De Buenas a Primeras (02/04/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena Ser de primeros

Voz 3 00:15 con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 6 00:34 sí

Voz 8 00:50 sí que se lo ha tomado en serio el mes de abril hola qué tal buenos días porque hoy va a llover incluso va a caer alguna tormenta en buena parte del centro de la península en Madrid en Castilla La Mancha ídem nuevo también en Aragón Cataluña y la Comunitat Valenciana catorce grados hasta ahora en Alcantarilla Murcia temperaturas en principio sin cambios respetadas más de medio millón de trabajadoras en España seiscientas diecisiete mil trabajadoras están empleadas en una situación dicen de desigualdad amparada por la ley son el único colectivo sin derecho a paro aunque hayan trabajado años

Voz 9 01:34 con catorce años de estar aquí trabajando y del empleo doméstico actualmente tengo más de cinco meses de desempleada sin ningún derecho a paro estoy sobreviviendo porque tengo el apoyo de una pared

Voz 1895 01:49 cuando se jubilan subvención ronda los quinientos veinte euros que es la mitad que la media del país

Voz 9 01:55 tengo que ir viendo cómo sus tuvimos es una es una es día a día de sobrevivencia las empleadas domésticas Estamos en el umbral de la pobreza se imagina

Voz 8 02:04 no puedan cogerse una baja hizo una década tres trabaja en negro sin cotizar

Voz 9 02:09 todos los empleados de los empleadores no quieren contratar porque tienen que pagar más nos vemos el circunstancia de que ellos va a contratar empleadas en negro

Voz 1895 02:19 a las pueden despedir por desistimiento o lo que es lo mismo si el empleador quiere aunque no haya ningún motivo para hacerlo

Voz 10 02:26 exempleado empleadores no le dan el palo económico justo al trabajo que hacemos también les falta empatizar con nuestro trabajo Guapa pastilla trae consigo la explotación

Voz 8 02:38 es la situación de las empleadas del hogar en España nueve de cada diez son mujeres una situación denuncian como decíamos de desigualdad amparada por la ley que no sea solucionado con la reforma de dos mil doce

Voz 1895 02:50 en algunos aspectos han avanzado antes ni siquiera era obligatorio pagarles el salario mínimo en metálico casi la mitad se les podía pagar en especie por una cama la comida pero siguen siendo uno de los sectores más precarios de todo el mercado laboral

Voz 8 03:03 por recapitular lo que piden lo que han pedido este fin de semana en una manifestación en Madrid es tener derecho a paro como el resto asalariados salir de la economía sumergida para poder cobrar un sueldo mínimo no precario y una pensión que no las empuje a la pobreza una de cada tres aunque Stegen activo aunque todavía estén trabajando están por debajo de ese umbral a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a analizar la situación de estas trabajadoras saber exactamente qué dice la ley actual con la abogada Arantza Tapia Aguirre autora de un informe sobre este sector para la Fundación Alternativas vamos a preguntarle también si estamos cumpliendo o no la ley la normativa de dos no el doce y cómo habría que cambiarla si hay que cambiarla en su opinión y en el hogar nos quedamos en el hogar de cada uno para saber qué productos molesta más que sitios termine sin tener un repuesto a mano es la encuesta de hoy en arroba de buenas en Twitter una de esas encuestas de desahogo porque normalmente es otro el que nos deja sin avisar pues sin papel higiénico

Voz 1 04:11 jo sin leche sin gel de ducha o

Voz 8 04:14 sin pasta de dientes notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete

Voz 3 04:17 cero cuatro Julia de Alicante me puedo jabonero con mucha

Voz 1602 04:21 tomar el café sin leche o cepillar los dientes y de la paz pero sin el papel higiénico es el producto básico por excelencia lo compró de cuarenta cuarenta ya sabéis que la soledad es recorrer el piso entero haciendo el pingüino en busca de un rollo de papel higiénico con los pantalones por los tobillos

Voz 1895 04:41 el cineasta podríamos decir que es la nueva definición de soledad no que que compartís la mayoría el sesenta y seis por ciento habéis votado por el papel higiénico que arrasa muy por delante de las otras tres opciones pero como siempre claro Nos estáis apuntando algunas que se no sabía que no se nos habían ocurrido

Voz 12 04:58 buenos días he votado por el papel higiénico porque bueno evidentemente es lo más incómodo pero se nuevos habéis dejado una importante no hay nada peor que estar a punto de comprar abrir el cajón y que no ya preservativos ahí amigo

Voz 1 05:10 a ver pero lo normal es que los preservativos dos hayas acabado tú mismo hoy que no se había repuesto no porque yo si vives con tu pareja y ha acabado los preservativos y que en Pérez es un probado

Voz 1895 05:20 bueno yo creo que directamente

Voz 13 05:22 no está claro si usted es uno mismo

Voz 8 05:25 la especie como de auto boicot entonces bueno no no funciona muy bien para en cuesta de hoy porque lo que nos gusta es poca orientar nuestra rabia en otra persona que es la que bueno la que ha terminado o el papel o la pasta de dientes o el gen lo o lo que sea lo de la rabia es lo que me va a mí y a Jorge de Madrid

Voz 14 05:44 me lo que me molesta es el papel higiénico sí pero estoy con Marina si veo la pasta de dientes apretadas mirada del tubo eso me desespera muchísimo más que esté agotado el dicho de añado uno más la bolsa de basura tú has a tirar algo de pronto nuevos pero claro donde te puedes enfada porque por lo menos la otra persona de suele forzó de tirar la basura no

Voz 1895 06:05 es verdad esto de de la bolsa de basura también tiene que ser muy molestos

Voz 8 06:09 molesto aunque ahora la mayoría de las

Voz 1895 06:11 Casas acumulamos también más otras bolsas de plástico siempre ahí como alguna alternativa pero

Voz 8 06:16 yo sí me hago auto boicot si la quito la lleva el contenedor se me olvida volver a ponerle de repente estoy ahí cocinando con todo ya un poco manos sabes manga por hombro no podía admirar algo no hay bolsa

Voz 1895 06:30 pues eso le puede pasar a José Luis de San Blas pero también otras muchas cosas como siempre porque tiene una buena lista de opciones

