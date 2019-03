De Buenas a Primeras (29/03/2019)

Voz 0605 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

de primeros con Mariela Fernández y Aitor Albizua

Voz 5 00:50 qué tal ya es viernes veintinueve de marzo y vamos a cerrar la semana con nueve grados en Moguer Huelva al tiempo sin cambios hasta el domingo cuando va a tocar sacar el paraguas de momento hoy lo mismo que ayer sólo en general menos en Canarias donde repite en previsión de chubascos y tormentas ya hemos dotado de tomar el alquiler más de una vez todo el dinero

Voz 0605 01:23 ese no Spain pagarlo de media casi

Voz 5 01:25 tres euros y medio de cada diez euros que ganamos en algunos sitios como Baleares Canarias Madrid o Cataluña más de cuatro de cada diez euros que ganamos

Voz 0107 01:34 también hemos hablado de cómo afecta al mercado este nuevo negocio relativamente nuevo negocio de los pisos turísticos los alquileres turísticos a los que también están metiendo mano cada vez más ayuntamientos el último el de Madrid

Voz 5 01:47 hemos abordar otra pata de este asunto que es la enorme cantidad de pisos vacíos sin aprovechar pisos fuera del mercado que hay en España

Voz 0107 01:55 muchos muchísimos en manos de bancos pero también de grandes propietarios pisos vacíos que Si vuelven al mercado al mercado del alquiler ampliaría la oferta de alguna manera cambiarían el panorama hay ciudades donde resulta misión imposible encontrar una vivienda

Voz 5 02:10 en algunos sitios ya se han puesto manos a la obra en Cataluña por ejemplo el guber puede expropiar los pisos de bancos a grandes propietarios que lleven dos años vacíos para destinarlos al alquiler social

Voz 0107 02:20 en Euskadi la norma también es muy parecida siempre que la vivienda vacía esté en una zona necesitada en un ayuntamiento donde hagan falta alquileres de este tipo

Voz 5 02:29 en Baleares los grandes propietarios ya se han visto obligados a ceder más de mil pisos para alquiler social pisos que llevaban es el tiempo que más o menos sirve como referencia en toda España que llevaban dos años sin inquilinos

Voz 0107 02:42 aquí en la Comunitat Valenciana van a poner en alquiler en alquiler social quinientas viviendas propiedad de Caixabank que estaban deshabitadas

Voz 5 02:50 el Gobierno central ha intentado pone

Voz 1491 02:52 euroorden en todo esto como una especie de castigo a los propietarios de pisos vacíos

Voz 5 02:57 eh para animar los no a ponerlos en alquiler un castigo que pasaría por que los ayuntamientos puedan cobrar un cincuenta por ciento más de Ibi por los inmuebles deshabitados pero aunque nos parezca increíble el decreto nace cojo por un problema semántico nos falta una definición Julia Molina es humano

Voz 0605 03:16 eso vacío es una vivienda

Voz 6 03:19 es vital que pertenece permanentemente desocupada es decir que no es una vivienda secundaria que súplica temporalmente nacionalmente ni tampoco pertenece a otro tipo de viviendas que serían sucesivo recorta duración se viene llamando viviendas turísticas

Voz 0605 03:35 el catedrático de Geografía Humana Julio Vinuesa daba en Hora Veinticinco la definición que hace Line parece algo sencillo un piso vacío es aquel en el que no vive nadie pero la cosa se complica cuando intentamos delimitar los tiempos cuánto tiene que pasar sin inquilinos para que se considere que está vacío la dificultad para definir esto es lo que ha hecho que durante años los ayuntamientos no hayan podido hacer con ellos ciudades con excesiva demanda de alquiler que acumulan casas sin nadie dentro el nuevo decreto el alquiler abre la puerta a que esto se regule que las ciudades puedan hacer que los grandes propietarios pague más por no alquilar su piso a nadie eso sí sólo gana poder aplicarlo las comunidades que ya tengan una regulación de momento esas solos son ocho

Voz 5 04:18 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a hablar con Julio Rodríguez vocal del Consejo Superior de Estadística de Line y miembro también de Economistas frente a la crisis de este nuevo decreto de cuántos pisos vacíos tenemos en España más o menos de qué podemos hacer para aprovechar los de cuál sería una buena definición que nos permita unificar el criterio

Voz 7 04:54 plan

Voz 5 04:56 cuesta de hoy merece banda sonora propia porque vamos a hablar de algo muy serio en contra de lo que suele ser habitual en la encuesta de The buenas diría que vamos a hablar de amor o casi casi de sexo por qué os preguntamos cuál de estos quesos es mejor

Voz 0107 05:13 es que estoy ya casi Babe dando el queso manchego el Cabrales el liderazgo naval o la torta del Casar

Voz 5 05:21 seis cuatro tres tres dos tres siete cero cuatro gana por mucho el queso manchego y puedo decir que es el resultado que más me ha dolido de todo el tiempo que llevamos en antena Julia

Voz 1525 05:33 ante desde París preparando la vuelta a casa ha ni el que más me gusta es el que sabe mental pero lo dice la encuesta mi marido porque él es mucho más que ser que yo vota por el queso manchego imprescindible en cualquier mesa sobre todo si tienes invitó

Voz 7 05:48 eh

Voz 5 05:50 tal el queso manchego cuarenta y seis por ciento de los votos riquísimo sí sí riquísimo pero yo creo que no llega al nivel de exquisitez

Voz 0605 05:59 lo de las otras tres opciones que son

Voz 5 06:01 que son más finos más especial es un beso para

Voz 0107 06:04 los productores de queso manchego de parte de de bueno

Voz 0605 06:07 no les encanta que son yo consumo muchísimo queso manchego pero Marina en los oyentes han votado te aguantas es cierto ya está a manipular mientras encuestas por este orden el manchego Cabrales viajaban Torta del Casar y por supuesto están defendiendo las opciones en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro como José

Voz 0107 06:27 de Málaga buenas yo de queso creo que va

Voz 8 06:30 con todo pero el hijo el de queso de cabra en Rulo que lo utilizó mucho tanto solo como muy salada o cualquier cosa ese queso

