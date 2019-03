De Buenas a Primeras (22/03/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 6 01:11 es por todo el cuerpo de la cabeza a los pies que va cambiando de color con los días y que pica

Voz 5 01:16 hay muchos muchos días de cama Éstos son los síntomas de sarampión que a muchos no sonarán de nada porque afortunadamente existe una vacuna para prevenirlo para prevenir la que según la Organización Mundial de la Salud es la principal causa de muerte infantil evitable que se puede evitar con una inyección

Voz 6 01:33 no hace tanto hace sólo cincuenta y seis años que tenemos esa vacuna ya antes de tenerla dos millones de personas morían cada año en el mundo por culpa de este virus

Voz 5 01:41 el virus para el que no hay tratamientos y coges de sarampión te toca pasarlo así que esta vacuna que ahora muchos rechazan ha evitado la muerte de unos veinte millones de personas en los últimos

Voz 6 01:50 quince años pero ahora está cobrando fuerza de nuevo los casos han aumentado un treinta por ciento y la Organización Mundial de la Salud apunta directamente a unos principales culpables que son los anti vacunas

Voz 5 02:03 los que considera por cierto una de las principales amenazas para la salud pública y lo dicen con algunos datos en la mano en los últimos dos años el sarampión ha matado en la Unión Europea a tanta gente como en los dieciséis años anteriores el brote dicen los hechos

Voz 6 02:16 puertos más mortífero en lo que va de siglo hilos

Voz 5 02:18 gobiernos están empezando a reaccionar Julia Molina buenos días buenos días en Italia en dos mil dieciocho se han registrado dos mil seiscientos casos no parece que el brote este remitiendo en enero de este año de hecho los contagios han doblado a los del mes de diciembre y han detectado que están por debajo del nivel de vacunación que exige la OMS

Voz 7 02:38 sí así que se han decidido a tomar medidas a pesar de que el propio vicepresidente Matteo Salvini se mostraba escéptico hace un año con las vacunas

Voz 8 02:46 he cometido civiles voz se due digiere

Voz 7 02:50 decía bueno que eran como el vino aunque dos bien pero que no había que abusar pues los casi tres mil casos durante su mandato lo deben haber hecho cambiar de opinión por que su Gobierno va a prohibir que haya niños sin vacunar en los colegios como pues los de menos de seis años no van a poder ser escolarizados sin tener la cartilla al día y en el caso de los mayores se van a imponer multas de quinientos euros a los padres que no los proteja

Voz 6 03:12 Nuria en Francia también han optado por hacerlo obligatorio los niños nacidos a partir de dos mil dieciocho van a tener que vacunarse de once enfermedades entre ellas el sarampión si antes no estaba entre las obligatorias que eran

Voz 7 03:22 sólo tres se ha tenido que incluir porque es que es uno de los países donde el brote de sarampión está siendo más fuerte

Voz 9 03:27 de fans de pizzas

Voz 7 03:31 para la ministra de sanidad francesa decía que los ciudadanos se habían relajado y es que es verdad la tasa de vacunación está en un noventa por ciento que puede parecer alta pero no lo es porque la recomendación mínima de la OMS está en el noventa y cinco por ciento y a pesar de que la realidad es que allí se están multiplicando los casos la mayoría de ellos en gente no vacunada los franceses sí

Voz 5 03:50 los más escépticos de toda Europa en cuanto a la seguridad de las vacunas en Estados Unidos erradicó totalmente el sarampión hace dos décadas pero en los últimos años también ha vuelto en Nueva York han tenido el peor brote de su historia reciente y las autoridades creen que tiene que ver con lo mismo con el rechazo hacia las vacunas y lo raro

Voz 7 04:06 aquí es que son obligatorias pero es que esto tiene trampa en casi todos los estados te dejan que no vacunas a tu hijo si alegan motivos religiosos pues eso es precisamente lo que le pasó a hizo ayer

Voz 1981 04:17 al en materia de su próxima en Madrid los mimos a M

Voz 7 04:22 hace unos días compareció ante el Congreso para contar que él a los dieciocho años se rebeló contra su madre hice vacunó hasta entonces había estado desprotegido porque

Voz 5 04:31 su madre creía que las vacunas daban autismo que sale

Voz 7 04:34 que ya hemos dicho aquí varias veces es completamente falso para evitar más cosas así pues varios estados están legislando para que no existan exenciones o religión creencias

Voz 6 04:43 sí eso tampoco la habría pasado por ejemplo en Holanda porque

Voz 1 04:46 dieciséis años es el propio chico el que elige si quiere

Voz 6 04:50 vacunarse no en España ni es obligatorio

Voz 5 04:52 ni se espera que vaya a cambiar la ley de momento no

Voz 7 04:56 aquí de hecho es que estamos en una tasa bastante alta de vacunación de un noventa y seis por ciento digamos que la ONCE recomendaba que fuese mínimo noventa y cinco y las vacunas son altamente recomendables por por el Ministerio Sanidad pero no son obligatorias eso sí ya hay comunidades como Castilla y León Extremadura que no dejan acceder a las guarderías a los niños sin vacunar

Voz 5 05:18 a las cinco y medianas cuatro y media en Canarias vamos a preguntarle al presidente de la Asociación Española de vacuno acogía a Amos García si estamos haciendo eh los gobiernos vamos están haciendo lo suficiente ante para evitar que enfermedades casi erradicadas vuelvan a ponernos en peligro ibamos a pregunta de también por ese estudio que leíamos en en The Gardian hace unos días que relaciona los movimientos anti vacunas con el auge del populismo seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro no estamos preparados para lo mal que lo vamos a pasar usando vuestros mensajes de hoy nosotros que no hacemos más que pensar en comida

Voz 10 05:59 bueno tía chico Cádiz bueno sin ningún tipo de duda la comida que no puede faltar en ninguna casa en la comida italiana imaginaros cuántas se ha solucionado una buena pizza agudizado por la noche además una comida libre de cualquier tipo de sospecha no como americano Julio quemara creería la mexicana de Madrigal de vuela hacia diga no gracias diga con alguno hábitos de alimentación que tienen algunos países que no son muy populares aunque debo decir que esta sería mi segunda opción