Voz 15 06:38 que no haya ni un papel ni un bolígrafo ojo se había hay encima pilas para los mandos los kleenex gente como cosa como yo las pintar de la ropa se qué pasa pero desaparece

Voz 8 06:51 vamos a tener que a José Luis cuando distinguimos las encuestas porque siempre se ocurre un montón de muchísimos no nos cuesta pero ésta que apunta José de Málaga desgraciadamente yo me conozco muy bien

Voz 11 07:03 yo que me lista sería tan grande que lo que opté fue por coger el blog de notas del móvil cada vez que veo que algo se está acabando lo anoto cuando voy al supermercado el hecho un vistazo hasta ahora va bien pero lo peor era el tema de la bombona de butano cuando estaba en plena ducha se acababa yo creo que eso es lo lo peor que podían

Voz 8 07:22 lo peor salida cambiar la bombona mojada en jabón agua helada y odiando profundamente a quién se haya dado la última ducha yo creo que

Voz 1895 07:30 lo que pasa es que sois unos maniático es como Diego de Zaragoza acabe el papá

Voz 16 07:34 el del baño que no tenga cervezas frías en Nerea que tenga que dar la vuelta jabón encontrarme los calcetines de

Voz 13 07:40 mis hijos molesta la vida

Voz 16 07:43 por el suelo del dormitorio eh etcétera etcétera

Voz 13 07:48 era vamos hay un millón de cosas vamos que nos Mr

Voz 8 07:51 no sabemos lo eso queremos saber qué en Ermua vosotros encontramos terminado vacío y sin repuesto en vuestra casa papel higiénico leche gel de ducha o pasta de dientes podéis votar a comentar en arriba

Voz 1895 08:01 las en Twitter o contarnos que os molesta vosotros o yo qué sé alguna anécdota o lo que queráis en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1 08:09 nosotros tenemos un Sergio diez en la producción tenemos un Borja González en la técnica sí que tenemos todo lo que necesitamos para empezar este martes de buenas a primeras

Voz 3 09:59 hoy esas primeras con Marina Fernández Aitor Albizua y se nos ha colado en el estudio Juan López buenos días qué tal

Voz 7 10:07 que eso es decir manifestar que tenemos que escuchar a

Voz 8 10:09 algo que nos hemos perdido en las últimas

Voz 7 10:12 tengo un momento precioso de radio

Voz 1667 10:15 esta noche así pero bueno muy bueno supongo que en Hora Veinticinco puede ser

Voz 1895 10:20 más o menos pues cuidador lo que dices con Hora veinticinco que yo todavía les guardo cariño

Voz 1733 10:25 en este caso hay que decir que la culpa no fue de Ángels ha sido más de Pedro Blanco más si os pongo en antecedentes sabes que en Cataluña en la Junta Electoral Central le ha prohibido a los medios públicos que son TV3 y Catalunya Ràdio si utilizar los términos exilio para referirse a Puigdemont ir presos políticos para hablar de los encausados del del proceso pues para burlar ese veto un programa de TV3 ha utilizado un ingenioso Hassan

Voz 0933 10:49 este fin de semana en un programa de actualidad que se llama preguntas frecuentes El sábado por la noche sábado por la noche se utilizó una etiqueta hashtag para que los espectadores comentaran a través de Twitter el contenido del programa el hashtag eh

Voz 1733 11:04 para para lo hay para la perdona estáis preparados para escucharlo

Voz 1 11:07 la verdad es que no porque que este lunes habrá ocurrido

Voz 1895 11:11 ya sobre con la entre sonrisa con la que está hablando Pedro Blanco

Voz 1 11:16 desde aquí en el suelo él hasta que ir muy

Voz 1733 11:18 bueno pero para que eso es una idea de lo que vamos a escuchar os deben una pista esto te pasaba en el colegio te echaban de seguro y ojos sin ibas al hablar con el director venga dale a ver cómo sigue

Voz 0933 11:29 el hashtag era crisis Pili efectivamente alegre pero es así se le ha entrado a los espectadores comentaban el programa con Pili hasta que ha hecho

Voz 1772 11:46 Partido Popular bueno pues ha denunciado

Voz 0933 11:51 no os riáis hombre serio vamos vamos a pedir Pedro buenas Lula maquinilla de cárcel y cada vez que la tertulia se vaya de madre Angels que del botón contigo diciendo Sin City bueno pues el Partido Popular es que la Junta Electoral declare Félix Politics sustitutivo de presos políticos

Voz 1860 12:13 y ahora a ver quién si después del Cono Pedro termina lo suyo

Voz 1 12:19 que quiero ver es el documento de la Junta Electoral Central prohibiendo

Voz 1733 12:24 Peridis Pili pues es triste pero

Voz 1895 12:27 así está ahora a buen nivel llega precampaña como lo cuenta

Voz 1733 12:29 Pedro Blanco eso es verdad que yo analizando un poco el audio creo que la culpa es de Pedro porque dice Pizzi Pili tics no Politics

Voz 19 12:38 su vozarrón claro eso yo creo que la expedición ya no en crisis

Voz 1733 12:44 hacer gracia eres

Voz 1 12:46 Gemma no es que esto viene de lo típico de mi mi mi mi mi mi mi no que es el hacía siempre como con voces Lily tics y bueno al final han podido contarlo han salido de de este embrollo por cierto aseguró que es visto en una de estas una institutos

Voz 1860 13:03 sí hombre claro a mí me paso una vez pensé que me moría apariencia el profesor dieron voz falta lo escuchamos todos a verdad que es una apatía hornos seguro

Voz 1733 13:16 no lo ha tenido fácil Rangers pero tiró de galones y ojo que ha podido haber más víctimas como Varela

Voz 0933 13:22 Mariela Rubio buenas noches menudo papelón vamos con voz suegros quedó tendría una cosa era política vale a ver qué dice la Junta Electoral

Voz 13 13:36 a ver si va a denunciar a nosotros sí

Voz 0933 13:38 pues de estas cosas Mariela venga va a estar

Voz 1 13:42 pues que tanto de manera Asier XXV otra vez en sus plenos poderes muy bien pero bueno con Mariela venga que necesito coger aire respirar para poder seguir con esto en el instituto hoy en la radio esto pasa pasa

