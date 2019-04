De Buenas a Primeras (03/04/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1 00:09 en la Cadena SER de primeros

Voz 2 00:14 con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 4 00:33 no

Voz 6 00:49 hola qué tal empieza el miércoles tres de abril llegamos al ecuador de la semana con nueve grados en Torrelavega Cantabria y agua en toda esa zona en todo el Cantábrico que va a caer también en Aragón Cataluña el norte de la Comunitat Valenciana y en Baleares si vais a salir ahora de casa y no pensáis volver en muchas horas coge de abrigo porque por la tarde la temperatura va a caer en todo el país se va a notar unas cuantas horas fuera de casa pasan los que tienen que coger un tren para ir a trabajar o para ir a la facultad de aquí en la Comunidad de Madrid son casi un millón de personas cada día novecientas mil coge un tren de cercanías y unas cuantas personas también trabajan para que todo funcione desde primerísima ahora de hecho muchos ya están trabajando Sergio Díez puede dar fe de ello Sergio buenos días

Voz 0455 01:45 buenos días chicos aquí estoy en el Centro de Gestión de Renfe Cercanías Madrid en la estación de Atocha donde ahora mismo trabajando dos personas bueno al Centro de Control de Gestión de Renfe Cercanías es bicéfalo tiene una sede aquí en Atocha y otra en Chamartín aquí hay dos personas en el Chamartín a hay abrió ahora mismo otras dos hijas y bueno pues están controlando viendo que que los trenes por lo que ya hay trenes circulando hasta ahora acaba de pasar uno de hecho de la línea C5 venía de de Móstoles El Soto sí es el más temprano de todos yo no sabía que hasta ahora ya están funcionando igual el resto de la noche porque esto es un centro que funciona las veinticuatro horas pues están los trenes duermen en algunas estaciones no hay movimiento todavía madrugada aunque no podemos a los viajeros y sobre todo preparados para cualquier incidencia que que pueda haber algunos datos sobre la red de Cercanías Renfe de Madrid es que hay mil doscientas cincuenta personas trabajando en toda la red que esta red ha tenido doscientas cincuenta y seis millones de usuarios el año anterior en el dos mil dieciocho el pico histórico máximo superando desde el dos mil seis desde la crisis parece ser que usaba más gente ha ido recuperando recuperando y ahora mismo pues ahora ha superado cualquier previsión de las que tenían y bueno son diez las líneas de Cercanías Renfe la C5 que os digo que ya está en funcionamiento que une Móstoles El Soto con Humanes pasando por Atocha y Fuenlabrada es la más utilizada seguida de la C4 que a mucha gente resolverá también porque va Parla Atocha Chamartín Cantoblanco y Alcobendas San Sebastián de los Reyes o con el elijo en función de la opción que cojas igual a las estaciones con más tránsito son la de Atocha en la que estoy aquí ahora mismo con mucha diferencia le dicen Nuevos Ministerios Sol Chamartín

Voz 6 03:18 bueno así que tenemos a dos personas de ese centro de Atocha otras dos en Chamartín y a los maquinistas que ya están llevando trenes de cercanías a estas horas que en la Comunidad de Madrid y bueno mucho en muchas otras comunidades conectan unos puntos como otros permiten bueno que haya gente que viva en una ciudad este vaya a trabajar o a estudiar a otra que no que no esté muy lejos bueno pues Sergio media hora volvemos ahí al centro de gestión de Cercanías de datos chinos cuentas en directo cómo va la circulación hasta ahora

Voz 7 03:49 hasta ahora checos

Voz 6 03:54 nos estamos ya con tiempo y cogiendo papel y boli o lo que es la que utiliza is ahora para apuntar el móvil a tales lo que sea porque vamos a intentar aclarar unos un poco al

Voz 8 04:05 la cima de tu madre me tiro media hora durante de cuatro cubos de basura tira una cáscara de plátano o un sobre de te fatal lo yo fatal no me aclaro tuvo una cocina muy si no me falla

Voz 7 04:23 el reciclaje de vidrio y papel porque tengo los además bastante retirados de caza y eso la verdad un inconveniente y es que el lunes

Voz 1621 04:32 es nos confesaba estéis gracias a la encuesta en arroba de buenas que no tenéis todavía muy claro que va en cada cubo como Inma de Madrid y que no recicladas del todo bien como Jose de Málaga el cincuenta por ciento de hecho prácticamente reconocía en la encuesta que este es vuestro pequeño atentado medioambiental que falla en el reciclaje

Voz 1491 04:51 así que vamos a intentar resolver las dudas más habituales dejaros sin excusas para no separa

Voz 9 04:56 a Julia Molina los oyentes habéis hablado claro os preguntamos qué era lo que versos daba a la hora de respetar el Medio Ambiente lo tuvisteis claro lo de reciclar lo lleváis regular ciertos errores que comete casi todo el mundo si pides ficha a domicilio puede que tengas la tentación de tirar la caja el contenedor azul el del papel y cartón pero no siempre vale si tu encargada de aceite lo mejor es que la caja vaya al contenedor genérico porque el cartón con grasa no se puede reciclar seguramente más de una vez trasplantado delante los contenedores con el papel de aluminio del bocadillo sin saber muy bien qué hacer con él pues se puede reciclar tantas veces como queramos eso sí hay que echarlo a su sitio al contenedor amarillo decía Rajoy realmente es un que si un bases un vaso y un vaso no es una botella así que ni Hoon

Voz 7 05:43 los ni revueltas la botella de vidrio Valverde pero

Voz 9 05:46 Basso no otros objetos como la pajita son las toallitas lo mejor es que no las luces pero si lo haces al menos no las echen el amarillo en el azul eso al gris porque realmente no hay quién las recicla

Voz 1491 05:59 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a trasladarle las preguntas más habituales sobre reciclaje al responsable de residuos de Greenpeace Julio Barea así que insistimos coge papel y boli que el medio ambiente Nos lo va a agradecer

Voz 6 06:23 está a punto de cumplir cuarenta años es el reproductor de música que más echáis de menos de encuesta nostálgica hoy en de buenas a primeras del treinta y seis por ciento recordáis con un cariño especial la época del Godmanis seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro ocho

