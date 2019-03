De Buenas a Primeras (28/03/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

hola qué tal empieza la cuenta atrás para el fin de semana empieza el jueves veintiocho de marzo con ocho grados en Tortosa Tarragona equipo sin cambios un poco más de viento viento en todo el país chubascos y tormentas de nuevo en Canarias llevamos días leyendo en las redes sociales montañas de comentarios ingeniosos sobre todas las cosas por las que México debería pedir perdón si quiere que España haga lo mismo que si por el grupo de música mana que no podemos estar más de acuerdo o por los mariachis como ha escrito nuestros compañeros del mundo

Voz 0272 01:22 today aunque en esta batalla a mí no me van a encontrar porque a mí me encantan los María Time

Voz 1621 01:27 mana también he bailado y cantado muchísimo

Voz 0272 01:30 ya no has llegado a rechazarlo un poco quizás no

Voz 1621 01:33 bueno pero al margen de que asuntos como éste nos reconcilian con las redes sociales lo cierto es que el perdón que López Obrador ha exigido a España que España ya ha dicho que no va a pedir además de muchas bromas ha planteado un cierto debate

Voz 7 01:45 quizás el presidente de Méjico busca crear una pantalla para evitar hablar de otros muchos problemas graves que tiene México no pero al mismo tiempo hombre algo de razón tiene desde la óptica hispánica nunca se ha querido acabar de entender que que lo que ocurrió fueron hechos son terribles que hay es una solemne estupidez no se pueden

Voz 8 02:04 absoluto juzgar acontecimientos de la historia y sobre todo de la historia remota como fue la colonización de América con criterios del siglo XXI o del siglo veinte

Voz 1621 02:16 el catedrático Antonio Espino el ex catedrático Miguel Rivera expertos en la conquista de América ya en concreto en Méjico con los que hablaba este miércoles para hoy por hoy nuestro compañero Javier Corbacho

Voz 6 02:26 más allá de sus discrepancias y condenan los dos que se utilice la historia con objetivos políticos que se utilice un pasado de hace quinientos años para hacer política hoy en el presente una cosa es introducir en el estudio de un momento histórico como la conquista de América el punto de vista de los que sufrieron de los que la sufrieron y evitar también que se Blanc que el hecho de que se cometieron salvajadas y otra como escribe Guillermo Altares en el país es caer en el y tú más cuando se habla de historia de hace

Voz 1 02:53 tantos siglos pero en esas estamos

Voz 6 02:55 el tema ahora mismo centrada en las relaciones España México así que hoy vamos a hablar de perdones históricos Julia amor

Voz 0268 03:02 en el último capítulo sobre la conquista española de México el mandatario mexicano se equivocó dos destinatarios el último actor en incorporarse al elenco ha sido el Premio Nobel Mario Vargas Llosa su actuación es sólo una más de las que hemos visto estos días todas ellas dirigidas a un protagonista Andrés Manuel López Obrador en Vielha una carta

Voz 9 03:21 España estar aquí será un relato de la Crack

Voz 0268 03:24 que salió al escenario para explicar que había enviado una carta a España exigiendo un perdón por la conquista su país hace quinientos años la polémica entonces ya estaba en bandeja

Voz 2 03:33 el Rey Felipe VI no tiene que pedir perdón a ningún país

Voz 1646 03:37 me comprometo a celebrar el próximo año el quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México

Voz 0268 03:44 me parece que las declaraciones López Obrador son inaceptables tres días llevamos de acusaciones cruzadas Idescat política sin reparar en el aspecto positivo que el vídeo del presidente mexicano colgado en Twitter ha hecho de ese envolvemos unas lecciones de historia que no repasábamos desde el cole

Voz 6 04:02 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a preguntarle al catedrático y antiguo decano de la Facultad de Historia de la Universidad Complutense a Luis Enrique Otero si tiene o no sentido pedir disculpas por acontecimientos tan lejanos de vamos a repasar también algunos casos en los que países de nuestro entorno sí han pedido perdón nos lo han pedido incluso a nosotros a España lo hizo Italia el año pasado por el bombardeo fascista sobre Alicante que mató a trescientas personas ayer hicimos un viaje a nuestro pasado aquí en Madrid con Sergio diez y las camareras de un bar de de la capital al que prácticamente todos hemos sido alguna vez a tomar su bebida estrella la leche de pantera en cuanto escucha

Voz 9 04:46 hemos lo que llevada al parecer lleva ginebra ron leche menta canela y algunos componentes

Voz 6 04:52 dimos otro viaje al pasado un poco menos agradable un viaje a los Pere Bages imposibles que tomábamos cuando empezábamos a salir y que ahora no tomaríamos ni locos y claro esa es la encuesta de hoy una arroba de buenas estamos cuatro opciones bastante igualadas a esto

Voz 10 05:07 ahora Malibú con piña licor cuarenta y tres con Cacaolat calimocho con licor de mora el menos votado once por ciento el mítico orgasmo que era como licor de melocotón con limón o zumo de piña

Voz 6 05:19 cuatro opciones como siempre que nos quedan cortas para todo lo que nos estáis contando en Twitter y en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 11 05:28 venga chavales miro así Pepe Valladolid y os cuento cuando empecé a salir de fiesta yo lo que debiera ponche Lima cola los días muy rico muy rico rico hasta que cogí una descomposición terrible de vuelta a probar el ponche ni la lima ni la cola mi vida de a vayan en noche que pasó de venga a educadores un saludo a todos besazo

Voz 1621 05:50 hombre eso Pedro no sabes cómo te entendemos bueno nosotros también muy buena no

Voz 1091 05:55 fue Nano bueno sí a mi época está desparramado coincidió con la de los chupitos de colores las cosas como la leche de pantera el cerebro directo de la cucaracha el tapón azota la corrida de Tarzán de los colores estaba bien porque cada vez que estabas parecía que había Unicornio os volando por el aire

Voz 6 06:12 todos esos lo servía Monforte todos

Voz 1621 06:15 la gran pregunta que sería la con fan de del aspecto de

Voz 6 06:20 es que no recuerdo pero de celebrities enseñado antes a Juan López un aspecto que ya da ganas de pues de eso de vomitar que no como ahí toda la que tendríamos bueno hay que ponerle pues día a todo claro que sí y colores muchos colores como Héctor de Segovia