Voz 5 06:29 a ver podemos decir que hemos encontrado al oyente universal al oyente perfecto de de buenas porque Nico clavado los resultados de la encuesta

Voz 6 06:37 si os preguntamos por la comida de qué país ha hecho más por el bien de la humanidad

Voz 5 06:42 los resultados de entradas cuatro opciones que os damos en Twitter en una rueda de buenas quedan pues exactamente como los ha ordenado Nico de Cádiz sesenta y dos

Voz 6 06:50 por ciento para la comida italiana quince porcino

Voz 5 06:52 para el asiática doce y once por ciento

Voz 6 06:55 ah respectivamente para la mexicana y la estadounidense

Voz 5 06:57 así que Nico es el oyente universal hijo Jorge Jorge Manrique así se llama es el oyente puntilloso otro modelo de oyente que no le encanta el que viene a puntualiza

Voz 11 07:06 a ver está claro que la mejor comida junto como la española o que ese italiana pero no hay que olvidar que los asiáticos fueron quién quiénes inventaron la pasta ahí

Voz 12 07:19 el cielo pasta parte de la firma italiana

Voz 11 07:22 Facua culinaria no no existiría así que está claro que los asiáticos pues han contribuido más a beneficio de la humanidad en lo que se refiere que los italianos que los mexicanos o está claro que incluso creo que que os americano

Voz 6 07:39 un abrazo Jorge Manrique otro Jorge este de Madrid después de mucho pensarlo sea decidido por la asiática

Voz 13 07:46 exacto la comida que más ha hecho por el bien de la Humanidad yo creo que tanto la comida italiana como la comida asiática están compitiendo pero si me tengo que decantar por alguna me decanto por la asiática hay más concretamente por el arroz

Voz 9 07:57 el hermano metrosexual de la pasta tras basta está muy bien pero bueno que rico un buen arroz

Voz 5 08:04 la de me gusta esta es una expresión que no sé si se dicen todas las casas camicases de dice a mirar de nuevo está en la cabeza de oso nunca lo lo he escuchado pero vamos que significa que me Junta de La Roda en todas sus variantes

Voz 6 08:16 ayer era bueno pues como siempre nos quedamos cortos con las opciones a Diego de Zaragoza le gusta la comida latinoamericana aunque reconoce que tira de pizzas y espaguetis

Voz 14 08:25 pero hay que reconocer que cuando estás en casa con con niños pues la comida italiana con con la pasta o unas pizzas

Voz 6 08:33 pues desde el paso

Voz 9 08:35 dar esa ropa vieja cubana esas legumbres esos judiones brasileños

Voz 5 08:44 buenísimos también rico aunque

Voz 1491 08:46 además de esta otra especialidad también de la otra orilla del Atlántico

Voz 15 08:49 con muy buena soy Jose de Málaga a mí lo que me gusta a restaurantes específico para aprobar las diferentes comida de otros países no hizo y me tengo que quedar con una con la carne argentina que me encanta la forma de preparar

Voz 5 09:04 van a como lo hago lo llevas ahí todos lo estoy pasando mal mal malamente yo también

Voz 6 09:12 pero seguimos escucha despertó

Voz 16 09:14 es un buen homenaje unos dos Rome kurdo de córnea claro

Voz 1923 09:18 es si estos que son gordos como puños

Voz 16 09:21 una cosa es tener un buen contacto que avise cuando viene una buena marea sí es un homenaje un poco más pequeño bien valen unos percebes de aquí a Torre de Coruña o de Punta Langosteira pero bueno siempre percebes pueden ser de la zona mejor un abrazo

Voz 5 09:39 un abrazo Nacho y a ver si te enviasen los percebes ya estaba que compartir es vivir a unos percebes al contacto ese que avisa de cuándo de una marea no se puede competir con unos percebes gordos como puños pero hoy se trata de reconocer los méritos de hoy

Voz 1 09:53 los de otros países y José Luis de San Blas tampoco está por la labor cocina española

Voz 17 09:59 E incluso ocho pitos tengo para ellas una fabada un fan toma gambas al ajillo un cochinillo un buen cocido una de pulpo

Voz 5 10:10 aquí tenemos tiempo preguntárselos oyentes pueden o no pueden cantar

Voz 6 10:14 yo creo que lo tendríamos que censurar no de que no José Luis un abrazo la encuesta siga abierta en Twitter en arroba de buenas podéis mandarnos mensajes no sabemos si cantando no pero todos al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 9 10:27 Julia de Alicante no me gusta el picante ni las comidas excesivamente con de inventadas ni intervino en chino menos japones ni me gusta tampoco la comida basura porque no como carne creo que de las cuatro opciones me quedo con la comida italiana la pasta la pincha Erica Jackson y relleno de dejé tal pero sí una comida ha salvado a la humanidad es el caldo gallego la fabada asturiana o el marmita Cobas pueda tú

Voz 6 10:53 qué rico normal y con buen bonito

Voz 5 10:56 pues con bastante más hambre que hace diez minutos subiendo y con Sergio diez en la producción y Borja González en la técnica empieza este último programa de la Semana empieza de buenas a primeras

Voz 5 11:57 dos minutos para las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias la humanidad avanzado muchísimo en los últimos siglos sin ir más lejos en apenas treinta años hemos pasado de llamar por teléfono metiendo el dedo en una ruleta a directamente decirlo a nuestro móvil que que llame que llame el sólo aunque a veces se nos haga caso te da el tuyo que es aún rebelde cómodo en este caso estamos casi todos de acuerdo en que lo nuevo es mejor que lo viejo bueno excepto los anti vacunas sin embargo hay aspectos de la vida en los que no hemos avanzado tanto y aquí estoy hablando de la resolución de conflictos pasa unos años y al final siempre tenemos un catálogo muy parecido de de soluciones no la primera la de liarse a tiros la típica del lejano Oeste que ha descrito muy bien este reverendo de Alabama al que han dado vida a los Especialistas secundarios

