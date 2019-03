De Buenas a Primeras (21/03/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:50 con tres grados en Villarrobledo Albacete y otro día de sol por delante en casi todo el país sólo pueden caer unas gotas aisladas en zonas del sureste de la península además de que en el Estrecho va a soplar el viento con fuerza lo contábamos el martes en el resumen de prensa que en Cataluña van a poner en marcha toda una serie de medidas un nuevo pacto educativo para luchar contra la segregación escolar para lucharán resumen contra la concentración en determinados centros de chavales con menos recursos au o en situación vulnerable como los migrantes lo que se conoce como colegios gueto

Voz 3 01:26 sí centros en los que más de la mitad de los alumnos tienen bajos recursos y que son centros según Save the Children en los que las posibilidades de repetir curso se multiplican por cuatro son cuatro veces más que en un centro sin esa alta concentración de alumnos vulnerables

Voz 1491 01:40 hablamos de Catalunya porque ha sido la última comunidad en asumir los riesgos de esta segregación de esta desigualdad entre colegios que va ampliando cada vez más la brecha social en vez de ayudar a la igualdad de oportunidades pero no son problemas exclusivo de Cataluña ni mucho menos pasan prácticamente toda España en la mitad de los centros de España de hecho aunque con diferencias importantes entre unas comunidades y otras

Voz 3 02:02 Madrid por ejemplo tiene los niveles más altos de segregación socioeconómica de España y casi de toda la Unión Europea sólo está por detrás de Hungría y en el otro extremo de la tabla están Baleares Aragón o Cantabria

Voz 1491 02:15 el caso es que somos el sexto país de la Unión Europea en el que más se da esta situación la comisión ya Nos ha reclamado que tomemos medidas porque además esta segregación afecta sobre todo a los colegios públicos de hecho nueve de cada diez centros con esa concentración excesiva de alumnos desfavorecidos son colegios del sistema público Julia Molina

Voz 4 02:34 pese a que las advertencias de Naciones Unidas de la Comisión Europea han ido dirigidas al conjunto de España la diferencia entre comunidades es notable hay algunas como Baleares o Aragón que están más cerca de los modelos nórdicos para acabar con la segregación que de la media española en las dos comunidades se han tomado medidas Baleares está entre las autonomías con mayor porcentaje Nos extranjeros pero ha conseguido equilibrar sus aulas ha creado comisiones especializadas en once municipios en las que están profesores padres y la administración y que se dedican a estudiar los perfiles de los alumnos con necesidades para repartirlos de forma equitativa en distintos centros públicos y privados en Aragón los centros que ya tienen aún quince por ciento esos alumnos con necesidades educativas y sociales directamente ya no pueden admitir a más así que se van repartiendo en distintos colegios al otro lado del Ranking hay comunidades como Escadio Cataluña que aunque están muy

Voz 1509 03:25 mal situadas están intentando cambiarlo

Voz 4 03:27 el Gobierno vasco por ejemplo ha lanzado una herramienta para medir el porcentaje de alumnos con necesidades en cada centro y le otorga ayudas de forma proporcional en Cataluña están preparando un decreto que esperan que esté listo para el curso dos mil veinte veintiuno y apuesta porque los alumnos menos favorecidos puedan ir gratis a colegios concertados para que no se concentren todos la pública vetar que entre niños a mitad de curso en centros de alta

Voz 1684 03:51 elegida

Voz 1491 03:56 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a analizar este problema el de los colegios gueto con Javier Murillo doctoró en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid íbamos a preguntarle qué consecuencias puede tener esta segregación por nivel socioeconómico de los niños Icomos se puede luchar contra ella ya sabes que en Portugal ahí al lado los programas estilo reality no tienen ningún ningún éxito las cadenas lo intentan una y otra vez pero la Audiencia lo rechaza y los telespectadores incluso elevan quejas para que dejen de emitirse casi casi como a quienes España igualito que todo el mundo se que has a nadie le gusta pero resulta que la telebasura bate récords de audiencia aquí sí que podríamos hablar de la mayoría silenciosa otras evidencias al porque no dicen un caso clarísimo hoy os preguntamos por qué tipo de contenidos sensacionalista qué tipo de programas basura os gusta más

Voz 3 05:00 cuatro opciones como siempre en la encuesta de Twitter en arroba de buenas y arrasan a esta hora con el cincuenta y tres por ciento de los votos las tertulias deportivas in muy lejos con el dieciocho quince y catorce por ciento respectivamente tenemos los realitys los programas centrados en sucesos kilos de cotilleo puro y duro

seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 5 05:22 Joaquín de Murcia que no poder mira yo todos los programas estos del de quiste me casé con con una esposa asesina Quaid pues nada hay osea esposa con cuchillo al final uno pagando Canales de televisión para ver el Movi Star Plus este de películas de cuál IT independiente termino viendo mi vida con trescientos kilos o esposas asesina o con o diagnóstico misterioso o guerra de Cascais que es allanó la ponen que esa era otra que que era una de verdad

Voz 1491 05:55 es que la clave es esa un beso para Joaquín que nos ha encantado su mensaje es la clave no es que sin saber muy bien por qué acabas enganchado a programas muy concreto sobre un tema que en principio no tendría

Voz 1509 06:08 a quién tres parte para nada como pues eso

Voz 1491 06:10 como las magdalenas no Guerra de Magdalena había habló también de mil

Voz 3 06:14 las de morir

Voz 1491 06:17 hay maneras les no maneras estúpidas no

Voz 3 06:19 pero bueno pues mira José Luis de San Blas de Madrid es más de clásicos

Voz 6 06:27 desde cristal a Puente Viejo el Festival de la Canción de Eurovisión eso ya es el no va más del no va más cierto monólogos de humor parece metido Juan calzado Easy el número uno color número fabuloso son las tertulias políticas esas tertulias políticas en programas maratonianos donde se esa tertulia se convierte más bien en un tipo de Tertulia eh

Voz 3 06:54 pues no sé qué pensará

Voz 1491 06:55 día de Alicante nosotros estamos bastante de acuerdo con con José Luis pero no sabemos qué pensará Julia que dice que es adicta a la información política