Voz 9 06:35 hola buenas a primeras pues yo cuando empezaba a ver que empezar del en mi pueblo a dos de Segovia siempre mezclamos todo las bebidas con un montón de de Blue Ivy Blue que es esta como especie de bebida de color azul

Voz 1621 06:50 el hija echábamos un montón de eso y eso es horrible para

Voz 9 06:53 a la vejiga a los cinco minutos te esa mierda estabas con dos litros en tu vejiga he tenido que evacuar cada dos por tres era horrible mano Héctor eh

Voz 6 07:06 encantados de saludarte esto pasa cuando veces mucho después que sea lo mejor es que bebían mucho de lo que sea con o con granadinos

Voz 1621 07:13 sí está claro es que todos empezamos con con bebidas dulces sí pero muy dulzón

Voz 12 07:19 por suerte todo es empezar prohibiendo Malibú con piña terminando con JB cochera

Voz 13 07:25 vamos con resaca Rosa mano

Voz 6 07:27 ya sacan monstruosa eso tiene mucho que ver con el azúcar no cuanto más dulce resaca Jose de Málaga prefiere olvidarlo

Voz 14 07:34 una de las opciones cuarenta y tres combate chocolate aquí de decía él Blum van hacer todos los sitios lo veíamos toda la pandilla que íbamos día no pienso y sé cómo podía tragar aquello porque sólo de pensarlo tan dulzón Titan

Voz 1621 07:51 no es fenómeno volvería a tomar pues José la cosa tiene hasta nombre propio

Voz 15 07:56 el rumbo a Quito de chocolate

Voz 1646 07:59 Uf madre mía no

Voz 15 08:01 la ahora me pasa algo saludo

Voz 9 08:04 bueno aquí una variante pero también dulce muy dulce

Voz 6 08:07 hola vendo madrugada subida Alicante

Voz 9 08:09 Toni Ramón me tomo ahora un cuarenta y tres con Cruyff

Voz 16 08:14 y antes cuando empecé a salir era lo que debía ahora ya fíjate que me echaría a éstas temen practicamente no tengo tantos bebía hasta busca como los cuerpos

Voz 6 08:28 hombres obliga como Kamen los cuerpos sí porque es lo mismo que no volvería a esta toma estas bebidas ni locos

Voz 17 08:34 personalmente tengo el hígado a prueba de delicado el cuarenta y tres debatida de coco aquella que habéis nombrar el Malibú etc etc Vedra pero lo que no volver

Voz 16 08:42 día aprobar sería una un un comido que hacía Mosquera batido de chocolate con con el coñac

Voz 17 08:50 no estaba mal no estaba mal a ver a día de hoy semejante bebida tan dulce como que que este servidor nuestro la meten en el cuerpo vamos Ny

Voz 1621 08:58 harto de cervezas bueno también habría que verlos a todos hasta arriba de cervezas eh

Voz 16 09:04 buenos días lamentando lo mucho hoy es festivo en asiste os estar escuchando con la manta rozando me la nariz envidia

Voz 6 09:14 la encuesta de hoy

Voz 16 09:17 el calimocho es sin duda quinientas pelas medio litro íbamos con dos durante toda la noche acababa día siguiente un dolor de cabeza aunque luego vino el tequila con aquí muy él va a estar con Lee más y con Martine

Voz 6 09:32 las Picazo se también los ritmos Darío en jazz Tequila con kiwi vodka con

Voz 1621 09:36 Lima pero yo me acuerdo que que eso daba con una especie de de acidez

Voz 6 09:41 total yo el vodka con Lima también lo Tomás ese me había olvidado lo había borrado de mi mente

Voz 1621 09:45 pero yo creo que con un jarabe Un Ginger él al final arregla todo

Voz 18 09:49 Julio de Alicante desde Fráncfort Mi cubatas favorito sin tiene con bosques alimón a qué rico mis telas molinos de sidra hasta ver que el mundo entero era un barco enorme y a la deriva

Voz 6 10:05 bueno yo nunca lo había visto cada pero bueno es no nos propone ninguna de vida exótico de adolescencia sin un clásico pero en formato diferente

Voz 19 10:16 con la cerveza yo en la SER regresar de mama o el tercio la caña el cortito luego ya pasamos a los minis de los minis que lo compartíamos cuando íbamos en pandilla con el chupito correspondientes de ellos estaba de perlas un acuerdo también en la Plaza Mayor con dos perras Si un bocata de calamares y el porrón de cerveza

Voz 6 10:42 el por ronde cerveza esto también es muy de el estáis bien

Voz 1621 10:46 porque es verdad yo lo tomas siempre cuando llega el verano

Voz 6 10:48 no con mi amigo lector cervecita con limón en porrón al lado del río era como no

Voz 0272 10:54 durante el verano y ojo que tampoco es cuestión eh

Voz 1621 10:56 de de fomentar el alcoholismo sino ponernos un poco nostálgicos

Voz 0272 10:59 pero ahora ya nadie se de nadie de hablamos de lo que bebía

Voz 6 11:04 no obstante por eso la encuesta sigue abierta en Twitter en A

Voz 1621 11:06 va de buenas podéis contarnos con que bebidas estrena estéis en la noche en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 6 11:13 con qué bebidas estrena estéis que no volvería jamás Juan López está en la producción y Borja González en la técnica con cuerpo ya casi de fin de semana empieza este jueves veintiocho de marzo empieza de buenas a primeras

Voz 20 11:27 al que I'm pues eh

Voz 21 11:33 no pudo hacer dos A

Voz 20 11:40 otro a frío de ella

Voz 21 11:44 treinta eh

Voz 20 11:47 a

Voz 24 12:14 oye

sí dos minutos para las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias

Voz 25 13:18 bueno pues está ingresando liso

Voz 1646 13:22 claro una relación quiero que lo sepas todos sobre

Voz 6 13:27 tú te acuerdas de esta película Aitor igual no habían ni nacido no del noventa y cuatro ahora mismo no cuál es júnior ha