Voz 19 12:40 el otro Rubio no sé si lo visto de los de los periódicos se leyó una buena el pueblo pero Madre de Dios Echegoyen llegó al pueblo la banda de Franco Wenders Land Rover las hermanas los hermanos Carradine dos once semanas pues el Chery se enfrentó con sus algo así sí por Dios bendito que balacera ocho horas de tiroteo Virgil ocho muy metido el pueblo destrozado aquí la este símbolo si la violencia está pero quiero dar las palabras las palabrotas sí lo quise dijo allí fue un cabrón tus muertos bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno para votarías Credit o quitas Virgil que boquita eh

Voz 1 13:24 en un tiroteo suele haber tensión los pistoleros la canaliza quizá

Voz 19 13:30 yo yo entiendo la debilidad humana en este sentido pero es que no emocionamos con ocho

Voz 6 13:35 bueno el gran archienemigo histórico de Estados Unidos siempre ha sido Rusia hay muchas veces hacen lo posible para no estar de acuerdo con los estadounidenses

Voz 1 13:43 sí claro aunque también les encantan los tiroteos

Voz 6 13:45 así que ellos siempre van a promocionar su forma autóctona para arreglar sus disputas este que vais a escuchar ocurre en pleno siglo XXI

Voz 5 13:52 primer concurso de bofetadas que esto

Voz 1509 13:55 en estos días ha celebrado

Voz 5 13:57 Iberian Power So con competiciones de culturismo combates de comida rápida también con bofetadas

Voz 20 14:07 únicamente de hoy

Voz 1509 14:08 tres Se juega de dos en dos los dos participantes alinean uno frente al otro con un atril entre ellos que sirve para marcar distancia o para sujetarse Sí Se necesita sean bofetadas en orden y cuando uno se rinde pues acabado o cuando uno de los dos queda noqueado como fue en el caso de la final del ganado

Voz 5 14:24 basílica mods de ciento sesenta

Voz 1509 14:27 ocho kilos le dio tal golpe en la cara a su contrincante que los árbitros tuvieron que sujetarla porque no podía tenerse en pie

Voz 5 14:35 el que gana el que gana se lleva treinta mil rublos se los ha llevado que son son unos cuatrocientos en haber todavía hay quien utiliza el diálogo e hay dos Mané

Voz 1491 14:44 has de hacerlo de puertas para dentro y de puertas para fuera aquí tenemos un ejemplo de ajuste de cuentas en público

Voz 1923 14:50 este uno es Octavio Granado secretario general de Seguridad Social dice las pensiones de viudedad hay que vincularlas a la renta solo hombre gala que su pareja su pareja es Buj

Voz 1375 15:01 es su pareja fallece eh vamos a seguir incrementando la renta de la persona que más recursos tiene de la de la familia no parece razonable

Voz 18 15:11 ha sido una le ha caído un habrá

Voz 1923 15:14 nunca importante de su superior la ministra Magdalena Valerio pero no una bronca privada que puede ser también que la haya caído bronca privada le ha caído algo que es más insólito le ha caído una bronca en público

Voz 21 15:27 los Xavi Granados es una persona que sabe mucho de Seguridad Social ir opina en alto va a conferencias charlas y entonces él opina opina entonces a veces no se da cuenta

Voz 22 15:35 que forma parte de un gobierno de vez en cuando

Voz 23 15:38 pues luego tengo yo que ir aclarando algunas cuestiones

Voz 6 15:46 bueno pues precisamente el Mundo Today ha tenido acceso al programa electoral de Vox tiene toda la información sobre la legalización de las armas que propone

Voz 1981 15:54 Vox propone legalizar el uso de armas para defenderse de Vox que estamos muy locos la verdad insiste Santiago Abascal el partido quiere que la lucha igualada los decimos por por vosotros nosotros pistolas ya tenemos aclara solidez de Vox especifica que las armas no serían para las féminas CIS que son muy peligrosos los españoles descubren que James Rodes lleva una doble vida en la que habla maravillas de Turquía alega a mí ser viviendas de España y Turquía ya hablando bien de la comida y las gentes de ambos como pudimos ser tan tonto dicen los españoles llorando desengañados ir rompiendo sus fotos con él hasta los recortes en ciencia obligan a los matemáticos a poner anuncios en el número pi cada diez

Voz 24 16:38 tras sí a partir de esta semana el número será tres coma catorce quince noventa y dos sesenta y cinco XXXV Carlas cambia cada tecla para ochenta y nueve setenta y nueve y así hasta el infinito a última hora Arman cuéntanos

Voz 25 16:53 una Inspección de Trabajo obliga a la NASA a mandar de urgencia el espacio a doscientos treinta falsos autónomos es la primera vez que un humano sin contrato atraviesa la atmósfera terrena

Voz 1981 17:02 treinta días pagos ahora con algunos titulares breves Rafa Nadal confunde el bote de pelotas con una deprime juega un partido entero golpeando patatas fritas hubo un asesino en serie lamenta sede y lo único que aún no tiene documental en el Gobierno de Asturias llevaba diez años escondiendo dinero negro en chopos el asegura que el supuesto comercial que llama a todas horas a la gente es un fan de la compañía que actúa por libre un hombre al que acaba de ser padre cambia su foto de perfil de Facebook por una imagen de su nueva bicicleta sport se disculpa por un fallo en el dos mil diecinueve que permite marcar goles con Vicious

Voz 1491 17:42 doce minutos para las cinco las cuatro en Canarias

Voz 26 17:50 las tres erres con Brian Pérez

Voz 27 18:02 más vale que concursó Tito sea fácil porque es que hay

Voz 5 18:06 Carme ha humillado en el paro loco esta semana Brian Pérez buenos días buenos

Voz 12 18:11 días diez de verdad que es que vengo a caballo del suelo como es Rafa Muñiz no puedo con estas rencillas que

Voz 5 18:17 es verdad que como utiliza la además a caballo el tú lo corrobora bueno bueno que trece y luego Rafa Benítez

Voz 18 18:27 sus acciones la leche oye os traigo este viernes retratado referente moderno o no

Voz 1981 18:35 sí retractado que se parece a retratado pero no pero no bueno pues vamos a ir con retratado

