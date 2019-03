De Buenas a Primeras (27/03/2019)

Voz 1860 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 5 00:52 veintisiete de marzo con doce grados en Rianxo A Coruña viento todavía fuerte que va a ir perdiendo intensidad nada de lluvia a la vista sol en todo el país y alguna tormenta ya por la tarde en Canarias los que trabajamos a estas horas estamos acostumbrados a compartir las calles con bastante envidia por cierto estamos acostumbrados a compartir las calles con gente que no va o vuelve de trabajar con gente que está de fiesta así y los estudiantes

Voz 6 01:20 bueno pero el resto es que todavía tenemos que averiguar a ver a qué se dedican por si tenemos tiempo de llegar a ser como ellos

Voz 5 01:26 sí es un poco como esa misión hemos mandado a Sergio diez a un bar que es todo un clásico de la fiesta madrileña la la leche de Pantani

Voz 1491 01:35 era Sergio buenos días buenos días chico

Voz 7 01:38 pues aquí estoy en el que está en la calle Fernando el Católico muy cerca de Moncloa una zona llena de estudiantes universitarios por su cercanía con Ciudad Universitaria atentos que esto yo no lo sabía lleva abierto desde mil novecientos setenta y uno cuál es decir

Voz 6 01:50 tiene más años por ejemplo que la Constitución española

Voz 7 01:53 es bastante fuerte cuando lo piensas pues de hecho de hecho si eres de Madrid como es mi caso he ha salido alguna por aquí puedes decir no sé si es bueno malo que ha salido por el mismo local en el que han salido tus padres puede hace un poco raro aquí dentro la decoración del bar imita a una cueva con estalactitas estalactitas C dentro de la cual se resguarda aún va un barco de hecho sea la barra

Voz 1860 02:13 es como si hay ambiente el barco un miércoles

Voz 7 02:15 hay cincuenta hay unas cincuenta personas más o menos pero sí pero otros datos

Voz 6 02:20 bueno no yo estoy fuera fueran hoy cincuenta

Voz 7 02:22 las hay unas pocas fumando pero dentro hay cincuenta y sigan bailando y sigue la música a tope el perfiles gente bastante joven me imagino que estudiantes universitarios pero pero vamos

Voz 1491 02:31 no digo yo miércoles que miércoles es para nosotros para esa gente todavía es martes claro

Voz 7 02:35 todavía es martes claro es que es un día muy raro para salir pero está muy lleno muy lleno y me dicen que he hecho otros martes estaba más lleno osea que estoy bastante bastante sorprendido bueno como decíais el producto estrella es la leche de pantera que cae desde un hasta la actitud del techo si sirven copas gigantes pensadas para compartir es bueno para compartir aunque no nos comentaban también que alguna vez algún turista estadounidense pues a la quiero beber él solo no pero ellos no lo recomiendan

Voz 1491 03:00 es una buena dosis no la que bueno más que eso

Voz 7 03:02 Vicente y es que abren desde las cinco de la tarde osea que puedes venir aquí con el café recién tomado o a estas horas

Voz 5 03:07 pues acercarse toreros va a las cinco de la mañana entonces

Voz 7 03:10 claro que hoy viene mucho mucho equipo de rugby universitario hacer su tercer tiempo esto de que después del partido el Barça sentido unas buenas tortas entre mutuamente pues vienen y esa hacen todos amigos pues suelen venir a chapa da más ya tomar leche de pantera pero tomar algo

Voz 1491 03:24 pues de media hora nos hace un perfil de quiénes son los que un martes para ellos miércoles para nosotros a esta hora pues pueden permitirse estar de fiesta

Voz 6 03:33 tomate alguna copago alguno cuentas

Voz 1491 03:36 que lleva la leche de pantera así consigues que te lo cuenten oscila pruebas y eres capaz de detectarlo vale

Voz 7 03:42 lo voy a averiguar lo único lo de probarlo ya me ha dicho también el técnico Borja González pero claro es que no seré yo estoy con un perfil más de de Broncano no de abstemio durante la conexión

Voz 5 03:50 hemos tenido durante la conexión es una nueva modalidad de farolas un abrazo después lo a conectar con Sergio para conocer a los clientes y también al personal de de anda que como muchos otros en España abre todos los días hasta que se hace prácticamente de día ahora queremos conocer a Fernando

Voz 8 04:15 esto currículum vamos yo he perdido ya la cuenta las pues en el momento que velará en las grandes superficies no vayas porque es perder tiempo fue de verdad que han Animos poquitos la verdad es que me cuesta más trabajo

Voz 6 04:27 doscientos currículums lleva echados Fernando que que se queja igual que Ignacio de que ser una persona madura es un obstáculo para encontrar trabajo

Voz 8 04:36 según la edad que tenga ya sabes que te van a acoger o no los parados de larga duración no hemos tenido ninguna voz ni ninguna red sensación es sordo que necesitamos necesitamos que los servicios de empleo funcionen que se valore la días

Voz 1491 04:48 Fernando Ignacio que contar su historia Lucía Taboada en el Diario de Hoy por hoy forman parte del millón seiscientos mil parados de larga duración que tenemos en España

Voz 6 04:56 personas que llevan más de un año sin trabajar en muchos casos mucho más de un año que no son capaces de encontrar un trabajo escuchábamos a Fernando Ignacio por mucho que lo intente

Voz 5 05:05 como tantas veces nos pasa hemos convertido eso de parados de larga duración en una etiqueta por la que pasamos sin pensar demasiado en todo lo que significa no en sus implicación

Voz 6 05:14 sin pensar por ejemplo que estamos hablando de que casi la mitad de ese millón seiscientas mil personas no reciben

Voz 5 05:19 ni una sola ayuda se les han agotado así que tienen que enfrentarse al día a día sin ningún tipo de de ingreso o prestación y no sólo eso también con menos probabilidades de salir de esa situación porque los expertos calculan que un parado de larga duración tiene casi tres veces menos posibilidades de encontrar trabajo que otra persona que no llegue al año desempleado Julia Monique