Voz 5 06:41 a ver yo también le daría que eso cualquier tipo de queso todos los quesos del mundo a la haré todos a cualquier cosa bueno todos menos éste del que nos habla Jorge de Las Palmas de Gran Canarias firmó el verano pasado

Voz 9 06:53 de raíz si basamos grado vimos que el que está más caro del mundo estaba al oeste de allí en un pueblo muy pequeño Ziama creo grasa Sabica cogimos cien gramos evidentemente porque el kilo costaba mil euros entre cero cinco que éramos pagamos cien euros veinte cada uno y el libro vamos un poco el queso de leche de burra y la verdad que para pagar tanto dinero no pero pero está bastante bien tiene euros

Voz 5 07:21 cien gramos de queso claro y no lo utilizaríamos porque no

Voz 0605 07:23 hemos pagarlo cien gramos para repartir entre de cinco

Voz 5 07:26 nailon Chita convocado nada nada

Voz 0107 07:28 Estopa aprobar pues mira José Luis de San Blas le da la vuelta la encuesta muy inteligente por su parte nos habla de los que no les gustan

Voz 10 07:36 en los quesos mojados como el de Burgos o el de Villalón junto con los que tienen bacterias usan las heridas tengo me gusta el resto cuanto más Whelan a pie

Voz 1491 07:51 has preguntado antes no como lo del Gobela gallina son los pies los que pone a queso o el queso el que huele a pie

Voz 5 07:57 ahí queda la cosa bueno yo creo que no hay ningún eso que no me guste así que no tengo la bendición de Jacobo de de Sama de Langreo en Asturias que por cierto en Asturias cuna de Mike eso preferido

Voz 0605 08:09 de la encuesta del mundo que es el Cabral bien aventura

Voz 11 08:12 todos los que no cuando impreso pues su privación sirve para saciar a los demás Cabrales quince P3 palabra demostraremos soy un firme defensor de los vegetarianos los que luego me ingresos porque gracias a ellos no hay escasez de esos alimentos se sacrifican sin saberlo por el beneficio de la humanidad sólo estos modernos

Voz 0605 08:32 los que de momento no hemos probado son los quesos de Aragón en el equipo no nos habíamos probado claro

Voz 5 08:37 si quiera los aragoneses eso pero Diego

Voz 0605 08:40 la goza dice que no hace una cata sonora pero el

Voz 12 08:44 pero yo recomiendo eh hay que éxito de en Teruel que se dentro ocho exquisito los quesos de cabra de la zona del Moncayo hay hay unos que esos brutales

Voz 13 09:00 bueno pues apuntados queda tales suena tiene aquí vamos

Voz 5 09:04 con tres tres dos tres siete cero cuatro cuál es vuestro queso preferido

Voz 14 09:10 de hermana totalmente de acuerdo con que el queso manchego está sobrevalorado súper aburrido donde se ponga un par esa no un Cabrales eh que se quite manchego manchego aquí has venido tú aquí manchego a nada que sabes a qué eso eso ya lo pone ahí que camino manchego

Voz 15 09:31 como poco Bío uno poder

Voz 0605 09:33 no te hoy pero desahogarnos como Inma en was a un abrazo Inma la encuesta

Voz 0107 09:38 sigue abierta en arroba de buenas y el teléfono como siempre

Voz 0605 09:40 en activo el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro día

Voz 1491 09:45 en la producción y Borja González en la técnica empieza el viernes de empieza de buenas a primeras

de esa con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 16 11:14 pasa un minuto de las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias

Voz 17 11:18 mis

Voz 5 11:24 es siguen nadie salte de la cama antes de tiempo que no estamos escuchando los amaneceres de Carlos de Ita ese sonido de hecho nos queda un poco lejos es el sonido ambiente del ser en Getty en Tanzania allí vive podríamos decir él Carlos de Ita ventana que se llama Antonio grullas y que este jueves ha vuelto a la SER después de mucho tiempo

Voz 16 11:44 no el olor Tito fuerte ya que ley ha puesto aventurero biólogo Antonio Puerta

Voz 18 11:57 la naturaleza que eso eso que ver con avutarda lo tuyo te fijas bien que tarda buscando el tema del sexo drogas que es tu caballo tu caballo de Bayo

Voz 16 12:09 sexo drogas lo que se escucha es no no es mi tema porque no no yo no hablo de personas hablo de animales pero eso sí

Voz 0107 12:22 Antonio ha estado meses recluido en el Parque Nacional le Tanzania está antropólogo lleva tanto tiempo en África que ya lo sé ya lo considera su hogar estamos hablando de una persona que ahora mismo sería incapaz de ponerse a hacer cola en la Tesorería de la Seguridad Social

Voz 19 12:37 por qué tal por ahí quedan muy de Cher en para mí en casa donde me siento seguro me estoy tranquilo ahí es cuando vengo a la ciudad me me me agobio me da me da miedo todos los coches las señoras mayores tome

Voz 20 12:51 si será también

Voz 19 12:54 todas todas las mayores a partir de veinte no sé si es por mi pelo largo me miran con con odio por la Guardia Civil y sí sí sí

Voz 16 13:04 como yo como ellos hubieran con odio odio en fin yo ahí buscas la tranquilidad que esté tranquilo yo

Voz 1491 13:11 si esto de la desconexión la naturaleza los paisajes todo eso está muy bien queda muy bonito muy apetecible pero no hay que olvidar que en Getty no hay cucarachas o como en mi barrio mono cucarachas habrá pero no es la única fauna que que campa a sus anchas por el parque esta anécdota es un buen ejemplo del riesgo de andar por ahí libremente

Voz 19 13:31 aunque el otro día tuvo un susto se me permito en el bueno por supuesto otro día en el partido no estaba yo caminando por la el planeo sueño metería dormirá allí en el suelo y cuando desperté coño que no veía nada ciego sabes lo que era que un Leo medio despistado sesentón Mi cada de tal forma que depositó su círculo se Mis ojos claro lo veía todo negro León te ven respingo yo pegó un repito no soy nada nos choca con la mano y quedamos en que ninguno diría nadie nada a nadie es lo ocurrido lo que a ser en qué aunque