Voz 28 18:44 que por tu amor por eh tú de la red

Voz 9 18:50 no

Voz 29 18:55 bueno este tema era e ineludible

Voz 12 18:58 esta semana en las tres sedes que tema éste que estamos disputando no algo que le maten retratado retratado quién ha sido retratado en todas las portadas la prensa rosa esta semana no ha podido ser de otra manera porque es el universo ultra conocido del mundo de la farándula y la televisión Jorge Javier Vázquez Jorge Javier Arenas alturas de la vida ya creo que todo el mundo sabrá lo que la pasada jornada bien puedes

Voz 5 19:22 además de retratado podríamos decir recuperado

Voz 12 19:25 un recuperador Joaquín por acoso sí poco a poco recuperándose poco a poco Jorge Javier Vázquez para el que no lo

Voz 1981 19:30 sepa esta semana ha dado el salto a todas las portadas

Voz 12 19:34 por un aneurisma que ha sufrido hoy un ictus bueno la verdad que hay que decir hay que para todos los fans de de de Jorge Javier si alguno que nos esté escuchando hay que decir que un susto pero ya está bien ha salido en televisión ir a ha mostrado ha mostrado su su buena intención no su buena salud sus buenos propósitos de recuperación vamos a escuchar

Voz 5 19:56 de momento Jorge buenas tardes

Voz 8 19:58 hola buenas tardes a

Voz 6 20:04 ah bueno emocionadísima no ya recuperándose llamada a Sálvame llama acallar los rumores porque mucha gente está diciendo que incluso después de cosas mucho peores que realmente pues no he sido pues bueno contó en Lecturas todo lo que había pasado y luego entró en salvando un poco también para tranquilizar al equipo y a la Audiencia sabéis todo esto es maravilloso

Voz 5 20:24 no yo no pero me hago me hago la enterada nos alegramos de que este recuperando este Jorge Javier una primera R así muy bueno con con viveza con un poco de de con alegría y salero pero

Voz 12 20:39 pero bueno con buenos propósitos íbamos a referente moderno Nos encantan Dalia ahora ahora ahora

Voz 1375 20:54 estaba bueno

Voz 12 20:57 no vengo a hablar de una persona que intenta no dar que hablar nunca pero siempre consigue completamente el efecto contrario Bale arrasa siempre como hablo de Marta Ortega vale y qué ha pasado con Marta Ortega

Voz 5 21:08 la hija de Amancio Ortega hija de Amancio la heredera

Voz 12 21:11 de dirima digno que en la prensa rosa la encumbrado esta semana ya como algo que ya veníamos viendo desde hace tiempo que es la reina de los básicos

Voz 6 21:20 los básicos a la ropa los básicos en la ropa

Voz 12 21:23 eso ya se llegó a hablar de de un efecto Marta Ortega entonces pues lo que pasa es que salir en vaqueros y camiseta que que

Voz 5 21:30 sí

Voz 12 21:30 que ya la gente se cansa un poco de de ir recargado en el mundo de la moda no entonces pues la imagen de Marta Ortega es pues un poco en la que se ha entronizado como los básicos claro cuando tienes

Voz 5 21:41 básicos de ese de ese importe

Voz 30 21:44 te consigues bueno pero también te

Voz 12 21:47 quién lleva cosas Bharatiya se está echando un ojo y bueno sí que lleva lleva cosas caras pero ella por ejemplo chaquetas vaqueras baratas lleva muchas cosas de animal print que haya te gusta mucho

Voz 29 21:58 también lo es

Voz 12 22:01 el eran embajadora de todo lo militar Le gusta mucho todo lo militar así a mí estampado nunca me han convencido tan básico básico no aplicado el aplicaba lo militar el pantalón cargo por mucho que ahora está muchísimo de moda el pantalón cargo con los votos

Voz 5 22:17 sí yo en los laterales y ha sido una

Voz 12 22:20 forma un poco pues de de demostrar lo que os decía pues esté un poco finde el de la profusión en la vestimenta no ir pues un poco también de ver que realmente la gente está empezando a ver que la gracia está en llevar algo básico pero con pequeños detalles así que llame mucho la atención exactamente como es que el estilo cardinal en los complementos has dicho efecto Marta Ortega efecto Marta Ortega ya sin vida a hablar de efecto maratón a mí me parece un poco exagerado pero bueno a revistas de todo tipo ya lo sabéis

Voz 5 22:46 bueno y quién se habrá retractado se habría retractado

Voz 20 22:55 bueno haberse la

Voz 6 22:58 esta es la nueva canción que ha sacado ya no que va a penas

Voz 29 23:00 la super reconocible de Justin no bueno

Voz 12 23:04 la música ya nos estaba dando una pista todos avisa aceptado comen hablamos de Justin Bono pues parece que Justin ha dado marcha atrás se retractó en una decisión muy muy importante no es la primera vez que no es que le

Voz 5 23:15 está fatal Justin Bieber no está de bueno pues parece

Voz 12 23:17 lo que tiene no está muy claro no no no está muy deprimido parece que después de una vida así muy de exaltó ha sido lo suyo muy de jaleo pues pues ahora se asentaba pensar ya ha dicho coño pero que vida estupenda

Voz 1491 23:31 dos niños famosas al final casi siempre luego tienen un un bajón importante en algún momento en la

Voz 5 23:37 pos adolescencia porque este chico estará en la adolescencia en su cuando poco veintidós no juguetes rotos que lo que se dice

Voz 12 23:44 bueno el caso es que por segunda vez ha pospuesto su boda por segunda vez belenes puesto de momento sí pero bueno igual de enamorado entonces pues esperamos que sea pronto manos que es un paso importante no segunda iracundo retrasó y también que se recupere hombre lo tal y entonces pues bueno hay que decir que el ésta no nadie había dicho lo contrario se vuelva acotar la camiseta llenos de Vic es verdad los consumidores siempre la la la prensa le agobiado mucho sí o no y entonces pues también pues igual puede estar acusando un poco esto está al lado