Voz 9 05:41 de años después del comienzo de la crisis económica y quién no consigue volver al punto de partida en once años las cosas han tocado fondo han vuelto a remontar pero hay un grupo de personas a las que la recuperación les ha pillado tarde Emilia tiene sesenta años trabajaba en la construcción cuando estalló la burbuja probó después a ser autónomo pero ahora lleva cuatro años sin empleo

Voz 8 06:01 si dos mil quince dos mil dieciséis Estoy en búsqueda activa dentro de orientará di y siempre prácticamente es la misma historia es que tiene una poca faena que buscan

Voz 9 06:12 eh Jorge ex contable administrativo lleva año y medio sin encontrar trabajo por un motivo

Voz 8 06:19 pues sobre todo la edad que tengo cincuenta y cinco van saliendo ofertas mucha yo yo me presento a todo lo cierto es que creo que son adecuadas para mi formación y experiencia

Voz 9 06:30 pero todavía no ha tenido suerte los dos coinciden en un curso de formación para desempleados de la asociación con el que aspiran a ponerse al día para que encontrar empleo sea más sencillo pero estoy poniendo quemado

Voz 8 06:43 que tenía un poco más obsoleto que es la informática ahora el tema todo el tema es desde Microsoft rough y piense piden lo piden en muchos sitios y por eso renovar Bueno Mar conceptos

Voz 9 06:54 renovarse para no seguir engrosando la lista de parados que llevan más de un año en el paro según la Encuesta de Población Activa un millón seiscientas mil veces

Voz 1491 07:03 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a preguntarle a Sara de la Rica catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco como podemos reincorporar al mercado a todas estas personas con diez quince incluso más años de vida laboral todavía por delante

Voz 1860 07:20 lo que os gusta desahogarnos con una buena encuesta

Voz 5 07:22 de de buenas a primeras eso eso el blanco

Voz 1491 07:25 como hoy de nuestro odio demostró odiosas

Voz 5 07:28 personas que hablan demasiado alto que así a secas ya podemos ser molestas yo me incluyo pero mucho más en determinadas situaciones y os preguntamos en Twitter en arroba de buenas en donde molesta más que la gente suba mucho el tono

Voz 6 07:41 cuatro opciones como siempre y arrasando con el sesenta y cinco por ciento esa gente que no aguanta a la gente que comenta en directo la película

Voz 5 07:49 el cine en el cine en casa de haber donde sigue habiendo una peli o viendo la tele y a mí me moros

Voz 6 07:55 muchísimo no es que sea teniendo en casa me molesta muchísimo porque además luego es que no te enteras de melena muy por detrás con el diecinueve por ciento están los que odia a los que hablan alto en la sala de espera del médico

Voz 5 08:06 aquí abajo muy abajo con el nueve por ciento la tercera opción más votada el tren hola chicos

Voz 11 08:11 las madrugadas aquí Jordi de Barcelona a mí me reviviendo muchísimo que la gente hable en el vagón en silencio del AVE que estén hablando o se pone a hablar por teléfono o hablando con su compañero o lo que sea y este fin de semana en edad me pasó que no iba en en silencio y a la ida toco un equipo deportivo de chicas adolescentes para la vuelta un equipo deportivo de chicos bastante escandalosos no era para con en silencio pero no así yo creo que habría que saber con

Voz 6 08:40 un abrazo Jordi en el tren en todas partes hay que saber comportarse no incluso diríamos que en todos los países

Voz 1491 08:45 Julia de Alicante desde la ecológica y libre Amsterdam voto por las cuatro opciones siete más hicieran falta somos un grupo de españoles por la Europa silencioso me temo que me llama sifón antisocial porque estoy todo el día pidiendo por favor que hablemos más bajito me da hasta vergüenza que por nuestros gritos miren y diga son española

Voz 5 09:08 si eso ocurre si es verdad sólo éxito por cientos molesta que la gente hable alto en el trabajo lo que demuestra algo que en realidad ya sabíamos que no hay muchos como Danny De la Fuente y como siempre este récord dándonos todas las opciones que se nos han quedado fuera de la encuesta

Voz 12 09:21 bueno soy Josele Málaga a mí lo que más le molesta con el traje de un barrio intentando mantener una conversación pero tanta gente tanto barullo la gente habla tan fuerte que lo atente era de los

Voz 6 09:34 un saludo o un saludo a José de Málaga que nos manda parece esa nota de voz desde un bar que Alfonso no pisa haría jamás del ruido

Voz 13 09:42 me molesta mucho pero sí te digo que aguantarlo lo puedo aguantar ahora bien en un restaurante comiendo con gente que está chillando alrededor le puede amargar la cómica esos insoportable y tampoco lo que no aguanto es gente que pida silencio no unas salas y lo diga chillando gracias amigos

Voz 5 10:03 es agradecimiento al consumo de Zaragoza entendemos que es por permitirle el desahogo con la encuesta no hay de qué Alfonso gracias a ti

Voz 11 10:11 aquí no ha pasado que he ido alguna vez al tanatorio te pida esa juntar allí con compañeros de trabajo o primos viene algún amigo virago conocido ID una conversación respetuosa empieza a subir el volumen empieza ji ji empieza has empezado dice acaba pareciendo aquello pues lo que decía por Twitter la taberna de del bar de la esquina a mí particularmente no me molesta e sinceramente no

Voz 9 10:35 hoy a los trastornos a celebrarlo en ni mucho menos claro hay que respetar no

Voz 6 10:39 hasta el momento de duelo porque Diego tienes que saber que José Luis de San Blas te miraría mal en ese tanatorio

Voz 14 10:44 en un hospital sobre todo en las habitaciones en los pasillos otro sitio pues en las iglesias vamos no soy creyente pero sí dentro tengo que tener un respeto a la gente de allí y por lo último podríamos añadir velatorios tanatorios cementerios los crematorios

Voz 5 11:03 el colmo de los colmo claro es hablar en voz alta en sitios en los que se ruega silenció como nos recuerda Alejandro de Zaragoza

Voz 15 11:10 esta por porque no me pasó mucho tiempo estudiando no porque sea muy listos no sólo es porque soy son normal así que hay tenga tiene biblioteca te ponen un grupo se pone a hablar bajo pero van subiendo el tono todo el mundo acallado menos de ese grupo que les pagan por estar él porque yo no lo entiendo entonces a seguir viviendo con tus movidas estará Peña del fondo es difícil es difícil yeso esa gente ponen excusas