Voz 0272 13:34 la Alhambra

Voz 6 13:36 dado Danny De Vito y Emma Thompson y eso el culturista y posterior gobernador de California bueno pues pues tiene un bombo

Voz 1 13:43 sí sí ahora silos que no vamos a hacer un cine fórum

Voz 6 13:46 en la peli pero es que uno de los personajes de Especialistas secundarios se ha visto en una tesitura parecida

Voz 11 13:50 la estamos ahora mismo en plena polinización vale ya a causa de ella un hombre vecino de Tomelloso se ha quedado embarazada por culpa de sí sí sí este hombre está aquí con nosotros Emma Peter KAS Peter Casquero plaza Peter en tu vientre ahora mismo está gestando vida mediante la reproducción sexual vegetal se han politizado

Voz 26 14:12 posee polinización han emocionado a la que el viento hace como de Celestina transporta al polen ya llevaba un lugar íntimo donde tiene lugar

Voz 11 14:20 es eso el viento el se puede decir que que el viento te premiado el mito se pues sería correcto no

Voz 1621 14:28 bueno en la película recordaréis que Arnold se quedaba en cinta gracias a la ciencia bueno o a pesar de la ciencia en este caso vamos a ver qué has ido por culpa del propio oyente que dio

Voz 1646 14:36 muchas facilidades a la naturaleza yo soy de los que la

Voz 26 14:39 Butter con la con la boca abierta por la calle todo porque a mí me sorprende todo llevo pero mira otro semáforo voy con la boca abierta no Pi parecía más bonito eh pero aún esto parece ser que es polen viola Puerta de entrada ahí en la boca abajo por mitra que hasta el aparato digestivo y allí germinó germinó germinó Nano terminó

Voz 11 15:00 pero una persona como como un como puede ser eso en un cuerpo humano un granito de porque no yo

Voz 26 15:05 no lo sé pero según los médicos tengo pitillo en el bajo vientre sí se conoce que una vez el polen entre el propio gametos masculinos se pusieron a fecundar en lo que es el óvulo con a lo loco

Voz 11 15:16 el fertilizante lanzado ya está la semillista Milito ya está ahí dentro no

Voz 6 15:23 un embarazo siempre tiene dos planos no no el Clínico y luego otro más anímico que tiene que ver bueno como de secuestro que se primos por parte de nuestras hormonas aparecen los antojos y claro externo no es una excepción

Voz 11 15:35 cómo estás te encuentras bien no se dice que las primeras la horas primera sola peores pero bueno han pasado me encontré fenomenal la debida las ganas de ver la cara tienes lo que ahora sí como sabes cómo cómo iluminada de las mejillas muy precioso verdad ya sabemos lo que eso no gardenias

Voz 27 15:52 a los dos Gardel

Voz 28 15:56 ya cabecita por lo habitan germinado era nato poco yo yo parejita agita aunque

Voz 1621 16:04 sí a Pablo Casado y compañero Nos guste mucho en España se puede abortar libremente hasta la semana catorce lo que pasa es que es para para los humanos no sabemos ni las gardenias qué plazos

Voz 6 16:14 es como contempla la ley bueno da igual porque

Voz 1621 16:17 Cercas ya ha tomado una decisión decidido

Voz 11 16:19 pues después de pensarlo mucho ha decidido tener

Voz 26 16:22 es verdad verdad cuesta asimilar cremita o mano Miraflores Bertone dijo que podíamos interrumpir el proceso sino me diría yo con corazón de seguirán

Voz 13 16:30 antes pero la defensa oí

Voz 26 16:33 sí yo que palacete delante si no por un tema religioso y moral sólo yo he preguntado puedo yo mantener un par de gardenias cuidarla y alimentarla

Voz 27 16:40 claro que sí dan muchas aclara desde luego bueno luego

Voz 6 16:46 hay que ver no porque también se cree que un perro no da mucho trabajo y luego hay que estar estará el caso es que sea niño niña gardenias y al final las preguntas son las típicas no que si qué tal las náuseas que da patitas que si has pensado ya cómo lo vas a tener

Voz 11 17:01 oye el el parto dicho todo alumbramiento como base como es que en cuarenta y ocho ahorita ya flores salen más que cuarenta y ocho no quiera saber por dónde

Voz 27 17:12 no me diga pero no me digas por ahí

Voz 11 17:16 te tienen que salir pero no se puede hacer cesar hay que salgan por delante pero es muy arriesgada para Flores de forma natural por ahí que Rotten Capote

Voz 27 17:27 qué bonito que bonito mala que se tiene que quedar

Voz 26 17:30 era un tiempo ahí abajo lo suficiente ese acortar el tallo umbilical

Voz 11 17:35 a modo de su sacrificio sin duda tiene que ser precioso de sin duda

Voz 1621 17:39 bueno es que ahí va a florecer vida nunca nunca mejor dicho lo último de este relato de los Especialistas secundarios tiene que ver con el hogar no porque estén veraz o no deja de ser fruto de una relación extraconyugal y eso siempre es difícil de explicar

Voz 11 17:50 en tu casa que es me consta que ha habido problemillas

Voz 26 17:53 la mujer mi mujer aunque sabe que es culpa mía ve esto como una especie de tradición siente que algo donde ya no cuenta no que lo que no hemos planificado Tahir radica Tahir Haditha

Voz 11 18:06 pues Peter tu mujer no se ha dejado un mensaje en el contestador automático dedicado aquí quieres que escucharlo escuchamos en el mensaje de mal

Voz 29 18:15 yo soy Maro siento haberme alejado en este momento tan importante de tu vida pero cuesta mucho saber que tu marido es un hombre planta pero he reflexionado Viteri puedes contar con mi apoyo para los que sea te vas a reír de hecho compraba una va ciudad preciosas para que nuestra DO digo nuestra nuestra Doder de pueda crecer fuera tengo tengo otra maceta por si acaso para poder ya sabes que siempre tengo una tercera como me conozco he comprado montón bueno mejor