Voz 8 13:57 muy mal a nosotros nos pasó una vez sí lo que pasa habría que recupera en este momento

Voz 1895 14:02 yo tengo un truco de buena pero que no fume

Voz 13 14:04 lo que me pellizco la pierna un poco a ver si me me que me par de Roma

Voz 1 14:10 piensan son cosas horribles sí sí

Voz 1860 14:13 me han ponerme muy bien bueno pues pensemos en cosas horribles no no que tenemos por delante gracias venga

Voz 20 14:24 eh

Voz 8 14:28 con menos cuarto cuatro menos cuarto en Canarias es cierto que a veces lo que está pasando en Cataluña roza lo estupefaciente instante complicado aguantar la risa aunque lema hablando de algo muy serio

Voz 1895 14:38 si es que no puede ser más surrealista primero intentar esquivar a la Junta Electoral con un con una etiqueta como también es denunciarlo ante la Junta como ha hecho el PP

Voz 8 14:46 pues sí todo puede ser aún más surrealista sino imaginar nuestros compañeros del mundo todos

Voz 1733 14:51 los independentistas catalanes planean requisar todas las urnas

Voz 0933 14:54 de las elecciones generales tenemos botes de Fairey estamos muy locos Albert Rivera reconoce que cuando pactó con Rajoy se hacía el dormido para no ver qué leyes aprobaban ahora planea hacerse el muerto para pactar con la ultraderecha cara español ahorrará ocho millones de euros gracias al cambio de hora el Gobierno va a los españoles que no se gasten todo el dinero de golpe porque cuando la obra vuelva a cambiar los ocho millones de euros volverán a desaparecer crean una skate Room inspirada en el grupo de whatsapp de los padres del colegio el noventa por ciento de los padres españoles se plantea educar a sus hijos en casa para no estar en ningún grupo de Cawley aparece el Papa en un episodio de Salvados Cuarto Milenio asegura que investigará sólo la ponías porque de las imágenes no tienen derecho Ibáñez revela que Filemón era Mortadelo disfrazado de Filemón confiesa que primero dibujaba Mortadelo y luego lo disfrazaba de Filemón para que fuera irreconocible alarma antiincendios más molesta que el incendio por favor que alguien esta puta alarma ha exigido un señor envuelto en llamas no que su hijo haga la cama cada día haciéndole creer que es un nuevo reto viral si lo ordena cohabitación Challenge lleva toda la semana siendo Trending Topic en Twitter Pablo Iglesias intentó cambiarle el pañal a Ana Pastor en plena entrevista lo siento pero es que soy muy estricto con los horarios los

Voz 1733 16:18 David Broncano pregunta a uno de sus becarios

Voz 0933 16:20 cuánto dinero tiene venga conmigo que su patrimonio es el mismo que el del Getafe

Voz 3 16:32 la única variable sobre

Voz 5 16:37 la

Voz 22 16:45 la frase que hizo celebre el doctor House pero que

Voz 1509 16:50 siempre ha formado parte enreda del imaginario colectivo todos mentimos casi casi hemos integrado la mentira como algo habitual en nuestro día a día incluso en la política pero por qué porque metimos porque lo hacen pues todo

Voz 1895 17:03 bueno mientras además el título del libro de set Stephens ha editado ahora en España que habla de una consecuencia además bastante actual de la mentira como cada vez es más frecuente encontrar por ejemplo sorpresas electorales que no tienen nada que ver con lo que predecían las encuestas todo por las mentiras de los que respondemos

Voz 0582 17:22 las mentiras piadosas mentiras con promesas no cumplidas la mentira intencionada presión por ejemplo que es el currículum invite la mentira sobre uno mismo el autoengaño es una persona que la suspendió un examen para una plaza de tal hizo bueno al final ha sido mejor que no sea así que vivir en la verdad y cruda hay total al es muy difícil la mentira como exagera exageración de algo no pensemos en el plagio por ejemplo el plagio el copiar libros el copiar en un examen luego el mentiroso compulsivo y luego la mentira por ejemplo afectiva o la infidelidad entonces como no digo esa gracia era cascada lo ve mucha gente eh yo digo que una de las puertas de entrada al castigo de la felicidad es la verdad lo mismo que la autenticidad ser auténtico de significa pretender que entre la teoría y la práctica de vivida personal hay una buena relación entre lo que yo digo

Voz 1895 18:11 y lo que yo hago hay una buena relación Albert escuchando lo que dice el catedrático de Psiquiatría Enrique Rojas podemos decir que directamente vivimos en una mentira Matrix

Voz 1 18:20 no pido veinte años bueno no sé si es tan dramático pero sí que hay muchos tipos de mentiras ya está una forma extrema patológica la mentira compulsiva

Voz 23 18:32 se define la la psiquiatría es una falsificación de la realidad que puede ser con intención clara o con intención enmascarada no

Voz 0582 18:41 miras físicas psicológicas sociales y culturales que pasa porque hay un voto oculto que la gente no lo dice o que la gente miente en la en las encuestas y de pronto nos encontramos con que el día antes había dicho una cosa y el día después parece otra no radicalmente modificada no

Voz 13 18:56 mentir es consustancial al ser humano sí lo que pasa es que

Voz 0582 18:58 la la gente sana la gente psicológicamente sana miente lo mínimo pregunta qué tal que de pronto te apasiona desgracia de un problema económico tienes tu mujer en qué tal estás así debe todo va bien en esa pregunta tú no dice mira mi hijo eran suspendido el curso entero uno no dan una información privilegiada de golpe más o menos bien las cosas van funcionando no de Clemente forma sangrante usted de forma rotunda yo como psiquiatra ve mucha gente que has sido infiel y me dije bueno tampoco fue así tal y entonces se metamorfosea en la realidad como se cura un mentiroso compulsivo hacerle ver con claridad pero con delicadeza que él miente entonces la manera de conseguir que una persona pues mejor es decir yo reconozco me han convencido me han puesto sobre la mesa que yo tengo una tendencia mentir en cosas importantes

Voz 1 19:44 Stevens sostienen en su libro que hay un lugar en el que mentimos menos que que en cualquier otro que es el buscador de Google