Voz 16 14:13 el sabor sí sí pero bueno es que bonita anécdota a viendo pasar repasar dolor de demás

Voz 0107 14:21 bueno pues no es tan bonito como el ser en Getty pero también pasa de todo y también tiene leones hablamos del Congreso de los Diputados allí Pablo Iglesias ha presentado su última gran medida de cara a las generales del veintiocho de abril o por lo menos eso dice el Mundo Today

Voz 1981 14:34 Pablo Iglesias se compromete a cambiar el pañal a todos los españoles si sale elegido presidente llevo meses preparándome y estoy dispuesto a cambiar este país español español asegura el líder de Podemos que no dudará durará dudará perdón en mancharse las manos para limpiar España la Reina Letizia abandona la monarquía tras finalizar sus reportajes sobre la Casa Real para televisión

Voz 0605 14:59 la periodista decidió quitarse en la Casa Real desde dentro

Voz 1981 15:02 para llevar a cabo la mayor investigación jamás

Voz 0605 15:04 izada sobre la monarquía los datos que hasta ido aparecerán en el documental reina por seis mil quinientos setenta días que estrenará Televisión Española este domingo luego doña Letizia recuperará

Voz 1981 15:15 su puesto de presentadora del Telediario Vox exige que los caballos mayores de dieciocho años puedan votar en las próximas elecciones vascas

Voz 21 15:24 al también exigió una reforma de la ley electoral que permita que los votantes de Vox puedan disparar al aire en vez de depositar un voto en la urna

Voz 16 15:34 última hora Arman cuéntanos la procesionar ya del Pino huye a Bélgica tras la retirada de lazos amarillos en Madrid desde el expresident Carles Puigdemont ha grabado varios vídeos en los que se les voy recibiendo a las orugas a las que considera animales represaliados

Voz 1981 15:49 de tiras Arman hablamos ahora con algunos titulares breves y que hay Woody Allen producirán montando a Harry la bandera de España en la que se somos los mocos Dani Mateo un mosquito se prepara para picar al hombre que mató a su padre el pasado verano dos obispos sujetan al Papa por los brazos para que los feligreses puedan besarle el anillo nos nuevos bolsos de Zara se venderán llenos para que no puedas encontrar nada ni en las tomas falsas de dolor y Gloria aparece Almodóvar gritando Rosalía que soy P

Voz 1491 16:24 da un minuto de las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias

Voz 22 16:36 las tres erres con Brian Pere ha entrado Brian Pérez

Voz 23 16:47 estudiar que ha empezado a repartir papeles me sentido

Voz 5 16:49 un poco como como antes de un examen

Voz 0605 16:52 para buenos días para que sepamos de lo que estás hablando

Voz 24 16:56 no porque aquí hay que venir con documentación

Voz 0605 16:59 repartiendo papel es casi casi como un profe

Voz 24 17:02 bueno este viernes os traigo reto de estilo repaso al currículum in rondarán nuestros esperemos que no ir rendidos a Alarte

Voz 1491 17:12 vamos allá

Voz 24 17:17 bueno para extraer hay que viajar hasta Argentina

Voz 0107 17:20 pero de estilo neto de estilo hay que viajar hasta Argentina

Voz 24 17:22 donde los Reyes Felipe y Letizia han tenido viaje de esta durante tres días ha empezado el viaje empezó un poquito accidental y eso la escalerilla que no llegaba el avión estuvieron los Reyes durante una hora en el aeropuerto hasta descender del avión hizo Borrell abajo no espera Borrell abajo porque ya había llevado de Dior

Voz 0605 17:40 no semana lleva a Borrell en la verdad y bueno

Voz 24 17:42 el ERE ya que no llegaba al avión luego incluso se se supo que el avión de los reyes había chocado o medio chocado con el avión Macri así Bono pero parece que todo no

Voz 0605 17:53 sabía pues entonces es lo mismo que sufrimos yo creo que todos

Voz 0107 17:56 los mortales cuando viajamos en avión que muchos este tienen ahí no sabes por qué pero se tarda muchísimo yo creo

Voz 24 18:00 que por primera seguro que ellos hasta más como hombre claro yo creo que por primera vez se sintieron un poco plebe vale entonces bueno la verdad que hasta ahí un poco accidentado pero al final todo ha quedado en el la el viaje de Estado a quedó reducido como siempre a un tema de moda que ha sido el duelo estilo entre la primera dama argentina Juliana Guada isla Reinares

Voz 0107 18:21 GM ha dices que es importantísimo

Voz 24 18:24 aquí viene el despliegue de papeles que estas fotos de estilismo estas fotos se las hemos pasado a Sergio Díez para que la suba el Twitter de de buenas vale vale entonces esto son los estilismos que llevado la reina estos días y que ha comentado toda la prensa rosa en el duelo

Voz 1491 18:40 lo que tenemos que ganar el reto para tenemos

Voz 24 18:43 todo pues la verdad es que dicen que habido semi batallitas no unas ganas por ella unos ganados por unas horas por la reina otros por Julianna no pero bueno ha habido de todo hay que decir que varias revistas de la prensa rosa han hecho recuento ya han llegado a la conclusión de que la maleta de la Reina Letizia ascendía a catorce mil novecientos setenta y uno con ochenta y cinco euros

Voz 0107 19:03 es heavy también que el papelera monarquías haya quedado en un repaso de vestidos de ellas eh ABS

Voz 24 19:08 pero bueno la verdad que ha habido de todo ve desde Pedro del Hierro a a Carolina Herrera Saras osea que estés de Zara por ejemplo entonces pues bueno que la verdad ha habido de los estilo ir en avión poco enfrentamiento porque la visita del año pasado que ella con Macri y su esposa a Madrid pues decía que había ganado ella Julian no entonces un poco como que el es la