Voz 10 06:39 menos el cual Mann con supuesto bueno ahora con las nuevas tecnologías pues el mp3 que donde hay suelo escuchar la música gracias a que tengo en mi casa todavía una minicadena Inti suelo escuchar casé todavía

Voz 1491 06:55 así que practica un poco de todo rusa de Madrid a la que le acaban de regalar nos cuenta además un tocadiscos ha estado reñida la encuesta de hoy

Voz 1621 07:02 el peleando por el primer puesto con el walkman ha estado su versión más moderna lo decía Rosa el mp3 que tiene el veintinueve por ciento de los votos

Voz 1491 07:10 casi empatados una tercera y cuarta posición la minicadena y el tocadiscos yo he hecho muchos menores

Voz 11 07:16 en mi casa cuando era pequeño avión tocadiscos Ademar Clara Cols tener Yllera de eso ha sido maleta bueno a mí me regalaban discotecas de cuento de Walt Disney narrados por Amparo Garrido que era una señora que ha de esas con una adicción estupenda que daba gloria oírla que hacía dar voz a personajes y todo eso Blancanieves con dimes o la ver bueno hacia mucho mejor de lo voy a este o sea que el tocadiscos por supuesto

Voz 1621 07:48 hay Amparo Garrido eh bueno es la opción menos votada la de Joaquín de Murcia el tocadiscos diecisiete por ciento de los votos pero la que más recuerdos ostra eh

Voz 12 07:58 cante ay qué tiempos aquellos que llevábamos el tocadiscos de un guateque cada uno llevaba sus vinilos poníamos a pinchar al que nadie quería bailar con él y así pues lo teníamos entre detenido después de bailar como locos a los Beatles o el Black is black de los bravos se apagaban las luces

Voz 7 08:21 Big Champagne de los peritos

Voz 14 08:24 los días

Voz 6 08:33 digo yo que a lo mejor esos ocho de DJ no no echa tanto de menos dos guateques Éstos son los que todo el mundo bailaba menos el vuelo hasta cuatro opciones como siempre y posteriores Blas añade unas cuantas más también como siempre

Voz 0695 08:45 en Radio que se grababan las canciones de la radio esos tocadiscos que había en ciertos lugares seleccionados un montón de discos yo veía cómo la máquina colocaba y quitaba el disco tras otro clásico era el agravio Cassez de coche escuchabas la misma cinta horas y otros

Voz 1491 09:05 bueno es radio el radio casete de coche que era la cosa más cutre del mundo y que te abrían el coche para robar

Voz 1621 09:10 yo todavía si tenían amigos que al aparcar el coche se llevaban la radio o la escondían en algún sitio para que no se nos robaran sí sí sí sí

Voz 7 09:19 tres bueno y la tecnología

Voz 1621 09:21 tiene sus riesgos y a veces pues nos traiciona como a Sara de Zaragoza

Voz 15 09:26 la como enseguida debe ser pues la humedad tengo desde hace veinte años un radio CD Caser que caería en fin que no iban a ver el Instituto del sí que iba llevar y mi hermano que era la leche en el momento y que cuando lleve las

Voz 7 09:41 no tiene no tiene suerte ya no es que el de en con la que Amina

Voz 6 09:46 bien hago esto y cuando mirar Halle os voy a tener un aparato increíble mi hermano no funciona

Voz 1621 09:52 deslucir nada te has quedado en la encuesta sigue abierta en Twitter podéis votar o podéis contarnos qué reproductor de música echáis más o menos en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1491 10:04 puedes contarnos también qué canciones o que grupos escuchara más en esos aparatos Sergio diez lo tenemos en Atocha así que Juan López está en la producción y Borja González en la técnica nos da igual sin os ponéis en el transistor en la minicadena en el coche o en el móvil pero quedaos ahí que empieza de buenas a primeras y en él

Voz 16 10:30 el cuerpo sin vida

Voz 6 10:43 Inés

Voz 16 10:46 esa incierto para misión

Voz 17 13:31 queda un minuto para las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias sólo llevamos dos semanas oficialmente de primavera pero ya se empiezan a notar los primeros síntomas no estamos hablando sólo de esta gente que sepa hasta estos meses pegado aún pañuelos tomando sin parar también es una época de mucho cambio de humor y de tomar decisiones precipitadas decisiones en caliente

Voz 1491 13:57 como estos curas polacos que ha encontrado Nerea

Voz 17 14:00 Segi a los que se les ha ido un poco de las manos lo de

Voz 19 14:02 qué cosas le hemos The Guardian que sacerdotes católicos en Polonia han quemado libros que según dicen promueve en la ETI cedía lo curioso es que entre estos libros encuentran los de Harry Potter se trata de la fundación católica evangélica SMS from Khyber que ha publicado unas fotografías en su página de Facebook acompañadas de citas del Antiguo Testamento

Voz 1491 14:24 que denuncian la teoría Moix

Voz 19 14:26 de fuego en las fotos tres sacerdotes queman libros y objetos el fuego destaca el libro de Harry Potter que según explican están inspirados en los en los espíritus malignos podrían desviará a los niños eso sí también aparece un paraguas de Hello Kitty que por el momento no tiene explicación

Voz 1621 14:41 bueno esto tiene pinta de haber sido lo típico que que no sabían qué hacer con él y han dicho ala pues a la fogata con con el paraguas

Voz 1491 14:47 eso no eh o vete tú a saber qué significado tiene lo que hacía

Voz 1621 14:51 a ese paraguas vuelos ha escrito mucho sobre la primavera y hay mucho mito sobre sus efectos secundarios tanto es así que en La Ventana hemos conocido este martes

Voz 20 14:59 la primera tienda del mundo que únicamente vende productos primaverales

Voz 1070 15:04 os recibimos en nuestros estudio centrales a Carlo Bruni que es director comercial de la empresa dedicada a la venta de todo tipo de cosas relacionadas con la primavera pajaritos a bailar

Voz 21 15:13 ha dado sólo un saludo Carlo qué tal

Voz 1070 15:17 claro la primavera es una estación con unas particularidades y vosotros en pajaritos a bailar exprimirse estas características