Voz 1895 19:52 eso es buscamos con sinceridad no lo que realmente nos interesa o nos preocupa creyendo además que nadie nos ves

Voz 1 19:57 sí es al único al que le confesó damos lo ignorante es que somos de ahí que hable de la importancia de los datos de los macro datos el big data para conocer incluso destapar realmente las grandes mentiras de paso las preocupaciones reales que que tiene a sociedad

Voz 1895 20:11 contaba el doctor Rojas como la mentira llevan a la frustración que se puede convertir en patología y cómo todo ello pues también justifica que la palabra depresión sea la primera palabra más buscada del ámbito de la psiquiatría en Google algo tendrá que

Voz 1667 20:25 a ver sea la depresión es la enfermedad de la melancolía de la tristeza en España hay muchísimos suicidios al año que no salen no se habla de ello hay un problema en Francia de de suicidio juvenil extraordinario de gente interesada depresión se cura ese de Italia

Voz 0582 20:39 hay algún medicamento que te da hay una parte psicológica pensemos por ejemplo en la pornografía es una mentira sobre la sexualidad porque es la utilización de la mujer como cosa como yo veo mucha gente en la privacidad de la consulta eso no nadie cuenta desde ayer estuve tres horas viendo pornografía en la pornografía hoy se sabe que es más grave que la adicción a la cocaína porque actúa sobre un circuito el cerebro de de manera que cuando llevas una serie de horas o días sin ver pornografía hay dos o tres sustanciar la dopamina las líneas que piden paso entonces tú te desplaza es casi de forma automática buscando esas imágenes no

Voz 1 21:15 hay personas que construyen subidas sobre una mentira como el protagonista del libro El adversario de Emmanuel Carrére lo recomiendo muchos ya que no lo ha leído y es además un caso real o como hemos también en la película La vida de nadie que protagoniza José Coronado

Voz 1895 21:28 bueno pero sí hay una verdad es que el psiquiatra Aline como el doctor Rojas el psiquiatra se ha convertido en el nuevo médico de cabecera de la sociedad actual

Voz 0582 21:36 los dos médicos que basan creció en los últimos años en el mundo occidental son Juanes ética pero cuidado como está los psiquiatra yo soy profesor visitante en Nueva York cuando llego a la que fui a dar clase me dice el jefe de Psiquiatría doctor Rojas cuál es su especialidad yo lo digo bueno Stoner ya son las depresiones me dijo pero todas dije bueno las emisiones del adulto me dijo pero toda la del adulto porque allí la gente toca es la esquina de la abunda pasen unos días y te pregunto ya al al profesor cuál es a lo que usted se dedica y me dice yo me dedico a tartar sólo psiquiatras neuróticos

Voz 1860 22:06 yo pero a todos

Voz 0582 22:09 como está siguiendo el psiquiatra uno puede ser dermatólogo y quedarse calvo uno puede ser psiquiatra equilibrado

Voz 24 22:22 moderno en tan antigua como el fracaso el teletexto como una

Voz 25 22:31 sí

Voz 8 22:35 muchos llaman y nos parece todo un honor llaman a nuestro Víctor Lloret con Un mal día lo tiene cualquiera la Nieves Concostrina de buenas a primeras los dos eso está claro cuentan la Historia como nadie como nos habría gustado que nos la explicarán en el colegio de forma divertida de forma también un poco canalla

Voz 1895 22:52 Ikea entrevistado para la Lengua moderna a la periodista que recordemos que dirige el programa cualquier tiempo pasado fue anterior y que tiene una sección en La Ventana llamada acontece que no es poco Irán preguntado pues por qué le interesa tanto la historia

Voz 5 23:05 hay gente que incluso te dice qué bien nieve en muchas gracias porque mi hijo se estudiaba Fernando VII hay poca desde tules ya advierte cuidado con el profesor que haber sino va a ser tan gracioso claro es que los chavales les encanta que les cuente la historia pues divertida yo la cuenta en realidad porque siempre lo digo se mostró muy pesada con esto yo no soy historiadora no tengo nada que soy sólo soy periodista nada más me gusta la historia y la disfrutado mucho y siempre echa algo de menos que me contaran bien porque yo creo que era yo sospechaba que eso era muy divertido hombre y la historia de España más

Voz 7 23:43 y los Austrias

Voz 0933 23:48 era muy divertido entonces yo sospechaba

Voz 5 23:50 por eso me engancho tanto con la Historia

Voz 1895 23:53 lo que que mencionaba Fernando VII es que Nieves cree que la relación de ese Rey con su padre Carlos IV ha dado uno de los momentos más surrealistas de la Historia de España pero hay algún

Voz 5 24:02 momento de la historia quieres esto es esto este momento define si pues mira si hay yo creo que hay muchos pero como te digo que escribir algo hace poco pues lo tengo muy reciente hay un momento de esto verlo es en Bayona cuando Napoleón tiene a Fernando VII a Carlos IV llama cuando tiene allí a concentrar a toda la familia en casi la doble adjudicaciones a que hace que que Napoleón le dice a a Fernando VII verás imbécil basado devolverle la corona a tu padre la basado a mí porque yo se lo voy a través bueno allí aquello debió ser María Luisa la reina llamando llamando así hijo de puta su hijo Carlos IV diciendo tú eres un sinvergüenza el el hijo llamando a su padre cabrón Napoleón diciendo El que no invada España con esta familia que pronto si no está pidiendo los cómo cómo es posible ese momento hubiera gustado verlo desde allí vistiendo pero vamos a ver es que no es que tengamos lo que nos merecemos que nos iban a invadir

Voz 1 25:10 Nieves Concostrina ha escrito varios libros sobre esos dos temas preferidos la historia la muerte la periodista también saben muchísimo de asuntos funerarios de hecho es la redactora jefa de la revista adiós cultural

Voz 5 25:21 pues es una revista que está desde el noventa y siete que se edita la Empresa Mixta de Servicios ya que era entonces Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid mima ahora mi marido Jesús Pozo le ofrecieron la dirección de una revista sobre el sector funerario como acaba de cerrar dieciséis y nosotros éramos dos desgraciado damnificados dijeron hay que escribir de muertos eso así empezamos