Voz 6 11:42 a L ante Elliot decano hablada pero ascenderían las tripas si me daba mucha vergüenza los sonidos no claro cómo con tanto silencio empiezan a aflorar hay otro silencio

Voz 5 11:50 sí algunos compañeros de mesa me censuraba me miraban mal digo yo pensaba oye no pudo controlarlo no es que no haya comido es que tengo unas pipas chillona

Voz 6 11:59 el compañero de Radio Madrid Enrique García decía que no estaba también las chicas llevan tacones toco toco toco y claro que él está concentrado y entonces ya se despistada también nos ha mandado un audio Marta Valderrama a quién le pone nerviosa otra opción que no habíamos contemplado pero que compartimos notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1491 12:16 la buenistas

Voz 16 12:18 pues ahí le molestan muchísimo todas las

Voz 5 12:21 pero sin duda lo que más me molesta

Voz 16 12:23 es que se pongan hablar en conciertos

Voz 0419 12:25 la tertulia del Bar en pleno concierto protestas queriendo te meter en la movida no te dejan no te dejan encima cuando les dices que se callen se molestan hablar el bar no los conciertos a los conciertos a cantaría escuchar un beso muy fuerte buenos días

Voz 17 12:42 quizá hubo tiros

Voz 5 12:53 Juan López está en la producción y Borja González en la tele

Voz 1491 12:56 nica prometemos no callarnos en la próxima

Voz 5 12:58 hora y media en pieza de buenas a primeras

Voz 17 13:08 bueno que está aquí

Voz 18 13:21 no

Voz 1 13:26 de esa primera Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 1491 14:11 ni un minuto para las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias

Voz 5 14:20 se calcula que en España hay más de doscientas veinte mil personas con un patrimonio superior al mío donde euros que son prácticamente el doble de millonarios el doble que en dos mil ocho cuando empezó la crisis soy capaz de ver una oportunidad de negocio mientras tu país se hunde no te hace impermeable a los problemas ellos también tienen sus miserias en sentido figurado claro también les han cobrado dos Bétera una cosa en su pero bueno les han devuelto mal en el estanco

Voz 21 14:45 pero tenemos una llamada vamos a una ronda de de gente con con problemas

Voz 7 14:48 qué rica con problemas hola buenas tardes

Voz 22 14:51 hola qué tal viva ADIC que se verá cómo te llamas amigo Rayo Cayetano Ray

Voz 21 14:59 Cayetano qué bonito nombre pantano el Rayo

Voz 22 15:02 mira a ver si me iba a tomar un baño Mi bañera de sales ayer a las doce de la mañana pactar un poquito el estrés del día a doce la chica de servicio mi señorito ya está llenar la bañera me meto en la bañera sí sí vale pero que para que se extienda el hilo musical vale si lo que se entendió fue una alarma antirrobo en coche ya que me dice mi coche ingleses madre lo recomiendo

Voz 6 15:32 me parece que este primer tramo del programaba remover algún que otro estómago incluido el mío en la segunda anécdota también ha tenido que ver con un baño y sus efectos secundarios

Voz 22 15:42 hola buenas tardes el nombre bárbaro al al fin de semana en Vistalegre Andratx sí que aprovechan aquel hace muy buen tiempo decidieron final tuve un ratito en el agua bastante rato sí se arrugar unos vídeos ya salir no podía entrar en casa porque las puertas con el lector de huella reconocía que asumía la presidencia no es nuestro problema así Balmain

Voz 1491 16:12 me siento Arili los de siempre

Voz 22 16:15 esto es como que no

Voz 1491 16:17 es una que no lo ha pasado la versión pobre no de de esta situación salir de la ducha era desbloquear el móvil y que la huella no no funcione y no precisamente por tener la piel arrugada de de haberte dado un larguísimo años sino porque en móvil pues eso es un móvil de

Voz 5 16:31 dos de los baratos que ya no hay ninguno

Voz 1491 16:34 barato buen olor ricos también pueden encontrarse problemas cuando hacen turismo son problemas

Voz 22 16:40 ya gente hola amigo su nombre Irán Espinosa de los moteros amiga

Voz 1860 16:46 espinos dos modelos

Voz 22 16:49 era pasar miran están más que está en fin de semana no es la Sábana Santa Pro Semana Santa a las islas Willy a la que salen de Europa tiene buena digo

Voz 23 17:01 pero la las islas huy Gino yo no las tengo situadas las de las sí sí con Wi Fi

Voz 22 17:10 tarde para construirán todo limpio la cuando lleguemos y me entraron en el hotel pasará más gente como como que muchas personas no saben servicio personas de fuera pues se ha que otros clientes del hotel en el mismo hotel más gente mezclada con mi familia bueno habitaciones siempre era el mismo Mattel que que

Voz 6 17:35 es que esto ya roza la xenofobia esa es la exclusividad llevada a al súper límite aunque yo creo que al

Voz 0084 17:41 alguna vez hemos tenido un poco

Voz 5 17:44 esta sensación aunque sea de la gente

Voz 6 17:47 hoy ojalá ojalá estar solo aquí trabajan

Voz 1491 17:49 con por ejemplo en el centro centro centro de Madrid hay épocas del año en las que es imposible moverse por la calle

Voz 6 17:55 y sobre todo que la gente cuál está de compras el turismo y nosotros venimos a trabajar da un poquito puesta esa sensación si el siguiente testimonio te va sonar Marina va a dependientes y auriculares esta podríamos decir que es la variante un poco más pija del asunto

Voz 22 18:08 hola digo voy amiga que amiga amiga nombre Fede rica perdonar si la Moraleja todo el rato escuchar en un clic clic clic clic que Cristo si Sara que era no saber Potts que chocaban con los pendientes de perla sí casa correr competente aceptar nunca