Voz 5 24:18 oscuro de la fama bueno íbamos con el concurso y Toquero gano

Voz 12 24:21 a ganar venga venga venga a ver quién gana

Voz 20 24:24 estoy bajísima

Voz 12 24:31 venga vamos que veo con muchas ganas este concurso de este viernes la misma me porque aquí con esta rivalidad pues por Mary vida toda la primera pista vamos a intentar que no no bueno bueno vengo hablaros de una persona cigüeña micro Siberiano no bueno una persona que es actriz muy conocida ha resultado ser una actriz muy conocida en España sí aunque de manera sorprendente la verdad es que sus inicios fueron estudiando ballet clásico

Voz 18 25:05 Elsa Pataky es joven no es mayor

Voz 12 25:10 acaba de cumplir esto es una pista extra acaba de cumplir sesenta y cuatro años

Voz 5 25:16 Ana Belén no

Voz 12 25:19 venga con esa pista extra Aitor sesenta y cuatro sesenta y cuatro años y actriz

Voz 5 25:24 es muy famoso como la semana pasada muy famosa

Voz 12 25:29 os puedo decir que fue cuidadora y no sólo eso en una serie de televisión con Ana Obregón Ana Obregón

Voz 5 25:37 es algo hombres

Voz 20 25:40 más

Voz 12 25:50 bueno Ana Obregón efectivamente la bióloga marina más famosa del mundo de la farándula la la señalado hora del inicio del verano con sus posados en la playa

Voz 5 26:01 dos de Ana Obregón bueno sesenta y cuatro añade

Voz 12 26:03 acaba de cumplir Ana Obregón no pero

Voz 6 26:06 no con las operaciones que tiene pues yo también espero estar también como ella es genial es un personaje que siempre me ha intrigado

Voz 31 26:13 mucho porque este a un poco como no voy bueno ahí un poco tonta de pizpireta pero luego siempre me ha parecido una figura como muy Inter

Voz 12 26:22 Sandy muy lista he tenido fallos

Voz 5 26:25 es un clásico mucha acogida

Voz 12 26:27 mucha acogida siempre ha tenido ante la prensa también y tal entonces pues Bono Ana Obregón dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y cinco sesenta y cuatro años nos ha ganado este concurso Tito Aitor

Voz 6 26:39 al día que quedan claro me encanta cómo lo narras como si fuese el el NO DO que quede que quede en acta sentenció sentenció escribo bueno chicos pues con Ana y los siete con Ana Obregón nos dejó que paséis un fin de semana fantástica

Voz 5 26:52 a mí en verdad que han venga hasta la semana que viene un abrazo

Voz 1 27:08 hay muchas canciones que cuentan historias tristes historias reales

Voz 22 27:13 ninguna tanto como The death of happy

Voz 0084 27:16 Carroll el tema de mil novecientos sesenta y tres

Voz 1 27:19 de Bob Dylan

Voz 28 27:21 a quién no a en

Voz 0084 27:29 caramba en esta canción Bob Dylan cuenta la historia de Heidi Carroll una camarera negra de cincuenta y dos años madre de diez hijos que fue asesinada por un chaval blanco al que tardó mucho en llevar su bebida la mesas aquel tipo fue condenado a seis meses de cárcel y a pagar una multa de apenas seiscientos dólares una historia triste muchas que ha dejado el racismo y la segregación de Estados Unidos y contada desde la visión afilada de Bob Dylan puso el nombre del asesino en la canción

Voz 9 28:01 se llamaba Williams su crimen no fue castigado por la ley pero sí por la música

Voz 28 28:06 es muy clara bueno voy Alexandre de que rumba eres check Rocha las Chicks mar aquí es Nsue en este ruedo todo es raro a pie las eres una

Voz 32 29:04 sí

Voz 28 29:05 me rompió a China

Voz 20 29:19 una canción para

Voz 5 29:20 que no olvidemos que no hace tanto el odio hacia una igual hasta el punto de matarla por tardar en servir un vaso de agua este odio estaba ha dado Delon son Deza anticarro de Bob Dylan en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 28 29:33 de las dos

Rafa Muñoz buenos días buenos días Theresa May vuelve hoy

Voz 5 30:07 Rafa Muñoz buenos días buenos días Theresa May vuelve hoy

Voz 1772 30:09 el Reino Unido para buscar el apoyo de los parlamentarios a la doble prórroga del Brexit que la ha ofrecido esta noche la Unión Europea

Voz 33 30:17 de hecho a veces es necesario

Voz 1772 30:23 los Veintisiete plantean dos escenarios según ha explicado Donald Tusk primer escenario que los británicos aprueben el acuerdo del Brexit que se resistían a apoyar hasta ahora a cambio de una prórroga hasta el veintidós de mayo segundo escenario que Westminster tumbe el acuerdo en ese caso Bruselas da un plazo de quince días hasta el doce de abril para que los británicos decidan entre varias opciones quedarse en la Unión Europea un Brexit duro o que se presenten a las elecciones europeas para conseguir una

Voz 12 30:52 miento aún mayor

Voz 9 30:55 es tiempo dejar sus despachos

Voz 1772 30:59 Theresa May ha vuelto a incidir en la importancia de aprobar el acuerdo la próxima semana para evitar dice la incertidumbre el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker

Voz 33 31:08 muy a That's diré que mil y se ha mostrado esperanzado

Voz 1772 31:16 dice en que los británicos respalden ese acuerdo desde Bruselas mensaje de Pedro Sánchez al presidente Torra que se ha negado a quitar los lazos y pancartas independentistas de los edificios públicos de Catalunya sumisos y es que José María Patiño la Junta Electoral ha dado un nuevo plazo para que los Mossos quiten la propaganda independentista de la sede del Gobierno catalán

Voz 1108 31:41 hasta las tres de esta tarde tienen los Mossos d'Esquadra para retirar de los edificios dependientes o vinculados a la Generalitat todos los símbolos pancartas carteles y fotografías de políticos au candidatos utilizados o relacionados con cualquiera de las entidades públicas concurrentes a las elecciones se pide a la Delegación del Gobierno que lo verifique y al conseller de Interior que comunique cuando se dé cumplimiento a esta instrucción en caso contrario sería percibe que puede incurrir en responsabilidades administrativas y penales las mismas en las que la Junta estima ha caído al presidente Torra al haber querido eludir o burlar los requerimientos comunicados en dos ocasiones