Voz 7 07:03 pues ver nunca he sido mucho de televisión si hay algo que me interese de la televisión pues la dejo para ver al día siguiente por la Table y así no aguantó los anuncios estos días pues estoy súper entretenida con el juicio del proceso de los sigo mañana y tarde muy política era que soy yo

Voz 3 07:21 es que el juicio del pluses al final si te pones de repente el directo en cualquier televisión puede ser como una serie

Voz 1491 07:28 sí lo ha una todo no un poco de sucesos de cotilleo todo todo en uno

Voz 3 07:33 sí sí sí bueno y que sólo el catorce por ciento reconozcamos que caían rendidos ante un buen reality esto nos tiene preocupados porque luego los datos de audiencia es que lo PETA

Voz 1491 07:42 nos tiene muy preocupados porque el primer paso siempre es reconocerles no pasa nada de todos se puede salir pero primero

Voz 1509 07:51 hay que asumir que es un problema

seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

tenemos una hora y media por delante si queréis reconocer vuestro placer culpable televisivo empieza de buenas a primeras

Voz 11 10:16 que no me decidí a dar absuelve

Voz 1491 10:19 que corren en este programa sino en las conversaciones de todos los días el problema de la vivienda el problema del alquiler sobre todo para los más jóvenes en en España en Madrid por ejemplo de media más o menos el alquiler supone se traga el cuarenta y cuatro por ciento el sueldo de los jóvenes casi la mitad del salario cuando los economistas señalan que ese gasto no debería superar una tercera parte te del sueldo asomarse a los anuncios de pisos en alquiler es toda una aventura pero este que han encontrado en La ventana es un caso único

Voz 1509 10:49 en principio es una alquiler de una habitación compartida por ciento ochenta euros al mes gastos incluidos se presentan así somos una familia de tres Papi mami IP que seis años hoy empezamos somos tan agradables abierto

Voz 1491 11:01 los leales sencillos humildes ya en mayo

Voz 1509 11:04 escuelas apuntan que son humanos a una ventaja nos gustan las personas así con las mismas características manos is sin ideologías extrañas que le gusta la igualdad

Voz 11 11:15 co también también

Voz 3 11:20 precio está bien pero eso de sin ideologías extrañas que le guste

Voz 12 11:25 igualdad

Voz 3 11:25 de echa un tufo tufo bastante peligroso

Voz 1491 11:28 parte estará bastante mal construidas durante y tiene un tufo que no nos gusta nada

Voz 3 11:33 bueno pues vamos a seguir escuchando la descripción de anuncio porque

Voz 1509 11:36 ahora viene lo mejor en realidad asomando la oferta en realidad más que alquilar la habitación buscamos una ayuda en labores del hogar y el cuidado del pequeño quieta llevan al colegio cuidarle y algún fin de noche el precio ya

Voz 0313 11:50 ese pactaría acorde con la persona por cierto este acorde mal escrito separado

Voz 1509 11:54 buscamos en mayúsculas chica y termina en realidad lo más importante es que le gusten los niños porque el pequeño necesita jugar y compañía

Voz 13 12:05 te has vuelto para llegar a eso

Voz 3 12:07 se puede ser más cara dura hay más jeta porque pagas por la habitación y encima les tienes que cuidar al niño espero que como mínimo esté incluido en Internet

Voz 1491 12:16 resumiendo que te están ofreciendo que paguen por trabajar de interna

Voz 3 12:20 es así de claro bueno ya es que

Voz 1491 12:23 Francino y la gente de La Ventana les ha indignado un poco la redacción de de este anuncio que daba quizás demasiados rodeos para evitar pues eso que te estaban ofreciendo pagar por trabajar tanto tanto sabe enfadado que podríamos decir que hasta se han olvidado de que estaban haciendo un programa de radio en directo

Voz 13 12:41 cuántas vueltas para llegar a eso yo creo que no es seguro pero hasta contiene es quién tiene no porque claro porque su habitación hacíamos Cal salieron humana

Voz 1509 12:56 el veinticinco segundos Dural el corte no se entiende prácticamente nada enterado de nada

Voz 1491 13:05 esto ha sido como había conversaciones paralelas a unos como otros nuevo género radiofónico como lo que es lo que a veces

Voz 1645 13:11 decimos que ocurren Sálvame por ejemplo en otras tertulias esposado también en La Ventana

Voz 1491 13:15 voy a empezar a hablar aquí con mi amigo imaginario para dar de como máximo los directo claro pues yo sigo

Voz 3 13:20 sí lo habéis podido intuir al final estaban dando paso al consultorio de extraterrestres una sección en la que los Especialistas secundarios hablan con alienígenas que están en la Tierra el primero en llamar viene de muy lejos pero en su planeta hay costumbres curiosamente muy similares a las nuestras

Voz 14 13:35 no te llamas jamones embutido hermanos Antunes carretera de la Vía Láctea de todo justo todo seguido

Voz 1509 13:44 hoy nuestro planeta los nombres para ser patrocinado

Voz 14 13:46 qué bien así desde bebés pues ya no se dinero madre mía que tenemos otro silos de del planeta yo soy del planeta isquiotibiales sólo estaba eso mira tú de Saturno yo lo conozco como hacia Andrómeda vale justo antes de Júpiter se tira a la izquierda ya lo que eso lo anillo

Voz 3 14:09 anillo de los fachas tira tira

Voz 14 14:11 tiras tiras tirachinas llega lo que hace es un agujero negro primero que encuentre metes lo atraviesa así lo ha salido a la derecha ya verás tres planetas pequeñitos pequeñitos y uno más grande con un campanario buena pregunta al el al cura que se llama Citroën C quince El

Voz 1491 14:35 no desde lo de no haberlos gallegos ya sabes que somos un pueblo de migrantes de hecho hace dos semanas dado de Galicia publicaba que sólo hay cincuenta y siete países en el mundo que no tienen gallegos sólo cincuenta y siete según la canción además también hemos llegado a la luz pero lo que yo no sabía es que hasta habíamos emigrado a otros planetas