Voz 7 15:22 sacar un rendimiento ha retado diera no sea la

Voz 21 15:25 en primavera como todo en la vida como todo no tiene por su cosa buena cosa buena la la la la soledad la guerra

Voz 7 15:33 en el mundo del coso cosa buena y mala no parece queremos yo pienso exteriorizar todo no te paz no estereotipo Royes más lleváis años tocando me quedo productos que tienen salida sólo en primavera

Voz 22 15:45 sí grabada en la primavera una estación que general gusta a la gente pero es muy perra no va de cara es muy suya y luego es muy muy de te digo una cosa en la cara y luego por la espalda y diciendo otra

Voz 7 15:55 me acabo de perder los vemos por ejemplo la primavera llega el calor calor sí cuando te espeta rasca que Nebraska o te cae encima al polen Francino

Voz 22 16:07 en cala punto punto una espada

Voz 7 16:09 hemos trenes yo creo que alergia no es una Hillary pero hay gente que sí hay gente que Francino uno gente que sí que lo que la alergia

Voz 1491 16:20 bueno ya que este señor no es precisamente Manuel Azaña hablando pero al final y después de mucho liarse de mucha tontería terminado explicando cuáles son los productos que comercializa empezando por un helado combinado de tres sabores

Voz 22 16:33 hemos sacado al mercado el primer helado con una bola de vainilla calor calor muy bien una bola de lenteja esto falda el frío y una bola de antihistamínicos para la alergia mostró tres el resoluciones refresca caliente te quita lo moco lo tremendo de la primavera

Voz 7 16:54 también hemos sacado

Voz 22 16:58 luego también hemos sacado cuidado ahí hemos sacó al mercado en chanclas Leko que es como el chaleco que Chuck le con chaleco pero sí hemos puesto unas chanclas porque en primavera en qué bien lo mismo te subes a esquiar que te mojan los pies en la playa ambas cosas te aseguran constipado la pelota pero bueno la gente

Voz 7 17:13 si la gente un poco mierdas menos a Suárez Illana que me parece un tío sensato

Voz 22 17:23 hay que que otra cosa caracteriza la primavera parte los cambios de tiempo súbito el alergias que que los campo frente a quién le importa lo campo no me refiero a atención la declaración de la renta o atendió no va a interesar a los que soy tenemos un servicio de declaración de renta Keats o que vio ofrecemos coger la hucha de Tous hijo hacerle una especie de paralela para que su beneficio de alguna manera la regresen pueda los bolsillos de los progenitores no ya al Estado que sería los brotes bien que son locos flojito Se salgan de rositas no paguen su impuesto que sin sudor de su frente en ganó con nuestra Palace a mí me dan ha escrito

Voz 7 17:59 pues a lo loco flojito pero bueno

Voz 1621 18:01 pues pese a todo estabas en una primavera diferente a las demás entre comuniones elecciones pues no vamos a tener un domingo libre hasta julio así que Youtube Se está metiendo en política de una forma

Voz 20 18:13 hola muy particular y es con música en la campaña

Voz 0445 18:15 coral ha llegado a You Tube en forma de canciones por ejemplo el canal los niños de diez con diez mil suscriptores han hecho una canción dedicada

Voz 23 18:23 ah

Voz 0445 18:23 en cada partido vamos a escuchar lo que diría Santi Abascal

Voz 18 18:27 jugarte lo rompe

Voz 6 18:36 hay que reconocer que que es pegadizas

Voz 1621 18:39 sería otra cosa no pero pegadiza aquí

Voz 1491 18:42 Juan ya conoce Canal también la ha dedicado una canción al presidente del Gobierno que incluso es mejor que la de Abascal Pedrosa

Voz 24 18:50 bueno

Voz 6 19:06 y así deberían ser

Voz 0445 19:08 es electoral es claro que si un golpe del que si recordáis no la escena de esta película que es cuando se reúnen todos los pues en el garaje

Voz 7 19:16 para el fan reconquistar

Voz 6 19:19 voy a Susana Díaz

Voz 1621 19:24 vamos la primavera electoral yendo a las municipales mesas pequeñas agrupaciones que tiran de ingenio para captar votos por pocos que sean un partido de Jerez ha hecho una canción que bien podría ir a Eurovisión

Voz 0445 19:36 los partidos buscan a su electorado con canciones es el caso de un partido pequeñito de Jerez de la Frontera adelante Jerez que están haciendo

Voz 18 19:47 eh eh

Voz 0445 19:58 bueno mejor lo bueno ya la letra ya va el alcantarillado porque no puedan este abedul de mi calle ya distintas reivindicaciones bueno esto es lo que se lleva en Youtube con la campaña electoral

Voz 7 20:10 en forma de canciones igual sea pero en las urnas pero no por no ser pegadizas

Voz 1491 20:16 son las cinco menos diez las cuatro menos diez en Canarias

Voz 6 20:27 seguro que casi todos tenéis un buen recuerdo de aquellos días en el instituto

Voz 1491 20:32 en el colegio en el que el profesor de cualquiera

Voz 6 20:34 Natura decía hoy vamos a ver una película haber también había

Voz 1491 20:39 se quejaba pero la mayoría celebrábamos la posibilidad de olvidarnos por un rato de libros de ejercicios de la pizarra y sobre todo de las explicaciones de los profesores ya fuera por amor al cine o por retazo a todo esto pero qué pensarían si en el futuro eso de ver una película en clase fuera mucho más habitual mira directamente una asignatura dedicada al cine

Voz 1621 21:00 aprender con escenas con diálogos conocer nuestra sociedad o momentos históricos con películas como La cabina de Antonio Mercero

Voz 7 21:07 qué le pasa pues Saleh eso será poca fuerte vamos a tirarlo ayude ayude lo también regalos dos a la vez

Voz 14 21:26 beneficio

Voz 0455 21:29 dice que no es poco de Cuerda hemos ganado

Voz 25 21:32 es osea yo alcalde de cura don Andrés maestro no se ha presentado nadie osea que sigue Paul Rober de Kuta también han salido cinco adulterar ya me visionado de lo que nos enseñó el pisito quitando

