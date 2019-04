De Buenas a Primeras (04/04/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro días tres y media en Canarias la Cadena SER de Boyne está primeras

Voz 3 00:51 otra de abril vamos a darle una tregua tregua al paraguas porque hoy no va a llover dijera previsión en ningún punto del país aunque sólo sea por hoy las temperaturas menos dos grados hasta ahora en Lerma en Burgos no va a cambiar respecto ayer

Voz 1491 01:04 aunque vaya brilla el sol

Voz 3 01:20 digamos que es una especie de lotería vamos a crear ambiente

Voz 6 01:23 es bueno da igual que me comprado ningún número ningún boleto si tienes

Voz 3 01:28 menos de setenta años más de dieciocho

Voz 6 01:30 es leer y escribir estas en el sorteo

Voz 5 01:33 sorteo que ya se ha cerrado así que en realidad la suerte ya está echada y hay que

Voz 1210 01:39 quinientos cuarenta mil trescientos veinticuatro afortunados o desafortunados

Voz 3 01:43 según se mire son las personas que el próximo veintiocho de abril van a tener que presentarse a las ocho en punto de la mañana en su colegio electoral para formar parte de una de las sesenta mil mesas que se va a constituir en toda España más

Voz 1210 01:55 de medio millón entre titulares y suplentes así que en realidad los que van a pasasen domingo comprobando DNI

Voz 7 02:02 dando a sus vecinos viviendo como introducir su voto en las

Voz 1210 02:04 algunas son en realidad unos ciento ochenta mil que todo de que decir lo van a cobrar unos sesenta y cinco euros iban a poder librar al día siguiente cinco horas en el robo cinco plazas

Voz 3 02:13 cinco horas hay algunas formas de escaquearse pero el plazo para justificar que tienes derecho a hacerlo empieza ya integra más que siete días jugar con la democracia puede salir muy caro sino no te presentas no tienes excusa la pena puede acarrear entre tres meses y un año de cárcel o multas de hasta siete mil euros Julia Molina

Voz 8 02:33 vamos a dar por hecho que no eres miembro de la familia real que no preside es el Constitucional ni el Supremo que no eres el fiscal general del Estado ni te presentas como candidato

Voz 1491 02:41 a las elecciones del veintiocho de abril somos útiles

Voz 9 02:43 el mundo cuando desde nuestras respectivas identidades actuamos en un mismo sentido

Voz 8 02:50 a crearse de la mesa electoral porque todos ellos ni siquiera entran en el bombo de los vocales y presidentes elegibles Si tú tienes entre dieciocho y setenta años Hinault eres ninguno de ellos tiene razones para temer aunque ciertas cosas que te van a permitir librar T

Voz 1210 03:03 creo que después de haber estado tres meses limpiando culos y cambiando pañales aunque no sea estable

Voz 8 03:08 Alessia es cambiar pañales durante tres meses es una de las excusas para faltar a la mesa si eres madre de un bebé de menos de nueve meses tienes derecho a no asistir porque estás en periodo de lactancia Si tienes un hijo de hasta catorce años puedes conseguir que te excluyan si pruebas que nadie se pueda hacer cargo de él

Voz 5 03:24 no se pongan enfermos no hay que ser radical tampoco

Voz 8 03:26 ahora enfermo de baja es motivo suficiente para no aparecer por el colegio también que vayan a operar te pronto o que tengas una prueba médica importante Pedro Sánchez que en el poder

Voz 10 03:35 de Rivera ha conseguido el golpe de efecto que tanto desea abrasado no va a dar un paso atrás pase lo que pase en las

Voz 8 03:40 selecciones Iglesias insistía como hacía Inma Carretero Óscar García Adrián Prado Mariela Rubio son de los que tienen excusa a todos los que trabajen para informar a los funcionarios que tengan labores electorales pueden alegar que tienen que trabajar también todos aquellos que puedan probar que su trabajo es insustituible y completamente necesario pero bueno si te ha tocado y no puedes alegar ninguna de estas excusas solo tienes una opción sentarte disfrutar de la jornada si hasta de la democracia

Voz 3 04:13 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a repasar como Ismael Crespo director del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Murcia cómo funciona este sorteo de las mesas y en qué casos podemos librarnos de ir y digo librarnos porque los periodistas si tenemos que cubrir la jornada electoral podemos faltar a esa obligación siete días como decimos tenéis para justificaron una oros contamos en qué casos podéis pasarle la responsabilidad a otro

Voz 3 04:43 como no podía ser de otra forma hoy os preguntamos por esto de las mesas electorales seis ocho tres tres dos tres siete cero

Voz 11 04:50 o sea el sorteo

Voz 12 04:52 formar parte de la mesa pero sino recibo la notificación bueno ahí queda el día antes joder urgencias una gastroenteritis ese mismo día se casó un primo mío aunque sean las becas si hay que sustituir a Pepe

Voz 13 05:06 la buena o a Angeles au alguno de estos lideres de la información

Voz 1210 05:12 ese día con

Voz 3 05:14 a ver José Luis de San Blas tienes que escucharte nuestra conversación con Ismael Crespo a las cinco y media porque no todas esas excusas que pones te servirían si que es de casas un primo no vale por ejemplo ya Pepa y Angels no haría falta sustituirlas como decimos los periodistas que cobra la jornada electoral pueden faltar sin problemas a la mesa

Voz 1210 05:34 sí esa es la encuesta de arroba de buenas qué piensas hacer si te toca estar en una mesa electoral el veintiocho de abril cuatro opciones como siempre

Voz 3 05:41 me pido una baja dos por ciento menos

Voz 1210 05:43 pero de algo catorce por ciento me hago monje de

Voz 3 05:46 clausura que yo lo veo bastante más extremo que lo anterior pero llevan muchos más votos veintiséis por ciento

Voz 1210 05:51 la opción más votada que orgullo de oyentes tenemos cuarenta y ocho por ciento voy y además lo