Voz 1772 32:20 por eso le abre un expediente administrativo

Voz 1108 32:22 vivo que puede acabar en una multa de hasta tres mil euros y remite testimonio a la fiscal general del Estado por la responsabilidad penal en que haya podido incurrir por el incumplimiento consciente y reiterado de los acuerdos de la Junta

Voz 1772 32:36 este es el sonido que nos llega de China una explosión en una planta química al este del país que ha dejado de momento cuarenta y cuatro muerto dos más de seiscientos heridos la explosión ha provocado a su vez un terremoto de dos grados de magnitud de momento es todo más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com que venderse

Voz 20 32:58 servicios informativos

Voz 5 33:12 con el Brexit da vueltas otra vez tiene este viernes en lo informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Luismi Pérez buenos días buenos días marina no se P

Voz 22 33:23 era un viernes irnos espera un fin de semana básicamente tranquilo y el primer fin de semana de primavera por tanto que va a seguir sin lluvias en gran parte del país

Voz 6 33:32 no solamente algunas nubes están colando ahora mismo

Voz 22 33:34 el Mediterráneo están llegando más o menos a Baleares a la Comunidad Valenciana Ia Tarragona dejarán algunas gotas a lo largo de la mañana en algunas zonas cercanas al Ebro en la desembocadura y también entre las provincias de Valencia y de Alicante en Canarias también esta mañana un cielo muy enmarañado caerán cuatro gotas sin

Voz 30 33:54 puso en zonas de Fuerteventura y Lanzarote

Voz 22 33:56 el resto del país de momento hoy una situación muy tranquila pero cuidado con el viento va a ser muy fuerte en zonas cercanas al Estrecho y en algunos puntos de Canarias en este caso al inicio el Estrecho con Levante y cerca de Baleares también un viento insistente y tozudo todo el día algunas nieblas en la zona de Lugo esta mañana y el fin de semana con pocas nubes las más abundantes se iban a dar el domingo por el sur del país con algún chubasco en Andalucía gotas de barro no la habéis el coche y también en Canarias el fin de semana ir cargando un poco y sobretodo el domingo tendremos alguno chaparrones otra vez con unos valores de Tempel pura que van a subir el fin de semana tardes bastante más suaves otra vez sobre todo mañana en gran parte del país y ahora mismo no ahora mismo hace frío cuatro grados tenemos por ejemplo en Zaragoza tenemos una temperatura de seis grados en Murcia también en Madrid en el caso del Retiro temperatura de ocho grados en Tarragona diecisiete grados tenemos en San Sebastián de La Gomera una temperatura de nueve grados en Sevilla ahora mismo Marina

Voz 1491 34:54 viento fuerte decías Luismi que está provocando además que que que este picado mala mar en algunas zonas como se cómo se genera ese esa mala mar

Voz 22 35:05 bien pues él se puede género de tres maneras la más típica o vamos a empezar por las menos típicas la la primera sería un tsunami no sería un fenómeno

Voz 6 35:15 no es un fenómeno geológico eso te iba a decir eso más que eso ya no Madama

Voz 1 35:20 tiene el nivel si además es un tipo de

Voz 22 35:22 hola diferente que que como su otro tipo de de fenómeno pues lo explicamos otro día en cualquier caso podía ser un tsunami después por un tema geográfico por diferencias de profundidad del agua por ejemplo si tenemos una zona en la que el agua es muy profunda hay cerca hay como si fuera una especie de Sierra dentro de la dentro de la misma de la misma mar a esa diferencia por tanto de profundidad también pese a movimientos del agua hay por tanto olas diferencias de temperatura no en todo el Maro en toda la lámina de agua que tenemos superficial tenemos la misma temperatura hay afloramientos de agua fría de agua caliente en algunos puntos eso crea discontinuidad continuidades ICREA olas is sobre todo el viento es el propulsor de esas de esas holas a mayor velocidad del viento más cantidad de hola y sobretodo más altura de ola estados de la mar mucho más complicados por tanto el viento una vez más ese generador de mucha de muchos problemas menos meteorológicos en este caso de de Estados de la mar como estos días por ejemplo que se viento tan insistente tan tozudo está creando mala mar la verdad es que estamos teniendo

Voz 5 36:26 has de tres cuatro cinco metros en algunos puntos

Voz 22 36:29 desde del Mediterráneo y una cosa importante a saber Aitor a Marina es que cuanto más recorrido tenga pues más ese viento sobre el mar más solas tendremos más altura de ola

Voz 6 36:39 pero de qué alturas estamos hablando porque algunas veces a vosotros os escuchamos pues tantos metros de la ola pero sí hasta donde puede llegar

Voz 22 36:47 a ver mira eso ya luego tiene que ver con lo que se llama las Cala Douglas o las Cala da las eso es la altura es la escala de de Estados de la mar los estados de la mar se tienen en cuenta sobre todo por lo que respecta a esa altura olas de de de ocho diez metros las tenemos muchas veces en en gran parte sobre todo de la costa atlántica y cantábrica no tanto en el Mediterráneo hasta dónde puede llegar una ola pues en el caso de España sobretodo en alta mar que es donde ya no tenemos la influenza de la costa y por tanto del rozamiento que supone la costa Iris rozamiento al fin a cabo lo que hace es que las olas no sean tan altas pues en el caso de España podemos tener olas de doce catorce metros sobre todo la zona que se llama de Gran Sol que eso ya al noroeste de Galicia

Voz 6 37:27 cuando decimos Luismi doce catorce metros es doce catorce

Voz 1 37:30 comparado en vertical o

Voz 6 37:32 por lo que se mide la ola se mide desde

Voz 22 37:35 qué sería en la superficie del agua desde vale lo que sería la onda que que genera esa ola por tanto es respecto como está el nivel del mar pues el de su vamos a sus catorce metros mira te escala de en esa escala de Douglas seamos de lo que se llama la el mar llano la el mar rizado que serían olas de poco más de un palmo de altura el equipo perfecto en verano por ejemplo luego aguas llegando ya las un poco más altas como marejada a fuerte marejada cuando hablemos de fuerte marejada hablamos de olas de hasta casi dos metros y medio de altura por tanto fuerte marejada ya es

