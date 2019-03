De Buenas a Primeras (26/03/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:49 hola qué tal ya el martes veintiséis de marzo y hasta ahora en Tordesillas Valladolid los termómetros marcan tres grados así que tienen mucho que subir por delante en las próximas horas porque se espera otro día de sol y de temperaturas agradables en Canarias va a seguir lloviendo con alguna que otra tormenta pero ya mucho más débiles que hay en los últimos tiempos hemos visto más de un ejemplo de lo que tirando de eufemismo vamos a llamar

Voz 5 01:27 engordaron adornar el currículum que alguien esté concluida y máster en el año dos mil doce demostrado demostrado también lógicamente sino porque ha demostrado con documentos

Voz 1491 01:44 documentos por los que por cierto la Fiscalía pide para Cifuentes tres años de cárcel por inducir supuestamente a su falsificación Pero volvamos a los currículum tenemos desde el máster no cursado hasta el posgrado en Harvard que en realidad es un curso de cuatro días bastante más cerca de casa

Voz 6 02:00 el foco se pone sobre quién tenemos carreras o títulos tesis son de cinco días de quince en Boston

Voz 1643 02:10 Heras estudios universitarios que han ido desapareciendo misteriosamente de la formación de la que hasta hace poco presumían diputados eurodiputados ya está algún presidente autonómico

Voz 1491 02:20 hay casos en todos los partidos podemos decir que en todas las casas un estudio internacional de la plataforma de formación online Demi asegura que los españoles somos los que más mentimos o mejor dicho somos los que más reconocemos que mentimos que colgamos alguna mentirijillas en nuestros currículums o incluso en las entrevistas detrás

Voz 1643 02:39 José uno de cada cuatro españoles reconoce que no es oro todo lo que reluce en su carta de presentación estamos a la cabeza somos los más mentiras si Jos entre los países que Demi ha incluido en este estudio que entre los más sinceros sitúa a los brasileños los francés

Voz 1491 02:54 pero vamos a lo que nos interesa porque este es el tema de la encuesta de hoy en Twitter seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Se estamos preguntando qué aspecto de vuestro currículum habéis maquillado más os damos cuando os damos cuatro opciones como sí entre iba en cabeza y no nos sorprende nada el resultado de hoy encabeza esta nuestro talón de Aquiles el nivel de inglés

Voz 1643 03:22 Salvador el cuarenta y ocho por ciento reconoce es que no tenéis el nivel de inglés que decís en el currículum es un clásico esto

Voz 1491 03:33 sí a mi me encantaría saber de qué nivel de inglés presumían Rajoy o Aznar antes de que pudiéramos escucharlos en acción todo esto hay que decir que es una frase que la de British cool todo esto que yo creo que no representa como país sino que la

Voz 1491 03:54 inglés que estamos bueno es bastante mejorado

Voz 1643 03:57 la segunda opción más votada hoy en arroba de buenas en Twitter con el veinticinco por ciento los que añadir algún que otro año o alguna que otra empresa a vuestra experiencia previa

Voz 0010 04:07 Julia de Alicante desde Harlem en Amsterdam haber reconozco que quizás aumente un pelín la experiencia

Voz 7 04:16 pues tal vez se me escapó la pala

Voz 0010 04:18 habrá nociones de en lugar de decir ni idea puede ser que mi inglés no fuera tan perfecto como se esperaba pero cuando se tienen ganas y capacidad de trabajo se acaba consiguiendo

Voz 1491 04:31 a ver Julian nosotros no tiene que comer unos pero seguro que en su día tus superior no sólo dijiste Truan

Voz 1643 04:38 hemos dicho nada del Tour que se están haciendo Julia por por Europa cada día está en un sitio y aún así no deja de escuchar de buenas de participar en las encuestas

Voz 1491 04:45 es lo que nos dice claro como no sabes bien lo que en su currículum también ha colado alguna que otra en Alicante

Voz 1643 04:53 no es bueno veinte por ciento de los votos en Twitter para el nivel de ofimática estos mía habitual también no es decir que estábamos manejar los programas de ordenador que que requiere el puesto echarle cara bueno sino escogen pues buscarnos la vida para salir

Voz 1491 05:07 el si la opción menos siete por ciento es la de los datos personales pues decir que vive en una ciudad en la que es la entrevista por ejemplo o poner una foto en la que cualquier parecido con la realidad es pura casualidad

Voz 11 05:19 no llegué mía tercero lo terminen los estudios de tercero de Derecho pero en el nuevo currículum post podría poner estudios o del grado en Harvard aunque lo hiciese en Aravaca da igual no me voy quedó el cubo como una que lo dijo Si bueno podría llegar a diputado

Voz 1643 05:43 oye porque no José Luis de San Blas nunca es tarde además bueno

Voz 1643 06:02 también podéis mandarnos notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro y las vamos es Quds escuchando contarnos cómo se enfrenta a las entrevistas de trabajo si alguna vez nos han pillado en alguna de estas mentiras dice

Voz 1491 06:14 esos Carnerero en Twitter que la que intenta colar siempre es la de que

Voz 9 06:17 esos sueños trabajar para tal lo cual empresa

Voz 1491 06:20 bueno queremos saber de vuestras mentirijillas que no se las vamos a a contar a nadie Sergio Díez que sospechamos que tiene más currículum del que reconoce está en la producción Borja González en la técnica empieza este martes veintiséis de marzo en pieza de buenas a primeras

Voz 1491 08:13 a dos minutos para las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias

Voz 16 08:25 por la razón de que no estén

Voz 1643 08:27 están verla digo para que lo sepan los oyentes están regresando

Voz 5 08:30 un congreso en Viena Congreso Europeo de grupo satíricos si yo quiero cuenten cosas

Voz 17 08:35 no vuelvas que además del humor

Voz 1491 08:39 qué está pasando

Voz 18 08:41 eso de grupo satíricos

Voz 1491 08:44 a ver para cuando un congreso europeo de programa Radio bancos nocturna más y además pues no sé yo me imagino una primera edición pues en Ibiza que para eso somos especialistas en en la noche para