Voz 14 05:56 es fruto no me importaría disfrutarlo en el día de estar en una mesa electoral por probar por probar ya está que para muestra un botón ese día hay punto eso sí una neverita de estas algas cervecitas algo de picoteo para esas horas en las que no viene nadie que estás ahí un poquito aburrido no puede haber un fija no se desconocen gente puede puede esta vez no me importaría ir una mesa electoral

Voz 3 06:22 a ver digo lo de las cervecitas creo que no que no va estar permitido aunque estoy contigo a mí que no me ha tocado nunca no me importaría

Voz 5 06:30 pues bien de Murcia oye puedo a mi me encantaría que me llamaran para una mesa electoral curiosidad sociológica inyectarán a ahí los interventores todo tirándose

Voz 15 06:39 moño lo de contar los votos lo dejó este botes para vi los expertos o actas ahí y con emociones e intriga y luego pues que te pasar ahí a todos los vecinos ahí te ven ahí anda mira por dónde te puedes enterar de lo años que tienen todo lo que puede quitar

Voz 5 06:57 qué maldad

Voz 1210 06:59 es más calenturienta del Joaquín en Murcia pues apuntar los queríais alegremente apuntar cómo funciona la cosa

Voz 10 07:06 hola buenas soy Juan Francisco barras Puig elegido presidente de la única mesa electoral que hay entre el pueblo Torre quemada en el año dos mil once cuando Zapatero perdió las elecciones y otro Rajoy fue duro porque tienes que estar allí a las ocho de la mañana colocarlo todo luego pues On yo qué sé aguantar cosas allí de la gente de tu pueblo que los conozco son muchos son familia tuya desde una señora que viene con una fotocopia del carné pero sí se conoce tanto a la vida y tal o gente que te viene gente mayor que viene enfadada porque no has ido a recogerle el voto a su casa cuando abren los sobre deporte pero es encontrar a cualquier cosa desde loncha de chorizo que me encontré yo yo qué sé papeletas hechas a mano con la alineación del Real Madrid o no tanto a Michael Knight o al equipo va o fotografías de amigos mandaban fotos grafía te pues yo qué sé de gente que hay en la playa o cuando de las cosas

Voz 3 07:59 bueno y eso en un pueblo de quinientos setenta habitantes vamos a tener que visitar Torre quemada en Cáceres porque qué imaginación

Voz 1210 08:06 Torre quemada otro rol quemada Víctor cómo cómo es la gente Pilar de Tenerife no ha tenido tampoco buenas experiencias pero quiere repetir

Voz 16 08:13 este año y en esta colección me encantaría ir que de quita quita de la cabeza pero en esta me encantaría ahí pues porque nos jugamos mucho me encantaría contar muchísimo muchísimo voto porque necesitamos que España salga a votar Imaz

Voz 3 08:33 también quiere ir pero por motivos diferentes Antonio Caro

Voz 14 08:36 yo he tenido humildemente que añadir una una quinta respuesta que hubiera sido voy por supuesto y me paso el lunes quejándose en Twitter tengo que decir que esto ya lo he hecho antes lo que pasa claro que ahora como tengo Twitter el joven mucho más amplio ante mantener

Voz 5 08:50 dejar al día siguiente a la meta

Voz 14 08:53 con mi padre y mi hermano de la crisis

Voz 5 08:55 háganos gusta quejarnos tantísimo muchísimo

Voz 1210 08:58 la encuesta sigue abierta en Twitter arroba de buenas qué vais a hacer si en las próximas horas os dicen que os toca estar en una mesa electoral os pedí la baja os perdáis de eso que tenéis pendientes el Rey Lillo os metáis a monjes o monjas de clausura o vais alegremente disfrutéis podéis votar podéis contarnos anécdotas seis ocho tres tres dos tres siete cero

cuatro Sergio diez está en la producción y Borja González

Voz 1491 09:21 técnica aquí no hay excusas que valgan para no quedarse la próxima hora y media así que ya sabéis empieza de buenas a primeras

Voz 5 11:09 una férreo en la cual yo me siento porque antes de político soy persona este singular una final

Voz 3 11:18 bueno las noticias basta sólo una moda muy peligrosa pero no dejan de ser además un negocio para mucha gente como en su día yo qué sé las rotondas no que empezaron a crecer como setas

Voz 1491 11:27 ayer son negocio para los que las fabrican en las pone en circulación y para los que se dedican a detectarlas en España ya hay más empresas de verificación de datos casi casi que empresas constructoras tenemos maldita neutral verificar hoy en La Ventana se han asomado en directo al trabajo de estos profesionales

Voz 18 11:44 cada semana aquí nos deleita con noticias de esas de esas chorradas verdad Nerea de estas queda tal porque te pero que en realidad ocultan el drama de la imbecilidad pues son ha escapado que es oro puro el noticias esta hice un ladrón roba en una joyería Ice deja el DNI pero también el carné de conducir la tarjeta de la Seguridad Social una agenda con sus datos personales y un post con su número de teléfono fijo y móvil y las horas en las que estará localizable pero hay más el ladrón trató de ventanilla muy estrecha y se quedó atascado y hay más

Voz 0313 12:19 ya se durmió y aún hay más

Voz 18 12:22 resulta que la joyería era suya se confundió

Voz 1210 12:25 Herrera Marina que hemos leído este tipo de historias muchísimas veces

Voz 1491 12:29 pero tan forzada no claro e incluso

Voz 1210 12:32 cuando ya cansa aparecen on versiones más más forzadas de fuera nuestras fronteras es muy normal leer burradas de este tipo darles total credibilidad porque viene acompañada de un

Voz 0313 12:41 lo que no pase en Rusia o ocurrió en Rusia es

Voz 1491 12:43 es verdad lo que han hecho en La Ventana es invitar

Voz 1210 12:46 el estudio a este ladrón tan torpe para comprobar su versión

Voz 18 12:49 este monumento palpitante a la estupidez humana se llama Joaquín está aquí con nosotros aplauso

Voz 1123 12:54 no había acabará otra gracia que vergüenza escuchar así de viva voz