Voz 1 38:06 la bandera roja por ejemplo en las playas íbamos en verano si vamos a bañarlo y esos son dos metros son dos metros dos metros tenemos de hasta doce años

Voz 22 38:16 el fijaos que que que que nombres tienen ya ya te va haciendo idea de de lo que tienen Altuna no está ese fuerte marejada luego está la gruesa la muy gruesa muy duros estamos hablando ya de olas de hasta casi seis metros de altura es un temporal lazo vaya por ejemplo los trasatlánticos ya no pueden salir a o les cuesta mucho moverse por por los mares después llega el Mar arbolado o la mar arbolada la mar montañosa la mar enorme enorme es eso más de catorce metros y para que os hagáis una idea los grandes petroleros

Voz 1 38:48 pueden zozobrara zozobrar tres con esos

Voz 22 38:51 catorce de cobrar diciendo

Voz 1 38:54 cobrar Siria e lo tiene que hemos retro reelección y retransmisión hará mira zozobrar si es fácil decirlo y me cuesta decir no es fácil

Voz 1491 39:02 sobrar bueno nosotros en el norte de sabemos bien de lo que hablas es de más habitual tener

Voz 1 39:09 sí sí sí es menos en el Mediterráneo porque en el Mediterráneo noveno no son tan de marejada mira ese perdón

Voz 22 39:16 motivos el primero porel lo que sería el recorrido del viento

Voz 1 39:19 el ejemplo es si nosotros tenemos que tiene que venir

Voz 5 39:22 como de muy lejos del bien así es

Voz 1 39:25 eh por ejemplo vamos a poner

Voz 22 39:27 poner en Valencia en Valencia es el viento sopla a cien kilómetros por hora pero vine de poniente viene de tierra por tanto no se forman olas no se forman las elevadas se formarían por ejemplo en Córcega o en Sicilia que les viene de Poniente en cambio sí en el Valencia bien desde el Este ya tiene mucho recorrido marítimo y cuanto más lejos venga ese viento más fáciles que las olas se vayan haciendo más altas es como que en el mar se van recreando y hacen más elevadas en un primer momento porque son el el Cantábrico y Galicia más altas porque el recorrido que suele traer el viento de poniente del noroeste es muy largo es larguísimo por tanto

Voz 1 40:03 claro eso por un lado y segundo y una cosa muy

Voz 22 40:05 cortante en el Cantábrico y en Galicia muchas veces esas holas van ligadas atemporales ya borrascas se crea lo que se llaman mar ciclónico que es el mar ciclónico el mar ciclónico es la combinación de tres cosas uno o las elevadas olas de seis ocho diez metros eso ya de partida desde un Mart imaginemos un estado de o de un nivel del mar X pero siempre llano y empezamos a tener olas de ocho metros segundo la situación de borrascas lo que hace es que el nivel del mar suba por menos presión que hay el nivel del mar ya te sube medio metro más

Voz 5 40:39 de ahí que es el maravillas doce anteriores

Voz 22 40:42 tan subes más y otra cosa muy muy importante que tenemos en el Cantábrico el Atlántico y sobretodo en Galicia tenemos

Voz 5 40:48 hombre hasta elevadas pues tú imagínate que te

Voz 22 40:50 ya momento de pleamar que tienes tres metros sobre el nivel del mar más de lo habitual subes medio metro más porque hay poca presión y encima les suma una ola de ocho metros eso hace que se pueda meter fácilmente el mar en las rías muchos kilómetros tierra adentro C y por tanto provocar muchísimos destrozos que en el Mediterráneo no pasan básicamente porque no tenemos tanto recorrido porque no se dan esas mareas en el Mediterráneo en las María son muy muy pequeñas menos en zonas ya tocando a Cádiz que sería Atlántico no Mediterrani

Voz 1491 41:18 bueno vamos a tener mucho viento pero temporal temporal se esperan

Voz 1 41:21 no estos días a ver montañosa no

Voz 22 41:24 de marejada así por cuidadito cerca del estrecho sobre todo en el mar de Alborán mucho viento también ese mar más movidito en Ceuta en Melilla por ejemplo en Canarias en Canarias viento del nordeste que también va a arrastrar olas de dos tres metros los próximos días en el resto de costas más tranquilidad

Voz 5 41:40 pues ya lo saben los afortunados que están cerca del mar Luismi gracias buen fin de semana

Voz 1 41:45 buen fin de semana

Voz 5 42:13 cinco y doce cuatro y doce en Canarias los que como yo fueron niños de club estarán horrorizados como esta versión que no es en gallego del mítico ego que héroe Shammond jamones lo que muchos reclaman en Twitter como la comida por la que tenemos que estar más agradecidos pero no vale porque hoy se trata de darle este reconocimiento a otro país algún país extranjero

Voz 9 42:32 bueno Torío desde que es bien

Voz 27 42:37 mejor portero vasco de Aragón híper Mandarina que les gusta mucho el corrido lo ha dicho muchas veces no hay nada mejor que un buen jamón de Teruel un saludo y buenas noches

Voz 31 42:46 es hombre hombre muy rico el jamón muy rico pero lo que va ganando en nuestra encuesta es la comida italiana con sesenta y uno por ciento de los votos

Voz 5 42:55 aunque hay que decir también que hay debate lloras puedo pensar en el jamón de Teruel hoy que Antonio hay debate

Voz 6 43:01 dado que había debate por la comida italiana porque dices arroba Ernesto Ernes cree que a Italia le quitas la pizza hice quedan nada dice que la pasta está sobrevalorada pero claro ahí está arroba batirle dice la comida italiana no es sólo la pizza hay que tener cultura culinaria de repente aparece José María André hoy comenta la pasta me encanta allí el parmesano me chifla y qué decir de la pizza el mejor tiro a mí su lo he probado en un restaurante italiano de Cádiz