Voz 1643 08:56 hace bien si es el unas no hemos tenido ningún dato de

Voz 0230 09:01 un abogado pregunta a un testigo durante el juicio del es eran guardaespaldas o eran personas y el juez Marchena toma la palabra para partirse de la risa escuchamos el momento dice usted que soy yo

Voz 6 09:13 en quiero dentro con cuatro guardaespaldas eran guardaespaldas au eran personas como sabes eran guardaespaldas no no no bueno no no no yo no he escogido descuidado viene el recurso al recurso una pregunta más bajo crédito

Voz 1643 09:35 bueno así con la tontería el juez Marchena está acogiendo nivel de de gran humorista ojo si no termina siendo el nuevo Broncano también es verdad que hay es que se lo están poniendo a huevo en este segundo lance del juicio ya ni ha podido aguantarse

Voz 0230 09:48 declaraban Guardia Civil un teniente y hablaba de los manifestantes como una masa Se refería la más a los guardias civiles hablan de la masa el lenguaje policial cuando se refieren a la concentración hablan de control de masas de cómo actúa la masa iba para los abogados de la defensa Se trata de una manifestación festiva con conciertos y alegría escuchamos al letrado hasta que interviene el juez Marchena

Voz 6 10:11 además a la costes confiere entiendo que también son ciudadanos sabe si esa masa organizó algún concierto he dicho que no oía pero sabe organizó un concierto no sé si organizo conciertos la basa sabes si esa masa tomaba tapas en las ahí en medio del bulevar a la más clara del letrado por favor clavos del preguntas con relevancia jurídica

Voz 0230 10:36 es la clave de la intervención del juez es lo vamos a escuchar es haberle

Voz 6 10:41 pero el letrado por favor

Voz 17 10:46 a ver letrados letra a verle

Voz 1491 10:48 Prado vamos con con otras separación de momento también fallida como es la del Brexit después de tropezar mil votaciones una prórroga un nombre esa ofrecido para solucionar el asunto

Voz 0545 10:59 Uri Geller insta a los británicos a aplicar telepatía masiva contra el Brexit

Voz 1491 11:05 eso es lo tiene que podemos ver en La Vanguardia algo tiene setenta y tres años

Voz 0545 11:11 era ilusionista conocido por doblar las cucharas con la mente quiere ahora doblar la voluntad de la primera ministra británica Geller que también es ciudadano británico ha escrito una carta abierta Amey en ella escribe tal vez llegue un poco tarde pero al menos estoy haciendo todo lo posible por usar mis habilidades paranormales quiere que los británicos se unan a él en ráfagas de telepatía dos veces al día dirigidas Amey con la esperanza de inspirar la convocaron un segundo referéndum sobre el Brexit dice que siente psíquicamente de forma muy fuerte que la mayoría de los británicos no quiere el exitoso los interno

Voz 1491 11:45 siente que le tan bueno una cosa es doblar cucharas y otra muy

Voz 1643 11:47 destinará convencerá a los parlamentarios británicos de algo yo creo que no sabe dónde se está metiendo ya que estamos en este terreno de lo paranormal este lunes ha llamado a la radio un señor llamado Inazio para contarnos el lado oscuro de saber ganar es algo insólito

Voz 1491 13:15 en la SER siempre damos derecho a réplica tampoco es que este testimonio fueran muy creíble pero bueno minutos después hemos tenido también a una persona del programa

Voz 20 13:23 hola buenas tardes con quién hablamos

Voz 21 13:26 el resultado

Voz 20 13:29 qué cambió esta sin maquillaje Jordi que supongo que ya para contrarrestar un poquito lo que ha dicho aquí no

Voz 21 13:36 sobrevivirá el sortilegio apoyos archivó

Voz 21 13:43 el conocimientos dentro tener para tal pronto decir yo si no hay una rectificación tomamos adultas

Voz 20 13:51 tomaremos medidas como ir a los tribunales por ejemplo no supongo

Voz 21 13:54 a los tribunales clavar el corazón de una rata en tu cuerpo

Voz 20 14:00 bueno bueno bueno bueno un poquito heavy no

Voz 21 14:09 en serbio sólo pido que rectifique

Voz 16 14:33 cinco menos cuarto cuatro menos cuarto en

Voz 1491 14:37 Canarias lo de los orígenes demoníaco es de Jordi Hurtado no pero a estas alturas ya no queda casi nadie que no sepa o que no conozca a Greta adolescentes sueca que empezó haciendo huelga cada viernes faltando a clase faltando no Instituto para protestar ante el país lamento de su país por la inacción de los políticos contra el cambio climático y que ha conseguido llevar sus quejas ante el mismísimo presidente de la Comisión Europea y convertir además una acción individual en un movimiento a nivel mundial

Voz 1643 15:05 si no es el primer caso ni mucho menos pero quizás una sigue sorprendiendo que con tan pocos años alguien pueda dar el paso para empezar un movimiento de ese calado por eso en Hoy por hoy han querido demostrar que no hace falta tener dieciocho años para comprometerse implicarse y hacer algo que ayude a cambiar el mundo

Voz 1491 15:19 ya han querido demostrar también que no tenemos por qué marcharnos al al extranjero para conocer a jóvenes así la primera historia tiene nombre de Gabriel Delgado un adolescente transexual que pelea por los derechos de los niños trans hilo hace incluso ante foros internacionales su historia empieza hace unos meses cuando consigue que las instituciones reconoce tan no en nombre con el que le llaman su familia sus amigos cuando consigue que en su DNI pongan definitiva su nombre Gabriel