Voz 18 13:08 joyería y esto es tú ya te digo gaste de joyería no quería entra a la joyería de la competencia

Voz 1123 13:14 ahora no sé qué me la olla de verdad mal menos mal que no me denunció lo idiota que eso te gusta dejándolo carné

Voz 18 13:28 me hice fueron

Voz 1123 13:30 yendo eh bochornosas

Voz 1491 13:33 da la historia hay presentado el personaje en este caso más de ficción que real el equipo de verificación de Especialistas secundarios le ha quitado la máscara este farsante de Crime

Voz 18 13:43 sabes que creo que esto es un invento verdad que todo esto es falso que sí que que que que que que que que que eso llamar la atención tal vez puede ser por eso no no ya tolera así que vamos a tolerar que este señor Luis llamó a la radio vendiendo esta historia pero no una vez sino varias Iturbe que no sabes es que esto tiene una brigada patriótica que graba todas las llamadas a la Cadena Ser

Voz 1491 14:11 está grabado está grabado y aquí vamos a

Voz 18 14:13 tal toda la serie de llamadas que hizo este individuo para vender está esta estúpida historia este eres tú te escucha Cadena SER dígame

Voz 19 14:22 toda alargan es que la noticia muy buena para ustedes mira un ladrón entre en una joyería Ice deja el DNI es un poquito típico esto bueno perdón a Dios gracias no pasa nada cadena SER hola así que antes se llamaba diciendo que un ladrón sí dejó el DNI no diría que hay nueva noticia mira también se dejó la tarjeta de Seguridad Social y el carné de conducir y un postre con su número de teléfono ya ya pero es un poquito lo mismo eh no vale de acuerdo que si venga perdón perdón o hacer dígame oye la noticia del ladrón que Seijo los carnets decidido abrir resulta muy fuerte que quiso por la ventanilla Isaac datos cada hoja la madre que lo parió así no bueno no es que no es que no me inspira que se ha quedado dormido vale hasta que la policía a detectar a despertarlo que leí la noticia sin está cayendo tengo que hablarlo con una cosa que yo soy el ladrón yo soy el idiota que hecho todo esto por aquí tenéis el gran súper tonto Juanjo yo puedo explicar todo hotelito todo explicarle luego me llamáis lo cuento vale por favor me llama a este número please me llamáis este número yo lo cuento todo explica

Voz 1210 15:34 hay que decir que las llamadas eran un poco cantos además este señor nueve crear un poco de protagonismo a montar una película tremenda incluso dándole igual quedar de imbécil delante de toda España pero bueno hay que decir que Joaquín no es como los políticos que mienten y luego no piden perdón en este caso tiene muy buen corazón

Voz 18 15:49 bueno sólo una palabra para definir estoy es patético sea lo he visto así no ha visto sí ya sólo quería así es protagonista por un día ya la Cadena SER no no yo pero como esta mierda historia quería ser protagonista qué les gusta a la gente no atina a mira que no interesa más la tasa actividad ha bajado dos puntos según la encuesta de población activa o un surfista pierda y media por el ataque de un tiburón

Voz 1123 16:16 es que es así yo sólo quería poquito atención de los medios

Voz 18 16:19 pues ya el Consello todos minutitos de que sea nunca ha sido a costa de la humillación pública en este caso hay otra manera de conseguir Gloria pregunto la humillación da por hecha pues muchísimas gracias por haber venido hasta aquí como te llamabas estuvo Joaquín gracias por estar aquí contento

Voz 1123 16:37 ah vale

Voz 3 17:14 cuatro y cuarenta y siete tres y cuarenta y siete en Canarias la supuesta maniobra policial para boicotear a Pablo Iglesias en el año dos mil dieciséis Si

Voz 21 17:23 ostras y un posible acuerdo de gobierno

Voz 3 17:25 entre PSOE y Podemos ha vuelto a resucitar ese concepto de cloacas vacas del Estado

Voz 1210 17:31 es un término que llevaba días llamando a la puerta de la cara B como siempre Sarah vítores pues la han abierto la puerta

Voz 5 17:36 tres acepciones de la palabra la primera conducto por dónde van las aguas sucias o las inmundicias de las poblaciones segunda lo Asunción mundo tercera relativa a la zoología porción final del intestino de las aves y otros animales en la cual desembocan los conductos genitales urinarios recordado esta tercera acepción que tiene que ver mucho

Voz 11 17:55 cepas anteriores también al final donde van los desechos

Voz 5 17:57 pero le he preguntado a Juan Carlos Atienza que es responsable de Gobernanza Ambiental de SEO Birdlife que me contara un poco mejor qué es eso de la cloaca de un animal

Voz 22 18:07 Boris fisio que da al exterior en en aves en anfibios y reptiles y también en algunos tipos de peces que confluyen tanto en los conductos de los aparatos escritores como también los conductos reproductores

Voz 5 18:22 por cierto la etimología viene del latín a veces aparecía como cloaca y otras como club waka pero es lo mismo el desagüe primera canción de la cara B de hoy cantarla o escucharla no hace directamente ver las cloacas agüita amarilla de Los Toreros Muertos el relato de las últimas novedades

Voz 1210 18:43 en las cloacas de intereses Pepa

Voz 5 18:46 a partir de las seis y nosotros vamos a bajar sus

Voz 1210 18:48 suelo a las cloacas de toda la vida y lo hacemos con Fernando Morcillo que es ingeniero y presidente de la Asociación Española de abastecimiento y saneamiento

Voz 1591 18:55 cómo define un ingeniero una cloaca bueno es un servicio que nos permite asegurarnos que nuestros residuos nuestras escuetas acaban yendo a las depuradoras ahí son limpiadas para devolverlas al con adecuadas condiciones se siguen llamando cloacas es un término ya un poquito antiguo en desuso se se actualizamos Alcantarilla drenaje urbano se llama en muchas ocasiones y luego hay otros muchos nombre muy bonitos como a lo que el origen de las cloacas en los primeros en construirlas quienes fueron bueno parece ser que son los etruscos y luego los recogen ya los romanos y en los romanos Jesse que hay una historia larga de como se hacía cómo se construía lo demás en principio eran meras zanjas pero los romanos ya empezaron a cubrirlas con losas IBI empezaron a hacerlas más grandes grandes y acabaron en construyendo la lo que llamaban a las cloacas máximas que eran unas conducciones enormes no para para la época no somos conscientes de la importa