Voz 26 21:51 lo hizo nada me puedo quedar con él cuando usted es una persona decente yo quiero que el piso CEAPA de aquí es la ley inquilinos se acabó

Voz 1621 22:05 pues estas son sólo algunas de las cien películas que completan el libro Cine y educación un repertorio que un grupo de expertos ha elaborado durante los dos últimos años con el objetivo de que sirva de punto de partida para que las administraciones creen lo que ellos llaman un plan de alfabetización audiovisual

Voz 1491 22:21 una manera de que el cine esté en las aulas de incluir el cine como método de aprendizaje como cuenta Marta Tarin que es miembro de la Academia del Cine Español

Voz 11 22:29 las películas que te gusta frase echamos tampoco porque esa es otra es muy consensuar hoy en un grupo de como has dicho de expertos sobre todo de bueno ante el sector cinematográfico del sector pedagógico entonces hay una pluralidad las hay una diversidad de los representantes de distintas instituciones que yo creo que la hace pues eso bastante útil en el sentido de que está muy bien representado y hay muchas opiniones y ha habido mucho debate para llegar a un consenso lo interesante es el consenso

Voz 27 22:59 lo que porque en por ejemplo de la historia reciente en este país hay muchas películas que dibujan una sociedad muy real mucho más certera o al menos que lo hacen también con las de los siglos se sí paso

Voz 11 23:11 puesto soy yo creo que el cine eh aparte demostrar como como bien has dicho la la realidad te permite descubrir otras realidades no yo creo que de otras culturas e aparte que te pues que construya de alguna manera tu espíritu crítico es un poco lo que es bueno lo que es malos es decir yo creo que lo haga qué tiene el cine en sí no sólo como herramienta didáctica sino como herramienta para para desarrollarse personal intelectualmente

Voz 1491 23:38 bueno es una herramienta además en principio más digerible es menor rígida que que un libro de texto do un método más entretenido demostrar muchas ganas de nuestra historia la ciudad las diferentes culturas también ponerse en la piel de de otros e incluso en contacto con valores ideas que sólo estudiados de memoria bueno pues no se interioriza en de la misma manera

Voz 1621 24:02 sí es diferente si analizamos el listado vemos que el director Carlos Saura aparece hasta con seis películas Los golfos La caza cría de cuervos o también por ejemplo Ay Carmela

Voz 14 24:18 qué más cientos

Voz 7 24:19 la solista

Voz 28 24:21 buen

Voz 29 24:25 yo que soy yo

Voz 30 24:26 del cuando una explicación ya que yo

Voz 7 24:33 Agustín productos cómo lo aplicamos poniendo la peli que los chavales lo vean o trabajando sobre el papel bueno hay un trabajo previo

Voz 11 24:41 habrá más claras e están digamos en España en desarrollando programas bastante útiles por ejemplo apoyados incluso por comunidades autónomas como el caso de un día de cine que lo apoya el Gobierno de Aragón llevan desde el año noventa y nueve y hay un ejerce Osasuna ejercicio digamos previo de trabajo de la película en clase después van al cine ve la película después vuelven a trabajar la película en clase es decir es como un proceso un ciclo completo de manera lo interesante es que vayan al cine que conozcan esa experiencia no no sólo verlas en otras pantallas sino la esperanza el cine

Voz 7 25:13 oye guapa por el otro sitio porque es que vas a saltar

Voz 1621 25:20 a retratar la sociedad el costumbrismo tampoco pasen inadvertido Pedro Almodóvar con su estreno reciente de dolor y Gloria pues también es uno de los más seleccionados en esta lista hasta cuatro películas entre ellas Mujeres al borde de un ataque de nervios

Voz 14 25:33 me molesta el mambo es que tengo de música heavy rock Sur tengo sevillana

Voz 27 25:40 incluso claves de Fernando Fernán podríamos entender de verdad quiénes somos

Voz 7 25:56 lo digo en serio desgraciadamente había

Voz 27 25:57 un género

Voz 7 25:58 que gustaba mucho que eran las españolas corrían nuevo

Voz 31 26:02 cuando ha llegado esta mañana somos paisanos

Voz 1491 26:04 bueno Emilio el número uno de la pensión

Voz 1 26:07 para todos dijo Bush si claro está guardando la el puesto de Fernando Fernán Gómez y recuerdo unas tienen esa película en la que Sacristán seis

Voz 1199 26:17 está en que representaba a los actores que iban por los pueblos de España se enciende y habla con la gente del pueblo que los querían echar decía nosotros somos como nosotros somos como los pobres no le hagáis caso en este caso el cura al alcalde que son los que quieren que los de abajo estemos enfrentados unos con otros entonces claro que tiene importancia y claro que esas española da son básicas ahora mismo para entender lo que es lo que era aquella España lo que pasa que en aquel momento la gente que vivía en aquella España no sabía muy bien en qué país vive ahora a mí me parece un elemento básico para entender no la política sino el costumbrismo de aquella España que estaban muy condicionado por la política Airport como se

Voz 27 26:54 vivía y Marta cómo va a seguir este proyecto como como ir implementarse nosotros hemos hecho

Voz 11 26:59 poco la herramienta hay bueno solemos dejó en manos ya de las autoridades educativas que son las que deben ponerlo más

Voz 1491 27:09 tres minutos para las cinco las cuatro en Canarias

Voz 7 27:12 de todos los músicos que se han acercado a la enorme encara el King han acabado sacando algo de su amistad algo gordo

Voz 27 27:20 normalmente canciones de éxito canciones eternas como este de mil novecientos sesenta y dos

Voz 0084 27:35 en un tema compuesto por Carole King con letras de su socio entonces pareja de Riccò fin llegó el número uno en Estados Unidos en la voz de Little Eva King hizo la canción pensando en la cantante pero ésta rechazó cantarla porque no les vio potencial de rebote la canción acabó siendo un éxito para el Little Eva una chica de dieciocho años que conocía a Carol Jerry porque era la niñera de su hija la pareja vio el potencial de la chica sobre todo como bailarina y le cedieron la canción dio un millón de copias el mejor ejemplo de lo importante que es en la vida estar en el sitio oportuno