Voz 5 15:45 estaba empezando cursa cuarto de la ESO pues decidimos que sería buena idea tener mi mi título de la ESO pues con mi nombre real entonces pues decidimos presentar eh la petición del cambio de nombre y en septiembre nos llegó la resolución de la petición la cual era negativo porque decían que mi nombre no se podía cambiar porque era un hombre inequívocamente masculino que podía dar lugar a error mi madre decidió iniciar una campaña en Change recurrimos la sentencia doscientas mil personas firmaron mi petición días después meses después en febrero pues el catorce justo el día de San Valentín Nos nos llegó la resolución había no aceptó el recurso y yo ya me podía llamar Gabriel Ibero fueron muchos meses de sufrimiento y de no saber qué iba a pasar

Voz 1995 16:33 a conseguir este objetivo pero no si no te has parado lo que quieres es que Stoner vuelve a pasar a nadie

Voz 5 16:39 claro es que es un derecho tan básico el poder llamarse como como yo me llamo no porque no le quito el nombre nadie es lo que yo comentaba con gente no está labor

Voz 1995 16:48 ciencia arte trabajar de viajar de de de querer cambiar el sistema a título personal que te ha enseñado bueno la

Voz 5 16:55 enseñado que puedo luchar y conseguir lo que me propóngalo a cualquier persona que me pregunte cualquier duda que tengan sobre mi tema pues se la solucionó con mucha alegría no de visibilizar este tema porque es algo que está muy in visibilizando

Voz 23 17:11 pues me ha enseñado que que puedo conseguir lo que me propongo

Voz 1643 17:14 segunda historia esta vez son tres amigas Daniel hay Mariona de catorce años y Candela de diecisiete entre las

Voz 1491 17:19 tres han conseguido recaudar dos millones

Voz 1643 17:22 es de euros para la investigación del cáncer infantil hiló han hecho produciendo ellas mismas y ahora ya con muchísimos voluntarios lo han conseguido haciendo pulseras de hilo

Voz 1995 17:31 vale la Historia básicamente es que Candela se puso enferma en el hospital aprendió a hacer pulseras de hilo un fin de semana que pudiera casi enseño como se hacían esas pulseras a Daniela ya Mariona tenis entonces sólo ocho años y que os dijeron vuestros padres entonces decían que teníais ideas de vais a llegar muy lejos

Voz 1491 17:49 sí pues se equivocaban

Voz 1995 17:52 cómo habéis conseguido esos dos millones

Voz 24 17:54 sí para que van a utilizarse realmente todos los fondos que ahora hemos destinado van para la investigación del cáncer infantil en el Hospital de San Juan de Dios de Barcelona pero ahora estamos buscando otros hospitales a los que podamos ganar dinero

Voz 1995 18:08 porque noise por cierto no ha dejado de hacer pulseras o sea que la idea es seguir ganando más dinero

Voz 24 18:13 todo lo que podamos porque si ahora se cura en el ochenta por ciento de los niños que pueda ser un cien por cien encuentros bien muy bien a su prole firme iba sí un poco como cómodo abrir una vez que ya conoces introducirlo idea ya no puedes acabar con ella

Voz 25 18:31 es cierto que una vez que conoces en los problemas que hay respecto al cáncer infantil respecto a que no no recibe dinero público muy poco muy poco privado y conoces a ese veinte por ciento de de niños que no lo supera pues no puedes no puedes dejar de de de implicar tener

Voz 1491 19:03 y más cosas grandes de protagonistas pequeños Mohamed Alan RAM ni uno Se Se estrenó en esto del activismo social muy muy joven cuando tenía catorce años es de origen marroquí pero nació en Roses Girona

Voz 16 19:18 todo empezó cuando cuando veía cómo

Voz 1491 19:21 los niños migrantes se colaban en el patio de su instituto para para hacer deporte algo que al principio causaba cierto revuelo incluso protestas así que él terminó mediando para que se lo permitiera

Voz 1643 19:33 así once años después tiene ahora veinticinco años dirige la asociación Red de Convivencia cuyo principal objetivo es integrar en la sociedad a grupos marginados o ex

Voz 1995 19:43 Nos llaman social mantiene algo del entusiasmo que tenías a los catorce

Voz 26 19:47 lo mantengo lo mantengo aunque hay un hay una frase que yo siempre recuerdo de que de hecho me me contaron cuando yo empecé a hacer esto del del emprendimiento social y es que cuando eres un niño tienes muchas ganas de de El Mundo de una vez me contaron que esta ganas de rehacer el mundo con el tiempo tal vez se convirtió en conformarse con que el mundo simplemente resista creo que con el tiempo he intentado que esa ambición de que el mundo se rehaga el mundo pueda volver a empezar no se quede simplemente en que resista

Voz 1995 20:18 pero tú has ganado premios así ha recibido muchas reconocimiento recordemos que el año dos mil catorce recibiese el Premio Princesa de Girona por tu ejemplaridad personal tu actitud de comunicación positiva tu carácter integrador tu trabajo de base comunitaria tu capacidad de encontrar pequeñas soluciones a grandes problemas tenía entonces veinte años verdad sí exacta no despista un poco del camino los premios y el reconocimiento note desvió un poco

Voz 26 20:44 al contrario si los entiendes desde una perspectiva constructiva yo creo que es que son muy importantes de hecho el Premio Fundación Príncipe de Girona en ese momento a mi a mi me dio la capacidad y la posibilidad de poder estar en medios de comunicación antes

Voz 17 20:57 según Tarrasa Gabriel como cómo trataba

Voz 26 21:01 los emprendedores son ya los activistas y creo que a veces a no

Voz 9 21:04 es olvidan los primeros lo que hacen es

Voz 26 21:06 por dar a la sociedad de que existe otra realidad una realidad de jóvenes y de niños que están haciendo cosas que cuando pensemos en influencer en en esto que también está tan de moda también nos venga a la cabeza nombres como Gabriel como Mariona como Daniele como Candela no porque sí que es verdad que la aparición mediática a hace crea influencias pero ser influencer también es cambiar el mundo