Voz 23 19:51 hacia que tiene la importancia es tan grande que muchos médicos en muchos estudios a lo largo de los últimos años han demostrado que tienen más importancia casa que los hospitales

Voz 5 20:07 las cloacas por mucho que no las veamos hay que mantenerlas limpias

Voz 3 20:10 porque allí además de agua ya sabemos que que hay animales claros podido leer flagrante mal en esta canción Clarence Carter canta a es mala racha aunque no me imagino cómo como leer una rata afortunadamente sí otro dimos la español sería una frase Zanón como Bono aquí hay gato encerrado pasa algo

Voz 1210 20:34 aquí para que no pase nada hay incluso una brigada especial de la policía que se dedica a investigar y asegurarse de que no hay nada raro ya bajo tiene mucha más importancia a la que creemos

Voz 3 20:43 papel casi casi principal en muchas películas ya está en la idea que nos hemos hecho de ciudades como Nueva York con sus alcantarillas humeante

Voz 5 20:53 suponga ese humo queremos salir que también sale de unas chimeneas de franjas blancas y rojas en las calles no el suelo bueno pues eso no es humo esos va por el sistema de calefacción de la ciudad de fugas de las conducciones de agua que al entrar en contacto con los tú

Voz 11 21:09 es pues provocan ese efecto como

Voz 5 21:10 hay más de ciento sesenta kilómetros de tuberías y canalizaciones debajo de las calles de notas otros malos que antes vivían en las platas de Nueva York después en las de Gotham son los de Batman es un tema de dos que está en la banda sonora de Batman Forever y de los malos de Batman está el pingüino que es uno de los más famosos es un hombre de forme abandonado por eso por sus padres y criado en las cloacas de Gotham por Pingüinos de un antiguo gozó que subsisten en el alcantarillado de la ciudad

Voz 24 21:47 es una salida Lluís tesina pasarme podrías haber contado nada a la policía

Voz 1880 21:52 no remueva es este asunto era el tercer hombre la música que estamos escuchando también es del tercer hombre una de las escenas principales de la perdiesen las alcantarillas de Viena donde está Orson Wells que está huyendo de Josep hotel cuentan que Orson Wells le horroriza las sensaciones ha de estar ahí abajo y tuvieron que hacer una reproducción de las alcantarillas también en Londres claro que si la bandas sonoras está tan reconocible no con la cita

Voz 24 22:13 la de eres tú

Voz 1880 22:17 íbamos con otra peli española es un documental estuvimos aquí años te acuerdas con su director pone Elías León con su protagonista además estuvo nominado a los Goya el año pasado es Apuntes para una película de atracos

Voz 5 22:28 me pusieron las esposas aquí a tope Elías

Voz 25 22:32 me tiraron al suelo madre mi padre yo

Voz 14 22:36 yo no tengo ese recuerdo vale

Voz 3 22:42 siete minutos para las cinco las cuatro en Canarias

Voz 5 22:49 alguien dijo hace tiempo y con razón que en España Sin Tierra muy bien una persona la que hemos puesto a parir

Voz 0313 22:55 basta que muera para que todo automáticamente se convierta en en alabanzas y es verdad ocurre sobre todo con personajes de gran relevancia pública ya sea de la política de la cultura de la economía no importará eramos a todo

Voz 1491 23:06 pero pudo suceder también lo contrario y creo que

Voz 0313 23:09 onces también tenemos que destacarlo porque hay personas que a lo mejor los sale en la tele ni son famosas ni tienen miles de seguidores en Instagram pero que generan a su alrededor una atmósfera vital un joder un buen rollo y dejan un rastro tan sano por donde pasan que no queda otra que sonreír les en vida llorarles cuando se van o les quiero contar la historia de un médico que era exactamente así se llama se llamaba Antonio cepillo era pediatra en Albacete donde por cierto coincidió con Iniesta porque además de curar niños también le daba al balón hace tiempo que sepia había enfocado sus esfuerzos hacia un colectivo muy concreto los niños enfermos de cáncer y ahora a los treinta y seis años era muerto precisamente de esa enfermedad cómo será el recuerdo que deja que a esta hora ya se han recogido casi veinte mil firmas para que le pongan su nombre al hospital de Albacete

Voz 1491 23:56 bueno además de todo eso que que contaba Francino CP como lo llamaban sus amigos el doctor Antonio cepillo era voluntario y colaboraba como pediatra en países como Bolivia o Tanzania

Voz 1210 24:06 a modo de homenaje en La Ventana han dedicado parte del programa este miércoles la figura del pediatra y oyentes como Enrique de Rivas Vaciamadrid nos han contado lo importantes que pueden ser estos médicos para una familia

Voz 0313 24:16 qué nos cuentas del mundo el mundo de la pediatría que que te ha pasado

Voz 7 24:19 pues nosotros tuvimos las dos experiencias para las dos pediatras una vaya atractiva a nuestra vida llegó una niña Sofía sí estuvimos viendo al pediatra con todas las visitas ordinarias pero era parecía que íbamos con él a pasar la ITV del vehículo civilistas de visita y lo que decía la pedía traer ansioso sí pero qué sucedió tuvimos que cambiar de pediatra porque les pedí un la obligue que me diera un volante para el neurólogo y el neurólogo nos dijo que que que la pasaba algo y ahí fue cuando conocimos a Mar Vegara una una pediatra fantástica que está está en Vallecas en un centro de salud y que cogió a la niña estuvo diez años hasta que conseguimos el diagnóstico participando en su mejora en su calidad de vida en su alimentación a todo esto a ciegas porque claro no se sabía la patología que tenía la niña

Voz 1210 25:08 has dicho diez años no hasta dar con el con el diagnóstico preciso