Voz 1491 19:33 Tania que cobrarse la la rebaja

Voz 24 19:35 pero bueno la verdad que parece que dejan las cosas la prensa rosa un poquito en tablas y dicen que el tema quedado de Amiri que se diría que ya equivale de Ahmidan ahí sí de Amiri si ya está no hay bueno y además han ido con Sanyo con algún regalito con un maletín de piel el Rey ICO ICO con un poncho con un poncho de lana las reinas es falso entonces pues bueno la vuelta parece que con escalerilla que ha llegado al avión en todo tranquilo muy bien reto de estilo

Voz 1491 20:06 dejamos entonces en tablas vamos con la segunda ronda

Voz 24 20:09 es con repaso al currículum

Voz 15 20:17 bueno de toda la vida no

Voz 24 20:19 todo nos ponemos a repasar el currículum actualizarlo tal es porque siempre tenemos un anhelo muchas veces pues de un futuro mejor un poco más de Mani nuestras vidas no

Voz 1491 20:29 sí un anhelo económico bueno pues eh

Voz 24 20:31 nosotros yo y todos los oyentes tienen que estar atentos a repasar su currículum para una oferta que ha saltado a la prensa rosa a más de una revista eh para ganar Manny Manny del bueno vale os cuento esta oferta es en concreto de mayo CIU le espere que es un multimillonario mundial de tan sólo veintiséis años poco tensión vale él casos que Matthew tiene empresas de comercio electrónico y otros muchos negocios pero el mundo pero este es el principal si is siempre viaja pues a todo tren con todo lujo tal Ica está buscando está buscando un asistente vale Él mismo lo explicaba en un vídeo

Voz 16 21:08 a priori no

Voz 24 21:11 de que necesitaba personas que trabajen duro que sean divertidas espontáneas expertos en informática

Voz 0605 21:16 hasta quedamos totalmente el perfil conocimientos en redes social no sé yo yo es que soy un poco rebelde para estar detrás de Macy hacer historia ha traído más todo lo demás

Voz 1491 21:26 lo decía porque yo soy divertida por lo dan eh hay consideró que esto también bien por lo de los

Voz 24 21:31 los conocimientos en las redes sociales la ambición el estar dispuesto a aprender esto es un poco como muy vuestro no he dicho oye igual se lo plantean

Voz 0107 21:38 nada

Voz 24 21:39 bueno entonces que ese gana con esta oferta todos los gastos pagados desde luego durante los viajes cincuenta y dos mil dólares anuales que todo el mundo ha flipado absolutamente

Voz 0605 21:48 si el ojo que esto no es todo

Voz 24 21:50 sumar incentivos extras etcétera

Voz 1491 21:52 dos extras bonos porque por ser más

Voz 24 21:55 simpático no pues por trabajos que no estén incluidos igual en lo que viene a especie explica

Voz 0107 22:03 específica que amiga

Voz 24 22:05 en el mismo contrato no entonces pues claro esto te puedes ir bastante más arriba pues bueno hay que decir que la prensa rosa asaltado esta oferta la prensa rosa española porque no es habitual ya me intriga la última R rendidos Alarte no rendidos al arte aquí ha habido un poco de polémica vale porque os vengo a hablar de una persona que parece que todo lo que toca lo convierte en oro sigue además hasta o con mucha polémica estas semanas por qué se ha desvelado su supuesto casi no escuchábamos al alcalde de Valladolid ni más ni menos hablar de los quinientos mil euros por concierto que le pedía Rosa

Voz 1491 22:37 con lo comentábamos en lo de Torija este lunes en el programa del lunes sí sí todavía

Voz 24 22:41 pues parece que hay un poco de polémica que de la que se habla que ha podido aprovechar Rosalía porque antes del cierre de esta semana ha sacado en nuevos Bosingwa

Voz 0107 22:51 bastante criticado vale bastante crítica

Voz 24 22:54 a gente que lo ha amado ingente lo puedo

Voz 0605 22:56 vas a escuchar porque yo todavía no lo he escuchado entonces vamos a escucharlo

Voz 25 22:59 tengamos todo en Honduras nos trae una figura dictó hoy Atom tempura

Voz 1491 23:10 la Liga vuelve más al reggaeton con ella

Voz 24 23:15 en un avión Airbus más las

Voz 1491 23:17 quien también tiene un poquito de flamenquito eh pero es más más centrado Rosalía pero tiene más REC más centrado en el reggaetón a mí no me disgusta vamos a escucharlo uu rosó sobre todo enumera la gente no en fin debería haya

Voz 24 23:38 hola qué tal pues pues también pues él era ese toque Cillo de extraer reggaetón que ya estaba perdido un poco en pro del flamenco

Voz 1491 23:45 bueno aquí ha venido un poco la crítica porque eh

Voz 24 23:48 si la gente está diciendo un poco que se ha aprovechado del tirón de lo del caché

Voz 0605 23:52 para adelantar el lanzamiento

Voz 24 23:54 ah bueno pues puede ser pueden donarlos

Voz 1491 23:57 no sería perfecto porque al final El Mundo exceso

Voz 0605 24:00 cada uno juega sus cartas y estrategia

Voz 0144 24:02 es pues un poco para todos ya no Bono pues se vamos a ir al concursante no Sito

Voz 0107 24:11 realmente es muy desagradable esta sintonía pero como es viernes siempre sienta bien aceptamos no

Voz 26 24:22 bueno chicos vengo a ver a ver qué tal os da este viernes os traigo la artista un artista femenina se saltó a la fama en mil novecientos ochenta y cinco y que ha sido la intérprete femenina con más semanas en la primera posición de las listas de éxitos

Voz 27 24:41 in the Word Mariah Carey

Voz 13 24:45 Celine Dion no si es semana de entiendo un artista nacional

Voz 0605 24:51 pero no es un artista internaciones International internacional bueno pues mire a buenos

Voz 0144 24:56 os puedo decir que además de cantante ha sido actriz Whitney Houston Yale lo Whitney Houston puede ser algo incluso Whitney Houston

Voz 1491 25:05 es que lo los ochenta son mi época es que todos

Voz 15 25:10 yo también soy muy joven y

Voz 24 25:14 para todos los que estáis desde casa pero tengo más controlados

Voz 5 25:17 los dos son joven

Voz 24 25:20 pésimos los dos bueno yo también claro más joven que ellos dos incluso