Voz 1491 21:29 nueve minutos para las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1643 21:43 en si habéis estado escuchando las Serra en las últimas horas ya Saura es que el fiscal especial robe el New leer en Estados Unidos no ha visto conspiración en los tejemanejes que se trajo Donald Trump con Rusia para ganar las elecciones en dos mil dieciséis

Voz 1643 21:59 el propio Trump se ha encargado de decir que es la cosa más ridícula que ha escuchado nunca aunque todavía se deja abierta esa puerta que exista un delito de obstrucción a la justicia

Voz 1491 22:08 para conspiración dirán algunos la de los parlamentarios conservadores contra Theresa May que han conseguido apartada la primera ministra de las negociaciones sobre un posible acuerdo para él

Voz 1643 22:27 hora veinticinco con hábitos les han puesto a conspirar ya han empezado por contarnos como siempre que significan de qué estamos hablando cuando escuchamos la palabra

Voz 1491 22:34 conspiración dicho de varias personas en irse contra su superior soberano o particular para hacerle daño también entendimiento secreto entre varias personas con el objetivo de derribar el poder establecido el término conspiración tiene mucho que ver con otros como por ejemplo complot o conjura

Voz 9 22:52 desde esas palabras de las que la etimología nos dice mucho

Voz 1491 22:54 si la palabra conspiración viene del latín conspira dio con inspiración is y entonces está compuesta por con que se prefijo que indica Unión por el verbo aspira área que es respirar que también es aspirar a algo o algo así que es la unión de los que están respirando lo mismo anhelando lo mismo íbamos ya a Pablo con la primera canción de la noche así es como título en mil novecientos ochenta y tres olé olé uno de sus grandes éxitos

Voz 6 23:20 sí

Voz 1643 23:42 hablábamos de Trump se dice sobre todo en las redes que hay dos Melania Trump ese de estos ninguna que va a algunos actos otra que no pero vamos que son todos vascos

Voz 1491 23:49 la doble de Melania Trump eso es que no están

Voz 1643 23:52 confirmadas firmadas que no sean probado oye esto es la Ser aquí aplicamos como decimos Borja hasta qué información Hastert periodismo así que mejor escuchar al historiador Pablo Sánchez León hablando de las conspiraciones que si sucedieran

Voz 6 24:07 los procesos revolucionarios siempre se puede hablar de que existe

Voz 9 24:11 una conspiración la cuestión es si es lo que es determinante en este caso lo que pasa basando Inglaterra es que los conservadores no no digamos en una pelea interna entre ellos que medios Usón conspirador para llevar a cabo su conspiración tener buenos muchos contactos decisivos lo interesantes más bien observar la cantidad de conspiraciones fracasadas que sí

Voz 10 24:30 bueno lo de conspiradores también habría un listado cuál cuál es destacadas dudoso tres así los importantes de la historia de la española por ejemplo un conspirador exitosos

Voz 1643 24:38 Prim sin el cual en realidad al al derrocamiento

Voz 10 24:40 de la monarquía en mil ochocientos sesenta hecho hubiera sido imposible a pesar de que lo que hay es una base social de apoyo muy sólida serio

Voz 9 24:47 en fin otro sería Franco Franco se unió hoy día ante la no no conspiró se unió al día siguiente la muerte si hay algo que define a los conspiradores cuál es el carácter que en los define

Voz 10 25:00 bueno yo creo que la tradición tenía algo de razón los conspiradores ser gente que tiene un nivel un estatus social reconocido no suelen ser marginados sociales precisamente son visionarios a menudo también son arriesgados por otro lado a menudo son también gente muy insensible a determinados tipos de problemas sociales a la legitimidad a la legalidad

Voz 1491 25:28 y con estas premisas no es de extrañar que los conspiradores que las conspiraciones allá han sido el tema central el motor de muchísimas películas las además muchas en en hechos reales

Voz 1643 25:40 empezamos de parecen Roma con la primera conspiración brutos contra Julio César

Voz 17 25:45 ah no está bruto arrodillado

Voz 1491 25:51 con estos la película Julio César de mil novecientos cincuenta y tres el fue asesinado en el idus de marzo que el quince de marzo y además del año cuarenta y cuatro antes de Cristo bueno pues parece ser que

Voz 28 26:02 invidente ya le había avisado eh Julio César le dijo al vidente ese mismo día quince oye que sí

Voz 1491 26:07 dos de marzo ya han llegado no el veinte contestó sí pero aún no han acabado entonces Speer en su Julio César de mil quinientos noventa y nueve había incluido ya esa frase que era acuérdate de los idus de marzo bueno pues en dos mil once Se estrenó una película que lleva ese mismo título Los idus de marzo protagonizada y dirigida por George Clooney

Voz 6 26:27 eso es lo que estoy viviendo de este supermartes soy un tío muy popular

Voz 28 26:32 más películas que nos trae

Voz 1491 26:35 historia pues por ejemplo la conspiración para el atentado del veinte D

Voz 29 26:38 Julio de mil novecientos cuarenta y cuatro contra dos

Voz 1491 26:40 a ver es Valkiria

Voz 2 26:43 los detalles de una vez con la historia de valían dar un pequeño grupo de oficiales viciosos y sin escrúpulos

Voz 1491 26:53 dirigida por Bryan Singer el protagonistas Tom Cruise íbamos con una conspiración más la que terminó con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy año mil novecientos sesenta y tres y la peli JFK

Voz 17 27:03 nunca hubiera pensado que Kennedy fuera en peligro suponer el sistema fue por eso

Voz 1643 27:08 es una película de Oliver Stone aquí Kevin Costner está explicando al fiscal los motivos de de esa conspiración

Voz 18 27:18 a finales de agosto de mil novecientos setenta seiscientos mil jóvenes invadieron la isla

Voz 30 27:24 en el Canal de la Mancha para asistir a uno de los festivales de música más legendarios de Europa Un festival que fue un desastre en el que actuaron The Who Jimmi Hendrix los dos Kris Kristofferson o Leonard Cohen