Voz 7 25:11 si tardamos diez diez años antes el diagnóstico ahora sociedad tiene tres añitos es una mutación cuento que nos llama sí sí peros a una mutación que se más Fox se uno que hay menos de diez casos en España no hay no hay investigación y claro no sabemos su esperanza de vida medicación para la epilepsia pero siempre que vamos al pediatra salimos eh con con salimos con un caos de de ganas de seguir haciéndolo porque porque la especial traernos los nos motiva cada día tenemos que besar el suelo por donde pisa y nosotros nos hemos mudado desde Vallecas aquí por necesidades de la niña

Voz 1491 25:46 y es que no cambiaría

Voz 7 25:47 además de pediatra no hemos cambiado

Voz 1491 25:52 bueno no todos los pediatras trabajan por desgracia la misma situación ha explicado o ha justificado de alguna manera otra doctora Lucía Galán que maneja una cuenta en Twitter muy activa Lucía mi pediatra

Voz 7 26:03 hacemos lo que podemos pero pero es una es una figura que bueno que tenemos que cuidar también porque efectivamente en los compañeros que estamos dos centros de salud de la atención primaria están en una situación bueno pues que pues que no me extraña no que haya residentes que terminen la especialidad ciclones o no tengan muchas ganas de ir a los centros de salud no están saturados unos cupos imposible decir que ascenderá a los niños a cinco minutos está absolutamente frustrada

Voz 26 26:29 hacía lo hay y tenéis tenéis una dificultad añadida y es que a veces los pequeños pacientes no pueden expresarse o no pueden expresarse con la precisión que que necesitaría

Voz 7 26:39 será de yo no lo veo como un como una dificultad al contrario cuando son más mayores los adolescentes ya la cosa se complica con los adultos tienes que creértelo que te cuentas claro pero con los niños cuanto más pequeños más cómoda me siento realmente porque es que es lo que le

Voz 11 26:57 de esa primera

Voz 14 26:58 el año dos mil seis los hermanos Auserón se juntaron de nuevo otras los días de Radio Futura y se pusieron a jugar y el resultado fue el disco de esta noche las malas lenguas

Voz 17 27:16 no el

Voz 0084 27:23 de qué os Auserón entraron al estudio a finales de dos mil cinco con la idea de repasar algunas de sus canciones favoritas del rock te más icónicos que los hermanos adaptaron al castellano trayendo a nuestro idioma temas de Chuck Berry Bob Dylan The Strokes o Elvis un proyecto que los llevó de nuevo a la carretera que tenía un sonido y unos arreglos brillar antes una selección de canciones sin grandes sorpresas pero con gancho y con un giro peculiar sonando por primera vez en castellano una apuesta por el hotel del dolor de Elvis por la balada de un tipo flaco de Dylan o El amor en vano tema compuesto por el bluesman Robert Johnson hace más de ochenta años en aquel disco está también nuestra canción de esta noche el ya es domingo la Velvet Underwood

Voz 17 28:13 pero veis calles en mí

Voz 3 28:56 todavía es jueves estamos empezando todavía el jueves pero así suena ya es domingo de la Velvet Underground los hermanos Auserón y las malas lenguas en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 17 29:39 eh

de esta primeras con Marín de hacerlo igual

Voz 3 30:07 hay daba buenos días buenos días en Londres la cámara

Voz 30 30:09 de los Comunes ha aprobado esta noche una ley que obliga a Theresa May a pedir una prórroga para salir de la Unión Europea en caso de que no se llegue a un acuerdo de salida consensuado el ministro de Finanzas Phillip K

Voz 5 30:21 huy huy

Voz 30 30:24 así ha asegurado esta noche la televisión británica que el Reino Unido no va a llegar al próximo día doce cuando está prevista la salida sin ningún acuerdo en Europa el presidente de la Comisión Europea dice que esperan que eso sea cierto

Voz 14 30:34 el abril Ximo todas

Voz 30 30:38 por qué en caso de que los ingleses lleguen al día doce de abril sin una salida consensuada no será posible ya ningún tipo de prorroga aquí en España el Gobierno termina la legislatura sacando adelante seis decretos leyes en materia social Se han aprobado en el pleno de la Diputación Permanente del Congreso decretos de apoyo a los parados mayores de cincuenta y dos años reformas de apoyo al alquiler uno de igualdad a otro de la estiba uno de inversiones para los ayuntamientos y las comunidades uno sobre el plan de contingencia del Brexit los explica cómo quedaron esas votaciones José María Patiño

Voz 1108 31:05 Ciudadanos se desmarcó de la oposición dura planteada por el PP con sus votaciones a favor a tres de los seis decretos leyes esa abstención en otros dos hizo casi innecesaria la llamada mayoría de la moción de censura sus XXXIII votos la Diputación Permanente sacaron adelante el decreto sobre lasciva y sobre todo el día alquileres en este el PNV mantuvo el suspense hasta el último minuto y UPN se abstuvo de manera sorprendente las acusaciones de electoralismo del Gobierno fueron empleadas por todos los grupos y la respuesta en pasillos de la vicepresidenta Calvo fue clara

Voz 31 31:37 si entendemos que quién no ha hecho nada en siete años le molesta enormemente quién considera la política propaganda también le moleste pero para nosotros la política sexto

Voz 1108 31:47 para no llevar la campaña al Congreso la mayoría en este caso también con el respaldo del PP no permitió la tramitación de los decretos leyes las Diputaciones permanentes porque como argumentó Aitor Esteban del PNV cada uno iba a su electorado y hubiera salido un churro

Voz 0137 32:03 la Fiscalía de Valencia investiga el número dos de Vox Javier Ortega Smith por un supuesto delito de odio cuando asegura

Voz 1491 32:08 no esto en un mitin el pasado dieciséis de septiembre

Voz 11 32:11 nosotros digo

Voz 32 32:15 luego el el el IVA el progreso el Espanyol de la democracia Le denigra la familia el de la vida en el enero el futuro sellaba vació islamista no esperemos