Voz 14 14:54 de qué planeta amiga bueno en mi caso no se deben con planetas Estrella Galicia con cuatro planetas orbitando Juan sol pero con un gol no sí pero si es una estrella a conversar nada más no es se caliente el clima lluvioso es que esto ha porque que no no no da calor no lo habido y fresquitas es es una estrella en la que prácticamente estamos todas emigrante Galicia vale se nota mucho marinero retirado a gente que tuvo a su vida tuvo que emigrar se dice que no se que los gallegos son un pueblo muy emigrantes de tan largo alcance hay montando Estrella Galicia para el espacio hermana por ejemplo de seis Alfa Centauro y tendré mal allí supondrán montado permíteme la pregunta tener muy mal inscritos supongo no merezco claro no es lo que pasa es que mira en Galicia es mariscos con los meses con octubre noviembre diciembre enero aquí ha sido escrito en mayo bueno mejor así no nos hacéis competencia la tierra verdad Galicia te ibas viniendo Vince mucho la tierra pues sabe que ganar mi familia hay en tierra hay un autocar que me va directo Estrella Galicia esta Delicias muy bien pues aquí en el planeta me gustaría eso sí a ver si llegamos cuando se tarda en llegar hasta seis años seis años su libro estas caretas

Voz 1491 16:41 bueno a donde hemos llegado de momento a las cuatro y cuarenta y siete las tres y cuarenta y siete en Canarias

Voz 3 16:58 que en la radio trabajamos con sonidos con voces en realidad eso es nuestro principal ingrediente no hay sonidos muy diferentes muchos a lo largo del día la mayoría los olvidamos pero hay otros que sí nos quedan grabados desde el mismo momento en el que los escuchamos

Voz 1491 17:15 este por ejemplo es el sonido de los disparos los disparos continuados de terrorista que mató a cincuenta persa más e hirió a otras cincuenta el viernes pasado en Nueva Zelanda

Voz 3 17:23 sí de Nueva Zelanda Aida su primera ministra habla la última cara B porque podríamos decir que nos está sorprendiendo incluso

Voz 16 17:30 en Candy Landon poco a todos por cómo se está comportando

Voz 18 17:35 bueno Tiersen extremeñas

Voz 1491 17:38 aquí nunca me escucharán decir su nombre es un terrorista es criminal un extremista la seguirá sin nombre decía en el Parlamento Fernández sobre el responsable de un día oscuro según ella para su país

Voz 19 17:51 seré desconfía de es el sevillano

Voz 1509 17:53 sí bueno

Voz 3 17:56 los más oscuros de Nueva Zelanda es que puede ya que el componente también integrador de su discurso puede que muchos de los afectados por este tiroteo sean inmigrantes incluso refugiados en nuestro país pero I'm

Voz 1880 18:07 has y al día siguiente el sábado y habló de un necesario cambio en la ley sobre todo en la tenencia de armas inicio de su juicio en el Price sin duda en Nueva Zelanda se preguntan cómo alguien puede tener armas de este tipo uno de los puntos que abordamos es que las armas estaban aparentemente modificadas ese es uno de los desafíos a los que se enfrenta la policía también es un desafío para cambiar nuestras leyes primera parada con la música con otra mujer también es embajadora de Nueva Zelanda se llama al Orde cuando solo tenía diecisiete años en dos mil trece sacó su primer disco se llama por Erwin con temas como éste Royal

Voz 20 18:45 no de cine aclara

Voz 1491 18:53 una actitud la de la primera ministra neozelandesa que no tendría por qué resultar Nos las tan excepcional sino fuera porque otros líderes el están dejado bastante que desear en situaciones similares

Voz 3 19:03 sí también es cierto que no deja de ser algo que yo bueno puede que tenga estrategia no todos imagen son gestos vamos a escuchar a Eva Will da que es doctora en Comunicación Política experta en liderazgo

Voz 1509 19:14 el femenino los gestos de de Jacinta

Voz 21 19:17 de estos últimos días desde el mismo momento de del atentado están mostrando que es una verdadera líder

Voz 0442 19:22 por supuesto en este momento un liderazgo un liderazgo Alavés fuerte empaque con supongo que muchos de vosotros ya habéis visto la foto de Linda en el vuelo mirando hacia La ventana con toda la empatía entonces esta foto ha sido vista como una imagen de solidaridad y empatía con una comunidad que en este momento está en el vuelo políticamente lleva como como una definirías ellas se define como una socialdemócrata como la progresista como una feminista tiene una hija ella de hecho Gecina es la segunda mujer ejerciendo el cargo de la jefa de Gobierno que dio a luz durante durante su mandato en entonces este fue un gran cambio

Voz 21 20:15 hay una manera de ejercer el liderazgo que sea femenino que sea de las mujeres

Voz 0442 20:19 no estoy segura se puede generalizar tanto hay mujeres que han adaptado un estilo bastante más cotizados efectivamente así las no tiene que ser una mujer es también una mujer semillista que no tiene de sus emociones estoy muchas veces es un gran problema de las mujeres en la política porque es un un grande Xesco que existe es tipo sobre las mujeres que como son más emocionales entonces no fueran ser buena

Voz 1491 21:02 empezamos hablando de sonidos los amantes del rugby seguro que reconocen este es el sonido de una jaca esa danza ceremonial maorí en la que los participantes y se golpean pecho dan patadas contra el suelo van avanzando dos anda la lengua y que puede resultar intimidante

Voz 3 21:18 sí es lo que hicieron un grupo de chavales para mostrar su solidaridad comentaban además en Hora veinticinco que suena bonito como se dice en maorí Nueva Zelanda

Voz 1491 21:26 hemos de dice Nueva Zelanda Messi agüita roba

Voz 3 21:29 que que podría ser euskera percibir proveen buena

Voz 1491 21:32 totalmente a euskera ahorita roba

Voz 3 21:34 pues sí significa tierra de la gran nube blanca porque el horizonte de Nueva Zelanda dicen yo no lo he visto nunca ha estado Nueva Zelanda que lejos esta Nueva Zelanda lo apuntábamos pues es horizonte suele estar cubierto por nubes blancas ETA Roa así