Voz 31 27:36 eh quedó

Voz 0084 27:43 a Cohen subió al escenario a las dos de la mañana en un ambiente extraño que apuntaba al desastre a la explosión de una violencia incontrolada tras la pésima organización mientras todo tipo de problemas da música de Cohen parecía encajar en ese escenario pero el poeta canadiense Se marcó un concierto a Hitchcock que consiguió calmar los ánimos y hacer que la gente se relajarse relajarse está bien solo delante de medio millón de personas es una gran nación que todavía es débil muy débil tiene que hacerse más fuerte antes de reclamar su derecho en la tierra explicó el cantante con voz firme y mirada perdida antes de lanzarse a los versos de una canción que consiguió que una masa enfurecida sesenta en el suelo pidiese silencio escuchase la música

Voz 17 28:35 eh

Voz 33 28:41 eh lo eh

Voz 1491 28:55 el poder de la música tanto para encender los ánimos como para apaciguar los como en esta historia Leonard Cohen reconvertido en una especie de flautista de Hamelín Verdonk en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 33 29:07 eso sí que no eh son eso

Voz 1491 30:07 hay daba buenos días buenos días Theresa May pierde el control sobre el Brexit el Parlamento británico ha aprobado una enmienda en las últimas horas que permite a la Cámara votar está previsto que lo haga este miércoles sobre escenarios alternativos al actual acuerdo de salida

Voz 1491 30:25 si acepta la derrota pero avisa de que el nuevo panorama es peligroso porque la otra mitad de la negociación depende de la Unión Europea y quién no llevará a efecto ninguna otra versión del Brexit porque no está obligada en Estados Unidos Donald Trump ha reconocido la soberanía israelí sobre los Altos de Golán territorio sirio ocupado en mil

Voz 5 30:40 novecientos sesenta y siete Netanyahu recibía así

Voz 1491 30:43 claro apoyo en plena campaña electoral para las legislativas del nueve de abril mientras se produce una calma tensa entre Israel y Gaza después de los bombardeos de las últimas horas Pascual Donate buenos días

Voz 1684 30:53 buenos días mientras tran firmaba el documento que reconoce los Altos del Golán como territorio israelí para hacer frente a dicho a las amenazas de Irán y de grupos terroristas a bienes de Israel bombardeaba en una decena de objetivos militares de Hamas en el sur de Gaza

Voz 9 31:11 estamos respondiendo con fuerza de sí

Voz 1643 31:13 para Netanyahu al cohete lanzado desde Gaza que Iribas

Voz 9 31:16 siete personas en sola israelí aunque jamás nunca ha reconocido la autoría de ese cohete el intercambio de fuego ante el ejército de Israel y las milicias palestinas ha continuado hasta bien entrada esta noche pero gracias a la mediación de Egipto se mantiene hasta ahora una tregua que Hamás amenaza con romper si Israel inicia alguna maniobra militar

Voz 0137 31:34 de vuelta en nuestro país este martes continúa el juicio del Bruselas después de un lunes en el que hemos escuchado testimonios como el de dos guardias civiles que estuvieron presentes el día que se rodea la Conselleria de Economía unas declaraciones clave para los Jordi los líderes sociales para los que la Fiscalía pide diecisiete años de cárcel por los delitos de sedición y rebelión Alberto Pozas

Voz 9 31:51 el veinte de septiembre en la Consejería de Economía el interlocutor de la Guardia Civil no era Mossos d'Esquadra era Jordi Sanchez uno

Voz 0256 31:57 la reunión que era un poco esperpéntico la voz cantante de seguridad de lo que había fuera la llevaba S

Voz 9 32:03 los Sánchez con el negociaron las posibles salidas del edificio él no ofrecía un pasillo de voluntarios una opción que no era asegura trescientas empresas

Voz 1234 32:09 buena empujando a donde hay cuatro

Voz 9 32:12 los tres ciento ganaba cuatro su estomacal Bellow algo que reconoció incluso según estos guardias civiles una d'Esquadra

Voz 0256 32:18 literalmente dicen estáis locos si salís con las cajas los matan que el elemento objetivo de riesgo no sólo lo teníamos la Guardia Civil

Voz 9 32:25 este martes espera que declaren los dos tenientes que escribieron los informes clave de este caso en los que se apoyó el arena para procesar a los acusados la imparcialidad de uno de ellos ha sido cuestionada en esta causa según el diario Público mientras filmaba estos informes criticaba a líderes independentistas con una cuenta anónima en Twitter

Voz 1491 32:41 de momento es todo más información en media hora

Voz 1 32:51 de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 32:57 después de este resumen informativo eso nos queda saber cómo viene el tiempo este martes Luismi Pérez buenos días

Voz 29 33:04 buenos días Marina hay que destacar sobre todo el viento hoy en gran parte del país y muy especialmente en el norte de Galicia sobre todo en la costa de A Coruña también en todo el mar de Alborán en la provincia de Cádiz en Málaga y en Huelva estas zonas tendremos rachas de viento que van a pasar de los cien kilómetros por hora y esta tarde cerca del Estrecho y sobretodo las sierras del sur de Cádiz rachas de ciento diez ciento veinte kilómetros por hora de viento de levante también el viento va a ser fuerte en muchas zonas de Baleares del no

Voz 1491 33:36 viste de Cataluña esta mañana

Voz 29 33:38 los valles del Pirineo en este caso van a ser vientos del norte por tanto Marina ese viento casi omnipresente muchas zonas de las mesetas del Valle del Duero Tajo Guadiana también va a soplar bastante las nubes Por otra parte van a ser bastante escasas esta mañana algunas en el Cantábrico también en la costa de Barcelona nubes que irán llegando por el sur del país simplemente enmarañado el cielo y en el caso de Canarias Marina sí que tendremos algunos chubascos sobretodo seguirán prodigado por Lanzarote y Fuerteventura esta tarde algún chaparrón también caerá en Tenerife y en Gran Canaria las temperaturas hoy suben en el Guadalquivir y el Guadiana van a tener viento de Solano que allí hace subir la temperatura con ese viento del Este les