Voz 0107 25:24 pero además ha sido súper rápido con dos pistas que saltó al ochenta y cinco ochenta y cinco

Voz 1491 25:28 a mí lo que más

Voz 5 25:31 pues ha estado en el número uno para mientras le da la claro

Voz 1491 25:33 de no me he ido a grandes grandes intérpretes solistas que podrían rondar esa época pop Mariah Carey podría haber sido tengo que

Voz 24 25:41 decir además que lo que es la artista femenina más galardonada de todos los tiempos y que en dos mil uno firmó el contrato con el salario más alto de la historia de cien millones de dólares y obviamente pues estamos hablando de Whitney Houston

Voz 5 25:54 el cantaba como los ángeles

Voz 28 25:57 pues no chicos Whitney Houston nos dejó con Whitney Houston que disfrutéis del fin de semana

Voz 24 26:03 me voy con Ndi Simmons

Voz 5 26:06 segundo para celebrar que hace

Voz 1491 26:08 es la primera vez que ganó algo en dos semanas espero que hagas algo especial

Voz 0107 26:12 el fin de es la primera vez que mitad tengo unas cañas

Voz 1491 26:15 algo iba decida hoy pero no me merezco que me inviten

Voz 13 26:20 perfecto Brian

Voz 24 26:22 ahora ya han montado Arabia apoya rapidamente luego chao

Voz 0335 27:01 Jones tardó en esperar en la música comenzó su carrera pasados los cincuenta pero una vez lo hizo estaba dispuesta a comerse el mundo

Voz 0084 27:17 Sharon Jones no era alta guapa ni tenía la imagen para ser una estrella pero era inmenso cuando estaba en la cima de su carrera le detectaron un cáncer acabó con su vida antes de morir tuvo tiempo de volver a los usted

Voz 1491 27:30 Mario pelo y a medio gas

Voz 0084 27:33 a medio gas de Sharon Jones era mucho gas tras recuperarse temporalmente Jones canta una canción que definía su forma de entender la vida de luchar contra alcanzo los canciones de este disco han cambiado su significado me contó cuando le entrevisté en dos mil catorce una de esas canciones es el tema de esta noche retirada grito enérgico contra el cáncer para que ese fuese de su cuerpo

Voz 5 28:38 el cáncer la mató hace tres años pero su voz ya es eterna Ritz de Sharon Jones en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 31 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 7 30:02 eh

Voz 0144 30:07 hay daba buenos días buenos días uno de los grandes fichajes del PP el hijo del ex presidente Adolfo Suárez y ahora número dos del PP por Madrid Adolfo Suárez Illana ha dicho esto sobre el aborto en Onda Cero

Voz 32 30:17 que hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo un niño muerto en Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento eso es una vida seguro si no lo tocamos eso acaba siendo una vida eso es incuestionable el que a mí me digan que se pude matar antes o después los neandertales también lo usaban Topas que esperaban a que naciera entonces Le

Voz 0144 30:46 cortó dos horas después esta ha sido su forma de disculparse

Voz 15 30:50 luego como yo decía lo siento mucho juntos

Voz 0144 30:57 su jefe Pablo Casado no ha matizado ni una coma de sus palabras y lo ha justificado así esta noche en Telecinco

Voz 19 31:02 bueno ya he dicho vamos que tiene tiene una posición muy cara porque el el exmiembro de la iniciativa Red Madre las iniciativas que nosotros proponemos tienen una demanda por parte de las familias y por parte de muchos jóvenes

Voz 0144 31:13 en la Audiencia Nacional el ex comisario Villarejo ha reconocido que la policía patriótica durante el Gobierno del PP investigó a Pablo Iglesias y no sólo eso según ha podido saber la SER Villarejo ha intentado salpicar a Soraya Sáenz de Santamaría reconoce que la operación de la Policía para espiar a Iglesias existió y que fue porque la pequeñita refiriéndose a Sáenz de Santamaría dijo que podemos estaba subiendo mucho en intención de voto y que había que compensarlo el abogado del ex comisario dice que Villarejo sólo hizo de mensajero

Voz 33 31:38 él no participaba en ninguna campaña hay sobretodo en ningún

Voz 34 31:41 el robo de ningún documento

Voz 35 31:43 ni del PP en braille ni de nada deberían preguntarse de dónde salió se drive informe pues como se fue suspendida

Voz 0144 31:53 y sobre sanidad la organización que representa a los médicos colegiados de España presenta una propuesta porque asegura de que no aceptar esa propuesta que han presentado el Sistema de Atención Primaria se colapsará de aquí a dos mil veinticinco aseguran que hacen falta más de dos mil médicos de familia para rebajar el número de pacientes por médico porque la situación dicen se está haciendo insostenible Laura mal

Voz 1509 32:12 caminamos hacia el colapso financiero y de plantillas los trece mil ambulatorios que hay en España reciben hoy menos financiación que en los años ochenta Icon los cupos actuales el hueco para que nos vean nuestro médico de cabecera se dilata dos días una semana o más en el treinta por ciento de los casos pero a pesar de la urgencia al Gobierno se le ha abierto un agujero en su estrategia para relanzar la primaria porque le acaban de dimitir los dos coordinadores Aún así el número dos del Ministerio Faustino Blanco es optimista

Voz 36 32:39 el Plan Nacional primer puesto en misterio en marcha continúa sin ninguna duda en los coordinadores ha presentado su dimisión bueno pues hasta aquí ha hecho un recorrido estamos en una fase muy avanzada y que sobre todo se traslade un plan de acción

Voz 1509 32:52 la Organización Médica Colegial cree que esos dos mil doscientos médicos de familia extra que haría falta contratar costarían apenas cien millones de euros al año una cantidad que aseguran se ahorraría en menos derivaciones a urgencias y menos ingresos

Voz 0144 33:05 de momento es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 13 33:08 en verse

Voz 7 33:11 servicios informativos

de esa primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 5 33:35 pues así como nos ha contado a ir abajo vamos a cerrar la semana en lo informativo ya estamos pensando todos claro