Voz 1491 18:37 los oyentes no que venga yo a hacer el programa con pendientes de perlas súper eso sea algo del asunto de auriculares dependientes es que me pongo pendientes en casa para venir y al final acabar quitando vuelos siempre dejarlos de una mesa porque con los auriculares se mezclaban en las orejas y durante una hora y media con algo clavado pues

Voz 6 18:56 sí es una incomodidad

Voz 1860 18:58 cuarenta y seis mil euros al año por viejo

Voz 1509 19:03 sí es un empresario australiano que busca a alguien para que la acompaña en sus viajes por un sueldo de cuarenta y seis mil euros al año lo ha publicado en sus redes con el título el mejor trabajo del mundo

Voz 24 19:13 Paco

Voz 23 19:16 ahí

Voz 1509 19:19 tiene sólo veintiséis años se hizo millonario con un negocio de comercio electrónico y dice que ha conseguido la felicidad gracias a sus viajes y que quiere darle la oportunidad a alguien más para que disfrute de los requisitos tener capacidades de redes sociales multas por lo que vas a tener que hacer frente a ser organizado dispuesto a aprender también dice que debería ser alguien divertido y espontáneo pero sobre todo tener el pasaporte

Voz 23 19:43 con ganas apunta Warrior

Voz 1860 19:47 de mi academia apuntar junto con vale si si no ya estoy lleva apuntó

Voz 1491 19:52 yo también me lo he apuntado por aquí son las cinco menos diez las cuatro menos diez en Canarias

Voz 25 19:56 más eh

Voz 5 20:11 no es la primera vez ni mucho menos y seguro que no va a ser la última que hablamos aquí en de buenas a primeras de noticias falsas cuando escuchamos lo de las Fake en en bulos son una mentira que un particular un medio difunde pero no reparamos o no Nos detenemos tanto en en pensar las consecuencias de esas mentiras multiplicadas por millones millones y millones de veces

Voz 6 20:36 ahí está Trump en Estados Unidos el Brexit bolso en Brasil estamos ante una crisis de desinformación y falta de transparencia y todo esto convertido además en un negocio con víctimas beneficiarios clientes es lo que demuestra el primer informe que ha hecho al respecto lo dirige Simona Levi de la Plataforma x net

Voz 26 20:53 está muy claro que en las fechas News se están utilizando como como excusa para recortar la libertad de expresión y que se está creando en torno a este llamado fenómeno una línea normativa que es eh el nosotros definimos como liberticida y además es una línea muy te no es un informe muy exhaustivo son más de ciento cincuenta páginas

Voz 0874 21:15 lo que nos hemos realizado con ese término de Faith No era que al Gobierno de Trump no hace falta irse muy lejos para comprobar cómo

Voz 26 21:21 esa desinformación lo manipulan si el el tema es este eh después de tanto investigar nos hemos dado cuenta de una cosa que

Voz 9 21:28 es realmente al final es una obviedad que

Voz 26 21:31 los grandes productores si hablamos de grandes productores porque es una industria ahora Ada luego te lo explico es una industria la de la desinformación e informativa los grandes productores y los que invierten dinero en desinformación son los gobiernos los partidos políticos los monopolios informativos y las corporaciones osea

Voz 23 21:51 la idea de que el ciudadano

Voz 26 21:54 Aso por un mal uso de su libertad de expresión consigue cambiar la historia de la humanidad que Trump gane las elecciones o en ese es un mito

Voz 6 22:03 bueno es un mito porque hay tantas y tantas mentiras por las redes que es imposible que todo eso lo produzcan personas reales no

Voz 5 22:09 de ahí que propongan que se persiga quienes invierten dinero para que circule una u otra información sin verificar no lo que solemos decir de seguir la pista del dinero esos inversores son fundamentalmente empresas corporaciones pero también los partidos políticos que claro

Voz 1491 22:28 lo son precisamente los que de momento no está

Voz 5 22:30 haciendo nada para legislar al respecto

Voz 26 22:33 Mato Rato de que si los rusos para hablar en plata los partidos políticos en España entre un diez y un veinticinco por ciento de los seguidores en Twitter de los partidos españoles son bots is on Bosch ha que es el a los que se pide potenciar información no atacar información o crear debates artificialmente entonces sin irnos a Rusia y a la invasión de los ultras cuerpos empecemos para pedir por ley que los partidos políticos muestren exactamente cómo gastan el dinero que que nosotros pagamos en su en su partida de comunicación nosotros

Voz 9 23:09 haber dinero invertido contenido que sea

Voz 26 23:12 querido potenciar para para saber para evitar que se nos manipule con nuestro propio dinero Esther la madre del Cuco

Voz 0874 23:18 era habláis de grandes productores pero cuando dice de dinero invertido a veces el dinero invertido en comprar seguidores por ejemplo escuchamos muchas veces que por ese partido con más seguidores en Instagram seguramente porque ha pagado por ello no porque los tenga los partidos no son productores el partido son clientes

Voz 26 23:31 nosotros de Simao en lugar de juzgar la verdad porque quién aquí puede decir que es verdad y que no vayamos a donde hay negocio el negocio siempre está formado de uno que paga en este caso estamos hablando de los partido político uno que cobra que es Facebook o empresas de comunicación pues el que paga el que cobra deben hacer una verificación traza hable que la ciudadanía podamos ver de cómo crea esta información no sea mirar otras fuentes algunas veces tan sólo buscar en Google no sea te tenemos que tener una cierta al menos es Marzo de Grecia y esto sí que es comprobable pues otros periodista los seis todo Rato

Voz 6 24:08 el ejemplo más reciente ocurrió hace unos días Pablo Casado pasa por el objetivo Ana Pastor llama la atención Don tuitero que hay varias cuentas que en la red social comparten la misma frase entrecomillado del candidato del PP e incluso bueno pues apoyan su tesis no hasta aquí es posible que que tenga seguidores pero es que los usuarios de esas cuentas

Voz 5 24:25 con identidades inventadas y aquí lo más

Voz 6 24:28 cabra utilizaban fotos de personas que habían fallecido para aparentar ser usuarios reales fotos

Voz 7 24:33 de personas muertas

Voz 5 24:35 bots es decir eh cuentas falsas automatizadas nos da fruto de ella una inteligencia artificial que que las maneja presuntamente utilizadas para aparentar más apoyo del que realmente tiene