Voz 5 32:27 Jaime hacían Phoenix ya después de la denuncia de la organización musulmana

Voz 0137 32:30 es contra la islamofobia porque según esta asociación las afirmaciones de Smith son falsas y atentan contra la paz social y la convivencia además de fomentar una atmósfera de temor y rechazo hacia las comunidades musulmanas terminamos hablando de salud comer mal mata más que el tabaco o el cáncer lo dice un estudio hecho por más de ciento treinta científicos que publica una de las revistas científicas más importantes del mundo The Lancet ha salido esta noche estudio y asegura que una de cada cinco muertes en el mundo se asocia ya a una dieta pobre en alimentos es decir por comer muchas vidas azucaradas carne procesada y altas dosis de sal de momento es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 3 33:13 Pérez a vueltas otra vez con el Brexit este jueves parece que estamos atrapados en el día de de la marmota en lo informativo vamos a ver si en cuanto al tiempo nos espera alguna novedad Luis Pérez buenos días

Voz 33 33:41 buenos días Marina pues ya hemos tenido casi tres meses de días de marmota que hemos hablado casi cada día de lo mismo muy parece ser que hemos empezado este mes de abril y lo hacemos con tiempo más revuelto hoy podemos decir que lo meteorológico estaremos entre Pinto y Valdemoro una borrasca que se está yendo por el Mediterráneo ahora mismo sigue lloviendo un poquito en Baleares sobre todo en Menorca aunque esas precipitaciones irán a menos ya algunos chubascos que sigue cayendo residuales ya en zonas del Cantábrico Id del Pirineo también en el norte de Girona atención porque está nevando por encima de los ochocientos o de los novecientos metros la borrasca que va ir entrando poco a poco esta tarde por el oeste por tanto esas nubes que van a ir aumentando en gran parte de Galicia de hecho caer algunos chubascos ahora cerca de la costa pero van a ser más abundantes las nubes esta tarde también en Castilla y León en Extremadura o en Madrid atención en Canarias Marina están cayendo chaparrones que algunos son fuertes la isla de Sant en la isla de Tenerife cerca de Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria irán cayendo chaparrones aislados en gran parte del país seguirá haciendo sol y sobretodo para bajar la temperatura ya se está notando ese bajón dos grados bajo cero en Burgos uno bajo cero en Teruel tres grados ahora el Logroño cinco en Madrid ocho en Tarragona tenemos quince en cambio en Málaga con ese viento que va a seguir soplando de cierzo sobretodo cerca del Ebro especialmente esta mañana

Voz 1491 34:57 bueno en Málaga no pero en general termómetros tiritando no a esta hora

Voz 1210 35:02 sí muchas comarcas a amanecer con con

Voz 1491 35:05 Heladas Luismi casi casi de un día para otro esto porque

Voz 33 35:09 así es eso es por el origen de la masa de aire eso de masa de aire que significa Marina pues significa una zona extensa de aire en la que las condiciones de temperatura y de humedad son más o menos parecidas por tanto podemos decir que hay diferentes masas de aire a nosotros cuando nos vienen del norte cuando nos vienen desde la

Voz 1210 35:28 zona

Voz 33 35:29 entre Rusia aproximadamente Si miramos hacia el este y la zona de Groenlandia Si miramos hacia el noroeste pues esas masas de aire nos traen temperaturas más bajas podemos decir que cuando nos llegan dos tipos de masas de aire es cuando bajan esas temperaturas cuando llegan las masas de aire árticas Marina

Voz 1491 35:47 Nos llegan las masas de aire polares

Voz 33 35:49 diferencias entre una y otra la ártica es que viene un poquito más del norte o nordeste más bien nordeste su origen está en zonas de Rusia o los países escandinavos y es un viento que cuando llega a la península llega frío es el viento más frío a nivel generalizado que podemos tener por tanto cuando escuchemos masa de aire ártica estaremos hablando de temperaturas bajas en todo el país y sobretodo en el caso de la península Baleares no tanto en Canarias cuando el la masa de aire se llame o venga polar esa masa bien un poquito más del noroeste vino un poquito más desde la zona de Islandia el mismo Polo Norte aproximadamente esa por ejemplo sí que llega con más efectividad Canarias y además llega en forma de de frío también a España a la península y Baleares entendido pero sin tanto frío por tanto cuando escuchemos esa Polar no es tan fría aunque en este caso sí que por ejemplo llega hasta Canarias donde se ven afectados por las temperaturas bajas por los chaparrones como por ejemplo está pasando hoy la que tenemos hoy es una masa de aire polar

Voz 1210 36:56 pues vaya vaya sorpresa de Luismi osea que las masas de aire polar al revés de lo que siempre hemos creído no son las más frías pero entiendo que las dos la ártica y la Polar tren nieve no

Voz 33 37:06 así es Juan de hecho desde el punto de vista mediático vende mucho más eso de Pollari la gente tiene la idea de que cuando es polar viene del Polo Norte el Polo Norte está más frío que otras zonas

Voz 1491 37:17 no haría una fría también eh

Voz 33 37:20 suena fría sí pero pero si yo te digo si tú le preguntas a la gente que es más fría la ártica o la Polar seguro que por el hecho de

Voz 1210 37:26 policías dicen que las viene

Voz 33 37:28 Nos viene la idea los osos polares pues que hace más frío bien en invierno hace más frío en la zona de Rusia que en el mismo Polo Norte eso en en en épocas invernales en la Siberia por ejemplo está mucho más fría ahora que que Groenlandia o qué zonas de del Polo Norte bien las dos pueden traer nevadas sí pero sobre todo la ártica la trae de una forma muy y muy dispersa la árticas una masa de aire que viene desde Europa tiene poco recorrido marítimo y por tanto trae poca humedad no estamos hablando de heladas fuertes pero con heladas secas por tanto problemas para la agricultura pocas precipitaciones pocas nevó las la ártica puede dar algo de nieve en zonas del Pirineo sobretodo en Baleares en el resto del país no en cambio la Polar que pasa que como tiene mucho más recorrido marítimo se mueve por gran parte del Atlántico pues recoge humedad y recoge nubes y por tanto es una masa de aire menos fría Juan pero en cambio traen mucha más nieve es la la responsable de las nevadas importantes que caen en los Pirineos en la Cordillera Cantábrica en las montañas del Sistema Central incluso el que provoca o el viento que provoca que nieve en Canarias en las cumbres eso sí esa masa de aire polar