Voz 1915 34:17 en este tiempo inusualmente cálido dos

Voz 1491 34:20 la está empujando su imagen tras terrazas a los parques incluso las playas de móviles ella a gusto como solemos decir que estamos tomando el sol un poquito antes de tiempo y quizás la misma precaución que que que en verano cuando el sol ese peligro eso en cualquier época del año podemos tomarnos y no sólo eso porque el el calor no calentarlos demasiado también nos pueda afectar

Voz 29 34:42 a ver si básicamente a nosotros lo que nos afecta el tomar mucha

Voz 1643 34:45 la mucho rato al sol que nos podemos calentar

Voz 29 34:48 en ese sentido es que nos deshidrate hemos eso por una parte deshidratados somos

Voz 1491 34:52 agua casi un ochenta

Voz 29 34:54 por ciento de nuestro de nuestro cuerpo está formado de agua ideal y que los que llevan agua y por tanto

Voz 1491 35:00 Nos deshidratado sobretodo si estamos mucho

Voz 29 35:03 horas al raso si estamos muchas horas debajo de un sol que además venga acompañado de poca humedad un ambiente seco también en este caso lo que no sé lo que nos puede pasar es que directamente no nos quememos la piel por tanto que tengamos esas insolación es todo eso lo comentamos ya porque a partir de esta época Marina nos puede pasar la gente

Voz 1491 35:23 para el chip de que hasta julio o agosto

Voz 29 35:25 lo puedes estar tranquilamente sin protección solar Hinault de hecho desde hace ya una semana estamos teniendo más minutos de sol que de noche por tanto o que o que de oscuridad por tanto el está ganando la batalla la piel sino esquema además estamos teniendo unos días francamente secos muy ventajosos que no están

Voz 1491 35:43 robando toda esa toda esa

Voz 29 35:45 la que nos están quemando mucho más deprisa por ejemplo hoy lo que decíamos en el suroeste del país va a picar muchísimo el sol ahora bien en cuanto a lo que es nuestra temperatura corporal Marina Aitor lo que ese que tengamos fiebre o no no nos afecta por tanto en este caso no somos como los lagartos los lagartos van buscando el sol los lagartijas por ejemplo van buscando el sol básicamente para poder estar en un ambiente un poco más cálido en su cuerpo porque porque tienen una temperatura variable de su sangre son animales de sangre fría nosotros al tenerlas de sangre caliente lo que se llama o o termos mantenemos siempre nuestra temperatura osea nosotros por el hecho de estar dos o tres horas al sol aunque estemos a cuarenta grados nuestra temperatura de la sangre

Voz 1643 36:29 no va a variar lo que Bavaria es la temperatura nuestra piel

Voz 29 36:31 sobre todo lo que os digo si nos va a quemar Nos vamos a deshidratada por otra parte pero al ser obvio termos nosotros siempre vamos a mantener esa temperatura entre XXXV treinta y siete grados y fíjate o fijaos Si somos

Voz 1643 36:45 pues tiquismiquis en este sentido que sino sube

Voz 29 36:48 de XXXVII estamos teniendo fiebre baja de XXXV estamos teniendo hipotermia por tanto por el hecho de que nos del Sol no nos vamos a calentar en cuanto a nuestro cuerpo no no vamos a coger fiebre pero sí que es cierto que deshidratados unos que se que las mucosas por ejemplo o que directamente tenemos una insolación si ya os digo que nosotros y subimos de sobretodo de XXXVIII treinta

Voz 10 37:09 ocho y medio hay que parar esa fiebre sí

Voz 29 37:12 bajamos de treinta y cuatro grados hay que estar muy pendientes de la hipotermia pero ha habido casos de gente que aguantar hasta los cuarenta y seis grados de temperatura corporal unas fiebres brutales o gente que ha sobrevivido por debajo de dieciséis grados osea los hombres lagarto las mujeres lagarto en algún caso

Voz 1643 37:30 llegado a sobrevivir osea que sí aunque tengamos nosotros ese ese pequeño margen de dos grados de treinta y cinco XXXVII si tenemos posibilidades de sobrevivir en condiciones extremas tanto de mucho frío como de mucho calor

Voz 29 37:41 así es tenemos posibilidad de saber en cuánto nuestra temperatura ya os digo sobretodo cuando baja de treinta y cuatro

Voz 1643 37:47 los grados o cuando sube especialmente de los

Voz 29 37:50 cuarenta ya tenemos que estar muy pendientes de nuestro cuerpo si baja de treinta y cuatro las funciones se van parando es como que estas ir Hernando como si fueras unos

Voz 1491 37:58 o un tirón a pagándose

Voz 1643 38:05 aparte está el hecho de que tengamos mucha fiebre

Voz 29 38:08 sobre todo pues si tenemos alguna enfermedad o por ejemplo hemos tenido la picadura de un de de algún animal no que que puede traernos ese veneno yacer hacernos subir mucho la fiebre si subimos de cuarenta y uno sobre todo es cuando tenemos muchas convulsiones cuando las neuronas literalmente se empiecen a freír se empiezan a agotar también por tanto es muy peligroso eso en cuanto a temperaturas nosotros por ejemplo Aitor temperaturas podemos aguantar a nivel ambiental no estas temperaturas perfectas están entre los treinta y cinco grados por encima hilos menos veinte por abajo sí que es cierto de que si tú no sales equipo a la calle a menos dos está siendo Montefrío