Voz 30 18:54 ya

Voz 27 18:59 de verdad grande

Voz 23 19:09 ella era una que no

Voz 6 19:49 cinco menos diez cuatro menos diez en Canarias esta canción que todos bailamos hace un par de años ha llevado a Carlos Vives y a Shakira los que cantan en los ha llevado a los juzgados acusados de plagio en concreto por esta parte de la bicicleta

Voz 23 20:03 del total

Voz 1621 20:09 sueño y te quiero tanto porque dice el cantante cubano Oliván castellano Valdés que tanto el ritmo como una parte de la canción ésta se parece a esto transmite

Voz 22 20:21 Cueto

Voz 1621 20:22 yo te quiero yo te quiero tan poco forzado una canción suya de mil novecientos noventa y siete vamos a escuchar cómo se defendía las partes a la entrada del juicio

Voz 1646 20:30 yo te quiero yo te quiero tanto yo aparece ahí en la bicicleta que te sueño que te quiero tanto con el mismo ritmo melodía y texto no vallenato lo que él trata de hacer lo que pasa es que trata ser un vallenato con clave para cubanos yo lo llamo el Cuba nato

Voz 1621 20:46 el Cuba nato lo llama Vives yo creo que que que tampoco está tan tan tan claro con estos argumentos cree que el juez lo va a tener bastante dinero

Voz 6 20:53 visto un poco forzado eh así como hay ejemplos de los que es indudable que

Voz 0272 20:58 eh que hay plagio en fin en la frase

Voz 6 21:02 yo te quiero tanto me parece bastante fácil de colar en cualquier canción bueno lo cierto es que la bicicleta ha sido todo un éxito lleva más de mil millones de visitas en Youtube más de trescientos millones de reproducciones en Spotify puede que a partir de hoy además sume aún más reproducciones no porque esto pasa eh sin contar además las decenas de miles de discos físicos vendidos porque todavía hay gente que compra discos

Voz 13 21:27 pero ojo vamos con lo que nos interesa porque no es la pena

Voz 1621 21:29 era vez que Shakira se ve envuelta en un lío de este estilo nosotros no planeamos pero sí vamos a remitir unos fragmentos del repaso que ha hecho Pablo González Batista en Hoy por hoy

Voz 1646 21:42 por ejemplo año dos mil cinco Un cantante de salsa puertorriqueño Jerry Rivera acusó Shakira de haber plagiado el comienzo de una surte sus canciones de más éxito que semana Hips don't lie que empezaba así

Voz 31 21:59 no fue bueno para una razón este es el origen este es el origen es light de Shakira con Wyclef bien Jerry Rivera

Voz 1646 22:07 pensó por lo que sea que esa fanfarria inicial que hemos escuchado tenía cierto parecido con el arranque de su canción Amores como el nuestro que él había publicado trece años antes de esta es decir en mil novecientos noventa y dos aquí las pruebas

Voz 27 22:24 en su suerte en su momento le dijeron

Voz 1646 22:26 es que no se parece no cree que se parecen poco según es verdad cuando yo lo escuché porque hoy no dije vaya esto hemos suelen yo creo que lo bailó John Colombia fallos y el juez pero esto me lo ha propuesto White playing que es el productor del tema vamos es el famoso miembro del los Fujitsu Wyclef quien lo había sacado de otra canción de hecho la canción de Shakira esa sube una adaptación de otra canción de Wyclef Gene llamada Dennis like this que ha que no sabéis qué trompetillas tenía de fondo

Voz 22 22:55 trescientos la canción directamente

Voz 31 22:58 no es que no es sólo la trompetillas de la misma bueno

Voz 1621 23:04 de hecho por eso tenemos que decir a los oyentes que son tres canciones diferentes este cambio marca la misma son tres canciones diferentes

Voz 6 23:09 sí sí que no es la trompetillas no

Voz 1646 23:12 canción de Wyclef Jim tenía un fragmento que sonaba así un fragmento que por supuesto también se reproducía casi exactamente en la canción de Shakira a su vez un plagio de otra canción de principio de los años ochenta de otro compositor dominicano llamado Luis terror días esto la más rápido pero a las mismas horas casualmente

Voz 1621 23:45 a ellos se une a Luis terror días días terror

Voz 31 23:51 se lo puso él vale

Voz 0272 23:55 yo ya he perdido la cuenta de las canciones no no no parecidas no no directamente iguales

Voz 1621 24:00 si cada uno de los fragmentos que ha pasado para son la copia de la copia pero espera seguimos año dos mil diez el nombre de Shakira vuelve a estar relacionado con un caso de plagio esta vez por el estribillo del himno para el Mundial los acordareis

Voz 6 24:13 si cabe Waka Waka el demandante en este caso se cantante dominicano Wilfredo Vargas que la acusa de copiar su canción el negro no puedes

Voz 2 24:28 pues bien en el año

Voz 1646 24:30 en mil novecientos ochenta y ocho es decir veintidós años antes un grupo de merengue dominicano ya triunfaba cantando una canción de Wilfredo Vargas que quizá os suena de algo

Voz 32 24:43 con

Voz 1646 24:46 bueno me llegó a hablar de una demanda de once millones de dólares finalmente todo quedó en nada porque Shakira reconoció que sí que había copiado esta parte pero no de Wilfredo Vargas sino de un ritmo tradicional camerunés conocido como Sangan igual que seguramente tanto Shakira como el propio Gül

Voz 11 25:00 a Vargas habrían escuchado en Colombia en una

Voz 1646 25:02 pensión de un grupo africano que tuvo bastante éxito allí los Golden Sun

Voz 23 25:06 la han Ana

Voz 1646 25:14 a matar también en el año dos mil diez Shakira fue acusada de plagiar un baile un baile que aparecía en un videoclip de los White Stripes pero bueno es lo he traído comprobar los parecidos en la radio es un poco más completo con más complicado cuanto se copia de la copia de la copia

Voz 0272 25:29 tras en casa aquí está Borja González con la boca abierta con todos dos ejemplos que estando Pablo González Batista con una cosa queda clara es y era como parece confiado sus canciones hay que reconocerle al menos un delito de convertirlas en éxitos porque yo no lo había escuchado en la vida