Voz 1491 38:35 entonces si si de repente el viento deja de soplar del norte también

Voz 3 38:41 Nos va ir el frío de golpe va a subir las temporal

Voz 1491 38:43 Tura esta esta así a ver no siempre de

Voz 33 38:46 son muchas veces pasa algo que os quiero comentar la gradación típica de una entrada de aire frío o lo que se llama ola de frío hay que entender como ola de frío cuando se baja de un determinado umbral de temperatura en muchas estaciones meteorológicas de España durante un mínimo de cuatro días esas temperaturas nocturnas si por ejemplo podemos imagínate que tengamos en Madrid seis grados bajo cero esta noche y mañana por la noche pero el el viernes por la noche o el o el sábado por la noche mejor dicho su vemos a diez grados positivos sería una ola de frío es un golpe de frío pero no una ola de frío porque no se mantiene esos cuatro días durante la noche bien dicho esto la gradación típica es que ese aire frío primero entre por las montañas allí es mucho más frío en los valles aún el aire no se ha mezclado y al día siguiente es cuando podemos decir que el frío engloba a todas las zonas osea tanto las elevadas como las bajas que es lo que pasa cuando deja de soplar viento del norte que se corta se corta esa inyección de aire frío en las montañas pero no

Voz 21 39:44 normalmente tenemos una situación que tenemos

Voz 33 39:47 en cuenta los hombres y mujeres del tiempo y es que cuando entra una masa de aire frío muchas veces en invierno Se nos tira encima un anticiclón y es anticiclón que es lo que provoca que el viento se calme que el viento se quede estancado que la aires están

Voz 1491 40:00 que que el aire sea haga muy frío

Voz 33 40:02 calles por tanto es el momento cuando llega ese anticiclón es el momento en el que hace más frío en los llanos en los valles del interior cuando llegamos a valores de diez quince veinte grados bajo cero en muchos casos por tanto muchas veces hablamos viene una ola de frío resulta que es tres o cuatro días más tarde sin viento sin nubes con anticiclón cuando más frío notamos solamente por eso porque el anticiclón lo que hace es atrapar el aire y lo va diciendo Ibiza no en el sentido de que lo va enfriando durante las noches

Voz 1491 40:31 Mona son principio ya no ya no nos va a pasar

Voz 21 40:35 año difícil porque básicamente

Voz 33 40:38 los días se alargan y por tanto las tardes pueden calentar mucho aire ahora a contrapartida lo que tenemos o en contrapartida más que noches frías lo que tenemos es la formación de nubes durante las tardes Si estas tormentas típicas que nos caen muchos días

Voz 1491 40:51 tormentas primaverales Luismi gracias

Voz 1210 40:53 Lime hasta mañana adiós adiós

Voz 3 41:51 muchos ya sabes enterado muchos otros tenéis la sorpresa todavía por delante en el próximo domingo veintiocho os lo vais a pasa en una mesa electoral la suerte ya está echada para más de medio millón de españoles entre presidían presidentes vocales suplentes que van a tener que plantearse el domingo veintiocho a las ocho de la mañana en su mesa electoral aunque pringar va a pringar ciento ochenta mil porque los suplentes pueden volverse a su casa si los titulares cumplen de eso va la encuesta de bien arroba de buenas de cómo os toma haríais lo de que os toque estará en una mesa el veintiocho

Voz 1537 42:24 de Alicante pues Mary's ya me tocó dos veces en Asturias cuando vine a vivir a Alicante también me tocó de presidente de mesa su plenitud bueno tuve la suerte que hubo vacantes lo bueno que tenemos en la Comunidad Valenciana es que lo votamos todos en el mismo día

Voz 3 42:38 es verdad porque estamos hablando de este sorteo pero luego para las europeas y municipales babero otros saque Si no te ha tocado en estas te puede tocar

Voz 1210 42:47 población en la encuesta de hoy os damos cuatro opciones de menos a más tenemos me pido la baja de Opel de algo pendiente me hago monje de clausura o me voy a la mesa y lo disfruto

Voz 1123 42:58 buenos días chavales Manolo Valencia

Voz 37 43:01 la experiencia que yo he estado ir pierdes un día por cincuenta euros ni es bueno ni malo es democracia vale no no no te digo eso sí cuando me tocó a mí uno de los supervisando de los partidos del Partido Popular muy simpático muchacho te los cálculos refrescos y agua cerveza me dijo que no lo sé porque si no no

Voz 3 43:25 ya lo sabe Diego de Zaragoza que antes decía bueno con unas podemos cervecita hace dos días no

Voz 1210 43:31 bueno vamos a leer algunos comentarios de Twitter Ignacio da osa es uno de los que no tiene ningún problema en ir además nos dejó una pregunta en el aire

Voz 5 43:39 no me gusta la democracia no sigo preguntando

Voz 1210 43:42 sí sí no lo que pasa es que yo personalmente tampoco prueba otra cosa que no sea la democracia también te lo digo

Voz 3 43:47 bueno hay falta aprobar José María Andreo está en nuestra situación sería su primera vez en una mesa aunque dice que tal y como está el panorama político igual no lo disfrutaría porque ir contando ciertas papeletas le

Voz 1491 44:02 doce iría urticaria

Voz 5 44:05 montón de números cree que debería ir la juventud

Voz 1210 44:10 y apunta además dos nombres de voluntarios Marina editor

Voz 3 44:13 los periodistas estamos exentos bueno hay varios oyentes como Paco Patricia que creen que las mesas deberían estar compuestas de gente en paro argumentan que están más necesitados y que les vendría mucho mejor bueno ese dinerillo extra la encuesta sigue abierta en Twitter podéis contarnos y os ha tocado alguna vez o qué haríais para librarnos si os toca estar en una mesa electoral el veintiocho A en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro cinco y cuarto cuatro y cuarto en Canarias si el Real Madrid tenía un dos por ciento de posibilidades de ganar la Liga