Voz 1491 33:42 en el fin de semana así que nos queda por saber qué tiempo vamos a tener Luismi Pérez cuéntanos buenos días

Voz 34 33:48 buenos días Marina mira antes de nada la previsión que vamos a dar es no matar al mensajero sobretodo eso yo vale vale para qué

Voz 5 33:56 n malo el fin de semana viene peor viene P

Voz 34 33:58 peor para hacer actividades al aire libre que ya estamos durante esta semana hay que decir una cosa ahora iremos matizando pero no va a ser un fin de semana lluvioso ni en todo el país ni de perros ni con un viento generalizado ni con una bajada fuerte de temperaturas pero irán apareciendo los típicos chaparrones de primavera de momento hoy va a ser una jornada bastante tranquila en Baleares y en la península despertamos con algunas nubes cerca del estrecho también en el Pirineo de Aragón sobretodo en el interior de Galicia en el interior de Asturias nubes que se disparan esta tarde parecerán otras en las montañas sobre todo cerca de Galicia de Castilla y León en el Pirineo y en el Sistema Ibérico incluso en el Pirineo entre la zona de Huesca Lleida Marina Aitor algún chaparrón eso esta tarde también chaparrones en Canarias los tenemos ahora sobre todo en La Gomera El Hierro y La Palma allí esta tarde aparecerán incluso con fuerza en Tenerife y en Gran Canaria tarde noche mañana empiezan a hablarse por el sur del país esas nubes más abundantes en Andalucía en Murcia en el sur de la Comunidad Valenciana por la tarde muchas nubes en el interior de la península con alguno chaparrones en Extremadura en Madrid las dos Castillas chaparrones significa ratos de lluvia hay poco más cerca de la sierra sobre todo el domingo sí que las nubes van a ser mucho más abundantes la lluvia pertinaz se va a hacer el general incluso en casi todo el Mediterráneo especialmente en la Comunidad Valenciana chaparrones más aislados en el resto del país sobre todo en Asturias Galicia Madrid las dos Castillas Extremadura y Andalucía por tanto el domingo va a ser el de un poco más complicado también en Baleares y en Canarias será mañana el día en el que volvamos a tener que usar los paraguas por la tarde

Voz 1491 35:32 Llanos cuántas de Luismi que las tormentas pueden pesar lo mismo que doscientos mil elefantes pero sería más elefantes de colores porque

Voz 5 35:40 los rayos nosotros son iguales no no siempre tiene M

Voz 1491 35:43 como color

Voz 34 35:44 así es los rayos recordemos aquello los rayos es cuando se ve la culebra cuernos se ve esa línea de de de luz que es lo que sería el el al descarga eléctrica y el relámpago los todo el destello todo el fogonazo que provoca todo el reflejo bien eso Se esos colores de rayos relámpagos la gente cree que siempre son blancos Hinault tienen diferentes colores los más típicos si son los blancos un color blanquecino pero podemos tener otras cuatro cuatro tonalidades de tipos de Rayo que básicamente serían los azulados o incluso rosas los que son más amarillos los que son y os que había cuatro más no hay tres más está el blanco y tres más ese azulado Rosa hace pocos digo el color amarillento y el color rojizo entre naranja incluso rojizo que nos están advirtiendo esos tipos de colores pues bien lo que tenemos dentro de esa tormenta en las tormentas no siempre habrá la misma energía hay tormentas que son muy pequeñitas pequeñitas en el sentido de un de un ámbito territorial pero pueden tener muchísima energía dentro pueden albergar vientos muy fuertes pueden tener muchísima cantidad de agua pueden tener muchísimo la cantidad de hielo en forma de granizo o en forma curso de pedrisco o pueden tener mucha cantidad de nieve por tanto en función de lo que él pero domine dentro de esa nube los rayos que están generando esas tormentas esas descargas eléctricas serán de de un color u otro ya os digo yo

Voz 1491 37:11 de Bernini veinte percibe bien se percibe sí sí ahí

Voz 34 37:13 dices que es algo muy como muy sutil que parecen todos del mismo color pero

Voz 0605 37:18 pero no sé si te ves

Voz 34 37:20 hay otras veces la mayoría de las

Voz 1491 37:23 todo tal Tony Nikos centros que no me entre los que no me lo es todo

Voz 0605 37:26 dirían sí pero yo el azulado Ador

Voz 1491 37:29 esa tampoco sé muy bien lo que bueno pero

Voz 34 37:31 Luisfe en esos cuatro colores hayan

Voz 0107 37:34 uno que nos avise de que hay más peligro

Voz 34 37:36 sí sí sí a ver para que nos entendamos se cuando lo vemos de color blanco es la típica tormenta que puede ser fuerte pero normalmente no provocará demasiados problemas porque son nubes que duran poco rato es la típica torcedura la que dura veinte treinta minutos hay que decir una cosa lógicamente subrayó se ven mejor de noche porque de día aunque el cielo el oscuro cuesta más deberes sus rayos en los más peligrosos si los vemos de color amarillo si los vemos de color amarillo son los más peligrosos porque porque no se está diciendo dos cosas una que esa tormenta es bastante seca que no tiene cantidad de agua suficiente como para dar un buen chico

Voz 0605 38:09 y segundo porque hay bastante polvo en sus

Voz 34 38:11 pensión ese mismo polvo en los días de mucho calor es el que provoca ese color más amarillento porque es más peligroso porque gran parte de esa tormenta lo que produce son descargas eléctricas que se llaman rayo nube osea eh rayo nube tierra mejor dicho que sólo los rayos que caen al suelo por tanto si caen al suelo en un terreno seco y luego no llueve pueden provocar incendios forestal

Voz 0605 38:33 la provocan incendios forestales naturales

Voz 34 38:36 pero de color rojizo el el Rayo de color rojizo si lo vemos desde la lejanía nos pueda avisa también de de algo peligroso porque los rayos de color rojizo Nos dicen que las tormentas son muy activas en cuanto a lluvia osea son lluvias torrenciales las que hay dentro por tanto amarillo sería tormenta seca todo lo contrario sería Rayo de color