Voz 1491 21:49 eso cuatro y cincuenta y dos tres y cincuenta y dos en Canarias

Voz 18 21:59 en el Ejército en el dos mil uno en el dos mil cinco me quedé embarazada por protocolo donde yo trabajaba eran empiezas las chicas que se quedaban embarazadas se tenían que quedar en una oficina porque no podíamos montar en los tanques pero hay un mando que me saca de mi oficina y me pone con una carretilla hay una pala cuando yo le digo que no puedo hacer ese esfuerzo físico me obliga a hacerlo cuando me empiezo a encontrar mal y empieza a tener pérdidas Le digo que me tengo que ir a un hospital de allí fue cuando yo pierdo a mi primer bebé

Voz 0313 22:24 no hay relación causa efecto esa decisión en ese momento no eso puede recurrir ante un superior un teniente decir

Voz 18 22:30 está pasando esto yo lo único que ese es que cuando yo estaba en el hospital se acercaron muchos mandos para que yo no denunciara hubo alguno que me dijo que no era justo lo que me ha pasado pero

Voz 16 22:41 no supieron ponerse a la altura de la situación

Voz 3 22:45 que parezca increíble esto sólo es el principio del calvario que ha vivido María de las camelias

Voz 1491 22:51 López un doble Calvario profesional y familiar y que ha terminado con su expulsión del Ejército que como contaba en La Ventana no supo estar a la altura de las circunstancias

Voz 3 22:59 vamos a contar la historia al completo María acepta la vacante que le ofrecen Se va a trabajar a Segovia y entra en la unidad de Transportes del ejercito

Voz 18 23:08 yo entro en transportes todos los carnés me quedo de instructora estoy muy a gusto con mi con mi nuevo trabajo pero al poco me Le mandan allí porque no si lo mandan allí destinado y encima me lo meten en transportes entonces empezaron otra vez pues las coacciones

Voz 22 23:25 Inés y el malestar hay pues imagínate la situación vuelvo preguntó por no hay

Voz 0313 23:31 espacio no hay mecanismo no hay manera de denunciar eso aún superior

Voz 18 23:34 yo de aquella tenía dos mandos superiores y le prohiben hasta que se dirija a mí pero uno asciende los mandan destinado a Madrid y otro asciende lo cambian de dependencia y él es el que se queda de jefe de transportes entonces yo me dirijo al capitán y quiero denunciar

Voz 1047 23:47 la situación pero no me deja me dice que me cambie

Voz 18 23:49 mire dependencia que me manda cocina la cocino que tenía un problema y que yo como era tan currante ah sí es decir la expresión que ellos lo iba a solucionar y otra vez que no puedo denunciar

Voz 0313 24:00 pero que llegará allí el sargento usted lo ve como algo que las casualidades en la casuística de los destinos del Ejército es algo normal o es algo más que una casuales

Voz 18 24:12 yo creo que no es casualidad yo creo que la obsesión que tiene puede hacer daño a la gente creo que le persigue

Voz 3 24:20 yo os decimos es que el infierno de Mariano solos acota

Voz 0032 24:23 lo laboral en este caso al Ejército porque esto empezó a afectar en casa tras el primer episodio en el que ya Sepi pierde a su primer hijo no se atreve a denunciar su marido estamos en el año dos mil diez su marido empieza mal tratarla en casa

Voz 18 24:37 porque me echa la culpa de haber perdido del bebé de no haber denunciado oí empieza pues hay todo más hasta que empieza a amenazar me pues te muerte a mi y a mis hijos

Voz 0313 24:46 amenazas de muerte que que que si denuncia me imagino no

Voz 18 24:49 si la primera denuncias del dos mil diez cuando dijo que me iba a prender fuego a mí al niño me ponen una orden de alejamiento ha estado así pues muchos años luego lo pusieron el dispositivo porque seguía incumpliendo la orden de alejamiento pero en cuanto el dispositivo hacia la su función de pitar yo me tenga que recoger a mis hijos yo encerrada en mi casa con una patrulla de la Guardia Civil hasta que él se entregaba por qué no le localizaban por ningún sitio

Voz 23 25:12 con con cuántas veces ha vivido esto es que estas situaciones es brutal cuántas bases

Voz 1509 25:16 totalmente tras quebrantamientos les tienen que meter

Voz 18 25:19 prisión si yo tengo un informe del Centro Cometa que tienen más de cien

Voz 0313 25:23 está en libertad no están prisión pero ya le dan

Voz 18 25:25 permisos de para que pueda salir sin dispositivo que no sabemos si se acerca uno se acerca

Voz 1491 25:30 una situación brutal decía Francino no sé si si se queda corto bueno claro llegó un momento en el que María eh no puede más no no entra acoso en el trabajo las amenazas los malos tratos en casa

Voz 0313 25:41 ah pues su cuerpo mente directamente le dicen basta

Voz 18 25:44 empieza a tener depresión por la tensión empieza el estrés postraumático porque no es lo mismo pues estar en en el trabajo coaccionada llegase a tu casa y también tienes ese si esa situación no sabes qué hacer todo

Voz 1509 25:58 el miedo de que nadie te ayuda de que las

Voz 18 26:01 asistentes no hacen nada de que pides ayuda pero no saben ni qué hacer y te anulan completamente psicológicamente a mí me empezaron a dar crisis de ausencia de los nervios

Voz 3 26:10 tanto tiempo de baja pues está de baja

Voz 18 26:13 a un año y pico esperando pues una resolución por el Tribunal médico pero no se hacen cargo ganada nada dicen que mi patologías no tiene nada que ver con el Ejército yo lo que quiero que quede claro es que a mí esto me pasa cuando yo ya soy militar llevo casi dieciocho años

Voz 0313 26:30 es que es verdad los médicos militares según la información que que lo hemos sido en el país evitan pronunciarse sobre el origen de estos problemas aseguran que no se debe a ningún hecho concreto sólo toman nota de lo que achacan y abro comillas a la situación familiar personal y laboral claro personal y familiar ya nos ha contado lo que es pero la laborales la otro es lo que ocurre en el Ejército no