Voz 3 25:47 cubrimos un mundo funerario que tiene mucha guasa tiene

Voz 5 25:52 mucha guasa pero entendemos demuestra que clara pregunta por un féretro yo te cuento por favor que está ahora que se está llevando ahora va a venir una cosa ahora que están atención atención la moda que viene sí sí sí todo ella todavía no ha entrado en España lo está poniendo México en Suecia es un invento IS te congelan trono líquido luego te pegan una sacudidas en un bicho te convierten en polvo en Volvito y luego eso los árboles al melocotón Hero clarísimo eso sí es es caro pero es muy ecológico

Voz 1 26:23 claro todo este aprovechaba uno no es la única curiosidad fúnebre que ha dejado el paso de Nieves Concostrina por la lengua Moder

Voz 1895 26:30 desde que nos gusta unos muertos eh haberse adivináis cuál es uno de los lugares preferidos por las familias para esparcir las cenizas de sus difuntos

Voz 5 26:36 en todos absolutamente todos los campos de primera y de segunda Jose que esparcen los enchufado y luego con el riego lo reparten bien todo eso en el Real Madrid hay algunos que van de visita al Bernabéu llevan han muerto en los bolsillos haciendo la visita como no los dejan esparcir van haciendo la visitaban soltó Hansel y Gretel

Voz 1895 26:59 a ver un poco de humor negro negro siempre ayuda no va a pasar un mal trago yo que lo hagan en la Catedral en San Mamés bien pero no restó tampoco lo entiendo

Voz 1 27:06 tres minutos para las cinco paras cuatro en Canarias

Voz 0084 27:10 a primeras el once de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro Sam Cooke murió asesinado en un extraño suceso en un hotel de Los Angeles tenía treinta y tres años era el gran referente de la comunidad afroamericana unas semanas después

Voz 1667 27:24 más de su muerte llegó a las tiendas esta canción

Voz 5 27:27 Kate

Voz 22 27:30 sí

Voz 0084 27:47 cuesta pensar que una canción tan llena de vida viniese de un hombre muerto Sheikh nuestra canción esta noche fue un enorme éxito en Estados Unidos un tema lleno de energía de fuerza de ese ritmo contagioso e incendiario que Sam Cooke inyectaba sus canciones

Voz 1895 28:02 tras su muerte el tema comenzó a circular

Voz 0084 28:05 entre los artistas que venera Habana Cook músicos como Otis Redding a bandas como Animals grabaron sus propias versiones ninguna tan especial como esta

Voz 22 28:14 la grabación de sangre

Voz 8 28:42 tampoco nos invita a bailar desde el otro lado Sheikh en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 26 28:53 no

Voz 27 28:56 no

Voz 26 29:37 sí

Voz 3 29:47 Vida Moderna de primeras con Marina Fernández

Voz 1 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0137 30:08 hay daba buenos días buenos días el caso Villarejo y el supuesto robo de datos al líder de Podemos Pablo Iglesias vuelve hoy a la Audiencia Nacional con la declaración del que fue el editor de Interviú que va a explicar al juez cómo obtuvo información personal del líder de Podemos Miguel Ángel Campos

Voz 1552 30:21 el presidente en el Grupo Zeta comparece a las diez de esta mañana ante el juez para explicar cómo tuvo acceso en dos mil dieciséis a los datos sobre Pablo Iglesias robados del teléfono móvil de la colaboradora del líder de Podemos Dina a Bush el Hamza fue el propio Iglesias quien indicó al juez en la semana pasada que el presidente de este grupo de comunicación editor de la revista Interviú le dio una copia de esta información y le manifestó que nunca

Voz 1772 30:45 se la iban a publicar el juez intenta abrir

Voz 1552 30:48 Eduard cómo llegó otra copia con esas fotografías y datos de Pablo Iglesias al comisario Villarejo con los que la policía política de Interior intentó desprestigiar ley supuestamente boicotear un posible acuerdo de gobierno con el PSOE en dos mil dieciséis

Voz 0137 31:03 por otro lado el ministro del Interior Grande Marlaska ha contestado a las acusaciones del propio Pablo Iglesias que afirmó que el uso fraudulento de la policía al servicio del Estado las llamadas cloacas del Estado seguían en activo también con el Gobierno de Sánchez

Voz 5 31:15 no existen en el ministro

Voz 28 31:17 sería del interior si alguien tiene algo que decir eh lo refiera y lo diga expresamente lo que no podemos símbolo es decir es la vez generar desconfianza en las instituciones

Voz 0137 31:30 desde Interior se recuerda que Marlaska ha destituido a tres de los policías salpicados por el asunto también hay tres jubilados y otros dos destinados en comisarías españolas el resto han sido apartados del servicio o cesado si queda el chófer de Bárcenas que está suspendido a la espera de que se resuelva su situación judicial cambiamos de asunto sobre sanidad después de la manifestación masiva de este domingo en Madrid de la España vacía da otro ámbito en el que los datos les dan la razón hoy hay abiertos se operativos menos centros médicos locales en el rural que durante la crisis económica tiene todos los datos Laura Marcos

Voz 1279 31:58 la España rural también adolece de estos pequeños centros que dan la asistencia más básica a quienes viven en los pueblos

Voz 0084 32:04 según el Ministerio de Sanidad en dos mil diecisiete último

Voz 1279 32:07 el año del que hay datos había diez mil ochenta y un consultorios locales sesenta y siete menos que en dos mil cinco y también por debajo de las cifras de dos mil diez en plena crisis una situación que afecta sobre todo a los pueblos del interior Castilla-La Mancha es de largo donde más han echado el candado seguida de Galicia Valencia Navarra y Euskadi los coordinadores rurales de la Organización Médica Colegial y de la Sociedad Española de Medicina de Familia niegan que los médicos estén dejando de dar esta asistencia semanal o mensual aunque sí reconocen que los médicos jóvenes no quieren marchar al campo

Voz 29 32:41 que los médicos que acaban como hay escasez de médicos eligen núcleos de población grandes que dejan de ir a las zonas de difícil cobertura