Voz 1375 38:57 jo por último si los vemos de color

Voz 34 39:00 tu lado azulado incluso de color azul azul marino pues eso no se está diciendo que dentro de esa tormenta hay mucho hielo hay mucho granizo o mucho pedrisco por tanto sin una nube se va acercando hacernos a la idea que a buen seguro podrá haber una buena granizada si los vemos de color azul

Voz 1491 39:17 o sea que te puede caer bastante granizo encima pero un rayo cuantas probabilidades hay de que te caiga un rayo

Voz 34 39:23 Antonio era un titular un titular pues casi cincuenta veces más que te toque la Primitiva me es más fácil

Voz 1491 39:32 un Rayo que que te toque la Primitiva pues mira

Voz 34 39:35 cada cincuenta rayos que te caiga ante tocará una vez que tengamos una idea hombres pero primero que la I más difícil pero

Voz 5 39:43 multiplica las probabilidades de que a otro le caigan rayos pues bueno

Voz 34 39:46 hecho primitiva mira os voy a decir dos cosas así curiosas la el Rayo en si tenemos una posibilidad entre tres millones y medio de cada tres millones y medio que caen al suelo uno nos puede afectar que no significa que no pueda matar claro pero vamos nos va a dejar bastante lisiados eso seguro toca de segundo el el el y el récord del mundo de caída de rayos a una persona fue a un señor que le cayeron siete

Voz 0107 40:11 madre mía ninguno de los siete es lo mató

Voz 34 40:14 siete lo lo mató pero ganamos

Voz 1491 40:16 Ecos de personas a las que les ha tocado la lotería como a fábricas de verdad a esto de las probabilidades ya

Voz 34 40:22 es la desgasta para romperla de decir que esa persona no murió acabó muriendo luego pero no de rayos sino de un tema sentimental fíjate tú

Voz 0605 40:31 cuando mental eso mata es más que la verdad que ese es mi pues muchas gracias al fin de semana de adaptarlo el abrazo no

Voz 7 40:46 es

primero con Marina Fernández

Voz 5 41:07 nada parece que os de empeñados en seguir equivocados porque sigue ganando hasta ahora la encuesta la encuesta de que esos gusta más bueno sigue ganando el queso manchego que están muy rico insistimos que no los manchegos no me encanta pero las otras tres opciones que son Cabrales casa tenemos que decir que en Twitter había muchos jefes

Voz 0107 41:25 sobres de la torta del Casar como que han hecho mucho ruido en comentarios pero luego tampoco han votado ya pues en vez de comentar que también está muy bien pero también pues movilizados votar también en Twitter están al menos de acuerdo en que hay una regla para ver si el caso es bueno Stephen contra más apesta mayores la ingesta de lo dice Hodge Robayna

Voz 5 41:41 Emilio Romero compañero de Radio Azul de ser la mancha nos invita a Villarobledo a comer un buen queso manchego y José María Android se queda con cualquier queso curado de oveja de Cabra sea de donde sea pero eso sí siempre con un buen vino claro es que el vino que no explica es verdad nada Wen Jiabao es que el que eso ayuda a que el vino sepa mejor es decir la expresión que no den con queso viene de ahí si te dan a probar un vino te ofrecen con queso es porque sé que va a hacer que el vino te sepa mejor

Voz 0107 42:13 el unirá también tenemos propuestas que son top top como las de arroba Diego H ochenta que escribe que de la Peral que esos sí que es un caso azul francés parmesano

Voz 1375 42:23 hoy Amsterdam grupo ayer nivel

Voz 5 42:26 con nieve nivel el balón es que no nos gustan pero bueno la encuesta sigue abierta a rueda de buenas Twitter puedes mandarnos notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 26 42:45 se sabe está hecho lo besas está cerrado Hassan al Madrid a partir este verano logre y ya sabéis que está muy complicado aunque el Madrid no va a dejar de intentarlo parece que lo de papel es imposible este año veremos lo de Neymar bueno son los nombres que se barajan los que sabemos que están en la mesa encima de la mesa de la la directiva del Real Madrid

Voz 5 43:07 avanza la temporada nos acercamos a la que seguramente va a ser la mayor red

Voz 0605 43:11 solución del Real Madrid en cuanto a fichajes de

Voz 5 43:13 muchos años van a salir de club muchos jugadores van a llegar también otros tantos Manu Carreño ha lanzado esta noche un nombre del que no se había hablado mucho hasta ahora

Voz 26 43:21 hay que añadir alguno más también ha estado Ramada ni en la conocido a gente de unos cuantos futbolistas sobre todo croatas aunque llevamos un poco de todo pero ahí lleva Savic lleva Clinic lleva Jobbik lleva Jobbik lleva también a Marcos Alonso el Espanyol lleva a un tal Pjanic qué le gusta mucho a Zinedine Zidane esta tarde ha estado Ramadán y esta gente reunido con José Ángel Sánchez el director general del Real Madrid yo repito a ese nombre el de Pjanic que gusta mucho a Zinedine Zidane enseguida los planes enseguida que está intentando fichar Ike puede fichar el Real Madrid porque una cosa es tener músculo financiero para hacerlo que el Madrid lo tiene como hoy publican los compañeros de Équipe donde ponen quinientos millones para fichar y otra cosa es que te puedas traerá los que quieras traer

Voz 0107 44:10 es curioso lo que lo que dice Manu porque es verdad que el Real Madrid siempre sale en los rankings de clubes más ricos del mundo pero en los últimos años no está gastando uno no está gastando nada no se debe a un problema del precio de los jugadores se debe a sus altos salarios yo sigo pensando

Voz 1375 44:25 Madrid tiene un problema muy gordo muy gordo es la pasta que tengan que la tiene para fichar sino la pasta que hay que tener luego para parar las fichas de las estrellas mundiales europeas

Voz 26 44:37 es un problema gordo que tiene en Madrid Barça no digo el Madrid sólo Marie Ivars exactamente igual y Atlético porque