Voz 33 28:12 momento preciso

Voz 6 28:46 menudo regalo todo el talento de caro

Voz 17 28:48 Kim para una jovencísima Little Eva que pasó de ser la niñera de su hija a ser número uno en las listas de éxitos Loco Motion en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 14 29:51 con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 34 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0137 30:07 hay daba buenos días buenos días el presidente de Argelia dimite después de más de veinte años en el poder al Abdelaziz Buteflika toma la decisión en un delicado estado de salud después de más de un mes de protestas en el país pidiéndole que abandone

Voz 7 30:23 las los fuegos artificiales y los pitidos de coches ha mezclado esta noche con los gritos de júbilo porque el presidente Se va el mandatario estado sin comparecer en público desde dos mil trece cuando sufrió un infarto cerebral también fuera de nuestras fronteras Francia y Alemania piden a Reino Unido que tengo

Voz 0137 30:37 decisión ya con el Brexit ambos países han expresado así esta noche después de que la primera ministra británica Theresa May haya pedido la Unión Europea una nueva prórroga para llegar a un acuerdo de Salida en el Parlamento británico ante el riesgo de un Brexit a las bravas que daba que estaba previsto para el doce de octubre y mientras por lo que pueda pasar Europa sigue preparándose por si acaso la salida del Reino Unido de la Unión Europea se convierte en un portazo sin acuerdo en tres horas y media el Parlamento Europeo vota qué pasará con los visados de los ciudadanos británicos también los de Gibraltar y los ciudadanos europeos en caso de una salida a las bravas hoy además está prevista una comparecencia del presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker Griselda

Voz 0738 31:12 Astor para quién es tu usaban que el acuerdo aceptado por el Gobierno Sánchez funcione aquí tienen un primer ejemplo los gibraltareños quedarán exentos de visado como cualquier británico pero precisando que ellos a diferencia del resto son una colonia esto es lo que a las ocho y media bota el Europarlamento

Voz 35 31:30 al final espero que solicitó el visado desde el huido militar y visitar ningún es todo lo que sea pero cumpliendo el principio de las cuestiones de interés absolutamente prioritario España como Estado

Voz 0738 31:47 son las declaraciones del eurodiputado socialista López Aguilar miembro de la Comisión de Justicia y Libertades

Voz 0270 31:53 de la economía el Fondo Monetario Internacional rebaja la previsión de crecimiento de la economía mundial el organismo señala la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la crisis del Brexit como factores que influirán en esa desaceleración Christine lagar

Voz 9 32:05 en Llanes Reed en enero el FMI proyecto un crecimiento mundial para dos mil diecinueve y dos mil veinte de alrededor del tres coma cinco por ciento más bajo del que hemos visto en los últimos tiempos desde entonces el crecimiento ha seguido perdiendo ímpetu tac ETA son pongan

Voz 0270 32:20 aunque ese crecimiento sea vulnerable dice que no anticipan una recesión global a corto plazo de vuelta en España la Comunidad de Madrid después de recibir la denuncia de un diputado de Podemos ha abierto una investigación sobre los supuestos cursos del Obispado de Alcalá de Henares para curar la homosexualidad que recogía el diario punto de este martes a quién hora25 habla de una de esas personas que acudió a uno de esos cursos se llama Sergio en el momento que acudió al Obispado tenía diecinueve años

Voz 1269 32:43 estaba buscar culpables a ver sexual donde no lo sabía que es una mala relación con mi padre y que es una madre protectora muchos de las personas que terminan entrando en estas terapias primero el síndrome dedicadas porque porque quiere en cuanto la los impulsos de la persona a la vivido bajar el deseo sexual

Voz 0270 33:02 pero lo peor llegó dice Sergio cuando decide marcharse

Voz 1269 33:05 parece que yo me estaba dando a la vida que para mí a la villa pecaminosa y que de hecho palabras textuales de un sida casi como de echándonos lo peor no

Voz 1491 33:17 de momento es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 14 33:23 servicios informativos

Voz 7 33:27 de esa primeras con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 6 33:47 con la dimisión que muchos llevaban semanas reclamando en la calle del presidente de Argelia viene este miércoles en lo informativo nos queda saber qué tiempo nos espera Luismi Pérez buenos días buenos

Voz 0047 33:59 días Marina pues hoy quién no dimite es la lluvia en el norte del país de hecho se está presentando ahora mismo iba a seguir gobernando la situación meteorológica en toda casi toda Galicia sobre todo en el norte de la comunidad en todo el Cantábrico todos los Pirineos ir o las horas va a acabar lloviendo y además bastante en algunos puntos de Aragón y de Cataluña sobre todo en la Cordillera Ibérica ya en el interior de Cataluña a partir de esta tarde la lluvia se va a hacer abundante en las costas catalanas cerca de la provincia de Castellón atención Marina porque aparecerán algunas tormentas y a últimas horas del día ya cuando se haga de noche acabara lloviendo un poco en Baleares también en Canarias se va a ir animando la atmósfera y sobretodo esta tarde habrá chubascos los más importantes en Tenerife La Palma y en Gran Canaria el chubasco o alguna tormenta cuanto más hacia el sur de la península Marina tiempo más tranquilo más soleado el viento se va a ir reforzando esta tarde viento de poniente del noroeste iba a hacer bajar las temperaturas por lo que las cotas de nieve a últimas horas del día se situarán en los ochocientos y los mil metros ahora mismo siete grados tenemos en Vigo ocho en Gijón nueve en Ciudad Real tenemos diez en Zaragoza o por ejemplo doce grados Marina tanto en Murcia como en Sevilla a esta hora de las cinco de la mañana

Voz 1491 35:12 hoy te has propuesto Luismi alegrarnos un poco en madrugón o la madrugada y acabar con algunos mitos sobre el tiempo que hace a estas horas porque en contra de lo que mucha gente puede pensar no es cuando más frío hace

Voz 0047 35:26 así es la mayoría de la población te dirá cuando salgo a trabajar a las cinco o las seis de la mañana