Voz 30 32:48 ha adjuntado un poco esta situación pírrica de médicos que puedan desplazarse a sitios de difícil cobertura con la de un número determinado de jubilaciones que obviamente los pueblos son los que pierde

Voz 1279 32:58 tres de cada diez médicos trabajan hoy en la España rural

Voz 0137 33:01 y un apunte más hoy comienza el plazo para hacer la declaración de la renta tienen más información en la Agencia Tributaria punto es para poder hacer los trámites on line o para pedir una cita presencial de momento es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1895 33:13 las eh

Voz 7 33:15 servicios informativos

Voz 3 33:19 de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 8 33:39 pues nada ya podemos hacer el borrador y saber más o menos nos va a salir la cosa con Hacienda pagar o a devolver nos queda solo por saber qué tiempo vamos a tener hoy les Pérez buenos días

Voz 3 33:52 buenos días Marina pues la meteorología

Voz 0084 33:53 ya no sigue bebiendo mucha agua parece ser que poco a poco la iremos cobrando porque hoy mismo volveremos a tener otra vez chaparrones no habrá que esperar a esta tarde sino que ya tenemos ahora mismo lluvias las más importantes serán entre la provincia de Guadalajara de Soria de Cuenca it de Zaragoza también entrando por Teruel algún chubasco caído el Pirineo en la provincia de Cáceres al norte también en algún punto de Albacete y en el oeste de Canarias está lloviendo esta noche ha llovido incluso con fuerza y lo está haciendo todavía en el sur de Tenerife podemos decir que en Canarias iremos teniendo chaparrones cada vez más fuertes y más generalizados esta tarde van a llegar hasta Gran Canaria hay esta próxima noche hasta Lanzarote y Fuerteventura en la península chubascos que van a ser sobretodo destacables esta tarde otra vez Marina cerca de las sierras donde más en el Sistema Ibérico en el Pirineo en el interior de la Comunidad Valenciana o en Castilla La Mancha iba a llover muy poco en este caso en la costa cantábrica Yell andaluza de hecho la andaluza con bastantes claros y atención con las nieblas que se van a empezar a formar desde ya mismo sobre todo cerca del Guadalquivir del Tajo y del Guadiana o el Duero hoy unas temperaturas suaves van a subir un poquito respecto a las de ayer en el Mediterráneo y con unas temperaturas actuales fresquitas tenemos quince grados en Arrecife por ejemplo Marina

Voz 13 35:11 ahora mismo nueve grados en Ibiza también

Voz 0084 35:13 Albacete en Huesca en Madrid o en Santander siete grados de las más bajas en Badajoz

Voz 1 35:18 Luismi hablamos hasta ayer hasta ahora que no podemos confiarnos que este mes de abril puede dejar todavía nevadas importantes no vendría mal porque la reserva de nieve está por debajo de la mitad de lo que había acumulado el año pasado por estas fechas esto cómo lo vamos a notar qué consecuencias puede tener

Voz 0084 35:36 pues básicamente que vamos a tener una reserva de ya tenemos una reserva de nieve más baja eso se ha anotado las últimas semanas básicamente el lo que serían las reservas de las estaciones de esquí empezando por ahí después eso se traduce en agua que por tanto la reserva de agua en forma de nieve también está siendo más baja podemos decir que el año pasado también tuvimos una situación francamente buena también fue mucho o muy superior a lo que sería habitual en cuanto a reserva de nieve por tanto hemos pasado al otro extremo ahora mismo estamos próximamente en el XXXV cuarenta dentro de la reserva de nieve que teníamos el año pasado por tanto Marina qué qué consecuencias va a tener pues que básicamente va a haber menos agua disponible para los pantanos ahora mismo según datos de de estaciones en Ivo lógicas por tanto de estaciones en el Pirineo sobretodo en la cuenca del Ebro tenemos aproximadamente solamente en la cuenca del Ebro por tanto las Cañas del Cantábrico Sistema Cantábrico del Pirineo o del Sistema Ibérico tenemos ochocientos hectómetros cúbicos preparados en forma de agua para los pantanos osea la reserva de nieve equivale a esos ochocientos hectómetros cúbicos podemos pensar estos mucho estos poco viene el año pasado teníamos casi tres mil por tanto estamos bastante por debajo que el año pasado o lo que es la media de los últimos cinco años que esa media son mil ochocientos estamos mil por debajo ochocientos hectómetros cúbicos en sí no dejan de ser bastante agua por ejemplo el gasto de el año pasado Marina

Voz 1 37:01 sí de agua en la Comunidad de Madrid

Voz 0084 37:04 todo el año fue de cuatrocientos ochenta hectómetros cúbicos por tanto tenemos casi el doble de agua disponible para para poder en este caso poder de abastecer a la Comunidad de Madrid todo el año o por ejemplo esos ochocientos hectómetros cúbicos equivalen a casi el doble de lo que puede llenarse el embalse de Yesa que es un embalse muy gran de entre Navarra y Huesca o por ejemplo podemos se llena cinco veces el pantano de Sau que está en Girona que abastece a Barcelona o por ejemplo el embalse de Entrepeñas en el Tajo en Guadalajara es un embalse muy grande pues ese tiene ochocientos hectómetros cúbicos cuando se llena hasta arriba por tanto tenemos un embalse de Entrepeñas preparado en forma de agua lo que pasa es que es menos agua que el año pasado para el regadío por ejemplo

Voz 1 37:47 claro entonces ha dependido de la cantidad pero

Voz 1895 37:50 yo siempre tenía una deuda con la es lo mismo que con el agua osea la nieve se convierte siempre en agua para pantanos y pozos

Voz 0084 37:57 buena pregunta buena pregunta porque mucha gente o casi la mayoría te dice aquello de mira como Nieva año de nieve año de bienes toda el agua que tengamos en los en las montañas o toda la nieve que tengamos en las montañas será agua luego para los pantanos y pozos bien hay una parte que se pierde hay una parte además bastante importante que se pierde eso está producida porque la nieve no es la misma la que cae en el mes de enero en el mes de diciembre la los meses más fríos que la nieve que cae ya a partir del mes de marzo el mes de abril son leves