Voz 1643 38:46 claro si vas muy abrigado a XXXV grado

Voz 29 38:49 también está sudando la gota gorda pero sólo es el margen ese en la horquilla de temperaturas idóneas para nuestra para nuestra vida lo que decías podemos sobrevivir a temperaturas corporales de dieciséis grados sí pero son casos muy extremos por debajo de veintiocho treinta grados Llanos congelados literalmente Si estamos por encima de cuarenta podemos estar muchos días a cuarenta hombre es difícil abre vivir muchos días a esas fiebres pero en cualquier caso sí que se puede sobrevivir temperaturas ambientales pues se han dado casos de de valores de XXXV cuarenta grados bajo cero y una persona quedarse la intemperie quedarse pues y sin equipamiento en este caso

Voz 1643 39:29 y también abren de sobrevivido

Voz 29 39:31 os digo una cosa unos datos por ejemplo una una persona que no vaya equipada para el frío y la temperatura exterior sea de veinticinco grados bajo cero si el viento no está soplando y el sol estás está luciendo esa persona todavía tiene margen para poder buscar ayuda puede tener margen de una dos horas antes que se quede con síntomas de congelación o directamente tenga hipotermia pero ya os digo que si esos veinticinco grados bajo cero

Voz 1491 39:55 hoy como de viento pues

Voz 29 39:57 malo ir por encima el calor nuestra temperatura y perfecta yo sigo hasta los treinta y cinco grados podemos estar a cuarenta cuarenta y dos muchos días los tenemos en España en verano pero cuando la temperatura sube de sesenta grados ambientales el

Voz 1643 40:11 lo podían ser unos cincuenta y cinco grados pues a las

Voz 29 40:14 sombra esa temperatura directamente nos deshidrata nos deja no nos puede así de claro matar si estamos más de dos horas expuestos a esas temperaturas a esa sauna no quiero ni pensarlo sesenta lanzó

Voz 1643 40:26 lo más cerca que he estado ha sido en California con cincuenta y dos grados y me acuerdo que era directamente como un infierno porque está respirando con continuamente pues como eso como unas aunque estaba si era en el Valle de la Muerte cincuenta y dos cincuenta y cuatro no era por la zona de San Francisco pero con una zona residencial inmaculados a la sensación de estar como

Voz 29 40:46 hace en España para que tengamos una para que nos hagamos una idea las temperaturas cuando suben mucho en verano por ejemplo en Córdoba ven en Badajoz en Ciudad Real que llegamos hasta los cuarenta y cuatro cuarenta y cinco grados ambientales en Sevilla también esos ambiental son temperaturas a la sombra por lo que al sol y expuestos muchas horas a ese sol no se está cayendo a plomo una temperatura de sesenta grados ya os digo nuestra sangre no se va a calentar pero sí que la deshidratación va a ser brutal porque claro claro temperaturas que pueden ser extremas pero que en cualquier caso las podemos llegar aguantar si tenemos suerte

Voz 1491 41:19 a mí más de treinta grados ya ya me parece extremo para mí la temporada

Voz 18 41:24 eh así deberías del verano Luismi muy buenos días

Voz 16 42:04 todos somos un poco mentirosos

Voz 1491 42:06 los duros gustamos no de adornar

Voz 16 42:09 la realidad sobre todo en nuestro currículum eso os preguntamos hoy una rueda de buenas en Twitter que parte de vuestro currículum maquillajes más o los que lo tenéis más asumido eh bueno pues directamente en que mentía

Voz 23 42:21 pues mi mente decían un currículo fue que no fórmula de estos va la P trabajo en el Decathlon pues pues se que había Gallego que la revista me produce porque sabía gallego para salir del paso tuvo que decir que la para de madre era gallega hay que nos hablaba gallego pues todos los días y bueno lo de que no me dieron trabajo ya hablaremos otro día

Voz 1491 42:44 a ver Lita de Bilbao constando que hablará gallego porque la pareja en gallego

Voz 1643 42:53 buena anécdota y menos mal que bueno que no le cogieron porque en algún momento yo creo que en pues que tendrá que haber hablar en gallego

Voz 16 42:59 bueno seguramente allí puede sobrevivir si no hablar los vuelos

Voz 1643 43:03 hacen ruido Vives seguro

Voz 16 43:05 de qué te acabas entendiendo en gallego no pero cuarenta y ocho por ciento reconoce es que mentir a nivel de inglés

Voz 1862 43:13 es verdad que tengo yo he eh en mi currículum fue para un trabajo aquí en Valencia en un evento relacionado frente a la Bella los

Voz 6 43:22 muy famoso vale necesitaba conductores

Voz 1862 43:25 sí la verdad es que yo tenía el carné de conducir en muy poquito tiempo porque se siete meses bueno la cuestión ve estuve trabajando durante todo ese evento me volvieron a llamar para otros eventos de Corinto

Voz 1491 43:41 bueno ahí ya acogió experiencia mi el de Valencia

Voz 1643 43:44 porque es en la áspera

Voz 1491 43:47 Díaz otra de las cosas que que os proponemos en Twitter en la que había mentido más de más de un veinte por ciento más o menos eh rondando un veinte por ciento

Voz 23 43:54 qué lo en Gordos currículos sobretodo los quién lo engordado Zaragoza el currículum para decírtelo jugadores de primer nivel después de encajar ayer un tres cero en el Mallorca el estado de en estado de ánimo de mi persona es nulo

Voz 1643 44:13 no tenemos que decir que en Twitter no sé si es por este miedo no de que de que los jefes vean que hemos mentido pero hemos notado una actitud así como Pruden la gente como que ha resistido a comentar arroba matar a Kate Thor reconoce mentir también al nivel de inglés como Diego igual que arroba habría la loca aunque dice que oye tampoco es que tengamos un nivel tan bajo

Voz 1491 44:32 nosotros aquí siempre intentamos hacer broma no

Voz 16 44:34 a proponer temas un poco bueno un toque de humor para hacer más llevadera la mañana claro pero es cierto esto que nos cuenta arroba Delgado Fer en el caso de su mujer que reconoce que que ha mentido en algún currículum pero pero a la inversa ha tenido que quitar en más de una ocasión unos en Twitter estudios porque le han dicho que que tenía más prepara de una necesaria para el puesto y claro lo importante y lo que necesitaba