Voz 1375 44:43 si quieres a Griezmann le tienes que soltar veinte kilos uno detrás de otro en fila india Si no se te va ingresos pues tener uno y cuando lo tienes siete desequilibra la plantilla el que más cobra erramos con doce doce doce los cobran en la Premier tú llamas ahora Hurricane eh resaltó trescientos porque hay el Madrid los puede con los puede pagar ahora luego tienes que decirle a Cain cuánto gana en el Tottenhan y cuánto le vas a dar aquí y ahí es donde está el problema insuperable pagarlo es un problema de incendio tal vez pues tema que te va a decir sí aquellas para no veinticinco a mí me vas a pagar veintiséis cuánto va vas a pagar en va a P de sueldo cuanto las ya no te digo la barbaridad que supone compraran Aimar comprara en papel sino la pasta que le tienes que poner en un contrato de cinco años o seis a esta gente es que es una burrada

Voz 1491 45:34 ya ves uno de los que más cobra del mundo es Leo Messi esta semana está en boca de todos porque tiene molestias en el pubis es un tema delicado porque si ese dolor va más podría convertirse en una pubalgia una lesión muy molesta según ha explicado el doctor Ripoll

Voz 26 45:46 en qué momento esa delgada línea se para lo que estamos viendo de momento en Messi que son solamente molestias en el pubis de una pubalgia

Voz 6 45:55 pues es al digo efectivamente de la que es muy delgada y empieza a difuminarse cuatro en todo el golfista Paco porque estamos una lesión que sea por ejemplo que impida jugar como hay alguna general de lo que les han duele muchísimo después de los partidos lastra al futbolista le resta confianza le resta capacidad para driblar de resta capacidad para ser

Voz 26 46:23 cuando llega Isère rebasa esa delgada línea del pubis de molestias en el pubis a la pubalgia eso se puede curar con tratamiento conservador y descanso y tal o al final al quirófano

Voz 6 46:35 si hay una opción conservadora siempre pero no olvidemos que futbolistas de la talla Xabi Alonso por ejemplo después han tenido que pasar por el quirófano por este motivo eh estamos hablando de futbolistas como listón muy informal es y es el propio futbolista el que lo pide esta lesiones que lo pido ser doctor mide yo es que no puedo más con este calor y entonces pues se hace una operación que por cierto estaba sencilla lleva sus buenos tres meses tres meses de recuperación

Voz 0107 47:05 bueno no está Messi también hay futbolistas que llegan a profesionales muy tarde en esos casos lo suelen disfrutar más en Gallego tiene treinta y dos años juega en el Huesca desde hace dos meses y este domingo va a jugar en el Bernabéu por primera vez en la máxima categoría

Voz 1375 47:19 eso ya queda atrás ya es futbolista profesional pero no sé si de alguna manera está presente todavía en en en la mente de Gallego

Voz 38 47:27 no yo creo que eso gente mucha gente mucho porque estaban pero se muestra y eso pasó cuando yo tenía dieciocho a los veintiuno años veintidós creo que ya estaba en Segunda B entonces pero algunos de lo entiendo un poquito más de lo normal claro yo estaba trabajando once años parece bien bueno dijo que ningún año anterior iba a reparar el aire acondicionado me voy a casa no te pero bueno no nos ponemos

Voz 40 48:06 eh

Voz 16 48:13 seguro que casi todos los sabéis pero somos lo que queda algún despistado como casi casi acabo de enterarme

Voz 1491 48:19 desde mana malas noticias este fin de semana va a ser una hora más corto porque llega el horario de verano la madrugada del sábado al domingo nos toca adelantar el reloj a las dos de la madrugada van a ser las

Voz 0605 48:29 sí según la propuesta que hizo la Comisión Europea

Voz 0107 48:32 si hace unos meses este cambio de hora iba a ser el último pero nadie se pone de acuerdo y la medida se ha retrasado hasta dos mil veintiuno parece una tontería pero es que

Voz 1375 48:40 no es tan fácil elegir con uno u otro todo depende a quién se pregunten

Voz 16 48:50 buenos días amigos buenos días solamente son buenos Larry

Voz 1491 49:02 calidades que no amanece a la misma hora en la localidad menorquina de Castell el punto más a este de España

Voz 0107 49:08 en el punto más al oeste Finisterre en en Galiza vamos a ver las diferencias tomando de referencia lo que va a pasar hoy mismo nada en un rato penúltimo

Voz 20 49:17 si antes del cambio de hora a qué horas saldrá el sol en las Castell saldrá a las seis y treinta y dos minutos de la mañana y en Finisterre es casi una hora más tarde a las siete yp veinticinco minutos de la mañana en cambio Galicia tendrá más sol por la tarde exacto el sol se dejara de ver en Finisterre a las ocho menos dos minutos

Voz 1375 49:35 la tarde en Menorca a las siete tres

Voz 20 49:38 minutos de la tarde obviamente el cambio de este fin de semana no afectan interesa por igual a ambos territorios

Voz 1667 49:43 a partir del domingo es más probable que la mayoría de los gallegos vuelvan a tener que levantarse cuando todavía no ha salido el sol cuando todavía no ha amanecido aunque ganen una hora más de luz por la tarde algo que sin duda agradecerán más en Baleares ocurre lo mismo pero a la inversa cada año cuando entramos en el horario de invierno

Voz 5 50:05 pues precisamente esa diferencia entre territorios y ha sido la principal dificultad en contra

Voz 1491 50:11 la Comisión de Expertos creada por el Gobierno

Voz 5 50:14 no de España para estudiar si merece la pena y merece más la pena mantener o no el cambio de hora

Voz 0107 50:20 un grupo de trabajo que después de seis meses seis meses no ha llegado a ninguna conclusión uno de los argumentos que siempre se utiliza es este que de que el cambio de hora está pensado para ahorrar energía pero es algo un poco mito podríamos decir escuchar Aitor Domínguez forma parte de esta comisión es investigador para el Ministerio de Transición Energética sacarnos de dudas hay o no hay

Voz 20 50:41 ahorro energético con el cambio de hora pues ahora mismo sería

Voz 0107 50:43 muy difícil de discernir porque en primer lugar nosotros