Voz 1621 25:46 claro que también hay que dejar claro que tampoco al primer artista que ha pasado también a otra gente escuchado todas y junto pues sorprende pero es que hay más la especialidad del corta pega cojo cambio me queda una nueva canción se confirma también en dos mil catorce cuando publica su canción Loca

Voz 1646 26:08 loca era un tema que ya había grabado un cantante dominicano llamado el Cata un año antes bajo el sugerente título Loca con su tigre pero bueno está relacionada más o menos declarada de hecho el Cata graba una versión con Shakira de esta misma canción pero al calor del éxito de Shakira aparece otro dominicano en este caso llamado Ramón Arias Vásquez que aseguraba que la canción del Cata y por tanto también la de Shakira eran un plagio descarado perdió no yo también puede ser un plagio de la canción suya mira en ese supuesto agobiar óptimo piel Jesper original no hombre cogiendo curioso en primera instancia un juzgado le dio la razón a Ramón Arias iniciaron pero más tarde otro dijo que la cinta que había presentado como prueba había sido grabada después le hizo devolver la indemnización

Voz 1 27:02 solamente una cuestión Pablo todos lo que es cantado y contado esto no los copiado Ingushetia si tienes un plegar aprendidos aquí

Voz 1646 27:09 la copia de una copia de una copia de una copia con lo cual está muy diluido el origen

Voz 31 27:13 como la homeopatía Damasco contó además con un poco de emoción

Voz 6 27:18 la original tres minutos para las cinco las cuatro en Canarias pocas canciones

Voz 0084 27:24 la música que se adentren en la culpabilidad y la angustia de la muerte con tanto acierto como Mercy si el gran tema de Nick Cave y subastar

Voz 33 27:34 Piqué

Voz 0084 27:40 la silla de la Piedad relata las últimas horas de un preso casi inocente como se describe en el corredor de la muerte Mickey Face un relato magistral sobre el bien y el mal donde nada es absoluto el condenado se muestra como un hombre sin miedo que defiende su verdad quizá no sea inocente pero siente que no merece la muerte como castigo que escribe todo en primera persona siembra dudas sobre la culpa del preso y crea un relato lleno de imágenes poderosas de angustia desesperación ante un final una muerte que se antoja inevitable después de treinta años la canción siempre presente en sus conciertos

Voz 13 28:19 evolucionando en forma pero no en fondo casi asesino casi inocente que ve pasar sus últimas horas

Voz 33 28:31 ya

Voz 34 28:34 y

Voz 33 28:58 Black

Voz 22 29:07 vivir

Voz 6 29:08 imaginar no la sensación ante una ejecución inminente y qué difícil asumir que que sigue existiendo esta forma de castigo Mercy de Nick Cave en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 22 29:32 no con Marina Fernández

son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0137 30:07 hay daba buenos días buenos días el Parlamento británico llega a un nuevo callejón sin salida a la Cámara de los Comunes ha rechazado las ocho iniciativas al actual aquí

Voz 6 30:15 a las ocho alternativas al actual acuerdo

Voz 0137 30:18 Exit que se debatía este miércoles

Voz 31 30:20 poco después

Voz 0137 30:26 sé que Theresa May haya ofrecido su dimisión a cambio de que salga adelante su acuerdo de la política cruce de declaraciones entre Ciudadanos y el PP después de que Albert Rivera propusiese a Casado formar gobierno juntos y las cuentas les dan después de las generales la tensión ha comenzado cuando Casado ha respondido así a su ofrecimiento

Voz 1646 30:41 Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores

Voz 0137 30:44 unas declaraciones que no ha sentado bien en Ciudadanos Albert Rivera responde a Casado con la misma moneda

Voz 1646 30:49 con ello el Ministerio universidad

Voz 0137 30:52 además también sobre ciudadanos se declarará ante el juez Francisco Igea el candidato el partido naranja la Junta de Castilla y León dará su versión de los hechos después del supuesto pucherazo que se produjo en las primarias con ochenta y dos votos falsos de las que había salido candidata Silvia Clemente un ex popular por la que había apostado la dirección del partido la Fiscalía de Valladolid tiene seis meses para investigar lo ocurrido de esta investigación hablas Inés Arrimadas ya me gusta

Voz 1315 31:15 mí que el resto de partidos tuvieran la democracia interna la claridad y la rapidez en solventar los problemas como tenemos nosotros pondremos toda la información a disposición de quien la pida de los procesos de de primarias

Voz 0137 31:27 en el juicio del pluses han declarado este miércoles entre otros a los que en su día se calificó como observadores internacionales del es también Mossos d'Esquadra que estuvieron presentes en la operación del veinte de septiembre que intentaba impedir el referéndum en Cataluña siguiendo el juicio ha estado Alberto Pozas

Voz 0055 31:41 lo que en su momento se presentó como observadores internacionales ayer aseguraron que estuvieran en el referéndum e hicieron informe sobre el referéndum pero no eran observadores Clovis

Voz 16 31:50 la motivación de asistir podrá hablar con todas las partes en ningún caso había una prioridad en este elemento digamos de observa

Voz 14 31:59 Don o validación de envío de la monarquía English

Voz 0055 32:04 Button va ir reconociendo también que cobraron por transferencia Intel diploma

Voz 35 32:08 H han recibido y ocho mil euros como de remuneración ir no recuerdo exactamente lo que cobré por gastos a diario Expansión

Voz 1 32:20 la fiscalía cree que fueron llamados para legitimar Inter

Voz 0055 32:23 nacionalmente del pluses con más de doscientos mil euros de dinero público ayer declararon por primera vez además Mossos d'Esquadra setenta veinte personas

Voz 1 32:30 qué tiene que tuvo muy agresivo violento hacia de guardia

Voz 13 32:33 sí de los Mossos d'Esquadra que también hablaron de

Voz 1 32:35 violencia en un registro en Sabadell el veinte de septiembre en Galicia ya está controlado sin llama el incendio de dos

Voz 0137 32:42 Anxo que ha arrasado según los datos facilitados por la Xunta esta noche mil ciento veinte hectáreas es decir una superficie equivalente a más de mil campos de fútbol juntos este incendio se convierte ya en el primer gran incendio del año en la Comunidad y en deportes el Barça femenino de fútbol se ha clasificado esta noche para jugar la semifinal de la campings League por cero a uno frente al ESK de momento es todo más información en uno