Voz 3 26:50 sí María ahora está al cargo de sus hijos y sin pensión hasta de un año y pico de baja esperando una resolución pero no se hacen cargo de nada

Voz 18 26:58 yo quiero que el recurso que tengo puesto contra la ministra de Defensa que se lea que ya hace tiempo que lo he hecho nada más publicar me en boletines de decirme que no soy militar y que se me reconozca lo que a mí me pasa porque a mí me pasa siendo militar no lo traigo de antes me pasa a me ocurre dentro de mi servicio quiero que se me reconozca mi mi enfermedad me discapacidad que me lo reconozcan

Voz 5 27:24 mientras Bob Dylan lleva unos años revisando los grandes clásicos de la música americana otros artistas dedican su tiempo a honrar la

Voz 11 27:34 el año pasado la enorme Betty la vez que también Enterría revisionistas publicó su tributo a Bob Dylan un disco de versiones adaptadas su peculiar estilo que toma la misma senda que el que grabó de hace medio siglo el nuevo disco de la vocalista recorre canciones de toda la carrera de Dylan con su personal reinterpretación de uno de los más poderosos compositores de todos los tiempos un Dylan versionado hasta la saciedad pero pocas veces

Voz 16 28:02 con tanto mimo y cariño como en este Political Wall en el que Betty Lavezzi acompaña de la guitarra de Keirrison

Voz 15 28:10 la duda de si se seso va a ser la Wang Hui quien sí es que ha sido

Voz 11 29:04 vivimos en un mundo políticos

Voz 1491 29:05 sin lugar para el amor Bob Dylan en la voz de Betty la vez política el Wall en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 23 29:12 no

Voz 15 29:59 sí

las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1509 30:16 la Unión no quiere asumir el coste de un no acuerdo

Voz 0738 30:19 pues lo ofrecía Teresa Mir la prorroga siempre que ella obtenga el sí de su por la cintura

Voz 10 30:26 otro extenso

Voz 0738 30:29 creo que una prórroga se puede conceder pero a condición del sí al acuerdo de salida ha dicho Donald Tusk presidente del Consejo Europeo y eso implica que el voto es la tercera vez en el Parlamento británico se debe producir antes del día veintinueve de marzo yo esto mientras los gobiernos estudian todavía sigue esta prórroga corta es hasta mayo puede llegar

Voz 1684 30:57 hasta el primero dejó en España hoy la Junta Electoral decide las medidas que tomará para que Torra quite los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat el presidente plantea cambiarlos por lazos blancos y el líder del PP Pablo Casado pide al Gobierno que ordene a los Mossos retirarlos si Torra

Voz 16 31:11 no cumple el Gobierno de España tiene que hacerlo de inmediato lo puede hacer a través de la Ley de Seguridad Nacional tomando el mando de los Mossos d'Esquadra

Voz 1684 31:21 casado ha vuelto a plantear esta noche a ciudadanos presentarse juntos al Senado pero el partido de Rivera vaya ya por cerradas sus listas electorales en las que no hay grandes sorpresas después de la polémica por posibles pucherazos en las primarias Óscar García Rivera ha colocado como cabeza de lista al Senado por Madrid a sí

Voz 1645 31:37 tesorero a Carlos Cuadrado envuelto en varios asuntos judiciales de su actividad privada anterior y que fue declarar la comisión de investigación sobre financiación irregular de partidos precisamente del Senado también se confirma que tampoco repesca ciudadanos a Silvia Clemente para la Cámara Alta supimos ayer que la ex del PP en Castilla y León no iría al Congreso pues hoy sabemos que tampoco irá al Senado mientras tanto la dirección cierra filas con su número dos al Congreso en Madrid el ex vicepresidente de Coca Cola Marcos de Quinto el partido defiende que haya pagado hasta ahora impuestos en Portugal porque es allí donde residía y que ahora los vaya a pagar en España

Voz 1684 32:12 de una investigación de la Universidad de Harvard abre la puerta a solucionar lesiones graves en los ojos sin cirugía gracias Angela adhesivo capaz de regenerar por ejemplo la cosa

Voz 3 32:20 Javier Gregory las lesiones la correa provocan

Voz 0882 32:23 cada año en el mundo más de un millón y medio de nuevos casos de ceguera los autores de esta investigación ya han probado la eficacia de este nuevo gel en tejidos de córnea tratados en un laboratorio y la buena noticia es que los primeros ensayos ya con pacientes humanos comenzarán en menos de un año es un nuevo gel adhesivo que repara las lesiones del ojo sin la necesidad de realizar cirugías como trasplantes de Correa

Voz 1684 32:47 todo más información en Cadena Ser punto com Keynes eh

Voz 1491 33:16 pues ya vemos que en lo informativo la primavera se va a aparecer mucho a limpie que dejamos atrás es verdad no va a haber mucha diferencia que nos espera en cuanto al tiempo sí lo vamos a notar o no Luismi Pérez buenos días

Voz 1509 33:28 hola buenos días Marina buenos días Aitor

Voz 1047 33:30 una situación también de pocos cambios de hecho ahora mismo lo que tenemos que destacar es que el mercurio se está dilatando poco y eso significa que está haciendo frío o no salí latas cuando sube mucho la temperatura ahora mismo por ejemplo dos grados bajo cero tenemos en Teruel vuelve las heladas a muchas zonas del Sistema Ibérico en estos momentos cuatro graditos tenemos en Cáceres también Lugo cinco en Madrid seis en Bilbao ahora mismo ocho en Valencia trece grados tenemos ya en Málaga o dieciséis en Arrecife por tanto en Canarias y que el ambiente es más suave como suele ser habitual tenemos algunas nubes cerca del estrecho a dejará alguna lluvia a lo largo del día sobre todo en Melilla también algunas nubes poco importantes en la costa valenciana y en la costa de Cantabria Euskadi esas nubes en gran medida compañeros iban a disipar solamente en el caso de Melilla iremos teniendo algún chubasco en Baleares se ha cargado el cielo esta tarde en Canarias algunas no es poco importante si básicamente Calima porque poco a poco el viento irá entrando de Levante Levante que por cierto va a ser bastante fuerte cerca del estrecho bastante viento en general con mala mar cuidado con eso cerca del Mediterráneo en Baleares un día que va a ser de mar bastante picado cuidadito