Voz 1491 24:48 un un perfil en este caso el perfil del del Partido Popular el caso es que se trata de una práctica habitual bastante normalizada según cuenta Mari Luz Congosto investigadora de

Voz 0874 24:58 conforme qué tipo de servicios compran unos partidos políticos

Voz 27 25:01 detrás de esto como hoy te Simona hay un negocio si ofrecen servicios pues tanto como de compró seguidores que bueno es un servicio inocua simplemente engorda aparentemente la popularidad de los destinatarios pero sobre todo lo que se paga y es algo que es peligroso son los falsos perfiles personas que aparentan ser personas normales pero no son personas normales detrás de ese perfil que intenta crear la sensación de que hay un apoyo social hacia esa causa ese partido o lo que sea no se puede decir que sea seguidores entusiastas militantes que se dediquen todo subía va aplicar durante durante meses en general serie de contenidos eso tiene que estar pagado por alguien entonces hay empresas de comunicación o empresas no se son de comunicación alguno llamarlas que va en esos Service

Voz 1860 25:51 hay una tarifa de precios no lo sabemos

Voz 26 25:53 pues mira en España en un servicio que no digo el nombre pero

Voz 1491 25:57 eso se encuentra fácilmente en Internet

Voz 26 26:00 tres mil quinientos euros puede comprarte un millón de seguidores ahora estos son seguidores raso eh esto no hacen nada sólo engrosan tu lista de seguidores

Voz 0874 26:08 bueno habrá mucha gente que se ficción el perfil de Twitter y con el número de seguidores ya se piensa que alguien es algo que no has dicho cuanto cuantos tantos miles de euros tres mil quinientos va un millón sale barato e el famoso no estoy ahí bueno muchas veces no

Voz 6 26:21 que buscar al culpable más inmediatos sino que es el sistema mismo no es que el que es el culpable y más cuando muchas de estas empresas que sirven a los que nos mandan están en Pakistán

Voz 1860 26:30 China Tailandia Internet las redes sociales

Voz 1491 26:32 Whatsapp son sólo canales nuevos quizás sí que más potentes pero para que fluya la misma manipulación de siempre

Voz 26 26:39 uno de los defectos que vemos en todas las legislaciones es que ese tienda decir on line como si Internet fue

Voz 28 26:45 era el culpable mientras que todos sabemos

Voz 26 26:48 manipulación es tan bueno el ser humano que la prensa toda la información es mucho anterior de la invención de Internet por lo cual atascar Internet es una vez más uno de los flancos que siempre ciertos poderes intentan atacar para ver si se salen con la sí

Voz 1860 27:07 en mil novecientos cuarenta y ocho llegó a las tiendas el primer sencillo de Maddie Waters que fue también la prima

Voz 0084 27:13 en la grabación del legendario sello Chess Records esa canción que fue un gran éxito tuvo un legado que fue mucho más allá mí

Voz 29 27:23 ah bueno

Voz 0084 27:29 la importancia de esta canción va más allá de las listas de éxito de mil novecientos cuarenta y ocho o del empuje que supuso para el sello de Chicago dieciséis años más tarde de llegar a las tiendas el nombre el título de aquella canción de Waters fue el punto de partida de otro grupo legendario los Rolling Stone tomaron su nombre de esta canción de un disco que estaba en el suelo del salón cuando les preguntaron cuál era el nombre de la banda al ir a poner un anuncio buscando bajista en un periódico la historia unió en esta peculiar manera a dos grupos separados por el Atlántico por una generación mil novecientos ochenta y uno cuando los Stones eran la banda más grande de rock rindieron tributo a su héroe convirtiéndose en la banda de acompañamiento de Waters en el mítico Live at the chic Lance cerrando un círculo clave desarrollar

Voz 29 28:20 no lo o es una ciudad muy sí

Voz 30 28:49 a está gordo

Voz 0084 28:53 eh tú

Voz 5 28:56 la Historia del nombre de una de las bandas más famosas de la historia rolling stone canta Madrid Waters uno de esos no sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 29 29:05 eh ya

Voz 30 29:29 pero la que eslora vivirlo a Mockus

Voz 29 29:37 tú

Voz 1 29:44 mire esa primeras con Marina Fernández

Voz 29 29:48 a dos

Voz 5 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 31 30:07 hay dado buenos días buenos días en algo más de dos horas los medios aéreos de extinción podrán comenzar de nuevo a trabajar en Galicia donde permanece activo un incendio que afecta ya a ochocientos cincuenta hectáreas en los ayuntamientos de la provincia de A Coruña el Ministerio de Agricultura ha enviado refuerzos para un fuego que ha obligado a la Xunta a activar la situación dos la que señala que hay riesgo para las personas aunque sólo por precaución Se recomienda a las poblaciones cercanas cerrar bien ventanas y puertas para evitar la inhalación de humo el alcalde de Rianxo ha explicado esta noche La Ser que las perspectivas son positivas aunque no quieren confiarse Adolfo Muñoz

Voz 32 30:38 es decir que no y que salvo algún alguna zona tonto o el repunte está siendo para mellor pero sí que algún repunte puntual que está exigiendo que separa trama ya os vais facer en prácticamente todo el perímetro

Voz 31 30:55 el verano en España puede comenzar ya en el mes de mayo porque según el nuevo informe del impacto ambiental de Aemet con el cambio climático la estación es ya cinco semanas más larga que hace sólo cuarenta años Beatriz el Bellas meteorólogo de la Agencia de

Voz 33 31:07 las olas de calor lo que podemos decir es que es como se están agolpan dos están acumulando sobre todo en la última década y quizás el valor más relevante es que cada vez son más largas

Voz 31 31:16 en el plano político sólo a cinco semanas de las elecciones generales ciudadanos cambia de estrategia hay propone ahora el PP ir juntos a las urnas algo que los populares reciben bien pero con pena de que no haya tenido en cuenta antes su propuesta de ir al de la mano al Senado Albert Rivera y Pablo Casado