Voz 1491 44:52 este miércoles ha conseguido bajar las uno por ciento después de caer dos uno en Valencia en un partido además bastante flojo también hay que decir que el Valencia hoy por hoy es el equipo más en forma de la liga lleva diecisiete partidos sin perder sumando todas las competiciones esta ha sido la primera derrota de la nueva época de Zidane en el Real Madrid algo que ha dado que pensar a Manu Carreño

Voz 0313 45:13 no puedo decir que sea otro Real Madrid porque yo la única diferencia que veo en este Real Madrid es que ha habido un nuevo inquilino en el banquillo que en vez de ser Solari se llama Zidane con todo lo que eso representa que ya sabemos que es Zidane pero como nos temíamos mucho Zidane no parece que vaya a hacer milagros en este tramo final de temporada probablemente tampoco los espere nadie porque tampoco hay ningún milagro

Voz 38 45:34 que que invocar ahora mismo simplemente

Voz 0313 45:36 acabar de la mejor manera posible pero como dice Romero va a ser una larga travesía porque en vez de Zidane hoy en el banquillo estuviera Solari o antes Lopetegui estaríamos diciendo pues lo que hemos venido diciendo toda la temporada es un desastre el equipo pero un auténtico desastre en defensa reflejando defendiendo Benzema con el gol y poquito más

Voz 1210 45:57 el Real Madrid se queda a trece puntos del Barcelona a falta de ocho jornadas por jugarse este tramo pinta ya que será bueno un banco de pruebas para una especie de casting la la voz Real Madrid sin embargo el técnico francés está volviendo a confiar en algunos jugadores que Solari pues bueno tenía defenestrados apartado prácticamente ileso en algunos casos no se entiende muy bien

Voz 0313 46:18 lo de Marcelo es para que alguien se lo mire tres partidos decidan tres titularidades para Marcelo no sé hasta cuándo hay que seguir premiando a un jugador que no está mereciendo seguir siendo titular pero de momento tres de tres no va a jugar el siguiente porque le han sancionado con la quinta amarilla después de un pistoletazo lamentable que ha tenido Marcelo tirándose delante del árbitro además a ver si pitaban falta porque ya no podía ir a por el balón bueno en fin han entrado bizco y Bale del banquillo y tampoco han aportado demasiado va a ser duro yo entiendo que la motivación es difícil que la tengan estos jugadores cuando ya no se juegan nada en Madrid acostumbraba a pelear por todo

Voz 1491 46:52 en hablando en Madrid hay un factor que que lo condiciona todo que es la edad hay jugadores que ya no tienen veinte años y quizás ya no pueden jugar en la misma posición que estos últimos tiempos así explica Álvaro Benito que Zidane debe encontrarle un nuevo rol a Modric

Voz 10 47:05 hoy por ejemplo hemos visto en las pérdidas de balón Si volvéis a ver el resumen en todos los contraataques del del Val Mencía cada vez que hay una pérdida de pelota ninguno de los atacantes hace ademán de apretar al poseedor o de cortar esa jugada en campo contrario ante una falta táctica que esto que todo entendemos como una falta táctica para que el equipo repliegue y el valenciano pueda correr pues nadie hace ademán de eso a quién le toca hacer el esfuerzo pues a Casemiro en el repliegue a los que son responsables a Modric que es un jugador responsable que se esfuerza y que todos los días corre sic

Voz 21 47:34 pero todavía sacarle jugo al al fútbol de Modric dos temporadas más

Voz 10 47:38 pues tienes que que que crear un sistema de una estructura de equipo para liberarle más el trabajo defensivo y que no tenga que hacer porque hace más trabajo defensivo que Kroos en estos momentos no se puede permitir yo creo que a modo de Chile quiere sacar jugo tienes que hay que buscar una posición más cómoda donde no tiene que hacer tanto desgaste

Voz 1210 47:58 Marina vienen dos cortes ahora de esos que me gustan a mí con Manu Carreño y Álvaro Benito hemos conocido la parte analítica de lo que le ocurre al Madrid es decir con argumentos más o menos racionales ahora vamos a escuchar a Tomás Roncero en Carrusel Deportivo esto es lo que se conoce como un hombre resignado

Voz 0577 48:12 mano ganas para disgustos eh algo está pensando

Voz 39 48:14 ahora que ayer que tuve un bajonazo memorable

Voz 0577 48:17 el gol de Luis Suárez que les doy las gracias a Luis Suárez pero por qué porque si ayer llegó a perder en esta puesta en escena Cabré me cabreo pero sea claro porque hay cosas que estás pensando en la Liga a estudiar para luego claro Valverde había pegado un bajón de azúcar si Silva el Madrid hubiera gana gana hoy y lo pienso y el vaso de la pérdida y el Atleti ganar sábado como Cano el Madrid a sus siete puntos que todo lo más si hubiera pero dos partiendo de buena hice que coña pasó aquí encima de la Champions mete un follón pero bueno change te he visto lo visto mejor así porque les da muy molesta lo mismo

Voz 1210 48:56 iba a decir que viendo la crisis y el rejonazo que tenía el periodista del diario As Dani Garrido le han preguntado por una solución para los males del Real Madrid y atentos que esto que vais a escuchar es más un remedio clínico que futbolístico rollo un poco Frankenstein

Voz 0577 49:09 me gustaría que libra una atmósfera tranquila trasplante cerebro de los aficionados al tener mejores para que entendieran que full están tan culé que son pasiones Magis apasione más

Voz 3 49:20 bueno veremos que nadie se lo tome en serio he visto que la pelea por el título ya es más aburrida que una película alemana de esas de fin de semana vamos a hablar del descenso ahí está la emoción el Athletic le ha ganado