Voz 23 35:31 bajar a correr o a hacer lo que sea

Voz 0047 35:34 hace más frío que cuando ya se hace de día pues en el

Voz 1621 35:37 noventa y cinco por ciento de los

Voz 0047 35:40 esos o de los días no es así la temperatura más baja del día será aún que la gente no se lo crea justo cuando ya ha salido el sol en ese momento en el momento que ya ha salido el sol por el horizonte incluso ha pasado media hora más por tanto ya es pleno día es cuando la temperatura es más baja porque porque la temperatura de noche baja por lo que se llama el fenómeno de la irradiación el calor del suelo que ha ido acumulando durante la tarde durante las horas diurnas se va se va disipando se va retirando por tanto es justo en ese momento que hace que que sale el sol cuando el momento del del suelo está más frío por tanto entre ahora mismo las cinco y poco más y cinco de la mañana y quizás esta mañana a las ocho cuando pasen tres horas más por tanto Marina la temperatura en gran parte del país todavía puede bajar entre ahora y que se haga de día por lo menos tres o cuatro grados por tanto en pleno invierno hace bastante más frío a las ocho y media o nueve de la mañana que a las cinco de la madrugada

Voz 1621 36:36 hablando del frío hay más mitos yo creo que éste les va a fastidiar a más de uno que tenía ya planificadas las las vacaciones para dentro de un par de semanas

Voz 0047 36:45 porque la Semana Santa no es que sea el mejor momento del año para darse el primer baño en este caso en el Mediterráneo pero si esto porque a ver eso es por lo que se llama la inercia térmica del agua eso suena muy estrambóticos suena como película de serie B como aviones digo pero en cualquier caso es un fenómeno muy fácil de explicar el agua se enfría Ai Se calienta de una forma más lenta que la tierra la tierra puede tener durante el día treinta y cinco grados cuarenta por la noche quedarse a cinco eso pasa algunas noches de verano por ejemplo en el interior del país pero el mar no el mar Si durante el mediodía está a veinte grados a las tres de la mañana de la siguiente madrugada seguirá estando a veinte grados no no varía esa temperatura eso es lo que se llama la inercia en cuanto a la temperatura de todo el año cuando más baja la temperatura suele ser en el mes de febrero pero el mar tiene más inercia ya hace que se enfríe más hacia el mes de marzo o abril por tanto ahora al mediterráneos cuando más frío hasta el Mediterráneo entendido como el agua del Mediterráneo por tanto mucha gente ya está pensando mira me voy de vacaciones ahora en Semana Santa me pego el primer baño en el Mediterráneo y te vuelves para casa con un resfriado el otro lunes y es así porque el agua del mar ahora está bastante más fría y aunque la gente no se lo crea cuando más caliente está o por lo menos más buena hasta para bañarse entendida como más suave en temperatura es septiembre en septiembre poca gente piensa irse ya de vacaciones pues quizás si a alguien le gusta bañarse en agua calentita en agua tranquila tener precios más bajos y menos gente septiembre como no

Voz 1621 38:14 pero es por todo lo manoseada que ya ya

Voz 7 38:16 está el agua de todo el verano les va mejor

Voz 0455 38:22 esa expresión me ha gustado mucho gastada

Voz 36 38:25 ahora yo no sé si ahora que no escucha a nadie que este país que en Galicia en septiembre se está

Voz 23 38:30 mira el Lugo pues ellos mismos

Voz 0047 38:33 sí que es verdad hay un fenómeno que en septiembre serán el Mediterráneo y es que empiezan las primeras tormentas por tanto es difícil ya tener días seguidos de sol y de calor como los podemos tener en julio pero que sepáis que quién se meta en el Mediterráneo en estos momentos au hasta el mes de finales de mayo el agua está fría sí que es cierto que también hay gente que le gusta meterse en agua helada hablará para gustos colores

Voz 1491 38:55 bueno vamos a pensar que vamos a tener suerte en Semana Santa vamos a pensar que va a ser calurosa aún no aún es pronto para decirlo además que parece que no viene bien la costa así que vamos a esperar que mejore si viene si viene con calor dos IS aguanta mejor porque hay muchos que hice muchos mejoren a costa otros que es muchísimo mejor en el interior el calor seco vamos a salir de dudas vamos a a ver si Luismi nos da ya la respuesta definitiva esas conversaciones de comida o de cena en la que dices no no esté calor se aguanta mejor

Voz 0047 39:29 así es primero vaya por delante no maten al mensajero no claro claro y un mandado de lo que es la naturaleza lo que es la Mostra lo que son los fenómenos meteorológicos yo os traigo la realidad en cualquier caso desde el punto de vista social desde el punto de vista de confort como no no sudar siempre es mejor por tanto no estás o notas ese bochorno notas esa sensación de angustia e incluso que puede comportar el estar sudando sin parar por tanto sudar sería sinónimo de un calor mucho más húmedo pero desde el punto de vista

Voz 1491 40:00 o de salud

Voz 0047 40:02 es mejor sudar que no estar con una temperatura muy alta y sin sudar más bien estamos sudando siempre lo que pasa es que la humedad cuando es muy baja lo que hace es que se evapora directamente el sudor que tú estás generando por tanto imagínate estos días ya de calor en el interior durante el el verano en Sevilla en Córdoba en Badajoz son temperaturas muy alta las que hay y con poca humedad por tanto tú no notas ese sudor pero te estás hidratando muy deprisa insistas al sol te estás quemando en seguida nuestra Pe no tiene protección en cambio si te vas a la costa sí que es verdad anotamos esa sensación desagradable de estar sudando de estar pegajosos pero desde el punto de vista de salud siempre será mejor tener esa película de salud de de sudor quería deciros porque no no de no nos deshidrata Moss tanto y además nos está protegiendo un poquito la piel de esos rayos de sol que también nos queman

Voz 1621 40:51 bueno pues ahí está

Voz 36 40:52 pues que ganas que ganas de que llegue el momento Luismi gracias buenos días hasta mañana