Voz 0084 31:30 creo que es una emergencia nacional

Voz 34 31:32 enviar a Sánchez a la oposición y al señor Casado le tiendo la mano para que formemos un gobierno echemos a Sánchez y a los que quieren liquidar España parece

Voz 35 31:42 es muy buena idea cuando se abran las urnas contemos cuántos escaños sacamos el bloque que no queremos seguir viendo un Gobierno con socialistas comunistas e independentistas pero que hasta entonces pues es una pena que durante un mes se haya rechazado la propuesta del Partido Popular

Voz 1491 31:59 hablamos ahora de sanidad privada porque sigue cree

Voz 31 32:01 haciendo en España como consecuencia de las listas de espera de la pública supera ya los diez millones de asegurados tienen los datos Laura Marcos

Voz 26 32:08 casi una década tres operaciones que realiza hoy en la sanidad privada que aumenta prácticamente un seis por ciento sus beneficios arrastrada porque la espera media para entrar en un quirófano público es de tres meses es sube la actividad privada en urgencias y a pesar de que un veintisiete por ciento de los contratos en España son precarios sólo en dos mil dieciocho cuatrocientas mil nuevas personas han contratado un seguro privado desde la Fundación Ideas que agrupa este sector piden a los políticos que abandonen el modelo trasnochado dicen de la pública porque tirando de un sistema mixto se pueden ahorrar más de quinientos euros por paciente al año Manuel Vilches es su secretario

Voz 36 32:44 era que los votantes están decidiendo incorporarse a la sanidad privada en cuanto tienen oportunidad que las listas de espera no conseguimos que bajen la geriatría avanza tenemos que dejar ese discurso ya un poquito trasnochado e un poco antiguo de quién es el titular para plantearse quién lo hace bien

Voz 26 33:02 calculan que sin la descarga de la privada las listas de espera se dispararía hasta los dos millones de personas ahora mismo no llegan a las seiscientas mil

Voz 31 33:10 Joan Puente del deporte la victoria esta noche para la selección española de fútbol ante Malta por cero dos con un doblete de Morata los rojiblancos han llevado tres puntos para casa aunque Luis Enrique no han podido acudir al encuentro por motivos familiares de momento es todo más información en media hora y en Cadena Ser punto com menos

Voz 0084 33:27 los informativos

Voz 1 33:30 de esa primeras con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 5 33:35 otro día más llevamos varios este año en el que el tiempo cobra importancia informativa porque los incendios activos hasta ahora Orengo Barbanza en A Coruña Seven incluso en la imagen que envía el satélite Meteosat Luismi Pérez cuéntanos buenas o malas noticias para la lucha contra el fuego buenos días

Voz 38 33:54 buenos días Marina pues malas noticias hay que decir que como bien comentan desde el Meteosat esos puntos de fuego en el canal de de temperaturas eh nocturnas y sobretodo del canal de Niebla que se llama ahora mismo quién quién Se quién le echa un vistazo al Meteosat a ese canalla os digo de nieblas se ven perfectamente los focos de fuego que hay entre el norte de Portugal gran parte de Galicia ya decimos malas noticias porque el ambiente va a seguir siendo muy seco en Galicia hay en gran parte de la Península y Baleares

Voz 1491 34:25 en el caso de Canarias tendremos algo más de humedad

Voz 38 34:27 de hecho allí esta tarde tendremos alguno chaparrones sobretodo en el interior de Tenerife y de Gran Canaria por tanto las islas de más envergadura en el caso de la Península y Baleares como os decía un tiempo muy tranquilo despejado iba muy seco humedades por debajo del diez o el quince por ciento por tanto reseca el ambiente y en este sentido muy buena visibilidad y algunas nubes vamos a tener en Ceuta y Melilla y en el caso de Melilla con algún chaparrón pero poca cosa en Galicia el viento va a ser más débil que ayer todavía va a soplar fuerte pero en el caso del norte de de A Coruña sobre todo el viento muy fuerte otra vez atención cerca del estrecho y en Baleares aunque poco a poco ese viento irá a menos las temperaturas también han bajado un poco o Marina por tanto en ese sentido no vamos a tener temperaturas tan elevadas como ayer y ahora mismo hay que abrigar son poco tres grados tenemos en Soria cuatro en Cuenca siete en Madrid en Girona también en Murcia once grados ahora mismo en Pontevedra también en Palma de Mallorca Marina una temperatura de doce graditos en Mérida en Huelva buena nunca está de más recordar que

Voz 1491 35:28 hay que tener siempre muchísimo cuidado para no provocar ningún incendio como por ejemplo Bono la barbaridad no de tirar una colilla mal apagada por la ventanilla o cuando estás en el campo o encender un fuego en una zona que es muy fácil que que se extienda a quién de buenas podemos proclamar orgullosos que somos un programa libre de humos eh nadie en el equipo es ex fumador bien por nuestra sana

Voz 1869 35:53 bien para nuestros bolsillos bien

Voz 1491 35:55 también dices Luismi para el medio ambiente como contamina los cigarrillos bien muchas veces

Voz 38 36:01 en o de hecho sobre todo desde hace ya unas semanas que se está hablando mucho de la generación de plástico de los micro plásticos de todos los envases que iban a parar al mar

Voz 6 36:12 Deutsche material que no se puede llegar a reciclar y que no sé

Voz 38 36:14 está acabando de ahogar ambientalmente hablando poca gente se pone a pensar en lo que llega contaminar un cigarrillo y hay que decir que el cigarrillo contamina desde el primer momento lógicamente desde que se fabrica después cuando eso se fuma hilo residuos que quedan de de ese cigarro hay que decir de Marina que básicamente lo primero que contamina son los los centenares las los miles de hecho tiene casi cuatro mil componentes que son químicos y por tanto gran parte de ellos contaminan pero es que algunos contaminan de una forma brutal porque por ejemplo lleva