Voz 5 43:27 mucho debate pero Arras sesenta y dos por ciento de los votos para comida italiana por delante de la asiática la mejicana Illa americana de comida donde absolutamente todo

Voz 34 43:39 todo se cometió no legalmente yo creo que que no les gustaba la comida debería haber pasado un poquito más pequeña

Voz 6 43:47 cómo era muy rica pero nos aclara esta es una frase muy de padre muy de padre estaba te gustan porque nos da vuelo si sino para la cena de lo vas a cenar cinco y catorce cuatro y catorce la encuestas sigue abierta arroba de buenas Twitter también el teléfono seis ocho tres tres

Voz 5 44:05 dos tres siete cero cuatro

Voz 1375 44:10 hay sanción ya para Cristiano Ronaldo tras su gesto con la afición del Atlético de Madrid al término del partido de Champions y le han sancionado con lo mismo que sancionaron al Cholo Simeone

Voz 20 44:20 sinceramente no lo entiendo

Voz 1375 44:22 porque no es el mismo gesto que el derecho no se parece en lo físico se puede parecer pero hay un artículo en el reglamento de la UEFA que dice que provocar a la afición rival se puede sancionar con un partido debe sancionar con un partido al Cholo le cayeron veinte mil euros por ese gesto tocándose sus partes volviéndose hacia sus aficiones dos cuando marcaban gol el Atlético Madrid el segundo a Cristiano Ronaldo les sancionan también con veinte mil euros sin ningún partido exactamente igual pero su gesto no fue exactamente igual gesto fue bastante más soez bastante más desagradable y además se giró una vez acabado el partido al lugar en el que estaban los afición

Voz 1 45:00 del Atlético de Madrid a los aficionados del Atlético

Voz 5 45:02 no y no les va a servir de de mucho consuelo pero bueno en una semana vez elecciones esta sanción a Cristiano Ronaldo es de las pocas noticias que hemos tenido hoy vuelve a partidos y mañana juega España frente a Noruega Manu Carreño le ha hecho una petición a Luis entre

Voz 1375 45:16 esta selección a la que le pedimos sobre todo una cosa por supuesto que vayamos a la Eurocopa que no entra en la cabeza de nadie que eso no ocurra pero sobre todo una cosa que no pierda su estilo su identidad y su personalidad de momento está costando y hay que darle tiempo Luis Enrique anoche hablábamos de ello pero sobre todo eso hay que recordar la selección española han pasado muchos años muchos en los que decíamos es que no sabemos a qué jugamos no sabemos a qué qué queremos ser de mayores bueno a eso le siguió una etapa gloriosa donde además de ganar supimos que queríamos ser bueno uno de los Juan

Voz 6 45:53 pero es que vuelve a la selección después de mucho tiempo si Iker Muniaín en de del Athletic Club por cierto que regresa a una lista después de pasar años muy difíciles debido a dos lesiones de rodilla Tuta

Voz 18 46:03 bien llegas a pensar que esta puerta de la selección se había

Voz 1 46:06 hombre en algún momento

Voz 0783 46:09 si no llegas a pensarlo eh prácticamente Ny piensas no la la posibilidad sobre todo cuando cuando estás abajo cuando estás pues eso eh Lesionado hundido que que no sacas cabeza que no levantas cabeza ni siquiera lo piensas porque lo ves lo que están lejos género piensas pero bueno en el momento que que se empieza a dar un poco la vuelta a todo que empiezas a jugar a reencontrar ta a encontrar tu mejor nivel pues de a poquito ya lo tienes un poco más en mente y cada vez más hasta que bueno ha llegado el día hay estamos disfrutando lo tanto yo

Voz 6 46:42 en este caso de alumbrado

Voz 0783 46:45 la máxima ilusión

Voz 18 46:46 y en esta ocasión que dices que ya cuando recuperas el nivel y estás mejor

Voz 1 46:50 lo puedes volver a plantear

Voz 18 46:52 el Olías que esta vez podías estar ahí

Voz 0783 46:55 hombre eh estaba pendiente no está pendiente de de la lista porque bueno cuanto de la lista de una una prevista en la que

Voz 12 47:02 la que sí estaba eh

Voz 0783 47:05 pero en una convocatoria pues eh estas pendientes eh sabía que bueno e había estado bastante bien estos meses sí cabría la posibilidad

Voz 5 47:13 la sub veintiuno ha ganado esta noche en Granada

Voz 1491 47:15 uno cero a Rumanía en ese equipo juega Carles Peña que es uno de los jóvenes valores que tiene el Barcelona en su plantilla

Voz 6 47:22 habláis Se habla de triplete en el en el Vestuario

Voz 1108 47:25 el conseguir ese triplete aclaro que

Voz 35 47:27 cosas están lo están haciendo muy bien que que estamos en un punto de la temporada que bueno que si hubiéramos sin bajo llegara sí pero bueno ahora mismo no aún no hemos ganado nada no sean competición fue a la Liga la teníamos muy bien tenemos una final de Copa y está claro que tenemos es el objetivo principal por decirlo de alguna manera que que es la Champions ya que el año pasado que salimos de una manera un poco injusta pero ya te digo este año pues tenemos ese objetivo en la cabeza

Voz 1491 47:57 cinco y dieciocho cuatro y dieciocho en Canarias

Voz 5 48:03 Pedro Almodóvar y Antonio Banderas se conocen desde hace treinta y nueve años lo que los convierte en una de las parejas cinematográficas más duraderas de todos los tiempos dolor y glorias la octava película que comparten hice estrena esta noche

Voz 9 48:16 no sé

Voz 36 48:19 uno

Voz 20 48:22 tengo la XXXII costado

Voz 6 48:26 dice Pepa Blanes en su crítica de la peli en Cadena Ser punto com que Pedro ha vuelto a su irreverencia a su elevación artística y a conectar de nuevo con la realidad de hecho él es el protagonista de esta historia el director provocador dice Pepa que fue en los ochenta la obra puede leerse como un resumen de su carrera