Voz 1491 45:00 ah el trabajo así que rebajando

Voz 16 45:03 lo el currículum en vez de engordando lo y luego está arroba

Voz 1643 45:05 en que yo diría que es como en favor de nuestros seguidores en Twitter porque dice que para cada postulación para cada puesto de trabajo al que se presenta pues lleva un currículum diferente

Voz 1491 45:15 joe también te digo nos promete que

Voz 1643 45:17 sin mentiras pero eso sí omitiendo datos como bueno pues otros trabajos hecho su formación realizada que puede ser también un poco el caso pareció de la mujer de de de Fer

Voz 16 45:26 pues lo que digo yo yo nunca miento pero puedo llegar a algunas

Voz 1491 45:31 Da5 dieciséis cuatro dieciséis en Canarias y esta noche a las nueve menos cuarto las decía españolas enfrenta su segundo partido de clasificación para la Eurocopa de dos mil veinte el choque se juega en La Valeta Malta es imposible no recordar

Voz 30 45:48 llevábamos once faltaba uno minuto ochenta y cuatro de partido y ocurre esto

Voz 38 45:55 esto genio

Voz 6 46:10 veintiuno

Voz 1643 46:11 de diciembre de mil novecientos sesenta y tres cuando la selección española obraba en Sevilla uno de sus mayores milagro el doce uno a Malta pues Antonio Romero Javi Herráez y Manu Carreño han recordado cómo vivieron aquel día tan especial no no eran breves e el primer recuerdo nítido nítido nítido

Voz 9 46:28 que tengo de un partido de noventa minutos ir la volví volví loco me puse a robar por el tema

Voz 1643 46:34 así Giorgio que se lleva lo lo recuerdo como él

Voz 9 46:36 el partido de verdad que disfrute como aficionado Javi Herráez dónde estabas Javierre no era tanto yo venía de perlas

Voz 26 46:42 sí sí tenía

Voz 9 46:45 llegue en metro al bar de mis tíos a trabajar a currar que había que trabajar y estudiar y recuerdo que la segunda parte ya me puse delante de la televisión cerramos el bar todo el mundo pedía rondas de cerveza Cañas aquello fue la apoteosis de la mañana estoy yo recuerdo que lo Vigo mis padres otra casa en Valladolid con mis hermanos ya llenos volvimos todos locos porque además eran veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y tres España jugaba ahí en el Villamarín y había que meter renuncia a Malta si queremos estar en la Eurocopa de del ochenta y cuatro

Voz 1491 47:13 España tenía que ganar por once goles de diferencia para jugar la Eurocopa de Francia y encima tuvo la mala suerte encajar un tanto Juan Señor fue el autor del duodécimo gol ya explicado en El Larguero cómo vivió en primera persona el instante del tanto decisivo

Voz 9 47:29 estamos en el minuto ochenta y cuatro joe cuántas veces ha subido esa jugada cuantas veces le has pegado al balón ahí viendo la repetición pero pero tú pegas ahí con el alma no dices esta tiene que ser la buena no

Voz 39 47:40 bueno en ese momento no pesan nada pero después todo tiene sentido y todo tiene sentido por la fe porque hombres como Jose tan macho junto a Goikoetxea los únicos de de defendían los demás íbamos para arriba muy sentido pues a un trabajo de equipo a un gol número doce eh porque nos marcaron uno teníamos que marcar doce al final pero da sentido no vale para nada sino hay once anteriores es decir había un trabajo o había fe había una esfuerce había un conocimiento como lo ha comentado José de que podíamos hacer un número de ocasiones importantes el problema radicaba en el porcentaje de acierto

Voz 1643 48:25 claro ir este partido pues se ha escrito mucho hay casi más teorías que sobre Juego de tronos que si los malteses estaban comprados que si los jugadores españoles los envenenar aún con unos limones tóxicos hay hay hay mil leyendas José Antonio Camacho capitán aquel día lo ha negado todo quede hechas Damon ahora

Voz 40 48:42 contar una yo creo que claro es que pueden haber deja un poquito antes y son cosa que ya al tanto tiempo y tantas cosas mejoren su momento hubiera tenido mucho más sentido no claro

Voz 1643 48:55 tantos años después

Voz 40 48:57 yo con tres uno porque normalmente si eso pues como todo apañado lo desea al vestuario con lo mínimo pero no contra uno

Voz 1491 49:07 cinco y diecinueve cuatro diecinueve en Canarias

Voz 1491 49:18 lo acabas de comentar con Luis minó este buen tiempo adelantado que nos ha dejado imágenes de playas raptadas antes de tiempo gente dándose los primeros chapuzones en pleno invierno hay pocos placeres no como el de nadar en el mar llorar datos estoy deseando aunque hay veces que no somos muy conscientes de lo que tenemos debajo y estamos hablando de auténticos vertederos lo contábamos la prensa hace unos días el fondo marino de Nerja en Málaga acumula nueve toneladas de toallitas por los vertidos sin depurar

Voz 1643 49:46 es que se calcula que tirar por el inodoro toallitas húmedas genera pérdidas de unos doscientos millones de euros en las redes de saneamiento de España la OCU ya denunció en dos mil dieciséis que quince marcas de toallitas que se anunciaban como desechables no se degradó en el agua más de un cinco por ciento cuando habían pasado dos meses cuando debían superar el sesenta por ciento para que sean consideradas biodegradables pues la Asociación Nacional de perfumería cosmética estampa ha presentado un conjunto de medidas para disminuir el impacto negativo de estas toallitas también informar mejor a los consumidores su directora general Val Díez ha explicado la iniciativa en SER Consumidor

Voz 0927 50:23 cuéntanos exactamente qué es esta iniciativa del sector del cosmético que habéis establecido unas medidas para que no tengamos el problema que tenemos habitualmente de las toallitas húmedas las dudas Si banal inodoros y no van que atascan que no ataquen cómo es esto