Voz 1869 36:48 la butano lleva arsénico lleva cianuro

Voz 38 36:53 vamos solamente decir esas palabras Llanos tendría que empezar a hacer pensar si merece la pena seguir fumando o no aparte de lo que decías desde el punto de vista de la salud nuestra desde el punto de vista el bolsillo ya ni te digo en cualquier caso esos primeros componentes son los que lleva el tabaco y al quemarse a lógicamente al irse al ir combustión dando a ir quemándose en este caso Adif fumándose vaya pues eso son materiales que van a parar al ambiente van a parar al aire luego nos queda lo que es no el filtro tiene otro componente que también contamina mucho que sería básicamente la celulosa que lleva pero sobre todo los componentes plásticos los datos que lleva por tanto esos plásticos que por una parte contaminan agua el agua por ejemplo si si esas colillas van a parar al agua pues ese ese agua se ve ser demente perjudicada después él mismo plástico en sí que también estamos hablando de un material que tarda decenas o incluso centenares de años en acabarse de degradar en acabarse de descomponer por tanto es acumulación de todas las colillas que se puedan dar en el suelo que se puedan acumular en un sitio Marín Aitor pues en nuestra eran un problema medioambiental muy importante yo os digo desde el humo que se genera

Voz 39 38:03 hasta esos residuos que quedan en forma de colillas

Voz 6 38:06 claro porque muchas veces decimos hombre un pitillo hoy la colilla pues es algo pequeño pero claro si sumamos todas las colillas todos esos restos al final es una cantidad de residuos importante

Voz 38 38:16 pues mira si es importante haber en esto en este caso como muy bien dices en este caso de la colilla como es muy pequeñito in la gente pues tiene la costumbre de de tirarla suelo o aquello de que mi anote un cenicero a mano lo que hago es pues salgo al balcón Il ha hecho de la oficina latido voy con el coche latido lógicamente lo que decíamos también tirarla por el coche en un sitio en el que haya bosque pues es sinónimo de que se puede crear un incendio forestal fácilmente no va a ser la primera vez que por una colilla que se tira de una ventanilla se crea un incendio forestal bien es una cosa pequeña hay mucha gente puede pensar que no va de una

Voz 6 38:51 con tonterías claro sí ahí está no va de una

Voz 38 38:53 todo el mundo lo hace porque no lo voy a hacer yo pues mira en España tenemos solamente en cuanto a población española Llanos digo los turistas que vienen o la gente que esté de paso y que también fuma sino fumadores españoles o fumadoras españolas trece coma dos millones de personas fuman en España

Voz 1491 39:10 mochila todavía parece muchísima gente todavía

Voz 38 39:14 es uno de cada uno de cada tres y medios que es muchísima gente la que fuma en España por tanto trece coma dos millones eso por un lado segundo cuál es la media de tabaco que se fuma pues unos diez cigarrillos al día puede pensar fumó dos paquetes sí pero hay gente que se fuma dos cigarros por tanto diez cigarros al día eso equivale los a tres mil seiscientos cincuenta cigarrillos al año que son muchísimos ya os digo ir pensando todo eso en lo que equivale por ejemplo a irse de vacaciones Mena que vacaciones te pegas con ese dinero o bien pues tres mil seiscientos a alrededor de tres mil setecientos cigarros de esos tres mil setecientos cada persona lanza al suelo una media del cincuenta y cinco por ciento osea más de

Voz 1491 39:55 de las dos tiran al suelo así es

Voz 38 39:57 colillas al acabarse las tiras al suelo bien sabes a lo que genera a lo que equivale eso sólo en colillas pesa unos cero coma tres gramos que también puedes pensar llaves tú si eso sólo lleva al aire bien pues multiplicado por los tres mil setecientos de cada persona son un kilo uno coma un kilo de colillas al año ya empezamos ya pensaron joe un kilo de casa hombre esos mucho pero es que si lo multiplicas por trece coma dos millones de personas eso te da la cifra la exagerada cifra de casi ocho millones de toneladas de colillas tiradas al suelo y las otras se han recogido nos lo nos lo perdáis sea todavía hay una generación de residuos muy grande o dicho de otra manera a parte de esos ocho millones de kilos que que tenemos en en forma de colillas pues eso equivaldría a cuatrocientos camiones de basura llenos hasta arriba de colillas

Voz 1860 40:56 se me está poniendo una cara las colillas por mí

Voz 38 41:02 os digo una cosa creo que mucha gente que fuma que no esté escuchando ahora también lo está empezando a pensar lo mismo que no

Voz 1491 41:07 bueno ojalá ojalá les sirva para para pensárselo aunque cuando fumas da igual

Voz 39 41:12 el da igual lo que te cuenten

Voz 38 41:14 eh mira sólo un último dato madera por si alguien no lo ha quedado claro esos cuatrocientos camiones de basura uno detrás de otro hacen una cola de casi veinticinco kilómetros pensar veinticinco kilómetros llenos de colillas hasta arriba es lo que la gente tira al suelo pues tanto por tanto vamos a pensar si hace falta fumar sobre todo si ya que formamos pues porque no lo recogemos

Voz 1491 41:34 bueno dejar de fumar Easy todavía lo hacéis por favor no tiré es las colillas al suelo veinticinco kilómetros de camiones llenos de colillas gracias Luismi hasta mañana

Voz 6 41:43 buenos días un abrazo

Voz 5 42:01 buena en el chat que es el bar madrileño al que ha marchado Sergio Díez esta mañana el recuerdo yo cuando todavía se podía fumar en el interior de los de los bares sí que era asqueroso porque al final se te llenaban las suelas de de Colin claro

Voz 6 42:17 lo has bailado mucho tu el banda

Voz 5 42:20 yo he bailado mucho allí donde donde he estado he bailado Sergio suponemos que ya están recogiendo no echando el cierre hola de nuevo

Voz 7 42:30 hola de nuevo chicos exactamente están ya prácticamente con todo recogido ya ha parado la música a la fiesta se ha parado y lo que sí ha conseguido averiguar más o menos son algunos de los ingredientes que lleva esa famosa leche de pantera que se sirve aquí

Voz 1860 42:42 a quién te lo ha contado bueno pues mis fuentes que no puedo no pues

Voz 7 42:47 llevo seis gerente del local muy bueno hay dos chicas que están a mi lado que son e Irene Magro

Voz 1860 42:54 hola buenas todo la Irene y Anna Pujol hola buenas noches que son encargadas camareras

