acuden a nosotros

Voz 1491 45:44 ellos mismos los que los que levantan el teléfono llaman

Voz 1848 45:49 cuando se trata de personas sin hogar suelen ser ellos mismos o algún ciudadano que o que por propia iniciativa

Voz 5 45:57 es bueno que se encuentran una situación que la qué

Voz 1848 45:59 necesitan ayuda o porque las personas sin hogar le pide que por favor no llamen y la verdad que ciudadano responde responde bien y así lo ha de las otras llamadas para contactar las flores otras modos de contactar con nosotros serían las llamadas a través de ciento doce

Voz 1491 46:15 otros servicios que no requiere

Voz 1848 46:17 que no requieren en algún incidente que pueda estar ocurriendo hilo que ya hemos comentado cualquier persona que necesita contactar con nosotros lo pueda hacer directamente

Voz 1491 46:26 Nos facilitada Sergio el dato María Ángeles de que alrededor de unas setecientas personas que dormían en la calle según el último bueno censo de que habéis hecho el último estudio que habéis hecho pero más de mil cuatrocientas en en las plazas que tenéis son muchas personas sin hogar cuáles son los motivos fundamentales que llevan a la gente a a la calle

Voz 1848 46:49 bueno es que sería sería muy difícil poder concretar los motivos como tal tenemos personas que se ven en situación de calle por motivos económicos y bueno pues es algo que le puede pasar además a cualquiera

Voz 1491 47:05 eh

Voz 1848 47:06 y luego tenemos personas que ven en situación de calle pues por patologías de salud mental por adicciones por Soledad y luego muchas veces estos en cosas que os he contado serán en una misma persona sea que

Voz 0107 47:21 el motivo es puede ser mucho me decía María Ángeles

Voz 0455 47:24 perfil ha variado en estos casi once años que lleva trabajando no que bueno el perfil mayoritario sigue siendo un hombre de unos pero no sé decir cuál es la edad no pero pero

Voz 0047 47:36 que sí que ha variado es que últimamente

Voz 0455 47:38 deben cada vez más mujeres solas verdad eso

Voz 1848 47:41 ha aumentado la demanda de mujeres solas en situación de calle y bueno pues en una situación ya no sólo vulnerable como está cualquier persona sin hogar sino que

Voz 5 47:52 verdaderas situaciones de riesgo el dormir una mujer sola

Voz 1848 47:55 en la calle Mario sabe si una idea

Voz 0107 47:57 en repetidas que quizás incluso escucha incluso quizás haya escuchado alguna vez claro dicen pero porque siguen en la calle si existen este tipo de centros es porque no conocen los centros no conocen los servicios o directamente mucha gente es que no quiere

Voz 1491 48:10 claro haber hay gente que no que no quiere no que prefiere ir en la calle eso es

Voz 1848 48:15 precisamente lo más los más vulnerables si nosotros pasamos una persona sin hogar tenemos hay algo así que no sale un dibujo no mentalmente pues precisamente esas personajes son las más vulnerables

Voz 5 48:27 las que suelen rechazar los alojamientos pero

Voz 1848 48:30 bueno para eso están mis compañeros de los equipos de calle para hacer un trabajo con ellos a diario en el que empiezan en estableciendo una confianza para que para lograr que lleguen a al alojamiento que al final es el paso para poder pasar a la integración social total

Voz 1491 48:46 Icomos de ACS ese acercamiento como cómo se acerca uno a una persona que que está en la calle

Voz 1848 48:53 bueno nosotros vamos uniformados normalmente nos conoce en esa persona sin hogar sí que conocen los recursos conocen el servicio iguana pues la la el acercamiento es directo Nos presentamos y bueno pues ahí empieza una relación clara laboral

Voz 0107 49:10 ya estaba Mari Ángeles chicos que ahora tienen cinco

Voz 0455 49:13 yo cinco vehículos listos por si tienen que acudir algún tipo de de emergencia que además ante la duda siempre acude no pero pero que durante el día ese tipo actividades que contaba María Ángeles pues es bastante frecuente tienen más más vehículos activos durante el día

Voz 0107 49:25 como que hacen prácticamente ronda como que

Voz 0455 49:28 eh rondas no que hay hábito de ir a visitar a las personas sin hogar que viven en la calle no hoy

Voz 1491 49:33 entendemos que habrá como unas zonas no fijas más o menos donde otro

Voz 1848 49:38 no no él es más o menos nosotros los centro lados a los usuarios del si están estamos divididos los equipos por distritos entonces bueno pues siempre son las mismas personas las que suelen las que suelen atender eh ahora en campaña de frío los días que hace muchísimo frío en el que tenemos previsión de extremas temperaturas se lo que sí que se hace es que se acude a cada uno de ellos ha ha pues eso ahora

Voz 0107 50:08 en gallego a cargo de velaron para queden

Voz 13 50:11 Ana alejamiento te mismas

Voz 0455 50:13 es en esta campaña de frío verdad que va desde noviembre hasta marzo me decías hay dos albergues más habilitados para que más gente pueda estar a cubierto

Voz 1848 50:22 eso es durante la campaña de frío se abren dos abre dos albergues de manera excepcional durante estos meses para poder todavía claro da más cobertura a todas las necesidad

Voz 1491 50:32 María Ángeles tú eres trabajadora social Nos decías antes que hay muchos motivos por los que una persona puede acabar en la calle de destacadas además y es cierto no por ejemplo motivos económicos que pueden llevarnos a cualquiera a esa situación una vez en el centro como trabajais con problemáticas digamos ocho realidades tan distintas

Voz 1848 50:52 pues precisamente haciendo particular cada caso viendo las habilidades de cada persona bien al final que es lo que podemos sacar de cada uno de ellos y bueno a través de los recursos de alojamiento e ayudas económicas derivación a otros servicios intentamos aquí a partir de ahí ellos por sí mismos puedan dar el paso

Voz 1491 51:17 pues María Ángeles te dejamos ya para que vuelvas al trabajo esperamos que sea una noche tranquila que todas las noches los sea sí y muchas gracias por atendernos Sergio muchas gracias a vosotros un abrazo Sergio chicos hasta ahora hasta ahora

Voz 40 51:33 sí

Voz 41 51:57 esto es la gran le no

Voz 1491 52:17 cinco y veintidós GMT veintidós en Canarias lo habéis dejado clarísimo una encuesta de hoy ninguna de las cuatro opciones que proponemos en twitteros convence el súper poder qué os gustaría tener como padres que os gustaría tener con vuestros hijos es la capacidad de doblegar su voluntad es el más extendido el que más reclamados en Twitter aunque también me encantaría poder hacerlos enmudecer con un solo botón

Voz 42 52:39 oye a ver con lo de la castración química de Estados

Voz 43 52:43 a un poquito rever cinco Lehman

Voz 1491 52:45 no lo malo