Voz 1 38:26 pintas son distintas y sobre todo tienen que ver

Voz 0084 38:29 con su densidad y con la cantidad de aire que llevan en sus copos de nieve por tanto las nieves que son más frías son las nieves Las nieves que se llaman polvo esa nieve es bastante buena para esquiar por ejemplo pero en cambio es una nieve que acaba sublimado qué significa que sublima pues que pasa de nieve a gas directamente sin pasar por agua mal no se derrite en forma de agua esa es la nieve muy fina la nieve muy fría de invierno la buena es esta que tenemos ahora ya a partir de mes de marzo mes de abril es la nieve que se llama primavera húmeda suena nieve mucho más espesas una nieve mucho más densa pesa mucho más también es más remolones y en este caso gran parte de esa nieve sí que acaba el transformándose en agua que se va a los ríos por tanto ahora la nieve que pueda caer a partir de ahora pues sí que puede llenar algo más los pantanos parece ser que vamos a tener episodios de nevadas

Voz 1 39:17 les paradójico no pensar que en realidad es mejor la nieve primaveral como reserva que la nieve invernal sí sí sí es es mejor parar

Voz 0084 39:25 preserva la que cae ahora seguro porque la que cae durante el invierno ya os digo como es tan fría lo que hace

Voz 8 39:31 te da por aire se evapora mucha mucha de ella

Voz 0084 39:33 la cantidad puede ser un diez o un quince por ciento de esa nieve que no vamos a llegar a ver en los ríos sin embargo para AENA

Voz 1 39:38 enviar es mejor la nieve invernal ahí

Voz 0084 39:41 esta es la nieve de invierno es mucho mejor porque el funda nieve mucho más secas una nieve más polvo es la nieve mucho más alpina a la que a todo el mundo le gusta desvirtuar o lo o la que en las estaciones de esquí tienen ganas de pisar para poder preparar las pistas la nieve de ahora lo que hace es que te puedas se pueda apelotona en los esquíes en este caso sería mucho peor no se desliza un

Voz 1895 40:01 por la pista mejor si esto la nieve como mucho Maceo sopa es como nieve Chop sufra seis

Voz 0084 40:05 bueno es es la nieve además papa es que hemos a mediodía la que tenemos por eso en esta época siempre es bueno que al que le gusta al que le gusta la que le gusta esquiar que esquí a primera o última hora de la tarde

Voz 1 40:18 bueno Luismi si vienen nevadas nos lo contará estuco adelante

Voz 0084 40:21 las si iban a venir ellos seguir avisando que van a ir viniendo esta misma semana vale muchas gracias lesbianas

Voz 13 40:26 mañana a un abrazo buenos días

Voz 21 40:45 el pelo ni nada la mano de todo cambia

Voz 8 41:09 bueno Kiko Veneno echa de menos la cama revuelta las revistas abiertas pero lo que no echa de menos desde el papel higiénico terminado ahí el el cartoncito o el tetrabrik de leche en la nevera todavía metido pero con nada de Lecce bueno por eso estamos preguntando en la encuesta de hoy en en arroba de las que os molesta más encontrados vacío o terminado y repuesto en casa la película Único leche gel de ducha o pasta de dientes

Voz 1895 41:34 va ganando el con el sesenta y seis por ciento el papel higiénico así que empezamos encarando lo escatológico y luego ya otra cosa dice arroba reduce el ochenta y uno que quedarte sin leche Geli pasta pues bueno pero que lo del papel higiénico en pleno proceso ahí en trono pues que es muy grave y también con él coinciden arroba Vic tris y arroba el barcelonés tienen

Voz 8 41:51 Margo JM carreras piensa que lo del papel mano subsanable que sin rollo de cocina un clima instó a Jobs lo que sea pero la leche por la mañana no puede faltar estoy totalmente con JM Carrasco también José Antonio Duro y arroba Arza Jagoba creen que lo peor es quedarte sin gel cuando estás mojado dentro de la ducha

Voz 1895 42:10 mira no le falta razón arroba Gonzalo deje once que cree que lo peor es cuando tu familia no rellena las botellas de agua en pleno agosto en Sevilla

Voz 1 42:19 aquí en Madrid también bueno la encuestas diga abierta en Twitter puedes votar todavía mandarnos notas

Voz 8 42:24 el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que programa por delante para escucharos cinco y doce cuatro y doce en Canarias

Voz 1 42:34 y este fin de semana ha vuelto al terreno de juego un futbolista muy especial Yago Aspas del Celta uno de los pocos cracks que juega en el equipo de toda su vida y todavía se emociona haciéndolo después de tres meses lesionado y con su equipo en caída libre el sábado por la tarde metió dos goles e hizo renacer al Celta pues ha estado en El Larguero de Manu Carreño le ha preguntado por ese momento en el que se vino abajo y rompió a llorar de alegría en el banquillo

Voz 1375 42:58 IAG luego tus lágrimas no que que que no se de que son fíjate hoy he leído un artículo de de Juan Carlos Álvarez un compañero de El Faro de Vigo un artículo que dice Yago lloraba en el banquillo de rabia por no haber estado de felicidad por el triunfo de agradecimiento urgente acababa de resucitar a un muerto pero en ese momento no era más que el niño de Moaña que soñaba con jugar en el Celta y de que eran todas esas lágrimas que les salieron a Iago Aspas

Voz 1385 43:24 pues mejor artículo de no lo he leído pero que seguramente pues de todo poco como dije en nada al finalizar el partido pues bueno era el orgullo alegría la también rabia pues se estar tanto tiempo parado la situación puse del equipo y también la la presión no sólo la que tenía yo sino también la que tenían que les compañeros

Voz 1895 43:48 para entender la historia de Iago Aspas hay que irse

Voz 13 43:50 en junio de dos mil nueve cuando aún siendo un chaval salvo al Celta de Dexter

Voz 1895 43:56 de segunda B con dos goles frente al Alavés su leyenda empezó ese día pero desde entonces pues ha ido creciendo tanto que para Cañizares Gustavo López es el mejor jugador de la historia del club

Voz 13 44:05 para mí es de largo el mejor jugador habrá otro

Voz 31 44:08 los muy estéticos Mostovoi muy bonito además pero como él yo no vista ninguno con la camiseta del Celta que representa Yago para los aficionados del Celta