Voz 37 40:59 eh

Voz 14 41:10 he Le de Marina Fernández

Voz 6 41:48 cinco y doce cuatro y doce ya entre trenes tenemos hoy a Sergio diez me centro de gestión de Cercanías de la estación de Atocha en el centro de Madrid donde hace media hora la cosa estaba más o menos tranquila no había todavía muchos trenes en circulación pretendemos que se habrá ido animando Sergio hola de nuevo

Voz 0455 42:07 buenos días chicos pues si se ha ido animando seis animando aquí estoy en el Centro de Gestión de Renfe Cercanías Madrid en la estación de Atocha como bien decía sobre las propias vías sobre las propias vías del Cercanías que de hecho antes cuando está terminando la anterior conexión ha pasado un tren y temblaba aquí un poco el suelo en anotaba ahí la la vibración

Voz 1621 42:25 nada bueno estoy aquí con con

Voz 0455 42:27 Vicente y Miguel que son dos mandos intermedios del Centro de Gestión los dos llevan casi bueno uno treinta y siete años y el otro va a hacerlos ahora en un par de meses aquí trabajando para Renfe hizo bueno pues los dos confirmaban que a partir de las seis de la mañana esto ya se viene muy arriba es la hora punta directamente así que nada así os parece les doy paso los presentó Vicente buenos días

Voz 7 42:48 hola buenos días o la Vicente qué tal hola Miguel

Voz 1491 42:53 bueno ya estaréis a punto de jubilados treinta y siete años trabajando

Voz 23 42:58 son rápidos con los cálculos yo lo siento si todavía queda todavía

Voz 1491 43:03 que queda

Voz 0455 43:05 en qué consiste chicos en que vuestro trabajo porque aquí chicos yo he llegado es como para que os hagáis una idea verbo intentar describirlo aunque bueno luego subiremos alguna foto redes sociales seguro es como un centro como el típico centro control de la NASA en pequeñito que hay una pantalla con un diagrama enorme con todos los trenes Avant con toda la red de Cercanías las vías

Voz 1621 43:22 además un montón de colorines distintos y luego

Voz 0455 43:25 la serie de ordenadores ahora la Sala claro está bastante vacía pero que luego durante el día hay muchísima gente trabajando ahí son centro bicéfalo y otro en otra parte del Centro de Gestión que están en qué consiste vuestro trabajo

Voz 23 43:36 pues bueno es gestionar todas las Cercanías de Madrid procurar que no haya incidencias las que haya solucionarla indudablemente y que la gente llegue a donde quiera llegar a su trabajo a sus estudios a donde sea con con la mayor premura posible sin en circuitos sobre todo sin incidencias ni nada

Voz 0455 44:02 pero otros tráfico no lo controla es vosotros el tráfico no verdad me decís que es adicto

Voz 23 44:07 no directamente no sea directamente el tráfico lo gestiona Adif eh lo que ocurre claro nosotros somos clientes de Adif y nosotros lo decidimos cómo se mueven nuestros trenes por supuesto

Voz 1621 44:20 cosa que muchas veces cuando vamos en un tren separa por lo que sea y podéis ser vosotros que por precaución habéis para este tren no

Voz 23 44:28 sí bueno por preocupado por precaución lo para Diz que lleva el tráfico en sí digamos que son los guardia civiles de la cafetera Jean algo así o El municipal que dirige un cruce

Voz 1621 44:40 sí sí sí sí tus vosotros veréis

Voz 1491 44:43 esa pantalla que ese tren se ha parado tendríais que tomar decisiones respecto del resto de trenes

Voz 23 44:49 exactamente ahí es donde entramos ya jugarnos otro

Voz 1491 44:52 vigente Miguel sabéis que muchos madrileños se quejan de que que sobre todo a primera hora hay retrasos son los Cercanías

Voz 23 45:02 eh yo sinceramente lo digo Si ves esto Xirivella la cantidad de trenes que se mueve la cantidad de gente que se mueve si eh con la en infraestructuras que tenemos por supuesto con los medios que tenemos a nuestro alcance yo que lo veo todo creo que es muy muy pocas la incidencia que hay

Voz 1621 45:24 la renuncia eran muy bien desde la visión global es diferente

Voz 1491 45:27 tenemos que hacer visitas guiadas cómoda de Sergio diez

Voz 1621 45:30 al centro de gestión para que vean

Voz 1491 45:32 ya ha enviado una fotografía la verdad es que impresiona

Voz 0455 45:35 como no me gustaba cómo voy justo lo de juego Vicente usado el verbo jugar es que le decía que no me decías que hay muchas veces que tú enormemente trabajas más en el Centro de Gestión de Chamartín que tienes más margen de maniobra no que te lo tomas casi como

Voz 23 45:49 el juego a corpulento creativo no sin un juego diabólico muchas veces pero si al final es jugar a los trenes muy seriamente por supuesto

Voz 1621 46:01 yo recuerdo de hecho como en el móvil osea jugada alguna vez a controlar trenes lo que pasa es que estos son con trenes y con personas reales a esta hora a las cinco y dieciséis de las cuatro y dieciséis en Canarias por ejemplo cuántos trenes hay en funcionamiento

Voz 23 46:15 a esta hora todavía hay pocos sobre todo hay trenes que están circulando sin servicio colocándose en las cabeceras

Voz 1621 46:21 para empezar para empezar a prestar ya

Voz 23 46:23 servicio comercial ha salido ya

Voz 0455 46:26 hace unos diez minutos que lo hemos oído el primero de Atocha no de de la hace antes chicos en la primera conexión ha pasado un tren pero el primero de la hace cuatro que saliera aquí habrá salido hace diez minutos más o menos no

Voz 23 46:38 sí sí hará unos diez minutos ha salido John tren hacia Alcobendas eh claro el tráfico fuerte va a ser cuando vuelva de Alcobendas S y todos los trenes porque ahora el tráfico sobre todo del extrarradio de Madrid hacia el centro

Voz 1491 46:52 Vicente Miguel entendemos que entonces está ahora digámoslo así es la calma que precede a la tempestad cómo es el ambiente ahí en la hora punta las