Voz 1491 34:39 bueno pues ya es primavera oficialmente así que lo normal es que empecemos a tener ahora sirias caen más largos de temperaturas suaves de esos que apetece terminar la jornada los que tiene una jornada normal con unas cervecitas con amigos

Voz 1509 34:53 el bar o porque no pues en casa no

Voz 3 34:56 estamos visualizando muy rápido pero es verdad

Voz 1491 34:59 hasta ayer Luismi que no hay forma todavía he de hacer que llueva a nuestro antojo pero que sí que hay forma de enfriar rápido unas cervezas unos refrescos si se nos han quedado fuera de la nevera y queremos hacer así un after work improvisado

Voz 1047 35:14 sí eso aquí no le ha pasado en lo que estás un fin de semana hundía ahí se te aparece en visitas sin sin pensar au sin avisar índices y ahora como enfrió yo las cervecitas All refresco bueno pues vamos a dar una vamos a dar una solución puede está la gente pensando ahora pues mira lo coges lo metes en el congelador lo metes a todo trapo el congelador ya verás como la lata o la o el botellín acaba bien fresquito bien en ese sentido no vamos a dar ese consejo Yeste os voy a dar otro que todavía es más rápido aunque la gente no se lo crea mira vosotros tenéis fuera de la nevera a temperatura ambiente cualquier refresco cualquier sería pues las cogemos las metemos dentro de por ejemplo un barreño de un cubo de un bol algo que podamos tener bastante superficie dentro le metemos Hielo hielo Si el que tengamos en casa Si es de por ejemplo del que se compra en el supermercado en la gasolinera ya vale también au sino de los cubitos que hacemos en casa mentimos ese esos cubitos pero una cosa muy importante de hecho es imprescindible a encima de ese hielo le metemos una buena cantidad de sal o de azúcar buena cantidad de sal significa la mitad del paquete sin problemas se medio kilo vale eso se lo echamos encima de hielo de esa manera vamos a conseguir que por lo menos el frío o que que que se enfríe vaya esa bebida por lo menos en la mitad de tiempo incluso más deprisa todavía haberme tanto

Voz 1491 36:34 las cervezas y encima la sal o cómo va esto si no no no no

Voz 1047 36:37 toco des tú coges el el el Imet es de las cervezas au la bebida lo que tú quieras le metes los cubitos de hielo poner encima de hielo le metes todo ese paquete

Voz 1509 36:47 pues te sale por encima de todo

Voz 1047 36:50 el sin problema puede quedar hay lógicamente que

Voz 1509 36:52 esto es que menciona también con azúcar fue

Voz 1047 36:55 menciona con azúcar sí sí sí puede ser azúcar o sal de hecho las sales todavía más rápido

Voz 3 36:59 entendemos que es una reacción química que acelera

Voz 1047 37:02 China ahí estamos ahí estamos y aparte

Voz 1509 37:05 las no sí de hecho cuando tú te echas las

Voz 1047 37:08 sólo el azúcar a a la a de hielo el hielo como tiene una pequeñísima película de agua lo que haces mezclarse con esa sal bombones sea azúcar ya al mezclarse le estás empezando a quitar el el el calor o mejor dicho el estás transmitiendo un calor allí lo que lo que te hace quiero es pasárselo a la bebida en forma de un enfriamiento de un enfriamiento muy rápido es esa transmisión de calor se le llama así es una reacción de transmisión de calor hizo lo que tú provoca es es que el hielo se le deshaga antes también Sense se acaba produciendo el agua antes pero ese ese calor que se ha ido desprendiendo es el frío en este sentido dado que ha ido cogiendo el botellín y en cinco minutos se cinco poco más de diez minutos tienes la bebida a la misma temperatura que la hubieras tenido en el congelador por lo menos un cuarto de hora o veinte minutos siempre ya os digo en unas condiciones estándar de ocho o diez catorce grados bajo cero dentro del congelador que es lo suyo o hasta dieciocho grados

Voz 3 38:05 bajo cero eso sería lo más eficiente pero

Voz 1047 38:07 digo echándole simplemente la sal o el azúcar en cinco diez minutos lógicamente luego limpia ven botellín botellines la lata instaladas a quien sea que ya verás como la temperatura es muy buena para tomársela ya ya habréis triunfado allá

Voz 3 38:20 además con esto hacemos un dos por uno porque tenemos la cervecita ahí bien fría y además ahorramos luz porque no usamos el congelador

Voz 1047 38:28 está tienes algún otro Trujillo ha sido el estilo

Voz 3 38:30 para que no tengamos que gastar más dinero del necesario

Voz 1047 38:32 pues mira una cosa que seguro que mucha gente me lo va a agradecer o nos lo va a agradecer porque

Voz 1491 38:38 lo del yo lo de las al el cubo en los duelos ya te aseguro que te lo voy a agradecer muchísimo sí sí sí

Voz 1047 38:45 Ara Tito sobre todo si con Price sal es mucho más barato que el azúcar y el azúcar normal el blanco no no hace falta que sea ni ni integral nieto