Voz 7 43:00 claro trabajan Ana estado de camarera Irene estaba bueno me acompañado ha sido un poco mi ángel de la guarda durante mi periplo por el chaval

Voz 6 43:08 bien bien bueno pues han confirmado la alineación Tito

Voz 7 43:10 dar un poco de de la leche de pantera que al parecer lleva ginebra ron leche menta canela y algunos componentes secretos que no se pueden desvelar las recetas concreta claro que además dicen que a pesar de los ingredientes en casa no te queda igual porque lo importante son las cantidades en las que vamos las proporciones en las que los mezclas Irene sabía además

Voz 1491 43:28 diez estalactitas claro de la que de la que cae en que las sirve no

Voz 7 43:32 con una temperatura muy baja mira Irene puede contarnos de hecho algo de la historia de Galicia de pantera verdad

Voz 39 43:37 sí os puedo contar que supuestamente es una bebida legionarias originalmente así aunque a parte de los ingredientes que nosotros echamos también echaban pólvora algo muy llamativo oí que es una historia que no le gusta mucho a nuestros clientes pero para crear yo ese bien dentro ahora mismo no lo hacemos no le echamos pólvora sabe a un tono arroz con leche canela como has dicho cae de una estalactitas a unos seis grados para que salga bien fresquita sí

Voz 1491 44:13 Irene de la leche pantera entiendo que la preparáis antes no cuenta con tal de pantera preparáis para una para una noche que bueno que pienses que has movidita bueno una jornada porque ahí estáis de día y de noche de cinco de la tarde a cinco de la mañana

Voz 39 44:28 yo disculpa no se hace en el mismo momento no se prepara

Voz 1491 44:32 vale y luego lo lo realizan

Voz 39 44:34 según va cayendo la leche de pantera que osa la leche que es la que cae del techo de la estalactitas van montando el combinado

Voz 1491 44:41 todo nuestros con Bale osea que de la estalactitas no cae el combinado preparado sino sólo la leche

Voz 39 44:46 exacto es que hay que aclararlo porque es no

Voz 1491 44:49 desde que cae todo el combinado y que tenido que preparar bueno canas

Voz 5 44:52 el ingentes pues entonces cuántos litros de leche

Voz 1491 44:54 mejor puedes gastar para un día movidito

Voz 41 44:57 pues litros no te sé decir pero se hace muchísima cantidad porque desde que empezamos que yo tras nueve de la noche cada vez que ven caer la leche les apetece probarlo joven algo nuevo algo único aquí pues si vienen grupos grandes llegan a tomar seis litros que es el famoso Coloso

Voz 5 45:15 si bien no diga a tomar una buena cantidad

Voz 41 45:19 es litros si hice ya son parejas pues toman el de dos depende Ana se hacen hacen bastantes

Voz 6 45:26 Ana Irene hoy en madrugada del martes al miércoles cómo ha sido la noche movidita había bastante gente o es noche tranquila esta

Voz 39 45:32 no hombre ha sido un poco movidita la verdad tenemos martes mucho más activos con mucha más gente pero no es esto no ha estado nada mal con algún

Voz 1860 45:43 es una historia gracias a algún contratiempo pero no

Voz 5 45:46 Nos lo tenéis que contar Irene

Voz 1860 45:48 no se puede dejar a la venta pasa lo que ha pasado Crown borracho por ahí supongo

Voz 39 45:52 a ver si no esto de los malentendidos que siempre hay se ponen a hablar de política Hay La noche es para los Carla el chapa enlaces para disfrutar de tus amigos

Voz 1491 46:06 empieza a esa reserva el derecho de admisión van a tener que empezará a colgar no en las puertas de algunos locales de por favor las conversaciones de política fuera osea que ha habido hoy un poco de

Voz 39 46:16 eh de de pelea política en esta panda sí o a alguna tertulia política exacto pero dentro de lo que es universitario eso es lo normal en tertulias aquí que llegue no a discusiones pero seguida de nada más que en eso

Voz 6 46:33 antes nos preguntábamos decías Universitarios por la zona sobretodo es la clientela que tenéis estudiantes universitarios

Voz 39 46:39 sí mayoritariamente el Moncloa es un barrio emblemático de universitarios estamos rodeados de universidades y colegios mayores por lo tanto nuestro público es totalmente universitario

Voz 7 46:52 te oído he vivido una historia chicos de que una mujer que salía aquí hace pues treinta años sí vino a celebrar su sesenta cumpleaños no no es estabais algunas vosotras aquí tomó un vaso enorme de leche de pantera

Voz 39 47:05 sí estaba yo presente esa noche además con su hijo y sus nietos fue bastante graciosas que nos preguntase en la puerta al pedirle el DNI que si teníamos límite de edad para la entrada

Voz 23 47:17 no hombre no

Voz 39 47:20 la la pobre mujer Le dijimos con que tenga a los dieciocho Nos vale

Voz 1491 47:25 Irene Ana irá tenéis más gente y por la tarde o por la noche diríais es que echa haces un sitio más de tarde de tarde hoy más nocturno

Voz 41 47:35 más nocturno bueno yo diría que más nocturno

Voz 1491 47:37 ahora luego también se junta gente de rugby

Voz 41 47:40 di de equipos de rugby llegan por la tarde a tomar cerveza

Voz 1491 47:43 la ir pero más habitual por la noche por la noche llegamos todas las noches y fines de semana y eso es lo que donde más gente viene

Voz 7 47:52 porque es empezamos a llenar los domingos también me decía

Voz 41 47:54 sí estamos empezando a llenar los domingos está yendo muy bien vamos a organizar fiestas que Desau también llama la gente a quererme venimos Domingo que haya fiestas de tequila de

Voz 7 48:04 bueno bueno bueno

Voz 39 48:06 con el tenemos la fiesta tranquila vacíos pero aún

Voz 1491 48:12 así aunque diversifica seis diría es que la leche de pantera es vuestra seña de identidad vuestro reclamo no

Voz 39 48:18 tal mente ese es el

Voz 6 48:20 sí sí es la esencia totalmente yo siempre había pensado en no sé si vosotros que la leche con el alcohol sienta mal pero en este caso nada osea entra muy bien la lección