Voz 11 33:02 ahora hay en Cadena Ser punto com Cadena

Voz 6 33:17 bueno pues este repaso informativo sólo le queda la información del tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 1884 33:23 buenos días Marina una situación que está siendo muy tranquila ahora mismo lo va a seguir siendo toda la jornada por tanto casi todas las horas que nos quedan de jueves en gran parte de la Península iba leales algunas nubes esta mañana que son poco importantes en el Cantábrico más oriental también en el alto Ebro nubes que se disparan y algunas nubes se irán paseando cerca del Estrecho en este caso sobre todo ya en la zona de Ceuta Si nos vamos a Canarias allí sí que las

Voz 1646 33:49 pues van a ser un poco más abundantes de hecho

Voz 1884 33:52 ahora hay alguno chaparrones que caen especialmente sobre el mar pero que van a ir afectando a lo largo del día sobre todo al Hierro La Palma La Gomera y Tenerife en el caso de Gran Canaria de la isla de Lanzarote y Fuerteventura va a ser más difícil que llueva y el ambiente un poco más soleado ese sol va a hacer que suba la temperatura en muchas zonas del país donde más lo va a hacer es en el sur de Galicia en el Guadiana el Tajo y el Guadalquivir pero ahora mismo Marina el ambiente bastante fresco por ejemplo un grado tenemos en Burgos cuatro en Ciudad Real cinco en Lleida o en Bilbao siete en Alicante catorce grados ahora mismo Marina en Málaga

Voz 6 34:26 bueno esas temperaturas con mucho por por subir por delante a lo largo del día porque con la primavera damos por inaugurada podríamos decir la temporada más ecléctica del año lo que se refiere a la forma de vestir conviven en la calle bufandas mangas cortas gente con abrigo Taj donde ya sin medias incluso en sandalias todo depende de si salimos por la mañana por la tarde por la noche no es la época de las capas de ropa porqué el tenemos

Voz 1315 34:54 estas diferencias tan grandes de de temperatura entre la noche el día la tarde

Voz 1884 34:59 bien eso pasa porque ya a partir de esta época los días empiezan a hacerse un poquito más largos que las noches pero todavía más o menos tiene la misma duración no estamos en pleno mes de mayo en mes de junio en el que la noche es francamente corta el día es tan largo que tiene muchas horas por delante para puede calentar y por tanto las temperaturas de día pueden subir mucho y luego por la noche no bajan tanto ahora como estamos a la par podríamos decir hay muchas horas en las que el sol calienta calienta lógicamente mucho más que en invierno rápidamente sube la temperatura en cambio las noches como tienen casi la misma duración también pueden tener mucho tiempo para perder ese calor el calor podríamos decir que se va hacia la atmósfera en forma de lo que se llama irradiación y por tanto las temperaturas bajan especialmente las noches en zonas que son un poco más interiores del país sobre todo cuanto más al interior más el efecto continental que se llama pues esas temperaturas pueden bajar de una forma evidente pero en cambio ya os digo que de día si hace sol en este caso pues la temperatura puede subir de una forma rápida tenemos una especie de como una estira y afloja que hace que suban muchas temperaturas de día bajen de noche en esas zonas interiores tenemos esas amplitudes térmicas las amplitudes térmicas hay que saber que es la diferencia entre la temperatura máxima que sea ese día que las máximas suelen ser a eso de las cuatro cinco seis de la tarde en función de la comunidad autónoma sobre todo cuanto más hacia el oeste es un poquito más tarde y las temperaturas mínimas serán justo cuando sale el sol ni por ejemplo ahora mismo no se están dando las las mínimas tardaremos un poquito todavía en tener la temperatura más baja por tanto importante saber que la primavera todavía tienen una duración del día de verano noche bastante parecida por lo que el margen para que pueda bajar la temperatura es importante también saber ese destacables saber IU e imprescindible de hecho que cuanto más lejos del mar estemos habrá más amplitud por tanto por las tardes más calor de día más frío eso de día más de noche más frío quería decir eso porque porque la temperatura del mar está sí que no varía entre el día y la noche

Voz 6 37:00 sin embargo esta tarde en la costa mediterránea

Voz 1884 37:03 daremos a unos dieciséis grados de agua de mar pero es que ahora mismo también hasta dieciséis grados por lo que

Voz 1315 37:08 incluso la sensación de que de noche hasta más caliente agua

Voz 6 37:11 no si esta acción eso sensaciones

Voz 1884 37:14 por por contraste por contraste porque sitúa en la playa o en nada unos cien ó doscientos metros tierra adentro donde está lo chiringuitos por ejemplo allí sí que va a Hamás la temperatura pero lo que es el agua no no no la varía por tanto a lo mejor en el chiringuito te quedas a doce trece grados y el agua hasta dieciséis qué pasa que te metes en un entorno en el que está más caliente notas como si estuviera caliente

Voz 1621 37:35 tienes una sensación es un tema psicológico vale tanto

Voz 1884 37:38 la temperatura del mar no varía y eso hace que cerca de la costa esas diferencias no sean tan marcadas

Voz 1621 37:42 eso es entonces cuanto más cerca del mar más estabilidad y cuanto más al interior más lejos del mar hay más cambios y más diferencia entre entre la noche y el día pero concreta con los ejemplos de sitios de estos en los que podemos pasar del verano al invierno en el mismo día

Voz 1884 37:56 así es y además literalmente se puede por ejemplo está hoy o ayer o mañana Ana o los próximos días parece ser que será igual tendremos zonas del país que pasaremos del invierno al verano justo en un mismo día mirad hay zonas del país sobre todo el interior que tienen esas diferencias muy marcadas podemos decir que para concretar donde más diferencia tenemos es en zonas de mesetas o en zonas de Valle más bien zonas que sean entre montañas pero que estén en el interior por ejemplo pensemos en gran parte de las mesetas muchas zonas al sur de de la Sierra de Guadarrama o de Somosierra gran parte de los valles que se quedan entre Cantabria y Galicia y también Asturias los valles del Pirineo y sobre todo el Sistema Ibérico entendido desde la zona de Cuenca hasta hasta La Rioja y mirad hay algunas zonas en las que todavía hace más frío de noche pero la temperatura sube mucho de día veinticinco o treinta grados de diferencia que son muchísimos esos llama los polos del frío de hecho hay determinadas asociaciones de meteorología o de Salvador sobretodo que tienen instaladas estaciones meteorológicas en pueblos recónditos la verdad para poder ver esas diferencias tan tan fuertes hiciera tallado by hay varios sitios en nuestro país una parte sería el sur de Teruel la zona de Gúdar Javalambre aquí se llama