Voz 24 38:54 es de él y mala Gianni en o las

Voz 1047 38:56 saudí a nada de eso la sal fina blanca de toda la vida es barato pues otra cosa que agradecen mucho en este sentido el el el bolsillo sobre todo a largo plazo mirad ahora cuando empieza a hacer calor por tanto hoy mismo que empieza ya la primavera pues es lógico que poco a poco el calor vaya a más aunque sí que es cierto que hemos tenido semanas de temperaturas desbocada pues con ese calor lo que hace el aire el aire que tenemos nosotros en la superficie terrestre es dilatarse al dilatarse pues en sitios en los que hay depósitos se acumula más aire así que por ejemplo si nos vamos a un depósito de gasolina en las gasolineras con una temperatura alta dentro de ese depósito se crea una reacción en la que se crea un poquito más de aire al al dilatarse líquido al aire que tenemos dentro al ser más caliente porque está haciendo más calor se crea toda la cantidad de combustible que tenemos dentro más un poquito más de aire eso en qué se traduce pues que sitúa echas gasolina aussie repostar vamos a partir del mediodía y sobre todo por la tarde especialmente cuando hace mucho calor tú lo que estás echando es por ejemplo pones cuarenta euros de gasolina o de o de gasoil por ejemplo tú pones cuarenta pero de esos cuarenta de esos cuarenta euros que tú pones hay una parte de líquido que lógicamente no son cuarenta litros porque no vale litro la gasolina o no vale un euro la gasolina y además está señalado un poquito más de aire que sea está pesando IS aires está añadiendo a los cuarenta euros de gasolina

Voz 1491 40:23 sí lo estamos pagando estás pagando a ver

Voz 1047 40:26 es una cosa muy no estamos hablando de que haya tres euros de diferencia avanzas hay uno o dos céntimos de diferencia

Voz 1509 40:31 era Quiroga mucho el coche

Voz 1047 40:34 a eso a largo plazo es lo que hace que que que se resienta menos el bolso

Voz 1509 40:37 sea que mejor a primera hora de la mañana así es

Voz 1047 40:40 primera hora qué es lo que pasa como de aires más frío hay más cantidad de combustible que te entra a tiene el depósito porque en el depósito de la gasolinera hay menos aire por tanto esa pequeña trampa no se da tanto eso ya os digo si hacéis muchos kilómetros transportistas camioneros todo eso lo podéis tener muy en gasolina a Primera

Voz 3 40:59 ahora además de la previsión los trucos del Luismi para ahorrar pasta

Voz 1491 41:04 información muy útil hoy eh sí sí

Voz 1047 41:06 yo digo que que funciona lo de la sal lo hecho yo cincuenta veces aprobar a mi casa y costumbre de que deben y sin avisar sabes pues mira las al siempre está llaman con nada

Voz 1491 41:17 debían os presentamos nosotros también Luismi gracias venga bueno

Voz 1047 41:20 eh ahora luego

Voz 10 41:36 de esta primeras Marina Fernández y Aitor Albizua no sólo es informativos entre políticos corruptos juicios de independentistas asesinatos maltratos etc etc etcétera cansado ya de poder de informativos y en general de todos lo lo lo sé algo de la tele

Voz 1491 42:39 cinco y de cuatro y trece en Canarias estamos leyendo un montón de mensajes en Twitter en los que no consumir nada de telebasura pero los datos de audiencia y el ex citó de esos programas nos dicen lo contrario vamos a tener que fiarnos de vosotros pero igual mente vamos a repasar cuáles son los placeres culpables televisivos no los programas basura preferidos de los que sí reconocen que los consumen

Voz 26 43:04 buenos días chavales Manolo a pie de de lo que hay que ir a lo más grande

Voz 20 43:14 acto seguido este que te de superviviente

Voz 27 43:18 sí sí sí que bueno que va Khyber de acuerdo

Voz 20 43:20 quiere que la bomba gusano Huelva

Voz 1509 43:29 yo lo he visto dormir dentro un camello resultaba que era un Fake no el último superviviente al último superviviente mira

Voz 3 43:37 twitter quizás el más gráfico haya sido Fer Delgado que nos pone un Give directamente con una tele ardiendo pero en llamas arroba Sandro dice que ve tertulias políticas que como nos decía antes José Luis hombre son como las de cotilleos pero con temas políticos y hay veces que no se diferencian mucho y arroba Gil nos propone estos programas de reformas de casa

Voz 1491 43:53 así los de bueno te transforman la cada exactamente como que todo el vecindario a ayudar buenos delanteros los tipos es que en fin estoy a mucha gente como María Pilar Rabin a que está pasado una tarde tonta viendo los dice son tres y no les llega con una casa de más de cien metros cuadrados en fin tenían que buscar piso aquí para arroba habrían da la loca todo es basura y luego está Rafa Cyrus que no ve nada de esto sólo series dice muchas pelis

Voz 20 44:22 además ahora mismo se ha enganchado os comentaba antes a una serie telenovela turca en Divine City se llama cara acepta que significa

Voz 1509 44:30 amor eterno mala pero mala mala mala es que a veces yo les digo como te engancha esto hice culpable no más mal

Voz 1491 44:40 lo mejor la encuesta sigue abierta en Twitter en arroba de buenas puedes mandarnos más notas de voz seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que aún tenemos programa por delante para para escucharos

cinco y cuarto cuatro y cuarto en Canarias

Voz 1375 45:06 pero Luis Enrique fue presentado el diecinueve de julio yo todavía no sé cuál es el bloque de las selección ni el once de la selección mía que juega esta selección supongo que será cuestión de tiempo como todo en la vida que es que el tiempo lo más importante pero es verdad que llevamos un año entre bajas lesiones rotaciones los que sean ídolos que yo no acabo de ver claro cuál es el bloque que busca Luis Enrique llevan más de cuarenta jugadores ya en las listas del seleccionador que repite desde el diecinueve julio presentado yo no tengo claro muy bien cuál es el equipo ni el bloque ni ni a qué juega esta selección española que tiene ahora otros dos partidos importantes ya pensando en la Eurocopa de dos mil veinte

Voz 1491 45:49 el sábado empieza lo serio para Luis Enrique y los suyos empieza la clasificación para la Eurocopa y este miércoles ha en El Larguero Dani Ceballos un jugador que en el Real Madrid no es titularísimo pero que en la selección se está convirtiendo en un fijo

Voz 1509 46:02 Manu Carreño ha preguntado por los más de cuarenta jugador

Voz 1491 46:05 es que atestado ya seleccionado de momento cuarenta

Voz 1375 46:07 padres ha llamado ya Luis Enrique eh no sé si son muchas pruebas o os parecen donde el grupo crees que se está haciendo un equipo en torno a Luis Enrique tenéis claro lo que expide el seleccionador después estas convocatorias tantas caras nuevas en en cada convocatoria