Voz 0749 44:17 creo que la calidad que tiene y hago y el sentido de pertenencia van de la mano y hoy en el fútbol actual se ve muy poco eso hermano sentido de pertenencia de tiene Yago con Constitución el está rodeado de su familia está en el hábitat natural del siente líder se siente arropado se siente querido se siente importante pero que es un jugador determinante coincidió con Santi lo que decíamos en ese partido recuerdo muy bien que para mi es el mejor jugador de la historia el Celta no he visto anteriormente a muchos jugadores pero creo que hay que está haciendo es será posiblemente por mucho tiempo el mejor jugador del Celta el más determinante

Voz 1 44:54 pues eh Celta Iago Aspas tienen nueve jornadas para intentar salvarse del descenso semanas en las que el Real Madrid va a seguir haciendo un enorme casting para ver qué jugadores se queda hay que jugadores ficha en los últimos días se habla mucho de Pogba incluso lo ha hecho Zidane y así lo ve Pedja Mijatovic

Voz 1375 45:09 hoy en los sorprendió el otro día un poco a todos no a ver a Zidane hablar así de Pogba tan directamente

Voz 1385 45:16 fíjate que Zidane no habla nunca nadie

Voz 1860 45:18 nada de nadie lo son jugadores míos no son

Voz 1375 45:21 M B sin embargo de Pogba en su anterior etapa y ahora el sábado antes el partido que defiende muy bien que ataca muy bien es obvio que a Zidane le gusta a tiro

Voz 1895 45:30 parece que en este momento de la carrera de su jugador

Voz 1375 45:32 lo interesante y al que tú ficharía por el Madrid

Voz 1699 45:36 dos sí claramente de un jugador con poco más seguramente le gusta ir ya lleva mucho así que vamos a ver si si eso puede ser no puede ser él habla de de un jugador como ponga pues eso quiere decir que tiene ganas de tenerlo detenerlo estoy de ganarlo

Voz 1772 45:51 irregular ha sido no muy irregular por Obama en estos años

Voz 1699 45:54 bueno un poco

Voz 1385 45:57 lo atípico de de los jugadores que

Voz 1699 46:00 eh que redonda detenido en sectores Un jugador alto ocupó que tienen buena llegada va muy bien por arriba prácticamente también es muy bueno y ahora en este último tramo de la Liga inglesa pues está jugando muy bien aquí el mejor jugador de su equipo y eso seguramente le de mucha atención a ciudad

Voz 1895 46:19 pues prácticamente en la misma situación está el Atlético de Madrid sólo que en su caso no se habla tanto de quién va a venir sino de Griezmann se va ir este año su presidente Enrique Cerezo dice dice que está harto del tema ya

Voz 13 46:31 el Atlético de Madrid por muchos años yo nunca miento a ver si por favor dejan ya al tema de Griezmann y el tema adoptó es otro jugador del Atlético de Madrid que no se van a ir los que se van a ir los que se queda se queda

Voz 31 46:44 el jugador del Atlético de Madrid es un jugador que está muy a gusto el Atlético de Madrid es un jugador que le queda mucho tiempo de estar aquí no se trató de dar la puerta arriba tiene que se renovó el año pasado yo no creo ni creo que nadie piense de que derivan en este momento estamos extinción de pensar que se quiere marchar

Voz 1 47:02 contundente de Enrique Cerezo pero Manu Carreño no lo tiene tan claro

Voz 1375 47:06 es imposible que pase un día sin que se hable de Griezmann entre otras cosas porque su cláusula baja de los doscientos a los ciento veinticinco yo creo que es que está hecho eso para precisamente facilitar Si Griezmann quiere la salida del jugador francés en verano es así tuvieron que pelear pelearon como como nunca habían peleado fichaje consiguieron que se quedara yo creo echando cuenta que es un error mantener un jugador a cualquier precio al final a la larga se demuestra que es un error es un multimillonario en una casa que no está a ese nivel no se puede mantener una ficha de ese nivel durante mucho tiempo no digo ese vaya a ir pero yo no pondría la mano en el fuego ni te diría que se va a quedar seguro eso sólo lo sabe el Atlético de Madrid y el propio Antoine Griezmann que repito tiene una cláusula de doscientos pero que a partir del uno de julio se baja a ciento veinticinco

Voz 32 48:01 el fútbol femenino va a pasar a todo el deporte femenino por la derecha nos va a dejar atrás estamos en un país que es de futboleros eh eh si tú te pones a ver los éxitos del deporte español femenino tanto el baloncesto balonmano waterpolo natación tiene muchísima más historia muchísima mismo atletismo muchísimo más recorrido que el fútbol femenino

Voz 3 48:24 pero sagrado la Liga Iberdrola

Voz 1 48:27 sí parece que sólo hay fútbol no bueno otra deportista la ex jugadora de baloncesto Amaya Valdemoro ha pasado por la ventana este lunes ya aprovechado para dejar este recadito al fútbol bueno o a nosotros también que acabamos de hablar un buen rato solo de de este deporte lo que no sabía Amaya es que según los Especialistas secundarios este fin de semana un partido de baloncesto femenino batió el récord mundial de asistencia de público a un evento deportivo

Voz 33 48:53 ustedes del baloncesto primer jardín

Voz 5 48:57 el deporte femenino porque ya sabes que afortunadamente Stage

Voz 33 49:00 mirando última ante una gran expectación y eso está muy bien por ejemplo este fin de semana no se hubiese enterado

Voz 5 49:06 ha habido un partido de básquet femenino en Nueva Zelanda

Voz 33 49:08 el récord mundial de asistencia en cualquier evento deportivo de la Historia hace siete millones de espectadores siete millones en directo para un partido baloncesto eso sí

Voz 1375 49:20 bueno pues recientemente entrarán cincuenta

Voz 1895 49:23 a mil en San Mamés más de sesenta mil en el Wanda para ver fútbol femenino pero es que siete millones

Voz 1 49:28 eso es mucha atención no lo habíamos visto nunca

Voz 1895 49:30 más gente que toda la España vacía en La Ventana han contado con el testimonio de una de las jugadoras porque no fue un partido del todo normal