Voz 1 39:14 si el Polo del Frío de sur de Teruel

Voz 1884 39:16 ayer por la mañana en un pueblecito de Teruel que se llama Linares demora teníamos doce grados bajo cero pero la temperatura durante la tarde llegó casi hasta los veinte grados por tanto son treinta y dos grados de diferencia enorme esa voz era en el otro lado del Sistema Ibérico que sería la Serranía de Cuenca también tenemos esa diferencia de temperatura muy fuerte por ejemplo localidades de la zona del Marquesado Laguna del Marquesado Cañete salva Cañete tan acepte estos pueblos tienen mucha diferencia de temperatura chinos vamos a Guadalajara el Alto Tajo no hace falta llegar al Alto Tajo incluso ya desde la Alcarria desde la zona de Sigüenza la cola del Pinar Inma hacia el este tenemos esas temperaturas muy destacable mente diferenciadas Molina de Aragón por ejemplo es un caso clásico

Voz 13 40:00 vámonos a Soria en Soria hay un rincón

Voz 1884 40:02 cierto que es la zona de la Sierra Cebollera que está cerca del Cañón del Río Lobos también en la provincia de Burgos Quintanar de la Sierra por ejemplo duro lo de la sierra Jean Soria allí podemos llegar de día a dieciocho o veinte grados por la noche ahora en el mes de abril casi doce catorce grados bajo cero también hay otras rinconcito que se podrían dar por ejemplo en Reinosa que es en el extremo sur de Cantabria la zona de Los Valles o también en el Valle de el Miño Sil el Cañón del Sil Marina es un sitio en el que de día ayer por ejemplo llegábamos a veinticinco veintisiete grados pero

Voz 6 40:34 esta mañana estamos despertando con cero dos tres grados

Voz 1884 40:37 bajo cero se hizo otro último punto sería la zona interior de Cataluña láser daña que se llama la nevera de Cataluña haya habido días en los que la temperatura durante al mediodía Diot digo días de primavera en no de invierno

Voz 1315 40:51 en los que a mediodía si llega dieciséis dieciocho

Voz 1884 40:53 siete grados pero por la mañana bajamos a doce o catorce grados bajo cero

Voz 6 40:57 bueno pues por ponerle el lado positivo a este a estas diferencias tan tan extremas de temperatura allí no hay que hacer cambiar Mario

Voz 1 41:05 pues no es verano al Gobierno no ha preparado durante durante toda la primavera Luis Nigrán lleva como Cebollera yo te digo hasta mañana Luismi Buendía

Voz 37 41:31 cotiza quien ningún mil euros

Voz 39 41:49 el seis cambio que B

Voz 40 42:01 no

Voz 39 42:05 Gates está ahí

Voz 37 42:06 bueno manga la empleada tenía esperanzas en Melilla

Voz 6 42:23 cinco y trece e4 trece en Canarias una encuesta de hoy para ponernos los dientes largos casi casi a las puertas del fin de semana os estamos pidiendo que la vista atrás y que reconoce que brebaje es que mejunje solía beber cuando empezasteis a salir de noche salir de fiesta combinados imposibles que hoy no nos deberíamos ni aunque se secarán todos los pozos de planeta

Voz 1621 42:43 nada nada porque ideas para ponernos los dientes largos pero hay algunas mezclas que es directamente para pilotar nos cuenta Ana Planck que cuando salían plancha Chong tomaba licor cuarenta y tres con limón licor de menta con chocolate rom con limón pero que lo peor para ella era el whisky cola que sigue tomando habitual

Voz 6 42:58 no sé que esa templanza

Voz 1621 43:00 en total los a darlo todo

Voz 6 43:03 idea rodaja mal andan Adif de que bendita cerveza bendita madurez este pregunta qué a quién se le ocurrió la mezcla de calimocho con licor de mora

Voz 1621 43:11 quién canta porque es una mezcla rara eran Galindo calimocho pero es verdad que siempre había

Voz 6 43:16 en Feria como pecado no lo prepárense

Voz 1621 43:19 también había alguien adolescente que lo mezclaba con el licor de mora ira como aunque asco y también ha salido mucho una un derivado Cali igual una especie de calimocho con vino blanco y limón entre otras muchas personas lo ha bebido mucho nuestra compañera Pilar de Francis

Voz 6 43:32 arroba rockero no sabe lo que tenía el cuatro pero escribe una noche me tome dos copas y fueron única vez que mi madre me dijo que has tomado apesta salí

Voz 1621 43:42 y Alain Cuenca dice que lo había olvidado pero que en tiempos muy lejanos él era de licor cuarenta y tres y Cacaolat y que espera no perder demasiados seguidores porque él es además de un oyente habitual un nombre de prestigio eso ya lo decimos nosotros

Voz 0272 43:55 las encuestas sigue abierta en Twitter

Voz 6 43:58 pues seguir mandando Nos notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro cinco y catorce cuatro catorce en Canarias

Voz 31 44:09 qué tal buenas tardes que pasan al Atlético de Madrid

Voz 43 44:11 el Lucas Hernández va a jugar en el Bayern de Munich en las próximas cinco temporadas llega ahora ya es oficial no será en junio en verano pero va a jugar las próximas cinco temporadas recuerda que el pasado mes de Vigo apareció ya ese acuerdo entre el futbolista y el valle en el Atlético de Madrid consiguió aplazar el fichaje por el conjunto bávaro hasta verano a cambio de negociar el traspaso así que se ha llegado a ese acuerdo entre clubes va a pagar el Bayern ochenta millones de euros