Voz 28 46:22 bueno la verdad que el míster que decir que tienen que toman las decisiones y la verdad que está aprobando ciertas cosas pero creo que el objetivo de todo el mundo está claro que es llegar a la Eurocopa en buena disposición tiendo favorito Si con un objetivo claro que ganarlas

Voz 1375 46:40 te pide Luis Enrique que te ha dicho porque fíjate hay ausencias como la de Thiago o la de Koke la de Isco eh tu papel cuáles en esta selección

Voz 28 46:47 bueno el míster sabe la calidad que tengo tanto ofensivamente como defensivamente creo que le gustó mucho y creo que es un buen momento para devolvérsela en el campo y la verdad que me siento muy cómodo con con él

Voz 3 47:01 el caso es que Ceballos es muy curioso porque es de esos jugadores que el año pasado con Zidane jugaban muy poco este año pese a que el Madrid fatal a él pues lo mejor

Voz 1047 47:11 ahora vuelve Zidane su situación queda un poco

Voz 3 47:13 dicho así ha sido su conversación con el francés

Voz 0313 47:16 eso como como la habéis recibido así de primeras bueno sí yo pienso

Voz 28 47:20 ante la llegada de Zidane para el Real Madrid en una temporada en la que todo deseábamos para esta

Voz 1047 47:26 la jornada que que restan creo

Voz 28 47:28 que era muy importante sobre todo para nosotros porque sabemos la calidad de entrenador que es que tiene loca conseguía anteriormente creo que es una nota positiva para Real Madrid

Voz 1375 47:40 a Dani

Voz 28 47:42 bueno yo creo que Zidane cien precio claro conmigo he hablado ahora recientemente con el que te has hecho él está claro que me dijo que que esa temporada estaba a un buen nivel que había seguido todos los partido y que iría que acabar a las diez de la X Jornada a ese mismo nivel porque a partir de de esperando ya decidirá pero que iba a tener la misma oportunidad que el resto de los compañía

Voz 1491 48:07 el otro protagonista de la noche ha sido Felipe Reyes pívot del Real Madrid de baloncesto esta noche su equipo le ha ganado al Milán en la Euroliga hiel se ha convertido en el jugador con más partidos en esa competición ni más ni menos que trescientos cuarenta y dos

Voz 1375 48:21 hasta el año en el que se creó la Euroliga en el año dos mil entonces con el Estudiantes

Voz 0621 48:25 sí debuté ese año y nada muy contento de poder decir que es el único jugador de la Euroliga que se mantiene desde ese desde el año

Voz 1375 48:35 temporada de inauguración que barbaridad además también el máximo reboteador histórico de la Euroliga vamos a unos cuatrocientos

Voz 0621 48:40 es no ha mucho las eso está complicada no sé ya veremos ya veremos pero ahora mismo sólo quiero trabajar fuerte para

Voz 0313 48:48 intenta seguir aumentando esta cifra pero cuatrocientos está un poco lejos

Voz 3 48:52 bueno hay otro récord aunque con un aspecto bastante más social que Deportivo Ibai Gómez jugador del Athletic Club cumplió el pasado fin de semana ciento cincuenta partidos N con el equipo de San Mamés claro como la celebrado pues invitando a comer a ciento cincuenta aficionados

Voz 1375 49:06 cómo se te ocurrió por qué por qué decidiste que con ciento cincuenta partidos te ibas a cenar con ciento cincuenta aficionados

Voz 29 49:12 bueno era una cifra que para mí es un honor vestir tantos partidos nuestra camiseta y lo he dicho muchas veces tengo la suerte de sentir mucho cariño el cariño mi seguidores en redes sociales el respeto de la gran mayoría bueno era una forma también de acercarme a ellos de agradecérselo de una forma diferente esa semana ya que iba cumplió cincuenta partidos lo empezó a hablar bueno pues a todos los Lancho posible porque una tarde muy bonito

que son las cinco y veinte las cuatro y veinte en Canarias

Voz 30 50:16 tú vayas donde

Voz 1509 50:19 mayas gota fría

Voz 30 50:22 si llega

Voz 10 50:25 Catalina ten en cuenta quince años viviendo en México que atrape que este programa de cooperación internacional para incorporar doctores citó todas sabía universidades mexicanas pues me parece también una oportunidad de poder conocer el tópico y la cultura maya vivo en la ciudad de Mérida está en el estado de Yucatán al sureste de México

Voz 1509 51:02 vamos este jueves en vayas donde vayas para conocer a Catalina Marina García buenos días días chicos qué tal pues muy bien cuéntanos pues nos vamos al México lindo lo siento por los topicazos pero no sé si nota Weiss en la voz de Catalina unidos

Voz 1684 51:17 cero a gente se pega no se juega

Voz 28 51:20 después de quince años aunque ella es mi de Santiago de Compostela llevan quince años en Mérida para que los oyentes se hagan una idea es la capital

Voz 1509 51:29 el estado de Yucatán y encuentra a más de mil kilómetros de

Voz 28 51:31 la capital de México de México DF al suroeste del país vamos pegadito al océano Atlántico

Voz 1645 51:37 allí se encuentran quince años pero Marina en en no

Voz 3 51:40 hombre esto tiene que ver algo no sé con con la conquista española porque en Mérida

Voz 28 51:43 pues efectivamente Aitor porque la preferencia de la mayoría de los colonizadores en aquella época se era de la ciudad extremeña de Mérida y además el aspecto de la ciudad les recordaba a la de Augusta romana

Voz 0313 51:55 así se quedó promesa hasta el día de hoy así es tu día a día

Voz 31 52:00 liar el caso de que tenemos una hija de once años también tengo buenas amistades y en lo profesional he publicado recientemente un libro en Amazon y estoy difundiendo el hoy trabajando sobre él el eje de libros la biología pero combinado con otros aspectos de la vida

Voz 15 52:20 sí