Voz 23 47:02 es da Manha fue eh tú lo has dicho perfectamente ahora mismo es bastante tranquilo no hay ninguna incidencia además parece que la cosa pinta bien aunque Miguel no para de usar los ordenadores se que os aseguro que no aclaraba qué bien la cosa importaba es trabajar eso ahí lo pinta mal trabajan muchísimo

Voz 1491 47:22 entonces ahora está bien la cosa y luego empiezan a encenderse luces e a sonar teléfonos que es lo que pasa ahí

Voz 23 47:29 exactamente cuándo empieza la tensión de verdad muchas de las incidencias porque son porque los viajeros ya tocan

Voz 0455 47:36 le contabas también antes Miguel no tocan

Voz 23 47:39 en la proto alarma que

Voz 38 47:41 por lo general suelen suelen suele se suelen utilizar sin sin un motivo aparente osada para hacer una gracia por pintar las unidades que es el es una lacra para nosotros eh la cantidad de trenes que unos que no grafitero simplemente para hacer la gracia no piensan el daño que hacen a los de ese propio tren sino la cola que van montando de trenes detrás

Voz 1491 48:01 el cometas Miguel que tiran de la palanca de emergencias

Voz 38 48:05 los aparato de alarma un tren sí y otro no cada día Delia para hacerla gracias si simplemente pero hacer una gracia lo de ellos y suponer un tiempo tiene que ir al maquinista reponer lo eso si te pilla en una estación que puede bajarse a Van den le pilla en plena vía pues imagínate en tiene que bajar al balasto andar por el balasto de a las once de la noche a ir al el coche de cola detrás de ese tren hay otro tren parado y en cada estación tiene es un preparado o la empresa trayecto y la gente no lo

Voz 1621 48:29 quién dice el ya estamos para aparte de que entiendo que Sahin

Voz 1491 48:32 qué hará algún algún tipo de protocolo para ver qué es lo que ha pasado siempre que salta una alarma

Voz 38 48:37 sí sí claro es maquinista va a comprobarlo oí efectivamente ése de que no que no es por nada por una urgencia a diario pasa a diario cada ahora osea que eso es lo que te digo

Voz 0455 48:48 pues pues es una urgencia es mejor esperar al llegar a la estación muchas veces

Voz 38 48:52 sí sí se ha dado el caso de tirar al aparato de alarma entre Estación Estación era era alguien enfermo en el tren y en de dejar que el tren continúa la estación siguiente donde se pueda atender los servicios de emergencia pues tirar entre estación y estación

Voz 1621 49:03 Carlos III se queda tirado allí

Voz 38 49:05 retraso y al final lo que lo que conlleva eso es que al final el el enfermo pues no puedo atender claro porque se queda bloqueado

Voz 1621 49:13 en medio de dos estaciones pues las babas

Voz 1491 49:15 dejar que disfrutéis de estos minutitos que todavía tenéis de relativa calma hasta que empiece la hora punta de los Cercanías en en la Comunidad de Madrid Vicente Miguel muchísimas gracias por atendernos gracias a vosotros vosotros que tengáis vendía Sergio vente para acá

Voz 0455 49:31 con tres metálico de vuelta hasta luego hasta luego

Voz 18 49:45 sí

Voz 1491 50:00 sí

Voz 18 51:08 ella

Voz 1491 51:31 cinco de veintiuno cuatro y veintiuno en Canarias Zara versionando el tema más famosa de la película Grease que es uno de los minutos que recuerdo escuchar en mi casa el de la banda sonora de esta película aunque el tocadiscos ha vuelto con fuerza el reproductor de música más utilizado a día de hoy en todo el mundo es ya el teléfono

Voz 6 51:51 claro que también es la cámara de fotos más utilizada es el GPS más utilizado en fin

Voz 17 51:56 que ha venido a sustituirlo todo hoy nos preguntamos por qué aparato para escuchar música seis más de menos cual disfrutaste es más en su momento

Voz 40 52:09 la revolución entonces no se llegó con el Goldman autor reversible en el cual ya no teníamos que para la vuelta a la cinta sino que automáticamente automáticamente basado en una otra cuando terminaba aquella

Voz 0107 52:20 el saludo un abrazo José de Málaga pues mira contigo coinciden varios de nuestros seguidores en Twitter en arroba de buenas JM Carles también es de Walkman de Gil también lo echa de menos aunque ahora se conforma con el móvil nuestra compañera al Zaragoza Esther Orera todavía conserva el hubo Man que les regalaron en la primera comunión notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 41 52:41 Carme sin duda lo que más echo de menos el plato de el equipo ha sacado ya lo deposita la aguja suavemente sacras dijo Richard era toda una obra de orfebrería en cuanto

Voz 7 52:58 el mayor problema que tenían

Voz 41 53:00 cuando se quedaba sin pilas por estaba las pilas consideran muy lenta

Voz 0107 53:07 de los nostálgicos Manolo de de Sevilla y mira nos escribe José María André

Voz 7 53:11 yo echo de menos la You que Vox o gramola entrar en ese bar con los amigos y poner música mientras bebía salgo qué tiempos

Voz 1491 53:19 sí han hablan no recuerda también en Twitter algo que era lo que a mi más me gustaba de esta época de de Goodman queda lo de hacerte tu tus cintas motos cintas de to remix no ella

Voz 6 53:32 verdad es que no la muy original porque dice que las llamaba variada

Voz 1491 53:36 a uno varía dado variada tres subiendo yo tenía va variados en mi casa o varios varios era varios era pardas varios

Voz 0107 53:44 pues mira mimos si Maze Nos hace un Karin Hito a la radio dice lo mejor es la radio analógica es sintonizar los cuarenta al Cadena Dial y ponerte la debajo de la almohada y Macarena García es de Dix

Voz 6 53:54 Beatriz recuerda con cariño saudís Man precisamente nos cuenta que sólo ponía escondidas en su habitación pero que eso yo hacía tanto ruido que en realidad es la terminaban pillado

Voz 17 54:06 lo bueno la encuesta sigue abierta en Twitter puedes votar todavía o mandarnos notas de voz seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro y luego las escuchamos cinco y veinticuatro cuatro veinticuatro en Canarias