Voz 1315 44:36 se confirma lo que era un secreto a voces desde las pasadas navidades Lucas Hernández Eva del Atlético de Madrid deja el club el que es uno de los centrales más prometedores del mundo y también uno de los mayores exponentes de la cantera rojiblanca

Voz 6 44:48 es una noticia que ha dejado muy tocados a muchos atléticos empezando por una leyenda como el propio

Voz 1 44:53 Paulo Futre que en El Larguero ha dejado claro que no lo entiende

Voz 1375 44:56 te ha sorprendido lo de Lucas Hernández en este punto de la temporada

Voz 44 44:59 si pesaba pues podría ser más tarde no a mí en este momento me ha sorprendido no pero yo pues ese elemento pensaba ver a a Lucas cómo come aún a un nuevo ser como tú muy tiempo daban la nuestro nuestra bandera pero si eso fútbol no yo creo que no cese sea la diferencia era muy grande no a nivel económico que eso sí lo entiendo ciencia la diferencia es muy poco ya

Voz 1375 45:31 ahora no entiendo río no yo creo que ya tanto al final tampoco lo ha sido tanto una cuestión de tanta diferencia de dinero no lo es una cuestión de de de pues también de querer probar otro proyecto hoy otra aventura en un en un club como el Bayern no pero pero ahora que tenía todo el futuro por delante en el Atlético de Madrid para ser para para ser un pilar en este equipo no

Voz 44 45:48 sin duda de un gran club pero luego ella la ley que también es es un gran club no es creo que ha hecho ya ya pasó was tiempos horribles hoy un club comprador no tiene que vendió hijo futuro es es es rojiblanco no es del Atleti pues yo creo yo creo que Himma noticia elementos sólo puede entender la diferencia crónica es muy superior no como ex profesional que Ci U no la parte buena

Voz 1621 46:21 de esto es que el Atlético se va a llevar ochenta millones por Lucas ahí pala saca que sumados a los veinticinco que les sacaron al Real Madrid por su hermano Theo pues es un pastizal pocas familias más rentables para el Atlético la parte negativa es que es una mala noticia más que se suma a la eliminación de la Copa de la Champions

Voz 1375 46:38 pero se avecinan verano yo creo que movido son ya camino de ocho temporadas en el Atlético de Madrid con el mismo discurso del Cholo el mismo lo que no es un discurso precisamente liviano ligero su discurso con el mismo profe Ortega exigiendo te cada mañana en Majadahonda que no es un preparador físico cualquiera tampoco son yo que te aprieta y te saca las muelas cada mañana

Voz 1 47:00 no te vas a a al gimnasio jugador el mañana no vengo mañana me voy a otro lado

Voz 1375 47:05 es un discurso que como todos los discursos en todos los lugares del mundo en todas las profesiones y en todos los sitios corre el riesgo de que se desgaste de que de que no llegue INI que no cale y que no penetre tanto en la en las en la piel del que te escucha durante durante tanto tiempo y es un vestuario que se ha ido renovando pero huele a que este verano puede haber más renovación que nunca en los últimos años porque ahí está Godín que se va a esta Filipe Luis que se va lo de Lucas ya se ha hecho oficial son tres defensas a ver qué pasa con jugadores que no se han adaptado a este a este estilo a este a este equipo esta filosofía

Voz 6 47:46 bueno hay de uno que es a de Lucas a uno que ha vuelto hace poco Santi Cazorla regreso este verano al Villarreal después de más de dos años lesionado le hicieron contrato prácticamente de prueba para ver lo que iba a durar siete meses después las cosas han cambiado mucho

Voz 1375 48:00 se puede decir que que esta ser uno de los mejores momentos de tu carrera o exagerados tú cómo te sientes porque desde fuera debemos así pero no sé cómo lo ves tú

Voz 1867 48:08 estoy cerca de lo que llegue a ser antes de la adhesión claro que era era algo impensable cuando cuando decidí volver volver no sabía que podía estar a un gran nivel pero sí es verdad que acerca al nivel dos de estudio versión poco es posible y y cada día tengo no la sensación en Euskadi de unos soy su más optimista Hay y eso hace que que sea pues es mucho más bonito cuando a día de hoy

Voz 1621 48:30 bueno para ponernos un poco en perspectiva Santi Cazorla estaba solo en Londres en su familia y tuvo que pasar por el quirófano ocho veces para intentar curar su tendón de Aquiles esta noche admitido sin problemas que se le pasó por la cabeza dejarlo solo

Voz 6 48:42 las cinco y diecinueve las cuatro diecinueve en Canarias

Voz 22 48:55 eh

Voz 31 48:57 de barco García

Voz 42 49:06 tiene García soy de Móstoles que no veinticinco años y me vine a Noruega hace dos años casi en agosto de dos mil diecisiete para hacer un Erasmus Time que de un año aquí haciendo el Erasmus porque tenía que terminar la carrera y la verdad es que decidió venir porque viene primero de turista un par de años antes me gusta muchísimo el país la verdad que me encantó tanto la cultura como la gente demás decidí venirme extraer la oportunidad de acelerar nos que la verdad que es una de las mejores cosas que he hecho yo en mi vida me vine aquí esto en verano de dos mil diecisiete de momento no tengo planeado volverme

Voz 22 49:50 plateados

Voz 31 49:59 una de las mejores cosas que he hecho en mi vida a cuantos Erasmos haremos ha escuchado decir esto mismo es verdad

Voz 6 50:05 bueno mostoleño enamorado de Noruega lo acabamos de escuchar hoy en vayas donde vayas nos damos hasta tierras escandinavas para conocer a Iván como siempre a través de Marina García buenos días Marie buenos días qué tal

Voz 1 50:18 la semana pasada nos llevaba a México y hoy nos vamos a la exquisita Izquierda del archipiélago noruego a pasar un poquito de frío esta ciudad se encuentra a quinientos kilómetros aproximadamente al norte de Oslo la capital tiene unos casi doscientos mil habitantes allí se encuentra este ingeniero madrileño con esta historia que me encanta mide es y de Erasmus y me he quedado que evidencia una vez más el valor que tiene para abrir las puertas al mundo este programa de movilidad